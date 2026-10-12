Moynihan steals the show on busy weekend of road racing

Ely’s Julian Moynihan, 19, improved his personal best by well over a minute at the Great Eastern Run, while John Gilbert, 46, won the Chester Marathon in 2:18:48 and 49-year-old James Baker kept on winning at Goodwood.

AEPG GREAT EASTERN RUN HALF-MARATHON, Peterborough, Cambridgeshire, October 11

Julian Moynihan, 19, improved his personal best by well over a minute when winning overall in 65:23, as second-placed Josh Holman was also in new territory with his 65:29 clocking.

The women’s race saw Megan Gadsby take the title in 74:05, two minutes clear of Hannah Lewis.

Overall: 1 J Moynihan (Ely) 65:23; 2 J Holman (Norw) 65:29; 3 A Ben Israel (THH) 65:36; 4 A Baker (RAF, M40) 65:57; 5 A Jones (Merr’dd) 66:01; 6 M Kallenberg (RAF) 66:06; 7 L Beale (Newb) 66:11; 8 O Ahmed (Bir) 66:51; 9 C Darling (C&C) 68:25; 10 S Peck (Norw) 68:28

M40: 2 M Hill (R&N) 68:55; 3 J Hurrell (Lon H) 70:24

M45: 1 J O’Brien (St Ed) 69:49; 2 T Aldred (Lon H) 70:34

M55: 1 T Mardall (R Next Sea) 73:49; 2 A Baker (Wym) 77:41; 3 A Taplin (Beest) 78:44

M60: 1 P Holly (New J) 81:44; 2 M Allen (Ips J) 82:16

M65: 1 R Wold (Ips P) 90:13; 2 V Roberts (Bourne) 93:17

M70: 1 A Phillips (North RR) 97:26

Women: 1 M Gadsby (Norw) 74:05; 2 H Lewis (AFD) 76:08; 3 F Weddell (St Alb) 76:13; 4 C Frankland (W end) 77:02; 5 S Wratten (Orion) 78:43

W40: 1 K Vargeson (L Goat) 82:40

W45: 1 A Johnson (NHRR) 85:23

W50: 1 T Alcaraz (March) 88:12; 2 S Coombes 92:48

W55: 1 P Taylor (Help) 90:23; 2 C Carter (New J) 93:24

W60: 1 F Usher (Linc &D) 98:08

BTR WIRRAL 10km, New Brighton, Merseyside, October 11

Joseph Boden led home a Wallasey double as he headed Oliver Chadwick in 31:59, while Bethany Ord took the women’s race in a 37:51 personal best.

Overall: 1 J Boden (Wall’sey) 31:59; 2 O Chadwick (Wall’sey) 32:02; 3 E Clayton (Warr) 33:09

M50: 1 J Ellison 35:24

Women: 1 B Ord 37:51

W45: 1 D Mannhart (Warriors)

GIVAUDAN ASHFORD 10km, Kent, October 11

Overall: 1 C Brisley (NEB) 29:24; 2 W Zerom (Ashf) 31:16

M50: 1 S Jones 35:57

Women: 1 L Parker (W40) 37:46

GOODWOOD RUNNING FESTIVAL, West Sussex, October 11

As he approaches his 50th birthday, 49-year-old James Baker just can’t help himself as he continues to clock up race victories, here taking the 10km in 32:49.

Overall (10km): 1 J Baker (Chich R, M45) 32:49

Women: 1 E Proto (Lewes, W35) 38:40

Overall (13.1M): 1 G Walker 70:36

Women: 1 L Lavender (Lewes, W35) 79:56

HEDGEHOG HALF-MARATHON, Scunthorpe, Lincolnshire, October 11

Overall: 1 E Stones 69:38; 2 J Shaw (Sheff RC) 70:15; 3 A Plows 70:47; 4 S Geraghty (Scun, M40) 71:12

Women: 1 V Owers (E Hull) 85:1

MBNA CHESTER MARATHON, October 11

John Gilbert, 46, was only three minutes outside his best when winning overall in 2:18:48.

Louise Wiker made it an over-45 double by taking the women’s race in 2:41:43. She finished ahead of Karima Harris whose 2:46:40 was less than a minute outside her own British W55 record.

Overall: 1 J Gilbert (Kent, M45) 2:18:48; 2 J Reeder (T Bath) 2:20:37; 3 C Sarsby (Helsby) 2:22:12; 4 O Roddy (THH) 2:22:26; 5 J Pickett 2:24:14; 6 F Wellaert (HBT) 2:24:29

Women: 1 L Wiker (W45) 2:41:43; 2 K Harris (High, W55) 2:46:40; 3 I Talbot-Prie (New J) 2:49:08

OSWESTRY 10km, Shropshire, October 11

Overall: 1 T Amere (Osw) 32:07

M55: 1 P Jones (Shrews) 34:43

Women: 1 L Edwards (Merr’dd) 41:05

OXFORD HALF-MARATHON, October 11

Women’s winner Charlie Arnell was just a minute outside her personal best with a 74:27 clocking, as Alex Miell-Ingram won the men’s race.

Organisers Motiv Sports UK said this year’s race was the largest to date, with places sold out in January. Rumours that the race was short were proved unfounded, with some Garmin watches suggesting it may have been slightly long due to the effect of cornering.

Overall: 1 A Miell-Ingram (Radley) 67:21; 2 J Whittington 67:45; 3 I Allen (Spa) 68:03; 4 J Davis 68:48; 5 S Brown (Ton) 69:25; 6 C Gonzales-Perez (Oxf U) 69:48

M50: 1 R Jackson 78:29

M55: 1 W Howarth (Devizes) 79:36

Women: 1 C Arnell (Exe) 74:27

W45: 1 J Middleton 83:46

W50: 1 T Beloou (Best A) 90:47; 2 S Warren (C&C) 91:24

W55: 1 T Harris 87:22; 2 H Dudding 92:31; 3 E McDowell (Head RR) 92:35

W60: 1 S Russell (High) 91:08; 2 K Angwin (Head RR) 91:23; 3 S Warbrick (Head RR) 93:25

W65: 1 R Hall (Eynsh) 1:43:48

ROYAL PARKS HALF-MARATHON, Hyde Park, London, October 11

Overall: 1 S Bradshaw 69:30

Women: 1 C Anton (ESP) 74:10; 2 H Weedall (Vale R) 74:29; 3 A Brooke 75:06; 4 O Tsim 75:56

RUN LEICESTER HALF-MARATHON, October 11

Overall: 1 M Coltherd (M40) 70:22; 2 N Walker (M40) 72:02

M50: 1 C Horton (Badgers) 75:29

Women: 1 L Harper (Poplar, W40) 83:53

W50: 1 R Sweet (Leic OF) 88:09

TIPTREE 10, Essex, October 11

Overall: 1 P Coates (Brain, M40) 52:37; 2 S Clayton (C&T) 53:41; 3 M Westley (Harl) 54:30

M55: 1 R Lowe (Harl) 60:16

M60: 1 S Philcox (Ilf) 62:39

Women: 1 L Juby (Orion, W45) 65:09; 2 J Bolton (Bill’cay, W50) 68:05

WERRINGTON 10km, Staffordshire, October 11

Overall: 1 C Gidlow (Stoke, M45) 32:24

Women: 1 R Bourne (Staffs M, W35) 38:32

W55: 1 S Taylor (Trenth) 42:47

W60: 1 C Higgs (Trenth) 43:15

ASICS LDNX 10km, Wembley, London, October 10

Overall: 1 S Norris (S’end) 32:58

Women: 1 P Schlattmann (GER) 34:39; 2 I Cubitt 35:42; 3 D Smith (High) 36:12

W45: 1 J Triou (ESM) 39:00

YORK 5km SERIES, October 9

Overall: 1 J Parkinson (Newark) 14:53; 2 L Budgen (Linc W) 15:02; 3 C Tzelis (Ilk) 15:04

M60: 1 R Bergstrand (NY Moors) 17:36; 2 A Pearson (Peni) 17:36

U18: 1 P Wayman (Border) 15:11

U16: 1 O Curran (Darl) 15:47

Women: 1 C Allen (Hallam) 17:45

W55: 1 H Morgan (Barns) 20:18

W60: 1 A Benson (Ripon) 23:23

CHASE THE MOON 5km & 10km, Battersea Park, October 7

Overall (5km): 1 O Farrer-Brown (Optima) 15:30

Women: 1 I Harrison (HW, U17) 16:49; 2 S Davies (B’wood, U13) 17:02; 3 A Weston (Inv EK) 17:04

Overall (10km): 1 C Norris 31:39

Women: 1 L Burns 39:54

MIDDLESEX 10km CHAMPIONSHIP, Hackney, London, October 4

Overall: 1 W Lewis (HW) 30:38

M40: 1 J Hurrell (Lon H) 32:14

M60: 1 C Hartley (Lon H) 38:17

TEAM: 1 Lon H 10

M40 TEAM: 1 Serpentine 17

M50 TEAM: 1 Lon H 11

Women: 1 J Dos Santos (VP&TH) 36:20

W45: 1 H Wilkinson (Ealing E) 38:25

W55: 1 H Rochester (Ealing E) 42:15; 2 R Addison (Lon H) 43:13

Women TEAM: 1 VP&TH 14

W40 TEAM: 1 VP&TH 14

W50 TEAM: 1 Lon H 15