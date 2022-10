Southampton athlete clocks 62:08 while we also bring you news of fast times in USA on the road and Japan on the track plus British USA college results

Breda, Netherlands, October 2

English National cross-country champion Mahamed Mahamed improved his half-marathon PB to 62:08 in finishing third and that moved him up to fifth in the 2022 UK rankings.

Men: HM:

1 Vincent Kibet KEN 61:21

2 Charles Muneria KEN 62:03

3 Mahamed Mahamed GBR 62:08

4 Nicolas Chelule KEN 62:38

5 Mohammadreza Abootorabi SWE 63:28

6 Youssef Ben Haddi MAR 64:09

Women: HM:

1 Gladys Jemaiyo KEN 68:18

2 Selamawit Teferi ISR 68:59

3 Naomi Rotich KEN 69:33

4 Diane van Es 70:50

USA 10 mile Championships, Minneapolis, October 2

Fiona O’Keeffe won the women’s title in a course and championships record 51:42, but by also holding off men’s winner Hillary Bor’s 46:06 course and championships record, she won a total of $22,000 including the equalizer bonus between the men and women.

Overall:

1 Hillary Bor 46:06

2 Samuel Chelanga 46:14

3 Abbabiya Simbassa 46:29

4 Shadrack Kipchirchir 46:40

5 Reed Fischer 46:40

6 Matt McClintock 46:46

7 Andrew Colley 46:47

8 Tom Anderson 46:57

9 Josh Izewski 47:06

10 Colin Bennie 47:08

11 Parker Stinson 47:13

12 Jacob Thomson 47:23

13 Ahmed Muhumed 47:24

14 Futsum Zienasellassie 47:35

15 Nick Hauger 47:40

16 Reid Buchanan 47:43

17 Diego Estrada 47:47

18 Nick Randazzo 47:54

19 Martin Hehir 47:57

20 Matthew Wilkinson 48:05

21 Alejandro Martinez Ambrosio 48:09

22 Aidan Reed 48:11

23 Noah Droddy 48:17

24 John Mastandrea 48:17

25 Joseph Trojan 48:20

26 Tyler Jermann 48:31

27 Jason Weitzel 48:34

28 Johnny Crain 48:34

29 Isaac Updike 48:37

30 Tyler Pennel 48:38

31 Kevin Lewis 48:40

32 Nadir Yusuf 48:43

33 Michael Jordan 48:51

34 Joel Reichow 48:53

35 Colin Abert 48:57

36 Josef Tessema 48:59

Women: 10M:

1 Fiona O’Keeffe 51:42

2 Anne Frisbie 52:10

3 Emily Durgin 52:16

4 Nell Rojas 52:20

5 Aliphine Tuliamuk 52:35

6 Ednah Kurgat 53:08

7 Molly Grabill 53:10

8 Lauren Hurley 53:10

9 Tristin Van Ord 53:13

10 Emma Grace Hurley 53:24

11 Sarah Pagano 53:29

12 Annie Rodenfels 53:56

13 Paige Stoner 54:14

14 Dakotah Lindwurm 54:16

15 Jessa Hanson 54:32

16 Bria Wetsch 54:45

17 Amy Davis 54:53

18 Katja Goldring 55:02

19 Anne-Marie Blaney 55:35

20 Elena Hayday 55:41

32 Kimberley Horner GBR 59:05

Košice Marathon, Slovakia, October 2

The 99th edition of the race saw Reuben Kerio win for the third time after previous wins in 2017 and 2021 and his 2:07:16 was only 15 seconds outside the 10-year-old course record though Ethiopians Aychew Bantie and Yohans Mekasha were only three seconds back.

Margaret Agai took 31 seconds off the women’s course record with 2:24:04.

Men: Mar:

1 Reuben Kerio KEN 2:07:16

2 Aychew Bantie ETH 2:07:19

3 Yohans Mekasha ETH 2:07:19

4 Adane Kebede ETH 2:07:21

5 Daniel Kipchumba KEN 2:07:46

6 Abiyot Abinet ETH 2:08:51

7 Zewdu Hailu ETH 2:09:00

8 Albert Kangogo KEN 2:11:24

Women: Mar:

1 Margaret Agai KEN 2:24:04

2 Ayantu Kumela ETH 2:24:29

3 Bone Cheluke ETH 2:24:37

4 Emily Arusio KEN 2:25:39

5 Gladys Chesire KEN 2:26:17

6 Ebsite Tilahun ETH 2:27:47

7 Tadelech Nedi ETH 2:28:04

Niigata, Japan, October 1-2

Men:

200 (0.6):

1 Towa Uzawa 20.60

2 Keigo Yasuda 20.75

400:

1 Yuki Joseph Nakajima 45.93

2 Tatsuki Iwasaki 46.17

1500:

1 Kazuto Iizawa 3:36.55

2 Abraham Guem SSD 3:39.35 NR

3 Ryoji Tatezawa 3:40.63

5000:

1 Yuta Bando 13:21.94

2 Yohei Ikeda 13:31.48

400H:

1 Tenjiro Tanaka 49.07

2 Tatsuhiro Yamamoto 49.52

3 Haruto Deguchi 50.21

HJ:

1 Ryoichi Akamatsu 2.25

2 Yuto Seko 2.25

LJ:

1 Yuki Hashioka 8.05

2 Daiki Oda 7.93

JT: 1 Genki Dean 80.84

National 400H:

1 Syunta Inoue 49.77

2 Toshimasa Kuribayashi 50.08

Women:

200 (2.4): 1 Mei Kodama 23.26

1500: 1 Yume Goto 4:10.79

5000:

1 Agnes Mwikali KEN 14:56.81

2 Nozomi Tanaka 14:59.95

3 Naomi Mussoni KEN 15:03.72

4 Ririka Hironaka 15:20.92

DT:

1 Jade Lally GBR 59.26

2 Nanaka Kori 55.70

JT: 1 Haruka Kitaguchi 62.57

National 5000:

1 Tabitha Kamau KEN 15:01.62

2 Esther Wambui KEN 15:18.69

Miyoshi, Japan, October 1-2

Men

5000: 1 C Kandie KEN 13:26.62

10,000:

1 A Maina KEN 27:41.70

2 E Kipkemei KEN 27:42.44

Yokohama, Japan, October 1-2

Richard Yator and Benard Koech both went sub-27 in the 10,000m, only the third occasion on 2022 that athletes have breached that barrier over 25 laps after races in San Juan Capistrano and Hengelo.

Men

5000:

1 J Soget KEN 13:24.01

2 E Kipchirchir KEN 13:24.77

3 A Kipchirchir KEN 13:25.24

10,000:

1 R Yator Kimunyan KEN 26:54.76

2 B Koech KEN 26:55.04

3 J Ndiku KEN 27:12.84

4 N Kosimbei KEN 27:15.83

5 B Kimeli KEN 27:20.85

6 K Shiojiri 27:53.00

7 C Ndunge KEN 27:55.75

8 P Mathenge Wambui KEN 27:56.97

9 L Kisaisa KEN 27:59.04

10 S Waithaka KEN 28:16.15

11 T Nakamura 28:16.29

12 D Weldu ETH 28:19.73

Women: 3000:

1 H Lobun KEN 8:49.31

British cross-country results in USA College events

CHILE PEPPER FESTIVAL, Fayetteville AR, USA, September 30



Men

8km: 34 LEWIS MILLS 24:37; 41 REECE SHARMAN-NEWELL (U20) 24:44



Women

5km: 35 AMBER OWENS 17:33; 59 TILLY HORTON 17:51; 68 BETHANEY DONNELLY 18:01; 86 HELEN BRAYBROOK (U20) 18:15

GANS CREEK CLASSIC, Columbia MO, USA, September 30

Women

XC: 48 MADDY WHITMAN (U20) 21:36



Men

8km: 89 DANIEL BROOKLING 25:06; 101 JORDAN WOOD 25:13. O: 7 NATHAN GRAY 24:57

JOE PIANE INVITATIONAL, South Bend IN, USA, September 30

Men

5M: B: 12 JONATHAN SHIELDS 23:37; 70 GEORGE WATSON 24:25; 82 MAX MILARVIE 24:33; 116 OLIVER NEWMAN 24:49; 129 EDDIE NARBETT 24:58; 133 FREDDIE CARCAS 25:02. G: 3 EDWARD BUCK 24:02; 99 BENJAMIN PREDDY (U20) 27:27. O: 51 MATTHEW MACKAY (U20) 25:37



Women

5km: B: 20 ELISE THORNER 16:33; 46 YASMIN MARGHINI (U20) 16:58; 55 ZOE WASSELL 17:08; 99 GRACE COPELAND 17:36; 156 KAITLYN SHEPPARD (U20) 18:18

LEHIGH PAUL SHORT INVITATIONAL, Bethlehem PA, USA, September 30



Men

8K: G: 43 SCOTT NUTTER (U20) 23:36; 51 JAMIE DEE 23:41; 75 FINN BIRNIE 23:50; 153 OLIVER WAY 24:28. O: 34 LEO FREELAND (U20) 24:47; 49 JACOB PICKERING 24:56



Women

6km: G: 43 SHANNON FLOCKHART (U20) 20:20; 45 KATY-ANN MCDONALD 20:23; 103 KOSANA WEIR 20:54; 104 INDIA WEIR 20:54; 110 CAITLIN WOSIKA 20:55; 186 MOLLIE SCOTT 21:28; 227 JASMINE YOUNG (U20) 21:39; 270 GRACE BURRELL (U20) 21:54; 301 ZOE BRICKLEY 22:10; 335 AMBER SCOTT 22:26; 336 AMELIE ATTENBOROUGH (U20) 22:27; 364 AVA WHITE (U20) 22:42; 407 MEG RAPLEY 23:38



LIVE IN LOU LOUISVILLE CLASSIC, Louisville KY, USA, October 1



Men

8km: B: 10 MICEAL MCCAUL 24:33; 22 DOMINIC SMITH 24:49; 78 SAMUEL GOODCHILD 25:32. G: 80 CONALL MCGINNESS 24:40; 164 ETHAN GEAR (U20) 25:21; 236 DYLAN MCBRIDE (U20) 26:04



Women

5K: B: 63 RUBY WYLES 18:51. G: 55 ESME DAVIES 17:43; 66 CHLOE WELLINGS 17:46; 83 LUCY THORNTON 17:58; 176 TABATHA WALFORD 18:36

LOYOLA LAKEFRONT INVITATIONAL, Chicago IL, USA, October 1

Men

8km: M: 32 WOODY JEROME (U20) 25:52



Women

6km: M: 26 LAUREN CHARLTON 22:24

PACIFIC INVITATIONAL, Lodi CA, USA, October 1

Women

6km: 18 DANIELLE ROWLINSON 22:43; 20 EMILY FIELD (U20) 22:48

SUNY GENESEO MIKE WOODS INVITATIONAL, Geneseo NY, USA, October 1



Men

8km: 29 SEBASTIEN VICARY 25:54

UIW INVITATIONAL, San Antonio TX, USA, October 1



Women

6km: 4 CHLOE RYLANCE (U20) 22:20

