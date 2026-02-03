Ben Dijkstra returns to the roads with a win at the Alsager 5

Triathlete enjoys victory in Stoke-on-Trent as we bring you a round-up from road, multi-terrain and fell races from around the UK.

ALSAGER 5, Stoke-on-Trent, Staffordshire

Ben Dijkstra returned to straight road running after five years away competing at the top level of World Triathlon.

The Leicester Coritanian, a former English Schools cross-country champion and AW cover star, won here in 24:28, a minute clear of Ciaran Ferris.

The 27-year-old Dijkstra’s best on the World Triathlon Series in 2025 was a couple of eighth placings to conform his position in the top flight of his sport.

Previously, Dijkstra ran for Great Britain’s juniors in the 2017 European Championships before focusing on triathlon.

Overall: 1 B Dijkstra (Leic C) 24:28; 2 C Ferris (Stoke) 25:27; 3 C Gidlow (Stoke, M45) 25:35; 4 J Thomas (Stoke) 25:47

M50: 1 J Arnold (Stoke) 26:57

M60: 1 R Evans (Alt) 30:27; 2 M Saggers (Newc St) 30:58

M65: 1 M Eustace (C&S) 30:45

M70: 1 P Hough (Shrop) 33:59

Women: 1 K Latham (Nant, W40) 28:25; 2 A Hollingworth (Newc St, W40) 29:05; 3 G Stanfield (Trenth) 29:16

W50: 1 C West 31:53

W55: 1 J Stanfield (Trenth) 31:56

W60: 1 C Higgs (Trenth) 35:00

CHICHESTER 10km, inc BMAF CHAMPIONSHIPS, West Sussex, February 1

Hercules Wimbledon’s Charlie Sanderson won overall in 30:07 as City of Leeds John Beattie was the first M40 home in 30:19.

It was only around two months since the 2025 British Masters 10km Championship had been staged so some runners could have been forgiven for a sense of Championship fatigue.

Nevertheless, many of the usual Masters’ championship contenders toed the line, as Will Green and Mark Symes were M50 and M55 winners.

Further Down David Williams took the M60 prize whilst Rock Musician Peter Giles was again an M80 winner.

The women’s race saw Naomi Taschimowitz take the line first in 32:35 and also add the W35 first prize, nearly a minute clewar of Kate Estlea-Morris.

First W40 home was Lauren Reen a minute further back in 34:46 whilst, further down the field, there was another British best for W55 Karima Harris.

The Highgate Harrier took 16 seconds off her time set last September in Westminster with a new age group mark of 35:54.

Harris said: “I had a great run and I enjoyed running on the motor racing track.”

Further down in that W55 age group the highly experienced pair of Arena 80 runners Julie Briggs and Caroline Hoyte followed in 37:41 and 40:05, despite missing much of the last few years of competitions.

Overall: 1 C Sandison (HW) 30:07; 2 J Beattie (Leeds, M40) 30;19; 3 J Woods (Worth) 30:36; 4 J Burgess (Lewes) 30:42; 5 R Hoyte (Phoe) 30:47; 6 R James (Soton ) 31:04; 7 A Green (Holl Sp) 31:06; 8 M Hudson (S&D, U20) 31:09; 9 B Tyler (M&M) 31;12; 10 C O’Neill (Soton ) 31:23

M40: 2 A Jones (Ports) 31:35; 3 J Hutchins (Wok) 31:43

M45: 1 D Lipscombe (E&E) 24:15

M50: 1 W Green (Serp) 31:58; 2 J Lawler (Bed C) 33:15; 3 S Cooper (AFD) 35:01

M55: 1 M Symes (AFD) 34:31; 2 J Allan (Alnw) 35:51; 3 B Dolman (B’mth) 36:00

M60: 1 D Williams (G&G) 36:13; 2 K Myazaki (AFD) 38:37

M65: 1 D Warren 37:06; 2 E Sotham (Abing) 37:07

M70: 1 J Haynes (B Stort) 40:07

M75: 1 M Davies 46:39

M80: 1 P Giles (HW) 49:06

U17: 1 F Lumber-Fry (E’brne) 31:55

Women: 1 N Taschimowitz (SB, W35) 32:33; 2 K Estlea-Morris (AFD) 33:25; 3 L Reed (Hav’g, W40) 34:46; 4 G Baker (Hast) 35:10; 5 S Winstone (Soton, W35) 35:40; 6 K Bingle (AFD) 35:44

W40: 1 R Hillman (Lewes) 37:17; 3 M Kowal 37:24

W45: 1 K Edwards (Leam) 35:47; 2 N Densley (G&G) 37:44; 3 L Ebbs (Rei P) 37:53

W50: 1 M James (S Lon) 37:46; 2 N Sturzaker (Herne H) 38:06; 3 S Rushforth (Phoe) 38:37

W55: 1 K Harris (High) 35:54; 2 J Briggs (Area) 37:31; 3 C Hoyte (Arena) 40:05

W60: 1 S Harrison (G&G) 44:33; 2 C Wood (Arena) 44:45; 3 R Baker (Camb H) 45:20

W65: 1 M Williamson 42:54; 2 G Kinloch (Burnden Rd) 46:33; 3 M Grace (Sodbury &Y) 46:48

W70: 1 H Dean (Chich R) 46:48

DEWSBURY 10km, West Yorkshire, February 1

Salford’s Harry Johnson had a comfortable men’s race victory but it was close at the front of the women’s race when Midland fourth placer and Lincolnshire Champion Pat Jackman won by less than a tick in 33:24.

It was a personal best for the 34-year-old whilst Heather Townsend’s 33:24 was also just a new mark for the Leeds W35. W40 Laura Hesketh was only nine seconds down in third.

Overall: 1 H Johnson (Salf) 30:05; 2 G Chalmers (Leeds) 30:28; 3 C tzelis (Ilk) 30:32; 4 J Moores (Salf) 30:33; 5 J Cummings (Ilk) 30:35; 6 R Scott (R&Z) 30:44

M40: 1 B Jarvis (Holmf) 31:54

M45: 1 J Parapia (Otley) 32:26

M50: 1 C Newton (Northoram) 33:08; 2 P Badger (Donc) 34:09; 3 M Collier (Salf) 34:36

M55: 1 W Pearson (Elvet) 35:04; 2 P Wilson (Northoram) 36:58

M60: 1 D West (H’gate) 37:31

M65: 1 M Hall (Ilk) 38:20

Women: 1 P Jackman (Newark) 33:24; 2 H Townsend (Leeds, W35) 33:24; 3 L Hesketh (CleM, W40) 33:33; 4 D Corradi (Leeds) 34:00; 5 K Brown (Otley) 34:15; 6 K Skinner (Off Couch, W40) 34:23; 7 K Ballantyne-Chalmers (Leeds) 34:41; 8 R Friend (Leeds, W35) 35:09; 9 L Thompson (York, W35) 35:26; 10 E Bell (Leeds, W35) 35:38

W45: 1 D Ellis (H’gate) 35:40

W50: 1 J Jones (Holmf) 37:54; 2 F Davies (Barns) 38:23; 3 D Foster (T’dsle) 38:42

W55: 1 A Spencer (Vall St) 40:43

GREAT BENTLEY HALF-MARATHON, Essex, January 1

Overall: 1 C Berry (1 per cent) 70:10; 2 K Bowling (Col H) 70:31

M60: 1 C Ridley (Col H) 81:13

Women: 1 N Funnell (S’field) 81:11

NEWQUAY 10km, Cornwall, February 1

As Peter Le Grice won overall in 30:39 there was a personal best 34:29 for Tamara Beach.

Overall: 1 P Le Grice (Corn) 30:39; 2 F Fielding (Corn) 31;13

Women: 1 T Beach (Corn) 34:29; 2 S Hutton (Corn) 36:00

RYDE 10, Isle of Wight, February 1

Overall: 1 C Newnham (Ryde) 53:57; 2 J Price (Vectis) 54:04; 3 J Wade (Ryde) 55:22

M50: 1 D Furmidge (Ryde) 58:54

M55: 1 M Morris (Rane) 61:32

Women: 1 R Walsh (Alton) 65:03

VICTORIA PARK HALF-MARATHON & 10km, London, February 1

Ellis Cross and Sarah Astin both had big wins in the half-marathon.

Overall (13.1M): 1 E Cross (AFD) 64:27; 2 F Arentz (Optimal) 68:20

M50: 1 S Winder (E&E) 78:17

Women: 1 S Astin (Belg) 73:56

W55: 1 S Alvarez (Seaf) 90:24; 2 A Angell (Fordy) 98:35

Overall (10km): 1 J Van Den Burg 31:31

Women: 1 F Papagougnot 36:07

W40: 1 M Bagnati (Serp) 36:26

W50: 1 K Sung (M&M) 40:10

WARWICK HALF-MARATHON, February 1

Overall: 1 I Allen (Spa) 69:23; 2 J Manning 71:27; 3 F Knowles (Leam) 71:53

M65: 1 J De Bokx (Dav) 92:10

Women: 1 R Gilworth (Leam) 76:52

W45: 1 S Gibbs 89:38

W50: 1 C Atkinson (Kenil) 94:32

W65: 1 M Stringer (Cobs) 1:42:47

WATFORD HALF-MARATHON, Inc Hertfordshire County Championships, February 1

Overall: 1 M Elbayan (Lut) 70:48; 2 M Kitching (QPH) 70:55

M40: A Tobias (Onions) 72:52

M60: 1 N Rackham (Metros) 84:15; 2 S Townsend (Dac) 87:14

Women: 1 E Hollis (Thame) 81:20; 2 C O’Connor (St Albans) 81:26; 3 F Weddell (St Albans) 81:48

W65: 1 L Hembury (Tring) 1:42:39

X BORDER 10km, Carlisle to Greta Green, Cumbria, February 1

Overall: 1 C Muir 31:57

M60: 1 C Phelan 39:27

Women: 1 R Brown (Border) 34:30

W50: 1 T Medley 39:43; 2 K Metcalf 40:43

LAST FRIDAY OF THE MONTH 5km, Hyde Park, London, January 30

Overall: 1 R Goodman (SB) 15:36

M50: 1 S Coombes (Herne H) 16:43

M60: 1 S Corfield (SoC) 18:33

Women: 1 C O’Connor (St Alb) 17:52

W45: 1 E Antcliffe (Harrow) 19:00

W50: 1 A Farrell (Tun W) 21:03

W55: 1 S McDonald (S Lon) 20:20; 2 A Critchlow (W4H) 20:28; 3 N Cendrowitz (High) 21:26

W60: 1 C Elms (Kent) 18:24; 2 R Hutton (S Lon) 21:18; 3 L Woolhouse (Vets) 21:40; 4 L Thomas (HW) 22:20; 5 C Henery (Norw) 22:41; 6 R Baker (Camb H) 22;45; 7 P Major (S Lon) 23:03

W65: 1 J Clarke (Norw) 24:18

W70: 1 L Compton (Ling) 25:27; 2 A Ellen Bure) 25:32

W75: 1 N Stanford (Serp) 28:33

Multi-terrain

LUMPHANAN DETOX 10km, Lumphanan, February 1

Overall: J Cruickshank (Metro) 32:16

Women: J Donaldson (A’deen) 37:16

W50: V Oldham (Cosmic) 43:54

FORFAR TRAIL HALF MARATHON, Forfar, February 1

Overall: M Drummond (Dund H) 77:56

W50: J Dickson (Fife) 98:09

Fell

CANNOCK CHASE TRIG POINTS, Milford, Stafford, February 1

Overall (16.8M/1640ft): 1 L Gratton (Ruge, M40) 90:53 (rec); 2 H Webb (Dark Pk) 96:31; 3 T Beasley (BRAT) 99:58; 4 J Read (Ruge) 1:44:23; 5 T Bill (TBT) 1:45:39; 6 J Biddle (C&S, M40) 1:49:00

M45: A Evans (Lich) 1:54:36

M50: E Coppinger (Lich) 2:02:31

M55: P Lowe (TBT) 2:04:14

M60: A Soltysik (Chase) 2:05:50

M65: B Elkington (Kenil) 2:48:13

M70: S Alexander (Kenil) 2:48:18

Women: 1 S Gerry (Ruge) 2:05:50; 2 S Morley (Ruge) 2:05:58; 3 L Palmer (Chase, W45) 2:08:02; 4 K Butler (Stoke) 2:10:17

W50: C Beddow (R&R) 2:12:40

W55: Julie Pattyson 2:17:34

DOVEDALE BIG DADDY, Ilam, February 1

Overall (20.4km/1370m): 1 F Grant (Dark Pk) 1:51:41; 2 W Gratton (Dark Pk) 2:08:34; 3 Chris Jones 2:09:33; 4 I Newell (Dark Pk) 2:13:04; 5 S Gunning (Cybi) 2:13:14; 6 M Owens (Penn, M40) 2:15:42

M50: M Nolan (Dark Pk) 2:35:51

M60: K Morgan (Ashb) 2:53:28

TEAM: 1 Dark Pk 7; 2 Penn 60; 3 Ashb 74

Women: 1 C Williams (Sinfin) 2:33:40; 2 J Mosley (Penn) 2:34:46; 3 S Pritchard (Dark Pk) 2:37:39; 4 H Tait (Helm H) 2:38:57

W40: J Fisher (Dark Pk) 3:02:35

W60: J Crowson (Dark Pk) 3:09:23

TEAM: Dark Pk 16

MICKLEDEN STRADDLE, Langsett, February 1

Overall (23km/741m): 1 Tom Evans 99:45; 2 D Haworth (Mat) 1:40:45; 3 P Montgomery (Barns) 1:48:30; 4 O Beilby (Wharf, M40) 1:51:26; 5 J Stubbs (Penn) 1:53:10; 6 E Cowper-Coles (Dark Pk, W) 1:54:10

M50: M Hayes (E Hull) 2:04:05

M60: P Shaw (Mans) 2:25:09

Women: 1 Cowper-Coles 1:54:10; 2 A Haworth (Steel) 2:03:37; 3 H Haigh (Holm, W50) 2:05:05; 4 L Munro-Bennett (Amble) 2:21:32

W60: M Blackhurst (Tod) 2:39:46

LOUGHRIGG SILVERHOWE, Ambleside, February 1

Overall (14km/880m): 1 J Wright (Amble) 71:30; 2 T Watt (Amble) 72:42; 3 G Baker (Amble) 72:49; 4 J Hartley (B Combe) 74:20; 5 Z Knill (Amble) 74:21; 6 S Leckey (Amble) 75:07

M45: B Abdelnoor (Amble) 76:26

M50: M Reedy (Amble) 82:24

M55: R Harper (Amble) 93:49

M60: E Gamble (Kesw) 94:06

M65: G Dawson (Bowl) 98:38

M70: D Kershaw (Amble) 2:10:26

U21: Christopher Brown 89:16

Women: 1 C Lambert (Kesw) 72:10; 2 K Roberts (Helm H) 93:28; 3 K Sandham (Amble, U21) 94:40; 4 R Douglas (Bord) 98:55

W50: B Dyer (Helm H) 1:40:46

W60: R Towe (Amble) 1:59:24

CHARNWOOD HILLS, Anstey, February 1

Overall (13M/1200ft): 1 J Rowe (TVH) 88:49; 2 L Cherry (R&N) 91:52; 3 Andrew Warburton 93:28; 4 A Coley-Maud (Holl Sp) 94:51; 5 T Mahon (W&SV) 97:07; 6 M Hodson (W End) 98:00

M55: M Fenwick (Harb) 98:02

M60: D Pearce (R’hoggs L) 1:50:10

M65: C Hillyer (Wig P) 2:13:45

M70: M Harris (Barr) 2:32:58

TEAM: 1 R&N 33; 2 Herm H 68; 3 Wreake 113

Women: 1 K Jalland (Charn) 1:45:59; 2 M Browne (Wharf) 1:46:32; 3 A Munday (Barr) 1:48:05; 4 Liz Cocks (W50) 1:51:25

W60: L Whitelegg (Desf S) 2:23:30

W65: B Owen (F&K) 2:30:23

TEAM: 1 Charn 22; 2 Wreake 66; 3 Desf S 69

COD BECK CANTER, Ingleby Cross, February 1

Overall (16.5km/573m, age not available): 1 Harry Butterworth 72:20; 2 George Langford 72:44; 3 Don Bateson 72:55; 4 Hugh Watkin 74:57; 5 Tom Levi 75:04; 6 Robert Preston 76:15

Women: 1 Becky Penty 82:54; 2 Rose Mather 87:08; 3 Natalie Greaves 88:14; 4 Sam Harrison 89:29

RUNNERS AND RIDERS, Appletreewick, February 1

Overall (7.6km/271m, runners’ positions only, age under 40 not declared):1 T Bell (N Leeds FR) 32:05; 2 T Mason (Wharf) 32:50; 3 M Boocock (P&B) 34:08; 4 A Osborne (Calder V) 34:51; 5 P Simcock (T JMC, M50) 35:13; 6 C Parkes (P&B) 35:29

Women: 1 K Walshaw (Holm) 36:38; 2 V Wilkinson (Bing) 37:29; 3 L Whitaker (Amble) 39:00; 4 J Lea (N Leeds FR) 40:29

W50: Sarah Bevan 45:15

BLAKE FELL, Kirkland, January 31

Overall (9.5km/429m): 1 T Day (Kesw 40:10; 2 S Holding (Kesw) 40:37; 3 M Jewell (C’land F, U20) 43:18; 4 B Rowley (Kesw, M40) 44:01; 5 W Fox (Nidd V) 44:21; 6 J Howe (Eden) 45:14

M50: P Neild (Bowl) 46:23

M60: P Crompton (C’land F) 55:05

Women: 1 Megan Ray 49:18; 2 S Likeman (C’land F) 49:20; 3 Catherine Evans (Kesw, W40) 52:29; 4 F Kearney (C’land F) 54:42

W50: M Crowley (Amble) 54:57

W60: I Graham (Derw) 61:06