British sprinters impress in our weekly international round-up plus Paris Diamond League results

Irena Szewinska Memorial (WACT Gold), Bydgoszcz, Poland, June 6

There were eight meeting records.

Darryl Neita blasted to a 200m PB of 22.23/0.8 as she finished ahead of American Anavia Battle’s 22.47 as she set a meeting record and European lead.

That time moved her to third all-time in the UK behind Dina Asher-Smith (21.88) and Kathy Cook (22.13).

World medalist Erriyon Knighton won the 200m in 19.95/0.7.

Tom Walsh set a meeting record in the shot with 22.22m ahead of Adrian Piperi’s 21.61m outdoor PB.

Pietro Arese clocked a 3:33.56 PB and meeting record over Ireland’s Andrew Coscoran 3:33.87 PB.

In the women’s mile there was a world lead for Kenyan Edinah Jebitok’s 4:22.85.

Adelle Tracey, the former Brit who now competes for Jamaica, won the women’s 800m in 2:01.26 while Ben Pattison won the men’s race in 1:45.80.

Men:

200 (0.7): 1 Erriyon Knighton USA 19.95; 2 Alexander Ogando DOM 20.18; 3 Albert Komański 20.49; 4 Ján Volko SVK 20.70

800: 1 Ben Pattison GBR 1:45.80; 2 Elias Ngeny KEN 1:45.99; 3 Tibo De Smet BEL 1:46.11; 4 Mateusz Borkowski 1:46.12; 5 Michał Rozmys 1:46.35; 6 Andreas Kramer SWE 1:46.38; 7 Patryk Sieradzki 1:46.50; 8 Kacper Lewalski 1:46.58; 9 Guy Learmonth GBR 1:46.78; 10 Collins Kipruto KEN 1:46.80; 11 Joseph Deng AUS 1:47.65

1500: 1 Pietro Arese ITA 3:33.56; 2 Andrew Coscoran IRL 3:33.87; 3 Matthew Stonier GBR 3:34.43; 4 Ismael Debjani BEL 3:34.53; 5 Tshepo Tshite RSA 3:34.59; 6 Adisu Girma ETH 3:34.71; 7 Elzan Bibić SRB 3:35.12; 8 Matthew Ramsden AUS 3:35.52; 9 Ruben Verheyden BEL 3:35.72; 10 Filip Ostrowski 3:36.03 U23 rec; 11 Jochem Vermeulen BEL 3:36.09; 12 Maciej Wyderka 3:36.21; 13 Robert Heppenstall CAN 3:36.41; 14 Baptiste Mischler FRA 3:37.23

110H (1.1): 1 Daniel Roberts USA 13.24; 2 Jamal Britt USA 13.31; 3 Roger V. Iribarne CUB 13.34; 4 Antonio Alkana RSA 13.43; 5 Amine Bouanani ALG 13.60; 6 Krzysztof Kiljan 13.62; 7 Gabriel Constantino BRA 13.77. Heat 1 (-1.9): 1 Jamal Britt USA 13.56; 2 Antonio Alkana RSA 13.72; 6 Tom Wilcock GBR 14.18. Heat 2 (0.7): 1 Daniel Roberts USA 13.28; 2 Roger V. Iribarne CUB 13.49; 3 Krzysztof Kiljan 13.64; 4 Gabriel Constantino BRA 13.83; 5 Joseph Agbodza GBR 14.03

HJ: 1 Andrii Protsenko UKR 2.21; 2 Bogdan Bondarenko UKR 2.21; 3 Edgar Rivera MEX 2.17; 3 Jef Vermeiren BEL 2.17

PV: 1 Chris Nilsen USA 5.92; 2 Piotr Lisek 5.82; 3 Ernest John Obiena PHI 5.72; 3 Sam Kendricks USA 5.72; 5 Jacob Wooten USA 5.72; 6 Emmanouíl Karalís GRE 5.62; 7 Paweł Wojciechowski 5.62

SP: 1 Tom Walsh NZL 22.22; 2 Adrian Piperi USA 21.61; 3 Chuk Enekwechi NGR 21.32; 4 Leonardo Fabbri ITA 21.18; 5 Zane Weir ITA 21.14; 6 Joe Kovacs USA 20.84; 7 Josh Awotunde USA 20.20; 8 Michał Haratyk 19.86

HT: 1 Rudy Winkler USA 79.70; 2 Wojciech Nowicki 79.52; 3 Ethan Katzberg CAN 76.83; 4 Hrístos Frantzeskákis GRE 76.68; 5 Bence Halász HUN 76.46; 6 Paweł Fajdek 74.17; 7 Marcin Wrotyński 73.31; 8 Serghei Marghiev MDA 70.09

Women:

100 (-0.8): 1 Cambrea Sturgis USA 11.24; 2 Krystsina Tsimanouskaya 11.29

200 (0.8): 1 Daryll Neita GBR 22.23; 2 Anavia Battle USA 22.47; 3 Cambrea Sturgis USA 22.99; 4 Dalia Kaddari ITA 23.16

800: 1 Adelle Tracey JAM 2:01.26; 2 Adrianna Topolnicka 2:01.63; 3 Ellie Baker GBR 2:01.64; 4 Martyna Galant 2:01.72; 5 Olha Lyakhova UKR 2:02.46; 6 Katharina Trost GER 2:02.61; 7 Alexandra Bell GBR 2:02.72

Mile: 1 Edina Jebitok KEN 4:22.85; 2 Kesanet Alem ETH 4:24.29; 3 Marta Pérez ESP 4:25.78; 4 Weronika Lizakowska 4:28.62; 5 Bérénice Cleyet-Merle FRA 4:28.89; 6 Aleksandra Płocińska 4:30.74

100H (1.9): 1 Alaysha Johnson USA 12.41; 2 Devynne Charlton BAH 12.64; 3 Sarah Lavin IRL 12.86; 4 Klaudia Siciarz 13.00; 5 Mette Graversgaard DEN 13.05; 6 Sharika Nelvis USA 13.10. Heat 1 (-0.8): 1 Alaysha Johnson USA 12.94; 2 Klaudia Siciarz 13.10. Heat 2 (-0.4): 1 Sarah Lavin IRL 13.01; 2 Devynne Charlton BAH 13.02

HT: 1 Brooke Andersen USA 78.79; 2 Camryn Rogers CAN 77.62; 3 Janee’ Kassanavoid USA 75.10; 4 Annette Echikunwoke USA 73.66; 5 Bianca Ghelber ROU 72.23; 6 Malwina Kopron 71.23; 7 Anita Włodarczyk 69.54; 8 Hanna Skydan AZE 69.46

Genèva, Switzerland, June 10

A huge British contingent again competed in the Swiss meeting. In his outdoor seasonal debut Charlie Dobson equalled his legal PB for 200m with 20.19.

Joe Brier (45.54) and Rio Mitcham (45.60) set 400m PBs while Seamus Derbyshire set a 400m hurdles PB of 49.29.

Men:

100 (1.4): 1 Arthur Gue Cissé CIV 9.96; 2 Emmanuel Eseme CMR 10.01 rec; 3 Raphael Bouju NED 10.02 U23 rec; 4 Taymir Burnet NED 10.11; 5 Adam Thomas GBR 10.23; 6 Ryan Zeze FRA 10.27. Heat 1 (1.3): 1 Emmanuel Eseme CMR 10.05; 2 Arthur Gue Cissé CIV 10.10; 3 Raphael Bouju NED 10.11; 4 Taymir Burnet NED 10.17; 5 Ryan Zeze FRA 10.28. Heat 2 (1.4): 1 Adam Thomas GBR 10.30. Heat 3 (0.6): 1 Fahad Mohamed Al-Subaie KSA 10.28; 7 Krishawn Aiken GBR 10.51; 8 Medwin Odamtten GBR 10.68. Heat 4 (1.1): 5 Cian O’Donnell GBR 10.83

200 (1.3): 1 Charlie Dobson GBR 20.19; 2 Taymir Burnet NED 20.36; 3 Ryan Zeze FRA 20.43; 4 Bradley Lestrade 20.77; 5 James Hanson GBR 20.78; 6 Felix Svensson 20.79; 7 Jeriel Quainoo GBR 20.87; 8 Dan Putnam GBR 21.02

400: 1 Leungo Scotch BOT 44.82; 2 Collen Kebinatshipi BOT 44.98; 3 Liemarvin Bonevacia NED 45.30; 4 Gilles Biron FRA 45.38; 5 Joe Brier GBR 45.54; 6 Lionel Spitz 45.81. B: 1 Rio Mitcham GBR 45.60; 2 Patrick Schneider GER 45.98; 3 Edward Faulds GBR 45.99; 4 Ben Higgins GBR 46.16. D: 1 Dan Putnam GBR 46.02; 2 Charlie Carvell GBR 46.48; 3 Lee Thompson GBR 46.69.

1500: 1 Kieran Lumb CAN 3:37.61; 2 Casey Comber USA 3:37.68; 3 Hicham Akankam MAR 3:37.70; 4 El Hassane Moujahid MAR 3:38.06; 5 Robin Van Riel NED 3:38.70; 6 Flavien Szot FRA 3:39.07; 7 Hafid Rizky MAR 3:39.24; 8 Andrzej Kowalczyk POL 3:39.45. B: 1 Ethan Hussey GBR 3:44.62.

110H (1.0): 1 Louis François Mendy SEN 13.34; 2 Hassane Fofana ITA 13.47; 3 Amine Bouanani ALG 13.55; 3 Jeremie Lararaudeuse MRI 13.55 rec; 5 David King GBR 13.60; 6 Eduardo Rodrigues BRA 13.61; 7 Mikdat Sevler TUR 13.69. Heat 1 (-0.3): 1 Louis François Mendy SEN 13.33 NR; 2 Hassane Fofana ITA 13.57; 3 Eduardo Rodrigues BRA 13.58; 4 David King GBR 13.69; 5 Erwann Cinna FRA 13.73. Heat 2 (1.1): 1 Jeremie Lararaudeuse MRI 13.61 rec; 2 Mikdat Sevler TUR 13.63. Heat 3 (-0.7): 1 Amine Bouanani ALG 13.63

400H: 1 Alessandro Sibilio ITA 48.23; 2 Joshua Abuaku GER 48.67; 3 Emil Nana Kwame Agyekum GER 48.73; 4 Seamus Derbyshire GBR 49.29; 5 Pablo Andrés Ibáñez ESA 49.49; 6 Dany Brand 49.61; 7 Constantin Preis GER 49.81. B: 1 Abdelmalik Lahoulou ALG 48.91; 2 Yasmani Copello TUR 49.25; 3 Ramsey Angela NED 49.72; 4 Julien Watrin BEL 49.79; 5 Alastair Chalmers GBR 50.38. C: 1 Bassem Hemeida QAT 49.68; 2 Chris McAlister GBR 50.17; 3 Jack Lawrie GBR 50.45. D: 1 Marangha Mokaya GBR 50.43; 2 George Seery GBR 50.83; 3 Joshua Faulds GBR 50.93

PV: 1 Luke Winder USA 5.55; 2 Clayton Fritsch USA 5.55; 9 Adam Hague GBR 5.20;

LJ: 1 Anwar Anvarov UZB 8.22 NR; 2 Alejandro A. Parada CUB 8.10; 3 Chan Ming Tai HKG 7.82

SP: 1 Andrei Toader ROU 20.51; 2 Eric Favors IRL 19.91

JT: 1 Dagbjartur Dadi Jónsson ISL 76.99

Women:

100 (0.0): 1 Rani Rosius BEL 11.24; 2 Géraldine Frey 11.31; 3 Alyson Bell GBR 11.31. B (1.9): 1 Mélissa Gutschmidt 11.24; 2 Nia Wedderburn-Goodison GBR 11.33; 3 Georgina Adam GBR 11.39. Heat 1 (0.6): 1 Rani Rosius BEL 11.27; 2 Géraldine Frey 11.29. Heat 2 (2.0): 1 Salomé Kora 11.32; 5 Nia Wedderburn-Goodison GBR 11.45. Heat 3 (-0.5): 1 Alyson Bell GBR 11.43. Heat 4 (1.9): 1 Georgina Adam GBR 11.49; 2 Sarah Malone GBR 11.76; 3 Rebecca Matheson GBR 11.92

200 (0.6): 1 Shanti Veronica Pereira SGP 22.84; 2 Tasa Jiya NED 22.88; 3 Sharlene Mawdsley IRL 23.18

400: 1 Lada Vondrová CZE 51.14; 2 Susanne Gogl-Walli AUT 51.19; 3 Laviai Nielsen GBR 51.43; 4 Martina Weil CHI 51.69. B: 1 Carys McAulay GBR 51.57; 2 Naomi Van Den Broeck BEL 52.00. C: 1 Jessie Knight GBR 51.80; 2 Imke Vervaet BEL 51.91. D: 1 Roisin Harrison IRL 52.53; 4 Natasha Harrison GBR 53.24. E: 3 Seren Bundy-Davies GBR 53.16. F: 5 Emma Alderson GBR 54.90

800: 1 Anita Horvat SLO 2:00.70; 2 Rachel Pellaud 2:01.78; 3 Martyna Galant POL 2:02.13; 7 Lynsey Sharp GBR 2:05.45. B: 1 Joceline Wind 2:02.05; 2 Dilek Koçak TUR 2:02.65

100H (0.5): 1 Laeticia Bapte FRA 12.78; 2 Ebony Morrison LBR 12.86; 3 Natalia Christofi CYP 12.90; 4 Anne Zagré BEL 13.07; 5 Elisa Maria Di Lazzaro ITA 13.09. Heat 1 (0.2): 1 Laeticia Bapte FRA 12.90; 2 Ebony Morrison LBR 12.92; 3 Natalia Christofi CYP 12.98; 4 Anne Zagré BEL 13.07. Heat 2 (0.6): 5 Jenna Blundell GBR 13.53. Heat 4 (1.1): 1 Mia McIntosh GBR 13.44; 2 Marli Jessop GBR 13.46

400H: 1 Hanne Claes BEL 54.75; 2 Viivi Lehikoinen FIN 54.95; 3 Viktoriya Tkachuk UKR 54.95; 4 Cathelijn Peeters NED 54.97; 5 Eleonora Marchiando ITA 55.13; 6 Hayley McLean GBR 56.28; 7 Yasmin Giger 56.43. B: 1 Noura Ennadi MAR 55.66; 2 Eileen Demes GER 56.07; 4 Jess Tappin GBR 57.49. C: 1 Rebecca Sartori ITA 56.39; 3 Emily Newnham GBR 57.86

HJ: 1 Salome Lang 1.90; 2 Zita Goossens BEL 1.84; 3 Sommer Lecky IRL 1.81; 7 Emily Borthwick GBR 1.74

LJ: 1 Tara Davis Woodhall USA 6.95; 2 Tissanna Hickling JAM 6.59; 3 Lucy Hadaway GBR 6.55; 4 Mikaelle Assani GER 6.52

TJ: 1 Thea LaFond DMA 14.47; 2 Kira Wittmann GER 13.82; 3 Diana Zagainova LTU 13.82

HT: 1 Aleksandra Śmiech POL 71.14; 2 Vanessa Sterckendries BEL 68.20

Paris Diamond League. France, June 9

This was surely one of the greatest endurance meetings in history with world records for Faith Kipyegon at 5000m and Lamecha Girma at 3000m steeplechase and a world best for Jakob Ingebrigtsen at two miles (with an European 3000m record going third all-time during the race). There were also world leads at 800m for Keely Hodgkinson (with a British and European under-23 record) and Emmanuel Wanyonyi.

For details of Faith Kipyegon’s 5000m click here

For details of Jakob Ingebrigtsen’s two mile record click here

For details of Keely Hodgkinson’s British 800m record click here

For details of the Girma’s steeplechase record click here

Noah Lyles won the 100m in 9.97 as Olympic champion Marcel Jacobs was only seventh, while Marileidy Paulino won the women’s 400m in 49.12 ahead of Sydney McLaughlin-Levrone, who held a big lead at halfway but tied up in the closing stages.

Men

100 (-0.9): 1 Noah Lyles USA 9.97; 2 Ferdinand Omanyala KEN 9.98; 3 Letsile Tebogo BOT 10.05; 4 Yohan Blake JAM 10.16; 5 Ronnie Baker USA 10.17; 6 Benjamin Azamati GHA 10.20; 7 Lamont Marcell Jacobs ITA 10.21; 8 Mouhamadou Fall 10.22

800: 1 Emmanuel Wanyonyi KEN 1:43.27; 2 Marco Arop CAN 1:43.30; 3 Slimane Moula ALG 1:43.38; 4 Djamel Sedjati ALG 1:43.40; 5 Benjamin Robert 1:43.48; 6 Wycliffe Kinyamal KEN 1:43.56; 7 Azeddine Habz 1:43.90; 8 Yanis Meziane 1:44.78; 9 Andreas Kramer SWE 1:44.85; 10 Emmanuel Korir KEN 1:47.71

2M: 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 7:54.10 world best; 2 Ishmael Kipkurui KEN 8:09.23 NU20R; 3 Kuma Girma ETH 8:10.34; 4 Justin Kipkoech KEN 8:13.15; 5 Paul Chelimo USA 8:15.69; 6 Adisu Girma ETH 8:21.43; 7 Mohamed Abdilaahi GER 8:27.88; 8 Etienne Daguinos 8:31.29; 9 Ali Abdulmena ETH 8:40.65. 3000 splits: 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 7:24.00 AR; 2 Kuma Girma ETH 7:37.50; 3 Ishmael Kipkurui KEN 7:38.06; 4 Justin Kipkoech KEN 7:38.19; 5 Paul Chelimo USA 7:43.84; 6 Adisu Girma ETH 7:45.47; 7 Mohamed Abdilaahi GER 7:52.05; 8 Etienne Daguinos 7:53.84

3000SC: 1 Lamecha Girma ETH 7:52.11 world rec; 2 Ryuji Miura JPN 8:09.91 NR; 3 Daniel Arce ESP 8:10.63; 4 Abraham Seme ETH 8:10.73; 5 Mohamed Amine Jihnaoui TUN 8:12.19 NR; 6 Benjamin Kigen KEN 8:13.49; 7 Víctor Ruiz ESP 8:13.89; 8 Abraham Kibiwot KEN 8:16.13; 9 Anthony Rotich USA 8:16.27; 10 Amos Serem KEN 8:16.94; 11 Fernando Carro ESP 8:17.06; 12 Djilali Bedrani 8:21.70; 13 Topi Raitanen FIN 8:22.00; 14 Hailemariyam Amare ETH 8:25.25

110H (-0.5): 1 Grant Holloway USA 12.98; 2 Just Kwaou-Mathey 13.09; 3 Daniel Roberts USA 13.14; 3 Jamal Britt USA 13.14; 5 Wilhem Belocian 13.20; 6 Freddie Crittenden USA 13.26; 7 Jason Joseph SUI 13.29; 8 Eric Edwards Jr. USA 13.32. Heat 1 (-2.0): 1 Daniel Roberts USA 13.32; 2 Jason Joseph SUI 13.36; 3 Wilhem Belocian 13.37; 4 Eric Edwards Jr. USA 13.39; 5 Roger V. Iribarne CUB 13.44; 6 Raphael Mohamed 13.65; 7 Dimitri Bascou 13.66; Devon Allen USA DNF. Heat 2 (-0.6): 1 Grant Holloway USA 13.20; 2 Jamal Britt USA 13.21; 3 Just Kwaou-Mathey 13.25; 4 Freddie Crittenden USA 13.34; 5 Pascal Martinot-Lagarde 13.45; 6 Antonio Alkana RSA 13.52; 7 Aurel Manga 13.55; 8 Rafael Henrique Pereira BRA 13.57

400H: 1 CJ Allen USA 47.92; 2 Wilfried Happio 48.26; 3 Trevor Bassitt USA 48.28; 4 Ludvy Vaillant 48.60; 5 Kyron McMaster IVB 48.65; 6 Khallifah Rosser USA 48.96; Abderrahmane Samba QAT DNF

LJ: 1 Miltiádis Tentóglou GRE 8.13; 2 Simon Ehammer SUI 8.11; 3 Murali Sreeshankar IND 8.09; 4 Jules Pommery 7.90; 5 Will Williams USA 7.87; 6 Maykel D. Massó CUB 7.83; 7 Thobias Montler SWE 7.82

HT: 1 Ethan Katzberg CAN 77.93; 2 Rudy Winkler USA 77.63; 3 Bence Halász HUN 76.21; 4 Yann Chaussinand 74.32; 5 Mostafa Hicham Al-Gamal EGY 73.51

4×100: 1 FRA 38.22; 2 GBR 38.90; 3 GER 39.00; 4 CAN 39.06

Multi-events

110H (0.5): 1 Kevin Mayer 13.70; 2 Makenson Gletty 13.98; 3 Luc Brewin 14.00; 4 Teo Bastien 14.27. LJ: 1 Luc Brewin 7.51; 2 Teo Bastien 7.43; 3 Kevin Mayer 7.26w; 4 Benjamin Hougardy BEL 7.11w. SP: 1 Makenson Gletty 15.44; 2 Kevin Mayer 15.31; 3 Arthur Prevost 13.47; 4 Luc Brewin 12.70

National Events 100 (0.2): 1 Jimmy Vicaut 10.06; 2 Pablo Mateo 10.16; 3 Kobe Vleminckx BEL 10.23; 4 Jeff Erius 10.29; 5 Andrew Morgan-Harrison GBR 10.34. B (1.1): 1 Joshua Hartmann GER 10.14; 2 Matteo Melluzzo ITA 10.36; 3 Joe Ferguson GBR 10.40

Women:

200 (-0.4): 1 Gabby Thomas USA 22.05; 2 Abby Steiner USA 22.34; 3 Marie Josée Ta Lou CIV 22.34; 4 Dina Asher-Smith GBR 22.57; 5 Kayla White USA 22.67; 6 Jenna Prandini USA 22.76; 7 Tamara Clark USA 22.86; 8 Gemima Joseph 23.34

400: 1 Marileidy Paulino DOM 49.12; 2 Sydney McLaughlin-Levrone USA 49.71; 3 Salwa Eid Naser BRN 49.95; 4 Natalia Kaczmarek POL 50.10; 5 Lieke Klaver NED 50.32; 6 Candice McLeod JAM 50.80; 7 Anna Hall USA 50.82; 8 Ama Pipi GBR 51.76

800: 1 Keely Hodgkinson GBR 1:55.77 NR AU23R; 2 Ajee’ Wilson USA 1:58.16; 3 Natoya Goule JAM 1:58.23; 4 Catriona Bisset AUS 1:58.55; 5 Noélie Yarigo BEN 1:58.65 NR; 6 Halimah Nakaayi UGA 1:58.81; 7 Sage Hurta-Klecker USA 1:59.01; 8 Lena Kandissounon 1:59.65; 9 Gabriela Gajanová SVK 1:59.86; 10 Raevyn Rogers USA 2:00.00; 11 Agnes Raharolahy 2:00.14

5000: 1 Faith Kipyegon KEN 14:05.20 WR; 2 Letesenbet Gidey ETH 14:07.94; 3 Ejgayehu Taye ETH 14:13.31; 4 Lilian Rengeruk KEN 14:23.05; 5 Freweyni Hailu ETH 14:23.45; 6 Margaret Kipkemboi KEN 14:23.67; 7 Lemlem Hailu ETH 14:34.53; 8 Alicia Monson USA 14:34.88; 9 Agnes Ngetich KEN 14:36.70; 10 Grace Loibach Nawowuna KEN 14:42.63; 11 Laura Muir GBR 14:48.14; 12 Elly Henes USA 15:04.54; 13 Whittni Morgan USA 15:20.59

HJ: 1 Nicola Olyslagers AUS 2.00; 2 Vashti Cunningham USA 1.97; 3 Angelina Topić SRB 1.97 rec, U20 rec; 4 Iryna Herashchenko UKR 1.94; 5 Morgan Lake GBR 1.94; 6 Yuliya Levchenko UKR 1.91; 7 Nawal Meniker 1.91; 8 Anna Hall USA 1.91; 9 Nadezhda Dubovitskaya KAZ 1.87; 10 Elena Vallortigara ITA 1.79

PV: 1 Nina Kennedy AUS 4.77; 2 Margot Chevrier 4.71; 3 Katie Moon USA 4.71; 4 Wilma Murto FIN 4.61; 5 Sandi Morris USA 4.61; 6 Emily Grove USA 4.61; 7 Alysha Newman CAN 4.46; 8 Ekateríni Stefanídi GRE 4.46; 8 Tina Šutej SLO 4.46; 10 Roberta Bruni ITA 4.46; 11 Marie-Julie Bonnin 4.31

SP: 1 Auriol Dongmo POR 19.72; 2 Chase Ealey USA 19.43; 3 Maggie Ewen USA 19.26; 4 Danniel Thomas-Dodd JAM 19.25; 5 Sara Gambetta GER 19.08; 6 Song Jiayuan CHN 19.06; 7 Jessica Woodard USA 18.73; 8 Fanny Roos SWE 18.44; 9 Sarah Mitton CAN 18.36; 10 Jessica Schilder NED 17.95

DT: 1 Valarie Allman USA 69.04; 2 Sandra Perković CRO 65.18; 3 Kristin Pudenz GER 62.87; 4 Laulauga Tausaga-Collins USA 62.62; 5 Mélina Robert-Michon 61.91; 6 Claudine Vita GER 61.78

HT: 1 Brooke Andersen USA 77.13; 2 Janee’ Kassanavoid USA 74.74; 3 Sara Fantini ITA 71.21; 4 Rose Loga 70.04; 5 Alexandra Tavernier 67.16

JT: 1 Haruka Kitaguchi JPN 65.09; 2 Kelsey-Lee Barber AUS 62.54; 3 Yulenmis Aguilar CUB 60.61; 4 Liveta Jasiūnaitė LTU 60.28; 5 Christin Hussong GER 59.14; 6 Liu Shiying CHN 58.61; 7 Mackenzie Little AUS 58.54; 8 Maggie Malone USA 57.67; 9 Ariana Ince USA 56.12; 10 Elína Tzénggo GRE 55.02; 11 Sigrid Borge NOR 52.49

4×100: 1 ESP 42.99; 2 FRA 43.50

Budapest, Hungary, June 8

Men:

100 (1.2): 1 Emmanuel Matadi LBR 10.17; 2 Elijah Morrow USA 10.29

400: 1 Attila Molnár 45.10 U23 rec

800: 1 Marino Bloudek CRO 1:46.38; 2 Dániel Huller 1:46.56

1500: 1 Raphael Pallitsch AUT 3:38.16; 2 Tom Dodd GBR 3:39.01; 3 István Szögi 3:39.26; 4 Gergő Kiss 3:39.72

110H (0.2): 1 Michael Dickson USA 13.35; 2 Bálint Szeles 13.58

HJ: 1 Gergely Török 2.20; 5 Joel Clarke-Khan GBR 2.09

DT: 1 Victor Hogan RSA 66.14; 2 Martin Marković CRO 65.69; 3 Róbert Szikszai 61.67

HT: 1 Donát Varga 73.89; 2 Dániel Rába 72.56; 3 Ruben Antunes POR 71.85; 4 Gábor Czeller 71.54; 5 Marcel Lomnický SVK 71.42

Women:

100 (1.3): 1 Boglárka Takács 11.23 rec; 2 Jada Baylark USA 11.23; 3 Michelle-Lee Ahye TTO 11.24; 4 Shannon Ray USA 11.28; 5 Anna Kocsis 11.38 =NU20R

200 (0.4): 1 Boglárka Takács 22.77 rec; 2 Jada Baylark USA 22.90; 3 Shannon Ray USA 23.00; 4 Alexa Sulyán 23.12 U20 rec; 5 Dezerea Bryant USA 23.18

400: 1 Anabel Medina DOM 52.46; 2 Anna Ryzhykova UKR 53.07

3000SC: 1 Tatiane Raquel da Silva BRA 9:24.75; 2 Marta Serrano ESP 9:27.07 U23 rec; 3 Celestine Biwott KEN 9:27.34; 4 Irene Sánchez-Escribano ESP 9:31.03; 5 Simone Ferraz BRA 9:36.54; 6 Carolina Robles ESP 9:41.44

100H (0.8): 1 Gréta Kerekes 12.96; 2 Viktória Forster SVK 13.12 eqU23R

400H: 1 Janka Molnár 56.06; 2 Sára Mátó 56.95

HJ: 1 Fédra Fekete 1.83

LJ: 1 Diána Lesti 6.75; 2 Anasztázia Nguyen 6.64; 3 Petra Beáta Banhidi-Farkas 6.57

TJ: 1 Neja Filipič SLO 13.77

HT: 1 Martina Hrašnová SVK 68.89

JT: 1 Annabella Bogdán 58.39; 2 Angéla Moravcsik 57.89; 3 Sara Kolak CRO 57.15; 4 Rebekah Walton GBR 55.20

St Polten, Austria, June 8

Men:

100 (1.2): 1 Markus Fuchs 10.08 NR; 2 Elliot Jones GBR 10.20; 3 Jan Veleba CZE 10.29; 4 Filip Federič SVK 10.32 NU20R. Heat 1 (1.0): 1 Markus Fuchs 10.21; 2 Filip Federič SVK 10.46 U20 rec; 4 Christian Taylor USA 10.67. Heat 3 (1.2): 1 Elliot Jones GBR 10.24

400H: 1 Matej Baluch SVK 49.99

DT: 1 Lukas Weißhaidinger 63.61; 2 Nicholas Percy GBR 63.57; 3 Marek Bárta CZE 62.29; 4 Gregory Thompson GBR 59.88;

HT: 1 Patrik Hájek CZE 73.02

Women:

100 (1.2): 1 Alexandra Burghardt GER 11.24

100H (0.7): 1 Nika Glojnarič SLO 12.92; 2 Stanislava Škvarková SVK 13.05

400H: 1 Noura Ennadi MAR 55.43; 2 Lena Pressler 56.15 rec

JT: 1 Victoria Hudson 59.81

Huelva, Spain, June 6

Former world champion Salwa Eid Naser, who is returning from a ban after missing drugs tests, won the 400m in 49.78.

Men:

400: 1 Anthony Zambrano COL 45.52; 2 Iñaki Cañal 45.56; 3 Dylan Borlée BEL 45.94; 4 Óscar Husillos 46.13. B: 1 Markel Fernandez 45.97

1500: 1 Isaac Nader POR 3:34.00; 2 Daniel Munguti KEN 3:34.06; 3 Ashenafi Gadisa ETH 3:35.38; 4 Hicham Akankam MAR 3:35.60; 5 Saul Ordóñez 3:35.78; 6 Mohamed Attaoui 3:36.12; 7 Pieter Sisk BEL 3:36.21; 8 Ignacio Fontes 3:36.23; 9 Pol Oriach 3:36.24; 10 El Hassane Moujahid MAR 3:36.58; 11 Jesús Gómez 3:36.64; 12 Stijn Baeten BEL 3:37.21; 13 Gonzalo García 3:37.22. B: 1 Simas Bertašius LTU 3:38.38; 2 Nuno Pereira POR 3:38.44; 3 Carlos Saez 3:39.01; 4 Miguel Moreira POR 3:39.03; 5 James Young GBR 3:39.38; 6 Sergio Paniagua 3:39.73; 7 Pol Moya AND 3:40.15 rec

5000: 1 Cornelius Kemboi KEN 13:14.80; 2 Abdulrezak Suleiman ERI 13:17.89; 3 Abdessamad Oukhelfen 13:18.39; 4 Merhawi Mebrahtu ERI 13:22.69; 5 Aaron Las Heras 13:27.47; 6 Nassim Hassaous 13:29.74; 7 Daniel Ghebru ERI 13:30.58; 8 Efriem Tekle ERI 13:37.08; 9 Jonny Davies GBR 13:45.86

3000SC: 1 Lawrence Kemboi KEN 8:22.20; 2 El Mehdi Aboujanah 8:22.22; 3 Etson Barros POR 8:23.30; 4 Sebastián Martos 8:24.76; 5 Abderrahim Ougra MAR 8:24.76; 6 Will Battershill GBR 8:26.72; 7 Gonzalo Parra 8:28.40; 8 Carlos Andrés San Martín COL 8:28.83; 10 Mark Pearce GBR 8:35.21

110H (-0.9): 1 Enrique Llopis 13.39; 2 Daniel Cisneros 13.66

TJ: 1 Cristian Atanay Nápoles CUB 17.10; 2 Yasser Triki ALG 16.92; 3 Benjamin Compaoré FRA 16.53; 7 Nelson Évora POR 15.61

DT: 1 Yasiel Brayan Sotero 64.68 U23 rec; 2 Philip Milanov BEL 64.50; 3 Nicholas Percy GBR 62.77; 4 Lucas Nervi CHI 62.10; 5 Mauricio Ortega COL 61.82; 6 Juan José Caicedo ECU 61.53

4×100: 1 ESP 38.87; 2 COL 39.07; 3 POR 39.49. Race 4: 1 ESP 38.77; 2 COL 39.04; 3 POR 39.26

Women:

400: 1 Salwa Eid Naser BRN 49.78; 2 Miranda Coetzee RSA 50.90; 3 Anna Kiełbasińska POL 51.29; 4 Sharlene Mawdsley IRL 51.34; 5 Cátia Azevedo POR 51.42; 6 Alice Mangione ITA 51.75; 7 Camille Laus BEL 51.76

800: 1 Vivian Chebet KEN 1:58.80; 2 Sahily Diago CUB 2:00.02; 3 Patrícia Silva POR 2:00.07; 4 Lorea Ibarzabal 2:00.17; 5 Rose M. Almanza CUB 2:00.53; 6 Daniela Garcia 2:00.58 NU23R; 7 Abigail Ives GBR 2:00.82; 8 Christina Hering GER 2:01.32; 9 Zoya Naumov 2:01.54; 10 Tanja Spill GER 2:02.48; 11 Georgie Hartigan IRL 2:03.62

1500: 1 Tigist Girma ETH 4:08.58; 2 Agueda Muńoz 4:09.56; 3 Revee Walcott-Nolan GBR 4:09.86; 4 Kassie Wubrist ETH 4:10.03; 5 Erin Wallace GBR 4:10.52

400H: 1 Viivi Lehikoinen FIN 54.40 rec; 2 Cathelijn Peeters NED 54.65; 3 Hanne Claes BEL 54.87; 4 Viktoriya Tkachuk UKR 55.62; 5 Carla Garcia 56.97

PV: 1 Angelica Moser SUI 4.50; 2 Sophie Cook GBR 4.30

LJ: 1 Tara Davis Woodhall USA 6.85; 2 María Vicente 6.50; 3 Adriana Rodríguez CUB 6.44

4×100. Race 2: 1 POL 43.06

Copenhagen, Denmark, June 7

Bianca Williams gained a 11.32/0.7 and 23.27/-1.5 sprint double while Katie Snowden led home the 800m (2:00.43).

Men:

100 (-1.4): 1 Marvin Bracy USA 10.36; 4 Andrew Robertson GBR 10.64. Heat 2 (-1.1): 2 Daniel Offiah GBR 10.54

400: 1 Luis Avilés MEX 46.08; 2 Samuel Reardon GBR 46.21

1500: 1 Adam Fogg GBR 3:37.46; 2 Joao Capistrano M. Bussotti Neves Junior ITA 3:37.53; 3 Kristian Uldbjerg Hansen 3:39.20

5000: 1 Mohamed Fares MAR 13:34.91; 2 Darragh McElhinney IRL 13:37.80

LJ: 1 Daníel Ingi Egilsson ISL 7.92

Women:

100 (0.7): 1 Bianca Williams GBR 11.32; 2 Helene Rønningen NOR 11.38. Heat 1 (2.4): 1 Helene Rønningen NOR 11.33. Heat 2 (1.6): 1 Bianca Williams GBR 11.42

200 (-1.5): 1 Bianca Williams GBR 23.27; 2 Torrie Lewis AUS 23.42; 3 Georgina Adam GBR 23.54; 6 Louise Evans GBR 23.82

800: 1 Katie Snowden GBR 2:00.43; 2 Annemarie Nissen 2:03.07; 3 Lynsey Sharp GBR 2:03.59

3000: 1 Rose Davies AUS 8:49.22; 2 Eloise Walker GBR 8:49.56; 3 Megan Keith GBR 8:52.51; 4 Sofia Thøgersen 8:53.39

100H (0.8): 1 Nia Ali USA 12.59; 2 Michelle Harrison CAN 12.92; 3 Hannah Jones AUS 13.08. Heat 1 (0.8): 1 Michelle Harrison CAN 12.86. Heat 2 (1.8): 1 Nia Ali USA 12.63; 2 Hannah Jones AUS 13.06

PV: 1 Lene Onsrud Retzius NOR 4.41

LJ: 1 Maja Åskag SWE 6.70w; 2 Irma Gunnarsdóttir ISL 6.35

DT: 1 Daria Zabawska POL 61.59

HT: 1 Katarzyna Furmanek POL 70.89; 2 Suvi Koskinen FIN 70.39; 3 Katrine Koch Jacobsen 70.00; 4 Jillian Weir CAN 67.49

