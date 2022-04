Track action continues to grow in Mid-April

BMC REGIONAL RACES, Gillingham, April 10

Men: 800: A: 5 J McAllen (W’vney, U15) 2:04.50



Women: 800: A: 1 A Hedge (St Alb, U17) 2:11.52; 2 B Rouse (M&M, U20) 2:13.28; 3 M Squibb (B&B, U20) 2:13.57

BORDER HARRIERS OPEN MEDAL MEETING, Carlisle, April 10

Men:

HT: 1 D Gracie (Bord H) 48.62. HT: 1 L Mitchell (Kil’k, U17) 41.44; 2 A McIntosh (Kil’k, M60) 37.86

Mixed events:

1500: 10 F Todd (Bord H, W45) 5:09.1. HJ: 1 R Sharples (Falk, U20W) 1.70; 4 V Chapman (Cumb Sch, U13W) 1.45



U20:

DT: 1 J Wordsworth (NSP) 45.78. HT: 1 D King (Bord H) 48.19; 2 A Holliday (Carl) 47.60. JT: 1 K Martin (Bord H) 53.17



U17: DT: 1 L Mitchell (Kil’k) 40.17



U15: HT: 1 J Perkins (Gate) 35.11



Women:

DT: 1 A McAuslan-Kelly (A’deen, U17) 34.22. HT: 1 K Ord (VPCG) 46.42. JT: 1 E Howe (TVH) 39.22; 2 Z Kidney (Leeds C) 36.81



U17:

HT: 1 K Waddell (NSP) 44.28; 2 E Bryden (Annan) 43.23; 3 E Byers (Annan) 42.53; 4 A McAuslan-Kelly (A’deen) 42.29

LEE VALLEY APRIL OPEN, Lee Valley, April 10

European 100m silver medalist Reece Prescod showed unprecedented strength in his first ever 300m as he clocked a respectable 33.42.

World 200m champion Dina Asher-Smith was also testing her endurance and she won the 400m in 54.76 just up on Hayley McLean’s 54.90. It was her first 400m for eight years and she set her PB of 53.49 on the same track back in 2014.

English 100m champion Nia Wedderburn-Goodison, who is still only 17 years old, ran a near PB of 11.62/-0.5.

Wedderburn-Goodison also won the 200m in 23.90.

Some 27 years after he won the European Junior title, Dwain Chambers is still in sub-11 100m form despite a a hefty 2.5mps headwind as he ran 10.98 in his heat.

Men:

100: r2 (-2.5): 1 D Chambers (DC Sprint Club, M40) 10.98. r6 (-1.2): 1 S Juwe (WSEH, M40) 11.50. r9 (-0.6): 5 P Canning (Mil K, M55) 12.46. 200: r1 (0.0): 1 T Panton (Woking, U20) 21.81. r4 (-1.2): 2 A Foster (WG&EL, U15) 23.68. r7 (-1.9): 2 P Canning (Mil K, M55) 25.47. 300: r1: 1 R Prescod (E&H) 33.42; 2 C Miller (HW) 34.39; 7 S Juwe (WSEH, M40) 36.72. 400: r1: 1 C Neal (Thanet) 48.68; 2 J Kalala (VP&TH, U20) 48.70. 800: r1: 2 C Foley (K&P, U17) 1:57.57. 110H (-0.5): 1 R Cottell (B&B) 14.81; 2 E Thompson (E&H) 15.83. 400H: r1: 1 G Vaughan (WG&EL) 53.55; 2 I Ogunlade (Herne H) 54.88; 3 E Laws (SNH, U20) 56.16; 4 S Yau (TVH) 56.61; 5 F Leaney (Oxf C, U20) 57.48



U20: 110H (-3.1): 1 A Sanusi (NEB) 14.81; 2 B Ince (Oxf C) 15.42



U17: 400H: 1 H Christian (G&G) 54.95; 2 L Turner (N’pton) 57.65



M35: 110H (-3.1): 1 K Kazemaks (Woking) 16.54



M50: 100H (-2.2): 1 G Smith (Lut) 14.74



Women:

100: r1 (-1.5): 1 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) 11.62; 2 M King (Ips, U20) 12.05. 200: r1 (-1.2): 1 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) 23.90; 2 M King (Ips, U20) 24.47. 300: r1: 3 S McLoughlin (Walton, W40) 42.29. 400: 1 D Asher-Smith (B&B) 54.76; 2 H McLean (SB) 54.90. 800: r1: 1 K French (Belg, W35) 2:16.56; 6 J March (Barn, U13) 2:21.35. 100H (-0.9): 1 A Davies (B&B) 14.05; 2 S Gammell (Wat, U20) 14.66; 3 L Watkins (Brack, U20) 14.86; 4 E Hind (Oxf C, U20) 15.10. 400H: 1 M Willis (Norw, U20) 64.55



U17: 300H: r1: 1 S Osborn (E&E) 45.69; 2 J Collinson (Poole) 46.00



U15: 75H (-0.2): 1 L Wagstaff (C&C) 11.45

MEDWAY & MAIDSTONE OPEN, Gillingham, April 10

U17 mixed events:

LJ: 3 I Abomeli (Thanet, U13W) 4.87

Mixed events:

100: r3 (2.6): 4 R Akinsanya (M&M, U17W) 12.23. 200: r5 (2.7): 1 C Henrich (Inv EK, U17W) 24.78; 2 R Akinsanya (M&M, U17W) 25.11. 300: r1: 1 D Putnam (B&B) 33.88; 2 A Beechey (NEB) 34.17. r2: 8 C Henrich (Inv EK, U17W) 39.11. r3: 1 J Tappin (TVH, W) 38.64; 5 A Firla (B&B, U15W) 42.16. 400: r1: 4 S McNally (Dartf, M45) 56.02; 8 C Bates (Dartf, M60) 62.21. 3000: 1 A Rodgers (M&M, M55) 10:16.82; 2 L Whyte (B&B, U17W) 10:25.43. LJ: 1 F Triolaire (Vets, M45) 5.29. DT: 1 V Hannam (M&M, W50) 32.33

Men:

DT: 1 L Church (Ton) 41.68. JT: 1 J Whiteaker (B&B) 68.93; 2 K Brown (Bas) 58.55; 4 F Triolaire (Vets, M45) 36.42



U15: SP: 1 S Hatch (Dartf) 13.09



M50: SP: 1 K Baker (B&H, M55) 10.17



Women: 400H: 1 J Tappin (TVH) 58.38



U17: 80H (0.5): 1 D Snell (B&B) 11.93

NUNEATON SEASON OPENER, Nuneaton, April 10

Mixed events:

100: r13 (0.5): 1 R Thomas-Riley (Cov, U17) 11.13. r14 (0.0): 1 N Walsh (Sale) 10.66. r15 (1.0): 4 J Statham (Charn, M60) 13.55; 6 P Williams (Strat, W50) 13.86; 8 A Bryant (FoD, W60) 15.93. 200: r10 (1.2): 6 P Ilo (RSC, M60) 26.93. r11 (2.4): 2 E Sisson (Charn, U20W) 24.76. r13 (2.3): 6 Y Liverpool (Cov, W) 24.15; 7 P Malik (Notts, U20W) 24.51. r16 (2.2): 1 E Blackman (Corby) 21.70. 300: r3: 3 E Darby (R&N, U15W) 41.52. 400: r1: 2 R White (Worc, M60) 60.43. r3: 4 S Harry (Belg, W) 55.23. r4: 1 J Colclough (BRAT, M40) 53.82. r7: 1 T Evans (Newk) 47.46; 2 C McGregor (R&N, U20) 48.58; 3 H Dalbal (Shef/Dearn) 48.87. 1500: r1: 8 L Soner (Cov, U17W) 3:36.98. r3: 7 L Power (W&SV, U13W) 4:57.20. r4: 10 N Homer (Bir, U13) 4:42.31. 3000: r1: 6 G Igoe (Roth, U15W) 10:49.45; 8 G Payne (GES, M65) 11:04.23; 9 D Jackson (Worc, M70) 11:05.10. r2: 12 I Saunders (W&SV, U15W) 10:25.31. HJ: D: 1 L Martin-Evans (Dav) 1.95; 2 A Onyekwe (Leam AA, U15) 1.80. LJ: A: 1 C Roe (Cov) 7.05. B: 1 C Martin-Evans (Dav, U20W) 5.60; 12 J Wakelam (B&R, W60) 3.44. TJ: 1 Z Moore (Bir, U20) 13.59; 11 J Timberlake (Worc, W55) 8.56. SP: A: 1 T Stoddart (Tel, U20W) 11.28. DT: A: 1 K Murch (R&N, M60) 42.42; 2 K Ebbage (Ton, W) 39.32; 3 E Beardmore (Harrow, W) 37.40; 4 L Martin (Oxf C, U17W) 33.27. HT: 1 L Taylor (SNH, W) 47.94; 2 H Gellatly (Ply, U20W) 47.32; 3 K Ebbage (Ton, W) 43.81. JT: A: 1 K Murch (R&N, M60) 45.11; 2 E Waters (Rad, U20W) 39.60



Men:

800: r4: 2 P Harmer (Charn, M45) 2:05.90. 400H: 1 P Majuru (Bir) 55.15; 2 J Houghton (Swan) 56.53



U20:

110H (2.1): 1 M Griffin (Bir) 14.37. 400H: 1 O Okoh (Chelm) 53.12; 2 J Saunders (Charn) 56.74. HT: 1 C Richardson (A’dare) 43.23



U17: 100H (2.2): 1 O Parker (Charn) 13.92



M60:

300H: 1 R White (Worc) 47.12. SP: B: 1 M Pell (Cov, M65) 9.80. HT: 1 K Murch (R&N) 39.31



Women:

800: r6: 1 C McCloy (Roth, U17) 2:15.19; 2 L Roden (Roth, U15) 2:16.72. 100H (1.2): 1 J Hunter (SB) 13.76; 2 A Briggs-Goode (Notts, U20) 14.98. 400H: r2: 1 C Walker (York) 60.85; 2 A Briggs-Goode (Notts, U20) 65.30. SP: A: 1 P Williams (Strat, W50) 10.36; 7 P Higgins (Tel, W65) 6.01. JT: A: 3 J Wakelam (B&R, W60) 20.06; 4 D Murch (R&N, W60) 19.18



U15:

75H: r1 (1.1): 1 P Jones (R&N) 11.76



W50:

HT: 1 D Murch (R&N, W60) 38.91; 2 J Wakelam (B&R, W60) 29.56; 3 L Foster (RSC, W55) 27.45; 4 P Higgins (Tel, W65) 23.32

SHETLAND AAC OPEN GRADED MEETING, Lerwick, April 10

Mixed events: 100: r1 (-3.1): 5 M Leyland (Shet, M65) 13.95. 200: r1 (-3.1): 3 M Leyland (Shet, M65) 28.78

CAMBRIDGE HARRIERS CLUB TRIALS, Eltham, April 9

U17 mixed events: SP: 1 H Bridge (Camb H, U17W) 14.76

CLIVE MARSH SPRING WARM UP MEETING, Par, April 9

Mixed events:

100: r5: 6 M Dugan (Corn, M75) 15.8. HT: 1 E Sharpe (N Dev, W) 45.66



Men:

SP: A: 1 D Dawson (N&P, M35) 13.41. C: 1 P Swan (Corn) 16.80; 2 J Tyler (Tav) 14.30. DT: 1 D Dawson (N&P, M35) 40.21. HT: 1 J Hill (N&P) 50.79



U20:

SP: C: 1 F Zamparelli (Corn) 13.91. DT: 1 F Zamparelli (Corn) 40.83



U17: SP: C: 1 M Warren (Corn) 12.94



M60: 300H: 1 N Tunstall (Corn) 46.8



Women:

300H: 1 P Northcott (Ply, U17) 46.5. TJ: 1 G Scoot (Torb, U20) 12.09

U17:

HT: 1 P Milburn (Tav) 47.14; 2 L Hess (Tav) 42.44; 4 T Brown (Tav, U15) 36.40

DOUGLAS BEDFORD MEMORIAL OPEN MEETING, Wakefield, April 9

Men: 110H: 1 M Williams (Leeds C, U20) 15.94



Women:

200: r1: 4 A Potter (Wake, W35) 26.62. SP: 1 J Rowland (Craw) 12.36

HAVERING AC SPRING OPEN, Hornchurch, April 9



Mixed events:

100: r1 (1.5): 1 L Hartman (Bas, U13W) 13.28. 200: r3 (0.1): 1 L Hartman (Bas, U13W) 27.14



Men:

110H (0.0): 1 J Agbodza (S’end) 14.71; 2 B Reed (Chelm) 15.07. JT: B: 1 P Brinton-Quinn (Have) 58.10



U20: JT: B: 2 S Hill (Bas) 50.52; 3 H Hutton (Have) 48.31



U17: JT: B: 1 B Williams (Have) 52.77



M35: 110H (0.0): 1 M Shortall (Thurr) 16.32



Women: 100H (0.3): 1 C Williams (Have) 14.50



U17:

80H (1.2): 1 J Self (Thurr) 11.54. 300H: 2 S Okoro (Have) 43.93; 3 S Osborn (E&E) 45.81

KINGSTON UPON HULL SPRING OPEN, Hull, April 9

Men: SP: A: 1 J Twiddle (KuH, M50) 13.66. DT: 1 E Abara (KuH) 42.14. HT: 1 M Dry (WG&EL) 67.08; 2 C Shorthouse (Bir) 63.37. HT: A: 1 S Linsell (Leeds C, M55) 33.73. JT: 1 O Wright (York) 60.33

Mixed events: TJ: 1 A Yeo (KuH, U20) 14.15; 3 N Mwambire (Scunthorpe Harriers AC, U20W) 10.97. SP: A: 1 H Adams (KuH, U20W) 11.02. DT: A: 1 G Barnsdale (Scunthorpe Harriers AC, W) 36.22. B: 1 J Moreland (R&N, M60) 49.28; 1 H Adams (KuH, U20W) 36.87. HT: B: 1 J Wheatman (Scar, W35) 47.73; 2 L Forrest (Roth, W) 45.68

U17: HT: A: 1 M Forrest (Roth) 39.87

M50: DT: 1 J Twiddle (KuH) 39.49; 2 S Linsell (Leeds C, M55) 34.55. HT: B: 1 J Twiddle (KuH) 44.12

M60: SP: A: 1 J Moreland (R&N) 11.31. HT: B: 1 D Gibson (KuH) 39.26

Women: 800: 1 E Greenway (Clee, U20) 2:12.35

U17: JT: A: 1 B Moodie (KuH) 37.59. C: 1 M Wright (KuH, U15) 32.28

SOUTHAMPTON AC INVITATION THROWS, Winchester, April 9

Men:

SP: 1 A Knight (Ports) 16.23. DT: 1 C Scott (Soton) 51.64; 2 K Aubrey (Harrow) 49.50. JT: 1 B Jenvey (Soton) 62.91



Mixed events:

SP: 1 O Austin (NEB, U20W) 11.33. HT: 1 A Merritt (NEB, W) 55.71; 2 J Bennett (Soton, U20W) 49.95; 3 F Brennand (B&H, U20W) 43.71; 4 O Austin (NEB, U20W) 43.14; 5 A Axtell (Soton, U15) 42.99



U20:

SP: 1 R Allen (NEB) 16.96. DT: 1 R Allen (NEB) 50.16; 2 T Pattison (Ports) 45.21



U18:

JT: 2 J Axtell (Soton, U17) 56.03; 3 F Dodkin (Soton, U17) 50.65

U17:

SP: 1 T Scottow (Soton) 14.52. DT: 1 T Scottow (Soton) 42.15. HT: 1 C Elford Pond (Win) 57.89



Women: DT: 1 O Austin (NEB, U20) 41.88; 2 A Merritt (NEB) 38.53



U20: JT: 1 J Larsen (Soton) 43.23



U17: HT: 1 E MacDonald (And) 43.75

SURREY COUNTY CHAMPIONSHIPS / KINGSTON & PH OPEN THROWS & DISABILITY MEETING, Kingston, April 9

Men:

SP: B: 1 N Barton (S Lon, M60) 11.49; 3 C Privett (Belg, M60) 11.08. DT: C: 1 A Pereira Carneiro (SMR) 40.52. DT: C: 2 G Cook (K&P, M50) 39.30; 3 P Evans (Woking, M50) 35.54. HT: A: 1 S Mace (Walton) 54.82; 2 G Cook (K&P, M50) 50.24; 3 K Stevens (K&P, M35) 43.81. HT: A: 1 F Hanham (Read, U17) 48.11; 2 A Hall (Chich, M60) 42.69. JT: C: 1 D Sketchley (Harrow, M45) 52.28



Mixed events:

WT: B: 1 A Hall (Chich, M60) 16.67; 2 L Murray (Swale, U20W) 16.31; 3 C Privett (Belg, M60) 16.11; 4 N Barton (S Lon, M60) 14.34. DT: C: 1 S Mace (TVH, W) 44.67; 2 N Barton (S Lon, M60) 41.32; 3 C Privett (Belg, M60) 38.38; 4 T Richards (High, M70) 35.24. JT: C: 1 N Bell (Walton, W) 40.27; 2 L Odell (Read, U20W) 38.12; 3 F Baulk (Woking, W) 35.34



U20: HT: A: 1 A Joseph (G&G) 45.58



M35:

SP: B: 1 G Cook (K&P, M50) 12.10. DT: B: 1 P Kelly (Woking, M55) 33.72



M50:

WT: A: 1 P Kelly (Woking, M55) 13.09. HT: B: 1 P Kelly (Woking, M55) 38.57



M60:

WT: A: 1 M Bale (Hay H, M65) 12.88. HT: B: 1 C Privett (Belg) 40.04; 2 N Barton (S Lon) 36.36; 3 M Bale (Hay H, M65) 32.46



Women: HT: A: 1 P Wingate (TVH) 59.41



W60: HT: B: 1 K Weir (SMR) 30.32

ATHLETICS NORFOLK FRIDAY EVENING SERIES, Norwich, April 8

Mixed events: 3000: r2: 2 J McAllen (W’vney, U15) 9:21.0; 9 H Reynolds (NNorfolk, U20W) 10:11.6

CHARNWOOD AC OPEN, Loughborough, April 6

Mark Dry threw 68.75m in the hammer.

Mixed events:

3000: 3 L Hackett (W&B, U20W) 9:49.40; 5 I Barwell (Linc W, U20W) 10:05.14. PV: 1 L Michalowski (Charn, U20) 4.00; 2 J Robinson (Hale, M45) 4.00; 4 D Robinson (Hale, M50) 3.20; 5 L Cherry (Charn, U17W) 2.90; 6 C Prince (RSC, U17W) 2.70; 7 B Bata (Charn, W40) 2.40. HT: 1 L Marshall (WG&EL, W40) 53.56; 2 A Crossdale (Notts, W) 53.06; 3 K Hutchinson (Der, W) 50.99; 4 J Routledge (Charn, W) 48.93; 5 J Trapnell (Mil K, W) 44.81



Men: HT: 1 M Dry (WG&EL) 68.75; 2 C Shorthouse (Bir) 63.49



M60: HT: 1 P Garner (GAC) 38.79

WATFORD OPEN GRADED MEETING, Watford, April 6

Inter Counties sixth-placer Holly Dixon won her 3000m race in a PB 9:28.92.

Mixed events: 100: r1 (0.8): 6 C St. John-Coleman (Chelm, W60) 15.45. 1500: r5: 5 J March (Barn, U13W) 4:58.00. 3000: r1: 1 H Dixon (Camb H, W) 9:28.92; 5 H Lathwell (Lut, U17W) 10:01.19; 9 E Burton (Wyc P, U17W) 10:19.84; 10 E Loosley (C&C, U17W) 10:24.10; 19 C Lathwell (Stop, W45) 11:00.74. r2: 1 F Morgan (Carm, U20) 8:34.41; 2 R Miell-Ingram (Rad, U20) 8:34.85; 4 B Brown (Soton, U20) 8:39.88; 10 L Conway (C&C, U17) 8:54.51; 15 R Elmore (L Buzz, M40) 9:05.11; 19 M Davies (Sale, W) 9:09.28. LJ: 6 C St. John-Coleman (Chelm, W60) 3.46

