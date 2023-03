Tonbridge athlete Lewis Church and Wales’ Lauren Evans win multi-event gold in Birmingham

BIRMINGHAM WORLD INDOOR TOUR FINAL 2023, Birmingham, February 25

Men

60: A: 1 C Dobson (Col H) 6.64; 2 A Gemili (B&B) 6.68; 3 S Gordon (Card) 6.70; 4 A Thomas (Brack) 6.70; 5 J Efoloko (Sale) 6.71

400: 1 J Richards (TTO) 45.74; 2 V Norwood (USA) 45.92; 3 J Raftery (IRL) 46.66; 4 B Higgins (Shef/Dearn) 46.66; 5 G Nielsen (DEN) 46.87; 6 S Reardon (B&B) 47.02

1500: 1 N Gourley (Giff N) 3:32.48; 2 A Mechaal (ESP) 3:33.28; 3 A Coscoran (IRL) 3:33.49; 4 L Mccann (IRL) 3:34.76; 5 J Kerr (Edin) 3:34.93; 6 O Meslek (Leeds C) 3:37.50; 7 N Griggs (Mid U, U20) 3:39.94; 8 P Copeland (P’pridd R) 3:40.64

60H: 1 G Holloway (USA) 7.35; 2 D Roberts (USA) 7.47; 3 R Iribarne (CUB) 7.58; 4 M Dickson (USA) 7.60; 5 F Crittenden (USA) 7.61; 6 D King (Ply) 7.70; 7 D Czykier (POL) 7.80; 8 A Pozzi (Strat) 7.80

HJ: 1 H Kerr (NZL) 2.28; 2 E Portillo (MEX) 2.28; 3 E Rivera (MEX) 2.25; 4 T Potye (GER) 2.25; 5 M Fassinotti (ITA) 2.22; 5 N Kobielski (POL) 2.22; 7 T Carmoy (BEL) 2.18; 8 W Grimsey (WG&EL) 2.14

LJ: 1 M Dendy (USA) 8.28; 2 T Gayle (JAM) 8.13; 3 W Williams (USA) 8.03; 4 E Konate (FRA) 7.82; 5 R Banigo (Sale) 7.81; 6 T Montler (SWE) 7.63; 7 J Roach (Harrow) 7.60; 8 M Čeko (CRO) 7.41

Women

60: 1 D Asher-Smith (B&B) 7.05; 2 D Neita (Camb H) 7.13; 3 D Smith-Barnett (USA) 7.15; 4 S Jackson (JAM) 7.18; 5 N Morrison (JAM) 7.24; 6 A Strachan (BAH) 7.25; 7 G Lückenkemper (GER) 7.28; 8 A Philip (NEB) 7.30. Ht1: 1 D Neita (Camb H) 7.14; 2 S Jackson (JAM) 7.23; 3 A Strachan (BAH) 7.27; 4 O Fotopoulou (CYP) 7.36; 5 A Martinez (POR) 7.37; 6 D Walker (Bir) 7.47; 7 C Pemberton (Bir) 7.47. Ht2: 1 D Asher-Smith (B&B) 7.03; 2 D Smith-Barnett (USA) 7.19; 3 G Lückenkemper (GER) 7.27; 4 A Philip (NEB) 7.28; 5 N Morrison (JAM) 7.29; 6 B Williams (E&H) 7.37; 7 A Rees (Edin) 7.41; 8 G Hooper (Harrow) 7.44

800: 1 K Hodgkinson (Leigh) 1:57.18; 2 C Bisset (AUS) 1:59.83; 3 I Boffey (E&H) 2:00.25; 4 A Horvat (SLO) 2:00.62; 5 E Baker (SB) 2:00.86; 6 A Wilson (USA) 2:01.13; 7 N Yarigo (BEN, W35) 2:01.18

1000: 1 L Muir (Dund H) 2:34.53; 2 C Bobocea (ROU) 2:35.35; 3 S Ennaoui (POL) 2:35.69; 4 E Bellò (ITA) 2:37.09; 5 K Snowden (Herne H) 2:37.46; 6 M Koster (NED) 2:37.85; 7 K Schoffield (USA) 2:39.31; 8 P Klojčnik (SLO, U20) 2:40.43

3000: 1 G Tsegay (ETH) 8:16.69; 2 M Alem (ETH) 8:31.20; 3 K Klosterhalfen (GER) 8:35.14; 4 T Gateri (KEN) 8:36.64; 5 M Akidor (KEN) 8:40.24; 6 M Galant (POL) 8:43.08; 7 A Finot (FRA) 8:44.47; 8 K Lukan (SLO) 8:44.80; 9 M Pen Freitas (POR) 8:47.07; 10 E Walker (Edin) 9:02.80

PV: 1 A Newman (CAN) 4.78; 2 T Šutej (SLO) 4.71; 3 G Leon (USA) 4.61; 4 R Bruni (ITA) 4.61; 5 A Stefanidi (GRE) 4.51; 6 B Williams (USA) 4.51; 7 W Murto (FIN) 4.51; 8 S Cook (Hale) 4.41

UK ATHLETICS COMBINED EVENTS CHAMPIONSHIPS, Birmingham, February 25-26

On a good weekend for Tonbridge AC, James Kingston was not the only national winner as Lewis Church took indoor heptathlon gold by 89 points from Harry Maslan.

Commonwealth Games seventh-placer Lauren Evans won the pentathlon with a PB score of 4043 points.

Men:

HepI: 1 L Church (Ton) 5529; 2 H Maslen (Ilkley) 5440; 3 A Hoole (Tm E Loth) 5407; 4 C Roe (Cov) 5314; 5 E Thompson (E&H) 5301; 6 H Kendall (Ton) 5141; 7 O Adnitt (KuH) 5120; 8 A Murphy (Jag) 5083

60: Ht2: 1 A Hoole (Tm E Loth) 6.94. 60H: Ht1: 1 O Adnitt (KuH) 8.71; 2 C Roe (Cov) 8.80; 3 H Kendall (Ton) 8.85; 4 E Thompson (E&H) 8.89. Ht2: 1 H Maslen (Ilkley) 8.24; 2 A Hoole (Tm E Loth) 8.24; 3 L Church (Ton) 8.42; 4 A Murphy (Jag) 8.46. HJ: Ht: 1 L Church (Ton) 1.99; 2 E Thompson (E&H) 1.96. PV: Ht: 1 H Maslen (Ilkley) 4.74; 2 L Church (Ton) 4.54; 3 O Adnitt (KuH) 4.54; 4 A Hoole (Tm E Loth) 4.44; 5 E Thompson (E&H) 4.24; 6 C Roe (Cov) 4.24. LJ: Ht: 1 A Hoole (Tm E Loth) 7.05; 2 C Roe (Cov) 7.04; 3 L Church (Ton) 6.99; 4 C Joseph (BMH) 6.93. SP: Ht: 1 L Church (Ton) 13.97; 2 H Kendall (Ton) 13.80; 3 E Thompson (E&H) 13.75; 4 A Murphy (Jag) 13.31



Women:

PenI: 1 L Evans (Card) 4043; 2 N Smith (Bir) 3948; 3 S Rodgers (Taun, U20) 3935

60H: P: 1 L Evans (Card) 8.46; 2 S Rodgers (Taun, U20) 8.64; 3 N Smith (Bir) 8.97; 4 B Bovell (G&G, U20) 8.99; 5 J Morrish (Brack) 9.25. HJ: P: 1 L Evans (Card) 1.73; 2 S Rodgers (Taun, U20) 1.67; 3 B Bovell (G&G, U20) 1.67. LJ: P: 1 J Morrish (Brack) 5.79; 2 S Rodgers (Taun, U20) 5.66; 3 L Evans (Card) 5.66. SP: P: 1 N Smith (Bir) 12.67. PenI: 1 L Evans (Card) 4043; 2 N Smith (Bir) 3948; 3 S Rodgers (Taun, U20) 3935

VAULT IFORD 2, Lewes, February 25

Mixed events:

PV: A: 1 B Scott (Lewes, U13) 2.31. B: 3 A Smith Jarman (Lewes, U20W) 3.11; 6 B Boyes (Lewes, U15W) 2.51

BIRCHFIELD HARRIERS OPEN MEETING, Birmingham, February 26

Joe Brier ran a season’s best 46.88 for the 400m.

Men: 60:

r1: 3 C Christian (R&N, M40) 7.74. r2: 5 J Colclough (BRAT, M40) 7.59; 7 A Monk (R&N, M45) 7.89. r5: 1 D Hammond (Card) 6.79; 2 T Somers (NEB) 6.92. 200: r1: 5 P Mould (B&R, M70) 28.12. r2: 2 J Colclough (BRAT, M40) 23.92. r3: 2 N Moore (Leam, M40) 23.00. r5: 1 T Somers (NEB) 21.32. 400: r3: 1 J Brier (Swan) 46.88. 60H: 1 J Porter (Bir) 8.13; 2 K Patarov (Bir) 8.18; 3 M Griffin (Bir) 8.44; 4 B Ince (Oxf C) 8.74. TJ: 1 S Mhende (Bir) 13.56



Mixed events:

800: r1: 1 D Ullah (Bir, M35) 2:04.49. r3: 1 L Gardiner (Cov) 1:50.95; 2 J Sispal (Leam) 1:51.18; 3 L Richardson (B&R, U20) 1:51.79. LJ: 1 S Lok (Corby, U17) 6.45; 2 R Chapman (Card, W) 6.14; 3 E Kruger (SB, W) 5.97



Women:

60: r3: 6 M Thomas (Bir, W50) 8.44. r5: 1 E Edwards (Glouc, U20) 7.70; 2 H Mills (C&N) 7.73; 3 E Kruger (SB) 7.74; 4 C Wingfield (Card) 7.74; 5 S Morgan (R&N, U17) 7.87. 200: r3: 4 M Thomas (Bir, W50) 27.72. r4: 1 S Morgan (R&N, U17) 25.35. r5: 1 C Wingfield (Card) 24.09. 400: 1 C Bennett (Cov, U17) 58.30. 60H: 1 M Allen (Bir, U20) 9.20. TJ: 1 F Rivers (Cov) 11.53; 2 A Hewitt (Wig D, U17) 11.06

WAKEFIELD HARRIERS INDOOR OPEN MEETING, Wakefield, February 22

Women: LJ: 1 M Hardy (Hallam, U20) 5.57



U13: LJ: 1 R Fagan (Wake) 4.42

