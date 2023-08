Full results from Budapest on the first three days plus a round up of Euro U20 Champs and Commonwealth Youth Games in our international round-up

World Championships, Budapest, Hungary, August 19-21 (first 3 days)

Men

100:

Final: (20th; 0.0): 1 Noah Lyles USA 9.83; 2 Letsile Tebogo BOT 9.88 NR; 3 Zharnel Hughes GBR 9.88; 4 Oblique Seville JAM 9.88; 5 Christian Coleman USA 9.92; 6 Abdul Hakim Sani Brown JPN 10.04; 7 Ferdinand Omanyala KEN 10.07; 8 Ryiem Forde JAM 10.08.

SF1 (20th; 0.3): 1 Noah Lyles USA 9.87; 2 Abdul Hakim Sani Brown JPN 9.97; 3 Ferdinand Omanyala KEN 10.01; 4 Eugene Amo-Dadzie GBR 10.03; 5 Lamont Marcell Jacobs ITA 10.05; 6 Rohan Watson JAM 10.07; 7 Dominik Kopeć POL 10.15; 8 Usheoritse Itsekiri NGR 10.19. SF 2 (20th; 0.0): 1 Christian Coleman USA 9.88; 2 Zharnel Hughes GBR 9.93; 3 Ryiem Forde JAM 9.95; 4 Emmanuel Matadi LBR 10.04; 5 Seye Ogunlewe NGR 10.12; 6 Emanuel Archibald GUY 10.13; 7 Hiroki Yanagita JPN 10.14, Akani Simbine RSA DQ. ; SF3 (20th-0.3): 1 Oblique Seville JAM 9.90; 2 Letsile Tebogo BOT 9.98; 3 Fred Kerley USA 10.02; 4 Rohan Browning AUS 10.11; 5 Raphael Bouju NED 10.20; 6 Henrik Larsson SWE 10.20; 7 Brendon Rodney CAN 10.25; 8 Reece Prescod GBR 10.26

Heat 1 (19th; 0.0): 1 Zharnel Hughes GBR 10.00; 2 Ryiem Forde JAM 10.01; 3 Seye Ogunlewe NGR 10.07; 4 Dominik Kopeć POL 10.12; 5 Hassan Taftian IRI 10.17; 6 Tiaan Whelpton NZL 10.26; 7 Favoris Muzrapov TJK 10.99; 8 Arthur Gue Cissé CIV 11.58. Heat 2 (19th; -0.6): 1 Noah Lyles USA 9.95; 2 Ferdinand Omanyala KEN 9.97; 3 Usheoritse Itsekiri NGR 10.17; 4 Samuele Ceccarelli ITA 10.26; 5 Jerome Blake CAN 10.29; 6 Emmanuel Eseme CMR 10.41; 7 Jake Doran AUS 10.48; 8 Chan Kin Wa MAC 10.83. Heat 3 (19th; 0.0): 1 Raphael Bouju NED 10.09; 2 Eugene Amo-Dadzie GBR 10.10; 3 Emmanuel Matadi LBR 10.13; 4 Benji Richardson RSA 10.17; 5 Cravont Charleston USA 10.18; 6 Felipe Bardi BRA 10.25; 7 Ján Volko SVK 10.25; 8 Onisio Pereia MOZ 11.09. Heat 4 (19th; -0.4): 1 Letsile Tebogo BOT 10.11; 2 Rohan Browning AUS 10.11; 3 Reece Prescod GBR 10.14; 4 Shaun Maswanganyi RSA 10.21; 5 Ryuichiro Sakai JPN 10.22; 6 Cejhae Greene ANT 10.23; 7 Muhd Azeem Fahmi MAS 10.26; 8 Bence Boros 10.70. Heat 5 (19th; 0.0): 1 Oblique Seville JAM 9.86; 2 Fred Kerley USA 9.99; 3 Henrik Larsson SWE 10.16; 4 Mouhamadou Fall FRA 10.19; 5 Ebrahima Camara GAM 10.20; 6 Paulo André de Oliveira BRA 10.25; 7 Brandon Jones BIZ 10.95, Favour Ashe NGR DQ. Heat 6 (19th; -0.4): 1 Abdul Hakim Sani Brown JPN 10.07; 2 Rohan Watson JAM 10.11; 3 Lamont Marcell Jacobs ITA 10.15; 4 Brendon Rodney CAN 10.16; 5 Rikkoi Brathwaite IVB 10.18; 6 Terrence Jones Jr. BAH 10.32; 7 Imran Rahman BAN 10.41; 8 Ronal Longa COL 11.31. Heat 7 (19th; -0.1): 1 Akani Simbine RSA 9.97; 2 Christian Coleman USA 9.98; 3 Hiroki Yanagita JPN 10.20; 3 Emanuel Archibald GUY 10.20; 5 Julian Wagner GER 10.31; 6 Erik Felipe Cardoso BRA 10.36; 7 Markus Fuchs AUT 10.43; 8 Joseph Green GUM 10.91

Prelim 1 (19th; 0.0): 1 Emanuel Archibald GUY 10.27; 2 Bence Boros 10.70; 3 Chan Kin Wa MAC 10.79; 4 Terrone Webster AIA 11.03; 5 Timur Isakov KGZ 11.22; 6 Karalo Hepoiteloto Maibuca TUV 11.55; 7 Tauro Tiaon KIR 12.00. Prelim 2 (19th; 0.2): 1 Muhd Azeem Fahmi MAS 10.24; 2 Brandon Jones BIZ 10.94; 3 Camara Seco GBS 11.04; 4 Aayush Kunwar NEP 11.07; 5 Winzar Kakiouea NRU 11.23; 6 Kylian Vatrican MON 11.44. Prelim 3 (19th; -0.8): 1 Imran Rahman BAN 10.50; 2 Onisio Pereia MOZ 10.89; 3 Alisher Sadulayev TKM 10.90; 4 Melique Garcia HON 10.96; 5 Melino Tafuna TGA 11.14; 6 Manuihei Teaha PYF 11.66; 7 Ty’ree Langidrik MHL 11.78, Said Gilani AFG DNF. Prelim 4 (19th; -0.3): 1 Ebrahima Camara GAM 10.32; 2 Joseph Green GUM 10.84; 3 Favoris Muzrapov TJK 10.86; 4 Hassan Nujoom MDV 11.30; 5 Nathan Crumpton ASA 11.32; 6 James Fiti Scott FSM 11.69

400:

Heat 1 (20th): 1 Steven Gardiner BAH 44.65; 2 Kentaro Sato JPN 44.77 NR; 3 Attila Molnár 44.84 NR NU23R; 4 Zakithi Nene RSA 44.88; 5 Michael Joseph LCA 45.04; 6 S.P.Aruna Darshana SRI 45.70; 7 Boniface Mweresa KEN 45.91. Heat 2 (20th): 1 Wayde van Niekerk RSA 44.57; 2 Matthew Hudson-Smith GBR 44.69; 3 Liemarvin Bonevacia NED 44.78; 4 Collen Kebinatshipi BOT 44.80 AU20R; 5 Elián Larregina ARG 45.42; 6 Alonzo Russell BAH 46.95, Anthony Zambrano COL DQ. Heat 3 (20th): 1 Håvard Bentdal Ingvaldsen NOR 44.39 NR NU23R; 2 Vernon Norwood USA 44.87; 3 Jereem Richards TTO 45.15; 4 Dylan Borlée BEL 45.24; 5 Oleksandr Pohorilko UKR 45.37; 6 João Ricardo Coelho POR 45.38; 7 Jonathan Jones BAR 46.03, Ricky Petrucciani SUI DNS. Heat 4 (20th): 1 Kirani James GRN 44.91; 2 Fuga Sato JPN 44.97; 3 Sean Bailey JAM 44.98; 4 Davide Re ITA 45.07; 5 Leungo Scotch BOT 45.20; 6 Dubem Nwachkwu USA 45.60; 7 Gustav Lundholm Nielsen DEN 45.66, Carl Bengtström SWE DQ. Heat 5 (20th): 1 Antonio Watson JAM 44.77; 2 Quincy Hall USA 44.86; 3 Yuki Joseph Nakajima JPN 45.15; 4 Lythe Pillay RSA 45.58; 5 Lionel Spitz SUI 45.69; 6 Karol Zalewski POL 46.53; 7 Christopher O’Donnell IRL 46.76, Desean Boyce BAR DNF. Heat 6 (20th): 1 Bayapo Ndori BOT 44.72; 2 Alexander Doom BEL 44.92; 3 Zandrion Barnes JAM 45.05; 4 Lucas Carvalho BRA 45.34; 4 Manuel Sanders GER 45.34; 6 Matěj Krsek CZE 45.99; 7 Bryce Deadmon USA 46.20

1500:

SF1 (20th): 1 Yared Nuguse USA 3:32.69; 2 Abel Kipsang KEN 3:32.72; 3 Niels Laros NED 3:32.74 NR NU23R NU20R; 4 Azeddine Habz FRA 3:32.79; 5 Narve Gilje Nordås NOR 3:32.81; 6 Neil Gourley GBR 3:32.97; 7 Tshepo Tshite RSA 3:32.98; 8 Pietro Arese ITA 3:33.11; 9 Adel Mechaal ESP 3:33.33; 10 Mohamed Katir ESP 3:33.56; 11 Ruben Verheyden BEL 3:33.96; 12 Emil Danielsson SWE 3:34.16; 13 Matthew Ramsden AUS 3:36.83; 14 Andrew Coscoran IRL 3:37.39. SF2 (20th): 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:34.98; 2 Josh Kerr GBR 3:35.14; 3 Cole Hocker USA 3:35.23; 4 Mario García ESP 3:35.26; 5 Isaac Nader POR 3:35.31; 6 Raynold Kipkorir KEN 3:35.53; 7 Charles Grethen LUX 3:36.18; 8 Samuel Tanner NZL 3:36.58; 9 Timothy Cheruiyot KEN 3:37.40; 10 Charles Philibert-Thiboutot CAN 3:37.41; 11 Tom Elmer SUI 3:38.33; 12 Elliot Giles GBR 3:39.05; 13 Adam Spencer AUS 3:42.10. Heat 1 (19th): 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:33.94; 2 Josh Kerr GBR 3:34.00; 3 Raynold Kipkorir KEN 3:34.24; 4 Adel Mechaal ESP 3:34.35; 5 Isaac Nader POR 3:34.36; 6 Charles Philibert-Thiboutot CAN 3:34.60; 7 Amos Bartelsmeyer GER 3:35.44; 8 Samuel Zeleke ETH 3:36.57; 9 Abraham Guem SSD 3:37.85; 10 Ryan Mphahlele RSA 3:39.16; 11 Yervand Mkrtchyan ARM 3:39.35 NR; 12 Nicholas Griggs IRL 3:40.72; 13 Matthew Ramsden AUS 3:46.45; 14 Tom Elmer SUI 3:55.72; 15 Emil Danielsson SWE 3:57.70. Heat 2 (19th): 1 Mario García ESP 3:46.77; 2 Tshepo Tshite RSA 3:46.79; 3 Neil Gourley GBR 3:46.87; 4 Samuel Tanner NZL 3:46.93; 5 Ruben Verheyden BEL 3:47.02; 6 Timothy Cheruiyot KEN 3:47.09; 7 Joonas Rinne FIN 3:47.16; 8 Joe Waskom USA 3:47.26; 9 Hicham Akankam MAR 3:47.45; 10 Luke McCann IRL 3:47.48; 11 Teddese Lemi ETH 3:47.49; 12 Rob Napolitano PUR 3:48.29; 13 Joao Capistrano M. Bussotti Neves Junior ITA 3:48.55; 14 Julian Ranc FRA 3:48.63 Heat 3 (19th): 1 Niels Laros NED 3:34.25; 2 Mohamed Katir ESP 3:34.34; 3 Cole Hocker USA 3:34.43; 4 Pietro Arese ITA 3:34.48; 5 Narve Gilje Nordås NOR 3:34.67; 6 Azeddine Habz FRA 3:35.16; 7 Stewart McSweyn AUS 3:36.01; 8 Kieran Lumb CAN 3:36.66; 9 Abdelatif Sadiki MAR 3:37.19; 10 Elzan Bibić SRB 3:37.45; 11 István Szögi 3:37.57; 12 Abu Salim Mayanja UGA 3:38.15; 13 Ajay Kumar Saroj IND 3:38.24; 14 Diego Lacamoire ARG 3:38.92; 15 Ismael Debjani BEL 3:39.73. Heat 4 (19th): 1 Abel Kipsang KEN 3:34.08; 2 Yared Nuguse USA 3:34.16; 3 Adam Spencer AUS 3:34.17; 4 Charles Grethen LUX 3:34.32; 5 Elliot Giles GBR 3:34.63; 6 Andrew Coscoran IRL 3:34.75; 7 Ossama Meslek ITA 3:35.12; 8 Salim Keddar ALG 3:35.17; 9 Jochem Vermeulen BEL 3:35.45; 10 Anass Essayi MAR 3:35.63; 11 Michał Rozmys POL 3:36.26; 12 Raphael Pallitsch AUT 3:36.47; 13 Kristian Uldbjerg Hansen DEN 3:37.27; 14 Adisu Girma ETH 3:45.86

10,000 (20th):

1 Joshua Cheptegei UGA 27:51.42; 2 Daniel Simiyu KEN 27:52.60; 3 Selemon Barega ETH 27:52.72; 4 Berihu Aregawi ETH 27:55.71; 5 Benard Kibet KEN 27:56.27; 6 Mohammed Ahmed CAN 27:56.43; 7 Rodrigue Kwizéra BDI 28:00.29; 8 Nicholas Kipkorir KEN 28:03.38; 9 Yann Schrub FRA 28:07.42; 10 Birhanu Balew BRN 28:08.03; 11 Woody Kincaid USA 28:08.71; 12 Yemaneberhan Crippa ITA 28:16.40; 13 Isaac Kimeli BEL 28:20.77; 14 Adrian Wildschutt RSA 28:21.40; 15 Ren Tazawa JPN 28:25.85; 16 Sean McGorty USA 28:27.54; 17 Santiago Catrofe URU 28:28.49 NR; 18 Zerei Kbrom Mezngi NOR 28:30.76; 19 Merhawi Mebrahtu ERI 28:50.62; 20 Joe Klecker USA 29:03.41; 21 Nils Voigt GER 29:06.79; 22 Rogers Kibet UGA 29:10.07, Carlos Díaz CHI DNF, Yismaw Dilu ETH DNF, Joel Ayeko UGA DNF

3000SC:

Heat 1 (19th): 1 Getnet Wale ETH 8:19.99; 2 Jean-Simon Desgagnés CAN 8:20.04; 3 Simon Koech KEN 8:20.29; 4 Daniel Arce ESP 8:20.46; 5 Ryuma Aoki JPN 8:20.54; 6 Mohammed Tindoufti MAR 8:20.67; 7 Avinash Sable IND 8:22.24; 8 Benard Keter USA 8:24.20; 9 Vidar Johansson SWE 8:27.21; 10 Ahmed Jaziri TUN 8:29.81; 11 Topi Raitanen FIN 8:30.69; 12 Matthew Clarke AUS 8:40.92. Heat 2 (19th): 1 Kenneth Rooks USA 8:23.66; 2 Soufiane El Bakkali MAR 8:23.66; 3 Mohamed Amine Jihnaoui TUN 8:24.20; 4 Abraham Kibiwot KEN 8:24.31; 5 Leonard Chemutai UGA 8:24.74; 6 Nahuel Carabaña AND 8:27.05; 7 István Palkovits 8:29.37; 8 Abraham Seme ETH 8:31.49; 9 Osama Zoghlami ITA 8:33.07; 10 Salaheddine Ben Yazide MAR 8:38.14; 11 Seiya Sunada JPN 8:38.59; 12 Emil Blomberg SWE 8:42.33. Heat 3 (19th): 1 Lamecha Girma ETH 8:15.89; 2 George Beamish NZL 8:16.36; 3 Leonard Bett KEN 8:16.74; 4 Ryuji Miura JPN 8:18.73; 5 Simon Sundström SWE 8:20.10; 6 Víctor Ruiz ESP 8:20.54; 7 Djilali Bedrani FRA 8:20.69; 8 Karl Bebendorf GER 8:22.33; 9 Mohammed Msaad MAR 8:22.95; 10 Ala Zoghlami ITA 8:28.76; 11 Isaac Updike USA 8:31.81; 12 Fouad Idbafdil MAR 8:39.21; 13 Julián Molina ARG 8:46.44

110H:

Final (21st; 0.0): 1 Grant Holloway USA 12.96; 2 Hansle Parchment JAM 13.07; 3 Daniel Roberts USA 13.09; 4 Freddie Crittenden USA 13.16; 5 Shunsuke Izumiya JPN 13.19; 6 Sasha Zhoya FRA 13.26; 7 Jason Joseph SUI 13.28; 8 Wilhem Belocian FRA 13.32

SF1 (21st; -0.2): 1 Shunsuke Izumiya JPN 13.16; 2 Daniel Roberts USA 13.19; 3 Just Kwaou-Mathey FRA 13.31; 4 Orlando Bennett JAM 13.34; 5 Tade Ojora GBR 13.43; 6 Max Hrelja SWE 13.60; 7 Damian Czykier POL 13.97, Louis François Mendy SEN DQ. SF2 (21st; -0.2): 1 Grant Holloway USA 13.02; 2 Sasha Zhoya FRA 13.15; 3 Enrique Llopis ESP 13.30; 4 Cordell Tinch USA 13.31; 5 Milan Trajkovic CYP 13.33; 6 Eduardo Rodrigues BRA 13.52; 7 Yves Cherubin HAI 13.66; 8 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 13.69; 9 Taiga Yokochi JPN 14.93. SF3 (21st; -0.1): 1 Freddie Crittenden USA 13.17; 2 Hansle Parchment JAM 13.18; 3 Wilhem Belocian FRA 13.23; 4 Jason Joseph SUI 13.25; 5 Shunya Takayama JPN 13.34; 6 Yaqoub Al-Yoha KUW 13.44; 7 Hassane Fofana ITA 13.50; 8 Rafael Henrique Pereira BRA 13.52

Heat 1 (20th; -0.3): 1 Hansle Parchment JAM 13.30; 2 Enrique Llopis ESP 13.33; 3 Sasha Zhoya FRA 13.35; 4 Cordell Tinch USA 13.49; 5 Yaqoub Al-Yoha KUW 13.56; 6 Joel Bengtsson SWE 13.68; 7 Saguirou Badamassi NIG 13.70; 8 Bálint Szeles 13.77; 9 Antonio Alkana RSA 14.25. Heat 2 (20th; 0.5): 1 Wilhem Belocian FRA 13.31; 2 Shunsuke Izumiya JPN 13.33; 3 Rafael Henrique Pereira BRA 13.52; 4 Hassane Fofana ITA 13.53; 5 Finley Gaio SUI 13.61; 6 Richard Diawara MLI 13.68; 7 Zhu Shenglong CHN 13.69; 8 Krzysztof Kiljan POL 14.09, Jeremie Lararaudeuse MRI DNF. Heat 3 (20th; 0.0): 1 Louis François Mendy SEN 13.24; 2 Freddie Crittenden USA 13.40; 3 Damian Czykier POL 13.49; 4 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 13.50; 5 Jacob McCorry AUS 13.67; 6 Chen Kuei-Ju TPE 13.72; 7 Rasheem Brown CAY 14.02; 8 Taiga Yokochi JPN 14.39, Rasheed Broadbell JAM DQ, Heat 4 (20th; -0.6): 1 Grant Holloway USA 13.18; 2 Milan Trajkovic CYP 13.33; 3 Eduardo Rodrigues BRA 13.37; 4 Jason Joseph SUI 13.38; 5 Orlando Bennett JAM 13.39; 6 Yves Cherubin HAI 13.56; 7 Jakub Szymański POL 13.65; 8 David Efremov KAZ 13.78; 9 Mikdat Sevler TUR 13.92. Heat 5 (20th; -0.9): 1 Tade Ojora GBR 13.32; 2 Shunya Takayama JPN 13.35; 3 Daniel Roberts USA 13.36; 4 Max Hrelja SWE 13.42; 5 Just Kwaou-Mathey FRA 13.42; 6 Gabriel Constantino BRA 13.58; 7 Elmo Lakka FIN 13.69; 8 Amine Bouanani ALG 13.90; 9 Nicholas Andrews AUS 13.92

400H:

SF1 (21st): 1 Kyron McMaster IVB 47.72; 2 Rasmus Mägi EST 48.30; 3 CJ Allen USA 48.44; 4 Jaheel Hyde JAM 48.49; 5 Julien Watrin BEL 48.94; 6 Nathaniel Ezekiel NGR 49.22; 7 Bassem Hemeida QAT 49.50, Mario Lambrughi ITA DQ. SF2 (21st): 1 Rai Benjamin USA 47.24; 2 Alison dos Santos BRA 47.38; 3 Ludvy Vaillant FRA 48.48; 4 Kazuki Kurokawa JPN 48.58; 5 Emil Nana Kwame Agyekum GER 48.71; 6 Wiseman Mukhobe KEN 49.40; 7 Xie Zhiyu CHN 49.57; 8 Julien Bonvin SUI 49.75. SF3 (21st): 1 Karsten Warholm NOR 47.09; 2 Roshawn Clarke JAM 47.34 NR AU20R; 3 Trevor Bassitt USA 47.38; 4 Joshua Abuaku GER 48.39; 5 Alessandro Sibilio ITA 48.43; 6 Yasmani Copello TUR 48.66; 7 Wilfried Happio FRA 48.83; 8 Gerald Drummond CRC 49.31

Heat 1 (20th): 1 Alison dos Santos BRA 48.12; 2 Ludvy Vaillant FRA 48.27; 3 Julien Bonvin SUI 49.19; 4 Xie Zhiyu CHN 49.25; 5 Matic Ian Guček SLO 49.40; 6 Constantin Preis GER 49.45, Abdelmalik Lahoulou ALG DNF, Assinie Wilson JAM DNF. Heat 2 (20th): 1 Kyron McMaster IVB 48.47; 2 Rasmus Mägi EST 48.58; 3 Trevor Bassitt USA 48.73; 4 Wiseman Mukhobe KEN 49.10; 5 Sérgio Fernández ESP 49.26; 6 Ismail Nezir TUR 49.92; 7 Eric Cray PHI 50.27; 8 Takayuki Kishimoto JPN 50.90; 9 Andrea Ercolani Volta SMR 52.69. Heat 3 (20th): 1 Wilfried Happio FRA 48.63; 2 Karsten Warholm NOR 48.76; 3 Bassem Hemeida QAT 49.50; 4 Alessandro Sibilio ITA 49.50; 5 Dany Brand SUI 49.69; 6 Pablo Andrés Ibáñez ESA 50.01; 7 Santhosh Kumar Tamilarasan IND 50.46; 8 Marc Anthony Ibrahim LBN 50.62; 9 Malique Smith ISV 50.86. Heat 4 (20th): 1 Joshua Abuaku GER 48.32; 2 CJ Allen USA 48.36; 3 Roshawn Clarke JAM 48.39; 4 Nathaniel Ezekiel NGR 48.47; 5 Julien Watrin BEL 48.72; 6 Mario Lambrughi ITA 49.05; 7 Vít Müller CZE 49.37; 8 Yusaku Kodama JPN 50.18. Heat 5 (20th): 1 Rai Benjamin USA 48.35; 2 Jaheel Hyde JAM 48.63; 3 Kazuki Kurokawa JPN 48.71; 4 Gerald Drummond CRC 48.73; 5 Yasmani Copello TUR 48.92; 6 Emil Nana Kwame Agyekum GER 49.00; 7 Shakeem Smith BAH 49.61; 8 Árpád Bánóczy 50.31; 9 Jun Jie Calvin Quek SGP 50.53;

HJ:

Qualification (20th): 1 Mutaz Essa Barshim QAT 2.28; 1 Ryoichi Akamatsu JPN 2.28; 1 JuVaughn Harrison USA 2.28; 4 Woo Sang-Hyeok KOR 2.28; 5 Oleh Doroshchuk UKR 2.28; 6 Andrii Protsenko UKR 2.28; 6 Marco Fassinotti ITA 2.28; 8 Tobias Potye GER 2.28; 9 Gianmarco Tamberi ITA 2.28; 10 Brandon Starc AUS 2.28; 11 Shelby McEwen USA 2.28; 12 Norbert Kobielski POL 2.28; 12 Luis Zayas CUB 2.28; 14 Edgar Rivera MEX 2.25; 15 Thomas Carmoy BEL 2.25; 16 Donald Thomas BAH 2.25; 16 Fernando Ferreira BRA 2.25; 18 Naoto Hasegawa JPN 2.25; 19 Hamish Kerr NZL 2.22; 20 Sarvesh Anil Kushare IND 2.22; 20 Douwe Amels NED 2.22; 22 Romaine Beckford JAM 2.22; 23 Slavko Stević SRB 2.22; 23 Alperen Acet TUR 2.22; 25 Luis Castro PUR 2.22; 26 Stefano Sottile ITA 2.22; 27 Django Lovett CAN 2.22; 28 Tihomir Ivanov BUL 2.18; 28 Dmytro Nikitin UKR 2.18; 28 Erick Portillo MEX 2.18; 31 Tomohiro Shinno JPN 2.18; 32 Hicham Bouhanoun ALG 2.14; 32 Vernon Turner USA 2.14; 32 Joel Baden AUS 2.14; 32 Gergely Török 2.14, Carlos Layoy ARG NH

TJ:

Final (21st): 1 Hugues Fabrice Zango BUR 17.64; 2 Lázaro Martínez CUB 17.41; 3 Cristian Atanay Nápoles CUB 17.40; 4 Zhu Yaming CHN 17.15; 5 Yasser Triki ALG 17.01; 6 Fang Yaoqing CHN 17.01; 7 Will Claye USA 16.99; 8 Emmanuel Ihemeje ITA 16.91; 9 Chris Benard USA 16.62; 10 Leodan Torrealba VEN 16.58; 11 Tiago Pereira POR 16.26, Jaydon Hibbert JAM NM

Qualification (19th): 1 Jaydon Hibbert JAM 17.70; 2 Zhu Yaming CHN 17.14; 3 Lázaro Martínez CUB 17.12; 4 Hugues Fabrice Zango BUR 17.12; 5 Cristian Atanay Nápoles CUB 16.95; 6 Yasser Triki ALG 16.95; 7 Emmanuel Ihemeje ITA 16.91; 8 Fang Yaoqing CHN 16.83; 9 Tiago Pereira POR 16.77; 10 Will Claye USA 16.72; 11 Leodan Torrealba VEN 16.72; 12 Chris Benard USA 16.71; 13 Tobia Bocchi ITA 16.66; 14 Jean-Marc Pontvianne FRA 16.64; 15 Abdulla Narangolintevida IND 16.61; 16 Necati Er TUR 16.59; 17 Su Wen CHN 16.59; 18 Max Heß GER 16.48; 19 Hikaru Ikehata JPN 16.40; 20 Praveen Chithravel IND 16.38; 21 Almir dos Santos BRA 16.34; 22 Donald Scott USA 16.33; 23 Dimítrios Tsiámis GRE 16.22; 24 Kim Jang-Woo KOR 16.21; 25 Enzo Hodebar FRA 16.17; 26 Aaro Davidila FIN 15.81; 27 Nikólaos Andrikópoulos GRE 15.77; 28 Luis Reyes CHI 15.75; 29 Eldhose Paul IND 15.59; 30 Dániel Szenderffy 15.38; 31 Andréas Pantazís GRE 14.67, Geiner Moreno COL NM, Pedro Pablo Pichardo POR DNS, Julian Konle AUS NM, Alexis Copello AZE NM, Jah-Nhai Perinchief BER NM

SP:

Final (19th): 1 Ryan Crouser USA 23.51; 2 Leonardo Fabbri ITA 22.34; 3 Joe Kovacs USA 22.12; 4 Tom Walsh NZL 22.05; 5 Payton Otterdahl USA 21.86; 6 Jacko Gill NZL 21.76; 7 Filip Mihaljević CRO 21.57; 8 Darlan Romani BRA 21.41; 9 Armin Sinančević SRB 20.78; 10 Mostafa Amer Hassan EGY 20.17; 11 Zane Weir ITA 19.99, Rajindra Campbell JAM NM

Qualification (19th): 1 Darlan Romani BRA 22.37; 2 Zane Weir ITA 21.82; 3 Tom Walsh NZL 21.73; 4 Joe Kovacs USA 21.59; 5 Payton Otterdahl USA 21.54; 6 Jacko Gill NZL 21.49; 7 Ryan Crouser USA 21.48; 8 Filip Mihaljević CRO 21.10; 9 Armin Sinančević SRB 20.92; 10 Rajindra Campbell JAM 20.83; 11 Mostafa Amer Hassan EGY 20.81; 12 Leonardo Fabbri ITA 20.74; 13 Chukwuebuka Enekwechi NGR 20.68; 14 Hamza Mohamed EGY 20.68; 15 Uziel Muñoz MEX 20.62; 16 Tomáš Staněk CZE 20.41; 17 Wellington Morais BRA 20.30; 18 Scott Lincoln GBR 20.22; 19 Asmir Kolašinac SRB 20.01; 20 Josh Awotunde USA 19.98; 21 Marcus Thomsen NOR 19.97; 22 Mesud Pezer BIH 19.86; 23 Eric Favors IRL 19.65; 24 Burger Lambrechts Jr RSA 19.52; 25 Michał Haratyk POL 19.51; 26 Nazareno Sasia ARG 19.51; 27 Francisco Belo POR 19.24; 28 Konrad Bukowiecki POL 19.21; 29 Roman Kokoshko UKR 19.17; 30 Tsanko Arnaudov POR 19.17; 31 Odisséas Mouzenídis GRE 19.08; 32 Fred Moudani-Likibi FRA 18.88; 33 Mark Bujnowski CAN 18.84; 34 Kyle Blignaut RSA 18.82; 35 Balázs Tóth 17.37, Andrei Toader ROU NM, Bob Bertemes LUX NM

DT:

Final (21st): 1 Daniel Ståhl SWE 71.46; 2 Kristjan Čeh SLO 70.02; 3 Mykolas Alekna LTU 68.85; 4 Matt Denny AUS 68.24 NR; 5 Fedrick Dacres JAM 66.72; 6 Andrius Gudžius LTU 66.16; 7 Lukas Weißhaidinger AUT 65.54; 8 Henrik Janssen GER 63.80; 9 Brian Williams USA 63.62; 10 Connor Bell NZL 63.23; 11 Traves Smikle JAM 61.90; 12 Alex Rose SAM 61.69

Qualification (19th): 1 Daniel Ståhl SWE 66.25; 2 Mykolas Alekna LTU 66.04; 3 Kristjan Čeh SLO 65.95; 4 Traves Smikle JAM 65.71; 5 Lukas Weißhaidinger AUT 65.61; 6 Andrius Gudžius LTU 65.50; 7 Fedrick Dacres JAM 65.45; 8 Alex Rose SAM 65.26; 9 Matt Denny AUS 64.29; 10 Brian Williams USA 63.85; 11 Henrik Janssen GER 63.79; 12 Connor Bell NZL 63.72; 13 Lawrence Okoye GBR 63.66; 14 Turner Washington USA 63.57; 15 Sam Mattis USA 63.43; 16 Steven Richter GER 63.37; 17 Daniel Jasinski GER 63.36; 18 Philip Milanov BEL 63.00; 19 Roje Stona JAM 62.67; 20 Martynas Alekna LTU 62.57; 21 Simon Pettersson SWE 62.53; 22 Gudni Valur Guðnason ISL 62.28; 23 Claudio Romero CHI 62.24; 24 Apostolos Parellis CYP 62.10; 25 Oskar Stachnik POL 61.96; 26 Martin Marković CRO 61.88; 27 Victor Hogan RSA 61.80; 28 Robert Urbanek POL 61.30; 29 Alin Alexandru Firfirica ROU 61.03; 30 Róbert Szikszai 60.64; 31 Mouad Mohamed Ibrahim QAT 60.40; 32 Lucas Nervi CHI 58.76; 33 Mario A. Díaz CUB 58.03; 34 Yasiel Brayan Sotero ESP 55.89; 35 Juan José Caicedo ECU 55.78

HT

Final (20th): 1 Ethan Katzberg CAN 81.25 NR; 2 Wojciech Nowicki POL 81.02; 3 Bence Halász 80.82; 4 Paweł Fajdek POL 80.00; 5 Mykhaylo Kokhan UKR 79.59; 6 Daniel Haugh USA 78.64; 7 Eivind Prestegård Henriksen NOR 77.06; 8 Rudy Winkler USA 76.04; 9 Gabriel Enrique Kehr CHI 75.99; 10 Mihaíl Anastasákis GRE 75.49; 11 Adam Keenan CAN 74.49; 12 Diego Del Real MEX 72.56

Qualification (19th): 1 Ethan Katzberg CAN 81.18 NR; 2 Mykhaylo Kokhan UKR 78.47; 3 Bence Halász 78.13; 4 Wojciech Nowicki POL 78.04; 5 Paweł Fajdek POL 77.98; 6 Rudy Winkler USA 77.06; 7 Daniel Haugh USA 76.64; 8 Mihaíl Anastasákis GRE 75.76; 9 Eivind Prestegård Henriksen NOR 75.37; 10 Gabriel Enrique Kehr CHI 75.10; 11 Diego Del Real MEX 74.91; 12 Adam Keenan CAN 74.56; 13 Rowan Hamilton CAN 74.14; 14 Hrístos Frantzeskákis GRE 74.05; 15 Dániel Rába 73.17; 16 Thomas Mardal NOR 73.13; 17 Aaron Kangas FIN 72.96; 18 Serghei Marghiev MDA 72.91; 19 Jerome Vega PUR 72.87; 20 Humberto Mansilla CHI 72.80; 21 Joaquín Gómez ARG 72.77; 22 Sören Klose GER 72.23; 23 Yann Chaussinand FRA 72.17; 24 Ragnar Carlsson SWE 72.02; 25 Donát Varga 72.02; 26 Ronald A. Mencia CUB 71.72; 27 Alexandros Poursanidis CYP 71.63; 28 Mostafa Hicham Al-Gamal EGY 71.36; 29 Denzel Comenentia NED 70.16; 30 Konstadínos Záltos GRE 69.98; 31 Alex Young USA 69.10; 32 Patrik Hájek CZE 68.77; 33 Marcin Wrotyński POL 68.65, Merlin Hummel GER NM, Hilmar Örn Jónsson ISL NM

20kmW (19th):

1 Álvaro Martín ESP 1:17:32; 2 Perseus Karlström SWE 1:17:39 NR; 3 Caio Bonfim BRA 1:17:47 NR; 4 Evan Dunfee CAN 1:18:03 NR; 5 Christopher Linke GER 1:18:12 NR; 6 Veli-Matti Partanen FIN 1:18:22 NR; 7 Brian Pintado ECU 1:18:26; 8 Declan Tingay AUS 1:18:30; 9 Samuel Gathimba KEN 1:18:34; 10 Gabriel Bordier FRA 1:18:59; 11 Francesco Fortunato ITA 1:19:01; 12 Yuta Koga JPN 1:19:02; 13 Luís Alberto Amezcua ESP 1:19:28; 14 Rhydian Cowley AUS 1:19:31; 15 Koki Ikeda JPN 1:19:44; 16 Salih Korkmaz TUR 1:19:49; 17 César Rodríguez PER 1:19:52 NR; 18 Andrés Olivas MEX 1:19:55; 19 David Hurtado ECU 1:20:07; 20 Jordy Jiménez ECU 1:20:08; 21 Eiki Takahashi JPN 1:20:25; 22 Luis Campos PER 1:20:56; 23 Máté Helebrandt 1:21:16; 24 Toshikazu Yamanishi JPN 1:21:39; 25 Noel Ali Chama MEX 1:21:51; 26 Eider Arévalo COL 1:21:55; 27 Vikash Singh IND 1:21:58; 28 Serhiy Svitlychnyy UKR 1:22:28; 29 Zhang Jun CHN 1:23:13; 30 Andrea Cosi ITA 1:23:28; 31 José Alejandro Barrondo GUA 1:23:33; 32 José Luis Doctor MEX 1:23:35; 33 João Vieira POR 1:23:37; 34 Dominik Černý SVK 1:23:42; 35 Paramjeet Singh Bisht IND 1:24:02; 36 Max Batista Dos Santos BRA 1:24:10; 37 Wang Zhaozhao CHN 1:24:23; 38 Aléxandros Papamihaíl GRE 1:24:26; 39 Diego García ESP 1:25:12; 40 Kyle Swan AUS 1:26:02; 41 Nick Christie USA 1:26:21; 42 José Ortíz GUA 1:26:29; 43 Jerry Jokinen FIN 1:26:54; 44 Niu Wenchao CHN 1:27:26; 45 Juan Manuel Cano ARG 1:27:29; 46 César Alberto Herrera COL 1:27:47; 47 Akashdeep Singh IND 1:31:12, Marius Žiūkas LTU DQ, Massimo Stano ITA DNF, David Kenny IRL DNF

4×400 Mixed:

Final (19th): 1 USA 3:08.80 WR; 2 GBR 3:11.06 AR; 3 CZE 3:11.98 NR; 4 FRA 3:12.99; 5 BEL 3:13.83; 6 IRL 3:14.13; 7 GER 3:14.27; 8 POL 3:15.49, NED DNF

Heat 1 (19th): 1 USA 3:10.41; 2 GBR 3:11.19 AR; 3 BEL 3:11.81; 4 IRL 3:13.90; 5 HUN 3:14.08 NR; 6 ITA 3:14.56; 7 KEN 3:15.47 NR; 8 POR 3:15.75. Heat 2 (19th): 1 NED 3:12.12; 2 FRA 3:12.25 NR; 3 CZE 3:12.52; 4 GER 3:13.25; 5 JAM 3:14.05; 6 SUI 3:14.38; 7 NGR 3:14.38; 8 POL 3:14.63;

Women

100:

Final (21st; -0.2): 1 Sha’Carri Richardson USA 10.65; 2 Shericka Jackson JAM 10.72; 3 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 10.77; 4 Marie Josée Ta Lou CIV 10.81; 5 Julien Alfred LCA 10.93; 6 Ewa Swoboda POL 10.97; 7 Brittany Brown USA 10.97; 8 Dina Asher-Smith GBR 11.00; 9 Tamari Davis USA 11.03

SF 1 (21st; -0.4): 1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 10.89; 2 Tamari Davis USA 10.98; 3 Ewa Swoboda POL 11.01; 4 Daryll Neita GBR 11.03; 5 Gina Lückenkemper GER 11.18; 5 Michelle-Lee Ahye TTO 11.18; 7 Zaynab Dosso ITA 11.19; 8 Rosemary Chukwuma NGR 11.26. SF2 (21st; -0.4): 1 Shericka Jackson JAM 10.79; 1 Marie Josée Ta Lou CIV 10.79; 3 Sha’Carri Richardson USA 10.84; 4 Zoe Hobbs NZL 11.02; 5 Mujinga Kambundji SUI 11.04; 6 Shashalee Forbes JAM 11.12; 7 Jael Bestue ESP 11.25; 8 Boglárka Takács 11.26. SF3 (21st; -0.1): 1 Julien Alfred LCA 10.92; 2 Brittany Brown USA 10.97; 3 Dina Asher-Smith GBR 11.01; 4 Natasha Morrison JAM 11.03; 5 N’ketia Seedo NED 11.17; 6 Gina Bass GAM 11.19; 7 Rani Rosius BEL 11.20; 8 Géraldine Frey SUI 11.28

Heat 1 (20th; 0.0): 1 Julien Alfred LCA 10.99; 2 Daryll Neita GBR 11.03; 3 Gina Bass GAM 11.10; 4 Géraldine Frey SUI 11.26; 5 Delphine Nkansa BEL 11.40; 6 Angela Tenorio ECU 11.52; 7 Farzaneh Fasihi IRI 11.63; 8 Zarinae Sapong NMI 13.04. Heat 2 (20th; -0.8): 1 Brittany Brown USA 11.01; 2 Dina Asher-Smith GBR 11.04; 3 Jael Bestue ESP 11.28; 4 Shanti Veronica Pereira SGP 11.33; 5 Halle Hazzard GRN 11.34; 6 Salomé Kora SUI 12.18; 7 Chloe David VAN 12.88, Yunisleidy García CUB DQ. Heat 3 (20th; -0.4): 1 Ewa Swoboda POL 10.98; 2 Tamari Davis USA 11.06; 3 N’ketia Seedo NED 11.11; 4 Rani Rosius BEL 11.18; 5 Murielle Ahouré-Demps CIV 11.29; 6 Leah Bertrand TTO 11.32; 7 Mudhawi Al-Shammari KUW 11.93; 8 Silina Pha Aphay LAO 12.67. Heat 4 (20th; -1.0): 1 Shericka Jackson JAM 11.06; 2 Michelle-Lee Ahye TTO 11.16; 3 Gina Lückenkemper GER 11.21; 4 Rosemary Chukwuma NGR 11.24; 5 Olivia Fotopoulou CYP 11.38; 6 Vitoria Cristina Rosa BRA 11.57; 7 Natacha Ngoye CGO 11.60; 8 Kesaia Boletakanakandavu FIJ 12.46. Heat 5 (20th; 0.4): 1 Sha’Carri Richardson USA 10.92; 2 Natasha Morrison JAM 11.02; 3 Zaynab Dosso ITA 11.14 =NR; 4 Maboundou Koné CIV 11.26; 5 Krystsina Tsimanouskaya POL 11.32; 6 Torrie Lewis AUS 11.45; 7 Sydney Francisco PLW 13.48, Imani Lansiquot GBR DQ. Heat 6 (20th; 0.9): 1 Marie Josée Ta Lou CIV 11.08; 2 Shashalee Forbes JAM 11.12; 3 Boglárka Takács 11.18; 4 Patrizia van der Weken LUX 11.38; 5 Bree Masters AUS 11.43; 6 Magdalena Stefanowicz POL 11.43; 7 Arialis Martinez POR 11.47; 8 Jovita Arunia SOL 13.20. Heat 7 (20th; 0.2): 1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 11.01; 2 Mujinga Kambundji SUI 11.08; 3 Zoe Hobbs NZL 11.14; 4 Lorène Dorcas Bazolo POR 11.29; 5 Khamica Bingham CAN 11.29; 6 Rebekka Haase GER 11.43; 7 Arisa Kimishima JPN 11.73; 8 Yara Ahmed Abuljadayel KSA 13.54

400:

SF 1 (21st): 1 Marileidy Paulino DOM 49.54; 2 Rhasidat Adeleke IRL 49.87; 3 Cynthia Bolingo Mbongo BEL 49.96 NR; 4 Candice McLeod JAM 50.62; 5 Evelyn Aguilar COL 51.07; 6 Paola Morán MEX 51.46; 7 Lada Vondrová CZE 51.50; 8 Zeney Van Der Walt RSA 51.54. SF2 (21st): 1 Lieke Klaver NED 49.87; 2 Talitha Diggs USA 50.86; 3 Roxana Gómez CUB 51.07; 4 Ama Pipi GBR 51.17; 5 Nickisha Pryce JAM 51.24; 6 Gabby Scott PUR 51.52; 7 Sharlene Mawdsley IRL 51.78; 8 Modesta Morauskaitė LTU 52.15. SF3 (21st): 1 Natalia Kaczmarek POL 49.50; 2 Sada Williams BAR 49.58 NR; 3 Lynna Irby-Jackson USA 50.71; 4 Victoria Ohuruogu GBR 50.74; 5 Andrea Miklos ROU 50.77; 6 Charokee Young JAM 51.40; 7 Susanne Gogl-Walli AUT 51.50; 8 Tereza Petržilková CZE 51.94

Heat 1 (20th): 1 Natalia Kaczmarek POL 50.02; 2 Cynthia Bolingo Mbongo BEL 50.29; 3 Candice McLeod JAM 50.37; 4 Sharlene Mawdsley IRL 51.17; 5 Gunta Vaičule LAT 51.36; 6 Alice Mangione ITA 51.57; 7 Miranda Coetzee RSA 52.30; 8 Kateryna Karpiuk UKR 52.66. Heat 2 (20th): 1 Lieke Klaver NED 50.52; 2 Ama Pipi GBR 50.81; 3 Lynna Irby-Jackson USA 50.81; 4 Susanne Gogl-Walli AUT 51.00; 5 Evelyn Aguilar COL 51.27; 6 Kyra Constantine CAN 52.28; 7 Nicole Caicedo ECU 52.82; 8 Janet Richard MLT 54.50. Heat 3 (20th): 1 Sada Williams BAR 50.78; 2 Paola Morán MEX 51.59; 3 Zeney Van Der Walt RSA 51.76; 4 Cátia Azevedo POR 51.93; 5 Amandine Brossier FRA 51.98; 6 Imeobong Nse Uko NGR 52.24; 7 Shaunae Miller-Uibo BAH 52.65; 8 Rosie Elliott NZL 52.88. Heat 4 (20th): 1 Nickisha Pryce JAM 50.38; 2 Roxana Gómez CUB 50.86; 3 Gabby Scott PUR 51.07; 4 Martina Weil CHI 51.35; 5 Grace Konrad CAN 51.60; 6 Giulia Senn SUI 52.66; 7 Fanni Rapai 52.73; 8 Britton Wilson USA 53.87. Heat 5 (20th): 1 Rhasidat Adeleke IRL 50.80; 2 Andrea Miklos ROU 51.24; 3 Tereza Petržilková CZE 51.30; 4 Henriette Jæger NOR 51.33; 5 Aliyah Abrams GUY 51.44; 6 Helena Ponette BEL 51.52; 7 Mette Baas FIN 52.74; 8 Tabata de Carvalho BRA 54.15. Heat 6 (20th): 1 Marileidy Paulino DOM 49.90; 2 Victoria Ohuruogu GBR 50.60; 3 Talitha Diggs USA 50.87; 4 Lada Vondrová CZE 50.92; 5 Modesta Morauskaitė LTU 51.06; 6 Charokee Young JAM 51.24; 7 Tiffani Marinho BRA 53.12; 8 Marlie Viljoen RSA 53.73

1500:

SF1 (20th): 1 Nelly Chepchirchir KEN 4:02.14; 2 Birke Haylom ETH 4:02.46; 3 Ciara Mageean IRL 4:02.70; 4 Cory McGee USA 4:02.71; 5 Melissa Courtney-Bryant GBR 4:02.79; 6 Ludovica Cavalli ITA 4:02.83; 7 Marta Pérez ESP 4:02.96; 8 Linden Hall AUS 4:03.96; 9 Hirut Meshesha ETH 4:04.27; 10 Edina Jebitok KEN 4:05.41; 11 Sinclaire Johnson USA 4:06.39; 12 Nozomi Tanaka JPN 4:06.71. SF2 (20th): 1 Faith Kipyegon KEN 3:55.14; 2 Diribe Welteji ETH 3:55.18; 3 Sifan Hassan NED 3:55.48; 4 Laura Muir GBR 3:56.36; 5 Katie Snowden GBR 3:56.72; 6 Jessica Hull AUS 3:57.85; 7 Adelle Tracey JAM 3:58.77 NR; 8 Sarah Healy IRL 3:59.68 NU23R; 9 Abbey Caldwell AUS 3:59.79; 10 Esther Guerrero ESP 4:00.13; 11 Nikki Hiltz USA 4:00.84, Gaia Sabbatini ITA DNF

Heat 1 (19th): 1 Sifan Hassan NED 4:02.92; 2 Laura Muir GBR 4:03.50; 3 Nikki Hiltz USA 4:03.76; 4 Edina Jebitok KEN 4:04.09; 5 Abbey Caldwell AUS 4:04.16; 6 Nozomi Tanaka JPN 4:04.36; 7 Lucia Stafford CAN 4:05.21; 8 Alma Cortes MEX 4:06.03; 9 Claudia Bobocea ROU 4:06.07; 10 Sofia Ennaoui POL 4:06.47; 11 Nathalie Blomqvist FIN 4:06.93 NU23R; 12 Vera Hoffmann LUX 4:09.76; 13 Jaqueline Beatriz Weber BRA 4:14.46; 14 Şilan Ayyıldız TUR 4:14.96. Heat 2 (19th): 1 Faith Kipyegon KEN 4:02.62; 2 Diribe Welteji ETH 4:02.72; 3 Sarah Healy IRL 4:03.00; 4 Gaia Sabbatini ITA 4:03.04; 5 Melissa Courtney-Bryant GBR 4:03.14; 6 Esther Guerrero ESP 4:04.33; 7 Sofia Thøgersen DEN 4:05.34 NR NU23R NU20R DUR-18; 8 Agathe Guillemot FRA 4:06.18; 9 Aleksandra Płocińska POL 4:06.39; 10 Hanna Hermansson SWE 4:06.42; 11 Salomé Afonso POR 4:06.55; 12 Carina Viljoen RSA 4:11.02; 13 Lili Anna Vindics-Tóth 4:11.08; 14 Elise Vanderelst BEL 4:11.55. Heat 3 (19th): 1 Nelly Chepchirchir KEN 4:00.87; 2 Sinclaire Johnson USA 4:01.09; 3 Birke Haylom ETH 4:01.12; 4 Katie Snowden GBR 4:01.15; 5 Marta Pérez ESP 4:01.41; 6 Linden Hall AUS 4:01.45; 7 Sintayehu Vissa ITA 4:01.66; 8 Sophie O’Sullivan IRL 4:02.15; 9 Kristiina Mäki CZE 4:06.90; 10 Simone Plourde CAN 4:07.04; 11 Eliza Megger POL 4:09.22; 12 Yume Goto JPN 4:10.22; 13 Nguyen Thi Oanh II VIE 4:12.28; 14 Joceline Wind SUI 4:14.86. Heat 4 (19th): 1 Hirut Meshesha ETH 4:03.47; 2 Jessica Hull AUS 4:03.50; 3 Ciara Mageean IRL 4:03.52; 4 Cory McGee USA 4:03.61; 5 Adelle Tracey JAM 4:03.67; 6 Ludovica Cavalli ITA 4:03.81; 7 Purity Chepkirui KEN 4:04.51; 8 Agueda Muńoz ESP 4:06.41; 9 Kate Current CAN 4:07.23; 10 Marta Pen Freitas POR 4:07.74; 11 Amalie Manshus Sæten NOR 4:08.08; 12 Winnie Nanyondo UGA 4:10.55; 13 Fedra Aldana Luna ARG 4:19.00, Greza Bakraqi KOS DNF;

10,000 (19th):

1 Gudaf Tsegay ETH 31:27.18; 2 Letesenbet Gidey ETH 31:28.16; 3 Ejgayehu Taye ETH 31:28.31; 4 Irene Kimais KEN 31:32.19; 5 Alicia Monson USA 31:32.29; 6 Agnes Ngetich KEN 31:34.83; 7 Ririka Hironaka JPN 31:35.12; 8 Jessica Warner-Judd GBR 31:35.38; 9 Grace Loibach Nawowuna KEN 31:38.17; 10 Sarah Chelangat UGA 31:40.04; 11 Sifan Hassan NED 31:53.35; 12 Elise Cranny USA 31:57.51; 13 Diane van Es NED 32:05.85; 14 Natosha Rogers USA 32:08.05; 15 Camilla Richardsson FIN 32:15.74; 16 Stella Chesang UGA 32:38.90; 17 Lemlem Hailu ETH 32:42.78; 18 Sarah Lahti SWE 33:09.22; 19 Luz Mery Rojas PER 33:19.61; 20 Rino Goshima JPN 33:20.38; 21 Maria Lucineida Da Silva BRA 35:54.18, Caroline Kipkirui KAZ DNF

400H:

Heat 1 (21st): 1 Rushell Clayton JAM 53.97; 2 Dalilah Muhammad USA 54.21; 3 Carolina Krafzik GER 54.53; 4 Viivi Lehikoinen FIN 54.65; 5 Rebecca Sartori ITA 54.82; 6 Yasmin Giger SUI 56.16; 7 Janka Molnár 56.21; 8 Portia Bing NZL 1:06.97. Heat 2 (21st): 1 Janieve Russell JAM 54.53; 2 Anna Cockrell USA 54.68; 3 Gianna Woodruff PAN 55.31; 4 Savannah Sutherland CAN 55.85; 5 Chayenne da Silva BRA 56.25; 6 Eleonora Marchiando ITA 56.27; 7 Robyn Brown PHI 56.83; 8 Ami Yamamoto JPN 57.76. Heat 3 (21st): 1 Kemi Adekoya BRN 53.56 AR; 2 Andrenette Knight JAM 54.21; 3 Ayomide Folorunso ITA 54.30; 4 Cathelijn Peeters NED 54.95; 5 Zeney Van Der Walt RSA 55.21; 6 Zurian Hechavarría CUB 56.43; 7 Moa Granat SWE 56.61; 8 Lena Pressler AUT 57.90. Heat 4 (21st): 1 Femke Bol NED 53.39; 2 Viktoriya Tkachuk UKR 55.05; 3 Hanne Claes BEL 55.13; 4 Line Kloster NOR 55.23; 5 Eileen Demes GER 55.29; 6 Sarah Carli AUS 55.76; 7 Fatoumata Diallo POR 56.03; 8 Eri Utsunomiya JPN 57.98; 9 Yanique Haye-Smith TKS 1:00.08. Heat 5 (21st): 1 Jessie Knight GBR 54.27; 2 Shamier Little USA 54.40; 3 Anna Ryzhykova UKR 54.70; 4 Nikoleta Jíchová CZE 55.10; 5 Noura Ennadi MAR 55.21; 6 Dímitra Gnafáki GRE 56.18; 7 Brooke Overholt CAN 56.20; 8 Agata Zupin SLO 57.62;

PV:

Qualification (21st): 1 Robeilys Peinado VEN 4.65; 1 Katie Moon USA 4.65; 1 Wilma Murto FIN 4.65; 1 Nina Kennedy AUS 4.65; 5 Angelica Moser SUI 4.65; 6 Hana Moll USA 4.65 WU20R; 7 Amálie Švábíková CZE 4.65; 8 Sandi Morris USA 4.65; 8 Bridget Guy Williams USA 4.65; 10 Elisa Molinarolo ITA 4.65; 10 Tina Šutej SLO 4.65; 12 Molly Caudery GBR 4.65; 13 Li Ling CHN 4.60; 14 Ninon Chapelle FRA 4.60; 15 Lene Onsrud Retzius NOR 4.60; 16 Niu Chunge CHN 4.50; 17 Michaela Meijer SWE 4.50; 18 Alysha Newman CAN 4.50; 18 Imogen Ayris NZL 4.50; 18 Hanga Klekner 4.50; 21 Margot Chevrier FRA 4.50; 22 Elina Lampela FIN 4.50; 22 Juliana Campos BRA 4.50; 24 Olivia McTaggart NZL 4.35; 24 Anicka Newell CAN 4.35; 24 Caroline Bonde Holm DEN 4.35; 27 Anjuli Knäsche GER 4.35; 28 Eléni-Klaoúdia Pólak GRE 4.35; 29 Holly Bradshaw GBR 4.35; 29 Roberta Bruni ITA 4.35; 29 Elien Vekemans BEL 4.35; 29 Marie-Julie Bonnin FRA 4.35, Mirè Reinstorf RSA NH, Xu Huiqin CHN NH, Eliza McCartney NZL NH, Saga Andersson FIN NH, Ekateríni Stefanídi GRE NH

LJ:

Final (20th): 1 Ivana Vuleta SRB 7.14 NR; 2 Tara Davis-Woodhall USA 6.91; 3 Alina Rotaru-Kottmann ROU 6.88; 4 Ese Brume NGR 6.84; 5 Larissa Iapichino ITA 6.82; 6 Fatima Diame ESP 6.82; 7 Marthe Yasmine Koala BUR 6.68; 8 Tessy Ebosele ESP 6.62; 9 Maryse Luzolo GER 6.58; 10 Jasmine Moore USA 6.54; 11 Ackelia Smith JAM 6.49; 12 Leticia Melo BRA 6.12

Qualification (19th): 1 Tara Davis-Woodhall USA 6.87; 2 Marthe Yasmine Koala BUR 6.84; 3 Ivana Vuleta SRB 6.82; 4 Ackelia Smith JAM 6.78; 5 Jasmine Moore USA 6.73; 6 Larissa Iapichino ITA 6.73; 7 Leticia Melo BRA 6.73; 8 Ese Brume NGR 6.72; 9 Alina Rotaru-Kottmann ROU 6.69; 10 Maryse Luzolo GER 6.66; 11 Tessy Ebosele ESP 6.65; 12 Fatima Diame ESP 6.61; 13 Ruth Usoro NGR 6.60; 14 María Vicente ESP 6.59; 15 Pauline Hondema NED 6.57; 16 Quanesha Burks USA 6.57; 17 Brooke Buschkuehl AUS 6.55; 18 Milica Gardašević SRB 6.51; 19 Deborah Acquah GHA 6.50; 20 Maja Åskag SWE 6.47; 20 Mikaelle Assani GER 6.47; 22 Jazmin Sawyers GBR 6.41; 23 Sumire Hata JPN 6.41; 24 Shaili Singh IND 6.40; 25 Natalia Linares COL 6.38; 26 Eliane Martins BRA 6.38; 27 Petra Beáta Banhidi-Farkas 6.37; 28 Khaddi Sagnia SWE 6.35; 29 Samantha Dale AUS 6.35; 30 Tissanna Hickling JAM 6.29; 31 Diána Lesti 6.25; 32 Esraa Owis EGY 6.16; 33 Lissandra Campos BRA 6.01; 34 Tilde Johansson SWE 5.99, Maryna Bekh-Romanchuk UKR NM, Hilary Kpatcha FRA NM

DT:

Qualification (20th): 1 Valarie Allman USA 67.14; 2 Feng Bin CHN 65.68; 3 Sandra Perković CRO 65.62; 4 Claudine Vita GER 64.51; 5 Laulauga Tausaga-Collins USA 64.34; 6 Shanice Craft GER 63.42; 7 Liliana Cá POR 63.34; 8 Jorinde van Klinken NED 63.20; 9 Silinda Morales CUB 62.76; 10 Kristin Pudenz GER 62.71; 11 Mélina Robert-Michon FRA 61.82; 12 Daisy Osakue ITA 61.31; 13 Vanessa Kamga SWE 60.02; 14 Ieva Zarankaitė LTU 59.98; 15 Veronica Fraley USA 59.36; 16 Daria Zabawska POL 59.28; 17 Andressa de Morais BRA 59.15; 18 Marija Tolj CRO 58.92; 19 Wang Fang CHN 58.78; 20 Taryn Gollshewsky AUS 58.63; 21 Chioma Onyekwere NGR 58.58; 22 Izabela da Silva BRA 58.45; 23 Samantha Hall JAM 58.43; 24 Lisa Brix Pedersen DEN 57.96; 25 Ashley Anumba NGR 57.77; 26 Irina Rodrigues POR 57.08; 27 Subenrat Insaeng THA 56.19; 28 Elena Bruckner USA 55.94; 29 Annesofie Hartmann Nielsen DEN 54.90; 30 Salla Sipponen FIN 54.72; 31 Caisa-Marie Lindfors SWE 54.54; 32 Nora Monie CMR 54.50; 33 Dóra Kerekes 54.41; 34 Yolandi Stander RSA 53.39; 35 Maki Saito JPN 53.20; 36 Pamela Amaechi NGR 51.60; 37 Karen Gallardo CHI 50.75

Hep (20th):

1 Katarina Johnson-Thompson GBR 6740; 2 Anna Hall USA 6720; 3 Anouk Vetter NED 6501; 4 Xénia Krizsán 6479; 5 Emma Oosterwegel NED 6464; 6 Noor Vidts BEL 6450; 7 Sophie Weißenberg GER 6438; 8 Chari Hawkins USA 6366; 9 Saga Vanninen FIN 6289; 10 Rita Nemes 6232; 11 Sofie Dokter NED 6192; 12 Auriana Lazraq FRA 6179; 13 Kate O’Connor IRL 6145; 14 Vanessa Grimm GER 6088; 15 Léonie Cambours FRA 5939; 16 Yekaterina Voronina UZB 5922; 17 Sarah Lagger AUT 5910; 18 Esther Turpin FRA 5256, Martha Valeria COL DNF, Paulina Ligarska POL DNF, Taliyah Brooks USA DNF, Carolin Schäfer GER DNF, Annik Kälin SUI DNF;

200 Heat 1 (19th; -0.1): 1 Noor Vidts BEL 24.23; 2 Léonie Cambours FRA 25.03; 3 Xénia Krizsán 25.16; 4 Yekaterina Voronina UZB 25.48; 5 Martha Valeria COL 25.67; 6 Sarah Lagger AUT 25.86. Heat 2 (19th; -0.1): 1 Auriana Lazraq FRA 24.02; 2 Emma Oosterwegel NED 24.58; 3 Saga Vanninen FIN 24.71; 4 Kate O’Connor IRL 24.78; 5 Vanessa Grimm GER 24.91; 6 Esther Turpin FRA 25.04; 7 Rita Nemes 25.04; 8 Paulina Ligarska POL 25.41. Heat 3 (19th; 0.0): 1 Katarina Johnson-Thompson GBR 23.48; 2 Anna Hall USA 23.56; 3 Taliyah Brooks USA 23.85; 4 Sophie Weißenberg GER 23.88; 5 Sofie Dokter NED 23.89; 6 Anouk Vetter NED 24.28; 7 Chari Hawkins USA 24.38; Carolin Schäfer GER DNS;

800 Heat 1 (20th): 1 Rita Nemes 2:10.65; 2 Esther Turpin FRA 2:11.23; 3 Yekaterina Voronina UZB 2:14.03; 4 Kate O’Connor IRL 2:14.06; 5 Auriana Lazraq FRA 2:14.25; 6 Vanessa Grimm GER 2:14.36; 7 Sarah Lagger AUT 2:15.32; 8 Léonie Cambours FRA 2:19.34; 0 Martha Valeria COL DNS; 0 Paulina Ligarska POL DNS. Heat 2 (20th): 1 Anna Hall USA 2:04.09; 2 Katarina Johnson-Thompson GBR 2:05.63; 3 Xénia Krizsán 2:08.93; 4 Noor Vidts BEL 2:09.48; 5 Emma Oosterwegel NED 2:12.06; 6 Sofie Dokter NED 2:17.98; 7 Sophie Weißenberg GER 2:18.03; 8 Saga Vanninen FIN 2:20.13; 9 Anouk Vetter NED 2:20.49; 10 Chari Hawkins USA 2:22.53

100H Heat 1 (19th; -1.1): 1 Noor Vidts BEL 13.33; 2 Xénia Krizsán 13.48; 3 Kate O’Connor IRL 13.57; 4 Vanessa Grimm GER 14.00; 5 Sarah Lagger AUT 14.21; 6 Paulina Ligarska POL 14.31; 7 Yekaterina Voronina UZB 14.77. Heat 2 (19th; -0.2): 1 Annik Kälin SUI 13.36; 2 Emma Oosterwegel NED 13.38; 3 Léonie Cambours FRA 13.56; 4 Sophie Weißenberg GER 13.58; 5 Auriana Lazraq FRA 13.62; 6 Rita Nemes 13.63; 7 Martha Valeria COL 13.65; 8 Sofie Dokter NED 13.82. Heat 3 (19th; 0.4): 1 Taliyah Brooks USA 12.78; 2 Anna Hall USA 12.97; 3 Chari Hawkins USA 13.04; 4 Esther Turpin FRA 13.24; 5 Anouk Vetter NED 13.42; 6 Katarina Johnson-Thompson GBR 13.50; 7 Carolin Schäfer GER 13.60; 8 Saga Vanninen FIN 13.62;

HJ (19th): 1 Sophie Weißenberg GER 1.86; 2 Katarina Johnson-Thompson GBR 1.86; 3 Anna Hall USA 1.83; 3 Chari Hawkins USA 1.83; 5 Kate O’Connor IRL 1.80; 5 Taliyah Brooks USA 1.80; 7 Noor Vidts BEL 1.80; 8 Sofie Dokter NED 1.80; 8 Saga Vanninen FIN 1.80; 10 Auriana Lazraq FRA 1.77; 10 Yekaterina Voronina UZB 1.77; 12 Rita Nemes 1.77; 13 Carolin Schäfer GER 1.77; 13 Xénia Krizsán 1.77; 15 Esther Turpin FRA 1.77; 15 Sarah Lagger AUT 1.77; 17 Vanessa Grimm GER 1.74; 18 Léonie Cambours FRA 1.74; 19 Annik Kälin SUI 1.71; 19 Anouk Vetter NED 1.71; 21 Emma Oosterwegel NED 1.71; 21 Paulina Ligarska POL 1.71; 23 Martha Valeria COL 1.65

LJ (20th): 1 Katarina Johnson-Thompson GBR 6.54; 2 Noor Vidts BEL 6.35; 3 Xénia Krizsán 6.30; 4 Rita Nemes 6.29; 5 Anna Hall USA 6.19; 6 Emma Oosterwegel NED 6.19; 7 Chari Hawkins USA 6.16; 8 Sophie Weißenberg GER 6.10; 9 Vanessa Grimm GER 6.10; 10 Léonie Cambours FRA 6.09; 11 Sofie Dokter NED 6.09; 12 Saga Vanninen FIN 6.06; 13 Auriana Lazraq FRA 6.01; 14 Anouk Vetter NED 5.99; 15 Martha Valeria COL 5.90; 16 Sarah Lagger AUT 5.85; 17 Kate O’Connor IRL 5.74; 18 Yekaterina Voronina UZB 5.71; 19 Paulina Ligarska POL 5.66; Taliyah Brooks USA NM; 0 Esther Turpin FRA NM

SP (19th): 1 Anouk Vetter NED 15.72; 2 Saga Vanninen FIN 14.78; 3 Anna Hall USA 14.54; 4 Vanessa Grimm GER 14.43; 5 Noor Vidts BEL 14.40; 6 Chari Hawkins USA 14.40; 7 Xénia Krizsán 14.18; 8 Emma Oosterwegel NED 14.16; 9 Carolin Schäfer GER 13.98; 10 Sophie Weißenberg GER 13.97; 11 Sarah Lagger AUT 13.78; 12 Paulina Ligarska POL 13.71; 13 Katarina Johnson-Thompson GBR 13.64; 14 Auriana Lazraq FRA 13.48; 15 Kate O’Connor IRL 13.47; 16 Taliyah Brooks USA 13.45; 17 Léonie Cambours FRA 13.39; 18 Sofie Dokter NED 13.16; 19 Yekaterina Voronina UZB 13.15; 20 Rita Nemes 12.97; 21 Esther Turpin FRA 12.79; 22 Martha Valeria COL 12.71; 0 Annik Kälin SUI DNS

JT (20th): 1 Anouk Vetter NED 59.57; 2 Emma Oosterwegel NED 54.88; 3 Xénia Krizsán 51.23; 4 Yekaterina Voronina UZB 50.02; 5 Sophie Weißenberg GER 48.51; 6 Saga Vanninen FIN 48.32; 7 Katarina Johnson-Thompson GBR 46.14; 8 Kate O’Connor IRL 46.07; 9 Chari Hawkins USA 45.77; 10 Anna Hall USA 44.88; 11 Martha Valeria COL 44.87; 12 Rita Nemes 44.68; 13 Sofie Dokter NED 44.46; 14 Sarah Lagger AUT 43.79; 15 Auriana Lazraq FRA 42.29; 16 Vanessa Grimm GER 42.08; 17 Noor Vidts BEL 41.00; 18 Esther Turpin FRA 40.81; 19 Paulina Ligarska POL 40.57; 20 Léonie Cambours FRA 39.07

20kW (20th):

1 Mária Pérez ESP 1:26:51; 2 Jemima Montag AUS 1:27:16 AR; 3 Antonella Palmisano ITA 1:27:26; 4 Kimberly García PER 1:27:32; 5 Alegna Gonzalez MEX 1:27:36; 6 Glenda Estefanía Morejón ECU 1:27:40; 7 Ma Zhenxia CHN 1:28:30; 8 Viviane Lyra BRA 1:28:36; 9 Ana Cabecinha POR 1:28:49; 10 Olena Sobchuk UKR 1:28:50; 11 Lyudmyla Olyanovska UKR 1:29:36; 12 Yang Jiayu CHN 1:29:40; 13 Erica de Sena BRA 1:29:53; 14 Nanako Fujii JPN 1:30:10; 15 Antigóni Drisbióti GRE 1:30:19; 16 Clemence Beretta FRA 1:30:43; 17 Liu Hong CHN 1:30:43; 18 Pauline Stey FRA 1:31:20; 19 Hanna Shеvchuk UKR 1:31:44; 20 Eleonora Giorgi ITA 1:31:45; 21 Camille Moutard FRA 1:32:18; 22 Valentina Trapletti ITA 1:32:57; 23 Vitória Oliveira POR 1:33:04; 24 Rachelle De Orbeta PUR 1:33:19; 25 Johana Ordóñez ECU 1:33:58; 26 Gabriela De Sousa Muniz BRA 1:33:59; 27 Eliška Martínková CZE 1:34:02; 28 Antia Chamosa ESP 1:34:20; 29 Saskia Feige GER 1:34:49; 30 Ayane Yanai JPN 1:34:59; 31 María Luz Andia PER 1:35:38; 32 Rebecca Henderson AUS 1:35:51; 33 Barbara Oláh 1:35:55; 34 Viktória Madarász 1:36:13; 35 Yukiko Umeno JPN 1:36:52; 36 Sofia Ramos MEX 1:37:49; 37 Kiriakí Filtisákou GRE 1:37:51; 38 Paula Milena Torres ECU 1:38:03; 39 Angela Castro BOL 1:40:01; 40 Valeria Ortuño MEX 1:40:53, Hristína Papadopoúlou GRE DNS, Katarzyna Zdziebło POL DQ, Evelin Inga PER DQ, Olivia Sandery AUS DQ, Meryem Bekmez TUR DNF, Emily Ngii KEN DNF, Sandra Arenas COL DNF, Maritza Rafaela Poncio GUA DNF

Falmouth, USA, August 18

Men: Mile: 1 Johnny Gregorek 3:53.57; 2 Henry Wynne 3:53.70; 3 Sam Prakel 3:55.00; 4 Craig Engels 3:55.27; 5 Dillon Maggard 3:55.51 6 Eric Holt 3:55.57 7 Abraham Alvarado 3:55.70; 8 Jack Anstey AUS 3:55.76; 9 Vincent Ciattei 3:56.27; 10 Austen Dalquist 3:56.80; 11 Amon Kemboi KEN 3:57.10; 12 Drew Hunter 3:57.26; 13 Thomas Ratcliffe 3:57.28; 14 Olin Hacker 3:57.48; 15 David Ribich 3:58.34

Women: Mile: 1 Emily MacKay 4:23.79; 2 Dani Jones 4:24.17; 3 Angel Piccirillo 4:27.26; 4 Katie Wasserman 4:27.73; 5 Laurie Barton 4:28.01; 6 Allie Buchalski 4:30.16; 7 Kayley DeLay 4:31.17

European Under-20 Championships, Jerusalem, August 7-10

U20 men:

100 (0.6): 1 Marek Zakrzewski POL 10.25 NU20R; 2 Isak Hughes SWE 10.31; 3 Sean Anyaogu GBR 10.34; 4 Hristo Iliev BUL 10.44; 5 Valentin Jensen DEN 10.45; 6 Filip Federič SVK 10.46; 7 Adas Dambrauskas LTU 10.48 NU20R; 8 Jacopo Capasso ITA 10.59. SF1 (1.8): 1 Isak Hughes SWE 10.27; 2 Sean Anyaogu GBR 10.30; 3 Hristo Iliev BUL 10.38; 4 Jacopo Capasso ITA 10.47; 5 Pol Elvira ESP 10.53; 6 Michał Gorzkowicz POL 10.55. SF2 (2.5): 1 Marek Zakrzewski POL 10.25; 2 Valentin Jensen DEN 10.34; 3 Adas Dambrauskas LTU 10.34; 4 Filip Federič SVK 10.37. Heat 1 (1.3): 1 Marek Zakrzewski POL 10.29 NU20R; 2 Hristo Iliev BUL 10.39; 3 Filip Federič SVK 10.41; 4 Alexis Hirsiger SUI 10.51; 5 Ricardo Mateo ESP 10.52. Heat 2 (2.1): 1 Sean Anyaogu GBR 10.26; 2 Pol Elvira ESP 10.43; 3 Jeff Erius FRA 10.46. Heat 3 (1.5): 1 Isak Hughes SWE 10.28; 2 Dawid Grząka POL 10.48; 3 Yassin Bandaogo ITA 10.51. Heat 4 (2.8): 1 Valentin Jensen DEN 10.25; 2 Adas Dambrauskas LTU 10.31; 3 Eden Selah 10.44; 4 Jacopo Capasso ITA 10.45; 5 Alejandro Rueda ESP 10.49

200 (1.0): 1 Marek Zakrzewski POL 20.63; 2 Timo Spiering NED 20.97; 3 Daniele Groos ITA 21.01; 4 Juan Carlos Castillo ESP 21.09; 5 Manuel Gerber SUI 21.17; 6 Brook Cronin GBR 21.22; 7 Miloš Nisić SRB 21.30; 8 Filip Federič SVK 21.43. SF1 (3.2): 1 Brook Cronin GBR 20.91; 2 Daniele Groos ITA 20.93; 3 Miloš Nisić SRB 21.01; 4 Filip Federič SVK 21.10; 5 Dejan Ottou FRA 21.20. SF2 (1.9): 1 Marek Zakrzewski POL 20.88; 2 Juan Carlos Castillo ESP 20.93; 3 Manuel Gerber SUI 20.93; 4 Timo Spiering NED 20.99. Heat 1 (-0.3): 1 Marek Zakrzewski POL 21.13; 2 Juan Carlos Castillo ESP 21.27. Heat 2 (2.6): 1 Miloš Nisić SRB 21.19w; 2 Filip Federič SVK 21.33. Heat 3 (3.4): 1 Brook Cronin GBR 20.83; 2 Daniele Groos ITA 20.89; 3 Mathieu Chèvre SUI 21.31. Heat 4 (-1.2): 1 Timo Spiering NED 21.07; 2 Manuel Gerber SUI 21.19; 3 Dejan Ottou FRA 21.23

400: 1 Jónas Gunnleivsson Isaksen DEN 45.86 NU20R DUR-18; 2 Charlie Carvell GBR 46.08; 3 Maks Szwed POL 46.31; 4 Lukas Sutkus LTU 46.36 NU20R; 5 David García ESP 47.08; 6 Marko Orešković CRO 47.23; 7 Árpád Kovács HUN 47.61; 8 Matteo Di Benedetto ITA 47.71. SF1: 1 Lukas Sutkus LTU 46.63; 2 Jónas Gunnleivsson Isaksen DEN 46.75; 3 Noam Mamo 47.20 NU20R; 4 Louis Quarata GER 47.33. SF2: 1 Charlie Carvell GBR 45.92; 2 David García ESP 46.17; 3 Matteo Di Benedetto ITA 46.41; 4 Árpád Kovács HUN 47.18; 5 Tomáš Grajcarík SVK 47.37; 6 Alessandro Greco AUT 47.40 NU20R. SF3: 1 Maks Szwed POL 46.40; 2 Marko Orešković CRO 47.07; 3 Bastian Elnan Aurstad NOR 47.26

800: 1 Jakub Dudycha CZE 1:46.76; 2 Ramon Wipfli SUI 1:47.20; 3 Thomas Marques De Andrade FRA 1:47.29; 4 Ronaldo Olivo ESP 1:47.39; 5 Louey Ouerrat FRA 1:48.84; 6 Alexander Stepanov GER 1:49.03; 7 János Kubasi HUN 1:49.45; 8 Harry Ross-Hughes GBR 1:52.68. Ht1: 1 Ronaldo Olivo ESP 1:48.04; 2 Alexander Stepanov GER 1:48.32; 3 János Kubasi HUN 1:48.47; 4 Harry Ross-Hughes GBR 1:49.55. Ht 2: 1 Ramon Wipfli SUI 1:49.48; 2 Louey Ouerrat FRA 1:49.51; 3 Uku Renek Kronbergs EST 1:49.56; 4 Malik Skupin-Alfa GER 1:49.98; Finlay Hutchinson GBR DQ. Ht 3: 1 Jakub Dudycha CZE 1:49.27; 2 Thomas Marques De Andrade FRA 1:49.43; 3 Elija Ziem GER 1:49.61; 4 Carlos Tello ESP 1:50.23; 5 David Race GBR 1:50.89

1500: 1 Niels Laros NED 3:56.78; 2 Kevin Kamenschak AUT 3:59.73; 3 Ondřej Gajdoš CZE 4:00.98; 4 Manuel Zanini ITA 4:01.63; 5 Nino Jambrešić CRO 4:02.09; 6 Dan Galloway GBR 4:03.19; 7 Tim Kalies GER 4:03.59; 8 Ioann Lobles NED 4:04.07; 9 Ruben Egea ESP 4:05.78; 10 Romuald Brosset SUI 4:05.85; 11 Sam Mills GBR 4:08.46. Heat 1: 1 Niels Laros NED 3:53.93; 2 Manuel Zanini ITA 3:54.28; 3 Regis Thibert BEL 3:54.35; 4 Sam Mills GBR 3:54.62; 5 Dan Galloway GBR 3:54.62; 6 Nino Jambrešić CRO 3:54.78; 7 Jan Dillemuth GER 3:55.07. Heat 2: 1 Ondřej Gajdoš CZE 3:52.19; 2 Kevin Kamenschak AUT 3:52.22; 3 Ioann Lobles NED 3:52.81; 4 Ruben Egea ESP 3:52.86; 4 Romuald Brosset SUI 3:52.86; 6 Tim Kalies GER 3:52.92; 7 Nicola Baiocchi ITA 3:52.95; 12 Tendai Nyabadza GBR 4:10.45

3000: 1 Jonathan Grahn SWE 8:44.67; 2 Nicholas Griggs IRL 8:45.69; 3 Bradley Giblin GBR 8:47.26; 4 Karl Ottfalk SWE 8:49.34; 5 Kamil Herzyk POL 8:49.84; 6 Suleyman Yalaoui FRA 8:50.58; 7 Edward Bird GBR 8:51.09; 8 Alessandro Morotti ITA 8:51.37; 9 Håkon Moe Berg NOR 8:51.61; 10 Mathis Lievens BEL 8:52.67; 11 Aleix Vives ESP 8:53.62; 12 Pedro Vazquez ESP 8:57.03; 13 Emmanouíl-Yeóryios Sgourós GRE 8:58.27; 14 Dafydd Jones GBR 9:00.13. Heat 1: 1 Andreas Fjeld Halvorsen NOR 8:32.20; 2 Nicholas Griggs IRL 8:32.22; 3 Jonathan Grahn SWE 8:32.25; 4 Alessandro Morotti ITA 8:32.61; 5 Pedro Vazquez ESP 8:32.76; 6 Edward Bird GBR 8:32.91; 7 Suleyman Yalaoui FRA 8:32.97; 8 Mathis Lievens BEL 8:33.8. Heat 2: 1 Emmanouíl-Yeóryios Sgourós GRE 8:20.39; 2 Bradley Giblin GBR 8:20.47; 3 Kamil Herzyk POL 8:21.01; 4 Håkon Moe Berg NOR 8:22.05; 5 Juan Zijderlaan NED 8:22.40; 6 Karl Ottfalk SWE 8:22.74; 7 Aleix Vives ESP 8:24.60; 8 Dafydd Jones GBR 8:25.18; 9 Joao Pedro Santos POR 8:29.15

5000: 1 Niels Laros NED 14:11.82; 2 Jonathan Grahn SWE 14:12.73; 3 Kevin Kamenschak AUT 14:15.02; 4 James Dargan GBR 14:15.52; 5 Gábor Karsai HUN 14:18.70; 6 Imad El Goumri FRA 14:21.20; 7 Utku Göler TUR 14:21.51; 8 Timo Hinterndorfer AUT 14:24.61; 9 Emil Bezecny AUT 14:26.84; 10 Dragoș-Luca Pop ROU 14:28.90; 11 Tristan Kaufhold GER 14:30.71; 12 Jonas Stafford IRL 14:31.60; 13 Caner Can Tunctan TUR 14:32.19; 14 Stefano Benzoni ITA 14:32.79; 15 Jaime Bueno ESP 14:34.17; 16 Mesfin Escamilla ESP 14:35.37; 17 Conan Harper GBR 14:36.20; 18 Tristan Gevaert BEL 14:43.68; 19 Quentin Bronchart FRA 14:44.15; 20 George Couttie GBR 14:47.82

3000SC: 1 Sergio Del Barrio ESP 8:46.81; 2 Pierre Boudy FRA 8:47.04; 3 Ferenc Soma Kovács HUN 8:47.50; 4 Diyar Ergüven TUR 8:49.21; 5 Aarno Liebl SUI 8:52.82; 6 Lourenço Rodrigues POR 9:00.39; 7 Krzysztof Zieliński POL 9:02.65; 8 Oscar Thebaud FRA 9:02.98; 9 Cuma Özcan TUR 9:05.68; 10 Rubén Leonardo ESP 9:07.40. Heat 1: 1 Ferenc Soma Kovács HUN 9:13.50; 2 Lourenço Rodrigues POR 9:13.77; 3 Cuma Özcan TUR 9:13.96. Heat 2: 1 Aarno Liebl SUI 9:07.26; 2 Adam Bajorski POL 9:08.69; 3 Sergio Del Barrio ESP 9:08.71; 4 Krzysztof Zieliński POL 9:08.72; 5 Youssef Boutayeb FRA 9:08.74; 6 Diyar Ergüven TUR 9:08.77; 7 Pierre Boudy FRA 9:08.80; 8 Štěpán Kavan CZE 9:08.85; 9 Simone Valduga ITA 9:08.86;

110H (1.2): 1 Enzo Michael Diessl AUT 13.12 NU20R; 2 Rasmus Vehmaa FIN 13.23 NU20R; 3 Sisino Ambriz POR 13.29 NU20R; 4 Theo Pedre FRA 13.31; 5 Patryk Kamionek POL 13.58; 6 Jan Diaz ESP 13.76; 7 Oskar Bydoń POL 13.79; Damiano Dentato ITA DQ. SF1 (2.0): 1 Enzo Michael Diessl AUT 13.28 NU20R; 2 Damiano Dentato ITA 13.37; 3 Joas Van Hellemondt NED 13.59; 4 Štěpán Štefko CZE 13.63; 5 Fabio Küchler SUI 13.69; 6 Bojan Novaković SRB 13.70 NU20R; 7 Manuel Alonso ESP 13.70; 8 Adam Nolan IRL 13.77 NU20R. SF2 (1.2): 1 Theo Pedre FRA 13.39; 2 Patryk Kamionek POL 13.42; 3 Jamie Sesay NED 13.53; 4 Ayetullah Demir TUR 13.63. SF3 (3.4): 1 Rasmus Vehmaa FIN 13.23; 2 Sisino Ambriz POR 13.29; 3 Jan Diaz ESP 13.44; 4 Oskar Bydoń POL 13.48; 5 Matheo Boulineau FRA 13.50; 6 Nemo Rase BEL 13.53; 7 Oliver Mulas ITA 13.62. SF4 (3.1): 1 Joseph Purbrick GBR 13.89. Heat 1 (2.9): 1 Sisino Ambriz POR 13.51; 2 Oliver Mulas ITA 13.61; 3 Oskar Bydoń POL 13.63; 4 Roman Kadavý CZE 13.75; 7 Ruben Hedman GBR 14.92. Heat 2 (1.8): 1 Theo Pedre FRA 13.48; 2 Jamie Sesay NED 13.60; 3 Nazar Stepanov UKR 13.69 NU20R; 4 Ayetullah Demir TUR 13.75; 5 Adam Nolan IRL 13.76 NU20R. Heat 3 (1.2): 1 Janko Kišak CRO 13.48 NU20R; 2 Matheo Boulineau FRA 13.50; 3 Joas Van Hellemondt NED 13.52; 4 Tomáš Dvořák CZE 13.69; 5 Edvin Assarsson SWE 13.79. Heat 4 (2.3): 1 Enzo Michael Diessl AUT 13.13; 2 Damiano Dentato ITA 13.34; 3 Joseph Purbrick GBR 13.66; 4 Jan Diaz ESP 13.69; 5 Bojan Novaković SRB 13.78. Heat 5 (2.3): 1 Rasmus Vehmaa FIN 13.21; 2 Štěpán Štefko CZE 13.71; 3 Nemo Rase BEL 13.74. Heat 6 (2.3): 1 Fabio Küchler SUI 13.54; 2 Patryk Kamionek POL 13.58

400H: 1 Jere Haapalainen FIN 50.02 NU20R; 2 Antti Sainio FIN 50.19; 3 Anouar Bourahla FRA 50.33; 4 Owe Fischer-Breiholz GER 50.49; 5 Nikola Kostić SRB 50.58; 6 Csaba Molnár HUN 50.85; 7 Samael Lunt GBR 50.89; 8 Binne Brok NED 51.76. SF1: 1 Antti Sainio FIN 50.43; 2 Binne Brok NED 50.60 NU20R; 3 Csaba Molnár HUN 50.75. SF2: 1 Nikola Kostić SRB 50.54; 2 Jere Haapalainen FIN 50.79; 3 Owe Fischer-Breiholz GER 51.02; 4 Onyekachukwu Okoh GBR 51.76. SF3: 1 Anouar Bourahla FRA 51.04; 2 Samael Lunt GBR 51.19. Heat 3: 3 Samael Lunt GBR 52.20. Heat 5: 1 Onyekachukwu Okoh GBR 52.01; 2 Jere Haapalainen FIN 52.15

HJ: 1 Melwin Lycke Holm SWE 2.18; 2 Edoardo Stronati ITA 2.18; 3 Robert Ruffíni SVK 2.15; 4 Tomas Järvinen CZE 2.15; 5 Jakub Walecki POL 2.15; 6 Matteo Sioli ITA 2.15; 7 Kyryl Lutsenko UKR 2.12; 8 Georgios Yiazos CYP 2.12; 8 Luke Ball GBR 2.12; 10 Sandro Jeršin Tomassini SLO 2.09; 11 Andréas Míta GRE 2.09; 12 Julien Pohl GER 2.09; 13 Bohdan Zmiivskyi UKR 2.09; 14 Loizos Chrysostomou CYP 2.05. Qualification: 1 Melwin Lycke Holm SWE 2.11; 1 Luke Ball GBR 2.11; 1 Tomas Järvinen CZE 2.11; 4 Julien Pohl GER 2.11; 5 Kyryl Lutsenko UKR 2.11; 5 Bohdan Zmiivskyi UKR 2.11; 7 Robert Ruffíni SVK 2.11; 8 Andréas Míta GRE 2.11; 8 Edoardo Stronati ITA 2.11; 8 Jakub Walecki POL 2.11; 8 Sandro Jeršin Tomassini SLO 2.11; 12 Matteo Sioli ITA 2.11; 13 Loizos Chrysostomou CYP 2.11; 14 Georgios Yiazos CYP 2.11

PV: 1 Simone Bertelli ITA 5.40; 2 Valentin Imsand SUI 5.40; 3 Erdem Tilki TUR 5.30 NU20R; 4 Michał Gawenda POL 5.30; 5 Federico Bonanni ITA 5.20; 6 Linus Jönsson SWE 5.20; 7 Hendrik Müller GER 5.20; 8 Lazarus Benjamin GBR 5.10; 9 Philip Andreas Kubon NOR 5.10; 10 Mario Hajzler CZE 4.95; 11 Justin Fournier SUI 4.95; 12 Robert Kompus EST 4.80. Qualification: 1 Lazarus Benjamin GBR 5.15; 1 Simone Bertelli ITA 5.15; 1 Michał Gawenda POL 5.15; 4 Federico Bonanni ITA 5.15; 4 Valentin Imsand SUI 5.15; 6 Justin Fournier SUI 5.15; 7 Linus Jönsson SWE 5.15; 8 Robert Kompus EST 5.15

LJ: 1 Mattia Furlani ITA 8.23; 2 Bozhidar Saraboyukov BUL 8.22 NU20R; 3 Nikita Maslyuk UKR 7.97w; 4 Kasperi Vehmaa FIN 7.84; 5 Noah Fischer GER 7.62; 6 Luka Ćurković CRO 7.58; 7 Sebastian Berntsen NOR 7.53; 8 El’ad Addikah 7.52w; 9 Nicolas Bersier SUI 7.49; 10 Mathis Vaitulukina FRA 7.45; 11 Hrístos Hítas GRE 7.44; 12 Francesco Ettore Inzoli ITA 7.37. Qualification: 1 Mattia Furlani ITA 8.07; 2 Bozhidar Saraboyukov BUL 7.87; 3 Nicolas Bersier SUI 7.76; 4 Kasperi Vehmaa FIN 7.72; 5 El’ad Addikah 7.69w; 6 Nikita Maslyuk UKR 7.69; 7 Luka Ćurković CRO 7.67; 8 Sebastian Berntsen NOR 7.63; 9 Noah Fischer GER 7.61w; 10 Mathis Vaitulukina FRA 7.61; 11 Hrístos Hítas GRE 7.60; 12 Francesco Ettore Inzoli ITA 7.59w; 13 Danylo Dubyna UKR 7.55

TJ: 1 Viktor Morozov EST 16.45 NU20R; 2 Bozhidar Saraboyukov BUL 16.25; 3 Lachezar Valchev BUL 16.16; 4 Hakki Burak Yilmaz TUR 15.82; 5 Ioannis Gartsios GRE 15.73; 6 Raul Martin ESP 15.40; 7 Pavel Halátek CZE 15.34; 8 Steven Freund GER 15.19. Qualification: 1 Lachezar Valchev BUL 16.01; 2 Ioannis Gartsios GRE 15.93w; 3 Bozhidar Saraboyukov BUL 15.84; 4 Maj Cizera Turk SLO 15.62; 5 Hakki Burak Yilmaz TUR 15.55; 6 Leandro Andrea D’Amore ITA 15.51; 7 Steven Freund GER 15.47; 8 Viktor Morozov EST 15.34; 9 Paul-Moise Ndombe FRA 15.28; 10 Pavel Halátek CZE 15.26; 11 Raul Martin ESP 15.13; 12 Juan Francisco Lozano ESP 15.09; 13 Enzo Boulon FRA 15.08; 14 Kolindo Kiri ALB 15.08

SP: 1 Lasse Schulz GER 20.21; 2 Lukas Schober GER 19.76; 3 Dimítrios Antonátos GRE 19.31; 4 Georg Harpf GER 19.17; 5 Hamza Muharemović BIH 19.10; 6 Mateusz Helman POL 18.82; 7 Andri Matrov EST 18.78; 8 Todor Petrov BUL 18.59; 9 Leo Zikovic SWE 18.05; 10 Stanislav Chyrva UKR 17.77; 11 Mads Krogsgaard Nielsen DEN 17.53. Qualification: 1 Lasse Schulz GER 20.00; 2 Lukas Schober GER 19.74; 3 Georg Harpf GER 19.41; 4 Dimítrios Antonátos GRE 19.30; 5 Andri Matrov EST 19.13; 6 Todor Petrov BUL 18.75; 7 Hamza Muharemović BIH 18.58; 8 Leo Zikovic SWE 18.33; 9 Mateusz Helman POL 18.28; 10 Mads Krogsgaard Nielsen DEN 17.75; 11 Yannick Rolvink NED 17.71; 12 Stanislav Chyrva UKR 17.70

DT: 1 Mykhailo Brudin UKR 66.58; 2 Jan Svozil CZE 59.93; 3 Yannick Rolvink NED 59.86; 4 Wojciech Lewkowicz POL 58.98; 5 Jakob Nützel GER 58.40; 6 Håkon Hansesæter NOR 58.15; 7 Juho Suominen FIN 57.76; 8 Rhys Allen GBR 56.92; 9 Kyriakos Genethli CYP 55.18; 10 Marios Makris CYP 55.07; 11 Oleksandr Tytarenko UKR 54.70; 12 Emmanuel Agbo-Anih GER 54.49. Qualification: 1 Mykhailo Brudin UKR 65.48; 2 Jan Svozil CZE 61.65; 3 Oleksandr Tytarenko UKR 61.21; 4 Yannick Rolvink NED 58.35; 5 Emmanuel Agbo-Anih GER 57.98; 6 Håkon Hansesæter NOR 57.92; 7 Marios Makris CYP 57.22; 8 Jakob Nützel GER 56.03; 9 Wojciech Lewkowicz POL 55.62; 10 Karol Wagner POL 55.47; 11 Kyriakos Genethli CYP 54.49; 12 Rhys Allen GBR 54.19

HT: 1 Max Lampinen FIN 79.72; 2 Iosef Kesides CYP 77.73; 3 Miklós Csekő HUN 76.87; 4 Jovan Stranić SRB 73.42 NU20R; 5 Ármin Szabados HUN 73.05; 6 Dániel Füredi HUN 72.49; 7 Yeóryios Papanastasiou GRE 71.92; 8 Jakob Urbanč SLO 71.38 NU20R; 9 Alar Reiljan EST 68.55; 10 Kai Barham GBR 67.73. Qualification: 1 Ággelos Mantzouránis GRE 77.16; 2 Iosef Kesides CYP 74.98; 3 Miklós Csekő HUN 74.95; 4 Max Lampinen FIN 74.79; 5 Jakob Urbanč SLO 72.91 NU20R; 6 Dániel Füredi HUN 72.89; 7 Ármin Szabados HUN 72.80; 8 Jovan Stranić SRB 72.17 NU20R; 9 Emre Çiftçi TUR 70.49; 10 Yeóryios Papanastasiou GRE 69.63; 11 Kai Barham GBR 68.44; 12 Alar Reiljan EST 68.17

JT: 1 György Herczeg HUN 79.45; 2 Max Dehning GER 78.07; 3 Michael Allison GBR 72.44; 4 Vlad Alexandru Turcu ROU 71.57; 5 Muhammet Hanifi Zengin TUR 70.50; 6 Oisin Joyce IRL 70.25; 7 Tuomas Närhi FIN 67.59; 8 Ides Verhulst BEL 67.44; 9 Illia Saievskyi UKR 66.66; 10 Nick Thumm GER 66.52; 11 Máté Horváth HUN 66.33; 12 Jan Výška CZE 66.06. Qualification: 1 Max Dehning GER 73.05; 2 Michael Allison GBR 71.14; 3 György Herczeg HUN 70.70; 4 Muhammet Hanifi Zengin TUR 70.40; 5 Máté Horváth HUN 69.91; 6 Vlad Alexandru Turcu ROU 68.84; 7 Tuomas Närhi FIN 68.31; 8 Illia Saievskyi UKR 67.72; 9 Ides Verhulst BEL 67.60; 10 Oisin Joyce IRL 67.47; 11 Nick Thumm GER 67.43; 12 Jan Výška CZE 67.11; 13 Charlie Evans GBR 64.98

Dec: 1 Amadeus Gräber GER 8209; 2 Matthias Lasch AUT 8052 NU20R; 3 Andrin Huber SUI 8009 NU20R; 4 Maxime Moitie-Charnois FRA 7704; 5 Friedrich Schulze GER 7696; 6 Jip De Greef NED 7621; 7 Leo Göransson SWE 7578; 8 Joel Temeng SUI 7536; 9 Sofus Olivarius Vølund DEN 7514; 10 Alberto Nonino ITA 7510; 11 Job Van Keulen NED 7503; 12 Petr Svoboda CZE 7499; Sammy Ball GBR DNF

10000W: 1 Frederick Weigel GER 41:53.58; 2 Hayrettin Yildiz TUR 42:13.78; 3 Giuseppe Disabato ITA 42:19.67; 4 Pablo Rodríguez ESP 42:45.99; 5 Daniel Monfort ESP 43:04.44; 6 Diego Giampaolo ITA 43:32.52; 7 Arvid Kockel GER 44:09.33; 8 Jassam Abu El Wafa GER 44:23.62; 9 Quentin Chenuet FRA 44:25.52; 10 Leo Benjelloun-Touimi FRA 44:49.36; 11 Eduard Muravskyi UKR 44:55.17; 12 Pablo Postigo ESP 45:00.26

4×100: 1 SUI 39.87 NU20R; 2 NED 40.14; 3 GER 40.15; 4 ESP 40.50; 5 ITA 40.70; 6 DEN 52.82; POL DQ; IRL DQ. SF1: 1 SUI 39.61 NU20R; 2 GER 39.83; 3 ESP 40.41; 4 IRL 40.56. SF 2: 1 NED 39.98; 2 DEN 40.07 NU23R NU20R DUR-19; 3 POL 40.31; 4 ITA 40.59

4×400: 1 GBR 3:06.89; 2 GER 3:07.75; 3 FRA 3:07.97; 4 ITA 3:08.39; 5 ESP 3:08.41; 6 POL 3:09.30; 7 IRL 3:09.75; 8 FIN 3:10.04. Ht 1: 1 GER 3:08.22; 2 IRL 3:10.43. SF2: 1 GBR 3:09.16; 2 FRA 3:11.06

10000W: 1 Sofia Santacreu ESP 45:59.76; 2 Giulia Gabriele ITA 46:56.73; 3 Ana Delahaie FRA 47:11.09; 4 Giada Traina ITA 47:16.57; 5 Valeriya Sholomitska UKR 47:27.55; 6 Michelle Canto’ ITA 47:59.68; 7 Griselda Serret ESP 48:13.88; 8 Anastasia Antonopoulou GRE 48:46.99; 9 Magdalena Żelazna POL 48:54.93; 10 Justė Perveneckaitė LTU 48:59.38; 11 Lena Sonntag GER 49:15.54; 12 Ema Klimentová CZE 49:23.74

U20 women:

100 (2.0): 1 Joy Eze GBR 11.39; 2 Renee Regis GBR 11.40; 3 Anna Kocsis HUN 11.55; 4 Chelsea Kadiri GER 11.55; 5 Soraya Becerra SUI 11.58; 6 Miia Ott EST 11.58; 7 Diana Honcharenko UKR 11.60; 8 Lucy-May Sleeman IRL 11.81. SF1 (1.1): 1 Joy Eze GBR 11.37; 2 Chelsea Kadiri GER 11.43; 3 Miia Ott EST 11.53 NU20R; 4 Lucy-May Sleeman IRL 11.54; 5 Chloé Rabac SUI 11.59. SF2 (1.2): 1 Renee Regis GBR 11.36; 2 Anna Kocsis HUN 11.49; 3 Diana Honcharenko UKR 11.54; 4 Soraya Becerra SUI 11.56. Heat 1 (3.9): 1 Joy Eze GBR 11.28; 2 Chelsea Kadiri GER 11.42; 3 Chloé Rabac SUI 11.45; 4 Lucy-May Sleeman IRL 11.53. Heat 2 (2.6): 1 Anna Kocsis HUN 11.41; 2 Diana Honcharenko UKR 11.45; 3 Alice Pagliarini ITA 11.54. Heat 3 (1.9): 1 Emma Van Camp SUI 11.56; 2 Lucija Potnik SLO 11.59 NU20R. Heat 4 (1.3): 1 Renee Regis GBR 11.37; 2 Soraya Becerra SUI 11.54

200 (1.5): 1 Nora Lindahl SWE 23.26; 2 Alexa Sulyán HUN 23.26; 3 Success Eduan GBR 23.34; 4 Benedetta Kouakou FRA 23.49; 5 Fabienne Hoenke SUI 23.60; 6 Terezie Táborská CZE 23.64; 7 Elisa Valensin ITA 23.77; 8 Faith Akinbileje GBR 23.88; Heat 1 (-0.7): 1 Success Eduan GBR 23.47; 2 Fabienne Hoenke SUI 23.73; 3 Nele Jaworski GER 24.01; 4 Lucy-May Sleeman IRL 24.10. Heat 2 (2.0): 1 Nora Lindahl SWE 23.35; 2 Faith Akinbileje GBR 23.57; 3 Elisa Valensin ITA 23.63; 4 Benedetta Kouakou FRA 23.65. Heat 3 (1.5): 1 Alexa Sulyán HUN 23.35; 2 Terezie Táborská CZE 23.62; 3 Sophie Walton GBR 23.69; 4 Doumbe Orane FRA 23.78

400: 1 Lurdes Gloria Manuel CZE 51.94; 2 Alexe Deau FRA 52.53; 3 Myrte Van Der Schoot NED 52.85 NU20R; 4 Karolina Zbičajnik SLO 52.99; 5 Ashley Nemits GBR 53.00; 6 Edanur Tulum TUR 53.45; 7 Ana Prieto ESP 53.54; 8 Britt De Blaauw NED 54.09. SF1: 1 Karolina Zbičajnik SLO 53.36; 2 Ashley Nemits GBR 53.38; 3 Edanur Tulum TUR 53.81; 4 Britt De Blaauw NED 53.89. SF2: 1 Lurdes Gloria Manuel CZE 53.31; 2 Ana Prieto ESP 53.45; 3 Myrte Van Der Schoot NED 53.53; 4 Alexe Deau FRA 53.71; 5 Anna Malia Hense GER 53.91. Heat 1: 1 Karolina Zbičajnik SLO 53.88; 2 Ashley Nemits GBR 53.95. Heat 2: 1 Lurdes Gloria Manuel CZE 53.15; 2 Ana Prieto ESP 53.52; 3 Alexe Deau FRA 53.66; 4 Michelle Liem SUI 53.74. Heat 3: 7 Charlotte Kelsey GBR 55.63. Heat 4: 1 Britt De Blaauw NED 53.91

800: 1 Audrey Werro SUI 2:03.38; 2 Abigail Ives GBR 2:05.89; 3 Dilek Koçak TUR 2:06.21; 4 Malin Hoelsveen NOR 2:06.97; 5 Claudia-Ionela Costiuc ROU 2:07.39; 6 Ngalula Gloria Kabangu ITA 2:08.45; 7 Adéla Holubová CZE 2:08.53; 8 Maeve O’Neill IRL 2:10.68. Heat 1: 1 Dilek Koçak TUR 2:07.74; 2 Ngalula Gloria Kabangu ITA 2:08.04; 3 Jana Becker GER 2:08.20; 4 Iris Downes GBR 2:08.38. Heat 2: 1 Adéla Holubová CZE 2:06.30; 2 Abigail Ives GBR 2:06.46; 3 Claudia-Ionela Costiuc ROU 2:06.78; 4 Flavia Bianchi ITA 2:07.77. Heat 3: 1 Audrey Werro SUI 2:05.34; 2 Malin Hoelsveen NOR 2:05.47; 3 Maeve O’Neill IRL 2:07.50; 4 Magdalena Breza POL 2:07.57; 5 Indienne King GBR 2:07.60; 6 Lorenza De Noni ITA 2:08.03; 7 Karolina Mia Haas GER 2:09.81; 8 Jade Buridon FRA 2:10.55

1500: 1 Dilek Koçak TUR 4:16.86; 2 Sofia Thøgersen DEN 4:17.08; 3 Natálie Millerová CZE 4:18.92; 4 Julia Gruchała POL 4:20.19; 5 Matilde Prati ITA 4:20.85; 6 Ayça Fidanoğlu TUR 4:21.26; 7 Jade Le Corre FRA 4:21.59; 8 Emie Lotta Berger GER 4:21.72; 9 Carla Jiménez ESP 4:23.37; 10 Ava Lloyd GBR 4:23.78; 11 Adele Gay FRA 4:28.10; Ella Greenway GBR DNS. Heat 1: 4 Ella Greenway GBR 4:22.53. Heat 2: 5 Ava Lloyd GBR 4:29.28; 9 Abigail Stratton GBR 4:32.40.

3000: 1 Agate Caune LAT 8:53.20; 2 Zuzanna Wiernicka POL 9:21.40; 3 Sofia Benfarès GER 9:25.42; 4 Elsa Sundqvist SWE 9:31.08; 5 Vanessa Mikitenko GER 9:33.11; 6 Jana Johanová CZE 9:37.36; 7 Laura Ribigini ITA 9:38.86; 8 Sabella Tesfaye SUI 9:40.52; 9 Saima Murić SRB 9:42.73; 10 Fleur Templier FRA 9:43.98; 11 Malin Rahm SUI 9:46.35; 12 Milica Tomašević SRB 9:55.13

5000: 1 Agate Caune LAT 15:03.85 NU20R; 2 Kira Weis GER 15:50.36; 3 Sofia Thøgersen DEN 15:53.08; 4 Natasha Phillips GBR 16:23.63; 5 Caroline Dennilauler FRA 16:38.02; 6 Edibe Yağiz TUR 16:45.32; 7 Linda Meier GER 16:51.15; 8 Margherita Voliani ITA 16:52.28; 9 Aleksandra Szulska POL 16:57.54; 10 Silvia Rey ESP 16:58.67; 11 Louise O’Mahony IRL 17:00.33; 19 Olivia Martin GBR 17:25.58;

3000SC: 1 Karolína Jarošová CZE 10:04.57 NU20 rec; 2 Adia Budde GER 10:07.34; 3 Vasilikí Kallimoyiánni GRE 10:08.44 NU20R; 4 Julia Rath GER 10:21.38; 5 Mejra Mehmedović SRB 10:26.48; 6 Merve Karakaya TUR 10:27.45; 7 Martyna Krawczyńska POL 10:27.55; 8 Mihaela Maria Blaga ROU 10:28.31; 9 Radana Lapáčková CZE 10:31.88; 10 Hattie Reynolds GBR 10:35.56; 11 Ebba Cronholm SWE 10:36.14; 12 Lowa Branth SWE 10:38.21. Heat 1: 1 Mejra Mehmedović SRB 10:26.54; 2 Carolin Hinrichs GER 10:28.11; 3 Merve Karakaya TUR 10:28.22; 4 Karolína Jarošová CZE 10:30.55; 5 Ebba Cronholm SWE 10:33.30; 6 Margot Dajoux FRA 10:33.82; 7 Hattie Reynolds GBR 10:38.13. Heat 2: 1 Mihaela Maria Blaga ROU 10:32.80; 2 Vasilikí Kallimoyiánni GRE 10:33.16; 3 Adia Budde GER 10:33.96; 4 Julia Rath GER 10:34.01

100H (0.5): 1 Rosina Schneider GER 13.06; 2 Valérie Guignard SUI 13.23; 3 Lia Flotow GER 13.32; 4 Celeste Polzonetti ITA 13.36; 5 Lana Andolšek SLO 13.39; 6 Klara Koščak CRO 13.51; 7 Jessica Duncton GBR 13.53; 8 Lucija Grd CRO 14.02. SF1 (2.3): 1 Lia Flotow GER 13.29; 2 Valérie Guignard SUI 13.30; 3 Klara Koščak CRO 13.32; 4 Lucija Grd CRO 13.36; 5 Cosmina Denisa Balaban ROU 13.39; 6 Mia McIntosh GBR 13.42; 7 Rebecca Slezáková SVK 13.53. SF2 (2.3): 1 Rosina Schneider GER 13.13; 2 Lana Andolšek SLO 13.30; 3 Jessica Duncton GBR 13.32; 4 Celeste Polzonetti ITA 13.34; 5 Auceane Bouijoux FRA 13.41; 6 Anna Maria Millend EST 13.42. Heat 1 (1.4): 1 Rosina Schneider GER 13.13; 2 Valérie Guignard SUI 13.32; 3 Cosmina Denisa Balaban ROU 13.42 NU20R; 7 Kira Holt GBR 14.04. Heat 2 (2.1): 1 Lana Andolšek SLO 13.22; 2 Auceane Bouijoux FRA 13.38; 3 Jessica Duncton GBR 13.39; 4 Rebecca Slezáková SVK 13.52; 5 Mia Wild CRO 13.54. Heat 3 (2.2): 1 Klara Koščak CRO 13.19; 2 Celeste Polzonetti ITA 13.22; 3 Anna Maria Millend EST 13.36; 4 Siiri Siirtola FIN 13.42. Heat 4 (2.4): 1 Mia McIntosh GBR 13.20; 2 Lia Flotow GER 13.25

400H: 1 Moa Granat SWE 56.58; 2 Olha Mashanienkova UKR 56.83; 3 Alexandra Stefania Uta ROU 57.02; 4 Emily Newnham GBR 57.02; 5 Ludovica Cavo ITA 59.08; 6 Lena Leege GER 1:00.12; 7 Abigail Noruwa NED 1:00.19. SF1: 1 Olha Mashanienkova UKR 56.78; 2 Emily Newnham GBR 57.15; 3 Abigail Noruwa NED 57.93; 4 Ludovica Cavo ITA 58.10; 5 Anouk Krause-Jentsch GER 58.41. SF2: 1 Alexandra Stefania Uta ROU 56.50; 2 Moa Granat SWE 57.00; 3 Lena Leege GER 57.95; 4 Wiktoria Gadajska POL 58.40; 5 Zoë Laureys BEL 58.57; 6 Janne Popp GER 59.16; 7 Rebecca Slezáková SVK 59.35; 8 Victoria Amiadamen IRL 59.53. Heat 1: 1 Olha Mashanienkova UKR 57.30; 2 Lena Leege GER 58.78; 3 Abigail Noruwa NED 59.30. Heat 2: 1 Emily Newnham GBR 58.36; 2 Kylie Lambert BEL 58.48; 3 Janne Popp GER 59.33. Heat 3: 1 Alexandra Stefania Uta ROU 57.87; 2 Zoë Laureys BEL 59.37. Heat 4: 1 Moa Granat SWE 57.79; 2 Ludovica Cavo ITA 59.42; 3 Wiktoria Gadajska POL 59.49

HJ: 1 Angelina Topić SRB 1.90; 2 Elisabeth Pihela EST 1.88; 3 Joana Herrmann GER 1.86; 4 Celia Rifaterra ESP 1.86; 5 Engla Nilsson SWE 1.86; 6 Merel Maes BEL 1.83; 7 Ela Velepec SLO 1.80; 8 Johanna Göring GER 1.80; 8 Maryna Kovtunova UKR 1.80; 10 Ava Rochford IRL 1.80; 11 Lilianna Bátori HUN 1.75; Gabrielle Garber GBR NH. Qualification: 1 Johanna Göring GER 1.83; 1 Angelina Topić SRB 1.83; 3 Elisabeth Pihela EST 1.83; 3 Joana Herrmann GER 1.83; 5 Merel Maes BEL 1.83; 6 Ela Velepec SLO 1.83; 7 Celia Rifaterra ESP 1.83; 8 Gabrielle Garber GBR 1.80; 9 Lilianna Bátori HUN 1.80; 10 Engla Nilsson SWE 1.80; 10 Maryna Kovtunova UKR 1.80; 10 Ava Rochford IRL 1.80; 13 Aurora Vicini ITA 1.80; 16 Halle Ferguson GBR 1.72

PV: 1 Sara Winberg SWE 4.25; 2 Great Nnachi ITA 4.15; 2 Rugilė Miklyčiūtė LTU 4.15 NR NU23R NU20R; 4 Alexandra Stucki SUI 4.15; 5 Marijn Kieft NED 4.05; 5 Iliana Triantafillou GRE 4.05; 5 Tuuli Järvinen FIN 4.05; 8 Kajsa Roth SWE 3.90; 9 Lola Lepère BEL 3.90; 9 Apolena Švábíková CZE 3.90. Qualification: 1 Iliana Triantafillou GRE 4.00; 1 Marijn Kieft NED 4.00; 3 Tuuli Järvinen FIN 4.00; 3 Lola Lepère BEL 4.00; 3 Great Nnachi ITA 4.00; 6 Rugilė Miklyčiūtė LTU 4.00; 7 Magdalena Rauter AUT 4.00; 7 Kajsa Roth SWE 4.00; 9 Sara Winberg SWE 4.00; 10 Apolena Švábíková CZE 4.00; 11 Alexandra Stucki SUI 4.00

LJ: 1 Elizabeth Ndudi IRL 6.56 NU20R; 2 Plamena Mitkova BUL 6.54; 3 Laura Raquel Müller GER 6.51; 4 Ayla Hallberg Hossain SWE 6.50; 5 Tabea Eitel GER 6.46; 6 Angelina Topić SRB 6.42; 7 Marta Amouhin Amani ITA 6.42; 8 Laura Martinez ESP 6.35; 9 Brina Likar SLO 6.29; 10 Ramona Elena Verman ROU 6.12. Qualification: 1 Tabea Eitel GER 6.59; 2 Marta Amouhin Amani ITA 6.54; 3 Angelina Topić SRB 6.50; 4 Ramona Elena Verman ROU 6.49; 5 Laura Martinez ESP 6.46; 6 Laura Raquel Müller GER 6.43; 7 Plamena Mitkova BUL 6.40; 8 Brina Likar SLO 6.38; 9 Elizabeth Ndudi IRL 6.37; 10 Ayla Hallberg Hossain SWE 6.34; 11 Samira Attermeyer GER 6.30; 12 Bori Rózsahegyi HUN 6.28; 13 Julia Adamczyk POL 6.22; 14 Ida Andrea Breigan NOR 6.20; 15 Svitlana Boichuk UKR 6.16; 16 Gerda Kerija Dreimane LAT 6.10; 17 Lucy Fellows GBR 6.10

TJ: 1 Oleksandra Chernukha UKR 13.63; 2 Teodora Boberić SRB 13.50; 3 Aleksandrija Mitrović SRB 13.40; 4 Erika Giorgia Saraceni ITA 13.40; 5 Svitlana Boichuk UKR 13.34w; 6 Jennifer-Stefania Dossey ROU 13.27; 7 Clemence Rougier FRA 13.27; 8 Melína Záragga GRE 13.01; 9 Olga Szlachta POL 13.01w; 10 Natalija Dragojević SRB 12.91w. Qualification: 1 Clemence Rougier FRA 13.72; 2 Oleksandra Chernukha UKR 13.59; 3 Teodora Boberić SRB 13.51 NU23R; 4 Aleksandrija Mitrović SRB 13.48; 5 Erika Giorgia Saraceni ITA 13.47w; 6 Jennifer-Stefania Dossey ROU 13.35; 7 Svitlana Boichuk UKR 13.25; 8 Natalija Dragojević SRB 13.20w; 9 Aurėja Beniušytė LTU 13.19w; 10 Greta Donato ITA 13.16; 11 Melína Záragga GRE 13.08; 12 Olga Szlachta POL 13.00

SP: 1 Nina Ndubuisi GER 17.97; 2 Zuzanna Maślana POL 16.90; 3 Chantal Rimke GER 15.55; 4 Martina Mazurová CZE 15.40; 5 Helena Kopp GER 15.39; 6 Minttu Laurila FIN 14.86; 7 Mariia Larina UKR 14.39; 8 Cleo Agyepong GBR 14.28; 9 Maud Visscher NED 14.20; 10 Anastasiia Kopyltsiv UKR 13.93. Qualification: 1 Zuzanna Maślana POL 16.22; 2 Nina Ndubuisi GER 16.02; 3 Martina Mazurová CZE 15.62; 4 Anna Musci ITA 15.47; 5 Chantal Rimke GER 14.93; 6 Anastasiia Kopyltsiv UKR 14.82; 7 Maud Visscher NED 14.71; 8 Mia Feer SUI 14.58; 9 Helena Kopp GER 14.47; 10 Minttu Laurila FIN 14.42; 11 Mariia Larina UKR 14.39; 12 Cleo Agyepong GBR 14.15.

DT: 1 Curly Brown GER 53.93; 2 Milina Wepiwe GER 53.83; 3 Lea Bork GER 53.46; 4 Zara Obamakinwa GBR 53.44; 5 Marie-Josée Bovele-Linaka FRA 53.33; 6 Daniela Fernández ESP 50.66; 7 Lotte Haest NED 49.84; 8 Sena Tay BEL 49.12; 9 Ebba Salomonsson Lind SWE 48.18; 10 Tare’ Miriam Bergamo ITA 46.49. Qualification: 1 Lea Bork GER 52.34; 2 Milina Wepiwe GER 52.24; 3 Marie-Josée Bovele-Linaka FRA 51.95; 4 Lotte Haest NED 51.14; 5 Zara Obamakinwa GBR 51.03; 6 Daniela Fernández ESP 50.02; 7 Tare’ Miriam Bergamo ITA 49.78; 8 Sena Tay BEL 49.57; 9 Ebba Salomonsson Lind SWE 48.99; 10 Berit Saar EST 47.96; 11 Paulina Stuglytė LTU 47.75; 12 Curly Brown GER 47.26

HT: 1 Valentina Savva CYP 64.69; 2 Jada Julien GER 62.92; 3 Jázmin Csatári HUN 62.47; 4 Maria Duszkiewicz POL 61.93; 5 Florella Freyche FRA 61.75; 6 Emilia Kolokotroni CYP 61.47; 7 Nova Kienast GER 60.09; 8 Audrey Jacobs NED 59.72; 9 Villö Viszkeleti HUN 58.96; 10 Valeriia Dmytrovska UKR 58.86; 11 Lara Hundertmark GER 58.36; 12 Weronika Kaniowska POL 54.78. Qualification: 1 Valentina Savva CYP 64.48; 2 Audrey Jacobs NED 63.35; 3 Jázmin Csatári HUN 62.54; 4 Jada Julien GER 61.33; 5 Villö Viszkeleti HUN 60.33; 6 Lara Hundertmark GER 60.27; 7 Valeriia Dmytrovska UKR 59.33; 8 Nova Kienast GER 59.16; 9 Maria Duszkiewicz POL 58.45; 10 Florella Freyche FRA 58.36; 11 Emilia Kolokotroni CYP 58.18; 12 Weronika Kaniowska POL 58.00

JT: 1 Adriana Vilagoš SRB 58.38; 2 Veronika Šokota CRO 55.41; 3 Fanni Kövér HUN 53.09; 4 Vita Barbić CRO 50.36; 5 Orinta Navikaite LTU 49.88; 6 Linea Steiro-Darén NOR 49.24; 7 Sabrina Boss SUI 48.18; 8 Johanna Elisabeth Ader EST 46.39; 9 Emelie Olsson SWE 46.12; 10 Jane Roosimägi EST 45.30. Qualification: 1 Adriana Vilagoš SRB 54.71; 2 Veronika Šokota CRO 52.25; 3 Fanni Kövér HUN 52.15; 4 Linea Steiro-Darén NOR 50.47; 5 Emelie Olsson SWE 50.20; 6 Johanna Elisabeth Ader EST 49.99; 7 Sabrina Boss SUI 49.27; 8 Orinta Navikaite LTU 47.94; 9 Jane Roosimägi EST 47.53; 10 Leonie Hügli SUI 47.47; 11 Blanka Kállai-Kiss HUN 47.46; 12 Vita Barbić CRO 47.13; 13 Cecilia Österberg FIN 47.08

Hep: 1 Sandrina Sprengel GER 5928; 2 Pia Meßing GER 5790; 3 Sophie Kreiner AUT 5698; 4 Adéla Tkáčová CZE 5652; 5 Melissa Wullschleger SUI 5625; 6 Gerda Kerija Dreimane LAT 5622; 7 Sofía Cosculluela ESP 5558; 8 Linda Bichsel SUI 5456; 9 Liana Trümpi SUI 5455; 10 Sennah Vanhoeijen BEL 5438; 11 Maeva Bastien FRA 5395; 12 Jamila Isman NOR 5292

10000W: 1 Sofia Santacreu ESP 45:59.76; 2 Giulia Gabriele ITA 46:56.73; 3 Ana Delahaie FRA 47:11.09; 4 Giada Traina ITA 47:16.57; 5 Valeriya Sholomitska UKR 47:27.55; 6 Michelle Canto’ ITA 47:59.68; 7 Griselda Serret ESP 48:13.88; 8 Anastasia Antonopoulou GRE 48:46.99; 9 Magdalena Żelazna POL 48:54.93; 10 Justė Perveneckaitė LTU 48:59.38; 11 Lena Sonntag GER 49:15.54; 12 Ema Klimentová CZE 49:23.74;

4×100: 1 GER 43.82; 2 GBR 43.86; 3 CZE 44.68 NU20R; 4 ESP 45.32; 5 POL 45.41; 6 Sverige SWE 45.92; SUI DNF; FRA DNF. Heat 1: 1 GER 44.39; 2 FRA 44.81; 3 ESP 45.04. Heat 2: 1 GBR 44.24; 2 SUI 44.79; 3 CZE 44.84 NU20R; 4 POL 45.61

4×400: 1 FRA 3:33.31; 2 NED 3:33.33 NU23R NU20R; 3 CZE 3:34.84 NU20R; 4 GER 3:35.75; 5 POL 3:38.17; 6 ROU 3:38.85; 7 IRL 3:39.39; 8 ESP 3:39.85. Heat 1: 1 FRA 3:38.21; 2 CZE 3:38.83; 3 IRL 3:39.02; 4 ITA 3:41.66; GBR DQ. Heat 2: 1 POL 3:36.81; 2 GER 3:37.42; 3 NED 3:37.44 NU23R NU20R; 4 ROU 3:37.92; 5 ESP 3:40.10

Commonwealth Youth Games, Port of Spain, Trinidad & Tobago, August 7 – 10

UK results

U18 mixed events: 4×100: 2 ENG (U20) 42.71; – WAL DNF. 4×400: 2 ENG (U20) 3:22.29. Ht2: 1 ENG (U20) 3:28.41



U18 men: 100 (0.9): 1 T Wilson (ENG, U17) 10.37; 2 E Nwokeji (ENG, U17) 10.43; 6 J Oldham (JEY, U20) 10.65. Ht2 (-1.0): 1 T Wilson (ENG, U17) 10.60. Ht3 (0.1): 1 E Nwokeji (ENG, U17) 10.64; 3 J Moffatt (NIR, U20) 10.85. Ht4 (-1.2): 3 L Stephens (WAL, U17) 10.91. Ht5 (-0.9): 3 J Oldham (JEY, U20) 10.94; 4 J Berry (WAL, U17) 10.96. SF1 (-0.4): 1 T Wilson (ENG, U17) 10.44; 4 J Berry (WAL, U17) 10.95; 5 J Moffatt (NIR, U20) 10.99. SF2 (-0.4): 1 E Nwokeji (ENG, U17) 10.51. SF3 (0.2): 3 J Oldham (JEY, U20) 10.79; 5 L Stephens (WAL, U17) 10.94. P (0.5): 1 T Roberts-Jones (WAL, U20) 13.27; 4 V Forkner (ENG, U17) 13.98; 5 W Bishop (WAL, U20) 14.46. Ht1 (0.5): 2 W Bishop (WAL, U20) 14.50. Ht2 (-1.8): 2 T Roberts-Jones (WAL, U20) 13.73; 3 V Forkner (ENG, U17) 14.32.

200 (-2.3): 2 D Patterson (SCO, U20) 21.45; 3 R Thomas-Riley (ENG, U20) 21.59; 6 J Oldham (JEY, U20) 21.95; 7 J Berry (WAL, U17) 22.16. Ht1 (-1.3): 1 D Patterson (SCO, U20) 21.32. Ht3 (-0.2): 1 T Thompson (NIR, U20) 21.44. Ht4 (-1.2): 1 J Oldham (JEY, U20) 21.86. Ht5 (-1.5): 1 R Thomas-Riley (ENG, U20) 21.84; 2 J Berry (WAL, U17) 21.99. SF1 (0.7): 2 J Berry (WAL, U17) 21.57; 3 T Thompson (NIR, U20) 21.65. SF2 (0.4): 1 D Patterson (SCO, U20) 21.15. SF3 (0.7): 1 R Thomas-Riley (ENG, U20) 21.31; 2 J Oldham (JEY, U20) 21.47.

400: 3 A Beck (ENG, U20) 48.20; 5 S Chevous (ENG, U17) 48.33. Ht1: 3 S Chevous (ENG, U17) 48.15. Ht4: 1 A Beck (ENG, U20) 48.28; 5 Z Jones (WAL, U17) 51.16

800: 2 M Waterworth (ENG, U20) 1:52.21; 3 C Mcleod (SCO, U20) 1:52.83; 6 J Kinrade (IOM, U17) 1:56.06; 8 K Sriskandarajah (TTO, U17) 1:59.89. Ht1: 1 M Waterworth (ENG, U20) 1:54.26; 4 J Kinrade (IOM, U17) 1:54.79. Ht2: 3 C Mcleod (SCO, U20) 1:53.38; 4 K Sriskandarajah (TTO, U17) 1:53.85.

1500: 5 W Rabjohns (ENG, U20) 3:46.46; 8 J Rees Gara (WAL, U20) 3:55.05; 10 F Buchanan (NIR, U17) 4:06.41. Ht1: 3 F Buchanan (NIR, U17) 4:11.79; 4 J Rees Gara (WAL, U20) 4:11.84. Ht2: 4 W Rabjohns (ENG, U20) 4:09.67.

3000: 6 B Pye (ENG, U20) 8:30.87; 8 R Marshall (SCO, U20) 8:45.01

110H (0.3): 2 N Hanson (GBR, U20) 13.20.

400H: 3 O Parker (ENG, U20) 52.36. Ht2: 2 O Parker (ENG, U20) 53.32.

HJ: 1 E Glyde (ENG, U20) 2.06.

LJ: 8 S Wright (ENG, U17) 6.93/1.9; 9 R Corrin (IOM, U17) 6.63/0.0. P: 3 W Bishop (WAL, U20) 4.44/2.4; – W Bishop (WAL, U20) 4.26/0.0; 4 T Roberts-Jones (WAL, U20) 4.19/0.3; 5 V Forkner (ENG, U17) 4.15/-0.6.

JT: 2 T Rutter (ENG, U17) 67.54



U18 women:

100 (0.8): 6 M Akande (ENG, U17) 11.68. Ht4 (1.2): 1 M Akande (ENG, U17) 11.72. SF3 (0.4): 2 M Akande (ENG, U17) 11.61. P (0.5): 1 M Down (ENG, U17) 13.47; 4 R Porter (ENG, U17) 14.86; 7 L Woldeselassie (SCO, U15) 19.14. Ht1 (-0.8): 1 M Down (ENG, U17) 13.59; 3 L Woldeselassie (SCO, U15) 19.23. Ht2 (-0.8): 2 R Porter (ENG, U17) 14.83.

400: 2 C Henrich (ENG, U20) 53.65. Ht2: 1 C Henrich (ENG, U20) 55.16.

800: 1 P Gill (ENG, U17) 2:02.30; 6 A Bennett (GBR, U20) 2:08.29. Ht1: 1 P Gill (ENG, U17) 2:05.83. Ht2: 2 A Bennett (ENG, U20) 2:09.27.

1500: 3 L Belshaw (ENG, U17) 4:16.37; 6 M McClelland-Brooks (SCO, U17) 4:30.51; 8 A Mann (ENG, U20) 4:33.06; 9 L Foster (NIR, U20) 4:35.45. Ht1: 4 A Mann (ENG, U20) 4:40.64; 5 L Foster (NIR, U20) 4:40.71. Ht2: 4 M McClelland-Brooks (SCO, U17) 4:42.48; 5 L Belshaw (ENG, U17) 4:45.80.

3000: 3 E Nicholson (ENG, U17) 9:26.00; 4 J Bailey (ENG, U20) 9:38.08; 5 A Gardiner (NIR, U20) 9:56.02; 9 A Teasdale (SCO, U17) 10:22.27.

100H (0.7): 2 T Brown (ENG, U17) 13.53; 5 S Lisk (WAL, U20) 14.00.

400H: 1 S Okoro (ENG, U20) 58.19; 2 M Walker (ENG, U17) 60.52.

HJ: 2 T Brown (ENG, U17) 1.78; 6 J Hilditch (SCO, U20) 1.65

LJ: 4 J Lee (WAL, U20) 5.87/1.1. P: 1 M Down (ENG, U17) 4.70/-0.6; 4 R Porter (ENG, U17) 3.50/-1.0; 6 L Woldeselassie (SCO, U15) 2.49/-0.6.

DT: 4 S Evans (WAL, U20) 40.75. ?: 2 B Jackson (ENG, U20) 24.24; 4 M Lloyd (WAL, U17) 14.83.

JT: 1 A Jones (ENG, U17) 52.49; 2 H Wheeler (ENG, U17) 51.50

Huizingen, Belgium, August 12

Men:

100 (1.3): 1 Shaun Maswanganyi RSA 10.13; 2 Tijan Keita GAM 10.35; 3 Israel Olatunde IRL 10.36; 4 Joel Johnson BAH 10.38; 5 Andrew Morgan-Harrison GBR 10.38. Heat 7 (-1.7): 1 Andrew Morgan-Harrison GBR 10.42

200: 1 Tarsis Orogot UGA 20.33; 2 Andrew Morgan-Harrison GBR 20.74;

400: 1 Patrick Nyambe ZAM 45.91

800: 1 Javier Miron ESP 1:46.76; 2 Aurele Vandeputte 1:46.97; 3 Salih Teksöz TUR 1:47.26; 4 Cole Hocker USA 1:47.51

1500: 1 Cooper Teare USA 3:35.52; 2 Arthur Gervais FRA 3:36.60; 3 Robin Van Riel NED 3:37.17; 4 James Gormley GBR 3:37.20; 5 Mahadi Abdi Ali NED 3:37.40; 6 Matt Wisner USA 3:37.50; 7 José Carlos Pinto POR 3:37.98; 8 Pierrik Jocteur-Monrozier FRA 3:38.49; 9 Maximilian Thorwirth GER 3:38.75; 10 Ryan Clarke NED 3:39.17; 11 Darragh McElhinney IRL 3:39.53

2M: 1 Isaac Kimeli 8:14.96

110H (0.7): 1 Michael Obasuyi 13.65

HJ: 1 Jan Štefela CZE 2.22

DT: 1 Ruben Rolvink NED 61.09; 2 Clemens Prüfer GER 60.46

Women; 100 (0.1): 1 Jura Levy JAM 11.32. Heat 4 (0.3): 1 Georgina Adam GBR 11.52

200 (-0.8): 1 Georgina Adam GBR 23.12; 2 Jodie Williams GBR 23.49

400: 1 Leni Shida UGA 53.05; 2 Natasha Harrison GBR 53.06

1500: 1 Josette Andrews USA 4:04.64; 2 Karissa Schweizer USA 4:05.48; 3 Charlotte Mouchet FRA 4:07.47; 4 Katia Delarche FRA 4:09.47

100H (-1.0): 1 Crystal Morrison JAM 13.05; 2 Marlene Meier GER 13.15; 3 Isabel Mayer GER 13.25; 5 Jenna Blundell GBR 13.40; 8 Alicia Barrett GBR 13.64. Heat 1 (-1.3): 1 Crystal Morrison JAM 13.41; 2 Jenna Blundell GBR 13.53. Heat 3 (0.7): 3 Alicia Barrett GBR 13.56

400H: 1 Nina Hespel 56.23

SP: 1 Maddison-Lee Wesche NZL 18.88; 2 Lea Riedel GER 17.97; 3 Alida van Daalen NED 17.65

DT: 1 Samantha Hall JAM 61.29; 2 Alida van Daalen NED 58.02; 3 Stefania Strumillo ITA 55.36

HT: 1 Xena Ngomateke FRA 69.05; 2 Stephanie Ratcliffe AUS 68.31; 3 Vanessa Sterckendries 66.95

» Subscribe to AW magazine here

» For more recent results, CLICK HERE