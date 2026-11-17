Harry Wakefield, usually at his best in relays, ran his fastest 10 miles by some three minutes to beat two Morpeth rivals in the Cumbrian rain, while Esme Davies retained the women’s title.

BRAMPTON TO CARLISLE 10, Cumbria, November 15

Wind-free conditions but steady rain greeted the runners in this traditional point-to-point course, where times are not counted for record purposes due to the directional nature of the course.

That did not stop Harry Wakefield posting his fastest ever time for the distance when handing out a solid defeat to the Morpeth pair of Chris Coulson and now veteran Carl Avery.

The Salford Harrier’s 47:47 clocking was some three minutes inside his previous time over the distance. He has, until now, made his mark over shorter racing distances, although he did post a fastest stage time in this year’s Welsh Castles Relay over 9.6 miles.

The 37-year-old was fastest in the North of England cross-country relays in Graves Park last month and is always at his best when running for his club in relays.

The women’s race also saw a runaway winner as Border’s Esme Davies won by more than two minutes over Steph Pennycook after a 54:05 clocking, her fastest over the distance.

Davies successfully retained her title here after a 54:27 clocking in 2025, in a race where Pennycook was a close second after winning here in 2024.

Overall (point to point): 1 H Wakefield (Salf) 47:47; 2 C Coulson (Morp) 48:23; 3 C Avery (Morp, M40) 48:55; 4 M Brown (Salf) 49:29; 5 L Taylor (Leeds) 49:33; 6 J Birmingham (Salf) 49:47; 7 S Hancocx (Morp) 49:45; 8 A Baker (W Tempo, M40) 49:51; 9 J Monk (B’burn) 50:08; 10 J Doherty (St Hel, M40) 50:24; 11 A Sayers (Crook) 50:34; 12 G Lowry (Morp) 50:47

M40: 4 T Cornthwaite (Salf) 51:08; 5 J Anderson (NSP) 52:02

M45: 1 M Kearney (Elvet) 54:37

M50: 1 A Wright (PH RC) 54:43; 2 L O’Hare (C’nauld) 54:48

M55: 1 W Pearson (Elvet) 57:44

M60: 1 G Illingworth (Kesw) 61:02

Women: 1 E Davies (Border) 54:05; 2 S Pennycook (Leeds) 56:08; 3 R Brown (Border, W40) 56:16; 4 G Tindall (R4U) 56:41; 5 L Armoush (Leeds, W35) 57:01; 6 H Warburton (Tyne Br) 58:41; 7 H Lawrence (Morp) 58:50; 8 L Rank (Morp) 59:12; 9 E Neil (Eden, W40) 59:20

W50: 1 L Osborn (Kesw) 66:31

W55: 1 L Finlay (Dumf) 62:33

BATTERSEA PARK HALF-MARATHON & 5km, November 15

Overall (13.1M): 1 J Clements-Nash (Herne H) 68:57; 2 J Edgerton (C&C) 69:30

M50: 1 V Makkar (S Lon) 79:02

Women: 1 L Holt (Wilms) 79:18

Overall (5km): 1 M Clark (Norw, U20) 15:00; 2 W Percival (Norw) 15:12; 3 T Clerkin (Herne H, U17) 15:39

Women: 1 H Lewis 17:28

BRIGHTON 10km, East Sussex, November 15

Overall: 1 J Hobbs (B&H) 29:49; 2 C Gibbens (Ton) 29:58; 3 J Moynihan (C&C) 30:01; 4 C Charleston (AFD) 30:35; 5 R Hoyte (Phoe) 30:55; 6 T Doran (AFD) 31:04; 7 M Waddington (Ware) 31:09; 8 C Walker (Ports) 31:11

M40: 1 A Jones (Ports) 31:17; 2 J Connor (B’wood) 31:32

M50: 1 O Gosden (G&G) 34:01; 2 C Compton 34:04; 3 N Tufnell (B&W) 34:24

M55: 1 T Mardall 34:17

M60: 1 A Ridley (Phoe) 35:30; 2 C Ridley (Col H) 37:00

M65: 1 K Myazaki (AFD) 38:57

Women: 1 D Glover (Fram, W35) 33:09; 2 P Law (Strag) 33:33; 3 K Estlea-Morris (AFD) 33:54; 4 M Trafford (Phoe) 34:18; 5 H Dos Santos (Vegan) 34:42; 6 F Weddell (St Alb) 34:52; 7 J Judd (Chelm) 35:15; 8 R Navesey (Ports) 35:23

W40: 1 N Evans (Ton) 37:07

W45: 1 E Leggate (C&C) 36:04

W50: 1 C Coulon 38:10

W55: 1 C Carter (New J) 40:10; 2 C Hoyte (Arena) 41:14

DERBY 10, November 15

Overall: 1 B Draper (NEB) 52:15; 2 J Wragg (Roth) 53:46; 3 T Aldridge (Ruge) 53:52

M45: 1 M Blair (Mansf) 54:35; 2 D Hawley (L Eaton) 54:39

M50: 1 M Ince (BRAT) 55:34

M55: 1 C Nicholl (Derb Tri) 57:45

M60: 1 R Billington (Desf) 63:30

Women: 1 M Robinson (BRAT) 56:20; 2 C Frankland (W End, W35) 57:40; 3 R Doherty (Higham, W35) 61:57

W50: 1 N Neville (Steel) 68:15

FULHAM 10km, London, November 15

After setting a personal best 31:37 in Jarrow last month, Canadian Olympian Gabriela DeBuis-Stafford won again on the roads, this time in 31:52.

Behind, it was Herne Hill’s World Championship middle-distance representative, Katie Snowdon, who took second in 32:04, in her first outing over a longer road distance than hitherto.

In third, Grace Baker continued her comeback to the top table with a massive 32:44 personal best, just a week after winning a Sussex League race.

For the men, it was Denis Kiplagat who comfortably headed Jonathan Escalante-Phillips when winning in 29:14.

Overall: 1 D Kiplagat (KEN) 29:14; 2 J Escalante-Phillips (C&C) 29:43; 3 I Crowe-Wright (B&H) 29:45; 4 D Evans (SB) 29:47; 5 S Jamaal (Lon H) 29:47; 6 J Cornish (HW) 29:49; 7 H Bell (Herne H) 30:02; 8 T Lefroy (B&W) 30:17; 9 K Wilkinson (Kent, M40) 30:29; 10 J Collier (Kent) 30:33; 11 F Conway (Orion) 30:33; 12 S Stevens (Norw) 30:35

M50: 1 W Green (Serp) 31:49

Women: 1 G Debuis-Stafford (CAN) 31:52; 2 K Snowdon (Herne H) 32:04; 3 G Baker (Hast) 32:44; 4 M Gadsby (Norw) 33:20; 5 M Stewartov (CZE) 33:48; 6 E Fennelly (Belg) 33:57; 7 R Weston (Inv EK) 33:58; 8 Maddie Jordan-Lee (AFD) 34:18; 9 I Sweir (TVH) 34:22; 10 H Archer (C&C) 34:22

W45: 1 L Bailey (Strag) 35:39

GOSPORT HALF-MARATHON, Hampshire, November 15

Overall: 1 D Hawkins (Newb) 69:27; 2 R Weston (Guern) 69:56; 3 J Baker (Chich R, M45) 72:32

M50: 1 J Isherwood (Fareham) 78:19

M60: 1 K Gale (Denm) 84:00

M65: 1 D Esposito (Mid M) 89:33

M70: 1 M Hargreaves (Ports) 97:31

Women: 1 L May (Farn R) 84:41

W50: 1 V Sesto (N For) 88:53

W55: 1 A Martin 94:05

WIMBORNE 10, Dorset, November 15

Overall: 1 J Cole (B’mth) 52:38; 2 T Corbin (Poole) 54:23

M50: 1 B Underwood (Poole) 55:11

M70: 1 H Murray (Purb) 72:32

Women: 1 M Johnson (Eg H) 60:56

YORK 5km SERIES, North Yorkshire, November 13

Overall: 1 J Dagar (Leeds) 14:35; 2 L Davis (W Tempo) 14:41; 3 B Hodgson (B’ham) 14:49; 4 C Gateley (Hali, U20) 14:54; 5 J Largey (Darl) 14:55; 6 F Friedersdorf (Leic C, U20) 14:57; 7 A Robson (H’gate, U18) 14:58; 8 B Marr (Morp) 15:00

M40: 1 B Jarvis (Holmf) 15:21

M45: 1 W Singleton (Barns) 15:51

M50: 1 C Jones (R&Z) 16:38

U18: 2 T Matthews (H’gate) 15:02

Women: 1 N Drakeford (Barns) 16:59

W60: 1 D Broom (Peni) 21:32

FRASERBURGH HALF-MARATHON, Fraserburgh, November 15

Women: 1 Margarita Radeva 81:15; 2 C Cook (Metro) 86:39

W40: G Horne (Metro) 89:48

W50: Marie Baxter 98:25

Multi-terrain

FOXTRAIL SERIES, November 14

Overall (13km): 1 A Fraser (NBR, M40) 46:41; 2 N Trowell (NBR, M40) 48:28; 3 E Mullen (Vanity) 48:59

M50: Keith Froude 51:50

M60: R Peppiette (NBR) 56:13

M70: Michael Hurst 59:32

U20: Freddy Fendick 51:47

Women: 1 Erin McFadden 55:29; 2 Mia Lutsch (W40) 55:53; 3 N Hyland (Triw Ed) 57:48

W50: Seona Burnett 61:47

W60: A Binns (Lass) 76:25

GLENTRESS TRAIL HALF-MARATHON, Peebles, November 14

Overall: 1 R Boswood (C’thy) 86:25; 2 Jamie Brogan 98:06; 3 D Carter-Brown (Moorf, M40) 98:16

M50: G Walker (Harm) 1:44:37

M60: J Duffy (Shett) 1:56:41

Women: 1 Isla Cubitt 1:42:23; 2 Rachel Normand 1:47:03; 3 Kim Brechin 1:57:46

W40: L Turner (Edin RW) 2:12:43

W50: H Carswell (Giff N) 2:14:45

W60: Jacqui Donaldson 2:30:31

Fell

DAVE SHINN MEMORIAL ARNSIDE KNOTT, Far Arnside, November 15

Overall (6M/1093ft): 1 W Barton (Amble) 35:54; 2 M Heppenstall (Barl) 36:04; 3 M Briggs (Helm H) 36:33; 4 W Weatherhall (Amble) 36:59; 5 Gareth Winter 37:02; 6 J Hartley (B Combe) 37:41

M40: I Thompson (Helm H) 41:00

M45: J Parsons (Helm H) 43:20

M65: D Griffin (Helm H) 46:30

M70: N Hewitt (Bowl) 56:03

M75: J Taylor (Bowl) 63:14

Women: 1 R Woodhams (Kend) 42:12; 2 S Taylor (Helm H, W45) 43:36; 3 L Mitchell (Helm H) 44:03; 4 K Moore (B Combe) 46:42

PENMAENMAWR, Gwynedd, November 14

Overall (16.1km/594m): 1 C Larkin (N’land F) 69:20; 2 G Roberts (Calder V, M40) 70:47; 3 S Edwards (Eryri) 74:42; 4 T Evans (Meirion, M40) 79:00; 5 A Evans (Denbigh) 81:32; 6 J Brown (Buck, M50) 84:48

M60: T Hall (Eryri) 94:39

M65: G Dawson (Bowl) 96:03

M70: Derek Weaver 1:48:47

Women: 1 J Roberts (GOG TC, W45) 88:02; 2 Becky Hill 90:26; 3 B Shircore (Eryri) 90:47; 4 R Probert (Mynydd D, W55) 90:51

W60: J Scarf (Tod) 1:59:29

W65: K Ayres (Amble) 2:00:26