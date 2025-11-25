Share

Search

Select to search website or magazine archives
WebsiteMagazine Archives
Website  search
Magazine archive search

Jonny Mellor runs course record at Wilmslow 10km

AW Results Multi Terrain Jonny Mellor runs course record at Wilmslow 10km

Jonny Mellor runs course record at Wilmslow 10km

Log out
AW
Published: 25th November, 2025
Updated: 25th November, 2025
BY Jason Henderson

Mellor clocks 28:28 ahead of Valencia Marathon as we bring you our road results round-up.

WILMSLOW FESTIVE 10km, Cheshire, November 23

Jonny Mellor won by well over a minute, from Matthew Clowes, in 28:28 a time just a few seconds outside his best of 28:15 which tops the over-35 lists for 2025 and shows good form shortly before he races in the Valencia Marathon.

In the women’s section, W40 Laura Hesketh ran her quickest 10km ever with a 33:48 clocking to go top of the Power of Ten rankings for the year.

Overall: 1 J Mellor (Liv) 28:28; 2 M Clowes (Wrex) 29:57; 3 G Chalmers (Leeds) 30:16; 4 G Cunliffe (Ross) 30:38; 5 C Jones (W Tempo) 30:47; 6 J Kay (Bolt) 30:59; 7 L Edwards (Bolt) 31:05; 8 X O’Hare (Traff) 31:06; 9 E Shepherd (WG&EL) 31:07; 10 J Thomas (Stoke) 31:18

M45: 1 C Gidlow (Stoke) 31:49

M50: 1 S Tucker (Swinton) 35:14

M55: 1 D Bennett (Roch) 36:15

M60: 1 R Johnson (Alt) 36:17; 2 R Evans (Alt) 36:44; 3 M Wolstencroft (Bolt) 37:01

M75: 1 M Walker (S’port W) 49:00

Women: 1 L Hesketh (CleM, W40) 33:48; 2 K Ballantyne-Chalmers (Leeds) 34:32; 3 L Fairclough (St Hel Sut) 34:49; 4 A Hollingworth (Newc St, W40) 35:52; 5 F Hughes (Wirr, W40) 36:01; 6 E Vernon (W35) 36:14

W50: 1 L Dixon (Newc St) 39:43

W55: 1 J Stanfield (Tenth) 38:41

W60: 1 F Matheson (Falk) 39:42

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jonny Mellor (@j77nyy)

HADLEIGH 10, Suffolk, November 23

Overall: 1 B Barber (Ips H) 53:59

M60: 1 C Ridley (Col H) 62:41

Women: 1 R Vickers (Col H) 62:40

LARKING GOWAN NORWICH HALF-MARATHON, Norfolk, November 23

Daisy Glover won for the third time and did so by beating her 12-year-old personal best by well over a minute in 75:02.

Overall: 1 M Bath (Norw RR) 70:25; 2 G Gay (Norw) 71:24

M50: 1 M Dann (Norw) 77:42

M65: 1 J Moore (Norf G) 87:10

Women: 1 D Glover (Fram) 75:02; 2 M Beckett (Norw) 79:40

LONDON 10, Stratford, November 23

Overall: 1 H Fry (Belg) 51:21

M45: 1 S Fabes (VP&TH) 57:56

Women: 1 F Spooner (W35) 70:48

W60: 1 S Godfrey (C&C) 72:17

SILVERSTONE FUN FEST HALF-MARATHON, Northmptonshire, November 23

Overall: 1 S Anthony (C&C) 67:50

Women: 1 T Clayton-Woods 83:02

SYD QUIRK HALF-MARATHON, Melew, Isle of Man, November 23

W35 rankings topper Christa Cain finished fourth overall in 74:52.

Overall: 1 R Corrin (Manx) 72:52

Women: 1 C Cain (IoM Vets, W35) 74:52

W55: 1 J Shade (IoM Vets) 92:33

TADCASTER 10, West Yorkshire, November 23

Overall: 1 J Firth (Tad) 51:27; 2 E Banks (Bir) 53:21; 3 D Carter (York P) 54:20

M40: 1 B Jarvis (Holmf) 55:13

M55: 1 R Ginn (Pock) 61:45

M65: 1 D L’Anson (St Ther) 67:56

Women: 1 J Elgood (Nidd) 58:04; 2 D Corradi (Leeds) 58:40; 3 L Thompson (York, W35) 60:41

W45: 1 S Armitage (Ilk) 62:52

W60: 1 B Coomber (Denby D) 68:53

MO RUN 5km, Glasgow Green, November 23

Overall: 1 C Luke (Alexis R, M40) 16:38; 2 Graeme Downie (M50) 17:52

MO RUN 10km, Glasgow Green, November 23

Overall: Sandy Nimmo 33:50

M40: Arthur Calnan 35:49

Women: 1 Ellie Muir 38:22; 2 Catrina Malloch 38:52

MO RUN 10km, Edinburgh, November 22

Overall: Ryan Beattie 34:35

Multi-terrain

LITTLE STRETTON TO STIPERSTONES TIME TRAIL, November 23

Overall (14.5km): 1 Oliver Mott (M40) 66:28; 2 Ben Hartshorne 67:31; 3 J Stuart (Mercia, M50) 67:31; 4 T Hales (Tel) 69:48; 5 K McKenna (AEE, M45) 70:45; 6 F Fitzpatrick (Hels) 70:56

M55: A Davies (Mercia) 75:31

M65: J Langton (Mercia) 85:03

M70: Lawrie Jones 98:56

Women: 1 K Bowen (Croft A, W40) 1:45:20; 2 J Waters (Newp, W50) 1:47:16; 3 M Kodz (Mercia, W65) 1:48:08; 4 K Ashley (E’sham, W50) 1:51:58

KENDAL MOUNTAIN FESTIVAL TRAIL RACE, Kendal, November 22

Overall (10km): 1 Matthew Knowles 41:25; 2 Tim Lamont 42:42; 3 Callum Davidson 43:04; 4 Ewen Wilkinson 43:21; 5 Peter Stock 43:59; 6 Oli Murphy 45:11

M40: Adam Gray 45:33

M50: Javier Simon 49:10

M60: Mike Berners-Lee 57:34

M70: Brian Thompson 62:52

Women: 1 Katherine Maltby (W40) 48:35; 2 Hannah Thomas 54:47; 3 Victoria Thompson 55:14; 4 Lucy Jacques 55:29

W50: Bianca Dyer 59:40

W55: Lorna Askew 66:21

W60: Rebekah Beadle 68:07

W65: Katherine Bates 74:28

Fell

TOO COOL FOR PULE, Marsden, November 22

Overall (9km/313m): 1 E Cowper-Coles (Dark Pk, W) 46:05; 2 K Ball (Denb D, U18) 47:53; 3 J Wharton (Foyle V) 48:16; 4 T Birkhead (Slaith) 48:30; 5 Lee Ferguson 49:50; 6 Alex Wyatt 50:30

M50: P Senior (Slaith) 50:50

M60: J Rank (Holm) 55:28

M70: C Davies (Sadd) 60:29

Women: 1 Cowper-Coles 46:05; 2 L Taylor (Melt) 56:02; 3 Jean Powell (W55) 62:56; 4 R Munday (Macc, W45) 63:38

SALE FELL RACE, Bassenthwaite, November 22

Overall (3.7M/570ft): 1 S Holding (Kesw) 24:47; 2 Arthur Hill 25:01; 3 T Day (Kesw) 25:24; 4 M Mcgleenan (Kesw) 25:58; 5 M Jewell (C’land F, U19) 26:07; 6 B Abdelnoor (Amble, M40) 26:09

M50: M Baddeley (Linc W) 29:02

M60: E Gamble (Ches HR) 31:33

U17: L Davison (C’land F) 38:48

Women: 1 C Lambert (Kesw) 28:03; 2 E Moran (Bing) 29:18; 3 S Likeman (C’land F) 30:55; 4 J Gray (Kesw, W40) 30:56

W50: A Wilson (N Fells) 36:01

W60: Manda Twentyman 36:24

U19: E Humphreys (Derw) 44:33

HATHERSAGE NIGHT RACE, Hathersage, November 19

Overall (8km/400m): 1 M Kenyon (Dron) 33:41; 2 H Holmes (Mat) 34:16; 3 J Onians (R Happy) 36:44; 4 A Charlton (Totley, M40) 37:17; 5 L Turner (Dron, M40) 37:18; 6 T Rutter (Fat B, M40) 38:51

M50: P Lewis (Long E) 42:06

Women: 1 S Willhoit (Mercia) 39:31; 2 S Thorne (Steel) 40:56; 3 G Watson (Sinfin, W60) 42:56; 4 H Davies (Steel) 44:42

AW
athletes mentioned
Stay in THE KNOW  
Sign up for free AW newsletter 

Stay in the know

Sign up to the free AW newsletter here

AW is the UK’s No.1 website, magazine and social media hub for road racing, track and field, cross country, walks, trail running, fell running, mountain running and ultra running, avidly followed by runners, athletes and fans alike.
Copyright © 2025 All Rights Reserved
cross
Secret Link