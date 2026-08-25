UK endurance running round-up for late August

We kick off with news from the Tyndale 10 'Jelly Tea' race in Northumberland.
TYNEDALE 10 ‘Jelly Tea’ Race, Matfen, Northumberland, August 23
Overall: 1 C Franks (Gale, M40) 55:10; 2 A Bellew (NSP) 55:33
M50: 1 A Johnson (Gosf) 69:53
Women: 1 E Reed (Heaton, W40) 66:54
W50: 1 K Stevenson (Tyne Br) 70:35
W60: 1 R Oberholzer ((Blay) 73:50
COLERAINE CAMPUS 5km, Inc NI & ULSTER Championship, August 21
Danny Mooney came out on top of a close race in 14:35, as Neil Johnston and Olsin McGloin followed close behind.
The time shaved five seconds from Monney’s previous best set in Armagh in February 2025, whilst second placed Neil Johnston, who has a much faster personal best was back in action for the first time since a parkrun back in February
The women’s elite race saw Hannah Gilliland, who has a best of 15:51 from last year, take top spot in 16:39.
Overall: 1 D Mooney (L’kenny) 14:35; 2 N Jonston (Anna) 14:37; 3 O McGloin (Lagan V) 14:40; 4 C McMeechan (N Down) 14:46; 5 N Kavanagh (Lagan V) 14:54; 6 M McKeown (Anna) 15:03; 6 M Cox (M40) 15:05; 7 D Dines (N Down) 15:15; 8 F Carty (CNDR) 15:16
M50: 1 C Doherty (L’kennY) 16:26
M55: 1 M Smith (N Belf) 17:05
M60: 1 V McCaffrey (Pace RC) 19:00
M65: 1 L Johnston (N Belf) 19:27
Women: 1 H Gilliland (Anna) 16:39; 2 E McKee (CNDR, U20) 17:09; 3 C Martin (Lagan V) 17:23
W45: 1 T Atkinson (Vic P & C) 18:40
W55: 1 J McMonagle (Derry) 21:00; 2 E Glynn (Dromore) 21;17
W60: 1 D Rushman (S’well) 21:28
BEVERLEY HALF-MARATHON, East Yorkshire, August 23
Overall: 1 A Czapla (CoH) 71:42; 2 J Frost (E Hull, M40) 71:52
M60: 1 P Butler (Scarb) 84:37
Women: 1 C Williamson (Loftus & W, W40) 80:03
W50: 1 J Sutcliffe 90:15
W60: 1 J Masterman (Goole) 1:42:49
W70: 1 S Haslam (Scarb) 98:19
BIRCHWOOD 10km, Warrington, Cheshire, August 23
Overall: 1 J White (Salf) 30:23; 2 D Cliffe 30:52; 3 T Charles (Chorl, M40) 32:00
Women: 1 E Taylor (Stoke, W40) 35:11; 2 K Longley (Liv PS, W45) 37:07; 3 D Sherwin (Stoke, W45) 37:21
DEREHSAM 10, Norfolk, August 23
Overall: 1 J Holman (Norw) 52:06; 2 O Adam (Ips J) 53:07; 3 M Westley (Harl) 53:49
M40: 1 J Hudson (Norw RR) 56:47
M55: 1 T Mardall (R Next Sea) 57:01
M65: 1 J Moore (Norf G) 65:09
M70: 1 G Chapman (Rly) 73:39
Women: 1 R Nicholson (Waveney, W40) 62:39
W45: 1 L McDonnell (Wym) 64:36
W55: 1 R Cooke (Bucks & Stowe) 63:19; 2 L Hurr (Norf G) 72:43
HEADINGTON 5, Oxfordshire, August 23
Overall: 1 A Bampton (Swin) 25:21; 2 M Lock (Swit) 25:38
M50: 1 J Bolton (W’stock) 27:25
Women: 1 S Giles (Alch) 30:27; 2 E Davison (Oxf C) 30:29
W50: 1 A Lucas (Alch) 31:40; 2 H Pool (Read RR) 33:16
W60: 1 P Adams (RMP) 35:12
CHASE THE SUN BATTERSEA PARK 5km & 10km, London, August 19
Overall (5km): 1 E Galloway (Ports, U17) 15:37
Women: 1 M Kilner 18:03
Overall (10km): 1 O McDonald (Dac, U17) 33:33
Women: 1 M Bryan (VP&TH) 35:41; 2 S Bradick (Phoe) 35:58
W50: 1 C Coulon (B&B) 38:33
HOAD HILL 10km, Ulverston, Cumbria, August 19
Overall: 1 W Weatherill (Amble) 31:45
M60: 1 B Atkinson (Barrow) 37:20
Women: 1 R Rennie (W35) 39:51
W60: 1 J McLeod (Hoad H) 44:52
STONE 5, Staffordshire, August 19
Overall: 1 C Gidlow (Stoke, M45) 27:56
Women: 1 E Taylor (Stoke, W40) 30:35
WORKINGTON SUMMER 5km, Cumbria, August 19
Overall: 1 S Stephanou (Derwent) 16:30
Women: 1 K Maltby (Border, W40) 17:15
W50: 1 K Metcalfe (Eden) 20:27
NORTH LANARKSHIRE HALF-MARATHON, Motherwell, August 23
Overall: 1 Ross MacDonald 72:41; 2 Stuart Mitchell 72:50; 3 Jamie Traynor 73:30
M40: Alex McGarrity 75:40
DYCE HALF-MARATHON, Dyce, August 23
Overall: 1 C Thom (Metro) 70:10; 2 J Cruickshank (Metro) 72:56
Women: 1 H Wyness (Metro, W45) 84:39; 2 D Tulloch (Metro, W40) 85:26
ALFORD BULL RUNNING 10km, Alford, Aberdeenshire, August 23
Overall: C McRae (Moray) 35:03
W60: Carolyn Milne 46:04
BUTE HIGHLAND GAMES 10km, Rothesay
Overall: 1 Dee Waka Akol Wol 32:12; 2 O Coetzee (Bella R, M40) 33:04; 3 F Armstrong (Bella H) 33:10
W60: J Kidd (Kenil) 48:13
KILLIN 10km, Killin, August 22
Overall: Andrew Grant (U20) 34:41
M60: Graham Breslin 39:59
W50: Louise Tyler 42:29
W60: Kathleen Aubrey 47:52
W70: Eliza McLachlan 54:37
TEAM (M&W): 1 S’earn 4:27:04; 2 Kinross 4:27:45; 3 L’tays 5:08:35
OUTRUN 5, Kelvingrove Park, Glasgow, August 22
W60: A Blower (Glas FR) 39:53
W70: L Bryson (Toni’s) 47:13
JIM YOUNG MARYMASS 10km, Irvine, August 19
Overall: 1 W Ewens (Ayr S) 32:22; 2 G Turner (Ayrod) 33:26; 3 Lee Thomson 34:30
M40: G Hopper (Ayr S) 35:32
M50: C Upson (Cambus) 37:10
TEAM: 1 Kil’k 33; 2 Ayr S 46; 3 Irv 202
W60: E Waughman (Fenw) 47:41
W70: L Bryson (Toni’s) 58:02
WOMEN’S TEAM: 1 Kil’k 7; 2 Ayr S 55; 3 Troon 82
GRAHAM CLARK MEMORIAL, Dunfermline, August 18
Overall (3.9M): J Lessels (Fife) 19:32
M50: A Wright (PHRC) 20:46
M60: M Younger (Wee C) 24:25
M70: M Hammond (PHRC) 27:33
Women: G Lindsay (PHRC) 23:01
W40: K Lownie (PHRC) 24:07
W50: J Menzies (PHRC) 24:51
W60: J Gudgin (C’gie) 27:50
Multi-terrain
DUNOON ULTRA, Dunoon, August 22
Overall (48.6km/981m): John Bell 3:45:44
M50: Denis Coleman 4:56:21
Women: Susanne Lumsden (W50) 5:31:30
TOM ROBB MEMORIAL TRAIL 7km, Denny, August 22
Overall: 1 K Fleming (Kirkin) 43:04; 2 G Macgregor (RTCW) 43:14; 3 Sunny Martin (M50) 43:50
M60: J Duffy (Shett) 51:06
M70: C Simpson (Kirkin) 63:55
Women: 1 A Berwick (RTCW, W50) 56:30; 2 L Bell (Kilsyth, W40) 58:33; 3 Anna Paterson 58:43
W60: R O’Sullivan (Kirkin) 65:11
W70: Susan Smith 75:11
Fell
PILGRIM’S CROSS, Haslington, August 19
Overall (6M/1100ft): 1 B Coop (Bury) 49:31; 2 S Godsman (Calder V, M50) 50:23; 3 D Tattersall (Bury) 51:34; 4 S Litster (M’ton, M45) 52:41; 5 T Newberry (Billi) 53:13; 6 C Parkinson (Ross) 53:16
M55: C Nevison (Barl) 55:02
M60: G Goodwin (Acc RR) 55:47
M70: A Fox (Penn) 70:25
M75: J Maxfield (N’burgh N) 73:40
Women: 1 E Claringbold (B Combe) 59:35; 2 L Waller (Ross, W40) 62:48; 3 Emily Parkin 66:09; 4 K Sutton (N’burgh N, W45) 70:45
W50: K Gregson (Acc RR) 73:53
W60: C Tregaskis (Ross) 76:36
W65: A Ferguson (B’den RR) 82:55
CROOK PEAK CAKE RACE, Axbridge, August 19
Overall (3M/800ft): 1 J Reeder (T Bath) 19:12; 2 Chris McMillan 19:25; 3 W Stewart (Macc) 19:41; 4 S Rawes (T Bath) 20:41; 5 K Bale (Weston, M40) 20:46; 6 M Cowell (Chedd) 20:53
M50: Bryan Morris 24:28
M60: Richard Goddard 27:16
M70: J Mallone (N’sea) 29:59
Women: 1 H Large (W’bury) 22:49; 2 J Morgan (Cl’don) 25:31; 3 V Ratcliffe (T Bath, W50) 26:30; 4 K Gormley (Weston) 37:33
W60: M Warnock (W’bury) 30:52