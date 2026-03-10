Hamish Hickey and Annabel Simpson win Scottish half-marathon titles

Inverness enjoys a record-breaking day as we bring you our latest endurance running round-up from the UK, courtesy of Denis Shepherd and Martin Duff.

LINDSAYS SCOTTISH HALF MARATHON CHAMPIONSHIPS, Inverness, March 8

A record 5100 runners took part in the Inverness Half Marathon and 5km on Sunday.

The event took place on International Women’s Day and welcomed its highest number of female participants, accounting for 50 per cent of entries.

Hamish Hickey from Central AC was the first man across the finish line, completing the 13.1 miles in 65:06. Annabel Simpson from Fife AC took victory in the women’s race, finishing in 73:52.

Both are now also Lindsays Scottish half marathon champions.

Overall: 1 H Hickey (Centr) 65:06; 2 C Sandison (Fife) 65:29; 3 L Rodgers (Fife) 65:32; 4 N Howlett (Edin) 66:59; 5 A Marshall (Centr) 67:16; 6 S Melville (Metro) 68:06; 7 Dan Dry 68:11; 8 J Cruickshank (Metro) 68:17; 9 A Thomson (Fife) 68:21; 10 R Regan (I’ness) 68:22

M40: O Coetzee (Bella R) 72:58

M50: J Carter (Cambus) 77:19

M60: G Matheson (Falk CH) 86:07

M70: F Miller (S’land) 1:41:55

TEAM: 1 Fife 14; 2 Centr 41; 3 Cors 58; 4 Metro 65; 5 Shett 87; 6 Cambus 88

Women: 1 A Simpson (Fife) 73:52; 2 K Oldham (Dund H) 77:16; 3 E Mackinnon (Cambus) 77:48; 4 Y Mcnairn (Giff N, W40) 78:49; 5 H Leigh (I’ness, W40) 79:29; 6 I Cubitt (Edin) 79:39

W50: C Black (S’land) 88:02

W60: F Matheson (Falk VH) 87:10

TEAM: 1 I’ness 43; 2 Metro 45; 3 Edin 102; 4 HHR 103

JACK CRAWFORD 10km, Bishopbriggs, Glasgow, March 8

Overall: 1 J Bell (I’clyde) 31:22; 2 R Macdonald (Law) 31:32; 3 G Yates (I’clyde, M40) 32:17; 4 James Bowness 32:19; 5 C Reilly (Cambus, M40) 32:25; 6 N Renault (Loth, M40) 32:56

M50: B Carmichael (Bella R) 35:06

Women: 1 A Paton (C’nauld) 36:38; 2 M Mackle (Kirkin) 38:56; 3 M Blair (Garsc) 39:03; 4 J Lynch (Bella H) 39:27

W50: Y Thandrayen (P’bello) 41:23

W60: F Wood (L’gow) 47:47

W70: M Rodgers (Bella R) 58:38

CAMBRIDGE HALF-MARATHON, March 8

James Teagle led home Cambridge & Coleridge clubmates Dominic Jones and Jonathan Phillips-Escalante, as all three were inside the 65-minute barrier.

It was 30-year-old Teagle’s debut over the half-marathon distance but his pedigree over both Duathlon and Triathlon is well documented with 55 major event starts.

Behind, Dominic Jones’ 64:21 was a personal best by 31 seconds as third placed Escalante-Phillips’ 64:30 was some way off his best.

Back in sixth spot, British Masters M45 fastest ever, with 65:27, Alastair Watson was outside his best but still posted a more than useful 66:11.

Cambridge runner Holly Archer made it a local double by winning the women’s race by just over a minute, from Charlie Arnall, in 72:20, some 39 seconds quicker than her previous best.

Arnell was also in new territory albeit her 73:30 was just eight seconds better than her previous mark.

Another veteran just outside her own British best was Highgate’s Karima Harris who was sixth woman home and first W55 with 78:23. She was, however listed as a man in the results but said: “I am still trying to sort it out. I appear in the top 10 females but not in the W55 category, which I won by 5 minutes.”

Overall (chip times only): 1 J Teagle (C&C) 64:15; 2 D Jones (C&C) 64:21; 3 J Escalante-Phillips (C&C) 64:30; 4 D Hobbs (Tun W) 65:40; 5 P Molloy (W Tempo) 65:49; 6 A Watson (Notts, M45) 66:11; 7 E Shepherd (WG&EL) 66:16; 8 D Rigby (B&W) 66:16; 9 K Barnes (Holl Sp) 66:19; 10 T Fawden (High) 66:45; 11 C Hanlon (:eam) 66:46; 12 J Moynihan C&C, U20) 66:50

M40: 1 D Hudson (Hunts) 69:36; 2 O Kovalchuk 70:01; 3 C Kelly (Vegan) 70:20

M45: 2 J O’Brien (St Ed) 69:10; 3 R Michaelson-Yeates (S&SH) 71:40

M50: 1 S Jackson (FVS) 76:34

M55: 1 R Mardall (R Next Sea) 74:48

M60: 1 J Anderson 82:07; 2 J Cann 82:47; 3 P Freeman 85:28

M65: 1 M Kleanthous 89:35

Women: 1 H Archer (C&C) 72:20; 2 C Arnell (Exe) 73:30; 3 S Carter (THH) 75:36; 4 S Hunter (Ack, W35) 77:13; 5 C Dooley (Vale R) 78:19; 6 C Harris (High) 78:23; 7 S Ormerod (St Alb, W40) 78:41; 8 M Hardman 79:18

W45: 1 V Knight 81:21

W50: 1 R Barnes 80:14; 2 J McCarthy 80:16; 3 K Robertson 88:44

W55: 2 C Carter 83:58; 3 T Richards 92:58

W60: 1 S Godfrey 92:10; 2 J Smith 94:17

W65: 1 C Ferguson 95:34

BIDEFORD HALF-MARATHON, Devon, Marh 8

Overall: 1 P Norman (WG&EL) 66:07; 2 C Hewitt (Tiv) 67:54; 3 S Fox (Exe) 68:08; 4 S Reynolds (Truro) 69:17; 5 J Trolake 69:24; 6 S Wordley (N Dev) 69:31

M50: 1 D Robinson (Plym) 75:50

M55: 1 J Matthews (N Dev) 77:38

M60: 1 S Hall 82:18

M65: 1 V Helliwell (Bide) 89:13

Women: 1 L Small (AFD) 77:46; 2 A Gidey (Ex’mth) 79:51

W55: 1 H Harbottle (S Molt) 89:22

W60: 1 C Newman (Exe) 86:30

W65: 1 C Benstead (Oke) 93:57

W75: 1 J Mills (Launc) 1:51:59

CARDIFF 10 & 20, South Wales, Marh 8

Overall (10M): 1 L Ryan (CDF) 53:47

Women: 1 O Tsim (P’pridd) 70:01

W55: 1 T Jenkins (P’cawl) 65:26

Overall (20M): 1 D Elam (B&W) 1:59:04; 2 B Kennedy (Les C) 1:59:24

Women: 1 L Flynn (Les C, W40) 2:07:00

CHIPPENHAM SPRING 10, Wiltshire, March 8

Overall: 1 S Nott (Calne) 52:21; 2 T Loughlin (T Bath, U20) 53:06; 3 S Bossi (Chilt) 54:02; 4 L Wilson (H’worth) 54:27; 5 A Daniel (T Bath) 54:46; 6 J Pickering (W Tempo) 56:07

M40: 1 J Bowerbank (Devizes) 56:36

M50: 1 A Ind I(Newb) 59:01

Women: 1 A Kenchington 62:39; 2 N Flanagan Torbay Tri, W40) 62:29

COLCHESTER HALF-MARATHON, Essex, March 8

Overall: 1 A Gladley (C&T) 69:04; 2 K Bowling (Col H) 70:59

M40: 1 N Filer (Col H) 72:01

M50: 1 D Nicholous (InnovMS) 80:04

Women: 1 H McGowan-Jones 77:37

W60: 1 C Henery (Norw) 1:40:09

GREAT WELSH MARATHON & HALF, Pembury, Carmarthenshire, March 8

Overall (26.2M): 1 G Williams (Swan, M40) 2:33:11

Women: 1 K Cseba 3:06:53

Overall (13.1M): 1 C Burrows (B’end, M40) 72:51

M60: 1 A Marshall (Chep)84:38

Women: 1 B Jones (Tri Pot) 78:11

W60: 1 S Enhard (Eden) 1:42:10

W65: 1 L Geyer (TROTS) 94:49

KETTERING HALF-MARATHON, Northamptonshire, March 8

Overall: 1 K Gibson (THH) 69:27

M65: 1 P Noble 92:07

Women: 1 R Doherty (Higham) 83:24

W50: 1 K Sharman (Higham) 86:55

KINGSTON BREAKFAST RUN, Surrey, March 8

Overall (20M): 1 M Hashi (ESM) 1:49:25; 2 O Bowers (Strag) 1:54:37; 3 D Woolmer (Walt, M45) 1:57:05

M50: 1 S Shaw (ESM) 2:01:31

M55: 1 S Winder (E&E) 2:01:35; 2 S McCabery (Oxted) 2:02:59

M60: 1 D Williams (G&G) 2:08:32

Women: 1 S Holt (Strag, W45) 1:58:36; 2 F Hayward (THH) 2:04:19

W55: 1 A Smith S Lon) 2:31:02

W60: 1 R Hutton (S Lon) 2:25:20

Overall (16M): 1 J Whittington (THH) 91:02

Women: 1 C Johnson (Clap) 1:52:12; 2 N Hornzee (Strag, W45) 1:53:15

W55: 1 S McDonald (S Lon) 1:57:37

Overall (8M): 1 O Garrod (Belg) 44:29

Women: 1 J Savill IVP&TH) 1:51:01

MBNA CHESTER 10km, Match 8

Overall: 1 M Crichton (Swint) 31:14

M55: 1 D Morris 34:56

Women: 1 E Haggard-Kearney (Warriors) 33:08

W40: 1 E Taylor (Stoke) 36:47

W55: 1 S May (Bide) 42:01

NOTTINGHAM 10km, March 8

Overall: 1 J Crutchley 31:49

Women: 1 C Frankland (W End) 36:21

NOTTINGHAM HOLME RUN HALF, March 8

Overall (13.1M): 1 D Ellis 69:02

M55: 1 J Walton (Leeds) 74:34

M60: 1 M Dillon 84:30

Women: 1 A Prickett (Rhythm) 80:23

W65: 1 B Stevens (Mansf) 1:42:55

PADDOCK WOOD HALF-MARATHON, Kent, March 8

Cole Gibbens won his second Kent Road Race of the year and did so in 64;46, 14 seconds inside his previous best. This was after 2024 South of the Thames Cross-Country winner had won the Canterbury 10 in January.

Overall: 1 C Gibbens (Ton) 64:46; 2 A Ben-Israel ((THH) 66:52; 3 J Turnwer (B&H) 66:53; 4 J Burgess (Lewes) 66:55; 5 B Tyler IM&M) 67:00; 6 A Wells (Tun W) 67:01; 7 T Rowlands (S Lon) 67:09; 8 B Clark (kent) 67:30; 9 J Woods (Holl Sp) 67:34; 10 O Carrin gton (HW) ^7:34

M40: 1 C Busaileh (Kent) 69:13; 2 B Shearer (Ton) 70:55

M50: 1 W Green (Serp) 68:34; 2 A Whitwam (Ton) 75:11; 3 T Harvey (Ling) 75:16

M60: 1 K Klidzia (Folk) 82:23; 2 K Dowson (S’oaks) 82:57

M70: 1 P McAuliffe (M&M) (6:50

Women: 1 T Barlow ITVH, W40) 77:04; 2 A Clements (Kent, W40) 77:39; 3 H Gaunt (Ton, W50) 78:32; 4 L Biemolt (Herne H, W40) 79:51

W45: 2 N Hanekom (S’oaks) 82:19

W50: 2 V Buck (Kent) 88:04

W55: 1 S Alvarez (Seaf) 88:56

SOLENT HALF-MARATHON, Blackfield, Hampshire, March 8

Overall: 1 J Price (Vectis) 70:29

M50: 1 E Hughes (Soton) 77:14

M60: 1 I Middlebrook (Eg H) 83:10

M65: 1 D Vosser (Win) 92:54

Women: 1 R Walsh (Alton) 82:31

W50: 1 S Shedden (Win RC) 84:10

TAMESIDE 5km, Ashton-under-Lyne, Greater Manchester, March 7

Overall: 1 P Peters (Sale) 15:11

M50: 1 J Prest (Traff) 16:43

Women: 1 R Rozhdestvenskya (Sale) 17:53

W60: 1 C Higgs (Trenth) 20:38; 2 G Shaw (Poynton) 22:56

BATTERSEA HALF-MARATHON, London, March 7

Overall: 1 W Cuell (Fareham) 69:34

Women: 1 S Wratten 79:46

FRIDAY NIGHT UNDER THE LIGHTS PODIUM 5km, Battersea Park, London, February 27

Results have finally been confirmed and the events’ licence recognised

Men: 1 C Wheeler (MK Dev) 13:50; 2 A Penney (HW) 13:50; 3 T Graham-Marr (A’deen) 13:50; 4 C Lockley (Leeds) 13:52; 5 C Reilly (G&G) 13:53; 6 S Bramwell (Herne H) 13:54; 7 S Okrafo-Smart Rush) 14:01; 8 O Hind (Kent) 14:01; 9 F Richardson (Colt) 14:02; 10 M Clisham (Cov G) 14:02; 11 H Hart (Belg) 14:07; 12 G Rasva (EST) 14:07; 13 C Tharme (Camb’ly) 14:08; 14 M Milarvie (Dulw R) 14:08; 15 R Harvie (Brack) 14:08

U20: 1 A Lennon (S&D) 14:21

Women: 1 I Fry (Newb) 15:19; 2 E Walker (Edin) 15:20; 3 P Tank (Plym) 15:46; 4 M Gadsby (Norw) 15:59; 5 H Weedall (Vale R) 16:04; 6 N Bowley (Belg) 16:11; 7 V Hopkins (Ton) 16:15; 8 C Alexander (Ton) 16:24; 9 L Kapten (EST) 16:24; 10 A Barbour (Belg) 16:25; 11 R Carter (HW) 16:29; 12 F Dirvan (IRL) 16:30

Cross-country

SCOTTISH SCHOOLS CHAMPIONSHIPS, Queensferry, March 4

U20 men (6km): 1 1 James Alexander 20:08; 2 Alasdair MacLean 21:06; 3 Ruairidh Stirling 21:12; 4 Joe Smith 21:17

U17 (5km): 1 Harrison MacMillan 17:08; 2 Louie Muir 17:08; 3 Billy Sutherland 17:18; 4 Seb Darlow 17:22

U15 (4km): 1 Tom Ibbs 14:27; 2 Toby Comer 14:36; 3 Conor McNab 14:43; 4 Alexander Wotherspoon 14:57

U14 (3km): 1 Alfie Whyte 11:01; 2 Callum Cooke 11:02; 3 Christopher Cameron 11:18; 4 Carlo Brown 11:23

U20 women (4km): 1 Millie Gairn 16:01; 2 Emily Atkinson 16:08; 3 Alice Mourao 16:17; 4 Nancy Corrie 16:30

U17 (4km): 1 Rachel Caves 16:02; 2 Holly Simpson 16:07; 3 Lucy Taylor 16:07; 4 April MacAulay 16:12

U15 (4km): 1 Monrow McBrearty 15:14; 2 Emi Daunt 16:09; 3 Nina Clark 16:19; 4 Emma Nicholson 16:24

U14 (3km): 1 Millie Glass Park 11:29; 2 Abbie Boyle 12:01; 3 Isobel Patterson 12:05; 4 Katie McNab 12:16

Multi-terrain

HIGHLAND 8-HOUR CHALLENGE, Aviemore, March 7

Overall (4.366M laps, age/gender not declared): 1 David McLure 8:31:40 (14 laps); 2 Lee Fawkes 8:42:36 (13); 3 Russell McCoull 8:37:45 (12)

JOHN MUIR WAY ULTRA 50km, Prestonpans, March 7

Overall: 1 R Sinclair (Dees R) 3:17:57; 2 S Peppiette (Belg) 3:28:47; 3 E Binmore (Dund H) 3:41:28; 4 M Duff (Harm) 3:42:31; 5 Andy Shanks (M40) 3:52:12; 6 A Fraser (NBR), M40) 3:54:46

M60: J Kelman (Fife) 5:09:26

Women: 1 J Mykura (C’thy, W50) 4:03:11; 2 Rachael Doran (W40) 4:17:25; 3 C Cowie (C’thy, W40) 4:28:03; 4 E McCahill (W’lands CC) 4:31:54

W60: Petra Knops 5:58:42

Fell

WOLFS PIT, Shatton, Hope Valley, March 8

Overall (5.8M/1610ft): 1 M Jones (Dark Pk) 38:37; 2 H Webb (Dark Pk) 39:51; 3 J Young (Der, U19) 44:32; 4 R Plant (Hean) 44:52; 5 G Ward (Dark Pk) 45:23; 6 T Barry (Dark Pk) 46:28

M40: T Moss (Dark Pk) 46:40

M50: Malcolm Johnson 47:56

M55: Kurt Fitch 50:14

M65: A Maplethorpe (Long E) 57:26

M70: C Horsfall (Hands R) 69:47

Women: 1 R Curtis-Hall (Mat, W40) 56:15; 2 H Hoggren-Johnson (Smiley, W50) 57:04; 3 F Santos (Red, W40) 58:23; 4 A Hibbert (Bees) 59:22

W55: A Wainwright (Dark Pk) 61:32

W60: Cindy Woodhead 63:55

CUNSWICK, Kendal, March 8

Overall (5M/600ft): 1 Z Sumner (Amble, U18) 31:51; 2 R Watmough (Sett, U20) 31:53; 3 R Kay (Helm, H, M40) 32:09; 4 P Mather (Lons, M40) 32:37; 5 T Acland (Helm H, U20) 33:46; 6 D Goadby (Helm, H, M40) 33:48

M50: J Edwards (Dall) 37:50

M60: D Griffin (Helm H) 39:31

M70: C Featherstone (Dur C) 47:59

Women: 1 H Smith (Wharf, W40) 35:54; 2 J Sherrington (Amble) 40:48; 3 J Hayes (Sett, U20) 41:13; 4 C Bradley (Amble, U18) 41:44

W50: J Wilkinson (Helm H) 42:38

W60: C Evans (Sett) 44:04

W70: W Dodds (Dall) 57:02

OCHIL HILL RELAYS, Alva, March 7

Overall (legs 9.75km/660m, 8km/715m, 9.5km/880m in pairs): 1 Composite 2:26:57 (R Wilkins 49:09, B Van Dijk 44:24, S Fisher/A Thornton 53:24); 2 Composite 2:28:33 (T Martyn 46:30, K Hugtenburg 44:34, A Luetchford/D Ward 57:29); 3 C’thy (M40) 2:42:24 (J Britton 50:09, P Hall 52:31, M Reid/E Sedman 59:44)

M60: Dees R 3:23:33 (A Sealy 64:34, A Smith 60:25, D Hirst/M Newman 78:34)

Women: 1 Composite 3:16:02 (C Gordon 62:30, S Crawford 55:26, C Ward/G Frew 78:06); 2 Cosmic 3:38:38 (S Lilith-Moon 78:22, F McDonald 61:33, V Oldham/P Samphier 78:43); 3 S’earn 3:47:40 (A Cunningham 79:16, H McInally 56:16, R Clark/M Thomson 92:08)

Mixed: 1 Kinross (V40) 3:27:38 (M Newton 62:24, B Webster 68:15, C Jones/A McGill 76:59); 2 Lauder 3:28:17 (M Wilkinson 53:06, A Howett 65:58, J Wilkinson/S Plint 89:13)

STAN BRADSHAW PENDLE ROUND, Barley Village, Burnley, March 7

Overall (16.4km/590m): 1 D Tattersall (Bury) 67:51; 2 D Mirfield (Barl, M40) 69:12; 3 Shaun Livesey (M50) 69:44; 4 T Stapleton (Wharf) 70:15

M60: M Horrocks (Barl) 82:10

M70: F Duenbier (N’burgh N) 1:47:01

Women: 1 B Holt (Clay) 81:05; 2 J Berskyte (Holc) 85:11; 3 P Cullen (Barl, W40) 90:24; 4 K Smith (Ches TC, W50) 92:39

W60: J Hodkinson (Prest) 93:26

BLACK COMBE (English championships counter), Silecroft nr Millom, March 7

Overall (13km/1000m): 1 F Grant (Dark Pk) 63:49; 2 B Rothery (Ilkley) 66:12; 3 S Bentham (Ilkley) 67:02; 4 D Haworth (Mat) 67:20; 5 C Allmond (Amble) 68:15; 6 C Larkin (N’land F) 68:56; 7 T Lamont (Helm H) 69:08; 8 D Lewis (Dark Pk) 69:46; 9 O Dawson (N Fells) 70:13; 10 M Howard (Calder V) 70:18; 11 T Simpson (Amble) 70:49; 12 J Wright (Amble) 71:09; 13 J Dugdale (Kesw) 71:20; 14 T Crudgington (Newc) 71:24; 15 S Stead (Kesw) 71:28; 16 G Foster (Kesw, M40) 71:35; 17 E Corden (Dark Pk) 71:53; 18 J Clay (Kesw) 72:08; 19 H Davies (Mercia) 72:16; 20 R Ashworth (Amble) 72:38

M45: G Greenhow (Amble) 73:22

M50: R Jebb (Helm H) 73:29

M55: K Gray (Calder V) 78:24

M60: I Holmes (Bing) 82:09

M65: N Ridsdale (Esk V) 95:21

M70: D Neill (Staffs M) 98:00

M75: A Watts (Ches HR) 2:03:33

TEAM: 1 Dark Pk 72; 2 Amble 73; 3 Kesw 83; 4 Helm H 161; 5 Mat 232; 6 Calder V 268

Women: 1 C Lambert (Kesw) 81:16; 2 H Russell (Helm H) 81:39; 3 S Willhoit (Mercia) 84:44; 4 B Bergstrand (Kesw) 85:54; 5 S McCormack (Amble) 86:27; 6 G Culling (Helm, H) 88:47; 7 L Browne (B Combe) 89:34; 8 L Watson (Dark Pk) 89:36; 9 M Browne (Wharf) 89:43; 10 A Whitaker (Amble) 89:44; 11 C Powell (Amble) 90:53; 12 N Arthur (Manx F, W40) 92:11

W50: L Osborn (Kesw) 92:45

W55: J Powell (Wharf) 1:42:27

W60: E Batt (Dark Pk) 1:44:22

W65: J Meeks (B’dale F) 1:45:43

W75: W Dodds (Dall) 2:10:21

TEAM: 1 Kesw 18; 2 Amble 26; 3 Helm H 27; 4 Dark Pk 40; 5 Mercia 43

SADDLEWORTH TEN RES’S, Saddleworth, March 7

Overall (38.6km/1220m): 1 N Sheard (Sadd) 4:17:59; 2 J Turner (Darw D) 4:19:08; 3 T Street (Holm) 4:20:30; 4 Stuart Litster (M45) 4:36:38; 5 L Ashwood (Disley, M50) 4:46:34; 6 P Cotman (Sadd) 4:47:18

M60: J McMurtry (Ashb) 5:09:29

M65: Gary Walker 7:11:11

Women: 1 M Beever (Stain, W45) 5:04:51; 2 K Allinson (TT Rippo, W40) 5:41:04; 3 E Valentine (Wig D) 6:00:15; 4 Kirstin Walker 6:13:33

W60: E Sanders (Ashb) 6:20:02

W70: K Braznell (LDWA) 7:55:45

PIPE DREAM (Welsh short course championships), Dolgarrog, March 7

Overall (6.8km/390m): 1 K Wynne-Cattanach (Eryri) 33:52; 2 G Roberts (Calder V, M40) 34:10; 3 R Goodrick (Vegan) 35:02; 4 R Jones (Rhed Heb) 35:03; 5 C McLean (Meirion) 35:55; 6 J Ford (Mynydd D) 36:24; 7 S Edwards (Eryri) 36:30; 8 Jack Walsh 36:57; 9 B Leason (Eryri) 37:13; 10 W Turner (Mynydd D) 37:43; 11 A Hughes (Wrex, M40) 37:54; 12 M Corrales (Dark Pk) 38:35; 13 Dion Jones 38:52; 14 Huw Brassington (M40) 38:58; 15 Tomas Black (MDC) 39:23

M50: J Brown (Buck) 40:02

M60: M Webb (Mynydd D) 46:06

M70: S Jones (Arran) 47:57

M75: D Powell (B&MH) 59:59

Women: 1 B Jenkinson (Eryri) 41:06; 2 Suzie Richards 42:57; 3 Jessica Evans (W40) 43:24; 4 T Elias (Eryri, W40) 44:19; 5 R Probert (Mynydd D, W50) 44:20; 6 K Ironside (MDC) 44:29; 7 A Rowlands (Eryri, W50) 44:50; 8 J Lee (Eryri, W50) 44:58; 9 B Latter (MDC) 46:25; 10 H Tomlinson (Clwyd) 47:45

W60: S Barnwell (Eryri) 49:14