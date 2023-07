Eugene hosts world’s top national championships with its usual high quality and shocks while Shericka Jackson impresses in Kingston

US Championships, Eugene, USA, July 6-9

World 400m hurdles record-holder Sydney McLaughlin-Levrone won the 400m title in a world lead and PB 48.74, a US Championships record.

It moves her to 10th on the world all-time list and was just 0.04 outside Sanya Richards-Ross’ US record as Britton Wilson (49.79) and Talitha Diggs (49.93) completed the top three.

Former world champion and mother-of-three Nia Ali won the 100m hurdles in 12.37 for the second fastest time of her career as she defeated former world record-holder Keni Harrison (12.42) with Masai Russell (12.46) edging Alaysha Johnson (12.46) by just 0.002 – 12.458 to 12.460.

Gabby Thomas ran an impressive 21.60/-0.4 to win the 200m for the sixth fastest time in history, well clear of Sha’Carri Richardson (21.94) and Kayla White (22.01) who also ran PB’s and confirmed their spots for Budapest.

Richardson had earlier won the 100m in 10.82/0.7 after a 10.75/0.7 heat.

Olympic silver medallist Rai Benjamin ran his fastest 400m hurdles since Tokyo with 46.62, the fifth fastest time ever recorded.

Cravont Charleston created a shock as he won the 100m in 9.95/0.1 just ahead of Christian Coleman (9.96) and Noah Lyles (10.00).

The 800m races were won by Nia Akins (1:59.50) and Bryce Hoppel (1:46.20).

In McLaughlin-Levrone’s absence Shamier Little (53.34) won the 400m hurdles.

Abdihamid Nur (13:24.37) won the 5000m courtesy of a 2:21 final kilometre.

Erriyon Knighton (19.74/-0.1) won the men’s 200m.

With Grant Holloway not contesting the final as he had a wildcard, Daniel Roberts (13.04/-0.2) defeated new star of Cordell Tinch (13.07) and Freddie Crittenden (13.23) in the 110m hurdles.

Ryan Crouser (22.86m) won the shot put ahead of Josh Awotunde (22.10m) and Payton Otterdahl (22.09m PB) with Joe Kovacs fourth (21.90m).

Other impressive winners were Brooke Andersen (78.65m) in the hammer, Katie Moon (4.90m world lead) in the pole vault, Valarie Allman (67.66m) in the discus and Tara Davis-Woodhall (6.87m) took the long jump.

Nikki Hiltz won the 1500m in 4:03.10 ahead of world and Olympic 800m champion Athing Mu who set a PB 4:03.44

Yared Nuguse won the men’s 1500m ahead of Joe Waskom (3:35.32) and Cole Hocker (3:35.46).

Krissy Gear defeated former world champion Emma Coburn in the 3000m steeplechase – 9:12.81 to 9:13.60 – while Kenneth Rooks won the men’s 3000m steeplechase final in 8:16.78 and Bryce Deadmon won the men’s 400m in a PB 44.22 ahead of Vernon Norwood (44.39) and Quincy Hall (44.41).

World and Olympic silver medallist Chris Nilsen won the pole vault title with 5.91m ahead of Zach McWhorter (5.86m) and Zach Bradford (5.81m), as US record-holder KC Lightfoot who cleared 6.07m last month and former World champion Sam Kendricks lost out on countback.

Maggie Ewen dominated the shot put with 19.92m while Rudy Winkler won the hammer with 79.04m.

Men:

100 (0.1): 1 Cravont Charleston 9.95; 2 Christian Coleman 9.96; 3 Noah Lyles 10.00; 4 Brandon Carnes 10.10; 5 J.T. Smith 10.14; 6 Trayvon Bromell 10.14; 7 Kendal Williams 10.16; 8 Terrance Laird 10.18. SF1 (1.0): 1 Christian Coleman 9.98; 2 Kendal Williams 10.10; 3 Terrance Laird 10.13. SF2 (1.2): 1 Noah Lyles 9.94; 2 Cravont Charleston 9.96; 3 Trayvon Bromell 10.02; 4 Brandon Carnes 10.09; 5 J.T. Smith 10.10; 6 Courtney Lindsey 10.14; 7 Kyree King 10.15; 8 Micah Williams 10.19. Heat 1 (0.2): 1 J.T. Smith 10.02; 2 Trayvon Bromell 10.05; 3 Micah Williams 10.11; 4 Kyree King 10.15; 5 Courtney Lindsey 10.17; 6 Cravon Gillespie 10.20. Heat 2 (0.3): 1 PJ Austin 10.17; 2 Da’Marcus Fleming 10.20. Heat 3 (0.6): 1 Cravont Charleston 10.01; 2 Noah Lyles 10.05; 3 Brandon Carnes 10.14; 4 Amir Willis 10.17. Heat 4 (0.5): 1 Christian Coleman 9.95; 2 Kendal Williams 10.02; 3 Terrance Laird 10.07; 4 Chris Royster 10.13

200 (-0.1): 1 Erriyon Knighton 19.72; 2 Kenny Bednarek 19.82; 3 Courtney Lindsey 19.85; 4 Fred Kerley 19.86; 5 Robert Gregory 19.90; 6 Christian Coleman 19.95; 7 Kyree King 21.89. SF1 (1.0): 1 Kenny Bednarek 20.02; 2 Erriyon Knighton 20.03; 3 Robert Gregory 20.15; 4 Cameron Miller 20.17; 5 Kyree King 20.24; 6 Cameron Rose 20.39; 7 Jeremiah Curry 20.43. SF2 (-0.1): 1 Christian Coleman 19.93; 2 Courtney Lindsey 19.94; 3 Fred Kerley 19.95; 4 Brandon Carnes 20.28; 5 Elijah Morrow 20.33; 6 Austin Kresley 20.42. Heat 1 (1.5): 1 Erriyon Knighton 20.33; 2 Kenny Bednarek 20.45. Heat 2 (0.1): 1 Fred Kerley 20.23; 2 Brandon Carnes 20.40; 3 Austin Kresley 20.44; 4 Jeremiah Curry 20.45. Heat 3 (0.8): 1 Christian Coleman 20.06; 2 Courtney Lindsey 20.18; 3 Elijah Morrow 20.36. Heat 4 (2.0): 1 Robert Gregory 20.00; 2 Cameron Miller 20.13; 3 Kyree King 20.19; 4 Demarius Smith 20.46

400: 1 Bryce Deadmon 44.22; 2 Vernon Norwood 44.39; 3 Quincy Hall 44.41; 4 Justin Robinson 44.47; 5 Ryan Willie 44.87; 6 Matthew Boling 45.17; 7 Chris Bailey 45.25; 8 Khaleb McRae 45.50. SF1: 1 Vernon Norwood 44.43; 2 Bryce Deadmon 44.70; 3 Ryan Willie 44.85; 4 Chris Bailey 45.02; 5 Khaleb McRae 45.16; 6 Jacory Patterson 45.25. SF2: 1 Quincy Hall 44.86; 2 Justin Robinson 45.22; 3 Matthew Boling 45.56; 4 William Jones 45.92. Heat 1: 1 Ryan Willie 45.48; 2 Khaleb McRae 45.53; 3 Richard Johnson 45.73; 4 Noah Williams 45.85. Heat 2: 1 Chris Bailey 45.04; 2 Vernon Norwood 45.06; 3 Bryce Deadmon 45.12; 4 Willington Wright 45.44; 5 Evan Miller 45.50. Heat 3: 1 Justin Robinson 45.22; 2 Trevor Stewart 45.28; 3 Brian Faust 45.41; 4 William Jones 45.73. Heat 4: 1 Quincy Hall 45.21; 2 Matthew Boling 45.53; 3 Jacory Patterson 45.98

800: 1 Bryce Hoppel 1:46.20; 2 Isaiah Harris 1:46.68; 3 Clayton Murphy 1:46.82; 4 Isaiah Jewett 1:47.02; 5 Will Sumner 1:47.41. SF1: 1 Bryce Hoppel 1:45.26; 2 Clayton Murphy 1:45.67; 3 Isaiah Harris 1:45.92; 4 Abraham Alvarado 1:46.25; 5 Charles Jones 1:46.61; 6 Sean Dolan 1:46.93. SF2: 1 Isaiah Jewett 1:47.05; 2 Will Sumner 1:47.19. Heat 1: 1 Will Sumner 1:46.49. Heat 2: 1 Bryce Hoppel 1:47.87. Heat 3: 1 Clayton Murphy 1:46.36. Heat 4: 1 Isaiah Jewett 1:46.55

1500: 1 Yared Nuguse 3:34.90; 2 Joe Waskom 3:35.32; 3 Cole Hocker 3:35.46; 4 Sam Prakel 3:35.83; 5 Henry Wynne 3:35.99; 6 Hobbs Kessler 3:36.08; 7 Nathan Green 3:36.29; 8 Drew Hunter 3:36.51; 9 Johnny Gregorek 3:36.56; 10 Matthew Centrowitz 3:37.23; 11 Josh Thompson 3:37.34; 12 Eric Holt 3:37.63. Heat 1: 1 Yared Nuguse 3:35.37; 2 Joe Waskom 3:36.31; 3 Johnny Gregorek 3:36.95; 4 Josh Thompson 3:37.01; 5 Nathan Green 3:37.03; 6 Matthew Centrowitz 3:37.36; 7 Brett Meyer 3:37.86; 8 Elliott Cook 3:39.09. Heat 2: 1 Sam Prakel 3:42.78; 2 Hobbs Kessler 3:42.95; 3 Eric Holt 3:42.99; 4 Craig Engels 3:43.14. Heat 3: 1 Cole Hocker 3:39.23; 2 Drew Hunter 3:39.34; 3 Henry Wynne 3:39.34; 4 Cooper Teare 3:39.38; 5 Nick Foster 3:40.85; 6 Vincent Ciattei 3:40.89; 7 Matt Wisner 3:42.49; 8 Sam Ellis 3:42.87; 9 Austen Dalquist 3:44.08; 10 Matt Strangio 3:48.64; 11 AJ Ernst 3:48.69; 12 Jack Yearian 3:51.99

5000: 1 Abdihamid Nur 13:24.37; 2 Paul Chelimo 13:24.90; 3 Sean McGorty 13:25.98; 4 Joe Klecker 13:26.94; 5 Cooper Teare 13:27.02; 6 Sam Gilman 13:27.49; 7 Olin Hacker 13:28.16; 8 Ahmed Muhumed 13:28.61; 9 Woody Kincaid 13:30.84; 10 Conner Mantz 13:30.85

10,000: 1 Woody Kincaid 28:23.01; 2 Joe Klecker 28:24.50; 3 Sean McGorty 28:24.96; 4 Grant Fisher 28:25.61; 5 Paul Chelimo 28:29.34; 6 Conner Mantz 28:29.36; 7 Isai Rodriguez 28:32.79; 8 Cole Sprout 28:39.54; 9 Samuel Chelanga 28:52.01; 10 Benjamin Eidenschink 28:59.36

3000SC: 1 Kenneth Rooks 8:16.78; 2 Benard Keter 8:17.19; 3 Isaac Updike 8:17.69; 4 Mason Ferlic 8:18.75; 5 Anthony Rotich 8:22.38; 6 Matthew Wilkinson 8:23.69; 7 Jackson Mestler 8:24.33; 8 Duncan Hamilton 8:24.91; 9 Andy Bayer 8:27.38; 10 Derek Johnson 8:29.22. Heat 1: 1 Mason Ferlic 8:24.14; 2 Daniel Michalski 8:24.16; 3 Duncan Hamilton 8:24.66; 4 Kenneth Rooks 8:24.73; 5 Andy Bayer 8:25.18; 6 Derek Johnson 8:26.51; 7 Aidan Tooker 8:29.92. Heat 2: 1 Craig Nowak 8:29.17; 2 Benard Keter 8:29.18; 3 Isaac Updike 8:29.23; 4 Matthew Wilkinson 8:29.28; 5 Anthony Rotich 8:29.31; 6 Alec Basten 8:29.45

110H (-0.2):1 Daniel Roberts 13.05; 2 Cordell Tinch 13.08; 3 Freddie Crittenden 13.23; 4 Eric Edwards Jr. 13.26; 5 Trey Cunningham 13.29; 6 Jamal Britt 13.31; 7 Robert Dunning 13.40; Grant Holloway DNS. SF1 (1.1): 1 Grant Holloway 13.10; 2 Trey Cunningham 13.23; 3 Robert Dunning 13.29; 4 Jamal Britt 13.30; 5 Michael Dickson 13.35; 6 Tai Brown 13.37; 7 Dylan Beard 13.56; 8 Gratt Reed 13.68. SF2 (0.5): 1 Cordell Tinch 13.04; 2 Daniel Roberts 13.07; 3 Freddie Crittenden 13.23; 4 Eric Edwards Jr. 13.25; 5 Connor Schulman 13.60; 6 Tre’Bien Gilbert 13.62; 7 De’vion Wilson 13.63; Devon Allen DNS. Heat 1 (1.2): 1 Cordell Tinch 13.07; 2 Freddie Crittenden 13.32; 3 De’vion Wilson 13.39; 4 Gratt Reed 13.64; 5 Tayshaun Chisholm 13.69; 6 Max Hairston 13.76. Heat 2 (0.5): 1 Grant Holloway 13.07; 2 Eric Edwards Jr. 13.25; 3 Dylan Beard 13.50; 4 Jayden Smith 13.66; 5 Darius Brown 13.67. Heat 3 (1.2): 1 Daniel Roberts 13.12; 2 Jamal Britt 13.20; 3 Trey Cunningham 13.30; 4 Tai Brown 13.47; 5 Cameron Murray 13.68; 6 Matthew Lewis-Banks 13.74; 6 Parker Bowden 13.74. Heat 4 (0.5): 1 Robert Dunning 13.33; 2 Michael Dickson 13.42; 3 Connor Schulman 13.43; 4 Devon Allen 13.51; 5 Tre’Bien Gilbert 13.63; 6 Louis Rollins 13.65; 7 Ahmad Young 13.69

400H: 1 Rai Benjamin 46.62; 2 CJ Allen 48.18; 3 Trevor Bassitt 48.26; 4 Khallifah Rosser 48.77; 5 Taylor McLaughlin 49.14; 6 James Smith 49.56; 7 Dave Kendziera 49.74. SF1: 1 CJ Allen 48.51; 2 Trevor Bassitt 48.82; 3 Dave Kendziera 49.14; 4 Quivell Jordan-Bacot 49.20; 5 Cass Elliott 49.44; 6 Caleb Cavanaugh 49.85. SF2: 1 Rai Benjamin 48.26; 2 Khallifah Rosser 49.12; 3 James Smith 49.26; 4 Taylor McLaughlin 49.30; 5 Amere Lattin 49.94; 6 Bryce McCray 49.95. Heat 1: 1 CJ Allen 49.50; 2 Khallifah Rosser 49.67; 3 Dave Kendziera 49.72. Heat 2: 1 Rai Benjamin 49.05; 2 James Smith 49.75. Heat 3: 1 Quivell Jordan-Bacot 49.98; 2 Trevor Bassitt 50.21

HJ: 1 JuVaughn Harrison 2.26; 2 Shelby McEwen 2.26; 3 Vernon Turner 2.21; 4 Eli Kosiba 2.21; 5 Darryl Sullivan 2.21; 6 Dontavious Hill 2.21

PV: 1 Chris Nilsen 5.91; 2 Zach McWhorter 5.86; 3 Zach Bradford 5.81; 4 KC Lightfoot 5.81; 4 Sam Kendricks 5.81; 6 Jacob Wooten 5.76; 7 Matt Ludwig 5.61; 8 Trevor Stephenson 5.61; 9 Carson Waters 5.61; 9 Hunter Garretson 5.61; 11 Clayton Simms 5.61

LJ: 1 Marquis Dendy 8.14; 2 Jarrion Lawson 8.13; 3 JuVaughn Harrison 8.08w; 4 Steffin McCarter 8.07; 5 Cordell Tinch 8.00; 6 Damarcus Simpson 7.91; 7 Jones Jermel 7.88; 8 Will Williams 7.86

TJ: 1 Donald Scott 17.22; 2 Will Claye 16.98; 3 Chris Benard 16.68; 4 Salif Mane 16.44; 5 Omar Craddock 16.39; 6 Russell Robinson 16.36; 7 Sean Dixon-Bodie 16.31; 8 Christian Taylor 16.12

SP: 1 Ryan Crouser 22.86; 2 Josh Awotunde 22.10; 3 Payton Otterdahl 22.09; 4 Joe Kovacs 21.90; 5 Adrian Piperi 21.48; 6 Jordan Geist 21.42; 7 Darrell Hill 21.38; 8 Roger Steen 21.12; 9 Josh Sobota 20.34

DT: 1 Sam Mattis 65.93; 2 Turner Washington 65.60; 3 Brian Williams 63.36; 4 Joseph Brown 62.56; 5 Dallin Shurts 61.92; 6 Reno Tuufuli 61.72; 7 Jordan Roach 60.98

HT: 1 Rudy Winkler 79.04; 2 Daniel Haugh 77.24; 3 Alex Young 75.87; 4 Brock Eager 74.28; 5 Jordan Geist 73.48; 6 Justin Stafford 72.86; 7 Erich Sullins 72.29; 8 Tanner Berg 71.87

JT: 1 Curtis Thompson 80.92; 2 Capers Williamson 78.91; 3 Marc Minichello 78.07; 4 Tim Glover 76.04

Dec: 1 Harrison Williams 8630; 2 Zach Ziemek 8508; 3 Austin West 8331; 4 Kyle Garland 8198; 5 Devon Williams 8026; 6 Heath Baldwin 8024

20000W: 1 Nick Christie 1:25:30.31; 2 Emmanuel Corvera 1:31:31.53; 3 Samuel Allen 1:31:58.72

Women:

100 (0.7): 1 Sha’Carri Richardson 10.82; 2 Brittany Brown 10.90; 3 Tamari Davis 10.99; 4 Tamara Clark 11.03; 5 Melissa Jefferson 11.03; 6 TeeTee Terry 11.05; 7 Mia Brahe-Pedersen 11.08; 8 Jacious Sears 11.12. SF1 (0.7): 1 Sha’Carri Richardson 10.75; 2 Brittany Brown 11.00; 3 Melissa Jefferson 11.08; 4 Jacious Sears 11.08; 5 Mia Brahe-Pedersen 11.09; 6 Ezinne Abba 11.23; 7 Aleia Hobbs 11.25. SF2 (0.4): 1 Tamari Davis 10.96; 2 Tamara Clark 10.98; 3 TeeTee Terry 11.07; 4 Kayla White 11.17; 5 Shawnti Jackson 11.18; 6 Morolake Akinosun 11.19; 7 Kennedy Blackmon 11.25; 8 English Gardner 11.42. Heat 1 (0.1): 1 Sha’Carri Richardson 10.71; 2 Brittany Brown 10.96; 3 Mia Brahe-Pedersen 11.05; 4 Kayla White 11.10; 5 Jenna Prandini 11.14; 6 Caisja Chandler 11.24; 7 Candace Hill 11.24. Heat 2 (-1.2): 1 Melissa Jefferson 11.10; 2 Aleia Hobbs 11.11; 3 Ezinne Abba 11.15; 4 Maia McCoy 11.22; 5 Mikiah Brisco 11.25. Heat 3 (0.2): 1 Tamara Clark 11.02; 2 Tamari Davis 11.06; 3 TeeTee Terry 11.08; 4 Jacious Sears 11.08; 5 Destiny Smith-Barnett 11.23. Heat 4 (2.1): 1 Morolake Akinosun 11.03; 2 Shawnti Jackson 11.05; 3 English Gardner 11.12; 4 Kennedy Blackmon 11.13; 5 Dajaz Defrand 11.20; 6 Cambrea Sturgis 11.22; 7 Jada Baylark 11.22; 8 Shannon Ray 11.24. 200 (-0.4): 1 Gabby Thomas 21.60; 2 Sha’Carri Richardson 21.94; 3 Kayla White 22.01; 4 Abby Steiner 22.07; 5 TeeTee Terry 22.17; 6 Jenna Prandini 22.43; 7 Tamara Clark 22.45; 8 Mia Brahe-Pedersen 22.65; SF1 (-0.2): 1 Sha’Carri Richardson 22.18; 2 Abby Steiner 22.38; 3 TeeTee Terry 22.38; 4 Mia Brahe-Pedersen 22.58; 5 McKenzie Long 22.61; 6 Anavia Battle 22.76; 7 Candace Hill 23.04; 8 Kyra Jefferson 23.08. SF2 (0.9): 1 Gabby Thomas 21.86; 2 Tamara Clark 22.02; 3 Kayla White 22.17; 4 Jenna Prandini 22.42; 5 Caisja Chandler 22.59; 6 Mariah Ayers 22.61; 7 Jacious Sears 22.62. Heat 1 (1.1): 1 Gabby Thomas 22.28; 2 Kayla White 22.62; 3 Mariah Ayers 22.71; 4 Kennedy Blackmon 22.97. Heat 2 (2.6): 1 Sha’Carri Richardson 21.61; 2 Caisja Chandler 22.32; 3 Anavia Battle 22.49; 4 Candace Hill 22.53; 5 Shannon Ray 22.78; 6 Kyra Jefferson 22.80; . Heat 3 (0.2): 1 Tamara Clark 22.05; 2 Abby Steiner 22.31; 3 Jenna Prandini 22.58; 4 Jacious Sears 22.72; 5 Karimah Davis 23.06. Heat 4 (2.0): 1 TeeTee Terry 22.38; 2 McKenzie Long 22.75; 3 Mia Brahe-Pedersen 22.97; 4 Cambrea Sturgis 23.09

400: 1 Sydney McLaughlin-Levrone 48.74; 2 Britton Wilson 49.79; 3 Talitha Diggs 49.93; 4 Lynna Irby-Jackson 50.11; 5 Rosey Effiong 50.41; 6 Makenzie Dunmore 50.96; 7 Jermaisha Arnold 51.12; 8 Quanera Hayes 51.50. SF1: 1 Sydney McLaughlin-Levrone 49.60; 2 Rosey Effiong 51.00; 3 Lynna Irby-Jackson 51.19; 4 Quanera Hayes 51.58. SF2: 1 Britton Wilson 50.59; 2 Talitha Diggs 50.95; 3 Jermaisha Arnold 51.27; 4 Makenzie Dunmore 51.51; 5 Alexis Holmes 51.68; 6 Kendall Ellis 51.70. Heat 1: 1 Britton Wilson 50.08; 2 Lynna Irby-Jackson 50.80; 3 Ziyah Holman 51.38; 4 Shae Anderson 51.78; 5 Kiah Williams 51.89. Heat 2: 1 Sydney McLaughlin-Levrone 49.79; 2 Makenzie Dunmore 51.07; 3 Quanera Hayes 51.32; 4 Maya Singletary 51.44; 5 Kendall Ellis 51.70. Heat 3: 1 Talitha Diggs 51.31; 2 Jermaisha Arnold 51.35; 3 Alexis Holmes 51.51; 4 Wadeline Jonathas 51.72. Heat 4: 1 Rosey Effiong 51.35; 2 Courtney Okolo 51.56; 3 Paris Peoples 51.95

800: 1 Nia Akins 1:59.50; 2 Raevyn Rogers 1:59.83; 3 Kaela Edwards 2:00.52; 4 Sage Hurta-Klecker 2:01.19; 5 Charlene Lipsey 2:01.22; 6 Michaela Rose 2:01.47; 7 Sammy Watson 2:02.07; 8 Ajee’ Wilson 2:05.88. SF1: 1 Nia Akins 2:00.02; 2 Raevyn Rogers 2:00.44; 3 Ajee’ Wilson 2:00.66; 4 Allie Wilson 2:01.02; 5 McKenna Keegan 2:01.14; 6 Emily Richards 2:02.59. SF2: 1 Michaela Rose 2:00.39; 2 Kaela Edwards 2:00.62; 3 Charlene Lipsey 2:00.64; 4 Sage Hurta-Klecker 2:00.65; 5 Sammy Watson 2:00.85; 6 Brenna Detra 2:01.69. Heat 1: 1 Raevyn Rogers 2:00.08; 2 Roisin Willis 2:00.23; 3 Ajee’ Wilson 2:00.32; 4 Rachel Gearing 2:01.24; 5 Sammy Watson 2:01.71. Heat 2: 1 Sage Hurta-Klecker 2:01.48; 2 McKenna Keegan 2:01.66; 3 Brenna Detra 2:02.01; 4 Emily Richards 2:02.11; 5 Claire Seymour 2:02.60. Heat 3: 1 Nia Akins 1:59.09; 2 Juliette Whittaker 2:00.74; 3 Michaela Rose 2:00.79; 4 Olivia Baker 2:01.13; 5 Kristie Schoffield 2:02.66. Heat 4: 1 Charlene Lipsey 2:00.10; 2 Kaela Edwards 2:01.08; 3 Allie Wilson 2:01.87

1500: 1 Nikki Hiltz 4:03.10; 2 Athing Mu 4:03.44; 3 Cory McGee 4:03.48; 4 Sinclaire Johnson 4:03.49; 5 Addy Wiley 4:04.25; 6 Helen Schlachtenhaufen 4:04.99; 7 Heather MacLean 4:05.29; 8 Emily MacKay 4:06.82; 9 Laurie Barton 4:09.49; 10 Anna Gibson 4:09.58. Heat 1: 1 Addy Wiley 4:09.53; 2 Cory McGee 4:09.62; 3 Athing Mu 4:10.33. Heat 2: 1 Sinclaire Johnson 4:07.84; 2 Heather MacLean 4:07.90; 3 Helen Schlachtenhaufen 4:09.72. Heat 3: 1 Nikki Hiltz 4:11.55; 2 Emily MacKay 4:12.24; 3 Dani Jones 4:12.75

5000: 1 Elise Cranny 14:52.66; 2 Alicia Monson 14:55.10; 3 Natosha Rogers 14:55.39; 4 Josette Andrews 15:01.80; 5 Elly Henes 15:08.66; 6 Whittni Morgan 15:14.03; 7 Katelyn Tuohy 15:15.26; 8 Weini Kelati 15:15.49; 9 Emily Infeld 15:24.17; 10 Abby Nichols 15:27.02; 11 Allie Buchalski 15:28.19; 12 Annie Rodenfels 15:30.26; 13 Ednah Kurgat 15:30.66; 14 Katie Camarena 15:32.26; 15 Katie Izzo 15:32.61; 16 Taylor Werner 15:36.06; 17 Emily Lipari 15:40.34

10,000: 1 Elise Cranny 32:12.30; 2 Alicia Monson 32:17.51; 3 Natosha Rogers 32:22.77; 4 Weini Kelati 32:30.40; 5 Karissa Schweizer 32:32.10; 6 Ednah Kurgat 32:38.99; 7 Emily Venters 32:45.57; 8 Amanda Vestri 33:11.26; 9 Kasandra Parker 33:18.60; 10 Alexandra Hays 33:33.35

3000SC: 1 Krissy Gear 9:12.81; 2 Emma Coburn 9:13.60; 3 Courtney Wayment 9:14.63; 4 Olivia Markezich 9:17.93; 5 Marisa Howard 9:22.73; 6 Kaylee Mitchell 9:24.01; 7 Logan Jolly 9:26.97; 8 Lexy Halladay 9:31.39; 9 Carmen Graves 9:32.58; 10 Gabrielle Jennings 9:38.15; 11 Madison Boreman 9:41.53; 12 Kayley DeLay 9:43.06; 13 Madeline Strandemo 9:51.09; Courtney Frerichs DNS. Heat 1: 1 Logan Jolly 9:48.56; 2 Krissy Gear 9:48.81; 3 Olivia Markezich 9:49.08; 4 Courtney Wayment 9:49.26; 5 Kayley DeLay 9:49.41; 6 Madeline Strandemo 9:53.99. Heat 2: 1 Emma Coburn 9:36.69; 2 Kaylee Mitchell 9:38.15; 3 Marisa Howard 9:38.19; 4 Gabrielle Jennings 9:41.70; 5 Madison Boreman 9:42.07; 6 Lexy Halladay 9:43.09; 7 Carmen Graves 9:43.11; 8 Courtney Frerichs 9:47.36

100H (0.4): 1 Nia Ali 12.37; 2 Kendra Harrison 12.42; 3 Masai Russell 12.46; 4 Alaysha Johnson 12.46; 5 Tia Jones 12.50; 6 Tonea Marshall 12.63; 7 Alia Armstrong 12.70; 8 Grace Stark 12.70. SF1 (0.5): 1 Nia Ali 12.43; 2 Kendra Harrison 12.45; 3 Masai Russell 12.48; 4 Grace Stark 12.74; 5 Alexis Glasco 12.96. SF2 (1.4): 1 Alaysha Johnson 12.37; 2 Tonea Marshall 12.49; 3 Tia Jones 12.51; 4 Alia Armstrong 12.60; 5 Amber Hughes 12.85; 6 Talie Bonds 12.93. Heat 1 (0.4): 1 Kendra Harrison 12.50; 2 Nia Ali 12.53; 3 Tonea Marshall 12.58; 4 Amber Hughes 12.88; 5 Gabbi Cunningham 13.00; 6 Jade Barber 13.04. Heat 2 (0.0): 1 Tia Jones 12.56; 2 Masai Russell 12.74; 3 Grace Stark 12.83. Heat 3 (-0.1): 1 Alaysha Johnson 12.60; 2 Alia Armstrong 12.80; 3 Alexis Glasco 12.91

400H: 1 Shamier Little 53.34; 2 Dalilah Muhammad 53.53; 3 Anna Cockrell 54.24; 4 Shani’a Bellamy 55.65; 5 Cassandra Tate 56.09; 6 Lauren Hoffman 56.13; 7 Madison Langley-Walker 56.94; 8 Kaila Barber 57.51. Heat 1: 1 Dalilah Muhammad 54.17; 2 Cassandra Tate 55.31; 3 Shani’a Bellamy 56.03; 4 Kaila Barber 56.39; 5 Jessica Wright 56.45; 6 Bianca Stubler 56.58. Heat 2: 1 Shamier Little 54.84; 2 Anna Cockrell 55.44; 3 Lauren Hoffman 56.00; 4 Madison Langley-Walker 56.44; 5 Vanessa Watson 56.62; 6 Ashley Spencer 56.75. Heat 1: 1 Shamier Little 55.32; 2 Shani’a Bellamy 55.57; 3 Madison Langley-Walker 56.32; 4 Vanessa Watson 56.44; 5 Kaila Barber 56.62; 6 Erin Dowd 56.99. Heat 3: 1 Anna Cockrell 55.74; 2 Lauren Hoffman 56.49; 3 Jessica Wright 56.81; 4 Ashley Spencer 56.92

HJ: 1 Vashti Cunningham 1.91; 2 Rylee Anderson 1.86; 2 Jenna Rogers 1.86; 4 Charity Griffith 1.86; 5 Rachel McCoy 1.86; 6 Nissi Kabongo 1.81; 6 Liz Evans 1.81; 8 Mercedeez Francis 1.81

PV: 1 Katie Moon 4.90; 2 Sandi Morris 4.61; 3 Hana Moll 4.61 AU20R; 4 Bridget Guy Williams 4.61; 5 Emily Grove 4.51; 6 Nastassja Campbell 4.51; 7 Sydney Horn 4.36; 8 Kristen Leland 4.36; 8 Chloe Timberg 4.36

LJ: 1 Tara Davis Woodhall 6.87; 2 Quanesha Burks 6.82; 3 Jasmine Moore 6.74; 4 Alyssa Jones 6.71; 5 Tiffany Flynn 6.66; 6 Jasmine Todd 6.54; 7 Monae’ Nichols 6.49; 8 Claire Bryant 6.46

SP: 1 Maggie Ewen 19.92; 2 Adelaide Aquilla 19.02; 3 Jalani Davis 18.62; 4 Chase Ealey 18.62; 5 Jessica Woodard 18.37; 6 Jaida Ross 17.82; 7 KeAyla Dove 17.81; 8 Jayden Ulrich 17.77; 9 Marilyn Nwora 17.65; 10 Chelsea Igberaese 17.62

DT: 1 Valarie Allman 67.66; 2 Laulauga Tausaga-Collins 65.46; 3 Elena Bruckner 58.33; 4 Veronica Fraley 57.90; 5 Shelby Frank 56.58; 6 Corinne Jemison 56.07

HT: 1 Brooke Andersen 78.65; 2 DeAnna Price 78.18; 3 Janee’ Kassanavoid 76.44; 4 Jillian Shippee 74.93; 5 Annette Echikunwoke 73.09; 6 Erin Reese 71.00; 7 Maggie Ewen 69.54; 8 Rachel Tanczos 68.73; 9 Janeah Stewart 68.62; 10 Emma Robbins 68.01

JT: 1 Maddie Harris 60.73; 2 Maggie Malone 58.79; 3 Madison Wiltrout 55.51; 4 Rebekah Wales 54.06; 5 Megan Albamonti 53.72; 6 Ariana Ince 52.38

Hep: 1 Anna Hall 6677; 2 Taliyah Brooks 6319; 3 Chari Hawkins 6053; 4 Annie Kunz 6049; 5 Erin Marsh 5963; 6 Jadin O’Brien 5960; 7 Jordan Gray 5829; 8 Hope Bender 5726

20000W: 1 Maria Michta-Coffey 1:38:37.44; 2 Stephanie Casey 1:40:48.72; 3 Miranda Melville 1:40:48.98

USA Under-20 Championships, Eugene, July 7-9

Christian Miller set a world under-18 100m record of 10.06 in narrowly beating Tyler Azcano (10.09). He also won the 200m in 20.51.

Kaila Jackson won the women’s 100m in 11.15 while it was Shawnti Jackson who won the 200m in 22.48.

U20 men

100 (2.0): 1 Christian Miller 10.06 world under-18 best; 2 Tyler Azcano 10.09; 3 T’Mars McCallum 10.26

200 (0.0): 1 Christian Miller 20.51; 2 Garrett Kaalund 20.65; 3 Jazonte Levan 20.72. Heat 1 (0.2): 1 Christian Miller 20.69

400: 1 Judson Lincoln IV 45.47; 2 Jacob Andrews 45.91; 3 Jayden Davis 46.01. Heat 1: 1 Judson Lincoln IV 45.53. Heat 2: 1 Quincy Wilson 45.87

800: 1 Tinoda Matsatsa 1:47.76; 2 Simeon Birnbaum 1:47.96; 3 Daniel Watcke 1:47.99

1500: 1 Rheinhardt Harrison 3:48.30; 2 Tayson Echohawk 3:50.28; 3 Evan Thornton-Sherman 3:50.57

5000: 1 Drew Rogers 14:57.55; 2 Liam Tilton 14:57.86; 3 Will Ryan 14:57.87

10,000: 1 Ethan Coleman 31:37.75; 2 Austin Hall 32:31.92; 3 Aiden Smith 32:43.76

3000SC: 1 Benjamin Balázs 8:49.64; 2 Caleb Jarema 8:50.49; 3 CJ Singleton 8:50.58

110H (0.9): 1 Nathaniel Rayan 13.40; 2 Blaise Atkinson 13.42; 3 Alexander Chukwukelu 13.45; 4 David Warmington 13.51

400H: 1 Gage Gose 51.67; 2 Damon Frabotta 51.89; 3 Bryce Tucker 52.00

HJ: 1 Brion Stephens 2.15; 2 Grant Campbell 2.15; 3 Arvesta Troupe 2.05

PV: 1 Jack Mann 5.30; 2 Cody Johnston 5.20; 3 Zach Bingham 5.20

LJ: 1 Ajamu Reed 7.67; 2 Juriad Hughes 7.59; 3 Ashton Torns 7.53

TJ: 1 Kyvon Tatham 15.54; 2 Sir Jonathon Sims 15.39; 3 Sterling Scott 15.14

SP: 1 Gary Moore Jr. 19.83; 2 Michael Pinckney 19.21; 3 Nicholas Godbehere 18.93

DT: 1 Seth Allen 60.32; 2 Brendon See 58.68; 3 Rory Devaney 56.85; 4 Walker Whalen 56.51; 5 Ethan Fischer 55.92; 6 Michael Pinckney 55.88; 7 Benjamin Shue 55.34; 8 Jake Stafford 54.69; 9 Nicholas Godbehere 52.53; 10 Terraine Wiggins Jr. 52.06; 11 Gary Moore Jr. 51.50; 12 Colton McMaster 48.25; 13 Nikolas Iwankiw 47.75;

HT: 1 Michael Pinckney 67.03; 2 Rory Devaney 66.73; 3 Gary Moore Jr. 66.56

JT: 1 Dash Sirmon 70.87; 2 Mike Stein 65.81; 3 Blake Orr 62.30

Dec: 1 Aiden Carter 6915; 2 Koby Kessler 6872; 3 Ryan Gregory 6762

10000W: 1 Ryan Allen 46:17.65; 2 Clayton Stoil 48:47.78; 3 Rowan Mcdonald 50:14.62

U20 women:

100 (1.0): 1 Kaila Jackson 11.15; 2 Camryn Dickson 11.30; 3 Najhyiai Watson 11.42

200 (0.0): 1 Shawnti Jackson 22.48; 2 Elise Cooper 22.82; 3 Camryn Dickson 22.85. Heat 2 (1.6): 1 Shawnti Jackson 22.82. Heat 3 (-0.5): 1 Camryn Dickson 22.90

400: 1 Christine Mallard 50.74; 2 Lauren Lewis 51.21; 3 JaMeesia Ford 51.77. Heat 1: 1 Lauren Lewis 51.76

800: 1 Sophia Gorriaran 2:04.33; 2 Allison Ince 2:05.22; 3 Gabriella Grissom 2:08.21

1500: 1 Ellie Shea 4:19.58; 2 Sophia Gorriaran 4:21.10; 3 Angelina Napoleon 4:22.62

3000: 1 Ellie Shea 9:46.56; 2 Zariel Macchia 9:47.68; 3 Sadie Adams 9:50.43

5000: 1 Elizabeth Pickett 16:58.86; 2 Nimrit Ahuja 16:59.12; 3 Madison Clay 17:02.00;

3000SC: 1 Angelina Napoleon 10:15.09; 2 Catherine Garrison 10:37.16; 3 Sydney Collier 11:14.99

100H (0.3): 1 Aaliyah McCormick 13.02; 2 Myla Greene 13.10; 3 Rylee Hampton 13.35

400H: 1 Sanaa Hebron 56.22; 2 Allyria McBride 56.40; 3 Mya Georgiadis 57.74

HJ: 1 JaiCieonna Gero-Holt 1.80; 2 Lauren Barnes 1.77; 2 Kya Crooke 1.77

PV: 1 Jathiyah Muhammad 4.20; 2 Ella McRitchie 4.20; 3 Kenna Stimmel 4.20

LJ: 1 Alyssa Jones 6.72; 2 Avery Lewis 6.30; 3 Morgan Davis 5.90

TJ: 1 Agur Dwol 12.87; 2 Suzan Ogunleye 12.75; 3 Taylor Fingers 12.74

SP: 1 Mensi Stiff 15.85; 2 Wisdom Williams 15.39; 3 Hadley Lucas 15.36

DT: 1 Maddie Fey 51.38; 2 Hadley Lucas 50.01; 3 Angeludi Asaah 49.48

HT: 1 Giavonna Meeks 60.70; 2 Skylar Soli 55.71; 3 Adrianna Coleman 53.96

JT: 1 Evie Bliss 51.79; 2 Shea Greene 51.18; 3 Kyeese Hollands 45.79

Hep: 1 JaiCieonna Gero-Holt 5552; 2 Abby Elmore 5271; 3 Catherine Littlewood 5269

10000W: 1 Heather Durrant 48:40.85; 2 Talia Green 49:41.35; 3 Madison Morgan 50:26.64

German Championships, Kassel, July 6-9

Joshua Hartmann won the 200m in a German record 20.02. With an 11-metre winning margin, Julian Weber took the javelin title with a 88.72m throw.

Men:

100 (0.2): 1 Yannick Wolf 10.19; 2 Julian Wagner 10.21; 3 Robin Ganter 10.29. Heat 2 (0.5): 1 Yannick Wolf 10.18; 2 Julian Wagner 10.20; 3 Lucas Ansah-Peprah 10.29

200 (0.6): 1 Joshua Hartmann 20.02 (rec); 2 Kevin Ugo 20.64; 3 Steven Müller 20.70

400: 1 Manuel Sanders 45.07; 2 Jean Paul Bredau 45.67; 3 Patrick Schneider 46.19. Heat 1: 1 Manuel Sanders 45.74

800:1 Luis Oberbeck 1:47.48; 2 Dennis Biederbick 1:47.84; 3 Emil Meggle 1:47.98

1500: 1 Marius Probst 3:46.73; 2 Amos Bartelsmeyer 3:47.30; 3 Elias Schreml 3:47.60

5000: 1 Florian Bremm 13:35.65; 2 Maximilian Thorwirth 13:35.70; 3 Sam Parsons 13:37.99

3000SC: 1 Karl Bebendorf 8:24.52; 2 Jens Mergenthaler 8:26.35; 3 Niklas Buchholz 8:27.06; 4 Velten Schneider 8:27.72

110H (0.1): 1 Manuel Mordi 13.77; 2 Tim Eikermann 13.82; 3 Gregory Minoue 13.84; 4 Fred Isaac Fleurisson 14.08; 5 Kai Kazmirek 14.41; 6 Felix Klecker 14.65; 7 Julian Molkenthin 14.75; Stefan Volzer DNF; Heat 1 (-0.6): 1 Stefan Volzer 13.97; 2 Gregory Minoue 14.08; 3 Fred Isaac Fleurisson 14.26; 4 Julian Molkenthin 14.66; 5 Nico Beckers 14.75; 6 Aaron Giurgian 14.80; 7 Noah Felix Herrmanny 14.81; 8 Felix Wedekämper 15.42; Heat 2 (0.1): 1 Manuel Mordi 13.88; 2 Tim Eikermann 13.93; 3 Kai Kazmirek 14.47; 4 Felix Klecker 14.50; 5 Moritz Heene 14.68; 6 Joey Lukacs 14.76; 7 Lasse Pixberg 14.83; 8 Christian Steffens 14.91;

400H: 1 Joshua Abuaku 48.45; 2 Constantin Preis 48.45; 3 Darius Gußmann 50.79. Heat 2: 1 Constantin Preis 49.36

HJ: 1 Tobias Potye 2.27; 2 Falk Wendrich 2.18; 3 Florian Hornig 2.10

PV: 1 Bo Kanda Lita Baehre 5.82; 2 Oleg Zernikel 5.52; 3 Gillian Ladwig 5.52; 4 Louis Pröbstle 5.42; 4 Raphael Holzdeppe 5.42

LJ: 1 Simon Batz 7.97; 2 Luka Herden 7.91; 3 Fabian Heinle 7.70

TJ: 1 Max Heß 16.12; 2 Pascal Boden 15.55; 3 Gabriel Wiertz 15.31

SP: 1 Dennis Lukas 19.82; 2 Tizian Noah Lauria 19.65; 3 Silas Ristl 19.65

DT: 1 Henrik Janssen 63.93; 2 Steven Richter 63.57; 3 Christoph Harting 62.87; 4 David Wrobel 62.67; 5 Daniel Jasinski 62.14; 6 Henning Prüfer 61.38; 7 Marius Karges 61.36; 8 Clemens Prüfer 60.94

HT: 1 Sören Klose 73.90; 2 Konstantin Steinfurth 68.33; 3 Christoph Gleixner 67.65

JT: 1 Julian Weber 88.72; 2 Maurice Voigt 77.43; 3 Casimir Matterne 71.68

Women:

100 (0.3): 1 Gina Lückenkemper 11.03; 2 Chelsea Kadiri 11.33; 3 Sina Mayer 11.40

200 (0.9): 1 Alexandra Burghardt 23.36; 2 Lisa Nippgen 23.37; 3 Denise Uphoff 23.40

400: 1 Skadi Schier 51.82; 2 Corinna Schwab 52.27; 3 Alica Schmidt 52.37

800: 1 Alina Ammann 2:01.42; 2 Christina Hering 2:01.46; 3 Majtie Kolberg 2:01.52

1500: 1 Katharina Trost 4:09.05; 2 Hanna Klein 4:09.88; 3 Nele Weßel 4:13.12

5000: 1 Lea Meyer 15:26.82; 2 Eva Dieterich 15:48.69; 3 Sofia Benfarès 16:08.26

3000Sc: 1 Lea Meyer 9:33.19; 2 Olivia Gürth 9:45.55; 3 Pauline Meyer 9:54.60. 100H (0.3): 1 Franziska Schuster 13.17; 2 Isabel Mayer 13.19; 3 Monika Zapalska 13.26

400H: 1 Carolina Krafzik 54.87; 2 Eileen Demes 55.72; 3 Melanie Böhm 56.17; 4 Sylvia Schulz 56.39. heat 1: 1 Carolina Krafzik 54.47. Heat 2: 1 Eileen Demes 55.96.Heat 3: 1 Sylvia Schulz 56.11

HJ: 1 Marie-Laurence Jungfleisch 1.84; 2 Anna-Sophie Schmitt 1.81; 2 Laura Gröll 1.81; 2 Lavinja Jürgens 1.81

PV: 1 Anjuli Knäsche 4.41; 2 Chiara Sistermann 4.31; 3 Annika Roloff 4.11

LJ: 1 Malaika Mihambo 6.93; 2 Mikaelle Assani 6.50; 3 Maryse Luzolo 6.47

TJ: 1 Maria Purtsa 14.02; 2 Sarah-Michelle Kudla 13.53; 3 Lea Sophie Klik 13.23

SP: 1 Sara Gambetta 18.51; 2 Yemisi Ogunleye 17.91; 3 Julia Ritter 17.79

DT: 1 Kristin Pudenz 65.98; 2 Shanice Craft 64.05; 3 Marike Steinacker 62.70; 4 Claudine Vita 62.39; 5 Julia Harting 60.30

HT: 1 Samantha Borutta 68.12; 2 Aileen Kuhn 66.87; 3 Michelle Döpke 64.59

JT: 1 Christin Hussong 56.79; 2 Dana Bergrath 56.11; 3 Victoria Krause 55.66

Jamaican Championships, Kingston, July 6-9

Shericka Jackson improved her 100m PB to a world leading 10.65 as she beat Shashalee Forbes (10.96) by three metres.

The world 200m champion also set a temporary world lead at 200m as her 21.71 gave her a five-metre margin over world 100m champion Shelly-Ann Fraser-Pryce’s 22.26.

Rasheed Broadbell was the winner of the men’s 110m hurdles in 12.94 well clear of Olympic champion Hansle Parchment’s 13.12.

Roshawn Clarke set an an area under-20 400m hurdles record with a superb 47.85 PB.

Rohan Watson won the men’s 100m in 9.91.

Men:

100 (1.1): 1 Rohan Watson 9.91; 2 Ryiem Forde 9.96; 3 Oblique Seville 10.00; 4 Ackeem Blake 10.01; 5 Tyquendo Tracey 10.09; 6 Michael Campbell 10.13. Heat 1 (0.6): 1 Kishane Thompson 9.91; 2 Ackeem Blake 10.00; 3 Ryiem Forde 10.01; 4 Jelani Walker 10.09. Heat 2 (0.3): 1 Oblique Seville 10.00; 2 Ramone Branswell 10.13. Heat 3 (0.7): 1 Kadrian Goldson 9.94; 2 Rohan Watson 9.98; 3 Julian Forte 10.10. Heat 4 (0.6): 1 Nigel Ellis 10.07; 2 Michael Campbell 10.10

200 (-0.2): 1 Andrew Hudson 20.11; 2 Rasheed Dwyer 20.26; 3 Tyquendo Tracey 20.48; 4 Yohan Blake 20.51; 5 Nigel Ellis 20.57. Heat 1 (0.0): 1 Andrew Hudson 20.31; 2 Shevioe Reid 20.55; 3 Adrian Kerr 20.67; 4 Alexavier Monfries 20.69. Heat 2 (0.4): 1 Rasheed Dwyer 20.25. Heat 3 (0.6): 1 Yohan Blake 20.35; 2 Nigel Ellis 20.52; 3 Bryan Levell 20.55

400:1 Sean Bailey 44.48; 2 Antonio Watson 44.54; 3 Jevaughn Powell 45.19; 4 Malik James-King 45.43; 5 Demish Gaye 45.70. SF1: 1 Sean Bailey 44.90; 2 D’Andre Anderson 45.02; 3 Zandrion Barnes 45.15; 4 Malik James-King 45.22. SF2: 1 Antonio Watson 45.00; 2 Demish Gaye 45.38; 3 Javon Francis 45.64. SF3: 1 Jevaughn Powell 45.24; 2 Deandre Watkin 45.26; 3 Reheem Hayles 45.82. Heat 1: 1 Sean Bailey 45.15; 2 D’Andre Anderson 45.20; 3 Demish Gaye 45.31. Heat 4: 1 Rusheen McDonald 45.56; 2 Zandrion Barnes 45.60; 3 Malik James-King 45.94. Heat 5: 1 Jevaughn Powell 45.85

800: 1 Rajay Hamilton 1:47.28; 2 Navasky Anderson 1:47.67; 3 Tyrese Reid 1:48.45

1500: 1 Nichalas Power 4:01.81; 2 Corlando Chambers 4:02.52; 3 Noel Ellis 4:10.58

5000: 1 Dwayne Graham 16:30.52

110H (0.7): 1 Rasheed Broadbell 12.94; 2 Hansle Parchment 13.12; 3 Orlando Bennett 13.19; 4 Tyler Mason 13.22; 5 Damion Thomas 13.41; 6 Giano Roberts 13.44. Heat 1 (1.2): 1 Rasheed Broadbell 13.06; 2 Orlando Bennett 13.24. Heat 2 (2.0): 1 Tyler Mason 13.12; 2 Giano Roberts 13.33; 3 Dejour Russell 13.39; 4 Lafranz Campbell 13.53. Heat 3 (1.1): 1 Hansle Parchment 13.29; 2 Damion Thomas 13.40; 3 Jaheem Hayles 13.51

400H: 1 Roshawn Clarke 47.85 (Area U20 rec); 2 Jaheel Hyde 48.45; 3 Assinie Wilson 48.50; 4 Robin Black 49.02; 5 Roxroy Cato 49.65; 6 Shawn Rowe 49.82. Heat 1: 1 Roshawn Clarke 48.91; 2 Jaheel Hyde 49.40. Heat 2: 1 Assinie Wilson 49.70

HJ: 1 Romaine Beckford 2.23; 2 Christoffe Bryan 2.23; 3 Lushane Wilson 2.15

LJ: 1 Wayne Pinnock 8.32; 2 Tajay Gayle 8.27; 3 Carey McLeod 8.20

TJ: 1 Jaydon Hibbert 17.68; 2 Jordan Scott 16.73w; 3 Ryan Brown 16.03w

SP: 1 Rajindra Campbell 21.04; 2 Roje Stona 18.96; 3 O’Dayne Richards 18.42

DT: 1 Traves Smikle 66.12; 2 Roje Stona 65.92; 3 Fedrick Dacres 65.79; 4 Kai Chang 63.57; 5 Ralford Mullings 61.64; 6 Chad Wright 61.37

JT: 1 Elvis Graham 74.19; 2 Zaavan Richards 70.91; 3 Gabriel Lim 65.98

Women:

100 (1.0):1 Shericka Jackson 10.65; 2 Shashalee Forbes 10.96; 3 Natasha Morrison 10.98; 4 Briana Williams 11.01; 5 Elaine Thompson-Herah 11.06; 6 Ashanti Moore 11.06; 7 Alana Reid 11.10; 8 Shockoria Wallace 11.21. SF1 (-3.9): 1 Shericka Jackson 11.31. SF2 (-0.9): 1 Natasha Morrison 11.14; 1 Elaine Thompson-Herah 11.14; 3 Briana Williams 11.22. Heat 1 (0.0): 1 Shericka Jackson 10.99. Heat 2 (-0.6): 1 Alana Reid 11.14. Heat 3 (-0.4): 1 Natasha Morrison 11.00; 2 Shashalee Forbes 11.09; 3 Kevona Davis 11.12; 4 Serena Cole 11.19. Heat 4 (0.3): 1 Elaine Thompson-Herah 11.12; 2 Ashanti Moore 11.15; 3 Kemba Nelson 11.19; 3 Shockoria Wallace 11.19; 3 Tina Clayton 11.19

200 (-0.5): 1 Shericka Jackson 21.71; 2 Shelly-Ann Fraser-Pryce 22.26; 3 Natalliah Whyte 22.67; 4 Kevona Davis 22.80; 5 Shashalee Forbes 22.91. Heat 1 (-1.4): 1 Shashalee Forbes 22.84; 2 Shericka Jackson 22.88; 3 Natalliah Whyte 23.00. Heat 2 (0.7): 1 Shelly-Ann Fraser-Pryce 22.39; 3 Natasha Morrison 22.86; 4 Tatyana McKenzie 25.80; Lanae-Tava Thomas USA 22.46; Heat 3 (0.4): 1 Kevona Davis 22.94

400: 1 Nickisha Pryce 50.21; 2 Janieve Russell 50.76; 3 Candice McLeod 51.01; 4 Charokee Young 51.37; 5 Ronda Whyte 51.52; 6 Shiann Salmon 51.73; 7 Joanne Reid 51.99. Heat 1: 1 Candice McLeod 51.36; 2 Ronda Whyte 51.99. Heat 2: 1 Charokee Young 50.99; 2 Stacey-Ann Williams 51.14; 3 Shiann Salmon 51.22; 4 Joanne Reid 51.74. Heat 3: 1 Nickisha Pryce 50.60; 2 Janieve Russell 50.98; 3 Natoya Goule 52.25; 4 Stephenie Ann McPherson 52.36

800: 1 Natoya Goule 1:58.89; 2 Adelle Tracey 2:01.11; 3 Jessica

1500: 1 Adelle Tracey 4:19.23; 2 Aisha Praught Leer 4:23.05

100H (-1.9): 1 Megan Tapper 12.64; 2 Ackera Nugent 12.67; 3 Danielle Williams 12.82; 4 Amoi Brown 12.87; 5 Yanique Thompson 12.89; 6 Crystal Morrison 12.98. Heat 1 (0.8): 1 Yanique Thompson 12.53; 2 Ackera Nugent 12.80. Heat 2 (0.6): 1 Megan Tapper 12.44; 2 Danielle Williams 12.61; 2 Amoi Brown 12.61; 4 Crystal Morrison 12.70

400H: 1 Janieve Russell 53.75; 2 Andrenette Knight 53.78; 3 Rushell Clayton 53.81; 4 Shiann Salmon 53.97.Heat 1: 1 Shiann Salmon 55.35; 2 Rushell Clayton 55.73. Heat 2: 1 Andrenette Knight 54.41; 2 Janieve Russell 55.13

HJ: 1 Lamara Distin 1.91; 2 Kimberly Williamson 1.85

LJ: 1 Tissanna Hickling 6.85; 2 Chanice Porter 6.72w; 3 Ackelia Smith 6.66w

TJ: 1 Shanieka Ricketts 14.79w; 2 Ackelia Smith 14.26; 3 Rhianna Phipps 13.34

SP: 1 Danniel Thomas-Dodd 19.08; 2 Lloydricia Cameron 16.37

DT: 1 Samantha Hall 59.81; 2 Cedricka Williams 55.01; 3 Shadae Lawrence 52.52

HT: 1 Nayoka Clunis 70.17

JT: 1 G’Nea Pitt 45.03; 2 Thaila Wilson 44.03

Hungarian Championships, Budapest, July 7-8

The stadium in use for the upcoming World Championships got its biggest test yet. World and European medallist Bence Halasz won the hammer with a 77.52m throw.

Men:

100 (0.4): 1 Bence Boros 10.50; 2 Dominik Illovszky 10.55; 3 Patrik Bundschu 10.56

200 (-0.3): 1 Zoltán Wahl 21.07; 2 Patrik Bundschu 21.25; 3 Levente Nadj 21.69

400: 1 Zoltán Wahl 46.32; 2 Ernő Steigerwald 46.63; 3 Dániel Huller 47.13

800: 1 Dániel Huller 1:47.08; 2 Balázs Vindics 1:47.11; 3 Gergő Kiss 1:47.34

1500: 1 Gergő Kiss 3:39.05; 2 István Szögi 3:39.16; 3 Márk Vörös 3:40.14

5000: 1 Márk Vörös 14:05.85; 2 Gábor Karsai 14:10.82; 3 Barnabás Sós 14:29.36

3000SC: 1 István Palkovits 8:38.81; 2 Ferenc Soma Kovács 8:56.42; 3 Balázs Kovács 8:59.69

110H (0.0): 1 Bálint Szeles 13.64; 2 Dániel Eszes 14.15; 3 Zoltán Polyák 14.48. Heat (0.5): 1 Bálint Szeles 13.62; 2 Dániel Eszes 13.95

400H: 1 Árpád Bánóczy 50.79; 2 Csaba Molnár 51.13; 3 Tibor Koroknai 51.43

HJ: 1 Gergely Török 2.16; 2 Dániel Jankovics 2.16; 3 Csaba Horváth 2.12

PV: 1 Márton Böndör 5.10; 2 Tamás Kéri 5.10; 3 József Bánovics 5.00

LJ: 1 Kristóf Pap 7.53; 2 Mátyás Németh 7.32; 3 Sámuel Hodossy-Takács 7.30

TJ: 1 Kristóf Pap 15.91; 2 Tibor Galambos 15.69; 3 Dániel Szenderffy 15.47

SP: 1 Balázs Tóth 18.05; 2 László Kovács 17.89; 3 István Fekete 17.17

DT: 1 Róbert Szikszai 59.69; 2 János Huszák 55.79; 3 Márton Csontos 54.31

HT: 1 Bence Halász 77.52; 2 Donát Varga 75.26; 3 Dániel Rába 72.47

JT: 1 György Herczeg 79.89 U20 rec; 2 Norbert Rivasz-Tóth 75.41; 3 Noel Kovács 72.18

5000W: 1 Máté Helebrandt 19:32.59; 2 Norbert Tóth 19:56.05; 3 Dávid Tokodi 21:03.16

Women:

100 (0.4): 1 Boglárka Takács 11.36; 2 Luca Kozák 11.45; 3 Jusztina Csóti 11.51

200: 1 Boglárka Takács 23.27; 2 Alexa Sulyán 23.49; 3 Jusztina Csóti 23.51

400: 1 Bianka Bartha-Kéri 52.61; 2 Fanni Rapai 53.32; 3 Evelin Nádházy 53.33

800: 1 Bianka Bartha-Kéri 2:02.97; 2 Gabriella K. Szabó 2:07.61; 3 Hédi Heffner 2:09.05

1500: 1 Viktória Wagner-Gyürkes 4:11.03; 2 Lili Anna Tóth 4:13.88; 3 Kinga Ohn 4:19.98

5000: 1 Viktória Wagner-Gyürkes 15:35.83; 2 Lili Anna Tóth 15:57.74; 3 Kata Kocsis 17:54.86

3000SC: 1 Gréta Varga 10:36.15; 2 Natália Iker 10:47.69; 3 Nóra Nagy 10:54.06

100H (-0.1): 1 Luca Kozák 12.72; 2 Anna Tóth 12.84 U23 rec; 3 Gréta Kerekes 12.93

400H: 1 Janka Molnár 56.58; 2 Sára Mátó 57.32; 3 Regina Mohai 57.92

HJ: 1 Fédra Fekete 1.85; 2 Lilianna Bátori 1.78; 3 Luca Renner 1.75

PV: 1 Hanga Klekner 4.40; 2 Petra Garamvölgyi 4.00; 3 Diána Szabó 3.80

LJ: 1 Petra Beáta Banhidi-Farkas 6.55; 2 Diána Lesti 6.43; 3 Bori Rózsahegyi 6.32

TJ: 1 Beatrix Szabó 12.93; 2 Viktória Áts 12.77; 3 Petra Nyisztor 12.56

SP: 1 Anita Márton 18.40; 2 Violetta Veiland 15.63; 3 Renáta Beregszászi 14.80

DT: 1 Anita Márton 54.73; 2 Dóra Kerekes 53.18; 3 Krisztina Váradi 45.34

HT: 1 Réka Gyurátz 69.66; 2 Zsanett Németh 64.61; 3 Villö Viszkeleti 63.63

JT: 1 Angéla Moravcsik 58.06; 2 Fanni Kövér 57.54; 3 Annabella Bogdán 53.75

5000W: 1 Viktória Madarász 21:58.84; 2 Barbara Oláh 22:05.04; 3 Alexandra Kovács 22:46.85

