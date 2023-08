Here are detailed results from the last six days of competition including 4x400m splits

World Championships, Budapest results from August 22-August 27

Earlier results from the opening weekend of the championships are here

Men

200 (25th; -0.2): 1 Noah Lyles USA 19.52; 2 Erriyon Knighton USA 19.75; 3 Letsile Tebogo BOT 19.81; 4 Zharnel Hughes GBR 20.02; 5 Kenny Bednarek USA 20.07; 6 Andre De Grasse CAN 20.14; 7 Alexander Ogando DOM 20.23; 8 Andrew Hudson JAM 20.40; 9 Joe Fahnbulleh LBR 20.57. SF1 (24th; -0.1): 1 Noah Lyles USA 19.76; 2 Alexander Ogando DOM 20.02; 3 Tarsis Orogot UGA 20.26; 4 Brendon Rodney CAN 20.27; 5 Andrew Hudson JAM 20.38; 6 Luxolo Adams RSA 20.44; 7 Shota Iizuka JPN 20.54; 8 Ondřej Macík CZE 20.71. SF2 (24th; 0.0): 1 Kenny Bednarek USA 19.96; 2 Letsile Tebogo BOT 19.97; 3 Courtney Lindsey USA 20.22; 4 Sinesipho Dambile RSA 20.28; 5 Renan Correa BRA 20.43; 6 Taymir Burnet NED 20.65; 7 Alaba Akintola NGR 20.75; Aaron Brown CAN DQ. SF3 (24th; -0.4): 1 Erriyon Knighton USA 19.98; 2 Zharnel Hughes GBR 20.02; 3 Andre De Grasse CAN 20.10; 4 Joe Fahnbulleh LBR 20.21; 5 Towa Uzawa JPN 20.33; 6 Rasheed Dwyer JAM 20.49; 7 Shaun Maswanganyi RSA 20.65; 8 William Reais SUI 20.67. Heat 1 (23rd; 0.0): 1 Zharnel Hughes GBR 19.99; 2 Aaron Brown CAN 20.08; 3 Luxolo Adams RSA 20.15; 4 Shota Iizuka JPN 20.27; 5 Taymir Burnet NED 20.31; 6 Eseosa Desalu ITA 20.49; 7 Gediminas Truskauskas LTU 20.90; 8 Franko Burraj ALB 21.52. Heat 2 (23rd; -0.1): 1 Noah Lyles USA 20.05; 2 Andrew Hudson JAM 20.25; 3 Ondřej Macík CZE 20.40; 4 Tapiwa Makarawu ZIM 20.64; 5 Ján Volko SVK 20.69; 6 Jorge Henrique Vides BRA 20.80; 7 Ko Seung-Hwan KOR 21.09; 8 Leeroy Kamau PNG 21.18; 9 Jessy Franco GIB 22.04. Heat 3 (23rd; -1.4): 1 Letsile Tebogo BOT 20.22; 2 Joe Fahnbulleh LBR 20.42; 3 William Reais SUI 20.50; 4 Joshua Hartmann GER 20.51; 5 Blessing Afrifa ISR 20.73; 6 Aidan Murphy AUS 20.90; 7 Marcos Santos ANG 21.05 NR NU20R; 8 Hachim Maaroufou COM 21.29. Heat 4 (23rd; -0.2): 1 Brendon Rodney CAN 20.14; 2 Renan Correa BRA 20.44; 3 Shaun Maswanganyi RSA 20.56; 4 Koki Ueyama JPN 20.66; 5 Nadale Buntin SKN 20.90; 5 Zoltán Wahl 20.90; 7 Mohammed Obaid Al-Hindi OMA 21.39; James Dadzie GHA DNF. Heat 5 (23rd; -0.2): 1 Towa Uzawa JPN 20.34; 2 Courtney Lindsey USA 20.39; 3 Rasheed Dwyer JAM 20.40; 4 Tarsis Orogot UGA 20.44; 5 Yang Chun-Han TPE 20.82; 6 Ramil Guliyev TUR 20.89; 7 Mindia Endeladze GEO 21.20. Heat 6 (23rd; -0.5): 1 Erriyon Knighton USA 20.17; 2 Andre De Grasse CAN 20.28; 3 Sinesipho Dambile RSA 20.34; 4 Filippo Tortu ITA 20.46; 5 Joseph Amoah GHA 20.56; 6 Sibusiso Matsenjwa SWZ 20.88; 7 Guy Maganga Gorra GAB 21.04; 8 Yeykell Romero NCA 21.71. Heat 7 (23rd; -0.1): 1 Kenny Bednarek USA 20.01; 2 Alexander Ogando DOM 20.14; 3 Alaba Akintola NGR 20.54; 4 Alonso Edward PAN 20.63; 5 Lucas da Silva BRA 20.86; 6 Taha Hussein Yaseen IRQ 21.01; 7 Albert Komański POL 21.16; Ryan Zeze FRA DQ

400 (24th): 1 Antonio Watson JAM 44.22; 2 Matthew Hudson-Smith GBR 44.31; 3 Quincy Hall USA 44.37; 4 Vernon Norwood USA 44.39; 5 Sean Bailey JAM 44.96; 6 Håvard Bentdal Ingvaldsen NOR 45.08; 7 Wayde van Niekerk RSA 45.11; Kirani James GRN DQ. SF1 (22nd): 1 Antonio Watson JAM 44.13; 2 Vernon Norwood USA 44.26; 3 Wayde van Niekerk RSA 44.65; 4 Jereem Richards TTO 44.76; 5 Kentaro Sato JPN 44.99; 6 Attila Molnár 45.02; 7 Michael Joseph LCA 45.50; 8 Leungo Scotch BOT 45.96. SF2 (22nd): 1 Matthew Hudson-Smith GBR 44.26 AR; 2 Kirani James GRN 44.58; 3 Håvard Bentdal Ingvaldsen NOR 44.70; 4 Fuga Sato JPN 44.88; 5 Liemarvin Bonevacia NED 45.23; 6 Zandrion Barnes JAM 45.38; 7 Dylan Borlée BEL 45.59; 8 Collen Kebinatshipi BOT 46.39. SF3 (22nd): 1 Quincy Hall USA 44.43; 2 Sean Bailey JAM 44.94; 3 Yuki Joseph Nakajima JPN 45.04; 4 Davide Re ITA 45.29; 5 Alexander Doom BEL 45.57; 6 Zakithi Nene RSA 45.64; Steven Gardiner BAH DNF; Bayapo Ndori BOT DNF

800 (26th): 1 Marco Arop CAN 1:44.24; 2 Emmanuel Wanyonyi KEN 1:44.53; 3 Ben Pattison GBR 1:44.83; 4 Adrián Ben ESP 1:44.91; 5 Slimane Moula ALG 1:44.95; 6 Tshepiso Masalela BOT 1:45.57; 7 Bryce Hoppel USA 1:46.02; Djamel Sedjati ALG DQ. SF1 (24th): 1 Slimane Moula ALG 1:43.93; 2 Tshepiso Masalela BOT 1:44.14; 3 Ben Pattison GBR 1:44.23; 4 Mateusz Borkowski POL 1:44.30; 5 Mohamed Attaoui ESP 1:44.35; 6 Benjamin Robert FRA 1:44.38; 7 Abdellatif El Guesse MAR 1:44.55; 8 Joseph Deng AUS 1:48.12. SF2 (24th): 1 Marco Arop CAN 1:44.02; 2 Djamel Sedjati ALG 1:44.49; 3 Saul Ordóñez ESP 1:44.74; 4 Catalin Tecuceanu ITA 1:44.79; 5 Gabriel Tual FRA 1:44.83; 6 Filip Ostrowski POL 1:45.30; 7 Daniel Rowden GBR 1:45.38; 8 Alex Kipngetich KEN 1:45.56. Heat 3 (24th): 1 Emmanuel Wanyonyi KEN 1:43.83; 2 Adrián Ben ESP 1:43.92; 3 Bryce Hoppel USA 1:44.04; 4 Yanis Meziane FRA 1:44.30; 5 Simone Barontini ITA 1:44.34; 6 Andreas Kramer SWE 1:44.57; 7 Mark English IRL 1:45.14; 8 Max Burgin GBR 1:47.60. Heat 1 (22nd): 1 Emmanuel Wanyonyi KEN 1:44.92; 2 Gabriel Tual FRA 1:45.10; 3 Catalin Tecuceanu ITA 1:45.31; 4 Tshepiso Masalela BOT 1:45.60; 5 Ryan Sanchez PUR 1:48.24; 6 Mohamed Ali Gouaned ALG 1:49.16; 7 Krishan Kumar IND 1:50.36; 8 Hein Htet Aung MYA 1:53.63; 9 Manuel Belo Amaral Ataide TLS 1:58.32. Heat 2 (22nd): 1 Mateusz Borkowski POL 1:45.40; 2 Max Burgin GBR 1:45.43; 3 Joseph Deng AUS 1:45.48; 4 Mark English IRL 1:45.71; 5 Brad Mathas NZL 1:45.95; 6 Dániel Huller 1:47.41; 7 Tom Dradiga UGA 1:48.60; Navasky Anderson JAM DQ. Heat 3 (22nd): 1 Alex Kipngetich KEN 1:47.63; 2 Djamel Sedjati ALG 1:47.87; 3 Saul Ordóñez ESP 1:47.97; 4 Isaiah Harris USA 1:48.00; 5 John Fitzsimons IRL 1:48.20; 6 Ibrahim Renoud Al-Zafairi KUW 1:48.41; 7 John Rivera PUR 1:48.83; 8 Amel Tuka BIH 1:49.01; 9 Allan Ngitsi Chirwa MAW 1:51.62. Heat 4 (22nd): 1 Adrián Ben ESP 1:45.37; 2 Bryce Hoppel USA 1:45.56; 3 Daniel Rowden GBR 1:45.67; 4 Filip Ostrowski POL 1:45.76; 5 Abdullahi Hassan CAN 1:46.33; 6 Ferguson Rotich KEN 1:46.53; 7 Marino Bloudek CRO 1:46.63; 8 Ole Jakob Høsteland Solbu NOR 1:51.66. Heat 5 (22nd): 1 Benjamin Robert FRA 1:46.45; 2 Ben Pattison GBR 1:46.57; 3 Mohamed Attaoui ESP 1:46.65; 4 Emmanuel Korir KEN 1:46.78; 5 Abdessalem Ayouni TUN 1:46.85; 6 Clayton Murphy USA 1:47.06; 7 Abedin Mujezinovic BIH 1:47.76; 8 Riley McGown AUS 1:48.38; 9 Faustino Prieto Alfaro MLT 2:04.20. Heat 6 (22nd): 1 Abdellatif El Guesse MAR 1:45.24; 2 Andreas Kramer SWE 1:45.42; 3 Slimane Moula ALG 1:45.76; 4 Francesco Pernici ITA 1:45.89; 5 Peter Bol AUS 1:46.75; 6 James Preston NZL 1:46.84; 7 Handal Roban VIN 1:46.86; 8 Alex Beddoes COK 1:48.31; 9 Justice Dreischor ARU 1:59.56. Heat 7 (22nd): 1 Marco Arop CAN 1:45.05; 2 Simone Barontini ITA 1:45.21; 3 Yanis Meziane FRA 1:45.30; 4 Joonas Rinne FIN 1:45.93; 5 Balázs Vindics 1:47.18; 6 Eduardo Moreira BRA 1:47.75; 7 Nabil Oussama MAR 1:47.79; 8 Abdullah Al-Yaari YEM 1:47.98 NR; 9 Mohammed Dwedar PLE 1:55.45

1500 (23rd): 1 Josh Kerr GBR 3:29.38; 2 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:29.65; 3 Narve Gilje Nordås NOR 3:29.68; 4 Abel Kipsang KEN 3:29.89; 5 Yared Nuguse USA 3:30.25; 6 Mario García ESP 3:30.26; 7 Cole Hocker USA 3:30.70; 8 Raynold Kipkorir KEN 3:30.78; 9 Neil Gourley GBR 3:31.10; 10 Niels Laros NED 3:31.25 NR NU23R NU20R; 11 Azeddine Habz FRA 3:33.14; 12 Isaac Nader POR 3:35.41

5000 (27th): 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 13:11.30; 2 Mohamed Katir ESP 13:11.44; 3 Jacob Krop KEN 13:12.28; 4 Luis Grijalva GUA 13:12.50; 5 Yomif Kejelcha ETH 13:12.51; 6 Hagos Gebrhiwet ETH 13:12.65; 7 Mohammed Ahmed CAN 13:12.92; 8 Berihu Aregawi ETH 13:12.99; 9 Jimmy Gressier FRA 13:17.20; 10 Ishmael Kipkurui KEN 13:21.20; 11 Mohamed Ismail Ibrahim DJI 13:23.89; 12 Abdihamid Nur USA 13:23.90; 13 Stewart McSweyn AUS 13:26.58; 14 Narve Gilje Nordås NOR 13:28.73; 15 Paul Chelimo USA 13:30.88; 16 Ouassim Oumaiz ESP 13:31.99; Oscar Chelimo UGA DNF. Heat 1 (24th): 1 Mohamed Katir ESP 13:35.90; 2 Hagos Gebrhiwet ETH 13:36.15; 3 Jakob Ingebrigtsen NOR 13:36.21; 4 Ouassim Oumaiz ESP 13:36.35; 5 Abdihamid Nur USA 13:36.37; 6 Jimmy Gressier FRA 13:36.42; 7 Paul Chelimo USA 13:36.51; 8 Narve Gilje Nordås NOR 13:36.55; 9 Andreas Almgren SWE 13:36.57; 10 Egide Ntakarutimana BDI 13:37.53; 11 Ben Flanagan CAN 13:38.69; 12 Mike Foppen NED 13:38.94; 13 John Heymans BEL 13:39.67; 14 Nicholas Kipkorir KEN 13:40.43; 15 Birhanu Balew BRN 13:41.00; 16 Brian Fay IRL 13:42.86; 17 Cornelius Kemboi KEN 13:44.32; 18 Kazuya Shiojiri JPN 13:51.00; 19 Stewart McSweyn AUS 13:56.81; 20 Sam Parsons GER 14:03.14; 21 Valentin Soca URU 14:16.15. Heat 2 (24th): 1 Luis Grijalva GUA 13:32.72; 2 Yomif Kejelcha ETH 13:32.83; 3 Mohammed Ahmed CAN 13:33.16; 4 Berihu Aregawi ETH 13:33.23; 5 Oscar Chelimo UGA 13:33.40; 6 Mohamed Ismail Ibrahim DJI 13:33.51; 7 Jacob Krop KEN 13:33.63; 7 Ishmael Kipkurui KEN 13:33.63; 9 Thierry Ndikumwenayo ESP 13:34.03; 10 Rodrigue Kwizéra BDI 13:35.81; 11 Magnus Tuv Myhre NOR 13:36.36; 12 Jonas Raess SUI 13:37.84; 13 Henrik Børkja Ingebrigtsen NOR 13:38.80; 14 Hugo Hay FRA 13:39.76; 15 Sean McGorty USA 13:40.28; 16 Morgan McDonald AUS 13:43.58; 17 Hyuga Endo JPN 13:50.49; 18 Emil Danielsson SWE 13:54.35; 19 Robin Hendrix BEL 13:55.81; 20 Samuel Freire CPV 14:07.38; 21 Ferenc Soma Kovács 14:11.99; 22 Mohamed Hrezi LBA 14:14.72

Mar (27th): 1 Victor Kiplangat UGA 2:08:53; 2 Maru Teferi ISR 2:09:12; 3 Leul Gebrselassie ETH 2:09:19; 4 Tebello Ramakongoana LES 2:09:57; 5 Stephen Kissa UGA 2:10:22; 6 Milkesa Mengesha ETH 2:10:43; 7 Hassan Chahdi FRA 2:10:45; 8 Titus Kipruto KEN 2:10:47; 9 John Hakizimana RWA 2:10:50; 10 Daniele Meucci ITA 2:11:06; 11 Yohanes Chiappinelli ITA 2:11:12; 12 Ichitaka Yamashita JPN 2:11:19; 13 Zachery Panning USA 2:11:21; 14 Timothy Kiplagat KEN 2:11:25; 15 Haftom Welday GER 2:11:25; 16 Isaac Mpofu ZIM 2:11:33; 17 Tsegaye Getachew ETH 2:11:56; 18 Mehdi Frere FRA 2:11:59; 19 Rory Linkletter CAN 2:12:16; 20 Haimro Alame ISR 2:12:32; 21 Tariku Novales ESP 2:12:39; 22 Ayad Lamdassem ESP 2:12:59; 23 Sondre Nordstad Moen NOR 2:13:12; 24 Ibrahim Chakir ESP 2:13:44; 25 Mohamed Reda El Aaraby MAR 2:13:55; 26 Johannes Motschmann GER 2:14:19; 27 Mustapha Houdadi MAR 2:14:30; 28 Ben Preisner CAN 2:15:02; 29 Johnatas De Oliveira BRA 2:15:13; 30 Justin Kent CAN 2:15:26; 31 Tiidrek Nurme EST 2:15:42; 32 Jose Santana Marin MEX 2:15:51; 33 Berhane Tsegay ERI 2:16:08; 34 Adam Nowicki POL 2:16:22; 35 Kenya Sonota JPN 2:16:40; 36 Segundo Jami ECU 2:16:49; 37 Mgondzashe Ncube ZIM 2:17:02; 38 Yang Shaohui CHN 2:17:12; 39 Paulo Roberto Paula BRA 2:17:18; 40 Levente Szemerei 2:17:20; 41 Omar Hassan ETH 2:17:23; 42 Kazuya Nishiyama JPN 2:17:41; 43 Onesphoré Nzikwinkunda BDI 2:18:27; 44 Nicolás Cuestas URU 2:19:20; 45 He Jie CHN 2:19:48; 46 Nelson Ito PER 2:20:00; 47 Ernesto Zamora URU 2:20:59; 48 Goitom Kifle ERI 2:21:28; 49 Feng Peiyou CHN 2:22:00; 50 Hüseyin Can TUR 2:22:11; 51 Tumelo Motlagale RSA 2:22:14; 52 Moath Al-Khawaldeh JOR 2:22:33; 53 Maxim Răileanu MDA 2:22:46; 54 Thomas Rainhold NAM 2:23:36; 55 Nicolas Montañez USA 2:24:58; 56 Nicolae Alexandru Soare ROU 2:25:14; 57 Luis Ostos PER 2:25:50; 58 Justino Pedro Da Silva BRA 2:25:53; 59 Byambajav Tseveenravdan MGL 2:30:28; 60 Simon Sibeko RSA 2:31:59; Elkanah Kibet USA DNF; Andrew Rotich Kwemoi UGA DNF; Kaan Kigen Özbilen TUR DNF; Alphonce Felix TAN DNF; Simon Tesfay SUI DNF; Khadar Basheer Youssouf SOM DNF; Félicien Muhitira RWA DNF; Melikhaya Frans RSA DNF; Ilie Alexandru Corneschi ROU DNF; Derlis Ayala PAR DNF; Abdi Nageeye NED DNF; Jamsran Olonbayar MGL DNF; Ser-Od Bat-Ochir MGL DNF; Patricio Castillo MEX DNF; Hamza Sahili MAR DNF; Joshua Belet KEN DNF; Eyob Ghebrehiwet Faniel ITA DNF; Morhad Amdouni FRA DNF; Tamirat Tola ETH DNF; Oqbe Kibrom ERI DNF; Hassan Waiss Rayaleh DJI DNF; Ibrahim Hassan Bouh DJI DNF; Olivier Irabaruta BDI DNF; Joaquín Arbe ARG DNF

3000SC (22nd): 1 Soufiane El Bakkali MAR 8:03.53; 2 Lamecha Girma ETH 8:05.44; 3 Abraham Kibiwot KEN 8:11.98; 4 Leonard Bett KEN 8:12.26; 5 George Beamish NZL 8:13.46; 6 Ryuji Miura JPN 8:13.70; 7 Simon Koech KEN 8:14.37; 8 Jean-Simon Desgagnés CAN 8:15.58; 9 Daniel Arce ESP 8:18.31; 10 Kenneth Rooks USA 8:20.02; 11 Getnet Wale ETH 8:21.03; 12 Leonard Chemutai UGA 8:21.61; 13 Mohamed Amine Jihnaoui TUN 8:23.08; 14 Ryuma Aoki JPN 8:24.77; 15 Simon Sundström SWE 8:27.68; 16 Isaac Updike USA 8:30.67

400H (23rd): 1 Karsten Warholm NOR 46.89; 2 Kyron McMaster IVB 47.34; 3 Rai Benjamin USA 47.56; 4 Roshawn Clarke JAM 48.07; 5 Alison dos Santos BRA 48.10; 6 Trevor Bassitt USA 48.22; 7 Rasmus Mägi EST 48.33; 8 Joshua Abuaku GER 48.53. SF1 (21st): 1 Kyron McMaster IVB 47.72; 2 Rasmus Mägi EST 48.30; 3 CJ Allen USA 48.44; 4 Jaheel Hyde JAM 48.49; 5 Julien Watrin BEL 48.94; 6 Nathaniel Ezekiel NGR 49.22; 7 Bassem Hemeida QAT 49.50; Mario Lambrughi ITA DQ. SF 2 (21st): 1 Rai Benjamin USA 47.24; 2 Alison dos Santos BRA 47.38; 3 Ludvy Vaillant FRA 48.48; 4 Kazuki Kurokawa JPN 48.58; 5 Emil Nana Kwame Agyekum GER 48.71; 6 Wiseman Mukhobe KEN 49.40; 7 Xie Zhiyu CHN 49.57; 8 Julien Bonvin SUI 49.75. SF3 (21st): 1 Karsten Warholm NOR 47.09; 2 Roshawn Clarke JAM 47.34 NR AU20R; 3 Trevor Bassitt USA 47.38; 4 Joshua Abuaku GER 48.39; 5 Alessandro Sibilio ITA 48.43; 6 Yasmani Copello TUR 48.66; 7 Wilfried Happio FRA 48.83; 8 Gerald Drummond CRC 49.31

HJ (22nd): 1 Gianmarco Tamberi ITA 2.36; 2 JuVaughn Harrison USA 2.36; 3 Mutaz Essa Barshim QAT 2.33; 4 Luis Zayas CUB 2.33; 5 Tobias Potye GER 2.33; 6 Woo Sang-Hyeok KOR 2.29; 7 Shelby McEwen USA 2.29; 8 Ryoichi Akamatsu JPN 2.25; 8 Brandon Starc AUS 2.25; 10 Norbert Kobielski POL 2.25; 11 Andrii Protsenko UKR 2.25; 12 Marco Fassinotti ITA 2.20; 13 Oleh Doroshchuk UKR 2.20

PV (26th): 1 Armand Duplantis SWE 6.10; 2 Ernest John Obiena PHI 6.00 AR; 3 Kurtis Marschall AUS 5.95; 3 Chris Nilsen USA 5.95; 5 Thibaut Collet FRA 5.90; 6 Huang Bokai CHN 5.75; 7 Ben Broeders BEL 5.75; 8 Zach McWhorter USA 5.75; 9 Yao Jie CHN 5.75; 9 Claudio Michel Stecchi ITA 5.75; 9 Piotr Lisek POL 5.75; 12 Robert Sobera POL 5.55; 12 Ersu Şaşma TUR 5.55. Qualification (23rd): 1 Armand Duplantis SWE 5.75; 1 Chris Nilsen USA 5.75; 1 Ernest John Obiena PHI 5.75; 1 Kurtis Marschall AUS 5.75; 5 Yao Jie CHN 5.75; 6 Thibaut Collet FRA 5.75; 6 Zach McWhorter USA 5.75; 8 Ersu Şaşma TUR 5.75; 9 Piotr Lisek POL 5.75; 9 Robert Sobera POL 5.75; 11 Ben Broeders BEL 5.75; 12 Claudio Michel Stecchi ITA 5.75; 13 Huang Bokai CHN 5.75; 14 Oleg Zernikel GER 5.70; 15 Kyle Rademeyer RSA 5.70; 16 Zach Bradford USA 5.70; 16 Menno Vloon NED 5.70; 18 Zhong Tao CHN 5.70; 19 Baptiste Thiery FRA 5.70; 20 Sondre Guttormsen NOR 5.55; 20 Ethan Cormont FRA 5.55; 22 Gillian Ladwig GER 5.35; 22 Germán Chiaraviglio ARG 5.35; 22 Paweł Wojciechowski POL 5.35; 22 Juho Alasaari FIN 5.35; 26 Pedro Buaró POR 5.35; 26 Vladyslav Malykhin UKR 5.35; 26 Hussain Asim Al-Hizam KSA 5.35; 29 Eduardo Nápoles CUB 5.35; Urho Kujanpää FIN NH; Tomoya Karasawa JPN NH; Emmanouíl Karalís GRE NH; Dominik Alberto SUI NH; Pål Haugen Lillefosse NOR NH

LJ (24th): 1 Miltiádis Tentóglou GRE 8.52; 2 Wayne Pinnock JAM 8.50; 3 Tajay Gayle JAM 8.27; 4 Carey McLeod JAM 8.27; 5 Wang Jianan CHN 8.05; 6 Thobias Montler SWE 8.00; 7 Radek Juška CZE 7.98; 8 Will Williams USA 7.94; 9 Simon Ehammer SUI 7.87; 10 Alejandro A. Parada CUB 7.86; 11 J. Jeswin Aldrin IND 7.77; 12 Marquis Dendy USA 7.62. Qualification (23rd): 1 Wayne Pinnock JAM 8.54; 2 Wang Jianan CHN 8.34; 3 Miltiádis Tentóglou GRE 8.25; 4 Carey McLeod JAM 8.19; 5 Alejandro A. Parada CUB 8.13w; 6 Simon Ehammer SUI 8.13; 7 Will Williams USA 8.13; 8 Tajay Gayle JAM 8.12; 9 Radek Juška CZE 8.10; 10 Marquis Dendy USA 8.08; 11 Thobias Montler SWE 8.03; 12 J. Jeswin Aldrin IND 8.00; 13 Chris Mitrevski AUS 7.99; 14 Liam Adcock AUS 7.99; 15 Zhang Mingkun CHN 7.97; 16 Jarrion Lawson USA 7.96; 17 Yuki Hashioka JPN 7.94; 18 Mattia Furlani ITA 7.85; 19 Mátyás Németh 7.79; 20 Henry Frayne AUS 7.78; 21 Bozhidar Saraboyukov BUL 7.74; 22 Murali Sreeshankar IND 7.74; 23 Filip Pravdica CRO 7.74; 24 Emiliano Lasa URU 7.72; 25 Zhang Jingqiang CHN 7.64; 26 Cheswill Johnson RSA 7.61; 27 Chan Ming Tai HKG 7.60; 28 Hiromichi Yoshida JPN 7.60; 29 Chenoult Coetzee NAM 7.55; 30 José Luís Mandros PER 7.53; 31 Ingar Bratseth-Kiplesund NOR 7.47; 32 Shoutarou Shiroyama JPN 7.46; 33 Mohammad Amin Al-Salami SYR 7.46; 34 Lin Yu-Tang TPE 7.45; 35 Jaime Guerra ESP 7.35; 36 Gabriel Bitan ROU 7.32; 37 Jules Pommery FRA 7.23; Anvar Anvarov UZB NM; LaQuan Nairn BAH NM

JT (27th): 1 Neeraj Chopra IND 88.17; 2 Arshad Nadeem PAK 87.82; 3 Jakub Vadlejch CZE 86.67; 4 Julian Weber GER 85.79; 5 Kishore Kumar Jena IND 84.77; 6 D. Prakasha Manu IND 84.14; 7 Oliver Helander FIN 83.38; 8 Edis Matusevičius LTU 82.29; 9 Dawid Wegner POL 80.75; 10 Ihab Abdelrahman EGY 80.64; 11 Andrian Mardare MDA 79.66; 12 Timothy Herman BEL 74.56;. Qualification (25th): 1 Neeraj Chopra IND 88.77; 2 Arshad Nadeem PAK 86.79; 3 Jakub Vadlejch CZE 83.50; 4 Julian Weber GER 82.39; 5 Edis Matusevičius LTU 82.35; 6 D. Prakasha Manu IND 81.31; 7 Dawid Wegner POL 81.25; 8 Ihab Abdelrahman EGY 80.75; 9 Kishore Kumar Jena IND 80.55; 10 Oliver Helander FIN 80.19; 11 Timothy Herman BEL 80.11; 12 Andrian Mardare MDA 79.78; 13 Toni Kuusela FIN 79.27; 14 Genki Dean JPN 79.21; 15 Cyprian Mrzygłód POL 78.49; 16 Anderson Peters GRN 78.49; 17 Julius Yego KEN 78.42; 18 Lassi Etelätalo FIN 78.19; 19 Cameron McEntyre AUS 78.10; 20 Luiz Da Silva BRA 77.70; 21 Patriks Gailums LAT 77.43; 22 Kenji Ogura JPN 76.65; 23 György Herczeg 76.18; 24 Capers Williamson USA 76.10; 25 Alexandru Novac ROU 75.75; 26 Jakob Samuelsson SWE 75.50; 27 Douw Smit RSA 75.03; 28 Felise Vahai Sosaia FRA 74.80; 29 Rolands Štrobinders LAT 74.46; 30 Curtis Thompson USA 74.21; 31 Leandro Ramos POR 74.03; 32 Artur Felfner UKR 73.94; 33 Gatis Čakšs LAT 73.42; 34 Pedro Henrique Rodrigues BRA 72.34; Ethan Dabbs USA NM; Yuta Sakiyama JPN NM

Dec (26th): 1 Pierce LePage CAN 8909; 2 Damian Warner CAN 8804; 3 Lindon Victor GRN 8756 NR; 4 Karel Tilga EST 8681; 5 Leo Neugebauer GER 8645; 6 Janek Õiglane EST 8524; 7 Harrison Williams USA 8500; 8 Markus Rooth NOR 8491; 9 Johannes Erm EST 8484; 10 Sander Aae Skotheim NOR 8263; 11 Manuel Eitel GER 8191; 12 Dan Golubovic AUS 8141; 13 Rik Taam NED 8098; 14 José Fernando Santana BRA 7935; 15 Yuma Maruyama JPN 7844; Ayden Owens-Delerme PUR DNF; Kyle Garland USA DNF; Marcus Nilsson SWE DNF; Zach Ziemek USA DNF; Niklas Kaul GER DNF; Cedric Dubler AUS DNF; Ashley Moloney AUS DNF; Larbi Bouraada ALG DNF; Kevin Mayer FRA DNF

100 Heat 1 (25th; -0.1): 1 Johannes Erm EST 10.69; 2 Kevin Mayer FRA 10.79; 3 Karel Tilga EST 10.84; 4 Janek Õiglane EST 10.94; 5 Larbi Bouraada ALG 11.01; 6 Dan Golubovic AUS 11.10; 7 Niklas Kaul GER 11.20; 8 Marcus Nilsson SWE 11.43. Heat 2 (25th; 0.1): 1 Zach Ziemek USA 10.58; 2 Lindon Victor GRN 10.60; 3 Rik Taam NED 10.64; 4 José Fernando Santana BRA 10.77; 5 Cedric Dubler AUS 10.82; 6 Markus Rooth NOR 10.84; 7 Sander Aae Skotheim NOR 10.89; 8 Yuma Maruyama JPN 10.90. Heat 3 (25th; -0.3): 1 Damian Warner CAN 10.32; 2 Ayden Owens-Delerme PUR 10.43; 3 Manuel Eitel GER 10.44; 4 Pierce LePage CAN 10.45; 5 Kyle Garland USA 10.59; 6 Ashley Moloney AUS 10.60; 7 Leo Neugebauer GER 10.69; 8 Harrison Williams USA 10.74. 400 Heat 1 (25th): 1 Markus Rooth NOR 48.27; 2 Janek Õiglane EST 48.41; 3 José Fernando Santana BRA 49.31; 4 Yuma Maruyama JPN 50.75; 5 Marcus Nilsson SWE 51.36. Heat 2 (25th): 1 Pierce LePage CAN 47.21; 2 Lindon Victor GRN 48.05; 3 Manuel Eitel GER 48.47; 4 Karel Tilga EST 48.58; 5 Kyle Garland USA 49.24; 6 Dan Golubovic AUS 49.87. Heat 3 (25th): 1 Ayden Owens-Delerme PUR 46.44; 2 Harrison Williams USA 46.52; 3 Johannes Erm EST 47.05; 4 Rik Taam NED 47.12; 5 Damian Warner CAN 47.86; 6 Leo Neugebauer GER 47.99; 7 Sander Aae Skotheim NOR 48.48. 1500 (26th): 1 Sander Aae Skotheim NOR 4:19.64; 2 Karel Tilga EST 4:20.73; 3 Johannes Erm EST 4:22.19; 4 Harrison Williams USA 4:22.69; 5 Rik Taam NED 4:22.70; 6 Janek Õiglane EST 4:23.43; 7 Damian Warner CAN 4:27.73; 8 Dan Golubovic AUS 4:29.51; 9 Yuma Maruyama JPN 4:32.01; 10 Manuel Eitel GER 4:33.70; 11 Markus Rooth NOR 4:34.11; 12 Lindon Victor GRN 4:39.67; 13 Pierce LePage CAN 4:39.88; 14 Leo Neugebauer GER 4:43.93; 15 José Fernando Santana BRA 5:00.91. 110H Heat 1 (26th; 0.2): 1 Lindon Victor GRN 14.47; 2 Janek Õiglane EST 14.51; 3 Karel Tilga EST 14.68; 4 Rik Taam NED 14.80; 5 Johannes Erm EST 14.90; 6 Marcus Nilsson SWE 15.06. Heat 2 (26th; 0.1): 1 José Fernando Santana BRA 13.94; 2 Dan Golubovic AUS 14.18; 2 Yuma Maruyama JPN 14.18; 4 Manuel Eitel GER 14.39; 5 Markus Rooth NOR 14.47; 6 Leo Neugebauer GER 14.75. Heat 3 (26th; 0.2): 1 Damian Warner CAN 13.67; 2 Pierce LePage CAN 13.77; 3 Kyle Garland USA 13.93; 4 Ayden Owens-Delerme PUR 14.04; 5 Harrison Williams USA 14.33; 6 Sander Aae Skotheim NOR 14.96. HJ (25th): 1 Sander Aae Skotheim NOR 2.11; 2 Kyle Garland USA 2.08; 3 Pierce LePage CAN 2.08; 4 Karel Tilga EST 2.05; 5 Damian Warner CAN 2.05; 6 Niklas Kaul GER 2.02; 6 Markus Rooth NOR 2.02; 8 Janek Õiglane EST 2.02; 9 Lindon Victor GRN 2.02; 10 Leo Neugebauer GER 2.02; 11 Cedric Dubler AUS 1.99; 11 Zach Ziemek USA 1.99; 13 Manuel Eitel GER 1.99; 14 Yuma Maruyama JPN 1.96; 15 Johannes Erm EST 1.93; 16 Dan Golubovic AUS 1.93; 16 José Fernando Santana BRA 1.93; 18 Harrison Williams USA 1.93; 19 Marcus Nilsson SWE 1.93; 20 Ayden Owens-Delerme PUR 1.90; 21 Rik Taam NED 1.84. PV (26th): 1 Harrison Williams USA 5.30; 2 Pierce LePage CAN 5.20; 3 Janek Õiglane EST 5.10; 4 Markus Rooth NOR 5.10; 5 Leo Neugebauer GER 5.10; 6 Johannes Erm EST 4.90; 7 Damian Warner CAN 4.90; 8 Sander Aae Skotheim NOR 4.80; 9 Dan Golubovic AUS 4.80; 10 Karel Tilga EST 4.80; 11 Lindon Victor GRN 4.80; 12 José Fernando Santana BRA 4.80; 13 Manuel Eitel GER 4.70; 14 Rik Taam NED 4.70; 15 Yuma Maruyama JPN 4.60; 0 Kyle Garland USA NH; 0 Marcus Nilsson SWE NH; 0 Ayden Owens-Delerme PUR NH. LJ (25th): 1 Leo Neugebauer GER 8.00; 2 Sander Aae Skotheim NOR 7.80; 3 Damian Warner CAN 7.77; 4 Johannes Erm EST 7.72; 5 Ayden Owens-Delerme PUR 7.72; 6 Markus Rooth NOR 7.62; 7 Zach Ziemek USA 7.62; 8 Pierce LePage CAN 7.59; 9 Karel Tilga EST 7.58; 10 Lindon Victor GRN 7.55; 11 Kyle Garland USA 7.54; 12 Harrison Williams USA 7.49; 13 Janek Õiglane EST 7.47; 14 Cedric Dubler AUS 7.40; 15 Kevin Mayer FRA 7.25; 16 Niklas Kaul GER 7.16; 17 Manuel Eitel GER 7.14; 18 Rik Taam NED 7.11; 19 Larbi Bouraada ALG 7.09; 20 Dan Golubovic AUS 7.09; 21 Yuma Maruyama JPN 7.00; 22 Marcus Nilsson SWE 7.00; 23 Ashley Moloney AUS 6.98; 24 José Fernando Santana BRA 6.92. SP (25th): 1 Leo Neugebauer GER 17.04; 2 Lindon Victor GRN 15.94; 3 Pierce LePage CAN 15.81; 4 Karel Tilga EST 15.75; 5 Zach Ziemek USA 15.39; 6 Johannes Erm EST 15.38; 7 Harrison Williams USA 15.28; 8 Dan Golubovic AUS 15.14; 9 Janek Õiglane EST 15.08; 10 Damian Warner CAN 15.03; 11 Rik Taam NED 14.89; 12 Niklas Kaul GER 14.85; 13 Manuel Eitel GER 14.85; 14 Marcus Nilsson SWE 14.49; 15 Kyle Garland USA 14.44; 16 Ayden Owens-Delerme PUR 14.30; 17 Ashley Moloney AUS 14.08; 18 Yuma Maruyama JPN 13.40; 19 Sander Aae Skotheim NOR 13.35; 20 Markus Rooth NOR 13.22; 21 José Fernando Santana BRA 12.90; 22 Cedric Dubler AUS 12.68; 23 Larbi Bouraada ALG 12.44. DT (26th): 1 Lindon Victor GRN 54.97; 2 Pierce LePage CAN 50.98; 3 Karel Tilga EST 50.57; 4 Markus Rooth NOR 48.78; 5 Dan Golubovic AUS 48.47; 6 Leo Neugebauer GER 47.63; 7 Damian Warner CAN 45.82; 8 Johannes Erm EST 45.09; 9 Marcus Nilsson SWE 45.04; 10 Ayden Owens-Delerme PUR 44.17; 11 Harrison Williams USA 43.39; 12 Kyle Garland USA 43.07; 13 Rik Taam NED 43.04; 14 José Fernando Santana BRA 42.60; 15 Yuma Maruyama JPN 41.56; 16 Manuel Eitel GER 41.30; 17 Janek Õiglane EST 40.85; 18 Sander Aae Skotheim NOR 39.07. JT (26th): 1 Janek Õiglane EST 70.45; 2 José Fernando Santana BRA 69.19; 3 Lindon Victor GRN 68.05; 4 Karel Tilga EST 66.42; 5 Markus Rooth NOR 64.84; 6 Damian Warner CAN 63.09; 7 Pierce LePage CAN 60.90; 8 Johannes Erm EST 60.56; 9 Yuma Maruyama JPN 60.14; 10 Manuel Eitel GER 60.12; 11 Sander Aae Skotheim NOR 59.05; 12 Dan Golubovic AUS 58.95; 13 Rik Taam NED 57.96; 14 Leo Neugebauer GER 57.95; 15 Harrison Williams USA 54.60; 0 Ayden Owens-Delerme PUR DNS; 0 Marcus Nilsson SWE DNS

35kmW (24th): 1 Álvaro Martín ESP 2:24:30; 2 Brian Pintado ECU 2:24:34 AR; 3 Masatora Kawano JPN 2:25:12; 4 Evan Dunfee CAN 2:25:28; 5 Christopher Linke GER 2:25:35 NR; 6 Tomohiro Noda JPN 2:25:50; 7 Massimo Stano ITA 2:25:59; 8 Perseus Karlström SWE 2:27:03; 9 Karl Junghannß GER 2:27:08; 10 Caio Bonfim BRA 2:27:45; 11 Ricardo Ortiz MEX 2:29:14; 12 Miguel Ángel López ESP 2:29:32; 13 Satoshi Maruo JPN 2:29:52; 14 Kevin Campion FRA 2:30:18; 15 Andrea Agrusti ITA 2:30:32; 16 Riccardo Orsoni ITA 2:31:41; 17 José Montaña COL 2:31:45; 18 Veli-Matti Partanen FIN 2:32:28; 19 Dominik Černý SVK 2:32:56; 20 Matteo Giupponi ITA 2:34:58; 21 Wayne Snyman RSA 2:35:13; 22 Marc Tur ESP 2:36:04; 23 He Xianghong CHN 2:37:21; 24 Brendan Boyce IRL 2:37:26; 25 Aleksi Ojala FIN 2:38:34; 26 Jakub Jelonek POL 2:38:45; 27 Ram Baboo IND 2:39:07; 28 Wang Qin CHN 2:39:19; 29 Ever Palma MEX 2:39:40; 30 Bence Venyercsán 2:40:34; 31 José Leyver Ojeda MEX 2:41:34; 32 Arnis Rumbenieks LAT 2:43:36; 33 Ihor Hlavan UKR 2:45:18; Rhydian Cowley AUS DNF; Eider Arévalo COL DNF; Andrés Chocho ECU DNF; Carl Dohmann GER DNF; Aléxandros Papamihaíl GRE DNF; Dawid Tomala POL DNF; João Vieira POR DNF; Narcis Mihaila ROU DNF; Ivan Banzeruk UKR DNF; Zhaxi Yangben CHN DQ; Juan José COL DQ; Aurelien Quinion FRA DQ; Artur Brzozowski POL DQ; Michal Morvay SVK DQ

4×100 (26th): 1 USA 37.38; 2 ITA 37.62; 3 JAM 37.76; 4 GBR 37.80; 5 JPN 37.83; 6 FRA 38.06; RSA DNF; BRA DQ. Heat 1 (25th): 1 USA 37.67; 2 JAM 37.68; 3 JPN 37.71; 4 FRA 37.98; 5 TTO 38.89; 6 HUN 39.55; NED DNF; GER DNF. Heat 2 (25th): 1 ITA 37.65; 2 RSA 37.72; 3 GBR 38.01; 4 BRA 38.19; 5 NGR 38.20; 6 CAN 38.25; 7 SUI 38.65; POL DNF

4×400 (27th): 1 USA (Hall, 44.78; Norwood 43.77; Robinson 44.75; Benjamin 44.01) 2:57.31; 2 FRA (Vaillant 45.42; Biron 44.30; Sombe 44.66; Andant 44.07) 2:58.45 NR; 3 GBR (Haydock-Wilson 45.70; Dobson 43.75; Davey 45.37; Mitcham 43.89) 2:58.71; 4 JAM (McDonald 45.16; Clarke 45.12; Barnes 44.88; Watson 44.18) 2:59.34; 5 IND (Yahiha 45.45; Jacob 45.03; Variyathod 44.86; Ramesh 44.58) 2:59.92; 6 NED (Boers 46.01; Agard 43.99; Angela 46.05; Ikkink 44.35) 3:00.40; 7 ITA 3:01.23; BOT (Ngozi 45.89; Thebe 44.13; Ditshetelo 45.37; Scotch 44.55) DQ. Heat 1 (26th): 1 USA (Bassitt 45.45; Boling 44.16; Bailey 44.34; Robinson 44.52) 2:58.47; 2 IND (Yahiha 45.27; Jacob 44.68; Variyathodi 44.17; Ramesh 44.93) 2:59.05 AR; 3 GBR (Davey 46.06; Dobson 44.42; Mitcham 44.41; Haydock-Wilson 44.53) 2:59.42; 4 BOT (Ngozi 45.88; Thebe 44.42; Ditshetelo 44.75; Scotch 44.37) 2:59.42; 5 JPN 3:00.39; 6 CZE 3:00.99 NR; 7 TTO 3:01.54; 8 ESP 3:02.64; 9 3:02.65 NR. Heat 2 (26th): 1 JAM (McDonald 44.71; Powell 45.01; Barnes 44.66; Anderson 45.46) 2:59.82; 2 FRA (Vaillant 45.80; Prevot 45.37; Sombe 44.50; Andant 44.38) 3:00.05; 3 ITA (Re 45.87; Scotti 44.84; Benati 44.82; Sibilio 44.61) 3:00.14; 4 NED 3:00.23; 5 BEL (Doom L4 44.42) 3:00.33; 6 GER (Sanders 44.51 L4) 3:00.67; 7 KEN 3:01.41; 8 SRI 3:03.25

Women

200 (25th; 0.1): 1 Shericka Jackson JAM 21.41 NR; 2 Gabby Thomas USA 21.81; 3 Sha’Carri Richardson USA 21.92; 4 Julien Alfred LCA 22.05; 5 Daryll Neita GBR 22.16; 6 Anthonique Strachan BAH 22.29; 7 Dina Asher-Smith GBR 22.34; 8 Marie Josée Ta Lou CIV 22.64. SF1 (24th; -0.1): 1 Gabby Thomas USA 21.97; 2 Dina Asher-Smith GBR 22.28; 3 Natalliah Whyte JAM 22.52; 4 Tasa Jiya NED 22.67; 5 Olivia Fotopoulou CYP 22.73; 6 Dalia Kaddari ITA 22.75; 7 Poliníki Emmanouilídou GRE 23.15; Maboundou Koné CIV DQ. SF2 (24th; -0.2): 1 Julien Alfred LCA 22.17; 2 Daryll Neita GBR 22.21; 3 Anthonique Strachan BAH 22.30; 4 Kayla White USA 22.34; 5 Kevona Davis JAM 22.34; 6 Jessika Gbai CIV 22.88; 7 Adaejah Hodge IVB 22.96; 8 Krystsina Tsimanouskaya POL 23.34. SF3 (24th; -0.2): 1 Shericka Jackson JAM 22.00; 2 Sha’Carri Richardson USA 22.20; 3 Marie Josée Ta Lou CIV 22.26; 4 Bianca Williams GBR 22.45; 5 Jael Bestue ESP 22.60; 6 Shanti Veronica Pereira SGP 22.79; 7 Favour Ofili NGR 22.86; 8 Gina Bass GAM 23.10; Heat 1 (23rd; -0.4): 1 Anthonique Strachan BAH 22.31; 2 Daryll Neita GBR 22.39; 3 Jael Bestue ESP 22.58; 4 Favour Ofili NGR 22.66; 5 Léonie Pointet SUI 23.16; 6 Yunisleidy García CUB 23.22; 7 Ana Carolina Azevedo BRA 23.45; 8 Aino Pulkkinen FIN 23.48. Heat 2 (23rd; -0.7): 1 Sha’Carri Richardson USA 22.16; 2 Marie Josée Ta Lou CIV 22.26; 3 Olivia Fotopoulou CYP 22.65; 4 Poliníki Emmanouilídou GRE 23.00; 5 Ashanti Moore JAM 23.12; 6 Lorène Dorcas Bazolo POR 23.13; 7 Anniina Kortetmaa FIN 23.52; 8 Gorete Semedo STP 23.69. Heat 3 (23rd; -0.4): 1 Shericka Jackson JAM 22.51; 2 Shanti Veronica Pereira SGP 22.57 NR; 3 Jessika Gbai CIV 22.78; 4 Adaejah Hodge IVB 22.82; 5 Susanne Gogl-Walli AUT 23.38; 6 Alexa Sulyán 23.47; 7 Nicole Caicedo ECU 23.51. Heat 4 (23rd; -0.4): 1 Julien Alfred LCA 22.31; 2 Natalliah Whyte JAM 22.44; 3 Bianca Williams GBR 22.67; 4 Gina Bass GAM 23.02; 5 Georgia Hulls NZL 23.36; 6 Julia Henriksson SWE 23.55. Heat 5 (23rd; -1.3): 1 Gabby Thomas USA 22.26; 2 Kevona Davis JAM 22.49; 3 Tasa Jiya NED 22.97; 4 Boglárka Takács 23.24; 5 Cecilia Tamayo MEX 23.25; 6 Martyna Kotwiła POL 23.34; 7 Christine Bjelland Jensen NOR 23.62. Heat 6 (23rd; -0.3): 1 Dina Asher-Smith GBR 22.46; 2 Maboundou Koné CIV 22.55; 3 Kayla White USA 22.62; 4 Dalia Kaddari ITA 22.67; 5 Krystsina Tsimanouskaya POL 22.88; 6 Remi Tsuruta JPN 23.49; 7 Rhodah Njobvu ZAM 23.82; 8 Vitoria Cristina Rosa BRA 23.86

400 (23rd): 1 Marileidy Paulino DOM 48.76 NR; 2 Natalia Kaczmarek POL 49.57; 3 Sada Williams BAR 49.60; 4 Rhasidat Adeleke IRL 50.13; 5 Cynthia Bolingo Mbongo BEL 50.33; 6 Lieke Klaver NED 50.33; 7 Candice McLeod JAM 51.08; 8 Talitha Diggs USA 51.25

800 (27th): 1 Mary Moraa KEN 1:56.03; 2 Keely Hodgkinson GBR 1:56.34; 3 Athing Mu USA 1:56.61; 4 Raevyn Rogers USA 1:57.45; 5 Jemma Reekie GBR 1:57.72; 6 Nia Akins USA 1:57.73; 7 Adelle Tracey JAM 1:58.41; 8 Halimah Nakaayi UGA 1:59.18. SF1 (25th): 1 Keely Hodgkinson GBR 1:58.48; 2 Nia Akins USA 1:58.61; 3 Noélie Yarigo BEN 1:59.43; 4 Worknesh Mesele ETH 1:59.54; 5 Eveliina Määttänen FIN 1:59.81; 6 Catriona Bisset AUS 1:59.94; 7 Anita Horvat SLO 2:00.54; 8 Flavia de Lima BRA 2:00.77. SF2 (25th): 1 Jemma Reekie GBR 2:00.28; 2 Raevyn Rogers USA 2:00.47; 3 Natoya Goule-Toppin JAM 2:00.78; 4 Habitam Alemu ETH 2:01.02; 5 Lore Hoffmann SUI 2:01.05; 6 Renelle Lamote FRA 2:01.25; 7 Christina Hering GER 2:01.66; 8 Bianka Bartha-Kéri 2:01.68. SF3 (25th): 1 Mary Moraa KEN 1:58.48; 2 Athing Mu USA 1:58.78; 3 Halimah Nakaayi UGA 1:58.89; 4 Adelle Tracey JAM 1:58.99; 5 Abbey Caldwell AUS 1:59.05; 6 Eloisa Coiro ITA 1:59.61; 7 Jazz Shukla CAN 2:00.23; 8 Prudence Sekgodisa RSA 2:11.68. Heat 1 (23rd): 1 Keely Hodgkinson GBR 1:59.53; 2 Prudence Sekgodisa RSA 1:59.72; 3 Eveliina Määttänen FIN 2:00.41; 4 Vivian Chebet KEN 2:01.26; 5 Elena Bellò ITA 2:01.38; 6 Angelika Sarna POL 2:01.78; 7 Lorea Ibarzabal ESP 2:06.33; 8 Perina Lokure Nakang ART 2:15.84. Heat 2 (23rd): 1 Mary Moraa KEN 1:59.89; 2 Raevyn Rogers USA 2:00.06; 3 Worknesh Mesele ETH 2:00.13; 4 Jazz Shukla CAN 2:00.30; 5 Eloisa Coiro ITA 2:00.36; 6 Gabriela Gajanová SVK 2:00.39; 7 Daniela Garcia ESP 2:00.92; 8 Margarita Koczanowa POL 2:03.23. Heat 3 (23rd): 1 Noélie Yarigo BEN 1:59.96; 2 Christina Hering GER 2:00.06; 3 Abbey Caldwell AUS 2:00.29; 4 Gabija Galvydytė LTU 2:00.79; 5 Lena Kandissounon FRA 2:00.81; 6 Audrey Werro SUI 2:01.03; 7 Naomi Korir KEN 2:01.41; 8 Madeleine Kelly CAN 2:04.72. Heat 4 (23rd): 1 Halimah Nakaayi UGA 1:59.68; 2 Adelle Tracey JAM 1:59.82; 3 Renelle Lamote FRA 2:00.22; 4 Claudia Bobocea ROU 2:00.54; 5 Louise Shanahan IRL 2:00.66; 6 Tigist Girma ETH 2:01.47; 7 Oratile Nowe BOT 2:01.62 NR; 8 Kaela Edwards USA 2:02.22. Heat 5 (23rd): 1 Nia Akins USA 1:59.19; 2 Jemma Reekie GBR 1:59.71; 3 Anita Horvat SLO 2:00.06; 4 Bianka Bartha-Kéri 2:00.20; 5 Rachel Pellaud SUI 2:01.05; 6 Olha Lyakhova UKR 2:03.11; 7 Ellie Sanford AUS 2:03.55; 8 Patrícia Silva POR 2:05.54. Heat 6 (23rd): 1 Habitam Alemu ETH 1:59.36; 2 Catriona Bisset AUS 1:59.46; 3 Flavia de Lima BRA 2:00.92; 4 Hedda Hynne NOR 2:01.00; 5 Lorena Martin ESP 2:01.25; 6 Rose M. Almanza CUB 2:01.33; 7 Majtie Kolberg GER 2:01.41; 8 Agnes Raharolahy FRA 2:01.93. Heat 7 (23rd): 1 Athing Mu USA 1:59.59; 2 Natoya Goule-Toppin JAM 1:59.64; 3 Lore Hoffmann SUI 2:00.14; 4 Annemarie Nissen DEN 2:00.47; 5 Assia Raziki MAR 2:00.91; 6 Isabelle Boffey GBR 2:01.40; 7 Nataliia Krol UKR 2:01.62; 8 Anna Wielgosz POL 2:03.61

1500 (22nd): 1 Faith Kipyegon KEN 3:54.87; 2 Diribe Welteji ETH 3:55.69; 3 Sifan Hassan NED 3:56.00; 4 Ciara Mageean IRL 3:56.61 NR; 5 Nelly Chepchirchir KEN 3:57.90; 6 Laura Muir GBR 3:58.58; 7 Jessica Hull AUS 3:59.54; 8 Katie Snowden GBR 3:59.65; 9 Birke Haylom ETH 4:01.51; 10 Cory McGee USA 4:01.60; 11 Ludovica Cavalli ITA 4:01.84; 12 Melissa Courtney-Bryant GBR 4:03.31

5000 (26th): 1 Faith Kipyegon KEN 14:53.88; 2 Sifan Hassan NED 14:54.11; 3 Beatrice Chebet KEN 14:54.33; 4 Margaret Kipkemboi KEN 14:56.62; 5 Ejgayehu Taye ETH 14:56.85; 6 Medina Eisa ETH 14:58.23; 7 Freweyni Hailu ETH 14:58.31; 8 Nozomi Tanaka JPN 14:58.99; 9 Elise Cranny USA 14:59.22; 10 Laura Galván MEX 14:59.32; 10 Lilian Rengeruk KEN 14:59.32; 12 Maureen Koster NED 15:00.78; 13 Gudaf Tsegay ETH 15:01.13; 14 Alicia Monson USA 15:04.08; 15 Francine Niyomukunzi BDI 15:15.01; 16 Nadia Battocletti ITA 15:27.86. Heat 1 (23rd): 1 Beatrice Chebet KEN 14:57.70; 2 Gudaf Tsegay ETH 14:57.72; 3 Margaret Kipkemboi KEN 15:00.10; 4 Agate Caune LAT 15:00.48 NU20R; 5 Elise Cranny USA 15:01.53; 6 Medina Eisa ETH 15:03.07; 7 Alicia Monson USA 15:03.35; 8 Maureen Koster NED 15:05.13; 9 Francine Niyomukunzi BDI 15:05.24; 10 Rose Davies AUS 15:07.93; 11 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR 15:08.96; 12 Ririka Hironaka JPN 15:11.16; 13 Sarah Chelangat UGA 15:14.89; 14 Megan Keith GBR 15:21.94; 15 Julie-Anne Staehli CAN 15:24.09; 16 Viktória Wagner-Gyürkes 15:29.42; 17 Ludovica Cavalli ITA 15:32.95; 18 Lauren Ryan AUS 15:40.23; 19 Briana Scott CAN 15:42.56; 20 Yuma Yamamoto JPN 16:05.57. Heat 2 (23rd): 1 Sifan Hassan NED 14:32.29; 2 Faith Kipyegon KEN 14:32.31; 3 Ejgayehu Taye ETH 14:33.23; 4 Freweyni Hailu ETH 14:34.16; 5 Lilian Rengeruk KEN 14:36.61; 6 Nozomi Tanaka JPN 14:37.98 NR; 7 Nadia Battocletti ITA 14:41.78; 8 Laura Galván MEX 14:43.94 NR; 9 Natosha Rogers USA 15:06.58; 10 Joselyn Daniely Brea VEN 15:11.16; 11 Amy-Eloise Markovc GBR 15:13.66; 12 Camilla Richardsson FIN 15:13.84; 13 Jessica Hull AUS 15:15.89; 14 Mariana Machado POR 15:28.97; 15 Anjelina Nadai Lohalith SSD 15:35.25; 16 Prisca Chesang UGA 15:37.02; 17 He Wuga CHN 15:54.30; 18 Erin Teschuk CAN 15:56.54; Fedra Aldana Luna ARG DNF

Mar (26th): 1 Amane Beriso ETH 2:24:23; 2 Goytatom Gebreselassie ETH 2:24:34; 3 Fatima Ezzahra Gardadi MAR 2:25:17; 4 Lonah Chemtai Salpeter ISR 2:25:38; 5 Yalemzerf Yehualaw ETH 2:26:13; 6 Rosemary Wanjiru KEN 2:26:42; 7 Selly Chepyego KEN 2:27:09; 8 Nazret Weldu ERI 2:27:23; 9 Lindsay Flanagan USA 2:27:47; 10 Dolshi Tesfu ERI 2:28:54; 11 Melat Kejeta GER 2:29:04; 12 Giovanna Epis ITA 2:29:10; 13 Mizuki Matsuda JPN 2:29:15; 14 Rebecca Cheptegei UGA 2:29:34; 15 Natasha Wodak CAN 2:30:09; 16 Lisa Weightman AUS 2:30:50; 17 Keira D’Amato USA 2:31:35; 18 Mercyline Chelangat UGA 2:31:40; 19 Rika Kaseda JPN 2:31:53; 20 Sayaka Sato JPN 2:31:57; 21 Doreen Chesang UGA 2:32:11; 22 Alisa Vainio FIN 2:32:14; 23 Ümmü Kiraz TUR 2:33:23; 24 Nora Szabó 2:33:28; 25 Rkia El Moukim MAR 2:33:54; 26 Moira Stewartová CZE 2:34:02; 27 Meritxell Soler ESP 2:34:38; 28 Gulshanoy Satarova KGZ 2:35:06; 29 Silvia Patricia Ortiz ECU 2:35:09; 30 Natasha Cockram GBR 2:35:34; 31 Khishigsaikhan Galdabrakh MGL 2:35:38; 32 Li Zhixuan CHN 2:35:48; 33 Bojana Bjeljac CRO 2:35:49; 34 Citlali Moscote MEX 2:36:03; 35 Zaida Dina Ramos PER 2:36:23; 36 Militsa Mircheva BUL 2:36:45; 37 Clementine Mukandanga RWA 2:37:09; 38 Marta Galimany ESP 2:37:10; 39 Hanne Verbruggen BEL 2:37:15; 40 Monika Jackiewicz POL 2:37:18; 41 Sarah Klein AUS 2:37:31; 42 Mokulubete Blandina Makatsi LES 2:37:49; 43 Isobel Batt-Doyle AUS 2:37:53; 44 Risper Gesabwa MEX 2:38:29; 45 Irvette van Zyl RSA 2:38:32; 46 Loreta Kančytė LTU 2:38:52; 47 Valdilene Silva BRA 2:39:58; 48 Zhang Deshun CHN 2:40:17; 49 Alina Armas NAM 2:40:49; 50 Julia Mayer AUT 2:41:54; 51 Rosalba Chacha ECU 2:42:00; 52 Andreia Hessel BRA 2:42:23; 53 Nicolasa Condorí PER 2:42:25; 54 Nina Chydenius FIN 2:42:36; 55 Fortunate Chidzivo ZIM 2:43:28; 56 Argentina Valdepeñas MEX 2:43:35; 57 Katalin Garami 2:44:02; 58 Susanna Sullivan USA 2:44:24; 59 Karen Ehrenreich DEN 2:44:46; 60 Solange Jesus POR 2:45:08; 61 Sasha Gollish CAN 2:45:09; 62 Aydee Huaman PER 2:45:40; 63 Neja Kršinar SLO 2:46:55; 64 Mirela de Andrade BRA 2:47:29; 65 Tsao Chun-Yu TPE 2:55:33; Amina Betiche ALG DNF; Cavaline Nahimana BDI DNF; Rose Chelimo BRN DNF; Andrea Bonilla ECU DNF; Fatima Ouhaddou ESP DNF; Tsehay Gemechu ETH DNF; Zhanna Mamazhanova KAZ DNF; Shyline Jepkorir KEN DNF; Andrijana Pop Arsova MKD DNF; Aleksandra Lisowska POL DNF; Beverly Ramos PUR DNF; Yayla Günen TUR DNF

3000SC (27th): 1 Winfred Yavi BRN 8:54.29; 2 Beatrice Chepkoech KEN 8:58.98; 3 Faith Cherotich KEN 9:00.69; 4 Zerfe Wondemagegn ETH 9:05.51; 5 Alice Finot FRA 9:06.15 NR; 6 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 9:06.37 NR; 7 Peruth Chemutai UGA 9:10.26; 8 Luiza Gega ALB 9:10.27; 9 Jackline Chepkoech KEN 9:14.72; 10 Marwa Bouzayani TUN 9:15.07; 11 Parul Chaudhary IND 9:15.31 NR; 12 Lomi Muleta ETH 9:15.36; 13 Sembo Almayew ETH 9:18.25; 14 Olivia Gürth GER 9:20.08 NU23R; 15 Courtney Wayment USA 9:25.90. Heat 1 (23rd): 1 Winfred Yavi BRN 9:19.18; 2 Beatrice Chepkoech KEN 9:19.22; 3 Lomi Muleta ETH 9:20.13; 4 Courtney Wayment USA 9:20.60; 5 Marwa Bouzayani TUN 9:23.07; 6 Alicja Konieczek POL 9:23.45; 7 Aimee Pratt GBR 9:26.37; 8 Regan Yee CAN 9:26.39; 9 Marta Serrano ESP 9:31.82; 10 Tuğba Güvenç TUR 9:50.96; 11 Brielle Erbacher AUS 9:57.11; 12 Nataliya Strebkova (Soltan UKR 10:02.20. Heat 2 (23rd): 1 Faith Cherotich KEN 9:19.55; 2 Sembo Almayew ETH 9:19.60; 3 Peruth Chemutai UGA 9:20.03; 4 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 9:21.79; 5 Parul Chaudhary IND 9:24.29; 6 Ceili McCabe CAN 9:29.30; 7 Cara Feain-Ryan AUS 9:29.60; 8 Carolina Robles ESP 9:34.41; 9 Flavie Renouard FRA 9:39.91; 10 Emma Coburn USA 9:41.52; 11 Aneta Konieczek POL 9:45.61; 12 Daisy Jepkemei KAZ 9:46.23. Heat 3 (23rd): 1 Jackline Chepkoech KEN 9:16.41; 2 Zerfe Wondemagegn ETH 9:16.97; 3 Luiza Gega ALB 9:17.71; 4 Alice Finot FRA 9:20.27; 5 Olivia Gürth GER 9:24.28; 6 Greta Karinauskaitė LTU 9:30.28; 7 Krissy Gear USA 9:30.61; 8 Amy Cashin AUS 9:31.07; 9 Irene Sánchez-Escribano ESP 9:31.97; 10 Juliane Hvid DEN 10:09.41; 11 Tatiane Raquel da Silva BRA 10:19.80

100H (24th; -0.2): 1 Danielle Williams JAM 12.43; 2 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.44; 3 Kendra Harrison USA 12.46; 4 Devynne Charlton BAH 12.52; 5 Ackera Nugent JAM 12.61; 6 Tobi Amusan NGR 12.62; 7 Ditaji Kambundji SUI 12.70; 8 Nia Ali USA 12.78. SF1 (23rd; 0.5): 1 Kendra Harrison USA 12.33; 2 Devynne Charlton BAH 12.49; 3 Ditaji Kambundji SUI 12.50; 4 Megan Tapper JAM 12.55; 5 Sarah Lavin IRL 12.62 NR; 6 Cindy Sember GBR 12.97; 7 Maayke Tjin A-Lim NED 13.05; 8 Natalia Christofi CYP 13.15. SF2 (23rd; -0.7): 1 Tobi Amusan NGR 12.56; 2 Ackera Nugent JAM 12.60; 3 Nadine Visser NED 12.62; 4 Luca Kozák 12.73; 5 Cyrena Samba-Mayela FRA 12.95; 6 Celeste Mucci AUS 12.97; 7 Reetta Hurske FIN 13.05; Masai Russell USA DNF. SF3 (23rd; -0.4): 1 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.41; 2 Nia Ali USA 12.49; 3 Danielle Williams JAM 12.50; 4 Pia Skrzyszowska POL 12.71; 5 Michelle Jenneke AUS 12.80; 6 Marione Fourie RSA 12.89; 7 Mette Graversgaard DEN 12.94; 8 Michelle Harrison CAN 13.05. Heat 1 (22nd; 0.1): 1 Ackera Nugent JAM 12.60; 2 Masai Russell USA 12.60; 3 Sarah Lavin IRL 12.69; 4 Cyrena Samba-Mayela FRA 12.71; 5 Mette Graversgaard DEN 12.87; 6 Michelle Harrison CAN 12.88; 7 Gréta Kerekes 13.09; 8 Masumi Aoki JPN 13.26; Heat 2 (22nd; 0.1): 1 Nia Ali USA 12.55; 2 Pia Skrzyszowska POL 12.65; 3 Marione Fourie RSA 12.71; 3 Luca Kozák 12.71; 5 Lotta Harala FIN 13.11; 6 Asuka Terada JPN 13.15; 7 Sidonie Fiadanantsoa MAD 13.18; 8 Viktória Forster SVK 13.47; 9 Caroline Tomaz BRA 13.59; Heat 3 (22nd; 0.1): 1 Kendra Harrison USA 12.24; 2 Devynne Charlton BAH 12.44 NR; 3 Danielle Williams JAM 12.51; 4 Cindy Sember GBR 12.83; 5 Reetta Hurske FIN 12.92; 6 Anna Tóth 12.95; 7 Taylon Bieldt RSA 13.05; 8 Hannah Jones AUS 13.05; 9 Dina Aulia INA 13.54; Heat 4 (22nd; 0.0): 1 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.50; 2 Nadine Visser NED 12.68; 3 Ditaji Kambundji SUI 12.71; 4 Celeste Mucci AUS 12.90; 5 Laeticia Bapte FRA 12.93; 6 Mariam Abdul-Rashid CAN 13.04; 7 Jyothi Yarraji IND 13.05; 8 Klaudia Siciarz POL 13.25; 9 Naomi Akakpo TOG 13.96; Heat 5 (22nd; 0.4): 1 Tobi Amusan NGR 12.48; 2 Megan Tapper JAM 12.51; 3 Michelle Jenneke AUS 12.71; 4 Natalia Christofi CYP 12.90; 5 Maayke Tjin A-Lim NED 12.92; 6 Ebony Morrison LBR 12.93; 7 Yumi Tanaka JPN 13.12; 8 Nika Glojnarič SLO 13.13

400H (24th): 1 Femke Bol NED 51.70; 2 Shamier Little USA 52.80; 3 Rushell Clayton JAM 52.81; 4 Kemi Adekoya BRN 53.09 AR; 5 Anna Cockrell USA 53.34; 6 Ayomide Folorunso ITA 54.19; 7 Janieve Russell JAM 54.28; 8 Andrenette Knight JAM 55.20. SF1 (22nd): 1 Rushell Clayton JAM 53.30; 2 Anna Cockrell USA 53.63; 3 Viivi Lehikoinen FIN 54.48; 4 Jessie Knight GBR 54.51; 5 Gianna Woodruff PAN 54.71; 6 Noura Ennadi MAR 55.15; 7 Viktoriya Tkachuk UKR 55.43; 8 Rebecca Sartori ITA 55.98. SF2 (22nd): 1 Femke Bol NED 52.95; 2 Andrenette Knight JAM 53.72; 3 Dalilah Muhammad USA 54.19; 4 Anna Ryzhykova UKR 54.42; 5 Carolina Krafzik GER 54.58; 6 Nikoleta Jíchová CZE 55.01; 7 Line Kloster NOR 55.43; 8 Zeney Van Der Walt RSA 55.49. Heat 3 (22nd): 1 Shamier Little USA 52.81; 2 Kemi Adekoya BRN 53.39 AR; 3 Janieve Russell JAM 53.69; 4 Ayomide Folorunso ITA 53.89 NR; 5 Cathelijn Peeters NED 54.63; 6 Savannah Sutherland CAN 54.99; 7 Hanne Claes BEL 56.06; 8 Eileen Demes GER 56.71

HJ (27th): 1 Yaroslava Mahuchikh UKR 2.01; 2 Eleanor Patterson AUS 1.99; 3 Nicola Olyslagers AUS 1.99; 4 Morgan Lake GBR 1.97; 5 Lamara Distin JAM 1.94; 5 Iryna Gerashchenko UKR 1.94; 7 Angelina Topić SRB 1.94; 8 Christina Honsel GER 1.94; 9 Lia Apostolovski SLO 1.90; 9 Nadezhda Dubovitskaya KAZ 1.90; 11 Vashti Cunningham USA 1.90; 12 Nawal Meniker FRA 1.90; 13 Elena Kulichenko CYP 1.90; 13 Ella Junnila FIN 1.90; 15 Solene Gicquel FRA 1.85. Qualification (25th): 1 Yaroslava Mahuchikh UKR 1.92; 1 Eleanor Patterson AUS 1.92; 3 Lamara Distin JAM 1.92; 4 Morgan Lake GBR 1.92; 5 Vashti Cunningham USA 1.92; 6 Nicola Olyslagers AUS 1.92; 7 Angelina Topić SRB 1.92; 8 Elena Kulichenko CYP 1.92; 9 Iryna Herashchenko UKR 1.89; 9 Lia Apostolovski SLO 1.89; 11 Nadezhda Dubovitskaya KAZ 1.89; 12 Nawal Meniker FRA 1.89; 12 Ella Junnila FIN 1.89; 12 Christina Honsel GER 1.89; 12 Solene Gicquel FRA 1.89; 16 Elisabeth Pihela EST 1.89; 17 Yuliya Levchenko UKR 1.89; 17 Merel Maes BEL 1.89; 17 Tatiána Goúsin GRE 1.89; 20 Airinė Palšytė LTU 1.85; 20 Daniela Stanciu ROU 1.85; 20 Michaela Hrubá CZE 1.85; 23 Johanna Göring GER 1.85; 23 Yuliya Chumachenko UKR 1.85; 25 Kristina Ovchinnikova KAZ 1.85; 25 Marija Vuković MNE 1.85; 27 Valdiléia Martins BRA 1.85; 28 Kimberly Williamson JAM 1.85; 29 Erin Shaw AUS 1.80; 29 Yelizaveta Matveyeva KAZ 1.80; 29 Safina Sadullayeva UZB 1.80; 32 Heta Tuuri FIN 1.80; 33 Fédra Fekete 1.80; 34 Panayióta Dósi GRE 1.80

PV (23rd): 1 Nina Kennedy AUS 4.90 NR; 1 Katie Moon USA 4.90; 3 Wilma Murto FIN 4.80; 4 Tina Šutej SLO 4.80; 5 Angelica Moser SUI 4.75; 5 Molly Caudery GBR 4.75; 7 Sandi Morris USA 4.65; 8 Robeilys Peinado VEN 4.65; 9 Hana Moll USA 4.50; 9 Elisa Molinarolo ITA 4.50; 11 Amálie Švábíková CZE 4.50; 12 Bridget Guy Williams USA 4.50

TJ (25th): 1 Yulimar Rojas VEN 15.08; 2 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 15.00; 3 Leyanis Pérez CUB 14.96; 4 Shanieka Ricketts JAM 14.93; 5 Thea LaFond DMA 14.90 NR; 6 Liadagmis Povea CUB 14.87; 7 Kimberly Williams JAM 14.38; 8 Dariya Derkach ITA 14.36; 9 Keturah Orji USA 14.33; 10 Ottavia Cestonaro ITA 14.05; 11 Jasmine Moore USA 13.54; Tori Franklin USA DNS. Qualification (23rd): 1 Shanieka Ricketts JAM 14.67; 2 Thea LaFond DMA 14.62 NR; 3 Yulimar Rojas VEN 14.59; 4 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 14.55; 5 Leyanis Pérez CUB 14.50; 6 Keturah Orji USA 14.33; 7 Liadagmis Povea CUB 14.31; 8 Kimberly Williams JAM 14.30; 9 Ottavia Cestonaro ITA 14.20; 10 Dariya Derkach ITA 14.15; 11 Jasmine Moore USA 14.13; 12 Tori Franklin USA 14.13; 13 María Vicente ESP 14.13; 14 Tuğba Danişmaz TUR 14.11; 15 Elena Andreea Taloș ROU 14.06; 16 Maja Åskag SWE 13.98; 17 Ackelia Smith JAM 13.95; 18 Kristiina Mäkelä FIN 13.88; 19 Rūta Lasmane LAT 13.87; 20 Dovilė Kilty LTU 13.87; 21 Adrianna Laskowska POL 13.69; 22 Diana Ana Maria Ion ROU 13.66; 23 Gabriele dos Santos BRA 13.66; 24 Sharifa Davronova UZB 13.66; 25 Neja Filipič SLO 13.64; 26 Mariko Morimoto JPN 13.64; 26 Kira Wittmann GER 13.64; 28 Eva Pepelnak SLO 13.60; 29 Charisma Taylor BAH 13.51; 30 Senni Salminen FIN 13.50; 31 Véronique Kossenda Rey CMR 13.39; 32 Mariya Siney UKR 13.38; 33 Aina Grikšaitė LTU 13.36; 34 Maoko Takashima JPN 13.34; 35 Sangone Kandji SEN 12.82; 36 Beatrix Szabó 12.79

SP (26th): 1 Chase Ealey USA 20.43; 2 Sarah Mitton CAN 20.08; 3 Gong Lijiao CHN 19.69; 4 Auriol Dongmo POR 19.69; 5 Danniel Thomas-Dodd JAM 19.59; 6 Maggie Ewen USA 19.51; 7 Maddison-Lee Wesche NZL 19.51; 8 Jessica Schilder NED 19.26; 9 Jorinde van Klinken NED 19.05; 10 Yemisi Ogunleye GER 18.97; 11 Song Jiayuan CHN 18.90; 12 Sara Gambetta GER 18.71. Qualification (26th): 1 Jessica Schilder NED 19.64; 2 Auriol Dongmo POR 19.59; 3 Yemisi Ogunleye GER 19.44; 4 Maggie Ewen USA 19.42; 5 Sarah Mitton CAN 19.37; 6 Danniel Thomas-Dodd JAM 19.36; 7 Chase Ealey USA 19.27; 8 Gong Lijiao CHN 19.16; 9 Sara Gambetta GER 18.70; 10 Jorinde van Klinken NED 18.66; 11 Song Jiayuan CHN 18.64; 12 Maddison-Lee Wesche NZL 18.59; 13 Axelina Johansson SWE 18.57; 14 Fanny Roos SWE 18.41; 15 Julia Ritter GER 18.41; 16 Jessica Inchude POR 18.16; 17 Zhang Linru CHN 18.08; 18 Sara Lennman SWE 18.05; 19 Alida van Daalen NED 17.93; 20 Anita Márton 17.85; 21 Eliana Bandeira POR 17.79; 22 Dimitriana Bezede MDA 17.69; 23 Adelaide Aquilla USA 17.42; 24 Klaudia Kardasz POL 17.27; 25 Ana da Silva BRA 17.18; 26 Jalani Davis USA 16.93; 27 Erna Sóley Gunnarsdóttir ISL 16.68; 28 Livia Avancini BRA 16.62; 29 Eveliina Rouvali FIN 16.61; 30 Ivana Gallardo CHI 16.55; 31 Senja Mäkitörmä FIN 16.27; 32 Ischke Senekal RSA 16.20; 33 Emilia Kangas FIN 15.94; 34 Jung You-Sun KOR 15.56; Grace Tennant CAN NM

DT (22nd): 1 Laulauga Tausaga-Collins USA 69.49; 2 Valarie Allman USA 69.23; 3 Feng Bin CHN 68.20; 4 Jorinde van Klinken NED 67.20; 5 Sandra Perković CRO 66.57; 6 Kristin Pudenz GER 65.96; 7 Shanice Craft GER 65.47; 8 Liliana Cá POR 63.59; 9 Mélina Robert-Michon FRA 63.46; 10 Claudine Vita GER 63.19; 11 Silinda Morales CUB 62.31; 12 Daisy Osakue ITA 61.13

HT (24th): 1 Camryn Rogers CAN 77.22; 2 Janee’ Kassanavoid USA 76.36; 3 DeAnna Price USA 75.41; 4 Hanna Skydan AZE 74.18; 5 Silja Kosonen FIN 73.89; 6 Sara Fantini ITA 73.85; 7 Bianca Ghelber ROU 73.70; 8 Wang Zheng CHN 72.14; 9 Katrine Koch Jacobsen DEN 71.33; 10 Zhao Jie CHN 70.29; 11 Anna Purchase GBR 70.29; Malwina Kopron POL NM. Qualification (23rd): 1 Hanna Skydan AZE 77.10 NR; 2 DeAnna Price USA 76.25; 3 Silja Kosonen FIN 74.19 NU23R; 4 Camryn Rogers CAN 73.95; 5 Bianca Ghelber ROU 73.67; 6 Sara Fantini ITA 73.28; 7 Zhao Jie CHN 73.23; 8 Janee’ Kassanavoid USA 72.70; 9 Malwina Kopron POL 72.35; 10 Wang Zheng CHN 71.93; 11 Anna Purchase GBR 71.31; 12 Katrine Koch Jacobsen DEN 71.25; 13 Anita Włodarczyk POL 71.17; 14 Rosa Rodríguez VEN 70.81; 15 Suvi Koskinen FIN 70.81; 16 Ji Li CHN 70.59; 17 Alexandra Tavernier FRA 70.19; 18 Stephanie Ratcliffe AUS 69.87; 19 Aleksandra Śmiech POL 69.76; 20 Charlotte Payne GBR 69.57; 21 Beatrice Nedberge Llano NOR 69.11; 22 Grete Ahlberg SWE 69.05; 23 Krista Tervo FIN 68.00; 24 Rose Loga FRA 67.95; 25 Brooke Andersen USA 67.72; 26 Stamatía Skarvélis GRE 67.53; 27 Jillian Weir CAN 67.48; 28 Lauren Bruce NZL 67.10; 29 Laura Redondo ESP 66.95; 30 Sade Olatoye NGR 66.92; 31 Iryna Klymets UKR 66.87; 32 Mayra Gaviria COL 66.82; 33 Réka Gyurátz 66.81; 34 Martina Hrašnová SVK 66.28; 35 Nayoka Clunis JAM 58.10; Jillian Shippee USA NM

JT (25th): 1 Haruka Kitaguchi JPN 66.73; 2 Flor Dennis Ruiz COL 65.47 AR; 3 Mackenzie Little AUS 63.38; 4 Anete Kociņa LAT 63.18; 5 Victoria Hudson AUT 62.92; 6 Liu Shiying CHN 61.66; 7 Kelsey-Lee Barber AUS 61.19; 8 Jucilene de Lima BRA 60.34; 9 Līna Mūze-Sirmā LAT 58.43; 10 Jo-Ané Van Dyk RSA 57.43; 11 Maria Lucelly Murillo COL 54.85; Kathryn Mitchell AUS DNS. Qualification (23rd): 1 Līna Mūze-Sirmā LAT 63.50; 2 Mackenzie Little AUS 63.45; 3 Haruka Kitaguchi JPN 63.27; 4 Victoria Hudson AUT 62.96; 5 Maria Lucelly Murillo COL 62.72; 6 Kathryn Mitchell AUS 62.10; 7 Flor Dennis Ruiz COL 62.05; 8 Anete Kociņa LAT 61.27; 9 Liu Shiying CHN 60.72; 10 Jo-Ané Van Dyk RSA 60.09; 11 Jucilene de Lima BRA 59.76; 12 Kelsey-Lee Barber AUS 59.66; 13 Tori Peeters NZL 59.59; 14 Liveta Jasiūnaitė LTU 59.00; 15 Marina Saito JPN 58.95; 16 Adriana Vilagoš SRB 58.65; 17 Anni-Linnea Alanen FIN 58.30; 18 Maggie Malone USA 57.85; 19 Annu Rani IND 57.05; 20 Réka Szilágyi 56.21; 21 Momone Ueda JPN 56.19; 22 H.L. Dilhani Lekamge SRI 55.89; 23 Sara Kolak CRO 55.89; 24 Nikol Tabačková CZE 55.45; 25 Yulesy Angulo ECU 55.27; 26 Angéla Moravcsik 55.10; 27 Ariana Ince USA 54.60; 28 Nikola Ogrodníková CZE 54.59; 29 Martina Ratej SLO 54.41; 30 Elína Tzénggo GRE 54.27; 31 Marija Vučenović SRB 54.21; 32 Irena Gillarová CZE 54.15; 33 Rhema Otabor BAH 53.62; 34 Sigrid Borge NOR 53.34; Eda Tuğsuz TUR NM; Gedly Tugi EST NM

35kmW (24th): 1 Mária Pérez ESP 2:38:40; 2 Kimberly García PER 2:40:52; 3 Antigóni Drisbióti GRE 2:43:22; 4 Viviane Lyra BRA 2:44:40; 5 Cristina Montesinos ESP 2:45:32; 6 Evelin Inga PER 2:46:18; 7 Serena Sonoda JPN 2:46:32; 8 Olga Chojecka POL 2:46:48; 9 Magaly Bonilla ECU 2:47:09; 10 Tereza Ďurdiaková CZE 2:49:06; 11 Bai Xueying CHN 2:49:34; 12 Alejandra Ortega MEX 2:50:44; 13 Raquel González ESP 2:51:53; 14 Masumi Fuchise JPN 2:52:57; 15 Federica Curiazzi ITA 2:53:27; 16 Viktória Madarász 2:53:30; 17 Johana Ordóñez ECU 2:54:58; 18 Agnieszka Ellward POL 2:56:51; 19 Sara Vitiello ITA 2:57:00; 20 Vasylyna Vitovshchyk UKR 2:57:24; 21 Allanah Pitcher AUS 2:57:55; 22 Rita Récsei 2:59:37; 23 Annabel Orjuela COL 2:59:58; 24 Maria Michta-Coffey USA 3:01:22; 25 Mária Czaková SVK 3:01:53; 26 Kiriakí Filtisákou GRE 3:02:16; 27 Nicole Colombi ITA 3:02:29; 28 Hana Burzalová SVK 3:02:47; 29 Bianka Dittrich GER 3:03:05; 30 Ilse Guerrero MEX 3:03:41; 31 Ema Hačundová SVK 3:05:43; 32 Karla Jaramillo ECU 3:05:55; 33 Austėja Kavaliauskaitė LTU 3:08:11; 34 Alina Tsviliy UKR 3:09:23; 35 Miranda Melville USA 3:09:41; 36 Elianay Pereira BRA 3:16:11; Erica de Sena BRA DNF; Li Maocuo CHN DNF; Qieyang Shenjie CHN DNF; Ólga Fiáska GRE DNF; Galina Yakusheva KAZ DNF; Inês Henriques POR DNF; Mihaela Popa ROU DNF; Ana Veronica Rodean ROU DNF; Katarzyna Zdziebło POL DQ; Stephanie Casey USA DQ

4×100: Final (26th): 1 USA 41.03; 2 JAM 41.21; 3 GBR 41.97; 4 ITA 42.49; 5 POL 42.66; 6 GER 42.98; NED DNF; CIV DNF; SUI DQ. Heat 1 (25th): 1 JAM 41.70; 2 GBR 42.33; 3 SUI 42.64; 4 GER 42.78; 5 TTO 42.85; 6 ESP 42.96; 7 FRA 43.12; AUS DNF. Heat 2 (25th): 1 USA 41.59; 2 CIV 41.90 AR; 3 ITA 42.14 NR; 4 NED 42.53; 5 POL 42.65; 6 CUB 43.17; 7 43.38 NR; 8 BRA 43.46; NGR DNF

4×400 : Final (27th): 1 NED (Saalberg 51.85; Klaver 48.71; Peetres 51.37; Bol 48.79) 3:20.72 NR; 2 JAM (McLeod 50.75; Russell 49.99; Pryce 50.16; Williams 49.98) 3:20.88; 3 GBR (Nielsen 50.94; Anning 49.82; Pipi 50.55; Yeargin 49.73) 3:21.04; 4 CAN (Sherar 51.40; Stiverne 50.36; Constantine 50.59; Konrad 50.07) 3:22.42; 5 BEL 3:22.84 (Ponotte 51.87; Vaervaet 50.51; Claes 50.30; Laus 50.16); 6 POL (Kazmarel L4 48.85) 3:24.93; 7 ITA 3:24.98; 8 IRL (Becker 52.56; Harrison 52.15; McGrory 52.77; Mawdsley 49.60) 3:27.08; 9 FRA 3:28.35. Heat 1 (26th): 1 JAM (Young 51.41; Pryce 50.47; Salmon 50.69; Williams 50.17) 3:22.74; 2 CAN )Sherar 51.50; Stiverne 50.87; Constantine 50.56; Konrad 50.36) 3:23.29; 3 NED (Saalberg 52.13; Peeters 51.08; De Witte 51.29; Bol 49.25) 3:23.75; 4 POL (Kaczmarek L4 48.94) 3:24.05; 5 FRA 3:27.50; 6 GER 3:27.74; 7 ESP 3:31.91; NGR DQ (George 49.95 L2). Heat 2 (26th): 1 GBR (Nielsen 50.64; Anning 49.77; Yeargin 50.75; John 52.17) 3:23.33; 2 BEL (Van Den Broeck 51.94; Vaervaet 50.46; Claes 50.97; Ponette 50.26) 3:23.63; 3 ITA (Mangione 51.66; Folorunso 50.52; Bonora 51.51; Trevisan 50.17) 3:23.86 NR; 4 IRL (Becker 51.71; Harrison 51.94; McGrory 52.79; Mawdsley 49.74) 3:26.18; 5 HUN 3:27.79 NR; 6 SUI 3:29.07; 7 CUB 3:29.70; 8 BOT 3:31.85; USA (Irby-Jackson 50.74; Effiong 49.51; Hayes 51.00; Holmes 52.10) DQ.

» For more recent results, CLICK HERE