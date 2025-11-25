Jonny Mellor runs course record at Wilmslow 10km

Mellor clocks 28:28 ahead of Valencia Marathon as we bring you our road results round-up.
WILMSLOW FESTIVE 10km, Cheshire, November 23
Jonny Mellor won by well over a minute, from Matthew Clowes, in 28:28 a time just a few seconds outside his best of 28:15 which tops the over-35 lists for 2025 and shows good form shortly before he races in the Valencia Marathon.
In the women’s section, W40 Laura Hesketh ran her quickest 10km ever with a 33:48 clocking to go top of the Power of Ten rankings for the year.
Overall: 1 J Mellor (Liv) 28:28; 2 M Clowes (Wrex) 29:57; 3 G Chalmers (Leeds) 30:16; 4 G Cunliffe (Ross) 30:38; 5 C Jones (W Tempo) 30:47; 6 J Kay (Bolt) 30:59; 7 L Edwards (Bolt) 31:05; 8 X O’Hare (Traff) 31:06; 9 E Shepherd (WG&EL) 31:07; 10 J Thomas (Stoke) 31:18
M45: 1 C Gidlow (Stoke) 31:49
M50: 1 S Tucker (Swinton) 35:14
M55: 1 D Bennett (Roch) 36:15
M60: 1 R Johnson (Alt) 36:17; 2 R Evans (Alt) 36:44; 3 M Wolstencroft (Bolt) 37:01
M75: 1 M Walker (S’port W) 49:00
Women: 1 L Hesketh (CleM, W40) 33:48; 2 K Ballantyne-Chalmers (Leeds) 34:32; 3 L Fairclough (St Hel Sut) 34:49; 4 A Hollingworth (Newc St, W40) 35:52; 5 F Hughes (Wirr, W40) 36:01; 6 E Vernon (W35) 36:14
W50: 1 L Dixon (Newc St) 39:43
W55: 1 J Stanfield (Tenth) 38:41
W60: 1 F Matheson (Falk) 39:42
HADLEIGH 10, Suffolk, November 23
Overall: 1 B Barber (Ips H) 53:59
M60: 1 C Ridley (Col H) 62:41
Women: 1 R Vickers (Col H) 62:40
LARKING GOWAN NORWICH HALF-MARATHON, Norfolk, November 23
Daisy Glover won for the third time and did so by beating her 12-year-old personal best by well over a minute in 75:02.
Overall: 1 M Bath (Norw RR) 70:25; 2 G Gay (Norw) 71:24
M50: 1 M Dann (Norw) 77:42
M65: 1 J Moore (Norf G) 87:10
Women: 1 D Glover (Fram) 75:02; 2 M Beckett (Norw) 79:40
LONDON 10, Stratford, November 23
Overall: 1 H Fry (Belg) 51:21
M45: 1 S Fabes (VP&TH) 57:56
Women: 1 F Spooner (W35) 70:48
W60: 1 S Godfrey (C&C) 72:17
SILVERSTONE FUN FEST HALF-MARATHON, Northmptonshire, November 23
Overall: 1 S Anthony (C&C) 67:50
Women: 1 T Clayton-Woods 83:02
SYD QUIRK HALF-MARATHON, Melew, Isle of Man, November 23
W35 rankings topper Christa Cain finished fourth overall in 74:52.
Overall: 1 R Corrin (Manx) 72:52
Women: 1 C Cain (IoM Vets, W35) 74:52
W55: 1 J Shade (IoM Vets) 92:33
TADCASTER 10, West Yorkshire, November 23
Overall: 1 J Firth (Tad) 51:27; 2 E Banks (Bir) 53:21; 3 D Carter (York P) 54:20
M40: 1 B Jarvis (Holmf) 55:13
M55: 1 R Ginn (Pock) 61:45
M65: 1 D L’Anson (St Ther) 67:56
Women: 1 J Elgood (Nidd) 58:04; 2 D Corradi (Leeds) 58:40; 3 L Thompson (York, W35) 60:41
W45: 1 S Armitage (Ilk) 62:52
W60: 1 B Coomber (Denby D) 68:53
MO RUN 5km, Glasgow Green, November 23
Overall: 1 C Luke (Alexis R, M40) 16:38; 2 Graeme Downie (M50) 17:52
MO RUN 10km, Glasgow Green, November 23
Overall: Sandy Nimmo 33:50
M40: Arthur Calnan 35:49
Women: 1 Ellie Muir 38:22; 2 Catrina Malloch 38:52
MO RUN 10km, Edinburgh, November 22
Overall: Ryan Beattie 34:35
Multi-terrain
LITTLE STRETTON TO STIPERSTONES TIME TRAIL, November 23
Overall (14.5km): 1 Oliver Mott (M40) 66:28; 2 Ben Hartshorne 67:31; 3 J Stuart (Mercia, M50) 67:31; 4 T Hales (Tel) 69:48; 5 K McKenna (AEE, M45) 70:45; 6 F Fitzpatrick (Hels) 70:56
M55: A Davies (Mercia) 75:31
M65: J Langton (Mercia) 85:03
M70: Lawrie Jones 98:56
Women: 1 K Bowen (Croft A, W40) 1:45:20; 2 J Waters (Newp, W50) 1:47:16; 3 M Kodz (Mercia, W65) 1:48:08; 4 K Ashley (E’sham, W50) 1:51:58
KENDAL MOUNTAIN FESTIVAL TRAIL RACE, Kendal, November 22
Overall (10km): 1 Matthew Knowles 41:25; 2 Tim Lamont 42:42; 3 Callum Davidson 43:04; 4 Ewen Wilkinson 43:21; 5 Peter Stock 43:59; 6 Oli Murphy 45:11
M40: Adam Gray 45:33
M50: Javier Simon 49:10
M60: Mike Berners-Lee 57:34
M70: Brian Thompson 62:52
Women: 1 Katherine Maltby (W40) 48:35; 2 Hannah Thomas 54:47; 3 Victoria Thompson 55:14; 4 Lucy Jacques 55:29
W50: Bianca Dyer 59:40
W55: Lorna Askew 66:21
W60: Rebekah Beadle 68:07
W65: Katherine Bates 74:28
Fell
TOO COOL FOR PULE, Marsden, November 22
Overall (9km/313m): 1 E Cowper-Coles (Dark Pk, W) 46:05; 2 K Ball (Denb D, U18) 47:53; 3 J Wharton (Foyle V) 48:16; 4 T Birkhead (Slaith) 48:30; 5 Lee Ferguson 49:50; 6 Alex Wyatt 50:30
M50: P Senior (Slaith) 50:50
M60: J Rank (Holm) 55:28
M70: C Davies (Sadd) 60:29
Women: 1 Cowper-Coles 46:05; 2 L Taylor (Melt) 56:02; 3 Jean Powell (W55) 62:56; 4 R Munday (Macc, W45) 63:38
SALE FELL RACE, Bassenthwaite, November 22
Overall (3.7M/570ft): 1 S Holding (Kesw) 24:47; 2 Arthur Hill 25:01; 3 T Day (Kesw) 25:24; 4 M Mcgleenan (Kesw) 25:58; 5 M Jewell (C’land F, U19) 26:07; 6 B Abdelnoor (Amble, M40) 26:09
M50: M Baddeley (Linc W) 29:02
M60: E Gamble (Ches HR) 31:33
U17: L Davison (C’land F) 38:48
Women: 1 C Lambert (Kesw) 28:03; 2 E Moran (Bing) 29:18; 3 S Likeman (C’land F) 30:55; 4 J Gray (Kesw, W40) 30:56
W50: A Wilson (N Fells) 36:01
W60: Manda Twentyman 36:24
U19: E Humphreys (Derw) 44:33
HATHERSAGE NIGHT RACE, Hathersage, November 19
Overall (8km/400m): 1 M Kenyon (Dron) 33:41; 2 H Holmes (Mat) 34:16; 3 J Onians (R Happy) 36:44; 4 A Charlton (Totley, M40) 37:17; 5 L Turner (Dron, M40) 37:18; 6 T Rutter (Fat B, M40) 38:51
M50: P Lewis (Long E) 42:06
Women: 1 S Willhoit (Mercia) 39:31; 2 S Thorne (Steel) 40:56; 3 G Watson (Sinfin, W60) 42:56; 4 H Davies (Steel) 44:42