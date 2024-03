Fast times in Tokyo as big names falter and a fast 800m from under-20 athlete Claudia Hollingsworth in Australia highlight our overseas round-up

Tokyo Marathon, Japan, March 3

Benson Kipruto won in 2:02:16 as Eliud Kipchoge could only finish 10th. It was a course record, world lead, Japanese all-comers’ record and moves Kipruto to fifth on the world all-time list.

Sutume Asefa won the women’s race in 2:15:55 which is a Japanese all-comers’ record and world lead and moves to eighth on the world all-time list.

Sifan Hassan suffered the first loss of her career in fourth in 2:18:05 as Betsy Saina, who failed to finish at the US Olympic Marathon Trials, was fifth in a PB 2:19:17.

Men: Mar: 1 Benson Kipruto KEN 2:02:16; 2 Timothy Kiplagat KEN 2:02:55; 3 Vincent Kipkemoi KEN 2:04:18; 4 Hailemariyam Kiros ETH 2:05:43; 5 Tsegaye Getachew ETH 2:06:25; 6 Bethwel Chumba KEN 2:06:26; 7 Haimro Alame ISR 2:06:27; 8 Simon Kariuki KEN 2:06:29; 9 Yusuke Nishiyama 2:06:31; 10 Eliud Kipchoge KEN 2:06:50; 11 Kenya Sonota 2:06:54; 12 Kyohei Hosoya 2:06:55; 13 Shungo Yokota 2:07:25; 14 Shin Kimura 2:07:34; 15 Victor Kiplangat UGA 2:07:44; 16 Bedan Karoki KEN 2:07:59; 17 Yuhei Urano 2:08:21; 18 Kenji Yamamoto 2:08:33; 19 Benard Kimeli KEN 2:08:34; 20 Toshiki Sadakata 2:09:15; 21 Yusuke Tamura 2:09:21; 22 Takashi Ichida 2:10:12; 23 Kazuya Nishiyama 2:10:29; 24 Hiroshi Ichida 2:10:30; 25 Hiromasa Kumahashi 2:10:38; 26 Yugo Kashiwa 2:10:44; 27 Shunya Kikuchi 2:10:50; 28 Kengo Suzuki 2:11:19; 29 Koki Takada 2:11:38; 30 Michael Githae KEN 2:12:03; 31 Ryo Matsumoto 2:12:06; 32 Shuho Dairokuno 2:12:09; 33 Daniel Kitonyi KEN 2:12:22; 34 Yusuke Ogura 2:12:48; 35 Kiyoshi Koga 2:13:35; 36 Yuma Hattori 2:14:03; 37 Jo Fukuda 2:14:44; 38 Masaki Sakuda 2:15:00; 39 Kinya Hashira 2:15:38; 40 Yuji Shibukawa 2:15:40; 41 Shusei Ohashi 2:15:47; 42 Keisuke Hayashi 2:15:48; 43 Cheng Ganyu CHN 2:15:54; 44 Tatsuro Oyazaki 2:15:59; 81 Gregor Yates GBR 2:21:20; 183 James Riggs GBR 2:31:01

Women: Mar: 1 Sutume Asefa ETH 2:15:55; 2 Rosemary Wanjiru KEN 2:16:14; 3 Amane Beriso ETH 2:16:58; 4 Sifan Hassan NED 2:18:05; 5 Betsy Saina USA 2:19:17; 6 Hitomi Niiya 2:21:50; 7 Meseret Abebayahau ETH 2:23:08; 8 Khishigsaikhan Galdabrakh MGL 2:26:32 NR; 9 Tigist Abayechew ETH 2:28:53; 10 Ayumi Morita 2:31:38; 11 Magdalena Shauri TAN 2:32:58; 12 Kasumi Nishihara 2:35:01; 13 Misato Horie 2:35:09; 14 Kaho Nishizawa 2:36:11; 15 Shiho Kaneshige 2:37:27; 16 Tennille Ellis AUS 2:39:40; 17 Meari Oobuchi 2:39:48; 18 Yukie Matsumura 2:40:42; 19 Haruna Takano 2:41:08; 20 Eri Suzuki 2:41:42; 45 Katy Woodward GBR 2:47:07; 68 Rebecca Gentry GBR 2:52:29; 71 Vicky Wright GBR 2:52:37; 86 Lauren Cooper GBR 2:55:38

W55: Sue McDonald GBR 3:08:36

Paris Half-marathon; France, March 3

Joan Chelimo won the women’s race in a Romanian record 66:57 ahead of Kenyan Veronica Loleo (67:45).

Kenya’s Bernard Koech won the men’s race in 60:45 ahead of France’s Mehdi Frere’s 61:15.

Men: HM: 1 Bernard Koech KEN 1:00:45; 2 Mehdi Frere 1:01:15; 3 Jorum Okombo KEN 1:02:02; 4 Emmanuel Roudolff 1:02:11; 5 Donovan Christien 1:02:28; 6 Victor Kipruto Togom KEN 1:04:05; 7 Florian Carvalho 1:04:53; 8 Tanguy Benkritly 1:04:58; 9 Florian Giraud 1:05:10; 10 Jules Robin 1:05:15

Women: HM: 1 Joan Chelimo ROU 1:06:58 NR; 2 Veronica Loleo KEN 1:07:45; 3 Nesphine Jepleting KEN 1:09:11; 4 Fadouwa Ledhem 1:09:59; 5 Manon Trapp 1:10:56

Gate River Run 15km, inc USATF Championships, Jacksonville, Florida, USA, March 2

Rachel Smith won the men’s title in 48:26 from Keira D’Amato (48:30) and Emily Durgin (48:44) while Teshome Mekonen won the men’s race in 42:50 from Hillary Bor (42:54) and Diego Estrada (43:24).

Men: 15km: 1 Teshome Mekonen 42:51; 2 Hillary Bor 42:54; 3 Diego Estrada 43:24; 4 Abbabiya Simbassa 43:29; 5 Daniel Mesfun 44:26; 6 Jacob Thomson 44:45; 7 Shadrack Kipchirchir 44:49; 8 Samuel Chelanga 44:57; 9 Robert Miranda 45:12; 10 Andrew Bowman 45:35

Women: 15km: 1 Rachel Smith 48:26; 2 Keira D’Amato 48:30; 3 Emily Durgin 48:44; 4 Anne Frisbie 49:28

Spanish 10,000m Championships, Gava, Spain, March 2

Men: 10,000: 1 Ilias Fifa 27:53.26; 2 Eduardo Menacho 28:07.37; 3 Fernando Carro 28:20.04

Women: 10,000: 1 Carolina Robles 32:14.43; 2 Isabel Barreiro 32:22.68; 3 Beatriz Álvarez 32:25.78

Canberra, Australia, March 1-2

Exciting prospect Claudia Hollingsworth continued her improvement with an Olympic qualifying performance and third consecutive Australian and area under-20 record of 1:58.81 with Bendere Oboya also clocking the Olympic standard with 1:59.01.

The 18-year-old started the season with a 2:01.60 best set in 2021 when she was just 15 years old.

Men: 100 (1.6): 1 Diu Chun Hei HKG 10.40

400: 1 Luke Van Ratingen 45.57; 2 Alex Beck 45.60; 3 Nicholas Donaldson 45.76; 4 Reece Holder 45.97

800: 1 Peyton Craig 1:45.91; 2 Luke Boyes 1:46.15

1500: 1 Connor Whiteley 3:40.09

3000SC: 1 Edward Trippas 8:32.19

110H (-0.7): 1) Sasha Zhoya FRA 13.50

Women: 100 (0.5): 1) Torrie Lewis 11.31

400: 1) Ellie Beer 52.14

800: 1) Claudia Hollingsworth 1:58.81 AU20R; 2 Bendere Oboya 1:59.01; 3 Sarah Billings 2:00.55; 4 Georgia Griffith 2:00.89

100H (-0.2): 1 Liz Clay 13.09

400H: 1 Sarah Carli 55.37; 2 Marli Wilkinson 56.53

TJ: 1 Kayla Cuba 13.78

HT: 1 Vanessa Sterckendries BEL 68.41

Chinese Race Walking Grand Prix, Taicang, China, March 3

Jun Zhang won the 20km race walk in a 1:17:26 PB with the same time given to Olympic champion Massimo Stano who set an Italian record.

Brazil’s Caio Bonfim was third in a Brazilian record 1:17:44.

Home nation walkers dominated the women’s 20km with Ma Zhenxia winning in a world-leading 1:26:07 ahead of Yang Jiayu (1:26:07) and multiple Olympic and world champion Liu Hong (1:26:47).

Men: 20kmW: 1 Zhang Jun 1:17:26; 2 Massimo Stano ITA 1:17:26 NR; 3 Caio Bonfim BRA 1:17:44 NR; 4 Li Yandong 1:17:47; 5 Wang Zhaozhao 1:17:48; 6 Cui Lihong 1:18:03; 7 Lu Ning 1:18:08; 8 Zhao Xiangfei 1:18:15; 9 Rhydian Cowley AUS 1:18:33; 10 Wen Yongjie 1:18:47; 11 Qian Haifeng 1:18:51; 12 Wang Qin 1:18:52; 13 Li Xingfu 1:18:55; 14 Kyle Swan AUS 1:18:59; 15 Zhang Jiaxu 1:19:15; 16 Chen Tiancai 1:19:55; 17 Bian Tongda 1:19:58; 18 Declan Tingay AUS 1:20:00; 19 Xu Hao 1:20:09; 20 Niu Wenchao 1:20:11; 21 Luo Chao 1:20:14; 22 Zhong Heng 1:20:19; 23 Zhou Yingcheng 1:20:23; 24 Li Kewen 1:20:26; 25 Will Thompson AUS 1:20:34; 26 Wang Kaihua 1:20:40; 27 Marius Žiūkas LTU 1:20:51; 28 Wang Yifeng 1:20:54; 29 Tim Fraser AUS 1:21:01; 30 Zhang Hongliang 1:21:14; 31 Qu Tao 1:21:27; 32 Ding Chang 1:21:28; 33 Li Lin 1:21:39; 34 Chen Hang 1:22:10; 35 Gao Yingchao 1:22:31; 36 Shi Xiukun 1:22:40; 37 Li Feng 1:22:46; 38 Carl Gibbons AUS 1:23:20; 39 Liu Kunlong 1:23:40; 40 Zhang Chengyuan 1:23:41

U20 10kmW: 1 Li Chenjie 39:26; 2 Shi Shengji 39:35; 3 Luo Jiawei 39:42; 4 Ni Zhi 39:44; 5 Wang Jiaqi 39:58; 6 Wang Jiangying 40:01; 7 Yang Yuzhe 40:13; 8 Pu Shiyu 40:19; 9 Song Zhaohe 40:21; 10 Wen Minji 40:28

Women: 20kmW: 1 Ma Zhenxia 1:26:07; 2 Yang Jiayu 1:26:07; 3 Liu Hong 1:26:47; 4 Qieyang Shenjie 1:27:05; 5 Ji Haiying 1:27:19; 6 Peng Li 1:27:26; 7 Yin Lamei 1:27:36; 8 Shi Yuxia 1:27:44; 9 Qiji Zhuoma 1:28:30; 10 Ma Li 1:28:43; 11 Clemence Beretta FRA 1:28:44 NR; 12 Yang Liujing 1:29:20; 13 Yin Hang 1:29:25; 14 Niuzhuo Mayingji 1:29:35; 15 Li Yanhong 1:29:44; 16 Guo Na 1:29:46; 17 Priyanka Goswami IND 1:29:48; 18 Rebecca Henderson AUS 1:29:54; 19 Chen Mengyuan 1:29:59; 20 Wang Na 1:30:49

