Scot sets UK 300m mark plus news of another Innes FitzGerald victory, a Dina Asher-Smith win plus GB golds in European masters road races

Iowa City IA, USA, January 20-21

Nicole Yeargin set a UK 300m indoor best of 36.89 in winning her 300m race though it’s worth noting that Nicola Sanders was timed at 36.0 during her 50.02 still-standing British Iindoor 400m record run when winning the 2007 European Indoors gold.

Olympic 400m finalist Jodie Williams was only 0.35 slower than Yeargin in winning the B race in an indoor PB of 37.24.

Indoor

Men: 60:

1 Lawrence Johnson 6.61

2 Miles Lewis PUR 6.62

3 Brandon Carnes 6.62

Heat 1:: 1 Carnes 6.60

300:

1 Paul Dedewo 33.42

2 Kashief King TTO 33.89

B: 1 Karayme Bartley JAM 33.55

600 B:

1) Isaiah Jewett 1:16.31

2 Austin Lietz 1:16.94

3 Erik Sowinski 1:17.22

1000:

1 Clayton Murphy 2:20.70

2 Takieddine Hedeilli ALG 2:20.89

3 Robert Heppenstall CAN 2:20.90

60H:

1 Freddie Crittenden 7.53

2 Michael Dickson 7.53

3 Louis Rollins 7.60

7 David King GBR 7.70

Heat 1: 4 King GBR 7.74

400H:

1 CJ Allen 48.88

SP:

1 Chuk Enekwechi NGR 21.20

2 Roger Steen 20.59

3 T’Mond Johnson 20.10

4 Eric Favors IRL 19.99 =rec

Women:

60:

1 Brittany Brown 7.20

2 Makayla Jackson 7.30

3 Destiny Smith-Barnett 7.32

Heat 1: 1 Brown 7.19; 2 Smith-Barnett 7.28

Heat 2: 1 Jackson 7.29

300:

1 Nicole Yeargin GBR 36.89 rec

2 Aliyah Abrams GUY 37.48

3 Makenzie Dunmore 37.74

B:

1 Jodie Williams GBR 37.24

2 NaAsha Robinson 37.47

600:

1 Brenna Detra 1:28.52

800:

1 Olivia Baker 2:02.50

2 Brenna Detra 2:02.64

5 Gemma Finch GBR 2:04.32

Mile:

1 Regan Yee CAN 4:30.46

2 Molly Sughroue 4:30.89

4 Holly Archer GBR 4:51.40

60H:

1 Alaysha Johnson 7.84

2 Devynne Charlton BAH 7.89

6 Lolo Jones 8.35

HJ:

1 Vashti Cunningham 1.97

PV:

1 Bridget Guy Williams 4.60

2 Gabriela Leon 4.50,

SP:

1 Danniel Thomas-Dodd JAM 19.12

2 Rachel Fatherly 17.08

Luxembourg indoor meet, Luxembourg, January 22

Tibo De Smet won the 800m in a Belgian record 1:45.04.

Indoor

Men:

400: 1 Alexander Doom BEL 46.20

800:

1 Tibo De Smet BEL 1:45.04 NR

2 Collins Kipruto KEN 1:45.89

3 Bram Buigel NED 1:46.98

3000:

1 Simon Denissel FRA 7:52.09

2 Filip Sasínek CZE 7:54.31

3 Bram Anderiessen NED 7:55.51

4 Damián Vích CZE 7:55.94

5 Santtu Heikkinen FIN 7:56.12

60H:

1 Asier Martínez ESP 7.65

2 Mark Heiden NED 7.78

Heat 1:

1 Asier Martínez ESP 7.66

2 Mark Heiden NED 7.74

SP:

1 Bob Bertemes 20.78

2 Michał Haratyk POL 20.21

3 Mesud Pezer BIH 20.20

Women:

60:

1 Patrizia van der Weken 7.26

2 Jennifer Montag GER 7.31

3 Tasa Jiya NED 7.36

800:

1 Naomi Korir KEN 2:02.37

2 Lena Kandissounon FRA 2:03.72

1500:

1 Josephine Chelangat KEN 4:11.46

2 Kristiina Mäki CZE 4:12.51

3 Vera Hoffmann 4:12.52 rec

7 Georgie Hartigan IRL 4:18.85

60H:

1 Natalia Christofi CYP 7.92 rec

2 Maayke Tjin A-Lim NED 8.00

3 Victoria Rausch 8.18

Heat 1:

1 Natalia Christofi CYP 8.03 NR

2 Pauline Lett FRA 8.22

Heat 2:

1 Maayke Tjin A-Lim NED 8.05

2 Anamaria Nesteriuc ROU 8.13

3 Victoria Rausch 8.19

HJ: 1 Solene Gicquel FRA 1.87

TJ:

1 Ilionis Guillaume FRA 13.41

2 Mariko Morimoto JPN 13.38 (rec)

3 Paola Borovic CRO 13.35

4 Karolina Młodawska POL 13.33

5 Dovilė Kilty LTU 13.15

Jablonec, Czech Republic, January 21

In this low-key meeting Dina Asher-Smith ran an encouraging season opener 60m of 7.09 to go close to the UK record.

Men

60:

1 Kayhan Özer TUR 6.58

2 Oliwer Wdowik POL 6.61

8 David Morgan-Harrison GBR 6.76

ht 2: 2 David Morgan-Harrison GBR 6.74

LJ:

1 Jack Roach GBR 7.73

2 Radek Juška 7.72

5 Samuel Khogali GBR 7.37

SP:

1 Tomáš Staněk 21.43

2 Andrei Toader ROU 20.36

3 Wictor Petersson SWE 19.59

Women:

60:

1 Dina Asher-Smith GBR 7.09

2 Sarah Leahy IRL 7.32

Heat 1: 1 Dina Asher-Smith GBR 7.18

CrossCup, Hannut, Belgium, January 22

British juniors dominated with Luke Birdseye and Innes FitzGerald winning the under-20 races with Jacob Deacon and Rebecca Flaherty ensuring a UK one-two in both races.

Megan Keith in third was the leading senior just eight seconds back on the winner Rahel Daniel of Eritrea and half a minute ahead of second Brit Amelia Quirk in sixth.

Men: XC:

1 Yann Schrub FRA 28:29

2 Isaac Kimeli 28:48

3 Guillaume Grimard 28:59

4 Gideon Rono KEN 29:07

5 Ned Potter GBR 29:08

6 Lucas Da Silva 29:10

7 Dorian Boulvin 29:20

8 Joe Wigfield GBR 29:25

9 Finn McNally IRL 29:32

10 Antoine Senard FRA 29:34

17 Jack Gray GBR 29:45

U20 6km:

1 Luke Birdseye GBR 19:24

2 Jacob Deacon GBR 19:29

4 James Dargan GBR U17 19:43

8 Benjamin Peck GBR U17 20:08

10 Louis Small GBR 20:11

11 Frank McGrath IRL 20:27

12 Daniel Maydew GBR 20:29

13 Jack Small GBR 20:32

18 George Keen GBR 21:05

View this post on Instagram A post shared by CrossCup (@crosscup.be)

Women: CC:

1 Rahel Daniel ERI 28:41

2 Sarah Lahti SWE 28:45

3 Megan Keith GBR 28:49

4 Veerle Bakker NED 28:58

5 Chloe Herbiet 29:18

6 Amelia Quirk GBR 29:19

7 Lisa Rooms 29:19

8 Elena Burkard GER 29:21

9 Sarah Astin GBR 29:24

10 Lauren McNeil GBR 29:27

11 Alexandra Millard GBR 29:48

13 Fionnuala Ross IRL 30:05

14 Fiona Everard IRL 30:06

U20 women:

1 Innes Fitzgerald GBR (U17) 15:31

2 Rebecca Flaherty GBR U17 16:31

3 Sophie Nicholls GBR U17 16:34

4 Hattie Reynolds GBR 16:41

10 Roise Roberts GBR 17:11

11 Poppy Craig-McFeely GBR 17:13

12 Annie Mann GBR U17 17:21

15 Holly Haldane GBR U17 17:35

USA Cross-Country Championships, Richmond VA, USA, January 21

Former Kenyans Emmanuel Bor and Ednah Kurgat both gained impressive victories.

Men: XC

1 Emmanuel Bor 28:44

2 Andrew Colley 28:48

3 Anthony Rotich 28:49

4 Leonard Korir 28:49

5 Samuel Chelanga 28:49

6 Dillon Maggard 28:49

7 Reid Buchanan 28:49

8 Hillary Bor 28:57

9 Abbabiya Simbassa 29:02

10 Zachery Panning 29:06

Women: CC:

1 Ednah Kurgat 32:07

2 Makena Morley 32:24

3 Emily Durgin 32:27

4 Emily Lipari 32:32

5 Weini Kelati 32:39

6 Katie Izzo 32:40

7 Allie Buchalski 33:02

8 Susanna Sullivan 33:14

9 Laura Thweatt 33:17

10 Carrie Verdon 33:33

Santa Pola, Spain, January 22

Men: HM:

1 Benard Biwott KEN 59:44

2 Nehemiah Kipyegon KEN 60:37

3 Alfred Kipchirchir KEN 60:49

4 Edwin Kipruto KEN 60:59

5 Dominick Bett KEN 61:05

6 Tesfaye Demeke ETH 61:37

7 Sondre Nordstad Moen NOR 63:44

Women: HM:

1 Beatrice Cheserek KEN 67:49

2 Cynthia Chemweno KEN 68:41

3 Aminat Ahamed ETH 69:01

4 Nancy Chepleting Meli KEN 70:48

15 Tracy Barlow GBR 78:36

European Masters Marathon Championships, Funchal, January 22

Briton Jack Nixon, the Chester Marathon third-placer, won the race overall by just over a minute in a near PB 2:27:59 to take the M35 gold by almost 10 minutes.

John Sharp won the M45 gold in 2:36:02.

The overall women’s winner was W40 María Mercedes Pila of Spain in 2:52:11.

M35: 1 Jack Nixon GBR 2:27:59; 2 Ricardo Pinto POR 2:37:52

M40: 1 Edgar Matias POR 2:29:15

M45: 1 John Sharp GBR 2:36:02; 2 Mircea Marian Sacara ROU 2:38:43

M50: 1 Markus Mey GER 2:38:58; 2 Alejandro Reina ESP 2:39:03

M55: 1 Mauro Gagliardini ITA 2:46:06; 4 Alastair Bloore GBR 2:49:03

M60: 1 Juergen Ehret GER 2:59:14

M65: 1 Rolf Hesselmann GER 3:12:19

M70: 1 Tadeusz Jasek POL 3:28:59

M75: 1 Jürgen Graeber GER 4:01:17

M85: 1 Gregorio Sablone SUI 5:23:59

W35: 1 Liliana Veríssimo POR 3:04:52

W40: 1 María Mercedes Pila ESP 2:52:11; 2 Ionela Macovei ROU 3:02:50

W45: 1 Nicoleta Ciortan ROU 3:02:11

W50: 1 Ruth Jaeger-Manatschal FRA 3:10:59

W55: 1 Doris Koller SUI 3:15:27

W60: 1 Karin Schön SWE 3:14:13; 4 Celia Findlay GBR 3:56:13

W65: 1 Antje Wietscher GER 3:45:25

W70: 1 Hellevi Mankki FIN 3:52:47

W75: 1 Tan Siew SUI 5:37:39

Buri Ram, Thailand, January 21

Men: Mar:

1 Titus Kimutai KEN 2:08:57

2 Fikadu Kebede ETH 2:10:49

3 Benson Mwangi KEN 2:11:24

4 Ashenafi Weldegiorgis ETH 2:11:36

5 Ezekiel Omullo KEN 2:12:04

Women: Mar:

1 Agnes Keino KEN 2:28:08

2 Lucy Karimi KEN 2:28:36

3 Aberu Mekuria ETH 2:29:07

4 Jane Jelagat KEN 2:29:39

5 Zerfie Limeneh ETH 2:31:51

6 Aleksandra Morozova RUS 2:36:20

Dhaka, Bangladesh, January 20

Men: HM:

1 Abdelaziz Baghazza MAR 63:30

2 Charles Muneria KEN 63:36

3 Kevin Kibet UGA 63:38

Men: Mar:

1 Stanley Kipruto KEN 2:08:10

2 Joseph Kyengo Munywoki KEN 2:08:50

3 Félicien Muhitira RWA 2:09:18 (rec)

4 Rhonzas Kilimo KEN 2:09:42

5 Dereje Debele ETH 2:09:50

6 Benard Kipkemoi Bii KEN 2:09:58

7 Mesfin Teshome ETH 2:10:39

8 Vincent Rono KEN 2:12:03

9 Birhanu Gebru ETH 2:12:28

10 Dasa Debeko ETH 2:12:50

Women: HM:

1 Rispa Cherop UGA 70:11

2 Ayinadis Teshome ETH 70:34

3 Soukaina Atanane MAR 70:55

Mar:

1 Bashanke Imoshe ETH 2:35:25

2 Tecla Kirongo KEN 2:35:29

3 Hawas Demitu ETH 2:35:47

4 Eunice Jeptoo KEN 2:36:15

5 Monica Cheruto KEN 2:36:29

6 Tsedal Gebretsadik ETH 2:36:42

7 Naomi Rotich KEN 2:36:44

8 Askale Alemaheyu ETH 2:36:46

Doha Marathon, Qatar, January 20

Men: Mar:

1 Mouhcine Outalha MAR 2:06:49

2 Gevin Kerich KEN 2:06:52

3 Victor Kipchirchir KEN 2:06:54

4 Adane Kebede ETH 2:06:54

5 Zablon Chumba KEN 2:07:13

6 Hiribo Shano ETH 2:07:15

7 Yohans Mekasha ETH 2:08:00

8 Abiyot Abinet ETH 2:08:29

W Mar:

1 Meseret Belete ETH 2:20:46

2 Desi Jisa Mokonin BRN 2:20:47

3 Beatrice Cheptoo KEN 2:22:28

4 Fantu Jimma ETH 2:23:21

5 Emily Arusio KEN 2:25:22

6 Yeneabeba Eigu ETH 2:29:08

» For more recent results, CLICK HERE