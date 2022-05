Bank Holiday weekend results from the domestic road racing scene

UPLOWMAN 10km, Uplowman, May 2

Richard Lee-Wright (34:51) and W40 Serane Stone (38:39) both enjoyed easy wins.

Overall:

1 R Lee-Wright (Tiv, M35) 34:51; 2 M Tapp (S Molt) 35:43; 3 N Sheehy (Exm H, M45) 36:28

Women:

1 S Stone (Bide, W45) 38:39; 2 L Hughes (Tiv) 44:27; 3 S Ciampalini 44:28

W60: 1 L Clements (Bide) 44:46

W65: 1 E Wood (Axe V) 45:31

Gateshead 10km, May 1

Overall:

1 C Alborough 33:29; 2 M Alderson (Low F) 33:46; 3 J McKenzie (Heat) 34:14

Women:

1 S Braithwaite 40:39; 2 E Reed 43:21; 3 J Kelly 45:02

Gateshead Half-Marathon, May 1

Conrad Franks led home the men’s race in 70:49 while Laura Thompson (1:28:41) was first woman.

Overall:

1 C Franks (Gates) 70:19; 2 C Scott (Gala) 72:47; 3 A Heppell (Gosf) 74:21

Women:

1 L Thompson 1:28:41; 2 N McIntyre 1:29:29; 3 K Thompson 1:30:04

HITCHIN 10km Hertfordshire, May 1

Overall:

1 B Hadman 33:23; 2 J Parr (FVS) 34:24; 3 G Horridge (Harp, M40) 36:07

M50: 1 P Harvey (Gard CR) 37:15

Women:

1 L Janes (Herts P, W35) 36:28; 2 E Brown 41:45; 3 K Townsend (NHRR) 42:17

JOHN WEST LIVERPOOL SPRING 10km, Merseyside, May 1

Overall:

1 J Wyatt (I’hoe) 33:16; 2 D Gezimu (Liv) 33:27; 3 O Chadwick (W’sey) 33:29; 4 J Twohey (Liv) 33;48

M45: 1 M Collier (Salf) 35:21; 2 J McDougal 35:27; 3 F Kearney 36:20

M50: 1 P Sankey (Liv) 37:17

M55: 1 B Park (S’port W) 37:40; 2 C Callaghan (Liv PS) 38:20; 3 R Grant (Marsh L) 38:47

M60: 1 G Jones (P’statyn) 38:32; 2 N Holding (Horw) 40:38

M70: 1 M Walker (S’port W) 44:51

M80: 1 R Thornton (Liv) 88:42

Women:

1 R Hodgkinson (Liv) 38:01; 2 F Hughes (UTS, W35) 38:10; 3 V Mooney (W45) 39:43

W50: 1 F Culshaw S’port W) 44:23

W55: 1 L Rowe 43;19

W60: 1 B Cahill (St Hel) 49:13

REGENTS PARK 10km SUMMER SERIES, London, May 1

Overall:

1 T Abade 36:00; 2 W Caunce 37:31; 3 F Walker 38:24

Women:

1 J Snider-Rodriguez 42:56; 2 K Dobson (Ware) 43:21; 3 A Francis (Ware, W40) 45:09

RUN FRIMLEY 5km, May 1

Overall:

1 J Pearce 16:41; 2 Z Wattar 17:09; 3 B Everingham 17:44

Women:

1 O Cameron 20:57; 2 D McDermott-Paine 23:09; 3 C Watson (Wok, U20) 23;56

Great Birmingham Run Half-Marathon, May 1

Dewi Griffiths gained a clear victory in 65:10 ahead of Jason Bennett (69:58) and Matt Scarsbrook (70:00).

Abigail Halcarz was the leading woman in 80:03.

IT’S A PIECE OF CAKE 10km, Blackley, April 30

Overall:

1 M O’Connor (Manc Y, M35) 34:04; 2 M Perry (Man FR) 36:12; 3 M Brennan (Prestwich) 36:58

M60: 1 G Dale (Salf) 38:09

Women:

1 S Carroll (Salf, W35) 40:06; 2 R Leary (S’worth, W35) 43:05; 3 A Buckley (Chorlton) 45:22

W65: 1 S Jones (Radc) 49:00

PETERHEAD 3km, Peterhead, April 30

Overall:

1 J Cardno (Trythan) 10:16; 2 R Mcrae (P’head) 10:41; 3 M Beagrie (P’head, M35) 10:41

Women:

1 A Tawse (A’deen, U17) 11:49; 2 R Clueit (P’head) 14:04; 3 L Mcshea (W40) 14:11

3km ON THE GREEN, Glasgow, April 29

Overall:

1 G Baillie (E Kilb, M40) 8:47; 2 G Templeton (Bella H) 8:52; 3 J Lenehan (Derry, M35) 8:56

Women:

1 L Bell (Gars, W45) 10:06; 2 A Richardson (WestEnd RR, W55) 11:02; 3 M Senior (Gars, W45) 11:26

FRIDAY NIGHT 5km UNDER THE LIGHTS, Battersea Park, April 29

Toby Cooke (13:58), who led home the first leg in the Southern 12-stage, ran his first sub-14 minute 5km to win clearly from Jacob Allen (14:06) and Alex Lepretre (14:09).

Holly Dixon (16:04) just missed her PB to be leading woman ahead of Louise Small (16:28) and Megan Marchant (16:29) who both set PB’s.

M45 masters international Andy Bond’s 15:26 PB was the pick of the age group performances while English Schools cross-country champion Louis Small was the fastest under-20 with 14:30 from his twin brother Jack’s 14:36.

Overall:

1 T Cooke (Win) 13:58; 2 J Allen (High) 14:06; 3 A Leprêtre (High) 14:09; 4 C Jones (Corn) 14:20; 5 P Hart (Soton) 14:21; 6 R Braden (Kent) 14:21; 7 R Wilson (Linc W) 14:23; 8 J Skelly (Linc W) 14:23; 9 S Robinson (Linc W) 14:23; 10 C Hanlon (Leam) 14:24; 11 D Ragan (BMH, M35) 14:24; 12 P Molloy (Camb U HH, U20) 14:25; 13 O Bell (Ware J) 14:25; 14 R Ulmer 14:25; 15 A Lennan (Soton) 14:27; 16 D Mulryan (TVH) 14:27; 17 T Jervis (HW) 14:28; 18 S Strange (Ton) 14:29; 19 C Thomas (TVH) 14:29; 20 L Small (Ashf, U20) 14:30; 21 D Cliffe (HW) 14:31; 22 W Cork (B&H) 14:32; 23 C Eastaugh (HW) 14:33; 24 R Wilson (High) 14:33; 25 A Bampton (High) 14:34; 26 T Koopper 14:34; 27 J Small (Ashf, U20) 14:36; 28 W Zerom (U20) 14:37; 29 J Slater (Shef/Dearn) 14:37; 30 R Adebiyi (Newp) 14:37; 31 A Warburton (Herne H) 14:38; 32 W Boutwood (Win) 14:38; 33 J O’Hara (Soton) 14:38; 34 F Slemeck (HW) 14:41; 35 L Laylee (Herne H) 14:42; 36 C Haywood (High) 14:42; 37 E Ahmed (ESM, U20) 14:43; 38 S Renfer (High) 14:44; 39 G King (Win) 14:44; 40 R Wood (BMH) 14:45; 41 M Cox (THH) 14:45; 42 W Broom (Chich) 14:50

M40: 1 N Besson (Serp) 15:15; 2 M Sharp 15:27

M45: 1 A Bond (Dulw) 15:26; 2 A Webb (M&M) 15:34; 3 C Greenwood (Kent) 15:38; 4 L Johnson (Edin) 15:45; 5 R Paranandi (Herne H) 15:46; 6 S Coombes 16:02; 7 N Shasha (Orion) 16:17; 8 B Paviour 16:22

M50: 1 J Reid 16:19

U20: 6 Z Bridgeland (Chelm) 14:52; 7 M Selby (Weald Tri) 15:15; 8 A Hudson (Sutt) 15:15; 9 T Archer (Lon Hth) 15:18; 10 A Lane 15:32; 11 N Boase 15:55

Women:

1 H Dixon (Camb H) 16:04; 2 L Small (AFD) 16:28; 3 M Marchant (Camb H) 16:29; 4 S Harris (Herne H) 16:36; 5 G Molloy (L’gow) 16:38; 6 N Griffith (W35) 16:46; 7 N Griffiths (Soton) 16:58; 8 M Wilson (St Alb S) 17:06; 9 E Burfitt (Chelt) 17:10; 10 A Clement (B&B, W35) 17:17; 11 H Bergstrom 17:20

W35: 3 S Winstone (Soton) 17:25; 4 K Towerton (BMH) 17:38; 5 M Lomba (HW) 18:03

U20: 1 I Amos (Ton) 17:35

SERPENTINE LAST FRIDAY OF THE MONTH 5km, London Hyde Park, April 29

Marathon and ultra runner Ollie Garrod showed good speed to win in 15:24 while South of Thames cross-country medallist Kate Rowland (17:28) was first woman in a PB time ahead of W50 Susan McDonald’s 18:30.

British Masters M55 champion Andy Leach topped the age-grading with 95.9 per-cent for his 16:23.

Overall:

1 O Garrod (S Lon) 15:24; 2 J Scott (Belg) 15:38; 3 S Pearce-Higgins (TVH, M35) 15:41

M45: 1 M Atkins (K&P) 16:29

M50: 1 L Martin (Spring S) 17:00.

M55: 1 A Leach (N Herts) 16:23

M60: 1 C Lydon (Kent) 18:47

M65: 1 D Pitt (Serp) 19:46

M75: 1 T Rea (Mote) 24:10

M80: 1 C Doxat (Serp) 26:11

Women:

1 K Rowland (Kent) 17:28; 2 A Cross (THH) 18:21; 3 S McDonald (S Lon, W50) 18:30

W45: 1 M James (S Lon) 19:01

W50: 2 J Holford (Tun W) 20:55

W55: 1 R Hutton (S Lon) 20:35; 2 P Major (S Lon) 21:42

W60: 1 J Balfour (Strag) 20:22; 2 J Harrison (SW Vets) 21:07

W65: 1 L Wilson (ESM) 23:43; 2 A Riddell (Serp) 24:35; 3 S Eedle (Lon Hth) 24:48

W70: 1 M MacDonald (Camb H) 26:56

W75: 1 P Rich (RAW) 27:39

RUN MEDIA CITY 10km, Salford, April 28

Overall:

1 C Singlehurst (Man RR) 35:43; 2 T Spenceley 36:50; 3 A Rogers (M40) 37:36

Women:

1 E Riley (Stock H, W40) 39:40; 2 L Coucill (Salf, W35) 42:08; 3 J Horan (Queensb, W40) 42:21

RUN MEDIA CITY 5km, Salford, April 28

Overall:

1 D Thompson (B’burn, U17) 16:25; 2 D Bennett (Richdsle Harriers) 17:45; 3 A Crawford ( M35) 18:21

Women:

1 J Fawcett (Knutsfd Tr) 21:41; 2 C Sullivan (Wesh, W55) 22:13; 3 J McManus (Lost, W40) 22:24

MOTA-VATION SERIES Race 1, Charlton-on-Otmoor, Oxfordshire, April 28

The series was able to stage just a single race last year as the pandemic restrictions eased, but is now on for a full series this year, Martin Duff reports.

It was Duncan Lawrence who narrowly squeezed home ahead of top veteran John Bolton but his Oxford City team were headed by Abingdon in the team stakes, as Junior Hugo Jinks took third.

Over a longer than usual course, compared to the series norms of about four miles, Lawrence clocked 26:54, for the approximate five-mile trip, to post his first ever win in this long running series.

Olivia Martin, the South of England under-17 women’s fifth placer, took the women’s race comfortably from Emily Strathdee, for Abingdon, also leading them to the team award over Witney, en-route.

Overall (5M approx):

1 D Lawrence (Oxf C) 26:54; 2 J Bolton (W’stock, M45) 26:55; 3 H Jinks (Wit, U20) 27:24; 4 M Lock (Wit) 27:32; 5 H Read (Abing) 27:35; 6 D Moffatt (Head RR) 27:35

M45: 2 L Newell (Abing) 28:31

M50: 1 F Campbell (Head RR) 29:59

M60: 1 S Dales (Head RR) 32:48; 3 J Nelson (Alch) 33:51

M65: 1 B Green (Oxf C) 33;31

M70: 1 S Thorp (Oxf C) 35:23; 2 J Exley (Oxf C) 40:25

TEAM (6 to score): 1 Abingdon 75; 2 Witney 117; 3 Oxford C 125; 4 Head RR 167; 5 Woodstock 185; 6 Cherwell 264

Women:

1 O Martin (Abing, U17) 31:07; 2 E Strathdee (Head RR) 31:33; 3 F Tyrrell (Wit) 31:52; 4 A Jolliffe (Bic, U19) 32:46; 5 E Butcher (High) 32:54; 6 K Allred (Eynsh, W50) 32:55

W45: 2 S Davies (Oxf C) 34:31

W65: 1 J Fabes (Abing) 39:31

TEAM (6 to score): 1 Abingdon 73; 2 Witney 94; 3 Head RR B 134; 4 Eynsham 208; 5 Alchester 214; 6 Abingdon B 289

EVEN SPLITS LEEDS 5km SERIES, Leeds, April 27

Overall:

1 G Ravenhall (N Leeds) 15:25; 2 A Humphries (Aire) 15:28; 3 T Davies (Leeds C) 15:31

Women:

1 A Ramsden-Young (HPH) 18:36; 2 S Tolkin (R’well, W35) 18:58; 3 H Thurston (Ilkley, W40) 19:11

KESWICK ROUND THE HOUSES 4.2, Keswick, April 27

Overall:

1 T Humphries (Bord H) 24:07; 2 A Frankham (Netherhall) 25:19; 3 A Varey (Bord H, U15) 25:31

Women:

1 L Stobbart (C’land, W35) 28:45; 2 S Braithwaite (Eden) 29:51; 3 E Nielsen (Eden, W45) 30:58

LAKESIDE 5km SERIES, Portsmouth, April 27

James Baker warmed up for the Three Forts Challenge with his 997th career win here in 15:48.

Vicky Gill, a 32:41.17 10,000m performer while at Florida State University in 2004 is now a W40 and she won in 17:55.

Overall:

1 J Baker (Chich, M45) 15:48; 2 J Crombie (Hast, U20) 16:13; 3 S Pilcher (Ryde, M40) 16:28

M55: 1 C Dewey (And) 17:49

M60: 1 M Williams (Ports) 19:09

M65: 1 M Hargreaves (Ports) 19:18

U15: 1 J Pepin (Soton) 17:28

Women:

1 V Gill (Win, W40) 17:55; 2 L Hellyer (Worth, U15) 17:59; 3 L Hellyer (Worth, U15) 18:18

W50: 1 S Hawkes (Ports TC) 20:40

W55: 1 K Noyce (And) 21:02. W60: 1 J Harrop (Chich) 20:47

NEW MARSKE SPRING COAST ROAD 5km, Redcar, April 27

Overall:

1 L Gamble-Thompson (New M) 14:48; 2 M Hedley (Tyne Br) 15:41; 3 J Largey (Darl) 16:03

M50: 1 J Clifford (Darl) 16:06

M55: 1 M Murray (New M) 17:11; 2 R Tailford (Tyne Br) 17:59

Women:

1 T Biney (N Yks M, W45) 18:57; 2 K Neesam (New M, W55) 19:02; 3 D Richardson (Quak, W50) 19:09

W50: 2 P Speedie (New M) 20:14

W55: 2 P Brown (Darl) 21:13

W70: 1 C Gale (N Yks M) 25:11

RONS RUNNERS SPRING 5km, Irvine, April 27

Overall:

1 R Good (Giff N) 16:08; 2 E Webster (Ayr S) 16:28; 3 J Downey (Kil’k, U17) 16:31

Women:

1 Y McNairn (Giff N, W35) 18:25; 2 L Baird (Kil’k) 18:55; 3 E Crusher (Giff N) 20:53

W60: 1 J Jackson (Irv) 22:24

RUNTHROUGH BATTERSEA PARK CHASE THE SUN 10km, Battersea Park, April 27

Overall:

1 N Hardy 32:42; 2 A Norman (M40) 33:02; 3 A Barnard (Clap C) 33:07

M50: 1 S Baines (THH) 33:21

Women: 1 M Flood (Track East) 38:04; 2 R Penfold (Fulham) 38:26; 3 C Coughlan 38:37

RUNTHROUGH BATTERSEA PARK CHASE THE SUN 5km, Battersea Park, April 27

Overall:

1 A Fautly (Win) 15:24; 2 S Davis (Clap C, W) 15:59; 3 A Ravi (M40) 16:17

Women: 1 Davis 15:59; 2 V Fouhy (Fulham) 18:00; 3 M Shott (Clap C) 18:19

W50: 1 C Constantine (Sutt R) 20:33

WIRRAL SEASIDE 5km SERIES, Wirral, April 27

Overall:

1 T Jones (Wirr, U17) 16:17; 2 J Sache (St H Str) 17:03; 3 N Finegan (W Ches, M45) 17:06

Women:

1 H Cross (Liv H, U13) 18:56; 2 R Theobald (Wirr, U20) 19:15; 3 E Kearney (Wirr, U20) 19:22

W60: 1 M Ludden (Buck) 22:36

BLAST AT THE MEADOWS 5km, Edinburgh, April 26

Overall:

1 S Johnston (Edin, M40) 16:33; 2 D Murray (Kirk O, M35) 16:41; 3 A Luetchford (HBT) 17:00

Women:

1 S McNicol (Kil’k, W40) 20:45; 2 S Burnett (Harm, W50) 22:01; 3 S Wellcoat (C’gie) 22:37

EHH SUMMER LEAGUE SPROATLEY 6, Sproatley, April 26

Overall:

1 J Johnson (Bev) 31:26; 2 R Sparkes (Bev) 31:49; 3 B Sadowyj (Bart D, M35) 31:50

Women:

1 K Pearson (Roth, W35) 36:56; 2 V Moverley (E Hull) 37:16; 3 K Young (E Hull, W35) 40:53

I CAN RUN IPSWICH SPRING 5km, Ipswich, April 26

Overall:

1 J Taylor (Felix, M45) 19:33; 2 D Bowen (Ips J, U13W) 20:18; 3 D Summersgill (Ips J, M35) 20:32

Women:

1 Bowen 20:18; 2 V Tapp (Had H) 23:31; 3 H Plimmer (W40) 25:15

YORK AND DISTRICT SUMMER 10km LEAGUE, Pocklington, April 26

Overall:

1 J Howe (York PH) 32:23; 2 L Griffin (Knaves) 32:46; 3 D Tate (Selb, M40) 32:52

M75: 1 W Allan (Tadcaster) 48:27

Women:

1 C Mason (York) 36:31; 2 J Rawes (Knaves) 36:59; 3 H Cross (Knaves, W40) 37:12

