British teenage endurance runners show sparkling form in our latest round-up of track results during August

ALDERSHOT FARNHAM & DISTRICT AC OPEN, Aldershot, August 18

Phoebe Gill, just 15 years old, ran a stunning 1500m of 4:14.08 which is the fastest ever in the under-17 age group in the UK, beating Jess Judd’s 4:14.21 set in 2011 and it took five seconds off of her previous PB.

Despite her fantastic time, Gill was almost half a minute down on the overall winner of her race, Michael Wilson, with the 3:41.06 performer running 3:46.95 as he was chased home by Josh Trigwell’s 3:48.06.

It came in a mixed race so would not count for any records while Judd’s run came in winning a BMC race.

The quickest time by a British under-20 age-grouper this year is 4:18.74 and Gill will still be in the under-20 ranks in 2026, so in theory could be the faster junior for five years in succession.

Her latest performance came in a season which has otherwise seen her focus on the 800m, where she has run 2:03.34 and won the English Schools title.

Elsewhere, Lucy Elliott fell just under five seconds short of Clare Elms’ UK W55 3000m record with 10:15.99 which places her third all-time in the age group.

Mixed events

400: r2: 1 S Lewis (Win, W35) 61.75. r3: 5 D Elderfield (LonelyGoat, M65) 60.79. r5: 6 O Caesar (Swan, W) 55.98. 1500: r2: 4 P Johnson (Soton, M60) 5:12.70. r4: 4 Z Allan (WSEH, U13W) 4:55.74; 5 K Miyazaki (AFD, M60) 4:56.12; 7 K Scott (AFD, U13W) 5:02.67. r5: 4 B Rivero-Stevenet (AFD, U13) 4:47.65. r6: 2 E Carey (Brack, W) 4:23.76; 14 L Quinn (AFD, U15W) 4:45.34. r7: 1 M Wilson (Sun) 3:46.95; 2 J Trigwell (Belg) 3:48.05; 8 P Gill (St Alb, U17W) 4:14.08; 9 H Maclean (AFD, M40) 4:14.83. 3000: r1: 3 M Fieldsend (Brack, U15W) 10:12.69; 4 L Elliott (Win, W55) 10:15.99; 8 L Hellyer (Worth, U15W) 10:29.81; 9 S Massie (WSEH, U15W) 10:33.87. r2: 7 S Cooper (AFD, M45) 9:30.12; 9 K Estlea (AFD, W) 9:38.12; 11 K Pye (AFD, U15W) 9:52.24; 12 E Howsham (Read, W) 9:52.76; 13 C Parker (Abing, W) 9:53.74



M60 men: SP: 1 A Leiper (AFD) 13.90

Mixed: 1000W: 1 A Jennings (AFD, W) 4:34.69

WELSH ATHLETICS U20 INTERNATIONAL, Swansea, August 17

Corey Campbell, who two weeks earlier had smashed Barrie Moss’s 50-year-old UK under-17 3000m record, enjoyed another impressive win taking on the under-20s in this international and winning easily in 8:18.40.

Campbell’s record run (a stunning 8:09.02) had come in Jessheim in Norway as he finally beat the record (8:13.42) set at Crystal Palace in 1972 in the same meeting Dave Bedford set his still-standing national championships all-comers’ record.

The 16-year-old Scot had also set an under-17 record in May over the mile when his 4:05.77 took a second off Barrie Williams’ 4:06.7 also set in 1972, though Campbell was only 15 years old when he set this record, to Williams’ 16.

The East Lothian athlete had also finished sixth in the European Under-18 Championships 1500m in Jerusalem this summer.

U20 men

100 (1.6): 1 O Esan (Craw) 10.56; 2 S Baffour (Cov) 10.69; 3 M Fotheringham (Giff N) 10.75; 4 D Morgan (Swan) 10.80. 200 (-0.3): 1 D Patterson (Glas Sc Sp, U17) 21.26; 2 S Baffour (Cov) 21.74; 3 M Sinclair (E&H) 21.81. 400: 1 B Lawton (Spen) 49.17; 2 P Seema Roca (B&B) 49.57; 3 Z Jones (SB, U17) 49.97. 800: 1 B Sandilands (Fife) 1:51.67; 2 J Minshull (Cov) 1:53.03; 3 J Rashbrook (Bas) 1:54.48; 4 C Roberts (SHS) 1:54.65; 5 R Hardman (Card) 1:55.86. Mile: 1 N Griggs (Mid U) 4:02.58; 2 T Nyabadza (Harm) 4:18.14; 3 D Holman (B’burn) 4:18.53; 4 J Reynolds (Card) 4:18.75. 3000: 1 C Campbell (Tm E Loth, U17) 8:18.40; 2 M Ramsden (B’burn) 8:22.65; 3 F Morgan (Carm) 8:28.81; 4 A Barber (Harb) 8:36.20. 110H (2.8): 1 M Griffin (Bir) 13.89; 2 A Hoole (Tm E Loth) 14.04; 3 O Adnitt (KuH) 14.58; 4 L Dronfield (B&B) 14.77. 400H: 2 L Dronfield (B&B) 54.36; 4 B Verbickas (C&N) 56.31. HJ: 5 C Forbes (Jag) 1.98; 1 N Mahmoud (TVH) 1.95; 3 S Davies (Swan) 1.92; 4 O Roberts (Card Arch, U17) 1.87. PV: 4 C Williams-Stein (Leam) 4.22; 1 H Newton (Swan, U17) 3.82; 3 A Graham-Mulvaney (Card, U17) 3.82. SP: 1 D Pawlett (P’broke) 17.12; 2 Z Davies (Harrow) 16.78; 3 J Wordsworth (NSP) 15.08; 4 O Dun (Swan) 13.08. DT: 1 J Wordsworth (NSP) 49.62; 2 D Claydon (B&B) 48.21; 3 M Jenkins (P’broke) 46.16; 4 J Knight (Card Arch) 41.47; 5 J Sisson (Charn) 39.39. JT: 1 C Evans (Banb) 64.01; 2 A Padaruth (Hill) 61.67; 3 L Forster (Leigh) 56.08; 4 M Batten (Carm) 51.72



U20 women

100 (1.7): 1 M Whapples (SSH) 11.95. 200 (0.8): 1 B Ironside (B’mth) 24.35; 4 J Lee (Carm, U17) 25.43. 400: 1 C Kelsey (M’bro) 55.79. 800: 1 J Norkett (Thet) 2:11.17; 2 L Scothern (CleS) 2:11.23; 3 K Johnson (Edin) 2:12.24; 4 L Saxon (SSH) 2:12.79. Mile: 1 A Lloyd (Wig D) 4:54.85; 2 S Coutts (Fife) 4:57.38; 3 K Foster (Willow) 4:59.06. 3000: 1 H Ryding (Giff N) 9:46.33; 2 M Lyons (Card) 9:58.79; 3 J Trott (R’well) 10:02.70; 4 M Squibb (B&B) 10:13.30. 100H (1.9): 1 M Jessop (SB) 13.69; 2 M Corker (Liv H) 13.98; 3 C Griffith (Newp) 14.67; 4 M Stewart (Worc) 14.81; 5 S Rodgers (Taun) 14.88; 6 E Isaac (Card Arch) 14.98. 400H: 1 R Callan (Jag) 61.93; 2 A Briggs-Goode (Notts) 62.50; 3 M Swingler (B&H) 64.24; 4 H Mason (Sale) 64.45. 5000W: 1 G Griffiths (Wrex) 25:43.00. HJ: 1 G Wall (Bed C, U17) 1.74; 2 H Ferguson (Traff) 1.74; 3 L Church (Carm) 1.71. TJ: 1 R Otaruoh (TVH) 11.73/0.0; 2 L White (Ayr S, U17) 11.56/0.0; 3 R Robinson (N Dev) 11.50/0.0; 4 M Leighton (Strat) 11.38/-1.3; 5 A McKinty (Orangegrove) 11.35/0.2. DT: 1 M Porterfield (VPCG, U17) 42.34; 2 O Austin (NEB) 39.38; 3 H Fowler (Shef/Dearn) 39.38; 4 E Darvell (Banb) 36.17; 5 O Oduwaiye (C&V Schs) 31.51; 6 L Gregson (Card) 31.36. HT: 1 J Bennett (Soton) 53.85; 2 A Gallen (IRL) 53.55; 3 J Richardson (Sale) 47.60; 4 D Russell (Jag) 46.60; 5 H Gellatly (Ply) 45.04

NATIONAL ATHLETICS LEAGUE – PREMIERSHIP A & B FINAL, Bedford, August 20

For reports and photographs of the National Athletics League action on August 20-21, click here and here.

Men

100: A1 (1.5): 1 K Daly (B&B) 10.42; 2 J Otugade (SB) 10.45; 3 J Lawrence (Bir) 10.51; 4 D Offiah (TVH) 10.54; 5 M Odamtten (WG&EL, U20) 10.67; 6 I Osei-Tutu (WSEH) 10.70. A2 (1.9): 1 K Chambers-Brown (Bir) 10.59; 2 C Lawson (SB) 10.59; 3 K Awe (Inv EK) 10.71; 4 J Williams (Harrow) 10.72. B1 (2.1): 1 L Hinchliffe (Shef/Dearn) 10.29; 2 O Bromby (Soton) 10.35; 3 B Snaith (NEB) 10.64; 4 E Pottie (Jag) 10.67; 8 Y Afirifah-Mensah (Notts, U17) 11.12. 200: A1 (-0.4): 1 L Dorrell (AFD) 20.93; 2 D Offiah (TVH) 21.25; 3 K Aiken (SB) 21.47; 4 A Campbell (Bir) 21.50. A2 (0.4): 1 D Putnam (B&B) 21.34. B1 (1.8): 1 B Snaith (NEB) 21.04; 2 L Hinchliffe (Shef/Dearn) 21.33; 3 C O’Donnell (Glas C) 21.45. B2 (0.9): 1 L Thompson (Shef/Dearn) 21.68. 400: A1: 1 J Rhoden-Stevens (SB) 46.63; 2 D Putnam (B&B) 46.94; 3 M Fagbenle (Harrow) 48.14; 4 E Powell (Leic C) 48.76; 8 N Atwell (TVH, M35) 51.56. A2: 1 S Reardon (B&B, U20) 47.73; 2 I Osei-Tutu (WSEH) 48.51. B1: 1 T Johnson (Ply) 48.68; 3 H Dalbal (Shef/Dearn) 48.96. B2: 5 J Hiorns (Notts, M35) 53.13. 800: A1: 1 S Reardon (B&B, U20) 1:52.03. A2: 5 A Brown (WG&EL, M45) 2:02.10. B1: 1 D Locke (Card) 1:51.62. B2: 6 J Hiorns (Notts, M35) 1:59.41. 3000: A: 1 O Ahmed (Bir) 8:24.14; 2 A Abdulle (Ilf) 8:27.42; 3 N Johnston (Harrow) 8:28.94; 4 E Banks (Bir, M35) 8:42.60; 7 P Martelletti (VP&TH, M40) 8:47.16; 15 J Prest (Traff, M45) 9:27.87. B: 1 J Cann (NEB) 8:21.78; 3 B Brown (Soton, U20) 8:38.06. 110H: A1 (2.3): 1 M Perera (Harrow) 13.76; 2 E Gomes (SB) 13.98; 3 R Cottell (B&B) 14.52; 4 S Clarke (C&C) 14.58; 5 W Da Silva (Bir) 14.64; 6 O Cresswell (WG&EL) 14.86. A2 (2.0): 1 D Aryeetey (Harrow) 14.68; 2 M Griffin (Bir, U20) 14.73; 3 G Vaughan (WG&EL) 14.85; 4 L Lima (Traff) 15.67; 5 E Campbell (SB) 15.89. B1 (2.1): 1 A Al-Ameen (NEB) 14.19; 2 S Connal (Jag) 15.00; 3 C Mitchell (Prest) 15.17; 4 T Clayden (Ply) 15.42; 5 J Houghton (Swan) 15.68; 6 S Ram (Amber) 15.92. 400H: A1: 1 B Stickings (B&B) 50.64; 2 J Lawrie (WG&EL) 50.70; 3 S Clarke (C&C) 52.74; 4 R Yates (Traff, M35) 53.12; 5 D Aryeetey (Harrow) 53.17; 6 D Rees (SB) 55.58. A2: 2 H Hillman (Card) 54.39; 3 J Houghton (Swan) 55.66. B1: 1 D Gall (WG&EL) 53.43; 2 L Dronfield (B&B, U20) 53.87; 3 A Ajube (TVH) 53.91; 4 S Garrett (SB) 56.64. B2: 1 B Schofield (Gate) 53.86. 3000SC: A: 1 A Kirk-Smith (WG&EL) 9:13.05; 2 T Fawden (High) 9:21.39; 3 L Birdseye (WSEH, U20) 9:39.28; 4 O Newton (TVH) 9:43.64; 6 R Connor (Stoke) 9:52.20. B: 1 M Tkue (Notts, U20) 9:33.72; 2 M Campion (Notts) 9:34.44; 3 M Bartram (C&C) 9:49.28; 5 S Kerfoot (B&W, U20) 10:26.81. HJ: A: 1 A Coward (SB) 2.13; 2 T Ademuwagun (TVH) 2.08; 3 T Nichols (Harrow, M35) 1.98; 4 L McGuire (SB) 1.98; 6 N Mahmoud (TVH, U20) 1.93. B: 1 J Heath (Shef/Dearn) 2.08; 2 C Husbands (B&R) 2.03; 3 C Forbes (Jag, U20) 1.98. PV: A: 1 J Phipps (Bir) 4.93; 2 J Lister (Harrow) 4.73; 3 T Ayo-ojo (SB) 4.33; 5 O Witcombe (B&B, U17) 3.93. B: 1 G Heppinstall (Shef/Dearn) 4.73; 2 R Nairne (Jag) 4.63; 3 N Cole (Shef/Dearn) 4.43; 4 M Mellor (Card) 4.23; 6 G Price (Swan, M55) 3.53; 8 B Kingman (NEB, M45) 3.53. LJ: A: 1 P Ogun (Croy) 7.34/0.8; 2 T Hiller (TVH, U20) 7.25/1.5; 3 O Anochirionye (TVH) 7.17/1.2; 4 B Fisher (WSEH) 7.11/1.9; 5 L Davis (WG&EL) 6.97/1.7. B: 1 R Nairne (Jag) 7.35/2.1; – R Nairne (Jag) 7.21/1.9. TJ: A: 1 J Bright-Davies (TVH) 15.89/-1.4; 2 T Oke (WG&EL, M40) 15.80/-2.4; 3 P Ogun (Croy) 14.75/-0.9; 4 J Aki-Sawyerr (WSEH) 14.58/-2.5; 5 T Dronfield (B&B, U20) 14.41/-1.1; 6 D Akinradewo (Traff, U20) 14.00/0.4; 7 E Dodoo (B&B) 13.89/-2.0; 8 J Gilkes (Cov) 13.79/-2.2; 9 L Stanisci-Brown (Harrow, U20) 13.47/-0.3. B: 1 O Aghedo (Swan) 14.15/0.8; 2 M Nevers (Notts) 14.05/2.1; 3 N Odeh (Leic C) 13.87/2.0; 4 J Townley (Glouc) 13.65/0.4. SP: A: 1 Y Zatat (WG&EL) 18.73; 2 E Pawliw (TVH) 16.23; 3 K Aubrey (Harrow) 16.09; 4 G Hyde (Harrow) 15.39; 5 N Moses (TVH) 14.65; 6 G Thompson (SB) 14.53; 7 A McInroy (SB, M35) 13.95; 8 J Tomlinson (P’broke) 13.72; 9 D Claydon (B&B, U20) 13.43; 10 C Unsworth (Traff, U20) 12.59. B: 1 P Swan (Corn) 17.05; 2 C Osammor (Shef/Dearn) 16.54; 3 R Allen (NEB, U20) 15.34; 4 D Cork (Newp) 14.45; 5 J Douglas (Soton) 13.96; 6 T Head (NEB) 13.44; 7 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 12.72. DT: A: 1 G Thompson (SB) 54.44; 2 D Aladese (B&B) 53.13; 3 J Tomlinson (P’broke) 52.03; 4 A McInroy (SB, M35) 48.04; 5 K Aubrey (Harrow) 47.03; 6 M Young (Harrow) 46.95; 8 Y Zatat (WG&EL) 45.22; 9 C Linque (WG&EL) 41.87. B: 1 C Osammor (Shef/Dearn) 55.14; 2 J Martin (Gate) 51.73; 4 J Douglas (Soton) 49.08; 5 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 45.32; 6 P Swan (Corn) 45.07; 7 A Peck (Jag) 44.87; 8 I Wood (Burt) 43.22; 9 A Mackay (I’ness) 41.78. HT: A: 1 C Bennett (SB) 71.26; 2 C Murch (Bir) 65.85; 3 M Dry (WG&EL) 65.48; 4 J Paget (TVH) 64.19; 5 C Shorthouse (Bir) 60.43; 6 O Graham (SB) 59.37; 7 P Cassidy (G&G) 54.11; 8 S Mace (Walton) 51.38; 9 P Clarke (WG&EL) 47.35. B: 1 T Head (NEB) 62.72; 2 A Warner (NEB) 57.37; 3 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 48.70; 4 J Robinson (Shef/Dearn) 45.77; 11 J Owen (Swan, M55) 32.81. JT: A: 1 J Whiteaker (B&B) 73.87; 2 B Pearson (Bir) 64.63; 3 G Millar (Bir) 61.22; 4 G Johnson Assoon (TVH, M35) 59.84; 5 J McCafferty (WSEH, U20) 57.75; 6 C Martin (Harrow) 57.69; 7 D Sketchley (Harrow, M45) 54.58; 8 S Bennett (WG&EL, M45) 52.66; 9 M Trajkovic (SB, U20) 51.20. B: 1 J Harris (Manx) 62.13; 2 J Foot (Orion) 58.71



Women

100: A1 (0.7): 1 D Walker (Bir) 11.78; 2 R Miller (TVH) 11.83; 3 A Babalola (WSEH) 12.01; 4 A Barrett (Traff) 12.05; 5 G Datey (WG&EL, U20) 12.08; 7 R Tapper (Harrow, U17) 12.42. A2 (0.7): 1 H Kelly (Bolt) 12.00; 2 A Tagoe (TVH) 12.09; 3 R Matheson (WG&EL) 12.09; 7 S Charles (SB, W35) 12.70. B1 (2.3): 1 F Agyapong (NEB) 11.65; 2 H Longden (Card) 11.74; 3 S Skervin (Notts) 11.86; 4 E Blakey (Der) 12.02. B2 (2.3): 7 G Skervin (Notts, W45) 13.79. 200: A1 (0.8): 1 G Datey (WG&EL, U20) 24.48; 2 A Babalola (WSEH) 24.75. B1 (2.5): 1 F Agyapong (NEB) 23.72; 2 C Wingfield (Card) 24.53; 3 S Skervin (Notts) 24.54; 4 E Blakey (Der) 24.72. B2 (2.3): 1 S Banjo (NEB) 24.28; 2 R Callan (Jag, U20) 24.55. 400: A1: 1 S Bundy-Davies (Traff) 53.83; 2 E Okoro (Bir) 55.10; 3 R Dickens (B&B) 55.19; 4 E Newnham (SB, U20) 55.20; 8 A John (WSEH, U17) 59.56. A2: 1 L Keisler (Law, U20) 57.54; 3 N Desai (Morp, W35) 59.54. B1: 1 P Malik (Notts, U20) 55.82; 2 S Banjo (NEB) 56.34; 5 S Downie (Edin, W35) 58.40. 800: A1: 2 J Norkett (Thet, U20) 2:12.47. B1: 1 P Millage (VPCG, W40) 2:10.23. B2: 2 A Macaulay Orr (Jag, U20) 2:14.17. 1500: A: 1 F Todd-Warmoth (B&B, U17) 4:28.21. B: 2 P Millage (VPCG, W40) 4:31.20; 8 S Everitt (B&W, W55) 5:08.80. 3000: A: 1 G Bell (SB) 9:40.51; 2 N Bridson Hubbard (B&B) 9:42.09. B: 7 S Everitt (B&W, W55) 11:34.61. 100H: A1 (1.7): 1 A Barrett (Traff) 13.20; 2 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 13.50; 3 H Paton (Bir) 13.67; 4 M Marrs (WSEH) 13.87; 5 E Russell (Harrow) 13.87; 6 A Davies (B&B) 13.95; 7 J Davidson (A’deen) 14.23; 8 A Cofie (SB, U20) 15.32. A2 (2.8): 1 J Tappin (TVH) 13.95. B1 (2.8): 1 J Blundell (B&W) 13.78; 2 C Granville (Swan) 14.26; 3 G Morgan (Card Arch) 14.56; 4 A Briggs-Goode (Notts, U20) 15.24; 5 H Wallace (Jag, U20) 15.27. B2 (0.2): 1 E Isaac (Card Arch, U20) 15.20. 400H: A1: 1 J Tappin (TVH) 57.46; 2 E Okoro (Bir) 57.96; 3 E Newnham (SB, U20) 59.75; 4 S Elliss (B&B) 60.17; 5 L Keisler (Law, U20) 62.08; 6 N Desai (Morp, W35) 62.82; 7 O Brennan (WSEH) 63.25. A2: 1 A Hill (B&B) 61.04; 2 J Mitchell (WG&EL) 64.22; 3 C Esegbona (Traff) 65.40. B1: 1 C Granville (Swan) 61.39; 2 L Clifford (Soton) 61.57; 3 E Craig (Edin) 62.64; 4 A Briggs-Goode (Notts, U20) 65.71. B2: 1 R Callan (Jag, U20) 64.79. 2000SC: A: 1 M Squibb (B&B, U20) 7:05.56; 2 A Wills (Brack) 7:07.45; 3 S Short (TVH) 7:16.99; 4 A Barnes (B&B, U20) 7:17.91; 5 S Ainley (TVH) 7:19.44; 6 E O’Grady (Harrow) 7:29.18; 7 M Hodgson (WSEH) 7:31.80; 8 K Manek (WSEH, U20) 7:40.36. B: 1 L Stoddart (Edin) 7:23.34; 6 J Clamp (Notts, W40) 8:53.66. HJ: A: 1 E Madden Forman (Strat) 1.73; 1 B Coulson (Bir) 1.73; 1 J Browne (Bir) 1.73; 4 J Gordon (WG&EL) 1.73; 4 P Rogan (TVH) 1.73; 6 H Ferguson (Traff, U20) 1.73; 7 J Smith (WSEH) 1.68; 8 C McGarvey (SB) 1.68. B: 1 D Kealy (Card) 1.68. PV: A: 1 M Bailey (Harrow) 3.93; 2 S Dowson (B&B) 3.93; 3 J Spencer-Smith (Harrow) 3.73; 4 N Ivanov (WSEH, U17) 3.33; 5 U Athlete (Unatt) 3.33; 6 T O’Connor (SB) 3.33; 7 E Rees (WSEH, U17) 3.23; 8 C Maurer (TVH) 3.23; 8 C Billingham (Horsh BS) 3.23. B: 1 F Miloro (SinA) 3.90; 2 S Barbour (Jag, U20) 3.63; 3 E Leong (B&W) 3.63; 4 M Mudd (NEB) 3.43; 5 I Crameri (Tam, U20) 3.23. LJ: A: 1 A Hopkins (Oxf C) 6.13/1.6; 2 E Richardson (SB) 5.68/1.6; 3 M Adeniji (B&B) 5.63/1.8; 4 L Truupold (TVH) 5.54/1.6; 11 N Davenport (Traff, W40) 5.10/1.6. B: 1 R Chapman (Card) 5.80/1.9; 2 M Elcock (Soton) 5.73/0.2; 3 H Wallace (Jag, U20) 5.59/2.5; 5 E Bowell (B&W, U17) 5.47/1.7. TJ: A: 1 A Gray (And, U20) 12.24/-3.4; 2 S Hibbert (WG&EL) 11.82/-2.0; 3 D Rocastle (WG&EL) 11.52/-0.6; 4 A Adeyanju (Harrow, U20) 11.34/0.6. B: 1 M Elcock (Soton) 12.54/2.1; – M Elcock (Soton) 11.85/2.0; 4 K Harvie (Jag, U17) 11.04/1.7. SP: A: 1 A Nicoll (Bir) 16.67; 2 M Joseph (Harrow, U20) 13.01; 3 L Carlaw (Harrow, U20) 12.75; 4 P Wingate (TVH) 12.38; 5 C Okpalauko (B&B) 11.93; 6 O Okereke (WG&EL) 11.60; 7 N Davenport (Traff, U20) 11.29. B: 1 T Tchoudja (Shett, U20) 13.38; 2 D Adebayo (Shef/Dearn, U20) 11.45. DT: A: 1 S Duquemin (SB) 57.19; 2 Z Obamakinwa (B&B, U20) 49.79; 3 E Botham (WG&EL) 47.60; 4 S Mace (TVH) 47.07; 5 A Nicoll (Bir) 45.96; 6 K Woodcock (Oxf C) 44.07; 7 T Tunstall (Harrow) 41.90; 8 E Beardmore (Harrow) 41.09. B: 1 K Maxwell (Jag) 42.37; 2 O Austin (NEB, U20) 39.47; 3 H Fowler (Shef/Dearn, U20) 39.12; 4 H Elliott (Jag, U20) 38.92; 5 C Rimmer (Shef/Dearn) 36.31. HT: A: 1 P Wingate (TVH) 56.60; 2 C Coleman (G&G) 51.75; 3 R Keating (SB) 48.85; 4 S Sikiru (WG&EL) 47.70; 5 E Beardmore (Harrow) 46.63; 6 A Stewart (B&B) 44.68; 7 S Mace (TVH) 44.50; 8 G Nash (B&B, U20) 44.16; 13 J Smith (WSEH, W55) 33.08. B: 1 K Head (NEB) 61.16; 2 P Bean (Notts) 52.04; 3 A Crossdale (Notts) 50.98; 4 A Loughlin (B&W) 50.78; 5 A Merritt (NEB) 49.38; 6 D Russell (Jag, U20) 46.14. JT: A: 1 E Hamplett (Bir) 46.79; 2 L Farley (B&B) 46.30; 3 H Johnson (WSEH) 39.55; 4 K Bateman Foley (WG&EL) 38.71; 5 L Britane (TVH, W35) 37.37. B: 1 J Larsen (Soton, U20) 40.20; 2 D Russell (Jag, U20) 38.26; 3 J Lewis (B&W, U20) 36.66

LADYWELL 10,000m/100m, Catford, August 21

Mixed events

100: r4 (1.6): 6 D Lucas (Camb H, M70) 14.55. r8 (1.3): 2 K Sesay (Herne H, U17) 11.12. r12 (0.7): 6 D Lucas (Camb H, M70) 14.54. 10,000: r2: 10 C Lutsch (Windrush TC, W40) 40:43.55. r3: 2 L Bromilow (Mil K, W35) 35:46.76; 9 J Ratcliffe (Herne H, M55) 37:37.91. r4: 5 D Branfoot (Harrow, M45) 34:37.95; 10 T Booth (G&G, M55) 35:18.54. r5: 1 N Shreeve (C&C, M35) 30:42.60; 2 T Menges (M&M) 30:52.10; 10 P Lighting (Kent, M40) 33:31.86; 13 A Bond (Dulw, M45) 33:58.62

ACTIVEGSY TRACK & FIELD SERIES, St. Peter Port, August 21



Mixed events: 100: r1 (1.7): 1 A Galpin (Guern, W) 11.98. LJ: 1 D Garland (Guern, M40) 6.12/0.0; 2 A Galpin (Guern, W) 5.92/0.5

CITY OF YORK AUGUST EVENT, York, August 21

U13 boys: Pen: 1 M Fletcher (H’gate) 1408; 2 E Moon (York) 1379



U15 girls: HT: 1 E McIntosh (H’gate) 34.38



U13: 70H: P1 (1.7): 1 C Francis (York) 11.83. LJ: P: – L Hewitt (Wig D) 4.51; – M Skelton (York) 4.37. Pen: 1 L Hewitt (Wig D) 2260; 2 M Skelton (York) 2130

DEVON OPEN 4, Plymouth, August 21

Men: 100 (0.0): 3 N Tunstall (Corn, M60) 13.67. 200: r1 (1.8): 3 O Pool (Truro, M40) 24.28



U17: 100H (0.0): 1 J Taylor (Torb) 13.93. 400H: 1 N Maczugowski (Ply) 56.32



M60: 100H (0.0): 1 N Tunstall (Corn) 16.21. 300H: 1 N Tunstall (Corn) 45.04



U20 women: 400H: 1 H Ulvede (N Abb) 65.31



U17: HT: 1 P Milburn (Tav) 48.50; 2 T Brown (Tav, U15) 42.50

HUNTINGDONSHIRE AC CLUB CHAMPIONSHIPS, St. Ives, August 21



Mixed events: 1000: 4 I Klavina (Hunts, W40) 3:14.3

SCOTTISH JOINT LEAGUE MEETING, Grangemouth, August 21

Men

100: r2 (3.1): 6 A Robertson (Moth, M45) 11.85. 800: r1: 1 K Elliott (Falk) 1:49.36; 5 R Crawford (A’deen, U17) 1:59.40. r2: 2 C Charters (E Kilb, U17) 1:58.80. HJ: 5 J Macgregor (A’deen, M55) 1.46

U17: DT: 1 B Robb (Pit) 43.97



Women

400: 1 H Taylor (A’deen, U17) 57.30. 800: r1: 1 H Ryding (Giff N, U20) 2:14.24; 2 G MacDonald (A’deen, U17) 2:15.75. 100H (3.3): 1 C Pennet (A’deen, W35) 15.03. LJ: 1 M Reville (Jag, U20) 5.75/3.4; – M Reville (Jag, U20) 5.71/1.8; 2 J Davidson (A’deen) 5.59/1.9. DT: 1 A Baxendale (VPCG) 38.85; 2 K Wamsler (Edin U) 38.19; 3 H Elliott (Jag, U20) 33.43; 4 L Brown (Falk, W50) 27.74



U17: SP: 1 J Gray (Law) 12.47. DT: 1 Z Loughrey (VPCG) 31.04

WAVERLEY SUMMER THROWS, Godalming, August 21

U13 boys: DT: 1 W Farrar (W’ley) 24.07



U15 girls: DT: 1 M Farrar (W’ley) 31.03



U13: DT: 1 C Smith (New FJ) 26.72

WELSH ATHLETICS JUNIOR OPEN MEETING – WEST DIVISION, Neath, August 21

U15 girls: HT: 1 E Cooper (Neath) 46.38



U13: DT: 1 S Evans (Carm) 24.38. JT: 1 S Evans (Carm) 30.00

POLY PB OPEN, Whitley Bay, August 20

Mixed events:

150: r3: 2 L Bradley (NSP, W45) 21.8. 300: r2: 2 S Lynn (NSP, M60) 43.8. 400: r3: 3 S Lynn (NSP, M60) 60.9. 600: r3: 4 O Murphy (Birt, U13W) 1:48.5. Mile: 6 D Suleman (NSP, M60) 5:39.2. 3000: 5 G Bracken (NSP, M60) 10:06.0. HJ: 2 E Adams (NSP, U13) 1.60. DT: 1 L Tucker (Blay, W35) 30.95



U20 men: DT: 1 J Wordsworth (NSP) 50.89

SAUGHTON 3000m, Edinburgh, August 19



Mixed events

3000: r1: 1 N Nyabadza (Harm, U15W) 10:47.4; 2 F Mowbray (Lass, U15W) 10:50.9. r2: 1 E McGregor (Edin, U15W) 10:34.1. r3: 5 O Shepherd (Edin, U17W) 10:27.2; 6 K Woods (Shett, U15W) 10:33.9; 7 N Corrie (Harm, U15W) 10:36.6; 9 J Taylor (Edin, U15W) 10:53.6. r4: 1 C Shennan (Giff N, U17) 8:50.8; 2 A McWilliam (Lass, U17) 8:53.1; 3 F Lupton (Tm E Loth, U15) 9:24.1; 4 L Ward (Lass, U15) 9:24.8; 5 K Hardie (Harm, U15) 9:25.3; 6 J Wotherspoon (Harm, U15) 9:25.9; 7 A Street (Kilb, U15) 9:26.2; 10 H Allison (Tm E Loth, U15) 9:36.7; 11 M Holden (Harm, U15) 9:42.5

SWINDON HARRIERS SUMMER 1500m OPEN, Swindon, August 19

Mixed events: 1500: r2: 1 E Hines (Chipp, W45) 5:13.63. r7: 3 L Byrne (Swin, M35) 4:08.77

BASINGSTOKE AUGUST OPEN, Basingstoke, August 17

Mixed events: 100: r2 (1.3): 3 N Barton (BMH, M40) 11.96. 400: r1: 1 A Richards (WG&EL, M35) 51.23. r2: 3 I Wilson (Brack, U17W) 59.60. 800: r1: 1 G Stevens (BMH, U20) 1:53.63; 3 S O’Loughnane (BMH, U20) 1:54.02. r2: 2 P Watkeys (BMH, M40) 2:04.43

U17 men: DT: 1 M Adeniran (BMH) 47.67

U13 girls: DT: 1 E Simpson (Team K) 21.03

BMC REGIONAL RACES, Eltham, August 17

Elliot Giles carried his run of fast times going with a 800m win in 1:46.73 ahead of Tom Randolph.

James McMurray won the 1500m by the huge margin of 13 seconds in a time of 3:40.83.

Men: 800: A: 1 E Giles (Bir) 1:46.73; 2 T Randolph (Tam) 1:48.23; 3 C Harrison (USA) 1:48.27; 4 B Murphy (Ton) 1:49.30; 5 A Dray (Phoe, U20) 1:49.41; 6 J Chambers (Ton) 1:50.47; 7 M Wilson (Sun) 1:51.33. B: 2 O Capps (Exe, U20) 1:52.7; 4 V Nutakor (NEB, M35) 1:54.2; 5 P Grange (Ilf, M40) 1:54.5. C: 1 I Rothwell (C&C, U20) 1:53.67; 2 R Miell-Ingram (Rad, U20) 1:54.64; 3 F Shepherd (M&M, U17) 1:57.01. D: 3 A Lennon (Sutt, U15) 2:00.57. 1500: A: 1 J McMurray (St Alb) 3:40.83; 3 W Singleton (Shrews, U20) 3:53.95; 10 M Cummings (Herne H, M35) 3:56.95. B: 9 H Gear (M&M, U17) 4:04.63; 12 B Harding (Kent, M35) 4:06.13. C: 1 I Morris (C&C, U17) 4:02.06; 13 R Macaulay (Lon Hth, M35) 4:14.74; 14 A Pearson (IoW, U15) 4:18.26

Mixed events: 800: E: 6 R McClay (Brack, W) 2:07.30; 7 G Vans Agnew (Craw, W) 2:07.47; 10 C Young (M&M, U20W) 2:14.28. F: 1 A Wright (Phoe, U20W) 2:07.68; 2 S Atkinson (Phoe, M55) 2:08.81; 3 A Hedge (St Alb, U17W) 2:11.64; 8 M Barlow (B&B, U15W) 2:14.44; 9 C Kelly-Gordon (B&B, U20W) 2:14.97. 1500: D: 4 N Shasha (Orion, M45) 4:24.93; 8 B Wallace (Lon Hth, W) 4:27.32. E: 4 L Macdonald (VP&TH, U15W) 4:45.84; 11 J Backley (Camb H, W50) 5:26.59. 5000: A: 6 G Bell (SB, W) 15:59.70

SUTCLIFFE PARK TRACK & FIELD NIGHTS, Eltham, August 17



Mixed events: 100: r1 (2.0): 1 K Sesay (Herne H, U17) 11.08. r2 (2.1): 2 R Brooks (Met P, M45) 12.10. 400: r1: 3 S Tester (Ton, M40) 53.02. 800: r1: 5 H Verster (B&B, U15) 2:04.81; 7 M O’Sullivan (IRL, W) 2:06.42. 1500: 4 C Elms (Kent, W55) 4:58.34. JT: 2 S Langdon (B&B, M60) 37.56; 3 E Waters (Rad, U20W) 37.18; 4 P Hunt (Camb H, M60) 34.82



U17 women: JT: 1 P Radford (Dac) 36.84

Surrey Walking Club 3km Championships, Tonbridge Track, August 17

1 G.Thomas (Ton M) 12:27; 2 D.Crane (Sy WC M40) 14:25; 3 S.Crane (Sy WC M40) 14:32; 4 L.Burr (Ton U15B) 17:10; 5 M.Ashby (Camb H M60) 17:29; 6 C.Perry (Lewes U13B) 18:34; 7 J.Arthur (Ilf M60) 18:53; 8 H.Perry (Lewes U17B) 19:28; 9 R.Michell (Sy WC M70) 19:55; 10 G.Heaton (H’field M60) 20:48; 11 I.Statter (Sy WC M65) 20:52; 12 G.Legon (Bexley W60) 22:50; 13 C.Flint (Sy WC M75) 22:42; 14 P.Hannell (Sy WC M75) 23:18; 15 K.Burnett (Sy WC M80) 30:14

BMC REGIONAL RACES, Leeds, August 15

Men:

800: A: 1 D Bebbington (B’burn) 1:50.75; 2 L Duffy (Mans) 1:51.65; 4 P Clisham (Cov, U20) 1:54.36. C: 1 J West (M’bro, U17) 1:56.56; 5 F Allan (Bill MH, U17) 1:58.60. 3000: A: 1 E de Mello (Hallam) 8:27.00; 2 F Hutchinson (Leeds C) 8:28.85; 3 C Kelly (St. Abb) 8:33.38; 4 J Stafford (IRL, U20) 8:33.59; 5 J Slater (Shef/Dearn) 8:34.29. B: 1 F Stewart (Derry) 8:20.94; 2 G Chalmers (Leeds C) 8:28.90; 3 E Richards (IRL, U20) 8:34.58. C: 4 H Mckay (A’deen, U17) 8:46.35; 10 A Pearson (IoW, U15) 9:22.62



Mixed events: 800: D: 2 R Mirfin (Sky, U15) 2:05.00; 3 B Morley (Leeds C, W) 2:08.72; 8 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:12.80. 3000: D: 2 S Pennycook (Fife, W) 9:26.09; 4 C Nolan (HW, W) 9:47.11; 5 S Potter (VPCG, W) 9:58.92

