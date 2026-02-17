Kadar Omar and Poppy Tank win Battersea Park 10km

Catch up with all the news in the UK with our endurance racing round-up.

ASHFORD 10, Kent, February 15

Overall: W Zerom (Ashf) 53:18

Women: 1 E Fairhurst 75:19

BRAMLEY 20 & 10, Hampshire, February 15

Overall (20M): 1 R Corney (Read RR) 1:49:05; 2 G Wright (Fleet) 1:52:13

M55: 1 S Winder (E&E) 2:04:10

M60: 1 N Rackham (Metros) 2:08:14

Women: 1 N Morrison (Swin) 2:07:37

W40: 1 S Hudson (Belg) 2:17:53

W50: 1 S Sheddon (Win RC) 2:17:56

Overall (20M): 1 T Epton 54:17; 2 A Bigg (BMH) 54:38; 3 T Harding (BMH) 54:40

Women: 1 N Harris (Read) 60:47; 2 G Bruinvels (AFD, W35) 61:28; 3 Z Cowell-Jones (Elmb, W40) 62:37

W60: 1 N Janssen (Read RR) 76:03

CANCER RESEARCH LONDON WINTER RUN 10km, Trafalgar Square, February 15

Overall: J Cook (Phoe) 31:40

M50: 1 A Bond (Dulw R) 36:04

M55: 1 T Jackson (SB) 34:52; 2 B Roeton 35:21

Women: 1 R Hughes (Herne H) 35:45

W50: 1 J Beatty (Serp) 40:34

W65: 1 M Twitchett (C&C) 45:09

HAMPTON COURT HALF-MARATHON, Surrey, February 15

As Seyfu Jamaal won overall in 65:27, women’s winner, 45-year-old Sarah Holt improved her personal best by well over a minute with 76:25.

Overall: 1 S Jamaal (Lon H) 65:27; 2 A Miell-Ingram (Radley) 69:41

Women: 1 S Holt (Strag, W45) 76:25

W50: 1 N Hutton (DMV) 94:51

W60: 1 P Major (S Lon) 1:44:38

MEDIA CITY HALF-MARATHON, Salford, Greater Manchester, February 15

It was two over-40s who took the major honours with 42-year-old Laura Hesketh setting a personal best 74:24 in taking the women’s race in a rare outing over the distance.

Overall: 1 S Cole (Gog Tri, M40) 70:15; 2 J Manning 70:26

Women: 1 L Hesketh (CleM, W40) 74:24

Rugeley 10, Staffordshire, February 15

British & Irish Masters International M35 cross country champion, Lee Gratton, now 40, won overall in 52:48.

Overall: 1 L Gratton (Ruge, M40) 52:48; 2 E Clowes (Newc St) 55:11; 3 P Tatler (Stoke) 56:39

M50: 1 N Dixon (Newc St) 59:48

Women: 1 G Stanfield 62:12

W50: 1 L Dixon (Newc St) 70:21

ST VALENTINES 30km, Stamford, Lincolnshire, February 15

Overall: 1 R Gibbs 1:46:24

Women: 1 C Frankland (W End, W35) 1:56:03

VALENTINES 10km, Chessington, Surrey, February 15

Overall: 1 K Quinn (S Lon, M45) 31:20

M65: 1 D Ogden (S Lon) 39:37

Women 1 L Bailey (Strag, W45) 35:34

W50: 1 N Sturzaker (Herne H) 38:44

W65: 1 M Davis (Strag) 40:14

W70: 1 M Statham-Berry (Ling) 51:48

WATERSONS HALE 10km, Cheshire, February 15

Overall: 1 R Brown 31:38

M45: 1 J Horman (Liv) 32:10

M50: 1 A Pickford (Alf) 34:49

M55: 1 D Bennett (Roch) 36:10

M60: 1 R Johnson 35:58

Women: 1 S Dufour-Jackson (Vale R) 33:28; 2 H Tomlinson (Bolt) 35:15

W50: 1 K Readman (Macc) 40:28; 2 L Callaghan (Trenth) 41:10

WOMBWELL 5, Barnsley, South Yorkshire, February 15

Overall: 1 E Smales (Roth) 24:52

M70: 1 A Whitehouse (Totley) 34:26

Women: 1 E Holt (C’field Tri) 29:45

W55: 1 H Morgan (Barns) 33:22

W60: 1 B Coomber (Denby D) 33:48

BATTERSEA PARK 10km & Half-Marathon, London, February 14

Birchfield’s Ethiopian Kadar Omar got the series underway with an 80-metre victory over Jonathan Escalante-Phillips in 28:54.

There was a personal best for women’s winner Poppy Tank as the 28-year-old took 24 seconds from her Valencia set 2024 mark, with 32:10.

Second placed 20-year-old Natasha Phillips inched her best down to 32:33 from 32:48.

Overall (10km): 1 K Omar (Bir) 28:51; 2 J Escalante-Phillips (C&C) 29:15; 3 L McCourt (Morp) 29:19; 4 D Jones 29:37; 5 R Batkin 29:38; 6 E Buck (Newark) 29:44; 7 C Davis 29:47; 8 B Cole (Ton, M40) 29:55; 9 T Chandler (AFD) 29:58; 10 J Shayler 30:07

M40: 2 J Poole (Serp) 31:22

M50: 1 S Shaw (ESM) 34:12

U20: 1 S Malero (St Ed) 30:18

Women: 1 P Tank (Plym) 32:10; 2 N Phillips (Dund Hawk) 32:33; 3 M Gadsby 33:06; 4 R Weston (Inv EK) 34:12; 5 L Wellstead (Col H) 34:10; 6 F Weddell (St Alb) 34:17; 7 C Inch (Holmf) 35:16; 8 H Pullen (AFD, W35) 35:42; 9 E Burfitt (TVH) 35:44; 10 L Sterrett (TVH) 35:54

Overall (13.1M): 1 B Howe (Dulw R) 68:46; 2 L Burthem 69:01; 3 P Maher 70:51

Women: 1 R Pegrum 76:42; 2 F Johnson (Clap) 77:20; 3 A Townsend 78:05

W55: 1 S Swinhoe (Lon H) 88:30

NE COUNTIES AA Road Relays, inc Signals Relay, Hetton-Le-Hole, Sunderland, Tyne & Wear, February 14

The relays were cancelled due to ice on the course and have been rescheduled for March 14.

YORK 5km SERIES, North Yorkshire, February 13

Overall: 1 R Hardman (B’end) 15:01; 2 T Hodgson (Salf) 15:03; 3 J Harrod (Vall St) 15:15

M40: 1 B Jarvis (Holf) 15:28

M50: 1 R Watkinson (Roth) 18:39

Women: 1 E Robinson (K&C) 17:19

W60: 1 A Benson (Ripon) 24:19

W65: 1 S Moul (H’gate) 24:34

DAVE JONES PROM 5, Weston-super-Mare, Somerset, February 12

Tom Wells, 17, won overall, by nearly a minute, in his debut at the distance in 24:53.

Overall: 1 T Webb (Wells, U20) 24:53; 2 J Williamson 25:47

M50: 1 K Summers (Weston) 28:42

M60: 1 M Robinson 29:57

Women: 1 H Taunton (Taunt) 29:30

W40: 1 A Smith (Weston) 22:23

W60: 1 S Capstick (R Forever) 36:37

STREET 5km, February 11, Somerset, February 11

Overall: 1 B Rawlins (Yate) 15:31

Women: 1 G Pearson (W45) 19:19

NEIL McCOVER MEMORIAL AND SCOTTISH VETERANS’ CHAMPIONSHIPS HALF MARATHON, Kirkintilloch, February 15

Overall: A McGarrity (C’nauld, M40) 76:37

M50: 1 C Hunter (I’clyde) 80:33; 2 M King (Cambus) 80:52

M60: 1 G Walker (Bella H) 88:25; 2 G Matheson (Falk VH) 89:29

Women: 1 L Crayston (Stoke) 85:52; 2 F Matheson (Falk VH, W60) 88:46

ROBERT ROGERSON 12.5km, Kirkintilloch, February 14

Overall: 1 G Pringle (C’nauld 42:52; 2 R Harvey (N Ayrs) 43:31

Women: 1 A Paton (C’nauld) 48:13; 2 E Stewart (VPCG) 49:52

KINLOSS TO LOSSIE HALF MARATHON, Lossiemouth, February 14

Overall: 1 Blair MacKay 74:00; 2 Donald MacAulay (M40) 74:29

M60: Simon MacDonald 89:44

Women: 1 Nicola MacDonald 79:26; 2 Jennifer Donaldson 80:52; 3 Chelsea Cook 85:04

W40: Hazel Wyness 88:54

W50: Jane Barker 93:50

W60: Jacke Nicol 1:44:44

Multi-terrain

GLENTRESS TRAIL MARATHON, Peebles, February 15

Overall: A Masson (C’thy) 3:28:38

M40: A Fallas (C’thy) 3:36:08

M50: A Mcnay (Dumf RC) 4:35:47

M60: F Murray (Vegan) 6:07:11

Women: K Oldham 3:42:49

W40: Lynne Allen 4:44:05

W50: Sarah Sheridan 5:13:38

U20: Hannah Francies 5:39:14

W60: Helen Ridley 6:34:13

GLENTRESS TRAIL 21km, Peebles, February 15

Overall: G Stewart (W’lands CC) 96:37

M40: I Murphy (Bella R) 1:48:55

M60: C Murphy (Girv) 2:08:15

Women: R Whyte-Wilding (Belg) 1:50:39

W40: Hazel Skerman 1:59:04

W50: Y Thandraven (P’bello) 2:25:30

GLENTRESS TRAIL 10km, Peebles, February 15

Overall: J Lawson (P’bello) 45:46

M50: Robbie Hayman 48:33

M70: Dave Bowditch 67:01

Women: Julia Crowe 53:48

W40: Sima Padbod 62:10

W50: Julie Thomson 79:45

W60: Kate Allan 80:06

GLENTRESS TRAIL 5km, Peebles, February 15

Overall: R Sanderson (RC Marb, W) 26:21

PARBOLD HILL RACE, Bispham, February 14

Overall (10.86km): 1 Cameron Jeffers 44:46; 2 N Turner (Liv PS, M40) 45:19; 3 Sam Fernhart 45:41; 4 M Keenan (S’port W) 45:48; 5 Thomas Fair (M40) 46:13; 6 F Rafferty (S’port W, M55) 46:46

M60: A Bramham (Horw) 50:46

M65: M Hudson (Liv PS) 59:07

M70: A Metcalfe (Mossley) 61:18

TEAM: 1 Liv PS 71; 2 N’burgh N 80; 3 Billi 129

Women: 1 D Crook (Liv PS, W40) 50:02; 2 L Mullen (Dur C) 52:53; 3 E Fulton (Prest) 53:33; 4 L Birkett (SHS) 54:28

W45: R Yates (Liv PS) 56:58

W60: T Carr (Liv RB) 65:57

W65: R Symms (Ches TC) 72:32

TEAM: 1 Liv PS 15; 2 Penny L 49; 3 Ches TC 67

Fell

HOPPITS HILL, Lower Hopton, February 15

Overall (5km/210m): 1 T McKee (Calder V, U20) 22:22; 2 J Bastow (York, U18) 23:07; 3 C Sanderson (Sett, U18) 23:24; 4 K Ball (Denb D, U20) 23:35; 5 R Carter (Bing, U16) 23:38; 6 J Dickson (Dark Pk, U18) 24:07

M40: R Akers (Wharf) 25:22

M50: A Sunderland (Holm) 26:51

M60: G Hull (Bing) 27:56

M70: Dave Roberts 38:11

Women: 1 C McKee (Calder V, U18) 24:24; 2 M McGoldrick (Sett, U16) 25:30; 3 G Turner (P’stone FPR, U20) 26:09; 4 M Oddy (K&C, U16) 26:17

W50: R Carter (Ilkley) 29:37

W60: B Weight (Bing) 36:01

W70: B Nixon (P’stone FPR) 41:30

WINTER HALF TOUR OF BRADWELL, Bradwell, February 14

Overall (25km/970m): 1 H Davies (Mercia) 2:17:40; 2 H Holmes (Mat) 2:18:21; 3 T Yiangou (Fat B) 2:22:01; 4 J Rutherford (Totley) 2:23:16; 5 S Walker (Dark Pk, M40) 2:26:56; 6 C Warner (Long E, M40) 2:29:24

M50: D Shea-Simonds (R Hub TC) 2:45:45

M60: J McMurtry (Ashb, M60) 2:57:46

Women: 1 K Gibson (Totley) 2:43:17; 2 Phoebe Bramley 2:59:06; 3 F Cummins (Steel) 2:59:45; 4 Linda Duncan 3:05:17

W50: M Hughes (Eryri) 3:13:34

W60: E Sanders (Ashb) 3:39:01

AT THE DOUBLE, Saltburn, February 14

Overall (11km/400m): 1 O Shaw (Loft) 43:01; 2 D Bateson (Scar, M40) 46:01; 3 G Langford (Knave) 47:12; 4 R Preston (Pick) 47:43

M45: T Grimwood (Swale) 48:08

M55: S Pugh (Esk V) 52:15

M60: D Allison (N Yrk M) 56:13

M65: N Ridsdale (Esk V) 56:45

M70: K Edwards (Hart) 63:28

Women: 1 B Penty (Knave, W40) 53:08; 2 R Haslam (Scar, W40) 54:16; 3 R Mather (Knave) 55:33

W50: H Butterworth (Scar) 61:13

W55: L Saggers (Pick) 69:23

W60: J Schreiber (P&B) 76:41

W65: A Lloyd (N Yrk M) 84:13