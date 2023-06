Ethiopian runs 29:29.73 for 25 laps plus news of new hurdles star, detailed European Team Champs results and British record runs in America

Ethiopian 10,000m Trial, Nerja, Spain, June 23

Berihu Aregawi (26:50.66) and Gudaf Tsegay (29:29.73) booked their places for 25 laps of Budapest with impressive wins in the Ethiopian world trials.

World 5000m champion Tsegay ran the fourth fastest time ever by a woman taking 10 seconds off her PB from last year.

Ejgayehu Taye and Lemlem Hailu were also under 30 minutes.

Aregawi, the world cross-country runner-up and Olympic fourth-placer, also set a world lead as he defeated Olympic champion Selemon Barega (26:51.87).

Men: 800: 1 Tom Dradiga UGA 1:45.37, 2 Abdessalem Ayouni TUN 1:45.76, 3 Pablo Sánchez-Valladares 1:46.10

10,000: 1 Berihu Aregawi ETH 26:50.66, 2 Selemon Barega ETH 26:51.87, 3 Yismaw Dilu ETH 27:08.85, 4 Tadese Worku ETH 27:11.26, 5 Gemechu Dida ETH 27:23.96, 6 Boki Diribi ETH 27:30.46, 7 Hailemariyam Amare ETH 27:32.47, 8 Dawit Wolde ETH 27:48.66, 9 Chimdesa Debele ETH 27:55.30

Women: 10,000: 1 Gudaf Tsegay ETH 29:29.73, 2 Ejgayehu Taye ETH 29:57.45, 3 Lemlem Hailu ETH 29:59.15, 4 Mizan Alem ETH 30:01.35, 5 Girmawit Gebrzihair ETH 30:23.69, 6 Bosena Mulate ETH 30:39.60, 7 Fotyen Tesfay ETH 30:49.48, 8 Senayet Getachew ETH 30:59.39, 9 Zeineba Yimer ETH 31:18.96

Trackwired Arkansas Grand Prix, Fayetteville, USA, June 24

Cordell Tinch has suddenly emerged this season as a potential new 110m hurdles star. The 8.16m long jumper and 2.22m high jumper had gone into 2023 with a four-year-old PB of 13.63 having not competed outdoors in 2020, 2021 or 2022.

Indoors this year he won the NCAA division two 60m hurdles title in 7.51 and ran a legal PB of 13.21 outdoors in the NCAA outdoor division two championships before winning the final in a very windy 12.87/6.0.

In the heats in Fayetteville he ran a legal PB of 13.09/0.2 before destroying that in the final with a world-leading 12.96/1.3 which moves him into the all-time top 20.

View this post on Instagram A post shared by RunnerSpace Is Track & XC (@runnerspace)

In second British champion Tade Ojora improved his PB to 13.26 which keeps him eighth all-time in the UK but moves him away from former world medallist Jon Ridgeon’s 13.29 which was Ojora’s previous best. Ojora’s time is inside the World Championships qualifying time of 13.28.

Men:

100 (2.1): 1 Chris Royster 10.05w, 2 Demarius Smith 10.10w, 3 Ronnie Baker 10.13. Heat 2 (1.5): 1 Chris Royster 10.02, 2 Ronnie Baker 10.23

200 (2.1): 1 Michael Joseph LCA 20.27w, 2 Marqueze Washington 20.40w, 3 Connor Washington 20.44w, 4 Demarius Smith 20.53w

400: 1 Chris Bailey 44.84, 2 Dillon Bedell 45.63. B: 1 Demar Francis JAM 45.86

110H (1.3): 1 Cordell Tinch 12.96, 2 Tade Ojora GBR 13.26, 3 Louis Rollins 13.56, 4 Ayden Owens-Delerme PUR 13.59, 5 Gratt Reed 13.60. Heat 1 (3.8): 1 Tade Ojora GBR 13.24, 2 Louis Rollins 13.36, 3 Phillip Lemonious JAM 13.53, 4 Ayden Owens-Delerme PUR 13.57, 5 Grant Conway 13.64. Heat 2 (0.2): 1 Cordell Tinch 13.09, 2 Tai Brown 13.52, 3 Gratt Reed 13.57, 4 Parker Bowden 13.62

PV: 1 Clayton Simms 5.71

LJ: 1 Isaac Grimes 7.94

TJ: 1 O’Brien Wasome JAM 16.82w, 2 Jah-Nhai Perinchief BER 16.51

SP: 1 Rajindra Campbell JAM 21.14, 2 Jordan West 20.76

Women:

100 (1.6): 1 Maia McCoy 11.08, 2 Asha Philip GBR 11.26, 3 Jada Baylark 11.29. Heat 1 (1.1): 1 Cambrea Sturgis 11.13, 2 Maia McCoy 11.14, 3 Jada Baylark 11.26, 4 Asha Philip GBR 11.30

200 (2.0): 1 Cambrea Sturgis 22.72, 2 Mariah Ayers 22.92

400: 1 Bailey Lear 51.28, 2 Paris Peoples 51.40, 3 Imeobong Nse Uko NGR 51.71, 4 Paola Morán MEX 51.80, 5 Joanne Reid JAM 51.89, 6 Amber Anning GBR 52.74. B: 1 Wadeline Jonathas 52.26

800: 1 Shafiqua Maloney VIN 2:01.99, 2 Honour Finley 2:02.52

100H (1.4): 1 Taliyah Brooks 12.84. Heat 1 (2.4): 1 Taliyah Brooks 12.72,

400H: 1 Deshae Wise 55.15, 2 Bianca Stubler 56.77, 3 Erin Dowd 56.95, 4 Ashley Miller ZIM 57.07 (rec)

LJ: 1 Tara Davis Woodhall 6.99, 2 Taliyah Brooks 6.74w

European Team Championships, Chrorzow, Poland, June 23-25

With a largely young and inexperienced team, for the first time ever Britain failed to win a single event but there were second places for Bianca Williams (200m), Izzy Boffey (800m), Hannah Nuttall (5000m) and Scott Lincoln (shot) and third places for Jeremiah Azu (100m), Zak Seddon (steeplechase) and Rebekah Walton (javelin).

The latter produced arguably the British performance of the weekend as her 59.76m went fourth all-time with the current javelin spec.

Surprisingly she scored more points (14) than Britain did combined in both sprint relays (0), the men’s high jump (3), women’s steeplechase (3), high jump (2), triple jump (2) and shot (2). Britain only scored four points in the women’s 1500m where the far too large field of 16 meant Ellie Baker got badly baulked on the last lap.

The failure of the British sprint relay teams where of the 12 funded podium sprinters only Richard Kilty competed was particularly disappointing given the funding and the relative lack of opportunities that the best sprinters get of getting together under competitive circumstances before major championships and how much sprinters of the past such as Linford Christie and John Regis turned out in these events and contributed to Britain’s success.

Italy won from Poland by 24 points.

For a full report of the event, click here

TEAM: 1 ITA 426.5; 2 POL 402.5, 3 GER 387.5; 4 ESP 362; 5 GBR 341; 6 NED 339.5; 7 FRA 337.5; 8 POR 315; 9 CZE 303.5; 10 SWE 283; 11 FIN 282.5; 12 SUI 263; 13 GRE 256.5; 14 BEL 250; 15 TUR 245; 16 NOR 223

Men:

100 (0.6): 1 Samuele Ceccarelli ITA 10.13; 2 Raphael Bouju NED 10.14; 3 Jeremiah Azu GBR 10.16; 4 Dominik Kopeć 10.21; 5 Robin Ganter GER 10.28; 6 Jimmy Vicaut FRA 10.31; 7 Samuli Samuelsson FIN 10.38; 8 Kobe Vleminckx BEL 10.51. B (-0.5): 1 Ioánnis Nifadópoulos GRE 10.30; 2 Pascal Mancini SUI 10.31; 3 Kayhan Özer TUR 10.32; 4 Carlos Nascimento POR 10.38; 5 Sergio López ESP 10.40; 6 Jan Veleba CZE 10.48; 7 Desmond Rogo SWE 10.55; 8 Jacob Vaula NOR 10.63

200 (-1.3): 1 Ryan Zeze FRA 20.29; 2 Albert Komański 20.50; 3 Filippo Tortu ITA 20.61; 4 Taymir Burnet NED 20.70; 5 Timothé Mumenthaler SUI 20.76; 6 Robin Ganter GER 20.89; 7 Jan Jirka CZE 21.18; 8 Adam Clayton GBR 21.18. B (-0.4): 1 Pol Retamal ESP 20.86; 2 Viljami Kaasalainen FIN 21.17; 3 Ioánnis Granitsiótis GRE 21.18; 4 Delvis Santos POR 21.18; 5 Batuhan Altıntaş TUR 21.19; 6 Mathias Hove Johansen NOR 21.27; 7 Christian Iguacel BEL 21.34; 8 Desmond Rogo SWE 21.46

400: 1 Håvard Bentdal Ingvaldsen NOR 44.88; 2 João Ricardo Coelho POR 45.05 NR; 3 Liemarvin Bonevacia NED 45.06; 4 Manuel Sanders GER 45.24; 5 Alex Haydock-Wilson GBR 45.25; 6 David Sombe FRA 45.49; 7 Iñaki Cañal ESP 45.51; 8 Dylan Borlée BEL 45.84. B: 1 Lorenzo Benati ITA 45.53; 2 Matěj Krsek CZE 45.75; 3 Lionel Spitz SUI 45.81; 4 Karol Zalewski 45.95; 5 Viljami Kaasalainen FIN 46.88; 6 Ilyas Çanakçı TUR 47.23; 7 Kasper Kadestål SWE 47.27; 8 Yeóryios Labrópoulos GRE 48.28

800: 1 Andreas Kramer SWE 1:46.92; 2 Ben Pattison GBR 1:46.94; 3 Mateusz Borkowski 1:47.18; 4 Adrián Ben ESP 1:47.36; 5 Yanis Meziane FRA 1:47.39; 6 Catalin Tecuceanu ITA 1:47.81; 7 Luis Oberbeck GER 1:47.97; 8 Joonas Rinne FIN 1:48.43. B: 1 Ramon Wipfli SUI 1:46.73; 2 Filip Šnejdr CZE 1:46.84; 3 Mehmet Çelik TUR 1:46.84 U23 rec; 4 Bram Buigel NED 1:46.90; 5 José Carlos Pinto POR 1:47.76; 6 Harídimos Xenidákis GRE 1:47.91; 7 Pieter Claus BEL 1:50.03; 8 Andreas Grimerud NOR 1:54.83

1500: 1 Mohamed Katir ESP 3:36.95; 2 Isaac Nader POR 3:37.37; 3 Niels Laros NED 3:37.59; 4 Pietro Arese ITA 3:38.13; 5 George Mills GBR 3:38.17; 6 Emil Danielsson SWE 3:38.34; 7 Filip Ostrowski 3:38.80; 8 Romain Mornet FRA 3:39.17; 9 Jakub Davidik CZE 3:40.76; 10 Stijn Baeten BEL 3:41.53; 11 Santtu Heikkinen FIN 3:41.72; 12 Ibrahim Erata TUR 3:43.55; 13 Esten Hansen-Møllerud Hauen NOR 3:43.78; 14 Silas Zurfluh SUI 3:43.81; 15 Amos Bartelsmeyer GER 3:48.59; 16 Séryios Diakostefanís GRE 3:50.57

5000: 1 Thierry Ndikumwenayo ESP 13:25.48; 2 Andreas Almgren SWE 13:25.70; 3 Yemaneberhan Crippa ITA 13:34.29; 4 Alexis Miellet FRA 13:51.88; 5 Jonny Davies GBR 13:56.11; 6 Awet Nftalem Kibrab NOR 13:58.39; 7 Ramazan Özdemir TUR 14:00.71; 8 Mateusz Gos 14:01.67; 9 Enzo Noel BEL 14:02.78; 10 Eemil Helander FIN 14:07.73; 11 Robin Van Riel NED 14:13.89; 12 Florian Bremm GER 14:14.87; 13 Martin Zajíc CZE 14:15.57; 14 Leon Berthold SUI 14:16.88; 15 Mários Anagnóstou GRE 14:17.29; 16 Rúben Amaral POR 14:48.70

3000SC: 1 Daniel Arce ESP 8:25.88; 2 Emil Blomberg SWE 8:26.27; 3 Zak Seddon GBR 8:27.42; 4 Osama Zoghlami ITA 8:30.09; 5 Frederik Ruppert GER 8:32.99; 6 Tom Erling Kårbø NOR 8:34.10; 7 Michael Curti SUI 8:35.12; 8 Clement Deflandre BEL 8:36.23; 9 David Foller CZE 8:38.82; 10 Topi Raitanen FIN 8:39.93; 11 Nick Marsman NED 8:39.97; 12 Maciej Megier 8:45.85; 13 Valentin Bresc FRA 8:45.98; 14 Etson Barros POR 8:53.47; 15 Néstor Koliós GRE 8:53.81; Turgay Bayram TUR DQ

110H (0.4): 1 Jason Joseph SUI 13.12; 2 Enrique Llopis ESP 13.44; 3 Hassane Fofana ITA 13.47; 4 Pascal Martinot-Lagarde FRA 13.58; 5 Joshua Zeller GBR 13.59; 6 Max Hrelja SWE 13.62; 7 Elmo Lakka FIN 13.67; 8 Krzysztof Kiljan 13.72. B (0.1): 1 Manuel Mordi GER 13.67; 2 Mikdat Sevler TUR 13.82; 3 Sisino Ambriz POR 13.85 NU20R; 4 Konstadínos Douvalídis GRE 13.90; 5 Timme Koster NED 13.91; 6 Nolan Van Cauwemberghe BEL 14.00; 7 Sander Aae Skotheim NOR 14.31; 8 Vilém Stráský CZE 14.52

400H: 1 Alessandro Sibilio ITA 48.14; 2 Nick Smidt NED 48.95; 3 Seamus Derbyshire GBR 49.51; 4 Julien Watrin BEL 49.56; 5 Dany Brand SUI 49.97; 6 Vít Müller CZE 50.05; 7 Clement Ducos FRA 50.29; Joshua Abuaku GER DNF. B: 1 Ismail Nezir TUR 48.84 eq U23 ec; 2 Krzysztof Hołub 49.97; 3 Karl Wållgren SWE 50.18; 4 Tuomas Lehtonen FIN 50.20; 5 Jesus David Delgado ESP 50.78; 6 Yuben Munary POR 50.79; 7 Dimítrios Levantínos GRE 51.29

HJ: 1 Gianmarco Tamberi ITA 2.29; 2 Thomas Carmoy BEL 2.29; 3 Norbert Kobielski 2.26; 4 Tobias Potye GER 2.26; 5 Jan Štefela CZE 2.20; 6 Ali Eren Ünlü TUR 2.20; 7 Gerson Baldé POR 2.17; 8 Daniel Kosonen FIN 2.13; 8 Douwe Amels NED 2.13; 10 Adónios Mérlos GRE 2.13; 11 Fabian Delryd SWE 2.13; 12 Sebastien Micheau FRA 2.09; 12 Carlos Rojas ESP 2.09; 14 William Grimsey GBR 2.09; 15 Noam Pritchett SUI 2.05; 16 Sander Aae Skotheim NOR 2.00

PV: 1 Menno Vloon NED 5.85; 2 Emmanouíl Karalís GRE 5.80; 3 Thibaut Collet FRA 5.80; 4 Piotr Lisek 5.80; 5 Claudio Michel Stecchi ITA 5.80; 6 Pedro Buaró POR 5.65 NU23R; 6 Gillian Ladwig GER 5.65; 8 Pål Haugen Lillefosse NOR 5.65; 9 Juho Alasaari FIN 5.45; 10 Ben Broeders BEL 5.45; 11 Ersu Şaşma TUR 5.45; 12 Valentin Imsand SUI 5.45; 13 Adam Hague GBR 5.30; 13 Dan Bárta CZE 5.30; 15 William Asker SWE 5.10; 16 Isidro Leyva ESP 5.10

LJ: 1 Miltiádis Tentóglou GRE 8.34; 2 Mattia Furlani ITA 7.97; 3 Simon Ehammer SUI 7.95; 4 Thobias Montler SWE 7.82; 5 Héctor Santos ESP 7.77; 6 Kristian Pulli FIN 7.70; 7 Sander Aae Skotheim NOR 7.67; 8 David Cairo NED 7.63; 9 Jack Roach GBR 7.60; 10 Radek Juška CZE 7.59; 11 Simon Batz GER 7.52; 12 Ivo Tavares POR 7.40; 13 Mateusz Jopek 7.37; 14 Yanni Sampson BEL 7.24; 15 Necati Er TUR 7.10; Tom Campagne FRA NM

TJ: 1 Tobia Bocchi ITA 16.84; 2 Necati Er TUR 16.71; 3 Dimítrios Tsiámis GRE 16.38; 4 Tiago Pereira POR 16.32; 5 Jude Bright-Davies GBR 16.24; 6 Jonathan Seremes FRA 16.24; 7 Aaro Davidila FIN 16.04; 8 Adrian Świderski 15.75; 9 Pablo Torrijos ESP 15.57; 10 Gabriel Wallmark SWE 15.57; 11 Baboucar Sallah-Mohammed USA 14.84; 12 Carlos Kouassi SUI 14.40; 13 Sondre Vie Ytrearne NOR 14.23; 14 Jakub Kunt CZE 14.18; 15 Bjorn De Decker BEL 14.08; 16 Tim Lübbert GER 14.08

SP: 1 Zane Weir ITA 21.59; 2 Scott Lincoln GBR 21.10; 3 Michał Haratyk 20.89; 4 Tomáš Staněk CZE 20.47; 5 Carlos Tobalina ESP 20.19; 6 Marcus Thomsen NOR 20.00; 7 Fred Moudani-Likibi FRA 19.65; 8 Francisco Belo POR 19.64; 9 Xaver Hastenrath GER 19.14; 10 Wictor Petersson SWE 19.06; 11 Odisséas Mouzenídis GRE 18.98; 12 Stefan Wieland SUI 18.50; 13 Sven Poelmann NED 18.04; 14 Nuh Bolat TUR 17.93; 15 Nico Oksanen FIN 17.36; 16 Andreas De Lathauwer BEL 16.67

DT: 1 Daniel Ståhl SWE 67.25; 2 Henrik Janssen GER 64.09; 3 Robert Urbanek 61.97; 4 Yasiel Brayan Sotero ESP 61.19; 5 Lawrence Okoye GBR 60.93; 6 Michal Forejt CZE 59.90; 7 Alessio Mannucci ITA 59.66; 8 Emanuel Sousa POR 59.44; 9 Sven Martin Skagestad NOR 58.29; 10 Jordan Guehaseim FRA 57.99; 11 Ömer Şahin TUR 57.75; 12 Ruben Rolvink NED 56.36; 13 Antti Pränni FIN 55.36; 14 Gian Vetterli SUI 54.29; 15 Lars Coene BEL 50.52; 16 Dimítrios Pavlídis GRE 45.79

HT: 1 Wojciech Nowicki 79.61; 2 Thomas Mardal NOR 76.50; 3 Mihaíl Anastasákis GRE 74.12; 4 Merlin Hummel GER 73.99; 5 Aaron Kangas FIN 72.39; 6 Decio Andrade POR 72.03; 7 Jake Norris GBR 71.98; 8 Jan Doležálek CZE 70.47; 9 Ragnar Carlsson SWE 69.61; 10 Halil Yılmazer TUR 69.30; 11 Giorgio Olivieri ITA 68.85; 12 Alberto González ESP 68.23; 13 Lukas Baroke SUI 61.34; 14 Dennis Hemelaar NED 57.89; 15 Remi Malengreaux BEL 56.67; Yann Chaussinand FRA NM

JT: 1 Julian Weber GER 86.26; 2 Timothy Herman BEL 81.67; 3 Leandro Ramos POR 81.62; 4 Dawid Wegner 81.40; 5 Ioánnis Kiriazís GRE 79.01; 6 Jakob Samuelsson SWE 78.68; 7 Manu Quijera ESP 75.08; 8 Taneli Juutinen FIN 74.84; 9 Emin Öncel TUR 74.18; 10 Thomas Van Ophem NED 70.94; 11 Martin Konečný CZE 70.80; 12 Joe Dunderdale GBR 69.85; 13 Felise Vahai Sosaia FRA 69.50; 14 Michele Fina ITA 69.47; 15 Franck Di Sanza SUI 68.78; 16 Daniel Thrana NOR 67.76

4×100: 1 GER 38.34; 2 ITA 38.47; 3 NED 38.77; 4 ESP 38.83; 5 POL 38.94; 6 POR 39.74; FIN DQ; GBR DQ. B: 1 FRA 38.51; 2 TUR 38.96; 3 CZE 39.17; 4 GRE 39.34 U23 rec; 5 BEL 39.41; 6 Sverige SWE 39.99; 7 SUI 51.58; NOR DQ

4x400MX: 1 POL 3:12.87; 2 FRA 3:13.36 NR; 3 ITA 3:13.56; 4 GER 3:14.00; 5 POR 3:14.06; 6 GBR 3:14.27 (Haydock-Wilson 46.30; Pipi 50.89, Young 45.83, McAulay 51.25); 7 ESP 3:16.79; 8 NED 3:20.40. B: 1 CZE 3:12.34; 2 BEL 3:12.97; 3 SUI 3:14.22; 4 NOR 3:15.67; 5 Sverige SWE 3:17.93; 6 TUR 3:20.01; 7 GRE 3:23.10; 8 FIN 3:27.31

Women:

100 (0.1): 1 Ewa Swoboda 11.09; 2 Rani Rosius BEL 11.20; 3 N’ketia Seedo NED 11.24; 4 Géraldine Frey SUI 11.26; 5 Bianca Williams GBR 11.29; 6 Poliníki Emmanouilídou GRE 11.30; 7 Arialis Martinez POR 11.33; 8 Lisa Mayer GER 11.36. B (0.1): 1 Jael Bestue ESP 11.25; 2 Karolína Maňasová CZE 11.44; 3 Lotta Kemppinen FIN 11.45; 4 Zaynab Dosso ITA 11.45; 5 Helene Rønningen NOR 11.51; 6 Julia Henriksson SWE 11.52; 7 Carolle Zahi FRA 11.64; 8 Elif Polat TUR 11.84

200 (1.2): 1 Lieke Klaver NED 22.46; 2 Bianca Williams GBR 22.75; 3 Poliníki Emmanouilídou GRE 22.85 NU23R; 4 Anna Kiełbasińska 22.92; 5 Arialis Martinez POR 23.12; 6 Gemima Joseph FRA 23.13; 7 Paula Sevilla ESP 23.23; 8 Alexandra Burghardt GER 23.61. B (-0.3): 1 Dalia Kaddari ITA 23.08; 2 Julia Henriksson SWE 23.22; 3 Imke Vervaet BEL 23.27; 4 Lada Vondrová CZE 23.44; 5 Christine Bjelland Jensen NOR 23.48; 6 Géraldine Frey SUI 23.57; 7 Simay Özçiftçi TUR 23.77; 8 Aino Pulkkinen FIN 23.80

400: 1 Femke Bol NED 49.82; 2 Natalia Kaczmarek 50.34; 3 Cynthia Bolingo Mbongo BEL 50.95; 4 Ama Pipi GBR 51.10; 5 Tereza Petržilková CZE 51.51; 6 Alice Mangione ITA 51.55; 7 Cátia Azevedo POR 51.93; 8 Laura Müller GER 52.32. B: 1 Henriette Jæger NOR 51.66 U23 rec; 2 Giulia Senn SUI 52.22; 3 Amandine Brossier FRA 52.60; 4 Mette Baas FIN 52.87; 5 Lisa Lilja SWE 53.00; 6 Laura Bueno ESP 53.38; 7 Edanur Tulum TUR 53.52; 8 Iríni Vasilíou GRE 53.90

800: 1 Audrey Werro SUI 1:59.95; 2 Isabelle Boffey GBR 2:00.39; 3 Majtie Kolberg GER 2:00.72; 4 Eveliina Määttänen FIN 2:00.79; 5 Lorea Ibarzabal ESP 2:00.86; 6 Eloisa Coiro ITA 2:01.03; 6 Lena Kandissounon FRA 2:01.03; 8 Patrícia Silva POR 2:01.82. B: 1 Camille Laus BEL 2:02.28; 2 Georgia-Maria Despollari GRE 2:02.31; 3 Wilma Nielsen SWE 2:02.60; 4 Hedda Hynne NOR 2:03.12; 5 Tuğba Toptaş TUR 2:03.63; 6 Angelika Sarna 2:03.97; 7 Kimberley Ficenec CZE 2:04.68; 8 Amina Maatoug NED 2:08.03

1500: 1 Esther Guerrero ESP 4:11.77; 2 Martyna Galant 4:11.78; 3 Hanna Klein GER 4:12.14; 4 Sintayehu Vissa ITA 4:12.62; 5 Lore Hoffmann SUI 4:12.88; 6 Kristiina Mäki CZE 4:12.90; 7 Marta Pen Freitas POR 4:13.50; 8 Agathe Guillemot FRA 4:13.71; 9 Hanna Hermansson SWE 4:13.73; 10 Marissa Damink NED 4:14.47; 11 Elise Vanderelst BEL 4:14.63; 12 Şilan Ayyıldız TUR 4:16.06; 13 Ellie Baker GBR 4:16.81; 14 Nathalie Blomqvist FIN 4:17.10; 15 Kristine Eikrem Engeset NOR 4:19.27; 16 Dáfni-Eftihía-Teréza Lavasá GRE 4:22.55

5000: 1 Nadia Battocletti ITA 15:25.09; 2 Hannah Nuttall GBR 15:29.49; 3 Agueda Muńoz ESP 15:31.04; 4 Kristine Eikrem Engeset NOR 15:32.77; 5 Lea Meyer GER 15:33.75; 6 Mariana Machado POR 15:33.93; 7 Camilla Richardsson FIN 15:34.74; 8 Manon Trapp FRA 15:41.69; 9 Aneta Konieczek 15:43.35; 10 Lisa Rooms BEL 15:44.24; 11 Vera Sjöberg SWE 15:53.81; 12 Nicole Egger SUI 15:55.95; 13 Fatma Demir TUR 15:56.63; 14 Maria Kássou GRE 16:05.00; 15 Tereza Hrochová CZE 16:34.52; 16 Femke Rosbergen NED 17:12.67

3000SC: 1 Alicja Konieczek 9:38.72; 2 Flavie Renouard FRA 9:40.40; 3 Marta Serrano ESP 9:41.86; 4 Tuğba Güvenç TUR 9:47.31; 5 Laura Taborda POR 9:55.56; 6 Pauline Meyer GER 9:57.84; 7 Eleonora Curtabbi ITA 9:59.01; 8 Veerle Bakker NED 10:02.87; 9 Sibylle Häring SUI 10:04.02; 10 Soňa Kouřilová CZE 10:05.23; 11 Linn Söderholm SWE 10:07.72; 12 Isavélla Kotsahíli GRE 10:08.23; 13 Sara Aarsvoll Svarstad NOR 10:09.18; 14 Maisie Grice GBR 10:09.99; 15 Nelli Nordlund FIN 10:22.34; 16 Jolien Van Hoorebeke BEL 10:32.28

100H (-0.2): 1 Pia Skrzyszowska 12.77; 2 Nadine Visser NED 12.81; 3 Laeticia Bapte FRA 12.82; 4 Reetta Hurske FIN 13.09; 5 Elisa Maria Di Lazzaro ITA 13.21; 6 Elisávet Pesirídou GRE 13.22; 7 Abigail Pawlett GBR 13.63; Ditaji Kambundji SUI DQ. B (1.4): 1 Teresa Errandonea ESP 13.22; 2 Tereza Elena Šínová CZE 13.26; 3 Monika Zapalska GER 13.32; 4 Şevval Ayaz TUR 13.33; 5 Andrea Rooth NOR 13.41; 6 Catarina Queirós POR 13.43; 7 Maja Maunsbach SWE 13.81; 8 Jolien Boumkwo BEL 32.81

400H: 1 Carolina Krafzik GER 54.47; 2 Ayomide Folorunso ITA 54.79; 3 Cathelijn Peeters NED 54.97; 4 Viivi Lehikoinen FIN 55.19; 5 Lina Nielsen GBR 55.36; 6 Nikoleta Jíchová CZE 55.44; 7 Dímitra Gnafáki GRE 56.63. B: 1 Fatoumata Diallo POR 55.57; 2 Moa Granat SWE 56.61; 3 Julia Korzuch 56.73; 4 Camille Seri FRA 56.99; 5 Carla Garcia ESP 57.13; 6 Andrea Rooth NOR 57.19; 7 Salome Hüsler SUI 57.52; 8 Gülşah Cebeci̇ TUR 1:02.52

HJ: 1 Nawal Meniker FRA 1.92; 2 Merel Maes BEL 1.92; 3 Michaela Hrubá CZE 1.90; 4 Buse Savaşkan TUR 1.87; 5 Blessing Enatoh GER 1.87; 6 Tatiána Goúsin GRE 1.87; 7 Salome Lang SUI 1.84; 8 Anabela Neto POR 1.84; 9 Wiktoria Miąso 1.84; 10 Ella Junnila FIN 1.80; 11 Glenka Antonia NED 1.80; 12 Erika Furlani ITA 1.80; 12 Una Stancev ESP 1.80; 14 Bianca Salming SWE 1.80; 15 Laura Zialor GBR 1.76; 16 Sigrid Kleive NOR 1.71

PV: 1 Wilma Murto FIN 4.71; 2 Angelica Moser SUI 4.60; 3 Amálie Švábíková CZE 4.60; 4 Elien Vekemans BEL 4.50 NU23R; 5 Jade Ive GBR 4.50; 6 Lene Onsrud Retzius NOR 4.50; 7 Sarah Franziska Vogel GER 4.40; 8 Ekateríni Stefanídi GRE 4.40; 8 Margot Chevrier FRA 4.40; 10 Roberta Bruni ITA 4.25; 10 Emilia Kusy 4.25; 12 Karlijn Schouten NED 4.25; 13 Maialen Axpe ESP 4.25; 14 Michaela Meijer SWE 4.10; 15 Buse Arıkazan TUR 4.10; 16 Marta Onofre POR 3.90

LJ: 1 Hilary Kpatcha FRA 6.75; 2 Larissa Iapichino ITA 6.66; 3 Fatima Diame ESP 6.56; 4 Maryse Luzolo GER 6.49; 5 Pauline Hondema NED 6.49; 6 Lucy Hadaway GBR 6.41; 7 Tilde Johansson SWE 6.39; 8 Jessica Kähärä FIN 6.34; 9 Thale Leirfall Bremset NOR 6.17; 10 Michaela Kučerová CZE 6.17; 11 Vasilikí Haitídou GRE 6.10; 12 Maite Beernaert BEL 6.10; 13 Daniela Gubler SUI 6.05; 14 Magdalena Bokun 6.03; 15 Ecem Çalağan TUR 5.95; 16 Catarina Queirós POR 5.53

TJ: 1 Tuğba Danişmaz TUR 14.16 (rec); 2 Ottavia Cestonaro ITA 14.09; 3 Maja Åskag SWE 13.88; 4 Kira Wittmann GER 13.71; 5 Kristiina Mäkelä FIN 13.68; 6 Adrianna Laskowska 13.67; 7 Ana Peleteiro ESP 13.67; 8 Linda Suchá CZE 12.99; 9 Rachel Ombeni NOR 12.97; 10 Spiridoúla Karídi GRE 12.92; 11 Ilionis Guillaume FRA 12.92; 12 Evelise Veiga POR 12.80; 13 Maureen Herremans NED 12.75; 14 Saliyya Guisse BEL 12.69; 15 Georgina Forde-Wells GBR 12.57; 16 Barbara Leuthard SUI 12.22

SP: 1 Auriol Dongmo POR 19.07; 2 Yemisi Ogunleye GER 18.85; 3 Axelina Johansson SWE 18.32; 4 Jessica Schilder NED 18.27; 5 Klaudia Kardasz 17.12; 6 Eveliina Rouvali FIN 17.08; 7 Jolien Boumkwo BEL 16.58; 8 Miryam Mazenauer SUI 16.15; 9 Katrin Brzyszkowská CZE 16.13; 10 Sinem Yıldırım TUR 15.76; 11 Monia Cantarella ITA 15.66; 12 María Belén Toimil ESP 15.32; 13 Naomie Wuta FRA 15.29; 14 María Maggoúlia GRE 15.13; 15 Sarah Omoregie GBR 14.43; 16 Mariell Morken NOR 13.39

DT: 1 Kristin Pudenz GER 66.84; 2 Daisy Osakue ITA 64.35; 3 Mélina Robert-Michon FRA 64.21; 4 Liliana Cá POR 63.21; 5 Caisa-Marie Lindfors SWE 58.16; 6 Jade Lally GBR 58.08; 7 Lotta Flatum NOR 55.90; 8 Salla Sipponen FIN 52.88; 9 Corinne Nugter NED 52.39; 10 Daria Zabawska 52.11; 11 Nurten Mermer TUR 50.89; 12 Barbora Tichá CZE 50.68; 13 June Kintana ESP 50.64; 14 Katelijne Lyssens BEL 48.04; 15 Déspina-Aretí Filippídou GRE 45.77; 16 Chiara Baumann SUI 43.64

HT: 1 Sara Fantini ITA 73.26; 2 Silja Kosonen FIN 72.34; 3 Malwina Kopron 71.18; 4 Charlotte Payne GBR 71.14; 5 Grete Ahlberg SWE 69.49; 6 Samantha Borutta GER 68.97; 7 Vanessa Sterckendries BEL 67.95; 8 Laura Redondo ESP 67.05; 9 Beatrice Nedberge Llano NOR 65.92; 10 Rose Loga FRA 65.71; 11 Stamatía Skarvélis GRE 65.07; 12 Tuğçe Şahutoğlu TUR 61.92; 13 Mariana Pestana POR 61.14; 14 Audrey Jacobs NED 59.48; 15 Adéla Korečková CZE 58.37; 16 Lydia Wehrli SUI 58.17

JT: 1 Nikola Ogrodníková CZE 61.75; 2 Christin Hussong GER 60.05; 3 Rebekah Walton GBR 59.76; 4 Anni-Linnea Alanen FIN 59.69 NU23R; 5 Elína Tzénggo GRE 59.40; 6 Claudia Ferreira POR 55.82; 7 Esra Türkmen TUR 55.32; 8 Marcelina Witek-Konofał 55.19; 9 Sigrid Borge NOR 54.81; 10 Alizee Minard FRA 54.40; 11 Lisanne Schol NED 51.59; 12 Arantxa Moreno ESP 51.02; 13 Beatrice Lantz SWE 50.22; 14 Federica Botter ITA 49.12; 15 Pauline Smal BEL 47.24; 16 Sabrina Boss SUI 46.54

4×100: 1 NED 42.61; 2 POL 42.97; 3 ESP 43.13; 4 GER 43.24; 5 POR 44.27 NR NU23R; 6 ITA 52.28; GBR DQ; FIN DQ; Race B: 1 SUI 43.39; 2 FRA 43.62; 3 GRE 43.81; 4 BEL 43.84; 5 CZE 44.29; 6 TUR 44.74; Sverige SWE DQ; NOR DQ.

ETC-Division 2, Chorzow, Poland, June 20-22

Hungary won from Ukraine with Kristjan Ceh setting a ETC discus record of 69.94m.

For a report of the event click here

TEAM: 1 HUN 456.5; 2 UKR 435.5; 3 LTU 372.5; 4 SL0 372; 5 ROU 344; 6 DEN 312; 7 SRB 307; 8 SVK 302; 9 CRO 301.5; 10 EST 298.5; 11 BUL 298.5; 12 CYP 288; 13 LAT 283.5; 14 ISL 246.5; 15 LUX 198; 16 MDA 170

Men:

100 (-0.5): 1 Ján Volko SVK 10.24; 2 Karl Erik Nazarov EST 10.29; 3 Anej Čurin Prapotnik SLO 10.34; 4 Andrii Vasyliev UKR 10.41; 5 Aleksa Kijanović SRB 10.41; 6 Tobias Gorgone Larsen DEN 10.51; 7 Kolbeinn Hödur Gunnarsson ISL 10.51 =NR

200 (-1.0): 1 Ján Volko SVK 20.53; 2 Gediminas Truskauskas LTU 20.60; 3 Oskars Grava LAT 20.87; 4 Karl Erik Nazarov EST 20.94; 5 Kolbeinn Hödur Gunnarsson ISL 20.98, B (-0.8): 1 Zoltán Wahl HUN 20.92

400: 1 Attila Molnár HUN 45.30; 2 Oleksandr Pohorilko UKR 45.31; 3 Mihai Sorin Dringo ROU 45.76; 4 Gustav Lundholm Nielsen DEN 45.80; 5 Boško Kijanović SRB 45.97; 6 Rok Ferlan SLO 46.06; 7 Tomas Kersulis LTU 46.36. B: 1 Artūrs Pastors LAT 46.59

800: 1 Marino Bloudek CRO 1:47.11; 2 Dániel Huller HUN 1:47.11; 3 Oleh Myronets UKR 1:47.86; 4 Jan Vukovič SLO 1:48.18; 5 Cristian Gabriel Voicu ROU 1:48.48; 6 Stavros Spyrou CYP 1:49.30. B: 1 Ivan Ivanov BUL 1:49.33; 2 Simas Bertašius LTU 1:49.55

1500: 1 Elzan Bibić SRB 3:41.35; 2 Charles Grethen LUX 3:41.76; 3 Kristian Uldbjerg Hansen DEN 3:41.87; 4 Simas Bertašius LTU 3:43.01; 5 István Szögi HUN 3:43.30; 6 Baldvin Thór Magnússon ISL 3:43.38

5000: 1 Elzan Bibić SRB 13:53.95; 2 Amine Khadiri CYP 13:54.71; 3 Ivo Balabanov BUL 13:56.99; 4 Peter Durec SVK 13:58.22; 5 Mikael Johnsen DEN 14:05.65; 6 Bohdan-Ivan Horodyskyy UKR 14:06.00; 7 Bob Bertemes LUX 14:07.50; 8 Leonid Latsepov EST 14:08.73

3000SC: 1 István Palkovits HUN 8:43.82; 2 Ivo Balabanov BUL 8:47.69; 3 Jakob Dybdal Abrahamsen DEN 8:53.86; 4 Bruno Belčić CRO 8:56.61; 5 Edgars Šumskis LAT 8:56.84; 6 Gil Weicherding LUX 8:56.89; 7 Damian Didier Mititelu ROU 8:57.63; 8 Roman Rostykus UKR 8:59.73

110H (0.5): 1 Milan Trajkovic CYP 13.38; 2 Bálint Szeles HUN 13.68; 3 Alin Ionut Anton ROU 13.80; 4 Bogdan Vidojković SRB 13.98; 5 François Grailet LUX 13.99; 6 Filip Jakob Demšar SLO 13.99, B (0.1): 1 Stanislav Stankov BUL 13.94;

400H: 1 Rasmus Mägi EST 48.63; 2 Matic Ian Guček SLO 49.48; 3 Matej Baluch SVK 49.56; 4 Nikola Kostić SRB 49.77; 5 Rapolas Saulius LTU 51.64; 6 Árpád Bánóczy HUN 51.69. B: 1 Ívar Kristinn Jasonarson ISL 51.68

HJ: 1 Tihomir Ivanov BUL 2.24; 2 Slavko Stević SRB 2.24; 3 Oleh Doroshchuk UKR 2.24; 4 Vasilios Constantinou CYP 2.21; 5 Juozas Baikštys LTU 2.15; 5 Gergely Török HUN 2.15; 7 Hendrik Lillemets EST 2.11; 7 Sandro Jeršin Tomassini SLO 2.11; 9 Mads Moos Larsen DEN 2.11

PV: 1 Vladyslav Malykhin UKR 5.40; 1 Ivan Horvat CRO 5.40; 3 Eerik Haamer EST 5.30; 4 Valters Kreišs LAT 5.20; 5 Evgeni Enev BUL 5.20; 6 Marcell Nagy HUN 5.05

LJ: 1 Marko Čeko CRO 7.86; 2 Marius Vadeikis LTU 7.80; 3 Bozhidar Saraboyukov BUL 7.78; 4 Gabriel Bitan ROU 7.68; 5 Kristóf Pap HUN 7.67; 6 Strahinja Jovančević SRB 7.66; 7 Serhii Nykyforov UKR 7.56

TJ: 1 Vladyslav Shepeliev UKR 16.67; 2 Daníel Ingi Egilsson ISL 15.82; 3 Lachezar Valchev BUL 15.57; 4 Vadim Doscalov MDA 15.56; 5 Sandis Dzenītis LAT 15.55; 6 Dániel Szenderffy HUN 15.50

SP: 1 Filip Mihaljević CRO 21.33; 2 Roman Kokoshko UKR 20.46; 3 Armin Sinančević SRB 20.42; 4 Andrei Toader ROU 19.84; 5 Bob Bertemes LUX 19.42; 6 Blaž Zupančič SLO 19.20; 7 Jander Heil EST 18.87; 8 Gudni Valur Guðnason ISL 18.21

DT: 1 Kristjan Čeh SLO 69.94; 2 Andrius Gudžius LTU 64.94; 3 Gudni Valur Guðnason ISL 63.34; 4 Mykyta Nesterenko UKR 62.42; 5 Alin Alexandru Firfirica ROU 61.82; 6 Martin Marković CRO 61.72; 7 Róbert Szikszai HUN 59.80; 8 Bob Bertemes LUX 59.01

HT: 1 Mykhaylo Kokhan UKR 77.03; 2 Donát Varga HUN 73.75; 3 Adam Paul Kelly EST 73.08; 4 Matija Gregurić CRO 72.91; 5 Alexandros Poursanidis CYP 71.71; 6 Marcel Lomnický SVK 71.69; 7 Serghei Marghiev MDA 70.56; 8 Tomas Vasiliauskas LTU 68.73

JT: 1 Edis Matusevičius LTU 84.22; 2 Artur Felfner UKR 82.24; 3 Andrian Mardare MDA 80.16; 4 Norbert Rivasz-Tóth HUN 78.25; 5 Alexandru Novac ROU 77.83; 6 Anze Durjava SLO 75.09; 7 Maximilian Slezak SVK 73.78; 8 Arthur Wiborg Petersen DEN 73.29

4×100: 1 UKR 39.03; 2 SLO 39.29 NU23R; 3 HUN 39.67; 4 ROU 39.77; 5 BUL 40.05; 6 LTU 40.10, B: 1 EST 39.68; 2 LAT 39.87; 3 SRB 39.99; 4 ISL 40.27 rec

4x400MX: 1 SLO 3:14.72; 2 ROU 3:14.83; 3 UKR 3:15.13; 4 LTU 3:15.95; 5 HUN 3:17.42; 6 CRO 3:20.24. B: 1 EST 3:19.47; 2 SVK 3:19.84

Women:

100 (-0.3): 1 Patrizia van der Weken LUX 11.24; 2 Olivia Fotopoulou CYP 11.34; 3 Boglárka Takács HUN 11.36; 4 Ivana Ilić SRB 11.47; 5 Monika Weigertová SVK 11.51; 6 Õilme Võro EST 11.65. B (0.9): 1 Diana Honcharenko UKR 11.55

200 (1.0): 1 Olivia Fotopoulou CYP 22.71; 2 Alexa Sulyán HUN 23.25; 3 Tetyana Kaysen UKR 23.28; 4 Gunta Vaičule LAT 23.32; 5 Ivana Ilić SRB 23.53; 6 Ann Marii Kivikas EST 23.55. B (1.0): 1 Patrizia van der Weken LUX 23.19 rec; 2 Emma Beiter Bomme DEN 23.47

400: 1 Andrea Miklos ROU 50.67; 2 Modesta Morauskaitė LTU 51.61; 3 Janka Molnár HUN 51.74 u23 rec; 4 Anita Horvat SLO 51.80; 5 Gunta Vaičule LAT 52.12; 6 Kateryna Karpiuk UKR 52.45; 7 Veronika Drljačić CRO 52.97. B: 1 Deva-Mariya Dragieva BUL 53.36

800: 1 Nataliia Krol UKR 1:59.77; 2 Bianka Bartha-Kéri HUN 1:59.80; 3 Gabriela Gajanová SVK 1:59.92; 4 Gabija Galvydytė LTU 2:00.29; 5 Claudia Bobocea ROU 2:01.19; 6 Annemarie Nissen DEN 2:01.23; 7 Jerneja Smonkar SLO 2:01.79; 8 Aníta Hinriksdóttir ISL 2:03.33. B: 1 Nina Vuković CRO 2:05.53

1500: 1 Claudia Bobocea ROU 4:08.68; 2 Vera Hoffmann LUX 4:08.78; 3 Gabija Galvydytė LTU 4:09.48; 4 Olha Lyakhova UKR 4:10.99; 5 Sofia Thøgersen DEN 4:11.08 U20 rec; 6 Lili Anna Tóth HUN 4:11.87; 7 Veronika Sadek SLO 4:14.59; 8 Klara Andrijašević CRO 4:17.91

5000: 1 Agate Caune LAT 15:15.21; 2 Klara Lukan SLO 15:33.39; 3 Viktória Wagner-Gyürkes HUN 15:34.70; 4 Valeriya Zinenko UKR 15:36.98; 5 Bojana Bjeljac CRO 15:44.57; 6 Nanna Bové DEN 15:45.21; 7 Militsa Mircheva BUL 15:47.58; 8 Zofia Nanova SVK 16:31.19

3000SC: 1 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 9:23.41; 2 Greta Karinauskaitė LTU 9:28.48; 3 Juliane Hvid DEN 9:36.98; 4 Nataliya Strebkova UKR 10:00.17; 5 Andreea Stavila MDA 10:02.03; 6 Laura Maasik EST 10:05.91; 7 Andrea Kolbeinsdóttir ISL 10:08.85 rec

100H (0.6): 1 Luca Kozák HUN 12.89; 2 Mette Graversgaard DEN 12.95; 3 Natalia Christofi CYP 13.05; 4 Stanislava Škvarková SVK 13.13; 5 Anna Plotitsyna UKR 13.18; 6 Milica Emini SRB 13.28; 7 Nika Glojnarič SLO 13.29; 8 Diana Suumann EST 13.30. B (-1.5): 1 Anamaria Nesteriuc ROU 13.30

400H: 1 Viktoriya Tkachuk UKR 55.87; 2 Agata Zupin SLO 56.58; 3 Janka Molnár HUN 56.86; 4 Daniela Ledecká SVK 57.83; 5 Martha Danneskjold Rasmussen DEN 58.17. B: 1 Kristina Borukova BUL 58.98; 2 Kalypso Stavrou CYP 59.61

HJ: 1 Yaroslava Mahuchikh UKR 1.97; 2 Daniela Stanciu ROU 1.94; 3 Angelina Topić SRB 1.91; 4 Airinė Palšytė LTU 1.91; 5 Yelena Kulichenko CYP 1.91; 6 Lia Apostolovski SLO 1.84; 7 Fédra Fekete HUN 1.84; 8 Elisabeth Pihela EST 1.84

PV: 1 Tina Šutej SLO 4.70; 2 Hanga Klekner HUN 4.45; 3 Caroline Bonde Holm DEN 4.35; 4 Yana Hladiychuk UKR 4.15; 5 Lara Juriša CRO 3.80; 6 Paula Klavina LAT 3.80; 7 Maria Kapusheva BUL 3.65; 8 Andrea Vasou CYP 3.65

LJ: 1 Milica Gardašević SRB 6.82; 2 Alina Rotaru-Kottmann ROU 6.63; 3 Jogailė Petrokaitė LTU 6.60; 4 Diána Lesti HUN 6.48; 5 Plamena Mitkova BUL 6.42; 6 Filippa Kviten CYP 6.34; 7 Kristīne Blaževiča LAT 6.14

TJ: 1 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 14.58; 2 Rūta Lasmane LAT 13.86; 3 Aleksandra Nacheva BUL 13.67; 4 Aina Grikšaitė LTU 13.53; 5 Diana Ana Maria Ion ROU 13.44; 6 Paola Borovic CRO 13.42; 7 Neja Filipič SLO 13.35

SP: 1 Anita Márton HUN 17.74; 2 Dimitriana Bezede MDA 17.27; 3 Erna Sóley Gunnarsdóttir ISL 16.93; 4 Anna Nagle LAT 15.42; 5 Urtė Bačianskaitė LTU 14.81; 6 Kätlin Piirimäe EST 14.53; 7 Thea Jensen DEN 14.46; 8 Paraskevoula Thrasivoulou CYP 14.39

DT: 1 Lisa Brix Pedersen DEN 59.20; 2 Ieva Zarankaitė LTU 57.71; 3 Marija Tolj CRO 57.06; 4 Veronika Domjan SLO 55.73; 5 Dóra Kerekes HUN 54.10; 6 Androniki Lada CYP 52.52; 7 Milica Poznanović SRB 52.39; 8 Andreea Iuliana Lungu ROU 50.54

HT: 1 Bianca Ghelber ROU 72.97; 2 Réka Gyurátz HUN 67.15; 3 Katrine Koch Jacobsen DEN 67.10; 4 Zalina Marghieva MDA 65.86; 5 Veronika Kaňuchová SVK 65.54; 6 Valentina Savva CYP 65.47 NU20R; 7 Anna Maria Orel EST 63.52; 8 Valeriia Ivanenko-Kyrylina UKR 61.19

JT: 1 Līna Mūze LAT 62.38; 2 Gedly Tugi EST 60.19; 3 Sara Kolak CRO 59.62; 4 Adriana Vilagoš SRB 58.93; 5 Angéla Moravcsik HUN 58.51; 6 Liveta Jasiūnaitė LTU 57.46; 7 Martina Ratej SLO 56.14; 8 Hanna Hatsko UKR 54.49

4×100: 1 HUN 43.49 rec; 2 DEN 43.89; 3 LTU 44.06; 4 SLO 45.27; 5 BUL 45.32; 6 CRO 45.48. B: 1 CYP 44.63; 2 SVK 44.69. C: 1 EST 44.21 rec

ETC-3, Chorzow, Poland, June 20-22

To read about Ireland’s win – they won 14 of the 37 events, click here

TEAM: 1 IRL 494; 2 AUT 473.5; 3 ISR 434; 4 BIH 363; 5 MLT 352.5; 6 GEO 290; 7 AND 269; 8 MNE 258; 9 ALB 257; 10 ARM 255; 11 MKD 235; 12 SMR 192; 13 AZE 180; 14 KOS 150; 15 LIE 32

Men:

100 (1.2): 1 Markus Fuchs AUT 10.36; 2 Israel Olatunde IRL 10.37; 3 Francesco Sansovini SMR 10.52; 4 Mindia Endeladze GEO 10.56

200 (0.5): 1 Mark Smyth IRL 20.66; 2 Mindia Endeladze GEO 20.98; 3 Markus Fuchs AUT 20.99; 4 Franko Burraj ALB 21.19 rec

400: 1 Franko Burraj ALB 46.30; 2 Niklas Strohmayer-Dangl AUT 46.64; 3 Jack Raftery IRL 46.76; 4 Graham Pellegrini MLT 47.47

800: 1 Amel Tuka BIH 1:49.25; 2 Pol Moya AND 1:49.57; 3 Rocco Zaman-Browne IRL 1:50.16; 4 Elias Lachkovics AUT 1:52.00

1500: 1 Raphael Pallitsch AUT 3:42.52; 2 Cathal Doyle IRL 3:43.36; 3 Yervand Mkrtchyan ARM 3:44.11; 4 Tadesse Getahon ISR 3:45.92

5000: 1 Jordan Gusman MLT 14:16.92; 2 Andreas Vojta AUT 14:17.02; 3 Fearghal Curtin IRL 14:17.64; 4 Tadesse Getahon ISR 14:19.86

3000SC: 1 Nahuel Carabaña AND 8:48.79; 2 Finley Daly IRL 8:51.14; 3 Tobias Rattinger AUT 8:53.59; 4 Tomer Mualem ISR 8:53.87

110H (-0.6): 1 James Ezeonu IRL 14.31; 2 Darko Pešić MNE 14.75; 3 Jan Mitsche AUT 15.12; 4 Benjamin Bojanic BIH 15.14

400H: 1 Thomas Barr IRL 49.41; 2 Leo Köhldorfer AUT 50.70; 3 Andrea Ercolani Volta SMR 52.19; 4 Noah Yasky ISR 53.95

HJ: 1 David Cussen IRL 2.11; 2 Lionel-Afan Strasser AUT 2.11; 3 Samir Hodzic BIH 1.90; 3 Ariel Attias ISR 1.90

PV: 1 Alexander Auer AUT 5.10; 2 Lev Skorish ISR 4.90; 3 Miquel Vilchez AND 4.75; 4 Michael Bowler IRL 4.30

LJ: 1 Andreas Trajkovski MKD 7.73; 2 Ishay Ifraimov ISR 7.70; 3 Muhamet Cengeli ALB 7.36; 4 Bachana Khorava GEO 7.35; 5 Samuel Szihn AUT 7.35

TJ: 1 Levon Aghasyan ARM 16.36; 2 Alexis Copello AZE 15.91; 3 Lasha Gulelauri GEO 15.91; 4 Endiorass Kingley AUT 15.38; 5 Muhamet Cengeli ALB 15.15; 6 Guy Margalit ISR 14.87; 7 Jai Benson IRL 14.84

SP: 1 Eric Favors IRL 20.28; 2 Mesud Pezer BIH 20.25; 3 Muhamet Ramadani KOS 19.07; 4 Giorgi Mujaridze GEO 18.94

DT: 1 Lukas Weißhaidinger AUT 62.12; 2 Danijel Furtula MNE 57.60; 3 Temuri Abulashvili GEO 54.98; 4 Voislav Grubiša BIH 53.64; 5 Colin Quirke IRL 52.41

HT: 1 Sean Mockler IRL 63.83; 2 Goga Tchikhvaria GEO 62.81; 3 Dorian Çollaku ALB 57.89; 4 Kilian Moser AUT 56.42

JT: 1 Dejan Mileusnic BIH 71.81; 2 Matthias Lasch AUT 65.24; 3 Conor Cusack IRL 63.95; 4 Irakli Jorjoliani GEO 61.25

4×100: 1 IRL 39.57; 2 ISR 39.66; 3 MLT 41.11; 4 BIH 41.64

4x4MX: 1 IRL 3:17.16; 2 AUT 3:22.46; 3 ISR 3:27.57; 4 AND 3:29.54

Women:

100 (-0.8): 1 Magdalena Lindner AUT 11.57; 2 Alessandra Gasparelli SMR 11.65; 3 Lauren Roy IRL 11.82; 4 Ilana Dorfman ISR 12.01; 5 Charlotte Wingfield MLT 12.15. B (1.0): 1 Sara Susuri KOS 12.03 rec

200 (0.2): 1 Susanne Gogl-Walli AUT 23.09; 2 Phil Healy IRL 23.79; 3 Alessandra Gasparelli SMR 24.30 (rec); 4 Gayane Chiloyan ARM 24.36; 5 Ilana Dorfman ISR 24.43; 6 Charlotte Wingfield MLT 24.43

400: 1 Sharlene Mawdsley IRL 51.55; 2 Janet Richard MLT 52.37 rec; 3 Anna Mager AUT 54.26; 4 Nitzan Asas ISR 55.51

800: 1 Louise Shanahan IRL 2:03.39; 2 Gina McNamara MLT 2:04.41; 3 Caroline Bredlinger AUT 2:04.78; 4 Sivan Aurbach ISR 2:07.12; 5 Greza Bakraqi KOS 2:07.67 (rec)

1500: 1 Sophie O’Sullivan IRL 4:27.96; 2 Gina McNamara MLT 4:28.28; 3 Sivan Aurbach ISR 4:29.11; 4 Sandra Schauer AUT 4:31.96

5000: 1 Luiza Gega ALB 15:32.39; 2 Lonah Chemtai Salpeter ISR 15:36.07; 3 Aoibhe Richardson IRL 16:45.02; 4 Sandra Schauer AUT 17:28.65

3000SC: 1 Luiza Gega ALB 9:17.31; 2 Adva Cohen ISR 9:47.52; 3 Ava O’Connor IRL 10:18.10; 4 Katharina Pesendorfer AUT 10:33.55; 5 Greza Bakraqi KOS 10:42.39 (rec); 6 Ellada Alaverdyan ARM 11:02.54 (rec)

100H (0.8): 1 Sarah Lavin IRL 12.82; 2 Karin Strametz AUT 13.25; 3 Linoy Levi ISR 13.88; 4 Masa Garic BIH 14.28; 5 Alba Viñals AND 14.68 (rec/U20 rec)

400H: 1 Lena Pressler AUT 57.02; 2 Kelly McGrory IRL 58.08; 3 Noa Levi ISR 58.72; 4 Masa Garic BIH 1:00.01; 5 Duna Viñals AND 1:00.22 rec/U20 rec

HJ: 1 Marija Vuković MNE 1.87; 2 Sara Lucić BIH 1.78; 3 Sommer Lecky IRL 1.74; 4 Danielle Frenkel ISR 1.70; 4 Sarah Lagger AUT 1.70

PV: 1 Ellie McCartney IRL 4.20; 2 Shanna Tureczek AUT 3.60; 3 Yarden Mantel ISR 3.60; 4 Sana Grillo MLT 3.60

LJ: 1 Ruby Millet IRL 6.33; 2 Romi Tamir ISR 6.07; 3 Yana Sargsyan ARM 5.99; 4 Ingeborg Grünwald AUT 5.92

TJ: 1 Yekaterina Sariyeva AZE 13.38; 2 Yana Sargsyan ARM 13.06; 3 Saragh Buggy IRL 13.01; 4 Romi Tamir ISR 12.67

SP: 1 Sopo Shatirishvili GEO 15.86; 2 Michaela Walsh IRL 15.26; 3 Estelle Valeanu ISR 15.21; 4 Vesna Kljajević MNE 14.24

DT: 1 Estelle Valeanu ISR 57.17; 2 Djeneba Touré AUT 53.12; 3 Kristina Rakočević MNE 51.87; 4 Niamh Fogarty IRL 51.24

HT: 1 Hanna Skydan AZE 71.69; 2 Nicola Tuthill IRL 67.85 (U23 rec); 3 Bettina Weber AUT 59.09

JT: 1 Victoria Hudson AUT 60.27; 2 Margaryta Dorozhon ISR 47.23; 3 Marija Bogavac MNE 45.15; 4 Aleksandra Vidović BIH 43.18; 5 Grace Casey IRL 42.04

4×100: 1 AUT 44.18 (rec); 2 IRL 44.80; 3 ISR 45.68; 4 MLT 45.87

USATF NYC Grand Prix, Randalls Island, USA, June 24

European 200m champion Zharnel Hughes improved on his five-year-old PB of 9.91 and Linford Christie’s 30- year-old British record of 9.87.

For a full report click here

Men:

100 (1.3): 1 Zharnel Hughes GBR 9.83 (rec); 2 Ackeem Blake JAM 9.93; 3 Christian Coleman 10.02; 4 Brandon Carnes 10.05; 5 Kendal Williams 10.10; 6 Kadrian Goldson JAM 10.22

200 (0.8): 1 Noah Lyles 19.83; 2 Issam Asinga SUR 20.25; 3 Elijah Morrow 20.30; 4 Brandon Carnes 20.50; 5 James Dadzie GHA 20.63; 6 Alonso Edward PAN 20.79

400: 1 Zandrion Barnes JAM 45.05; 2 Matthew Boling 45.58; 3 Trevor Stewart 45.85; 4 Karayme Bartley JAM 46.60; 5 Noah Williams 46.61; 6 Michael Ohioze GBR 46.76

800: 1 Bryce Hoppel 1:44.55; 2 Isaiah Harris 1:45.11; 3 Hobbs Kessler 1:45.80; 4 Brandon Miller 1:46.23; 5 Will Sumner 1:46.79; 6 Erik Sowinski 1:46.98

1500: 1 Eric Holt 3:37.07; 2 Craig Engels 3:38.15; 3 Henry Wynne 3:38.35; 4 Drew Hunter 3:38.66; 5 Rob Napolitano PUR 3:39.72; 6 Morgan Beadlescomb 3:39.86; 7 Sam Parsons GER 3:39.94

110H (1.6): 1 Daniel Roberts 13.01; 2 Devon Allen 13.04; 3 Jamal Britt 13.19; 4 Eric Edwards Jr. 13.23; 5 Michael Dickson 13.26; 6 Robert Dunning 13.29; 7 Orlando Bennett JAM 13.34; 8 Damion Thomas JAM 13.53; 9 Trey Cunningham 13.57

HJ: 1 Donald Thomas BAH 2.27; 2 Shelby McEwen 2.24; 3 Vernon Turner 2.21

SP: 1 Payton Otterdahl 21.50; 2 Chuk Enekwechi NGR 21.43; 3 Darrell Hill 21.39; 4 Roger Steen 20.97

DT: 1 Traves Smikle JAM 65.36; 2 Alex Rose SAM 64.63; 3 Kai Chang JAM 63.17; 4 Brian Williams 61.54; 5 Sam Mattis 61.13; 6 Josh Syrotchen 60.70; 7 Andrew Evans 60.56

HT: 1 Rudy Winkler 78.70; 2 Daniel Haugh 75.75; 3 Sean Donnelly 73.49; 4 Alex Young 73.38; 5 Diego Del Real MEX 72.16; 6 Alencar Pereira BRA 70.62; 7 Morgan Shigo 70.58

JT: 1 Ethan Shalaway 77.06; 2 Curtis Thompson 75.84; 3 Capers Williamson 75.76; 4 Marc Minichello 75.16; 5 Ethan Dabbs 73.28

Women:

100 (1.2): 1 Aleia Hobbs 10.98; 2 Briana Williams JAM 11.04; 3 Melissa Jefferson 11.06; 4 Morolake Akinosun 11.06; 5 Gabby Thomas 11.08; 6 Ashanti Moore JAM 11.14; 7 Celera Barnes 11.19; 8 Mikiah Brisco 11.24

200 (1.2): 1 Abby Steiner 22.19; 2 Tamara Clark 22.43; 3 Jenna Prandini 22.51; 4 Anavia Battle 22.71; 5 Candace Hill 22.73; 6 Dezerea Bryant 23.12

400: 1 Sydney McLaughlin-Levrone 49.51; 2 Gabby Thomas 50.29; 3 Charokee Young JAM 51.02; 4 Lynna Irby-Jackson 51.10; 5 Kendall Ellis 51.99; 6 Courtney Okolo 52.13; 7 Ashley Williams JAM 52.39; 8 Junelle Bromfield JAM 52.97

800: 1 Athing Mu 1:58.73; 2 Sage Hurta-Klecker 2:00.77; 3 Allie Wilson 2:00.80; 4 Charlene Lipsey 2:01.03; 5 Olivia Baker 2:01.36; 6 Brenna Detra 2:01.39; 7 Kristie Schoffield 2:01.57; 8 Heather MacLean 2:01.66; 9 Sammy Watson 2:01.75; 10 Madeleine Kelly CAN 2:02.72

100H (2.8): 1 Kendra Harrison 12.29; 2 Alaysha Johnson 12.30; 3 Danielle Williams JAM 12.33; 4 Amber Hughes 12.64; 5 Megan Tapper JAM 12.68; 6 Gabbi Cunningham 12.71; 7 Talie Bonds 12.84; Cindy Sember GBR DNF

HJ: 1 Vashti Cunningham 1.95; 2 Kimberly Williamson JAM 1.83

TJ: 1 Thea LaFond DMA 14.47w; 2 Keturah Orji 14.30; 3 Caroline Ehrhardt CAN 13.80

SP: 1 Maggie Ewen 19.68; 2 Danniel Thomas-Dodd JAM 19.38; 3 Chase Ealey 19.25; 4 Adelaide Aquilla 17.79

DT: 1 Yaimé Pérez CUB 67.44; 2 Veronica Fraley 63.51; 3 Ashley Anumba NGR 59.81

HT: 1 Annette Echikunwoke 71.11; 2 Jillian Shippee 71.11; 3 Janeah Stewart 70.42; 4 Maggie Ewen 70.27; 5 Alyssa Wilson 69.02

JT: 1 Maggie Malone 56.24; 2 Ariana Ince 55.63

High School 200 (1.1): 1 Shawnti Jackson 22.70; 2 Adaejah Hodge IVB 22.85

VII Ordizia Sari Nagusia – International Meeting Jose Antonio Peña, Ordizia, Spain, June 24

Men: 100 (0.0): 1 Harlyn A. Pérez CUB 10.19; 2 Benji Richardson RSA 10.20; 3 Asier Fernandez 10.38; 4 Kesi Oludoyi GBR 10.39. Heat 5 (2.1): 1 Benji Richardson RSA 10.25; 4 Kesi Oludoyi GBR 10.56w

400: 1 Gardeo Isaacs RSA 45.75; 2 Samuel García 45.95; 3 Bernat Erta 46.30; 4 Baboloki Thebe BOT 46.40; 5 Niclas Baker GBR 47.13. B: 1 Julio Arenas 46.2

800: 1 Nabil Oussama MAR 1:45.29; 2 Ronaldo Olivo 1:45.65 U20 rec; 3 Eric Nzikwinkunda BDI 1:45.79; 4 Cian McPhillips IRL 1:45.92; 5 Guilherme Santana BRA 1:46.66

1500: 1 Giovanni Filippi ITA 3:37.71; 2 Jesús Gómez 3:37.81; 3 James McMurray GBR 3:38.35; 4 Yahya Aouina 3:38.69

LJ: 1 Jaime Guerra 8.11; 2 Liam Adcock AUS 8.05; 3 Thapelo Monaiwa BOT 7.75; 4 Alex Farquharson GBR 7.68

Women:

400: 1 Tabata de Carvalho BRA 52.10;

800: 1 Rose M. Almanza CUB 1:59.57; 2 Lorena Martin 2:02.68; 3 Déborah Rodríguez URU 2:02.76;

1500: 1 Bérénice Cleyet-Merle FRA 4:09.26

LJ: 1 María Vicente 6.51

Kenyan Championships, Nairobi, June 22-24

Men:

100 (-2.4): 1 Ferdinand Omanyala 9.96; 2 Meshack Babu 10.50. SF1 (-0.9): 1 Ferdinand Omanyala 10.06. Heat 7 (0.2): 1 Ferdinand Omanyala 10.08

200 (-1.0): 1 Boniface Mweresa 20.78; 2 Samuel Waweru 21.00; 3 Dan Kiviasi 21.00. SF2 (-0.9): 1 Dan Kiviasi 20.92. SF3 (-0.9): 1 Boniface Mweresa 20.85. Heat 3 (0.0): 1 Samuel Waweru 20.86

400: 1 Ekwom Zablon 45.47; 2 Kelvin Sawe 45.80; 3 Kenneddy Kimeu 46.09. SF1: 1 Ekwom Zablon 45.99. Heat 3: 1 Ekwom Zablon 45.87

800: 1 Alex Kipngetich 1:44.90; 2 Cornelius Tuwei 1:44.92; 3 Timothy Cheruiyot 1:45.10; 4 Wycliffe Kinyamal 1:45.12; 5 Elias Ngeny 1:45.80; 6 Ferguson Rotich 1:45.93

1500: 1 Daniel Munguti 3:37.38; 2 Vincent Keter 3:38.21; 3 Victor Kipkurui 3:38.23; 4 Charles Simotwo 3:39.11; 5 Elijah Manangoi 3:39.20; 6 George Manangoi 3:40.97

5000: 1 Daniel Simiyu 13:34.25; 2 Robert Koech 13:37.00; 3 Raphaeel Depash 13:38.26; 5 Charles Rotich 13:42.75; 6 Peter Njeru 13:42.95. Heat 2: 1 Daniel Simiyu 13:32.96; 2 Bravin Kipkogei 13:34.97; 3 Raphaeel Depash 13:35.38

10,000: 1 Kibiwott Kandie 27:52.69; 2 Shadrack Rono 27:57.07; 3 Stanley Njihia 28:02.81; 4 Edward Zakayo 28:03.32; 5 Patrick Mosin 28:07.09; 6 Amos Kipkurui Langat 28:27.68; 7 Hillary Kipkirui 28:28.14; 8 Benson Moshon 28:29.16

3000SC: 1 Simon Koech 8:26.00; 2 Leonard Bett 8:29.86; 3 Mathew Kipkosgei 8:31.23; 4 Abraham Kibiwot 8:34.14; 5 Benjamin Kigen 8:34.34; 6 Peter Rono 8:37.31. Heat 1: 1 Aron Bet 8:33.41; 2 Leonard Bett 8:33.63

110H (-0.2): 1 Wiseman Mukhobe 14.03; 2 Michael Nzuku 14.31. Heat 1 (-0.6): 1 Wiseman Mukhobe 13.89.

400H: 1 Wiseman Mukhobe 48.52; 2 William Mutunga 50.44. Heat 1: 1 Wiseman Mukhobe 49.89

HJ: 1 Asbel Kemboi 2.12

LJ: 1 Isaac Kimunu 7.67

TJ: 1 Gilbert Kwemoi 15.97

SP: 1 Peter Mwangi 16.02

DT: 1 Benson Maina 49.30

HT: 1 Dominic Abunda 53.91

JT: 1 Julius Yego 81.84; 2 Alex Kiprotich 75.61; 3 Duncan Kinyanchui 74.93

Women:

100 (-0.5): 1 Esther Mbagari 11.68; 2 Nusra Rukia 11.82. Heat 3 (0.8): 1 Maximilia Imali 11.67

200 (-0.5): 1 Esther Mbagari 23.63; 2 Millicent Ndoro 23.91. SF1 (-1.6): 1 Damaris Ndeleva 23.73 (U20 rec). SF2 (-1.3): 1 Esther Mbagari 23.53; 2 Millicent Ndoro 23.76. Heat 5 (0.1): 1 Millicent Ndoro 23.68

400: 1 Damaris Ndeleva 51.87; 2 Mercy Oketch 52.33; 3 Mercy Chebet 53.35; Leni Shida UGA 52.11. SF1: 1 Maureen Thomas 52.82; Leni Shida UGA 52.51

800: 1 Mary Moraa 1:59.85; 2 Peninah Muthoni Mutisya 2:00.78; 3 Vivian Chebet 2:00.82; 4 Naumglorious Chepchumba 2:02.26; 5 Sylvia Chesebe 2:02.49; 6 Naomi Korir 2:02.89. Heat 1: 1 Peninah Muthoni Mutisya 2:01.39; 2 Vivian Chebet 2:01.52

1500: 1 Beatrice Chebet 4:06.09; 2 Mirriam Cherop 4:07.14; 3 Purity Chepkirui 4:07.63; 4 Caroline Nyaga 4:08.75; 5 Winny Chebet 4:08.87; 6 Nancy Cherop 4:09.90

5000: 1 Lilian Rengeruk 15:01.37; 2 Beatrice Chepkoech 15:01.78; 3 Janeth Chepngetich 15:07.55; 4 Cynthia Chepngeno 15:07.75; 5 Miriam Chepkoech 15:09.22; 6 Margaret Kipkemboi 15:10.27; 7 Selah Busienei 15:15.63; 8 Betty Chelangat 15:28.61

10,000: 1 Irene Kimais 31:56.37; 2 Catherine Relin 31:57.79; 3 Ruth Chepngetich 32:09.87; 4 Pauline Korikwiang 32:11.08; 5 Purity Komen 32:12.00; 6 Sandra Tuei 32:38.46

3000SC: 1 Pamela Kosgei 9:35.25; 2 Caren Chebet 9:35.68; 3 Fancy Cherono 9:36.99; 4 Leah Jeruto 9:40.88; 5 Purity Kirui 9:43.97;

100H (-1.0): 1 Nusra Rukia 13.87 NR; 2 Gladys Ngure 14.79

400H: 1 Diana Chebet 59.00; 2 Rahab Wanjiru 59.32

HJ: 1 Zeddy Chesire 1.75 (rec); 2 Faith Kipsang 1.75 (eq rec)

PV: 1 Caroline Cherotich 3.00

LJ: 1 Maximilia Imali 6.44 (rec)

TJ: 1 Maximilia Imali 13.13 (rec); 2 Faith Kipsang 12.81

SP: 1 Sarah Atieno 14.02; 2 Monica Ruguru 13.83

DT: 1 Caroline Cherotich 48.14; 2 Roselyn Rakamba 46.32

HT: 1 Roselyn Rakamba 55.59; 2 Lucy Omondi 51.02

JT: 1 Irene Jepkemboi 52.91; 2 Gladys Jepkemboi 49.14

Johnny Loaring Classic, Windsor, Canada, June 24

Men:

100 (2.3): 1 Usheoritse Itsekiri NGR 10.03; 2 Bismark Boateng 10.13; 3 Malachi Murray 10.17. Heat 1 (1.6): 1 Usheoritse Itsekiri NGR 10.16

200 (0.9): 1 Usheoritse Itsekiri NGR 20.34

400: 1 Bryce Deadmon USA 44.75; 2 Michael Roth 45.97

1500: 1 Ben Flanagan 3:39.63; 2 Nick Foster USA 3:40.29

2000SC: 1 Mason Ferlic USA 5:25.60; 2 Daniel Michalski USA 5:29.56

110H (2.1): 1 Yves Cherubin HAI 13.69. Heat 1 (0.6): 1 Yves Cherubin HAI 13.75

400H: 1 Roxroy Cato JAM 49.04; 2 Eric Cray PHI 49.71; 3 Shakeem Smith BAH 49.75

Women:

100 (2.6): 1 Destiny Smith-Barnett USA 11.00; 2 Sade McCreath-Tardiel 11.18. Heat 1 (1.4): 1 Destiny Smith-Barnett USA 11.15

100H (2.6): 1 Mariam Abdul-Rashid 12.72; 2 Evonne Britton USA 12.93; 3 Issy Wakefield GBR 13.05. Heat 1 (1.7): 1 Mariam Abdul-Rashid 12.89; 2 Evonne Britton USA 13.08; 3 Issy Wakefield GBR 13.15

400H: 1 Robyn Brown PHI 56.73

SP: 1 Sarah Mitton 19.35

Stumptown Twilight, Portland, USA, June 24

Men:

800: 1 Devin Dixon 1:45.98, 2 Cole Hocker 1:46.32, 3 Charles Hunter AUS 1:46.52, 4 Elliott Cook 1:46.64, 9 Kyle Langford GBR 1:47.47

1500: 1 Brett Meyer 3:39.55, 2 Dillon Maggard 3:39.93, 3 Evan Dorenkamp 3:40.07

5000: 1 Cole Sprout 13:39.12, 7 Christopher Olley GBR 13:57.06

Women:

800: 1 Nia Akins 1:59.76, 2 Anna Camp-Bennett 2:02.92, 3 MaLeigha Menegatti 2:02.93

1500: 1 Sinclaire Johnson 4:00.77, 2 Laurie Barton 4:08.68,

5000: 1 Sifan Hassan NED 14:55.05

Pfungstadt, Germany, June 21

Emsley Carr mile winner Adam Fogg won again improving his 1500m PB to 3:35.70 as he won again. Back in tenth fellow Brit Callum Easton (3:38.67) also set a PB.

In winning the B 800m race in a UK ranking topper of 1:45.08, world under-20 medallist Ethan Hussey went quicker than the A race where Elliot Giles (1:45.26) and Daniel Rowden (1:45.37) set season’s bests behind Peter Bol.

Men:

800: 1 Peter Bol AUS 1:45.19; 2 Elliot Giles GBR 1:45.26; 3 Daniel Rowden GBR 1:45.37; 4 Dennis Biederbick 1:46.11; 5 James Preston NZL 1:46.37. B: 1 Ethan Hussey GBR 1:45.08; 2 Brad Mathas NZL 1:45.75; 3 Guy Learmonth GBR 1:46.17; 4 Jack Lunn AUS 1:46.20; 5 Charlie Da’Vall Grice GBR 1:46.24; 6 Lachlan Raper AUS 1:46.69; 7 Archie Davis GBR 1:46.80

1500: 1 Adam Fogg GBR 3:35.70; 2 Eduardo Herrera USA 3:36.09; 3 Cameron Myers AUS 3:36.10 AU20R; 4 Cameron Proceviat CAN 3:36.55; 5 Piers Copeland GBR 3:37.66; 6 Mohamed Abdilaahi 3:37.86; 7 Maximilian Feist 3:37.87; 8 Jens Mergenthaler 3:38.12; 9 Casey Comber USA 3:38.37; 10 Callum Elson GBR 3:38.67

Women:

800: 1 Majtie Kolberg 1:59.69; 2 Tanja Spill 2:02.14; 3 Tess Kirsopp-Cole AUS 2:02.70

» Subscribe to AW magazine here

» For more recent results, CLICK HERE