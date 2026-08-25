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UK endurance running round-up for late August

AW Results Multi Terrain UK endurance running round-up for late August

UK endurance running round-up for late August

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AW
Published: 25th August, 2026
Updated: 25th August, 2026
BY Martin Duff

We kick off with news from the Tyndale 10 'Jelly Tea' race in Northumberland.

TYNEDALE 10 ‘Jelly Tea’ Race, Matfen, Northumberland, August 23

Overall: 1 C Franks (Gale, M40) 55:10; 2 A Bellew (NSP) 55:33

M50: 1 A Johnson (Gosf) 69:53

Conrad Franks (David Hewitson)

Women: 1 E Reed (Heaton, W40) 66:54

W50: 1 K Stevenson (Tyne Br) 70:35

W60: 1 R Oberholzer ((Blay) 73:50

Ellie Reed (David Hewitson)

COLERAINE CAMPUS 5km, Inc NI & ULSTER Championship, August 21

Danny Mooney came out on top of a close race in 14:35, as Neil Johnston and Olsin McGloin followed close behind.

The time shaved five seconds from Monney’s previous best set in Armagh in February 2025, whilst second placed Neil Johnston, who has a much faster personal best was back in action for the first time since a parkrun back in February

The women’s elite race saw Hannah Gilliland, who has a best of 15:51 from last year, take top spot in 16:39.

Overall: 1 D Mooney (L’kenny) 14:35; 2 N Jonston (Anna) 14:37; 3 O McGloin (Lagan V) 14:40; 4 C McMeechan (N Down) 14:46; 5 N Kavanagh (Lagan V) 14:54; 6 M McKeown (Anna) 15:03; 6 M Cox (M40) 15:05; 7 D Dines (N Down) 15:15; 8 F Carty (CNDR) 15:16

M50: 1 C Doherty (L’kennY) 16:26

M55: 1 M Smith (N Belf) 17:05

M60: 1 V McCaffrey (Pace RC) 19:00

M65: 1 L Johnston (N Belf) 19:27

Women: 1 H Gilliland (Anna) 16:39; 2 E McKee (CNDR, U20) 17:09; 3 C Martin (Lagan V) 17:23

W45: 1 T Atkinson (Vic P & C) 18:40

W55: 1 J McMonagle (Derry) 21:00; 2 E Glynn (Dromore) 21;17

W60: 1 D Rushman (S’well) 21:28

BEVERLEY HALF-MARATHON, East Yorkshire, August 23

Overall: 1 A Czapla (CoH) 71:42; 2 J Frost (E Hull, M40) 71:52

M60: 1 P Butler (Scarb) 84:37

Women: 1 C Williamson (Loftus & W, W40) 80:03

W50: 1 J Sutcliffe 90:15

W60: 1 J Masterman (Goole) 1:42:49

W70: 1 S Haslam (Scarb) 98:19

BIRCHWOOD 10km, Warrington, Cheshire, August 23

Overall: 1 J White (Salf) 30:23; 2 D Cliffe 30:52; 3 T Charles (Chorl, M40) 32:00

Women: 1 E Taylor (Stoke, W40) 35:11; 2 K Longley (Liv PS, W45) 37:07; 3 D Sherwin (Stoke, W45) 37:21

DEREHSAM 10, Norfolk, August 23

Overall: 1 J Holman (Norw) 52:06; 2 O Adam (Ips J) 53:07; 3 M Westley (Harl) 53:49

M40: 1 J Hudson (Norw RR) 56:47

M55: 1 T Mardall (R Next Sea) 57:01

M65: 1 J Moore (Norf G) 65:09

M70: 1 G Chapman (Rly) 73:39

Women: 1 R Nicholson (Waveney, W40) 62:39

W45: 1 L McDonnell (Wym) 64:36

W55: 1 R Cooke (Bucks & Stowe) 63:19; 2 L Hurr (Norf G) 72:43

HEADINGTON 5, Oxfordshire, August 23

Overall: 1 A Bampton (Swin) 25:21; 2 M Lock (Swit) 25:38

M50: 1 J Bolton (W’stock) 27:25

Women: 1 S Giles (Alch) 30:27; 2 E Davison (Oxf C) 30:29

W50: 1 A Lucas (Alch) 31:40; 2 H Pool (Read RR) 33:16

W60: 1 P Adams (RMP) 35:12

CHASE THE SUN BATTERSEA PARK 5km & 10km, London, August 19

Overall (5km): 1 E Galloway (Ports, U17) 15:37

Women: 1 M Kilner 18:03

Overall (10km): 1 O McDonald (Dac, U17) 33:33

Women: 1 M Bryan (VP&TH) 35:41; 2 S Bradick (Phoe) 35:58

W50: 1 C Coulon (B&B) 38:33

HOAD HILL 10km, Ulverston, Cumbria, August 19

Overall: 1 W Weatherill (Amble) 31:45

M60: 1 B Atkinson (Barrow) 37:20

Women: 1 R Rennie (W35) 39:51

W60: 1 J McLeod (Hoad H) 44:52

STONE 5, Staffordshire, August 19

Overall: 1 C Gidlow (Stoke, M45) 27:56

Women: 1 E Taylor (Stoke, W40) 30:35

WORKINGTON SUMMER 5km, Cumbria, August 19

Overall: 1 S Stephanou (Derwent) 16:30

Women: 1 K Maltby (Border, W40) 17:15

W50: 1 K Metcalfe (Eden) 20:27

NORTH LANARKSHIRE HALF-MARATHON, Motherwell, August 23

Overall: 1 Ross MacDonald 72:41; 2 Stuart Mitchell 72:50; 3 Jamie Traynor 73:30

M40: Alex McGarrity 75:40

DYCE HALF-MARATHON, Dyce, August 23

Overall: 1 C Thom (Metro) 70:10; 2 J Cruickshank (Metro) 72:56

Women: 1 H Wyness (Metro, W45) 84:39; 2 D Tulloch (Metro, W40) 85:26

ALFORD BULL RUNNING 10km, Alford, Aberdeenshire, August 23

Overall: C McRae (Moray) 35:03

W60: Carolyn Milne 46:04

BUTE HIGHLAND GAMES 10km, Rothesay

Overall: 1 Dee Waka Akol Wol 32:12; 2 O Coetzee (Bella R, M40) 33:04; 3 F Armstrong (Bella H) 33:10

W60: J Kidd (Kenil) 48:13

KILLIN 10km, Killin, August 22

Overall: Andrew Grant (U20) 34:41

M60: Graham Breslin 39:59

W50: Louise Tyler 42:29

W60: Kathleen Aubrey 47:52

W70: Eliza McLachlan 54:37

TEAM (M&W): 1 S’earn 4:27:04; 2 Kinross 4:27:45; 3 L’tays 5:08:35

OUTRUN 5, Kelvingrove Park, Glasgow, August 22

W60: A Blower (Glas FR) 39:53

W70: L Bryson (Toni’s) 47:13

JIM YOUNG MARYMASS 10km, Irvine, August 19

Overall: 1 W Ewens (Ayr S) 32:22; 2 G Turner (Ayrod) 33:26; 3 Lee Thomson 34:30

M40: G Hopper (Ayr S) 35:32

M50: C Upson (Cambus) 37:10

TEAM: 1 Kil’k 33; 2 Ayr S 46; 3 Irv 202

W60: E Waughman (Fenw) 47:41

W70: L Bryson (Toni’s) 58:02

WOMEN’S TEAM: 1 Kil’k 7; 2 Ayr S 55; 3 Troon 82

GRAHAM CLARK MEMORIAL, Dunfermline, August 18

Overall (3.9M): J Lessels (Fife) 19:32

M50: A Wright (PHRC) 20:46

M60: M Younger (Wee C) 24:25

M70: M Hammond (PHRC) 27:33

Women: G Lindsay (PHRC) 23:01

W40: K Lownie (PHRC) 24:07

W50: J Menzies (PHRC) 24:51

W60: J Gudgin (C’gie) 27:50

Multi-terrain

DUNOON ULTRA, Dunoon, August 22

Overall (48.6km/981m): John Bell 3:45:44

M50: Denis Coleman 4:56:21

Women: Susanne Lumsden (W50) 5:31:30

TOM ROBB MEMORIAL TRAIL 7km, Denny, August 22

Overall: 1 K Fleming (Kirkin) 43:04; 2 G Macgregor (RTCW) 43:14; 3 Sunny Martin (M50) 43:50

M60: J Duffy (Shett) 51:06

M70: C Simpson (Kirkin) 63:55

Women: 1 A Berwick (RTCW, W50) 56:30; 2 L Bell (Kilsyth, W40) 58:33; 3 Anna Paterson 58:43

W60: R O’Sullivan (Kirkin) 65:11

W70: Susan Smith 75:11

Fell

PILGRIM’S CROSS, Haslington, August 19

Overall (6M/1100ft): 1 B Coop (Bury) 49:31; 2 S Godsman (Calder V, M50) 50:23; 3 D Tattersall (Bury) 51:34; 4 S Litster (M’ton, M45) 52:41; 5 T Newberry (Billi) 53:13; 6 C Parkinson (Ross) 53:16

M55: C Nevison (Barl) 55:02

M60: G Goodwin (Acc RR) 55:47

M70: A Fox (Penn) 70:25

M75: J Maxfield (N’burgh N) 73:40

Women: 1 E Claringbold (B Combe) 59:35; 2 L Waller (Ross, W40) 62:48; 3 Emily Parkin 66:09; 4 K Sutton (N’burgh N, W45) 70:45

W50: K Gregson (Acc RR) 73:53

W60: C Tregaskis (Ross) 76:36

W65: A Ferguson (B’den RR) 82:55

CROOK PEAK CAKE RACE, Axbridge, August 19

Overall (3M/800ft): 1 J Reeder (T Bath) 19:12; 2 Chris McMillan 19:25; 3 W Stewart (Macc) 19:41; 4 S Rawes (T Bath) 20:41; 5 K Bale (Weston, M40) 20:46; 6 M Cowell (Chedd) 20:53

M50: Bryan Morris 24:28

M60: Richard Goddard 27:16

M70: J Mallone (N’sea) 29:59

Women: 1 H Large (W’bury) 22:49; 2 J Morgan (Cl’don) 25:31; 3 V Ratcliffe (T Bath, W50) 26:30; 4 K Gormley (Weston) 37:33

W60: M Warnock (W’bury) 30:52

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