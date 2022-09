The latest track and field round-up includes a big hammer throw in Woodford and another masters record for Luton athlete

BRAT JUNIOR FIELD FEST, Birmingham (U), September 11

U17 mixed events: HJ: 1 C Cook (R&N, U13) 1.45



U20 men: HT: 1 C Richardson (A’dare) 44.01



U17: HT: 1 J Callaghan (BRAT) 44.04



U15: JT: 1 O Boon (Yate) 42.86



Women: DT: 1 E Baker (Lon Hth, U15) 27.59



U13: SP: 1 B Pendlebury (Traff) 10.47.

DT: 1 B Pendlebury (Traff) 32.15

KINGSTON SEPTEMBER OPEN, Hull, September 11

U17 women: JT: 1 B Moodie (KuH) 36.23



U13: DT: 1 L Hope (KuH) 21.68

Full results are here

RON BOWDEN AUTUMN MEMORIAL, Woodford, September 11

Charlotte Payne came close to her hammer PB and Anna Purchase’s UK lead of 70.63m with a 70.12m throw.

Kai Barham was another close to his best and he threw 70.03m in the under-17 hammer.

Men: HT:

B: 1 S Thurgood (Ports, M45) 50.39; 2 S Whyte (TVH, M55) 40.47.

C: 1 T Head (NEB) 64.10.

HT: A: 1 S Talbot (Dartf, M50) 34.83



Mixed events:

HT: A: 1 R Robert (Dartf, U15) 35.04.

B: 1 L Moffat (Mil K, U20W) 48.99; 2 S Sikiru (WG&EL, W) 47.26; 3 O Austin (NEB, U20W) 42.43; 5 B Gates (Swale, U15) 36.27.

HT: A: 1 D Presswell (Mil K, W55) 32.40



U20: HT: B: 1 N Wooding (WG&EL) 47.10



U17: HT: C: 1 K Barham (Dartf) 70.03; 2 C Elford Pond (Win) 61.40; 3 F Ogunwolu (Bas) 55.15; 4 W Larkins (Col H) 45.61



M50: HT: C: 1 G Holder (Bexley) 52.86



M60: HT: A: 1 A Rushbrook (Bexley) 36.96



Women:

HT: C: 1 C Payne (Read) 70.12; 2 Z Price (Liv H) 58.98; 3 L Marshall (WG&EL, W40) 50.56; 4 L Murray (Swale, U20) 49.34.

HT: B: 1 H Still (Dartf, U17) 49.18; 2 S Lawrence (Thurr, W50) 37.55



U17: HT: C: 1 W Bedding (Hunts) 53.64; 2 C Harris (WSEH) 45.72

Full results are here

WEST YORKSHIRE LEAGUE, Cleckheaton, September 11

Men: JT: 1 E Hinchliffe (Holm) 55.10



U15: 800: 1 C McAndrew (Wake) 2:03.2; 2 R Mirfin (Sky) 2:03.8



Women:

SP: 1 L Holmes (Wake) 11.37; 2 J Ibbitson (Wake, W65) 7.92. DT: 2 J Ibbitson (Wake, W65) 25.79. HT: 1 J Ibbitson (Wake, W65) 24.51

Full results are here

TRAFFORD COMBINED EVENTS CLASSIC & OPEN MEETING, Stretford, September 10-11

U13 mixed events: 75: r1: 1 C Peter-Thomas (B’burn, U13W) 10.05; 2 E Anwyl (Sale, U13W) 10.08.

150: r1: 1 E Anwyl (Sale, U13W) 20.10; 2 C Peter-Thomas (B’burn, U13W) 20.35



Men: 100: D (0.1): 1 D Scott (SHS, M50) 11.78.

400: 1 D Scott (SHS, M50) 56.13.

HJ: D: 1 D Scott (SHS, M50) 1.59.

LJ: 1 D Scott (SHS, M50) 5.26



U15: HJ: B: 1 E Adams (NSP, U13) 1.63.

HT: 2 S Gooddy (Bury) 35.59.

JT: 1 I Bromwich (Dees) 45.01



U13: 75H: P2: 1 (Deeside AAC, SEN) 12.62.

HJ: P: 1 (Deeside AAC, SEN) 1.50.

Pen: 1 (Deeside, SEN) 1930; 2 D Oakes (Sale) 1663; 3 O Cooper (Bury) 1610; 4 A Lee (Traff) 1406



M45: Dec: 1 R Cordwell (Chor ATC) 4389



M50: 100H (0.9): 1 D Scott (SHS) 16.67.

Dec: 1 D Scott (SHS) 6386



Women: 100H: Ht: 1 G Bower (Liv H) 14.89; 3 N Rutter (BWF, W35) 16.26.

HJ: Ht: 2 N Rutter (BWF, W35) 1.53.

LJ: Ht: 2 N Rutter (BWF, W35) 4.70.

SP: Ht: 1 N Rutter (BWF, W35) 11.31.

Hep: 1 S Whittaker (Sale) 4089; 2 (Amber V, M) 3109



U17: 80H: Ht: 1 K Jones (Kend) 11.88.

Hep: 1 K Jones (Kend) 4236



U15: 75H: P6: 1 O Schrimshaw (Dees) 11.71; 2 V Anestik (Falk) 11.80.

LJ: PB: 1 O Schrimshaw (Dees) 5.24.

JT: 2 L Oldale (Sale) 38.11.

Pen: 1 O Schrimshaw (Dees) 2804



U13: 70H: P4: 1 M Skelton (York) 11.95.

HJ: P: 1 L Hewitt (Wig D) 1.41.

LJ: P: 1 L Hewitt (Wig D) 4.52.

Pen: 1 M Skelton (York) 2255; 2 L Hewitt (Wig D) 2246; 3 A Ely (Prest) 2135; 4 H Webster (Wirr) 2095

W35: Hep: N Rutter (BWF) 4386

Full results are here

SOUTH OF ENGLAND U15/17 INTER COUNTIES CHAMPIONSHIPS, Horspath, September 10

U17 men:

100 (1.9): 1 O Acquah (Essex) 10.92; 2 R Anthony-Deyemo (Berks) 10.97; 3 V Charles (Middx) 11.11; 4 J Oldham (Hants) 11.14.

r1 (2.6): 1 O Acquah (Essex) 10.99; 2 R Anthony-Deyemo (Berks) 11.10; 3 L Godfrey (Kent) 11.20.

r2 (1.6): 1 J Oldham (Hants) 11.17; 2 V Charles (Middx) 11.20.

400: 4 S Samuel (Sussex, U15) 53.58.

r1: 2 S Samuel (Sussex, U15) 53.18.

800: 1 M Ayling (Suffolk) 1:55.74; 2 G Ward (Herts) 1:55.86; 3 A Riley (Sussex) 1:56.34.

1500: 1 B Peck (Suffolk) 3:59.56.

100H: 1 N Hanson (Essex) 13.1; 2 R Mourtada (Kent) 13.4; 3 D Clarke (Surrey) 14.0.

r1 (0.6): 1 N Hanson (Essex) 13.21; 2 D Clarke (Surrey) 14.01.

r2 (1.3): 1 R Mourtada (Kent) 13.68.

400H: 1 C West (Kent) 57.56; 2 Z Williams (Hants) 58.28.

HJ: 1 C Seago (Essex) 2.00.

PV: 1 O Witcombe (Kent) 3.90.

LJ: 1 H Christian (Surrey) 6.53/1.3.

SP: 1 T Scottow (Hants) 16.15; 2 A Brown (Suffolk) 14.84; 3 T Babatunde (Kent) 14.26; 4 A Abebrese (Surrey) 13.48; 5 A Akende (Essex) 13.42.

DT: 1 T Babatunde (Kent) 53.20; 2 A Brown (Suffolk) 42.76; 3 S Simpson (Berks) 42.63; 4 T Scottow (Hants) 42.28.

HT: 1 K Barham (Kent) 64.00; 2 C Elford Pond (Hants) 61.37; 3 F Hanham (Berks) 52.62; 4 A Brown (Suffolk) 46.27; 5 O Staples (Sussex) 39.69.

JT: 1 F Mcardle Hodge (Kent) 61.61; 2 G Johnson (Surrey) 59.69; 3 B Williams (Essex) 50.19; 4 K Greening (Middx) 49.94



U15:

100 (1.2): 1 Z Azabdaftery (Middx) 11.32; 2 C Fisher (Sussex) 11.36; 3 N Graham (Essex) 11.43; 4 V Redman (Kent) 11.44.

r1 (2.9): 1 C Fisher (Sussex) 11.45; 2 V Redman (Kent) 11.57.

r2 (1.8): 1 Z Azabdaftery (Middx) 11.24; 2 N Graham (Essex) 11.51.

200 (1.6): 1 A Foster (Essex) 23.20; 2 C Presnail (Berks) 23.53.

300: 1 F Hake (Surrey) 37.06; 2 S Brown (Middx) 37.18; 3 T Niewczasinski-Kirkland (Essex) 38.37.

r1: 1 F Hake (Surrey) 37.89.

800: 1 F McLaren (Essex) 2:03.86; 2 J Pepin (Hants) 2:04.19; 3 H Verster (Kent) 2:05.52; 4 N Scott-Donkin (Cambs) 2:05.88.

1500: 1 S Scrase-Field (Kent) 4:16.88.

80H (2.5): 1 W Allinson (Surrey) 11.63; 2 E Hughes (Essex) 11.64; 3 T Croft (Berks) 11.71; 4 H London (Herts) 11.72; 5 H Nmaju (Kent) 11.99.

r1 (2.5): 1 E Hughes (Essex) 11.78; 2 H Nmaju (Kent) 11.85.

r2 (1.7): 1 W Allinson (Surrey) 11.71; 2 H London (Herts) 11.84; 3 T Croft (Berks) 11.86.

HJ: 1 O Horton (Sussex) 1.73.

PV: 1 C Platt (Kent) 3.60.

LJ: 1 H Nmaju (Kent) 6.06/0.8; 2 J Sobrasuaipiri (Sussex) 5.95/0.7; 3 S Silly (Surrey) 5.90/0.9.

TJ: 1 D Osei-Poku (Essex) 13.00/1.6; 2 L Sorhaindo (Middx) 12.00/1.8; 3 N Clarke (Surrey) 11.92/1.6.

SP: 1 S Hatch (Kent) 14.42; 2 S Das (Berks) 12.83.

DT: 1 G Mutandwa (Herts) 45.99; 2 A Henry-Daire (Berks) 40.78; 3 J Burgess (Hants) 36.98; 4 S Hatch (Kent) 33.90.

HT: 1 A Axtell (Hants) 44.05; 2 J Buscombe (Essex) 41.95; 3 S Das (Berks) 41.07; 4 J Campbell (Suffolk) 38.70.

JT: 1 B Hastings (Sussex) 51.12; 2 E Ibrahim (Kent) 50.25; 3 A Henry-Daire (Berks) 43.88



U17 women:

100 (1.1): 1 T Rizzo (Herts) 12.10; 2 K Slater (Berks) 12.16.

r1 (0.6): 1 K Slater (Berks) 12.35.

200 (1.2): 1 E Lucas (Hants) 25.25; 2 H Medlen (Kent) 25.49.

400: 1 C Harvey (Surrey) 57.58; 2 I Wilson (Berks) 59.79.

800: 1 A Hedge (Herts) 2:12.83; 2 M Kent (Hants) 2:14.70; 3 C Wormley (Surrey) 2:15.33; 4 H Watson (Essex) 2:15.86.

1500: 1 R Le Fay (Sussex) 4:44.80.

80H (2.0): 1 P King (Essex) 11.16.

r1 (1.5): 1 P King (Essex) 11.09.

300H: 1 S Okoro (Essex) 43.15; 2 S Osborn (Surrey) 46.43.

HJ: 1 M Judd (Hants) 1.70; 2 M Secker (Kent) 1.65.

PV: 1 A Smith Jarman (Sussex) 3.00; 2 B Norvill (Surrey) 2.70.

LJ: 1 H Lawrence (Essex) 5.39/1.6.

TJ: 1 O Nzekwe (Essex) 11.40/2.9; 2 A Purcell (Sussex) 11.03/1.3; 3 E Algeo (Kent) 10.84/2.1.

SP: 1 M Hopkins (Essex) 13.74; 2 E Bostock (Herts) 13.66; 3 H Bridge (Kent) 13.65.

DT: 1 E McBriar (Hants) 34.05; 2 M Hopkins (Essex) 32.60; 3 C Sarr (Middx) 32.00; 4 H Bridge (Kent) 32.00.

HT: 1 W Bedding (Cambs) 50.52; 2 E MacDonald (Hants) 49.37; 3 H Still (Kent) 48.36; 4 C Harris (Berks) 46.51; 5 N Akyol (Suffolk) 46.30.

JT: 1 D Yelling (Sussex) 47.47; 2 A Palmer (Berks) 39.87; 3 I Law (Hants) 38.17



U15:

100 (1.9): 1 E Taylor (Surrey) 12.38.

r2 (1.2): 1 E Taylor (Surrey) 12.37.

200 (1.4): 1 E Rennie (Surrey) 25.39.

r1 (0.9): 1 E Rennie (Surrey) 25.8.

300: 1 L Brown (Surrey) 40.13; 2 S Omotosho (Essex) 41.04; 3 M Barnes (Berks) 41.22; 4 M Paitoo (Middx) 41.46; 5 A Firla (Kent) 41.63; 6 L Bertacchini (Hants) 41.86.

r1: 1 L Brown (Surrey) 41.51; 2 M Paitoo (Middx) 41.60; 3 M Barnes (Berks) 41.73.

r2: 1 S Omotosho (Essex) 41.40; 2 A Firla (Kent) 42.42; 3 L Bertacchini (Hants) 42.79.

800: 1 N Wynn (Essex) 2:13.90; 2 M Barlow (Kent) 2:15.60; 3 D Hodgson (Hants) 2:15.85; 4 B Taylor (Suffolk) 2:17.97.

1500: 1 K Pye (Surrey) 4:44.17.

75H (0.6): 1 L Wagstaff (Cambs) 11.22; 2 R Wright (Essex) 11.37; 3 E Lacey (Kent) 11.60.

r1 (3.0): 1 L Wagstaff (Cambs) 11.24; 2 R Wright (Essex) 11.42.

r2 (2.6): 1 E Lacey (Kent) 11.52; 2 J Howells (Surrey) 11.79.

HJ: 1 D Corp (Herts) 1.60.

PV: 1 I Clarke (Sussex) 2.80; 2 L Trott (Hants) 2.60; 2 E Pawson (Kent) 2.60; 4 M Dodd (Surrey) 2.60.

LJ: 1 I Amartey (Kent) 5.40/1.2; 2 A Fairmaner (Essex) 5.29/1.2; 3 G Osman (Hants) 5.25/2.2; 4 T Mason (Beds) 5.24/2.0.

TJ: 1 I Amartey (Kent) 10.76/1.0; 2 E Hutton (Hants) 10.22/1.6; 3 A Thomas (Middx) 10.07/1.7.

SP: 1 I Stamp (Surrey) 13.59; 2 M Hewitt (Essex) 11.26.

DT: 1 M Farrar (Surrey) 34.81; 2 A Thomas (Middx) 32.28; 3 R Roberts (Sussex) 29.79; 4 E Simpson (Kent) 29.45; 5 A McBriar (Hants) 26.99.

HT: 1 A Howie (Sussex) 52.46; 2 E Scott (Hants) 34.11; 3 L Webb (Kent) 33.02.

JT: 1 E Christian (Surrey) 41.67; 2 H Court (Kent) 36.90; 3 A McBriar (Hants) 33.25; 4 C McGonnell (Berks) 32.77

Full results are here

GLOUCESTER AC SEPTEMBER OPEN, Gloucester, September 8

Mixed events:

3000: r1: 3 T Whetton (Western Tempo, U17) 8:48.9; 6 C Thornley (Chelt, U20W) 9:46.8; 8 R Hamilton-James (W’bury, W) 9:52.0.

r2: 5 T Hinxman (Glouc, W45) 10:43.3

LATE SEASON OPEN MEETING, Parliament Hill, September 7

Mixed events:

100: r1 (-0.1): 2 A Long (Herne H, M80) 15.68.

800: 4 M Russell (Col H, M50) 2:06.65.

LJ: 3 S Nash (TVH, M50) 5.30

STAN ALLEN MILES, Tooting Bec, September 7

Mixed events:

Mile: r3: 6 L Woolhouse (Vets, W60) 6:14.0.

r4: 2 L Thomas (HW, W55) 5:47.8.

r6: 2 N Sturzaker (Herne H, W45) 5:35.1.

r7: 3 I Harrison (HW, U13W) 5:19.8; 4 T Tuohy (Dulw, M60) 5:20.2; 5 R Beswick (B&B, M60) 5:22.6; 7 C Elms (Kent, W55) 5:26.5.

r8: 2 T Booth (G&G, M55) 4:59.5; 5 D Lewis (Hill, U13) 5:12.6.

r9: 8 G Englefield (S Lon, M45) 4:56.7; 9 A Russell (Dulw, M45) 4:58.5.

r10: 5 G Bell (SB, W) 4:38.1; 9 M de Freitas (HW, M50) 4:52.9

Full results are here

TAVISTOCK AC SUMMER SERIES, Tavistock, September 7



U15 girls: DT: 1 C Doney (Tav) 27.42



U13: DT: 1 I Doney (Tav) 21.57

WATFORD OPEN GRADED MEETING, Watford, September 7

A week after smashing the UK W50 800m record, the hugely versatile Sally Cooke equalled Michelle Thomas’s 100m record with a time of 13.06.

Melissa Courtney Bryant, who competed over 1500m in the World Championships, Commonwealth Games and European Championships, moved back to 3000m and ran 8:47.67 in a mixed race which puts her fourth in the UK rankings for 2022.

Mixed events:

100: r2 (0.8): 1 S Cooke (Lut, W50) 13.06.

r4 (0.4): 5 M Vassiliou (E&H, M60) 12.64.

200: r3 (0.2): 3 M Vassiliou (E&H, M60) 25.54; 5 S Gittens (Herts P, M60) 26.33.

r4 (1.0): 2 A Gibb (Belg, M35) 22.97.

800: r7: 2 J Smith (Mil K, U13) 2:17.27.

r8: 5 O Chilton (Mil K, U15W) 2:16.30; 9 B Rivero-Stevenet (AFD, U13) 2:19.93.

r9: 5 C Kelly-Gordon (B&B, U20W) 2:14.27; 6 L Wright (Herne H, U15W) 2:14.95.

r10: 4 S Atkinson (Phoe, M55) 2:09.86; 5 D Olima (Dac, M45) 2:10.85; 6 M Squibb (B&B, U20W) 2:11.13.

r11: 12 J Elvin (Thurr, U20W) 2:12.19.

r12: 7 P Howard (B&H, M40) 2:04.27; 10 R McClay (Brack, W) 2:06.88.

r13: 6 A Pinder (Chilt, U17) 1:59.93.

r14: 3 J Hiorns (Notts, M35) 1:58.24; 7 I Jessop-Tranter (Chilt, U17) 1:59.42.

r15: 1 C Foley (K&P, U17) 1:55.55.

r16: 2 P Grange (Ilf, M40) 1:55.12; 7 G Ward (Herts P, U17) 1:58.11.

3000: r1: 2 E Lewis (Oxf C, U15) 9:48.39; 6 H Greenwood (THH, W) 9:57.19; 8 D Taylor (B&B, M55) 10:06.03; 9 M Fieldsend (Brack, U15W) 10:07.71; 12 M Barker (Have, U20W) 10:18.94; 13 K Webb (Mil K, U15W) 10:23.25; 16 L Webb (Mil K, U15W) 10:39.79.

r2: 1 S Gebreselassie (Belg) 8:25.26; 3 S Maund (Strag, U20) 8:32.26; 4 S Stevens (Norw) 8:35.68; 5 N Boase (Orion, U20) 8:39.17; 6 T Crockett (Wyc P) 8:39.58; 11 M Courtney-Bryant (Poole, W) 8:47.67; 12 E Taylor (C&C, U17) 8:50.24; 15 S Beedell (PNV, U17) 8:53.00; 16 O Denson (WSEH, U17) 8:54.23; 17 L Jolly (Read, M40) 8:54.30; 18 D Shattock (AFD, U17) 8:58.84; 20 L Dunham (Herts P, U15) 9:08.75; 21 R Johnson (High, W) 9:13.80

Full results are on Power of 10 here

CARDIFF THROWS MEETING 8, Aberdare, September 6

Men: SP: 1 J Matthews (Halesowen ACC) 14.36



U20: DT: 1 J Knight (Card Arch) 41.32.

HT: 1 T Conibear (Yate) 59.77



Women: DT: 1 L Harris (Swan, U17) 35.00; 2 L Gregson (Card, U20) 31.87



U17: HT: 2 E Cooper (Neath, U15) 39.83

Full results are here

ENGLAND THROWS CAMP THROWS FEST, Moulton, September 3-4

Nick Percy threw 63.72m in a discus competition and also won a separate event with 63.36m ahead of European bronze medallist Lawrence Okoye’s 61.38m.

Men:

DT: Oa: 1 N Percy (SB) 63.72; 2 J Martin (Gate) 48.38; 3 J Hedger (Bir, M35) 46.72; 4 R Vaughan (Croy) 44.42.

Ob: 1 N Percy (SB) 63.36; 2 L Okoye (Croy) 61.38; 3 J Martin (Gate) 51.42.

HT: O: 1 T Head (NEB) 61.97.

Oa: 1 T Head (NEB) 62.35.

JT: Oa: 1 B Pearson (Bir) 66.06; 3 S Walker (Bath, U20) 49.00



Mixed events:

JT: Oa: 1 E Dibble (Liv H, W) 46.23; 2 O Boon (Yate, U15) 43.83; 3 S De Kremer (Corby, W) 42.56; 4 L Wilkinson (Salis, U20W) 41.85; 5 H Watson (W’bury, U15) 41.78; 6 N Emerson (NEB, W) 37.90; 7 H Arnold (B&B, W) 37.50



U23:

SP: E: 1 K Aubrey (Harrow) 15.83.

Eq: 1 K Aubrey (Harrow) 15.66.

DT: E: 1 C Osammor (Shef/Dearn) 57.46.

Eq: 1 C Osammor (Shef/Dearn) 54.84.

JT: Ob: 1 O Wright (York) 58.23



U20:

SP: E: 1 I Delaney (Prest) 17.82; 2 D Pawlett (P’broke) 16.90.

Eq: 1 I Delaney (Prest) 16.79; 2 D Pawlett (P’broke) 15.96.

Oa: 1 A Williams (W Norf) 14.37; 2 F Zamparelli (Corn) 14.28.

DT: E: 1 C Uzoigwe (Traff) 52.19; 2 M Jenkins (P’broke) 49.30.

Eq: 1 C Uzoigwe (Traff) 52.49; 2 M Jenkins (P’broke) 48.26.

Oa: 1 F Zamparelli (Corn) 42.25.

Ob: 1 F Zamparelli (Corn) 44.11; 2 Z Grinsted (Lut) 39.71; 3 P Harewood (SB) 39.42.

HT: E: 1 O Merrett (Yate) 65.53; 2 H Ricketts (Read) 64.18.

Eq: 1 O Merrett (Yate) 68.21; 2 H Ricketts (Read) 62.72.

O: 1 C Richardson (A’dare) 46.61.

Oa: 1 C Richardson (A’dare) 48.62.

JT: E: 1 B East (Team K) 69.76; 2 C Taylor (Ports) 64.20; 3 C Evans (Banb) 62.07; 4 A Padaruth (Hill) 61.18.

Eq: 1 B East (Team K) 69.36; 2 C Evans (Banb) 66.73; 3 C Taylor (Ports) 63.02; 4 A Padaruth (Hill) 61.41



U18:

SP: E: 2 T Scottow (Soton, U17) 15.69; 3 A Brown (W Suff, U17) 15.28.

Eq: 2 A Brown (W Suff, U17) 15.21; 3 T Scottow (Soton, U17) 14.70.

DT: E: 1 T Babatunde (Dartf, U17) 56.43; 2 T Gannon (WSEH, U17) 53.58.

Eq: 1 T Babatunde (Dartf, U17) 55.54; 2 T Gannon (WSEH, U17) 52.40.

HT: E: 1 K Barham (Dartf, U17) 68.09; 2 C Hendry (VPCG, U17) 58.15; 3 C Elford Pond (Win, U17) 58.12; 5 S Thomas (Neath, U17) 41.93.

Eq: 1 K Barham (Dartf, U17) 67.30; 2 C Elford Pond (Win, U17) 58.65; 3 C Hendry (VPCG, U17) 56.18; 5 S Thomas (Neath, U17) 41.93.

JT: E: 1 L Jones (Swan, U17) 57.12



U17: HT: O: 1 A Merrett (Yate) 47.81.

Oa: 1 J Berry (Hale) 55.94; 2 A Merrett (Yate) 43.46.

JT: Ob: 1 G Johnson (HW) 56.75



U15: DT: Oa: 1 L Nash (Mil K) 36.87.

Ob: 1 L Capes (PNV) 41.31; 2 H Beard (Shef/Dearn) 34.12



Women:

SP: Oa: 1 N Emerson (NEB) 13.33; 2 M Joseph (Harrow, U20) 13.00.

DT: Oa: 1 A Baltazar-Hall (SB, U20) 43.28; 2 K Ennis (Have, U17) 32.36.

Ob: 1 K Woodcock (Oxf C) 44.45; 2 O Austin (NEB, U20) 40.95; 3 E Beardmore (Harrow) 40.77; 4 E Darvell (Banb, U20) 36.01.

HT: Eq: 1 N Tuthill (Bandon AC, U20) 58.18; 1 Z Price (Liv H) 53.57; 2 L Moffat (Mil K, U20) 47.13.

O: 1 C Payne (Read) 65.98; 2 L Marshall (WG&EL, W40) 53.63



U23:

DT: E: 1 Z Obamakinwa (B&B, U20) 52.50; 2 E Botham (WG&EL) 46.27; 3 A Gavigan (LSA, U20) 45.51; 4 M Porterfield (VPCG, U17) 44.00; 5 S Evans (Carm, U17) 41.95; 6 E Lovett (Ports, U20) 39.83; 7 L Harris (Swan, U17) 35.15.

Eq: 1 Z Obamakinwa (B&B, U20) 55.13; 2 E Botham (WG&EL) 45.96; 3 A Gavigan (LSA, U20) 44.98; 4 M Porterfield (VPCG, U17) 44.81; 5 S Evans (Carm, U17) 42.65; 6 E Lovett (Ports, U20) 40.74; 7 L Harris (Swan, U17) 31.77.

HT: E: 1 Z Price (Liv H) 59.93; 2 N Tuthill (Bandon AC, U20) 59.79; 3 L Moffat (Mil K, U20) 50.06.

Oa: 1 C Payne (Read) 68.75.

JT: Eq: 1 L Farley (B&B) 44.01; 2 S Hamilton (B&W, U20) 40.96.

Ob: 1 C Colbert (Here, U20) 43.92; 2 J Brown (Amber) 41.22; 3 A Sutcliffe (Oxf C, U20) 36.83



U20:

SP: E: 1 C Agyepong (B&B) 14.94; 2 T Tchoudja (Shett) 13.77; 3 A Kennedy (Jag) 13.53.

Eq: 1 C Agyepong (B&B) 14.88; 2 T Tchoudja (Shett) 13.23; 3 A Kennedy (Jag) 13.09.

JT: E: 1 S Hamilton (B&W) 41.54



U18:

SP: E: 2 M Porterfield (VPCG, U17) 14.39; 3 J Gray (Law, U17) 12.45.

Eq: 2 M Porterfield (VPCG, U17) 14.28; 3 J Gray (Law, U17) 12.38.

HT: E: 1 A McAuslan-Kelly (A’deen, U17) 57.94.

Eq: 2 A McAuslan-Kelly (A’deen, U17) 56.67.

JT: E: 1 A Jones (Mil K, U17) 44.67; 2 L Lloyd (P’broke, U17) 40.67.

Eq: 1 A Jones (Mil K, U17) 44.59



U17:

HT: O: 1 L Ellis (Gate) 47.68.

Oa: 1 L Ellis (Gate) 46.04.

JT: Oa: 1 P Radford (Dac) 37.89

Full results on Power of 10 here

» For more recent results, CLICK HERE