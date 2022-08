Another record for the amazing 65-year-old plus a European round-up including results from Monaco and Munich

Irish Masters Championships, Tullamore, August 13

Scottish distance runner Alastair Walker, who has already set a number of records since turning 65, broke Kiwi Derek Turnbull’s long-standing M65 5000m world record with a time of 16:36.0 on a very hot day to highlight the championships.

The previous mark by Turnbull was 16:38.8 and set 30 years ago in 1992.

This year Walker has won two world titles and set 3000m world records indoors and out as well as set 5km and 10km road times including a sensational 34:32.

He was pleased to run in Ireland and meet up with his coach Cathy McCourt.

M65: 5000: 1 Alastair Walker 16:36.0

(Official results yet to be posted by Irish Masters athletics)

European Championships, Munich

Day 1 results (August 15)

Men:

100 Heat 1 (15th, 0.7):

1 Ján Volko SVK 10.22

2 Henrik Larsson SWE 10.31

3 Przemysław Słowikowski POL 10.35

4 Karl Erik Nazarov EST 10.39

5 Joris van Gool NED 10.45

Kojo Musah DEN DNF

Heat 2 (15th, 0.0):

1 Pascal Mancini SUI 10.24

2 Kayhan Özer TUR 10.31

3 Kobe Vleminckx BEL 10.34

4 Samuli Samuelsson FIN 10.39

5 Adrian Brzeziński POL 10.46

6 Francesco Sansovini SMR 10.82

Heat 3 (15th, 0.1):

1 Israel Olatunde IRL 10.19 NU23R

2 Dominik Kopeć POL 10.30

3 Emre Zafer Barnes TUR 10.33

4 Carlos Nascimento POR 10.33

5 Frederik Schou-Nielsen DEN 10.34

6 Zdeněk Stromšík CZE 10.60

Sergio López ESP DQ

400:

Heat 1 (15th):

1 Lionel Spitz SUI 45.46

2 Patrik Šorm CZE 45.66

3 Iñaki Cañal ESP 45.83

4 Manuel Sanders 46.21

5 Lorenzo Benati ITA 46.26

6 Danylo Danylenko UKR 46.39

Heat 2 (15th):

1 Davide Re ITA 45.26

2 Ricky Petrucciani SUI 45.26

3 Boško Kijanović SRB 45.75

4 João Ricardo Coelho POR 45.78

5 Joe Brier GBR 46.06

6 Marvin Schlegel 46.19

7 Jochem Dobber NED 46.36

Heat 3 (15th):

1 Benjamin Lobo Vedel DEN 45.50 =NR

2 Gilles Biron FRA 45.82

3 Matěj Krsek CZE 46.12

4 Håvard Bentdal Ingvaldsen NOR 46.18

5 Óscar Husillos ESP 46.42

6 Šimon Bujna SVK 46.79

Heat 4 (15th):

1 Thomas Jordier FRA 45.39

2 Patrick Schneider 45.58

3 Edoardo Scotti ITA 45.87

4 Pavel Maslák CZE 45.92

5 Gustav Lundholm Nielsen DEN 46.05

6 Manuel Guijarro ESP 46.18

READ MORE: Event reports from Munich

1500:

Heat 1 (15th):

1 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:38.48

2 Ismael Debjani BEL 3:38.96

3 Ignacio Fontes ESP 3:39.00

4 Gonzalo García ESP 3:39.20

5 Jake Heyward GBR 3:39.30

6 Baptiste Mischler FRA 3:39.58

7 Charles Grethen LUX 3:40.33

8 Samuel Pihlström SWE 3:40.70

9 Luke McCann IRL 3:40.98

10 Jan Friš CZE 3:40.99

11 Tarik Moukrime BEL 3:41.46

12 Isaac Nader POR 3:44.59

13 Mohamed Mohumed 3:45.53

Ossama Meslek ITA DQ

Heat 2 (15th):

1 Michał Rozmys POL 3:37.36

2 Pietro Arese ITA 3:37.95

3 Mario García ESP 3:38.04

4 Neil Gourley GBR 3:38.07

5 Matthew Stonier GBR 3:38.37

6 Azeddine Habz FRA 3:38.47

7 Andrew Coscoran IRL 3:38.74

8 Christoph Kessler 3:39.32

9 Simas Bertašius LTU 3:40.19

10 Ferdinand Kvan Edman NOR 3:41.30

11 Yervand Mkrtchyan ARM 3:43.42

12 István Szögi HUN 3:44.20

13 Ruben Verheyden BEL 3:44.76

Filip Sasínek CZE DNF

Mar (15th):

1 Richard Ringer 2:10:21

2 Maru Teferi ISR 2:10:23

3 Gashau Ayale ISR 2:10:29

4 Amanal Petros 2:10:39

5 Nicolas Navarro FRA 2:10:41

6 Ayad Lamdassem ESP 2:10:52

7 Yimer Getahun ISR 2:10:56

8 Koen Naert BEL 2:11:28

9 Girmaw Amare ISR 2:11:32

10 Michael Gras FRA 2:12:39

11 Tiidrek Nurme EST 2:12:46

12 Jorge Blanco ESP 2:13:18

13 Daniele Meucci ITA 2:14:22

14 Daniel Mateo ESP 2:14:34

15 Yago Rojo ESP 2:14:41

16 Johannes Motschmann 2:14:52

17 Phil Sesemann GBR 2:15:17

18 Adam Nowicki POL 2:15:21

19 Iliass Aouani ITA 2:15:34

20 Rui Pinto POR 2:15:43

21 Benjamin Choquert FRA 2:15:48

22 René Cuneaz ITA 2:15:55

23 Adrian Lehmann SUI 2:15:57

24 Hendrik Pfeiffer 2:16:04

25 Konstantin Wedel 2:16:09

26 Omer Ramon ISR 2:16:35

27 Abdi Hakin Ulad DEN 2:16:41

28 Jonas Leandersson SWE 2:16:54

29 Linus Rosdahl SWE 2:17:09

30 Mohamud Aadan GBR 2:17:34

31 Archibald Casteel SWE 2:17:44

32 Kaur Kivistik EST 2:17:51

33 Stefano La Rosa ITA 2:17:57

34 Fábio Oliveira POR 2:18:02

35 Andrew Davies GBR 2:18:23

36 Gáspár Csere HUN 2:18:35

37 Patrik Wägeli SUI 2:18:46

38 Ilie Alexandru Corneschi ROU 2:18:59

39 Weldu Negash Gebretsadik NOR 2:18:59

40 Tom Hendrikse NED 2:19:21

41 Roman Fosti EST 2:19:34

42 Ronald Schröer NED 2:19:40

43 Abdelaziz Merzougui ESP 2:19:47

44 Andrew Heyes GBR 2:19:47

45 Mustafa Mohamed SWE 2:19:52

46 Andreas Schonberg Lommer DEN 2:20:34

47 Maxim Răileanu MDA 2:21:01

48 Luís Saraiva POR 2:21:23

49 Arkadiusz Gardzielewski POL 2:21:34

50 Simon Boch 2:21:39

51 Kamil Karbowiak POL 2:21:48

52 Florian Carvalho FRA 2:21:51

53 Vitaliy Shafar UKR 2:22:24

54 Ebba Tulu Chala SWE 2:23:04

55 Hermano Ferreira POR 2:24:21

56 Ivan Siuris MDA 2:25:17

57 Ignas Brasevicius LTU 2:25:25

58 Hugh Armstrong IRL 2:25:27

59 Ihor Heletiy UKR 2:26:33

60 Martin Egebjerg Olesen DEN 2:28:04

61 Primož Kobe SLO 2:29:23

62 Rune Bækgaard DEN 2:31:37

Samuel Tsegay SWE DNF

Remigijus Kančys LTU DNF

Dario Ivanovski MKD DNF

Tachlowini Gabriyesos ERI DNF

Daniele D’Onofrio ITA DNF

Luke Caldwell GBR DNF

Polat Kemboi Arıkan TUR DNF

Emmanuel Roudolff FRA DNF

Jiří Homoláč CZE DNF

Soufiane Bouchikhi BEL DNF

Ömer Alkanoglu TUR DNF

Julien Lyon SUI DNF

Yohan Durand FRA DNF

Kamil Jastrzębski POL DNF

Nicolai Sake BEL DNF

Arttu Vattulainen FIN DNF

Bukayaw Malede ISR DNF

LJ Qualification (15th):

1 Thobias Montler SWE 8.06

2 Miltiádis Tentóglou GRE 7.94

3 Eusebio Cáceres ESP 7.93

4 Lazar Anić SRB 7.86

5 Jacob Fincham-Dukes GBR 7.86

6 Jules Pommery FRA 7.83

7 Radek Juška CZE 7.80

8 Henrik Flåtnes NOR 7.79

9 Reynold Banigo GBR 7.75

10 Héctor Santos ESP 7.75

11 Marko Čeko CRO 7.74

12 Ingar Kiplesund NOR 7.74

13 Augustin Bey FRA 7.73

14 Kristian Pulli FIN 7.70

15 Fabian Heinle 7.64

16 Gabriel Bitan ROU 7.64

17 Benjamin Gföhler SUI 7.49

18 Jack Roach GBR 7.35

19 Strahinja Jovančević SRB 7.34

20 Filip Pravdica CRO 6.95

21 Maximilian Entholzner 5.63

Valentin Toboc ROU NM

Piotr Tarkowski POL NM

Hans-Christian Hausenberg EST NM

Tom Campagne FRA NM

TJ Qualification (15th):

1 Pedro Pablo Pichardo POR 17.36

2 Chiebuka Emmanuel Ihemeje ITA 17.20

3 Jean-Marc Pontvianne FRA 16.96

4 Andrea Dallavalle ITA 16.83

5 Marcos Ruiz ESP 16.76

6 Enzo Hodebar FRA 16.70

7 Tobia Bocchi ITA 16.55

8 Ben Williams GBR 16.47

9 Razvan Cristian Grecu ROU 16.44

10 Tiago Pereira POR 16.36

11 Pablo Torrijos ESP 16.12w

12 Jesper Hellström SWE 16.07

13 Georgi Nachev BUL 16.04w

14 Levon Aghasyan ARM 16.03

15 Dimítrios Tsiámis GRE 15.99

16 Adrian Świderski POL 15.97

17 Simo Lipsanen FIN 15.93

18 Andréas Pantazís GRE 15.86

19 Nikólaos Andrikópoulos GRE 15.39

20 Benjamin Compaoré FRA 15.17

Necati Er TUR NM

Tibor Galambos HUN NM

Nazim Babayev AZE NM

Alexis Copello AZE NM

SP (15th):

1 Filip Mihaljević CRO 21.88

2 Armin Sinančević SRB 21.39

3 Tomáš Staněk CZE 21.26

4 Nick Ponzio ITA 20.98

5 Michał Haratyk POL 20.90

6 Konrad Bukowiecki POL 20.74

7 Leonardo Fabbri ITA 20.72

8 Asmir Kolašinac SRB 20.15

9 Marcus Thomsen NOR 19.91

10 Scott Lincoln GBR 19.90

11 Simon Bayer 19.83

12 Andrei Toader ROU 19.15

SP Qualification (15th):

1 Armin Sinančević SRB 21.82

2 Tomáš Staněk CZE 21.39

3 Konrad Bukowiecki POL 20.96

4 Michał Haratyk POL 20.85

5 Scott Lincoln GBR 20.64

6 Andrei Toader ROU 20.50

7 Nick Ponzio ITA 20.44

8 Marcus Thomsen NOR 20.32

9 Filip Mihaljević CRO 20.30

10 Leonardo Fabbri ITA 20.27

11 Asmir Kolašinac SRB 19.99

12 Simon Bayer 19.91

13 Roman Kokoshko UKR 19.86

14 Bob Bertemes LUX 19.77

15 Eric Favors IRL 19.71

16 Carlos Tobalina ESP 19.58

17 Giorgi Mujaridze GEO 19.43

18 Tsanko Arnaudov POR 19.42

19 Sebastiano Bianchetti ITA 19.37

20 Alperen Karahan TUR 19.25

21 Jakub Szyszkowski POL 19.19

22 Muhamet Ramadani KOS 18.26

Decathlon

100:

Heat 1 (15th, -0.2):

1 Martin Roe NOR 10.94

2 Adam Sebastian Helcelet CZE 11.13

3 Niklas Kaul 11.16

4 Karel Tilga EST 11.27

5 Niels Pittomvils BEL 11.32

6 Marcus Nilsson SWE 11.39

7 Tim Nowak 11.51

Heat 2 (15th, -0.8):

1 Janek Õiglane EST 11.01

2 Paweł Wiesiołek POL 11.07

3 Jiří Sýkora CZE 11.09

4 Kai Kazmirek 11.15

5 Fredrik Samuelsson SWE 11.17

6 Arthur Abele 11.24

7 Maicel Uibo EST 11.30

Heat 3 (15th, 0.7):

1 Simon Ehammer SUI 10.56

2 Rik Taam NED 10.76

3 Dario Dester ITA 10.81

4 Sven Roosen NED 10.83

5 Baptiste Thiery FRA 10.87

6 Sander Aae Skotheim NOR 10.98

7 Kevin Mayer FRA 11.67

400

Heat 1 (15th):

1 Marcus Nilsson SWE 49.77

2 Paweł Wiesiołek POL 49.88

3 Adam Sebastian Helcelet CZE 50.16

4 Maicel Uibo EST 50.21

5 Karel Tilga EST 50.66

6 Martin Roe NOR 50.83

7 Niels Pittomvils BEL 51.09

Heat 2 (15th):

1 Sander Aae Skotheim NOR 48.27

2 Janek Õiglane EST 48.80

3 Arthur Abele 50.37

4 Fredrik Samuelsson SWE 50.70

Heat 3 (15th):

1 Simon Ehammer SUI 47.40

2 Rik Taam NED 47.61

3 Baptiste Thiery FRA 47.66

4 Sven Roosen NED 47.69

5 Niklas Kaul 47.87

6 Dario Dester ITA 47.90

7 Kai Kazmirek 48.24

READ MORE: Event reports from Munich

HJ (15th):

1 Sander Aae Skotheim NOR 2.11

2 Maicel Uibo EST 2.08

2 Simon Ehammer SUI 2.08

4 Tim Nowak 2.08

5 Niklas Kaul 2.02

5 Kai Kazmirek 2.02

7 Niels Pittomvils BEL 2.02

8 Janek Õiglane EST 2.02

9 Paweł Wiesiołek POL 2.02

10 Dario Dester ITA 2.02

11 Marcus Nilsson SWE 1.99

12 Adam Sebastian Helcelet CZE 1.99

13 Karel Tilga EST 1.99

14 Fredrik Samuelsson SWE 1.96

15 Rik Taam NED 1.93

16 Baptiste Thiery FRA 1.90

17 Martin Roe NOR 1.87

18 Sven Roosen NED 1.87

19 Arthur Abele 1.87

LJ (15th):

1 Simon Ehammer SUI 8.31

2 Sander Aae Skotheim NOR 7.56

3 Dario Dester ITA 7.46

4 Paweł Wiesiołek POL 7.45

5 Rik Taam NED 7.29

6 Adam Sebastian Helcelet CZE 7.28

7 Karel Tilga EST 7.28

8 Janek Õiglane EST 7.27

9 Kai Kazmirek 7.25

10 Maicel Uibo EST 7.23

11 Martin Roe NOR 7.21

12 Sven Roosen NED 7.14

13 Niklas Kaul 7.10

14 Niels Pittomvils BEL 7.10

15 Arthur Abele 7.01

16 Marcus Nilsson SWE 7.00

17 Tim Nowak 6.97

18 Baptiste Thiery FRA 6.94

19 Jiří Sýkora CZE 6.92

20 Fredrik Samuelsson SWE 6.91

SP (15th):

(group position given)

1 Marcus Nilsson SWE 15.69

1 Niklas Kaul 14.90

2 Adam Sebastian Helcelet CZE 15.30

2 Martin Roe NOR 14.77

3 Niels Pittomvils BEL 15.25

3 Dario Dester ITA 14.56

4 Karel Tilga EST 15.21

4 Simon Ehammer SUI 14.24

5 Paweł Wiesiołek POL 15.11

5 Fredrik Samuelsson SWE 14.18

6 Arthur Abele 15.06

6 Sven Roosen NED 14.13

7 Janek Õiglane EST 14.82

7 Kai Kazmirek 14.09

8 Maicel Uibo EST 14.55

8 Rik Taam NED 13.97

9 Tim Nowak 14.27

9 Sander Aae Skotheim NOR 13.65

10 Baptiste Thiery FRA 12.95

Jiří Sýkora CZE NM

Women

100:

Heat 1 (15th, 0.2):

1 Zaynab Dosso ITA 11.38

2 Magdalena Stefanowicz POL 11.44

3 Géraldine Frey SUI 11.45

4 Patrizia van der Weken LUX 11.46

5 Rani Rosius BEL 11.47

6 Milana Tirnanić SRB 11.57

7 Magdalena Lindner AUT 11.58

8 Viktória Forster SVK 11.72

Heat 2 (15th, -0.7):

1 Delphine Nkansa BEL 11.33

2 Jael Bestue ESP 11.39

3 Ashleigh Nelson GBR 11.41

4 Tatjana Pinto 11.43

5 Irene Siragusa ITA 11.57

6 Mathilde U. Kramer DEN 11.58

7 Eva Kubícková CZE 11.61

8 Olivia Fotopoulou CYP 11.62

Heat 3 (15th, 0.2):

1 Boglárka Takács HUN 11.44

2 Lorène Dorcas Bazolo POR 11.48

3 Mallory Leconte FRA 11.49

4 Rebekka Haase 11.50

5 Rafailía Spanoudáki-Hatziríga GRE 11.62

6 Sonia Molina ESP 11.64

7 Gloria Hooper ITA 11.64

400

Heat 1 (15th):

1 Laviai Nielsen GBR 51.60

2 Eveline Saalberg NED 51.81

3 Silke Lemmens SUI 52.27

4 Virginia Troiani ITA 52.83

5 Mette Baas FIN 53.02

6 Phil Healy IRL 53.10

7 Linn Oppegaard NOR 53.29

Heat 2 (15th):

1 Iga Baumgart-Witan POL 51.09

2 Amandine Brossier FRA 51.26

3 Susanne Walli AUT 51.73

4 Camille Laus BEL 51.91

5 Alice Mangione ITA 51.92

6 Tereza Petržilková CZE 52.35

7 Janet Richard MLT 53.49 NR

8 Milja Thureson FIN 53.63

Heat 3 (15th):

1 Cátia Azevedo POR 51.63

2 Gunta Vaičule LAT 52.26

3 Alica Schmidt 52.52

4 Anna Polinari ITA 52.60

5 Sokhna Lacoste FRA 52.62

6 Sharlene Mawdsley IRL 52.63

7 Naomi van den Broeck BEL 52.80

8 Norcady Reyes GIB 59.59

10,000 (15th):

1 Yasemin Can TUR 30:32.57

2 Eilish McColgan GBR 30:41.05

3 Lonah Chemtai Salpeter ISR 30:46.37 NR

4 Konstanze Klosterhalfen 31:05.21

5 Selamawit Teferi ISR 31:24.03

6 Samantha Harrison GBR 31:46.87

7 Valeriya Zinenko UKR 31:55.60

8 Alina Reh 32:14.02

9 Camilla Richardsson FIN 32:19.27

10 Jessica Judd GBR 32:23.98

11 Silke Jonkman NED 32:30.92

12 Alessia Zarbo FRA 32:36.28

13 Mekdes Woldu FRA 32:39.54

14 Sarah Lahti SWE 32:42.27

15 Beatriz Álvarez ESP 33:04.18

16 Jasmijn Lau NED 33:14.00

17 Maitane Melero ESP 33:46.71

18 Julia Mayer AUT 33:57.29

Mar (15th):

1 Aleksandra Lisowska POL 2:28:36

2 Matea Parlov Koštro CRO 2:28:42

3 Nienke Brinkman NED 2:28:52

4 Miriam Dattke 2:28:52

5 Giovanna Epis ITA 2:29:06

6 Domenika Mayer 2:29:21

7 Fionnuala McCormack IRL 2:29:25

8 Hanne Verbruggen BEL 2:29:44

9 Fabienne Schlumpf SUI 2:30:17

10 Deborah Schöneborn 2:30:35

11 Marta Galimany ESP 2:31:14

12 Rabea Schöneborn 2:31:36

13 Mieke Gorissen BEL 2:31:48

14 Melody Julien FRA 2:32:19

15 Katharina Steinruck 2:32:41

16 Irene Pelayo ESP 2:33:15

17 Nora Szabó HUN 2:34:49

18 Elena Loyo ESP 2:34:56

19 Angelika Mach POL 2:35:03

20 Kristina Hendel 2:35:14

21 Jill Holterman NED 2:35:25

22 Alice Wright GBR 2:35:33

23 Tereza Hrochová CZE 2:36:00

24 Marcela Joglová CZE 2:36:26

25 Naomi Mitchell GBR 2:36:44

26 Monika Jackiewicz POL 2:37:15

27 Tetyana Gamera UKR 2:37:28

28 Maor Tiyouri ISR 2:38:04

29 AnnMarie McGlynn IRL 2:38:26

30 Hanna Lindholm SWE 2:38:44

31 Becky Briggs GBR 2:39:02

32 Laura Mendez ESP 2:39:15

33 Astrid Verhoeven BEL 2:40:03

34 Aoife Cooke IRL 2:40:37

35 Rosie Edwards GBR 2:40:47

36 Maria Sagnes Wågan NOR 2:40:58

37 Runa Skrove Falch NOR 2:41:08

38 Loreta Kančytė LTU 2:41:15

39 Nina Chydenius FIN 2:43:00

40 Moira Stewartová CZE 2:43:03

41 Sanna Mustonen SWE 2:43:23

42 Anna Incerti ITA 2:44:11

43 Karen Ehrenreich DEN 2:44:28

44 Camilla Elofsson SWE 2:45:34

45 Marinela Nineva BUL 2:45:40

46 Suvi Miettinen FIN 2:47:15

47 Lilia Fisikovici MDA 2:47:44

48 Zsófia Erdélyi HUN 2:48:03

49 Annemari Kiekara FIN 2:48:30

50 Susana Cunha POR 2:51:14

51 Maryna Nemchenko UKR 2:53:13

52 Bo Ummels NED 3:00:56

Katarzyna Jankowska POL DNF

Solange Jesus POR DNF

Ruth van der Meijden NED DNF

Sara Moreira POR DNF

Viktoriya Kalyuzhna UKR DNF

Izabela Paszkiewicz POL DNF

Alisa Vainio FIN DNF

Ana Štefulj CRO DNF

Yevheniya Prokofyeva UKR DNF

Militsa Mircheva BUL DNF

Pernilla Epland NOR DNF

PV Qualification (15th):

1 Tina Šutej SLO 4.50

1 Ekateríni Stefanídi GRE 4.50

1 Lene Retzius NOR 4.50

4 Angelica Moser SUI 4.50

4 Caroline Bonde Holm DEN 4.50

6 Roberta Bruni ITA 4.50

7 Wilma Murto FIN 4.50

8 Molly Caudery GBR 4.50

9 Sophie Cook GBR 4.50

10 Margot Chevrier FRA 4.40

10 Marie-Julie Bonnin FRA 4.40

12 Elina Lampela FIN 4.40

13 Saga Andersson FIN 4.40

14 Anjuli Knäsche 4.40

14 Amálie Švábíková CZE 4.40

14 Ninon Chapelle FRA 4.40

17 Eléni-Klaoúdia Pólak GRE 4.40

18 Elisa Molinarolo ITA 4.25

18 Hanga Klekner HUN 4.25

18 Yana Hladiychuk UKR 4.25

21 Pascale Stöcklin SUI 4.25

22 Maryna Kylypko UKR 4.25

23 Jacqueline Otchere 4.10

24 Lisa Gunnarsson SWE 4.10

Buse Arıkazan TUR NH

SP (15th):

1 Jessica Schilder NED 20.24 NR

2 Auriol Dongmo POR 19.82 NR

3 Jorinde van Klinken NED 18.94 NU23R

4 Fanny Roos SWE 18.55

5 Sara Gambetta 18.48

6 Julia Ritter 18.29

7 Axelina Johansson SWE 18.04

8 Katharina Maisch 18.01

9 Jessica Inchude POR 17.93

10 María Belén Toimil ESP 17.86

11 Dimitriana Bezede MDA 16.98

12 Sophie McKinna GBR 16.29

READ MORE: Event reports from Munich

Qualification (15th):

1 Auriol Dongmo POR 19.32

2 Jessica Schilder NED 18.95

3 Katharina Maisch 18.65

4 Jorinde van Klinken NED 18.62

5 Sara Gambetta 18.53

6 Axelina Johansson SWE 17.97

7 Julia Ritter 17.80

8 Fanny Roos SWE 17.79

9 Dimitriana Bezede MDA 17.76

10 María Belén Toimil ESP 17.72

11 Jessica Inchude POR 17.64

12 Sophie McKinna GBR 17.33

13 Klaudia Kardasz POL 17.27

14 Benthe König NED 17.27

15 Amelia Strickler GBR 17.20

16 Divine Oladipo GBR 17.16

17 Eveliina Rouvali FIN 17.07

18 Sara Lennman SWE 16.95

19 Senja Mäkitörmä FIN 16.94

20 Paulina Guba POL 16.66

21 Emel Dereli TUR 16.56

22 Erna Sóley Gunnarsdóttir ISL 16.41

23 Pınar Akyol TUR 15.89

24 Sopo Shatirishvili GEO 15.52

Markéta Červenková CZE NM

DT Qualification (15th):

1 Sandra Perković CRO 65.94

2 Liliana Cá POR 65.21

3 Kristin Pudenz 64.25

4 Claudine Vita 63.51

5 Shanice Craft 62.64

6 Marija Tolj CRO 62.51

7 Jorinde van Klinken NED 62.18

8 Lisa Brix Pedersen DEN 59.40

9 Mélina Robert-Michon FRA 58.85

10 Hrisoúla Anagnostopoúlou GRE 58.13

11 Jade Lally GBR 57.68

12 Irina Rodrigues POR 57.04

13 Stefania Strumillo ITA 56.90

14 Ieva Zarankaitė LTU 56.85

15 Daria Zabawska POL 56.54

16 Daisy Osakue ITA 56.54

17 Salla Sipponen FIN 56.47

18 Alida van Daalen NED 56.05

19 Özlem Becerek TUR 56.01

20 Dragana Tomašević SRB 55.51

21 Kirsty Law GBR 54.83

22 Amanda Ngandu-Ntumba FRA 54.70

23 Karolina Urban POL 54.33

24 Androniki Lada CYP 52.80

25 Vanessa Kamga SWE 51.66

Monaco Diamond League, August 10

For a report click here

Men:

200 (0.8):

1 Noah Lyles USA 19.46

2 Erriyon Knighton USA 19.84

3 Michael Norman USA 19.95

4 Alexander Ogando DOM 20.02

5 Aaron Brown CAN 20.23

6 Josephus Lyles USA 20.26

7 Joe Fahnbulleh LBR 20.46

8 Mickael-Méba Zeze FRA 20.78

1000:

1 Jake Wightman GBR 2:13.88

2 Marco Arop CAN 2:14.35 NR

3 Clayton Murphy USA 2:15.73

4 Wycliffe Kinyamal KEN 2:15.78

5 Bryce Hoppel USA 2:15.99

6 Josh Thompson USA 2:16.38

7 Luke McCann IRL 2:16.40 NR

8 Hobbs Kessler USA 2:16.46

9 Ferguson Rotich KEN 2:17.00

10 Tony van Diepen NED 2:17.06

11 Benjamin Robert FRA 2:17.11

12 Emmanuel Korir KEN 2:18.19

Erik Sowinski USA DNF

3000:

1 Thierry Ndikumwenayo BDI 7:25.93 NR

2 Berihu Aregawi ETH 7:26.81

3 Grant Fisher USA 7:28.48 NR

4 Nicholas Kipkorir KEN 7:31.19

5 Dominic Lokinyomo Lobalu SSD 7:31.54

6 Jacob Krop KEN 7:33.30

7 Telahun Haile ETH 7:38.24

8 Woody Kincaid USA 7:38.81

9 Joe Klecker USA 7:39.58

10 Hugo Hay FRA 7:41.78

11 Paul Chelimo USA 7:42.68

12 Stewart McSweyn AUS 7:43.31

13 Cornelius Kemboi KEN 7:44.73

14 Daniel Simiyu KEN 7:44.81

15 Bethwel Birgen KEN 7:56.82

Samuel Tanner NZL DNF

Mounir Akbache FRA DNF

110H (0.6):

1 Grant Holloway USA 12.99

2 Trey Cunningham USA 13.03

3 Hansle Parchment JAM 13.08

4 Daniel Roberts USA 13.20

5 Sasha Zhoya FRA 13.21

6 Pascal Martinot-Lagarde FRA 13.26

7 Damian Czykier POL 13.46

8 Just Kwaou-Mathey FRA 13.78

HJ:

1 Mutaz Essa Barshim QAT 2.30

2 Woo Sang-Hyeok KOR 2.30

3 Hamish Kerr NZL 2.25

4 JuVaughn Harrison USA 2.25

5 Andrii Protsenko UKR 2.20

5 Shelby McEwen USA 2.20

5 Django Lovett CAN 2.20

8 Gianmarco Tamberi ITA 2.20

9 Yonathan Kapitolnik ISR 2.20

Donald Thomas BAH NH

LJ:

1 Maykel D Massó CUB 8.35

2 Miltiádis Tentóglou GRE 8.31

3 Marquis Dendy USA 8.31

4 Tajay Gayle JAM 8.06

5 Thobias Montler SWE 7.96

6 Murali Sreeshankar IND 7.94

7 Mattia Furlani ITA 7.90

8 Erwan Konate FRA 7.87

9 Jules Pommery FRA 7.83

10 Steffin McCarter USA 7.82

Women

100 (0.4):

1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 10.62

2 Shericka Jackson JAM 10.71

3 Marie Josée Ta Lou CIV 10.72 NR

4 Aleia Hobbs USA 10.81

5 TeeTee Terry USA 10.90

6 Daryll Neita GBR 10.91

7 Tamara Clark USA 10.96

400:

1 Shaunae Miller-Uibo BAH 49.28

2 Candice McLeod JAM 49.87

3 Sada Williams BAR 50.10

4 Stephenie Ann McPherson JAM 50.52

5 Fiordaliza Cofil DOM 50.55

6 Junelle Bromfield JAM 50.93

7 Kaylin Whitney USA 51.02

8 Sokhna Lacoste FRA 53.21

800:

1 Natoya Goule JAM 1:56.98

2 Sage Hurta USA 1:57.85

3 Olivia Baker USA 1:58.05

4 Jemma Reekie GBR 1:58.68

5 Abbey Caldwell AUS 1:59.31

6 Halimah Nakaayi UGA 2:00.02

7 Linden Hall AUS 2:00.45

8 Agnes Raharolahy FRA 2:02.25

Kendra Chambers USA DNF

1500:

1 Faith Kipyegon KEN 3:50.37 NR

2 Heather MacLean USA 3:58.89

3 Elise Cranny USA 3:59.06

4 Hirut Meshesha ETH 4:00.51

5 Cory McGee USA 4:00.70

6 Winnie Nanyondo UGA 4:00.81

7 Georgia Griffith AUS 4:00.96

8 Jessica Hull AUS 4:01.73

9 Sinclaire Johnson USA 4:02.87

10 Gaia Sabbatini ITA 4:04.96

11 Marta Pérez ESP 4:05.60

12 Aurore Fleury FRA 4:10.01

Axumawit Embaye ETH DNF

Adelle Tracey JAM DNF

Allie Wilson USA DNF

3000SC:

1 Werkwuha Getachew ETH 9:06.19

2 Zerfe Wondemagegn ETH 9:06.63

3 Elizabeth Bird GBR 9:07.87 NR

4 Emma Coburn USA 9:07.93

5 Jackline Chepkoech KEN 9:09.72

6 Courtney Wayment USA 9:09.91

7 Marwa Bouzayani TUN 9:22.22

8 Amy Cashin AUS 9:24.19

9 Courtney Frerichs USA 9:32.56

10 Daisy Jepkemei KAZ 9:37.83

11 Adva Cohen ISR 9:42.71

12 Irene Sánchez-Escribano ESP 9:43.36

13 Tatiane Raquel da Silva BRA 9:52.93

Virginia Nyambura KEN DNF

400H:

1 Rushell Clayton JAM 53.33

2 Janieve Russell JAM 53.52

3 Gianna Woodruff PAN 54.13

4 Viktoriya Tkachuk UKR 54.27

5 Anna Ryzhykova UKR 54.53

6 Line Kloster NOR 54.62

7 Ayomide Folorunso ITA 55.01

8 Camille Seri FRA 56.36

PV:

1 Nina Kennedy AUS 4.66

2 Sandi Morris USA 4.66

3 Ekateríni Stefanídi GRE 4.66

4 Roberta Bruni ITA 4.51

5 Ninon Chapelle FRA 4.36

5 Lene Retzius NOR 4.36

7 Angelica Moser SUI 4.36

7 Tina Šutej SLO 4.36

Marie-Julie Bonnin FRA NH

Margot Chevrier FRA NH

TJ:

1 Yulimar Rojas VEN 15.01

2 Shanieka Ricketts JAM 14.91

3 Tori Franklin USA 14.86

4 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 14.59

5 Keturah Orji USA 14.56

6 Thea LaFond DMA 14.45

7 Leyanis Pérez CUB 14.37

8 Patrícia Mamona POR 14.23

JT:

1 Kelsey-Lee Barber AUS 64.50

2 Haruka Kitaguchi JPN 62.37

3 Mackenzie Little AUS 61.76

4 Kara Winger USA 60.95

5 Līna Mūze LAT 60.54

6 Yulenmis Aguilar CUB 60.40

7 Liveta Jasiūnaitė LTU 59.47

8 Barbora Špotáková CZE 57.58

9 Liz Gleadle CAN 57.08

» For more recent results, CLICK HERE