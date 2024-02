Patrick Dever and Jack Rowe bag Olympic qualifiers as we bring you our overseas round-up which includes world records in Europe and USA and the Seville Marathon

Boston University DMR Challenge, Boston, USA, February 16

Grant Fisher (12:51.84) just missed the US indoor record at 5000m of 12:51.61 but went fifth all-time and behind him there were Olympic qualifiers and huge PBs for Brits Patrick Dever (13:04.05) and Jack Rowe (13:04.75) while European under-23 champion Charles Hicks set an European qualifier and big PB of 13:09.38.

The trio now sit sixth, seventh and ninth in the UK 5000m all-time list counting indoors and outdoors.

Hicks is just 22 years-old and he is now the fastest of his age in Britain indoors or out, but is 23 in July and thus misses out on what would easily be an overall British under-23 record.

He already held the British indoor 5000m under-23 best (13:22.05) and he also holds the British 10,000m under-23 age group record (27:40.16).

It’s worth noting that multi global champion Mo Farah did not run as fast as Hicks did here (outdoors in 2007) until he was aged 24.

Men: 800: 1 Luis Peralta DOM 1:47.54

Mile: 1 Steven Jackson 3:55.39; 2 Parvej Khan IND 3:55.41; 3 Ryuma Aoki JPN 3:55.88; 4 Jesse Hamlin 3:56.63; 5 Cameron Proceviat CAN 3:57.00; 6 Foster Malleck CAN 3:57.75; 7 Rob Napolitano PUR 3:57.97. B: 1 Ryan Adams MEX 3:57.25; 2 Samuel Field AUS 3:58.41; 3 Joe Ewing GBR 3:58.54; 4 Wyatt Haughton 3:58.75; 5 Christian Noble 3:58.93; 6 Derek Johnson 3:59.35; 7 Freddy Collins 3:59.59; 8 Hibiki Obara JPN 3:59.61; 9 Abdel Laadjel IRL 3:59.89; 10 Ahmed Jaziri TUN 3:59.91

5000: 1 Grant Fisher 12:51.84; 2 Patrick Dever GBR 13:04.05; 3 Jack Rowe GBR 13:04.75; 4 Amon Kemboi KEN 13:06.30; 5 Mohammed Ahmed CAN 13:06.32; 6 Charles Hicks GBR 13:09.38; 7 Thomas Ratcliffe 13:14.64; 8 Davor Aaron Bienenfeld GER 13:18.60; 9 Emmanuel Bor 13:23.75; 10 Kazuki Tamura JPN 13:33.66; 11 Kanta Shimizu JPN 13:38.47

Women: 800: 1 Sophia Gorriaran 2:01.68

Mile: 1 Julie-Anne Staehli CAN 4:27.20; 2 Margot Appleton 4:31.06; 3 Kate Mitchell 4:31.49; 4 Carlee Hansen 4:33.13; 5 Sophie O’Sullivan IRL 4:33.30; 11 India Weir GBR 4:40.15

USATF Indoor Championships, Albuqerque, February 16-17

Taking advantage of the altitude, Grant Holloway improved his 60m hurdles world record to 7.27 but did not contest the final while Tia Jones equalled the world record in the women’s event with 7.66.

There were world leads for Noah Lyles (60m: 6.43 in just edging Christian Coleman (6.44)) and Ryan Crouser in the shot (22.80m).

Men: 60: 1 Noah Lyles 6.43; 2 Christian Coleman 6.44; 3 Ronnie Baker 6.51; 4 Emmanuel Wells 6.56; 5 Brandon Carnes 6.57; 6 Zachaeus Beard 6.58; 7 Pjai Austin 6.58; 8 J.T. Smith 6.58. Heat 1: 1 Emmanuel Wells 6.58; 2 Pjai Austin 6.60; 3 Demek Kemp 6.64; 4 Jae’Len Means 6.66; 5 Dominick Corley 6.66; 6 Kendal Williams 6.67. Heat 2: 1 Christian Coleman 6.49; 2 Ronnie Baker 6.53; 3 Brandon Carnes 6.61; 4 Coby Hilton 6.65; 5 Mason Phillips 6.72; 6 Bryan Sosoo 6.72; Heat 3: 1 Noah Lyles 6.52; 2 Zachaeus Beard 6.59; 3 J.T. Smith 6.59; 4 Sam Blaskowski 6.65; 5 Kasaun James 6.67

400: 1 Brian Faust 45.47; 2 Jacory Patterson 45.48; 3 Chris Bailey 45.76; 4 Paul Dedewo 46.08; 5 Matthew Boling 46.19; 6 Bryce Deadmon 46.60. Heat 1: 1 Jacory Patterson 45.51; 2 Chris Bailey 45.61; 3 Wil London 46.82; 4 Jonah Vigil 47.01; Heat 2: 1 Matthew Boling 45.86; 2 Jeremiah Curry 47.13; 3 James Milholen 47.67; 4 Elija Godwin 47.87; Heat 3: 1 Brian Faust 45.57; 2 Bryce Deadmon 45.64; 3 Trevor Bassitt 46.34; 4 Chance Tanner 47.53; 5 Willington Wright 47.75; Heat 4: 1 Paul Dedewo 47.10; 2 Demarius Smith 47.26; 3 Ryan Willie 47.47

800: 1 Bryce Hoppel 1:46.67; 2 Isaiah Harris 1:46.78; 3 Josh Hoey 1:47.41; 4 Abraham Alvarado 1:47.86; 5 Vince Crisp 1:47.99; 6 Shane Streich 1:48.41; Heat 1: 1 Bryce Hoppel 1:48.57; 2 Matt Wisner 1:48.63; 3 Grant Grosvenor 1:50.10; 4 Colin Schultz 1:56.99; Heat 2: 1 Isaiah Harris 1:46.97; 2 Josh Hoey 1:47.04; 3 Sam Ellis 1:47.26; 4 Brannon Kidder 1:47.45; 5 Jaxson Hoey 1:49.83; Heat 3: 1 Vince Crisp 1:47.04; 2 Abraham Alvarado 1:47.17; 3 Collin Dylla 1:47.47; 4 Luciano Fiore 1:47.58; Heat 4: 1 Shane Streich 1:48.15; 2 Ben Nagel 1:48.28; 3 Christian Harrison 1:49.30; 4 Cass Elliott 1:49.75

1500: 1 Cole Hocker 3:37.51; 2 Hobbs Kessler 3:38.76; 3 Henry Wynne 3:38.81; 4 Cooper Teare 3:38.99; 5 Vincent Ciattei 3:39.03; 6 Sam Prakel 3:40.04; 7 Casey Comber 3:40.06; 8 Sam Ellis 3:41.74; 9 John Reniewicki 3:43.44; 10 Craig Engels 3:44.59; 11 Eric Holt 3:44.97; 12 Josh Thompson 3:54.25

3000: 1 Yared Nuguse 7:55.76; 2 Olin Hacker 7:56.22; 3 Morgan Beadlescomb 7:56.70; 4 Dillon Maggard 7:57.56; 5 Abdihamid Nur 7:58.65; 6 Kasey Knevelbaard 7:58.99; 7 Sam Gilman 8:00.55; 8 Matthew Wilkinson 8:01.51; 9 Ian Shanklin 8:01.53; 10 Ben Veatch 8:02.68; 11 Alec Basten 8:05.35; 12 Waleed Suliman 8:09.06; 13 Isaac Updike 8:09.55; 14 Nick Randazzo 8:12.90; 15 Willy Fink 8:14.72

60H: 1 Trey Cunningham 7.39; 2 Cameron Murray 7.45; 3 Daniel Roberts 7.48; 4 Louis Rollins 7.56; 5 Michael Dickson 7.57; 6 Cordell Tinch 7.58; 7 Freddie Crittenden 7.58; Grant Holloway DNS; Heat 1: 1 Grant Holloway 7.27 WR; 2 Cameron Murray 7.51; 3 Daniel Roberts 7.58; 4 Freddie Crittenden 7.59; 5 Paris Williams 7.69; 6 Titus Moore 7.85; 7 Parker Bowden 8.62; Heat 2: 1 Trey Cunningham 7.46; 2 Cordell Tinch 7.50; 3 Louis Rollins 7.56; 4 Michael Dickson 7.59; 5 Dylan Beard 7.65; 6 Johnny Brackins 7.66; 7 Devon Montgomery 7.78; 8 Ryan Fontenot 7.85

HJ: 1 Shelby McEwen 2.28; 2 Vernon Turner 2.25; 3 Kyle Rollins 2.25; 4 Eli Kosiba 2.22; 5 Jaivon Harrison 2.22; 6 Corvell Todd 2.22; 7 Tony Jones 2.17; 8 Trey Allen 2.17; 8 Justin Lewis 2.17; 10 Mayson Conner 2.17; 11 Jonathan Rankins-James 2.17; 12 Brion Stephens 2.17;

PV: 1 Chris Nilsen 6.00; 2 Sam Kendricks 5.95; 3 Austin Miller 5.90; 4 Tray Oates 5.80; 5 Nate Richartz 5.75; 6 Matt Ludwig 5.75; 7 Luke Winder 5.65; 8 KC Lightfoot 5.65; 9 Jacob Wooten 5.65; 10 Clayton Fritsch 5.65; 11 Carson Waters 5.50; 11 Zach McWhorter 5.50; Trevor Stephenson NH; Zach Bradford NH

LJ: 1 Johnny Brackins 8.23; 2 Isaac Grimes 8.06; 3 Jarrion Lawson 8.05; 4 Trumaine Jefferson 8.03; 5 Jason Smith 8.03; 6 Will Williams 7.99; 7 Rayvon Grey 7.95; 8 James Carter 7.82; 9 JuVaughn Harrison 7.73; 10 Cordell Tinch 7.61; 11 Cameron Crump 7.52; 12 Jalen Seals 7.48

TJ: 1 Chris Carter 16.49; 2 Chris Benard 16.42; 3 James Carter 16.16; 4 Sir Jonathon Sims 15.40; 5 Isaiah Griffith 15.24#

SP: 1 Ryan Crouser 22.80; 2 Roger Steen 21.47; 3 Jordan Geist 20.50; 4 Adrian Piperi 20.43; 5 Nik Curtiss 20.33; 6 Patrick Larrison 19.51; 7 Jeff Kline 19.48; 8 T’Mond Johnson 19.42; 9 Myles Kerner 19.14; 10 Zach Landa 18.63; 11 Lucas Warning 17.45

WT: 1 Daniel Haugh 26.35 AR; 2 Isaiah Rogers 24.41; 3 Tanner Berg 23.41; 4 Peyton Barton 22.79; 5 Newlyn Stephenson 21.77; 6 Alex Kristeller 21.63; 7 Morgan Shigo 21.10; 8 Joseph White 20.66; 9 Anthony Harrison 20.48; 10 Taige Bryant 20.13

3000W: 1 Nick Christie 11:56.06; 2 Emmanuel Corvera 12:47.14; 3 Clayton Stoil 13:14.58; 4 Dan Nehnevaj 15:21.41; V35 200: 1 Antwoin Echols 21.90

Women: 60: 1 Aleia Hobbs 7.02; 2 Mikiah Brisco 7.06; 3 Celera Barnes 7.09; 4 Tamara Clark 7.12; 5 Kiara Parker 7.15; 6 Samirah Moody 7.27; 7 Kierra Brown 7.30; 8 Zhane Smith 7.37; Heat 1: 1 Mikiah Brisco 7.13; 2 Tamara Clark 7.20; 3 Samirah Moody 7.25; 4 Kierra Brown 7.28; 5 Divonne Franklin 7.32; 6 Taylor Anderson 7.41; Heat 2: 1 Aleia Hobbs 7.10; 2 Celera Barnes 7.15; 3 Kiara Parker 7.18; 4 Zhane Smith 7.28; 5 Anavia Battle 7.34

400: 1 Alexis Holmes 50.34; 2 Talitha Diggs 51.23; 3 Quanera Hayes 51.76; 4 Bailey Lear 52.06; 5 Jessica Wright 52.37; 6 NaAsha Robinson 52.79; Heat 1: 1 Talitha Diggs 51.93; 2 NaAsha Robinson 52.68; 3 Jessica Wright 52.74; Heat 2: 1 Quanera Hayes 52.79; 2 Tiffany Hughey 53.27; 3 Taylor Manson 53.37; 4 Josie Donelson 53.44; Heat 3: 1 Alexis Holmes 51.31; 2 Bailey Lear 52.13; 3 Maya Singletary 52.82; 4 Bianca Stubler 53.56

800: 1 Allie Wilson 2:00.63; 2 Addy Wiley 2:00.70; 3 Nia Akins 2:00.90; 4 Sammy Watson 2:00.94; 5 Olivia Baker 2:02.21; 6 Angel Piccirillo 2:02.53; Heat 1: 1 Olivia Baker 2:03.10; 2 Emily Richards 2:03.15; 3 MaLeigha Menegatti 2:06.25; 4 Stephanie Brokaw 2:06.86; Heat 2: 1 Addy Wiley 2:01.29; 2 Allie Wilson 2:01.64; 3 McKenna Keegan 2:04.18; 4 Presley Weems 2:04.56; Heat 3: 1 Nia Akins 2:02.53; 2 Sammy Watson 2:02.65; 3 Angel Piccirillo 2:02.99; 4 Mallory Lindaman 2:05.12; Sadi Henderson DQ

1500: 1 Nikki Hiltz 4:08.35; 2 Emily MacKay 4:08.70; 3 Anna Camp-Bennett 4:10.20; 4 Gabrielle Jennings 4:13.68; 5 Rachel Smith 4:13.76; 6 Laurie Barton 4:16.84; 7 Elly Henes 4:19.68; Addy Wiley DNF

3000: 1 Elle St. Pierre 8:54.40; 2 Josette Andrews 9:03.10; 3 Katie Wasserman 9:06.99; 4 Rachel Smith 9:10.21; 5 Allie Buchalski 9:11.96; 6 Elly Henes 9:12.25; 7 Ella Donaghu 9:21.32; 8 Angelina Ellis 9:23.51; 9 Jenn Randall 9:27.09; 10 Carmen Graves 9:38.11; 11 Kayley DeLay 9:39.70; 12 Lydia Olivere 9:49.05

60H: 1 Tia Jones 7.68; 2 Jasmine Jones 7.78; 3 Masai Russell 7.80; 4 Christina Clemons 7.90; 5 Amber Hughes 7.99; 6 Talie Bonds 8.06; Cortney Jones DQ; Alaysha Johnson DQ; Heat 1: 1 Masai Russell 7.79; 2 Alaysha Johnson 7.86; 3 Talie Bonds 7.95; 4 Sharika Nelvis 8.14; 5 Kaylah Robinson 8.15; Heat 2: 1 Tia Jones 7.67 =WR; 2 Jasmine Jones 7.82; 3 Christina Clemons 7.90; 4 Amber Hughes 7.98; 5 Cortney Jones 8.02

HJ: 1 Vashti Cunningham 1.92; 2 JaiCieonna Gero-Holt 1.89; 3 Cierra Tidwell 1.85; 4 Loretta Blaut 1.81; 5 Zarriea Willis 1.81; 6 Arika Harbo 1.77; 6 Mercedeez Francis 1.77; 8 Liz Evans 1.77

PV: 1 Katie Moon 4.80; 2 Sandi Morris 4.75; 3 Gabriela Leon 4.70; 4 Bridget Guy Williams 4.60; 5 Emily Grove 4.50; 5 Kristen Leland 4.50; 7 Brynn King 4.50; 8 Rachel Baxter 4.40; 9 Sydney Walter 4.25; 10 Kenzie Beukes 4.25; 11 Chinne Okoronkwo 4.25; Marissa Kalsey NH

LJ: 1 Tara Davis-Woodhall 7.18; 2 Jasmine Moore 6.93; 3 Monae’ Nichols 6.73; 4 Sha’Keela Saunders 6.54; 5 Tiffany Flynn 6.52; 6 Madisen Richards 6.44; 7 Samiyah Samuels 6.38; 8 Elizabeth White 6.29; 9 Jasmyn Steels 6.25; 10 Jenica Bosko 6.20; 11 Melanie Winters 6.08; 12 Jasmine Todd 6.05

TJ: 1 Keturah Orji 14.50; 2 Jasmine Moore 14.43; 3 Mylana Hearn 13.81; 4 Lexi Ellis 13.13; 5 Imani Oliver 13.06; 6 Arianna Fisher 13.04; 7 Cierra Pulliam 12.78

SP: 1 Chase Jackson 20.02; 2 Maggie Ewen 19.14; 3 Adelaide Aquilla 18.74; 4 Jessica Woodard 18.57; 5 Katie Fare 16.73; 6 Rachel Fatherly 16.57; 7 Jessica Ramsey 16.30; 8 Josie Schaefer 16.25; 9 Rebecca Green 15.40

WT: 1 Erin Reese 25.73; 2 Brooke Andersen 24.35; 3 Janeah Stewart 24.29; 4 Rachel Tanczos 23.26; 5 Elisia Lancaster 22.58; 6 Chioma Njoku 20.15

3000W: 1 Miranda Melville 13:55.24; 2 Janelle Branch 13:59.81; 3 Robyn Stevens 14:07.30; 4 Angelina Colon 14:33.36; 5 Celina Lepe 14:33.38; 6 Stephanie Casey 14:50.25; 7 Marissa Sciotto 14:57.67; 8 Kyra Pellegrino 16:40.47

German Indoor Championships, Leipzig, February 16-18

Olympic champion Malaika Mihambo set an European lead in the long jump with a 6.93m leap to just edge Mikaelle Assani by two centimetres.

Men: 60: 1 Kevin Kranz 6.61; 2 Aleksandar Askovic 6.61; 3 Robin Ganter 6.62

200: 1 Robin Ganter 20.96; 2 Robin Erewa 21.20; 3 Timo Lange 21.40. Heat 3: 1 Robin Erewa 21.19; 2 Timo Lange 21.24

400: 1 Jean Paul Bredau 45.95; 2 Tyrel Prenz 46.50; 3 Marc Koch 46.85

800: 1 Alexander Stepanov 1:48.75; 2 Marvin Heinrich 1:48.98; 3 Malik Skupin-Alfa 1:49.31

1500: 1 Marius Probst 3:36.36; 2 Robert Farken 3:37.20; 3 Marc Tortell 3:44.07

3000: 1 Florian Bremm 7:58.76; 2 Mohamed Abdilaahi 8:00.48; 3 Felix Friedrich 8:01.57,

60H: 1 Tim Eikermann 7.69; 2 Stefan Volzer 7.83; 3 Fred Isaac Fleurisson 7.85

HJ: 1 Jonas Wagner 2.26; 2 Mateusz Przybylko 2.20; 3 Florian Hornig 2.20; 4 Tobias Potye 2.14

PV: 1 Oleg Zernikel 5.45; 2 Bo Kanda Lita Baehre 5.45; 2 Raphael Holzdeppe 5.45; 2 Torben Blech 5.45; 5 Fabio Wünsche 5.45

LJ: 1 Simon Batz 8.01; 2 Maximilian Entholzner 7.75; 3 Luka Herden 7.73

TJ: 1 Max Heß 17.03; 2 Steven Freund 15.42; 3 Denyo Schluckwerder 15.38

SP: 1 Silas Ristl 19.95; 2 Dennis Lukas 19.33; 3 Steven Richter 18.91

Women: 60: 1 Rebekka Haase 7.21; 2 Alexandra Burghardt 7.21; 3 Tiffany Eidner 7.28

200: 1 Rebekka Haase 23.15; 2 Lisa Marie Kwayie 23.23; 3 Jessica-Bianca Wessolly 23.62. Heat 1: 1 Jessica-Bianca Wessolly 23.37

400: 1 Johanna Martin 52.71; 2 Alica Schmidt 52.95; 3 Lisa Sophie Hartmann 53.20; 4 Elisa Lechleitner 53.20

800: 1 Alina Ammann 2:07.55; 2 Christina Hering 2:07.87; 3 Tanja Spill 2:07.90

1500: 1 Gesa-Felicitas Krause 4:24.31; 2 Verena Meisl 4:24.53; 3 Vera Coutellier 4:24.54

3000: 1 Gesa-Felicitas Krause 9:06.90; 2 Elena Burkard 9:08.39; 3 Eva Dieterich 9:10.21

60H: 1 Rosina Schneider 8.08; 2 Franziska Schuster 8.09; 2 Monika Zapalska 8.09

HJ: 1 Christina Honsel 1.91; 2 Imke Onnen 1.86; 3 Bianca Stichling 1.83

PV: 1 Anjuli Knäsche 4.55; 2 Sarah Franziska Vogel 4.30; 3 Ella Buchner 4.20

LJ: 1 Malaika Mihambo 6.93; 2 Mikaelle Assani 6.91; 3 Laura Raquel Müller 6.48

TJ: 1 Jessie Maduka 14.04; 2 Kira Wittmann 13.59; 3 Maria Purtsa GRE 13.47

SP: 1 Yemisi Ogunleye 18.91; 2 Alina Kenzel 18.50; 3 Julia Ritter 18.41

Italian Indoor Championships, Ancona, February 17-18

Andy Diaz jumped 17.60m in the triple jump.

Under-20 Mattia Furlani set an Italian senior record and world lead in the long jump with a 8.34m leap.

Men: 60: 1 Chituru Ali 6.57; 2 Samuele Ceccarelli 6.66; 3 Marco Ricci 6.69; 7 Stephen Awuah Baffour GBR 6.74;. Heat 2: 2 Baffour GBR 6.71

400: 1 Edoardo Scotti 46.57; 2 Riccardo Meli 46.96; 3 Alessandro Moscardi 47.15

800: 1 Francesco Pernici 1:49.15; 2 Tommaso Maniscalco 1:49.70; 3 Francesco Conti 1:49.89

1500: 1 Federico Riva 3:39.80; 2 Pietro Arese 3:40.47; 3 Giuseppe Gravante 3:47.06;

3000: 1 Federico Riva 7:57.89; 2 Pietro Arese 7:58.92; 3 Giuseppe Gravante 8:05.48

60H: 1 Lorenzo Ndele Simonelli 7.48 NR; 2 Matteo Togni 7.76 NU20R; 3 Nicolò Giacalone 7.81

HJ: 1 Marco Fassinotti 2.22; 2 Eugenio Meloni 2.20; 3 Stefano Sottile 2.20

PV: 1 Simone Bertelli 5.50; 2 Ivan De Angelis 5.30; 3 Federico Bonanni 5.20

LJ: 1 Mattia Furlani 8.34 NR NU20R; 2 Geovany Paz CUB 7.65; 3 Mohamed Reda Chahboun 7.49

TJ: 1 Andy Díaz Hernández 17.60; 2 Emmanuel Ihemeje 17.03; 3 Enrico Montanari 16.33

SP: 1 Zane Weir 21.69; 2 Leonardo Fabbri 21.07; 3 Lorenzo Del Gatto 18.97

Hep: 1 Lorenzo Modugno 5413; 2 Michele Brini 5277; 3 Simon Zandarco 5210

5000W: 1 Francesco Fortunato 18:25.15; 2 Gianluca Picchiottino 19:00.86; 3 Riccardo Orsoni 19:07.15

Women: 60: 1 Zaynab Dosso 7.06; 2 Gloria Hooper 7.31; 3 Carlotta Fedriga 7.33. Heat 3: 1 Zaynab Dosso 7.12

400: 1 Ayomide Folorunso 53.20; 2 Rebecca Borga 53.37; 3 Alessandra Bonora 53.81

800: 1 Eloisa Coiro 2:03.12; 1 Martina Canazza 2:06.49; 2 Elena Bellò 2:03.90

1500: 1 Giulia Aprile 4:12.51; 2 Marta Zenoni 4:12.51; 3 Gaia Sabbatini 4:13.61

3000: 1 Ludovica Cavalli 8:47.76; 2 Federica Del Buono 8:48.93; 3 Marta Zenoni 8:50.31

60H: 1 Nicla Mosetti 8.07; 2 Veronica Besana 8.09 NU23R; 3 Alice Muraro 8.13. Heat 1: 1 Giada Carmassi 8.10

HJ: 1 Aurora Vicini 1.92 NU20R; 2 Idea Pieroni 1.86; 3 Asia Tavernini 1.84

PV: 1 Elisa Molinarolo 4.66 NR; 2 Great Nnachi 4.45; 3 Virginia Scardanzan 4.30

LJ: 1 Larissa Iapichino 6.80; 2 Veronica Crida 6.28; 3 Sveva Gerevini 6.21

TJ: 1 Veronica Zanon 13.42; 2 Deborah Tripodi 12.94; 3 Corinne Challancin 12.91

SP: 1 Anna Musci 15.10; 2 Giada Cabai 15.08; 3 Sara Verteramo 15.03

Pen: 1 Marta Giaele Giovannini 4188; 2 Alice Lunardon 4070; 3 Sara Chiaratti 4019

3000W: 1 Valentina Trapletti 12:17.98; 2 Alexandrina Mihai 12:41.79; 3 Sara Vitiello 13:02.99

Dutch Indoor Championships, Apeldoorn, February 17-18

Femke Bol improved her own 400m world record from 49.26 to 49.24. Behind her Lieke Klaver improved to 50.10 to go ninth all-time.

Men: 60: 1 Xavi Mo-Ajok 6.69; 2 Joris van Gool 6.73; 3 Maurice Afognon 6.75;

200: 1 Keenan Blake 21.19; 2 Hensley Paulina 21.42; 3 Erik Heijink 21.63

400: 1 Tony van Diepen 46.30; 2 Terrence Agard 46.66; 3 Jonas Phijffers 47.04

800: 1 Djoao Lobles 1:49.67; 2 Bram Buigel 1:49.87; 3 Ludo Van Nieuwenhuizen 1:50.04

1500: 1 Robin Van Riel 3:39.51; 2 Noah Baltus 3:39.69; 3 Job Ijtsma 3:39.95

3000: 1 Mahadi Abdi Ali 8:11.26; 2 Tim Verbaandert 8:11.41; 3 Job Ijtsma 8:12.86

60H: 1 Job Geerds 7.57; 2 Mark Heiden 7.70; 3 Koen Smet 7.70

HJ: 1 Douwe Amels 2.16; 2 Ridzerd Punt 2.07; 3 Wuill Vrolijk ARU 2.07

PV: 1 Menno Vloon 5.83; 2 Koen van der Wijst 5.50; 3 Bjorn Sloot 4.80

LJ: 1 Jeff Tesselaar 7.63; 2 Sven Jansons 7.46; 3 Julian De Leeuw 7.13

TJ: 1 Favour Abu 14.52; 2 Jason Dankyi GBR 14.49; 3 Thierry Belt 14.28

SP: 1 Patrick Cronie 17.37; 2 Bjorn Van Kins 17.36; 3 Mátyás Kerékgyártó 17.08

Women: 60: 1 Nadine Visser 7.19; 3 Tasa Jiya 7.26; 4 Demi Van Den Wildenberg 7.32

200: 1 Marije van Hunenstijn 23.10; 2 Minke Bisschops 23.58; 3 Myke van de Wiel 23.93

400: 1 Femke Bol 49.24 WR; 2 Lieke Klaver 50.10; 3 Cathelijn Peeters 52.08. Heat 1: 1 Cathelijn Peeters 52.01; 3 Madelief Van Leur 53.96 NU18R. Heat 2: 1 Femke Bol 50.55. Heat 3: 1 Lieke Klaver 51.31

800: 1 Bregje Sloot 2:12.91; 2 Priscilla van Oorschot 2:12.99; 3 Maud De Jong 2:13.18

1500: 1 Marissa Damink 4:25.52; 2 Jetske Van Kampen 4:27.14; 3 Femke Rosbergen 4:28.11

3000: 1 Marissa Damink 9:02.44; 2 Veerle Bakker 9:04.84; 3 Jetske Van Kampen 9:08.15

60H: 1 Maayke Tjin A-Lim 7.98; 2 Marijke Esselink 8.30; 3 Eefje Boons 8.45. Heat 3: 1 Anouk Vetter 8.19

HJ: 1 Glenka Antonia 1.81; 2 Isabelle Aalders 1.79; 3 Amy Hasselton 1.70

PV: 1 Marijke Wijnmaalen 4.30; 2 Marijn Kieft 4.10; 3 Elise De Jong 4.00

LJ: 1 Pauline Hondema 6.54; 2 Sofie Dokter 6.31; 3 Anouk Vetter 6.31

TJ: 1 Maureen Herremans 12.95; 2 Bente Van Der Stoel 12.52; 3 Patricia Jacott-Krolis 12.19

SP: 1 Jessica Schilder 20.31 NR; 2 Jorinde van Klinken 18.64; 3 Benthe König 17.40

Spanish Indoor Championships, Ourense, 16-18 February

Men: 60: 1 Sergio López 6.64; 2 Guillem Crespi 6.70; 3 Bernat Canet 6.71; 6 Pol Elvira U20 6.73. Heat 2: 1 Sergio López 6.64; 2 Pol Elvira 6.68 NU20R; 4 Samuel Chuckweneka 6.75 =NU18R

200: 1 Adria Alfonso 20.94; 2 Daniel Rodríguez 21.03; 3 Fernando Virgilio 21.62. Heat 1: 1 Adria Alfonso 20.90. Heat 2: 1 Daniel Rodríguez 20.96. Heat 3: 1 Fernando Virgilio 21.15. Heat 4: 1 Daniel Rodríguez 21.13

400: 1 Óscar Husillos 46.56; 2 David García 46.98; 3 Manuel Guijarro 47.11

800: 1 Mariano Garcia 1:47.27; 2 Mohamed Attaoui 1:47.81; 3 Adrián Ben 1:47.83. Heat 1: 1 Mohamed Attaoui 1:47.42

1500: 1 Adel Mechaal 3:43.37; 2 Carlos Saez 3:44.48; 3 Mario García 3:44.56

3000: 1 Adel Mechaal 8:15.61; 2 Sebastián Martos 8:16.97; 3 Abderrahman El Khayami 8:17.56

60H: 1 Asier Martínez 7.53; 2 Enrique Llopis 7.58; 3 Carlos Oses 7.71

HJ: 1 Carlos Rojas 2.20; 2 Ignacio Bernardo 2.16; 3 David Gonzalez 2.14

PV: 1 Isidro Leyva 5.45; 2 Aleix Pi 5.45; 3 Artur Coll 5.40

LJ: 1 Iker Arotzena 7.66; 2 Fabian Mesa 7.47; 3 Ferrán Ramírez 7.34

SP: 1 José Ángel Pinedo 20.06; 2 Carlos Tobalina 19.99; 3 Miguel Gómez 19.31

TJ: 1 Pablo Torrijos 16.02; 2 Eneko Carrascal 15.97; 3 Ramon Adalia 15.80

Hep: 1 Jorge Ureña 5885; 2 Pol Ferrer 5810; 3 Gerson Vidal Izaguirre VEN 5680

Women: 60: 1 Jael Bestue 7.22; 2 Maria Isabel Pérez 7.30; 3 Alba Borrero 7.35. Heat 1: 1 Jael Bestue 7.18. Heat 2: 1 Maria Isabel Pérez 7.22

200: 1 Esther Navero 23.34; 2 Paula Sevilla 23.40; 3 Carmen Marco 24.40. Heat 1: 1 Paula Sevilla 23.13

400: 1 Eva Santidrian 52.69; 2 Carmen Avilés 53.23; 3 Blanca Hervas 53.25

800: 1 Lorea Ibarzabal 2:05.99; 2 Lorena Martin 2:06.51; 3 Zoya Naumov 2:06.74

1500: 1 Esther Guerrero 4:21.81; 2 Marta Pérez 4:23.33; 3 Marina Martínez 4:30.16;

3000: 1 Marta García 8:54.96; 2 Agueda Marques 8:56.43; 3 Maria Forero 9:02.51; 7 Angharad Davies GBR 9:19.26

60H: 1 María Vicente 8.06; 2 Xenia Benach 8.21; 3 Carmen Sánchez 8.26. Heat 4: 1 Xenia Benach 8.14

HJ: 1 Una Stancev 1.84; 2 Saleta Fernández 1.82; 3 María Vicente 1.80

TJ: 1 Ana Peleteiro 14.32; 2 Naroa Furundarena 12.81; 3 Ana Estrella De Leon 12.73

PV: 1 Malen Ruiz de Azua 4.30; 2 Aslín Quiala CUB 4.25; 2 Andrea San José 4.25

LJ: 1 Fatima Diame 6.56; 2 Tessy Ebosele 6.34; 3 Evelyn Yankey 6.29

SP: 1 María Belén Toimil 18.23; 2 Monica Borraz 15.16; 3 Eva Cuenca 14.43

Pen: 1 Andrea Medina 4184; 2 Sofía Cosculluela 4168; 3 Laura Aguilera 4058

Fayetteville, AR, USA, February 16

Men: 60: 1 Travis Williams JAM 6.59;

200: 1 Max Thomas 20.75

400: 1 Gamali Felix GRN 45.90; 2 Steven McElroy 46.09

800: 1 Noah Kibet KEN 1:47.20; 2 Charles Hunter AUS 1:47.42; 3 Jason Gomez 1:47.44;

Mile: 1 Austen Dalquist 3:56.43; 2 Hillary Cheruiyot KEN 3:56.83; 3 Ezekiel Kibichii KEN 3:58.77; 4 Adam Moore GBR 4:00.43

60H: 1 Tai Brown 7.63

LJ: 1 Andrew Stone CAY 7.70; 2 LaQuan Nairn BAH 7.64; 6 Harry Crosby GBR 7.23

Open 60: 1 Mario Burke BAR 6.56

Women: 200: 1 Madison Whyte 23.01; 2 Niesha Burgher JAM 23.09

400: 1 Andrenette Knight JAM 51.74; 2 Jasneet Nijjar CAN 52.36. B: 1 Leah Anderson JAM 51.94; 2 Paris Peoples 52.34

60H: 1 Marissa Simpson JAM 8.13; 4 Marcia Sey GBR 8.32. Heat 2: 1 Marcia Sey GBR 8.33

TJ: 1 Kimberly Williams JAM 13.83

Belgrade, Serbia, February 13

Men: 60: 1 Emmanuel Matadi LBR 6.54; 2 Ebrahima Camara GAM 6.63 NR; Richard Kilty GBR DQ. Heat 1: 2 Richard Kilty GBR 6.68

1500: 1 Ryan Mphahlele RSA 3:37.79; 2 Yervand Mkrtchyan ARM 3:38.12 NR; 3 Yobiel Weldrufael ERI 3:39.09 NR NU20R; 4 Cathal Doyle IRL 3:39.10; 5 Filip Sasínek CZE 3:39.38

PV: 1 David Holý CZE 5.60; 2 Matěj Ščerba CZE 5.60; 3 Robert Renner SLO 5.50

LJ: 1 Strahinja Jovančević 7.87; 2 Lazar Anić 7.83; 3 J. Jeswin Aldrin IND 7.83; 9 Alessandro Schenini GBR 7.34

SP: 1 Tom Walsh NZL 21.91; 2 Mesud Pezer BIH 21.42 NR; 3 Filip Mihaljević CRO 21.18; 4 Scott Lincoln GBR 20.73; 5 Asmir Kolašinac 20.28

Women: 60: 1 Christania Williams JAM 7.23; 2 Imani Lansiquot GBR 7.26; 3 Boglárka Takács HUN 7.27. Heat 2: 1 Imani Lansiquot GBR 7.26; 2 Michelle-Lee Ahye TTO 7.26. Heat 3: 1 Christania Williams JAM 7.18

400: 1 Andrea Miklos ROU 51.86

800: 1 Tsige Duguma ETH 1:59.66; 2 Tigist Girma ETH 2:00.21; 3 Anais Bourgoin FRA 2:02.00

60H: 1 Gréta Kerekes HUN 8.02; 2 Veronica Besana ITA 8.05 NU23R; 3 Karin Strametz AUT 8.08

HJ: 1 Yuliya Chumachenko UKR 1.90; 2 Panayióta Dósi GRE 1.88; 3 Fédra Fekete HUN 1.88

LJ: 1 Larissa Iapichino ITA 6.68; 2 Milica Gardašević 6.53; 3 Diána Lesti HUN 6.50

Maurie Plant Meeting, Melbourne, Australia, February 15

Men: 200 (-1.5): 1 Rohan Browning 20.80

Mile: 1 Stewart McSweyn 3:52.00; 2 Jake Wightman GBR 3:52.11; 3 Cameron Myers 3:52.44 AU20R; 4 Samuel Tanner NZL 3:53.16; 5 Jesse Hunt 3:53.78; 6 Jye Edwards 3:55.20; 7 Thomas Keen GBR 3:58.02; 8 Ryoji Tatezawa JPN 3:59.87. 1500 split: 1 Stewart McSweyn 3:36.37; 2 Jake Wightman GBR 3:36.56; 3 Cameron Myers 3:36.71; 4 Samuel Tanner NZL 3:37.58; 5 Jesse Hunt 3:37.68; 6 Jye Edwards 3:37.94; 7 Thomas Keen GBR 3:40.67

5000: 1 Jack Rayner 13:16.34; 2 Matthew Ramsden 13:17.22; 3 Robin Hendrix BEL 13:19.97; 4 Sam McEntee 13:31.64;

110H (0.0): 1 Tayleb Willis 13.79

HJ: 1 Hamish Kerr NZL 2.25

LJ: 1 Chris Mitrevski 7.96w; 2 Darcy Roper 7.86w; 3 Koki Fujihara JPN 7.78

DT: 1 Connor Bell NZL 65.18; 2 Matt Denny 65.09; 3 Lawrence Okoye GBR 60.37; 4 Nicholas Percy GBR 59.51

Women: 100 (-1.2): 1 Zoe Hobbs NZL 11.34; 2 Torrie Lewis 11.40

800: 1 Claudia Hollingsworth 1:59.81 AU20R; 2 Abbey Caldwell 2:00.54; 3 Catriona Bisset 2:01.41; 4 Linden Hall 2:02.30

5000: 1 Rose Davies 14:57.54; 2 Isobel Batt-Doyle 14:59.18; 3 Aynadis Mebratu ETH 15:04.84; 4 Holly Campbell 15:10.11; 5 Genevieve Gregson 15:22.08; 6 Jenny Blundell 15:24.27; 7 Maudie Skyring 15:25.24; 8 Leanne Pompeani 15:28.14; 9 Jodie McCann IRL 15:35.04

100H (0.3): 1 Liz Clay 13.02; 2 Michelle Jenneke 13.12; 3 Queen Claye USA 13.16

HJ: 1 Nicola Olyslagers 1.99

DT: 1 Daisy Osakue ITA 61.57; 2 Jade Lally GBR 57.86

JT: 1 Kathryn Mitchell 62.12; 2 Tori Peeters NZL 57.35; 3 Momone Ueda JPN 57.15; 7 Kelsey-Lee Barber 54.59

Seville Marathon, Spain, February 18

Deresa Geleta won the men’s race in a course record 2:03:27 as Phil Sesemann clocked an Olympic qualifying 2:08:04. More coverage here.

Men: Mar: 1 Deresa Geleta ETH 2:03:27; 1 Ibrahim Chakir 2:07:48; 2 Morhad Amdouni FRA 2:03:47 AR; 3 Gashau Ayale ISR 2:04:53 NR; 4 Yemaneberhan Crippa ITA 2:06:06 NR; 5 Tafese Delegen ETH 2:06:11; 6 Ghirmay Ghebreslassie ERI 2:06:49; 7 Eyob Ghebrehiwet Faniel ITA 2:07:09; 8 Melaku Belachew ETH 2:07:28; 9 Suldan Hassan SWE 2:07:36 NR; 11 Daniele Meucci ITA 2:07:49; 12 Samuel Russom ERI 2:07:57; 13 Rory Linkletter CAN 2:08:01; 14 Petro Mamu ERI 2:08:01; 15 Mohamed El Talhaoui MAR 2:08:03; 16 Phil Sesemann GBR 2:08:04; 17 Carlos Díaz CHI 2:08:04 NR; 18 Yitayal Atnafu ETH 2:08:17; 19 Abdi Ali Gelelchu BRN 2:08:22; 20 Dario Ivanovski MKD 2:08:26 NR; 21 Haftom Welday GER 2:08:29; 22 Alemayehu Mekonnen ETH 2:08:33; 23 Sezgin Ataç TUR 2:08:40; 24 Abderrazak Charik FRA 2:08:42; 25 Enyew Mekonnen ETH 2:08:52; 26 Elroy Gelant RSA 2:08:56; 27 Ebba Tulu Chala SWE 2:09:06; 28 Tachlowini Gabriyesos ERI 2:09:07; 29 Jonathan Mellor GBR 2:09:09; 30 Zewdu Hailu ETH 2:09:09; 31 Byambajav Tseveenravdan MGL 2:09:19; 32 Michael Somers BEL 2:09:19; 33 Getnet Mele ETH 2:09:21; 34 Maxim Răileanu MDA 2:09:22; 35 Jorge Castelblanco PAN 2:09:24 NR; 36 Mohamed Chaaboud MAR 2:09:30; 37 Deribe Robi ETH 2:09:31; 38 Berhane Afewerki ERI 2:09:32; 39 Mateusz Kaczor POL 2:09:35; 40 Ayad Lamdassem 2:09:43; 41 Gadisa Shumie ETH 2:09:59; 42 Julius Tarus KEN 2:10:19; 43 Nguse Amsolom ERI 2:10:29; 44 Benson Tunyo Murkomen KEN 2:10:34; 45 Pedro Gómez ARG 2:10:39; 46 Jorge Blanco 2:10:49; 47 Samuel Freire CPV 2:11:01 NR; 48 Hélio Gomes POR 2:11:08; 49 Feyissa Mulgeta ETH 2:11:18; 50 David Gómez COL 2:11:27; 51 Linus Rosdahl SWE 2:11:30; 52 Mohamed El Ghazouany MAR 2:11:48; 53 Asrar Abderehman ETH 2:12:04; 54 Adam Nowicki POL 2:12:07; 55 El Hadi Laameche ALG 2:12:10; 56 Johnatas De Oliveira BRA 2:12:14; 57 Frank Lujan PER 2:12:15; 58 Ryan Creech IRL 2:12:28; 59 Éderson Pereira BRA 2:12:32; 60 Iraitz Arrospide 2:12:33; 61 Hamid Ben Daoud 2:12:43; 62 Derlis Ayala PAR 2:12:45; 63 Abdu Endris ETH 2:12:46; 64 Chakib Lachgar Latrache 2:12:47; 65 Dewi Griffiths GBR 2:12:52; 92 Chris Rainsford GBR 2:18:56; 99 Matthew Crehan GBR 2:19:35; 103 Ross Braden GBR 2:19:49; 134 Josh Lunn GBR 2:23:18; 140 Jasper McDowell GBR 2:23:35;144 Ben McIntosh GBR 2:24:02; 176 Peter Mackrell GBR 2:26:08; 194 Scott Harrington GBR 2:27:40; 201 Jonathan Collier GBR 2:28:02; 209 Kevin Quinn GBR 2:28:15; 215 Stuart Spencer GBR 2:28:59; 218 Geraint Williams GBR 2:29:12; 230 Daniel Steel GBR 2:29:30

Women: Mar: 1 Azmera Gebru ETH 2:22:13; 2 Josephine Jepkoech KEN 2:22:38; 3 Magdalene Masai KEN 2:22:51; 4 Derartu Gerefa ETH 2:23:18; 5 Antonina Kwambai KEN 2:23:47; 6 Dalilah Abdelkadir Gosa BRN 2:24:02; 7 Meline Rollin FRA 2:24:12 NR; 8 Florencia Borelli ARG 2:24:18 AR; 9 Carolina Wikström SWE 2:24:30; 10 Tejinesh Gebisa ETH 2:24:37; 11 Esther Navarrete 2:24:40; 12 Rahma Tahiri MAR 2:24:51; 13 Chloe Herbiet BEL 2:24:56; 14 Meritxell Soler 2:24:57; 15 Cian Oldknow RSA 2:25:08; 16 Tesfaye Nigsti ETH 2:25:42; 17 Fantu Zewude ETH 2:25:58; 18 Mary Zenaida Granja ECU 2:26:34; 19 Tereza Hrochová CZE 2:26:38; 20 Luz Mery Rojas PER 2:26:47; 21 Daiana Ocampo ARG 2:27:16; 22 Amina Betiche ALG 2:27:29; 23 Solange Jesus POR 2:27:30; 24 Isabel Guadalupe Oropeza Vazquez MEX 2:27:57; 25 Rosalba Chacha ECU 2:28:01; 26 Delele Cheklie ETH 2:28:12; 27 Anais Quemener FRA 2:28:48; 28 Nawal Yahi ALG 2:29:46; 29 Zaida Dina Ramos PER 2:29:49; 30 Iwona Bernardelli POL 2:30:47; 31 Risper Gesabwa MEX 2:30:51; 32 Hanna Lindholm SWE 2:31:18; 33 Clara Simal 2:31:21; 34 Anna Bankowska POL 2:31:25; 35 Katherine Ruth Tisalema ECU 2:31:29; 36 Adela Honorato MEX 2:32:40; 37 Heather Seaward GBR 2:32:40; 38 Jhoselyn Jéssica Camargo BOL 2:33:22; 39 Chiara Mainetti ARG 2:33:26; 40 AnnMarie McGlynn IRL 2:33:31; 46 Melissah Gibson GBR 2:36:48; 68 Emma Navesey GBR 2:49:32; 80 Chloe Elliott GBR 2:56:49; 86 Philippa England GBR 2:58:27; 90 Zoe Smith GBR 2:59:04; 94 Maeve Kenny GBR 2:59:26; 96 Emily Anderson GBR 2:59:46; 97 Elizabeth Keep GBR 3:00:00

Doha Marathon, Qatar, February 16

Men: Mar: 1 Solomon Mutai UGA 2:12:48; 2 Awet Habte ERI 2:13:00; 3 Mesfin Negus ETH 2:13:12; 4 Ezrah Kipketer KEN 2:14:50; 5 Alemseged Niguse ETH 2:14:53

Women: Mar: 1 Valary Aiyabei KEN 2:23:38; 2 Joan Kipyatich KEN 2:23:45; 3 Rediet Daniel Molla ETH 2:26:25; 4 Afera Godfay ETH 2:28:00; 5 Rose Chelimo BRN 2:28:55; 6 Tigst Getnet ETH 2:31:29; 7 Rebecca Cheptegei UGA 2:34:08; 8 Sultan Haydar TUR 2:34:30.

