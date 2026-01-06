New year races – road and fell running results

UK-wide round-up from the past few days from Martin Duff and Denis Shepherd.
CLEETHORPES NEW YEAR’S DAY 10km, Lincolnshire, January 1
Overall: 1 L Jagger (Newark) 30:46; 2 M Bowser (Linc W, M40) 31:33
M60: 1 J Barnett 38:37
Women: 1 F Skinner (Off Counch, W40) 35:19; 2 N Curtis (Off Couch, W40) 36:16; 3 N Burns (Linc W, W40) 36:43
W50: 1 C Hay (Mansf) 38:08; 2 J Blizard (Roth) 39:20
W55: 1 J Baldwyn (Donc) 43:01
VICTORIA PARK HALF-MARATHON, London, January 4
Team Makou duo Ellis Cross and Sarah Astin came out on top.
Overall: 1 E Cross (AFD) 63:12
Women: 1 S Astin Belg) 72;46
JUNCTION QUARTER MARATHON, Broadstone, Hampshire, January 1
Overall (6.55M): 1 H Tongue (Eg H, U20) 33:56; 2 C Collins (Poole, U20) 33;59
M65: 1 J Critchlow (Purb) 41:03
Women: 1 D Andrews (Poole) 42:39
W50: 1 J Walker-Leach (Poole R) 46:44
SERPENTINE NEW YEAR’S DAY 10km, Hyde Park, London, January 1
Overall: 1 C Sandison (HW) 30:42
M50: 1 A Mussett (Col H) 33:05; 2 N Hughes 35:07
M60: 1 A Leach (NHRR) 35:13
Women: 1 K Harris (High, W55) 37:09; 2 J Hinton (Lon H) 37:57
W45: 1 E Antcliffe (Harr) 38:48; 2 C Nic Fhogartaigh 39:51
W50: 1 M James (S Lon) 39:15
ELY NEW YEAR’S EVE 10km, Cambridgeshire, December 31
Daisy Glover took the women’s race in a personal best 33:42.
Overall: 1 C Gibbens (Ton) 31:06; 2 S Mortimer (B Stort) 31:12; 3 J Moynihan (Ely) 31:16; 4 J Holman (Norw) 31:31
M55: 1 R Lowe (Harl) 36:11
Women: 1 D Glover (Fram) 33:27; 2 H Archer (C&C) 35:21
W45: 1 A Stewart (Hunts) 40:26
W50: 1 M Jolly (Ely) 41:03
W60: 1 J Smith (Ely) 44:54
W65: 1 M Twitchett (C&C) 45:56
BEITH HARRIERS NEW YEAR 10km, Beith, January 2
Overall: 1 J Downey (Kil’k) 31:52; 2 S Trainer (G’nock) 33:45; 3 J Fergusson (E Kilb) 33:50; 4 C Drummond (Giff N) 34:00; 5 R Miller (Kilb, U20) 34:08; 6 K Osborne (Bella R, M40) 34:17
Women: 1 Claire Moffett (W40) 38:41; 2 Emily Renfrew 39:45
W70: Christine Donaldson 56:56
Fell running
CAPTAIN COOK’S, Great Ayton, January 1
Overall (8km/318m): 1 Archie Lowe 30:23; 2 T Antcliff (Leeds C) 31:03; 3 H Holmes (Mat) 31:13; 4 Kian Stead 32:02; 5 O Shaw (Loft) 32:10; 6 L Cherry (R&N) 32:20
M40: D Bateson (Scar) 32:34
M45: I Rowan (Esk V) 34:28
M50: S Greenwell 36:21
M55: Robin Bergstrand 36:29
M60: J Rogers (CoH) 39:38
M65: J Ridsdale (Esk V) 41:23
M75: R Burn (T&S) 50:13
U20: J Watson (Traff) 33:09
U18: Z Gribbon (M’bro) 33:19
Women: 1 S Willhoit (Mercia) 35:21; 2 B Penty (Knave, W40) 37:05; 3 A Walker (SHUOC) 38:51; 4 A Mather (Knave) 39:56
W55: H Butterworth (Scar) 44:04
W60: H Allan (Esk V) 51:47
W65: Janet Cordingley 55:29
U20: H Darwin (W Angl) 48:52
ST JOHNS, Isle of Man, January 1
Overall (3M/900ft): 1 S Jones (Manx F) 24:29; 2 M Burman (Manx F, M40) 24:35; 3 H Kneen (Manx F) 25:20; 4 J Bond (Manx F) 25:25; 5 H Weatherill (Manx F) 25:53; 6 Dan Richmond 25:57
M50: L Taggart (Manx F) 26:32
M60: J Norrey (Manx F) 36:38
M70: P Cooper (Manx F) 47:52
U17: D Minay (IOM) 26:51
U15: R Teare (Manx H) 29:15
U13: J Fisher (Manx F) 31:30
Women: 1 N Arthur (Manx F) 29:11; 2 K Barber (Western) 32:40; 3 Elena Caley 33:17; 4 K Cubbon (Manx F) 33:46
W50: J Lee (Eryri) 34:03
W60: G Sheeley (Manx H) 37:00
U15: F Teare (Manx H) 33:51
U13: B Quaye (Manx H) 34:13
NINE STANDARDS, Kirkby Stephen, January 1
Overall (8.4M/1800ft): 1 Evan Allan 51:52; 2 T Day (Kesw) 53:35; 3 M Ross (VP&TH) 54:42; 4 C Bell (Kesw, M40) 55:36; 5 B Riddell (Howg, M40) 57:26; 6 R Driscoll (Helm, H) 57:39
M50: K Hodgson (Helm, H) 58:48
M60: N Weightman (Eden) 71:03
Women: 1 C Lambert (Kesw) 57:56; 2 N Jackson (Kesw) 58:03; 3 V Wilkinson (Bing, W40) 62:58; 4 Christine Barthelmes 66:02
W50: B Dyer (Helm H) 75:37
W60: J Carter (Gate) 83:56
THE MORNING AFTER. Church Stretton, January 1
Overall (8km/274m): 1 O Perratt (Mercia) 35:50; 2 A Bentham (Mercia) 37:15; 3 Tom Hancock 38:43; 4 J Agnew (Mercia) 38:57; 5 J Stuart (Mercia, M50) 39:05; 6 Andy Wheeler 39:43
M55: A Watkins (Mercia) 39:57
M60: Tom Millington 45:08
M65: J Langton (Mercia) 48:34
M70: E Davies (Mercia) 53:21
U19: Harry Hanmer 57:15
Women: 1 J Heller (WES&H) 43:24; 2 E Fowler (Mercia, W45) 46:33; 3 J Davies (Glouc) 47:30; 4 M Price (Mercia, W50) 47:37
W55: Anna Bartlett 58:03
W60: N Childs (Mynydd D) 60:21
W65: M Kodz (Mercia) 62:38
AONACH MOR GONDOLA UPHILL, Fort William, January 1
Overall (2.5M/2000ft): 1 F Wild (L’ber, M40) 21:49; 2 R Downie (L’ber) 21:51; 3 E Dowd (Edin U) 22:51; 4 L Taylor (HHR) 23:05; 5 H Oliver (L’ber) 23:44; 6 A Gilmore (HHR) 24:17
M50: M Gorman (W’lands CC) 28:43
M60: T Shaw (L’tays) 34:30
Women: 1 S Hodgson (HHR) 27:25; 2 K Oakley (L’ber) 29:33; 3 E Moynihan (L’ber) 30:11; 4 L McLelland (L’ber) 30:24
W40: O MacRae (L’ber) 32:07
W50: K Jenkins (Gala) 34:38
W60: Mandy Pegman 34:58
TOUR OF LLYN LLYDAW, Pen-Y-Pass, January 1
Overall (8km/181m): 1 A Fagereng (MDC, M40) 45:00; 2 Connaire Cann 48:29; 3 John Astbury 49:11; 4 P Roberts 49:32; 5 D Webber (Hebog, M45) 50:14; 6 Paul Jones (M50) 50:24
M65: D Huws (Eryri) 57:06
U15: T Richardson (Gorph) 65:37
Women: 1 Meilyr Wyn (W45) 57:30; 2 M Gillie (Eryri, W45) 62:39; 3 N Fellows (Ach ClC, W55) 61:45; 4 K Osipowicz (Eryri, W40) 63:30
W60: E Salisbury (Eryri) 76:21
DALESIDE BREWEREY AULD LANG SYNE, Haworth, Keighley, December 31
Overall (9.6km/300m): 1 G Greenhow (Amble, M40) 43:30; 2 T Bell (N Leeds FR) 45:09; 3 L Small (N Leeds FR) 46:07; 4 S Chotai (Ilkley, U21) 46:08; 5 A Worster (Calder V, M40) 46:19; 6 L Wills (Wharf, U21) 46:30
M50: P Wale (Clay) 46:30
M60: I Holmes (Bing) 47:06
M70: C Davies (Sadd) 62:35
TEAM: Wharf 23
Women: 1 J Elgood (Nidd) 49:19; 2 M Browne (Wharf) 50:27; 3 S Martin (Wharf, W40) 51:34; 4 I Rowe (Wharf) 52:49
W50: J Powell (Wharf) 64:18
W60: A Weston (Ilkley) 66:19
U21: R Coulton (Bing) 68:40
TEAM: Wharf 9