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Weekly round-up from the UK endurance running world

AW Results Multi Terrain Weekly round-up from the UK endurance running world

Weekly round-up from the UK endurance running world

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AW
Published: 22nd September, 2026
Updated: 22nd September, 2026
BY Martin Duff

News from the latest half-marathons, 10km and 5km races across the UK and Ireland, plus mountain running and relay action.

BELFAST HALF-MARATHON, Northern Ireland, September 20
Overall: 1 S McCauley 65:18; 2 D Mooney 68:30; 3 P McColl (RRC) 69:06; 4 J Gordon (NEB) 69:52; 5 J Coulter-Smith (N Down) 69:57; 6 M Cox (M40) 70:07
M40: 2 C McCaffrey (Saintfield) 70:52
M45: 1 M Toland (NI Masters) 72:31
M50: 1 I Taggart 73:45
M55: 1 M Smith (N Belf) 79:08
M60: 1 M Shields (NI Masters) 78:20; 2 F Marsh (N Down) 79:47; 3 T Dalton 81:19
M65: 1 T Toner 88:26
Women: 1 J Storm (Derry, W35) 74:14; 2 D Cox (Anna, W35) 77:35; 3 M Ferguson 77:46; 4 C McNabb (E Down) 78:02; 5 P Kirk (W45) 78:18; 6 H Taggart (Anna) 79:47
W40: 1 N Black (RRC) 81:36
W45: 2 G Daniel 79:49
W50: 1 D Ward 85:46; 2 B Murray (Glaslough) 89:21
W55: 1 L Smith (N Belf) 87:33; 2 A Perry 91:20
W60: 1 D Wilson (Misfits) 92:57; 2 M Slocumb (Ward P) 93:35

CASTLEFORD 10km, West Yorkshire, September 20
Overall: 1 R Brailsford (Wake) 31:20
Women: 1 J Sutcliffe (P'fract, W50) 39:25

CHARIOTS OF FIRE, Cambridge, September 20
Overall (10.2M): 1 J Gray (C&C) 49:56; 2 A McDonald 50:56; 3 G Cinque 53:49

FELIXSTOWE COASTAL 10, Suffolk, September 20
Overall: 1 O Rees (Ips P) 54:37; 2 R Davidson (Felix) 54:35
M60: 1 W Campbell (Ips J) 64:31
Women: 1 D Riorden (Clap) 64:08; 2 K Creak (Col H, W40) 66:29

KESWICK HALF-MARATHON, Cumberland, September 19
Overall: 1 D Lawton 71:25
Women: 1 G Steyn 79:34

LARKFIELD 10km, Kent, September 20
Overall: 1 A Richards (Bex) 31:01; 2 B Tyler (M&M) 31:40; 3 B Manshall (Ton) 31:59
M60: 1 A Rodgers (M&M) 37:53
Women: 1 A Karlsson (M&M) 38:20

LEIGHTON 10, Wing, Buckinghamshire, September 20
Overall: 1 S Tuttle (Mil K) 55:45
M60: 1 I Van Lokven (Mil K) 67:41
Women: 1 L Turnbull (On Riun) 69:05
W60: 1 N Haggart (Bed H) 78:43

OLDBURY 10, Gloucestershire, September 20
Overall: 1 M Livingstone 55:56
M40: 1 K Bale 56:49
M60: 1 T Allan 65:19
Women: 1 M Parry 68:58

RUN CHELTENHAM HALF-MARATHON, Gloucestershire, September 20
Just a few hours after helping their club to retain the Midland six-stage title, the Western Tempo boys were back on duty to dominate the event in their home town.

They were led home by Dom James, in 67:23, as Peter Molloy followed five seconds down. Their party was interrupted by Cheltenham's Jacob Pickering in third but Jack Wylie, who was only in Tempo's B team at Sutton Park, was fourth.

Isabel Brinsden won the women's race in 80:08.

Women's podium (Run Cheltenham)

Overall: 1 D James (W Tempo) 67:23; 2 P Molloy (W Tempo) 67:28; 3 J Pickering (Chelt) 68:00; 4 J Wylie (W Tempo) 68:29; 5 M Kelly 69:25; 6 B Graham 70:42
M40: 1 R Green 71:56
M50: 1 A Coleman 78:15; 2 A Bailey 78:30
M55: 1 J Chapman 78:30; 2 M Jones 78:32; 3 L Philip 78:54
Women: 1 I Brinsden (CLC) 80:08
W55: 1 F Carter 93:40
W60: 1 J Gullick 1:41:14

RUN SHOREDITCH HALF-MARATHON, London, September 20
Overall: 1 P Maher 69:15; 2 T Holliday (VP&TH) 69:32; 3 M Ross (VP&TH) 70:27
Women: 1 B Briggs 77:12; 2 S Braddick 78:25; 3 I Johnson 79:39

STAFFORD 10km, September 20
Overall: 1 L Gratton (Ruge, M40) 30:33; 2 J Horman (Liv, M40) 32:07
M50: 1 S Mann (W Norf) 35:14
M60: 1 R Johnson (Alt) 36:20
Women: 1 S Giles (Alch) 37:34; 2 L Dutton (R4U, W40) 37:39
W40: 2 A Kelly 38:54
W50: 1 M Wall 39:22; 2 L Callaghan (Trenth) 40:58
W60: 1 C Higgs (Trenth) 42:51

WINCHESTER HALF-MARATHON, Hampshire, September 20
Overall: 1 C Lorimer 71:25
Women: 1 N Griffith (W40) 81:57

SRI CHINMOY HASTY HARE 5km, Battersea Park, London, September 15
Overall: 1 T O'Neil (Kent) 15:13
M50: 1 D Moran (Morn) 16:40
Women: 1 I Brostow (Clap) 17:00
W50: 1 A Braham (Ealing E) 17:09
W60: 1 A Smith (S Lon) 19:58
W75: 1 R Tabor (Dulw R) 27:25

MIDDLESEX ROAD RELAYS, Hayes, September 13
Men (3x3km): 1 QPH 29:17; 2 Hillingdon 33:38; 3 QPH B 40:47
Fastest: R Duggleby (QPH) 9:34; A McCarron 9:42; S Sutherland (QPH) 10:01
U18 (3x3km): 1 St Mary's 28:51; 2 London Heathside 30:13; 3 ESM 30:29
Fastest: J Ward (St Mary's) 9:13; A Kirk (Lon H) 9:22; J Hayward (ESM) 9:32
U16 (3x3km): 1 Highgate 10:32; 2 ESM 30:44; 3 Ealing Eagles 30:57
Fastest: M Jones (St Mary's B) 9:44; A Pettican (High) 9:50; O Stubbins (ESM) 10:00
U14 (3x3km): 1 London Heathside 33:16; 2 ESM 33:44; 3 St Mary's 34:57
Fastest: A Panchal (Lon H) 10:37; E Mortimer (ESM) 10:56; M Girard-Reyder (ESM) 11:09
Women (3x3km): 1 Hillingdon 36:16; 2 Barnet 38:19; 3 QPH 40:47
Fastest: C Higgs (Hill) 11:24; N Plenty-Alvarez (Hill) 11:37; E McClusky (Barn) 11:56
U18 (3x3km): 1 Barnet 33:19; 2 Harrow 34:45; 3 St Mary's 36:22
Fastest: J March (Barn) 10:09; K Dalton (Harr) 11:16; R Williamson (St Mary's) 11:19
U16 (3x3km): 1 St Mary's 34:38; 2 Hillingdon 35:37; 3 ESM 36:00
Fastest: L Graham (St Mary's) 10:14; M Szyszko-Walls (ESM) 10:20; A Knight (Hill) 11:37
U14 (3x3km): 1 Enfield & Haringey 34:22; 2 Ealing Eagles 35:48; 3 Highgate 36:26
Fastest: A Clements (E&H) 10:37; A Samuels (E&H) 10:49; A Murray (High) 11:06

DUMFRIES HALF-MARATHON, Dumfries, September 20
Overall (all M40): 1 A Gray (Penic) 71:53; 2 N Lafferty (G'nock) 71:59; 3 D Magalela (Long E) 72:44
M50: 1 Andrew Wright (PHRC) 76:50
M60: 1 J Duffy (Shett) 90:04
M70+: 1 Gavin Bayne (Aln) 93:40
Women: 1 L Finlay (Dumf RC, W50) 97:42; 2 D Mannhart (Warrio, W40) 97:43
W60: 1 D Rushman (Spr'hill) 1:45:07

KENNY PHILLIPS ROUND CUMBRAE 10, Millport, September 20
Overall: 1 W Ewens (Ayr S) 52:52; 2 T Porter (Shett) 54:46; 3 J Downey (Kil'k) 55:17
M60: 1 C Upson (Cambus) 60:54
TEAM: 1 Kil'k 3:56:01; 2 Irv 4:22:32; 3 Troon 4:38:16
Women: 1 Anna Blake 64:08; 2 E Peter (VPCG) 65:14
W40: 1 J Beattie (Kil'k) 69:13
W50: 1 M Martin (Dund R) 74:06
W60: 1 A Halley Ben-Shabat (Pit) 80:00
TEAM: 1 Kil'k 3:29:22; 2 Troon 3:46:50; 3 Ron's R 4:24:44

MEN'S 10km, Edinburgh, September 20
Overall: 1 C Taylor (Fife) 31:42; 2 Diego Vercouter 32:44; 3 Michael Davies 33:49
M35: 1 M Euston (Penic) 34:15
M40: 1 J Gonnella (Ork) 35:21
M50: 1 Iain MacPhail 36:58
M60: 1 D Cross (Edin) 38:50
M65: 1 D Roulston (Metro) 40:30

WOMEN'S 10km, Edinburgh, September 20
Women: 1 Hannah Boyle 38:28; 2 J Mohan (Edin) 38:49; 3 Ellen Mears 39:07
W45: 1 Mairi Mcinnes 42:39
W55: 1 E Timoney (Penic) 44:18
W60: 1 Valerie Snell 46:01

FLAT'N FAST 5km, Linlithgow, September 19
Overall: 1 H Pagett (S'earn) 14:22; 2 T Webb (Stir U, U20) 14:26; 3 A Thomson (Fife) 14:27; 4 A Marshall (Centr) 14:31; 5 C Graham (Lass) 14:34; 6 A Wright (Edin U) 14:38
M40: 1 G Walker (Tev) 15:55
M50: 1 R Ward (HBT) 17:54
U18: 1 B Sutherland (Ross C) 15:09
Women: 1 K Rourke (Gala) 16:15; 2 N Corrie (Harm, U18) 16:45; 3 Z Bates (A'deen) 17:01; 4 G Ledingham (C'thy) 17:02; 5 I Mansley (Edin U) 17:03; 6 K Johnson (Edin) 17:08

ARROCHAR 10km, Arrochar, September 19
Overall: 1 G Yates (I'clyde, M40) 34:46

Multi-terrain

CROSS KEYS RELAY, Saddleworth, September 19
Overall (legs 1&3 3M/650ft road, legs 2&4 2.5M/800ft fell): 1 GDH 81:16 (L Bidwell 18:10, N Hicks 19:08, J Williams 20:22, K Sattaur 23:36); 2 Holm 84:08 (P Sammonds 18:28, J McLean 19:48, T Brook 22:39, P Needham 23:13); 3 M'ton 88:12 (A Marsh 20:31, A McCabe 21:18, S Litster 22:41, J Weaver 23:42)
M40+: Holm 95:13 (S Sharp 20:33, J Washington 21:58, A Sunderland 24:18, A Jones 28:24)
Women: 1 Chew Vall 91:51 (G Keane 21:51, A Wilson 22:44, M Baker 22:55, R Ratcliffe 24:21); 2 Holm 98:12 (J Jones 20:39, A Greenwood 21:33, K Walshaw 23:45, S Cromwell 32:15); 3 GDH 1:52:10 (K Sharp 24:32, M Godward 25:37, A Baines 31:37, Z Barton 31:37)
W40+: Holm 2:03:06 (C McCarron 27:10, F Whitworth 29:18, E Stewart 30:13, D Hall 36:25)
Mixed: 1 GDH 89:07 (P Skuse 19:53, J Southall 22:08, I Trinder 22:51, C Bliss 24:15); 2 Daley M 94:36 (D Bennett 18:56, S Harrison 24:10, L Burley 24:27, K Welsby 27:03)

Fell

MOURNE MOUNTAIN MARATHON, Mourne Mountains, September 19-20
Elite course (21.1km, day 1 11.2km, day 2 9.9km): 1 Paul Pruzina/Philip Vokes 7:10:14 (4:04:12, 3:06:02); 2 Shane Lunch/Adam Cunningham 7:43:44 (4:15:45, 3:27:59); 3 Tom Crudgington/Ashley Crutchley 8:28:37 (4:53:01, 3:35:36)
Women: Helen Ockenden/Heather Corden 11:11:19 (6:19:41, 4:51:38)
Course B (17.5km, 9.1km, 8.4km): Edward Corden/Abbie Walker (mixed) 8:05:32 (4:25:20, 3:40:12)
M40+: Donal Burke/Richard O'Donnell 8:59:31 (4:51:35, 4:18:57)
Women: Hazel McLaughlin/Denise Mathers (W40+) 7:56:51 (5:55:35, 4:48:48)
Course C (15.1km, 8.1km, 7km): Charlotte Wilkinson/Thomas Edwards 7:03:45 (3:53:23, 3:10:22)
Women: Lauren Hampson/Sheelagh Hennessy 11:49:31 (6:28:19, 5:21:12)
W40+: Irene Lawless/Joanne McCandless 12:32:39 (6:29:26, 6:03:13)
Course D (13.8km, 6.7km, 7.1km): Maol Larkin/Fergal Magee 8:12:53 (4:51:20, 3:21:33)
M40+: Jim Larkin/Noel Larkin 9:08:55 (4:47:19, 4:21:36)
Mixed: Tom Sweeney/Cara Shields 8:48:42 (4:34:57, 4:13:45)
Women: Caroline Bagley/Muireann Bagley 11:52:22 (6:10:28, 5:41:54)

BRITISH AND IRISH JUNIOR MOUNTAIN RUNNING CHAMPIONSHIPS, Donard, September 12
U20 (8.8km/322m): 1 K Hardie (SCO) 38:24; 2 R Taylor (SCO) 38:44; 3 C Dafydd (WAL) 39:03; 4 L Thomas (SCO) 39:34; 5 A Bentham (ENG) 40:03
U20 women: 1 H Czebreszuk (SCO) 46:28; 2 R Gilldaley (ENG) 47:08; 3 C Jenneson (ENG) 47:25; 4 E Frost (ENG) 47:52; 5 J Hurst (WAL) 48:55
U18 (8km/272m): 1 B Sutherland (SCO) 35:11; 2 J Ireland (ENG) 35:16; 3 G Watkins (ENG) 35:19; 4 B Hodson (SCO) 35:42; 5 R Connolly (IRL) 37:08
U18 women: 1 C McKee (ENG) 39:21; 2 N Corrie (SCO) 39:52; 3 L Connell (SCO) 43:02; 4 R Caves (SCO) 43:26; 5 N Clark (SCO) 43:47

Cross country

SURREY YOUNG ATHLETES RELAYS, Nonsuch Park, Ewell, September 19
U18 Men (3x3km): 1 Hercules Wimbledon 30:50 (H Allen 10:05, S Dyson 10:17, M Barckhahn 10:28); 2 Sutton & D 31:24; 3 Woking 32:27
Fastest: Allen 10:05; J Bowyer (Wok) 10:08; T Holland (S&D) 10:11
U16 Boys: 1 Hercules W 30:21 (G Gilbert 10:03, T Hennigan 10:13, J Fraser 10:05); 2 S London 30:25; 3 Kingston & Poly 31:04
Fastest: Gilbert 10:03; Fraser/W Hughes (S Lon) 10:05; A Chapman (S Lon) 10:06
U14 Boys: 1 Herne H 33:26 (J Lotter 10:48, T Howard 11:29, T Jones 11:09); 2 HW 34:52; 3 Herne H B 35:12
Fastest: Lotter 10:48; R Agnew (S&D) 11:11; C Pearl (HW) 11:12
U18 Women (3x3km): 1 S&D 36:46 (A Tharmakulasingam 11:45, L Gown 12:53, I Kaur 12:08); 2 HW 37:33; 3 Herne H 38:10
Fastest: E Lord (HW) 11:40; I Freeman (Wok) 12:00; Tharmakulasingam 11:45
U16 Girls: 1 Kingston & Poly 36:10 (M Davidkova 11:42, A Garrard 12:11, E Gilroy-Scott 12:17); 2 S London 36:50; 3 HW 37:45
Fastest: L Richards (Impact) 11:29; Davidkova 11:42; L Galbraith (E&E) 11:44
U14 Girls: results not available

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