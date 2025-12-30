2026 track and field fixtures calendar

Top athletics events in the UK and around the world in the next year.
10 Jan – World Cross Country Championships, Tallahassee
11 Jan – Houston Marathon and Half Marathon
11 Jan – 10km Valencia Ibercaja
16 Jan – Doha Marathon by Ooredoo
24 Jan – South of England Cross Country Champs, Beckenham Place Park
24 Jan – New Balance Indoor Grand Prix, Boston
24 Jan – Midland Counties Cross Country Champs, Mallory Park, Leicester
24 Jan – Northern Cross Country Champs, Pontefract
01 Feb – Millrose Games, New York
01 Feb – Dubai Marathon
06 Feb – World Indoor Tour Gold, Madrid
03 Feb – Czech Indoor Gala, Ostrava
07 Feb – England U20, U17 and U15 Indoor Champs, Sheffield
07 Feb – London Cross Challenge, Parliament Hill
08 Feb – INIT Indoor Meeting, Karlsruhe
11 Feb – Belgrade Indoor Meeting
13 Feb – BUCS Indoor Champs, Sheffield
14 Feb – Novuna UK Athletics Indoor Championships, Birmingham
14 Feb – Ras Al Khaimah Half Marathon
15 Feb – Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks
15 Feb – Zurich Maratón de Sevilla
19 Feb – Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophee EDF, Lievin
21 Feb – English National Cross Cross Country Championships, Sedgefield
21 Feb – Lindsays Scottish Cross Country Championships, Falkirk
22 Feb – ORLEN Copernicus Cup, Torun
22 Feb – Napoli City Half
01 Mar – Tokyo Marathon
07 Mar – UK Inter-Counties Championships, Nottingham
08 Mar – EDP Lisbon Half Marathon
14 Mar – English Schools Cross Country Champs, Sefton Park, Liverpool
14 Mar – European Throwing Cup, Nicosia
15 Mar – Zurich Marató de Barcelona
20 Mar – World Indoor Championships, Torun
21 Mar – SIAB Schools Cross Country International, Bangor, Wales
28 Mar – Maurie Plant Meet, Melbourne
29 Mar – Generali Berlin Half Marathon
11 Apr – ERRA 12-stage Road Relays, Sutton Park
12 Apr – Brighton Marathon
19 Apr – WMRA World Cup, São Brás Cross
20 Apr – Boston Marathon
24 Apr – Kip Keino Classic, Nairobi
25 Apr – Mini London Marathon
26 Apr – TCS London Marathon
03 May – Prague International Marathon
04 May – Bannister Miles, Oxford
07 May – Transvulcania
08 May – Doha Diamond League
09 May – The Belfast Classic
10 May – Great Bristol Run
16 May – Rimi Riga Marathon, Latvia
16 May – Shanghai Diamond League
16 May – British Milers Club Grand Prix, Manchester
23 May – Xiamen Diamond League
23 May – European 10,000m Cup, La Spezia
29 May – Irina Szewinska Memorial, Bydgoszcz
30 May – Götzis Hypo-Meeting, Austria
30 May – British Milers Club Grand Prix, Birmingham
31 May – Rabat Diamond League
31 May – AJ Bell Great Manchester Run
03 Jun – Paavo Nurmi Games, Turku
04 Jun – Rome Diamond League
05 Jun – European Off-Road Running Champs, Ljubljana-Kamnik
06 Jun – USATF New York Grand Prix, Icahn Stadium
07 Jun – Stockholm Diamond League
10 Jun – Oslo Diamond League
13 Jun – British Milers Club Grand Prix, Loughborough
14 Jun – USATF LA Grand Prix
16 Jun – Ostrava Golden Spike
19 Jun – Broken Arrow, United States
20 Jun – Novuna UK Athletics Champs, Birmingham
21 Jun – FBK Games, Hengelo
26 Jun – Paris Diamond League
28 Jun – Boris Hanžeković Memorial, Zagreb
04 Jul – Eugene Diamond League
05 Jul – Grossglockner Mountain Run
10 Jul – Monaco Diamond League
11 Jul – British Milers Club Grand Prix, Watford
14 Jul – Gyulai István Memorial, Budapest
16 Jul – European Under-18 Champs, Rieti
18 Jul – Vauban Mountain Trail
18 Jul – London Diamond League
23 Jul – Glasgow Commonwealth Games (athletics July 27-Aug 1)
05 Aug – World Under-20 Championships, Oregon
08 Aug – British Milers Club Grand Prix, Bury
08 Aug – Sierre-Zinal
10 Aug – European Championships, Birmingham
21 Aug – Lausanne Diamond League
23 Aug – Silesia Diamond League
27 Aug – Zurich Diamond League
30 Aug – Sydney Marathon
04 Sep – Diamond League final, Brussels
05 Sep – Vertical Nasego and Trofeo Nasego
05 Sep – The Monument Mile Classic, Stirling
11 Sep – World Athletics Ultimate Champs, Budapest
13 Sep – AJ Bell Great North Run
19 Sep – Maraton Trzech Jezior, Poland
27 Sep – Berlin Marathon
10 Oct – WMRA World Cup finals, Défi des Couleurs, Canada
11 Oct – Chicago Marathon
18 Oct – Great South Run
01 Nov – New York City Marathon
13 Dec – European Cross Country Championships, Belgrade
