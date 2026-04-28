Quayside 5km wins for Carl Avery and Megan Stenhouse

Published: 28th April, 2026
BY Martin Duff

It wasn't all about London this week as we bring you our latest endurance running round-up from around the UK.

QUAYSIDE 5km & Junior 3km, Newcastle, Tyne & Wear, April 22

Carl Avery was one second faster than his fourth-placed time here last year, with a 14:29 clocking, after just getting the nod on Joe Firth for his first victory in the race.

It was the same time that delivered a sixth place on the banks of the River Tyne in 2024 and where the Morpeth Harrier was third in 2023 and second in 20:18 in a race that the now 39-year-old has run in since 2014.

Second placed Firth has only been racing since 2022 and here the City of Leeds 26-year-old was five seconds inside his previous best with a 14:30 return.

Women’s winner Megan Stenhouse found that 16:54 was easily enough for a women’s race victory at a venue where the 22-year-old ran 16:20 in the August race here.

Carl Avery (David Hewitson)

Overall: 1 C Avery (Morp) 14:29, 2 J Firth (Leeds) 14:30; 3 A Brown (Hought) 14:36; 4 Z Kettle (Tyne Br, U20) 14:46; 5 D Bradford (NE Proj) 14:46; 6 L Davies (NE Proj) 14:50; 7 S Punn (Gate, U20) 14:50; 8 B Hodgson (B’ham) 14:50; 9 L Liddle (Gate) 14:53; 10 F Davies (Heat) 14:56

M40: 1 A Swinburn (Morp) 15:21

M45: 1 D Heslop (M’boro)15:50

M50: 1 D Milligan 16:30

M55: 1 W Pearson (E;vet) 17:15

Megan Stonehouse (David Hewitson)

Women: 1 M Stenhouse (R&N) 16:54

W45: 1 E James (Wallsend) 19:59

W50: 1 D Foster (T’dale) 19:16

5km, B Race, selected

M70: 1 G Payne 20:26

W65: 1 M Minchella (J&H) 22:18

Junior 3km (David Hewitson)

Junior 3km (U16): 1 J Cathy (Blay) 9:18; 2 A Johnston (Blyth) 9:18; 3 C Brownbridge (Gate) 9:41

U14: 1 J Dhawar (Morp) 10:26; 2 J Fawcett (Morp) 10:31; 3 H Hardy (Heat) 10:58

Girls (U16): 1 C Das (Gosf) 11:21; 2 J Gould (Gate) 11:22; 3 M Taggart (J&H) 11:46

U14: 1 C de Lucas (Phoe F) 11:56; 2 C McPhhearson (Blyth) 12:52; 3 M Robson (Elsw) 13:26

James Cathey (left) beats Alistair Johnson (David Hewitson)

SHAKESPEARE HALF-MARATHON, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, April 26

Overall: (13.1M): 1 C Kilburn (Mansf, M40) 70:48

M50: 1 A Glover (W’bury) 78:52

M55: 1 S Pope (Totley) 80:13

M60: 1 J Wilkins (Vets) 83:41

Women: 1 B Straw (Bir) 82:27

W50: 1 J Eddy (Here) 95:31

W60: 1 K Wright (Strat) 85:37

WREXHAM 10km, North Wales, April 26

Overall: 1 J White (Norw) 31:39

Women: 1 M Turnbull (Maldwyn, W40) 41:47

W55: 1 H Davies (Wrex Tri) 44:15

SERPENTINE LAST FRIDAY OF THE MONTH, Hyde Park, London, April 24

European Masters W45 10km silver medallist Zoe Oldfield enjoyed a narrow four-second women's victory over Alice Malin, Steve Smythe reports.

Clare Elms, who won the W60 10km title in Madeira last year, wasn't in the top ten women after a mile but a 10:35 last 3km moved her through to third and closed on the leading duo.

Elms, who holds all the course records from W40 to the W60 age-group improved the latter mark to 18:16.

European Masters M50 Indoor 1500m medallist Simon Coombes produced the best men's performance with a 16:30 clocking giving him sixth place overall.

Overall: 1 G Wilkinson (Orion, M40) 16:00

M50: 1 S Coombes (Herne H) 16:30 

M60: 1 P Parry (B&W) 17:58; 2 S Corfield (SoC) 18:26

Women: 1 Z Oldfield (Lough, W45) 17:57; 2 A Malin (Ful) 18:01; 3 C Elms (Kent, W60) 18:16; 4 N Archer (S Lon, W45) 18:29

W50: 1 E Skinner (Kent) 19:16

W55: 1 A Critchlow (W4H) 20:03

W60: 2 L Woolhouse (Vets) 21:37

W65: 1 S Davies (B&W) 22:22; 2 J Davies 22:50

BAY Road 5km, Derry, Northern Ireland, April 22

Overall: 1 N Johnson (Anna) 14:47; 2 N Dinsmore (Anna) 14:52; 3 J Doherty (Finn V, M40) 14:57; 4 K Kelly (Raheny) 14:57; 5 S Melarkey (Derry) 4:58

Women: 1 S Kelly (Derry) 17:00

W55: 1 F Prue (S’well) 20:27; 2 A Carr (B’mena) 21:04

W60: 1 D Rushman (S’well) 20:26

LEEDS 5km SERIES, West Yorkshire, April 22

Overall: 1 J Palmer (Skyrac, U18) 15:39

M60: 1 Q Emery (Bing) 18:45

M65: 1 D L’Anson (St Ther) 19:37

Women: 1 K Brown (Otley) 17:19

W50: 1 J Smith (Roch) 19:58

W55: 1 A Spencer (Valley St) 20:14

PRESTON FAST 5km, Lancashire, April 22

Overall (A Race): 1 L Brown (Bolt, U18) 15:38; 2 J Wood (B’burn) 15:40; 3 C Livesey (Prest, M45) 15:43

M55: 1 D Hamilton (S’port W) 17:28

Women: 1 K Brown (AFD) 17:02

B Race (selected)

M65: 1 D Lea (Prest) 19:41

W60: 1 C Sullivan (Wesh) 21:50

W65: 1 B Holmes (Lyth) 22:48

ROUND THE HOUSES 10km, Grangemouth, April 26

Overall: 1 C Hawkins (Kilb) 29:50; 2 F Holman (Harm) 31:24; 3 J Cruickshank (Metro) 31:28; 4 S Melville (Metro) 31:59; 5 N McCabe (Loth, M35) 32:06; 6 Ryan Beattie (M35) 32:18

U20: J Wotherspoon (Harm) 33:37

M40: N Renault (Loth) 33:16

M45: I Burns (Shett) 35:53

M55: S Cairns (HBT) 36:22

M60: C Holden (Dumf RC) 37:43

M65: R Holland (Metro) 38:50

M70: A Law (VPCG) 43:19

M75: D Torgersen (S’earn) 48:53

TEAM: 1 Fife 51; 2 Loth 72; 3 Metro 72

Women: 1 F Ross (Falk VH, W40) 36:02; 2 J Williams (Loth, W35) 37:41; 3 A Calder (Stir U, U20) 38:30; 4 F Matheson (Falk VH, W65) 39:19

W70: I Bracegirdle (Fife) 50:38

W75: S Boyd (Kil’k) 60:08

TEAM: 1 Falk VH 20; 2 Loth 52; 3 L’gow 53

DALGETY BAY 10km, Dalgety Bay, Fife, April 26

Overall: 1 A Thomson (Fife) 32:46; 2 L McNeil (PHRC) 34:45

W50: J Menzies (PHRC) 42:06

W60: A Halley Ben-Shabat (Pit) 49:01

ST ANDREWS 5, St Andrews, April 22

Overall: 1 J Donald (Dund H) 25:08; 2 M Sanderson (Fife) 26:22; 3 J Lessels (Fife 26:35

W70: I Bracegirdle (Fife) 42:17

RON’S RUNNERS 5km, Irvine, April 22

W60: J Jackson (Irv) 22:57

Multi-terrain

CALDERDALE WAY ULTRA, Heptonstall, April 25

Overall (80km/2438m, age not declared): 1 Kole Broadfoot-Cox 8:40:25; 2 Daniel Gilston 9:19:58; 3 John Bottomley 10:06:03

Women: 1 Verity Harrison 11:17:17; 2 Rebecca Dyke 11:49:35; 3 Georgina Twibill 12:21:50

DE’IL O’ THE HIGHLANDS FOOTRACE, Tyndrum, April 25

Overall (42M): 1 M Deason (Shett, M40) 5:39:27; 2 Ewen Larnicol 5:49:46; 3 M Scotney (S’earn, M50) 5:54:55; 4 C Martin (HHR, M40) 5:56:50; 5 W Krogulec (HHR, M40) 5:58:08; 6 E Binmore (Dund H) 6:03:54

M60: M Sutherland (NHH) 7:31:40

M70: R Livingstone (Perth R) 9:58:40

Women: 1 Julia Davis 6:18:38; 2 R Fletcher (Happ LT) 7:09:47; 3 Rhian Tazioli (W40) 7:17:37; 4 R Burns (C’thy) 7:19:45

W50: T Holmer Hoven (Krist I) 7:31:31

W60: Sian Morgan 8:15:52

Fell

KINDER DOWNFALL, Hayfield, April 26

Overall (15.4km/600m): 1 W Gratton (Dark Pk) 69:52; 2 H Bond (Staffs M) 70:08; 3 L Parker (Bux) 70:31; 4 J Daly (SHUOC) 71:09; 5 S Soles (Penn) 75:53; 6 I Newell (Dark Pk) 77:52

M40: D Steen (Penn) 81:26

M60: M Whyatt (Eryri) 82:16

M65: D Allen (Dark Pk) 1:45:56

M70: Mick Moorhouse 1:55:18

Women: 1 F Tatham (Dark Pk) 96:21; 2 R Bowring (TB Tri) 98:27; 3 Vicki Balfour 98:58; 4 Tamsin Offen 99:09

W40: M Beastall (Mat) 1:41:49

W50: A Ellis-Hill (Port VP) 1:48:23

W60: E Sanders (Ashb) 1:50:46

W65: D Hill (Cong) 2:02:13

HEARTBEAT HOBBLE, Whitby, April 26

Overall (11km/29m): 1 P Lawton (Scar) 49:43; 2 R Bergstrand (N Yrk M, M55) 50:23; 3 P Walker (Knave, M40) 51:09; 4 S Pugh (Esk V, M55) 51:35; 5 R Northgate (Knave, M40) 53:34; 6 D Watson (Scar, M45) 53:38

M60: D Hughes (N Yrk M) 54:18

M65: N Ridsdale (Esk V) 59:37

M70: K Edwards (Hart) 63:11

Women: 1 K Richmond (Bowr) 58:09; 2 K Struthers (N Yrk M) 59:26; 3 C Read (Knave) 59:34; 4 A Giddings (Scar) 60:19

W50: K Snaith (SSh) 63:52

W55: K Aspin (Esk V) 65:11

FELLSMAN, Ingleton to Threshfield, April 25

Overall (61M/11,000ft): 1 Barney Plummer 10:57:23; 2 William White 13:17:06; 3 Derek Fuller (M50) 13:38:24; 4 Philip Withnall 14:02:09; 5 Chris Worth 14:03:01; 6 Matthew Stapley 14:05:21

M60: C Mawdsley 15:50:22

M70: C Davies 18:30:33

Women: 1 Despina Berdeni 13:33:03; 2 Rowen Ratcliffe 13:43:00; 3 Georgina Lewis 14:20:46; 4 Magda Trojan 15:05:30

W50: Stephanie 16:59:54

W60: Michelle Hetherington 17:39:52

THREE PEAKS, Horton-in-Ribblesdale, April 25

Overall (24M/4500ft): 1 T Evans (Lewes) 3:02:17; 2 J Clay (Freed) 3:18:01; 3 T Johnston (Annad) 3:22:06; 4 R Downie (L’ber) 3:22:34; 5 T Crudgington (Newc) 3:25:17; 6 K Gray (Calder V, M50) 3:27:17; 7 D Clavey (Kend) 3:28:00; 8 R Jebb (Helm H, M50) 3:29:41; 9eq T Martyn (HBT)/T Renwick (Sett) 3:29:50

M60: D Prosser (Kesw) 4:11:12

M70: P Morris (Kesw) 5:25:52

TEAM: 1 Sett 77; 2 Helm H 204; 3 Amble 245

Women: 1 H Leigh (I’ness, W40) 3:49:13; 2 C Williamson (Loft, W40) 3:49:44; 3 M Browne (Wharf) 4:02:55; 4 K Archer (Ilkley, W40) 4:12:09; 5 J McArthur (Ilkley, W50) 4:16:41; 6 Josephine Harbison 4:17:59

W60: A Duckworth (Clay) 5:03:35

TEAM: 1 Ilkley 33; 2 Helm, H 63; 3 Knave 112

TOLLYMORE FOREST, Tollymore, Co Down, April 23

Overall (4.8M/950ft): 1 J Scott (Mourne, M35) 29:36; 2 K Johnston (Armagh, M35) 30:47; 3 A Tees (BARF, M45) 30:56; 4 T Conway (Crus) 31:17; 5 L Vallely (Armagh, M45) 31:41; 6 D Hicks (Newc, M45) 31:47

M50: Alex Brennan 34:25

M55: N O’Gorman (Annad) 35:32

M60: Camron Burns 38:13

M65: J Brown (BARF) 39:11

M75: P McGuckin (Lunch L) 46:36

U20: C Lewis (Jog Lisb) 32:32

Women: 1 K Wilton (Jog Lisb, W50) 35:12; 2 E Dickson (Newry, W40) 36:24; 3 R Quinn (Crossfit) 37:03; 4 S McNeilly (Newc, W35) 37:26

W55: A Andrews (N Down) 42:29

W60: S Pruzina (LVO) 46:50

W65: J McMinn (N Down) 51:01

U20: E McMullan (Newc) 47:23

TIGER’S TRAIL, Totley, April 22

Overall (8.75km/207m): 1 M Kenyon (Dark Pk) 36:27; 2 Dan Howarth 36:39; 3 Jonty De-La-Harpe 38:05; 4 L Roberts (Dark Pk) 38:12; 5 B Crookes (Tnrs) 39:45; 6 J Onians (R Happy) 40:20

M40: Daniel Dunn 41:26

M50: Robin Hope 46:10

M70: M Moorhouse (Mat) 58:49

Women: 1 R Rutherford (Totley) 46:59; 2 S Wall (Totley) 47:04; 3 E Mcnally (H&R) 47:52; 4 A Jones (Mat, W40) 50:12

W50: T Hilton (Totley) 53:34

W60: C Woodhead N Derb) 57:38

BUNNY RUN RUN 3, Haworth, April 21

Overall (2.7M/300ft): 1 A Wolfenden (Ilkley) 15:59; 2 J Stone (Calder V, U18) 16:49; 3 R Carter (Bing, U16) 16:58; 4 M Warters (Wharf) 17:03; 5 Charlie Robinson (U18) 17:09; 6 J Raven (K&C, M40) 17:18

M50: C Holmes (Wharf) 17:53

M60: A Kay (Pend) 22:21

M70: R Spencer (Saltair) 24:08

TEAM: Ilkley 20

Women: 1 H Carter (Bing, U14) 18:48; 2 F Chatterton (Bing, U14) 19:49; 3 O Francis (Bing) 19:56; 4 M Morgan (Bing, U16) 20:08

W40: E Raven (K&C) 20:17

W50: R Carter (Ilkley) 21:08

W60: A Eagle (Upp Wharf) 23:55

TEAM: Bing 5

PEN DINAS, Llanberis, April 21

Overall (3.5km/446m): 1 G Roberts (Calder V, M40) 24:08; 2 S Edwards (Eryri) 26:14; 3 D Penney (Eryri) 26:56; 4 M Fortes (Eryri, M40) 26:59; 5 R Jones (Hebog) 27:38; 6 D Jones (Hebog) 28:15

M50: G Hughes (Hebog) 30:19

M70: M Snell (Eryri) 37:43

M75: John Jones 42:05

U18: J Chauhan (Eryri) 28:51

Women: 1 Claire Donnelly (Eryri) 32:23; 2 B Billington (Eryri, U20) 33:01; 3 A Rowlands (Eryri, W50) 33:15; 4 Catrin Donnelly (Eryri) 33:26

W60: S Barnwell (Eryri) 36:15

TRUNCE SERIES, Oxspring, Sheffield

Overall (4.25M/550ft): 1 J Harding (H&R) 25:02; 2 R Cottam (P’stone FPR, M40) 26:15; 3 K Ball (Denb DT) 26:49; 4 J Leadbeater (PF&TC) 26:55; 5 Timothy Barry 27:05; 6 G Parr (P’stone FPR) 27:12

M60: Graeme Tizard 30:00

M70: C Davies (Sadd) 34:52

Women: 1 E Frost (Roth) 29:58; 2 C Eddison (Roth) 30:17; 3 A Greenwood (Holm) 33:15; 4 I Land (Wake TC) 33:36

W40: Josie Smith 34:25

W50: Kerstine Herbert 39:51

W70: K Reece (Streel) 43:31

Secret Link