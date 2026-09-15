Great North Run masters action headlines busy road racing weekend

Sunday's AJ Bell Great North Run was the highlight of a packed weekend of road racing, with age-group winners crowned across the masters categories in Newcastle alongside the elite action – Rodrigue Kwizera's win and Brigid Kosgei's front-running effort in the women's race are covered in our full report here.

The weekend's Great Run festivities had begun two days earlier with the AJ Bell Great North 5km, where Sam Charlton won overall in 15:02 and Sophie Harris took the women's race in 17:17.

Elsewhere, Katy Wood regained the Vale of York Half-Marathon women's title in 72:27, while further up the age groups Treena Johnson set a new British W65 best of 88:08, comfortably inside Claudine Bensted's previous mark. At Battersea Park, 82-year-old Peter Giles improved his own British M80 5km best to 22:28.

AJ BELL GREAT NORTH RUN, Newcastle to South Shields, September 13

Masters Positions

M40: 1 R McLeod (Elsw) 66:53; 2 C Avery (Morp) 67:48; 3 A Swinburn (Morp) 68:53

M45: 1 A Davies (Maldwyn) 67:55

M50: 1 C Berry (Gate) 76:12

M55: 1 P Jones (Shrews) 75:39

M60: 1 J Herrera 80:16

M65: 1 K Byrne 84:29

M70: 1 C Hall (NSP) 98:05

Women W40: 1 C Cain (Best A) 78:28; 2 F Ross (Falk) 78:33; 3 L Skinner (Off Couch) 80:22

W45: 1 A Dixon (Sund Str) 83:31

W50: 1 N Kemp 88:14

W55: 1 J Stanfield (Trenth) 86:37

W60: 1 J Murdy (S Shields) 86:44

W65: 1 J Carnaffin 1:43:12

AJ BELL GREAT NORTH 5km, Newcastle, Tyne & Wear, September 11

Sam Charlton won overall in 15:02, as Sophie Harris took the women's race in 17:17.

Overall: 1 S Charlton (Walls) 15:02; 2 D Watson (NSP, U20) 15:19; 3 M Watson (High) 15:35

M55: 1 D Dodd (Sund) 18:45

Women: 1 S Harris (Elsw) 17:17; 2 E Holt 17:48; 3 A Sillence (NSP, U20) 19:05

W70: 1 U Donaghy 23:12

AMAZING NORTHAMPTON HALF-MARATHON, September 13

Overall: 1 M Everett (R&N) 70:03; 2 S Marman (Bucks & Stowe) 71:29

M45: 1 D Ball (R&N) 74:27

M50: 1 J Lawler (Bed C) 74:57; 2 A Fairley (Woott RR) 75:30

Women: 1 F Bailey (R & Tri) 87:37; 2 Z Kemp (Dav, W45) 87:50

W60: 1 C Nobbs (E Barton) 98:51

BASILDON HALF-MARATHON, Essex, September 13

Overall: 1 J Carr (C&C) 70:29

Women: 1 P Barker (Ton) 79:33

BURNHAM-ON-SEA HALF-MARATHON, Somerset, September 13

Overall: 1 S Griffiths (Les C) 69:41; 2 J Chitty (Chedd) 69:56; 3 P Hambleton (Les C) 70:12; 4 M Sandiford (Fordy) 70:21; 4 T Flitcroft (Les C) 71:05

M40: 1 C McKeown (Spa) 72:58

M50: 1 D Craig (Les C) 78:15

Women: 1 E Fell (Les C) 79:55

CHESHIRE AUTUMN HALF-MARATHON, Siddington, September 13

Overall: 1 G Stewart (Merr'dd) 68:08; 2 M Taylor 68:32; 3 D Cliffe 68:53; 4 J Bartley (Stock) 68:58; 5 W Wetherill (Amble) 70:43; 6 G Beardmore (Salf) 70:54

M50: 1 R Grantham (Wirral) 78:45

M55: 1 H Bouabe (New J) 81:35; 2 J Ratcliffe (Herne H) 81:44

M60: 1 M Wolstencroft (Bolt) 82:47

M65: 1 I Van Lokven (Mil K) 88:28

Women: 1 R Wiseman (Bas, W40) 75:41; 2 L Milner (Chesh Dr, W35) 78:58; 3 H Ottewill (Dids) 79:11

CHIPPENHAM HALF-MARATHON, Wiltshire, September 13

Overall: 1 D Thurlbeck 71:30

Women: 1 A Granger (B&W, W50) 83:01

DEDHAM 10km, Essex, September 13

Overall: 1 O Adedeji (NEB) 31:00

Women: 1 M Arulampalam 37:01

EAST COAST CLASSIC 19km, Mablethorpe, Lincolnshire, September 11

Overall: 1 W Strangeway (Linc W, M40) 30:31

Women: 1 S Parkinson (Linc W) 39:41

W55: 1 P Downing (Louth) 42:19

LAKE VYRNWY HALF-MARATHON, Llanwddyn, Powys, North Wales, September 13

Overall: 1 S Crawford (L Eaton) 69:08; 2 M Costello (Hartshill, M40) 70:17; 3 O Blake 70:23; 4 M Bentley (Merr'dd, M45) 70:36

M60: 1 S Large (Horsf) 86:11

Women: 1 E Taylor (W40) 77:09; 2 T Rogers 80:26

W45: 1 D Sherwin (Stoke) 85:00

W55: 1 N Morgan (Chep) 90:34

LICHFIELD 10km, Staffordshire, September 13

Overall: 1 O Ahmed (Bir) 30:55

M50: 1 C Horton (Tam) 35:30

Women: 1 L Dutton (R4U, W40) 38:55

MANSFIELD 10km, Nottinghamshire, September 13

Overall: 1 C Davies (Harr) 30:42

Women: 1 F Sedgewick 38:11

W50: 1 S Combes 41:43

W75: 1 E Robinson (Ripley) 58:55

PAU NEWCASTLE 10km, Staffordshire, September 11

Overall: 1 A Miles (Cale R) 32:20; 2 C Gidlow (Stoke, M45) 32:39

M50: 1 N Dixon (Newc St) 35:33

M55: 1 A Mayers (S Chesh) 37:14

M60: 1 T Twentyman (Newc St) 36:42

Women: 1 A Kelly (Stoke, W40) 39:47

W50: 1 L Blizzard (Warr) 43:05

W55: 1 S Taylor (Trenth) 43:41

PLESHEY HALF-MARATHON, in Essex Championships, September 13

Overall: 1 J Payne (VP&TH) 70:05; 2 N Harrison-Fry (Orion) 70:49

M40: 1 P Coates (Brain) 72:14

M50: 1 N Smith (VP&TH) 76:52

M55: 1 R Lowe (Harl) 78:36

M60: 1 C Ridley (Col H) 83:28

M65: 1 M Valbones (B'fleet) 90:28

M70: 1 I McKie (E Lon) 1:42:16

Women: 1 V Primmer (Col H) 81:34

W55: 1 V Simpson (Royst) 96:16

W60: 1 T Scully (Orion) 1:41:31

TRURO HALF-MARATHON, Cornwall, September 13

Overall: 1 T Morton (N&P) 72:48

Women: 1 E Paull (Hayle, W40) 89:37; 2 Z Morrall (Corn) 93:42

VALE OF YORK HALF-MARATHON, Wistow, North Yorkshire, September 13

Katy Wood, the 2025 Northern cross-country third placer, regained the women's title that she last won when setting a 72:18 personal best in 2024, with a time here of 72:27.

Further up the age groups Treena Johnson posted her first new mark in the W65 age group with a new over-65 women's best ever time of 88:08, a time that beat Claudine Bensted's mark by well over a minute. In a sign of how times have improved, this was more than 12 minutes quicker than Angela Copson's earlier age-group mark.

Overall: 1 E Smales (Roth) 67:46; 2 M Rendell (Ha Allerton) 68:49; 3 H Butterworth (Scarb) 70:14; 4 A Cxapla (CoH) 70:17; 5 J Wynne (Knaves) 70:23

M40: 1 M Snow (Leeds) 70:40

M45: 1 M Peck (Robert) 75:41

M50: 1 C Jones (R&Z) 73:40

Women: 1 K Wood (York) 72:27; 2 K Hawkins (Salf) 77:05; 3 R Flaherty (Bing) 77:26

W50: 1 S Flaherty (Bing) 86:06

W65: 1 T Johnson (Dews) 88:08

BATTERSEA PARK 10km & HALF-MARATHON, London, September 12

Overall (10km): 1 J Wilson (Mandale) 30:52

Women: 1 E Corbett (E Lon) 37:57

Overall (13.1M): 1 A Andrews (Clap) 73:28

M45: 1 M Hyett (K&P) 75:47

M65: 1 G Evans (Lon H) 93:06

Women: 1 S Hailesalese (Belg, W35) 76:40

FRIDAY NIGHT UNDER THE LIGHTS, Battersea Park, London, September 11

See here for our report from this event.

Elite Men: 1 J West (Ton) 13:53; 2 J Kavanagh (Holl Sp) 13:53; 3 J Shayler (Abing) 14:02; 4 C Elson (C&C) 14:05; 5 H Hart (Belg) 14:06; 6 O Way (ESM) 14:15; 7 J Beattie (Leeds, M40) 14:21; 8 A Richards (Bex) 14:22; 9 J Perry-Williams (SB) 14:25; 10 O Bushdari (WG&EL) 14:31

M40: 2 A Jones (Ports) 14:39; 3 P Navesey (Ports) 14:54

U18: 1 S Hearn (St Mary's) 15:14

Men B Race: 1 J Gayton (VP&TH) 14:51; 2 O Bandele 14:52; 3 J Hind (Clap) 14:56

M40: 1 L Jolly (Read) 15:14

M45: 1 R Vilardell (B&B) 15:26

U20: 1 O Priston (Havant) 14:59

Men C Race: 1 R Thurlbourn 15:12

M45: 1 T Harris (Ampt) 15:44

M50: 1 C Blackburn (Holl Sp) 16:10; 2 R Scott (High) 16:37

Elite Women: 1 G Grgec (Herne H) 15:30; 2 B Wood (Salis) 16:07; 3 A Morton (G&G) 16:07; 4 L Adamson (Unsanc) 16:09; 5 G Baker (Hast) 16:31; 6 K Shepherd-Cross (Belg) 16:33; 7 E Bradley (Belg) 16:38; 8 S Tooley (Herne H) 16:44; 9 E Bond (G&G) 16:45; 10 H Hall (Win RC, W35) 16:48

W40: 1 G Carnwath (Herne H) 17:05

W45: 1 C Grima (HW) 18:10

YORK 5km SERIES, North Yorkshire, September 11

Overall: 1 O Ashdown (K&C, U20) 15:18

M50: 1 M Thompson (Selby) 16:48; 2 S Hobson (Driff) 17:01

U18: 1 Z Gibben (Mandale) 15:42

U16: 1 F Beggann (K&C) 15:43

Women: 1 R Jones (Leeds) 17:36

W45: 1 C Wills (Leeds) 18:46

W50: 1 J Briscoe (Wake) 18:58; 2 V Braham (Nidd) 20:28

W60: 1 K Green (CoH) 22:59

W70: 1 S Harrison (Roth) 26:43

AUTUMN COAST ROAD 5km, Redcar, North Yorkshire, September 9

Overall: 1 J Anderson (M40) 16:01

M60: 1 M Murray (N Marske) 17:18; 2 R Williamson (Loftus & W) 17:40

Women: 1 C Williamson (Loftus & W, W40) 17:50

W50: 1 S Thornton (N Marske) 20:32; 2 C McShane (N York M) 20:40

W55: 1 K Neesam (N Marske) 20:11; 2 A Taylor (Crook) 20:43

W60: 1 J Scott (Darl) 23:08

CHASE THE SUN 5km & 10km, Battersea Park, London, September 9

Overall (5km): 1 D Lee (M40) 15:47

M60: 1 G Graham (Holmf) 18:50

Women: 1 J Hurley (SB) 18:25

Overall (10km): 1 J Short (Leic C) 31:39

HATFIELD 5km SERIES, Hertfordshire, September 9

Overall: 1 W Waddington (Ware) 15:11

M50: 1 K Sambridge (Ware) 17:01

M60: 1 S Townsend (Dac) 18:06

Women: 1 F Weddell (St Alb) 16:56

W60: 1 C Thrussell (NHRR) 21:48

W70: 1 P Wilson (Ware) 24:20

HOAD HILL HARRIERS 5km, Ulverston, Cumbria, September 9

Overall: 1 W Weatherill (Amble) 15:13

Women: 1 J Price-Lyall (Sedbergh Sch, U18) 18:45

SPORT IN ACTION CASTLE 5km SERIES, Carlisle, Cumbria, September 9

Overall: 1 N Postill (Border) 15:22

M60: 1 C Holden 18:03

Women: 1 G Carter (Eden) 18:15

YEOVIL SPRING 5km SERIES, Somerset, September 9

Overall: 1 A Gibson (Wels) 15:16; 2 E Young (Tav, U16) 15:31

M40: 1 T Bachelor (Chep) 15:42

M50: 1 A Fooks (T Bath) 16:55; 2 K Summers (Weston) 16:55

M60: 1 K Paul (Taunt) 18:43

M70: 1 J Shapland (Bide) 21:17

Women: 1 H Blundy (Wells) 16:38; 2 A Gascoigne (T Bath, W45) 17:11

W55: 1 S Capstick (R Forever) 21:29; 2 A Short (Cheddar) 21:54

W65: 1 L Cunningham (R Forever) 24:32

LAKESIDE 5km SERIES, Portsmouth, Hampshire, September 8

Overall: 1 H Tekeste (Soton, U18) 15:45

M45: 1 J Baker (Chich R) 16:09

U16: 1 A Johnson (Soton) 16:03

Women: 1 R Baker (Ports, U16) 19:40

W50: 1 S O'Hanlon (Liss) 21:56

VETERANS AC SUMMER SERIES 5km, Battersea Park, London, September 8

Whilst Ben Tyler won overall in 15:16 there was a British over-80 best ever time for Peter Giles, in a race generally shunned by younger masters but popular with the older age groups.

82-year-old Giles already held the M80 best from a Battersea race in December 2024 but, here, chipped one second from his nearly two-year-old mark with 22:28, although that earlier time also had a chip mark of 22:28.

Elsewhere the women's race was won by W45 Kath Taylor in 19:36, whilst there were other good times set by W50 Ginevra Stoneley at 19:55 and W65 Pam Whitter at 20:41.

Overall: 1 B Tyler (M&M) 15:16

M50: 1 M Smith (Ton) 17:14

M55: 1 S Winder (Vets) 17:22; 2 T Booth (Vets) 17:22

M60: 1 S Ramek (Vets) 18:07; 2 S Corfield (Vets) 18:11; 3 G Everson (G&G) 18:44; 4 S Plummer (Vets) 18:58; 5 A Green (Vets) 19:06

M65: 1 N Jahangiri (Vets) 19:54

M80: 1 P Giles (Vets) 22:28

Women: 1 K Taylor (Wok, W45) 19:36; 2 N Stevenson (E&E, W45) 19:52; 3 G Stoneley (Vets, W50) 19:55

W60: 1 S Harrison (Vets) 21:57; 2 P Major (Vets) 22:14; 3 S Woolhouse (HW) 22:47; 4 C Helder (Vets) 23:25

W65: 1 P Whitter (Vets) 20:41

W70: 1 J Mulryan (SC Vets) 25:05; 2 A Saunders-Reece (Vets) 26:32; 3 A Riddell (Vets) 26:57

KILMACOLM HALF-MARATHON (incorporating West District championships), Kilmacolm, September 13

Overall: 1 J Bell (I'clyde) 69:12; 2 D Carr (Garsc) 71:38; 3 O Coetzee (Bella R, M40) 72:15; 4 E Dowd (Edin, U21) 72:31; 5 C Borthwick (Bella R) 72:33

M50: M King (Cambus) 78:25

Women: 1 J Cox (G'nock, W40) 82:30; 2 A Matthews (Bella R) 84:50

W50: Deborah Gray (Bella R) 90:54

KILMACOLM 10km, Kilmacolm, September 13

Overall: 1 C Drummond (Giff N) 33:33; 2 R Gale (Bella R) 34:24; 3 A Knowles (Loth, M50) 36:29

W60: N Crombie (Kilb) 45:49

CUMBERNAULD HALF-MARATHON, Cumbernauld, September 13

Overall: 1 Gary Pringle 32:53; 2 Aidan Dillon 33:08; 3 Kyle Fleming 33:49

M40: Alex McGarrity 34:54

M70: Brian McLinden 48:56

Women: 1 Lindsay Sword 37:51; 2 Millie Gairn (U20) 39:37

W60: Jane Hamilton 49:11

AUCHTERARDER HALF-MARATHON, September 13

M60: A Laycock (Kinross) 89:48

Women: J Wetton (Centr) 84:44

AUCHTERARDER 10km, Auchterarder, September 12

Overall: N Emsley (Arran) 35:25

M40: B Smith (PHRC) 35:55

M60: G Parker (Perth R) 40:55

Women: J Wetton (Centr) 39:08

W70: A Reed (Perth R) 56:12

SUNDOWNER 5km SERIES, Edinburgh, September 9

W40: M McClelland (HBT) 19:36 (rec)

W50: S Burnett (Harm) 21:53

HEAL PHYSIOTHERAPY RIVER RUN 4km, Dundee, September 8

Overall: Jamie Crowe 11:39

Cross-country

SCOTTISH TRIALS FOR BRITISH AND IRISH MASTERS, Tolcross, Glasgow, September 12

Men (8km): 1 I Whitaker (Edin, M40) 26:00; 2 O Coetzee (Bella R, M40) 26:02; 3 G Walker (Tev, M45) 26:04; 4 D Carr (Garsc, M35) 26:07; 5 D Webster (Dund R, M35) 26:19; 6 N Lafferty (G'nock, M45) 26:22

M50: J Carter (Cambus) 28:29

M55: P Monaghan (G'nock) 28:35

M60: J Austin (C'dale) 30:33

Women and M65+ (6km): 1 L Bell (Garsc, W50) 22:00; 2 C Malcolm (Edin, W40) 22:32; 3 S McDougall (Dund H, W45) 22:41; 4 B Penty (Garsc, W40) 22:42

M65: S Elliott (Kirkin) 24:02

M70: B Urquhart (Fraser) 25:13

M75: M Hammond (PHRC) 27:53

W55: J Dunbar (Edin) 24:33

W60: M Scott (W Edin) 27:46

W65: J Jackson (Irv) 28:03

W70: M Martin (Fife) 28:58

Multi-terrain

YORKSHIRE MARATHON, Haworth, September 13

Overall (42.2km/1000m): 1 C Holdsworth (Calder V) 2:59:58; 2 Joe Walton 3:26:24; 3 J Hood (Skip, M40) 3:26:37; 4 A Robinson (Bail) 3:26:47; 5 E Moran (Bing, W) 3:41:26; 6 R Haydock (N'wram) 3:44:21

M50: P Wilson (N'wram) 4:04:30

M60: A Birkinshaw (P&B) 4:06:12

Women: 1 Moran 3:41:26; 2 R Marshall (Scar, W40) 3:57:08; 3 J Badger (P'wich) 4:15:25; 4 Rachael Hanson (W40) 4:24:56

W50: E McDonnell (N'wram) 4:48:41

W60: Carolyn Binns 5:24:42

YORKSHIRE HALF-MARATHON, Haworth, September 13

Overall (21.1km/650m): 1 A Wright (Ross) 1:43:07; 2 E Hassell (Wharf) 1:52:46; 3 Tom Stoddart 1:53:13; 4 M Greenwood (Traw) 1:54:09; 5 R Macfarlane (Saltaire, M40) 1:56:59; 6 M Boocock (P&B) 2:00:11

M50: A Dobby (Harr) 2:01:42

M60: M Duerden (Traw) 2:19:49

M70: J Bassinder (Stain) 2:55:04

Women: 1 N Jones (Bing, W40) 2:02:35; 2 H Hardaker (K&C, W50) 2:03:09; 3 K Allen (Bail, W50) 2:10:33; 4 J Buckley (Bing, W50) 2:13:24

W60: J Pickard (Carven) 2:41:56

Fell

OLD CROWN ROUND (British and English championships counter), Hesket Newmarket, September 12

Overall (36km/2200m, altered course): 1 F Grant (Dark Pk) 2:39:12; 2 B Rothery (Ilkley) 2:41:43; 3 L Fisher (C'thy) 2:42:15; 4 J Daly (SHUOC) 2:43:00; 5 C Larkin (N'land F) 2:43:48; 6 H Bolton (Kesw) 2:44:11; 7 R Regan (I'ness) 2:46:50; 8 J Wright (C'thy) 2:48:20; 9 W Walker (Clay) 2:52:57; 10 R Ashworth (Amble) 2:53:42; 11 D Connolly (Kesw) 2:53:47; 12 S Holding (Kesw) 2:53:53; 13 M Kenyon (Dark Pk) 2:54:17; 14 H Davies (Mercia) 2:54:46; 15 C Balogh (C'thy) 2:55:00; 16 D Haworth (Mat) 2:56:42; 17 J Espie (Dees R) 2:57:43; 18 R Downie (L'ber) 2:59:01; 19 R Brown (Kesw, M45) 2:59:17; 20 S Gunning (Cybi) 2:59:54; 21 E Clowes (Staffs M) 3:00:03; 22 J Woodley (Amble) 3:00:12; 23 F Roden (Abbey) 3:00:33; 24 J Cox (Kesw) 3:02:26; 25 M Lamb (Kesw) 3:02:50

M55: K Gray (Calder V) 3:15:30

M60: J Hunt (Dark Pk) 3:42:23

M65: J Langton (Mercia) 4:16:47

M70: P Morris (Kew) 4:36:16

TEAM (race prizes only): 1 Kesw 72; 2 C'thy 83; 3 Dark Pk 111

Women: 1 E McNicol (C'thy) 3:06:14; 2 E Cowper-Coles (Dark Pk) 3:19:12; 3 P Wardley (Dark Pk) 3:28:57; 4 H Haigh (Holm) 3:30:09; 5 C Lambert (Kesw) 3:30:55; 6 L Watson (Dark Pk) 3:31:06; 7 L Mitchell (Truro) 3:36:00; 8 D Berdeni (Dark Pk) 3:36:39; 9 C Spurden (Kesw, W40) 3:37:18; 10 N Arthur (Manx F, W40) 3:44:06; 11 H Havelock-Allan (Kesw) 3:44:51; 12 A Whitaker (Amble) 3:46:39; 13 S Murray (Kesw) 3:50:27; 14eq H Clifford (Dark Pk)/H Fallas (C'thy, W40) 3:53:34

W60: M Blackhurst (Tod) 4:38:31

W65: K Brierley (Tod) 5:02:56

TEAM (race prizes only): 1 Dark Pk 11; 2 Kesw 25; 3 Eden 77

TRUNCE SERIES, Oxspring, Sheffield, September 7

Overall (4.25M/550ft): 1 Kieran Grayson (M40) 28:36; 2 K Ball (Denb DT) 28:44; 3 G Parr (P'stone FPR) 29:31; 4 R Cottam (P'stone FPR, M40) 29:33; 5 M Cottam (Stadium) 29:39; 6 P Watson (W'gate, M50) 30:55

M60: H Darwin (Roth) 37:01

M70: C Horsfall (Hands) 43:49

Women: 1 N Drakeford (Barns) 31:57; 2 J Rooney (K'worth, W50) 37:21; 3 H Hudson (Stain, W50) 39:02; 4 M Spencer (W'sop) 40:03

W60: S Staveley (W'sop) 55:27

W70: B Haigh (P'stone FPR) 55:42