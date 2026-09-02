Commonwealth Games, Glasgow 2026, results

Every gold, silver and bronze from the athletics and para athletics programme at the Glasgow Commonwealth Games, as Australia topped the medal table with 34 medals from 12 golds.
Medal table
|Rank
|Nation
|G
|S
|B
|Total
|1
|Australia
|12
|11
|11
|34
|2
|Jamaica
|10
|3
|5
|18
|3
|England
|6
|9
|6
|21
|4
|Canada
|4
|7
|5
|16
|5
|Nigeria
|4
|3
|6
|13
|6
|Scotland
|4
|0
|3
|7
|7
|India
|3
|7
|6
|16
|8
|Kenya
|3
|4
|4
|11
|9
|New Zealand
|2
|3
|2
|7
|10
|Wales
|2
|2
|1
|5
MEN
100m (1.3): 🥇 Emmanuel Eseme (CMR) 9.83 GR, NR; 🥈 Lachlan Kennedy (AUS) 9.85 AR; 🥉 Kayinsola Ajayi (NGA) 9.90
200m (1.7): 🥇 Sinesipho Dambile (RSA) 19.96; 🥈 Udodi Onwuzurike (NGA) 20.09; 🥉 Christopher Taylor (JAM) 20.11
400m: 🥇 Samuel Ogazi (NGA) 44.25; 🥈 Jereem Richards (TTO) 44.82; 🥉 Zakithi Nene (RSA) 45.21
800m: 🥇 Navasky Anderson (JAM) 1:45.33; 🥈 Luke Boyes (AUS) 1:45.93; 🥉 Wyclife Kinyamal (KEN) 1:46.12
Mile: 🥇 Josh Kerr (SCO) 3:54.12; 🥈 Cameron Myers (AUS) 3:55.26; 🥉 Timothy Cheruiyot (KEN) 3:55.41
3000m steeplechase: 🥇 Edmund Serem (KEN) 8:18.23; 🥈 Simon Kiprop Koech (KEN) 8:18.59; 🥉 Leonard Kipkemoi Bett (KEN) 8:21.63
5000m: 🥇 Mathew Kipsang (KEN) 13:23.61; 🥈 Ky Robinson (AUS) 13:24.70; 🥉 Gulveer Singh (IND) 13:24.95
10,000m: 🥇 Ky Robinson (AUS) 27:48.93; 🥈 Gulveer Singh (IND) 27:49.78; 🥉 David Mullarkey (IOM) 27:50.28
110m hurdles (0.4): 🥇 Demario Prince (JAM) 13.17; 🥈 Samuel Bennett (ENG) 13.30; 🥉 Milan Trajkovic (CYP) 13.32
400m hurdles: 🥇 Ezekiel Nathaniel (NGA) 48.47; 🥈 Jake Minshull (ENG) 48.99; 🥉 Assinie Wilson (JAM) 49.22
10,000m race walk: 🥇 Isaac Beacroft (AUS) 38:45.51; 🥈 Stephen Ndangiri Kihu (KEN) 38:46.57; 🥉 Evan Dunfee (CAN) 40:03.39
4x100m: 🥇 Australia 38.07; 🥈 Canada 38.11; 🥉 Nigeria 38.12
High jump: 🥇 Romaine Beckford (JAM) 2.25m; 🥈 Sarvesh Kushare (IND) 2.25m; 🥉 Kimani Jack (ENG) 2.20m
Pole vault: 🥇 Kurtis Marschall (AUS) 5.85m GR; 🥈 Kyle Rademeyer (RSA) 5.70m; 🥉 Owen Heard (ENG) 5.70m
Long jump: 🥇 Tajay Gayle (JAM) 8.15m; 🥈 Murali Sreeshankar (IND) 8.09m; 🥉 Stephen Mackenzie (SCO) 8.08m
Triple jump: 🥇 Jordan Scott (JAM) 16.72m; 🥈 Praveen Chithravel (IND) 16.58m; 🥉 Selva Prabhu (IND) 16.52m
Shot put: 🥇 Chukwuebuka Enekwechi (NGA) 21.07m; 🥈 Tom Walsh (NZL) 21.03m; 🥉 Scott Lincoln (ENG) 20.99m
Discus: 🥇 Matthew Denny (AUS) 67.73m; 🥈 Fedrick Dacres (JAM) 65.10m; 🥉 Lawrence Okoye (ENG) 64.45m
Hammer: 🥇 Ethan Katzberg (CAN) 80.97m GR; 🥈 Iosif Kesidis (CYP) 76.97m; 🥉 Rowan Hamilton (CAN) 75.36m
Javelin: 🥇 Rumesh Tharanga (LKA) 89.75m; 🥈 Neeraj Chopra (IND) 85.83m; 🥉 Yashvir Singh (IND) 85.41m
Decathlon: 🥇 Lindon Victor (GRN) 8096; 🥈 Damian Warner (CAN) 8036; 🥉 Tejaswin Shankar (IND) 7976
100m T12 (2.1): 🥇 Zach Shaw (ENG) 10.89; 🥈 Masala Makatu (RSA) 11.04; 🥉 George Quarcoo (CAN) 11.06
100m T38 (0.2): 🥇 Thomas Young (ENG) 11.11 GR; 🥈 Ullrich Muller (AUS) 11.19; 🥉 Zach Gingras (CAN) 11.55
100m T47 (2.0): 🥇 Dilip Gavit (IND) 10.71 GR; 🥈 Mohammed Basil (IND) 10.83; 🥉 Kevin Santos (ENG) 10.85
1500m T20: 🥇 Ben Sandilands (SCO) 3:57.25 SB; 🥈 Michael Barber (CAN) 4:01.84; 🥉 Steven Bryce (SCO) 4:02.40 SB
1500m T54: 🥇 Nathan Maguire (ENG) 3:17.65; 🥈 Daniel Sidbury (ENG) 3:18.31; 🥉 Sam Rizzo (AUS) 3:18.61
Long jump T20: 🥇 Abdul Latif Romly (MYS) 7.17m; 🥈 Noah Vucsics (CAN) 6.66m; 🥉 Eljoe Gotuoh (MYS) 6.51m
Shot put F57: 🥇 Soman Rana (IND) 13.40m; 🥈 Shubham Juyal (IND) 13.28m; 🥉 Cedric Lekezo Azamdzi (CMR) 12.57m
Discus F44: 🥇 Aled Davies (WAL) 48.38m; 🥈 Palitha Halgahawela (LKA) 46.84m; 🥉 Akeem Stewart (TTO) 56.82m
WOMEN
100m (1.0): 🥇 Zoe Hobbs (NZL) 10.93 AR; 🥈 Amy Hunt (ENG) 10.98; 🥉 Torrie Lewis (AUS) 10.99 NR
200m (1.7): 🥇 Adaejah Hodge (VGB) 22.07; 🥈 Shaniqua Bascombe (TTO) 22.35; 🥉 Alana Reid (JAM) 22.56
400m: 🥇 Dejanea Oakley (JAM) 50.21; 🥈 Sada Williams (BRB) 50.99; 🥉 Ella Onojuvwevwo (NGA) 51.00
800m: 🥇 Georgia Hunter Bell (ENG) 1:59.51; 🥈 Lilian Odira (KEN) 2:00.58; 🥉 Sarah Billings (AUS) 2:00.61
Mile: 🥇 Abbey Caldwell (AUS) 4:39.31; 🥈 Jessica Hull (AUS) 4:39.86; 🥉 Claudia Hollingsworth (AUS) 4:40.20
3000m steeplechase: 🥇 Faith Cherotich (KEN) 9:01.76 GR; 🥈 Elise Thorner (ENG) 9:05.45; 🥉 Peruth Chemutai (UGA) 9:09.96
5000m: 🥇 Rose Davies (AUS) 14:44.53; 🥈 Jessica Hull (AUS) 14:45.01; 🥉 Megan Keith (SCO) 14:49.10
10,000m: 🥇 Rose Davies (AUS) 31:39.32; 🥈 Diana Wanza (KEN) 31:50.13; 🥉 Florence Niyonkuru (RWA) 31:55.47
100m hurdles (2.5): 🥇 Devynne Charlton (BAH) 12.33; 🥈 Megan Simmonds (JAM) 12.41; 🥉 Tobi Amusan (NGA) 12.60
400m hurdles: 🥇 Sanique Walker (JAM) 54.00; 🥈 Emily Newnham (ENG) 54.04; 🥉 Savannah Sutherland (CAN) 54.16
10,000m race walk: 🥇 Jemima Montag (AUS) 42:13.40; 🥈 Elizabeth McMillen (AUS) 42:39.87; 🥉 Rebecca Henderson (AUS) 43:27.46
4x100m: 🥇 Jamaica 42.65; 🥈 Canada 42.76; 🥉 Trinidad & Tobago 43.07
Mixed 4x400m: 🥇 Jamaica 3:10.97; 🥈 England 3:11.58; 🥉 Nigeria 3:12.85
High jump: 🥇 Eleanor Patterson (AUS) 1.96m =GR; 🥈 Nicola Olyslagers (AUS) 1.93m; 🥉 Temitope Adeshina (NGA) 1.90m
Pole vault: 🥇 Eliza McCartney (NZL) 4.65m; 🥈 Nina Kennedy (AUS) 4.65m; 🥉 Imogen Ayris (NZL) 4.55m
Long jump: 🥇 Jazmin Sawyers (ENG) 6.93m; 🥈 Ruth Usoro (NIG) 6.87m; 🥉 Brooke Buschkuehl (AUS) 6.80m
Triple jump: 🥇 Thea LaFond (DMA) 14.60m; 🥈 Ackelia Smith (JAM) 14.04m; 🥉 Shantae Foreman (JAM) 13.96m
Shot put: 🥇 Sarah Mitton (CAN) 19.88m; 🥈 Jessica Oji (NIG) 17.87m; 🥉 Lloydricia Cameron (JAM) 17.87m
Discus: 🥇 Samantha Hall (JAM) 61.66m; 🥈 Julia Tunks (CAN) 60.67m; 🥉 Seema Kaliramna (IND) 58.65m
Hammer: 🥇 Camryn Rogers (CAN) 74.91m GR; 🥈 Lauren Bruce (NZL) 69.82m; 🥉 Lara Roberts (AUS) 68.05m
Javelin: 🥇 Mackenzie Little (AUS) 61.88m; 🥈 Tori Moorby (NZL) 60.04m; 🥉 Irene Jepkemboi (KEN) 57.85m
Heptathlon: 🥇 Kate O'Connor (NIR) 6569; 🥈 Jade O'Dowda (ENG) 6278; 🥉 Tori West (AUS) 6104
100m T38 (1.0): 🥇 Sophie Hahn (ENG) 12.79; 🥈 Olivia Breen (WAL) 12.86; 🥉 Maddie Down (ENG) 12.86
100m T47 (1.7): 🥇 Sheriauna Haase (CAN) 12.23; 🥈 Chloe Dunbar (CAN) 12.33; 🥉 Anna Grimaldi (NZL) 12.46
200m T38 (1.3): 🥇 Rhiannon Clarke (AUS) 26.92; 🥈 Sophie Hahn (ENG) 27.53; 🥉 Briseis Brittain (AUS) 27.66
400m T54: 🥇 Melanie Woods (SCO) 56.43; 🥈 Noemi Alphonse (MUS) 57.89; 🥉 Jessica Cooper Lewis (BMU) 59.31
1500m T54: 🥇 Melanie Woods (SCO) 3:32.20 GR; 🥈 Noemi Alphonse (MUS) 3:32.98; 🥉 Eliza Ault-Connell (AUS) 3:40.84
Long jump T38: 🥇 Olivia Breen (WAL) 5.09m; 🥈 Layla Sharp (AUS) 5.06m GR, AR; 🥉 Ayla Kowalczyk (AUS) 4.71m
Shot put F57: 🥇 Sharmila Dhankar (IND) 9.81m; 🥈 Zinabu Issah (GHA) 8.65m; 🥉 Shilpa Shyla (IND) 7.26m
Discus F44: 🥇 Goodness Nwachukwu (NGA) 39.66m WR; 🥈 Funmi Oduwaiye (WAL) 38.52m; 🥉 Bree Cronin (WAL) 36.00m