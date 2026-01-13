Share

Search

Select to search website or magazine archives
WebsiteMagazine Archives
Website  search
Magazine archive search

Latest road, fell and multi-terrain results from around the UK

AW Results Mountain running Latest road, fell and multi-terrain results from around the UK

Latest road, fell and multi-terrain results from around the UK

Log out
AW
Published: 13th January, 2026
Updated: 13th January, 2026
BY Athletics Weekly

We kick off with the Stubbington Green 10km and Weston Prom 5 in our round-up from recent days.

STUBBINGTON GREEN 10km, Hampshire, January 11

Overall: 1 H Smith (Soton) 30:50; 2 J Domoney (Salis) 31:15; 3 M Port (Win RC) 31:15; 4 J Copeland (SC Vets, M40) 31:19; 5 C Newnham (Ryde) 31:24

M45: 1 G Marshall (Ryde) 32:58

M50: 1 S Cooper (AFD) 35:09

M55: 1 B Dolman (B’mth) 36:53

M65: 1 S Schultze (Camb’ly) 39:47

Women: 1 C Thorp (Ports, W35) 35:06

W40: 1 E Willmers (Win RC) 36:51

W45: 1 K Mardle (End Tri) 38:04

W50: 1 S Sheddon (Win RC) 39:32; 2 R Smith (Camb’ly) 40:53

W60: 1 M Millican (Stubb G) 43:31

W65: 1 L Tyler (Farn R) 45:36

W70: 1 H Dean (Chich R) 46:25

WESTON PROM 5, Weston-super-Mare, Somerset, January 8

Overall: 1 B Robinson (B&W) 25:05

M60: 1 M Robinson (B&W) 30:34

M70: 1 J Malone (Nailsea) 36:18

Women: 1 P Guess (S’ville) 30:25

W50: 1 P Davis (SW Vets) 33:53

W60: 1 S Capstick (R Forever) 36:52

Multi-terrain

FALKLAND YOMP, Falkland, Fife, January 11

Overall (6.8M/1535ft): 1 R Downie (L’ber) 47:08; 2 I McWhinnie (Fife) 48:05; 3 R Van Rensburg (Fife) 49:26; 4 S Feltbower (Ochil, M40) 49:28; 5 Ross Bathgate 49:35; 6 R Mcinally (S’earn) 50:11

M50: G Baxter (Ochil) 54:49

M60: J Kelman (Fife) 66:33

Women: 1 R Van Resnburg (Fife, W50) 59:31; 2 T Barber (Falk TR) 59:58; 3 A Cunningham (S’earn, W60) 68:38; 4 K Grenfell (S’earn, W50) 69:13

Fell

TRIGGER, Marsden to Edale, January 11

Overall (33km/1650m): 1 P Montgomery (Dark Pk) 5:14:55; 2 Oliver Roberts 5:15:16; 3 C Worth (Sadd) 5:15:39; 4 Luke Cook 5:19:09; 5 J Harris (Penn) 5:20:35; 6 A Wyatt (Prest) 5:21:07

M40: W Boothman (Dark Pk) 5:21:29

M50: R Bolton (Penn) 5:39:17

M60: J McMurtry (Ashb) 6:32:26

TEAM: 1 Dark Pk 16; 2 Penn 48; 3 H&R 151

Women: 1 R Ratcliffe (Sadd) 5:32:09; 2 D Berdeni (Dark Pk) 5:32:20; 3 C Cummings (Penn) 5:51:57; 4 J Paris (C’thy, W40) 5:55:19

W50: J Greenhalgh (Lost) 6:33:03

ARDWHALLAN, West Baldwin, January 10

Overall (12km/750m): 1 S Jones (Manx F) 69:00; 2 J Bond (Manx F) 73:00; 3 Dan Richmond 74:53; 4 O Smith (Manx F, M40) 75:43; 5 P Knox (Manx F) 75:57; 6 Liam Parker 76:11

M50: A Watson (Manx H) 83:48

M60: P Sheard Manx F) 96:13

Women (all Manx F): 1 N Arthur 81:51; 2 A Carridge 89:27; 3 K Cubbon 93:01; 4 E Mylchreest 1:42:15

W40: C Caren (Manx F) 1:45:52

W50: R Craine (Manx F) 1:49:47

W60: J Gledhill (Manx F) 1:52:14

MOONRIVER NIGHT RACE, Thorpe, January 9

Overall (9.5km/345m): 1 C Jones (Penn) 43:46; 2 W Broad (Ashb) 45:05; 3 J Crewe (Dark Pk) 45:36; 4 I Newell (Dark Pk) 45:39; 5 D Warren (Badg) 46:29; 6 J Brunnock (Bux, M40) 46:49

M50: R Bradbury (Mat) 49:55

M60: J McMurtry (Ashb) 55:42

M70: M Moorhouse (Mat) 66:50

TEAM: 1 Dark Pk 18; 2 Belpr 27; 3 Ashb 48

Women: 1 H Wingfield (Dark Pk) 48:36; 2 S Pritchard (Dark Pk) 54:36; 3 J Ansell (Brlpr) 56:34; 4 Libbie Joyce 59:34

W50: A Furlong (Grind G) 59:51

W60: J Crowson (Dark Pk) 60:54

TEAM: 1 Dark Pk 9; 2 Grind G 44; 3 Belpr 50

Stay in THE KNOW  
Sign up for free AW newsletter 

Stay in the know

Sign up to the free AW newsletter here

AW is the UK’s No.1 website, magazine and social media hub for road racing, track and field, cross country, walks, trail running, fell running, mountain running and ultra running, avidly followed by runners, athletes and fans alike.
Copyright © 2026 All Rights Reserved
cross
Secret Link