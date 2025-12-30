Share

AW News Meetings 2026 track and field fixtures calendar

Published: 30th December, 2025
Updated: 27th December, 2025
BY Athletics Weekly

Top athletics events in the UK and around the world in the next year.

10 Jan – World Cross Country Championships, Tallahassee

11 Jan – Houston Marathon and Half Marathon

11 Jan – 10km Valencia Ibercaja

16 Jan – Doha Marathon by Ooredoo

24 Jan – South of England Cross Country Champs, Beckenham Place Park

24 Jan – New Balance Indoor Grand Prix, Boston

24 Jan – Midland Counties Cross Country Champs, Mallory Park, Leicester

24 Jan – Northern Cross Country Champs, Pontefract

01 Feb – Millrose Games, New York

01 Feb – Dubai Marathon

06 Feb – World Indoor Tour Gold, Madrid

03 Feb – Czech Indoor Gala, Ostrava

07 Feb – England U20, U17 and U15 Indoor Champs, Sheffield

07 Feb – London Cross Challenge, Parliament Hill

Abbie Donnelly (James Rhodes)

08 Feb – INIT Indoor Meeting, Karlsruhe

11 Feb – Belgrade Indoor Meeting

13 Feb – BUCS Indoor Champs, Sheffield

14 Feb – Novuna UK Athletics Indoor Championships, Birmingham

14 Feb – Ras Al Khaimah Half Marathon

15 Feb – Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks

15 Feb – Zurich Maratón de Sevilla

19 Feb – Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophee EDF, Lievin

21 Feb – English National Cross Cross Country Championships, Sedgefield

21 Feb – Lindsays Scottish Cross Country Championships, Falkirk

22 Feb – ORLEN Copernicus Cup, Torun

22 Feb – Napoli City Half

01 Mar – Tokyo Marathon

07 Mar – UK Inter-Counties Championships, Nottingham

08 Mar – EDP Lisbon Half Marathon

14 Mar – English Schools Cross Country Champs, Sefton Park, Liverpool

(David Hewitson)

14 Mar – European Throwing Cup, Nicosia

15 Mar – Zurich Marató de Barcelona

20 Mar – World Indoor Championships, Torun

21 Mar – SIAB Schools Cross Country International, Bangor, Wales

28 Mar – Maurie Plant Meet, Melbourne

29 Mar – Generali Berlin Half Marathon

11 Apr – ERRA 12-stage Road Relays, Sutton Park

12 Apr – Brighton Marathon

19 Apr – WMRA World Cup, São Brás Cross

20 Apr – Boston Marathon

24 Apr – Kip Keino Classic, Nairobi

25 Apr – Mini London Marathon

26 Apr – TCS London Marathon

(London Marathon Events)

03 May – Prague International Marathon

04 May – Bannister Miles, Oxford

07 May – Transvulcania

08 May – Doha Diamond League

09 May – The Belfast Classic

10 May – Great Bristol Run

16 May – Rimi Riga Marathon, Latvia

16 May – Shanghai Diamond League

16 May – British Milers Club Grand Prix, Manchester

23 May – Xiamen Diamond League

23 May – European 10,000m Cup, La Spezia

29 May – Irina Szewinska Memorial, Bydgoszcz

30 May – Götzis Hypo-Meeting, Austria

Götzis Hypomeeting

30 May – British Milers Club Grand Prix, Birmingham

31 May – Rabat Diamond League

31 May – AJ Bell Great Manchester Run

03 Jun – Paavo Nurmi Games, Turku

04 Jun – Rome Diamond League

05 Jun – European Off-Road Running Champs, Ljubljana-Kamnik

06 Jun – USATF New York Grand Prix, Icahn Stadium

07 Jun – Stockholm Diamond League

10 Jun – Oslo Diamond League

13 Jun – British Milers Club Grand Prix, Loughborough

14 Jun – USATF LA Grand Prix

16 Jun – Ostrava Golden Spike

19 Jun – Broken Arrow, United States

20 Jun – Novuna UK Athletics Champs, Birmingham

21 Jun – FBK Games, Hengelo

26 Jun – Paris Diamond League

Djamel Sedjati holds off Emmanuel Wanyonyi (right) and Gabriel Tual (right) (Getty)

28 Jun – Boris Hanžeković Memorial, Zagreb

04 Jul – Eugene Diamond League

05 Jul – Grossglockner Mountain Run

10 Jul – Monaco Diamond League

11 Jul – British Milers Club Grand Prix, Watford

14 Jul – Gyulai István Memorial, Budapest

16 Jul – European Under-18 Champs, Rieti

18 Jul – Vauban Mountain Trail

18 Jul – London Diamond League

23 Jul – Glasgow Commonwealth Games (athletics July 27-Aug 1)

05 Aug – World Under-20 Championships, Oregon

08 Aug – British Milers Club Grand Prix, Bury

08 Aug – Sierre-Zinal

10 Aug – European Championships, Birmingham

Mattia Furlani (Getty)

21 Aug – Lausanne Diamond League

23 Aug – Silesia Diamond League

27 Aug – Zurich Diamond League

30 Aug – Sydney Marathon

04 Sep – Diamond League final, Brussels

05 Sep – Vertical Nasego and Trofeo Nasego

05 Sep – The Monument Mile Classic, Stirling

11 Sep – World Athletics Ultimate Champs, Budapest

13 Sep – AJ Bell Great North Run

(Great North Run)

19 Sep – Maraton Trzech Jezior, Poland

27 Sep – Berlin Marathon

10 Oct – WMRA World Cup finals, Défi des Couleurs, Canada

11 Oct – Chicago Marathon

18 Oct – Great South Run

01 Nov – New York City Marathon

13 Dec – European Cross Country Championships, Belgrade

See the January 2026 issue of AW magazine for more fixtures listings in our ultimate guide to the track and field year

