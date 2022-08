Quick times in British Milers’ Club races at Loughborough, plus Tooting and Stretford in our UK track and field results round-up for August

SAUCONY BMC GRAND PRIX, Loughborough, August 27



Ben Pattison won the overall men’s Grand Prix title by moving up to 1500m and destroying his 1500m PB with a fast last lap and running 3:39.14.

Calli Thackery won a poorly attended 5000m where she was the only British competitor and there was only one other finisher and her largely solo 15:20.65 gave her time bonuses and the overall women’s Grand Prix title and, like Pattison, won the £1000 prize.

Tom Keen won the 800m in 1:46.99 and Hugo Milner took the 5000m in 13:49.89 from Jacob Cann’s 13:51.25 PB.

World under-20 finalist Abigail Ives finished second in an exciting 800m in a PB 2:01.56 to American Brenna Detra’s 2:01.49.

Jamaica’s world and Olympic 800m finalist Natoye Goule was a welcome addition to the field and she moved up to 1500m and won in 4:10.70 from Eloise Walker (4:12.13) and Hannah Nuttall (4:12.54).

Men

800: A: 1 T Keen (C&C) 1:46.99; 2 D Locke (Card) 1:47.39; 3 A Botterill (York) 1:47.57; 4 M Milner (IRL) 1:47.98; 5 B Murphy (Ton) 1:48.57; 6 C Harrison (USA) 1:48.72; 7 R Clarke (NED) 1:48.79; 8 R Surlis (IRL) 1:48.84; 9 Z Curran (WSEH) 1:49.61. B: 1 T Bilyard (Gt Yar) 1:49.42; 2 B Brunswick (Sale) 1:49.70; 3 W Onek (Sale) 1:49.96; 4 S MacKay (Shet) 1:50.00; 5 J Minshull (Cov, U20) 1:51.30. C: 1 E Hunter (Leeds C) 1:50.43; 2 J Dempsey (SB) 1:50.67; 3 T Lewis (NED) 1:51.52; 4 D Proctor (Sale, M35) 1:52.05. D: 1 S O’Loughnane (BMH, U20) 1:52.03; 3 I Rothwell (C&C, U20) 1:52.92; 4 S Stephens (Vale R, U20) 1:53.08; 6 O Capps (Exe, U20) 1:54.74; 7 J Rashbrook (Bas, U20) 1:55.14; 8 V Nutakor (NEB, M35) 1:55.17. E: 6 J Morgan (Menai, U20) 1:55.48; 7 J Phillips (Kil’k, U17) 1:56.50. 1500: A: 1 B Pattison (BMH) 3:39.14; 2 S Pihlström (SWE) 3:39.58; 3 J Young (Morp) 3:40.61; 4 P Dever (Prest) 3:41.32; 5 K Elliott (Falk) 3:41.76; 6 G Berlin (SWE) 3:42.30; 7 D Bebbington (B’burn) 3:42.91; 8 D Howells (AFD) 3:43.53; 9 A Milligan (NBH) 3:43.70; 10 D Mullarkey (Leeds C) 3:44.10; 11 B Anderiessen (NED) 3:45.77; 12 E Hussey (Leeds C, U20) 3:46.33. B: 1 O Silvander (SWE) 3:48.02; 7 D Race (Gate, U20) 3:49.71. C: 1 M Pearce (SB) 3:47.11; 5 G Stevens (BMH, U20) 3:51.68; 7 P Clisham (Cov, U20) 3:53.47. D: 3 W Singleton (Shrews, U20) 3:55.24; 5 T Shaw (York, U20) 3:55.87; 10 O Patton (Kilb, U17) 3:59.27. E: 1 E Bird (Poole, U20) 3:54.19; 2 F Kavanagh (Lough S, U20) 3:56.88; 4 J Davies (Der, U20) 3:57.90; 5 M Cummings (Herne H, M35) 3:58.34. Mile: A: 1 M Heyden (AFD) 4:13.82. 5000: A: 1 H Milner (Der) 13:49.89; 2 J Cann (NEB) 13:51.25; 3 W Battershill (Erme) 13:56.83; 4 S Stirling (Falk) 13:59.18; 5 L Jagger (Shef/Dearn) 14:05.49; 6 E Wikshåland (NOR) 14:11.02; 7 T Lefroy (THH) 14:14.70; 8 S Gebreselassie (Belg) 14:20.69; 9 J Glen (I’clyde) 14:26.39; 11 T Graham-Marr (Centr) 14:37.58. B: 4 M Campion (Notts) 14:35.07; 5 A Barber (Harb, U20) 14:37.24; 8 E Richards (IRL, U20) 15:02.85; 9 K Watson (Mans, M35) 15:06.86; 10 J Wardle (Rush, U20) 15:08.89; 12 B Draper (Der, U20) 15:11.24. 3000SC: A: 1 F Daly (IRL) 8:57.87; 2 G Phillips (Donc) 9:23.84



Women:

800: A: 1 B Detra (USA) 2:01.49; 2 A Ives (Bas, U20) 2:01.56; 3 S Driscoll (Liv H) 2:04.51; 4 C Mooney (IRL) 2:04.95; 5 I Ives (Bas) 2:05.18; 6 R Linington-Payne (Card) 2:05.66. B: 1 E Greenway (Clee, U20) 2:06.61; 2 N Bridson Hubbard (B&B) 2:07.37; 3 H Cameron (A’deen) 2:07.43; 4 A Clark (WG&EL) 2:09.57; 5 S Huxham (Hallam) 2:09.74; 9 I Burke (Sale, U20) 2:11.98. C: 1 A Bennett (Kett, U17) 2:10.20; 3 K Brady-Jones (Wirr, U20) 2:14.76; 6 T Cyrus (E&H, W35) 2:19.08. 1500: A: 1 N Goule (JAM) 4:10.70; 2 E Walker (Edin) 4:12.13; 3 H Nuttall (Charn) 4:12.54; 4 K Mhlanga (Herts P) 4:16.31; 5 S Thøgersen (DEN, U20) 4:16.60; 6 M Keith (I’ness) 4:17.26; 7 B Morley (Leeds C) 4:17.70; 8 R Johnson (High) 4:18.71; 9 M Davies (Sale) 4:22.25; 10 A Wright (Phoe, U20) 4:23.68; 11 M Deadman (BMH) 4:26.66; 12 J Hodder (Wirr) 4:27.66; 14 T Brockley-Langford (Salf) 4:29.34. B: 1 E Pound (Shef/Dearn) 4:24.05; 2 A Eykelbosch (Dac) 4:26.93; 3 M Hudson (Der) 4:28.35; 4 L Gilbert (WG&EL) 4:29.25; 13 J Jagger (Holm, W35) 4:45.41; 14 A Dodd (J&H, W35) 4:46.12. 5000: A: 1 C Thackery (Hallam) 15:20.65; 2 S Pingpank (GER) 16:32.78

KIDDERMINSTER & STOURPORT AC MIKE LAMBERT OPEN, Stourport, August 28

U13 mixed events: JT: A: 1 S Clarke (Tel, U13W) 25.28



Mixed events: 100: r1.2 (-1.3): 5 E Ledden (Strat, W60) 15.1. r1.5 (0.1): 4 P Mould (B&R, M65) 13.5. 200: r2: 6 E Ledden (Strat, W60) 31.9. r5 (-0.7): 6 A James (K&S, M55) 26.4. 400: r2: 2 D Mould (B&R, M35) 50.2; 4 A James (K&S, M55) 59.7. 800: r5: 4 M Moon (Worc, M40) 2:03.6. HJ: B: 1 C Green (Chelt, U13) 1.55. D: 1 A Cresswell (Worc, M40) 1.65. LJ: D: 6 E Ledden (Strat, W60) 3.68. TJ: A: 4 J Turner-Smith (Droit, W40) 9.09; 7 J Wakelam (B&R, W60) 7.00. SP: B: 1 T Stoddart (Tel, U20W) 11.20. SP: C: 2 L Foster (RSC, W55) 8.56. DT: 3 L Foster (RSC, W55) 24.33. JT: B: 1 C Colbert (Here, U20W) 43.72. JT: A: 1 J Day (Worc, U15W) 33.18



Men: Mile: 2 M Jeavons (Worc, M45) 4:57.1. SP: B: 1 J Matthews (Halesowen A.C.C) 14.26. SP: A: 2 D Morris (K&S, M55) 10.32. DT: 1 S Brown (Horsh BS) 40.83



Women: HT: 1 K Lambert (K&S) 43.26. HT: 1 J Wakelam (B&R, W60) 29.44. JT: B: 3 J Wakelam (B&R, W60) 20.24

NIGHT OF MAD MILES, Ewell, August 25

Mixed events:

Mile: r4: 5 D Norman (E&E, W45) 5:48.7. r6: 7 L Rooney (King T, W40) 5:27.6; 8 T Tuohy (Dulw, M60) 5:27.9



Men:

Mile: r8: 5 G Englefield (S Lon, M45) 4:58.6; 8 T Booth (G&G, M55) 5:04.1. r9: 2 P Howard (B&H, M40) 4:40.1; 11 S Winder (E&E, M50) 4:52.2

ACTIVEGSY 10,000m OPEN, St. Peter Port, August 25

Mixed events: 10,000: 9 N Petit (Guern, W) 38:44.82

BMC REGIONAL RACES, Tooting Bec, August 24

Australian Charlie Hunter won the men’s 800m in from US under-20 1500m record-holder Hobbs Kessler who set a huge 800m PB of 1:46.87.

The junior then impressively won the mile in 3:58.73 just ahead of Eric Avila’s 3:58.74.

Georgia Bell won the women’s mile in a PB 4:33.66 to go fourth in the UK outdoor 2022 rankings.

Though Lucy Elliott was over two minutes down on her 25-year-old PB, her 17:36.00 5000m broke the British UK W55 record by 0.4 of a second.

Men: 800: A: 1 C Hunter (AUS) 1:46.19; 2 H Kesler (USA, U20) 1:46.87; 3 C Harrison (USA) 1:47.24; 4 J Chambers (Ton) 1:50.55; 5 T Randolph (Tam) 1:50.76; 6 M Pingpank (GER) 1:51.06. B: 2 A Riley (B&H, U17) 1:56.31; 6 A Brown (WG&EL, M45) 2:01.47. Mile: A: 1 H Kesler (USA, U20) 3:58.73; 2 E Avila (USA) 3:58.74; 3 J Dempsey (SB) 4:05.01; 4 J Trigwell (Belg) 4:08.86; 5 E Pierce (NEB) 4:09.30; 9 A Hudson (Sutt, U20) 4:16.83. 5000: A: 5 T Hutton (B’works, U20) 15:24.33; 8 J O’Connell (Harb, U20) 15:40.80

Mixed events: 800: C: 2 M Cummings (Herne H, M35) 1:57.00; 7 T Rawlings (USA, W) 1:59.36; 9 R Clayton (Arena, M35) 2:01.98. E: 3 A Wright (Phoe, U20W) 2:07.46; 4 G Vans Agnew (Craw, W) 2:08.86; 5 M Squibb (B&B, U20W) 2:11.09. F: 5 L Unwin (Reig, U17W) 2:14.08; 6 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:14.37. G: 2 L Wright (Herne H, U15W) 2:13.52; 3 H Clark (B&B, U20W) 2:14.34; 5 T Cyrus (E&H, W35) 2:16.52. 5000: B: 1 A Russell (Dulw, M45) 16:19.71; 6 L Elliott (Win, W55) 17:36.00

Women: Mile: C: 1 G Bell (SB) 4:33.66; 2 R Johnson (High) 4:39.47; 3 G Grgec (Herne H) 4:41.52; 4 S Pingpank (GER) 4:47.61

WATFORD OPEN GRADED MEETING, Watford, August 24

UK Championships 1500m finalist Niamh Bridson-Hubbard improved her 1500m PB by 1.7 seconds to 4:12.42.

Former European Indoor medallist Melissa Courtney-Bryant, who competed in the 1500m in the major Championships at Eugene, Birmingham and Munich, ran 8:51.35 in the 3000m.

Mixed events: 200: r1 (0.3): 2 D Hinds (Serp, M70) 30.10; 3 H Kehoe (Lon Hth, W55) 30.87. r2 (0.6): 2 H Kyere-Aidoo (Hill, U13W) 27.68. r3 (0.4): 3 W MacGee (Bed C, M50) 25.08. r4 (0.2): 1 R Nasir Taib (Malaysia) 21.59. 400: r1: 1 D Wood (Bir, U15) 57.66. r2: 2 Z Aliabdi (Hill, U15) 55.67; 5 M Vassiliou (E&H, M60) 58.46. r3: 2 K Kazemaks (Woking, M35) 52.11. 1500: r1: 11 C Anthony (W Suff, W55) 5:49.40. r2: 3 S Bosher (Bed C, W40) 5:06.21. r3: 4 H Harrison (Chelm, U13W) 5:04.12; 5 P York (ESM, M60) 5:04.43. r4: 2 O Forrest (B Beagles, U15W) 4:46.09; 3 E Harrold (Chelm, U13W) 4:48.12; 5 I Harrison (HW, U13W) 4:51.93; 6 Z Allan (WSEH, U13W) 4:52.25; 8 K Gorman (Chilt, U13W) 4:54.20. r5: 7 K Scott (AFD, U13W) 4:53.33. r6: 4 V Rudkin (W&SV, U15W) 4:42.50; 7 D Orbell (AFD, U13) 4:46.35; 9 L Power (W&SV, U13W) 4:48.03; 10 J Christmas (C&C, U13W) 4:48.24. r7: 6 J Elvin (Thurr, U20W) 4:37.36; 7 C Godfrey (SB, M50) 4:38.39; 8 B Rivero-Stevenet (AFD, U13) 4:42.60; 9 E Loosley (C&C, U17W) 4:43.04; 11 J Richardson (Oxf C, M55) 4:44.34. r8: 2 S Atkinson (Phoe, M55) 4:31.92; 9 T Ford (Chilt, U13) 4:40.44. r9: 4 A Hancock (Read, W) 4:23.25; 6 S Monk (G&G, W) 4:24.17; 8 R McClay (Brack, W) 4:24.54; 9 S Crumly (Read, W) 4:25.32; 13 K Willis (Norw, W) 4:29.19. r10: 8 S Coombes (Herne H, M50) 4:21.33; 11 A Shipley (MKDP, W) 4:23.95; 12 C Nolan (HW, W) 4:24.68. r11: 5 G Crush (Norw, M40) 4:11.69; 8 K Mhlanga (Herts P, W) 4:14.86; 9 L Newell (Abing, M45) 4:15.50. r12: 10 J McAllen (W’vney, U15) 4:11.89; 12 N Bridson Hubbard (B&B, W) 4:12.42. r13: 1 J Dargan (AFD, U17) 3:55.95; 5 C Norman (S Lon, U17) 3:59.42. r14: 6 H Norman (S Lon, U20) 3:53.83; 8 C Foley (K&P, U17) 3:55.19; 10 C Hudson (Harrow, U20) 3:56.78. 3000: 2 M Courtney-Bryant (Poole, W) 8:51.35; 9 G Kersey (Bas, W) 9:18.57; 14 S Coombes (Herne H, M50) 9:31.35; 16 N Scott (AFD, W) 9:33.39. LJ: 1 L Sinnott (B’mth, M40) 6.25; 3 S Nash (TVH, M50) 5.05; 11 C St. John-Coleman (Chelm, W60) 3.44

BMC GOLD STANDARD RACES, Stretford, August 23

World under-20 800m bronze medallist Ethan Hussey, who also finished sixth in the 1500m final in Colombia, improved his 800m PB to 1:46.61 to go top in the 2022 junior rankings and sixth all-time in the UK under-20 all-time rankings.

Only Max Burgin (1:44.14), David Sharpe (1:45.64), Steve Ovett (1:45.77), Kyle Langford (1:45.78) and John Gladwin (1:46.46) are quicker on the all-time lists.

Men

800: A: 1 E Hussey (Leeds C, U20) 1:46.61; 2 O Høsteland Solbu (NOR, U20) 1:47.03; 3 K McGrath (IRL) 1:48.25; 4 S MacKay (Shet) 1:48.51; 5 D Bebbington (B’burn) 1:49.01; 6 B Brunswick (Sale) 1:49.50; 7 W Onek (Sale) 1:49.58; 8 S Gee (Sale) 1:51.45. B: 1 D Race (Gate, U20) 1:49.44; 2 B Sandilands (Fife, U20) 1:50.07; 3 E Hunter (Leeds C) 1:50.13; 4 D Mullarkey (Leeds C) 1:50.40; 5 D Proctor (Sale, M35) 1:50.43; 6 N Jensen (DEN) 1:51.49. C: 1 R Elston (Charn, U20) 1:51.45; 2 A Oladiti (Sale) 1:51.62; 4 C McLew (Cambus) 1:51.84; 6 P Clisham (Cov, U20) 1:52.32; 7 S Stephens (Vale R, U20) 1:52.49. D: 1 D Carney (Vale R, U20) 1:54.19; 2 S Temple (Hart AC, U20) 1:54.25; 4 C Mcleod (Pit, U17) 1:57.10. 1500: 1 A Gruen (MKDP) 3:45.24; 2 A Fjeld Halvorsen (NOR, U17) 3:45.61; 3 T Moran (IRL) 3:46.70; 4 I Rothwell (C&C, U20) 3:47.85; 5 C Jones (Corn) 3:48.03; 6 M Bostock (Wake) 3:48.29; 7 E O’Shea (Charn) 3:49.07; 8 G Keen (C&C, U20) 3:51.90; 9 P Bradshaw (I’clyde, U20) 3:52.19; 10 A Thomson (Fife, U20) 3:53.70. B: 2 C Harper (Giff N, U20) 3:50.40; 3 A McGill (Living, U20) 3:51.25; 6 F Proffitt (Traff, U20) 3:55.33; 8 T Shaw (York, U20) 3:56.10



Women

800: A: 1 M Hoelsveen (NOR, U20) 2:03.28; 2 C Mooney (IRL) 2:03.59; 3 H Nuttall (Charn) 2:04.08; 4 E Simpson (Shef/Dearn) 2:04.26; 5 M O’Sullivan (IRL) 2:04.26. B: 1 E Pound (Shef/Dearn) 2:09.96; 2 M Thomson (Tm E Loth, U17) 2:12.06; 4 K Brady-Jones (Wirr, U20) 2:14.41; 5 M McClelland-Brooks (I’clyde, U17) 2:15

TRAFFORD GRAND PRIX, Stretford, August 23

Mixed events: 800: r1: 1 J Rowley (Macc, U15) 2:05.18; 2 A MacNab (Vale R, U15) 2:05.45. r4: 2 M Ramsden (B’burn, U20) 1:54.43. r5: 1 D Holman (B’burn, U20) 1:53.98; 2 L Beagley (Living, U20) 1:54.78; 3 D Thompson (B’burn, U17) 1:55.19; 5 I Leydon (Vale R, U17) 1:57.61. r7: 7 C Wilkinson (Bury, M35) 2:04.88. r9: 1 A Stratton (B’burn, U20W) 2:12.71; 2 E MacFarlane (Pit, U17W) 2:13.39; 5 J Lark (W Ches, U17W) 2:15.65. 1500: r1: 5 J Redmond (Liv H, U17) 4:04.76; 7 D Rae (Fife, M35) 4:09.50; 9 J Doherty (Liv H, M35) 4:12.52; 11 I Fry (Newb, W) 4:17.28. r2: 4 S Pennycook (Fife, W) 4:22.24; 7 T Brockley-Langford (Salf, W) 4:26.13. r3: 2 M Burns (Chor ATC, U20W) 4:38.88; 4 I Holt (B’burn, U17W) 4:42.04. 3000: r1: 2 B Fish (B’burn, M40) 8:34.50; 3 R Marshall (Fife, U17) 8:46.86. r2: 1 L Huxley (Prest, U20W) 9:41.82; 3 O Logan (S’port W, U20W) 9:55.71

Men: SP: 1 C Unsworth (Traff, U20) 14.50; 2 D Cripps (Worc, M50) 11.99. SP: 3 D Budden (Vets, M65) 9.67. DT: 1 K Benissad (Sale) 41.76. DT: 2 D Cripps (Worc, M50) 35.56; 3 L Golding (Pend, M55) 31.03

Women: SP: 1 S Fortune (Dees) 12.57

