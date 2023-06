Josh Kerr, Jemma Reekie, Scott Lincoln, Daryll Neita and Reece Prescod victorious abroad as our latest results round-up includes the Diamond League, Continental Tour and European 10,000m Cup

Diamond League, Florence, Italy, June 2

With surely one of the greatest women’s middle-distance performances of all-time, Faith Kipyegon smashed the 3:50 barrier at 1500m. For a full report click here

Men: 100 (0.0): 1 Fred Kerley USA 9.94; 2 Ferdinand Omanyala KEN 10.05; 3 Trayvon Bromell USA 10.09; 4 Akani Simbine RSA 10.09; 5 Samuele Ceccarelli 10.13; 6 Rohan Browning AUS 10.15; 7 Yohan Blake JAM 10.15; 8 Marvin Bracy USA 10.23

200 (0.0): 1 Erriyon Knighton USA 19.89; 2 Jereem Richards TTO 20.28; 3 Aaron Brown CAN 20.31; 4 Filippo Tortu 20.41; 5 Reynier Mena CUB 20.48; 6 Joe Fahnbulleh LBR 20.51; 7 Eseosa Desalu 20.90; Alexander Ogando DOM DQ

5000: 1 Mohamed Katir ESP 12:52.09; 2 Yomif Kejelcha ETH 12:52.12; 3 Luis Grijalva GUA 12:52.97 NR; 4 Joshua Cheptegei UGA 12:53.81; 5 Telahun Haile ETH 12:54.31; 6 Woody Kincaid USA 12:54.40; 7 Joe Klecker USA 12:55.16; 8 Jacob Krop KEN 12:55.57; 9 Selemon Barega ETH 12:56.18; 10 Mohammed Ahmed CAN 12:56.46; 11 Grant Fisher USA 12:56.99; 12 Samuel Tefera ETH 12:58.44; 13 Thierry Ndikumwenayo ESP 12:59.03; 14 Berihu Aregawi ETH 13:04.52; 15 Nicholas Kipkorir KEN 13:10.52; 16 Stewart McSweyn AUS 13:23.81

110H (-0.2): 1 Grant Holloway USA 13.04; 2 Jason Joseph SUI 13.10 NR; 3 Devon Allen USA 13.19; 4 Jamal Britt USA 13.26; 5 Just Kwaou-Mathey FRA 13.35; 6 Freddie Crittenden USA 13.38; 7 Rafael Henrique Pereira BRA 13.47; 8 Lorenzo Ndele Simonelli 13.57

HJ: 1 JuVaughn Harrison USA 2.32; 2 Woo Sang-Hyeok KOR 2.30; 3 Luis Zayas CUB 2.27; 4 Hamish Kerr NZL 2.24; 5 Douwe Amels NED 2.20; 6 Edgar Rivera MEX 2.15; 7 Tobias Potye GER 2.15; 8 Andrii Protsenko UKR 2.15

TJ: 1 Andy Díaz CUB 17.75; 2 Hugues Fabrice Zango BUR 17.68; 3 Lázaro Martínez CUB 17.12; 4 Emmanuel Ihemeje 16.69; 5 Donald Scott USA 16.46; 6 Abdulla Aboobacker IND 16.37; 7 Christian Taylor USA 16.32

SP: 1 Leonardo Fabbri 21.73; 2 Tom Walsh NZL 21.69; 3 Tomáš Staněk CZE 21.64; 4 Joe Kovacs USA 21.55; 5 Adrian Piperi USA 21.43; 6 Zane Weir 21.13; 7 Filip Mihaljević CRO 20.92; 8 Josh Awotunde USA 20.12

Women: 100 (-0.4): 1 Marie Josée Ta Lou CIV 10.97; 2 Gina Lückenkemper GER 11.09; 3 Imani Lansiquot GBR 11.16; 4 Morolake Akinosun USA 11.20; 5 Abby Steiner USA 11.23; 6 Gabby Thomas USA 11.27; 7 Jenna Prandini USA 11.33

400: 1 Natalia Kaczmarek POL 50.41; 2 Lieke Klaver NED 50.75; 3 Lynna Irby-Jackson USA 50.84; 4 Roxana Gómez CUB 51.29; 5 Aliyah Abrams GUY 51.31; 6 Anna Kiełbasińska POL 51.76; 7 Candice McLeod JAM 52.09

1500: 1 Faith Kipyegon KEN 3:49.11 (WR); 2 Laura Muir GBR 3:57.09; 3 Jessica Hull AUS 3:57.29 AR; 4 Ciara Mageean IRL 4:00.95; 5 Axumawit Embaye ETH 4:00.98; 6 Abbey Caldwell AUS 4:01.34; 7 Josette Andrews USA 4:01.39; 8 Cory McGee USA 4:01.45; 9 Sintayehu Vissa 4:01.98; 10 Linden Hall AUS 4:02.43; 11 Ludovica Cavalli 4:03.04; 12 Gabriela DeBues-Stafford CAN 4:03.64; 13 Federica Del Buono 4:05.09; 14 Marta García ESP 4:07.22

3000SC: 1 Sembo Almayew ETH 9:00.71 NU20R; 2 Jackline Chepkoech KEN 9:04.07; 3 Zerfe Wondemagegn ETH 9:04.61; 4 Beatrice Chepkoech KEN 9:10.02; 5 Alice Finot FRA 9:10.04 NR; 6 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 9:10.07 NR; 7 Mekides Abebe ETH 9:11.09; 8 Courtney Wayment USA 9:11.41; 9 Marwa Bouzayani TUN 9:11.76; 10 Luiza Gega ALB 9:11.94; 11 Winfred Yavi BRN 9:18.12; 12 Emma Coburn USA 9:18.17; 13 Regan Yee CAN 9:40.04; 14 Nataliya Strebkova (Soltan UKR 9:43.20

400H: 1 Femke Bol NED 52.43; 2 Shamier Little USA 53.38; 3 Anna Hall USA 54.42; 4 Gianna Woodruff PAN 54.59; 5 Viktoriya Tkachuk UKR 54.71; 6 Rushell Clayton JAM 54.71; 7 Ayomide Folorunso 55.34; 8 Anna Ryzhykova UKR 55.99

PV: 1 Katie Moon USA 4.71; 2 Tina Šutej SLO 4.71; 3 Nina Kennedy AUS 4.61; 4 Roberta Bruni 4.61; 5 Sandi Morris USA 4.61; 6 Lene Onsrud Retzius NOR 4.51; 6 Wilma Murto FIN 4.51; 8 Elisa Molinarolo 4.41; 8 Ekateríni Stefanídi GRE 4.41

LJ: 1 Larissa Iapichino 6.79; 2 Tara Davis Woodhall USA 6.74; 3 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 6.59; 4 Ese Brume NGR 6.58; 5 Malaika Mihambo GER 6.57; 6 Jazmin Sawyers GBR 6.43; 7 Ivana Vuleta SRB 6.42; 8 Quanesha Burks USA 6.33; 9 Khaddi Sagnia SWE 6.32

DT: 1 Valarie Allman USA 65.96; 2 Feng Bin CHN 65.91; 3 Shanice Craft GER 64.47; 4 Liliana Cá POR 63.69; 5 Mélina Robert-Michon FRA 63.20; 6 Jorinde van Klinken NED 62.13; 7 Daisy Osakue 61.55; 8 Izabela da Silva BRA 60.81

FBK Games, Hengelo, Netherlands, June 3-4

London Marathon winner Sifan Hassan gained a stunning 10,000m and 1500m double. For a full report click here

Men:

100 (0.4): 1 Reece Prescod GBR 9.99; 2 Yohan Blake JAM 10.05; 3 Raphael Bouju 10.09 U23R; 4 Marvin Bracy USA 10.10; 5 Ronnie Baker USA 10.13; 6 Aaron Brown CAN 10.15; 7 Benjamin Azamati GHA 10.18; 8 Jeremiah Azu GBR 10.21

400: 1 Collen Kebinatshipi BOT 45.01; 2 Vernon Norwood USA 45.05; 3 Zakithi Nene RSA 45.17; 4 Dylan Borlée BEL 45.80; 5 Liemarvin Bonevacia 45.87; 6 Isaac Makwala BOT 46.48

1500: 1 Andrew Coscoran IRL 3:37.97; 2 Elliot Giles GBR 3:38.00; 3 Jye Edwards AUS 3:38.24; 4 Niels Laros 3:38.34; 5 Salim Keddar ALG 3:38.41; 6 Luke McCann IRL 3:38.62; 7 Matthew Stonier GBR 3:38.71; 8 Jimmy Gressier FRA 3:38.94; 9 Ermiyas Girma ETH 3:39.94; 10 Matthew Ramsden AUS 3:40.21

110H (0.4): 1 Grant Holloway USA 13.03; 2 Devon Allen USA 13.12; 3 Eric Edwards Jr. USA 13.29; 4 Freddie Crittenden USA 13.33; 5 Milan Trajkovic CYP 13.44; 6 Eduardo Rodrigues BRA 13.51; 7 Aurel Manga FRA 13.58

400H: 1 CJ Allen USA 48.24; 2 Nick Smidt 49.17; 3 Joshua Abuaku GER 49.23; 4 Wilfried Happio FRA 49.40; 5 Thomas Barr IRL 49.52; 6 Pablo Andrés Ibáñez ESA 49.63; 7 Julien Watrin BEL 49.92; 8 Abdelmalik Lahoulou ALG 49.96

PV: 1 Armand Duplantis SWE 6.11; 2 Kurtis Marschall AUS 5.81; 3 Menno Vloon 5.81; 4 Jacob Wooten USA 5.71; 5 Bo Kanda Lita Baehre GER 5.61; 6 Thibaut Collet FRA 5.61; 7 Ersu Şaşma TUR 5.61

LJ: 1 Mattia Furlani ITA 8.24 NU20R; 2 Cheswill Johnson RSA 8.08; 3 JuVaughn Harrison USA 8.07; 4 Emiliano Lasa URU 8.01; 5 Radek Juška CZE 7.92; 6 Will Williams USA 7.91; 7 Jules Pommery FRA 7.81

JT: 1 Julian Weber GER 87.14; 2 Keshorn Walcott TTO 83.56

National events: 1500: 1 Robin Van Riel 3:38.17

Women:

100 (-0.1): 1 Daryll Neita GBR 11.05; 2 Bassant Hemida EGY 11.16; 3 Vitoria Cristina Rosa BRA 11.18; 4 Cambrea Sturgis USA 11.20; 5 N’ketia Seedo 11.22; 6 Maboundou Koné CIV 11.30; 7 Delphine Nkansa BEL 11.32; 8 Michelle-Lee Ahye TTO 11.35

200 (1.4): 1 Bassant Hemida EGY 22.41 NR; 2 Lieke Klaver 22.51; 3 Kayla White USA 22.56; 4 Tasa Jiya 22.84; 5 Vitoria Cristina Rosa BRA 23.03

400: 1 Femke Bol 50.11; 2 Wadeline Jonathas USA 51.74; 3 Laura Müller GER 52.08; 4 Sharlene Mawdsley IRL 52.14

1500: 1 Sifan Hassan 3:58.12; 2 Nelly Chepchirchir KEN 3:58.96; 3 Janat Chemusto UGA 4:01.98; 4 Judy Kiyeng KEN 4:02.09; 5 Melissa Courtney-Bryant GBR 4:02.81; 6 Esther Guerrero ESP 4:03.07; 7 Linden Hall AUS 4:03.66; 8 Winnie Nanyondo UGA 4:04.03; 9 Edina Jebitok KEN 4:04.10; 10 Elise Vanderelst BEL 4:05.26; 11 Hannah Nuttall GBR 4:05.66; 12 Agathe Guillemot FRA 4:05.70; 13 Eliza Megger POL 4:06.08; 14 Sarah McDonald GBR 4:06.73; 15 Mekides Alemshet ETH 4:10.10

10,000: 1 Sifan Hassan 29:37.80; 2 Grace Loibach Nawowuna KEN 29:47.42; 3 Tsige Gebreselama ETH 30:04.45; 4 Selah Busienei KEN 30:26.40; 5 Betty Chelangat KEN 30:27.94; 6 Samantha Harrison GBR 31:37.97; 7 Joy Cheptoyek UGA 32:09.52; 8 Wede Kefale ETH 32:25.49

100H (0.2): 1 Nia Ali USA 12.61; 2 Nadine Visser 12.71; 3 Ditaji Kambundji SUI 12.78; 4 Marione Fourie RSA 12.86; 5 Sarah Lavin IRL 12.91; 6 Devynne Charlton BAH 12.93; 7 Maayke Tjin A-Lim 13.16; 8 Sharika Nelvis USA 13.17

HJ: 1 Yaroslava Mahuchikh UKR 2.00; 2 Iryna Herashchenko UKR 1.93; 3 Johanna Göring GER 1.90; 4 Yuliya Levchenko UKR 1.90; Emily Borthwick GBR NH

SP: 1 Maggie Ewen USA 19.61; 2 Danniel Thomas-Dodd JAM 19.21; 3 Auriol Dongmo POR 18.89; 4 Jessica Schilder 18.83; 5 Yemisi Ogunleye GER 18.45; 6 Fanny Roos SWE 18.30; 7 Jessica Woodard USA 18.19

European 10,000m Cup, Pace, France, June 3

Italian Yeman Crippa outkicked Tadesse Getahon of Israel in 28:08.84 with 28:09.48 for second. Illas Fifa of Spain was third in 28:12.62.

Thomas George was the leading Brit in seventh – his third sub 28:25 clocking of the summer.

In the women’s race, Alina Reh of Germany went one better than last time winning in 32:15.47. The podium was completed by Valeriia Zinenko of Ukraine (32:29.81) and Germany’s Dominika Mayer (32:35.95). Germany took the women’s team title and Israel the men’s.

Men: 10,000: 1 Yemaneberhan Crippa ITA 28:08.83; 2 Tadesse Getahon ISR 28:09.48; 3 Ilias Fifa ESP 28:12.62; 4 Gashau Ayale ISR 28:15.32; 5 Eyob Ghebrehiwet Faniel ITA 28:19.01; 6 Valentin Gondouin 28:20.78; 7 Thomas George GBR 28:23.06; 8 Mehdi Frere 28:25.44; 9 Jesús Ramos ESP 28:29.44; 10 Dereje Chekole ISR 28:37.12; 11 Yitayew Abuhay ISR 28:37.70; 12 Jack Gray GBR 28:38.25; 21 Matthew Leach GBR 28:48.01

Women: 10,000: A: 1 Alina Reh GER 32:15.47; 2 Valeriia Zinenko UKR 32:29.81; 3 Dominika Mayer GER 32:35.95; 13 Abbie Donnelly GBR 33:04.40; 23 Rebecca Murray GBR 34:33.94. B: 1 Ide Nic Dhomhnaill IRL 33:24.10; 2 Shona Heaslip IRL 33:26.96; 3 Rebecca Lonedo ITA 33:28.75

Chorzow, Poland, June 4

Marie-Josee Ta Lou won the 100m in 10.82 (0.0) while Natalia Kaczmarek won the 400m in 50.02.

There was a dead-heat in the 100m hurdles between Jasmine Camacho-Quinn and Alaysha Johnson who both clocked 12.42/-0.1 (12.413).

Wojciech Nowicki won the men’s hammer ahead of world leader Rudy Winkler; 80.00m to 78.29m.

Jemma Reekie looks like she is returning to form in the 800m as she won with a 1:58.94 clocking ahead of Australia’s Catriona Bisset (1:59.22).

Men: 100 (-1.4): 1 Dominik Kopeć 10.21; 2 Rohan Browning AUS 10.32; 3 Emmanuel Matadi LBR 10.36

400: 1 Igor Bogaczyński 45.53; 2 Karol Zalewski 45.81; 3 Maks Szwed 45.86

800: 1 Filip Ostrowski 1:45.67; 2 Ben Pattison GBR 1:45.74; 3 Mateusz Borkowski 1:45.79; 4 Michał Rozmys 1:46.23; 5 Simone Barontini ITA 1:46.29; 6 Mostafa Smaili MAR 1:46.45; 7 Patryk Sieradzki 1:46.47; 8 Ephrem Mekonnen CAN 1:46.76; 9 Kacper Lewalski 1:46.78; 10 Maciej Wyderka 1:46.83; 11 Jakub Augustyniak 1:46.94; 12 Daniel Rowden GBR 1:46.96; 13 Mark English IRL 1:49.95

110H (0.2): 1 Roger V. Iribarne CUB 13.43; 2 Rafael Henrique Pereira BRA 13.52; 3 Antonio Alkana RSA 13.54; 4 Krzysztof Kiljan 13.67; 5 Jakub Szymański 13.68

PV: 1 Piotr Lisek 5.82; 2 Chris Nilsen USA 5.82; 3 Sam Kendricks USA 5.72; 4 Ethan Cormont FRA 5.72; 5 Matt Ludwig USA 5.72; 6 Robert Sobera 5.57; 7 Paweł Wojciechowski 5.57; 8 Emmanouíl Karalís GRE 5.57

SP: 1 Tom Walsh NZL 21.48; 2 Filip Mihaljević CRO 21.04; 3 Joe Kovacs USA 21.04; 4 Armin Sinančević SRB 20.93; 5 Michał Haratyk 20.35; 6 Jakub Szyszkowski 19.82

HT: 1 Wojciech Nowicki 80.00; 2 Rudy Winkler USA 78.29; 3 Ethan Katzberg CAN 76.74; 4 Paweł Fajdek 74.01; 5 Marcin Wrotyński 72.64; 6

MileW: 1 Meher Ben Halima 5:35.49; 2 Łukasz Niedziałek 5:38.52; 3 Artur Brzozowski 5:46.81; 4 Dawid Tomala 5:57.61

4×100: 1 CZE 38.93

Women: 100 (0.0): 1 Marie Josée Ta Lou CIV 10.82; 2 Ewa Swoboda 11.07; 3 Krystsina Tsimanouskaya 11.20; 4 Arialis Martinez POR 11.23; 5 Magdalena Stefanowicz 11.25. Heat 1 (-0.7): 1 Marie Josée Ta Lou CIV 11.03. Heat 2 (0.4): 1 Ewa Swoboda 11.03; 2 Shannon Ray USA 11.22

400: 1 Natalia Kaczmarek 50.02; 2 Susanne Gogl-Walli AUT 50.90; 3 Lynna Irby-Jackson USA 51.07; 4 Lada Vondrová CZE 51.16; 5 Ama Pipi GBR 51.27; 6 Laviai Nielsen GBR 51.43

800: 1 Jemma Reekie GBR 1:58.94; 2 Catriona Bisset AUS 1:59.22; 3 Halimah Nakaayi UGA 1:59.40; 4 Noélie Yarigo BEN 1:59.53; 5 Adrianna Topolnicka 2:00.40; 6 Eloisa Coiro ITA 2:01.07; 7 Margarita Koczanowa 2:02.06; 8 Angelika Sarna 2:02.34

1500: 1 Axumawit Embaye ETH 4:02.63; 2 Gaia Sabbatini ITA 4:08.07; 3 Martyna Galant 4:08.37; 4 Katharina Trost GER 4:08.71; 5 Kristiina Mäki CZE 4:09.22; 6 Aneta Konieczek 4:09.23; 7 Aleksandra Płocińska 4:09.52; 8 Weronika Lizakowska 4:09.56

100H (-0.1): eq1 Jasmine Camacho-Quinn PUR/Alaysha Johnson USA 12.42; 3 Natalia Christofi CYP 12.84 NR; 4 Jyothi Yarraji IND 13.03; 5 Klaudia Siciarz 13.07

LJ: 1 Ese Brume NGR 6.81; 2 Quanesha Burks USA 6.77; 3 Agate De Sousa STP 6.76; 4 Magdalena Bokun 6.60; 5 Maryse Luzolo GER 6.49; 6 Petra Beáta Banhidi-Farkas HUN 6.44

HT: 1 Camryn Rogers CAN 77.34; 2 Janee’ Kassanavoid USA 75.34; 3 Annette Echikunwoke USA 71.13; 4 Anita Włodarczyk 70.67; 5 Silja Kosonen FIN 69.98; 6 Katarzyna Furmanek 69.37; 7 Aleksandra Śmiech 69.27; 8 Malwina Kopron 68.78; 9 Alexandra Tavernier FRA 65.90

MileW: 1 Olga Chojecka 6:27.76; 2 Katarzyna Zdziebło 6:36.69; 3 Magdalena Żelazna 6:57.91

National Events 100H (-0.7): 1 Alaysha Johnson USA 12.72

Kingston, Jamaica, June 3

Noah Lyles set a 19.67 (0.3) world lead in the 200m ahead of Britain’s Zharnel Hughes’ 20.14 who set a European lead.

Shericka Jackson improved her season best to 10.78 (1.6) by winning the 100m.

World record-holder Wayde van Niekerk won the 400m easily with 44.21

Men: 100 (-0.3): 1 Christian Coleman USA 10.03; 2 Kadrian Goldson 10.08; 3 Emanuel Archibald GUY 10.23. B (1.9): 1 Michael Campbell 10.08; 2 Tyquendo Tracey 10.26

200 (0.3): 1 Noah Lyles USA 19.67; 2 Zharnel Hughes GBR 20.14; 3 Rasheed Dwyer 20.53; 4 Brendon Rodney CAN 20.65; 5 Alonso Edward PAN 20.73

400: 1 Wayde van Niekerk RSA 44.21; 2 Zandrion Barnes 44.90; 3 Rusheen McDonald 45.24; 4 Demish Gaye 45.32; 5 Karayme Bartley 45.80; 6 Trevor Stewart USA 45.94. B: 1 Antonio Watson 44.75; 2 Roshawn Clarke 45.24; 3 Assinie Wilson 45.51; 4 Anthony Cox 45.55

110H (2.3): 1 Tyler Mason 13.14; 2 Orlando Bennett 13.18; 3 Damion Thomas 13.29; 4 Dejour Russell 13.53; 5 Lafranz Campbell 13.62

HJ: 1 Lushane Wilson 2.20

LJ: 1 Tajay Gayle 8.02; 2 Shown-D Thompson 7.75; 3 Emanuel Archibald GUY 7.75; 4 LaQuan Nairn BAH 7.66

DT: 1 Alex Rose SAM 65.86; 2 Traves Smikle 65.15; 3 Kai Chang 63.19; 4 Fedrick Dacres 62.85

Women: 100 (1.6): 1 Shericka Jackson 10.78; 2 Anthonique Strachan BAH 10.99; 3 Shashalee Forbes 11.07; 4 Kemba Nelson 11.10; 5 Ashanti Moore 11.10; 6 Celera Barnes USA 11.13; 7 Natasha Morrison 11.22; 8 Tamara Clark USA 11.24. B (0.7): 1 Remona Burchell 11.17; 2 Tia Clayton 11.23; 3 Briana Williams 11.30

400: 1 Charokee Young 51.11; 2 Stacey-Ann Williams 51.34; 3 Kendall Ellis USA 51.37; 4 Sada Williams BAR 51.57

100H (-0.4): 1 Tobi Amusan NGR 12.57; 2 Tia Jones USA 12.72; 3 Megan Tapper 12.80; 4 Michelle Harrison CAN 12.88; 5 Cindy Sember GBR 13.13; 6 Crystal Morrison 13.17

400H: 1 Shiann Salmon 55.10; 2 Ronda Whyte 55.55; 3 Cassandra Tate USA 55.62

TJ: 1 Shanieka Ricketts 14.32; 2 Thea LaFond DMA 14.15

Nashville, June 3

KC Lightfoot set an American and continental record 6.07m in the pole vault. Only Mondo Duplantis and Sergey Bubka have jumped further outdoors.

Shanwnti Jackson improved her 100m PB to a 10.89 US high school record and under-20 world lead which puts her fourth all-time.

Men:

100 (0.5): 1 Brandon Carnes 10.02; 2 J.T. Smith 10.09; 3 Cejhae Greene ANT 10.11; 4 Rikkoi Brathwaite IVB 10.11 =NR; 5 Cravon Gillespie 10.20; 6 Jelani Walker JAM 10.20, Heat 1 (0.4): 1 Joseph Amoah GHA 10.15;

200 (-0.5): 1 Cravont Charleston 20.44; 2 Demarius Smith 20.92. B (0.5): 1 Kyle Greaux TTO 20.82

400: 1 Bryce Deadmon 44.72; 2 Javon Francis JAM 45.10; 3 Evan Miller 45.20; 4 Isaiah Jewett 45.29; 5 Paul Dedewo 45.35. B: 1 Michael Ohioze GBR 46.18; 2 Kahmari Montgomery 46.25; 3 Wil London 46.29

800: 1 Alex Amankwah GHA 1:45.12; 2 Brandon Miller 1:45.30; 3 Edose Ibadin NGR 1:45.49; 4 Vince Crisp 1:45.70; 5 Charles Jones 1:46.27; 6 John Rivera PUR 1:46.39. C: 1 Tyrese Reid 1:46.09. D: 4 Joseph Morrison GBR 1:50.67

1500: 1 Benjamin Allen 3:38.61; 2 Davis Bove 3:39.17; 3 Rob Napolitano PUR 3:39.35; 4 Jack Anstey AUS 3:39.83; 5 Sean Peterson 3:40.39; 6 Timothy Doyle PUR 3:40.39

Mile: 1 Sean Maison 3:58.83; 2 Matthew Scarr AUS 3:59.87

3000SC: 1 Mason Ferlic 8:22.25; 2 Andy Bayer 8:27.31; 3 Nathan Mylenek 8:28.72

110H (0.9): 1 Shane Brathwaite BAR 13.58; 2 Joshua Zeller GBR 13.67; 3 Yves Cherubin HAI 13.71; 4 Parker Bowden 13.73. Heat 1 (0.0): 1 Joshua Zeller GBR 13.72

400H: 1 Taylor McLaughlin 48.38; 2 Jaheel Hyde JAM 48.57; 3 Dave Kendziera 49.04. B: 1 Drake Schneider 49.75

PV: 1 KC Lightfoot 6.07 AR; 2 Cole Walsh 5.70; 3 Tray Oates 5.60

SP: 1 Payton Otterdahl 21.68; 2 Roger Steen 21.05; 3 Rajindra Campbell JAM 20.23

HT: 1 Sean Donnelly 74.02

Women:

100 (0.9): 1 Shawnti Jackson U20 10.89; 2 Kortnei Johnson 11.06; 3 Brittany Brown 11.06; 4 Murielle Ahouré-Demps CIV 11.09; 5 Melissa Jefferson 11.10; 6 Natalliah Whyte JAM 11.13; 7 Adaejah Hodge IVB 11.20. Heat 1 (-0.8): 1 Melissa Jefferson 11.13; 2 Shawnti Jackson 11.18. Heat 2 (0.2): 1 Brittany Brown 11.13; 2 Adaejah Hodge IVB 11.19; 3 Kortnei Johnson 11.20. Heat 3 (-0.4): 1 Kiara Parker 11.27; 7 Kristal Awuah GBR 11.72

200 (1.2): 1 Natalliah Whyte JAM 22.39; 2 Candace Hill 22.57; 3 Jessika Gbai CIV 22.69; 4 Ashley Henderson 22.83; 5 Felicia Edwards 23.12; Kristal Awuah GBR DNF

400: 1 Alexis Holmes 50.58; 2 Paola Morán MEX 50.85; 3 Courtney Okolo 51.81; 4 Brittany Aveni 52.26; 5 Nicole Yeargin GBR 52.39. B: 1 Quanera Hayes 51.74; 2 Shakima Wimbley 52.49

800: 1 Allie Wilson 1:59.24; 2 Charlene Lipsey 1:59.26; 3 Susan Ejore KEN 1:59.51; 4 Brenna Detra 1:59.57; 5 Olivia Baker 2:01.01; 6 Emily Richards 2:01.14. B: 1 Claudia Saunders FRA 2:01.76; 2 Hannah Segrave GBR 2:02.46

1500: 1 Addy Wiley 4:03.22; 2 Alexina Teubel 4:05.79; 3 Angel Piccirillo 4:06.96; 4 Carina Viljoen RSA 4:09.03. B: 2 Gemma Finch GBR 4:15.24

3000SC: 1 Logan Jolly 9:38.82

100H: 1 Tonea Marshall 12.67; 2 Anna Cockrell 12.79; 3 Amber Hughes 12.84; 4 Miriam Abdul-Rashid 12.94; 5 Gabbi Cunningham 12.98. Heat 1 (0.8): 1 Kendra Harrison 12.49; 2 Anna Cockrell 12.79. Heat 2 (-0.6): 1 Tonea Marshall 12.64; 2 Amber Hughes 12.86; 3 Miriam Abdul-Rashid 12.99

400H: 1 Andrenette Knight JAM 54.20; 2 Deshae Wise 56.07; 3 Michelle Smith ISV 56.83; 4 Robyn Brown PHI 56.96. B: 1 Tia Adana Belle BAR 55.51; 2 Kaila Barber 56.16; 3 Bianca Stubler 56.20; 4 Yanique Haye-Smith TKS 56.49; 5 Riley Knebes 56.88

HJ: 1 Taylor Beard 1.86; 2 Jelena Rowe 1.86

PV: 1 Bridget Guy Williams 4.70; 2 Rachel Baxter 4.60; 3 Sydney Walter 4.50

SP: 1 Jalani Davis 18.64; 2 Portious Warren TTO 17.99; 3 Lloydricia Cameron JAM 16.50; 4 Divine Oladipo GBR 16.48

HT: 1 Stamatía Skarvélis GRE 69.23; 2 Sade Olatoye NGR 69.12; 3 Nayoka Clunis JAM 68.00

Regensburg, Germany, June 3

Men:

100 (-0.1): 1 Robin Ganter 10.21; 2 Oliver Bromby GBR 10.21. B: 1 Kesi Oludoyi GBR 10.45; 2 Zanson Plummer GBR 10.51; 3 Olumide Isaac GBR 10.53. Heat 1 (0.7): 6 Kesi Oludoyi GBR 10.53; 7 Zanson Plummer GBR 10.58. Heat 2 (0.3): 1 Robin Ganter 10.19; 2 Oliver Bromby GBR 10.22; 3 Milo Skupin-Alfa 10.23; 8 Olumide Isaac GBR 10.54. 200 (-0.4): 4 Kesi Oludoyi GBR 21.57. Race C (0.0): 1 Niclas Baker GBR 21.13. 400: 1 Manuel Sanders 45.36; 4 Niclas Baker GBR 46.68. 400H: 1 Emil Nana Kwame Agyekum 48.86; 2 Dany Brand SUI 49.45; 3 Constantin Preis 49.55. LJ: 1 Simon Batz 7.86. 4×100 Race 1: 1 GER 38.79

U20 100 (1.0): 1 Heiko Gussmann 10.34

110H (-0.7): 1 Enzo Michael Diessl AUT 13.39 NU20R. Heat 1 (-1.3): 1 Enzo Michael Diessl AUT 13.42 NU20R

Women:

100 (0.2): 1 Louise Wieland 11.38. Heat 2 (0.7): 1 Louise Wieland 11.33

400H: 1 Carolina Krafzik 54.89; 2 Lina Nielsen GBR 54.96; 3 Eileen Demes 56.39; 4 Lena Pressler AUT 56.99

U20 100 (0.6): 1 Chelsea Kadiri 11.43. Heat 1 (1.8): 1 Holly Okuku 11.40; 2 Rosina Schneider 11.42

Gran Premio Cantones de La Coruna, La Coruña, Spain, June 3

World champion Kimberley Garcia Leon and Caio Oliveira De Sena Bonfim of Brazil gained fast 20km race walk victories with Garcia’s 1:26:40 putting her ahead of Quanming Wu (1:26:48).

Bonfim defeated Alvaro Martin of Spain 1:18:29 to 1:18:49.

Men:

20kmW: 1 Caio Bonfim BRA 1:18:29 NR; 2 Álvaro Martín 1:18:49; 3 Diego García 1:19:25; 4 Christopher Linke GER 1:19:27; 5 Zhang Jun CHN 1:19:36; 6 José Luis Doctor MEX 1:19:41; 7 José Alejandro Barrondo GUA 1:19:42; 8 Gabriel Bordier FRA 1:20:09; 9 Andrés Olivas MEX 1:20:14; 10 Noel Ali Chama MEX 1:20:40; 11 Jordy Jiménez ECU 1:20:45; 12 Xu Hao CHN 1:21:31; 13 Yutaro Murayama JPN 1:21:37; 14 Cui Lihong CHN 1:21:49; 15 Miguel Ángel López 1:21:52; 16 César Rodríguez PER 1:22:00; 17 César Alberto Herrera COL 1:22:07; 18 Jonathan Javier Amores ECU 1:22:18; 19 Daniel Chamosa 1:22:20; 20 Bian Tongda CHN 1:22:29

U20 10kmW: 1 Pablo Rodríguez 42:33; 2 Daniel Monfort 43:00; 3 Ivan Molina Espartero 45:18

Women:

20kmW: 1 Kimberly García PER 1:26:40 NR; 2 Wu Quanming CHN 1:26:48; 3 Alegna Gonzalez MEX 1:26:59; 4 Qieyang Shenjie CHN 1:27:15; 5 Mária Pérez 1:27:19; 6 Evelin Inga PER 1:27:32; 7 Erica de Sena BRA 1:28:53; 8 Glenda Estefanía Morejón ECU 1:29:04; 9 Ma Li CHN 1:30:02; 10 Raquel González 1:30:15; 11 Cristina Montesinos 1:30:39; 12 Valentina Trapletti ITA 1:30:47; 13 Eleonora Giorgi ITA 1:31:25; 14 Antia Chamosa 1:32:06; 15 Li Maocuo CHN 1:32:12; 16 Sofia Ramos MEX 1:32:13; 17 Yin Lamei CHN 1:32:32; 18 Serena Sonoda JPN 1:32:46; 19 Yang Liujing CHN 1:33:03; 20 Johana Ordóñez ECU 1:33:23

U20 10kmW: 1 Karla Serrano MEX 45:19; 2 Sharon Lisseth Herrera Soto CRC 45:19; 3 Natalia Pulido COL 45:58

Bergen, Norway, June 3

Men: 100 (-0.7): 1 Karl Erik Nazarov EST 10.34; 2 Adam Thomas GBR 10.42; 4 Kolbeinn Hödur Gunnarsson ISL 10.51 =NR. Heat 1 (1.8): 1 Adam Thomas GBR 10.30

300: 1 Gardeo Isaacs RSA 32.85; 2 Håvard Bentdal Ingvaldsen 32.95

800: 1 Tobias Grønstad 1:46.61; 2 Joseph Deng AUS 1:46.70; 3 Filip Šnejdr CZE 1:47.19; Jamie Webb GBR DNF

3000: 1 Narve Gilje Nordås 7:43.94; 2 Emil Danielsson SWE 7:45.98; 3 Adam Fogg GBR 7:46.67; 4 Awet Nftalem Kibrab 7:47.37; 5 Dan Kibet UGA 7:47.89; 6 Magnus Tuv Myhre 7:48.59; 7 Ferdinand Kvan Edman 7:49.40; 8 Isaac Kimeli BEL 7:49.54; 9 Senay Amlesom Fissehatsion ERI 7:50.22; 10 Santtu Heikkinen FIN 7:50.31; 11 Kenneth Kiprop UGA 7:50.69; 12 Per Svela 7:51.26

3000SC: 1 Víctor Ruiz ESP 8:23.37; 2 Topi Raitanen FIN 8:24.77; 3 Vidar Johansson SWE 8:25.34; 4 Emil Blomberg SWE 8:26.86; 5 István Palkovits HUN 8:27.43; 6 Fredrik Sandvik 8:27.46; 7 Simon Sundström SWE 8:28.77; 8 Ibrahim Ezzaydouny ESP 8:29.63

PV: 1 Pål Haugen Lillefosse 5.72

LJ: 1 Jalen Rucker AUS 7.84

SP: 1 Roman Kokoshko UKR 20.98; 2 Kyle Blignaut RSA 20.83; 3 Eric Favors IRL 20.00

DT: 1 Gudni Valur Guðnason ISL 63.83; 2 Sam Mattis USA 62.82; 3 Robert Urbanek POL 62.71; 4 Andrew Evans USA 61.13

HT: 1 Thomas Mardal 77.46; 2 Eivind Prestegård Henriksen 76.09; 3 Hrístos Frantzeskákis GRE 75.70; 4 Aaron Kangas FIN 75.30; 5 Bence Halász HUN 75.10

Women:

300: 1 Henriette Jæger 36.62; 2 Tereza Petržilková CZE 37.24

800: 1 Rachel Pellaud SUI 2:02.60; 2 Majtie Kolberg GER 2:02.67; 6 Jen Selman GBR 2:04.62

1500: 1 Nikki Hiltz USA 4:07.18; 2 Vera Hoffmann LUX 4:08.03; 3 Marissa Damink NED 4:08.41; 4 Qsanet Alemu ETH 4:08.98; 5 Revee Walcott-Nolan GBR 4:09.14

5000: 1 Rose Davies AUS 15:10.30; 2 Belinda Chemutai UGA 15:23.48; 3 Kristine Eikrem Engeset 15:26.00; 4 Nanna Bové DEN 15:39.70; 7 Grace Carson GBR 16:09.31

100H (-0.3): 1 Nooralotta Neziri FIN 13.17

HJ: 1 Yuliya Chumachenko UKR 1.86

TJ: 1 Kristin Gierisch GER 13.80

HT: 1 Brooke Andersen USA 76.08; 2 Katrine Koch Jacobsen DEN 70.68; 3 Alyssa Wilson USA 69.24; 4 Suvi Koskinen FIN 68.51; 5 Jillian Weir CAN 67.23

Saint Louis, USA, June 1

Men: Mile: 1 Olin Hacker 3:56.59; 2 Brett Meyer 3:57.06; 3 Jake Gillum 3:59.26; 4 Liam Back NZL 3:59.48

High School 800: 1 Daniel Watcke 1:48.59

Mile: 1 Simeon Birnbaum 3:57.53; 2 Rocky Hansen 3:58.23; 3 Tinoda Matsatsa 3:58.70; 4 Jackson Heidesch 3:59.08

Women:

Mile: 1 Abby Nichols 4:26.08; 2 Krissy Gear 4:26.52; 3 Alexina Teubel 4:27.67; 4 Jenn Randall 4:30.53; 11 Aziza Ayoub PUR 4:42.45 NR; 12 Ellie Leather GBR 4:44.67

Josef Odlozil Memorial, Prague, Czech Republic, June 5

Nikoleta Jichova won the 400m hurdles in cold rain in 55.77 just 0.01 ahead of Jessie Knight.

Maintaining his consistent form, Scott Lincoln won the shot with a 20.65m throw.

Men:

100 (0.3): 1 Emmanuel Matadi LBR 10.16 2 Emmanuel Eseme CMR 10.19 2 Reynier Mena CUB 10.19 4 Eugene Amo-Dadzie GBR 10.24 5 Seye Ogunlewe NGR 10.25. Heat 1 (-0.3): 1 Eugene Amo-Dadzie GBR 10.21 2 Emmanuel Eseme CMR 10.21 3 Reynier Mena CUB 10.24 4 Seye Ogunlewe NGR 10.24. Heat 2 (0.8): 1 Emmanuel Matadi LBR 10.22 2 Arthur Gue Cissé CIV 10.28.

400: 1 Joe Brier GBR 46.39 2 Matěj Krsek 46.58.

1500: 1 Abdulkarim Teki Abdurahman ETH 3:38.41 2 Hafid Rizky MAR 3:38.68 3 James West GBR 3:39.02 4 Samuel Pihlström SWE 3:39.61 5 Jakub Davidik 3:39.84

3000SC: 1 Salaheddine Ben Yazide MAR 8:29.80

110H (-1.4): 1 Michael Dickson USA 13.59 2 Mikdat Sevler TUR 13.78; 7 Miguel Perera GBR 14.23

400H: 1 Constantin Preis GER 49.06 2 Vít Müller 49.14 3 Seamus Derbyshire GBR 49.84 4 Chris McAlister GBR 49.92 5 Yasmani Copello TUR 50.16

PV: 1 Clayton Fritsch USA 5.55 2 Luke Winder USA 5.45

LJ: 1 William Williams USA 7.85

SP: 1 Scott Lincoln GBR 20.65 2 Tomáš Staněk 20.60 3 Roman Kokoshko UKR 20.39 4 Eric Favors IRL 19.75

JT: 1 Jakub Vadlejch 82.55 2 Dawid Wegner POL 78.25

Women:

200 (-0.4): 1 Jada Baylark USA 23.37

800: 1 Nataliia Krol UKR 2:01.84 2 Eveliina Määttänen FIN 2:01.97 3 Majtie Kolberg GER 2:02.10; 10 Jen Selman GBR 2:08.59

100H (0.1): 1 Jade Barber USA 13.10

400H: 1 Nikoleta Jíchová 55.77 2 Jessie Knight GBR 55.78 3 Noura Ennadi MAR 56.49 4 Hayley McLean GBR 57.31

HJ: 1 Michaela Hrubá 1.84 2 Yuliya Chumachenko UKR 1.80 4 Laura Zialor GBR 1.76

JT: 1 Sara Kolak CRO 59.33 2 Nikola Ogrodníková 58.83

Portland Track Festival, Oregon, USA, June 3-4

Josh Kerr won the 800m in 1:46.62, while Amon Kemboi held on to win the 1500m in 3:34.12 from a fast-finishing Cole Hocker.

Men:

800: 1 Josh Kerr GBR 1:46.62; 2 Devin Dixon 1:46.72; 3 Isaiah Harris 1:46.91; 8 Kyle Langford GBR 1:49.70.

1500: 1 Amon Kemboi KEN 3:34.12; 2 Cole Hocker 3:34.14; 3 Johnny Gregorek 3:34.35; 4 Amos Bartelsmeyer GER 3:34.39; 5 Sam Prakel 3:34.63; 6 Charles Philibert-Thiboutot CAN 3:35.21; 7 Drew Hunter 3:35.33; 8 Kieran Lumb CAN 3:35.43; 9 Henry Wynne 3:35.45; 10 Cameron Proceviat CAN 3:36.70. B: 1 Matt Wisner 3:38.82; 2 Liu Dezhu CHN 3:38.88; 3 Rheinhardt Harrison 3:38.90; 4 Ajay Kumar Saroj IND 3:39.19; 5 Austin Miller 3:39.36; 6 Aarod Ahl CAN 3:39.47; 7 Tomas Palfrey AUS 3:39.49; 8 Austen Dalquist 3:39.62; 9 Leo Young 3:39.86

5000: 1 Olin Hacker 13:19.28; 2 Benjamin Eidenschink 13:33.24; 3 Brodey Hasty 13:37.21

3000SC: 1 Benard Keter 8:22.97; 2 Daniel Michalski 8:28.05; 3 Craig Huff 8:29.03

Women:

800: 1 Nia Akins 1:59.37; 2 Raevyn Rogers 2:00.20; 3 Jazz Shukla CAN 2:00.84; 4 McKenna Keegan 2:01.27; 5 Kristie Schoffield 2:02.08; 6 Kaela Edwards 2:02.20

1500: 1 Helen Schlachtenhaufen 4:05.67; 2 Emily Lipari 4:08.42; 3 Alli Cash 4:08.60; 4 Anna Camp-Bennett 4:09.07. B: 1 Katie Camarena 4:08.73

Mile: 1 Emma Bennett 4:47.84

5000: 1 Taylor Werner 15:03.13; 2 Natosha Rogers 15:10.17; 3 Katie Wasserman 15:15.88; 4 Allie Buchalski 15:19.77; 5 Julie-Anne Staehli CAN 15:24.84; 6 Briana Scott CAN 15:25.77; 7 Leslie Sexton CAN 15:27.70; 14 Roisin Flanagan IRL 15:47.08

10,000: 1 Woynshet Ansa ETH 32:40.03; 2 Sanjivani Jadhav IND 32:46.88

3000SC: 1 Colleen Quigley 9:32.48; 2 Amy Cashin AUS 9:38.27; 3 Madeline Strandemo 9:42.08; 4 Abby Kohut-Jackson 9:48.66; 5 Emma Gee 9:49.72; 6 Alycia Butterworth CAN 9:54.48; 7 Meredith Rizzo 9:58.13; 8 Katie Rainsberger 9:58.70

Pireás, Greece, June 4

Miltiadis Tentoglou jumped 8.24/0.5 in the sixth round to defeat Sweden’s Thobias Montler

Serbia’s Milica Gardasevic won the women’s long jump with 6.77/0.0 with European high jump bronze medallist Angelina Topic of Serbia third 6.52/0.4.

Men:

LJ: 1 Miltiádis Tentóglou 8.24; 2 Thobias Montler SWE 7.88; 3 Anwar Anvarov UZB 7.84

Women:

LJ: 1 Milica Gardašević SRB 6.77; 2 Alina Rotaru-Kottmann ROU 6.71; 3 Angelina Topić SRB 6.71 eqU20; 4 Khaddi Sagnia SWE 6.52; 5 Tilde Johansson SWE 6.40

