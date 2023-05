Sub-two 800m among highlights at BMC Grand Prix while Sammy Ball smashes UK under-20 decathlon record in Manchester

SAUCONY BMC GRAND PRIX – WORLD ATHLETICS CHALLENGER, Sportcity, Manchester, May 27



Two British Milers’ Club records and an Irish and Northern Ireland record were the highlights of great night of racing at Sportcity with the first Saucony Grand Prix of the season, Kevin Fahey reports.

Two of those impressive records came in a high-quality women’s 800m with Australian Abbey Caldwell setting a BMC record of 1:58.92 to win from Northern Ireland record-holder Ciara Mageean (1:59.27) as both women finished inside two minutes. Mageean’s time was also an Irish record.

“When Ellie Baker set the BMC record (1:59.52) last September we thought that would last a while but now it has been broken in the first Grand Prix of the season,” said BMC CEO Tim Brennan.

“It was a very encouraging race and Abbey told us she really loved the meeting and is already talking about coming back again which is good to hear.”

In addition, it was great to see Adam Fogg jet back from America, where he is now racing for the Under Armour Mission Run Baltimore squad and add his name to the illustrious list of winners for the Emsley Carr Mile, which was being sponsored by the British Athletics Supporters’ Club.

And for good measure Fogg broke Anthony Whiteman’s 27-year-old BMC members’ record of 3:56.35 as he finished in a PB of 3:55.70.

Born in England, Fogg grew up in Australia before going to study in the United States, where he is largely based. In Manchester he followed in the footsteps of former Emsley Carr Mile winners like Seb Coe, Steve Ovett, Jim Ryun, John Walker, Haile Gebrselassie and Hicham El Guerrouj – an achievement he is sure to chronicle on his YouTube channel “The Fogdog Exclusive”.

“That was an old record (Whiteman’s time was the oldest senior BMC record on the books) so it was good to see Adam run so positively to break it,” added Brennan.

View this post on Instagram A post shared by ADAM FOGG (@adam_fogg)

And then there were those qualifying times as athletes look to make an early claim for the European Under-23 and Under-20 Championships in Finland and Israel respectively.

Fourteen athletes could celebrate reaching the time standard for the European U20s as Tendai Nyabadza (3:43.78) and Dan Galloway (3:44.82) reached the mark in the 1500m, with Abigail Stratton (4:20.32), Abigail Ives (4:20.56) and Ava Lloyd (4:21.05) doing likewise in the women’s metric mile.

Indienne King (2:05.56) and Finlay Hutchinson (1:49.00) secured qualifying in the 800m and in the 5000m three women – Natasha Phillips (16:19.22), Rebecca Flaherty (16:30.50) and Olivia Martin (16:44.97) – plus Conan Harper (13:58.37) and George Couttie (14:11.74) in the men’s event all made the grade.

For the Euro U23s, it was Thomas Bridger (8:47.51) in the 3000m steeplechase and Will Barnicoat (13:47.70) in the 5000m who were celebrating qualification.

Barnicoat finished second in the 5000m to runaway winner Emile Cairess (13:37.39), who was enjoying his first race since his 2:08 marathon debut in London.

Men: 800: A: 1 A Botterill (York) 1:47.58; 2 D Locke (Card) 1:47.94; 3 D Howells (AFD) 1:48.41; 4 J Bagge (EST) 1:49.11; 5 D Race (Gate, U20) 1:49.54; 6 L Alves Prates (BRA) 1:50.04; 7 M Milner (IRL) 1:50.06. B: 1 J Davies (Bath) 1:47.76; 2 R Elston (Charn) 1:48.88; 3 R Hewison (IRL) 1:48.96; 4 H Purcell (IRL) 1:48.98; 5 F Hutchinson (Notts, U20) 1:49.00; 6 E Savage (Sale, U20) 1:50.63. C: 1 B Gardiner (B&B) 1:49.72; 2 E Quinn (IRL) 1:50.16; 3 T Baines (B&W) 1:50.87; 4 S Brown (Jag) 1:50.88; 5 O Lill (Bas) 1:51.71; 6 K Crawford (A’deen, U20) 1:52.21; 9 A McGill (Living, U20) 1:55.42. D: 1 C Mcleod (Pit, U20) 1:51.57; 2 J Sispal (Leam) 1:51.71; 5 L Richardson (B&R, U20) 1:52.65; 7 J Kinrade (Shrews, U17) 1:53.31. E: 5 M Bishop (TVH, U20) 1:53.01; 7 O Capps (Exe, U20) 1:53.39. F: 1 S Davey (Worc) 1:51.35; 2 P Griffith (Vale R, U20) 1:53.49; 3 E Enser (Brack, U20) 1:53.49; 5 J Organ (Brec, U20) 1:54.10; 6 K Green (C&C, U20) 1:54.26. G: 2 G Robilliard (Guern, U20) 1:54.04; 3 R Crawford (A’deen, U17) 1:54.05; 4 C West (Linc W, U20) 1:54.15; 5 S Temple (Hart AC, U20) 1:54.36; 6 D Carney (Vale R, U20) 1:54.81; 7 J Morgan (Menai, U20) 1:55.09. Ht: 1 J Reeve (R&Z, U20) 1:55.25; 2 D Thompson (B’burn, U20) 1:55.42; 4 L Small (Ashf, U20) 1:55.89; 7 F Lupton (Tm E Loth, U17) 1:56.51. 1500: A: 1 D Robinson (Giff N) 3:42.81; 2 A Milligan (NBH) 3:43.05; 3 J Tuffin (BRAT) 3:43.10; 4 A Melloy (C&C) 3:43.29; 5 J Patton (Kilb) 3:43.34; 6 T Nyabadza (Harm, U20) 3:43.78; 7 B West (MKDP) 3:44.56; 8 A Wright (R&N) 3:44.80; 9 D Galloway (Tel, U20) 3:44.82; 10 R Harvie (AFD) 3:45.16; 11 S Coppard (Ton) 3:45.85; 12 O Barbaresi (TVH) 3:46.27; 13 M Byrne (IRL) 3:46.44; 14 J Armstrong (Sun) 3:47.48. B: 1 A Hampson (Mans) 3:44.47; 2 J Wigfield (Wirr) 3:44.50; 3 T Patrick (SB) 3:44.94; 4 A Beer (AUS) 3:45.29; 5 C Campbell (Tm E Loth, U20) 3:45.60; 6 E Moran (Exe) 3:45.69; 7 I Rothwell (C&C, U20) 3:45.93; 8 A Penney (HW) 3:45.98; 9 J Fiddaman (Blyth) 3:47.51; 10 W Rabjohns (Poole, U20) 3:48.99; 11 R Miell-Ingram (Rad, U20) 3:57.10; 12 E Savage (Sale, U20) 3:57.15. C: 1 B Sandilands (Fife) 3:47.02; 2 S Mills (Exe, U20) 3:47.46; 3 W Singleton (Shrews, U20) 3:47.51; 4 A Parkinson (Corby) 3:47.83; 5 M Price (Bir) 3:48.07; 6 C Roberts (SHS) 3:48.43; 7 T Shaw (York, U20) 3:49.43; 9 G Keen (C&C, U20) 3:50.79; 14 H Dover (SB, U20) 3:56.24. D: 1 M Waterworth (Phoe, U20) 3:49.85; 4 J Phillips (Kil’k, U20) 3:52.95; 5 J Reynolds (Card, U20) 3:53.26; 9 S Robinson (W’bury, U20) 3:55.49; 14 W Strickley (Wirr, U20) 3:56.89; 15 A Collier (WSEH, U17) 3:57.82. E: 1 J Blevins (Gate, U20) 3:53.57; 2 M Clark (Prest, U17) 3:53.72; 3 R Marshall (Fife, U20) 3:53.72; 4 N Bennett (R&N, U20) 3:54.23; 6 H Johnston (WSEH, U20) 3:55.44; 7 D Holman (B’burn, U20) 3:56.52; 11 C Bell (Centr, U20) 3:58.00. F: 3 M Brunnock (Western Tempo, U20) 3:55.06; 4 E Brady-Jones (Wirr, U20) 3:55.95; 5 R Glazers (LAT, U20) 3:56.09; 6 R Macdonald (Giff N, U20) 3:56.62; 7 R O’Brien (Jag, U20) 3:57.00; 8 M Russell (Salf, U20) 3:57.64. Mile: A: 1 A Fogg (Cov) 3:55.70; 2 P Copeland (P’pridd R) 3:58.46; 3 W Battershill (Erme) 3:58.49; 4 K Elliott (Falk) 3:59.36; 5 C Elson (C&C) 4:00.01; 6 M Wharton (Sale) 4:00.69; 7 D Bebbington (B’burn) 4:01.56; 8 L Shaw (AUS) 4:01.84; 9 K Kamenschak (AUT, U20) 4:02.20; 10 B MacMillan (Centr) 4:04.12; 11 M Wilson (Sun) 4:05.04; 12 A Smith (Leeds C) 4:06.02; 13 T Dodd (Bir) 4:07.04. 5000: A: 1 E Cairess (Leeds C) 13:37.39; 2 W Barnicoat (AFD) 13:47.70; 3 M Heyden (AFD) 13:50.98; 4 N Potter (NEB) 13:53.48; 5 L Taylor (Leeds C) 13:54.25; 6 J Kingston (Ton) 13:54.84; 7 N Johnston (Harrow) 13:55.71; 8 C Harper (Giff N, U20) 13:58.37; 9 S Stirling (Falk) 14:07.73; 10 L Vine (Tip) 14:11.40; 11 G Couttie (H’gate, U20) 14:11.74; 12 C Bell (Hallam) 14:12.47; 13 J Sanderson (G&G) 14:14.42; 14 I Hirshman Chandler (SB) 14:17.09; 15 D Jones (Swan, U20) 14:21.50; 16 T Graham-Marr (Centr) 14:24.55; 17 J Burns (Jag) 14:35.08; 18 J Knockton (Traff, U20) 14:36.33. B: 1 J Millar (B&W) 14:16.73; 2 C Smith (Notts) 14:17.58; 3 L Sheppard Brown (Card) 14:18.98; 4 T Menges (M&M) 14:19.80; 5 J Bayona (ESP) 14:20.19; 6 M Bostock (Wake) 14:22.73; 7 N Lambert (St. Andrews Uni) 14:22.82; 8 P Winkler (Morp) 14:25.79; 9 E Primett (Herts P, U20) 14:26.05; 10 D Devine (Liv H) 14:28.20; 11 W Aitken (Exeter Uni/Wingate University) 14:29.63; 14 F Gilmour (Kilb, U20) 14:43.75; 17 A Barber (Harb, U20) 14:58.58. C: 1 A Marshall (Centr) 14:43.45; 2 F Ross-Davie (Gars, U20) 14:44.17; 5 L Davis (Western Tempo, U20) 14:53.20; 8 T Archer (Lon Hth, U20) 14:58.14; 14 S Burkitt (Ips, U20) 15:15.50; 15 D Cummins (W Wat, M35) 15:16.22; 16 J Wilson (Vale R, U20) 15:21.03. 3000SC: A: 1 M Pearce (SB) 8:40.74; 2 T Bridger (C&C) 8:47.51; 3 S Costley (Soton) 8:55.94; 4 L Minale (Gate) 8:57.95; 5 K Imroth (SB) 8:58.10; 6 M Cameron (TVH) 9:09.95

Women: 800: A: 1 A Caldwell (AUS) 1:58.92; 2 C Mageean (Lisb) 1:59.27; 3 E Wallace (Giff N) 2:01.78; 4 K Mhlanga (Herts P) 2:02.07; 5 E Greenway (Clee, U20) 2:04.60; 6 P Gill (St Alb, U17) 2:06.37. B: 1 J Weber (BRA) 2:03.84; 2 H Bains-Kaur (IND) 2:04.36; 3 I King (Wig D, U20) 2:05.56; 4 L Sharp (Edin) 2:05.61; 5 M Hudson (Der) 2:05.97; 6 I Downes (Shrews, U20) 2:06.35; 7 E Colbourn (H’gate, U20) 2:07.89; 8 A Bennett (Kett, U20) 2:08.24. C: 1 Z Hunter (Leeds C, U20) 2:08.26; 2 A Gisbourne (Bury, U17) 2:09.51; 4 H Taylor (A’deen, U20) 2:10.58; 6 K Bain (Guern, U20) 2:10.66; 9 I Blackwell (Prest, U20) 2:14.19. D: 1 N Moynihan (Clay) 2:09.94; 2 H Ovens (Fife, U17) 2:10.28; 3 A Hedge (St Alb, U20) 2:13.08; 4 H Kinane (Swan, U20) 2:13.55; 5 H Watson (Chelm, U20) 2:14.14; 6 P Elton (Worc, U20) 2:14.34. E: 1 B Trow (Shrews, U17) 2:08.08; 2 L Saxon (SSH, U20) 2:10.17; 3 L Armitage (Sale, U20) 2:10.69; 4 S Wilson (Giff N, U17) 2:12.22; 5 I Burke (Sale, U20) 2:13.65; 7 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:16.51. F: 2 F McFadden (Stroud, U17) 2:14.74; 3 A Jones (Prest, U17) 2:14.94; 4 S Harding (Vale R, U17) 2:15.41. 1500: A: 1 S McDonald (Bir) 4:10.67; 2 B Morley (Leeds C) 4:14.08; 3 M Davies (Sale) 4:16.50; 4 C Sweeney (IRL) 4:17.87; 5 P Stone (M’bro) 4:19.60; 6 A Ives (Bas, U20) 4:20.56; 7 A Nerurkar (Phoe) 4:21.21; 8 C Nolan (HW) 4:21.44; 9 N Carr (B&A) 4:27.11; 10 A Wright (Phoe) 4:29.94. B: 1 A Stratton (B’burn, U20) 4:20.32; 2 A Lloyd (Wig D, U20) 4:21.05; 3 H Parker (E&H) 4:21.44; 4 J Lark (W Ches, U17) 4:21.70; 5 B Barlow (Manc H) 4:22.42; 6 S Tucker (A’deen) 4:23.57; 7 I McGowan (Banb, U17) 4:25.34; 8 A Wallace (Mull, U20) 4:26.18; 9 Z Gilbody (W&SV, U17) 4:27.62; 10 J Bailey (Lev V, U20) 4:27.65; 11 E Lowery (Vale R) 4:28.21; 14 A Bates (Kett, U20) 4:34.48. C: 1 I Jones (W&B, U17) 4:22.53; 2 E Marmion-Williams (Kett) 4:24.18; 3 K Pye (AFD, U17) 4:26.35; 4 E Brooks (Linc W, U20) 4:27.09; 5 E Semple (W&B) 4:27.58; 6 E Maher (IRL) 4:28.04; 7 M McClelland-Brooks (I’clyde, U17) 4:28.10. D: 2 M Lyons (Card, U20) 4:32.79; 4 S Nicholls (Wells, U20) 4:34.14; 7 M Burns (Chor ATC, U20) 4:34.20; 8 K Sandilands (Fife, U17) 4:35.25; 9 F Murdoch (Stock H, U17) 4:37.49. E: 1 C Martin (Lisb, U20) 4:33.49; 4 K Maher (Prest, U20) 4:37.34; 6 S Roiditis (Salf, U17) 4:40.68. 5000: A: 1 C Thackery (Hallam) 15:50.06; 2 K Walker (Edin) 15:56.17; 3 R Franklin (Manx) 15:57.05; 4 R Johnson (High) 16:08.63; 5 K Wood (York) 16:13.67; 6 A Samuels (W&B) 16:16.69; 7 N Phillips (Dund H, U20) 16:19.22; 8 L Mckenna (Shett) 16:23.23; 9 E Curran (Leeds C) 16:23.38; 10 C McKnespiey (Leeds C) 16:24.95; 11 V Hopkins (Ton) 16:31.77; 12 J Hodder (Wirr) 16:33.48; 13 L Church (Read) 16:40.10; 14 G Kersey (Bas) 16:43.77; 15 A O’Cuill (Harrow) 16:53.17; 16 H Townsend (Leeds C) 16:59.00. B: 1 M Da Silva (BRA) 16:24.41; 2 T Wilson (Bed C) 16:30.22; 3 R Flaherty (Bing, U20) 16:30.50; 4 A Bracegirdle (Salf) 16:32.68; 5 O Martin (Abing, U20) 16:44.87; 6 L Huxley (Prest, U20) 16:53.33; 7 D Corradi (Sutt) 17:00.48; 8 F Stapleton (SB) 17:05.26; 9 K Hughes (AFD) 17:08.89; 10 E Bell (Leeds C) 17:11.36; 11 M Harris (Chelm, U20) 17:14.03; 12 R Roberts (NBH, U20) 17:18.53; 14 L Neate (Win, U20) 17:33.10. 3000SC: A: 1 P Tank (Ply) 10:04.88; 2 H Reynolds (Norw, U20) 10:30.92; 3 M Collings (Woking) 10:43.91; 4 L Hall (AFD) 10:44.56; 5 R Treacy (IRL) 11:01.07; 6 A Greene (IRL, U20) 11:44.82

Full results on Power of 10 here

ENGLAND ATHLETICS SENIOR & U20 COMBINED EVENTS CHAMPIONSHIPS, Sportcity, Manchester, May 27-28

Sammy Ball set a world under-20 lead of 7870 points in the decathlon and broke David Guest’s British under-20 record of 7691 set in 2010 though it’s worth noting that Olympic and world champion Daley Thompson scored 8082 in 1977 with senior implements.

Ball won the first seven individual events as he won by over 1100 points and looks Britain’s greatest male multi-event prospect since the days of Thompson and Dean Macey.

He set individual PBs in the 400m (48.10), shot (15.77m) and pole vault (4.40m) and looks a surefire bet to go well over 8000 points as a teenager – he has until October next year.

His other marks at Manchester were 10.86 for the 100m, 7.02/0.9 for the long jump, 2.03m for the high jump, 14.50 for the 110m hurdles, 39.59m for the discus, 46.17m for the javelin and 4:27.99 for the 1500m.

Jodie Smith improved her heptathlon PB set when winning the British Championships last year to 5998 points. She also set PBs in the hurdles (13.49), shot (12.96m), 200m (24.50) and javelin (42.67m).

It was an European under-23 standard for Smith and runner-up Abigail Pawlett also qualified with a 5833-point PB.

Bryony Bovell was a clear winner of the under-20 Heptathlon and her score of 5148 added a stunning 600 points to her PB.

Lewis Church added the English outdoor title to his British indoor heptathlon title this year as he scored 7640 points for a 300-plus points victory.

Men: Dec: 1 L Church (Ton) 7640 (11.32, 6.95/0.0, 13.31, 1.96, 50.64, 15.06, 46.39, 4.70, 53.72, 4:35.58); 2 E Bradley (Sale) 7325 (11.11, 7.06/1.8, 12.37, 1.84, 49.32, 14.67, 39.76, 4.80, 46.59, 4:55.20); 3 C Roe (Cov) 7011 (11.05, 7.04/0.0, 11.42, 1.84, 49.18, 15.75, 30.39, 4.10, 52.47, 4:29.17); 4 A Hoole (Tm E Loth) 6987 (10.70, 7.16/0.5, 13.06, 1.84, 50.29, 14.65, 37.84, 4.40, 34.58, 5:17.15); 5 C Moncur (SB) 6783 (11.40, 6.89/0.0, 12.41, 1.75, 51.32, 15.64, 36.03, 4.20, 46.86, 4:40.48); 6 C Newby (Edin) 6680 (11.23, 6.73/0.6, 11.93, 1.93, 50.12, 17.37, 32.46, 4.70, 42.46, 4:57.73); 7 W Hodi (Liv H) 6638 (11.16, 6.50/0.3, 10.76, 1.84, 50.15, 15.55, 32.16, 4.10, 39.27, 4:29.45); 8 E Campbell (SB) 6542 (11.59, 6.38/0.9, 12.76, 1.93, 52.39, 15.73, 37.53, 3.60, 46.10, 4:49.89); 9 K Brown (Chelm) 6514 (11.24, 6.71/0.0, 12.40, 1.72, 49.81, 15.47, 38.74, NH, 60.42, 4:26.24); 10 S Ram (Amber) 6501 (11.24, 6.64/0.0, 11.84, 1.75, 49.81, 16.15, 31.34, 3.70, 42.78, 4:31.63); 11 S Bates (Nun) 6497 (11.40, 6.42/0.0, 11.51, 1.87, 51.12, 15.53, 31.11, 3.80, 46.50, 4:45.88); 12 A MacKay (I’ness) 6328 (11.57, 6.37/0.0, 11.54, 1.87, 52.27, 16.53, 35.72, 3.90, 41.92, 4:48.01); 13 C McLennan (BMH) 6232 (11.62, 5.93/0.1, 11.33, 1.72, 49.58, 16.88, 30.73, 3.90, 45.67, 4:30.33); 14 J Forde (Unattached) 6155; 15 D Noel (Inv EK) 6073 (11.98, 6.00/0.0, 11.17, 1.81, 53.45, 17.79, 38.03, 4.10, 48.37, 4:53.63); 16 B Hillman (Card) 5872 (11.48, 6.48/0.3, 11.25, 1.69, 54.01, 16.54, 26.46, 4.00, 34.40, 4:46.62); 17 J Simms (Donc) 5813 (11.80, 6.21/0.7, 11.67, 1.84, 53.53, 17.45, 30.08, 3.70, 42.31, 5:05.32); 18 J Nicholls (C&C) 5345 (11.97, 5.31/0.0, 10.87, 1.60, 52.47, 19.27, 32.06, 3.60, 31.88, 4:23.17); 19 A Hookway (Ton) 4983 (11.66, 5.94/0.0, 12.61, 1.60, 52.97, 17.72, 34.16, 3.40, 33.22, DNF); 20 J Worman (Birm U) 4074 (11.69, 6.10/0.0, 11.21, NH, 54.06, 19.02, 27.00, NH, 30.86, 5:28.12)



U20: Dec: 1 S Ball (Read) 7870 (10.86, 7.02/0.9, 15.77, 2.03, 48.10, 14.50, 39.59, 4.40, 46.17, 4:27.99); 2 F O’Neill (Lifford Strabane, IRL) 6764 (11.33, 6.26/2.4, 6.26/0.0, 13.69, 1.82, 50.28, 15.31, 37.45, 3.80, 41.78, 4:33.68); 3 C Winter (Norw) 6497 (11.53, 6.62/1.1, 13.09, 1.79, 50.82, 16.14, 39.45, 3.40, 47.29, 4:56.38); 4 W Reid (York) 6163 (11.28, 6.64/0.4, 10.64, 1.76, 52.66, 15.87, 34.04, 3.80, 38.88, 5:02.89); 5 S Coupland (S’port W) 6039 (11.49, 6.64/0.5, 10.75, 1.76, 50.67, 15.80, 31.16, 3.70, 33.53, 5:06.75); 6 J Harney (E Ches) 5802 (11.52, 6.11/1.1, 10.77, 1.73, 50.96, 17.31, 25.13, 3.30, 41.22, 4:33.95); 7 S Ouiles (Chelt) 5798 (12.17, 5.88/1.3, 10.12, 1.79, 55.84, 16.37, 32.46, 4.40, 43.56, 5:08.50); 8 L McConville (WSEH) 5718 (11.82, 5.81/0.0, 10.90, 1.91, 53.94, 16.16, 31.40, 3.70, 37.11, 5:22.35); 9 G Whittaker (B’burn) 5688 (11.38, 5.86/1.4, 11.09, 1.61, 52.45, 17.33, 38.16, 3.70, 35.72, 5:11.73); 10 R Wells (Wyc P) 5607 (11.55, 6.12/0.0, 11.83, 1.73, 55.91, 14.99, 38.57, 2.80, 33.49, 5:34.15); 11 R Page (Ton) 5588 (12.01, 5.99/1.5, 12.15, 1.82, 54.87, 17.58, 28.48, 3.20, 31.72, 4:27.34); 12 J Cook (Bury) 5352 (12.57, 5.87/0.0, 12.76, 1.82, 57.67, 16.87, 29.16, 3.40, 38.33, 5:11.32); 13 I Henson (York) 5232 (12.47, 5.74/1.5, 10.85, 1.70, 58.67, 19.38, 33.55, 3.90, 47.39, 5:06.47); 14 A Stirzaker (WSEH) 4957 (12.04, 6.27/0.0, 9.73, 1.76, 57.23, 16.56, 21.06, 3.70, 31.31, 5:56.63)

Women: Hep: 1 J Smith (WSEH) 5998 (13.49, 1.72, 12.96, 24.50, 6.17, 42.67, 2:22.67); 2 A Pawlett (Traff) 5833 (13.13, 1.66, 13.69, 23.71, 5.84, 35.55, 2:24.97); 3 L Voß (LAZ Soest) 5429; 3 L Evans (Card) 5420 (13.66, 1.66, 10.68, 25.04, 5.73, 31.66, 2:17.81); 4 J Morrish (BMH) 5249 (14.35, 1.72, 10.74, 25.74, 5.84, 24.87, 2:17.18); 5 N Smith (Bir) 5112 (14.77, 1.60, 12.44, 26.24, 5.28, 34.74, 2:19.20); 6 G Morgan (Card Arch) 4926 (14.04, 1.48, 11.06, 26.17, 5.34, 32.56, 2:22.18); 7 K Burr (VPCG) 4895 (15.36, 1.63, 11.51, 27.43, 4.93, 46.98, 2:30.88); 8 A McTeggart (Sale) 4872 (15.16, 1.60, 10.85, 26.64, 5.40, 34.12, 2:24.59); 9 R Burrell (Bir) 4856 (15.43, 1.72, 10.79, 27.33, 5.49, 33.33, 2:30.35); 10 J Rowland (Craw) 4602 (15.74, 1.48, 12.55, 26.95, 5.15, 34.05, 2:30.42); 11 I Davis (Thanet) 4547 (16.40, 1.57, 10.76, 26.98, 5.36, 28.64, 2:23.50); 12 S Whittaker (Sale) 4330 (14.99, 1.51, 9.44, 27.88, 5.22, 27.53, 2:31.64); 13 A Linaker (York) 4163 (15.49, 1.57, 9.53, 28.52, 5.04, 31.34, 2:44.43); 14 S Brooks (Yate) 4110 (16.08, 1.48, 9.97, 25.60, 4.94, 31.60, 2:56.62)



U20: Hep: 1 B Bovell (G&G) 5148 (14.75, 1.70, 10.00, 26.37, 5.76, 38.07, 2:28.11); 2 S Doherty (BMH) 4845 (15.39, 1.46, 12.34, 26.21, 5.25, 35.37, 2:21.22); 3= N Davenport (Traff) 4729 (14.94, 1.55, 10.09, 26.54, 5.17, 35.26, 2:26.89); 3= J Lee (Carm) 4729 (14.92, 1.67, 8.29, 25.25, 5.81, 18.81, 2:28.03); 5 B Brynjarsdottir (Lisb) 4707 (15.16, 1.64, 7.98, 26.46, 5.59, 27.34, 2:22.02); 6 R Togo (Bury) 4561 (15.79, 1.61, 10.59, 25.58, 5.54, 23.38, 2:37.01); 7 E Fryer-Francis (Sale) 4556 (15.17, 1.61, 11.47, 27.92, 5.35, 26.14, 2:32.19); 8 F Hogg (York) 4537 (15.93, 1.52, 9.94, 26.40, 5.09, 30.67, 2:21.15); 9 H Pain (Norw) 4354 (16.01, 1.49, 8.66, 26.85, 4.92, 31.56, 2:20.17); 10 E Fonteyne (SB) 4327 (16.14, 1.67, 9.08, 28.23, 5.05, 28.40, 2:28.59); 11 F Dockerty (Sale) 4296 (14.19, 1.43, 9.10, 25.90, 5.13, 24.29, 2:41.24); 12 O Fowler (C&N) 4262 (14.71, 1.49, 7.45, 25.71, 5.04, 21.09, 2:28.97)

U18: 400H: 1 Z Smith (Newk, U17) 64.20

Full results on Power of 10 here

NEWHAM & ESSEX BEAGLES TRACK OPEN MEETINGS SUMMER SERIES 2023, London (CT), May 28

Showing superb form, Imani-Lara Lansiquot ran 11.03/1.9 for the 100m to go third all-time in the UK behind Dina Asher-Smith and Daryll Neita. She had run an earlier PB of 11.06.

Aleeya Sibbons set a PB of 11.33 behind the 11.06

Romell Glave won his two men’s 100m races in 10.14 and a wind-assisted 10.08.

Rio Mitcham won the men’s 400m in a PB 45.99 while Olympic 1500m runner Revee Walcott-Nolan ran 2:01.47 to win a mixed 800m.

Cassie-Ann Pemberton won the 200m in her fastest ever time of 23.23 a metre up on under-20 Success Eduan (23.38) but the wind was over the limits at 3.3m/sec.

Renee Regis set a PB of 23.59/0.7 in another heat to easily gain a European under-20 standard.

Men: 100: A1 (2.0): 1 R Glave (Croy) 10.14; 2 A Campbell (Bir) 10.57; 3 K Awe (Inv EK) 10.58; 4 S Osewa (Belg) 10.65. A2 (1.5): 1 E Jones (Liv PS) 10.28; 2 R Akinyebo (BFTTA) 10.38; 3 J Otugade (SB) 10.41; 4 T Panton (Woking) 10.49; 5 J Lawrence (Bir) 10.59; 6 A Adewale (E&H) 10.73. A3 (1.5): 1 T Ogunkanmi (NEB) 10.50; 2 J Williams (Harrow) 10.56. A4 (2.4): 1 J Nwawulor (Harrow) 10.41; 2 M Damoah (B&B) 10.53; 3 K Opara (Linc W) 10.67; 4 P Costelloe (IRL) 10.72; 5 M Copeland-Naulty (Herne H) 10.74. A5 (2.0): 1 D Kinlock (Croy) 10.57; 2 J Ellington (NEB, M35) 10.59; 3 J Seacombe (Worth) 10.64; 4 M Odeniran (WG&EL, U20) 10.77; 5 D Pollard (NEB, U20) 10.80. A6 (2.7): 1 K Gowan-Wade (B&B) 10.68; 2 A Hanson (Harrow) 10.73; 3 J Arthur (BFTTA, U20) 10.79. A7 (3.3): 2 E Assande (NEB, U17) 10.88. A8 (2.8): 1 A Cross (C&C) 10.60; 2 J N’Douba (S Lon, U20) 10.77. A9 (3.1): 1 E Lowe (VP&TH, U20) 10.66; 2 L Albrow (Norw) 10.73; 4 D Bhatti (Glouc, U17) 10.86. A10 (1.9): 2 D Bovell (B&B, M35) 10.95. A12 (2.4): 4 N Graham (NEB, U15) 11.19. A15 (2.7): 7 N Burrell (Croy, U15) 11.54. A17 (2.5): 6 G Minetti (Herne H, M50) 11.86. A18 (2.8): 1 S Fuller (Herne H, U15) 11.55. A19 (3.0): 1 Z Blake (Herne H, U15) 11.53. B1 (2.7): 1 R Glave (Croy) 10.08; 2 E Jones (Liv PS) 10.18; 3 R Akinyebo (BFTTA) 10.20; 4 J Otugade (SB) 10.22; 5 T Ogunkanmi (NEB) 10.31; 6 T Panton (Woking) 10.33; 7 J Nwawulor (Harrow) 10.35; 8 M Damoah (B&B) 10.51. B2 (4.2): 1 K Awe (Inv EK) 10.37; 2 A Cross (C&C) 10.41; 3 D Kinlock (Croy) 10.44; 4 J Ellington (NEB, M35) 10.45; 5 A Campbell (Bir) 10.47; 6 J Lawrence (Bir) 10.49; 7 J Seacombe (Worth) 10.51. B3 (5.2): 1 E Lowe (VP&TH, U20) 10.46; 2 K Gowan-Wade (B&B) 10.47; 3 K Opara (Linc W) 10.48; 4 S Osewa (Belg) 10.52; 5 P Costelloe (IRL) 10.55; 6 A Hanson (Harrow) 10.56. B4 (4.9): 1 O Grant (Harrow) 10.59; 2 J N’Douba (S Lon, U20) 10.60; 3 O Williams (Bir) 10.61; 4 M Copeland-Naulty (Herne H) 10.61. B5 (3.8): 1 W Andoh (VP&TH) 10.59; 2 B Brown (Sale) 10.67; 3 Z Shaw (Clee) 10.71; 6 E Assande (NEB, U17) 10.84; 7 D Bhatti (Glouc, U17) 10.86. B6 (1.4): 6 D Bovell (B&B, M35) 10.98. B7 (5.0): 1 O Acquah (NEB, U20) 10.80. B9 (3.7): 5 N Graham (NEB, U15) 11.16. B13 (4.3): 2 N Burrell (Croy, U15) 11.30; 4 Z Blake (Herne H, U15) 11.48. B16 (5.0): 2 C Christian (R&N, M40) 11.95. 200: r1 (3.0): 1 L Dorrell (AFD) 21.17; 2 C Miller (HW) 21.22; 3 T Somers (NEB) 21.23; 4 J Quainoo (B&B) 21.32. r2 (1.0): 1 B Snaith (NEB) 21.35; 2 C Odonnell (North Sligo AC) 21.35; 3 J Williams (Harrow) 21.41. r3 (0.8): 1 T Panton (Woking) 21.16; 2 J Watson-Brown (SB) 21.32; 3 A Campbell (Bir) 21.55. r4 (4.3): 1 B Swift (Lough S) 20.96; 2 B Brown (Sale) 21.60. r5 (2.2): 1 J Seacombe (Worth) 21.43; 2 M Damoah (B&B) 21.61; 3 A Hanson (Harrow) 21.65. r7 (3.2): 1 A Cross (C&C) 21.57; 2 M Adum-Yeboah (WG&EL) 21.67. r9 (2.5): 1 E Lowe (VP&TH, U20) 21.93. r11 (0.8): 4 A Richards (WG&EL, M35) 22.74. r15 (3.4): 1 S Callister (Sale, M35) 23.63. 400: r1: 1 R Mitcham (Bir) 45.99; 2 T Evans (Newk) 46.71; 3 L Thompson (Shef/Dearn) 46.73; 4 T Somers (NEB) 47.59; 5 C Neal (Harrow) 48.03. r2: 1 E Agyare (E&H) 47.70; 2 J Campbell (WG&EL) 48.36. r3: 1 M Fagbenle (Harrow) 48.63; 2 M Buckner (Brack) 48.67. r4: 2 T Gaunce (Dac, U20) 49.42. r5: 2 L Emeagi (WG&EL, U17) 50.07; 3 A Richards (WG&EL, M35) 50.55; 4 G Stephens (Worth, M45) 51.26

Mixed events: 800: r1: 1 R Walcott Nolan (Luton, W) 2:01.47

View this post on Instagram A post shared by Imani-Lara Lansiquot (@imanilara)

Women: 100: A1 (1.3): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.06; 2 A Sibbons (NEB) 11.33; 3 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) 11.49; 4 C Pemberton (Bir) 11.55; 5 F Agyapong (NEB) 11.61; 6 D Walker (Bir) 11.68; 7 G Akpe-Moses (Bir) 11.98. A2 (3.5): 1 S Eduan (Sale, U20) 11.47; 2 H Longden (Card) 11.49; 3 H Gode (Unattached) 11.54; 4 R Bennett (Sale) 11.62; 5 B Ironside (B’mth) 11.64; 6 T Thompson (E&H) 11.91; 7 G Datey (WG&EL, U20) 11.94. A3 (2.1): 1 J Eduwu (S Lon, U20) 11.64; 2 D Kuypers (B&B) 11.78; 3 S Grace (Norw) 11.83; 4 A Ellis (E&H) 11.87; 5 A Galpin (Guern) 11.87; 6 L Bradley (Norw, U17) 11.98. A4 (2.6): 1 S King (Herne H, U20) 11.89; 2 D Aderinto (Camb H) 11.90; 3 A Brown (S Lon, U20) 12.01; 4 M Wamba (VP&TH, U20) 12.06; 5 E Patrick (Norw, U20) 12.13. A5 (4.2): 1 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 11.73; 2 P Clayton (Notts, U20) 11.94; 3 K Mayindu (NEB) 11.97; 4 K Slater (Read, U20) 12.08. A6 (1.1): 1 D Lago (Mil K, U20) 11.94; 2 S Blackwood (C&C, U20) 11.97; 3 A Regis (E&H) 11.99; 4 S Thomas-Wright (Inv EK, U20) 12.25; 8 C Grant (Herne H, W35) 12.96. A7 (2.5): 1 A Njeri (Bir) 12.10; 2 H Foster (SB) 12.15. A8 (2.4): 1 E Edwards (Glouc, U20) 12.12. A11 (1.7): 4 A Cambridge (Glouc, U13) 13.15. B1 (1.9): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.03; 2 C Pemberton (Bir) 11.45; 3 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) 11.52; 4 H Longden (Card) 11.54; 5 F Agyapong (NEB) 11.54; 6 H Gode (Unattached) 11.62; 7 D Walker (Bir) 11.62; 8 B Ironside (B’mth) 11.73. B2 (2.5): 1 J Eduwu (S Lon, U20) 11.63; 2 D Kuypers (B&B) 11.71; 3 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 11.72; 4 S Grace (Norw) 11.83; 5 A Ellis (E&H) 11.92; 6 S King (Herne H, U20) 12.00. B3 (1.7): 1 D Lago (Mil K, U20) 11.85; 2 G Datey (WG&EL, U20) 11.86; 3 G Akpe-Moses (Bir) 11.88; 4 T Thompson (E&H) 11.91; 5 D Aderinto (Camb H) 11.91; 6 P Clayton (Notts, U20) 11.92; 7 S Blackwood (C&C, U20) 11.94. B4 (2.4): 1 A Regis (E&H) 11.84; 2 M Wamba (VP&TH, U20) 11.93; 3 E Edwards (Glouc, U20) 11.96; 4 E Patrick (Norw, U20) 12.14; 5 K Slater (Read, U20) 12.21; 6 A Brown (S Lon, U20) 12.24. B5 (1.1): 1 H Foster (SB) 12.00; 2 S Thomas-Wright (Inv EK, U20) 12.06. B6 (3.1): 3 N Johnson (WG&EL, U15) 12.41. B8 (2.3): 1 C Grant (Herne H, W35) 12.61. B9 (1.7): 2 A Cambridge (Glouc, U13) 13.10; 5 H Oteng (S’end, U13) 13.25. 200: r1 (3.3): 1 C Pemberton (Bir) 23.23; 2 S Eduan (Sale, U20) 23.38; 3 H Williams (Herts P) 23.54; 4 F Agyapong (NEB) 23.67. r2 (2.1): 1 A Sibbons (NEB) 23.50; 2 B Ironside (B’mth) 24.01; 3 H Longden (Card) 24.01; 4 A Galpin (Guern) 24.43; 5 G Datey (WG&EL, U20) 24.53; 6 D Walker (Bir) 24.73. r3 (0.7): 1 R Regis (BFTTA, U20) 23.59; 2 R Bennett (Sale) 23.75; 3 J Moss (Gate) 24.05; 4 K Mensah (Chelm, U20) 24.07; 5 A Regis (E&H) 24.32. r4 (1.3): 1 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 23.90; 2 D Kuypers (B&B) 24.27; 3 S Grace (Norw) 24.40; 4 H McLean (SB) 24.55. r5 (1.9): 1 Z Thompson (NEB) 24.32; 2 P Clayton (Notts, U20) 24.62; 3 E Patrick (Norw, U20) 25.04. r9 (2.5): 3 A Cambridge (Glouc, U13) 27.50; 6 H Oteng (S’end, U13) 27.65. r11 (0.4): 1 C Murray (Croy, U13) 26.41. 400: r1: 1 H McLean (SB) 54.09; 2 E Okoro (Bir) 54.15; 3 H Brier (Swan) 54.18; 4 R Andrei (Luton AC) 55.36; 6 E Bowart (Ton, U20) 57.57. r2: 5 N O’Regan (Lon Hth, W35) 62.91

Full results on Power of 10 here

BCLF HURDLE FESTIVAL SUPPORT BY ENGLAND ATHLETICS & CHELMSFORD SPORT & ATHLETICS CENTRE, Woodford, May 29

Very strong headwinds – up to 5m/sec – meant PBs were at a minimum.

Despite the wind last year’s top under-17 Sam Lunt set an under-20 400m hurdles PB of 51.93 and the European under-20 standard of 51.80 looks more than a realistic target.

Men: 110H: A (-4.4): 1 R Woolgar (B’mth) 15.19; 2 G Vaughan (WG&EL) 15.25. B (-1.9): 1 G Vaughan (WG&EL) 14.94; 2 R Woolgar (B’mth) 15.04; 3 B Reed (Chelm) 15.61. 400H: r1: 1 S Lunt (Wirr, U20) 51.93; 2 O Okoh (Chelm, U20) 52.44; 3 H Christian (G&G, U20) 54.08; 4 J Adeniji (SB) 56.20



U20: 110H: A1 (-2.5): 1 D Goriola (B&B) 13.86; 2 J Purbrick (SB) 14.35; 3 R Hedman (SB) 14.36; 4 H Curtis (Shef/Dearn) 15.08; 5 E Barber (Mil K) 15.13. A2 (-1.4): 1 R Lawrence (E&H) 15.42; 2 P Gediz (B&B) 15.46. B1 (-4.1): 1 D Goriola (B&B) 14.04; 2 R Hedman (SB) 14.57; 3 J Purbrick (SB) 14.58; 4 H Curtis (Shef/Dearn) 15.18. B2 (0.3): 1 E Ferguson (K&P) 14.51; 2 P Gediz (B&B) 15.29; 3 R Lawrence (E&H) 15.32



U17: 100H: A1 (-2.7): 1 J Wheatley (PNV) 13.98. B1 (-2.1): 1 J Wheatley (PNV) 13.87. 100H: A1 (-2.7): 1 J Appiah (Kent, M50) 14.02; 2 G Smith (Lut, M50) 14.99. A2 (-1.9): 1 B Marsden (Wyc P, M55) 15.84. B (-2.8): 1 G Smith (Lut, M50) 14.79; 2 B Marsden (Wyc P, M55) 15.59. 400H: r1: 1 A Ellis (AFD) 58.85



Women: 100H: A (-3.3): 1 M Jessop (SB) 13.88; 2 A Barrett (Traff) 13.95; 3 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 14.25; 4 Z Lucas (Notts) 15.00. B (-3.4): 1 M Jessop (SB) 13.69; 2 A Barrett (Traff) 13.94; 3 J Duncton (Bir, U20) 14.00; 4 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 14.18. 400H: A: 1 J Tappin (TVH) 58.99; 2 S Okoro (Have, U20) 59.58; 3 K Mackintosh (Newk) 62.50; 4 S Lisk (Card Arch, U20) 63.19. B: 1 E Scott (Harrow, U20) 66.34

U20: 100H: A1 (-3.1): 1 J Duncton (Bir) 14.14; 2 K Holt (K&P) 14.25; 3 S Gammell (Wat) 14.95. A2 (-2.2): 1 A Nwankwo (SB) 15.26; 2 A Cofie (SB) 15.37. B (-2.5): 1 K Holt (K&P) 14.57; 2 A Cofie (SB) 15.37



U17: 80H: A1 (-2.8): 1 L Wagstaff (C&C) 11.82. A2 (-0.4): 1 R Wright (WG&EL) 11.80. B1 (-4.4): 1 L Wagstaff (C&C) 11.97. 300H: r1: 1 A Wilson (Win) 43.45; 2 P Northcott (Ply) 44.56; 3 I Kyson (WG&EL) 46.14; 4 E Pugh (G&G) 46.34. r2: 1 S Catchpole (Chelm) 47.06



W40: 80H: A (-4.4): 1 J Albrow (Belg) 12.88; 2 D Norman (E&E, W45) 13.36. B (-5.0): 1 J Albrow (Belg) 13.28; 2 D Norman (E&E, W45) 13.37

Full results on Power of 10 here

CLEETHORPES AC OPEN MEETING, Grimsby, May 29

U17 mixed events: HJ: 1 J Callau (York, U13W) 1.43; 2 S Horsfall-Samb (York, U13W) 1.43



Men: 400: 1 L Baird (KuH, M45) 53.92; 2 M Russell (Col H, M50) 55.27; 3 C Kennedy (Dur, M55) 60.62



Mixed events: 3000: 3 S Dring (Clee, M55) 10:22.18; 10 M Casey (Wold, M75) 12:39.32. LJ: 2 M Bates (Doncaster Athletic Club, M45) 5.23. TJ: 2 I Allenby (Clee, U17W) 11.10



M50: SP: 1 J Twiddle (KuH) 13.37; 2 D Askew (Donc) 11.97; 3 G Pell (Scunthorpe Harriers AC) 11.96



Women: 400: 1 E Greenway (Clee, U20) 56.92



W60: SP: 1 J Wilson (Read) 8.48

TRAFFORD MEDAL MEETINGS, Stretford, May 29

U13 mixed events: 75: r7: 2 E Anwyl (Sale, U13W) 9.96; 3 J McMaster (Prest, U13W) 10.18; 5 L Melling (Leigh, U13W) 10.25. 150: r9: 2 J McMaster (Prest, U13W) 19.92. r10: 1 R Fagan (Wake, U13W) 20.11. HJ: A: 1 R Fagan (Wake, U13W) 1.41. JT: A: 3 K Badrock (Liv H, U13W) 27.44



U17: 300: r1: 1 D Wood (Bir, U15) 36.99; 2 O Leyland (B&R, U15) 37.45. r2: 1 M Mills (Stock H, U15W) 40.42; 2 R Phillips (Wirr, U15W) 42.46; 3 B Manson (W Ches, U15W) 42.71. r3: 1 J Jeffries (Stoke, U15W) 42.66



U15: 800: r6: 2 J Baranowski (B’burn, U13) 2:07.00; 7 L Roden (Roth, U15W) 2:12.41. 1500: r1: 1 F Jones (W&B) 4:19.44. r2: 1 G Igoe (Roth, U15W) 4:41.21. LJ: E: 1 O Schrimshaw (Dees, U15W) 5.34. DT: A: 1 B Pendlebury (Traff, U15W) 32.95



Mixed events: 100: r1 (1.2): 3 O Schrimshaw (Dees, U15W) 12.37; 4 M Jones (W Ches, U15W) 12.45. r7 (1.0): 4 T Powell (Manc H, W) 11.66; 6 A Browne (Donc, M40) 11.83. r8 (1.5): 3 S Walton (Horw, U20W) 11.71; 5 L Murphy (E Ches, U20W) 11.90; 7 A Babalola (WSEH, W) 12.03. 200: r8 (1.0): 3 A Browne (Donc, M40) 23.84. r9 (0.5): 3 A Babalola (WSEH, W) 24.56. 400: r2: 6 T McHugh (Sale, W) 55.85

U15 boys: 80H: r2 (1.9): 1 H Webb (SB) 11.73. HT: A: 1 A Dodds (Bolt) 38.14



U15 girls: 75H: r1: 1 O Crawford (Warr) 11.73. HT: A: 1 J Wilkins (Traff) 41.12; 2 M Casey (Liv PS) 39.81



U13: 70H: r1: 1 E Anwyl (Sale) 11.40; 2 L Melling (Leigh) 11.52; 3 A Broomes (Leigh) 11.72

AZTEC TRACK & FIELD SERIES, St. Peter Port, May 28



Mixed events: 100: r2 (1.6): 1 I Lowe (Guern, U17W) 12.26. 200: r1 (-0.6): 1 I Lowe (Guern, U17W) 25.31. LJ: 2 D Garland (Guern, M40) 6.42

KNOCKANDO HORIZONTAL JUMPS MEETS, Knockando, May 28



U20 mixed events: TJ: 1 A Reid (Elgin, U17W) 10.81/-1.4

NOTTINGHAMSHIRE COUNTY DEVELOPMENT LEAGUE, Mansfield, May 28

Mixed events: 100: r2: 4 M White (Mans, M50) 12.6. 200: r2: 2 M White (Mans, M50) 25.7. r4: 5 F Palmer (Notts, W55) 30.9. 400: r2: 5 F Palmer (Notts, W55) 70.3. 3000: 2 D Nugent (Mans, M45) 9:22.5; 3 P Whittingham (Mans, M55) 10:21.6



U17 men: JT: 1 M Young (Mans) 56.05



U17 women: DT: 1 S Joynt (Mans) 36.98



W50: 400H: 1 K Fairclough (Notts AC) 68.5

SCOTTISH NATIONAL ATHLETICS LEAGUE, Aberdeen, May 28

Men: 400: r1: 2 O Bajo (Edin, U17) 49.59. r3: 1 A Cameron (C’nauld, M50) 56.29. 400H: 1 B Francis (Jag) 56.25. 4×400: 1 Edin 3:29.59. SP: 1 E Urquhart (Jag) 13.31



Mixed events: HJ: 1 A Kumar (Jag) 1.96; 4 G Laskiewicz (Arb, M45) 1.60. PV: 1 A McFarlane (VPCG) 4.60; 2 D Graham (Edin, M45) 4.10; 3 S Barbour (Jag, W) 3.60; 4 H Lawler (Jag, W) 3.20; 6 G Cooke (Edin, W40) 2.90



U20: HT: 1 S Radabaugh (I’ness) 44.43

U17: SP: 1 B Robb (Pit) 13.09. HT: 1 R Stainsby (I’ness) 47.94

Women: 200: r1 (1.7): 4 S Thomas (Dunf, U17) 25.26. r6 (2.8): 5 S Mitusch (Dunf, W60) 33.67. 1500: r1: 1 O Clarke (Cors, U20) 4:36.36; 2 Z Redmond (Kilb, U17) 4:41.29; 9 K Blunden (Notts, W40) 4:49.34. 400H: 1 E Craig (Jag) 61.36. 1500SC: 2 A Baillie (Pit, U17) 5:28.08. 4×400: 1 A’deen 4:01.88. LJ: 7 F Davidson (A’deen, W50) 4.73/2.7. SP: 1 M Porterfield (VPCG, W40) 12.69; 3 J Tuck (A’deen, W45) 9.39

U17: 300: r1: 1 A McCloud (Centr) 40.96

LOUGHBOROUGH THROWS PATHWAY INTERNATIONAL, Loughborough, May 27

U23 men: SP: 1 G Hyde (Harrow) 16.51; 2 K Aubrey (Harrow) 16.25; 3 J Tyler (Tav) 15.68; 4 Z Davies (Harrow) 15.29; 5 F Zamparelli (Corn) 13.89. SP: 1 I Delaney (Prest, U20) 16.51; 2 D Pawlett (P’broke, U20) 16.04; 3 L Shaw (IRL, U20) 15.06. DT: 1 D Claydon (B&B) 51.25; 2 Z Tandy (DSW) 43.66. DT: 1 C Uzoigwe (Traff, U20) 51.24; 2 T Gannon (WSEH, U20) 49.28. JT: 1 B East (Team K) 72.38; 2 M Allison (WSEH, U20) 72.34; 3 C Evans (Banb, U20) 66.37; 4 C Taylor (Harrow, U20) 64.98



U20: HT: 1 K Barham (Dartf) 70.58; 2 O Merrett (Yate) 66.81; 3 H Ricketts (Read) 60.43; 4 C Hendry (VPCG) 53.74



U18: DT: 1 C Crampton (IRL, U17) 56.90; 3 E John (Card, U17) 42.73. JT: 1 T Rutter (HAWC, U17) 64.76; 2 L Jones (Swan, U17) 61.10



U23 women: SP: 1 T Tchoudja (Shett) 14.23; 2 C Sheehy (IRL, W40) 12.92; 3 P Stevens (Falk, U20) 11.71. DT: 1 T Tunstall (Harrow) 48.80; 2 M Porterfield (Jag, U20) 45.52; 3 A Gavigan (IRL, U20) 44.93; 4 N Evans-Shields (Ply, U17) 44.86; 5 A Baltazar-Hall (SB) 43.76; 6 S Evans (Carm, U20) 40.05; 7 L Harris (Swan, U20) 36.89. HT: 1 C Payne (Read) 69.28; 2 N Tuthill (IRL) 65.15; 3 A McAuslan-Kelly (TVH, U20) 58.32; 4 Z Price (Liv H) 56.02; 5 A Gallen (IRL, U20) 52.24; 6 L Murray (Swale, U20) 51.73



U20: JT: 1 S Hamilton (B&W) 50.30; 2 D Russell (Jag) 43.91



U18: JT: 1 H Wheeler (W Ches, U17) 47.21; 2 A Jones (Mil K, U17) 46.50; 3 H Lewington (WSEH, U20) 46.00; 4 L Lloyd (P’broke, U20) 40.34

BE FIT TODAY TRACK ACADEMY OUTDOOR SERIES, Lee Valley, May 27

Men: 100: r1B (0.7): 3 G Quaye (E&H, U13) 12.44. r1D (1.6): 1 D Iheme (Rad, U15) 11.09; 2 L Lo (TVH, U17) 11.12; 5 M James (Hill, U15) 11.54; 6 A Foster (WG&EL, U15) 11.59. r1E (-0.5): 1 K Taylor (BFTTA, U17) 11.08; 2 J Masters (Strat, U17) 11.09. r1F (-0.1): 1 T Wilson (BFTTA, U17) 10.52; 2 E Nwokeji (SB, U17) 10.56; 3 D Ellington (E&H, U17) 10.66; 5 D Williams (BFTTA, U17) 10.95; 7 P Ogbonmwan (BFTTA, U17) 11.00. r1G (1.2): 1 L Labonte (Gt Yar, U17) 10.96. r1J (1.8): 5 B Zelechowski (Horsh BS, M55) 12.07. r1M (1.7): 1 S Anyaogu (BFTTA, U20) 10.61; 2 G Kelly (Jag) 10.70. r1N (1.3): 1 R Akinyebo (BFTTA) 10.51; 2 M Addison (BFTTA) 10.52; 3 D Ogali (Harrow) 10.68. r2B (1.0): 1 G Quaye (E&H, U13) 12.12. r2D (1.7): 5 B Zelechowski (Horsh BS, M55) 12.02. r2F (2.3): 1 O Oweka (Abing, U17) 11.20; 5 M James (Hill, U15) 11.44. r2G (1.5): 5 L Lo (TVH, U17) 11.10. r2H (3.0): 1 M Amadi (SB, U20) 10.72; 5 J Masters (Strat, U17) 10.90; 6 D Iheme (Rad, U15) 10.97. r2I (1.6): 1 J Gbagbo (B&B) 10.60; 7 L Labonte (Gt Yar, U17) 10.84. r2J (0.4): 1 R Akinyebo (BFTTA) 10.45; 2 S Anyaogu (BFTTA, U20) 10.47; 3 T Wilson (BFTTA, U17) 10.51; 4 D Ellington (E&H, U17) 10.69; 5 G Kelly (Jag) 10.70. 200: r1 (1.3): 1 G Quaye (E&H, U13) 24.98; 2 G Edwards (Lon Hth, U13) 26.13. r2 (2.4): 1 D Iheme (Rad, U15) 22.40; 4 M James (Hill, U15) 23.52. r4 (3.0): 1 C Kelly (HW, U17) 21.96; 2 K Obeng (BFTTA, U17) 22.14; 3 J Masters (Strat, U17) 22.22. r6 (1.3): 1 C Smith (Norw, U20) 21.81. r7 (3.3): 1 A Beechey (NEB) 21.45; 2 Z Price (Liv H) 21.58. r8 (1.8): 1 B Zelechowski (Horsh BS, M55) 24.96. 400: r3: 1 B Arrey (Liv H) 47.78; 2 T Adeyeye (E&H) 48.69



Mixed events: 150: r2 (2.1): 2 O Pachula (Glouc, U13W) 20.22. r3 (1.4): 2 A Jackson (Oxf C, W45) 20.85. 800: r2: 2 J Hurrell (Chelm, U17) 1:59.77; 5 H Klein (Optima, U15) 2:02.58; 8 E Oliphant (S Factor, U15W) 2:16.66



U15: 80H (3.2): 1 H Webb (SB) 11.66



U13: 75H (1.8): 1 G Edwards (Lon Hth) 11.97



Women: 100: r1B (3.6): 1 E Quartey (Harrow, U13) 13.02; 2 O Pachula (Glouc, U13) 13.07. r1F (1.6): 1 M Boylan (Gt Yar, U15) 12.32. r1H (0.7): 1 R Regis (BFTTA, U20) 11.60; 2 T Rizzo (Herts P, U17) 12.00; 3 L Bradley (Norw, U17) 12.00; 4 N Desir (Card Arch, U17) 12.03; 5 R Tapper (Harrow, U20) 12.05; 6 C Downey (BFTTA, U17) 12.08; 7 K Mayindu (NEB) 12.12. r1K (0.5): 1 T Cox (Abing) 12.08. r1L (2.0): 1 J Sanyaolu (BFTTA, U20) 12.18; 4 E Farrier (Card Arch, U17) 12.41. r1M (1.9): 1 S Griffiths (Bir) 11.96; 2 M Kambundji (NEB) 12.14. r2A (1.9): 1 R Regis (BFTTA, U20) 11.39; 2 T Rizzo (Herts P, U17) 11.86; 3 R Tapper (Harrow, U20) 11.86; 4 N Desir (Card Arch, U17) 11.91; 5 L Bradley (Norw, U17) 11.94; 6 T Cox (Abing) 11.95; 7 S Griffiths (Bir) 11.99. r2B (2.0): 1 K Mayindu (NEB) 11.98; 2 M Kambundji (NEB) 12.03; 3 M Tyrell (S’end, U20) 12.18; 5 M Boylan (Gt Yar, U15) 12.25. r2C (1.0): 1 P Grudz-Edmondson (TVH, U20) 12.24. r2E (2.1): 6 O Pachula (Glouc, U13) 13.05. r2H (2.4): 1 A Jackson (Oxf C, W45) 13.78. 200: r2 (2.1): 1 A Moses (TVH, U13) 27.64. r4 (0.9): 1 E Quartey (Harrow, U13) 27.43. r5 (4.1): 1 M Boylan (Gt Yar, U15) 25.26. r6 (3.4): 1 E Farrier (Card Arch, U17) 25.25. r7 (2.5): 1 J Moss (Gate) 23.81; 2 C Downey (BFTTA, U17) 23.81. r8 (2.3): 7 E Caux (EMAC, W65) 32.17. r9 (2.8): 1 M Kambundji (NEB) 24.69; 2 S Griffiths (Bir) 24.72. 400: 1 M Badjie (BFTTA, U17) 59.59



U17: 80H (3.2): 1 Q Ukpai (B&B) 11.79; 2 M Fisher (WG&EL) 11.85

BROMSGROVE & REDDITCH AC 1 HOUR, Redditch, May 26



Women: 800: r1: 1 J Mawdsley (B&R, U20) 2:14.3

HAMPSHIRE SCHOOLS AA PENTATHLON CHAMPIONSHIPS, Andover, May 25



U15 girls: Pen: 1 G Osman (Win) 2753

YEOVIL OLYMPIADS AC EVENING OPEN 1, Yeovil, May 25



Mixed events: 100: r2 (1.0): 3 P Guest (Yeov O, M60) 13.25. 1500: 2 H Blundy (Wells, U20W) 4:38.9. HJ: r2: 2 D Nobles (Dors Sch, U15W) 1.60. LJ: r1: 1 P Stevenson (Mend, U13W) 4.42. r3: 4 P Guest (Yeov O, M60) 4.81



Women: 100H: 1 G Silcox (Yeov O) 15.04

ATHLETICS NORTHERN IRELAND OPEN MEET, Belfast, May 24

Men: 200: r1 (0.8): 5 D Miller (Omagh, M40) 24.47. r2: 2 P Wilson (Lag V, M35) 23.45. 800: r2: 4 C Irvine (Anna, M35) 1:59.48; 5 C Curran (NBH, M45) 2:00.26; 7 G Lyons (NBH, M45) 2:03.74. 5000: 4 C McDowell (NBH, M50) 16:38.26. SP: 1 D Crawford (Strab, M50) 11.24. HT: 1 D Crawford (Strab, M50) 32.43. JT: 1 C Lawden (N Down, U20) 52.45. JT: 2 D Crawford (Strab, M50) 42.13

Mixed events: TJ: 3 D Herron (Derry, W60) 7.00. HT: 1 L Glover (Lag V, W35) 35.40

Women: 200: r1 (0.7): 5 L Garrity (Omagh, W40) 27.97

W50: JT: 1 D Herron (Derry, W60) 18.62

BIRCHFIELD MID WEEK OPEN, Birmingham, May 24

Men: 100: r5 (4.4): 1 T Wood (Wake) 10.73. r6 (4.2): 1 N Walsh (Sale) 10.27; 2 D Moore (B&R) 10.66. 200: r4 (2.4): 1 N Walsh (Sale) 21.50. 400: r3: 1 C Carvell (Tel, U20) 48.59. 110H (3.2): 1 C Fillery (WG&EL) 13.78; 2 J Porter (Bir) 14.41; 3 C Holder (Sutt) 14.79; 4 J Cover (Bath) 14.97. LJ: 1 J Woods (SB) 6.93/1.1. JT: 1 J Davis (Tel, U20) 52.72



Mixed events: PV: 1 M Bowler (BRAT) 4.50; 2 N Clarke (Lewes, U20W) 3.10; 3 C Prince (RSC, U20W) 3.10; 4 E Wilkinson (Cov, U17W) 2.80; 6 T McManus (Bir, U15W) 2.60



U20: 110H (3.2): 1 H Curtis (Shef/Dearn) 14.46; 2 F Leaney (Oxf C) 15.13



Women: 100: r2 (2.7): 1 P Akpe-Moses (Bir, U20) 12.02. 100H (2.2): 1 J Duncton (Bir, U20) 13.74; 2 J Clark (Traff) 14.10; 3 L Holt (SB) 14.53; 4 Y Uwakwe (E&H) 14.59; 5 E Ajagbe (Shef/Dearn, U20) 14.70. LJ: 1 E Woods (Bir, U17) 5.41/3.9. JT: 2 E Hamplett (Bir) 48.25



U17: 400: 1 D Bleach (Cov) 57.80; 2 A Freeman (K&S) 58.67; 3 K Dacosta (B’burn) 58.71



U15: 100: r2 (2.0): 1 I Davies (Bir) 12.43

BMC REGIONAL RACES, Eltham, May 24



Men: 800: A: 1 A Riley (B&H, U20) 1:54.0. B: 7 M Cummings (Herne H, M35) 2:01.4. 5000: A: 3 B Shearer (Camb H, M45) 15:54.6; 4 A Whitwam (Morp, M45) 15:57.1



Mixed events: 800: C: 2 M Russell (Col H, M50) 2:05.0; 3 J Hill (B&B, U15) 2:05.5; 6 G Vans Agnew (Phoe, W) 2:07.5. D: 1 L Belshaw (Col H, U17W) 2:10.6; 2 C Wormley (Craw, U20W) 2:11.3; 3 L Wormley (Craw, U20W) 2:12.8. E: 1 W Odele (Camb H, M55) 2:19.1. 1500: B: 2 A Lennon (Sutt, U17) 4:02.8; 3 S Scrase-Field (Camb H, U17) 4:03.2; 5 J Scanes (B&B, U15) 4:04.6. C: 1 M Squibb (B&B, W) 4:29.7

CAMBRIDGE HARRIERS TRACK & FIELD NIGHTS, Eltham, May 24

Mixed events: 100: r2 (1.5): 5 T Carter (Camb H, M70) 14.64. r3: 4 H Godsell (B&B, W65) 15.0. 400: r1: 2 J Wellings (Camb H, U15) 55.8; 3 T Ravenscroft (Camb H, U15) 57.9. 800: r1: 2 C Loudon (Camb H, M35) 2:02.80. 1500: r1: 4 A Parmenter (C&C, M45) 4:28.1; 6 P Palmer-Malins (Phoe, U20W) 4:37.1. 3000W: 1 L Legon (Bexley) 13:09.5; 2 A Jennings (AFD, W) 14:08.1; 3 H Hopper (Camb H, W) 14:23.2; 4 J Ellerton (B&B, U20) 15:28.8; 5 M Peddle (Loughton, W50) 16:03.0; 6 G Manzotti (Ton, W50) 16:19.8; 7 M Ellerton (B&B, M45) 17:53.4; 8 M Culshaw (Camb H, M55) 17:56.9



U20 men: DT: 1 B Duncan (B&B) 42.81; 2 D McNichol (Ton) 39.69



U17: SP: 1 S Hatch (Dartf) 14.71



U13: SP: 1 T Hatch (Dartf) 11.18. DT: 1 T Hatch (Dartf) 29.98



M60: SP: 1 P Wishart (Camb H) 10.19. DT: 1 P Wishart (Camb H) 38.57



U13 girls: DT: 1 I Rider (Dartf) 21.71

CUMBRIA SCHOOL OF HAMMER, Carlisle, May 24

U17 men: HT: 1 J Reibbitt (Carl) 50.91



U17 women: HT: 2 M Macqueen (Bord H, U15) 35.91



U15: HT: 1 M Casey (Liv PS) 39.36

ESSEX SCHOOLS COMBINED EVENT TRIALS – NO CAGED THROWS, Brentwood, May 24



U17 men: 100H: Ht1: 1 E Hughes (Chelm) 13.9



U15: 80H: Ht3: 1 O Mustafa (Esx Sch) 11.7. SP: 1 A Lawal (Esx Sch) 12.83. Pen: 1 M Agbolegbe (Essex Schs) 2561; 2 D Brown (Thurr) 2457; 3 A Odumosu (Esx Sch) 2417; 4 A Handzii (Chelm) 2396; 5 O Mustafa (Esx Sch) 2375



U17 women: 80H: Ht1: 1 R Wright (WG&EL) 11.8



U15: 75H: Ht1: 1 A Coshell (Thurr) 11.7. HJ: 1 E Archer (S’end) 1.58. Pen: 1 N Wynn (WG&EL) 2976; 2 A Pugsley (S’end) 2705; 3 A Scott (Chelm) 2686

LEE VALLEY SPRINT NIGHTS, Lee Valley, May 24



Mixed events: 100: r1 (1.1): 1 A Adewale (E&H) 10.55; 2 C Lawson (SB) 10.58. r2 (0.9): 1 T Adeyeye (E&H) 10.69. r3 (2.1): 2 C Kelly (HW, U17) 11.11. r5 (1.9): 3 L Tallon (Ton, U20W) 12.10. r7 (0.5): 5 A Long (Herne H, M80) 15.26. 200: r1 (1.2): 1 T Adeyeye (E&H) 21.27; 2 P Lyon (SB) 21.37; 4 C Kelly (HW, U17) 22.02. r3 (1.4): 4 S Callister (Sale, M35) 23.46; 5 K Kazemaks (Woking, M35) 23.58

NORTH EAST GRAND PRIX, Jarrow, May 24



Mixed events: 800: r1: 1 H Johnson (H&P) 1:51.41; 3 Z Old (NSP, U20) 1:53.36; 8 W Collinson (Blay, U20) 1:55.49; 9 J Close (Morp, U17) 1:55.61. r2: 4 K Hutchinson (Hart, M40) 1:59.96. r3: 4 P Old (Els, U17W) 2:10.24; 7 L Creasey (M’bro, U20W) 2:10.79; 8 L Creaby (Blyth, U17W) 2:13.52. r4: 6 D Hodgkinson (Walls, W35) 2:12.96. r5: 5 O Murphy (Birt, U13W) 2:19.68; 7 N Graham (Birt, U13W) 2:20.05. 3000: r1: 1 C Perkins (Birt, U20) 8:31.94; 2 J Tilley (Morp, U20) 8:32.31; 3 W de Vere Owen (Morp, U20) 8:32.84; 4 J Blevins (Gate, U20) 8:33.21; 5 C Marshall (Morp) 8:33.93; 6 C Coulson (H&P) 8:34.70; 7 C Stephenson (R&Z) 8:36.03; 9 J Douglas (Gate) 8:37.92; 13 E Kelso (Morp, U17) 8:48.32. r2: 2 J Lonergan (Blay, U15) 9:35.76; 8 C Dillon (H&P, U17W) 9:56.75; 9 H Waugh (NSP, U20W) 10:04.57. r3: 1 K Pye (H&P, U15W) 10:54.32



Men: DT: 1 L Reveley (J&H) 42.19



U17 women: HT: 1 K Waddell (NSP) 46.21

OXON & BUCKS MIDWEEK OPEN MEETING, Horspath, May 24



Mixed events: 100: r1 (1.5): 1 R Hingley (B&R, M45) 12.10. r2 (2.4): 3 E Brindle (Win, U17W) 12.49. 200: r1 (1.0): 1 M Barough (Oxf C, M45) 24.52. 800: r1: 2 A Virgilio (Swin, U15) 2:04.50; 4 I Collier (Chilt, U15) 2:05.10; 7 L Hale (Swan, U15W) 2:10.80. LJ: r1: 1 L Sinnott (B’mth, M40) 6.10/2.9; – L Sinnott (B’mth, M40) 5.94/0.7

CORBY AC OPEN SERIES, Corby, May 23



Mixed events: 100: r2: 4 Y Clayton (Corby, W50) 14.3. 400: 4 M Shaw (Harb, W40) 63.5. LJ: 3 Y Clayton (Corby, W50) 4.02



M65 men: SP: 1 P Knott (Corby) 9.75

KETTERING TOWN HARRIERS EVENING OPEN, Kettering, May 23



Mixed events: 100: r7 (-1.2): 1 D Beadsley (Swan) 10.70; 2 D Moore (B&R) 10.75. 200: r5 (0.0): 3 D Brown (PNV, M45) 24.73. 400: r2: 4 D Locker (Kett, M45) 55.36. 5000: 1 M Hill (R&N, M35) 15:24.54; 3 I Barwell (Linc W, U20W) 17:11.90. HJ: 1 D Phillips (PNV, U20) 1.94



Men: SP: 3 J Ward (Hallam) 14.01

INVICTA EAST KENT AC OPEN MEETING, Canterbury, May 22

Mixed events: 100: r4 (-0.6): 2 T Junaid-Evans (Dartf, U13W) 13.19; 3 M Adkins (Inv EK, U13W) 13.24. 200: r3 (0.3): 2 M Adkins (Inv EK, U13W) 27.64. 3000: 3 R McDonnell (Deal TC, W45) 10:49.79. SP: 2 S Bundy (Inv EK, U13) 10.94. HT: 1 B Gates (Swale, U15) 34.77



U15 boys: 80H (0.3): 1 O Downs (Inv EK) 11.80



U13 girls: 70H (1.7): 1 T Junaid-Evans (Dartf) 11.55

SOUTHERN COUNTIES VAC LEAGUE – HERTS & NORTH MIDDLESEX DIVISION, Lee Valley, May 22



Mixed events: 2000W: 2 N Masilioniene (Ilf, W35) 10:04.94



M35 men: 1500: 1 D Preston (Hunts, M45) 4:28.95; 10 A Cunningham (Barn, M60) 5:11.23. HT: 1 J Kingwell (Herts P, M50) 37.34



M50: 100: r1 (3.1): 1 S Sutherland (SB) 12.28. r2 (2.8): 1 L Braithwaite (E&H) 12.38. 1500: 3 M Cursons (Harrow, M60) 4:56.45; 11 D Butler (B’cay, M70) 5:45.55



M70: 100 (2.9): 1 A Essex (Lon Hth) 15.26. HT: 1 A Essex (Lon Hth) 21.40; 2 P Reynolds (Barn) 21.08



W50 women: 100 (3.6): 2 M Brown (Barn, W60) 15.89. 400: 1 C Feely (SNH, W60) 75.73



W60: 100 (2.4): 2 S Roberts (Dac, W70) 18.07

SOUTHERN COUNTIES VETERANS LEAGUE – SOUTH LONDON DIVISION, Ewell, May 22



M35 men: 800: 1 J Hiorns (Notts) 2:03.9. 3000: 1 M Harris (E&E, M45) 9:34.5; 2 S Winder (E&E, M50) 9:35.4; 8 J Foley (HW, M55) 10:25.3. SP: 1 B Fuller (E&E, M45) 11.21. HT: 1 B Fuller (E&E, M45) 38.46



M50: 200: 1 M White (HW, M55) 26.1. 3000: 1 S Winder (E&E) 9:56.3; 4 S Corfield (SoC, M60) 10:46.4. PV: 1= J Andrews (E&E, M55) 3.00; 1= M Roberts (K&P) 3.00. HT: 1 N Barton (S Lon, M60) 35.04



M60: 200: 1 D Crouch (E&E, M70) 30.8. 800: 1 S Corfield (SoC) 2:24.7. PV: 1 D Blunt (E&E, M65) 2.50. SP: 1 N Barton (S Lon) 10.75



W35 women: 200: A: 2 A Bates (E&E, W55) 30.7. 800: 1 D Norman (E&E, W45) 2:33.9; 5 L Thomas (HW, W55) 2:48.3. 3000: 5 L Thomas (HW, W55) 12:21.4; 8 V Filsell (THH, W55) 12:29.3. LJ: 1 D Norman (E&E, W45) 4.80. JT: 1 D Norman (E&E, W45) 31.80



W50: 200: 1 L Thomas (HW, W55) 30.9; 3 A Nelson (E&E, W70) 36.1

» Subscribe to AW magazine here

» For more recent results, CLICK HERE