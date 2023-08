Laviai Nielsen, Imani Lansiquot, Scott Lincoln, Thomas Somers, Thomas Randolph, Jack Rowe and Alastair Chalmers win in Switzerland and Finland plus results from the World University Games and Russian Champs

CITIUS Meeting, Bern, Switzerland, August 4

Equalling her PB set in the 2019 Anniversary Games, Laviai Nielsen won the 400m in 50.83, which while too late for a World Championships qualifying time, is an Olympic standard. Nielsen is in the 4x400m relay squad for Budapest.

Imani Lansiquot had the best win of her career as she sped to a 11.06 100m victory.

Scott Lincoln took the shot victory while former European under-20 champion Amy Hunt set season’s bests in the sprints of 11.35 and 23.42.

European under-23 champion Ditaji Kambundji set a Swiss record 12.47 improving her 12.51 from the heats. It is also a European under-23 record.

European Indoor 3000m bronze medallist Elzan Bibić won the 1500m in a Slovenian record 3:34.20 with George Mills a close third in 3:34.58.

Abbey Caldwell set an Oceania 1000m record of 2:34.63 with Revee Walcott-Nolan setting a PB 2:36.67 which moves her to 12th all-time in the UK.

Men: 200 (0.1): 1 William Reais 20.38; 2 Tarsis Orogot UGA 20.42; 3 Julian Forte JAM 20.53; 4 Ryan Zeze FRA 20.58; 5 Taymir Burnet NED 20.66

400: 1 Emmanuel Bamidele NGR 44.79; 2 Rusheen McDonald JAM 45.07; 3 Collen Kebinatshipi BOT 45.18; 4 Lionel Spitz 45.74; 5 Dylan Borlée BEL 45.76; 6 Liemarvin Bonevacia NED 45.84. B: 1 Robin Vanderbemden BEL 45.69

800: 1 Abdellatif El Guesse MAR 1:45.21; 2 Noah Kibet KEN 1:46.20; 3 Ryan Clarke NED 1:46.34; 4 Ethan Hussey GBR 1:46.38; 5 Neil Gourley GBR 1:47.26; 6 Javier Miron ESP 1:47.36; 7 Archie Davis GBR 1:47.75

1500: 1 Elzan Bibić SRB 3:34.20 NR; 2 Tom Elmer 3:34.50; 3 George Mills GBR 3:34.58; 4 Cooper Teare USA 3:34.81; 5 Sam Prakel USA 3:35.21; 6 Dominic Lokinyomo Lobalu SSD 3:35.48 NR; 7 Charles Grethen LUX 3:36.06; 8 Mike Foppen NED 3:36.40; 9 Romain Mornet FRA 3:36.49; 10 Pieter Sisk BEL 3:37.82; 11 Baptiste Mischler FRA 3:39.46

110H (0.3): 1 Tyler Mason JAM 13.22; 2 Orlando Bennett JAM 13.27; 3 Aurel Manga FRA 13.49; 4 Finley Gaio 13.69

400H: 1 Joshua Abuaku GER 48.98; 2 Constantin Preis GER 49.57; 3 Nick Smidt NED 49.63; 4 Julien Watrin BEL 49.93; Seamus Derbyshire GBR DNF. B: 1 Alastair Chalmers GBR 49.53; 2 Ramsey Angela NED 49.63

LJ: 1 J. Jeswin Aldrin IND 8.22; 2 Alejandro A. Parada CUB 8.08; 3 Simon Ehammer 8.03; 4 Chris Mitrevski AUS 7.85; 5 Lester Lescay CUB 7.84; 6 Ruswahl Samaai RSA 7.68

SP: 1 Scott Lincoln GBR 20.83; 2 Roman Kokoshko UKR 20.33; 3 Simon Bayer GER 20.03

Women:

100 (0.1): 1 Imani Lansiquot GBR 11.06; 2 Zoe Hobbs NZL 11.13; 3 Mujinga Kambundji 11.15; 4 Jonielle Smith JAM 11.28

200 (-0.1): 1 Tasa Jiya NED 22.98; 2 Marije van Hunenstijn NED 23.35; 3 Amy Hunt GBR 23.42

400: 1 Laviai Nielsen GBR 50.83; 2 Jessie Knight GBR 51.75; 3 Sharlene Mawdsley IRL 51.98; 4 Eveline Saalberg NED 52.14

1000: 1 Abbey Caldwell AUS 2:34.63 AR; 2 Linden Hall AUS 2:35.12; 3 Revee Walcott-Nolan GBR 2:36.67; 4 Sophie O’Sullivan IRL 2:37.08 NU23R; 5 Carley Thomas AUS 2:37.42; 6 Sarah McDonald GBR 2:37.46; 7 Gabriela Gajanová SVK 2:38.64 NR

100H (0.0): 1 Ditaji Kambundji 12.47 NR AU23R; 2 Amoi Brown JAM 12.51; 3 Pia Skrzyszowska POL 12.59; 4 Nadine Visser NED 12.65; 5 Sarah Lavin IRL 12.67; 6 Michelle Jenneke AUS 12.85; 7 Celeste Mucci AUS 13.02. Heat 1 (0.7): 1 Amoi Brown JAM 12.59; 2 Nadine Visser NED 12.66; 3 Natalia Christofi CYP 12.93; 4 Talie Bonds USA 12.99. Heat 2 (1.2): 1 Ditaji Kambundji 12.51 NR AU23R; 2 Pia Skrzyszowska POL 12.61; 3 Sarah Lavin IRL 12.72; 4 Michelle Jenneke AUS 12.81; 5 Celeste Mucci AUS 12.87

PV: 1 Hanga Klekner HUN 4.46; 2 Lene Onsrud Retzius NOR 4.46

LJ: 1 Agate De Sousa STP 6.80; 2 Annik Kälin 6.65; 3 Brooke Buschkuehl AUS 6.59

National Events 100 (0.3): 1 Amy Hunt GBR 11.35

Tampere Motonet Grand Prix, Finland, August 8

There were wins for Thomas Somers at 200m (20.59), Thomas Randolph at 800m (1:45.35) and Alastair Chalmers (49.67) in the 400m hurdles.

Jack Rowe (13:30.81) took a solo 5000m victory by over half a minute though Alex Bell was only fifth in the 800m in 2:00.87.

In the 100m hurdles, Jenna Blundell ran a marginally wind-assisted 13.03/2.2, a performance intrinsically superior to her 13.20/1.5 PB set in 2021.

Men:

200 (4.5): 1 Thomas Somers GBR 20.59; 2 Samuli Samuelsson 20.74; eq3 Viljami Kaasalainen 20.76/Jacob Despard AUS 20.76; 5 Adam Gemili GBR 20.80

800: 1 Thomas Randolph GBR 1:45.35; 2 Paul Anselmini FRA 1:45.51; 3 Aurele Vandeputte BEL 1:46.32; 4 Samuel Reardon GBR 1:46.40; 5 Hazem Miawad USA 1:46.58; 6 Archie Davis GBR 1:46.62

5000: 1 Jack Rowe GBR 13:30.81; 2 Tuomas Heikkilä 14:07.64

400H: 1 Alastair Chalmers GBR 49.67; 2 Marangha Mokaya GBR 50.05; 4 Jacob Paul GBR 50.41

HT: 1 Daniel Haugh USA 77.11; 2 Denzel Comenentia NED 74.61; 3 Jake Norris GBR 74.31; 4 Aaron Kangas 73.82

Women:

200 (1.1): 3 Hannah Longden GBR 23.81

800: 1 Eveliina Määttänen 1:59.99; 2 Annemarie Nissen DEN 2:00.10 NR; 3McKenna Keegan USA 2:00.14; 4 Sinclaire Johnson USA 2:00.32; 5 Alexandra Bell GBR 2:00.87; 6 Veera Mattila 2:01.12 NU23R; 7 Sara Lappalainen 2:01.16

100H (2.2): 1) Lotta Harala 12.88; 2 Luca Kozák HUN 12.92; 3 Crystal Morrison JAM 13.00; 4 Jenna Blundell GBR 13.03; 5 Reetta Hurske 13.14

400H: 1 Line Kloster NOR 56.88; 6 Nicole Kendall GBR 58.22

DT: 1 Chioma Onyekwere NGR 60.67

Ed Murphey Classic, Memphis, USA, August 4-5

World championships silver medallist Marvin Bracy-Williams ran 9.93 and 9.96 for the 100m having finished last in his heat in the USA Championships.

British 400m champion Victoria Ohuruogu was timed at 50.50 for second place. She set her PB of 50.36 in June while Cindy Sember set a season’s best of 12.87 in the 100m hurdles.

Men: 100 (0.0): 1 Marvin Bracy-Williams 9.96; 2 Oblique Seville JAM 9.98; 3 Christian Coleman 10.03; 4 Brandon Carnes 10.22. B (-0.2): 1 Emmanuel Matadi LBR 10.00; 2 Rikkoi Brathwaite IVB 10.09 NR; 3 Emanuel Archibald GUY 10.14; 4 Kyree King 10.18; 5 Tyquendo Tracey JAM 10.21. Heat 1 (-0.1): 1 Marvin Bracy-Williams 9.93; 2 Emmanuel Matadi LBR 9.97 NR; 3 J.T. Smith 10.09; 4 Rikkoi Brathwaite IVB 10.13; 5 Andre De Grasse CAN 10.16; 6 Tyquendo Tracey JAM 10.20

200 (-0.2): 1 Andre De Grasse CAN 20.19; 2 Kyree King 20.45; 3 Andrew Hudson JAM 20.51; 4 Rasheed Dwyer JAM 20.69

400: 1 Antonio Watson JAM 44.69; 2 Kirani James GRN 44.92; 3 Justin Robinson 45.09; 4 Demish Gaye JAM 45.44. B: 1 Trevor Bassitt 45.30; 2 Matthew Boling 45.31; 3 Jacory Patterson 45.48; 4 Elija Godwin 45.55

800: 1 Festus Lagat KEN 1:46.58; 2 Rajay Hamilton JAM 1:46.72; 3 Abraham Alvarado 1:46.82

1500: 1 Henry Wynne 3:34.67; 2 Johnny Gregorek 3:35.04; 3 Vincent Ciattei 3:35.55; 4 Kasey Knevelbaard 3:35.94; 5 Dillon Maggard 3:36.18; 6 Jack Anstey AUS 3:36.71; 7 Brett Meyer 3:37.72; 8 Drew Hunter 3:38.51; 9 Craig Engels 3:40.62

3000: 1 Ahmed Muhumed 7:48.01; 2 Joey Berriatua 7:49.92; 3 Alec Basten 7:54.94

110H (0.4): 1 Michael Dickson 13.37; 2 Dejour Russell JAM 13.47; 3 Dylan Beard 13.60; 4 David King GBR 13.70. Heat 1 (-1.0): 1 Dylan Beard 13.52; 2 Michael Dickson 13.67; 3 David King GBR 13.71

400H: 1 Roshawn Clarke JAM 48.52; 2 Nathaniel Ezekiel NGR 48.55; 3 Dave Kendziera 48.77; 4 Gerald Drummond CRC 49.40;

PV: 1 Sam Kendricks 5.82; 2 Chris Nilsen 5.82; 3 KC Lightfoot 5.62; 4 Zach Bradford 5.52; 4 Jacob Wooten 5.52; 6 Carson Waters 5.52

TJ: 1 Donald Scott 16.94; 2 Jah-Nhai Perinchief BER 16.85; 3 Chris Benard 16.77; 4 Omar Craddock 16.55; 5 O’Brien Wasome JAM 16.53; 7 Efe Uwaifo GBR 15.60

SP: 1 Joe Kovacs 21.72; 2 Adrian Piperi 21.67; 3 Rajindra Campbell JAM 21.59; 4 Roger Steen 21.17; 5 Darrell Hill 20.84

Women:

100 (0.5): 1 Aleia Hobbs 11.11; 2 Kortnei Johnson 11.17; 3 Kennedy Blackmon 11.25. B (0.1): 1 Ashanti Moore JAM 11.18; 2 Maia McCoy 11.24. Heat 1 (0.3): 1 Kortnei Johnson 11.16;7; 2 Javianne Oliver 11.24. Heat 2 (0.4): 1 Maia McCoy 11.19; 2 Ashanti Moore JAM 11.22

200 (-0.4): 1 Natalliah Whyte JAM 22.76; 2 Talitha Diggs 22.83; 3 Sheeren Samson Vallybouy MAS 23.33 NR. B (-0.8): 1 Favour Ofili NGR 22.94; 2 Victoria Ohuruogu GBR 23.47. 400: 1 Alexis Holmes 50.32; 2 Victoria Ohuruogu GBR 50.50; 3 Makenzie Dunmore 51.13; 4 Paola Morán MEX 51.40; 5 Candice McLeod JAM 51.71. B: 1 Jenna Prandini 51.86; 2 Amber Anning GBR 51.87; 6 Nicole Yeargin GBR 56.88

800: 1 Addy Wiley 1:59.00; 2 Shafiqua Maloney VIN 1:59.94 NR; 3 Susan Aneno UGA 1:59.95; 4 Kaela Edwards 2:00.02; 5 Emily MacKay 2:00.28; 6 Sammy Watson 2:00.36; 7 Allie Wilson 2:00.39; 8 Brenna Detra 2:00.78; 9 Kristie Schoffield 2:00.84; 10 Emily Richards 2:01.27.

1500: 1 Dani Jones 4:02.83; 2 Lucia Stafford CAN 4:03.53; 3 Anna Camp-Bennett 4:04.99; 4 Angel Piccirillo 4:05.32; 5 Emily Lipari 4:05.94; 6 Elly Henes 4:06.27; 7 Sage Hurta-Klecker 4:07.54; 8 Yume Goto JPN 4:09.61. B: 2 Gemma Finch GBR 4:15.37. MileRd: 7 Gemma Finch GBR 4:47.6

3000: 1 Kayley DeLay 8:48.56; 2 Katie Izzo 8:51.00; 3 Allie Buchalski 8:54.37

100H (0.2): 1 Alaysha Johnson 12.49; 2 Masai Russell 12.52; 3 Tia Jones 12.59; 4 Ackera Nugent JAM 12.68; 5 Devynne Charlton BAH 12.69; 6 Danielle Williams JAM 12.70; 7 Yanique Thompson JAM 12.80; 8 Cindy Sember GBR 12.94. Heat 1 (0.8): 1 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.43; 2 Masai Russell 12.50; 3 Danielle Williams JAM 12.54; 4 Ackera Nugent JAM 12.72. Heat 2 (1.1): 1 Tia Jones 12.51; 2 Alaysha Johnson 12.54; 3 Devynne Charlton BAH 12.62; 4 Yanique Thompson JAM 12.65; 5 Cindy Sember GBR 12.87; 6 Tonea Marshall 12.98

400H: 1 Deonca Bookman 56.92

PV: 1 Bridget Guy Williams 4.58; 2 Emily Grove 4.58; 3 Alysha Newman CAN 4.58; 4 Sandi Morris 4.48

LJ: 1 Chanice Porter JAM 6.67; 2 Tiffany Flynn 6.46; 3 Ruth Usoro NGR 6.42; 4 Taliyah Brooks 6.41; 5 Jasmine Moore 6.40

SP: 1 Maggie Ewen 19.17; 2 Sarah Mitton CAN 19.02; 3 Jessica Woodard 18.69; 4 Adelaide Aquilla 18.65

Ústí Nad Orlicí, Czech Republic, August 8

Double Olympic javelin champion and world record-holder Barbora Spotakova set a season’s best of 60.32m and it is the 19th time she has thrown over 60 metres since 2004 just missing out in 2018 because of the birth of her second child.

Men:

SP: 1 Tomáš Staněk 21.26

DT: 1 Victor Hogan RSA 63.44; 2 Róbert Szikszai HUN 60.44

Women: JT: 1 Barbora Špotáková 60.32; 2 Jo-Ané Van Dyk RSA 57.47; 3 Rebekah Walton GBR 55.59

World University Games, Chengdu, China, August 1-6

In a championships devoid of British athletes, the highlight was the men’s 400m won by João Ricardo Coelho in a Portuguese record 44.79, sharing the winning time with Australian Reece Holder.

Jamaican Kadrian Goldson took 100m gold in 10.04.

Men:

100 (1.2): 1 Kadrian Goldson JAM 10.04; 2 Shaun Maswanganyi RSA 10.06; 3 Chen Guanfeng 10.17; 4 Lin Yu-Hsien TPE 10.24; 5 Mateusz Siuda POL 10.24. SF2 (1.2): 1 Kadrian Goldson JAM 10.04; 2 Shaun Maswanganyi RSA 10.12; 3 Chen Guanfeng 10.16

200 (0.5): 1 Tsebo Matsotso RSA 20.36; 2 Yudai Nishi JPN 20.46; 3 Amlan Borgohain IND 20.55; 4 Ján Volko SVK 20.66; 5 Yan Haibin 20.67; 6 Wu Yen-Ming TPE 20.70. SF1 (0.9): 1 Yudai Nishi JPN 20.43; 2 Yan Haibin 20.63; 3 Andrea Federici ITA 20.70, SF 2 (1.6): 1 Tsebo Matsotso RSA 20.45; 2 Amlan Borgohain IND 20.57. SF 3 (1.1): 1 Wu Yen-Ming TPE 20.58; 2 Ján Volko SVK 20.59; 3 Aoi Inage JPN 20.64; 4 Eckardt Potgeter RSA 20.70. Heat 1 (0.6): 1 Andrea Federici ITA 20.68

400: 1 João Ricardo Coelho POR 44.79 NR; 2 Reece Holder AUS 44.79; 3 Mihai Sorin Dringo ROU 45.27 NR NU23R; 4 Naohiro Jinushi JPN 45.58; 5 Mateusz Rzeźniczak POL 45.82. SF2: 1 Naohiro Jinushi JPN 45.90. SF3: 1 Reece Holder AUS 45.75

800: 1 Maciej Wyderka POL 1:49.09; 2 Corentin Le Clezio FRA 1:49.17; 3 Zine El Abidine Lagoune ALG 1:49.23; 3 Oussama Cherrad ALG 1:49.23. SF1: 1 Corentin Le Clezio FRA 1:47.19; 2 Luis Oberbeck GER 1:47.35; 3 Zine El Abidine Lagoune ALG 1:47.39; 4 Robin Oester SUI 1:47.40. SF3: 1 Maciej Wyderka POL 1:47.00

1500: 1 Benoit Campion FRA 3:38.61; 2 Oussama Cherrad ALG 3:40.64; 3 Yervand Mkrtchyan ARM 3:40.68

5000: 1 Simon Bedard FRA 14:14.10; 2 Taiyo Yasuhara JPN 14:14.15; 3 Nursultan Keneshbekov KGZ 14:15.33

10,000: 1 Dismas Yeko UGA 28:59.25; 2 Sezgin Ataç TUR 29:06.62; 3 Yuito Yamamoto JPN 29:22.95

HM: 1 Sezgin Ataç TUR 1:04:36; 2 Ayetullah Aslanhan TUR 1:04:37; 3 Yang Kegu 1:04:48

3000SC: 1 Jens Mergenthaler GER 8:38.42; 2 Nick Jäger GER 8:40.53; 3 Atsushi Shobu JPN 8:40.84

110H (-0.2): 1 Ken Toyoda JPN 13.40; 2 Ning Xiaohan 13.44; 3 Krzysztof Kiljan POL 13.55; 4 Mikdat Sevler TUR 13.62; 5 Filip Jakob Demšar SLO 13.63; 5 David Efremov KAZ 13.63. Heat 1 (2.4): 1 Takumi Miyazaki JPN 13.53; 2 David Efremov KAZ 13.56; 3 Krzysztof Kiljan POL 13.58. Heat 2 (1.1): 1 Ken Toyoda JPN 13.29; 2 Mikdat Sevler TUR 13.51; 3 Filip Jakob Demšar SLO 13.60. Heat 3 (-0.2): 1 Nathapol Dansoongnern THA 13.65; 2 Ning Xiaohan 13.68; 3 Jakub Szymański POL 13.70

400H: 1 Peng Ming-Yang TPE 48.62 NR; 2 Ismail Nezir TUR 48.72 NU23R; 3 Xie Zhiyu 48.78 NR; 4 Berke Akçam TUR 48.93; 5 Gabriele Montefalcone ITA 49.36; 6 Mehdi Pirjahan IRI 49.53. SF1: 1 Peng Ming-Yang TPE 48.97; 2 Berke Akçam TUR 49.08; 3 Xie Zhiyu 49.25; 4 Mehdi Pirjahan IRI 49.33 =NR; 5 Krzysztof Hołub POL 49.36. SF2: 1 Gabriele Montefalcone ITA 49.15; 2 Ismail Nezir TUR 49.51; 3 Lindokuhle Gora RSA 49.57; 4 Matej Baluch SVK 49.59; 5 Song Jiahui 49.79; 6 Mohamed Dahim Al Mouaoui KSA 49.92. Heat 1: 1 Gabriele Montefalcone ITA 49.99

HJ: 1 Vladyslav Lavskyy UKR 2.25; 2 Fu Chao-Hsuan TPE 2.20; 3 Roman Petruk UKR 2.20; 3 Tsai Wei-Chih TPE 2.20; 3 Gergely Török HUN 2.20

PV: 1 Urho Kujanpää FIN 5.55; 2 Phassapong Unsum-Ang THA 5.55; 3 Koen van der Wijst NED 5.45

LJ: 1 Zhang Jingqiang 7.93; 2 Wen Hua-Yu TPE 7.83; 3 Lin Chia-Hsing TPE 7.83; 4 Shu Heng 7.82. Qual: 1 Shu Heng 8.00; 2 Wen Hua-Yu TPE 7.93

TJ: 1 Su Wen 17.01; 2 Necati Er TUR 16.83; 3 Huang Huafeng 16.76. Qual: 1 Su Wen 17.14; 2 Necati Er TUR 16.69

SP: 1 Konrad Bukowiecki POL 20.23; 2 Szymon Mazur POL 19.20; 3 Xaver Hastenrath GER 18.69

DT: 1 Oskar Stachnik POL 63.00; 2 Kai Chang JAM 61.82; 3 Oussama Khennoussi ALG 61.33; 4 Alessio Mannucci ITA 61.03

HT: 1 Wang Qi 73.63; 2 Decio Andrade POR 73.43; 3 Dawid Piłat POL 72.27

JT: 1 Edis Matusevičius LTU 80.37; 2 Cyprian Mrzygłód POL 80.02; 3 Topias Laine FIN 78.42; 4 Rin Suzuki JPN 78.41

Dec: 1 Vilém Stráský CZE 7925; 2 Edgaras Benkunskas LTU 7879; 3 Alec Diamond AUS 7812

20kmW: 1 Salih Korkmaz TUR 1:23:40; 2 Qian Haifeng 1:24:40; 3 Haruki Manju JPN 1:25:32

4×100: 1 CHN 38.80; 2 THA 38.80; 3 RSA 38.83; 4 TPE 38.86; 5 JPN 38.92; 6 POL 38.96. Heat 1: 1 RSA 38.73; 2 JPN 38.98. Heat 2: 1 CHN 38.93. Heat 3: 1 POL 38.74

4×400: 1 TUR 3:03.46; 2 POL 3:05.10; 3 RSA 3:05.17

Women:

100 (0.2): 1 Patrizia van der Weken LUX 11.22; 2 Viktória Forster SVK 11.34; 3 Magdalena Lindner AUT 11.44. SF1 (1.1): 1 Patrizia van der Weken LUX 11.24. SF 2 (0.3): 1 Viktória Forster SVK 11.37; 2 Magdalena Lindner AUT 11.41. Heat 5 ( 0.4): 1 Liang Xiaojing 11.34

200 (0.6): 1 Nikola Horowska POL 23.00; 2 Marlena Granaszewska POL 23.20; 3 Banele Shabangu RSA 23.29. SF2 (1.0): 1 Banele Shabangu RSA 23.09

400: 1 Marlie Viljoen RSA 52.38; 2 Corrssia Perry USA 52.62; 3 Barbora Malíková CZE 52.66

800: 1 Laura Pellicoro ITA 2:04.20; 2 Knight Aciru UGA 2:04.34; 3 Charne Swart RSA 2:04.73

1500: 1 Laura Pellicoro ITA 4:15.82; 2 Vera Hoffmann LUX 4:16.47; 3 Şilan Ayyıldız TUR 4:17.26

5000: 1 Mariana Machado POR 16:02.58; 2 Xia Yuyu 16:04.00; 3 Risa Yamazaki JPN 16:08.86; 4 Amalie Manshus Sæten NOR 16:08.90

10,000: 1 Xia Yuyu 33:48.35; 2 Yayla Günen TUR 34:05.03; 3 Fatma Karasu TUR 34:10.97

HM: 1 Hikaru Kitagawa JPN 73:17; 2 Yayla Günen TUR 73:31; 3 Fatma Karasu TUR 74:28

3000SC: 1 Cara Feain-Ryan AUS 9:46.02; 2 Semra Karaslan TUR 9:50.42; 3 Georgia Winkcup AUS 9:51.22

100H (1.0): 1 Viktória Forster SVK 12.72 NR NU23R; 2 Wu Yanni 12.76; 3 Jyothi Yarraji IND 12.78 NR; 4 Veronica Besana ITA 12.98. SF2 (1.1): 1 Wu Yanni 12.86; 2 Veronica Besana ITA 12.98; 2 Anna Tóth HUN 12.98. Heat 4 (-0.5): 1 Wu Yanni 12.98

400H: 1 Alice Muraro ITA 55.48; 2 Marlene Ewellyn dos Santos BRA 56.45; 3 Sára Mátó HUN 56.58; 4 Daniela Ledecká SVK 56.71. SF1: 1 Alice Muraro ITA 56.54; 2 Marlene Ewellyn dos Santos BRA 56.97. Heat 1: 1 Alice Muraro ITA 56.97. Heat 3: 1 Rogail Joseph RSA 56.43

HJ: 1 Rose Yeboah GHA 1.94 NR; 2 Elena Kulichenko CYP 1.91; 3 Venla Pulkkanen FIN 1.88

PV: 1 Angelica Moser SUI 4.62; 2 Chen Qiaoling 4.30; 2 Albane Dordain FRA 4.30; 2 Berenice Petit FRA 4.30

LJ: 1 Nikola Horowska POL 6.60; 2 Magdalena Bokun POL 6.41; 3 Bhagavathi Bhavani IND 6.32. Qual: 1 Merle Homeier GER 6.56

TJ: 1 Tuğba Danişmaz TUR 14.31 NR; 2 Diana Zagainova LTU 14.02; 3 Adrianna Laskowska POL 13.83. Qualification: 1 Tuğba Danişmaz TUR 14.01

SP: 1 Song Jiayuan 18.56; 2 Eliana Bandeira POR 17.47; 3 Lea Riedel GER 17.32. Qual: 1 Song Jiayuan 18.19

DT: 1 Antonia Kinzel GER 59.18; 2 Yolandi Stander RSA 57.89; 3 Xie Yuchen 57.62

HT: 1 Li Jiangyan 71.20; 2 Xu Xinying 69.45; 3 Aleksandra Śmiech POL 68.65

JT: 1 Eda Tuğsuz TUR 59.05; 2 Su Lingdan 57.87; 3 Jana Van Schalkwyk RSA 57.45

Hep: 1 Isabel Posch AUT 6107; 2 Yuliya Loban UKR 6063; 3 Lydia Boll SUI 5923

20kmW: 1 Meryem Bekmez TUR 1:33:53; 2 Eliška Martínková CZE 1:33:58; 3 Gao Lan 1:35:28

4×100: 1 CHN 43.70; 2 POL 44.20; 3 RSA 44.36. Heat 1: 1 POL 44.07. Heat 2: 1 CHN 43.84

4×400: 1 POL 3:32.81; 2 BRA 3:34.31; 3 SUI 3:34.57

Helsingborg, Sweden, August 7

Men:

DT: 1 Daniel Ståhl 65.22; 2 Gudni Valur Guðnason ISL 62.29; 3 Simon Pettersson 60.39; 4 Connor Bell NZL 60.18

Women:

DT: 1 Julia Harting GER 61.16; 2 Vanessa Kamga 58.80

Offenburg, Germany, August 6

Men:

JT: 1 Julian Weber 83.29; 2 Cameron McEntyre AUS 81.41; 3 Maurice Voigt 77.53; 4 Johannes Vetter 77.35

Women:

JT: 1 Haruka Kitaguchi JPN 61.88; 2 Tori Peeters NZL 61.32; 3 Jo-Ané Van Dyk RSA 60.37; 4 Līna Mūze-Sirmā LAT 59.19; 5 Christin Hussong 56.79

Fujiyoshida, Japan, August 6

Men:

100 (-1.0): 1 Shuhei Tada 10.20. Heat 1 (0.2): 1 Kim Kuk-Young KOR 10.25. Heat 2 (1.6): 1 Shuhei Tada 10.13; 2 Takuya Kawakami 10.25. Heat 3 (0.7): 1 Akihiro Higashida 10.24; 2 Hiroto Fujiwara 10.24; 3 Ryota Suzuki 10.25

200 (-1.5): 1 Yoshihiro Someya 20.79. Heat 2 (0.6): 1 Yoshihiro Someya 20.69

400: 1 Daichi Tomita 46.35

400H: 1 Tatsuhiro Yamamoto 49.53; 2 Hiroya Kawagoe 49.94. B: 1 Kazunari Takada 49.65

Women:

100H (-0.3): 1 Yuki Omatsu 13.22; 2 Chisato Kiyoyama 13.22

Russian Championships, Chelyabinsk, August 3-6

Danil Lysenko jumped 2.33m in the high jump in an event which saw Belarus athletes also compete.

Men:

100 (0.6): 1 Yaroslav Tkalich 10.16; 2 Konstantin Krylov 10.22; 3 Danila Ten 10.25. Heat 3 (1.1): 1 Yaroslav Tkalich 10.21

200 (2.5): 1 Konstantin Krylov 20.52; 2 Andrey Lukin 20.59; 3 Danyil Roslyakov 20.66

400: 1 Saveliy Savlukov 45.41; 2 Aleksandr Masyutenko 46.10; 3 Artyom Araslanov 46.20

800: 1 Konstantin Kholmogorov 1:46.27; 2 Sergey Dubrovskiy 1:46.44; 3 Yan Sloma BLR 1:47.38

1500: 1 Sergey Dubrovskiy 3:45.36; 2 Aleksey Butranov 3:45.70; 3 Anton Kulyatin 3:45.74. Heat 1: 1 Anton Kulyatin 3:44.85. Heat 3: 1 Illia Karnavukhau BLR 3:44.42

5000: 1 Vladimir Nikitin 13:19.58; 2 Anatoliy Rybakov 13:34.50; 3 Yevgeniy Rybakov 13:34.78; 4 Yevgeniy Kunts 13:58.87

10,000: 1 Vladimir Nikitin 28:05.26; 2 Anatoliy Rybakov 28:41.34; 3 Yevgeniy Rybakov 28:41.54

3000SC: 1 Maksim Yakushev 8:31.34; 2 Dzmitry Ivanenka BLR 8:33.20; 3 Yuriy Kloptsov 8:34.61

110H (2.6): 1 Anatoliy Kiselyov 13.36; 2 Vitali Parakhonka BLR 13.37; 3 Sergey Shubenkov 13.48; 4 Konstantin Shabanov 13.62; 5 Filipp Shabanov 13.63. Heat 1 (1.8): 1 Artem Makarenko 13.43; 2 Konstantin Shabanov 13.67; 3 Sergey Shubenkov 13.68. Heat 2 (0.4): 1 Anatoliy Kiselyov 13.52; 2 Vitali Parakhonka BLR 13.55

400H: 1 Fyodor Ivanov 49.06; 2 Vladimir Lysenko 49.61; 3 Vadim Kukalyov 49.98. Heat 1: 1 Fyodor Ivanov 49.54; 2 Dmitriy Pasechnik 49.71

HJ: 1 Danil Lysenko 2.33; 2 Ilya Ivanyuk 2.23; 3 Matvey Tychinkin 2.23

PV: 1 Timur Morgunov 5.87; 2 Aleksandr Solovyov 5.82; 3 Mikhail Shmykov 5.77; 4 Georgiy Gorokhov 5.50

LJ: 1 Artyom Primak 7.89; 2 Daniyil Chechela 7.88; 3 Yuriy Ozhgibesov 7.85

TJ: 1 Dmitriy Chizhikov 16.77; 2 Vitaliy Pavlov 16.50; 3 Kirill Kovalenko 16.50

SP: 1 Aleh Tamashevich BLR 20.78; 2 Maksim Afonin 20.06; 3 Aleksandr Lesnoy 19.90

DT: 1 Aleksey Khudyakov 64.51; 2 Aleksandr Dobrenshkiy 60.96; 3 Viktar Trus BLR 59.24. Qual: Aleksey Khudyakov 62.82

HT: 1 Valeriy Pronkin 77.59; 2 Aliaksandr Shymanovich BLR 76.77; 3 Denis Lukyanov 74.66

JT: 1 Aliaksei Katkavets BLR 84.12; 2 Boris Bezdolniy 84.06; 3 Nikolay Orlov 78.18

Dec: 1 Arseniy Yelfimov 7985; 2 Yevgeniy Sarantsev 7841; 3 Ilya Shkurenyov 7801

10000W: 1 Vasiliy Mizinov 38:28.63; 2 Maksim Pyanzin 39:20.04; 3 Maksim Denisov 39:24.03

4×100: 1 Sankt Peterburg 40.05

4×400: 1 Krasnodarskiy Kr. 3:02.78

Women:

100 (0.7): 1 Kristina Makarenko 11.11; 2 Ulyana Bazhenova 11.42; 3 Yuliya Karavayeva 11.46. Heat 3 (0.3): 1 Kristina Makarenko 11.10

200 (1.4): 1 Vera Filatova 22.68; 2 Ulyana Bazhenova 22.78; 3 Anastasiya Romanova 22.87; 4 Natalya Kombarova 22.95

400: 1 Polina Miller 50.99; 2 Anna Sadovnicheva 51.82; 3 Veronika Arkhipova 51.88. Heat 3: 1 Polina Miller 51.31

800: 1 Maria Prokhorets 2:01.84; 2 Olga Rodyoshkina 2:03.13; 3 Anastasiya Madysheva 2:03.50. Heat 3: 1 Anhelina Ravich BLR 2:02.96

1500: 1 Svetlana Aplachkina 4:15.24; 2 Aleksandra Gulyayeva 4:15.52; 3 Lyubov Dubrovskaya 4:17.92

5000: 1 Svetlana Aplachkina 15:31.80; 2 Lyubov Dubrovskaya 15:37.79; 3 Svetlana Dorofeyeva 15:39.06

10,000: 1 Anna Vikulova 32:37.39; 2 Valeriya Zhandarova 33:16.91; 3 Svetlana Simakova 33:45.19

3000SC: 1 Yekaterina Ivonina 9:17.74; 2 Olga Vovk 9:21.50; 3 Anna Tropina 9:35.33

100H (1.0): 1 Elvira Hrabarenka BLR 12.63; 2 Ruslana Rashkovan BLR 12.96; 3 Sviatlana Parakhonka BLR 12.97

400H: 1 Emilia Tangara 56.31; 2 Kristina Vershinina 56.94; 3 Katsiaryna Belanovich BLR 57.00

HJ: 1 Karyna Demidik BLR 1.97; 2 Kristina Korolyova 1.91; 3 Adelina Andreyeva 1.91; 4 Natalya Spiridonova 1.89; 5 Tatyana Yermachenkova 1.89

PV: 1 Polina Knoroz 4.62; 2 Aksana Gataullina 4.55; 3 Tatyana Kalinina 4.55

LJ: 1 Viyaleta Skvartsova BLR 6.71; 2 Yelena Sokolova 6.53; 3 Yekaterina Levitskaya 6.45. Qual: Yekaterina Levitskaya 6.60

TJ: 1 Yekaterina Koneva 14.79; 2 Darya Nidbaykina 14.39; 3 Viyaleta Skvartsova BLR 14.23w; 4 Valeriya Volovlikova 13.92w. Qual: Yekaterina Koneva 14.06w; Darya Nidbaykina 14.06; Viyaleta Skvartsova BLR 14.06w

SP: 1 Aliona Dubitskaya BLR 19.06; 2 Snezhana Trofimets 17.53; 3 Alyona Gordeyeva 17.17; 4 Alena Trus BLR 17.06

DT: 1 Violetta Ignatyeva 59.14; 2 Anastasiya Vityugova 58.13; 3 Mariya Ogritsko 57.60

HT: 1 Sofiya Palkina 69.93; 2 Yelizaveta Tsareva 69.76; 3 Alena Sobaleva BLR 68.48

JT: 1 Ella Vedeneyeva 59.20; 2 Mayya Bogatyryova 58.25; 3 Valeriya Putilina 57.12; 4 Yuliya Makeyeva BLR 56.58; 5 Tatsiana Khaladovich BLR 55.12

Hep: 1 Valeriya Moskvitina 6089; 2 Sophia Yakushina 6020; 3 Yelizaveta Slobodenyuk 5933

10000W: 1 Elvira Khasanova 43:14.45; 2 Reykhan Kagramanova 44:05.77; 3 Darya Golubechkova 44:46.60

4×100: 1 Sankt Peterburg 43.76

4×400: 1 BLR 3:30.27; 2 Moskva 3:32.49; 3 Sankt Peterburg 3:35.50

