Road racing round-up from throughout the UK

News from the Llanelli Half Marathon and 10km plus Farnborough Winter Half and more.

FARNBOROUGH WINTER HALF-MARATHON, Hampshire, February 8

Overall: 1 T Doran (AFD) 67:48; 2 A Pointon (AFD) 68:33; 3 C Newnham (Ryde) 68:43; 4 B Tyler (M&M) 69:15; 5 A Hutchins 69:29; 6 J Swallow (Phoe) 69:59; 7 R Wallond (G&G) 70:09; 8 G Wright (Fleet) 70:09; 9 J Whittingham (THH) 70:40; 10 M Gale IKent) 7044

M40: 1 A Welch (G&G) 71:00; 2 M Stone (newb) 71:24

M45: 1 D Magalela (L Eaton) 70:49

M50: 1 J Lane (M&M) 76:40

M55: 1 S McCabery (Oxted) 75:42; 2 S Mugglestone Bide) 77:16

M60: 1 S Ramek (Chess) 80:01; 2 K Myazaki (AFD) 85:14

M65: 1 K Murray (Serp) 84:51

M70: 1 D Butler (Bill’cay) 90:23; 2 G Ruffle (Hart) 91:3e2

Women: 1 R Laurie (Chich R) 77:21; 2 A Culling (Clap) 79:14; 3 N White (N’brook) 79:26; 4 K Bingle (AFD) 9:52; 5 A mcEwing (Erme V) 80:19; 6 K Grinyer (G&G) 80:29

W40: 1 L Biemolt (Herne H) 81:46; 2 H Hann (St Alb) 81:47

W45: 1 H Roberts (Dart) 85:53

W50: 1 A Granger (B&W) 84:43

W55: 1 A Riddell-Webster (Fulham) 88:07; 2 E Princep (Roms) 96:32

W60: 1 L Porter (Avon Tempo) 94:29; 2 M Millican (Subb) 96:13

LLANELLI HALF-MARATHON & 10km, South Wales, February 8

Overall (13.1M): 1 D Hamilton (P’pridd) 67:15; 2 M Nlson 68:18; 3 S Griffiths (Caldicot) 68L46; 4 M Roderick (Tri Hard) 69:45; 5 O Webb (Card Tri) 75:28; 6 D Perry (T Bath) 71:45

M45: 1 A How (P’pridd) 75:35

M70: 1 D Gibson (Tri Hard) 91:41

Women: 1 L Dimond (Llis) 81:27

W45: 1 G Wood (T Bath) 85:19

W55: 1 T Jenkins (P’cawl) 85:23

Overall (10km): 1 J Griffiths (Swan) 31:07

Women: 1 O Tsim (P’pridd) 35:33; 2 D Morris (W40) 36:36

NORFOLK GAZELLES VALENTINES 10km, Easton College, Norfolk, February 8

Overall: 1 C Gibbens (Ton) 30:41; 2 M Bath (Norw RR) 31:37

M45: 1 J O’Brien (St Ed) 32:22

M55: 1 T Marshall (R Next Sea) 35:06

Women: 1 H Archer (C^C) 33:47; 2 L Finch (Bure) 36:22

W50: 1 J Andrews (Bungay) 37:41

RUNNING GRAND PRIX, Goodwood, West Sussex, February 8

Local runner James Baker, 49, refuses to stop winning races and, after winning the marathon in the previous series, this time took the 10km race, in 33:07, to extend his string of first places in all races towards 1200.

Overall (10km): 1 J Baker (Chich R, M45) 33:07

Women: 1 L Hollingworth (W40) 35:32

Overall (20M): 1 L Lavender (Arena, W35) 2:05:02

Women: 1 Lavender 2:05:02

W55: 1 S Alvarez (Seaf) 2:23:12

RENFREWSHIRE AAA CHAMPIONSHIPS 5, Greenock, February 8

Overall: 1 J Alexander (Garsc, U20) 24:23; 2 J Bell (I’clyde) 24:34; 3 T Connelly (Bella R) 25:28; 4 A Campbell (Bella H) 25:56; 5 C Drummond (Giff N) 26:21

M40: I Carroll (Bella H) 27:40

M50: S Campbell (G’nock) 29:21

M60: M McLoone (G’nock) 30:49

RAAA TEAM: 1 Bella H 61; 2 G’nock 95; 3 I’clyde 114

Women: 1 N Mulholland (I’clyde) 28:20; 2 M Reid (I’clyde) 29:42; 3 E Kerr (Kilb) 30:11; 4 E Renfrew (Hella H) 30:58

W40: A Robin (Bella R) 31:40

W50: L Mitchell (G’nock) 35:20

W60: M Campbell (Bella H) 38:33

RAAA TEAM: 1 I’clyde 10; 2 Bella H 19; 3 Bella R 32

GLASGOW WINTER WARMER 5km, Glasgow Green, February 8

Overall: Robbie Mckenzie 17:44

Women: Nikki Hunter 17:41

GLASGOW WINTER WARMER 10km, Glasgow Green, February 8

Overall: 1 Scott Cockburn 33:23; 2 Euan Lee 33:56; 3 Yoann Peyron (M40) 34:22; 4 Jack Honeyman 34:29

EDINBURGH WINTER RUN 10km, Holyrood Park, February 7

Overall: 1 Roger Comellas 33:25; 2 Mark Bridger (Ton, U20) 34:07

M70: Terry Osborne 47:13

EDINBURGH WINTER RUN HALF MARATHON, Holyrood Park, February 7

Women: Emma Jones 84:10

Multi-terrain

DEVILLA FOREST 15km, Kincardine

Overall: 1 C Muir (Q Prk) 52:05; 2 L McNeil (PHRC) 52:25; 3 T Gray (Cors) 53:45

M40: S Feltbower (Ochil) 55:35

M50: A Davis (PHRC) 58:00

Women: 1 R Burns (Pit) 63:51; 2 F Matheson (Falk VH, W60) 65:30; 3 N Dawson (W’lands CC, W40) 66:44

W70: P Pattison (Pit) 88:18

FETTERESSO FOREST MARATHON, Stonehaven

Overall: 1 C Thom (Metro) 2:44:25; 2 K Greig (Alfrd B, M40) 3:01:37; 3 Thomas Lindie 3:06:05

M50: I Campbell (St Cyr So) 3:31:00

M60: Arash Sahraie 4:08:58

Women: 1 N MacDonald (Metro) 3:13:25; 2 D Greig (Alfrd B) 3:25:33; 3 S Naysmith (N’burgh D, W40) 3:44:53

W50: Lorna McMillan 4:14:21

INNOCENT HALF MARATHON, Queensferry, February 8

Overall: J Wiggins (Cors 75:10 (rec)

M50: I Mcdonald (Cambus) 77:24 (rec)

Women: K Downie (PHRC, W40) 85:45 (rec)

W60: Valerie Snell 1:42:29 (rec)

ARDGARTEN TRAIL RACE, Ardgarten, Argyll, February 7

Overall (21M, age not declared): 1 Michael Deason 2:34:17; 2 Brian Mulgrew 2:51:40; 3 Kevin Craig 3:00:35; 4 Dean Dunnachie 3:02:06; 5 Gordon Mathieson 3:06:25; 6 Martyn Campbell 3:06:46

Women: 1 Roberta Fletcher 3:20:50; 2 Lynn Wyllie 3:29:43; 3 Maria Mott 3:40:20; 4 Sharon Law 3:46:54

TRAILSPIRE ULTRA, Falkirk, February 7

Overall (laps of 4.14M/277ft): 1 C Jones (Polbeth, M40) 5:58:12 (12 laps); 2 Lynsey Blyth (W40) 5:48:41 (8 laps); 3 E Purdie (Loth, W40) 5:56:36 (8 laps)