Sensational breakthrough of 3:54.36 for Salford Harrier plus news of another win for Kate Axford in our UK track and field round-up

BMC REGIONAL RACES, Leeds, June 5

Finishing fifth in the men’s 1500m, Evan Grime ran a sensational 3:54.36 to break the UK under-15 record.

Grime ran over 18 seconds quicker than his best of 2022 (4:13.16) which won him the England under-15 title last year although he did run a 3:59.91 the week before.

That time moved him close to Ben Greenwood’s 10-year-old mark of 3:59.20 and gave him heart for a second attempt.

His 3:54.36 is so quick that on Tuesday midday it was still not on the Power of 10 website as it is is much faster than the record limit on the system of 3:55 which has been set to avoid unrealistic times initially showing as record marks.

The Salford and Trafford athlete had had a good cross-country season highlighted by a win in the Schools International (after top six places in the English Schools, Inter-Counties and English National).

He also won the Mini London Marathon in April.

Men: 1500: A: 1 J Dickinson (Leeds C) 3:46.18; 2 S Charlton (Walls) 3:48.05; 5 E Grime (Salf, U15) 3:54.36; 8 A Barber (Harb, U20) 3:56.01. B: 1 J Rees Gara (Wig D, U20) 3:57.32

Mixed events: 1500: D: 10 L Langan (York, U17W) 4:36.46. E: 1 T Ford (KuH, U20W) 4:37.74; 2 G Turner (Roth, U15W) 4:40.49

BMC PB CLASSIC, Oxford, June 3



Men: 800: A: 1 M Ayling (St Ed, U17) 1:52.64; 2 J Keir (Inv EK, U20) 1:54.91; 3 E Maxwell (VoA, U20) 1:54.93; 4 S Hembry (B&R, U17) 1:54.95; 5 K Sriskandarajah (Herne H, U17) 1:56.30. B: 3 F Cushing (N’pton, U17) 1:59.76; 7 O Loveday (Hunts, U15) 2:03.68. C: 1 O Nagalingam (St Alb, U15) 2:01.78; 2 A Virgilio (Swin, U15) 2:02.83; 5 L Carlin (St Alb, U15) 2:05.86. 1500: A: 1 G Christmas (C&C, U17) 3:59.13; 2 H Sheffield (Stroud, U17) 3:59.30; 7 E Taylor (C&C, U17) 4:03.76. B: 1 H Maxwell (Bath, U17) 4:04.76. C: 1 G Wagstaff (B&R, U15) 4:17.80; 2 A Phillips (SB, U15) 4:19.84. D: 2 H Cantell (C&C, U13) 4:42.92. 3000: A: 4 I Thomas (Carm, U17) 8:56.92. 2000SC: A: 1 C Wright (Lewes, U20) 6:15.69; 2 L Hamblen (AFD, U20) 6:17.07; 3 E Supple (Bed C, U20) 6:31.69; 4 J Barnes (B&B, U20) 6:33.68; 5 R Shearer (W Suff, U20) 6:36.60



Women: 800: A: 1 G Tuesday (Lewes, U17) 2:10.35; 2 A Svihalkova (TVH, U17) 2:11.34; 3 I McGowan (Banb, U17) 2:12.96; 5 L Wilkinson (Chilt, U17) 2:15.85. 1500: A: 1 S Jacobs (St Alb, U17) 4:34.9; 2 J March (Barn, U15) 4:35.9. B: 1 I Saunders (W&SV, U17) 4:40.26; 5 K Gorman (Chilt, U13) 4:48.81. C: 4 N Walmsley (AFD, U13) 4:59.74. 3000: A: 1 Z Gilbody (W&SV, U17) 9:36.43; 2 L Belshaw (Col H, U17) 9:37.43; 3 E Davey (WSEH, U17) 9:58.65; 4 R Clutterbuck (WSEH, U20) 10:00.20; 5 E Powell (Abing, U17) 10:17.10; 7 E Bartlett (WSEH, U17) 10:23.81. 1500SC: 1 L Danobrega (Bed C, U17) 5:11.06; 2 S Duval (RSC, U20) 5:21.10; 3 A James (Lewes, U17) 5:23.15; 4 K Hewitt (Herne H, U20) 5:27.59; 5 M McCourt (Maldwyn, U17) 5:34.44; 6 I Perry (Herne H, U17) 5:37.43

BMC PB CLASSIC, Street, June 3

Men: 800: B: 1 H Cornish (Poole, U17) 1:59.47; 4 D Williams (Les C, M40) 2:01.36; 5 O Williams (Les C, M35) 2:01.63. C: 1 T Loynes (Neath, U17) 1:59.78; 4 C Chambers (Soton, U15) 2:01.18. G: 5 S Price (Les C, M60) 2:23.45. 1500: A: 1 B Harrison (Corn, U20) 3:57.01; 2 J Harrison (Corn, U20) 3:57.32. 3000: A: 1 C Jones (Corn) 8:29.17



Women: 800: A: 1 L Quinn (AFD, U17) 2:12.70; 2 F East (Ports, U17) 2:12.87; 4 S Winstone (Soton, W35) 2:15.01. B: 3 N Griffiths (Soton, W35) 2:18.59. C: 1 K Booth (Taun, W45) 2:18.49. D: 2 I Bater (N Dev, U13) 2:25.67



Mixed events: 800: F: 3 L Jeffries (Bath, W60) 2:55.83. 1500: B: 11 A Mann (Win, U20W) 4:24.41. C: 3 W Birchall (Exe, U15) 4:16.92; 6 E Wallace (N Som, W) 4:21.13; 9 E Shaw (W’borne, U20W) 4:31.04. D: 4 L Hale (Swan, U15W) 4:36.76; 6 I Courtney (Wells, U20W) 4:39.62; 8 E Cunniffe (Herne H, U13) 4:42.49; 9 B Boyce (Card, U15W) 4:44.19. E: 2 P Taylor (Win, U15W) 4:43.83. 3000: B: 10 H Evans (Parc BB, M50) 9:34.49; 11 J Finch (N Som, U15) 9:42.40; 12 S Nicholls (Wells, U20W) 9:50.63. C: 2 E Wells (Poole, U17W) 10:19.58; 3 (Southampton) 10:25.04

MIDLAND COUNTIES SENIOR & U20 CHAMPIONSHIPS INC. THE U17/U15 COMBINED EVENTS, Nuneaton, June 3-4

Men: 100 (-2.3): 1 N Walsh (Sale) 10.66; 2 S Baffour (Cov) 10.75. 200 (-0.9): 1 B Swift (Lough S) 21.46; 2 S Baffour (Cov) 21.55. Ht1 (-1.4): 1 E Blackman (Corby) 21.53. Ht2 (-2.5): 1 B Swift (Lough S) 21.60; 2 S Baffour (Cov) 21.64. 400: 1 I Cory (Yate) 47.00; 2 B Hawkes (Leam) 47.66; 3 C Bailey (Ips) 47.74; 4 M Pamphile (R&N) 47.86; 5 J Hocking (Traff) 48.36; 6 B Wells (Yate) 48.52; 7 J Knox (Cov) 48.88. Ht1: 1 I Cory (Yate) 47.54. Ht2: 1 J Hocking (Traff) 48.18; 2 J Knox (Cov) 48.66; 4 D Mould (B&R, M35) 49.77. 800: Ht2: 5 D Locker (Kett, M45) 2:03.01. 5000: 3 E Banks (Bir, M35) 15:08.25; 9 G Lee (Leic C, M55) 17:01.60. 110H (-1.2): 1 C Fillery (WG&EL) 14.09; 2 A Diaz (Birm U) 14.31; 3 J Porter (Bir) 14.79; 4 D Aryeetey (Harrow) 15.29; 5 P Ayeh (BRAT) 15.97. 400H: 1 D Aryeetey (Harrow) 53.64; 2 M Fonseca (Leic C) 54.46. 3000SC: 1 N Hardy (Tip) 9:49.11; 2 G Hatton (Newk) 9:53.31; 3 R Connor (Stoke) 9:53.67. PV: 1 S Ouiles (Chelt, U20) 4.45; 2 J Robinson (Hale, M45) 3.80; 3 F Williams-Stein (Leam, U17) 3.70; 3 G Card (Leam, M45) 3.70. LJ: 1 A Farquharson (Bir) 7.27. TJ: 1 J Townley (Glouc) 13.86/-1.9. SP: 1 J Matthews (Hale) 14.13. DT: 1 J Matthews (Hale) 47.92; 2 J Hedger (Bir, M35) 47.90; 3 I Wood (Burt) 40.99. HT: 1 C Murch (Bir) 71.04; 2 J Paget (TVH) 63.73; 3 C Shorthouse (Bir) 57.57. JT: 1 J Harris (Manx) 64.33



U20: 200 (-1.0): 1 R Thomas-Riley (Cov) 21.55. Ht2 (-2.3): 1 R Thomas-Riley (Cov) 21.93; 2 R Elias (Mans) 21.98. 400: 1 A Houchin (Worc) 48.16; 2 J Minshull (Cov) 48.83; 3 R Marlow (Cov) 49.23; 4 K Matysiak (Bir) 49.59. Ht1: 5 J Flint (Charn, U15) 52.23. Ht2: 1 A Houchin (Worc) 48.59; 2 J Minshull (Cov) 49.02; 3 R Marlow (Cov) 49.46. 110H (-1.7): 1 O Parker (R&N) 15.44. HJ: 1 L Ball (Yate) 2.09. TJ: 1 B Lee (Mans) 13.63/-2.3; 2 D Sadiku (B&W) 13.54/-1.1; 3 N Aboagye (Notts) 13.24/-1.5. JT: 1 C Evans (Banb) 67.75



Women: 100 (-2.3): 1 D Walker (Bir) 11.96; 8 M Thomas (Bir, W50) 13.63. 200 (-0.9): 1 M Whapples (SSH) 24.75. 100H (-1.7): 1 Z Lucas (Notts) 14.52; 2 D Hales (Tel) 14.61; 3 A Briggs-Goode (Notts) 14.65. 400H: 1 O Brennan (WSEH) 59.85; 2 A Briggs-Goode (Notts) 60.91; 3 M Swingler (B&H) 63.10; 4 S Fisher (B&B) 63.41. PV: 1 F Miloro (SinA) 3.80; 2 I Crameri (Tam) 3.40. LJ: 1 M Palmer (TVH) 6.12/-2.0. TJ: 1 G Forde-Wells (WG&EL) 12.64; 2 L Hulland (TVH) 12.48; 3 F Rivers (Cov) 11.48; 4 H Shanley (Living) 11.41. SP: 1 Z Acton (Burt) 11.35. DT: 1 E Darvell (Banb) 38.69; 2 Z Acton (Burt) 38.47. HT: 1 J Mayho (Bir) 64.81; 2 L Marshall (WG&EL, W40) 54.58; 3 A Crossdale (Notts) 54.55; 4 P Bean (Notts) 52.01; 5 L Taylor (SNH) 47.99; 6 C Prince (RSC) 46.15. JT: 1 E Hamplett (Bir) 48.20; 2 S De Kremer (Leam) 41.95; 3 J Brown (Amber) 40.65; 4 L Ashbourne (Leam) 37.69



U20: 100 (-2.0): 1 J Duncton (Bir) 12.17; 2 E Edwards (Glouc) 12.20; 3 P Akpe-Moses (Bir) 12.27. Ht3 (-4.1): 1 J Duncton (Bir) 12.18. 400: 1 C Reynolds (Strat) 56.54; 2 C Bennett (Cov, U17) 56.59; 3 S Barrett (R&N, U17) 56.73. 100H (-1.3): 1 J Duncton (Bir) 14.00. 400H: 1 Z Smith (Newk, U17) 65.55. 2000SC: 1 A Aberley-Barker (Stoke) 7:27.16. PV: 1 C O’Neill (Bir) 3.40; 2 A Taylor (Notts) 3.20; 4 E Wilkinson (Cov, U17) 2.80. LJ: 1 G Scoot (Torb) 5.72/0.0. TJ: 1 G Scoot (Torb) 11.97. SP: 1 T Stoddart (Tel) 12.09. JT: 1 M Davis (Chelt) 39.70

U17: Hep: 1 I Lane (Cov) 4226

NORTHERN SENIOR & U20 OUTDOOR CHAMPIONSHIPS, Sportcity, June 3-4

Men: 100 (0.8): 1 M McLean (Sale) 10.63. SF2 (1.3): 1 M McLean (Sale) 10.71; 8 D Bradley (C&N, M45) 11.48. Ht2 (0.5): 1 C Winchester-Wright (Linc W) 10.72. Ht4 (-2.1): 3 D Bradley (C&N, M45) 11.49. 200 (1.1): 1 D Chapman (Shef/Dearn) 21.22; 2 L Thompson (Shef/Dearn) 21.33; 3 M McLean (Sale) 21.57. SF1 (-2.4): 1 D Chapman (Shef/Dearn) 21.69. 400: 1 L Thompson (Shef/Dearn) 47.16; 2 T Hunter (Sale) 48.89. 1500: 9 S Morley (Tyne Br, M35) 4:13.01. 5000: 6 B Lima (Salf, M40) 15:14.53; 13 G Jayasuriya (M&C, M35) 15:37.20. 110H (-1.5): 1 D Naylor (C&N) 15.06; 2 A Wort (Sale) 15.41. 400H: 1 B Schofield (Gate) 52.99; 2 J Webster (Liv H) 54.41; 3 R Yates (Traff, M35) 55.86; 4 T Grantham (Shef/Dearn, M40) 57.80; 7 D Towart (Tyne, M45) 61.31. 3000SC: 1 B Makin (B’burn) 9:55.20; 6 J Hartley (Hallam, M50) 11:31.49. HJ: 1 K Walker (Shef/Dearn) 2.05. PV: 1 A Hague (Shef/Dearn) 5.30; 2 N Cole (Shef/Dearn) 4.90. LJ: 1 A Yeo (KuH) 7.45/1.2; 4 M Fennell (Manc H, M40) 6.49/2.3; 7 M Bates (Donc, M45) 5.28/0.0. TJ: 1 O Goldthorp (Wig D) 13.91/0.7. SP: 1 S Jones (Traff) 14.44; 2 J Ward (Hallam) 14.10; 3 L Reveley (J&H) 13.17; 5 J Twiddle (KuH, M50) 12.34. DT: 1 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 48.38; 2 J Martin (Gate) 46.61; 3 N Wedderman (Liv H) 44.03; 4 L Reveley (J&H) 40.04; 8 A Pritchard (Macc, M40) 35.02. HT: 1 S Kerry (KuH) 55.61; 2 D Nixon (Gate) 50.66; 3 M Heywood (B’burn) 45.82; 4 J Flitcroft (Traff) 45.76; 7 J Twiddle (KuH, M50) 39.20. JT: 1 S Dean (Sale) 61.06; 2 O Wright (York) 55.33; 6 J Fletcher (Traff, M35) 46.50



U20: 400: 1 A Fox (KuH) 49.57. 800: 1 H Ross-Hughes (Wirr) 1:53.15; 2 L Parker (Roth) 1:53.61; 3 D Holman (B’burn) 1:54.79; 4 S Temple (Hart AC) 1:55.85. Ht2: 1 H Ross-Hughes (Wirr) 1:55.47; 2 L Parker (Roth) 1:55.55; 3 A Glew (Chor ATC) 1:55.65. 1500: 1 T Shaw (York) 3:54.37; 2 J Blevins (Gate) 3:56.35; 3 D Thompson (B’burn) 3:56.45; 4 C Perkins (Birt) 3:56.69; 5 R Slater (Gosf) 3:57.80. 110H (-2.4): 1 J Elphick (BWF) 14.29; 2 H Curtis (Shef/Dearn) 14.52. 400H: 1 S Lunt (Wirr) 51.46; 2 C Johnson (Hallam) 56.01; 3 A Corr (Wirr) 57.23. HJ: 1 W Jackson (Wig D) 1.95; 2 M Ogedenbe Dobies (Sale) 1.90. PV: 1 W Lane (Shef/Dearn) 4.70. LJ: 1 S Sinclair (Prest) 6.95/2.5. TJ: 1 D Akinradewo (Traff) 14.83/2.2; 2 S Sinclair (Prest) 14.72/1.3; 3 J Hilton (Wig D) 13.69/0.7. SP: 1 I Delaney (Prest) 17.24; 2 C Unsworth (Traff) 14.80. DT: 1 C Uzoigwe (Traff) 50.10; 2 B Steel (S’port W) 42.02. HT: 1 A Holliday (Carl) 43.71; 2 G Williams (B’burn) 36.62. JT: 1 G Lowe (Prest) 52.26; 2 R Livesey (Sale) 51.61



Women: 100 (0.2): 1 T Powell (Manc H) 11.59. Ht2 (-1.2): 1 T Powell (Manc H) 11.76. 200 (-1.2): 1 E Blakey (Der) 24.49. Ht1 (-1.7): 1 E Blakey (Der) 24.73. 400: 1 E Blakey (Der) 54.43; 2 E Alderson (Liv H) 54.47; 3 T McHugh (Sale) 55.10. Ht1: 1 T McHugh (Sale) 55.93. Ht2: 1 E Alderson (Liv H) 54.94; 2 E Blakey (Der) 56.42. 800: 1 J Martin (KuH) 2:09.94. 5000: 1 M Taylor (Roth) 17:26.59. 100H (-1.7): 1 C Walker (York) 14.05; 2 S Whittaker (Sale) 15.07. 400H: 1 C Walker (York) 58.66; 2 M Coxon (Roth) 61.30; 3 C Esegbona (Traff) 63.09; 4 R Weekes (Sale) 64.38; 5 M Waring (Spen) 65.21. Ht1: 1 C Walker (York) 61.75; 2 R Weekes (Sale) 64.85. Ht2: 1 M Coxon (Roth) 61.58; 2 C Esegbona (Traff) 62.89. HJ: 1 H Smith (KuH) 1.72. PV: 1 S Ashurst (Sale) 3.85; 2= B Falconer (C’field, U20) 3.10. LJ: 1 S Palmer (Der) 5.77/0.0; 2 L Robinson (Traff) 5.76/1.9. TJ: 1 J Hulland (Sheff U) 11.87/1.7; 2 R Keen (Sale) 11.69/0.0. SP: 1 S Thompson (Sale) 14.66; 4 J Bate (Traff, W40) 10.43. DT: 1 F Dooner (Traff) 41.59; 2 A Peers (Liv PS) 38.89; 3 J Pyatt (Traff) 38.85; 4 J Bate (Traff, W40) 37.31; 5 C Rimmer (Shef/Dearn) 35.57; 6 J Waters (Shef/Dearn) 35.48. ?: 1 A Amadin (Sale, U20) 39.96; 2 C Braka (Traff, U20) 37.10. HT: 1 H Blood (Sale) 55.10; 2 J Bate (Traff, W40) 38.08. JT: 1 V Adams (Leeds C) 41.18; 2 A Peers (Liv PS) 38.76



U20: 100 (-1.1): 1 L Murphy (E Ches) 12.00; 2 S Folorunso (Gate) 12.11; 3 N Le’Gall (Wirr, U17) 12.28. Ht1 (-1.3): 1 L Murphy (E Ches) 12.02; 2 N Le’Gall (Wirr, U17) 12.25. 200 (-1.2): 1 S Walton (Horw) 23.81; 2 C Kelsey (M’bro) 24.25; 3 N Le’Gall (Wirr, U17) 24.61; 4 E Holmes (W Ches) 24.89; 5 I White (Spen) 24.94; 6 T Brown (Sale, U17) 24.94. Ht1 (-0.9): 1 S Walton (Horw) 23.98; 6 C Kelsey (M’bro) 24.55; 2 E Holmes (W Ches) 24.62; 3 N Le’Gall (Wirr, U17) 24.68. Ht2 (-2.1): 1 T Brown (Sale, U17) 25.45. 400: 1 C Kelsey (M’bro) 55.13; 2 E Holmes (W Ches) 55.58; 3 E Bowker (E Ches, U17) 57.21. 800: 1 A Stratton (B’burn) 2:09.27; 2 Z Hunter (Leeds C) 2:10.33; 3 L Armitage (Sale) 2:10.98; 4 L Creasey (M’bro) 2:12.98. Ht1: 1 L Armitage (Sale) 2:12.93; 2 A Stratton (B’burn) 2:13.29; 3 Z Hunter (Leeds C) 2:13.30; 4 H Waugh (NSP) 2:14.12. 1500: 1 E Brooks (Linc W) 4:30.54; 2 M Burns (Chor ATC) 4:33.03; 3 K Brady-Jones (Wirr) 4:34.59; 4 K Maher (Prest) 4:34.89; 5 H Waugh (NSP) 4:35.36. 5000: 1 I Barwell (Linc W) 17:26.94; 2 E Platt (E Ches) 17:29.45. 100H (0.3): 1 M Corker (Liv H) 13.9; 2 E Ajagbe (Shef/Dearn) 14.79; 3 O Fowler (C&N) 15.06; 4 R Hickling (York) 15.14; 5 F Dockerty (Sale) 15.37. 400H: 1 H Mason (Sale) 62.00; 2 M Walker (Wirr, U17) 62.67; 3 G Mabbott (Gate) 65.06; 4 F Hogg (York) 66.66. 2000SC: 1 G Phelan (Wirr) 6:52.21; 2 C Rawstron (Sky) 7:18.80; 3 J Robertson-Dover (York) 7:35.93. HJ: 1= T Brown (Sale, U17) 1.74; 1= C Coates (Shef/Dearn) 1.74. PV: 1 A Scott (Shef/Dearn) 3.10. LJ: 1 S Jones (Sale) 5.83/1.5; 2 K Ogedengbe (Wirr) 5.53/1.4. TJ: 1 M Yalekhue (Amber) 12.27/-0.4; 2 S Hampson (Liv H) 11.75/1.4; 3 C Earl (Morp) 11.59/0.0. SP: 1 A Amadin (Sale) 12.72. HT: 1 J Richardson (Sale) 46.97. JT: 1 B Moodie (KuH) 38.75

THE TRACKSMITH AMATEUR MILE, Tooting Bec, June 3



Kate Axford continued her winning run with recent victories at Battersea and Loughborough with a PB 4:37.81 victory at Tooting.

Inter-Counties cross-country fifth-placer Jack Millar was the fastest man.

Mixed events: Mile: r3: 8 K Willis (London City Runners, W55) 6:14.80. r4: 5 H Davies (HW, W50) 5:42.45. r5: 8 L Thomas (HW, W55) 5:54.51. r7: 8 C Beardsall (Dulw, M55) 5:12.84; 14 D O’Brien (Kent, W45) 5:40.20. r8: 5 N Urquia (Wimb W, M55) 5:17.09; 9 T Tuohy (Dulw, M60) 5:23.54. r10: 2 J Gonzalez-Armas (26.2, M50) 4:57.45. r11: 7 J Foley (HW, M55) 4:57.02. r12: 8 A Russell (Dulw, M45) 4:53.41. r13: 5 R Paranandi (Herne H, M45) 4:42.87; 10 M Taylor (High, M45) 4:48.30. r14: 1 K Wilkinson (Unatt, M35) 4:33.87; 4 M Bell (Clap C, M35) 4:36.40; 5 J Hartley (Kent, M35) 4:37.18; 8 A Bond (Dulw, M45) 4:40.78; 9 N Shasha (Orion, M45) 4:42.82. r15: 6 N Impey (Dulw, M40) 4:36.51; 7 D Robinson (BRAT, M40) 4:37.23; 10 P Howard (B&H, M40) 4:41.47. r16: 1 K Axford (Belg, W) 4:37.81; 2 R Johnson (High, W) 4:40.58; 3 N Mitchell (Read, W) 4:48.61; 5 N Sturzaker (Herne H, W45) 5:19.99; 7 M Lomba (HW, W35) 5:26.85; 8 L Tait-Harris (BRAT, W50) 5:27.81. r17: 1 J Millar (B&W) 4:12.23; 2 S Jamaal (Lon H) 4:13.56; 4 E Chuck (Dulw, M35) 4:17.28; 5 M Cummings (Herne H, M35) 4:17.56; 6 S Barnes (Serp, M35) 4:18.75; 13 L Jolly (Read, M40) 4:22.64; 16 D Seddon (Candy Racing, M35) 4:34.56

UK YOUTH DEVELOPMENT LEAGUE – LOWER , June 3

MIDLAND PREMIER SOUTH/WEST, Swindon



U15 boys: JT: A: 1 F Parry (Chelt) 41.11

U13: JT: A: 1 H Bucher (Chelt) 36.70

U15 girls: 300: A: 1 L Codling (Newp) 42.01. 800: A: 1 L Codling (Newp) 2:14.56. HT: A: 1 H Scott (Swin) 40.90

NORTHERN PREMIER WEST, Stretford



U15 boys: 100: A: 1 I Allen (Prest) 11.53; 2 (Liv H, SEN) 11.54. 300: A: 1 C Clanford (B’burn) 38.33. 800: A: 1 J Chapman (Wirr) 2:05.29. 1500: A: 1 A Fraser (Sale) 4:15.10; 2 P Aron (Traff) 4:19.53. B: 1 T Ye (Traff) 4:19.83. LJ: A: 1 C Wilson (Wirr) 5.80. DT: A: 1 B Roberts (Prest) 37.27. HT: A: 1 M Wakefield (Wirr) 38.94

U13: 75H: A: 1 J Husain (Wirr) 12.53. HJ: A: 1 N Halewood (Liv H) 1.51

U15 girls: 100: A: 1 N Ridler (Sale) 12.47. 300: A: 1 R Phillips (Wirr) 42.22; 2 L Ellis (Liv H) 42.86. B: 1 J Mann (Wirr) 42.93. 800: A: 1 I Hill (Sale) 2:17.73. 1500: A: 1 M Carvell (Liv H) 4:37.78; 2 O McManus (Sale) 4:38.56. B: 1 H Cross (Liv H) 4:39.03; 2 I Hall (Sale) 4:46.09. PV: A: 1 T Osborne (B’burn) 2.50. SP: A: 1 B Pendlebury (Traff) 11.20. DT: A: 1 B Pendlebury (Traff) 28.22. HT: A: 1 J Wilkins (Traff) 40.93

U13: 75: A: 1 E Anwyl (Sale) 10.03; 2 J McMaster (Prest) 10.24. B: 1 L Valentine (Sale) 10.29. 150: A: 1 J McMaster (Prest) 19.94; 2 E Anwyl (Sale) 20.09; 3 J Seddon (Traff) 20.33. 70H: A: 1 J Seddon (Traff) 11.36; 2 E Anwyl (Sale) 11.41. HJ: A: 1 (Wirr, M) 1.42. LJ: A: 1 A Brazier (Liv H) 4.51; 2 (Wirr, M) 4.43; 3 L Elhassan (Traff) 4.41; 4 J Houghton (Prest) 4.41. JT: A: 1 K Badrock (Liv H) 30.31

NORTHERN WEST 2, Leigh



U13 boys: 75H: A: 1 T Kerr (Leigh) 12.7

U15 girls: 75H: A: 1 M Mills (Stock H) 11.5; 2 E Pendrill (Macc) 11.7. PV: A: 1 C Berry (Wig D) 2.80

U13: 150: A: 1 L Melling (Leigh) 19.9

SOUTHERN 1B, Woodford



U15 boys: 100: A (-2.4): 1 F Fabusiwa (Croy) 11.46. 200: A: 1 F Fabusiwa (Croy) 22.84; 2 C Anah (Craw) 23.55; 3 A Foster (WG&EL) 23.70. 80H: A (-4.3): 1 H Nmaju (Camb H) 11.46. B (-4.3): 1 E Olaleye (Camb H) 11.95. 4×100: 1 Croy 45.71. LJ: A: 1 H Nmaju (Camb H) 5.95; 2 Z Blake (Herne H) 5.90. SP: A: 1 M Bridge (Camb H) 13.97. JT: A: 1 M Bridge (Camb H) 41.06

U13: 150: A: 1 L Foster (WG&EL) 18.54. B (-2.4): 1 A Osagie (WG&EL) 18.90. 75H: A (-1.6): 1 D Niewczasinski-Kirkland (WG&EL) 11.87. 4×100: 1 WG&EL 49.98

U15 girls: 100: A (-2.2): 1 E Cadman (Camb H) 12.42. 200: A (-2.8): 1 E Cadman (Camb H) 25.33. 300: A: 1 N Wynn (WG&EL) 41.44. 4×100: 1 WG&EL 49.50; 2 Croy 50.36; 3 Craw 50.52. LJ: A: 1 C Hancock (WG&EL) 5.20

U13: 75: A (-0.9): 1 S Crosdale (Croy) 10.11. 150: A (-2.9): 1 C Murray (Croy) 19.79. B (-2.6): 1 S Crosdale (Croy) 19.83. 70H: A (0.1): 1 G Reid (Croy) 11.49; 2 I Moulton (WG&EL) 11.98. 4×100: 1 Croy 52.90. HJ: A: 1 M Boothe (Herne H) 1.40

BMC REGIONAL RACES / GAA MILER MEETING OPEN INC. SCOTTISH U17/U20 3000m CHAMPIONSHIPS, Crownpoint, June 2



Finishing second, Conan Harper, who will still be in the junior ranks in 2024, set a PB 3000m of 8:04.78 to set another European under-20 qualifier and that moves him up to fourth on the Scottish under-20 all-time lists behind Graham Williamson (8:00.7), Ian Stewart (8:01.2) and Nat Muir (8:01.43).

World mountain junior champion and the 2022 English National and English Schools champion Jess Bailey, who missed the 2023 cross-country season, set a European under-20 3000m standard by winning the overall women’s race in 9:22.63. She does not turn 17 until August.

Men: 800: A: 1 K Elliott (Falk) 1:49.13; 2 S MacKay (Shet) 1:49.72; 3 A McGill (Living, U20) 1:49.79; 4 S Brown (Jag) 1:50.53; 5 J Phillips (Kil’k, U20) 1:50.99; 6 C McLew (Cambus) 1:51.47; 7 K Crawford (A’deen, U20) 1:51.53; 8 L Beagley (Living, U20) 1:54.53. B: 2 R Crawford (A’deen, U17) 1:53.54. C: 1 A Page (Tm E Loth, U20) 1:54.67; 3 F Lupton (Tm E Loth, U17) 1:56.52. D: 1 J Mungin (Kilb, U17) 1:56.71; 3 L Culliton (Falk, U17) 1:57.61. F: 1 R Taylor (Falk, U15) 1:59.52; 5 D McIntyre (Harm, U15) 2:03.37. 3000: A: 1 D Robinson (Giff N) 8:03.83; 2 C Harper (Giff N, U20) 8:04.78; 3 C Campbell (Tm E Loth, U20) 8:11.41; 4 G Smith (Cambus) 8:11.90; 5 J Burns (Jag) 8:13.10; 6 J MacKinnon (Cambus) 8:16.41; 7 C Tharme (Cambus) 8:17.25; 8 F Gilmour (Kilb, U20) 8:17.30; 9 O Miller (Fife) 8:18.85; 10 F Ross-Davie (Gars, U20) 8:19.19; 11 A Marshall (Centr) 8:26.87; 12 R Marshall (Fife, U20) 8:37.33. B: 1 M Abernethy (Fraser) 8:28.92; 3 H Henriksen (Lass) 8:32.29; 5 L Lindsay (Kilb, U20) 8:38.63; 6 A McWilliam (Lass, U17) 8:38.69; 10 J Connor (E Kilb, U17) 8:42.37; 11 D Cummins (W Wat, M35) 8:44.46. C: 1 A Smith (I’ness) 8:38.63; 2 G Baillie (E Kilb, M40) 8:40.30; 14 C Doherty (I’clyde, M35) 8:58.42; 15 J Alexander (Gars, U17) 8:59.21. E: 1 A Scott (Bella H, M40) 9:05.92



Mixed events: 800: E: 1 A Wilkinson (E Kilb, U15) 1:55.80; 2 A Baird (Ross C, U17) 1:57.38; 3 F Ross (Harm, U15) 1:57.98; 7 C Dick (Giff N, U15) 2:03.98; 8 H Cameron (A’deen, W) 2:04.71. I: 2 H Allison (Tm E Loth, U15) 2:05.42; 7 E Dallas (Strathe, U15W) 2:16.89. J: 4 C Wright (Tm E Loth, U15W) 2:17.36. 3000: D: 6 S Calvert (Living, W) 9:17.06; 8 S Tait (Jag, W) 9:23.01; 11 L Mckenna (Shett, W) 9:27.94. G: 2 C Upson (Cambus, M55) 10:01.49; 4 L Bell (Gars, W45) 10:05.25



Women: 800: Ht: 1 H Taylor (A’deen, U20) 2:08.42; 2 H Ovens (Fife, U17) 2:08.58; 3 O Clarke (Cors, U20) 2:08.85; 4 S Wilson (Giff N, U17) 2:09.66; 5 A MacLeod (Falk, U20) 2:10.93; 6 M Thomson (Tm E Loth, U20) 2:11.93. 3000: F: 1 J Bailey (Lev V, U20) 9:22.63; 2 K Lowery (Warr) 9:29.47; 3 C Nankivell (E Suth) 9:32.58; 4 N Phillips (Dund H, U20) 9:33.16; 5 A Teasdale (Kilb, U17) 9:36.85; 6 M McClelland-Brooks (I’clyde, U17) 9:41.55; 7 E Mackinnon (Cambus) 9:56.68; 8 C Heggie (Ross C, U17) 9:57.25; 10 Z Redmond (Kilb, U17) 10:15.54; 11 F Murdoch (Stock H, U17) 10:22.20; 12 F Campbell (Giff N, U17) 10:29.34. Ht: 1 R Walsh (Giff N, U17) 10:21.67

ANNADALE STRIDERS EVENING OF 3000m, Belfast, June 2



Men: 3000: r2: 2 R Toland (VP&Conns, M45) 9:13.99; 9 C McDowell (NBH, M50) 9:37.61; 10 P McKinney (IRL, M55) 9:39.25; 16 F Marsh (N Down, M55) 9:48.07; 17 N Mckibbin (Drom, M50) 9:52.29. r3: 4 G Lyons (NBH, M45) 8:57.24; 5 L Connolly (Anna, M35) 8:58.69; 6 C Curran (NBH, M45) 9:00.47; 7 D Reed (Derry, M45) 9:01.37; 9 N Watt (Loughview AC, U15) 9:08.34; 13 C Moran (N Down, M45) 9:22.98. r4: 1 B Gebrebrhan (Anna) 8:24.14; 2 C McMeechan (N Down) 8:25.40; 3 G Crummy (Newry) 8:27.07; 4 J Craig (Anna, M35) 8:27.28; 7 M Lavery (NBH) 8:32.04; 8 L Kelly (CNDR, U20) 8:34.15; 9 G McCaffrey (NBH) 8:34.27



Women: 3000: 1 R Gibson (N Down) 9:38.52; 2 R McKee (Harrow) 9:51.67; 3 D Toner (Clones, W45) 9:52.44; 4 C O’Connor (E Down, W35) 9:56.13; 8 E McCracken (Anna, W40) 10:55.16

CAMBRIDGESHIRE EVENING OPEN 1, St. Ives, May 31



Mixed events: 100: r2: 2 Y Opaleye (Hunts, M50) 12.65

Men: 5000: r1: 2 J Nixon (St Ed, M35) 15:08.17. r2: 2 S Smith (C&C, M45) 16:08.86

U20: HT: 1 J Scase (C&C) 43.52

U17: HT: 1 W Larkins (Col H) 52.80

U15: SP: 1 L Capes (PNV) 15.99

M50: HT: 1 S Burke (Hunts) 38.49; 2 B Ellingham (Hunts, M55) 34.71

M60: SP: 1 M Hausler (C&C) 13.48

Women: 3000: r1: 1 M Jordan-Lee (AFD) 9:59.28

U15: SP: 1 M Hewitt (Chelm) 12.51

HERC WIMBO 1500M FESTIVAL NIGHT, Wimbledon, May 31



Niamh Bridson Hubbard improved her 1500m PB to 4:10.60.

Mixed events: 1500: r2: 10 P Guest (AFD, U13W) 5:03.78. r3: 12 G Galbraith (HW, W45) 5:14.92. r4: 7 J Foley (HW, M55) 4:45.95; 8 Z Kelman (Herne H, U13) 4:47.18; 9 D Williams (G&G, M60) 4:54.35. r5: 1 S Winstone (Soton, W35) 4:28.52; 6 I Harrison (HW, U15W) 4:32.10; 10 L Macdonald (VP&TH, U17W) 4:40.96; 14 M Jobbins (AFD, U15W) 4:45.95. r6: 6 J Wilson (E&E, M45) 4:30.31; 11 N Griffiths (Soton, W35) 4:34.92; 13 F Stefanoni (Ilf, M50) 4:39.92. r7: 10 B Wood (Salis, W) 4:26.76. r8: 11 L Hawkins (Soton, W) 4:21.61; 12 S Monk (G&G, W) 4:23.33. r9: 8 N Shasha (Orion, M45) 4:22.85; 10 R Paranandi (Herne H, M45) 4:25.77. r10: 3 N Browne (Serp, M40) 4:10.51; 4 N Bridson Hubbard (B&B, W) 4:10.60. r11: 1 K Kyereme (SB, M45) 4:03.30. r12: 2 W Atkins (Win, U17) 3:59.22; 4 M Cummings (Herne H, M35) 4:00.00. r13: 3 C Foley (K&P, U20) 3:53.53; 4 A Hamud (SB, U20) 3:54.94; 5 T Archer (Lon Hth, U20) 3:55.58. r14: 1 L Shaw (BMH) 3:45.24; 2 C Wheeler (MKDP) 3:45.43; 3 A Riley (B&H, U20) 3:46.69; 4 J Beeks (BMH) 3:46.98; 5 G Wheeler (MKDP) 3:48.41.

ISLE OF WIGHT THROWS SUMMER SERIES 1, Sandown, May 31



Mixed events: DT: 1 N Holdsworth (Ports, U20W) 31.85

LOUGHBOROUGH OPEN, Loughborough, May 31



Men: 100: r1 (-2.2): 1 E Nwokeji (SB, U17) 10.91. 200: r1 (-1.4): 1 E Nwokeji (SB, U17) 21.84. 400: r1: 1 A Beck (Win, U20) 48.53; 2 M Ayling (St Ed, U17) 49.36. r2: 1 A Houchin (Worc, U20) 49.08. 800: r1: 1 D Locke (Card) 1:48.72; 5 T Taylor (St Ed, U17) 1:58.12; 6 A Taylor (St Ed, U17) 1:58.16. r2: 1 W Rabjohns (Poole, U20) 1:55.59. 1500: r2: 11 S Fell (PNV, M45) 4:25.68. 110H (-1.6): 1 T Wilcock (N’pton) 14.17; 2 B Ince (Oxf C) 15.24; 3 D Naylor (C&N) 15.35. 400H: 1 D Aryeetey (Harrow) 54.05; 2 L Turner (N’pton, U20) 56.81; 3 T Grantham (Shef/Dearn, M40) 58.34. PV: 1 L Benjamin (Sale, U20) 5.10; 2 J Phipps (Bir) 5.10; 3 R Nairne (Jag) 5.10; 4 G Heppinstall (Shef/Dearn) 4.95; 5 T Walley (Wrex) 4.80. LJ: 1 B Parker (A’dare, U17) 6.60/0.1. DT: 1 J Douglas (Soton) 53.70; 2 D Claydon (B&B) 52.87; 3 J Hedger (Bir, M35) 49.47. HT: 1 J Paget (TVH) 65.68. JT: 1 D Bainbridge (SB) 65.82; 2 O Wright (York) 60.51; 3 M Jordan (TVH) 54.36



Mixed events: PV: 1 M Mellor (Card) 4.50; 2 W Snashall (Craw) 4.30; 3 I Crameri (Tam, W) 3.30; 4 E Barrett (B&B, W) 3.30; 6 M Hewitt-Chapple (Gate, U17W) 2.70



U23: 3000SC: 1 D Stoneman (Bath, U20) 9:38.98; 2 M Prior (Ilf) 9:43.07; 3 S Kerfoot (B&W) 9:54.90



U20: 110H (-1.4): 1 J Purbrick (SB) 14.10; 2 R Hedman (SB) 14.12; 3 P Gediz (B&B) 15.35. DT: 1 P Harewood (SB) 44.83; 2 D Brennan (Barns) 44.44. HT: 1 H Ricketts (Read) 65.23



U17: 400H: 1 O Parker (R&N, U20) 53.19; 2 N Maczugowski (Ply) 55.90



Women: 100: r1 (-2.0): 1 N Le’Gall (Wirr, U17) 12.47. 200: r1 (-1.5): 1 N Le’Gall (Wirr, U17) 25.11. 400: r1: 1 E Newnham (SB, U20) 53.35; 2 A Wilson (Win, U17) 56.70. 800: r1: 1 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:14.42. 100H (-2.6): 1 M Jessop (SB) 13.82; 2 V Morgan (KuH) 14.90. PV: 1 E McCartney (WG&EL) 4.25; 2 N Hooper (Bir) 4.10; 3= F Miloro (SinA) 3.95; 3= S Ashurst (Sale) 3.95. LJ: 1 A Grimaldi (Hill City University/NZL) 5.76/1.4; 2 L Truupold (TVH) 5.69/0.6; 3 P Clayton (Notts, U20) 5.64/1.7. DT: 1 K Law (Sale, W35) 54.49; 2 T Tunstall (Harrow) 48.46; 3 S Callaway (NEB) 47.95; 4 A Baltazar-Hall (SB) 41.14. HT: 1 C Payne (Read) 68.71; 2 J Mayho (Bir) 63.67; 3 Z Price (Liv H) 57.51; 4 A Stewart (B&B) 48.93; 5 J Trapnell (Mil K) 47.07



U23: 400H: 1 D Clarke (Worc) 63.26; 2 R Zaghloul (Lough S) 63.92; 3 Z Smith (Newk, U17) 65.58. JT: 1 E Waters (Rad) 45.40; 2 E Durand (Mil K, U20) 44.76; 3 K Mackison (Craw) 41.33



U18: 100H (-1.1): 1 L Noble (Dees, U17) 14.17; 2 K Brant (Burt, U17) 15.05. JT: 1 H Lewington (WSEH, U20) 47.53; 2 D Yelling (B&H, U17) 39.97



U15: HT: 1 M Casey (Liv PS) 40.39

MENAI OPEN EVENING, Bangor (W), May 31



Mixed events: 400: r2: 1 G Griffith (Menai, U17) 50.62; 2 C Fox-Byrne (Col B, U17) 50.75

SURREY & SUSSEX SCHOOLS OPEN COMBINED EVENTS, Crawley, May 31



U17 men: 100H: P1 (0.2): 1 W Alexander (Read) 13.9. HJ: P: 1 T Hobbs (Ton) 1.88

U15: Pen: 1 H Wickers (Kent Schs) 2421

U17 women: 80H: P1 (1.1): 1 S Kidd (B&B) 11.7. P3 (0.4): 1 E Roberts (G&G) 11.6. HJ: P: 1 M Secker (Ton) 1.64. LJ: P: 1 J Howells (Win) 5.42/2.4. JT: P: 1 J Howells (Win) 39.11

WATFORD HARRIERS OPEN GRADED MEETINGS, Watford, May 31



Mixed events: 1500: r1: 7 J Haynes (Bish S, M65) 5:24.15. r6: 8 M Mullett (W&SV, U13W) 4:49.31. r7: 1 O East (Ports, U20W) 4:39.23; 6 K Webb (Mil K, U15W) 4:46.98. r8: 1 J March (Barn, U15W) 4:35.69; 4 L Unwin (Reig, U17W) 4:43.28; 5 E Jacobs (Mil K, U15W) 4:43.61; 6 S Chapman (Mil K, U15W) 4:44.06; 8 K Gorman (Chilt, U13W) 4:46.25. r9: 3 A Reid (WG&EL, U17W) 4:37.97; 6 I Williams (Camb H, U15W) 4:40.72; 8 O Forrest (B Beagles, U15W) 4:43.07; 10 D Gladwell (Ips, U17W) 4:44.89; 11 L Smith (B&B, U15W) 4:46.25. r10: 1 F Gibson (M&M, U15) 4:18.30; 2 P Gill (St Alb, U17W) 4:18.52; 8 F East (Ports, U17W) 4:30.03; 9 A Attenborough (G&G, U20W) 4:30.08; 10 S Jacobs (St Alb, U17W) 4:30.96; 13 L Quinn (AFD, U17W) 4:33.99; 15 L Wilkinson (Chilt, U17W) 4:38.89. r11: 1 P Davis (Lut, M45) 4:12.10; 3 L Newell (Abing, M45) 4:19.49. r12: 7 L Norden (WG&EL, U15) 4:15.74; 8 D May (H War, M40) 4:17.55; 12 H Stockill (WG&EL, U15) 4:19.66; 14 A Shipley (MKDP, W) 4:21.61. r13: 3 D Lawrence (Oxf C, M35) 4:07.04; 8 I Wood (Mil K, M40) 4:10.52. r14: 3 E Pinder (Chilt, U17) 4:03.68. r15: 1 H Jonas (Norw, U20) 3:53.79; 2 J Perry (Chelm, U20) 3:56.10; 4 P Grange (RRC, M40) 3:57.03; 8 M Cattini (Harrow, U17) 4:00.36. r16: 7 E Primett (Herts P, U20) 3:56.66; 8 C Norman (AFD, U20) 3:57.92. 3000: r1: 2 T Wilson (Bed C, W) 9:27.08; 4 A Suleyman (Chilt, U15) 9:36.89; 6 N Hughes (Chilt, M50) 9:40.08; 7 L Hemmings (PNV, U15) 9:41.20; 9 L Neate (Win, U20W) 9:53.37; 10 I Frost (Dac, U20W) 9:58.86; 12 C Thornley (Chelt, U20W) 10:02.68; 14 O McGhee (R&N, U15W) 10:14.33; 17 L Power (W&SV, U15W) 10:21.38. r2: 2 L Gambling (St Ed, U17) 8:50.32; 8 A Pearson (IoW, U17) 8:59.24; 9 C Copeman (W’vney, U17) 8:59.28; 18 N Mitchell (Read, W) 9:23.41; 19 H Hall (Win, W35) 9:33.63; 21 N Scott (AFD, W) 9:53.80. r3: 1 B Davies (Bed C) 8:18.70; 2 T Butler (SB) 8:24.47; 3 D James (Western Tempo) 8:28.90; 4 N Campion (Bed C, U20) 8:31.66; 5 T Jones (Walton) 8:32.29; 6 H Gear (M&M, U20) 8:36.29; 7 S Hodgson (WSEH, U20) 8:36.95; 9 Z Houghton (Norw) 8:39.84; 11 L Conway (C&C, U17) 8:43.09; 15 N Paterson (Inv EK, U17) 8:48.07

WELSH 3000m & 5000m CHAMPIONSHIPS, Newport, May 31

Mixed events: 1500: r2: 4 C Williams (Les C, M55) 4:49.84. r3: 3 O Williams (Les C, M35) 4:14.88. 5000: 9 M Edmonds (Newp, M35) 15:58.71; 13 C Evans (P’pridd R, W) 16:19.88; 14 R Jones (Llis, M50) 16:24.00; 23 D Morris (Builth, W35) 18:14.22

U17 men: 3000: 1 S Griffiths (Carm, U15) 9:36.36; 2 L Salvage (Newp, U15) 9:36.39; 3 E Martin (Dees, U15) 9:37.32; 4 G Tough (A’dare, U15) 9:37.79; 5 O Davis (W&B, U15) 9:43.45

U20 women: 400H: 1 E Wainwright (Newp) 65.94

U17: 300: 2 L Codling (Newp, U15) 42.91. 3000: 1 L Hale (Swan, U15) 10:03.10; 2 M Gold (Card) 10:05.36; 3 A Williams (Carm, U15) 10:32.05; 4 S John (Card, U15) 10:41.68; 5 I Freeman (Woking, U15) 10:45.52; 6 E Bryant (Card, U15) 10:53.80

WEST YORKSHIRE LEAGUE, Cleckheaton, May 31

Women: 1500: 3 S Cumber (Hal, W50) 5:26.18. DT: 2 J Ibbitson (Wake, W65) 25.00

WINCHESTER & DISTRICT AC SPRING EVENING OPEN, Winchester, May 31



Mixed events: 100: r2 (2.7): 2 K Miles (Win, W50) 14.04; 5 R Watkins (BMH, M70) 14.99. 200: r1 (4.8): 3 R Watkins (BMH, M70) 30.84; 4 T Bezance (Soton, W55) 31.16. r5 (1.9): 4 E Brindle (Win, U17W) 25.42. r6 (2.2): 2 B Ironside (B’mth, W) 23.90. 300: r1: 3 L Flute (Win, U15W) 41.60; 4 S Purnell (B’mth, U15W) 41.84; 5 S Loades (Brack, W45) 43.78. r2: 1 E Brindle (Win, U17W) 40.22; 3 L Wright (Herne H, U17W) 41.20; 4 C Johnson (New FJ, U15W) 41.41; 5 C Poore (Win, U15W) 41.79. 800: r4: 4 V Gill (Win, W40) 2:27.84. r5: 3 S Bennett (B&H, U15) 2:04.95; 4 T Smales (Win, M40) 2:04.99. SP: 1 T Scottow (Soton, U20) 13.73. SP: 1 N Grover (B&H, M60) 11.62; 2 M Marchant (Win, M60) 11.54; 3 G Pullen (B&H, M60) 11.41. SP: 1 A Nicoll (Bir, W) 16.11. DT: 1 F Hanham (Read, U20) 38.45. DT: 1 O Coulibaly (Soton, U15) 37.91. DT: 1 N Grover (B&H, M60) 38.56; 2 G Pullen (B&H, M60) 38.44; 3 M Marchant (Win, M60) 36.33; 4 E McBriar (Win, U17W) 33.94; 6 A McBriar (Win, U15W) 32.27. HT: 1 C Elford Pond (Win, U20) 56.90; 2 F Hanham (Read, U20) 53.98. HT: 1 A Axtell (Soton, U15) 52.23; 2 G Jenvey (Soton, U20W) 47.00

NORTH EAST CHAMPIONSHIPS, Whitley Bay, May 31

Chris Coulson and Jemma Killick took North East titles over 25 laps.

Men: 10,000: 1 C Coulson (Houghton) 31:35.7; 2 J Ridding (Sund) 32:41.0; 3 A Douglass (Morp) 33:17.1

Women: 10,000: 1 J Killick (J&H) 41:54.5; 2 K Donaldson (Blyth) 42:03.8; 3 A Pickworth (Darl) 42:03.8; 5 H Robinson (J&H, W60) 45:22.9

BMC REGIONAL RACES, Exeter, May 30



Men: 800: B: 1 J Dunne (Chich, U17) 1:58.73; 3 T Webb (Yeov O, U17) 1:59.82; 5 C Harold (Card, U17) 1:59.97. 1500: A: 3 H Sheffield (Stroud, U17) 4:02.55

Women: 800: A: 1 L Codling (Newp, U15) 2:13.31; 4 I Bryson (Exe, U17) 2:15.90

Mixed events: 1500: C: 9 E Cunniffe (Herne H, U13) 4:40.47; 10 K Booth (Taun, W45) 4:42.35

EXETER EVENING OPEN MEETING, Exeter, May 30

U17 men: 100H (-4.1): 1 J Taylor (Exe) 13.79

SOUTH WALES THROWS 2, Aberdare, May 30



Men: DT: 1 O Garrett (Yate, U17) 42.84; 2 B Evans (Rhon, U17) 40.31. JT: 1 R Dangerfield (Card) 54.19

Mixed events: JT: 1 P Brown (Swan, W) 37.62

U20: HT: 1 C Richardson (A’dare) 48.91; 2 S Thomas (Neath) 44.91

U17: JT: 1 L Jones (Swan) 56.49

Women: DT: 1 L Harris (Swan, U20) 38.11; 2 G Hawker (Card Arch, U15) 28.17. HT: 1 A Mitchell (Neath, U15) 45.72; 2 E Cooper (Neath, U15) 45.55; 3 S Haeney (Neath, U15) 44.90; 4 C Alford (Rhon, W50) 33.23

TRAFFORD GRAND PRIX, Stretford, May 30

U15 mixed events: 1500: r1: 1 F Dobson Emmas (Traff) 4:18.30; 2 P Aron (Traff) 4:19.74



Mixed events: 800: r1: 1 L Parker (Roth, U20) 1:54.45; 2 J Kinrade (Shrews, U17) 1:54.63; 5 D Carney (Vale R, U20) 1:54.98. r10: 2 N Harrison-Sargent (Hal, U17W) 2:15.43; 3 S Harding (Vale R, U17W) 2:16.00. r11: 2 E Inch (Shef/Dearn, U20W) 2:13.45; 3 K Battle (Roth, U17W) 2:13.50. r14: 9 C Anthony (St Ed, W60) 2:47.12. r2: 2 J Whittingham (Stoke, U17) 1:54.36; 3 M Russell (Salf, U20) 1:55.44; 4 B Nolan (Wig D, U20) 1:55.67. r3: 2 M Clark (Prest, U17) 1:56.77; 4 L Ward (S’port W, U17) 1:58.67. r5: 6 M Corbishley (Ross, M35) 2:03.26. r8: 8 K Brady-Jones (Wirr, U20W) 2:14.21. r9: 2 S Clough (Traff, U17W) 2:13.21; 4 A Jones (Prest, U17W) 2:14.79; 5 E Heavey (Warr, U17W) 2:14.99. 1500: r2: 1 E Grime (Salf, U15) 3:59.91. r4: 3 A Cooper-Brown (Tip, M40) 4:18.11; 7 I Downes (Shrews, U20W) 4:23.52. r5: 5 I Richardson (Holm, U20W) 4:30.02; 9 B Trow (Shrews, U17W) 4:36.78; 10 E Bushill (Vale R, U20W) 4:38.14; 11 D Slattery (Salf, U17W) 4:42.58. r6: 1 B Bown (Menai, U17W) 4:39.97; 2 A Clough (Traff, U17W) 4:42.60. 3000: r1: 2 J Richardson (W Ches, U20) 8:34.05; 3 J O’Connell (AFD, U20) 8:34.80; 7 F Meredith (Traff, U17) 8:47.90; 12 M Fraser (Prest, U17) 8:52.71; 14 J Doherty (Liv H, M35) 8:54.86. r2: 2 O Kewley (Liv H, U17) 8:58.76; 25 A Hancock (Read, W) 9:55.28. r3: 3 M Lyons (Card, U20W) 9:43.14; 5 L Atkinson (Camb H, W) 9:54.49; 8 K Hawkins (Tip, W) 9:57.69; 11 I Waugh (Roth, U17W) 10:06.07; 12 S Roiditis (Salf, U17W) 10:07.29. r4: 3 J Marsden (Cheshire Dragons, W40) 10:21.51; 14 S Avery (Cheshire Dragons, W55) 11:11.33



Men: JT: 1 G Lowe (Prest, U20) 52.80



M50: HT: 1 D Cripps (Worc) 41.13



Women: HT: 1 H Blood (Sale) 56.71; 2 J Richardson (Sale, U20) 48.02. HT: 3 L Lockhart (E Ches, W60) 24.64



U17: JT: 1 H Wheeler (W Ches) 45.95

BCLF HURDLE FESTIVAL SUPPORT BY ENGLAND ATHLETICS & CHELMSFORD SPORT & ATHLETICS CENTRE, Woodford, May 29



Men: 110H: A (-4.4): 1 R Woolgar (B’mth) 15.19; 2 G Vaughan (WG&EL) 15.25. B (-1.9): 1 G Vaughan (WG&EL) 14.94; 2 R Woolgar (B’mth) 15.04; 3 B Reed (Chelm) 15.61. 400H: r1: 1 S Lunt (Wirr, U20) 51.93; 2 O Okoh (Chelm, U20) 52.44; 3 H Christian (G&G, U20) 54.08; 4 J Adeniji (SB) 56.20



U20: 110H: A1 (-2.5): 1 D Goriola (B&B) 13.86; 2 J Purbrick (SB) 14.35; 3 R Hedman (SB) 14.36; 4 H Curtis (Shef/Dearn) 15.08; 5 E Barber (Mil K) 15.13. A2 (-1.4): 1 R Lawrence (E&H) 15.42; 2 P Gediz (B&B) 15.46. B1 (-4.1): 1 D Goriola (B&B) 14.04; 2 R Hedman (SB) 14.57; 3 J Purbrick (SB) 14.58; 4 H Curtis (Shef/Dearn) 15.18. B2 (0.3): 1 E Ferguson (K&P) 14.51; 2 P Gediz (B&B) 15.29; 3 R Lawrence (E&H) 15.32



U17: 100H: A1 (-2.7): 1 J Wheatley (PNV) 13.98. B1 (-2.1): 1 J Wheatley (PNV) 13.87. 100H: A1 (-2.7): 1 J Appiah (Kent, M50) 14.02; 2 G Smith (Lut, M50) 14.99. A2 (-1.9): 1 B Marsden (Wyc P, M55) 15.84. B (-2.8): 1 G Smith (Lut, M50) 14.79; 2 B Marsden (Wyc P, M55) 15.59. 400H: r1: 1 A Ellis (AFD) 58.85



Women: 100H: A (-3.3): 1 M Jessop (SB) 13.88; 2 A Barrett (Traff) 13.95; 3 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 14.25; 4 Z Lucas (Notts) 15.00. B (-3.4): 1 M Jessop (SB) 13.69; 2 A Barrett (Traff) 13.94; 3 J Duncton (Bir, U20) 14.00; 4 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 14.18. 400H: A: 1 J Tappin (TVH) 58.99; 2 S Okoro (Have, U20) 59.58; 3 K Mackintosh (Newk) 62.50; 4 S Lisk (Card Arch, U20) 63.19. B: 1 E Scott (Harrow, U20) 66.34



U20: 100H: A1 (-3.1): 1 J Duncton (Bir) 14.14; 2 K Holt (K&P) 14.25; 3 S Gammell (Wat) 14.95. A2 (-2.2): 1 A Nwankwo (SB) 15.26; 2 A Cofie (SB) 15.37. B (-2.5): 1 K Holt (K&P) 14.57; 2 A Cofie (SB) 15.37



U17: 80H: A1 (-2.8): 1 L Wagstaff (C&C) 11.82. A2 (-0.4): 1 R Wright (WG&EL) 11.80. B1 (-4.4): 1 L Wagstaff (C&C) 11.97. 300H: r1: 1 A Wilson (Win) 43.45; 2 P Northcott (Ply) 44.56; 3 I Kyson (WG&EL) 46.14; 4 E Pugh (G&G) 46.34. r2: 1 S Catchpole (Chelm) 47.06



W40: 80H: A (-4.4): 1 J Albrow (Belg) 12.88; 2 D Norman (E&E, W45) 13.36. B (-5.0): 1 J Albrow (Belg) 13.28; 2 D Norman (E&E, W45) 13.37

BIGISH JUMPS & THROWS FEST, Woodford, May 29



Men: HJ: A: 1 W Grimsey (WG&EL) 2.20; 2 J Walecki (C&T, U20) 2.12; 3 A Coward (SB) 2.12; 3 J Clarke-Khan (TVH) 2.12; 5 A Brooks (Yate) 2.08; 6 T Ademuwagun (TVH) 2.08; 7 K Jack (SB, U20) 2.08; 8 K Aguocha (B&B) 2.04; 9 D Duruaku (Harrow) 2.04; 10 J Ennis (Croy) 2.04; 11 A Jones (Soton) 1.99. B: 1 R Webb (B’mth) 2.10; 2 T Hewes (Chelm) 2.08; 3 J Heath (Shef/Dearn) 2.05; 4 C Husbands (B&R) 1.96; 7 J Darlington (TVH, U20) 1.92. C: 1 T Cherry (Dac, U20) 2.03; 2 C Seago (Thurr, U20) 2.01; 3 S Wright (Chelm, U17) 1.98; 4 J Ashiru (WG&EL) 1.95. LJ: 1 C Henderson (Edin) 7.19/3.9; 2 O Anochirionye (TVH) 7.11/1.7; – C Henderson (Edin) 7.06/0.9; 3 B Sutton (B&B) 7.06/2.5; 4 S Danson (Traff, U20) 7.03/3.2; – B Sutton (B&B) 6.96/2.0; 5 S Wright (Chelm, U17) 6.96/2.2; 6 D Varlack (Mil K, U17) 6.95/4.2; 7 B Fisher (WSEH) 6.94/2.2; – S Wright (Chelm, U17) 6.72/-0.9; 10 L Sinnott (B’mth, M40) 6.24/3.2; – L Sinnott (B’mth, M40) 6.20/1.3. TJ: A: 1 D Igbokwe (WSEH) 15.35/2.3; 2 D Akinradewo (Traff, U20) 15.26/2.8; 3 C Cribb (Harrow) 15.20/3.0; 4 T Dronfield (B&B) 15.16/3.5; 5 J Gilkes (Bir) 15.15/3.0; – C Cribb (Harrow) 14.99/1.5; – J Gilkes (Bir) 14.95/1.8; 6 S Ampofo (B&B) 14.84/1.9; 7 J Woods (SB) 14.78/3.8; – T Dronfield (B&B) 14.75/0.6; 8 T Fadayiro (NEB) 14.14/1.4; – D Igbokwe (WSEH) 14.05/0.6; 9 J Knox (Lisb) 13.89/4.1. B: 2 E Nwachokor (Bas, U17) 13.18/1.6. SP: 1 A Knight (Soton) 17.15; 2 A Lockhart (Harrow) 15.41; 3 A Williams (W Norf) 13.22; 4 F Zamparelli (Corn) 12.95. DT: A: 1 M Plowman (Yeov O, M35) 54.08; 2 D Claydon (B&B) 51.35; 3 J Hedger (Bir, M35) 51.09; 4 L Reveley (J&H) 44.32. B: 1 E Sheridan (Liv H) 54.45; 2 D Claydon (B&B) 52.01; 3 J Martin (Gate) 50.51; 4 J Douglas (Soton) 49.93; 5 R Vaughan (SB) 47.65; 6 J Wordsworth (NSP) 40.63. HT: A: 1 J Norris (WSEH) 73.16; 2 T Head (NEB) 65.38; 3 O Graham (SB) 60.40; 4 A Warner (NEB) 57.76; 5 J Hamblin (Shef/Dearn) 57.62



U20: SP: 1 D Capes (PNV) 15.27. DT: A: 1 T Gannon (WSEH) 51.49. B: 1 T Babatunde (Dartf) 52.80; 2 B Duncan (B&B) 45.54. HT: A: 1 K Barham (Dartf) 68.86; 2 O Merrett (Yate) 66.72. B: 1 F Hanham (Read) 57.43; 2 C Elford Pond (Win) 56.74



U18: JT: 1 T Rutter (HAWC, U17) 67.13; 2 B Williams (Have, U17) 58.44



U17: DT: B: 1 D Alade (Dartf) 43.42. HT: B: 1 W Larkins (Col H) 53.22; 2 S Simpson (Team K) 52.53



Women: HJ: D: 1 E Madden Forman (Traff) 1.79; 2 H Ferguson (Traff, U20) 1.77; 3 G Wall (Bed C, U20) 1.74; 4 L Holt (SB) 1.74; 5 M Judd (Win, U17) 1.74; 6 K Anson (Liv H) 1.70; 7 M Secker (Ton, U17) 1.70; 8 H Smith (KuH) 1.66. E: 1 M Scales (HW, U17) 1.64; 2 D Corp (St Alb, U17) 1.64; 7 E Archer (S’end, U15) 1.58. LJ: 1 M Palmer (TVH) 6.38/3.9; 2 L Fellows (WSEH, U20) 6.25/3.3; 3 D Snell (B&B, U17) 5.92/2.9; 4 R Chapman (Card) 5.86/3.2; 5 L Robinson (Traff) 5.71/5.3; 6 D Belgrave (Swin, U20) 5.71/4.1; – D Belgrave (Swin, U20) 5.67/1.9; – D Snell (B&B, U17) 5.57/0.3. TJ: B: 1 G Forde-Wells (R&N) 13.02/2.5; – G Forde-Wells (R&N) 12.96/2.0; 2 L Hulland (TVH) 12.85/1.9; 3 G Scoot (Torb, U20) 12.61/2.3; 4 A Omitowoju (Harrow) 12.41/3.6; – A Omitowoju (Harrow) 12.40/1.9; 5 Q Ukpai (B&B, U17) 12.40/2.1; 6 A Warre (WSEH, U20) 11.93/1.1; – Q Ukpai (B&B, U17) 11.82/1.6; – G Scoot (Torb, U20) 11.14/2.0. SP: 1 A Nicoll (Bir) 16.94; 2 M Hopkins (Chelm, U20) 13.66; 3 J Hopkins (Chelm) 13.41; 4 S du Toit (Harrow) 13.41. SP: 1 E Bostock (Dac, U17) 14.46. DT: A: 1 Z Obamakinwa (B&B, U20) 53.56; 2 P Dowson (WSEH) 50.46; 3 T Tunstall (Harrow) 48.61. B: 1 S Mace (TVH) 47.53; 2 K Woodcock (Oxf C) 47.13; 3 S du Toit (Harrow) 45.98; 4 E Beardmore (Harrow, W35) 43.87; 5 O Austin (Soton, U20) 42.54. HT: A: 1 C Payne (Read) 70.09; 2 K Head (NEB) 68.60; 3 K Presswell (TVH) 65.18; 4 P Davenall (SB) 60.77. B: 1 A Merritt (NEB) 54.29; 2 L Murray (Swale, U20) 53.04; 3 S Sikiru (WG&EL) 52.11; 4 L Moffat (Mil K) 47.64; 5 E Thrall (Glouc) 46.62; 7 H Gellatly (Ply) 46.36; 6 O Austin (Soton, U20) 45.57



U18: JT: 1 A Jones (Mil K, U17) 50.53; 2 H Lewington (WSEH, U20) 45.98; 3 D Yelling (B&H, U17) 45.40



U17: HT: B: 1 C Harris (WSEH) 48.21; 2 E MacDonald (And) 47.30

CLEETHORPES ATHLETICS CLUB OPEN MEETING, Grimsby, May 29



U17 mixed events: HJ: 1 J Callau (York, U13W) 1.43; 2 S Horsfall-Samb (York, U13W) 1.43



Men: 400: 1 L Baird (KuH, M45) 53.92; 2 M Russell (Col H, M50) 55.27; 3 C Kennedy (Dur, M55) 60.62



Mixed events: 3000: 3 S Dring (Clee, M55) 10:22.18; 10 M Casey (Wold, M75) 12:39.32. LJ: r5: 2 M Bates (Doncaster Athletic Club, M45) 5.23. TJ: 2 I Allenby (Clee, U17W) 11.10



M50: SP: 1 J Twiddle (KuH) 13.37; 2 D Askew (Donc) 11.97; 3 G Pell (Scunthorpe Harriers AC) 11.96



Women: 400: 1 E Greenway (Clee, U20) 56.92



W60: SP: 1 J Wilson (Read) 8.48

NEWHAM & ESSEX BEAGLES TRACK OPEN MEETINGS SUMMER SERIES 2023, London (CT), May 29



Men: 100: A1 (2.0): 1 R Glave (Croy) 10.14; 2 A Campbell (Bir) 10.57; 3 K Awe (Inv EK) 10.58; 4 S Osewa (Belg) 10.65. A2 (1.5): 1 E Jones (Liv PS) 10.28; 2 R Akinyebo (BFTTA) 10.38; 3 J Otugade (SB) 10.41; 4 T Panton (Woking) 10.49; 5 J Lawrence (Bir) 10.59; 6 A Adewale (E&H) 10.73. A3 (1.5): 1 T Ogunkanmi (NEB) 10.50; 2 J Williams (Harrow) 10.56. A4 (2.4): 1 J Nwawulor (Harrow) 10.41; 2 M Damoah (B&B) 10.53; 3 K Opara (Linc W) 10.67; 4 P Costelloe (IRL) 10.72; 5 M Copeland-Naulty (Herne H) 10.74. A5 (2.0): 1 D Kinlock (Croy) 10.57; 2 J Ellington (NEB, M35) 10.59; 3 J Seacombe (Worth) 10.64; 4 M Odeniran (WG&EL, U20) 10.77; 5 D Pollard (NEB, U20) 10.80. A6 (2.7): 1 K Gowan-Wade (B&B) 10.68; 2 A Hanson (Harrow) 10.73; 3 J Arthur (BFTTA, U20) 10.79. A7 (3.3): 2 E Assande (NEB, U17) 10.88. A8 (2.8): 1 A Cross (C&C) 10.60; 2 J N’Douba (S Lon, U20) 10.77. A9 (3.1): 1 E Lowe (VP&TH, U20) 10.66; 2 L Albrow (Norw) 10.73; 4 D Bhatti (Glouc, U17) 10.86. A10 (1.9): 2 D Bovell (B&B, M35) 10.95. A12 (2.4): 4 N Graham (NEB, U15) 11.19. A15 (2.7): 7 N Burrell (Croy, U15) 11.54. A17 (2.5): 6 G Minetti (Herne H, M50) 11.86. A18 (2.8): 1 S Fuller (Herne H, U15) 11.55. A19 (3.0): 1 Z Blake (Herne H, U15) 11.53. B1 (2.7): 1 R Glave (Croy) 10.08; 2 E Jones (Liv PS) 10.18; 3 R Akinyebo (BFTTA) 10.20; 4 J Otugade (SB) 10.22; 5 T Ogunkanmi (NEB) 10.31; 6 T Panton (Woking) 10.33; 7 J Nwawulor (Harrow) 10.35; 8 M Damoah (B&B) 10.51. B2 (4.2): 1 K Awe (Inv EK) 10.37; 2 A Cross (C&C) 10.41; 3 D Kinlock (Croy) 10.44; 4 J Ellington (NEB, M35) 10.45; 5 A Campbell (Bir) 10.47; 6 J Lawrence (Bir) 10.49; 7 J Seacombe (Worth) 10.51. B3 (5.2): 1 E Lowe (VP&TH, U20) 10.46; 2 K Gowan-Wade (B&B) 10.47; 3 K Opara (Linc W) 10.48; 4 S Osewa (Belg) 10.52; 5 P Costelloe (IRL) 10.55; 6 A Hanson (Harrow) 10.56. B4 (4.9): 1 O Grant (Harrow) 10.59; 2 J N’Douba (S Lon, U20) 10.60; 3 O Williams (Bir) 10.61; 4 M Copeland-Naulty (Herne H) 10.61. B5 (3.8): 1 W Andoh (VP&TH) 10.59; 2 B Brown (Sale) 10.67; 3 Z Shaw (Clee) 10.71; 6 E Assande (NEB, U17) 10.84; 7 D Bhatti (Glouc, U17) 10.86. B6 (1.4): 6 D Bovell (B&B, M35) 10.98. B7 (5.0): 1 O Acquah (NEB, U20) 10.80. B9 (3.7): 5 N Graham (NEB, U15) 11.16. B13 (4.3): 2 N Burrell (Croy, U15) 11.30; 4 Z Blake (Herne H, U15) 11.48. B16 (5.0): 2 C Christian (R&N, M40) 11.95. 200: r1 (3.0): 1 L Dorrell (AFD) 21.17; 2 C Miller (HW) 21.22; 3 T Somers (NEB) 21.23; 4 J Quainoo (B&B) 21.32. r2 (1.0): 1 B Snaith (NEB) 21.35; 2 C O’Donnell (NEB) 21.35; 3 J Williams (Harrow) 21.41. r3 (0.8): 1 T Panton (Woking) 21.16; 2 J Watson-Brown (SB) 21.32; 3 A Campbell (Bir) 21.55. r4 (4.3): 1 B Swift (Lough S) 20.96; 2 B Brown (Sale) 21.60. r5 (2.2): 1 J Seacombe (Worth) 21.43; 2 M Damoah (B&B) 21.61; 3 A Hanson (Harrow) 21.65. r7 (3.2): 1 A Cross (C&C) 21.57; 2 M Adum-Yeboah (WG&EL) 21.67. r9 (2.5): 1 E Lowe (VP&TH, U20) 21.93. r11 (0.8): 4 A Richards (WG&EL, M35) 22.74. r15 (3.4): 1 S Callister (Sale, M35) 23.63. 400: r1: 1 R Mitcham (Bir) 45.99; 2 T Evans (Newk) 46.71; 3 L Thompson (Shef/Dearn) 46.73; 4 T Somers (NEB) 47.59; 5 C Neal (Harrow) 48.03. r2: 1 E Agyare (E&H) 47.70; 2 J Campbell (WG&EL) 48.36. r3: 1 M Fagbenle (Harrow) 48.63; 2 M Buckner (Brack) 48.67. r4: 2 T Gaunce (Dac, U20) 49.42. r5: 2 L Emeagi (WG&EL, U17) 50.07; 3 A Richards (WG&EL, M35) 50.55; 4 G Stephens (Worth, M45) 51.26



Mixed events: 800: r1: 1 R Walcott-Nolan (Lut, W) 2:01.47



Women: 100: A1 (1.3): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.06; 2 A Sibbons (NEB) 11.33; 3 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) 11.49; 4 C Pemberton (Bir) 11.55; 5 F Agyapong (NEB) 11.61; 6 D Walker (Bir) 11.68; 7 G Akpe-Moses (Bir) 11.98. A2 (3.5): 1 S Eduan (Sale, U20) 11.47; 2 H Longden (Card) 11.49; 3 H Gode (Harrow) 11.54; 4 R Bennett (Sale) 11.62; 5 B Ironside (B’mth) 11.64; 6 T Thompson (E&H) 11.91; 7 G Datey (WG&EL, U20) 11.94. A3 (2.1): 1 J Eduwu (S Lon, U20) 11.64; 2 D Kuypers (B&B) 11.78; 3 S Grace (Norw) 11.83; 4 A Ellis (E&H) 11.87; 5 A Galpin (Guern) 11.87; 6 L Bradley (Norw, U17) 11.98. A4 (2.6): 1 S King (Herne H, U20) 11.89; 2 D Aderinto (Camb H) 11.90; 3 A Brown (S Lon, U20) 12.01; 4 M Wamba (VP&TH, U20) 12.06; 5 E Patrick (Norw, U20) 12.13. A5 (4.2): 1 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 11.73; 2 P Clayton (Notts, U20) 11.94; 3 K Mayindu (NEB) 11.97; 4 K Slater (Read, U20) 12.08. A6 (1.1): 1 D Lago (Mil K, U20) 11.94; 2 S Blackwood (C&C, U20) 11.97; 3 A Regis (E&H) 11.99; 4 S Thomas-Wright (Inv EK, U20) 12.25; 8 C Grant (Herne H, W35) 12.96. A7 (2.5): 1 A Njeri (Bir) 12.10; 2 H Foster (SB) 12.15. A8 (2.4): 1 E Edwards (Glouc, U20) 12.12. A11 (1.7): 4 A Cambridge (Glouc, U13) 13.15. B1 (1.9): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.03; 2 C Pemberton (Bir) 11.45; 3 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) 11.52; 4 H Longden (Card) 11.54; 5 F Agyapong (NEB) 11.54; 6 H Gode (Harrow) 11.62; 7 D Walker (Bir) 11.62; 8 B Ironside (B’mth) 11.73. B2 (2.5): 1 J Eduwu (S Lon, U20) 11.63; 2 D Kuypers (B&B) 11.71; 3 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 11.72; 4 S Grace (Norw) 11.83; 5 A Ellis (E&H) 11.92; 6 S King (Herne H, U20) 12.00. B3 (1.7): 1 D Lago (Mil K, U20) 11.85; 2 G Datey (WG&EL, U20) 11.86; 3 G Akpe-Moses (Bir) 11.88; 4 T Thompson (E&H) 11.91; 5 D Aderinto (Camb H) 11.91; 6 P Clayton (Notts, U20) 11.92; 7 S Blackwood (C&C, U20) 11.94. B4 (2.4): 1 A Regis (E&H) 11.84; 2 M Wamba (VP&TH, U20) 11.93; 3 E Edwards (Glouc, U20) 11.96; 4 E Patrick (Norw, U20) 12.14; 5 K Slater (Read, U20) 12.21; 6 A Brown (S Lon, U20) 12.24. B5 (1.1): 1 H Foster (SB) 12.00; 2 S Thomas-Wright (Inv EK, U20) 12.06. B6 (3.1): 3 N Johnson (WG&EL, U15) 12.41. B8 (2.3): 1 C Grant (Herne H, W35) 12.61. B9 (1.7): 2 A Cambridge (Glouc, U13) 13.10; 5 H Oteng (S’end, U13) 13.25. 200: r1 (3.3): 1 C Pemberton (Bir) 23.23; 2 S Eduan (Sale, U20) 23.38; 3 H Williams (Herts P) 23.54; 4 F Agyapong (NEB) 23.67. r2 (2.1): 1 A Sibbons (NEB) 23.50; 2 B Ironside (B’mth) 24.01; 3 H Longden (Card) 24.01; 4 A Galpin (Guern) 24.43; 5 G Datey (WG&EL, U20) 24.53; 6 D Walker (Bir) 24.73. r3 (0.7): 1 R Regis (BFTTA, U20) 23.59; 2 R Bennett (Sale) 23.75; 3 J Moss (Gate) 24.05; 4 K Mensah (Chelm, U20) 24.07; 5 A Regis (E&H) 24.32. r4 (1.3): 1 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 23.90; 2 D Kuypers (B&B) 24.27; 3 S Grace (Norw) 24.40; 4 H McLean (SB) 24.55. r5 (1.9): 1 Z Thompson (NEB) 24.32; 2 P Clayton (Notts, U20) 24.62; 3 E Patrick (Norw, U20) 25.04. r8 (3.7): 5 K Bryan (B&B, U13) 26.86. r9 (2.5): 3 A Cambridge (Glouc, U13) 27.50; 6 H Oteng (S’end, U13) 27.65. r11 (0.4): 1 C Murray (Croy, U13) 26.41. 400: r1: 1 H McLean (SB) 54.09; 2 E Okoro (Bir) 54.15; 3 H Brier (Swan) 54.18; 4 I Andrei (Harrow) 55.36; 6 E Bowart (Ton, U20) 57.57. r2: 5 N O’Regan (Lon Hth, W35) 62.91

TRAFFORD MEDAL MEETINGS, Stretford, May 29

U13 mixed events: 75: r7: 2 E Anwyl (Sale, U13W) 9.96; 3 J McMaster (Prest, U13W) 10.18; 5 L Melling (Leigh, U13W) 10.25. 150: r9: 2 J McMaster (Prest, U13W) 19.92. r10: 1 R Fagan (Wake, U13W) 20.11. HJ: A: 1 R Fagan (Wake, U13W) 1.41. JT: A: 3 K Badrock (Liv H, U13W) 27.44



U17: 300: r1: 1 D Wood (Bir, U15) 36.99; 2 O Leyland (B&R, U15) 37.45. r2: 1 M Mills (Stock H, U15W) 40.42; 2 R Phillips (Wirr, U15W) 42.46; 3 B Manson (W Ches, U15W) 42.71. r3: 1 J Jeffries (Stoke, U15W) 42.66



U15: 800: r6: 2 J Baranowski (B’burn, U13) 2:07.00; 7 L Roden (Roth, U15W) 2:12.41. 1500: r1: 1 F Jones (W&B) 4:19.44. r2: 1 G Igoe (Roth, U15W) 4:41.21. LJ: E: 1 O Schrimshaw (Dees, U15W) 5.34. DT: A: 1 B Pendlebury (Traff, U15W) 32.95



Mixed events: 100: r1 (1.2): 3 O Schrimshaw (Dees, U15W) 12.37; 4 M Jones (W Ches, U15W) 12.45. r7 (1.0): 4 T Powell (Manc H, W) 11.66; 6 A Browne (Donc, M40) 11.83. r8 (1.5): 3 S Walton (Horw, U20W) 11.71; 5 L Murphy (E Ches, U20W) 11.90; 7 A Babalola (WSEH, W) 12.03. 200: r8 (1.0): 3 A Browne (Donc, M40) 23.84. r9 (0.5): 3 A Babalola (WSEH, W) 24.56. 400: r2: 6 T McHugh (Sale, W) 55.85



U15 boys: 80H: r2 (1.9): 1 H Webb (SB) 11.73. HT: A: 1 A Dodds (Bolt) 38.14



U15 girls: 75H: r1: 1 O Crawford (Warr) 11.73. HT: A: 1 J Wilkins (Traff) 41.12; 2 M Casey (Liv PS) 39.81



U13: 70H: r1: 1 E Anwyl (Sale) 11.40; 2 L Melling (Leigh) 11.52; 3 A Broomes (Leigh) 11.72

