Andy Butchart impresses at Alderley Edge 10km

Our latest road round-up across the UK includes races in Alderley Edge, Bristol and Richmond, to name just a few.

ALDERLEY EDGE 10km, Cheshire, May 10

After a January 27:43 10km in Valencia and a February 61:42 Half-marathon in Barcelona, Andy Butchart returned to UK action with a convincing victory here in 29:46.

Overall: 1 A Butchart (Central) 29:46; 2 J Martin (Hallam) 30:23; 3 J White (Norw) 30:25; 4 J Bromley (Buckley) 31:20

M50: 1 P Brydges (Chorl) 35:15

M60: 1 R Evans (Alt) 36:12; 2 M Easton 38:07

Women: 1 B Hansen (Alt, W35) 36:00; 2 L Whittingham (Wilm) 36:23; 3 S Ratcliffe (Stock) 36:49

W50: 1 K Thorp (Macc) 40:34

BEVERLEY 10km, East Yorkshire, May 10

Overall: 1 O Donkin (Barton) 30:07; 2 S Pearson (KuH, U19) 31:49

M50: 1 S Bateson 33:34; 2 D Whiting (Bev) 35:23

M55: 1 A Irvine (Danum) 36:56

M60: 1 P Lane (Danum) 38:23

Women: 1 C Stansfield (CoH) 36:18

BIDEFORD 10km, Devon, May 10

Whilst the open race saw victories for Alex Gibb and Crista Cain, it was the veteran age groups that drew quality fields, including age group best performers such as W65 Claudine Benstead who was the top W65 with 42:45.

Second overall in the women’s race was Mansfield’s W50 Hayley Gill, who ran 36:19.

There was also a top quality M60 age group where Tony Wright headed Andrew Leach and Jon James with a 34:21 clocking.

It was the event’s inclusion as a aepresentative race for the England Athletics Age Group Masters Programme that drew the older runners to Devon.

Overall: 1 A Gibbs 31:05; 2 N Bester (Best A) 31:46

M40: 1 B Brett (E’brne) 32:45

M50: 1 B Corleys (P’boro) 33:43; 2 J Hartop (Serp) 34:13; 3 T South (Sund Str) 34:31

M55: 1 M Weaver (High) 35:00; 2 S McCabery (Oxted) 35:08; 3 L Aherne (P’Bryn) 35:21

M60: 1 T Wright (Corn) 34:21; 2 A Leach (NHRR) 34:34; 3 J James (Wells) 35:31; 4 C Hollinshead (C&S) 36:35

M65: 1 D Ogden (S Lon) 38:30

M70: 1 A Davies (Swan) 38:50

Women: 1 C Cain (Best A, W35) 35:09; 2 H Gill (Mansf, W50) 36:19; 3 N Sutton (R4all, W35) 36:54; 4 Z Oldfield (Lought) 36:56

W40: 1 K Vargeson (L Goat) 37:22

W50: 2 C Hay (Mansf) 38:15; 3 E Skinner (Kent) 39:16

W55: 1 R Cooke (Bucks & Stowe) 38:53; 2 A Riddell-Webster (Fulham) 39:32

W60: 1 L Usher (Linc &D) 43:14

W65: 1 C Benstead (Oke) 42:45

W70: 1 A Simmonds (Hayle) 46:33

BRACKNELL HALF-MARATHON, Berkshire, May 10

Overall: 1 A Tovey 69:53

Women: 1 D Godwin (W50) 86:09

CAERPHILLY 10km, South Wales, May 10

Overall: 1 D Griffiths (Swan) 30:04; 2 J Butler (Swan) 30:20; 3 A Bull (P’pridd) 31:23

Women: 1 L Kennard (Worc) 35:49; 2 D Morris (Builth) 35:57

COLCHESTER 10km, Essex, May 10

Overall: 1 A McGrady (VP&TH) 31:55

M50: 1 A Mussett (Col H) 32:48

M55: 1 T Hancock (Harw) 36:58

M60: 1 C Ridley (Col H) 36:50

Women: 1 H Dos Santos (Vegan) 35:58

AJ BELL GREAT BRISTOL HALF-MARATHON & 10km, May 10

Overall (13.1M): 1 J Millar (B&W) 67:02; 2 J Williamson (B&W) 67:24; 3 A Carter (T Bath) 69:01; 4 C Reilly (Cambus, M40) 70:28; 5 S Reynolds (Truro, M40) 70:32

M60: 1 R Burn (Buxt) 87:34

Women: 1 K O’Reilly 82:30

W50: 1 G Pearson (Yeo) 84:35

Overall (10km): 1 G Hayward (W’bury) 30:55; 2 J Reeder (T Bath) 30:57; 3 D Rigby (B&W) 30:57; 4 T Loughlin (T Bath, U20) 31:00

M40: 1 D Awde (B&W) 32:57

Women: 1 S Duval 36:50; 2 H Repesse (B&W), W40): 37:26; 3 K Hughes (W’bury, W50) 38:00

HEREFORD HALF-MARATHON, May 9

Overall: 1 S Juson (Croft A) ^9:10

Women: 1 M Davies (Croft) 95:35

LEEDS HALF-MARATHON, West Yorkshire, May 10

Jemima Elgood bettered her previous best over the distance by over two minutes with a victory by five minutes in 73:25.

Overall: 1 W Tighe (Leeds) 67:30; 2 J Cummings (Ilk) 69:35; 3 J Kelly (L Goat) 69:59; 4 J Harrod (W’bury) 70:27

M55: 1 J Walton (Leeds) 76:06

Women: 1 J Elgood (Nidd) 73:25; 2 E Bell (Leeds) 78:35

W50: 1 M Fowler 91:44

MARLOW 5, Buckinghamshire, May 10

Women’s over-60 double age group fastest on the road this year over 10-miles and Half-Marathon, Sarah Gee was second overall in the women’s section in 30:52.

She said: “I would have been three seconds off of the old brit best, but not anymore as Clare (Elms) lowered that this week, so I did not aim for it.”

Overall: 1 C Wood (Hill) 26:33

M50: 1 B Paviour (Herne H) 28:12

Women: 1 T Clayton-Woods (Marlow) 30:16; 2 S Gee (Windle, W60) 30:52

W50: 1 H Pool (Read) 33;16

MIDDLEWICH 5km, Cheshire, May 10

Overall: 1 M Rowlinson (Vale R) 16:00

Women: 1 K Latham (Nant, W40) 17:47

OXFORD TOWN & GOWN 10km, May 10

Overall: 1 A Brampton 31:23; 2 A Miell-Ingram (Radley) 31:32

M50: 1 P Fernandez (Abing) 35:11

Women: 1 K Goodman (W40) 38:47

W50: 1 H Fazell 40:39

W60: 1 K Angwin 43:59

RANELAGH HALF-MARATHON, Richmond, Surrey, May 10

Overall: 1 H Tibbs 68:45; 2 M55A Moore 68:49; 3 O Garrod (Belg) 69:32

M55: 1 M Morris 79:44; 2 S Ramek 79:56

M65: 1 T McIntyre 92:01

Women: 1 L Bailey (Strag, W45) 78:33

ROB BURROW LEEDS MARATHON, West Yorkshire, May 10

Overall: 1 G Ravenhall (Aire) 2:26:31; 2 T Charles (Chor, M40) 2:17:09; 3 D Grant (Valley St) 2:31:55

Women: 1 M Gibson (100 Mara, W40) 2:45:52

STEVEN WILLIAMS 10km, Bury St Edmunds, Suffolk, May 10

Whilst Matthew Snowdon won overall in 31:15, it was overall third placed Daisy Glover who again caught the eye with her 33:19 clocking to be first woman home.

It was the fourth personal best of the year for the 34-year-old Framlingham runner following a 16:05 5km a week earlier.

Overall: 1 M Snowdon (Ips H) 31:15

Women: 1 D Glover (Fram) 33:19

W55: 1 C Carter (New J) 41:43

GUERNSEY LIBERATION DAY 7, Rousse, May 9

Rick Weston won the annual commemorative race by over a minute in 37:50.

Overall: 1 R Weston (Guern) 37:50; 2 L Le Cheminant (Guern Tri) 39:33; 3 M Jamieson (Guern, M45) 39:51

M60: 1 G Merfield (Guern) 42:39

Women: 1 N Whitty (Guern, W40) 42:27; 2 J Robertson (Love Trails, W35) 42:04

Christleton 5km, Chester, Cheshire, May 8

Overall: 1 R Owen (Merr’dd) 14:43; 2 M McCormack (Vale R) 14:50; 3 J Bowden (Wal’sey) 14:55; 4 O Blake (Osw) 15:00; 5 A Doyle (Vale R) 15:05

M45: 1 M Gittings (Helsby) 15:37; 2 M Barnes (Sale) 15:48

M50: 1 P Speake (Wilms) 15:54

M60: 1 B Evans (Congle) 18:14; 2 B Park (S’port W) 18:26

M65: 1 P Buckley (Chester) 19:18

M70: 1 G Crewe (Wilms) 21:28

Women: 1 K Brown (AFD) 16:40; 2 G Roberts (Vale R) 16:59; 3 K Longley (Liv PS, W45) 17:08

W40: 1 N Sutton (Preston) 17:45

W45: 2 E Renondeau (Vale R) 18:07

W50: 1 E Crowe (Dees) 19:39

W55: 1 D Broad (Vale R) 21:06

W60: 1 C Higgs (Trenth) 20:52

W65: 1 J Cordingley (Sale) 22:00

YORK 5km SERIES, North Yorkshire, May 8

Overall: 1 R Watkinson (Roth, M50) 16:45

M50: 2 D Smithers (Knaves) 16:52; 3 A Grinnell (St Ther) 16:53

M60: 1 D Ball (Wake) 19:03

M65: 1 S Boynton (Holgate) 19:54

Women: 1 L Storey (Durh U) 17:22

W40: 1 E Raven (K&C) 18:10

W60: 1 J Johnson (Peni) 21:13

TEMPO SUMMER SERIES, Warwick, May 7

Alex Eykelbosch was just outside her personal best when finishing second overall in 16:06.

Overall: 1 J Hall 15:59; 2 A Eykelbosch (Dac, W) 16:05

W55: 1 E Sherwin 20:49

BITTON 5km SUMMER SERIES, Bristol, Avon, May 6

Overall: 1 J Williamson (B&W) 15:28

M70: 1 D Bedwell (B&W) 21:19

Women: 1 A Nicholls (B&W) 18:03

W50: 1 H Owen (Bitt) 21;50

EMGP SILVERSTONE 10km, Northamptonshire, May 6

Overall: 1 W Beeston (Ton) 32:03

M55: 1 D Lockwood (Higham) 35:51; 2 C Bell (North Tri) 35:52

M60: 1 A Green (North Tri) 38:45

Women: 1 M Blizard (Bed C) 36:36

W45: 1 K Godof (Olney) 40:00

W55: 1 R Cooke (Bucks & S) 38:30

W60: 1 K Bond (Dav) 46:44

RUN EXE SUMMER SERIES, Exeter, Devon, May 5

Overall: 1 A Lygo (Exe U, U20) 15:23

M60: 1 P Monaghan (Torbay) 17;16

Women: 1 H Reid (Plym, U20) 17:23

W60: 1 S Capstick (R F’ever) 23:06

PEDNOR 5, Buckinghamshire, May 4

Overall: 1 P Huck (VoA) 26:31

Women: 1 F Weddell (St Alb) 28:34