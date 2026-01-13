Latest road, fell and multi-terrain results from around the UK

We kick off with the Stubbington Green 10km and Weston Prom 5 in our round-up from recent days.
STUBBINGTON GREEN 10km, Hampshire, January 11
Overall: 1 H Smith (Soton) 30:50; 2 J Domoney (Salis) 31:15; 3 M Port (Win RC) 31:15; 4 J Copeland (SC Vets, M40) 31:19; 5 C Newnham (Ryde) 31:24
M45: 1 G Marshall (Ryde) 32:58
M50: 1 S Cooper (AFD) 35:09
M55: 1 B Dolman (B’mth) 36:53
M65: 1 S Schultze (Camb’ly) 39:47
Women: 1 C Thorp (Ports, W35) 35:06
W40: 1 E Willmers (Win RC) 36:51
W45: 1 K Mardle (End Tri) 38:04
W50: 1 S Sheddon (Win RC) 39:32; 2 R Smith (Camb’ly) 40:53
W60: 1 M Millican (Stubb G) 43:31
W65: 1 L Tyler (Farn R) 45:36
W70: 1 H Dean (Chich R) 46:25
WESTON PROM 5, Weston-super-Mare, Somerset, January 8
Overall: 1 B Robinson (B&W) 25:05
M60: 1 M Robinson (B&W) 30:34
M70: 1 J Malone (Nailsea) 36:18
Women: 1 P Guess (S’ville) 30:25
W50: 1 P Davis (SW Vets) 33:53
W60: 1 S Capstick (R Forever) 36:52
Multi-terrain
FALKLAND YOMP, Falkland, Fife, January 11
Overall (6.8M/1535ft): 1 R Downie (L’ber) 47:08; 2 I McWhinnie (Fife) 48:05; 3 R Van Rensburg (Fife) 49:26; 4 S Feltbower (Ochil, M40) 49:28; 5 Ross Bathgate 49:35; 6 R Mcinally (S’earn) 50:11
M50: G Baxter (Ochil) 54:49
M60: J Kelman (Fife) 66:33
Women: 1 R Van Resnburg (Fife, W50) 59:31; 2 T Barber (Falk TR) 59:58; 3 A Cunningham (S’earn, W60) 68:38; 4 K Grenfell (S’earn, W50) 69:13
Fell
TRIGGER, Marsden to Edale, January 11
Overall (33km/1650m): 1 P Montgomery (Dark Pk) 5:14:55; 2 Oliver Roberts 5:15:16; 3 C Worth (Sadd) 5:15:39; 4 Luke Cook 5:19:09; 5 J Harris (Penn) 5:20:35; 6 A Wyatt (Prest) 5:21:07
M40: W Boothman (Dark Pk) 5:21:29
M50: R Bolton (Penn) 5:39:17
M60: J McMurtry (Ashb) 6:32:26
TEAM: 1 Dark Pk 16; 2 Penn 48; 3 H&R 151
Women: 1 R Ratcliffe (Sadd) 5:32:09; 2 D Berdeni (Dark Pk) 5:32:20; 3 C Cummings (Penn) 5:51:57; 4 J Paris (C’thy, W40) 5:55:19
W50: J Greenhalgh (Lost) 6:33:03
ARDWHALLAN, West Baldwin, January 10
Overall (12km/750m): 1 S Jones (Manx F) 69:00; 2 J Bond (Manx F) 73:00; 3 Dan Richmond 74:53; 4 O Smith (Manx F, M40) 75:43; 5 P Knox (Manx F) 75:57; 6 Liam Parker 76:11
M50: A Watson (Manx H) 83:48
M60: P Sheard Manx F) 96:13
Women (all Manx F): 1 N Arthur 81:51; 2 A Carridge 89:27; 3 K Cubbon 93:01; 4 E Mylchreest 1:42:15
W40: C Caren (Manx F) 1:45:52
W50: R Craine (Manx F) 1:49:47
W60: J Gledhill (Manx F) 1:52:14
MOONRIVER NIGHT RACE, Thorpe, January 9
Overall (9.5km/345m): 1 C Jones (Penn) 43:46; 2 W Broad (Ashb) 45:05; 3 J Crewe (Dark Pk) 45:36; 4 I Newell (Dark Pk) 45:39; 5 D Warren (Badg) 46:29; 6 J Brunnock (Bux, M40) 46:49
M50: R Bradbury (Mat) 49:55
M60: J McMurtry (Ashb) 55:42
M70: M Moorhouse (Mat) 66:50
TEAM: 1 Dark Pk 18; 2 Belpr 27; 3 Ashb 48
Women: 1 H Wingfield (Dark Pk) 48:36; 2 S Pritchard (Dark Pk) 54:36; 3 J Ansell (Brlpr) 56:34; 4 Libbie Joyce 59:34
W50: A Furlong (Grind G) 59:51
W60: J Crowson (Dark Pk) 60:54
TEAM: 1 Dark Pk 9; 2 Grind G 44; 3 Belpr 50