Barrowford again hosts fast 5km plus news of the Tynedale Jelly 10 in our UK race round-up

PODIUM NEW BALANCE 5km RACES, Barrowford, Lancashire, August 19

Fresh from a 3:37.20 1500m PB in Belgium the previous weekend, James Gormley had a clear victory in the elite race with a 13:49 clocking in his first race over the distance in five years, Martin Duff reports.

It was also comfortably a PB, as British 5000m champion James West was left 13 seconds down but clear of third placed Fintan Stewart. Gormley had endured a disappointing UK Championship in July after returning from a couple of years in the United States, before bouncing back to take the 3000m in the BMC Nike Grand Prix final in 7:49.61.

Calli Thackery set her 5km PB over this Barrowford course a year ago but this year after a DNF in the UK 5000m track championships took the Home Countries road 5km in Cardiff in 15:29. Here the Hallamshire Harrier came out on top of the women’s standings with 15:36, ahead of Asics’ Cristina Fernandez’ 15:44.

Behind, Hannah Nuttall was also inside the 16-minute mark with a 15:44 personal best, which followed her 15:29.49 for second spot in the European team championship 5000m, at the end of June.

Race two had earlier seen Eleanor Curran take the women’s section in a PB 16:26 ahead of Holly Weedall, who was just outside her best with 16:33.

Overall Race 1:

1 J Bell (Leven V) 18:28; 2 R Butterwick (Tod, M50) 18:36; 3 A Fearn (Wreake, U17W) 18:36

M70: 1 R Banks (Barlick) 22;34

Women:

1 Fearn (U17) 18:36; 2 H White (CleM, U17) 19:16; 3 A Holtby-Wall (Central) 19:37

W45: 1 J Smith (R’dale) 20:37

W65: 1 S Burns (CleM) 21:22

Overall Race 2:

1 D Song (Vall St) 16:06; 2 E Cheseldine (Vall St) 16:08; 3 F Fearn (Edin U) 16:11

M50: 1 D Bennett (Roch) 16:42; 2 N Gaskell (B’burn) 17:03; 3 E Hunt (Ross) 17:43

M55: 1 R Johnson (Alt) 17:00; 2 G Graham (Holcombe) 18:45

Women:

1 E Curren (Leeds) 16:26; 2 H Weedall (Vale R, U20) 16:33; 3 G Malir (Leeds) 16:36; 4 L Huxley (Preston, U20) 16:47; 4 A Howarth (Vale R) 17:03; 5 K Brown (Lon H) 17:28; 6 G Bell (Leven, U17) 17:59; 7 H Cairns (Wharf) 18:39

Overall Race 3:

1 J Gormley (Sheff &D) 13:49; 2 J West (Ton) 14:02; 3 F Stewart (Derry) 14:10; 4 P Bradshaw (Edin U) 14:19; 5 S Okrafo-Smart (Abs Tri, U20) 14:25; 6 F Batkin 14:27; 7 H Henriksen (Edin U) 14:29; 8 C Fielding (Sale) 14:32; 9 J Beattie (Leeds) 14:33; 10 J Sagar (Spen) 14:37; 11 L McCourt (Morp) 14:37; 12 D Van Ardt (Wreake, U20) 14:50; 13 G Taylor (Vall St) 14:53; 14 A Humphries (Aire) 14:54; 15 J Vranek (Aberyst) 14:56; 16 H Johnson (Hali) 14:59; 17 J Cornthwaite (Salf) 14:59; 18 L Rawlings )Shrews) 15:06; 19 K Darcy (Salf, M40) 15:06; 20 J Dutton (Salf) 15:11; 21 J Hall-Brown (Hali) 15:12; 22 B Cumberland (Radley, U20) 15:17; 23 A Gibb (P’boro & NV) 15:19; 24 L Buttrick (Abs Tri, U20) 15:23; 25 M Williams (Notts) 15:24; 26 T Chadwick (St Hel) 15:27; 27 C Thackery (Hallam, W) 15:36; 28 S Courtney (Stadium) 15:39; 29 A Franklin (Hali, U20) 15:40; 30 C Fernandez (Asics, W) 15:44; 31 A Parkinson (RSC) 15:48; 32 T Bowman (L&M, U20) 15:53; 33 H Nuttall (Charn, W) 15:53; 34 K Waterhouse (Salf, M40) 15:58; 35 J Prest (Traff, M50) 15:58

M40: 4 D Carroll (O&R) 16:02

U20: 8 A Budding (Ilk) 16:29

Women: 1 Thackery 15:36; 2 Fernandez 15:44; 3 Nuttall 15:53; 4 P Bowden (AFD) 16:30

BIRCHWOOD 10km, Warrington, August 20

Overall:

1 D Cliffe (HW) 31:50; 2 D Turner (W&B) 32:44; 3 J Thomas (Stoke) 32:53; 4 M Costello-Lee (Shrews) 32:58; 5 J Bowie (Shrews, M40) 33:06; 6 O Chadwick (Wall’sy) 33:32; 7 P Aston (Shrews, M40) 33:41; 8 C Costello (Shrews, U20) 33:50; 9 R Weston (Shrews) 33:58; 10 M Pratt (Trenth, M40) 34:36

M40: 4 D Morris (Stoke) 34:38; 5 M Ward (Chesh Dr) 34:49

M50: 1 P Hancock (S Chesh) 37:25

M55: 1 G Screwn (Wilms) 37:48

M65: 1 D Gill (Warr) 40:09

M70: 1 S Owen (Salf) 44:07; 2 M Walker (S’port W) 45:47

M80: 1 H Newton (Macc) 63:59

Women:

1 A Bracegirdle (Salf) 35:10; 2 L Cooper (Shrews, W35) 35:53; 3 D Frankland (W End) 35:55; 4 L Fairclough (U20) 38;50; 5 L Reilly (Moss’ly) 39:06; 6 E Jemutai-Cheruiyat (B’burn, W40) 39:19

W40: 2 F Kenny (Wilm) 40:27

W45: 1 K Gill (Macc) 41:18; 2 N Shipp (Osw) 41:44; 3 L Blizzard (Warr) 42:41

W50: 1 J Hartley (Vale R) 42:39

W55: 1 S Avery (Chesh Dr) 39:45

W60: 1 K Sutton (Wilm) 45:47; 2 G Plant (Warr) 47:18

W65: S Jones (Radcliffe) 50:35

W70: 1 N Edery (Holmf) 51:41; 2 R Simms (Chester Tri) 52:08

FORFAR 10km, Tayside & Angus, August 20

Overall:

1 R Hudson 31:54; 2 M Drummond (Dund H) 33:14; 3 D Webster (Dund RR) 33:23; 4 J Waldi (Perth) 33:45; 5 M Mueller (M Aber) 33:43

M50: 1 G Barrie (Dund H) 36:19; 2 J Kinghorn (Vegan) 36:47

Women:

1 A McNeilly (Dund RR, W40) 40:25; 2 J Learmonth (Dund H, W40) 41:36; 3 M Littleson (Dund RR) 42:34

W50: 1 G Sangster (Dund RR) 43:10

W60: 1 M Taggart (Dund RR) 48:30

JASON LEE MEMORIAL 10km, St Clement, Jersey, August 20

Overall:

1 S Frazier (Jers) 35:21; 2 G Rice (Jers) 35:21; 3 P Duxbury (Jers, M45) 36:14

Women:

1 C Frazier (Jers) 40:50; 2 J Troy (Jers) 41:00; 3 F Monticelli 41:11

JOHN WARD HEREFORD 5km, August 20

Overall:

1 R Woods (Builth, M45) 16:17; 2 S Juson (Croft A) 16:20; 3 L Mason (here) 16:44

M60: 1 T Marshall (Chep) 18:27

M70: 1 P Johnson (Mercia) 22:00

M75: 1 S Herrington (Here) 25:01

Women:

1 D Morris (Builth, W40) 17:44; 2 C Hawlin (Chelt, W60) 22:00; 3 F Lewis (Here, W40) 22:14

THE ONE IN THE PARK 10km, Regents Park, London, August 20

Overall:

1 S Ahmad (NHRR, M40) 35:50; 2 J Ratcliffe (Herne H, M50) 37:24; 3 M Hyett (M40) 37:31

Women:

1 D Scavello (Edmon) 44:59; 2 H Gamble-Shields (W40) 47:29; 3 L Watson (W40) 47:35

TYNEDALE JELLY 10, August 20

Sam Hancox was first man with over two minutes in hand as he was timed in 53:12 (53:10 on chip).

The women’s race was closer with W50 Andrea Banks and W40 Julia Pescod finishing 32nd and 33rd overall separated by just seven seconds.

Overall: 1 S Hancox 53:12; 2 J Ridding 55:52; 3 L Taylor 56:30

M45: 1 A Heppell 56:54

M55: 1 W Pearson 61:18

Women: 1 A Banks W50 67:11; 2 J Pescod W40 67:17; 3 E Cartwright 70:20

FORFAR 10km, Forfar, August 20

Overall: 1 R Hudson 31:54; 2 M Drummond (Dund H) 33:14; 3 D Webster (Dund R) 33:23; 4 J Waldie (Perth R) 33:35; 5 M Mueller (Metro) 33:43

M50: 1 G Barrie (Dund H) 36:19; 2 J Kinghorn (Vegan) 36:47

Women: 1 A McNeilly (Dund R, W40) 40:25; 2 J Learmonth (Dund H, W40) 41:36; 3 M Littleson (Dund R) 42:34

W50: G Sangster (Dund R) 43:10

W60: M Taggart (Dund R) 48:30

LOWTHER FELL AND TRAIL RACE, Lowther, August 19

Overall (21km/430m): 1 S Devlin (Swale, M40) 96:59; 2 G Watt (lvet, M40) 98:56; 3 G Jones (N’land F, M40) 1:41:02; 4 B Wakeley 1:43:50; 5 M Bazire 1:44:41; 6 S Mounsey (Howg, M50) 1:44:42

M60: N Hayhurst (Bowl) 1:45:14

M70: P Morris (Kesw) 1:59:19

TEAM: 1 Bowl 37; 2 Elvet 43; 3 Penny L 77

Women: 1 J Gray (Kesw) 1:46:13; 2 N Noble (Swale, W40) 1:48:13; 3 E Debenham (Heugh H, W40) 1:49:39; 4 A Boustead (Helm, H) 1:54:20

W50: N King (Eden) 1:55:25

W60: S Davis (Elvet) 2:17:41

TEAM: 1 Eden 33; 2 Kesw 59; 3 Nidd 83

GWR 5km, Bristol, Avon, August 18

Overall:

1 A Stokes (B&W) 16:17; 2 R Farley (Bitt) 16:28; 3 R Goddard (B&W) 17:18

Women:

1 C Baker (B&W) 17:54; 2 K Entwistle (B&W) 18:24; 3 K Eagan (S’ville) 20:46

STRATFORD SUMMER 6, Warwickshire, August 18

Overall:

1 A Lawrence (Strat) 32:20; 2 J Hall (Strat) 33:23; 3 S Torija (Sphinx) 33:33; 4 M Burdus-Cooke (Strat, M45) 33:48; 5 I Mansell (Nun) 34:00

M55: 1 S French (Spa) 38:05

Women:

1 A Fuller (Tyne Br) 35:34; 2 R Gifford (Leam) 35:44; 3 M Spriggs (Strat, U20) 37:11; 4 M Bhangal (Leam) 37:53

W55: 1 T Woolley (Cent) 41:04

W65: 1 J Kidd (Kenil) 43:41

LES CROUPIERS RACE OF TRUTH 5km, Cardiff, August 17



Women: 1 A Evans (Les C) 17:29; 2 L Flynn (Les C, W35) 18:23; 3 A Griffiths (Les C) 19:48



W65: 1 A Webster (Les C) 25:29

GLAXO HOAD HILL SUMMER 10km, Ulverston, August 16



Overall: 1 M Walsh (Salf, M40) 31:55; 2 L Messenger-Jones (Edinburgh University) 32:07; 3 F Minnican (Unatt) 33:32



M60: 1 P Banks (B’burn) 39:04.

M75: 1 B Wells (Bed H) 46:58; 2 D Metcalfe (Hoad) 50:03



Women: 1 L Browne (Hoad) 36:14; 2 A Whelan (Hoad) 39:18; 3 K Percival (Amble) 40:55



W60: 1 S Cordirgley (Bing) 41:58

GLOUCESTER 5km, Gloucester, August 16



Overall: 1 G Stallard (M35) 15:04; 2 B Robinson (B&W) 15:10; 3 L Stopford (Stroud, M35) 15:52



M60: 1 R Boseley (Severn) 19:14.

M80: 1 M Ford (Chelt) 24:08.

U17: 1 C Worsfold (Glouc) 16:28

Women: 1 R Brook (Glouc, U15) 18:37; 2 K Jacobs (Ciren, W45) 18:41; 3 M Porter (Glouc, U20) 19:12



W50: 1 J Fairbairn (Chelt) 19:48

W55: 1 F Maycock (Western Tempo) 19:56; 2 N Shoemark (Bourt) 21:20.

W60: 1 K Sackett (Ciren) 23:05; 2 D Phipps (Stroud) 23:29; 3 S Baldwin (Tewkesbury RC) 23:49.

W65: 1 A Lewis (Durs) 24:14.

W70: 1 S Smith (RSE) 23:13; 2 L Hulcup (Bourt) 26:05

SESSAY SWIFT 6km, Thirsk, August 16



Overall: 1 T O’Mahoney (Richmond & Zetland Harrs, U20) 19:33; 2 M Burrett (Leeds C, M40) 19:39; 3 G Somerville (H’gate) 19:45



Women: 1 A Barker (Stoc S, W40) 23:15; 2 A Spencer (Vall, W50) 23:44; 3 E Harrison (T&S) 24:05

HEDDINGTON 5km SERIES, Heddington, August 15

Overall: 1 M Passmore (Swin) 16:10; 2 M Stone (And) 16:18; 3 J Stephens (Chipp) 16:19



M60: 1 P Reddaway (Corsh) 18:40



Women: 1 E Hines (Swin) 19:06; 2 S Griffin (Woot B) 20:25; 3 H Jordan (Devizes) 20:40

Fell races

SEDBERGH HILLS (British championships counter), Sedbergh, August 20

Overall (14M/6000ft): 1 Billy Cartwright (Mat) 2:04:23; 2 B Townshend (Kesw) 2:04:42; 3 B Rothery (Ilkley) 2:05:56; 4 G Cunliffe (Ross) 2:07:04; 5 D Haworth (Mat) 2:08:52; 6 T Lamont (Helm H) 2:09:13; 7 B Sharrock (Amble) 2:09:38; 8 C Holdsworth (Clay) 2:10:55; 9 M Elkington (Amble) 2:12:50; 10 R Jebb (Helm H, M45) 2:13:47; 11 S Holding (C’land F) 2:14:47; 12 E Corden (Dark Pk) 2:15:23; 13 F Wilson (C’thy) 2:15:34; 14 J Cox (Eden) 2:15:47; 15 M Lamb (Kesw) 2:16:11; 16 J Harris (Amble) 2:16:45; 17 S Hebblethwaite (Kesw, M40) 2:17:14; 18 J Battrick (Kesw) 2:18:40; 19 M Atkinson (Kesw) 2:18:57; 20 H Stainton (B Combe) 2:19:04; 21 L Bowness (Hel,m H) 2:19:19; 22 A Fallas (C’thy, M40) 2:19:28; 23 A Thornton (Howg) 2:19:34; 24 S Fisher (Howg) 2:19:41; 25 J Hartley (B Combe) 2:19:52

M50: G Mulholland (Calder V) 2:21:53

M55: J Hunt (Dark Pk) 2:37:31

M60: D Prosser (Kesw) 2:42:51

M65: J Tullie (Tev) 3:16:26

M70: S Brearley (Bowl) 3:50:10

TEAM: 1 Amble 32; 2 Mat 33; 3 Kesw 34; 4 Helm H 37

Women: 1 N Jackson (Kesw) 2:28:04; 2 C Taylor (B Combe) 2:29:21; 3 R Mather (Knave) 2:33:42; 4 S Taylor (Helm H, W40) 2:36:48; 5 C MacDonald (Bella R) 2:39:38; 6 V Wilkinson (Bing, W45) 2:41:12; 7 L Browne (B Combe) 2:43:14; 8 E Cowper-Coles (Denb D) 2:44:37; 9 L Watson (Dark Pk) 2:44:50; 10 L Osborn (Amble, W50) 2:45:40; 11 S Hodgson (C’thy) 2:46:17; 12 M Price (Mercia, W50) 2:46:40; 13 D BErdeni (Dark Pk) 2:46:42; 14 C Marwick (HHR) 2:50:26; 15 F Collett (Dark Pk) 2:52:46

W55: S Hodgson (Kesw) 2:57:04

W60: J Crowson (Dark Pk) 3:17:46

W70: W Dodds (Dallam) 3:46:25

TEAM: 1 Eden 33; 2 Kesw 59; 3 Nidd 83

SCAFELL PIKE TRAIL MARATHON, Keswick, August 20

Overall (27M/1800ft): 1 R Lightfoot (Salomon) 3:53:43; 3 R Anderson (Holm) 4:10:19; 4 J Eastwood (Slaith) 4:10:39; 5 G Darvell 4:12:07; 6 R Twilley (Stroud) 4:16:09

M40 J Gomes (Wrex) 4:40:03

M50: J Skelton (C’land F) 5:03:28

M60: D Morland (TRA) 7:47:49

Women: 1 H Wootten (Kesw) 4:35:08; 2 K Morgan 4:41:27; 3 C Wright (C’thy) 5:39:35; 4 L Taplin 5:41:52

W40: M Tofiluk 6:44:06

W50: K Voorham 7:14:51

CAERKETTON HILL RACE, Edinburgh, August 16

Overall (2.1M/900ft): 1 A Douglas (I’clyde) 18:11; 2 A Thornton (Ochil) 18:15; 3 F Wilson (C’thy) 19:30; 4 J Wright (Dees R) 19:42; 5 J Cox 19:54

M40: J MacLeod (Garsc) 21:16

M50: J Carter (Cambus) 21:58

M60: M Anderson (W’lands CC) 25:16

M70: P Fitzpatrick (Ochil) 31:07

Women:

1 E Atkinson (Hadding) 24:02; 2 E Johnstone (C’thy) 24:41; 3 H Ross (C’thy) 24:45

W40: N Dawson (W’lands CC) 27:04

W50: F Kelsall (Ochil) 29:55

CROOK PEAK, Axbridge, August 16

Overall (3M/800ft):

1 M Lusby (Wells) 20:37; 2 R Eaton (T Bath) 21:09; 3 I Luke (Poole, M40) 23:00; 4 A Malloy (M50) 23:12; 5 B Walsh (S’ville) 23:35; 6 D Hudd (Chep, M50) 24:07

M60: P Knight (BADRAT) 28:05

Women: 1 N Morgan (Chep, W50) 25:47; 2 M Pearson (S’ville) 26:51; 3 C Fowler (Chep, W50) 26:55; 4 Y Casallas (W’bury, W40) 27:42

W60: M Salter (W’bury) 30:14

NOT ROUND LATRIGG, Keswick, August 16

Overall (8.8km/244m):

1 L Sudduby (E Hull) 37:56; 2 C Ajeo (N Fells) 38:13; 3 R Wilson (Kend, M40) 38:15; 4 J Chapman (Eden) 39:07; 5 J Buckingham (M40) 39:52

M50: M Wilson (Kend) 41:20

M60: N Rowe (Kesw) 44:32

M70: J Downie (Kesw) 45:46

Women: 1 H Russell (Helm H) 40:35; 2 R Douglas (Bord) 44:46; 3 N Jackson (N Leeds F, W40) 45:31

W50: L Verney 50:20

W60: J Libby (Eden) 69:41

PIETHORNE, Rochdale, August 20

Overall (10km/275m):

1 D Clarke (Tod, M40) 37:52; 2 L Hinchcliffe (Sadd) 40:39; 3 P Hinchcliffe (Holm) 41:23; 4 G Raven E Ches, M45) 41:34; 5 I Douglas (R’bottom, M45) 43:16; 6 M Fleming (Sadd, M40) 43:51

M50: B-J McManus (Sadd) 47:39

M65: A Dunleavy (B’den RR) 49:47

M75: K Taylor (Ross) 58:54

Women: 1 J Jones (Holm, W45) 48:59; 2 G Keane (Sadd, W45) 50:09; 3 R Pymm (Sadd) 51:32; 4 C Taylor (Calder V, W50) 53:32

W55: E MacQueen (Penn) 54:54

W60: G Kinloch (B’den RR) 56:05

W65: A Ferguson (B’den RR) 58:41

W70: A Baldwin (Stain) 60:33

TRUNCE SERIES, Oxspring, Sheffield, August 14

Overall (4.25M/550ft): 1 J Harding 26:31; 2 M Jones (Dark Pk) 26:44; 3 B Tetler (G’dale, M40) 27:06; 4 P Johnson (Barns H) 27:22; 5 G Parr (P’stone FPR) 27:50; 6 D Wainer (Askern) 28:06; 7 R Cottam (P’stone FPR, M40) 28:11; 8 W Carter 28:17

M50: A Frost (Dark Pk) 30:45

M60: S Bennett (Bowl) 34:26

M70: K Yewlett (Holm) 39:09

Women: 1 N Drakeford (Barns) 32:00; 2 V Cox 32:03; 3 E Bullock-Lynch (Dark Pk) 35:28; 4 S Cromwell (Holm) 36:26; 5 Ellie Crownshaw (Bradf) 37:21

W40: L Parker (P’stone FPR) 39:57

W50: D Short (H&R) 40:31

W60: S James (Dark Pk) 49:05

U16 (2M/250ft approx): 1 E Reed 14:18; 2 F MacKenzie (Dark Pk) 14:28; 3 E Frost ((Dark Pk, W) 14:54

U16 women: 1 Frost 14:54; 2 S Ellis 15:19; 3 M Lawes 16:01

LURIG CHALLENGE, Cushedall, August 12

Overall (3.8M/375m):

1 T Johnston (Annad) 28:46; 2 P Goss (N Belf) 30:25; 3 J mckenna (C’thy) 30:50; 4 J Marrs (Glens, M40) 32:58; 5 J Wilson(B’mena) 33:18; 6 R Millar 34:12; 7 T Murphy (BARF, M40) 34:23; 8 R McKnith (PACE, M45) 34:30; 9 C Fleck (B’mena, U20) 34:39; 10 A Jasko 34:43

M50: M Alexander (B’mena) 35:26

M55: J McAlister (Glens) 36:59

M60: M Lundy (Marl) 40:25

M65: M Snoddy (Jog Moi) 50:25

Women: 1 N McCurry (Glens) 37:02; 2 N Marrs (Glens, W40) 38:30; 3 E Wheeler (Glens, W45) 38:45; 4 K Wilton (Jog Lisb, W50) 39:08; 5 J Lonnen (W45) 39:28; 6 H Sutherland (W55) 40:16

CWM ALPINE CLIMB, Cwm, August 12

Overall (2.4km/200m): 1 R Cook 19\;25; 2 G Francis 21:27; 3 B Haynes 25:21

Women: H Collins 47:25

BRADWELL, August 8

Overall (6km/230m): 1 M Kenyon (Dron) 22:07; 2 L Roberts (Worc) 22:28; 3 W Gratton (Dark Pk) 22:50; 4 T Gill (Mat, U21) 23:21; 5 S Knowles (Penn, M50) 24:21; 6 M Jones (Dark Pk) 24:36

M55: M Nolan (Dark Pk) 26:14

M60: P Wallis (Bradw Mass) 28:44

M70: M Moorhouse (Mat) 32:38

U19: B Carter 27:29

Women: 1 H Wingfield (Dark Pk) 25:21; 2 M Frost (Dark Pk) 27:51; 3 L Allen (Totley, W40) 28:56; 4 J Hall (Dark Pk) 29:06

W45: J Stevens (Dark Pk) 32:15

W50: A Wainwright (Dark Pk) 32:40

W55: G Carter 33:02

W65: P Goodall (Totley) 32:18

