Big sprints in Japan and Bermuda and German wins for Okoye and Mortimer plus conference success for decathlete Turner and 800m star Bizimana

Seiko Golden Grand Prix, Yokohama, Japan, May 21

Fred Kerley won the 100m in 9.91 after a 9.88 heat.

Men: : 100 (0.4): 1 Fred Kerley USA 9.91; 2 Rohan Browning AUS 10.10; 3 Ryuichiro Sakai 10.10; 4 Yuki Koike 10.11; 5 Tiaan Whelpton NZL 10.14. Heat 1 (1.5): 1 Fred Kerley USA 9.88; 2 Rohan Browning AUS 10.11; 3 Hiroki Yanagita 10.13; 4 Tiaan Whelpton NZL 10.15. Heat 2 (1.7): 1 Ryuichiro Sakai 10.08; 2 Yuki Koike 10.14

400: 1 Yuki Joseph Nakajima 45.31; 2 João Ricardo Coelho POR 45.46; 3 Fuga Sato 45.52; 4 Paul Dedewo USA 45.62; 5 Kentaro Sato 45.75; 6 Naohiro Jinushi 45.76; 7 Kenki Imaizumi 45.76

3000: 1 Hyuga Endo 7:45.08; 2 Kazuya Shiojiri 7:46.37; 3 Charles Kamau KEN 7:47.31; 4 Kiprono Sitonik KEN 7:47.78; 5 Hiroki Matsueda 7:49.83; 6 Yohei Ikeda 7:50.39; 7 Julian Oakley NZL 7:50.60; 8 Kanta Shimizu 7:51.16; 9 Jack Bruce AUS 7:51.98; 10 Isaac Kibet UGA 7:54.27

3000SC: 1 Ryuji Miura 8:19.07; 2 Amos Kirui KEN 8:20.86; 3 Ryuma Aoki 8:21.96; 4 Matthew Clarke AUS 8:26.47; 5 Damián Vích CZE 8:30.81

110H (0.8): 1 Shunsuke Izumiya 13.07; 2 Shunya Takayama 13.25; 3 Shuhei Ishikawa 13.36; 4 Roger V. Iribarne CUB 13.37; 5 Higashi Ishida Thomas 13.42; 6 Taiga Yokochi 13.46; 7 Jacob McCorry AUS 13.48; 8 Chen Kuei-Ju TPE 13.56

400H: 1 Yusaku Kodama 48.77; 2 Kazuki Kurokawa 49.03; 3 Takayuki Kishimoto 49.28; 4 Kaito Tsutsue 49.35; 5 Amere Lattin USA 49.65; 6 Abdelmalik Lahoulou ALG 49.71

HJ: 1 Woo Sang-Hyeok KOR 2.29; 2 Joel Baden AUS 2.29; 3 Naoto Hasegawa 2.25; 4 Tomohiro Shinno 2.25; 5 Ryoichi Akamatsu 2.25; 6 Syo Katsuda 2.20; 6 Hamish Kerr NZL 2.20; 6 Yuto Seko 2.20

LJ: 1 Hiromichi Yoshida 8.26; 2 Wang Jianan CHN 8.22; 3 Henry Frayne AUS 7.99w; 4 Hibiki Tsuha 7.95; 5 Shoutarou Shiroyama 7.94; 6 Lin Yu-Tang TPE 7.92; 7 Natsuki Yamakawa 7.91w; 8 Yuki Hashioka 7.90

JT: 1 Genki Dean 82.03; 2 Patriks Gailums LAT 79.67; 3 Kenji Ogura 78.99; 4 Cameron McEntyre AUS 78.62; 5 Yuta Sakiyama 78.18

Women:

100 (-0.4): 1 Zoe Hobbs NZL 11.20; 2 Destiny Smith-Barnett USA 11.41; 3 Torrie Lewis AUS 11.42; 4 Bree Masters AUS 11.43

1500: 1 Nozomi Tanaka 4:11.56; 2 Dani Jones USA 4:12.12; 3 Vera Hoffmann LUX 4:12.54; 4 Madeleine Murray GBR 4:13.16; 5 Helen Lobun KEN 4:13.20

3000: 1 Teresia Gateri KEN 8:43.81; 2 Rose Davies AUS 8:44.07; 3 Margaret Ekidor KEN 8:46.77; 4 Isobel Batt-Doyle AUS 8:53.81; 5 Judy Jepngetich KEN 8:53.94; 6 Aisha Praught Leer JAM 8:55.30; 7 Nanami Watanabe 8:58.47

100H (0.4): 1 Asuka Terada 12.86; 2 Yumi Tanaka 12.89; 3 Mako Fukube 12.91; 4 Celeste Mucci AUS 12.93; 5 Masumi Aoki 12.94; 6 Chisato Kiyoyama 12.96; 7 Hannah Jones AUS 12.97; 8 Jade Barber USA 13.03

LJ: 1 Maryse Luzolo GER 6.79w; 2 Brooke Buschkuehl AUS 6.77; 3 Shaili Singh IND 6.65w; 4 Sumire Hata 6.48; 5 Ayaka Kora 6.46

JT: 1 Mackenzie Little AUS 64.10; 2 Tori Peeters NZL 63.26 NR; 3 Kelsey-Lee Barber AUS 61.95; 4 Haruka Kitaguchi 61.34; 5 Momone Ueda 60.54; 6 Marina Saito 59.70; 7 Mahiro Osa 59.57; 8 Līna Mūze LAT 59.23

USATF Bermuda Grand Prix, Devonshire, Bermuda, May 21

Christian Coleman narrowly beat Noah Lyles 9.78 to 9.80 in a heavily wind-assisted 100m.

The hurdles was also well over the limits and Jamal Britt went inside 13 seconds.

Abby Steiner had a three-metre win in the 200m with another windy mark of 22.06.

Courtesy of the tail breeze, Olympic hurdles champion Jasmine Camacho-Quinn ran her fastest ever time of 12.17 in getting a two metre win over Danielle Williams. Only world record-holder Tobi Amusan has run faster in any conditions.

The women’s 100m was on the limits though at 2m/sec and Tamara Davis won in 10.91.

Tara Davis jumped a wind-assisted 7.11 in the long jump.

Olympic champion Steven Gardiner won the 400m in 44.42 in his first race at the distance since last June.

Men: 100 (4.4): 1 Christian Coleman USA 9.78; 2 Noah Lyles USA 9.80; 3 Ackeem Blake JAM 9.87; 4 Terrance Laird USA 9.94; 5 Emmanuel Matadi LBR 10.02; 6 Joseph Amoah GHA 10.05; 7 Andre De Grasse CAN 10.16. Race B (3.8): 1 Kadrian Goldson JAM 9.96; 2 Michael Campbell JAM 10.11; 3 Chris Royster USA 10.21; 4 Cravon Gillespie USA 10.22

200 (4.7): 1 Elijah Morrow USA 20.11; 2 Andre De Grasse CAN 20.28; 3 Kendal Williams USA 20.28; 4 Joseph Amoah GHA 20.56; 5 Daniel Stokes MEX 20.67

400: 1 Steven Gardiner BAH 44.42; 2 Alonzo Russell BAH 45.24; 3 Trevor Stewart USA 45.58; 4 Javon Francis JAM 45.81; 5 Demish Gaye JAM 45.92

1500: 1 Robert Heppenstall CAN 3:41.83; 2 Ethan Hussey GBR 3:42.52; 3 Rob Napolitano PUR 3:42.87

110H (4.0): 1 Jamal Britt USA 12.99; 2 Eric Edwards Jr. USA 13.07; 3 Freddie Crittenden USA 13.13; 4 Tyler Mason JAM 13.30; 5 Damion Thomas JAM 13.38; 6 Michael Dickson USA 13.48; 7 Louis Rollins USA 13.67;

LJ: 1 LaQuan Nairn BAH 8.32w; 2 Steffin McCarter USA 8.23w; 3 Will Williams USA 8.18w; 4 Jarrion Lawson USA 8.00w; 5 Isaiah Griffith USA 7.85w; 6 Nicolás Allen Arriola GUA 7.85w

TJ: 1 Will Claye USA 17.45w; 2 Donald Scott USA 17.06w; 3 Jordan Scott JAM 17.06w; 4 Christian Taylor USA 16.82w; 5 Omar Craddock USA 16.62; 6 Chris Carter USA 16.49; 7 Max Heß GER 16.38w

4×100: 1 USA 38.21; 2 USA 38.81; 3 JAM 39.51

Women:

100 (2.0): 1 Tamari Davis USA 10.91; 2 Shashalee Forbes JAM 10.98; 3 Celera Barnes USA 11.01; 4 Gina Lückenkemper GER 11.03; 5 English Gardner USA 11.13; 6 Kemba Nelson JAM 11.14; 7 Mikiah Brisco USA 11.16; 8 Marybeth Sant-Price USA 11.16. Race B (2.7): 1 Shannon Ray USA 11.04; 2 Ashley Henderson USA 11.12; 3 Remona Burchell JAM 11.15; 4 Taylor Anderson USA 11.16; 5 Angie Annelus USA 11.16; 6 Jonielle Smith JAM 11.18; 7 Alaysha Johnson USA 11.29

200 (3.1): 1 Abby Steiner USA 22.06; 2 Anthonique Strachan BAH 22.34; 3 Makenzie Dunmore USA 22.50; 4 Ashanti Moore JAM 22.78; 5 Anavia Battle USA 22.79; 6 Jessika Gbai CIV 22.80

400: 1 Gabby Scott PUR 51.65; 2 Courtney Okolo USA 52.23; 3 Candice McLeod JAM 52.30; 4 Brittany Aveni USA 52.41; 5 Kaylin Whitney USA 53.29; 6 Dalilah Muhammad USA 53.41; 7 Shakima Wimbley USA 53.51

800: 1 Olivia Baker USA 2:03.15; 2 Susan Aneno UGA 2:03.17; 3 Emily Richards USA 2:03.65; 4 Hannah Segrave GBR 2:03.68; 5 Camille Laus BEL 2:03.99

100H (3.5): 1 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.17; 2 Danielle Williams JAM 12.38; 3 Tonea Marshall USA 12.39; 4 Megan Tapper JAM 12.47; 5 Amber Hughes USA 12.82; 6 Gabbi Cunningham USA 12.84

400H: 1 Andrenette Knight JAM 54.90; 2 Cassandra Tate USA 55.06; 3 Shiann Salmon JAM 55.56; 4 Ronda Whyte JAM 55.56; 5 Gianna Woodruff PAN 56.00; 6 Lina Nielsen GBR 56.49; 7 Anna Cockrell USA 56.50

LJ: 1 Tara Davis Woodhall USA 7.11w; 2 Quanesha Burks USA 7.04w; 3 Ruth Usoro NGR 6.82; 4 Monae’ Nichols USA 6.52w; 5 Tiffany Flynn USA 6.46w; 6 Chanice Porter JAM 6.45w; 7 Kendell Williams USA 6.38w

4×100: 1 JAM 42.80; 2 USA 42.83; 3 USA 42.87; 4 USA 43.43

European Race Walking Team Champs, Podébrady, Czech Republic, May 21

Maria Perez broke the world 35km race walk record as she clocked 2:37:15 to take 29 seconds off the world record.

She was through 10km in 46:17 and then a faster 1:30:59 at 20km (44:42 for that 10km) and 30km in 2:15:22 (44:23) and her final 5km was a very fast 21:53.

Perez led a Spanish 1-2-3 ahead of Raquel Gonzalez (2:45:52) and Cristina Montesinos (2:45:58).

Alvaro Martin made it a Spanish double in the men’s 35km race walk with a national record of 2:25:35 ahead of Germany’s Christopher Linke (2:27:05) and European champion Miguel Angel Lopez (2:27:33). Spain won team gold from Italy and Germany.

Double European champion Antigoni Ntrismpioti won the women’s 20km title in 1:29:17 from Olympic champion Antonella Palmisano (1:29:19).

Ana Cabecinha won individual bronze in 1:29:35. Italy won team gold in the women’s race ahead of Ukraine and France.

In the men’s 20km race, Francesca Fortunato won in a European leading and PB of 1:18:59 from two-time champion Perseus Karlstrom (1:19:27) and Olympic champion Massimo Stano (1:20:07). Italy beat Spain for the team title with Germany third. The U20 10km titles went to Diego Giampaolo in 42:16 and Giulia Gabriele in 46:42. Spain topped the medal table with six gold medals to Italy’s five.

Men:

20kmW: 1 Francesco Fortunato ITA 1:18:59; 2 Perseus Karlström SWE 1:19:27; 3 Massimo Stano ITA 1:20:07; 4 Luís Alberto Amezcua ESP 1:20:24; 5 Paul McGrath ESP 1:21:15; 6 Veli-Matti Partanen FIN 1:21:26; 7 Diego García ESP 1:21:42; 8 Nils Brembach GER 1:21:54; 9 Gabriel Bordier FRA 1:22:00; 10 João Vieira POR 1:22:08; 11 Andrea Cosi ITA 1:22:48; 12 Salih Korkmaz TUR 1:23:12; 13 Leo Köpp GER 1:23:59; 14 Maryan Zakalnytskyy UKR 1:24:27; 15 Serhiy Svitlychnyy UKR 1:24:28; 16 David Kenny IRL 1:24:31; 17 Mazlum Demir TUR 1:24:46; 18 Joni Hava FIN 1:24:46; 19 Aléxandros Papamihaíl GRE 1:24:52; 20 Gianluca Picchiottino ITA 1:25:47

35kmW: 1 Álvaro Martín ESP 2:25:35; 2 Christopher Linke GER 2:27:05 NR; 3 Miguel Ángel López ESP 2:27:33; 4 Aurelien Quinion FRA 2:29:32; 5 Andrea Agrusti ITA 2:30:16; 6 Riccardo Orsoni ITA 2:30:38; 7 Carl Dohmann GER 2:31:16; 8 Marc Tur ESP 2:32:06; 9 Ihor Hlavan UKR 2:32:50; 10 Jakub Jelonek POL 2:34:21; 11 Artur Brzozowski POL 2:34:41; 12 Stefano Chiesa ITA 2:34:46; 13 Ivan Banzeruk UKR 2:34:52; 14 Valeriy Litanyuk UKR 2:35:46; 15 Manuel Bermúdez ESP 2:35:46; 16 Narcis Mihaila ROU 2:37:23; 17 Michele Antonelli ITA 2:38:06; 18 Ioánnis Kafkás GRE 2:40:53; 19 Bence Venyercsán HUN 2:40:58; 20 Hugo Andrieu FRA 2:41:33

U20 10kmW: 1 Diego Giampaolo ITA 42:16; 2 Hayrettin Yildiz TUR 42:24; 3 Pablo Rodríguez ESP 42:37

Women:

20kmW: 1 Antigóni Drisbióti GRE 1:29:17; 2 Antonella Palmisano ITA 1:29:19; 3 Ana Cabecinha POR 1:29:35; 4 Lyudmyla Olyanovska UKR 1:29:58; 5 Olena Sobchuk UKR 1:30:48; 6 Clemence Beretta FRA 1:31:14; 7 Antia Chamosa ESP 1:31:24; 8 Valentina Trapletti ITA 1:32:09; 9 Pauline Stey FRA 1:32:21; 10 Saskia Feige GER 1:32:49; 11 Alexandrina Mihai ITA 1:32:55; 12 Eliška Martínková 1:33:02; 13 Mar Juárez ESP 1:33:29; 14 Katarzyna Zdziebło POL 1:34:18; 15 Olga Chojecka POL 1:34:22; 16 Hanna Shеvchuk UKR 1:34:25; 17 Hristína Papadopoúlou GRE 1:34:30; 18 Eleonora Giorgi ITA 1:34:34; 19 Vitória Oliveira POR 1:34:41; 20 Carmen Escariz ESP 1:35:42; 21 Meryem Bekmez TUR 1:35:48; 22 Camille Moutard FRA 1:35:50; 23 Lucia Redondo ESP 1:35:53; 24 Carolina Costa POR 1:35:59; 25 Inês Mendes POR 1:37:49; 26 Heather Lewis GBR 1:38:13

35kmW: 1 Mária Pérez ESP 2:37:15 WR; 2 Raquel González ESP 2:45:42; 3 Cristina Montesinos ESP 2:45:58; 4 Federica Curiazzi ITA 2:49:39; 5 Nicole Colombi ITA 2:52:13; 6 Inês Henriques POR 2:53:14; 7 Vasylyna Vitovshchyk UKR 2:54:35; 8 Kiriakí Filtisákou GRE 2:55:00; 9 Paula Juarez ESP 2:55:14; 10 Alina Tsviliy UKR 2:55:39; 11 Rita Récsei HUN 2:57:42; 12 Ana Veronica Rodean ROU 2:59:18; 13 Valentyna Myronchuk UKR 2:59:45; 14 Bethan Davies GBR 3:00:13; 15 Bianka Dittrich GER 3:00:55

U20 10kmW: 1 Giulia Gabriele ITA 46:42; 2 Aldara Meilan ESP 47:45; 3 Ana Delahaie FRA 48:04

Lang Laufnacht, Karlsruhe, Germany, May 20

Tom Mortimer easily won the 5000m in 13:33.05.

Men:

800: 1 Filip Ostrowski POL 1:45.62; 2 Robert Farken 1:45.65; 3 Luis Oberbeck 1:46.35; 4 Jared Micallef MLT 1:46.50 NR

1500: 1 Jochem Vermeulen BEL 3:35.80; 2 Narve Gilje Nordås NOR 3:35.91; 3 Ruben Verheyden BEL 3:36.13; 4 Jye Edwards AUS 3:36.77; 5 Joao Capistrano M. Bussotti Neves Junior ITA 3:36.79; 6 Julian Ranc FRA 3:37.42; 7 Darragh McElhinney IRL 3:38.17; 8 Tim Verbaandert NED 3:38.37; 9 Topi Raitanen FIN 3:38.47; 10 Samuel Pihlström SWE 3:38.76; 11 Giovanni Filippi ITA 3:39.18; 12 Christoph Kessler 3:39.31; 13 Noah Baltus NED 3:39.93. Race B: 1 Pieter Sisk BEL 3:37.01; 2 Joonas Rinne FIN 3:39.48; 3 Kristian Uldbjerg Hansen DEN 3:40.03; 4 Santtu Heikkinen FIN 3:40.32; 5 Callum Elson GBR 3:40.67; 6 Ben Macmillan GBR 3:41.24

5000: 1 Tom Mortimer GBR 13:33.05; 2 Barnabas Kipkoech KEN 13:41.52; 3 Jacopo De Marchi ITA 13:45.46

3000SC: 1 Enrico Vecchi ITA 8:35.11. Race B: 1 Aarno Liebl SUI 8:54.23 NU20R

Women:

800: 1 Katharina Trost 2:04.72; 2 Jerneja Smonkar SLO 2:04.74

1500: 1 Joceline Wind SUI 4:13.01; 2 Caterina Granz 4:13.68; 3 Aimee Pratt GBR 4:13.92

5000: 1 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 15:08.12 NR; 2 Klara Lukan SLO 15:11.88; 3 Agate Caune LAT 15:12.94 NU20R; 4 Mariana Machado POR 15:15.56; 5 Viktória Wagner-Gyürkes HUN 15:24.21; 6 Lisa Rooms BEL 15:27.92; 7 Maria Forero ESP 15:27.99; 8 Megan Keith GBR 15:32.15; 20 Ellie Wallace GBR 16:00.20

3000SC: 1 Olivia Gürth 9:41.23; 2 Michelle Finn IRL 9:43.83; 3 Veerle Bakker NED 9:52.95; 11 Sarah Tait GBR 10:06.51

HALPLUS – Westerfage, Halle, Germany, May 20-21

European bronze medallist Lawrence Okoye won the discus with a 64.78m throw. Scott Lincoln was third in the shot with a 20.68m throw.

Michael Allison, who already has the European under-20 standard of 69.00m, won the under-20 javelin with a 68.91m throw.

Norwegian Sigrid Borge won the women’s javelin by almost 10 metres with a 66.50m throw.

Lawrence Okoye (Getty)

Men:

SP: 1 Zane Weir ITA 21.74; 2 Leonardo Fabbri ITA 20.75; 3 Scott Lincoln GBR 20.68; 4 Mesud Pezer BIH 20.40; 5 Marcus Thomsen NOR 19.71; 6 Wictor Petersson SWE 19.00

DT: 1 Lawrence Okoye GBR 64.78; 2 Martin Marković CRO 63.27; 3 Henrik Janssen 63.16; 4 David Wrobel 63.07; 5 Martynas Alekna LTU 62.80; 6 Daniel Jasinski 62.75; 7 Clemens Prüfer 62.57; 8 Henning Prüfer 61.92; 9 Gudni Valur Guðnason ISL 61.60; 10 Simon Pettersson SWE 60.68; 11 Christoph Harting 60.38; 12 Robert Urbanek POL 60.37. Competition B: 1 Steven Richter 60.89; 2 Mauricio Ortega COL 59.60

HT: 1 Ragnar Carlsson SWE 75.27; 2 Merlin Hummel 74.74; 3 Sören Klose 74.15; 4 Wang Qi CHN 72.07; 5 Adam Paul Kelly EST 71.74; 6 Hilmar Örn Jónsson ISL 71.60; 7 Mohammed Al-Dubaisi KSA 70.96 NR

JT: 1 Max Dehning 77.20; 2 Thomas Röhler 75.85

U23 DT: 1 Marius Karges 63.74; 2 Steven Richter 63.17; 3 Mika Sosna 62.87

U20:

HT: 1 Iosef Kesides CYP 77.78; 2 Miklós Csekő HUN 76.64; 4 Kai Barham GBR 68.18

JT: 1 Michael Allison GBR 68.91

Women:

SP: 1 Chase Ealey USA 20.06; 2 Auriol Dongmo POR 19.16; 3 Ma Yue CHN 18.88; 4 Sara Gambetta 18.78; 5 Yemisi Ogunleye 18.53; 6 Fanny Roos SWE 18.23; 7 María Belén Toimil ESP 17.56; 8 Katharina Maisch 17.47

DT: 1 Feng Bin CHN 66.70; 2 Kristin Pudenz 66.34; 3 Shanice Craft 65.89; 4 Marike Steinacker 63.92; 5 Claudine Vita 62.14; 6 Daria Zabawska POL 60.81

HT: 1 Katrine Koch Jacobsen DEN 70.53; 2 Xu Xinying CHN 70.03; 3 Ji Li CHN 69.63; 4 Huang Weilu CHN 68.03; 5 Grete Ahlberg SWE 68.03

JT: 1 Sigrid Borge NOR 66.50; 2 Kathryn Mitchell AUS 57.16. Competition B: 5 Freya Jones GBR 47.62

U23

SP: 1 Nina Ndubuisi 17.63; 2 Serena Vincent GBR 16.37

HT: 1 Esther Imariagbee 67.48; 6 Anna Merritt GBR 56.07;

JT: 1 Mackenzie Mielczarek AUS 59.59

Tucson, USA, May 20

Men:

PV: 1 Tray Oates 5.50

DT: 1 Jeffrey Williams 62.80; 2 Tuergong Abuduaini CHN 62.13; 3 Joseph Brown 60.20

Women:

SP: 1 Sarah Mitton CAN 18.86; 2 Song Jiayuan CHN 18.72; 3 Zhang Linru CHN 18.64; 4 Divine Oladipo GBR 16.81

HT: 1 Lisa Wilson 68.12

Randalls Island, USA, May 19

Men:

200 (1.5): 1 Eric Harrison TTO 20.55; 2 Micaiah Harris 20.56

800: 1 Bryce Hoppel 1:46.07; 2 Ryan Sanchez PUR 1:46.80; 3 Isaiah Harris 1:47.18; 7 Thomas Randolph GBR 1:47.67

1500: 1 John Reniewicki 3:39.10; 2 Adam Fogg GBR 3:39.60; 3 Casey Comber 3:39.80; 4 Charles Philibert-Thiboutot CAN 3:39.91

5000: 1 Thomas Fafard CAN 13:33.00; 3 Liam Dee GBR 13:51.00

3000SC: 1 Jean-Simon Desgagnés CAN 8:23.32; 2 Anthony Rotich 8:26.98; 3 Alec Basten 8:27.14; 4 Benard Keter 8:30.77; 8 Jamaine Coleman GBR 8:43.79

Open 100 (1.4): 1 Cejhae Greene ANT 10.23

Women:

800: 1 Ajee’ Wilson 2:01.28; 2 Adelle Tracey JAM 2:02.03; 3 Allie Wilson 2:02.46; 4 Sammy Watson 2:02.51; 5 Charlene Lipsey 2:02.72;

1500: 1 Alexina Teubel 4:07.68; 4 Elizabeth Bird GBR 4:15.81; 5 Ellie Leather GBR 4:16.04; 6 Gemma Finch GBR 4:16.08

5000: 1 Alma Cortes MEX 15:30.68; 2 Marielle Hall 15:31.47; 3 Grace Moore 15:36.41

3000SC: 1 Parul Chaudhary IND 9:41.88

Open 1500: 2 India Weir GBR 4:23.19;

Bogota, Colombia, May 19-21

Men: U20 100 (1.9): 1 Renan Correa BRA 10.01 =NR AU20R; 2 Ronal Longa 10.08 NR NU20R

Tucson, USA, May 18-20

Roger Steen won the shot with a 22.08m PB while Fedrick Dacres threw 68.57m in the discus.

Men:

SP: 1 Roger Steen 22.08; 2 Rajindra Campbell JAM 20.47; 3 Eric Favors IRL 20.20

DT: 1 Fedrick Dacres JAM 68.57; 2 Alex Rose SAM 66.91; 3 Sam Mattis 64.64; 4 Andrew Evans 62.24; 5 Jeffrey Williams 61.35; 6 Jordan Roach 61.10; 7 Josh Syrotchen 61.08; 8 Tuergong Abuduaini CHN 61.00; 9 Marcus Gustaveson 60.24

HT: 1 Diego Del Real MEX 76.69; 2 Sean Donnelly 76.37; 3 Adam Keenan CAN 74.87; 4 Erich Sullins 74.56; 5 Jerome Vega PUR 73.98 NR; 6 Jordan Geist 73.65; 7 Brock Eager 73.63; 8 Joe Ellis GBR 72.01; 9 Avery Carter 71.82

JT: 1 Carlos Armenta MEX 79.67

Women:

SP: 1 Jessica Woodard 18.73; 2 Song Jiayuan CHN 18.63; 3 Zhang Linru CHN 18.39; 7 Divine Oladipo GBR 15.91

DT: 1 Ashley Anumba NGR 60.97; 2 Micaela Hazlewood 59.70; 3 Wang Fang CHN 57.36

HT: 1 Maggie Ewen 75.10; 2 Jillian Shippee 72.48; 3 Erin Reese 71.51; 4 Stamatía Skarvélis GRE 69.79; 5 Rachel Tanczos 69.73; 6 Nayoka Clunis JAM 68.93; 7 Lisa Wilson 68.50; 8 Sade Olatoye NGR 68.38

JT: 1 Sun Xiaomei CHN 57.18

COPENHAGEN MARATHON, Denmark, May 14

Kenyan men dominated with Solomon Kirwa Yego, a sub-59 half-marathoner winning in 2:09:12.

Kenya also provided the women’s winner through Rodah Tanui’s 2:23:14 with Britain’s Philippa Bowden excelling to take third in a PB 2:29:16 while Anya Culling was eighth in a PB 2:34:45.

Men: 1 S Kirwa KEN 2:09:12; 2 K Keter KEN 2:09:41; 3 E Kiptoo KEN 2:09:51; 15 Alex Lawrence GBR 2:19:38; 17 Matt Crehan GBR 2:20:21; 28 W Fikre Leeds 2:26:10

Women: 1 R Tanui KEN 2:23:14; 2 V Mateiko KEN 2:25:05; 3 Philippa Bowden GBR 2:29:16; 4 A Aberta ETH 2:29:58; 5 R Molla ETH 2:30:49; 8 Anya Culling GBR 2:34:45; 12 S O’Gorman 2:41:58; 18 Melissa Hawtin GBR 2:47:42; 25 R Burns 2:55:18; 26 M Gibson 2:56:05

Kip Keino Classic, Continental Tour Gold, Nairobi, Kenya, May 13

See report here.

Men:

100 (-0.5): 1 Ferdinand Omanyala 9.84; 2 Kenny Bednarek USA 9.98; 3 Marvin Bracy USA 10.03; 4 Emmanuel Eseme CMR 10.03 NR; 5 Brandon Carnes USA 10.14; 6 Pablo Mateo FRA 10.18; 7 Jerome Blake CAN 10.20.

200 (0.9): 1 Aaron Brown CAN 20.12; 2 Kyree King USA 20.18; 3 Joe Fahnbulleh LBR 20.19; 4 Filippo Tortu ITA 20.30; 5 Mouhamadou Fall FRA 20.49; 6 Blessing Afrifa ISR 20.76; 7 Isaac Makwala BOT 20.80

400: 1 Muzala Samukonga ZAM 44.25; 2 Vernon Norwood USA 44.68; 3 Gilles Biron FRA 45.52; 4 Boniface Mweresa 45.73; 5 Dylan Borlée BEL 45.85; 6 Kevin Borlée BEL 46.15

800: 1 Emmanuel Wanyonyi 1:43.32; 2 Wycliffe Kinyamal 1:43.66; 3 Timothy Cheruiyot 1:44.99; 4 Tshepiso Masalela BOT 1:45.24; 5 Tolesa Bodena ETH 1:45.79; 6 Tshepo Tshite RSA 1:45.89; 7 Aaron Kemei 1:46.20; 8 Elias Ngeny 1:46.62; 9 Ferguson Rotich 1:46.78; 10 Collins Kipruto 1:46.91

1500: 1 Raynold Kipkorir 3:32.01; 2 Abel Kipsang 3:32.70; 3 Vincent Keter 3:36.92; 4 Adisu Girma ETH 3:37.80; 5 Kamar Etyang 3:37.84; 6 Yohannes Asmare ETH 3:38.07; 7 Ermiyas Girma ETH 3:38.35; 8 Yele Aemero ETH 3:39.09; 9 Ali Abdulmena ETH 3:39.69; 10 Boaz Kiprugut 3:39.96; 11 Cornelius Tuwei 3:40.55

5000: 1 Teddese Lemi ETH 13:26.58; 2 Ishmael Rokitto 13:27.34; 3 Peter Maru UGA 13:28.14; 4 Emmanuel Kiprop 13:36.79; 5 Mohamed Ismail Ibrahim DJI 13:44.75; 6 Taha Adem ETH 13:45.50

3000SC: 1 Amos Kirui 8:18.45; 2 Abraham Kibiwot 8:19.71; 3 Leonard Bett 8:20.02; 4 Leonard Chemutai UGA 8:23.53; 5 Amos Serem 8:29.56; 6 Benjamin Kigen 8:30.81

HT: 1 Wojciech Nowicki POL 79.78; 2 Ethan Katzberg CAN 76.38; 3 Donát Varga HUN 74.12; 4 Hilmar Örn Jónsson ISL 74.11; 5 Hrístos Frantzeskákis GRE 73.59

JT: 1 Timothy Herman BEL 87.35 NR; 2 Anderson Peters GRN 85.72; 3 Ihab Abdelrahman EGY 81.04; 4 Waldo Smith RSA 78.83; 5 Julius Yego 77.24; 6 Rolands Štrobinders LAT 77.21

Women:

100 (2.5): 1 TeeTee Terry USA 10.86; 2 Zoe Hobbs NZL 10.97; 3 Rani Rosius BEL 11.08; 4 Bassant Hemida EGY 11.09; 5 Gina Bass GAM 11.09; 6 Esther Mbagari 11.66

200 (1.7): 1 Sha’Carri Richardson USA 22.07; 2 Kyra Jefferson USA 22.77; 3 Shannon Ray USA 22.82; 4 Gina Bass GAM 22.91; 5 Arialis Martinez POR 23.05

800: 1 Mary Moraa 1:58.83; 2 Netsanet Desta ETH 2:00.14; 3 Vivian Chebet 2:00.54; 4 Tigist Girma ETH 2:00.97; 5 Prudence Sekgodisa RSA 2:01.19; 6 Naomi Korir 2:01.82

1500: 1 Janat Chemusto UGA 4:01.79; 2 Nelly Chepchirchir 4:04.56; 3 Hawi Abera ETH 4:06.15; 4 Winfred Yavi BRN 4:06.34; 5 Lydia Lagat 4:07.02; 6 Dadi Bube ETH 4:07.05; 7 Winny Chebet 4:07.32; 8 Sarah Chelangat UGA 4:08.00; 9 Edina Jebitok 4:09.11; 10 Brenda Chebet 4:09.49; 11 Qsanet Alemu ETH 4:09.88

5000: 1 Beatrice Chebet 15:15.82; 2 Margaret Kipkemboi 15:16.28; 3 Judy Kiyeng 15:16.66; 4 Caroline Nyaga 15:20.01; 5 Grace Loibach Nawowuna 15:27.01; 6 Tsige Debay Tadese ETH 15:35.25; 7 Betty Chelangat 15:38.09; 8 Mirriam Cherop 15:38.12

3000SC: 1 Beatrice Chepkoech 9:13.51; 2 Faith Cherotich 9:15.08; 3 Jackline Chepkoech 9:25.63; 4 Lomi Muleta ETH 9:30.66; 5 Doris Lengole Cherop 9:41.38; 6 Caren Chebet 9:44.32; 7 Aynalem Desta ETH 9:48.79; 8 Celestine Biwott 9:49.29; 9 Purity Kirui 9:51.60; 10 Fancy Cherono 9:55.57; 11 Birhanu Gebregiorgis ETH 9:57.01

HJ: 1 Yaroslava Mahuchikh UKR 2.00; 2 Laura Zialor GBR 1.90; 3 Kateryna Tabashnyk UKR 1.86; 4 Yuliya Levchenko UKR 1.86; 5 Solene Gicquel FRA 1.86; 5 Yelizaveta Matveyeva KAZ 1.86; 7 Kimberly Williamson JAM 1.82; 8 Maryna Kovtunova UKR 1.78

HT: 1 Janee’ Kassanavoid USA 74.25; 2 Janeah Stewart USA 71.43; 3 Anita Włodarczyk POL 70.27; 4 Bianca Ghelber ROU 69.62

Meeting der krummen Strecken, Pliezhausen, Germany, May 14

Men: 150 (1.6): 1 Alex Haydock-Wilson GBR 15.34; 1 Samuel García ESP 15.65w; 2 James Adebola 15.75

300: 1 Jean Paul Bredau 33.10; 2 Joshua Abuaku 33.18. B: 1 Alex Haydock-Wilson GBR 32.39; 2 Samuel García ESP 32.99; 3 Constantin Preis 33.31

600: 1 Henning Schiel 1:19.79. B: 1 Tobias Grønstad NOR 1:15.33; 2 Luis Oberbeck 1:15.34; 3 Filip Šnejdr CZE 1:16.53; 4 Robin Oester SUI 1:17.33; 5 Adrian Engstler 1:18.42; 6 Ivan Pelizza SUI 1:19.04; 7 Yevhen Hutsol UKR 1:19.97

1000: 1 Tim Holzapfel 2:21.81

2000SC: 1 Osama Zoghlami ITA 5:29.26; 2 Ala Zoghlami ITA 5:32.24; 3 Nick Jäger 5:33.54

300H: Race 2: 1 Joshua Abuaku 35.40; 2 Sinan Ören TUR 35.91. Race 3: 1 Emil Nana Kwame Agyekum 35.97; 2 Dany Brand SUI 36.23

Women:

150 (0.8): 1 Lisa Nippgen 17.03; 2 Holly Okuku 17.31. B (2.1): 1 Rosina Schneider 17.23

300: 1 Skadi Schier 37.47. B: 1 Elisa Lechleitner 37.58

600: 1 Adrianna Topolnicka POL 1:26.84; 2 Christina Hering 1:27.03; 3 Lucia Sturm 1:28.11; 4 Lisa Sophie Hartmann 1:28.51; 5 Jennifer Hauke 1:28.97; 6 Laura Wilhelm 1:29.52

1000: 1 Majtie Kolberg 2:37.85; 2 Katharina Trost 2:38.04

3000: 1 Alina Reh 8:53.37

2000SC: 1 Olivia Gürth 6:21.38; 2 Julia Koralewska POL 6:30.87

300H: Race 2: 1 Eileen Demes 41.02; 2 Annina Fahr SUI 41.33. Race 4: 1 Carolina Krafzik 39.13; 2 Eileen Demes 40.10; 3 Annina Fahr SUI 40.75

Sun Belt, Myrtle Beach, USA, May 11-13

Men: 100 (2.5): 1 Myles Thomas 10.16

200 (1.8): 1 Taahir Kelly 20.74; 2 Dominick Yancy 20.74

400: 1 Dominick Yancy 45.79; 2 Taahir Kelly 45.84; 3 Omar Austin 46.20;

800: 1 Lasse Funck GER 1:50.00

1500: 1 Hannes Fahl GER 3:58.66

5000: 1 Kirami Yego KEN 13:59.07

10000: 1 Kirami Yego KEN 29:18.97;#

3000SC: 1 Calbert Guest 8:54.06

110H (1.3): 1 William Glass 13.82

400H: 1 Javed Jones JAM 50.96

HJ: 1 Ali Eren Ünlü TUR 2.23

PV: 1 Bradley Jelmert 5.56

LJ: 1 Chris Preddie 7.36

TJ: 1 Jeremy Nelson

SP: 1 Javon Osbourne JAM 18.40

DT: 1 Francois Prinsloo RSA 61.20

HT: 1 Aimar-Genís Palma ESP 68.37

JT: 1 Callan Saldutto CAN 73.67

Dec: 1 Colby Eddowes AUS 7349

4×100: 1 Texas State 39.74

4×400: 1 Texas State 3:07.08

Women:

100 (0.9): 1 Sedrickia Wynn 11.28; 2 Alexis Glasco 11.29

200 (3.2): 1 Sedrickia Wynn 23.06

400: 1 Trinity Benson 54.06; 7 Holly Mpassy GBR 55.59

800: 1 Kimone Campbell JAM 2:07.21

1500: 1 Pauline Meyer GER 4:26.67

5000: 1 Pauline Meyer GER 16:16.24; 5 Molly Jones GBR 16:47.63

10,000: 1 Lauren Tinkler IRL 34:36.61

3000SC: 1 Pauline Meyer GER 10:11.04

100H (3.4): 1 Alexis Glasco 13.06

400H: 1 Mikah Alleyne 57.77

HJ: 1 Kiara Risher 1.79

PV: 1 Macie Majoy 3.96

LJ: 1 Eunice Ilunga Mbuyi FRA 6.07

TJ: 1 Eunice Ilunga Mbuyi FRA 13.09

SP: 1 Colette Uys RSA 16.86

DT: 1 Bodine Degli Umberti RSA 53.04

HT: 1 Elísabet Rut Rúnarsdóttir ISL 65.53 rec

JT: 1 Maria Bienvenu 52.87

Hep: 1 Camryn Newton-Smith AUS 5818

4×100: 1 Texas State 44.46

4×400: 1 Southern Miss. 3:39.01

SEC Championships, Baton Rouge, USA, May 11-13

Men:

100 (1.3): 1 Godson Oghenebrume NGR 10.04; 2 Favour Ashe NGR 10.08; 3 Dorian Camel 10.19. Heat 2 (1.4): 1 Javonte Harding 10.13; 2 PJ Austin 10.14; 3 Ryan Martin 10.17. Heat 3 (1.3): 1 Favour Ashe NGR 10.06; 2 Muhd Azeem Fahmi MAS 10.11; 3 Dorian Camel 10.16. Heat 4 (1.6): 1 Da’Marcus Fleming 10.16

200 (0.6): 1 Robert Gregory 20.12; 2 Javonte Harding 20.14; 3 Tarsis Orogot UGA 20.34; 4 Jacory Patterson 20.47; 5 Matthew Boling 20.52; 6 Dorian Camel 20.61. Heat 1 (1.7): 1 Jacory Patterson 20.45; 2 Emmanuel Bynum 20.51; 3 Cameron Crump 20.61. Heat 2 (1.8): 1 Tarsis Orogot UGA 20.18 NR; 2 Dorian Camel 20.41. Heat 3 (2.3): 1 Kennedy Lightner 20.32; 2 Da’Marcus Fleming 20.38. Heat 4 (-1.4): 1 Javonte Harding 20.12; 2 Matthew Boling 20.36. Heat 5 (-1.2): 1 Robert Gregory 20.31; 2 Brandon Miller 20.63; 3 Godson Oghenebrume NGR 20.72

1500: 1 Anass Essayi MAR 3:41.52; 2 Shane Bracken IRL 3:43.79. Heat 2: 1 Shane Bracken IRL 3:42.74

5000: 1 Dylan Jacobs 13:36.93

10,000: 1 Victor Kiprop KEN 29:58.43

3000SC: 1 Francesco Romano 8:54.79; 7 Alex Alston GBR 9:09.95

110H (0.0): 1 Devon Brooks 13.53; 2 Phillip Lemonious JAM 13.63; 3 Rasheem Brown CAY 13.64. Heat 1 (2.3): 1 Devon Brooks 13.36; 2 Rasheem Brown CAY 13.43; 3 Connor Schulman 13.45; 4 Matthew Sophia NED 13.59. Heat 2 (2.7): 1 Phillip Lemonious JAM 13.42; 2 Leonard Mustari 13.51.

400H: 1 Ayden Owens-Delerme PUR 48.26; 2 Chris Robinson 48.36; 3 Caleb Cavanaugh 49.07; 4 Sean Burrell 49.32; 5 Rasheeme Griffith BAR 49.40; 6 James Smith 49.47. Heat 1: 1 Chris Robinson 49.25; 2 Corde Long 49.32; 3 Clement Ducos FRA 49.68. Heat 2: 1 Caleb Cavanaugh 49.04; 2 Ja’Kwan Hale 49.18; 3 James Smith 49.30; 4 Sean Burrell 50.32. Heat 3: 1 Ayden Owens-Delerme PUR 49.12; 2 Rasheeme Griffith BAR 49.33

HJ: 1 Roberto Vilches MEX 2.21

PV: 1 Keaton Daniel 5.65; 2 Jack Mann 5.40 AU20R; 3 Zach Davis 5.40

LJ: 1 Wayne Pinnock JAM 8.37; 2 Carey McLeod JAM 8.14; 3 Cameron Crump 8.00

TJ: 1 Jaydon Hibbert JAM 17.87 AU20R; 2 Ryan Brown JAM 16.43

SP: 1 Jordan West 20.57; 2 John Meyer 20.50; 3 Josh Sobota 20.42

DT: 1 Roje Stona JAM 68.64; 2 Ralford Mullings JAM 62.00; 3 Alan De Falchi BRA 61.82; 4 Claudio Romero CHI 60.85

HT: 1 Tarik Robinson-O’Hagan 71.25

JT: 1 Marc Minichello 79.50

Dec: 1 Kyle Garland 8589

4×100: 1 LSU 37.90; 2 Florida 37.93; 3 Georgia 38.87

4×400: 1 Florida 2:57.76; 2 Alabama 2:58.01; 3 Georgia 2:59.63; 4 Kentucky 3:02.31; 5 LSU 3:03.16; 6 Texas A&M Conrath FRA 3:03.48

Women:

100 (0.9): 1 Jacious Sears 10.96; 2 Kaila Jackson 11.04; 3 McKenzie Long 11.04; 4 Ackera Nugent JAM 11.13; 5 Favour Ofili NGR 11.17; 6 Anthaya Charlton BAH 11.23; 7 Semira Killebrew 11.25; 8 Camryn Dickson 11.28. Heat 1 (0.4): 1 Anthaya Charlton BAH 11.11. Heat 2 (-0.1): 1 Kaila Jackson 11.20; 2 Favour Ofili NGR 11.35. Heat 3 (0.9): 1 Ackera Nugent JAM 11.16; 2 McKenzie Long 11.28. Heat 4 (1.8): 1 Jacious Sears 11.08; 2 Semira Killebrew 11.23

200 (0.0): 1 McKenzie Long 22.39; 2 Jacious Sears 22.45; 3 Kaila Jackson 22.65; 4 Talitha Diggs 22.72; 5 Karimah Davis 22.84; 6 Favour Ofili NGR 22.89. Heat 1 (0.4): 1 Karimah Davis 22.92. Heat 2 (-1.9): 1 McKenzie Long 22.82. Heat 5 (0.1): 1 Jacious Sears 22.65; 2 Kenondra Davis 23.00. Heat 6 (-0.2): 1 Kaila Jackson 22.83. Heat 7 (1.7): 1 Favour Ofili NGR 22.58; 2 Talitha Diggs 22.68; 3 Rosey Effiong 22.85

400: 1 Britton Wilson 49.13; 2 Tierra Robinson-Jones 50.54; 3 Talitha Diggs 50.74; 4 Jermaisha Arnold 50.98; 5 Aaliyah Butler 51.32; 6 Aaliyah Pyatt 51.42; 7 Nickisha Pryce JAM 51.49. Heat 1: 1 Jermaisha Arnold 51.07; 2 Aaliyah Butler 51.39; 3 Taiya Shelby 51.43. Heat 2: 1 Britton Wilson 49.40; 2 Amber Anning GBR 51.84. Heat 3: 1 Tierra Robinson-Jones 51.34; 2 Aaliyah Pyatt 51.34. Heat 4: 1 Rosey Effiong 51.53. Heat 5: 1 Talitha Diggs 50.78; 2 Nickisha Pryce JAM 51.43; 3 Ella Onojuvwewo NGR 51.85

800: 1 Michaela Rose 1:59.73

1500: 1 Şilan Ayyıldız TUR 4:17.67

5000: 1 Parker Valby 15:25.03; 2 Mercy Chelangat KEN 15:25.07; 3 Hilda Olemomoi KEN 15:28.12; 8 Julia Paternain GBR 16:25.80;

10,000: 1 Sydney Thorvaldson 35:07.50; 2 Julia Paternain GBR 35:07.76

3000SC: 1 Kristel van den Berg NED 9:56.56

100H (0.4): 1 Alia Armstrong 12.40; 2 Ackera Nugent JAM 12.43; 3 Masai Russell 12.47; 4 Charisma Taylor BAH 12.84; 5 Rosealee Cooper JAM 13.00. Heat 1 (2.2): 1 Alia Armstrong 12.31; 2 Ackera Nugent JAM 12.49. Heat 2 (2.2): 1 Masai Russell 12.47; 2 Charisma Taylor BAH 12.93; 3 Grace Stark 12.97; 4 Rosealee Cooper JAM 12.99

400H: 1 Britton Wilson 53.28; 2 Masai Russell 55.21; 3 Vanessa Watson 55.59; 4 Madison Langley-Walker 56.60; 5 Brooke Overholt CAN 56.98. Heat 1: 1 Masai Russell 56.32; 2 Uwemedino Akpan Abasiono NGR 56.57; 3 Brooke Overholt CAN 56.64; 4 Allyria McBride 56.72. Heat 2: 1 Britton Wilson 53.76; 2 Madison Langley-Walker 56.87; 3 Kyla Robinson-Hubbard 56.94. Heat 3: 1 Vanessa Watson 55.64; 2 Shani’a Bellamy 56.69

HJ: 1 Lamara Distin JAM 1.91; 2 Yelena Kulichenko CYP 1.88

PV: 1 Amanda Fassold 4.35

LJ: 1 Jasmine Moore 6.88; 2 Anthaya Charlton BAH 6.74; 3 Claire Bryant 6.68; 4 Charisma Taylor BAH 6.51

TJ: 1 Jasmine Moore 14.14; 2 Charisma Taylor BAH 13.99; 3 Mikeisha Welcome VIN 13.68w; 4 Arianna Fisher 13.52w

SP: 1 Alida van Daalen NED 18.07; 2 Jalani Davis 17.94

DT: 1 Veronica Fraley 62.84

HT: 1 Madi Malone 68.69

JT: 1 Lianna Davidson AUS 57.65

Hep: 1 Beatričė Juškevičiūtė LTU 6079; 2 Joniar Thomas GRN 5941 rec

4×100: 1 LSU 42.92; 2 Kentucky 42.93; 3 Georgia 43.20; 4 Ole Miss 43.43; 5 Florida 43.48

4×400: 1 Texas A&M 3:26.64; 2 Arkansas 3:27.91; 3 Tennessee 3:29.98

WAC, Nacogdoches, USA, May 11-13

Men: 100 (0.6): 1 Kyle De Moica 10.37

200 (0.9): 1 Justin Raines 20.62; 2 Jack Marshall 20.67; 3 Erin Brown 20.73. Heat 4 (1.2): 2 Joseph Harding GBR 21.29;

400: 1 Erin Brown 45.85

800: 1 Jackson Cichon 1:50.03

1500: 1 Valentin Soca URU 3:42.09;

5000: 1 Habtamu Cheney 14:06.57

10,000: 1 Habtamu Cheney 30:45.53

3000SC: 1 Hayden Harward 8:43.96

110H (1.7): 1 Joel Bengtsson SWE 13.64; 2 Jamal January 13.66

400H: 1 Nicholas Grullon 52.70

HJ: 1 Alan Palmer 2.10

PV: 1 Branson Ellis 5.49

LJ: 1 Aaron Johnson 7.77

TJ: 1 Astley Davis JAM 16.12

SP: 1 Cobe Graham JAM 17.93

DT: 1 Oscar Rodriguez 55.97

HT: 1 Luke Thielemann 61.26

Dec: 1 Lucas van Klaveren NED 7457

4×100: 1 Grand Canyon 39.69

4×400: 1 Southern Utah 3:08.20

Women:

100 (0.0): 1 Gurode Rajer 11.41. Heat 1 (1.5): 1 Gurode Rajer 11.37

200 (0.3): 1 Jhana Downie 23.37. Heat 6 (1.0): 1 Jhana Downie 23.27

400: 1 Jhana Downie 52.72; 2 Tatiyana Terrell 52.79

800: 1 Kelly Moodry 2:04.97

1500: 1 Maelle Porcher FRA 4:20.36

5000: 1 Everlyn Kemboi KEN 15:45.85

10,000: 1 Everlyn Kemboi KEN 34:12.36

3000SC: 1 Greta Karinauskaitė LTU 9:35.55 U23 rec

100H (1.7): 1 Keira Christie-Galloway CAN 13.01; 2 Aliyah Logan CAN 13.08

400H: 1 Nissi Kabongo 56.99

HJ: 1 Nissi Kabongo 1.83

PV: 1 Payton Kirk 4.02

LJ: 1 Jentry Skidmore 6.20

TJ: 1 Tua-Talvikki Anttila FIN 13.03

SP: 1 Michelle Ogbermudia 16.24

DT: 1 Zoe Burleson 51.99

HT: 1 Marlene Gutierrez 62.03

JT: 1 Kelsi Oldroyd 47.63

Hep: 1 Angel Richmore SWE 5496

4×100: 1 UT-Arlington 44.20;

4×400: 1 Tarleton State 3:41.39

Big East, Villanova, USA, May 11-13

Men:

100 (0.6): 1 Joshua Paige 10.51. Heat 3 (1.0): 1 Joshua Paige 10.48; 3 Andrew Robinson GBR 10.76

200 (0.2): 1 Joshua Paige 20.85

400: 1 Michael Stanley 46.98

800: 1 Sean Dolan 1:50.60

1500: 1 Sean Donoghue IRL 3:44.90

5000: 1 Liam Murphy 13:43.32

10,000: 1 Barry Keane IRL 29:10.62

3000SC: 1 Parker Stokes 8:42.20

110H (0.0): 1 Darius Brown 13.65

400H: 1 Wellington Ventura DOM 50.10

HJ: 1 Kasey Savage 2.08

PV: 1 Travis Snyder 5.41

LJ: 1 Marc Morrison 7.64w

TJ: 1 Malik Cunningham JAM 15.87

SP: 1 Matt Brady 16.27

DT: 1 Travis Roux 50.99

HT: 1 Alex Bernstein GBR 64.78

JT: 1 Colin Winkler 72.35

Dec: 1 Simon Werven 6898

4×400: 1 Connecticut 3:10.65

Women:

100 (0.9): 1 Brooklyn Chestnut 11.81. Heat 3 (0.6): 1 Tori Carroll 11.70

200 (1.5): 1 Tatyana McKenzie JAM 24.01; 3 Isabella Hilditch GBR 24.35

400: 1 Chinenye Onourah 54.24

800: 1 Melissa Riggins 2:05.27

1500: 1 Shannon Flockhart GBR 4:14.46

5000: 1 Scrimgeour Chloe 15:50.62

10,000: 1 Sadie Sigfstead CAN 34:42.83

3000SC: 1 Angelina Ellis 9:54.10

100H (0.9): 1 Jailya Ash 13.58; 3 Isabella Hilditch GBR 13.84

400H: 1 Gabrielle Davis 60.63

HJ: 1 Roschell Clayton JAM 1.78

PV: 1 Ashley Preston 3.87

LJ: 1 Tori Carroll 6.22w

TJ: 1 Jasmine Barrow 12.76

SP: 1 Jamora Alves GRN 14.62

DT: 1 Jamora Alves GRN 51.37

HT: 1 Natalia Surdej 55.39

JT: 1 Brynn Madonna 47.77

Hep: 1 Emily Lavarnway 5572

4×100: 1 Connecticut 45.96

4×400: 1 Georgetown 3:44.32

Conference USA, Denton, USA, May 11-14

Jack Turner became just the seventh British athlete to better 8000 points in the decathlon won he won his third successive title with a score of 8011 points as the 21 year-old also bettered the European under-23 standard.

His marks were 10.44 in the 100m, 7.67m in the long jump, 12.75m in the shot, 1.92m in the high jump and 48.14 for 400m on day one. On the second day he hurdled 14.42, threw 43.31m in the discus, vaulted 4.85m, 50.85m in the javelin and 4:46.25 for the 1500m.

His previous best was 7659 points from 2021. Joel McFarlane finished third with 7661 points. There was other British success too as Tara Simpson-Sullivan won the hammer with a 67.86m throw while Ore Adamson gained a long and triple jump double with marks of 6.22m and 12.69m.

Shaun Kerry won the men’s hammer with a 64.21m throw while there was further UK success for Jessica Lambert at 800m and Caitlin Wosika at 10,000m.

Men:

100 (1.0): 1 Alaba Akintola NGR 10.05; 2 Karlington Anunagba 10.20; 3 Rodney Heath 10.24;. Heat 1 (3.0): 1 Dennis Phillips 10.20; 2 Samir Williams GBR 10.30. Heat 2 (2.8): 1 Karlington Anunagba 10.08. Heat 3 (2.9): 1 Alaba Akintola NGR 10.06. Heat 4 (3.2): 1 Rodney Heath 10.12

200 (0.1): 1 Alaba Akintola NGR 20.43. Heat 1 (3.0): 1 Karlington Anunagba 20.62. Heat 2 (2.5): 1 Alaba Akintola NGR 20.16. Heat 3 (1.7): 1 Brice Chabot 20.44

400: 1 Michael Roth CAN 46.80

800: 1 Yusuf Mohamud 1:51.17

1500: 1 Alec Esposito 3:44.29

5000: 1 Nickolas Scudder 13:51.64

10,000: 1 Nickolas Scudder 30:12.99

3000SC: 1 Victor Kibiego KEN 8:51.93

110H (0.7): 1 Eloji Stephen NGR 13.50; 2 Bashiru Abdullahi NGR 13.71. Heat 1 (3.5): 1 Justin Leaston 13.42; 2 Eloji Stephen NGR 13.47; 6 Sam Sanusi GBR 14.59w

400H: 1 Eloji Stephen NGR 52.65

HJ: 1 Jakub Bělík CZE 2.16

PV: 1 Alexander Slinkman 5.43

LJ: 1 Christie Le Roux RSA 7.63; 8 Jack Turner GBR 6.96; 11 Joel McFarlane GBR 6.65

TJ: 1 Dylan James AUS 15.49

SP: 1 Sam Welsh 17.63

DT: 1 Sam Welsh 59.56; 3 Samuel Woodley GBR 57.82

HT: 1 Shaun Kerry GBR 64.21

JT: 1 Zion Hill BAR 67.53

Dec: 1 Jack Turner GBR 8011 (10.44/2.9, 7.67/+2.3, 12.75, 1.92, 48.14, 14.42/3.3, 43.31, 4.85, 50.85, 4:46.25); 2 Grant Levesque 7903; 3 Joel McFarlane GBR 7661

4×100: 1 Utsa 39.59

4×400: 1 Charlotte 3:09.76

Women:

100 (0.9): 1 Niesha Burgher JAM 11.34; 2 Denae McFarlane JAM 11.34. Heat 1 (5.2): 1 Niesha Burgher JAM 11.08; 2 Thennelle Williams JAM 11.17. Heat 4 (3.8): 1 Joyasia Smith 11.27

200 (0.7): 1 Ta-Halia Fairman 23.05; 2 Niesha Burgher JAM 23.26. Heat 3 (1.8): 1 Niesha Burgher JAM 22.90. Heat 5 (1.9): 1 Ta-Halia Fairman 22.97

400: 1 Maya Singletary 52.03

800: 1 Jessica Lambert GBR 2:06.95; 5 Amelie Attenborough GBR 2:11.94; 7 Ava White GBR 2:14.70;

1500: 1 Alyssa Balandran 4:33.75

5000: 1 Faith Tawanda Nyathi ZIM 16:50.26; 5 Lauren Charlton GBR 17:07.77; 7 Caitlin Wosika GBR 17:11.17

10,000: 1 Caitlin Wosika GBR 36:10.93; 4 Lauren Charlton GBR 36:40.81

3000SC: 1 Karoline Daland NOR 10:34.47

100H (1.2): 1 Marissa Simpson JAM 13.27

400H: 1 Alanah Yukich AUS 57.55

HJ: 1 Katie Isenbarger 1.79

PV: 1 Filippa Miller SWE 4.35

LJ: 1 Ore Adamson GBR 6.22

TJ: 1 Ore Adamson GBR 12.69

SP: 1 Keayla Dove 18.95; 2 Erna Sóley Gunnarsdóttir ISL 16.96

DT: 1 Sarah Pullium 52.16

HT: 1 Tara Simpson-Sullivan GBR 67.86

JT: 1 Arianne Duarte Morais NOR 54.65

Hep: 1 Elīza Marija Kraule LAT 5501

4×100: 1 Charlotte 44.53

4×400: 1 Texas-El Paso 3:38.87

Pac-12, Walnut, USA, May 11-13

Men:

100 (-1.1): 1 Micah Williams 10.22; 2 Udodi Onwuzurike NGR 10.23; 6 Louie Hinchliffe GBR 10.51. Heat 1 (0.3): 1 Brendon Stewart 10.21; 2 Louie Hinchliffe GBR 10.25. Heat 2 (2.1): 1 Micah Williams 10.19. Heat 3 (2.0): 1 Udodi Onwuzurike NGR 10.09; 2 PJ Ize-Iyamu Jr 10.25; 3 Matthew Okonkwo 10.31; 4 Trayvion White-Austin 10.40; 5 Bode Brewer 10.61; 6 Kwabena Lynn 10.70; 7 Gavin Schurr 10.76; 8 Bryce Brock 10.81

200 (0.9): 1 Udodi Onwuzurike NGR 19.91; 2 Jeremiah Curry 20.15; 3 Trayvion White-Austin 20.44; 4 Justin Robinson 20.47; 5 Ashton Allen 20.59; 6 Matthew Okonkwo 20.62. Heat 2 (1.5): 1 Jeremiah Curry 20.42. Heat 3 (1.9): 1 Udodi Onwuzurike NGR 20.49

400: 1 William Jones 44.65; 2 Johnnie Blockburger 44.80; 3 Justin Robinson 45.09; 4 Dubem Nwachukwu 45.12; 5 Myles Misener-Daley CAN 45.25; 6 Gamali Felix GRN 45.36; 7 Cameron Reynolds 45.37; 8 Willington Wright 45.82. Heat 1: 1 Johnnie Blockburger 45.68; 2 Gamali Felix GRN 45.69. Heat 3: 1 Dubem Nwachukwu 45.83. Heat 4: 1 William Jones 45.22; 2 Justin Robinson 45.25; 3 Myles Misener-Daley CAN 45.89

800: 1 Sam Ellis 1:46.77

1500: 1 Nathan Green 3:42.22; 9 James Gormley GBR 3:48.34. Heat 1: 7 James Gormley GBR 3:44.69

5000: 1 Brian Fay IRL 14:08.03

10000: 1 Brian Fay IRL 28:24.90; 2 Charles Hicks GBR 28:25.12

3000SC: 1 Edward Trippas AUS 8:37.26

110H (-1.3): 1 Tade Ojora GBR 13.48. Heat 1 (1.6): 1 Tade Ojora GBR 13.41

400H: 1 Cass Elliott 49.31

HJ: 1 Elias Gerald 2.12

PV: 1 Skyler Magula 5.47

LJ: 1 Johnny Brackins 8.30w; 2 JC Stevenson 8.08w

TJ: 1 Kevin Yang 15.64

SP: 1 Jordan Geist 20.75; 2 Turner Washington 20.35

DT: 1 Mykolas Alekna LTU 70.40; 2 Turner Washington 62.92; 3 Elijah Mason 61.77; 4 Iffy Joyner 60.43

HT: 1 Jordan Geist 73.82; 2 Nikólaos Polihroníou GRE 71.02

JT: 1 Jared O’Riley CAN 71.79

4×100: 1 USC 39.05

4×400: 1 Arizona State 3:01.57; 2 UCLA 3:02.13

Women:

100 (-0.7): 1 Jadyn Mays 11.20; 2 Samirah Moody 11.26; 3 Caisja Chandler 11.27. Heat 1 (1.9): 1 Caisja Chandler 11.16. Heat 2 (0.7): 1 Samirah Moody 11.24

200 (1.9): 1 Caisja Chandler 22.38; 2 Jadyn Mays 22.42; 3 Adriana Tatum 22.46; 4 Samirah Moody 22.50; 5 Jassani Carter 22.80. Heat 1 (1.5): 1 Jadyn Mays 22.84; 2 Jan’Taijah Jones 22.99. Heat 2 (3.4): 1 Caisja Chandler 22.69. Heat 3 (1.3): 1 Samirah Moody 22.98. Heat 4 (2.4): 1 Adriana Tatum 22.92

400: 1 Jan’Taijah Jones 50.44; 2 Bailey Lear 51.11; 3 Christine Mallard 51.41; 4 Maya Valmon 51.71; 5 Yemi Mary John GBR 51.83; 6 Ella Clayton CAN 51.92. Heat 1: 1 Yemi Mary John GBR 52.52. Heat 2: 1 Jan’Taijah Jones 51.21

800: 1 Juliette Whittaker 2:01.19; 2 Carley Thomas AUS 2:02.40

1500: 1 Simone Plourde CAN 4:09.48; 2 Melissa Tanaka 4:09.85; 3 Isabella Thornton-Bott AUS 4:11.99; 4 Sophie O’Sullivan IRL 4:12.19

5000: 1 Grace Fetherstonhaugh CAN 16:01.78; 4 Bella Williams GBR 16:23.51

10,000: 1 Emily Venters 32:32.98

3000SC: 1 Grace Fetherstonhaugh CAN 9:39.23

100H (-0.1): 1 Talie Bonds 12.75; 2 Aaliyah McCormick 13.06. Heat 1 (1.7): 1 Aaliyah McCormick 12.85; 2 Jalaysiya Smith 12.93. Heat 2 (1.8): 1 Talie Bonds 12.75

400H: 1 Shana Grebo FRA 56.41; 2 Abbie Glynn 56.77

HJ: 1 Grace Campbell 1.84; 2 Allie Routledge GBR 1.81

PV: 1 Sara Borton 4.35

LJ: 1 Alyssa Jones 6.79w; 2 Alysah Hickey 6.45; 3 Temi Ojora GBR 6.36w

TJ: 1 Lexi Ellis 13.68; 2 Temi Ojora GBR 13.55

SP: 1 Jorinde van Klinken NED 18.59; 2 Jaida Ross 18.46; 9 Nana Gyedu GBR 15.62

DT: 1 Jorinde van Klinken NED 63.05

HT: 1 Shelby Moran 68.96; 2 Anna Purchase GBR 68.38; 3 Mayyi Mahama 68.38

JT: 1 Federica Botter ITA 57.81

Hep: 1 Allie Jones 6234; 2 Ida Eikeng NOR 6114

4×100: 1 Oregon 43.31

4×400: 1 USC 3:30.83

Big 10, Bloomington, USA, May 12-14

Men:

100 (-0.4): 1 Kion Benjamin TTO 10.18; 2 Lawrence Johnson 10.22; 3 Carlon Hosten TTO 10.22. Heat 1 (0.0): 1 Devin Augustine TTO 10.21. Heat 2 (0.7): 1 Kion Benjamin TTO 10.18. Heat 4 (1.0): 1 Kalen Walker 10.18; 2 Nadale Buntin SKN 10.21

200 (0.3): 1 Austin Kresley 20.26; 2 Carlon Hosten TTO 20.43; 3 Devin Augustine TTO 20.45; 4 Nadale Buntin SKN 20.49; 5 Kion Benjamin TTO 20.72. Heat 1 (2.1): 1 Nadale Buntin SKN 20.54; 2 Devin Augustine TTO 20.56. Heat 2 (1.1): 1 Austin Kresley 20.49. Heat 3 (1.1): 1 Justin Becker 20.62

400: 1 Jenoah McKiver 45.59; 2 Zidane Brown JAM 45.75

800: 1 Camden Marshall 1:46.57; 2 Adam Spencer AUS 1:46.84; 8 Callum Dodds GBR 1:50.07. Heat 1: 2 Henry Johnson GBR 1:50.16. Heat 4: 1 Callum Dodds GBR 1:48.26

1500: 1 Jackson Sharp AUS 3:42.72

5000: 1 Matthew Wilkinson 13:51.31

10,000: 1 Tom Brady 29:01.25

3000SC: 1 Matthew Wilkinson 8:38.40

110H (0.7): 1 Darius Luff 13.32; 2 Joshua Zeller GBR 13.40; 3 Brithton Senior JAM 13.61. Heat 1 (0.9): 1 Darius Luff 13.44; 2 Brithton Senior JAM 13.59; 3 Michael Buchanan 13.69. Heat 2 (1.1): 1 Joshua Zeller GBR 13.50

400H: 1 Austin West 49.34

HJ: 1 Mayson Conner 2.20; 2 Tyus Wilson 2.20

PV: 1 Trevor Stephenson 5.49; 2 Nathan Stone 5.44

LJ: 1 Till Steinforth GER 7.80

TJ: 1 Praise Aniamaka CAN 16.03

SP: 1 Jonah Wilson 21.32; 2 Maxwell Otterdahl 21.22; 3 Jason Swarens 20.54

DT: 1 Maxwell Otterdahl 58.53; 17 Rhys Allen GBR 51.35

HT: 1 Konstadínos Záltos GRE 74.93; 2 Tyler Merkley 73.67

JT: 1 Arthur Wiborg Petersen DEN 77.03

Dec: 1 Till Steinforth GER 8064

4×100: 1 Minnesota 38.87

4×400: 1 Iowa 3:06.30

Women:

100 (0.8): 1 Leah Bertrand TTO 11.15; 2 Amira Young 11.17; 3 Yanique Dayle JAM 11.19. Heat 1 (1.8): 1 Yanique Dayle JAM 11.17; 2 Amira Young 11.19. Heat 3 (1.8): 1 Leah Bertrand TTO 11.08

200 (0.0): 1 Yanique Dayle JAM 22.87

400: 1 Ziyah Holman 50.90; 2 Alyssa Marsh CAN 51.62

800: 1 Aurora Rynda CAN 2:05.96

1500: 1 Olivia Howell 4:20.13

5000: 1 Faith Demars 16:11.81

10,000: 1 Addie Engel 34:43.37

3000SC: 1 Katelyn Stewart-Barnett CAN 10:01.34

100H (1.3): 1 Aasia Laurencin 12.85; 2 Paige Magee 12.90; 3 Myreanna Bebe 12.94. Heat 2 (1.9): 1 Aasia Laurencin 12.95

400H: 1 Savannah Sutherland CAN 55.75; 2 Paige Magee 56.97. Heat 2: 1 Savannah Sutherland CAN 56.51

HJ: 1 Jenna Rogers 1.84

PV: 1 Chloe Timberg 4.41

LJ: 1 Paola Fernandez PUR 6.52

TJ: 1 Lotavia Brown JAM 13.33

SP: 1 Axelina Johansson SWE 19.54 NR; 2 Josie Schaefer 17.92; 3 Jayden Ulrich 17.87

DT: 1 Corinne Jemison 58.08

HT: 1 Tanessa Morris CAN 62.76; 2 Chloe Lindeman 62.69; 3 Amanda Howe 62.62; 4 Olivia Roberts 62.22

JT: 1 Rhema Otabor BAH 57.85

Hep: 1 Tionna Tobias 5640

Big 12, Norman, USA, May 12-14

Britain’s NCAA champion Yusuf Bizimana won the 800m in a PB 1:45.82.

Julien Aldred gained a 10.84/22.28 sprint double though ran a wind-assisted 10.74 in her 100m heat and a legal 22.09 in her 200m qualifier.

Jamaican Ackelia Smith sailed out to 7.08m in the long jump and also won the triple jump.

Zarik Brown won the men’s 400m in 44.61.

Men:

100 (2.1): 1 Courtney Lindsey 10.08; 2 Terrence Jones BAH 10.08; 3 Marcellus Moore 10.17; 4 Adam Clayton GBR 10.24. Heat 2 (1.4): 1 Clinton Muunga ZIM 10.22; 2 Adam Clayton GBR 10.31

200 (1.1): 1 Courtney Lindsey 20.12; 2 Terrence Jones BAH 20.32; 3 Kamden Jackson 20.62; 4 John Rutledge 20.65; 5 Adam Clayton GBR 20.74. Heat 1 (1.2): 1 Demar Francis JAM 20.43; 2 Josh Bour 20.63. Heat 2 (0.8): 1 Courtney Lindsey 20.33; 2 Michael Joseph LCA 20.41 NR; 3 Adam Clayton GBR 20.49; 4 Marcellus Moore 20.64. Heat 3 (1.6): 1 John Rutledge 20.52; 2 Terrence Jones BAH 20.58; 3 Simbarashe Maketa ZIM 20.69. Heat 4 (1.8): 1 Kamden Jackson 20.53; 2 De’montray Callis 20.79

400: 1 Zarik Brown 44.61; 2 Michael Joseph LCA 44.78; 3 Richard Kuykendoll 44.80; 4 Simbarashe Maketa ZIM 45.22; 5 Brian Herron 45.38; 6 Dillon Bedell 45.46; 7 Hasani Barr 45.46. Heat 1: 1 Michael Joseph LCA 44.77 NR; 2 Simbarashe Maketa ZIM 45.22; 3 Zarik Brown 45.39; 5 Ethan Brown GBR 46.43. Heat 2: 1 Jonathan Jones BAR 45.70; 2 Muzuri Mattar 45.96. Heat 3: 1 Brian Herron 45.81; 2 Dillon Bedell 45.86. Heat 4: 1 Richard Kuykendoll 45.67; 2 Hasani Barr 45.84

800: 1 Yusuf Bizimana GBR 1:45.82; 2 Mehdi Yanouri 1:46.71; 3 Crayton Carrozza 1:46.71. Heat 3: 1 Yusuf Bizimana GBR 1:47.63

1500: 1 Fouad Messaoudi MAR 3:36.59; 2 Ezekiel Kibichii KEN 3:37.03

5000: 1 Chandler Gibbens 13:48.39

10,000: 1 Chandler Gibbens 29:40.92

3000SC: 1 Victor Shitsama KEN 8:33.59

110H (2.3): 1 Caleb Dean 13.44; 2 Antoine Andrews BAH 13.46; 3 Taylor Rooney 13.53. Heat 1 (2.6): 1 Antoine Andrews BAH 13.57; 2 Kendrick Smallwood 13.58. Heat 2 (1.1): 1 Caleb Dean 13.49; 2 Taylor Rooney 13.62

400H: 1 Caleb Dean 48.39; 2 Nathaniel Ezekiel NGR 48.52; 3 Oskar Edlund SWE 49.94. Heat 1: 1 Nathaniel Ezekiel NGR 48.74

HJ: 1 Vernon Turner 2.30

PV: 1 Zach Bradford 5.87

LJ: 1 Nikaoli Williams JAM 7.80

TJ: 1 King Keyshawn 15.95; 8 Patrick Sylla GBR 15.01

SP: 1 Kevin Sakson EST 18.9

DT: 1 Devin Roberson 59.24

HT: 1 Jeremiah Nubbe 69.56

JT: 1 Chinecherem Nnamdi NGR 74.40

Dec: 1 Kristo Simulask EST 7769

4×100: 1 Texas Tech 38.24; 2 Texas 38.89

4×400: 1 Baylor 3:00.73; 2 Oklahoma 3:03.64; 3 Tcu 3:03.92

Women:

100 (0.2): 1 Julien Alfred LCA 10.84; 2 Kevona Davis JAM 11.04; 3 Ezinne Abba 11.04; 4 Kennedy Blackmon 11.19; 5 Rosemary Chukwuma NGR 11.21. Heat 1 (3.2): 1 Rosemary Chukwuma NGR 10.94; 2 Kennedy Blackmon 10.94; 3 Kevona Davis JAM 10.94. Heat 2 (3.4): 1 Julien Alfred LCA 10.74; 2 Ezinne Abba 10.93; 3 Iyana Gray 11.14; 4 Mikayla Hayes 11.21

200 (0.3): 1 Julien Alfred LCA 22.28; 2 Kevona Davis JAM 22.51. Heat 1 (1.1): 1 Ezinne Abba 22.47; 2 Kennedy Blackmon 22.52. Heat 2 (2.0): 1 Julien Alfred LCA 22.09; 2 Mariah Ayers 22.78; 3 Iyana Gray 22.95. Heat 3 (1.4): 1 Kevona Davis JAM 22.47; 2 Rosemary Chukwuma NGR 22.90

400: 1 Rhasidat Adeleke IRL 50.58; 2 Kennedy Simon 51.22; 3 Lanae-Tava Thomas 51.89; 9 Nayanna Dubarry-Gay GBR 53.80. Heat 1: 1 Lanae-Tava Thomas 51.36. Heat 2: 1 Mariah Ayers 52.11; 4 Nayanna Dubarry-Gay GBR 53.54. Heat 3: 1 Rhasidat Adeleke IRL 52.04. Heat 4: 1 Kennedy Simon 51.46

800: 1 Gabija Galvydytė LTU 2:03.66

1500: 1 Billah Jepkirui KEN 4:15.74

5000: 1 Cailie Logue 15:54.60

10,000: 1 Cailie Logue 34:28.86

3000SC: 1 Ceili McCabe CAN 10:12.79

100H (1.0): 1 Demisha Roswell JAM 13.02. Heat 1 (2.1): 1 Demisha Roswell JAM 12.92

400H: 1 Sylvia Schulz GER 56.32; 2 Daneesha Davidson 56.43; 3 Ashonti Warner 56.52. Heat 1: 1 Ashonti Warner 56.73

HJ: 1 Rylee Anderson 1.83

PV: 1 Olivia Lueking 4.25

LJ: 1 Ackelia Smith JAM 7.08; 2 Pippi Lotta Enok EST 6.65; 3 Shalom Olotu 6.41w

TJ: 1 Ackelia Smith JAM 13.75; 2 Rūta Lasmane LAT 13.63

SP: 1 Payden Montana 17.65; 2 Marilyn Nwora 17.31; 16 Samantha Callaway GBR 14.54

DT: 1 Malin Smith 56.41; 8 Samantha Callaway GBR 50.27

HT: 1 Kassidy Gallagher 67.62; 9 Charlotte Williams GBR 56.28

JT: 1 Sydney Juszczyk CAN 50.40

Hep: 1 Kristīne Blaževiča LAT 6146

4×100: 1 Texas 41.89; 2 Baylor 43.75; 3 Oklahoma 43.84; 4 Texas Tech 43.85

4×400: 1 Texas 3:30.38

MVC Championships, Normal, May 12-14

Men:

100 (1.9): 1 Isaiah Trousil 10.07; 2 Javaughn Moore 10.24. Heat 1 (1.9): 1 Javaughn Moore 10.22

200 (-1.1): 1 Isaiah Trousil 20.61. Heat 2 (2.9): 1 Isaiah Trousil 20.52

400: 1 Raydoffa Braziel 46.73

800: 1 Riley Wells 1:50.57; 3 Joseph Morrison GBR 1:51.51. Heat 1: 2 Joseph Morrison GBR 1:51.39

1500: 1 Isaac Basten 3:55.51

5000: 1 George Watson GBR 14:27.66

10,000: 1 Alec Danner 30:41.94

3000SC: 1 Charlie Parrish 8:44.62

110H (0.6): 1 Jack Sumners GBR 13.98. Heat 2 (3.1): 2 Jack Sumners GBR 14.25

400H: 1 Jaylin Holmes 51.91

HJ: 1 Kevin Krutsch 2.12

PV: 1 Brendan Safley 5.15

LJ: 1 Carter Morton 7.25; 9 Jack Sumners GBR 6.93

TJ: 1 Shomari Rogers-Walton 15.18w; 5 Emmanuel Odubanjo GBR 14.26

SP: 1 Brett Norton 18.40; 15 Adam Phillips GBR 14.76

DT: 1 Daniel Norris 54.89; 13 Adam Phillips GBR 46.40

HT: 1 Anthony Barmes NZL 66.29; 7 Adam Phillips GBR 56.67

Dec: 1 Zack Butcher 6688

4×100: 1 Northern Iowa 39.62

4×400: 1 Illinois State 3:12.65

Women:

100 (0.6): 1 Iaunia Pointer 11.40

200 (-0.3): 1 Iaunia Pointer 23.46. Heat 1 (2.8): 1 Iaunia Pointer 23.44

400: 1 Kayla Bell 53.62

800: 1 Tiana Lostracco CAN 2:05.79

1500: 1 Tiana Lostracco CAN 4:28.75

5000: 1 Peyton Schieppe 16:23.66

10000: 1 Kaitlyn Vanderkolk 34:41.92

3000SC: 1 Brooke Mullins AUS 10:08.10

100H (2.4): 1 Hassy Fashina-Bombata CAN 13.41

400H: 1 Kayla Perry 59.20

HJ: 1 Meghan Fletcher 1.72

PV: 1 Brooke Misukonis 3.95

LJ: 1 Claire Pittman 5.93

TJ: 1 Ryann Porter 12.85

SP: 1 Myejoi Williams 17.45

DT: 1 Myejoi Williams 50.38;

HT: 1 Makenna Wilson 64.32

JT: 1 Zofia LeHew 48.82

Hep: 1 Jenna Pauly 5131; 2 Meghan Fletcher 4830; 3 Kamille Gaskin-Griffith BAR 4824; 4 Katy Stephens 4812; 5 E. Grace Quinlan 4805; 6 Emma Ga

4×100: 1 Illinois State 44.65

4×400: 1 Illinois State 3:42.40

Bengaluru, India, May 21

Men: 10km: 1 Sabastian Sawe KEN 27:59,; 2 Rodrigue Kwizéra BDI 27:59; 3 Hillary Chepkwony KEN 28:00; 4 Nicholas Kipkorir KEN 28:06; 5 Nibret Melak ETH 28:13; 6 Milkesa Mengesha ETH 28:21

Women: 10Km: 1 Tsehay Gemechu ETH 31:38; 2 Fotyen Tesfay ETH 31:42; 3 Dera Dida ETH 31:45; 4 Jesca Chelangat KEN 31:58; 5 Yalemget Yaregal ETH 31:59; 6 Evaline Chirchir KEN 32:04; 7 Zeineba Yimer ETH 32:13; 8 Aminat Ahamed ETH 32:17; 9 Vicoty Chepngeno KEN 32:23; 10 Faith Chepkoech KEN 32:30

Nerja, Spain, May 18

Men:

800: 1 Tom Dradiga UGA 1:46.52

1500: 1 Mariano Garcia 3:38.39; 2 Samuel Zeleke ETH 3:38.76; 3 Ignacio Fontes 3:38.91; 4 El Hassane Moujahid MAR 3:39.13; 5 Sergio Paniagua 3:39.33; 6 Aron Mulu ETH 3:39.47

5000: 1 Mohamed Al-Garni QAT 13:23.83; 2 Sergio Jiménez 13:24.63; 3 Fernando Carro 13:26.54; 4 Nassim Hassaous 13:26.89; 5 Beshada Beru ETH 13:28.24

3000SC: 1 El Mehdi Aboujanah 8:21.93; 2 Abderrahim Ougra MAR 8:28.38

Women:

800: 1 Worknesh Melese ETH 1:59.39; 2 Saron Berhe ETH 2:02.26

1500: 1 Mekides Alemshet ETH 4:10.83; 10 Angharad Davies GBR 4:19.41,

5000: 1) Senayet Getachew ETH 15:06.44; 2 Emmaculate Anyango KEN 15:22.80; 3 Soukaina Atanane MAR 15:23.68; 4 Agueda Muńoz 15:25.12; 5 Marta Serrano 15:27.06 U23 rec,; 6 Tekan Amare ETH 15:29.83

» Subscribe to AW magazine here

» For more recent results, CLICK HERE