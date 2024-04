Briton aids fastest ever 4x200m clocking and impresses in 4x400m in our overseas round-up that includes full world cross results

WORLD CROSS-COUNTRY CHAMPIONSHIPS, Belgrade, Serbia, March 30

Britain’s relay team provided the only non-east African medal in a high quality world championships.

4xMIXXC: 1 KEN 22:15 (Cheruiyot 6:07, Nyambura 5:36, 4:48, 5:44); 2 ETH 22:43 (Tolosa 6:07, Dube 5:37, Kasaye 5:07, Abera 5:52); 3 GBR 23:00 (Keen 6:34, Millard 5:43, Fogg 4:54, Morley 5:49); 4 MAR 23:08; 5 UGA 23:10; 6 FRA 23:17; 7 JPN 23:18; 8 USA 23:21; 9 RSA 23:37; 10 SRB 24:31; 11 MEX 25:06; 12 KAZ 25:31; 13 FIJ 28:51

Men: XC: 1 Jacob Kiplimo UGA 28:09; 2 Berihu Aregawi ETH 28:12; 3 Benson Sigei KEN 28:14; 4 Nicholas Kipkorir KEN 28:16; 5 Samwel Chebolei KEN 28:18; 6 Joshua Cheptegei UGA 28:24; 7 Sabastian Sawe KEN 28:31; 8 Gideon Rono KEN 28:31; 9 Thierry Ndikumwenayo ESP 28:36; 10 Boki Diribi ETH 28:38; 11 Dan Kibet UGA 28:45; 12 Tadese Worku ETH 28:50; 13 Hosea Kiplangat UGA 28:50; 14 Martin Kiprotich UGA 28:56; 15 Abdulrezak Suleiman ERI 29:01; 16 Chimdesa Debele ETH 29:05; 17 Aaron Las Heras ESP 29:08; 18 Leonard Chemutai UGA 29:10; 19 Berehanu Wendim ETH 29:15; 20 Mehdi Frere FRA 29:16; 21 Bennet Seloy RSA 29:20; 22 Anthony Rotich USA 29:22; 23 Haftu Strintzos AUS 29:22; 24 Edward Marks AUS 29:22; 25 Emmanuel Bor USA 29:37; 26 Getachew Masersha ETH 29:38; 27 Will Barnicoat GBR 29:39; 28 Merhawi Mebrahtu ERI 29:40; 29 Liam Adams AUS 29:43; 30 Patrick Tiernan AUS 29:45; 31 Emilie Hafashimana BDI 29:47; 32 Awet Habte ERI 29:50; 33 Andries Sesedi RSA 29:50; 34 Fernando Carro ESP 29:51; 35 Emmanuel Roudolff-Levisse FRA 29:51; 36 Ahmed Muhumed USA 29:53; 37 Christian Allen USA 29:54; 38 Brhane Negasi Gebrekrstos ERI 29:57; 39 Miguel Baidal ESP 29:59; 40 Nadeel Wildschutt RSA 30:04; 41 Philippe Morneau-Cartier CAN 30:04; 42 Wellington Varevi ZIM 30:07; 43 Gulveer Singh IND 30:07; 44 Calum Johnson GBR 30:07; 45 Kartik Kumar IND 30:09; 46 Andre Waring AUS 30:10; 47 Chris Mhlanga RSA 30:14; 48 Hiroto Fujimagari JPN 30:15; 49 Tom Evans GBR 30:16; 50 Hugh Armstrong IRL 30:18; 51 Zach Facioni AUS 30:20; 52 Anthony Camerieri USA 30:21; 53 Rafael Vicente ECU 30:22; 54 Célestine Ndikumana BDI 30:22; 55 Ryuto Igawa JPN 30:23; 56 Keelan Kilrehill IRL 30:25; 57 Andrew Davies CAN 30:27; 58 Reid Buchanan USA 30:27; 59 Filmon Kibrom ERI 30:30; 60 Félicien Muhitira RWA 30:34; 61 Nassim Hassaous ESP 30:41; 62 Mathews Leeto RSA 30:43; 63 Thomas Fafard CAN 30:44; 64 William Little NZL 30:44; 65 Lionel Nihimbazwe BDI 30:48; 66 Tomonori Yamaguchi JPN 30:49; 67 Max Turek CAN 30:49; 68 James Kingston GBR 31:07; 69 Julio Chacon PER 31:12; 70 Ivo Balabanov BUL 31:16; 71 Jean Marie Bukuru BDI 31:20; 72 Aron Kifle ERI 31:21; 73 Patrick Nimubona BDI 31:22; 74 Scott Stirling GBR 31:25; 75 Tomoya Ogikubo JPN 31:28; 76 Ulises Martín PER 31:44; 77 César Gómez MEX 31:47; 78 Therence Bizoza BDI 32:00; 79 Emmanuel Reyes MEX 32:01; 80 Mike Tate CAN 32:24; 81 Winer Canchanya PER 32:27; 82 Islam Amangos KAZ 32:40; 83 Chun Yin Tse HKG 33:22; 84 Walter Niña PER 33:27; 85 Munir Kabbara LBN 33:35; 86 Chun Khai Jon Lim SGP 33:41; 87 Shaun Goh SGP 33:48; 88 Hemraj Gurjar IND 33:56; 89 See Yeung Chong HKG 33:58; 90 Miguel Ángel Bárzola ARG 34:10; 91 Deniss Šalkauskas EST 34:45; 92 Ethan Yan SGP 34:56; 93 Ivan Zarco HON 35:01; 94 Yannick Magnan SEY 35:09; 95 Ming Wei Marcus Ong SGP 35:41; 96 Tony Hanna LBN 36:01; 97 Alexandr Marusich KAZ 36:02; 98 Zeljko Dabovic MNE 36:18; 99 Samat Kazakbayev KGZ 37:20; 100 Evueli Toia FIJ 38:25; 101 Zoubaïrou Afiz CAF 38:46; 102 Peni Bulikiobo FIJ 40:56; 103 Meng Tak Leong MAC 41:06; 104 Pramesh Prasad FIJ 41:37; 105 Vishant Reddy FIJ 42:23; 106 Jeremiah Singh FIJ 42:59; 107 Rupeni Mataitoga COK 48:30

TEAM: 1 KEN 19; 2 UGA 31; 3 ETH 40; 4 ESP 99; 5 AUS 106; 6 ERI 113; 7 USA 120; 8 RSA 141; 9 GBR 188; 10 BDI 221; 11 CAN 228; 12 JPN 241; 13 PER 310; 14 SGP 360; 15 FJI 411

U20: 1 Samuel Kibathi KEN 22:40; 2 Mezgebu Sime ETH 22:41; 3 Matthew Kipkoech KEN 22:46; 4 Yismaw Dilu ETH 22:48; 5 Jonah Erot KEN 22:49; 6 Charles Rotich KEN 22:51; 7 Sewmehon Anteneh ETH 22:52; 8 Jenberu Sisay ETH 23:00; 9 Shadrack Rono Kipkemei KEN 23:02; 10 Abdisa Fayisa ETH 23:16; 11 Simba Samuel Cherop UGA 23:23; 12 Dolphine Chelimo UGA 23:25; 13 Abel Bekele ETH 23:33; 14 Silas Rotich UGA 23:36; 15 Hosea Chemutai UGA 23:47; 16 Tomoya Inoue JPN 23:58; 17 Osama Er-Radouani MAR 24:07; 18 Titus Musau UGA 24:16; 19 Kaito Matsui JPN 24:21; 20 Sota Orita JPN 24:25; 21 Gaston Rohmer FRA 24:28; 22 Yamato Hamaguchi JPN 24:29; 23 Rico Leijenaar RSA 24:30; 24 Kevin Sanchez USA 24:31; 25 Zenzile Pheko RSA 24:39; 26 Yobiel Weldrufael ERI 24:41; 27 Musawenkosi Mnisi RSA 24:44; 28 Ilyas Aaourdou MAR 24:46; 29 Ahmed Fares MAR 24:48; 30 Kole Mathison USA 24:49; 31 Quinn Miell-Ingram GBR 24:50; 32 Mesfin Escamilla ESP 24:54; 33 Oscar Gaitan ESP 24:57; 34 Jack Coomber AUS 24:58; 35 Craig Shennan GBR 24:59; 36 Unai Naranjo ESP 25:00; 37 Charlie Moore AUS 25:04; 38 Ishak Dahmani FRA 25:08; 39 Corné De Fouw RSA 25:12; 40 Abdelwahed Aachour MAR 25:14; 41 Nao Nanatsue JPN 25:14; 42 Tseko Piet Thobala RSA 25:14; 43 Karl Ottfalk SWE 25:17; 44 Ky Hehir AUS 25:20; 45 Noah Breker USA 25:22; 46 Ian Mcallister CAN 25:25; 47 James Dargan GBR 25:25; 48 Matt Hill NZL 25:30; 49 Elliott Pugh NZL 25:36; 50 Aldin Ćatović 25:37; 51 Logan Tickell AUS 25:39; 52 Victor Perez Tidmand DEN 25:40; 53 Padraig Heffernan AUS 25:42; 54 Aidan Jones USA 25:48; 55 Harry Colbert IRL 25:48; 56 Khenny Porfirio Meneses PER 25:48; 57 Tristan Douche FRA 25:50; 58 José Gonçalo Sousa ESP 25:51; 59 Zouhair Redouane MAR 25:55; 60 Seth Mahony AUS 25:59; 61 Realeboga Smith RSA 26:00; 62 Henry Dover GBR 26:00; 63 Angel Luis Reyes MEX 26:02; 64 Etienne Le Roux FRA 26:03; 65 Tetsu Sasaki JPN 26:03; 66 Daniel Prescott NZL 26:07; 67 Carlos Zarate ESP 26:07; 68 Birhanu Harriman USA 26:13; 69 Kamran Brar CAN 26:16; 70 Seamus Robinson IRL 26:18; 71 George Wyllie NZL 26:25; 72 Lorcan Rabbitte NZL 26:28; 73 Charles Gendron-Jetté CAN 26:34; 74 Brayan Huanca PER 26:39; 75 Dylan Joel Carrasco COL 26:43; 76 Elliot Bélanger CAN 26:47; 77 Sergej Kostić 26:49; 78 Theo Penard FRA 26:52; 79 Angus Skinner CAN 27:02; 80 Andrés Lara ESP 27:05; 81 Az Cabusao NZL 27:08; 82 Léo Bédard CAN 27:18; 83 Hugh Kent GUM 27:21; 84 Veljko Vasiljević 27:46; 85 Luis Huaman PER 28:34; 86 Nurdaulet Medeubaev KAZ 28:39; 87 Weng Tou Ip MAC 28:43; 88 Kabir Ziljkić 29:18; 89 Ivan Goncharov KAZ 29:51;; Berkley Nance USA DNF; Aibol Omar KAZ DNF

TEAM: 1 KEN 15; 2 ETH 21; 3 UGA 52; 4 JPN 77; 5 RSA 114; 6 MAR 114; 7 USA 153; 8 ESP 159; 9 AUS 166 ; 10 GBR 175; 11 FRA 180; 12 NZL 234 ; 13 CAN 264; 14 SRB 299

Women: XC:: 1 Beatrice Chebet KEN 31:05; 2 Lilian Rengeruk KEN 31:08; 3 Margaret Kipkemboi KEN 31:09; 4 Emmaculate Anyango KEN 31:24; 5 Agnes Ngetich KEN 31:27; 6 Sarah Chelangat UGA 32:00; 7 Daisy Jepkemei KAZ 32:04; 8 Birtukan Wolde ETH 32:14; 9 Loice Chekwemoi UGA 32:24; 10 Mebrat Giday ETH 32:27; 11 Tadelech Nedi ETH 32:29; 12 Meseret Gola ETH 32:30; 13 Rachael Chebet UGA 32:45; 14 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR 32:49; 15 Weini Kelati USA 32:53; 16 Annet Chalangat UGA 32:56; 17 Cintia Chepngeno KEN 33:02; 18 Joy Cheptoyek UGA 33:13; 19 Belinda Chemutai UGA 33:16; 20 Abbie Donnelly GBR 33:17; 21 Girmawit Gebrzihair ETH 33:22; 22 Miku Sakai JPN 33:24; 23 Anjelina Nadai Lohalith SSD 33:26; 24 Carolina Robles ESP 33:36; 25 Bekelech Teka ETH 33:43; 26 Irene Sánchez-Escribano ESP 33:55; 27 Erika Tanoura JPN 34:00; 28 Kyla Jacobs RSA 34:07; 29 Azusa Mihara JPN 34:09; 30 Allie Ostrander USA 34:11; 31 Paige Campbell AUS 34:19; 32 Glenrose Xaba RSA 34:20; 33 Abby Nichols USA 34:27; 34 Aydee Huaman PER 34:28; 35 Emma Grace Hurley USA 34:32; 36 . Seema IND 34:35; 37 Majida Maayouf ESP 34:36; 38 Glynis Sim CAN 34:37; 39 Isabel Barreiro ESP 34:37; 40 Cacisile Sosibo RSA 34:40; 41 Georgie Grgec NZL 34:43; 42 Leslie Sexton CAN 34:55; 43 Shellcy Ester Sarmiento COL 35:00; 44 Kate Ayers CAN 35:04; 45 Lauren McNeil GBR 35:05; 46 Alice Goodall GBR 35:10; 47 Cecile Jarousseau FRA 35:10; 48 Laura Maasik EST 35:15; 49 Karabo Mailula RSA 35:17; 50 Kate Bazeley CAN 35:17; 51 Ankita Dhiyani IND 35:26; 52 Micheline Niyomahoro BDI 35:38; 53 Melissa Duncan AUS 35:40; 54 Mikaela Lucki CAN 35:42; 55 Annika Pfitzinger NZL 35:50; 56 Margarita Hernández MEX 35:53; 57 Silvia Patricia Ortiz ECU 36:06; 58 Cailie Logue USA 36:14; 59 Momoka Kawaguchi JPN 36:15; 60 Suárez Nuñez PER 36:17; 61 Katie Newlove CAN 36:19; 62 Farida Abaroge ETH 36:33; 63 Fiona Everard IRL 36:35; 64 Layla Al-Masry PLE 36:53; 65 Danielle Donegan IRL 37:01; 66 Meliza Estefany Casaico PER 37:23; 67 Lisha Van Onselen RSA 37:58; 68 Anneke Arlidge NZL 38:13; 69 Joan Makary LBN 38:33; 70 Katherine Camp NZL 38:45; 71 Caitlin McQuilkin-Bell NZL 40:13; 72 Chirine Njeim LBN 40:42; 73 Eliana Silvera Silva URU 40:49; 74 Esterina Irino Julius ART 41:13; 75 Perina Lokure Nakang ART 41:48; 76 Vanessa Lee Ying Zhuang SGP 41:59; 77 Nathania Tan NMI 42:13; 78 Nada Kurdi LBN 42:15; 79 Sladjana Perunović MNE 43:53; 80 Anjali Kumari IND 44:02; 81 Karine Shraim LBN 44:25; 82 Jennifer Tomazou LBN 45:56; 83 Adi Fulori Masau FIJ 49:28; 84 Adrianna Skurosz COK 49:42; Niamh Brown GBR DNF; Lauren Heyes GBR DNF; Tayla Kavanagh RSA DNF; Katie Camarena USA DNF

TEAM: 1 KEN 10; 2 ETH 41; 3 UGA 44; 4 USA 113; 5 ESP 126; 6 JPN 137; 7 RSA 149; 8 CAN 174; 9 NZL 234; 10 ART 234 11 LBN 300

U20 women: 1 Marta Alemayo ETH 19:28; 2 Asayech Ayichew ETH 19:32; 3 Robe Dida ETH 19:38; 4 Sheila Jebet KEN 19:45; 5 Diana Cherotich KEN 19:47; 6 Yenawa Kefale ETH 19:50; 7 Deborah Chemutai KEN 19:51; 8 Lemlem Nibret ETH 20:01; 9 Shito Gumi ETH 20:02; 10 Nowel Cheruto UGA 20:04; 11 Charity Cherop UGA 20:23; 12 Mercy Chepkemoi KEN 20:43; 13 Keziah Chebet UGA 20:47; 14 Vicky Chekwemoi UGA 20:49; 15 Ellie Shea USA 20:50; 16 Allie Zealand USA 21:08; 17 Innes Fitzgerald GBR 21:10; 18 Jessica Bailey GBR 21:12; 19 Miyu Murakami JPN 21:12; 20 Misaki Shitamori JPN 21:19; 21 Gabrielle Schmidt AUS 21:19; 22 Margot Dajoux FRA 21:19; 23 Ambre Grasset FRA 21:19; 24 Elsa Sundqvist SWE 21:20; 25 Eliza Nicholson GBR 21:27; 26 Chiseno Ikeda JPN 21:32; 27 Isalle Chebet UGA 21:40; 28 Mary Bonner Dalton USA 21:40; 29 Zariel Macchia USA 21:42; 30 Natasha Phillips GBR 21:42; 31 Li-Mari Dekker RSA 21:43; 32 Chloe Turner CAN 21:46; 33 Aoi Hosokawa JPN 21:46; 34 Saima Murić 21:48; 35 Catherine Lund NZL 21:53; 36 Sienna Bush AUS 21:55; 37 Anna Gardiner IRL 21:58; 38 Charli-Rose Carlyon AUS 21:59; 39 Kirsty Maher IRL 22:10; 40 Narumi Okumoto JPN 22:12; 41 Jolena Quarzo USA 22:13; 42 Abby Lewis CAN 22:17; 43 Alexandra Schulz AUS 22:20; 44 Zara Geddes NZL 22:21; 45 Béatrice Filion CAN 22:23; 46 Arina Gladysheva KAZ 22:24; 47 Khaddouj El Bali MAR 22:24; 48 Emma Mendez ESP 22:34; 49 Maddie Gardiner USA 22:36; 50 Omaatla Dikao RSA 22:39; 51 Saida El-Bouzi MAR 22:40; 52 Houssna Ibn Abd El Matey MAR 22:40; 53 Gretta Johnson AUS 22:44; 54 Lara Van Der Merwe RSA 22:44; 55 Emma De Jong AUS 22:46; 56 Stephanie Bertram CAN 22:49; 57 Mickaella Aguera FRA 22:51; 58 Caroline Dennilauler FRA 22:56; 59 Charlotte Sinke CAN 23:01; 60 Wiepke Schoeman RSA 23:01; 61 Muriel Lovshin CAN 23:10; 62 Boh Ritchie NZL 23:18; 63 Laura Valentina Camargo COL 23:25; 64 Daniela Rubio ESP 23:27; 65 Paballo Dlothi RSA 23:36; 66 Natalija Grujic 23:37; 67 Yessica Patatingo PER 23:39; 68 Ines Herault ESP 23:43; 69 Hassana Ibn Abd El Matey MAR 23:45; 70 Luz Lizandra Arias PER 23:46; 71 Anoxolo McEtywa RSA 23:47; 72 Miranda Duran MEX 24:00; 73 Ava Sutherland NZL 24:14; 74 Marwa El Khouya ESP 24:21; 75 Lenka Nikolić 24:25; 76 Poppy Martin NZL 24:30; 77 Jade Le Corre FRA 24:32; 78 Yoselin Limache PER 24:46; 79 Sanyia Kudaybergen KAZ 25:18; 80 Ayana Bolatbekkyzy KAZ 26:10; Mejra Mehmedović DNF; Jana Rajić DNF; Precious Munsaka ZIM DNF

TEAM: 1 ETH 12; 2 KEN 28; 3 UGA 48; 4 USA 88; 5 GBR 90; 6 JPN 98; 7 AUS 138; 8 FRA 160; 9 CAN 175 ; 10 RSA 195; 11 NZL 214 12 12 MAR 219; 13 ESP 25

Texas Relays, Austin, TX, March 28-30

Because of it’s multi-national line up it won’t count as a record but Team International ran the fastest women’s 4x200m time in history. Dina Asher-Smith, Lanae Thomas, Rhasidat Adeleke and Julian Alfred combined for a four second win in 1:27.05 – an average of 21.76!

More encouragingly from a sign of improving endurance was Asher-Smith’s form in the 4×400 where the same quartet ran a winning 3:25:31.

The Briton held back in a controlled manner then powered down the finishing straight with a 51.20 leg.

Men: 100 (2.1): 1 Shaun Maswanganyi RSA 10.09w; 2 David Foster 10.11w; 3 Kaleb Simpson 10.15w. Heat 1 (5.8): 1 Isaac Botsio GHA 10.05w; 2 Tapiwa Makarawu ZIM 10.08w; 7 Samir Williams GBR 10.46w. Heat 2 (2.4): 1 Shaun Maswanganyi RSA 10.02w. Heat 3 (4.0): 1 David Foster 10.06w; 2 Kaleb Simpson 10.07w; 3 Dallin Draper 10.13w; 4 Cameron Rose 10.15w. Heat 4 (2.9): 1 Rodney Heath 10.13w; 2 Adrian Kerr JAM 10.18w

200 (2.0): 1 Pablo Mateo FRA 20.03; 2 Ryan Zeze FRA 20.18; 3 Aldrich Bailey 20.69; 6 Niclas Baker GBR 21.22. Race B (2.8): 1 Tapiwa Makarawu ZIM 20.03w; 2 Josephus Lyles 20.35w; 3 Elijah Morrow 20.49w; 4 Micaiah Harris 20.55w; 5 Mouhamadou Fall FRA 20.58w

800: 1 Jesús López MEX 1:45.39; 2 Aron Tanui KEN 1:48.95

1500: 1 Omer El-Fadl 3:46.98; 2 Freddy Richardson GBR 3:47.13

5000: 1 Ernest Cheruiyot KEN 13:38.28

110H: Heat 2 (1.9): 1 Darius Brown 13.61. Heat 3 (3.0): 1 Antoine Andrews BAH 13.55w. Heat 4 (3.2): 1 Sam Bennett GBR 13.68w. Heat 5 (2.4): 1 Ethan Exilhomme 13.56w; 2 Jordani Woodley JAM 13.59w. Heat 6 (3.8): 1 Jaheem Hayles JAM 13.65w,

400H: 1 Oskar Edlund SWE 49.94

HJ: 1 Caleb Snowden 2.26; 2 Jaivon Harrison 2.26; 3 Brion Stephens 2.23

PV: 1 Maddox Hamm 5.55; 2 Jack Hodge 5.50

LJ: 1 Solomon Washington 8.14w; 2 Trumaine Jefferson 7.95w; 3 Kenson Tate 7.92w; 11 Jake Burkey GBR 7.35

TJ: 1 O’Brien Wasome JAM 17.09; 2 Jordan Scott JAM 17.02

DT: 1 Francois Prinsloo RSA 64.41; 2 Brandon Lloyd JAM 61.54; 3 Devin Roberson 60.98

HT: 1 Jeremiah Nubbe CAN 73.11; 2 Jordan Geist 72.85; 5 Bayley Campbell GBR 66.68; 6 Alex Bernstein GBR 65.13

JT: 1 Jordan Davis 83.77; 2 Curtis Thompson 81.09

Dec: 1 Leo Neugebauer GER 8708; 11 Joel McFarlane GBR 6577

4×100: 1 Texas 39.22

4×400: 1 Arizona State 3:02.35

Division 1 100 (3.1): 1 Germain Smith-Mata 10.21w

110H100 (1.7): 1 Mason Dossett 13.27

Invitational 100 (3.0): 1 Pablo Mateo FRA 9.92w; 2 Karlington Anunagba 10.05w; 3 Ryan Zeze FRA 10.09w; 4 Dennis Phillips 10.13w. Race B (2.2): 1 Elijah Hall-Thompson 10.00w; 2 Emmanuel Matadi LBR 10.04w; 3 Mouhamadou Fall FRA 10.22w

PV: 1 Hunter Garretson 5.83; 2 Sondre Guttormsen NOR 5.75; 3 Conner McClure 5.75

4×100: 1 USA 38.76

College 100 (3.3): 1 Deron Dudley 10.13w; 2 Jaheim Jones 10.20w. Race B (3.1): 1 Xavier Butler 10.21w; 2 Josiyah Taylor 10.21w; 3 Darren McQueen 10.23w; 4 Joseph Harding GBR 10.33w

Women: 100 (1.6): 1 Alyssa Colbert 11.13; 2 Iyana Gray 11.25; 3 Niesha Burgher JAM 11.25. Heat 2 (2.6): 1 Alyssa Colbert 11.18w; 2 Serena Clark 11.25w. Heat 3 (2.5): 1 Niesha Burgher JAM 11.12w; 2 Aleksandra Stoilova AUS 11.15w. Heat 5 (2.9): 1 Iyana Gray 11.13w; 2 Denisha Cartwright BAH 11.17w,

200 (1.2): 1 Gabby Thomas 22.08; 2 Tamara Clark 22.21; 3 Lynna Irby-Jackson 22.70. Race B (2.3): 1 Niesha Burgher JAM 22.85w

800: 1 Shafiqua Maloney VIN 2:00.25; 2 Kelly-Ann Beckford JAM 2:02.88

5000: 1 Elizabeth Leachman 15:25.27 NU20R NU18R AU20R; 5 Nia Clatworthy GBR 16:14.91; 6 Sarah Koomson GHA 16:25.28 NR

100H (2.7): 1 Denisha Cartwright BAH 12.81w; 2 Marissa Simpson JAM 12.92w; 3 Jada Hicks 12.99w. Heat 4 (3.1): 1 Denisha Cartwright BAH 12.91w

300H: 1 Kyla Hill 41.46

400H: 1 Akala Garrett 56.19 2 Sydni Townsend 56.36,

HJ: 1 Temitope Simbiat Adeshina NGR 1.87

LJ: 1 Aaliyah Foster JAM 6.75w; 2 Jasmine Akins 6.54w; 13 Funminiyi Olajide GBR 5.83w

TJ: 1 Rūta Lasmane LAT 13.88w

SP: 1 Crystal Herpin 18.18; 2 Jayden Ulrich 18.00; 3 KeAyla Dove 17.97

DT: 1 Valarie Allman 67.98; 2 Jayden Ulrich 60.16; 3 Michaelle Valentin HAI 58.32 NR

HT: 1 Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir ISL 68.40; 7 Hannah Blood GBR 59.11

JT: 1 Federica Botter ITA 56.48

Hep: 1 Jenelle Rogers 5825

4×100: 1 Texas Tech 43.45; 2 Ohio State 43.79

4×400: 1 Arkansas 3:27.05; 2 Houston 3:28.01

Invitational 100 (2.2): 1 Gabby Thomas 10.88w; 2 Celera Barnes 11.00w; 3 Tamara Clark 11.03w

100H (1.3): 1 Christina Clemons 12.79; 2 Kaylah Robinson 12.87

TJ: 1 Keturah Orji 14.44w

4×100: 1 USA 42.25; 2 USA 43.39.

4×200: 1 Team International Mix (Asher-Smith, Adeleke, Thomas, Alfred) 1:27:05; 2 Arkansas 1:31:11

4×400: 1 Team International Mix (Asher-Smith, Adeleke, Thomas, Alfred) 3:25.31; 2 Captain Athletics 3:25.87; 3 USA 3:26.77; 4 USA 3:29.40; 5 Athletics TX 3:29.64

College 100 (3.5): 1 Kaylen Fletcher 11.42w

Florida Relays, Gainesville, USA, March 29-30

Britain’s NCAA champion Kenny Ikeji won the hammer with a 72.94m throw. Alastair Chalmers just lost out in the 400m hurdles with a highly encouraging season opener 49.54 clocking.

Men: 400 Race C: 1 Johnnie Blockburger 45.38

800: 1 Josh Hoey 1:45.54; 2 Parvej Khan IND 1:46.12; 3 Handal Roban VIN 1:46.26

110H (0.2): 1 Ja’kobe Tharp 13.46; 2 Darius Luff 13.46; 3 Joseph DeRosier 13.55; 4 Stephen Eloji NGR 13.68. Heat 1 (0.5): 1 Ja’kobe Tharp 13.69. Heat 2 (0.1): 1 Johnny Brackins 13.58

400H: 1 Yeral Nuñez DOM 49.53; 2 Alastair Chalmers GBR 49.54

PV: 1 Cody Johnston 5.60

SP: 6 Rhys Allen GBR 16.28; 8 Isaac Delaney GBR 16.00

HT: 1 Kenneth Ikeji GBR 72.94

4×100: 1 South Florida 39.03

4×400: 1 Florida 3:01.51; 2 Virginia Tech 3:01.62; 3 South Florida 3:02.16,

Invitational 1500: 1 Marco Arop CAN 3:40.81; 2 Ryan Kinnane 3:41.42

HJ: 1 Dontavious Hill 2.20

LJ: 1 Malcolm Clemons 8.00

SP: 1 Christopher Licata 20.00

DT: 1 Milton Ingraham 60.99; 2 Kai Chang JAM 60.83; 3 Desmond Coleman 60.53

4×100: 1 Gainesville Elite 37.67; 2 CHN 38.73

College 100 Race C (-0.3): 1 Jamal Miller JAM 10.19

200 Race C (3.3): 1 Nyckoles Harbor 20.38w. Race E (1.4): 1 Max Thomas 20.43; 2 Judson Lincoln IV 20.61; 3 Anthony Greenhow 20.65. Race G (2.3): 1 Jevaughn Powell JAM 20.45w; 2 Johnnie Blockburger 20.45w; 3 Jaleel Croal IVB 20.52

DT: 6 Rhys Allen GBR 51.12

Olympic Development 200 Race C (-0.8): 1 Gabriel Dos Santos BRA 20.62

400 Race C: 4 Efekemo Okoro GBR 47.51

110H (2.1): 1 Joshua Zeller GBR 13.44w; 2 Rafael Henrique Pereira BRA 13.66w,

Women: 800: 1 Victoria Bossong 2:00.92; 2 Hayley Kitching AUS 2:01.17; 3 Judy Kosgei KEN 2:01.66; 4 Jaqueline Beatriz Weber BRA 2:01.90

100H (1.5): 1 Grace Stark 12.70; 2 Rayniah Jones 12.78. Heat 1 (1.4): 1 Grace Stark 12.78

400H: 1 Chastity Pickett 55.70; 2 Brooke Overholt CAN 56.28; 3 Grace Claxton PUR 56.86

4×100: 1 CAN 43.20; 2 LBR 43.37; 3 CHN 43.91. Heat: 1 South Carolina 43.36; 2 Florida State 43.46

4×400: 1 South Carolina 3:28.57; 2 Penn 3:29.64

Invitation: HJ: 1 Bára Sajdoková CZE 1.90

LJ: 1 Tionna Tobias 6.5

SP: 1 Amelia Flynt 17.09; 2 Veronica Fraley 17.02; 3 Sarah Omoregie GBR 16.57

DT: 1 Alida van Daalen NED 61.84; 2 Veronica Fraley 60.07

4×400: 1 Empire Athletics 3:25.08; 2 CAN 3:30.62

College 200 Race B (0.8): 1 Joyasia Smith 22.91

Olympic Development 100 Race B (1.7): 1 Kynnedy Flannel 11.20; 2 Maia McCoy LBR 11.24 NR; 3 Crystal Emmanuel CAN 11.37; 4 Quanesha Burks 11.39

400: 1 Kyra Constantine CAN 51.50; 2 Zoe Sherar CAN 51.64

100H (0.2): 1 Mariam Abdul-Rashid CAN 12.96

Battle on the Bayou, Baton Rouge, LA, USA, March 29-30

Collegian Sam Whitmarsh improved in the 800m to 1:44.46 with his first ever sub-1:46.

The world’s fastest ever indoor 400m runner Christopher Morales-Williams from Canada achieved his best outdoor time of 45.18.

The women’s 100 m was wind aided with Favour Ofili from Nigeria clocking 10.85 /2.6) ahead of Jamaican Brianna Lyston (10.87) and McKenzie Long (10.89).

Tiger Olympians (Mikiah Brisco, Aleia Hobbs, Shannon Ray, Favour Ofili) clocked 42.78 in the 4x100m while in the men’s 4x400m Alabama ran 3:00.77.

Men: 100 (3.3): 1 Micah Larry 10.09w; 2 Tarsis Orogot UGA 10.12w; 3 Miles Jones 10.20w. B (1.5): 1 Godson Oghenebrume NGR 10.17; 2 Da’Marcus Fleming 10.19

200 (2.1): 1 Da’Marcus Fleming 20.52w; 2 Demar Francis JAM 20.63w; 3 Godson Oghenebrume NGR 20.74w; 4 Shavique Bascus 20.74w. B (-0.5): 1 T’Mars McCallum 20.64

400: 1 Christopher Morales Williams CAN 45.18; 2 Kennedy Lightner 45.41; 3 Auhmad Robinson 45.42; 4 Dillon Bedell 45.86. B: 1 Samuel Ogazi NGR 45.35; 2 Kimar Farquharson JAM 45.70

800: 1 Sam Whitmarsh 1:44.46; 2 Tyrese Reid 1:45.76; 7 Daniel Joyce GBR 1:49.46

1500: 1 Nick Foster 3:40.36

110H (2.0): 1 Ja’Qualon Scott 13.34; 2 Connor Schulman 13.42; 3 Jahiem Stern JAM 13.43; 4 Matthew Sophia NED 13.57; 5 Giovanni Wearing 13.63

400H: 1 Chris Robinson 49.13; 2 Nathaniel Ezekiel NGR 49.57

HJ: 1 Riyon Rankin 2.20

PV: 1 Keaton Daniel 5.60,

LJ: 1 JuVaughn Harrison 7.93w; 2 Cameron Crump 7.76w

TJ: 1 Luke Brown JAM 16.40

SP: 1 Tarik Robinson-O’Hagan 20.15

DT: 1 Claudio Romero CHI 63.10

HT: 1 Tarik Robinson-O’Hagan 71.53

JT: 1 Ethan Dabbs 74.39

4×100: 1 LSU 39.14

4×400: 1 Alabama 3:00.77; 2 Texas A&M 3:00.80; 3 LSU 3:01.68; 4 Miss State 3:03.29

Women: 100 (2.6): 1 Favour Ofili NGR 10.85w; 2 Brianna Lyston JAM 10.87w; 3 McKenzie Long 10.89w; 4 Thelma Davies 10.98w; 5 Semira Killebrew 11.12w; 6 Mikiah Brisco 11.17w. B (3.4): 1 Shannon Ray 11.09w; 2 Tima Seikeseye Godbless NGR 11.14w. C (0.6): 1 Candace Hill 11.28

200 (1.3): 1 Camryn Dickson 22.93; 2 Dennisha Page 23.08

400: 1 Aaliyah Butler 51.22; 2 Jermaisha Arnold 51.24; 3 Abbey Glynn 52.20. C: 1 Alysia Johnson 52.63

800: 1 Lorena Rangel MEX 2:03.00

1500: 1 Lorena Rangel MEX 4:12.00

100H (0.9): 1 Aasia Laurencin 12.84; 2 Leah Phillips 12.94; 3 Gabrielle Gibson BAH 12.99; 4 Rosealee Cooper JAM 13.00; 5 Jaiya Covington 13.20; 6 Issy Wakefield GBR 13.26

400H: 1 Leah Phillips 56.50; 2 Shani’a Bellamy 56.61; 3 Abbey Glynn 56.89; 6 Zoe Pollock GBR 58.70

HJ: 1 Elena Kulichenko CYP 1.93 =NR NU23R

PV: 1 Heather Abadie CAN 4.35

LJ: 1 Morgan Smalls 6.57w; 2 Joniar Thomas GRN 6.45

TJ: 1 Jaimie Robinson 13.24w

SP: 1 Jalani Davis 18.54; 2 Kelsie Murrel-Ross GRN 18.33 NR

DT: 1 Jalani Davis 57.54; 2 Sofia Sluchaninova RUS 57.29; 3 Abigail Martin JAM 56.92

HT: 1 Jasmine Mitchell 66.32

JT: 1 Lianna Davidson AUS 54.69

4×100: 1 Tiger Olympians 42.78; 2 Tennessee 42.98; 3 LSU 43.7

4×400: 1 Texas A&M 3:29.51; 2 Tennessee 3:29.65

Stanford, CA, USA, March 29-30

Edward Bird achieved a world under-20 5000m standard by winning his heat in a 16-second PB of 13:51.24. It moves him to equal 12th all-time among British juniors, one place up on European and Commonwealth champion and Olympic bronze medallist Ian Stewart.

Men: 100 (1.9): 1 Malachi Snow 10.27

800: 1 Adam Spencer AUS 1:47.47; 5 Angus Harrington GBR 1:48.18

1500: 1 Ezekiel Kibichii KEN 3:40.09; 2 Nathan Green 3:40.18; 8; 6 Kian Davis GBR 3:44.51

5000: 1 Ky Robinson AUS 13:35.95; 14 James Knockton GBR 14:05.57. B: 1 Taha Erraouy MAR 13:36.76; 13 Henry McLuckie GBR 14:01.67. C: 1 Colin Sahlman 13:38.96; 8 Jacob Cann GBR 13:53.52; 10 Tom Graham-Marr GBR 13:53.77. D: 1 Edward Bird GBR 13:51.24; 7 Johnny Livingstone GBR 13:58.35. E: 1 Oliver Newman GBR 13:56.88

10,000: 1 Evan Jenkins 28:04.58; 2 Wil Smith 28:04.77; 3 Loic Scomparin FRA 28:05.57; 4 Victor Kiprop KEN 28:07.86; 5 Evans Kiplagat KEN 28:08.26; 6 Ben Perrin 28:09.73; 7 Adisu Guadia ISR 28:10.06 NU23R; 28 Thomas George GBR 28:40.83; 37 Jack Meijer GBR 29:27.43. B: 1 Shay McEvoy IRL 28:36.11; 4 Christopher Mcleod GBR 28:40.83; 17 Edward Buck GBR 28:58.37

3000SC: 1 Abdelhakim Abouzouhair MAR 8:37.52,

110H (0.0): 1 Malachi Snow 13.50; 2 Demaris Waters 13.66

HT: 1 Kieran McKeag 69.37

Women: 800: 1 Raevyn Rogers 2:02.57

1500: 1 Riley Chamberlain 4:11.52

5000: 1 Madison Elmore 15:15.79; 2 Rino Goshima JPN 15:22.33; 3 Briana Scott CAN 15:24.74. B: 20 India Weir GBR 16:25.29. E: 1 Tilly Simpson GBR 16:29.14

10,000: 1 Hilda Olemomoi KEN 32:22.20; 2 Danielle Polerecky 32:28.31; 3 Sydney Thorvaldson 32:36.47; 12 Anika Thompson IRL 32:54.97 NU23R

3000SC: Race B: 11 Emily Chaston GBR 10:27.69. C: 1 Janette Schraft 9:48.20 2 Laura Taborda POR 9:54.71; 3 Stevie Lawrence GBR 9:56.05; 10 Yasmin Austridge GBR 10:20.97

100H (1.1): 1 Maribel Caicedo ECU 12.93 NR

SP: 4 Nana Gyedu GBR 15.17

DT: 1 Caisa-Marie Lindfors SWE 61.44

HT: 1 Mayyi Mahama 65.38,

JT: 3 Harriette Mortlock GBR 47.26

Raleigh, NC, USA, March 28-30

Britain’s world under-20 pole vault finalist Gemma Tutton followed up her recent 4.30m PB with a 4.25m victory.

Shannon Flockhart won the 1500m in 4:08.84, a time just outside her PB set when finishing third in last year’s European under-23 Championships.

Kristian Imroth, the 2017 English National under-15 champion, who is the reigning BUCS steeplechase champion set a big PB in winning his event in 8:42.07.

Lachlan Wellington, a multiple English National and English Schools cross-country medallist, set a near half-minute PB at 10,000m with 28:52.19.

Men: 200 (-0.4): 1 Jadyn Tabois 20.67

800: 1 Luciano Fiore 1:46.88

1500: 1 Amon Kemboi KEN 3:39.08; 2 Charlie O’Donovan IRL 3:39.65; 3 Sam Gilman 3:39.83; 4 Shane Streich 3:40.20; 5 James Donahue 3:40.27; 6 Shane Bracken IRL 3:40.28; 7 Joe Ewing GBR 3:40.43; 8 Conor Murphy IRL 3:40.88. C: 3 George Couttie GBR 3:43.70

5000: 1 Jesse Hamlin 13:31.00; 2 Gary Martin 13:31.51; 3 Nathan Mountain 13:32.65. Race B: 3 Bradley Giblin GBR 13:47.92; 12 Leo Brewer GBR 13:55.22

10000: 1 Will Anthony NZL 28:21.93; 2 Florian Le Pallec FRA 28:25.89; 3 Jack Jennings 28:28.72. B: 3 Lachlan Wellington GBR 28:52.19; 15 William Aitken GBR 29:14.44

3000SC: 1 Derek Johnson 8:24.41; 2 Christian Noble 8:27.75. Race B: 1 Kristian Imroth GBR 8:42.07; 8 Ben Thomas GBR 9:08.38

110H (1.3): 1 Cameron Murray 13.57

400H: 3 Harry Barton GBR 51.35

LJ: 10 Sam Challis GBR 7.06

HT: 1 Christian Johnson 70.26

Women 800: 1 Yolanda Ngarambe SWE 2:02.54; 4 Hannah Segrave GBR 2:05.00. Race E: 5 Iris Downes GBR 2:09.00. Race F: 1 Trixie Wraith GBR 2:07.53

1500: 1 Shannon Flockhart GBR 4:08.84; 2 Kimberley May NZL 4:09.22; 3 Dorcus Ewoi KEN 4:11.76. F: 2 Abigail Hancock GBR 4:23.76. Race G: 3 Iris Downes GBR 4:26.87

5000: 1 Margot Appleton 15:18.21; 9 Ellie Leather GBR 15:51.15. Race B: 11 Holly Smith GBR 16:16.98; 15 Esme Davies GBR 16:26.15. Race D: 7 Bethany Cook GBR 16:50.91. Race E: 13 Kaitlyn Sheppard GBR 16:58.51

10,000: 1 Odilia Jepchumba KEN 33:16.76; 2 Kylie Anicic 33:25.55; 3 Faith Tawanda Nyathi ZIM 33:27.42; 13 Chloe Wellings GBR 34:10.32; 17 Grace Molloy GBR 34:21.00

3000SC: Race B: 5 Hattie Reynolds GBR 10:37.53

100H (3.0): 1 Paula Salmon 13.00w

PV: 1 Gemma Tutton GBR 4.25

LJ: 1 Aislinn McElhaney 6.52

Invitational 10,000: 1 Grace Hartman 32:28.89; 2 Andrea Markezich 32:36.16; 3 Lily Murphy 32:40.92; 11 Laura Mooney IRL 33:00.20 NU23R; 20 Molly Jones GBR 33:25.80

San Marcos, TX, USA, March 28-30

Men: 100 (1.6): 1 Zachaeus Beard 10.20. Race E (1.3): 1 Joseph Harding GBR 10.48

200 (1.7): 1 Jeremiah Curry 20.34; 2 Justin Robinson 20.37; 3 Dominick Yancy 20.40; 4 Keonte Gaines 20.57. Race F (3.0): 3 Brodie Young GBR 21.22w

400: 1 Brodie Young GBR 46.15

110H (1.4): 1 Daniel Harrold 13.61

PV: 1 Clayton Fritsch 5.52

LJ: 1 Lazar Anić SRB 8.18w; 2 Chris Preddie 7.99w

TJ: 1 Efe Uwaifo GBR 15.78

SP: 1 Uziel Muñoz MEX 20.93

DT: 1 Oscar Rodriguez 59.88

Women: 400: Race E: 1 Rebecca Grieve GBR 55.09

LJ: 1 Tyra Gittens TTO 6.56w

HT: 1 Elísabet Rut Rúnarsdóttir ISL 70.33 NR NU23R; 2 Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir ISL 69.76; 4 Hannah Blood GBR 59.71

Johannesburg, RSA, March 27

Letsile Tebogo powered to an easy 200m win over Akani Simbine in 19.94.

There were British wins for Alex Botterill at 800m and Laviai Nielsen at 200m.

Men: 100 (1.3): 1 Cheswill Johnson 10.18. Race B (0.4): 1 Simon Hansen DEN 10.26

200: Race B (-1.2): 1 Letsile Tebogo BOT 19.94; 2 Akani Simbine 20.32; 3 Eckardt Potgeter 20.61

400: 1 Abderrahmane Samba QAT 45.55; 2 Leon Pienaar 46.55. Race B: 1 Jonathan Sacoor BEL 45.78; 2 Antony Pesela BOT 45.92

800: 1 Alex Botterill GBR 1:46.13; 2 Edmund Du Plessis 1:46.37; 3 Renier De Villiers 1:46.70

400H: 1 Marc Anthony Ibrahim LBN 49.99. Race B: 1 Le Roux Hamman 49.40

HJ: 1 Brian Raats 2.20

TJ: 1 Ethan Olivier NZL 16.65

SP: 1 Burger Lambrechts Jr 20.13

4×100: 1 POL 39.23; 2 BOT 39.61; 3 KEN 39.70

4×400: 1 RSA 3:06.52; 2 KEN 3:06.85; 3 BOT 3:07.01

4x4MX: 1 RSA 3:14.97 NR; 2 KEN 3:16.26; 3 BOT 3:27.39

Women: 200 (-1.1): 1 Laviai Nielsen GBR 23.32; 2 Maryam Toosi IRI 23.40

