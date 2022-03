Results from all the British nations cross-country championships

SAUCONY ENGLISH NATIONAL CHAMPIONSHIPS, Parliament Hill, London, February 26

Men (12km):

1 M Mahamed (Soton) 40:52

2 E Cairess (Leeds C) 41:07

3 A Yee (Kent) 42:04

4 Z Mahamed (Soton) 42:21; 5 J Millar (B&W) 42:23; 6 N Martin (Sale) 42:24; 7 D Haworth (Mat) 42:26; 8 J Steward (Salf) 42:44; 9 A Heyes (Hallam) 42:48; 10 A Teuten (Soton) 42:52; 11 J Hudson (Keigh) 42:58; 12 A Abdulle (Ilf) 43:00; 13 B Bradley (AFD) 43:06; 14 J Gray (C&C) 43:08; 15 J Edgerton (C&C) 43:14; 16 E Shepherd (WG&EL) 43:18; 17 A Lepretre (High) 43:22; 18 D Nolan (Croy) 43:29; 19 B Alcock (Bed C) 43:35; 20 D Evans (SB) 43:38; 21 Z Seddon (Brack) 43:45; 22 A Watson (Notts) 43:47; 23 L Taylor (Leeds C) 43:52; 24 E Bovingdon (I&I) 43:58; 25 G Beardmore (Worc) 44:00; 26 S Moakes (SinA) 44:04; 27 D Musson (Notts) 44:05; 28 M Nicholls (Ton) 44:06; 29 H Leleu (Chich) 44:08; 30 S Eglen (AFD) 44:15; 31 D Haymes (Der) 44:17; 32 J Goodwin (Bed C) 44:19; 33 D Cliffe (HW) 44:26; 34 M Bartram (C&C) 44:28; 35 W Cork (B&H) 44:29; 36 T Tarragano (B&H) 44:29; 37 J Gilbert (Kent) 44:30; 38 E De Mello (R&N) 44:30; 39 J Massingham (Roth) 44:32; 40 D Deed (Bed C) 44:35; 41 H Lupton (Charn) 44:43; 42 J Teagle (C&C) 44:43; 43 J Woodcock-shaw (Leeds C) 44:47; 44 C Avery (Morp) 44:50; 45 L Gratton (Ruge) 44:51; 46 L Eini (AFD) 45:00; 47 T Keen (C&C) 45:02; 48 P Hart (Soton) 45:03; 49 J Douglas (Bord H) 45:04; 50 K Taylor (B&W) 45:09; 51 J Goodge (Ton) 45:10; 52 S Jamaal (Lon Hth) 45:12; 53 F O Brien (NEB) 45:13; 54 L Burthem (Liv H) 45:14; 55 G Rush (Leeds C) 45:14; 56 F Mcgrath (B&W) 45:14; 57 T Bishop (Der) 45:21; 58 F Slemeck (HW) 45:24; 59 B Robinson (B&W) 45:24; 60 M Campion (Notts) 45:27; 61 E Chuck (Dulw) 45:28; 62 M Cox (THH) 45:28; 63 J Ramm (Dulw) 45:29; 64 N Barry (Sale) 45:32; 65 F Hessian (Notts) 45:33; 66 J O’hara (Soton) 45:36; 67 M Hill (Leeds C) 45:38; 68 P Wicks (Belg) 45:40; 69 S Strange (Ton) 45:42; 70 K Walker (NE Project) 45:44; 71 M Stapley (Birt) 45:50; 72 O Bell (Ware J) 45:50; 73 O Jones (B&W) 45:51; 74 D James (Western Tempo) 45:52; 75 M Grieve (Leeds C) 45:53; 76 M Ellis (Ton) 45:53; 77 W Mackay (Bed C) 45:55; 78 A Tovey (Bir) 45:55; 79 P Roddy (THH) 45:56; 80 R James (Soton) 45:56; 81 S Costley (Soton) 45:57; 82 S Blake (AFD) 45:59; 83 A Bampton (High) 46:02; 84 P Chambers (High) 46:02; 85 S Flanagan (Leeds C) 46:02; 86 M Briggs (Morp) 46:03; 87 G Gathercole (AFD) 46:04; 88 C Kissane-wood (TVH) 46:05; 89 B Price (Western Tempo) 46:05; 90 J Tuttle (Mil K) 46:06; 91 M Cameron (TVH) 46:07; 92 B Fish (B’burn) 46:07; 93 J Willis (M&C) 46:09; 94 L Smith (Norw) 46:14; 95 N Armitage-hookes (Kent) 46:14; 96 H Holmes (Mat) 46:16; 97 J Mercer (Horw) 46:17; 98 J Bryant (Ton) 46:18; 99 R Bahelbi (High) 46:21; 100 D Kashi (Sale) 46:23; 101 D Ragan (BMH) 46:28; 102 C Law (Hallam) 46:29; 103 F Brodie (Morp) 46:29; 104 M Elkington (Hoad) 46:29; 105 C Haywood (High) 46:30; 106 L Cotter (Roth) 46:30; 107 R Mcdowell (HW) 46:31; 108 C Bowen-Jones (NEB) 46:33; 109 M Shantry (WSEH) 46:33; 110 E Buck (Newk) 46:33; 111 J Morrow (MKDP) 46:34; 112 P Robertson (Sale) 46:35; 113 T Menges (M&M) 46:37; 114 J Dale (VP&TH) 46:38; 115 T Aldred (Lon Hth) 46:39; 116 A Bailes (Birt) 46:40; 117 W Gardner (R&N) 46:43; 118 J Reed (C&C) 46:43; 119 M Innocenti (Tring) 46:47; 120 J Tuffin (Rush) 46:47; 121 A Penney (HW) 46:48; 122 G Mallett (HW) 46:48; 123 J Cornish (HW) 46:48; 124 M Seddon (Brack) 46:49; 125 R Poolman (High) 46:50; 126 C Darling (C&C) 46:50; 127 H Hart (Belg) 46:50; 128 J Fielding (ESM) 46:51; 129 J Ellis (TVH) 46:52; 130 D Bishop (Der) 46:53; 131 W Boutwood (Win) 46:53; 132 T Mahon (W&SV) 46:53; 133 O Heaslip (NEB) 46:53; 134 T Cornthwaite (Salf) 46:55; 135 E Knudsen (Avon VR) 46:56; 136 J Wignall (Sale) 46:57; 137 W Onek (Sale) 46:58; 138 C Thomas (TVH) 47:01; 139 S Jackson (Sun) 47:04; 140 A Watt (B&W) 47:06; 141 A Russell (Kend) 47:07; 142 J Martin (Oxf U) 47:09; 143 B Cole (Ton) 47:09; 144 J Reeder (Ips) 47:09; 145 S Rodda (Read) 47:10; 146 B Chown (26.2) 47:12; 147 C Payas (Ton) 47:12; 148 C Livesey (Salf) 47:12; 149 J Hancock (Croy) 47:12; 150 R Wright (Wyc P) 47:13; 151 D Owen (Western Tempo) 47:14; 152 A Greenleaf (Serp) 47:16; 153 J Bartlett (Hallam) 47:16; 154 T Orvain (B&W) 47:18; 155 K Barnes (Craw) 47:19; 156 J Birch (Hallam) 47:19; 157 J Taylor (Morp) 47:20; 158 M Gilbert (C&C) 47:21; 159 D Norman (Alt) 47:21; 160 W Levett (Tun W) 47:22; 161 D Green (NSP) 47:24; 162 C Allan (H&P) 47:25; 163 H Cayssials (TVH) 47:27; 164 S Hancox (Morp) 47:27; 165 A Bellew (Leeds C) 47:27; 166 C O’neill (Newb) 47:28; 167 C Vincent (Lon Hth) 47:31; 168 J Hall (Hallam) 47:31; 169 A Pilcher (Der) 47:32; 170 B Davis (Have) 47:32; 171 J Stockings (WG&EL) 47:33; 172 L Cossham (Hallam) 47:34; 173 B Lewis (Poole) 47:35; 174 K Reilly (Ton) 47:37; 175 L Fisher (Ton) 47:39; 176 R Wilson (High) 47:43; 177 S Byrne (Swin) 47:43; 178 A Yabsley (Bed C) 47:44; 179 T Payne (Notts) 47:46; 180 G Chalmers (Leeds C) 47:47; 181 M Williams (Tip) 47:49; 182 J Carr (THH) 47:50; 183 S Norris (S’end) 47:51; 184 C Dockerill (Kent) 47:54; 185 B Douglas (Leeds C) 47:56; 186 H Allan (New M) 47:56; 187 M Burrett (Leeds C) 47:56; 188 L Betts (B’burn) 47:58; 189 G Raven (Sale) 47:59; 190 O Newton (TVH) 48:03; 191 H Read (Abing) 48:04; 192 O Carrington (HW) 48:06; 193 A White (Sale) 48:06; 194 J Bibbings (HW) 48:07; 195 J Read (Tip) 48:09; 196 C Bell (Hallam) 48:09; 197 N Kevern (Brack) 48:10; 198 A Holford (WG&EL) 48:12; 199 A Dart (Brack) 48:13; 200 A Warburton (Herne H) 48:15; 201 R Boorman (HW) 48:15; 202 C Milnes (Hallam) 48:15; 203 S Ritte (ESM) 48:15; 204 J Poole (Serp) 48:16; 205 T Collins (M&M) 48:17; 206 A Fraquelli (Serp) 48:18; 207 S Renfer (High) 48:20; 208 C Mcgurk (Kent) 48:21; 209 N Ibata (Camb U HH) 48:21; 210 D Hudson (Hunts) 48:21; 211 M Fuller (Hallam) 48:22; 212 M Towler (Avon VR) 48:23; 213 M Costley (Soton) 48:24; 214 J Hotham (VP&TH) 48:24; 215 K Sunman (Holm) 48:25; 216 T Beedell (WG&EL) 48:25; 217 T Raynes (B’burn) 48:26; 218 T Humphries (Bord H) 48:26; 219 M Abshir (Leeds C) 48:26; 220 F Macdonald Oulds (Chorlton) 48:27; 221 G Browne (E Ches) 48:27; 222 T Stratton (York) 48:28; 223 N Leigh (Horw) 48:30; 224 S Cirillo (WSEH) 48:30; 225 R Wood (BMH) 48:30; 226 M Berrington (Oxf U) 48:30; 227 B Mccawley (C’ley) 48:31; 228 R Burney (Liv H) 48:32; 229 B Felton (Chelm) 48:33; 230 P Bouttier-butler (Leic C) 48:36; 231 D Bradley (Ton) 48:39; 232 C Culham (Brain) 48:39; 233 J Turner (B&H) 48:40; 234 K Morris (Lon Hth) 48:40; 235 J Middlemist (Col H) 48:41; 236 A Barrington (VP&TH) 48:42; 237 M Houston (Chich) 48:42; 238 D Dibaba (Kent) 48:43; 239 B Dewar (Herne H) 48:43; 240 B Goddard (Woking) 48:46; 241 M Speed (Lon C AC) 48:46; 242 C Halsey (B&H) 48:46; 243 J Dry (Kend) 48:48; 244 R Ollington (THH) 48:51; 245 C Loudon (Camb H) 48:54; 246 J Ross (High) 48:57; 247 M Sharp (HW) 48:58; 248 O Garrod (S Lon) 48:59; 249 G Hughes (Serp) 48:59; 250 N Faulkner (TVH) 49:00; 251 J Dicks (Arena) 49:00; 252 S Atkins (Have) 49:02; 253 S Todd (Norw) 49:02; 254 J Laing (Hill) 49:03; 255 D Sparshott (Norw) 49:03; 256 D Bradford (Soton) 49:04; 257 J Bartram (THH) 49:04; 258 A Bradford (Sale) 49:04; 259 B Rawlins (W’bury) 49:04; 260 H Murdoch (High) 49:04; 261 J Gregory (Read RR) 49:05; 262 K Kyereme (SB) 49:05; 263 J Lyne (S Lon) 49:06; 264 P Cardy (Ports) 49:06; 265 J Bowness (THH) 49:06; 266 L Harknett (Orion) 49:07; 267 C Emmerson (Bed C) 49:09; 268 S Tuttle (Mil K) 49:10; 269 M Poynting (Camb U HH) 49:11; 270 J Mcleod (Cov) 49:12; 271 A Johnstone (R&N) 49:15; 272 S Evans (Kent) 49:17; 273 J Wooldridge (Lon Hth) 49:17; 274 J Gentry (N Som) 49:18; 275 D Rich (Shef/Dearn) 49:21; 276 E Brown (Hallam) 49:22; 277 M Jiggins (S Lon) 49:23; 278 N Reed (Sun) 49:23; 279 J Hurrell (Lon Hth) 49:23; 280 D Pettitt (Kent) 49:23; 281 J Hoad (THH) 49:24; 282 J Droogmans (Newc S) 49:24; 283 B Anderson (Rane) 49:26; 284 H Donovan (WSEH) 49:27; 285 G Divall (VP&TH) 49:27; 286 C Reilly (Ilkley) 49:29; 287 S Peters (Phoe) 49:29; 288 C Marshall (Morp) 49:30; 289 E Mallett (HW) 49:30; 290 N Besson (Serp) 49:30; 291 J Neville (Belg) 49:31; 292 J Gutierrez (Mat) 49:31; 293 S Corbishley (Ross) 49:33; 294 J Sudmeier (Serp) 49:33; 295 K Sexton (Hallam) 49:33; 296 J Scott (Belg) 49:34; 297 E Meades-woolley (Fare) 49:35; 298 A Mccarron (QPH) 49:35; 299 B Mead (L Buzz) 49:35; 300 R Gillard (S’end) 49:35; 301 B Paviour (Herne H) 49:36; 302 A Hamblin (W’bury) 49:36; 303 P Hogben (Cant) 49:36; 304 J Yeates (Barn) 49:38; 305 A Dalton (Clee) 49:39; 306 M Waddington (Ware J) 49:40; 307 D James (Clee) 49:40; 308 A Lennan (Soton) 49:42; 309 D Kennedy (B&B) 49:42; 310 A Daniel (Bath) 49:43; 311 D Evans (DMV) 49:43; 312 F Melloni (Lon Hth) 49:44; 313 F Lassonde (VP&TH) 49:45; 314 C Mcnally (Belg) 49:48; 315 S Hudspith (Cov) 49:48; 316 J Hillier (Herne H) 49:49; 317 A Lamb (Belg) 49:50; 318 J Cunningham (Herne H) 49:51; 319 C Battersby (Hallam) 49:52; 320 J Creegan (HW) 49:57; 321 T Syckelmoore (BMH) 49:57; 322 K Quiney (Tip) 49:59; 323 M Williams (Notts) 50:00; 324 B Morton (Chich) 50:02; 325 A Briffett (Lewes) 50:03; 326 J Cleaver (Ross) 50:05; 327 J Macdonald (Camb H) 50:08; 328 P Tedd (THH) 50:10; 329 A Gibbins (B&B) 50:10; 330 M Battley (Cov) 50:11; 331 A Karangizi (Tip) 50:11; 332 J Barber (High) 50:13; 333 M Fallows (Western Tempo) 50:15; 334 J Nutt (Belg) 50:15; 335 S Duffy (Stoke) 50:16; 336 T Desborough (B&B) 50:16; 337 L Byrne (Swin) 50:18; 338 J Dunce (C&C) 50:19; 339 D Thomas (Swin) 50:21; 340 A Mccartney (N&P) 50:26; 341 G Jayasuriya (M&C) 50:27; 342 J Puxty (Ton) 50:28; 343 S Aspinwall (Sale) 50:30; 344 M Beckett (Salis) 50:30; 345 S Collum (Wat J) 50:32; 346 D Shepherd (High) 50:33; 347 W Parkin (B&W) 50:33; 348 S Winder (E&E) 50:34; 349 M Vardy (WSEH) 50:34; 350 D Campion (Lords) 50:35; 351 B Underwood (Poole) 50:36; 352 D Brown (L&M) 50:37; 353 E Brady (Herne H) 50:37; 354 A Ludewick (Herne H) 50:38; 355 M Wade (Tring) 50:40; 356 P Bains (B&W) 50:41; 357 S Wurr (THH) 50:42; 358 J Ocal (Norw) 50:42; 359 D Lewis (Hallam) 50:44; 360 J Twigg (L&M) 50:44; 361 G Cummings (Der) 50:44; 362 J Clark (HW) 50:46; 363 P Chritchlow (Beau L) 50:46; 364 A Jeffreys (Tun W) 50:46; 365 P Hackett (Tam) 50:47; 366 A Salmon (B&W) 50:48; 367 D Millns (Sheff RC) 50:49; 368 R Davidson (Norw) 50:50; 369 G Belfield (Win) 50:50; 370 L Sheward (Kenil) 50:50; 371 C Donnelly (Sale) 50:51; 372 B Smith (AFD) 50:51; 373 J Taylor-caldwell (ESM) 50:52; 374 E Spencer (Barn) 50:53; 375 C Hardman (Salf) 50:53; 376 D Lawrence (Harrow) 50:54; 377 W Hill (Hallam) 50:54; 378 M Appleton (B&R) 50:55; 379 T Mccusker (C&C) 50:57; 380 P Mackrell (Clay) 50:57; 381 D Reynolds (Wimb W) 50:57; 382 B Burton (Roth) 50:57; 383 A Stirk (Wharf) 50:58; 384 D Richardson (Aln) 51:00; 385 R Smith (Orion) 51:01; 386 J Muddeman (Notts) 51:02; 387 A Johnson (Roth) 51:03; 388 S Cordon (Dulw) 51:03; 389 R Dyjak (Tam) 51:06; 390 B Casserley (S Lon) 51:06; 391 J Ashley (B’ville) 51:06; 392 A Barnes (Lon Hth) 51:08; 393 A Mcmaster (THH) 51:10; 394 J Hnatushka (Cov) 51:11; 395 T Newell (Thurr) 51:11; 396 S Coombes (Herne H) 51:12; 397 N Janmohamed (G&G) 51:13; 398 D Howarth (VP&TH) 51:14; 399 M Edgar (Belg) 51:14; 400 L Hollom (THH) 51:15; 401 L Skidmore (Traff) 51:15; 402 D Watt (Stoke) 51:19; 403 P Hodges (Hallam) 51:19; 404 M Mccarthy (Belg) 51:20; 405 D Jones (Bath) 51:22; 406 L Reeves (Ton) 51:22; 407 K Hunt (Sale) 51:23; 408 M Cooper (Traff) 51:24; 409 D Chambefort (Cov) 51:24; 410 T Fletcher (Belg) 51:25; 411 H Kleiman (Lon Hth) 51:26; 412 T Dobra (Head) 51:26; 413 A Headley (Bed C) 51:26; 414 S Magrath (Low F) 51:28; 415 S Garrett (Manx) 51:28; 416 J Knight (Holl S) 51:28; 417 S Lewis (Lon Hth) 51:30; 418 J Pomfret (Sun) 51:31; 419 J Laybourn (High) 51:33; 420 J Stewart (Have) 51:35; 421 L Rowland (Lon C AC) 51:36; 422 W Bell (NEB) 51:36; 423 B Powell (WG&EL) 51:37; 424 C Greenwood (Kent) 51:37; 425 E Whiting (Norw) 51:38; 426 A Peat (Bir) 51:38; 427 S Sommerville (Yeov O) 51:39; 428 M Latham (AFD) 51:39; 429 B Reynolds (THH) 51:40; 430 H Torry (Serp) 51:40; 431 D Short (BMH) 51:41; 432 C Else (Avon VR) 51:43; 433 J Dunnett (FOT) 51:44; 434 M Pollard (Birmingham Running Athletics & Triathlon Club (BRA) 51:45; 435 G Pelosi (Barn) 51:47; 436 C Hepworth (ESM) 51:48; 437 L Taylor (S’end) 51:48; 438 A Lawrence (Morp) 51:49; 439 E Murphy (High) 51:49; 440 A Matheson (QPH) 51:49; 441 D Morgan (Kent) 51:50; 442 R Langley (Tring) 51:52; 443 J Molina Molina (BMH) 51:52; 444 J Johnson (High) 51:54; 445 A Hartley (Manc H) 51:55; 446 C Fraser (Kent) 51:55; 447 J Taylor (Ton) 51:55; 448 J Brotchie (Herne H) 51:57; 449 L Davis (Ling) 51:59; 450 A Perfect (Herne H) 52:01; 451 J Mollicone (Norw) 52:03; 452 A Horne (High) 52:04; 453 L Browne (E Ches) 52:05; 454 W Kirk (VP&TH) 52:05; 455 J Meiklejohn (THH) 52:05; 456 T Harris (Ampt) 52:06; 457 C Chessell (Swin) 52:07; 458 J Phillips (Dulw) 52:08; 459 J Whitebury (Harrow) 52:09; 460 A Mills (Belg) 52:10; 461 T Williams (Wirr) 52:11; 462 J Smith (Ton) 52:11; 463 A Grenfell (Ross) 52:12; 464 C Brown (Lon Hth) 52:15; 465 J Williams (Hallam) 52:15; 466 W Bowers (Tyne Br) 52:15; 467 J Bannister (HW) 52:16; 468 A De-camps (Glouc) 52:16; 469 M Sliwinski (Hale) 52:17; 470 R Evans (S Lon) 52:18; 471 R Vallance (TVH) 52:19; 472 J Gebbie (B’burn) 52:20; 473 S Pulley (Soton) 52:20; 474 L Ercolani (B&B) 52:21; 475 A Russell (Dulw) 52:21; 476 J Vis (Sale) 52:22; 477 B Pickford (Clap C) 52:22; 478 J Elliott (Herne H) 52:23; 479 A Yorwerth (St Alb S) 52:25; 480 G Hatton (GAC) 52:26; 481 P Symonds (Croy) 52:27; 482 R Keane (TVH) 52:28; 483 G Sampson (Roth) 52:29; 484 K O’Doherty (B’cay) 52:29; 485 J Fenwick (Herne H) 52:29; 486 T Oury (Aldr) 52:30; 487 J Bristow (Salf) 52:30; 488 E Forsythe (Mil K) 52:30; 489 A Davy (Leeds C) 52:35; 490 M Wainwright (Mat) 52:38; 491 A Humphrey (Burn J) 52:39; 492 I Abukar (Lon Hth) 52:41; 493 T Sawyer (Tring) 52:41; 494 W Beeston (Ton) 52:42; 495 M Walker (Macc) 52:43; 496 W Christofi (B&W) 52:43; 497 J Akers (Corby) 52:43; 498 B Hurley (Belg) 52:43; 499 M Latham (Salf) 52:44; 500 A Graves (T’tree) 52:45

U20 (10km):

1 W Barnicoat (AFD) 32:51

2 D Stone (SB) 33:02

3 M Stonier (Inv EK) 33:10

4 S Charlton (Walls) 33:13; 5 O Smart (TRP) 33:29; 6 J Dickinson (Leeds C) 33:41; 7 C Brisley (NEB) 34:00; 8 M Taylor (Ton) 34:06; 9 N Potter (Chich) 34:08; 10 L Small (Ashf) 34:10; 11 J Ponter (Taun) 34:11; 12 H Brodie (Bed C) 34:16; 13 E O’shea (Charn) 34:30; 14 J Small (Ashf) 34:36; 15 J Kingston (Ton) 34:38; 16 F Grant (C’field) 34:40; 17 M Howard (N Som) 34:40; 18 A Melloy (C&C) 34:45; 19 J Blacknell (AFD) 34:47; 20 J Pettersson (Ips) 34:53; 21 M Tkue (Notts) 34:55; 22 M Ramsden (B’burn) 34:55; 23 W Zerom (Ashf) 34:57; 24 S Hodgson (WSEH) 34:57; 25 F Jennings (Bide) 34:58; 26 J Rennie (Read) 35:12; 27 W Tighe (C’field) 35:21; 28 S Burkitt (Ips) 35:21; 29 E Corden (Stock H) 35:24; 30 T Heal (Taun) 35:28; 31 W Jerome (AFD) 35:29; 32 L Nuttall (Charn) 35:31; 33 Z Bridgeland (Chelm) 35:33; 34 E Spencer (C’field) 35:37; 35 T Spencer (C’field) 35:37; 36 A Parsons (Bath) 35:40; 37 S Gentry (N Som) 35:50; 38 B Sharrock (Hallam) 35:50; 39 E Ahmed (ESM) 36:01; 40 E Pettitt (Vale R) 36:03; 41 T Bentley (Tip) 36:05; 42 M Dubery (Ton) 36:06; 43 T Crockett (Wyc P) 36:06; 44 S Burnell (Dac) 36:09; 45 J Price (Norw) 36:10; 46 M Smith (WSEH) 36:10; 47 S Gilson (Roth) 36:13; 48 E Smith (Newc S) 36:17; 49 A Rushforth (AFD) 36:20; 50 S Hopkins (Salf) 36:23; 51 J Hobbs (Craw) 36:28; 52 O Weston (Inv EK) 36:29; 53 N Goddard (SB) 36:30; 54 J Jones (Warr) 36:32; 55 C Williams (Traff) 36:32; 56 B Prior (Thurr) 36:38; 57 M Benyan (C&C) 36:43; 58 T Chandler (WSEH) 36:44; 59 L Stubbs (SB) 36:46; 60 T Nisbet (T Synergy) 36:50; 61 T Wallis (B’cay) 36:50; 62 F Ward (R&N) 36:51; 63 D Smith (Bir) 36:52; 64 J Higgins (Bexley) 36:52; 65 C Kershaw (WSEH) 36:54; 66 J Oconnell (Harb) 36:55; 67 W Newcombe (C&C) 37:00; 68 G Hayward (W’bury) 37:02; 69 C Broadbent (Brack) 37:03; 70 A Mason (Hallam) 37:05; 71 S Stevens (Norw) 37:08; 72 M Dicks (Mil K) 37:09; 73 O O’connor (Lon Hth) 37:11; 74 J Dutton (Salf) 37:13; 75 L Stone (WSEH) 37:19; 76 J Carnelley (Bing) 37:22; 77 J Harrod (W’bury) 37:22; 78 I Maxwell (Kent) 37:23; 79 J Wardle (Rush) 37:26; 80 B Pearce (Ton) 37:29; 81 T James (Craw) 37:31; 82 T Adolphus (WG&EL) 37:31; 83 J Salt (Eden) 37:34; 84 B Gillham (Sutt) 37:40; 85 T Kimber (Craw) 37:41; 86 J Harrison (S Lon) 37:41; 87 M Duckworth (AFD) 37:44; 88 P Thomas (Norw) 37:46; 89 G Ogden (S Lon) 37:47; 90 J Orrell (Hunts) 37:49; 91 M Stapleton (S’end) 37:50; 92 B Mccartney (N&P) 37:52; 93 D Swain (Bir) 37:54; 94 C Foord (Charn) 37:55; 95 A Kilby (Walton) 37:56; 96 W Cheek (N Som) 37:57; 97 Z Houghton (Norw) 38:02; 98 J Brook (SMR) 38:02; 99 A Doyle (Vale R) 38:04; 100 J Crombie (Hast) 38:07

U17 (6km):

1 S Mills (Exe) 21:14

2 I Morris (C&C) 21:33

3 J Deacon (Chor ATC) 21:39

4 E Bird (Poole) 21:55; 5 S Robinson (W’bury) 21:57; 6 L Mccay (Liv H) 22:04; 7 B Brown (Soton) 22:06; 8 L Birdseye (WSEH) 22:08; 9 B Pye (H&P) 22:10; 10 J Dixon (Morp) 22:16; 11 J Knockton (Traff) 22:20; 12 H Gear (M&M) 22:21; 13 J Dargan (AFD) 22:35; 14 D Galloway (Tel) 22:36; 15 O Emment (WSEH) 22:37; 16 C Norman (S Lon) 22:38; 17 J Keir (Inv EK) 22:42; 18 A Adams (Strat) 22:45; 19 W Strickley (Wirr) 22:50; 20 E Savage (Sale) 22:55; 21 O Hitchcock (St Ed) 22:56; 22 W Nuttall (Chelm) 22:57; 23 E Patton (Hallam) 22:58; 24 N Campion (Bed C) 22:58; 25 J Taylor (S Lon) 22:59; 26 A Poulston (Wirr) 23:02; 27 J Wilson (Vale R) 23:04; 28 S Okrafo-smart (Absolute Tri) 23:07; 29 Q Miell-ingram (Rad) 23:08; 30 H Jonas (Norw) 23:08; 31 D Fisher (Taun) 23:08; 32 M Pickering (S Lon) 23:08; 33 D Holman (B’burn) 23:12; 34 M Ruby (Poole) 23:12; 35 E Coutts (Ton) 23:12; 36 C Wright (Lewes) 23:15; 37 J Macdonald (Ton) 23:17; 38 W Rabjohns (Poole) 23:20; 39 J Ormrod (Ross) 23:20; 40 S Marney (Brack) 23:26; 41 B White (BMH) 23:29; 42 T Jones (Wirr) 23:30; 43 H Hewitt (PNV) 23:33; 44 L Davis (Western Tempo) 23:34; 45 H Wilson (Win) 23:34; 46 F Mcgrath (WSEH) 23:38; 47 T Bongaerts (Norw) 23:43; 48 I Rothwell (C&C) 23:46; 49 F Hart (Swin) 23:47; 50 L Newton (Craw) 23:47; 51 L Carroll (Inv EK) 23:48; 52 O Horne (MedwayTri) 23:48; 53 A Jeddo (Ton) 23:51; 54 C Chilton (S Lon) 23:51; 55 I Bradley (B&W) 23:52; 56 P Welsh (Der) 23:52; 57 A Marshall (Wat) 23:53; 58 S Green (N’pton) 23:53; 59 T Slane (Black B) 23:55; 60 F Roden (Abbey R) 23:56; 61 K Nicholson (Mil K) 23:56; 62 J Perry (Chelm) 23:57; 63 T Carpenter (Linc W) 23:57; 64 J Mingoia (WSEH) 23:58; 65 B Bruce-gonzalez (AFD) 23:58; 66 E Supple (Bed C) 23:59; 67 J Prendergast (Ton) 24:00; 68 A Bishop (WSEH) 24:01; 69 G Keen (C&C) 24:04; 70 S Greenstein (SB) 24:06; 71 J Redmond (Liv H) 24:06; 72 B Draskoczy (Lon Hth) 24:08; 73 G Hopkins (Ton) 24:09; 74 C Foley (K&P) 24:09; 75 K Chilvers (PNV) 24:11; 76 E Savage (Sale) 24:12; 77 L Roncarati (SB) 24:12; 78 D Slaven (E&E) 24:12; 79 A Hughes (Sun) 24:12; 80 L Mccormack (Traff) 24:13; 81 I Arnott (Ton) 24:13; 82 J Winship (Brack) 24:14; 83 C Parker (Read) 24:16; 84 J Reeve (R&Z) 24:17; 85 M Fisher (Ips) 24:19; 86 A Finch (Chilt) 24:20; 87 H Yelling (B&H) 24:20; 88 J Bailey (High) 24:21; 89 A Pipe (C&C) 24:23; 90 D Van Aardt (W&SV) 24:23; 91 S Riley (Bas) 24:23; 92 L Buttrick (Rush) 24:26; 93 M Brown (B&B) 24:28; 94 F Colverson-martin (Bic) 24:28; 95 T Jackson (W’borne) 24:30; 96 B Taylor (Liv H) 24:30; 97 E Patel (RSC) 24:31; 98 W Campbell (Ports) 24:32; 99 H Crush (Ton) 24:34; 100 S Blake (SB) 24:35; 101 D Hadden (Ton) 24:37; 102 A Hammond (Avon VR) 24:37; 103 D Segger-staveley (Sett) 24:39; 104 S Christie (Gosf) 24:40; 105 O Craggs (Read) 24:41; 106 J Strickley (Wirr) 24:41; 107 F Cooper (W’bury) 24:42; 108 O Denson (Chilt) 24:43; 109 S Pendered (Lewes) 24:44; 110 W Parker (Traff) 24:44; 111 E Nation (Salf) 24:45; 112 J Fisher (SB) 24:47; 113 G O’connor (RSC) 24:47; 114 R Slater (Gosf) 24:47; 115 J Garner (G&G) 24:47; 116 L Parker (Roth) 24:48; 117 J Garratt (St Ed) 24:50; 118 J Catterall (Stock H) 24:52; 119 J Neen (Judd Sch) 24:56; 120 A Currie (Ton) 25:02; 121 R Fabian (WG&EL) 25:03; 122 D Evans (R&N) 25:03; 123 D Pauley (Hunts) 25:05; 124 O Kinirons (Belg) 25:06; 125 J Tilley (Morp) 25:07; 126 O Pitcher (Poole) 25:09; 127 E Cairns (Bed C) 25:09; 128 R Davies (Morp) 25:09; 129 J Teuten (Bung) 25:10; 130 G Shaw (B&B) 25:10; 131 J Dunn (W’borne) 25:11; 132 M Berry (St Ed) 25:12; 133 E Clowes (Newcastle (Staffs) Tri Club) 25:12; 134 C Puxty (HY Runners) 25:13; 135 A Ansell (Orion) 25:13; 136 G Thomas (WSEH) 25:14; 137 J Gilbert (Roth) 25:14; 138 T Spencer (WSEH) 25:14; 139 A Ganguli (Ton) 25:15; 140 J Sharpe (Judd Sch) 25:17; 141 M Russell (Salf) 25:17; 142 J Stephen (E’bne) 25:18; 143 K Tung (ESM) 25:20; 144 C Featherstone (M&M) 25:20; 145 G Couttie (H’gate) 25:22; 146 L Rogers (Kett) 25:22; 147 A Methven (Read) 25:23; 148 L Starr (R&N) 25:24; 149 J O”reilly (Vale R) 25:24; 150 D Stoneman (Bath) 25:26

U15 (4km):

1 R Price (Vale R) 14:15

2 A Collier (Chilt) 14:38

3 H Maxwell (Bath) 14:43

4 O Schofield (Sale) 14:50; 5 A Lennon (Sutt) 14:51; 6 G Stubbs (SB) 14:53; 7 O Wallek (Phoe) 14:53; 8 A Ballard (C&T) 14:57; 9 N Paterson (Folk) 14:57; 10 L Conway (C&C) 15:02; 11 J Grange (Ilf) 15:04; 12 F Meredith (Traff) 15:06; 13 A Burgess (Bir) 15:08; 14 A Dack (M&M) 15:13; 15 F Goodman (B&H) 15:14; 16 G Wilson (Clee) 15:14; 17 J Trangmar (St Ed) 15:16; 18 R Price (Win) 15:16; 19 O Head (Ton) 15:17; 20 H Fraser (Ton) 15:20; 21 S Stapley (Reig) 15:20; 22 T Chadwick (High) 15:24; 23 H Wyatt (Thurr) 15:28; 24 T Ash (PNV) 15:28; 25 J Clayton (B&H) 15:28; 26 B Andrews-callec (Jer) 15:28; 27 E Busfield (Der) 15:28; 28 Z Dunne (Norw) 15:29; 29 J Hunt (Holl S) 15:32; 30 O Kewley (Liv H) 15:32; 31 O Smith (AFD) 15:36; 32 W Atkins (Win) 15:40; 33 A Tilt (R&N) 15:43; 34 L Hatton (Wirr) 15:44; 35 J Mcallen (W’vney) 15:44; 36 J Maxwell (Bath) 15:44; 37 J Lewis (Win) 15:44; 38 O Ulfig (W&B) 15:44; 39 L Danby (Holl S) 15:47; 40 D Munn (Chilt) 15:47; 41 E Pinder (Chilt) 15:51; 42 D Wort (SSH) 15:51; 43 E Clement (Dacorum & Tring AC) 15:51; 44 B Street (HW) 15:51; 45 J Brooks (B&B) 15:52; 46 I Achchi (Wyc P) 15:52; 47 E Willis (Reig) 15:54; 48 A Varey (Bord H) 15:56; 49 J Heap (Wirr) 15:56; 50 K Burke (Croy) 15:56; 51 J Hunt (Holl S) 15:56; 52 W Mcnally (Lev V) 15:59; 53 J Machin (Norw) 16:03; 54 G Martin (Chelm) 16:04; 55 O Buck (Kent) 16:06; 56 A Simons (Salf) 16:06; 57 M Smith (C&C) 16:07; 58 O Buchan (Herne H) 16:07; 59 E Holden (Mans) 16:07; 60 D Millard (Taun) 16:07; 61 S Rolaston (Reig) 16:07; 62 V Bakrania (B&W) 16:07; 63 R Reed (Taun) 16:07; 64 M Webster (Liv H) 16:08; 65 H Richardson (B’mth) 16:08; 66 J Orchard (Dav) 16:08; 67 G Christmas (C&C) 16:10; 68 D Smith (B’burn) 16:11; 69 N Rushforth (AFD) 16:14; 70 L Dunham (Herts P) 16:16; 71 A Middleton (B&B) 16:18; 72 S Colley (Cookham) 16:18; 73 N Harding (WG&EL) 16:19; 74 A Hughes (Chilt) 16:19; 75 B Dewar (WSEH) 16:19; 76 F Shepherd (M&M) 16:22; 77 S Muldoon (St Alb S) 16:22; 78 D Jeddo (Ton) 16:23; 79 K Sriskandarajah (Herne H) 16:23; 80 O Kearney (Wirr) 16:25; 81 N Scott-donkin (Hunts) 16:25; 82 L Elred (Than) 16:26; 83 K Davies (Scunthorpe Harriers AC) 16:26; 84 F Bowling (PNV) 16:26; 85 B Carr (E&E) 16:26; 86 J Pearce (AFD) 16:26; 87 T Ronchetti (M&M) 16:27; 88 H Peacocke (Roch H) 16:29; 89 M Baxter (Chilt) 16:29; 90 I Jessop-tranter (Chilt) 16:30; 91 F Fujimori (Judd Sch) 16:30; 92 T Lucas (Tip) 16:30; 93 N Heal (Taun) 16:30; 94 T Taylor (WSEH) 16:30; 95 M Nicholls (St Alb S) 16:31; 96 A Pinder (Chilt) 16:31; 97 M Rose-brown (Norw) 16:33; 98 M Gillas (Read) 16:33; 99 J Pepin (Soton) 16:34; 100 G Hawkins (Dacorum & Tring AC) 16:34; 101 M Pearson (W’bury) 16:34; 102 M Hibbins (WSEH) 16:34; 103 O Hill (New F) 16:38; 104 S Tilley (Ips) 16:38; 105 R Wadey (N Som) 16:38; 106 E Manning (E&E) 16:38; 107 T Waterworth (Hunts) 16:38; 108 C Prendergast (Ton) 16:38; 109 E Taylor (C&C) 16:38; 110 O Newbery (New F) 16:39; 111 J Hayes (High) 16:39; 112 A Ballard (Craw) 16:40; 113 L Carrington (Traff) 16:40; 114 H Cornish (Poole) 16:40; 115 E Moynihan (Hast) 16:41; 116 R Reed (Phoe) 16:41; 117 H Cooksley (N Som) 16:41; 118 J Greenwood (Central P) 16:42; 119 D Neale (Avon VR) 16:43; 120 R Haigh (Sutt) 16:43; 121 M Wentzell (C&C) 16:46; 122 H Parker-mclain (C&N) 16:49; 123 F Hillier (B&B) 16:49; 124 M Bridger (Ton) 16:50; 125 R Curtis (B&H) 16:51; 126 M Noakes (Phoe) 16:51; 127 S Leaney (N Som) 16:51; 128 M Parsley (NNorfolk) 16:53; 129 J Watson (Traff) 16:54; 130 G Ellis (Roth) 16:55; 131 J Williams (W’borne) 16:55; 132 A Wilson (Herne H) 16:55; 133 E Hyselli (S Lon) 16:55; 134 G Jennings (C&C) 16:55; 135 F Lett (Strag) 16:56; 136 S Davis (Banb) 16:57; 137 O Willoughby (Kend) 16:58; 138 M Hazlehurst (Hoad) 16:58; 139 J Parker (Roth) 16:59; 140 D Lewis (Brack) 16:59; 141 O Emery (Orion) 17:00; 142 G Bishop (Ton) 17:00; 143 T Harmer (S Lon) 17:01; 144 J Titmas (Read) 17:02; 145 R Maisey (M&M) 17:03; 146 L Robson (N’pton) 17:03; 147 T Beghein (Ton) 17:04; 148 S Scrase-field (Camb H) 17:05; 149 M Downs (New M) 17:06; 150 F Kent (High) 17:07

U13 (3km):

1 J Meyburgh (WSEH) 11:06

2 T Thake (Hallam) 11:27

3 F Jones (W&B) 11:31

4 N Homer (RSC) 11:59; 5 E Grime (Salf) 12:03; 6 J Adkin (Charn) 12:06; 7 L Draper (Weald Tri) 12:08; 8 J Finch (N Som) 12:08; 9 M Solomon (Strag) 12:12; 10 T Loughlin (Bath) 12:13; 11 P Aron (Traff) 12:14; 12 J Scanes (B&B) 12:16; 13 T Mythen (SMR) 12:24; 14 F Rowe (Have) 12:24; 15 T Ford (Chilt) 12:25; 16 L Carlin (St Alb S) 12:26; 17 D Jelfs (SMR) 12:26; 18 D Orbell (AFD) 12:27; 19 S Aspey (B’burn) 12:27; 20 E Sone (S Lon) 12:28; 21 R Kelly (B&H) 12:32; 22 B Catchpole (Ton) 12:33; 23 O Davis (W&B) 12:34; 24 A Kelly (Chelm) 12:35; 25 C Wilson (Win) 12:36; 26 S Sanz-kozyra (Inv EK) 12:38; 27 J Petrie (Ton) 12:40; 28 A Pflug (High) 12:40; 29 G Gilbert (B&H) 12:40; 30 S Bennett (B&H) 12:41; 31 S Ball (W&B) 12:42; 32 E Lowe (Mans) 12:43; 33 J Royle (Sale) 12:43; 34 A Downing (W’bury) 12:43; 35 F Winship (Norw) 12:44; 36 B Keeley (Traff) 12:44; 37 J Holdsworth (Chilt) 12:46; 38 T Whorton (HW) 12:48; 39 A Fraser (Sale) 12:48; 40 M Mainwaring (Chich) 12:49; 41 T Ye (Traff) 12:49; 42 K Szentes (Lon Hth) 12:49; 43 P John (SB) 12:50; 44 S Collins (Notts) 12:50; 45 H Oshea (E&E) 12:50; 46 R Kapri (AFD) 12:50; 47 E Phillips (SB) 12:51; 48 S Blackwell (St Ed) 12:51; 49 M Taylor (Liv H) 12:53; 50 W Reddish (Notts) 12:54; 51 L Obrien (Sale) 12:54; 52 H Allen (HW) 12:55; 53 S Dyson (HW) 12:56; 54 L Darlington (N Som) 12:56; 55 F Dobson Emmas (Traff) 12:57; 56 L Harris (Bic) 12:59; 57 A Phillips (SB) 12:59; 58 S Noott (Win) 13:00; 59 J Parrott (Chelm) 13:01; 60 H Potton (S’end) 13:01; 61 T Holland (E&E) 13:02; 62 C Holmes (Herne H) 13:04; 63 T Richards (Hunts) 13:05; 64 E Brien (Chelm) 13:06; 65 O Villis (C&C) 13:06; 66 F Ashby (N Som) 13:07; 67 J Bennett (N Som) 13:07; 68 E Lewis (Traff) 13:09; 69 J Hill (B&B) 13:09; 70 J Thake (Hallam) 13:12; 71 J Hatton (Wirr) 13:12; 72 S Wilkes (Chich) 13:13; 73 S Phillips (Reig) 13:14; 74 O Albone (Hunts) 13:14; 75 D Francis (Dartf) 13:15; 76 O Andrews (Dartf) 13:15; 77 A Clarke (W&SV) 13:16; 78 J Smith (Mil K) 13:16; 79 H Scott (Bed C) 13:18; 80 J Eida (Chelm) 13:18; 81 H Butcher (B’mth) 13:18; 82 J Mclennan (Herne H) 13:18; 83 O Davenport (Warr) 13:18; 84 H Stockill (WG&EL) 13:18; 85 L Shattock (AFD) 13:18; 86 W Howes (Cookham) 13:19; 87 E Bertheussen (E&E) 13:19; 88 W Hapgood (Cookham) 13:19; 89 J Dickinson (Macc) 13:19; 90 J Wellings (Camb H) 13:20; 91 J Linstead (Norw) 13:20; 92 J Twining (N’pton) 13:21; 93 I Raddan (Bed C) 13:22; 94 J Morris (SB) 13:23; 95 J Shaw (B&B) 13:23; 96 A Morrell (S Lon) 13:24; 97 R Davies (Scunthorpe Harriers AC) 13:25; 98 R Willis (Lon Hth) 13:25; 99 M O’connor (Lewes) 13:25; 100 A Hart (C&T) 13:25; 101 A Roberts (B&H) 13:26; 102 J Farley (WSEH) 13:26; 103 N Tyers (Read) 13:26; 104 J Hirst (St Alb S) 13:28; 105 D Arnold (WG&EL) 13:29; 106 D Mills (Lon Hth) 13:29; 107 C Rigby (Liv H) 13:29; 108 Z Elliott (HW) 13:30; 109 M Ladure (Herne H) 13:31; 110 J Gabriel (Salis) 13:31; 111 O Stenhouse (Charn) 13:32; 112 O Goodman (B&H) 13:32; 113 J Browne (Norw) 13:34; 114 A Whitelock (B&B) 13:35; 115 A Iyengar (Camb H) 13:37; 116 O Foden (Win) 13:37; 117 J Tipping (Rad) 13:37; 118 W Weyham (S Lon) 13:37; 119 G Hilliar (WSEH) 13:38; 120 A Bryan (Herne H) 13:38; 121 J Denslow (Craw) 13:39; 122 S Ng (WG&EL) 13:39; 123 C Ganson (Ton) 13:40; 124 F Sharpe (W&SV) 13:40; 125 L Chaffey (BMH) 13:40; 126 P Bansaghi (St Alb S) 13:41; 127 N Swainson (Ton) 13:41; 128 E Favell (S Lon) 13:41; 129 J Bowyer (Woking) 13:42; 130 M Uttley (W Suff) 13:42; 131 J Tancrel (Kend) 13:42; 132 S Keighley (Hal) 13:43; 133 R Steel (Darl) 13:44; 134 W Martin (Hallam) 13:45; 135 J Duthie-brown (Walls) 13:46; 136 W Griffiths (Corby) 13:46; 137 C Quantrill (Chilt) 13:47; 138 A White (Traff) 13:47; 139 W Wort (SSH) 13:47; 140 M Kuall (Than) 13:47; 141 O Darcy (MedwayTri) 13:47; 142 T Newson (WG&EL) 13:48; 143 J Tyrrell (W&SV) 13:50; 144 C Perry (Lewes) 13:50; 145 L Jopling (S’end) 13:51; 146 R Buchallet (C&C) 13:52; 147 E Jennings (C&C) 13:52; 148 H Hooker (Kett) 13:53; 149 A Davies (Scunthorpe Harriers AC) 13:53; 150 C Richards (Herne H) 13:54

Women (8km):

1 J Gibbon (Read) 29:00

2 E Bolton (RVH) 29:08

3 B Owen (Leeds C) 29:23

4 G Taylor-Brown (Sale) 29:43; 5 N Brown (AFD) 30:06; 6 K Walker (Read) 30:08; 7 S Tarver (Wirr) 30:09; 8 J Walsh (Leeds C) 30:09; 9 B Hawling (Lon Hth) 30:09; 10 P Stone (M’bro) 30:23; 11 N Scott (AFD) 30:28; 12 J Emmerson (Cov) 30:32; 13 S Astin (Belg) 30:45; 14 L Small (AFD) 30:48; 15 A Kenchington (Birmingham Running Athletics & Triathlon Club (BRA) 30:50; 16 N Bridson-hubbard (B&B) 30:56; 17 H Dixon (Camb H) 30:58; 18 S Rainsley (Cov) 31:02; 19 L Reid (Ton) 31:05; 20 G Malir (Leeds C) 31:13; 21 A Pettitt (Vale R) 31:13; 22 R Hughes (Leeds C) 31:15; 23 H Viner (High) 31:16; 24 J Potter (Charn) 31:17; 25 N Taschimowitz (SB) 31:30; 26 K Estlea (BMH) 31:33; 27 M Beckett (Norw) 31:44; 28 S Monk (G&G) 31:46; 29 I Lake (Norw) 31:49; 30 B Murray (THH) 31:53; 31 L Hall (AFD) 31:59; 32 L Partridge (Bir) 32:02; 33 C Baxter (G&G) 32:04; 34 L Hawkins (Soton) 32:06; 35 E Carey (Brack) 32:09; 36 A Howarth (Vale R) 32:11; 37 M Browne (Birmingham Running Athletics & Triathlon Club (BRA) 32:17; 38 E Ruane (Norw) 32:18; 39 L Major (Ton) 32:19; 40 A Clement (B&B) 32:23; 41 E Beach (Hast) 32:28; 42 B Garland (Chich) 32:28; 43 F Scrafton (W’bury) 32:29; 44 V Hopkins (Ton) 32:32; 45 C Creak (B&W) 32:32; 46 B Wallace (Lon Hth) 32:34; 47 C Chalwin (BMH) 32:35; 48 J Jagger (Holm) 32:40; 49 N Kingston (Sheff U) 32:42; 50 C Slack (Hallam) 32:47; 51 K Brown (AFD) 32:48; 52 N Lenane (E&E) 32:49; 53 A Morton (Horsh BS) 32:51; 54 R Brown (Belg) 32:58; 55 R Bunting (Lon Hth) 33:00; 56 E Byram (Holm) 33:03; 57 J Hinton (Lon Hth) 33:06; 58 H Seager (Charn) 33:07; 59 V Hiscock (Ben) 33:12; 60 E Divetain (Lon Hth) 33:13; 61 T Bage (Phoe) 33:14; 62 K Moulds (Vale R) 33:15; 63 M Marchant (Camb H) 33:20; 64 K Rowland (Kent) 33:24; 65 H Wingfield (Hallam) 33:28; 66 N Griffiths (Soton) 33:30; 67 O Papaioannou (Belg) 33:37; 68 A Wright (Sale) 33:39; 69 G Richardson (Belg) 33:40; 70 S Hanley (Kent) 33:41; 71 R Gallop (Newk) 33:42; 72 E Pannone (Hallam) 33:43; 73 L Thompson (Ton) 33:45; 74 A Bettez (Oxf U) 33:48; 75 A Arnold (Lon Hth) 33:48; 76 N Burns (Linc W) 33:54; 77 K Entwistle (B&W) 33:54; 78 E Leason (Runn) 33:58; 79 P Rutherfoord (FOT) 34:04; 80 M Taylor (Roth) 34:06; 81 A Sneddon (J&H) 34:07; 82 L Gent (AFD) 34:09; 83 E Dudgeon (TVH) 34:09; 84 C Brock (Steel) 34:13; 85 H Greenwood (THH) 34:15; 86 J Downs (Sale) 34:16; 87 S Winstone (Soton) 34:16; 88 O Desborough (Lon Hth) 34:20; 89 C O’donoghue (B&W) 34:24; 90 N Sheel (Serp) 34:25; 91 S Carter (THH) 34:28; 92 E Smith (Barr R) 34:29; 93 E Hards (Belg) 34:30; 94 S Caskey (PNV) 34:31; 95 N Squires (Hallam) 34:32; 96 L Bromilow (Mil K) 34:35; 97 R Frake (Oxf C) 34:35; 98 R Sykes (Holm) 34:35; 99 L Atkinson (Camb H) 34:37; 100 H Pollak (B&W) 34:40; 101 E Jeanes (Trent P) 34:40; 102 H Woolley (Ton) 34:41; 103 A Montgomery (Wyc P) 34:42; 104 E Negus (Nun) 34:42; 105 A Wood (Ton) 34:43; 106 C Lathwell (Stop) 34:44; 107 J Rawes (Knaves) 34:44; 108 N Lodge (Herne H) 34:45; 109 A Williams (Tip) 34:46; 110 E Stevens (AFD) 34:49; 111 E Rowley (Newq RR) 34:51; 112 C Hammett (THH) 34:52; 113 K Balme (Herne H) 34:53; 114 K Titlow (W Ches) 34:55; 115 C Finlay (PNV) 34:58; 116 N Elliott (Notts) 34:59; 117 C Peers (B’mth) 34:59; 118 C Cano (Trent P) 35:00; 119 L Sterritt (TVH) 35:00; 120 E Curran (Shef/Dearn) 35:01; 121 S Whatmough (Rane) 35:02; 122 C Baker (TVH) 35:03; 123 S Amend (Belg) 35:04; 124 T Freeman (B&R) 35:05; 125 V Cronin (Traff) 35:06; 126 F Whyte (Belg) 35:07; 127 L Adamson (Belg) 35:07; 128 J Smith (Bed C) 35:11; 129 F Johnson (Birmingham Running Athletics & Triathlon Club (BRA) 35:13; 130 A Leach (B&B) 35:16; 131 I Elliott (Liv H) 35:16; 132 G Leyland (Herne H) 35:17; 133 S Biggs (Strag) 35:18; 134 L Elliott (Win) 35:19; 135 G Bailey (Have) 35:19; 136 K Hopkins (Woking) 35:20; 137 C Elms (Dulw) 35:20; 138 J Morgan (Liv H) 35:21; 139 T Woods (Oxf U) 35:22; 140 K Simpson (Gate) 35:23; 141 R Twardochleb (Newc S) 35:24; 142 K Hodgson (Nun) 35:25; 143 N Aylwin (B&W) 35:27; 144 N Beadle (Belg) 35:27; 145 J Berg (Kent) 35:27; 146 K Thornton (High) 35:28; 147 K Rodda (Read) 35:28; 148 A Vermeulen (Belg) 35:31; 149 A Parker (Kent) 35:33; 150 E Taylor (Charn) 35:33; 151 R Douglas (Bord H) 35:34; 152 C Coulon (B&B) 35:34; 153 E Gard (B&W) 35:36; 154 E Mcleod (Sheff RC) 35:38; 155 L Walland (Fulham) 35:39; 156 J Backley (Camb H) 35:40; 157 E Pitcher (B’ville) 35:42; 158 E Bull (Reig) 35:45; 159 C Jacobs-conradie (SB) 35:53; 160 J Edmunds (Royst) 35:53; 161 A Starling (Cov) 35:53; 162 J Fox (Sun) 35:55; 163 L Glasson (Head) 36:00; 164 T Lea (R&N) 36:03; 165 E George (Eton M) 36:04; 166 B Murphy (Clap C) 36:06; 167 V Crawford (Serp) 36:07; 168 I Rayner (WSEH) 36:08; 169 J Gandee (Win) 36:09; 170 B Dow (C&C) 36:11; 171 L James (Wells) 36:13; 172 D Thomas (Trent) 36:15; 173 H Wells (Hill) 36:15; 174 K Simister (Ports) 36:16; 175 A Gandee (Rush) 36:17; 176 L Dickinson (Manx) 36:18; 177 H Morris (DMV) 36:18; 178 A Beaman (Salf) 36:22; 179 A Roose (Newq RR) 36:23; 180 C Kennedy (Lon Hth) 36:24; 181 M Armstrong-plieth (Croy) 36:25; 182 S Dewhirst (Belg) 36:25; 183 K Alpe (Trent P) 36:26; 184 H Newman (Avon VR) 36:26; 185 C Mckeown (Bord H) 36:27; 186 P Pitcairn-knowles (Ton) 36:28; 187 R Broome (Chelm) 36:29; 188 J Roberts (Wyc P) 36:31; 189 E Swire (Win) 36:32; 190 E Young (High) 36:33; 191 A Oliver (Liv H) 36:34; 192 E Dimmer (SB) 36:36; 193 L Short (Soton) 36:37; 194 S Humphries (Ton) 36:38; 195 E Jolley (Ports) 36:38; 196 M Edwards (Wilmslow Striders) 36:40; 197 H Green (Read RR) 36:40; 198 C Day (Rane) 36:41; 199 B Tabor (W&B) 36:41; 200 A Seager (Charn) 36:41; 201 S Sinclair (Lon Hth) 36:42; 202 J Williams (S’end) 36:43; 203 C Altmann (THH) 36:45; 204 R Vallance (TVH) 36:46; 205 K Stevenson (Tyne Br) 36:47; 206 K Sanders (Camb H) 36:47; 207 M Hunt (Serp) 36:49; 208 J Burdulis (Oxf U) 36:50; 209 M Corden-lloyd (Belg) 36:52; 210 B Walker (Tip) 36:53; 211 S Roberts (Windrush TC) 36:53; 212 L Nichols (Bed C) 36:59; 213 C Bird (Ton) 37:00; 214 I Klavina (Hunts) 37:01; 215 E Hale (M&M) 37:03; 216 R Hurford (Clap C) 37:04; 217 H Farrow (Fulham) 37:04; 218 T Murphy (Kent) 37:05; 219 C Pettitt (Vale R) 37:05; 220 A Greenwood (Trent P) 37:06; 221 H Rountree (Wimb W) 37:06; 222 S Mckeeman (Fulham) 37:07; 223 L Tothill (B&W) 37:07; 224 C Johnston (M’stone) 37:09; 225 A Ralph (Ton) 37:09; 226 M Vernon (Stoke) 37:09; 227 G Weston (Lon Hth) 37:11; 228 S Vallis (AFD) 37:13; 229 C Allen (Hallam) 37:14; 230 R Schulleri (Dulw) 37:14; 231 K Haniver (Stubb G) 37:18; 232 H Paterson (DMV) 37:19; 233 H Burkhardt (St Alb S) 37:21; 234 J Sharples (L Buzz) 37:21; 235 R Matson (Have) 37:25; 236 J Rockliffe (Avon VR) 37:25; 237 H Rayden (St Alb S) 37:25; 238 K Fry (Southampton University Athletics & Cross Country C) 37:28; 239 J Dickens (Trent) 37:28; 240 A Germana (S Lon) 37:30; 241 C Beckett (THH) 37:33; 242 C Gill (Tun W) 37:34; 243 A Stubbs (W’borne) 37:35; 244 H Lamkin (S’end) 37:36; 245 K Tostee (Knaves) 37:36; 246 G Ranford (Newc S) 37:38; 247 R Rose (Sheff RC) 37:40; 248 N Haarer (Rane) 37:41; 249 A Fenwick (Ips) 37:41; 250 E Hollis (Chilt) 37:41; 251 N Payne (ESM) 37:41; 252 L Bradshaw (CLC) 37:43; 253 E Bexson (Strat) 37:45; 254 S Jeffery (S’end) 37:45; 255 H Wood (Read) 37:45; 256 J Finill (Harrow) 37:46; 257 E Fowler (Nun) 37:56; 258 C Bradbury (Beeston) 37:57; 259 B Bishop (Glouc) 37:57; 260 K Hedgethorne (THH) 37:59; 261 L Woolcock (Lon Hth) 38:00; 262 E Carter (Win) 38:00; 263 K Green (Win) 38:03; 264 P Aukett (Soton) 38:04; 265 Z Hewitson (Royst) 38:04; 266 L Briggs (VP&TH) 38:04; 267 H Turner (Harp A) 38:07; 268 E Johnson (Leigh S) 38:11; 269 R Walker (Oxf U) 38:12; 270 S Brownlee (Morn) 38:14; 271 A Trauttmansdorff (VP&TH) 38:15; 272 A Crockford (Ton) 38:16; 273 V Merrick (Leeds C) 38:17; 274 B Rendall (Poole) 38:18; 275 C Fisher (VP&TH) 38:20; 276 R Brown (Chorlton) 38:21; 277 S Parkinson (Win) 38:22; 278 R Berger-north (Brack) 38:24; 279 P Oliver (Cov) 38:25; 280 L Hancock (Clap C) 38:26; 281 A Chinoy (Sale) 38:27; 282 S Bint (VP&TH) 38:27; 283 R Keddie (K&P) 38:28; 284 A Pryce (York) 38:29; 285 J Featherstone (T’ley) 38:29; 286 M Gildea (AFD) 38:30; 287 J Nandi (Herne H) 38:31; 288 F De Mauny (Herne H) 38:31; 289 K Copeland (Farn) 38:33; 290 N Goodwin (Folk) 38:35; 291 R Kitchen (Ilkley) 38:35; 292 J Hinds (Ilf) 38:36; 293 H Cooper (Clap C) 38:38; 294 S Morris (W’ley) 38:40; 295 E Dixon (Newq RR) 38:41; 296 L Mills (Woking) 38:42; 297 E Montiel (Ports) 38:43; 298 H Araniello (Phoe) 38:46; 299 E Bradley (Camb U HH) 38:46; 300 S Claridge (S’oaks) 38:49; 301 H Plunkett-cole (B&W) 38:51; 302 S Tucker (GAC) 38:52; 303 F Stocco (Clap C) 38:53; 304 K Murphy (Barn) 38:53; 305 H Lowndes (VP&TH) 38:53; 306 E Crownshaw (Hallam) 38:54; 307 E Baynes (N Der) 38:54; 308 N Mcdougall (Herne H) 38:55; 309 J Rashleigh (Horw) 38:56; 310 C Robinson (W’ley) 39:00; 311 L Bestow (S’oaks) 39:02; 312 A Johnson (Central P) 39:04; 313 F Sille (M’head) 39:04; 314 H Elliott (Charn) 39:05; 315 C Maley (NSP) 39:05; 316 L Hunt (Lon Hth) 39:05; 317 E Thomas (Read) 39:06; 318 L Riddle (Mat) 39:07; 319 F Crozier (Cleve) 39:09; 320 L Marshall (Croy) 39:09; 321 A Johnson (Tyne Br) 39:11; 322 A Critchlow (W4H) 39:11; 323 U Hankinson (FOT) 39:11; 324 E Daglish (H&P) 39:12; 325 I Jones (Harrow) 39:13; 326 F Hollingsworth (Hill) 39:13; 327 E Kerr (High) 39:13; 328 J Pickering (Lon Hth) 39:14; 329 S Carroll (Salf) 39:14; 330 V Cartwright (GoodGym) 39:15; 331 C Capper (Newc S) 39:15; 332 S Hughes (Fulham) 39:17; 333 A Brough-nuesink (Sutt R) 39:18; 334 E Rocheteau (Camb U HH) 39:19; 335 J Levett (Hast) 39:22; 336 L Jacklin (Sinf) 39:24; 337 L Beaumont (Chorlton) 39:24; 338 L Daniells (Read) 39:28; 339 K Bryant (G&G) 39:28; 340 N Mellor (L Buzz) 39:29; 341 S Marshall (E&E) 39:29; 342 F Chick (W’bury) 39:30; 343 L Burch (Vale R) 39:31; 344 B Holmes (Burn J) 39:32; 345 L Blythe (Read) 39:32; 346 S Giering (Lords) 39:33; 347 K March (Barn) 39:34; 348 K Dixon (St Alb S) 39:35; 349 H Bonaer (Tott) 39:35; 350 L Al-ani (B’ville) 39:36; 351 J Lowe (Camb H) 39:36; 352 S Russell (High) 39:37; 353 K Harris (QPH) 39:38; 354 K Royals (Chilt) 39:38; 355 R Ferguson (Windrush TC) 39:39; 356 G Thorborn (QPH) 39:43; 357 E Woodworth (W’bury) 39:45; 358 L Johnson (E&E) 39:46; 359 C Davies (Have) 39:48; 360 J Westbrook (Morn) 39:50; 361 A Glynn (Bath) 39:53; 362 D Van Rensburg (Bir) 39:53; 363 R Shaw (Head) 39:54; 364 N Thompson (WSEH) 39:54; 365 H Stewart (Tyne Br) 39:55; 366 N Newton (B&R) 39:55; 367 J Brown (Skegness & District) 39:56; 368 E Mcnally (Lev V) 39:58; 369 V Buck (Kent) 39:58; 370 E Ibell (Dulw) 39:59; 371 T Jansson (York) 40:00; 372 S Cronin (Ton) 40:00; 373 J Denman (Ilk) 40:01; 374 J Moore (Croy) 40:04; 375 M Denman (Ilk) 40:06; 376 H Watson (Stubb G) 40:08; 377 A Steele (Clap C) 40:08; 378 K Smith (Dulw) 40:14; 379 L Sartain (Avon VR) 40:15; 380 M Drignon (Dur) 40:17; 381 V Presland (Gt B) 40:18; 382 E Brookes (Central P) 40:20; 383 A Corby (Croy) 40:20; 384 L Cann (S’end) 40:21; 385 S Dixon (Camb H) 40:23; 386 M Tudor (M’head) 40:24; 387 A Cobo (Abbey R) 40:24; 388 C Carnegie (Morn) 40:24; 389 L Jones (St Alb S) 40:25; 390 A Norris (Dulw) 40:25; 391 V Filsell (THH) 40:25; 392 J Burkett (Serp) 40:26; 393 J Storey (High) 40:28; 394 R De Belligny (T’tree) 40:29; 395 E Cupitt (Holme P) 40:29; 396 R Hughes (Clap C) 40:29; 397 A Rogers (W’bury) 40:31; 398 N Baker (St Alb S) 40:33; 399 K Lakeland (Prest) 40:34; 400 B Maher (Wimb W) 40:37

U20 (6km):

1 A Millard (Inv EK) 24:23

2 E Weir (HW) 25:00

3 M Harris (Bas) 25:06

4 A Garner (AFD) 25:14; 5 C Alexander (Ton) 25:21; 6 R Hamilton-James (W’bury) 25:38; 7 I Patel (SB) 25:41; 8 D Corradi (Sutt) 25:48; 9 M Jordan-lee (S’mkt) 25:59; 10 M Gadsby (Norw) 26:12; 11 P Carcas (Salf) 26:14; 12 A Brooke (Wake) 26:16; 13 P Roessler (AFD) 26:17; 14 T Wilson (Bed C) 26:19; 15 P Craig-mcfeely (Herne H) 26:28; 16 A Woolaston (And) 26:40; 17 A Jones (Wharf) 26:44; 18 S Mason (Salf) 26:45; 19 J Trott (R’well) 26:46; 20 I King (Mil K) 26:48; 21 K Sheppard (Chelt) 26:56; 22 K Rennocks (Roth) 26:59; 23 A Kelly (W Horse) 27:01; 24 M Calton-seal (York) 27:14; 25 H Metherall (Hallam) 27:23; 26 F Bennett (Cov) 27:27; 27 L Neate (Win) 27:27; 28 J Young (WSEH) 27:28; 29 A Fery (HW) 27:28; 30 R Woodhams (Kend) 27:28; 31 M Whitman (Belg) 27:33; 32 A Killick (L Buzz) 27:34; 33 N Donnelly (Liv H) 27:43; 34 M Johnson (W’borne) 27:44; 35 G Campbell (Strat) 27:48; 36 F Kimber (Poole) 27:51; 37 A Mason (Bord H) 27:53; 38 F Corrick (Liv H) 27:55; 39 K Stern (St Alb S) 27:56; 40 E Patton (Shef/Dearn) 27:57; 41 E Donald (High) 28:01; 42 I Amos (Ton) 28:03; 43 N Toft (B&B) 28:05; 44 C Leather (Liv PS) 28:05; 45 D Eves (Bas) 28:07; 46 E Chong (CleS) 28:15; 47 F Spruit (Bath) 28:18; 48 R Horton (AFD) 28:23; 49 R Paton (W’bury) 28:23; 50 S Preston (Ton) 28:24; 51 Z White (B&B) 28:26; 52 K Miller (Liv H) 28:28; 53 S Peach (Norw) 28:31; 54 L Bednall (Bux) 28:34; 55 A Barnes (B&B) 28:35; 56 E Warren (Read) 28:39; 57 L Mcloughlin (Charn) 28:39; 58 L Procter (Inv EK) 28:43; 59 C Olford (Southampton University Athletics & Cross Country C) 28:45; 60 L Trask (Hallam) 28:47; 61 F Haines (C&C) 28:49; 62 A Bridger-morales (N Som) 28:50; 63 A Hill (SB) 28:51; 64 M Jordan-lee (S’mkt) 28:53; 65 S Blockley (Thurr) 28:54; 66 M Peel (PNV) 28:55; 67 S Brooke (Wake) 29:00; 68 T Spinney (W’bury) 29:02; 69 S Clark (C&C) 29:03; 70 C Broadhurst (K&S) 29:05; 71 E Jones (Wharf) 29:08; 72 N Thompson (HW) 29:08; 73 B Wallis (Harb) 29:10; 74 A Bratt (Salf) 29:13; 75 E Richards (Saff) 29:28; 76 R Duckworth (Belp) 29:29; 77 A Brooks (Sale) 29:30; 78 K Parker (Charn) 29:33; 79 M Parry (High) 29:35; 80 K Goodge (Ton) 29:38; 81 L Hoseason (Strag) 29:43; 82 I Tanner (IIF) 29:46; 83 L Armitage (Sale) 29:49; 84 E Collier (Salf) 29:50; 85 A Potter (Salf) 29:51; 86 J Gunner (Shrews) 29:52; 87 L Ambridge (Brack) 29:54; 88 E Williams (Kett) 30:02; 89 E Murray (Wells) 30:03; 90 E Treby (Bath) 30:06; 91 K Mooney (S Lon) 30:10; 92 I Ibbotson (Bath) 30:27; 93 S Wilson (Taun) 30:31; 94 C O’connor (RSC) 30:35; 95 G Clarke (HW) 30:36; 96 H Clayton (C&C) 30:44; 97 K Valkenburg (HW) 30:47; 98 L Rolfe (WSEH) 30:47; 99 G Newport (Charn) 31:03; 100 L Tolson (Read) 31:09

U17 (5km):

1 J Bailey (Lev V) 19:20

2 H Reynolds (NNorfolk) 19:31

3 K Dee (Chelt) 19:34

4 Y Kashdan (Craw) 19:42; 5 M Hornung (B&W) 19:47; 6 M Hughes (Chilt) 19:56; 7 H Blundy (Wells) 19:57; 8 I Barwell (Linc W) 20:08; 9 E Thomson (Roth) 20:10; 10 G Roberts (Vale R) 20:11; 11 H Lathwell (Lut) 20:14; 12 R Clutterbuck (WSEH) 20:24; 13 O Gregory (Warr) 20:26; 14 H Weedall (Vale R) 20:30; 15 E Loosley (C&C) 20:33; 16 S Mcgrath (St Alb S) 20:37; 17 E Platt (E Ches) 20:44; 18 O Martin (Abing) 20:49; 19 L Wellsted (Col H) 20:55; 20 R Evans (Shef/Dearn) 20:56; 21 S Livingstone (Exe) 20:58; 22 F Ruffels (WSEH) 20:59; 23 E Edwards (Wig D) 21:04; 24 K Sakaria (G&G) 21:04; 25 J Ridley (WSEH) 21:08; 26 A Palmer (M&M) 21:10; 27 J Elvin (Thurr) 21:12; 28 I Holt (B’burn) 21:13; 29 I Ashcroft (Vale R) 21:15; 30 I Price (W&B) 21:15; 31 H Smith (Vale R) 21:19; 32 A Stratton (B’burn) 21:21; 33 M Jacks (R&N) 21:22; 34 L Mannes (B&B) 21:29; 35 K Webb (WSEH) 21:30; 36 I Frost (Dacorum & Tring AC) 21:31; 37 J Hatch (WSEH) 21:34; 38 J Charlton (Tip) 21:35; 39 E Yelling (B&H) 21:39; 40 I Downes (Shrews) 21:40; 41 H Henderson (Chilt) 21:42; 42 A Cox (Craw) 21:42; 43 E Robinson (Kett) 21:43; 44 L Whyte (B&B) 21:45; 45 B Rawlinson (W&B) 21:46; 46 P Bowen (Herne H) 21:47; 47 A Edgson (Sale) 21:49; 48 L Crossley (M&M) 21:50; 49 K Francis (Birt) 21:51; 50 S Cottam (Chelm) 21:52; 51 A Royden (M&M) 21:58; 52 K Flockhart (Brack) 22:00; 53 C Dewar (WSEH) 22:01; 54 M Kelly (Darl) 22:01; 55 A Topliss (Roth) 22:02; 56 A Ita (Der) 22:03; 57 C Firth (B&B) 22:03; 58 F Potts (Bury) 22:04; 59 G Mason (Herts P) 22:06; 60 G Pegg (Norw) 22:07; 61 H Clark (B&B) 22:12; 62 L Russell (High) 22:12; 63 G Hodson (Chor ATC) 22:13; 64 L O’neill (SMR) 22:15; 65 B Homer (RSC) 22:16; 66 H Chadwick (Nun) 22:18; 67 C Harris (Barn) 22:19; 68 M Barker (Have) 22:22; 69 O Walker (PNV) 22:23; 70 G Strode (G&G) 22:24; 71 K Beeton (WG&EL) 22:25; 72 R Challender (Notts) 22:27; 73 S Bourne (Der) 22:27; 74 F Griffiths (Traff) 22:28; 75 E Talbot (C&C) 22:29; 76 A Grey (HW) 22:29; 77 M Trueman (Burt) 22:31; 78 B Waugh (Roth) 22:35; 79 I Courtney (W’borne) 22:36; 80 D Locker (Kett) 22:36; 81 E Ayden (Ton) 22:37; 82 M Dave (Brack) 22:38; 83 C Docwra (Chilt) 22:40; 84 L Tse (St Alb S) 22:42; 85 S Hayes-hoyle (B&W) 22:42; 86 E Muelas (Ports) 22:43; 87 H Bowyer (Black B) 22:43; 88 E Davies (HW) 22:43; 89 J Parry (High) 22:45; 90 M Drane (Chelm) 22:46; 91 B Payne (W’borne) 22:47; 92 S Lorke (S Lon) 22:50; 93 S Dunbobbin (Charn) 22:50; 94 A Henderson (Chilt) 22:51; 95 A Hales (Ton) 22:52; 96 A Corke (Mat) 22:53; 97 M Boon (Darl) 22:53; 98 E Bushill (Vale R) 22:54; 99 G Ceccherini (E&E) 22:56; 100 I Wrightam (W&SV) 22:58; 101 K Price (B&B) 22:58; 102 C Wormley (Craw) 23:00; 103 F Crowley (Dacorum & Tring AC) 23:01; 104 J Critchley (Bic) 23:03; 105 A Goodhand (Inv EK) 23:04; 106 K Manek (WSEH) 23:06; 107 B Moody (Dacorum & Tring AC) 23:06; 108 E Mclean (E’bne) 23:06; 109 L Weisz (HW) 23:06; 110 K Wilkinson (Poole R) 23:08; 111 M Byrnes (Salf) 23:12; 112 P Martin (G&G) 23:13; 113 I Mansley (C&C) 23:15; 114 A Mccann (Charn) 23:15; 115 C Blair (GAC) 23:17; 116 N Mason (Salf) 23:18; 117 E Mills (Inv EK) 23:19; 118 A Maddocks (Roth) 23:19; 119 S Slack (Ton) 23:22; 120 L North (Ports) 23:23; 121 A Beeston (Ton) 23:24; 122 G Fordham (E&E) 23:25; 123 M Hill (Brack) 23:29; 124 O Magee-brown (B&B) 23:29; 125 S Smith (Kend) 23:33; 126 M Walsh (Roth) 23:33; 127 H Woolley (WSEH) 23:34; 128 G Milnes (Dacorum & Tring AC) 23:36; 129 E Shield (Chilt) 23:42; 130 E Mccluskey (Barn) 23:44; 131 S Jones (W&B) 23:44; 132 M Preece (Tel) 23:45; 133 B Taylor (E&E) 23:46; 134 J Bemand (W Ches) 23:49; 135 L Maignan (S Lon) 23:53; 136 L Wormley (Craw) 23:54; 137 J Alonso-gautrais (High) 23:58; 138 M Thorpe (HW) 23:58; 139 C Edge (TVH) 23:59; 140 T Hibbins (WSEH) 23:59; 141 A Walters (Corby) 23:59; 142 H Ashby (Chilt) 24:00; 143 T Massey (SHS) 24:03; 144 E King (S Lon) 24:03; 145 G Walters (Charn) 24:04; 146 E Mcmutrie (Liv H) 24:06; 147 K Oldfield (Craw) 24:10; 148 A Smith (C’ley) 24:12; 149 S Glencross (E&E) 24:13; 150 L Meers (B&B) 24:17

U15 (4km):

1 I Waugh (Roth) 16:11

2 L Langan (York) 16:33

3 L Harris (Roth) 16:34

4 S King (W&SV) 16:38; 5 Z Gilbody (W&SV) 16:50; 6 E Davey (WSEH) 17:05; 7 G Bell (Lev V) 17:11; 8 K Pye (AFD) 17:12; 9 F Murdoch (Stock H) 17:13; 10 A Svihalkova (TVH) 17:16; 11 L Belshaw (Col H) 17:18; 12 M Dunger (Bed C) 17:20; 13 I Jones (W&B) 17:25; 14 C Westcott (Read) 17:27; 15 V Valentine (St Ed) 17:27; 16 I Wharton (Warr) 17:30; 17 A Reid (WG&EL) 17:32; 18 M Bengtsson (Poole R) 17:34; 19 G Tuesday (Lewes) 17:35; 20 E Powell (Abing) 17:35; 21 I Crossley (M&M) 17:36; 22 I Mcgowan (Banb) 17:38; 23 Z Jones (Darl) 17:40; 24 I Saunders (W&SV) 17:42; 25 E Tynan (Greenwich Tritons) 17:42; 26 C Mccloy (Roth) 17:49; 27 E Burton (Wyc P) 17:56; 28 R Van Aardt (W&SV) 17:59; 29 E Jha (Vale R) 18:00; 30 D Yelling (B&H) 18:00; 31 K Battle (Roth) 18:03; 32 M Barlow (B&B) 18:05; 33 S Roiditis (Salf) 18:07; 34 E Ford (Chilt) 18:08; 35 M Spriggs (Strat) 18:09; 36 C Easter (Norw) 18:09; 37 P Chadwick (Nun) 18:11; 38 I Watkins (Lon Hth) 18:14; 39 A Farley (WSEH) 18:15; 40 T Oakey (N’pton) 18:15; 41 E Nicholson (S’oaks) 18:16; 42 E Foster (Swin) 18:19; 43 L Danobrega (Bed C) 18:21; 44 A James (Lewes) 18:22; 45 E Smart (Ports) 18:23; 46 L Slack (Ton) 18:25; 47 E Buckley (Stock H) 18:25; 48 D Hawkins (Win) 18:27; 49 A Smethurst (Chor ATC) 18:28; 50 L Brown (E&E) 18:29; 51 E Symonds (WSEH) 18:29; 52 M Sherrin (WG&EL) 18:30; 53 S Harris (C&C) 18:32; 54 E Baker (S’oaks) 18:33; 55 E Marshall (BMH) 18:35; 56 I Appleby (Sale) 18:36; 57 E Orbell (AFD) 18:36; 58 O Carroll (Herne H) 18:36; 59 R Ashmore (W&SV) 18:37; 60 C Mccarney (Burt) 18:40; 61 M Caldwell (Salf) 18:41; 62 I Taylor (Greenwich Tritons) 18:41; 63 M Watkins (Lon Hth) 18:43; 64 M Slattery (B&B) 18:43; 65 A Kemp (S Lon) 18:43; 66 R Warner (Have) 18:44; 67 E Jonas (NNorfolk) 18:47; 68 K Shaw (C&C) 18:47; 69 J Wright (Salf) 18:49; 70 H Munday (Lon Hth) 18:50; 71 C Evans (Have) 18:51; 72 R James (VP&TH) 18:52; 73 L Ong (Norw) 18:55; 74 E Norman (E&E) 18:56; 75 S Cowin (Kend) 18:57; 76 H Diprose (S’oaks) 18:58; 77 G Shirley (Norw) 18:59; 78 E Bartlett (Cookham) 18:59; 79 I Blakey (Herne H) 18:59; 80 V Marshall (Herne H) 19:01; 81 N Austin (M&M) 19:01; 82 M Fieldsend (Brack) 19:01; 83 I Moore (Newb) 19:02; 84 L Hitchcock (St Ed) 19:03; 85 R Le Fay (Hast) 19:04; 86 A Rogerson (R&N) 19:05; 87 L Farr (Bed C) 19:06; 88 S Rosewell (Stroud) 19:06; 89 N Hillard (Strat) 19:07; 90 L Barlow (SMR) 19:10; 91 G Horne (MedwayTri) 19:10; 92 E O’hanlon (Herne H) 19:11; 93 L Holford (W&SV) 19:11; 94 R Philbin (Stock H) 19:13; 95 K Burgess (Newb) 19:14; 96 E Carney (Vale R) 19:14; 97 G O’hanlon (Herne H) 19:15; 98 K Pomerleau (Dav) 19:15; 99 M Gancheva (Kett) 19:16; 100 R Sharrock (Win) 19:16; 101 M Walsh (Roth) 19:17; 102 C Gilodi-johnson (B&B) 19:17; 103 E Stephenson (Lewes) 19:18; 104 M Panoutsou (VP&TH) 19:20; 105 E Grey (C&C) 19:20; 106 I Edwards (BMH) 19:21; 107 A Nicholson (Notts) 19:21; 108 L Nuttall (Chelm) 19:21; 109 I Spink (B&B) 19:21; 110 E Maignan (S Lon) 19:21; 111 M Linfoot (Strat) 19:23; 112 L Tunali-flynn (B&B) 19:23; 113 M White (W&B) 19:24; 114 E Nicholson (Alt) 19:24; 115 A Nicholson (Warr) 19:24; 116 F Lowe (W’bury) 19:25; 117 B Palmer (M&M) 19:25; 118 J Lark (W Ches) 19:26; 119 S Massie (WSEH) 19:27; 120 M Taylor (Notts) 19:29; 121 S Conway (HW) 19:29; 122 C Conway (HW) 19:29; 123 I Gregg (Mil K) 19:30; 124 X Cox (B&H) 19:31; 125 D Pring (Lewes) 19:31; 126 A Cox (Craw) 19:33; 127 I Read (Phoe) 19:34; 128 H Evans (Have) 19:35; 129 L Brown (Poole) 19:37; 130 M Carrotte (Clee) 19:38; 131 L Cantwell (E&E) 19:39; 132 I Morris (S’oaks) 19:42; 133 D Slattery (Salf) 19:42; 134 E O’hanlon (Ports) 19:42; 135 C Phillips (Clee) 19:43; 136 H Dale (B&R) 19:45; 137 Z Jetha (Croy) 19:47; 138 S Harding (Vale R) 19:47; 139 S Bishop (TVH) 19:47; 140 E Draper (Holl S) 19:48; 141 R Dickety (NNorfolk) 19:48; 142 N Harrison Sargent (Hal) 19:49; 143 A Lawrence (Camb H) 19:51; 144 E Davies (Brack) 19:51; 145 L Jessop-tranter (Chilt) 19:52; 146 E Ashman (Gosf) 19:52; 147 E Johnson (Win) 19:53; 148 S Lepine (SMR) 19:54; 149 C Anelay (Chich) 19:55; 150 A Manek (WSEH) 19:55

U13 (3km):

1 K Webb (Mil K) 12:38

2 K Haslip (Phoe) 12:39

3 K Scott (AFD) 12:48

4 H Cross (Liv H) 12:49; 5 K Gorman (Chilt) 12:54; 6 O Steer (Exe) 12:56; 7 P Shaw (SB) 12:56; 8 E Lowe (W’bury) 12:57; 9 L Power (W&SV) 12:59; 10 G Igoe (Roth) 13:01; 11 J Davey (Kett) 13:02; 12 J Christmas (C&C) 13:03; 13 K Atkinson (Win) 13:04; 14 C Huepfl (Rad) 13:05; 15 R Crossley (M&M) 13:06; 16 J Walsh (B&H) 13:10; 17 L Webb (Mil K) 13:10; 18 E Jacobs (Mil K) 13:11; 19 S Chapman (Mil K) 13:12; 20 D Stollery (Chelm) 13:12; 21 B Taylor (St Ed) 13:14; 22 O Forrest (Thurr) 13:14; 23 Z Allan (WSEH) 13:14; 24 M Jobbins (AFD) 13:15; 25 K Ealden (G&G) 13:16; 26 L Roake (Woking) 13:17; 27 G Turner (Roth) 13:17; 28 M Robertson (AFD) 13:21; 29 I Widdowson (Col H) 13:23; 30 K Bunn (IOW Tri) 13:25; 31 B Hughes (Liv H) 13:26; 32 E Harrold (Chelm) 13:27; 33 L Wilkin (Chelm) 13:28; 34 H Harrison (Chelm) 13:29; 35 N Wynn (WG&EL) 13:30; 36 S Maxwell (Bath) 13:31; 37 S Cudmore Smith (M&M) 13:33; 38 I Williams (Camb H) 13:34; 39 I Forrest (Thurr) 13:35; 40 J March (Barn) 13:35; 41 B North (Ports) 13:36; 42 A Chappell (Ashf) 13:37; 43 I Pauling (B&B) 13:40; 44 M Watts (Ton) 13:42; 45 I Bennetts (N’pton) 13:42; 46 N Stanley (B&B) 13:44; 47 L Hood (Norw) 13:45; 48 P Taylor (Win) 13:46; 49 S Nation (Salf) 13:46; 50 B Webb (Craw) 13:47; 51 C Hughes (C&C) 13:47; 52 A Shipton (Chelm) 13:47; 53 N Phillipson (Birt) 13:47; 54 O Chilton (Mil K) 13:48; 55 C Mitchell (AFD) 13:48; 56 A Nicholson (L&M) 13:48; 57 E Bowden-inoue (N&P) 13:48; 58 E Fay (Liv H) 13:49; 59 I Hall (Sale) 13:49; 60 T Ferguson (WSEH) 13:50; 61 K Corkin (Lon Hth) 13:50; 62 E Gould (VP&TH) 13:50; 63 O Mcmanus (Sale) 13:50; 64 M Reeves (Greenwich Tritons) 13:51; 65 A King (Chelm) 13:52; 66 V Teare (Liv H) 13:52; 67 L Roden (Roth) 13:53; 68 N Mossi (B&B) 13:54; 69 A Mcandie (HW) 13:54; 70 S Jack (Herne H) 13:55; 71 C Mccluskey (C&C) 13:55; 72 M Parkin (Heat) 13:55; 73 E Sheffield (Stroud) 13:55; 74 O Mcghee (R&N) 13:56; 75 S Fleming (B&B) 13:58; 76 H Painter (MedwayTri) 13:59; 77 I Hill (Sale) 14:00; 78 N Raymond (Ton) 14:01; 79 L Bell (Lev V) 14:02; 80 K Harrison-sargent (Hal) 14:03; 81 L Mason (Mans) 14:03; 82 H Martineau (N Som) 14:03; 83 I Freeman (Woking) 14:04; 84 S Richmond (Weald Tri) 14:07; 85 T Waller (AFD) 14:08; 86 P Langlands (W&SV) 14:13; 87 D Allford (BMH) 14:13; 88 C Bloodworth (B&B) 14:14; 89 G Tongue (St Alb S) 14:14; 90 L Williams (Tip) 14:15; 91 K Mcbride (AFD) 14:15; 92 I Pastor (Wirr) 14:16; 93 J Klein (Craw) 14:18; 94 I Ions (High) 14:19; 95 L Ellis (Liv H) 14:19; 96 S Jennings (G&G) 14:19; 97 M Cruikshanks (AFD) 14:21; 98 E Higgins (Soton) 14:21; 99 L Kitto (Herne H) 14:23; 100 F Mills (Herne H) 14:23; 101 D Larkin (Belg) 14:24; 102 T Miller (CleS) 14:26; 103 Q Bookless (Cookham) 14:26; 104 L Vesey (Wirr) 14:27; 105 N Staunton (S’end) 14:27; 106 H Barclay (Belg) 14:27; 107 A Thomas (BMH) 14:30; 108 T Wooldridge (St Ed) 14:30; 109 A Towlson (Hinck) 14:30; 110 E Tayton (Ton) 14:31; 111 I Robinson (Chilt) 14:31; 112 E Stewart (St Ed) 14:31; 113 A Andrews (SMR) 14:33; 114 L Bridgeman (B&B) 14:33; 115 S Ellis (Denb DT) 14:34; 116 R Ashmore (W&SV) 14:34; 117 M Nkoane (Chilt) 14:34; 118 M Smithers (Chich) 14:34; 119 E Pyper (W Ches) 14:34; 120 S Evans (W&SV) 14:37; 121 D Bowen (Ips J) 14:37; 122 J Hames (C&C) 14:38; 123 M Losson (HW) 14:38; 124 L Rose (Mil K) 14:39; 125 D Tower (AFD) 14:39; 126 A Klidjian (Ports) 14:39; 127 I Kaur (Sutt) 14:41; 128 D Booth (S Lon) 14:41; 129 H Webster (Wirr) 14:41; 130 A Tharmakulasingam (Sutt) 14:41; 131 E Simpson (W&B) 14:42; 132 I Alexander (HW) 14:43; 133 G Barrett (BMH) 14:45; 134 A Chevalier Jones (WG&EL) 14:46; 135 M Tear-verweij (Strat) 14:46; 136 A Goddard (Norw) 14:47; 137 I Harrison (HW) 14:49; 138 L Heather (Norw) 14:50; 139 S Kentish (Oxf C) 14:50; 140 S Wrightam (W&SV) 14:50; 141 E Torfinn (St Ed) 14:50; 142 P Radbourne (Der) 14:50; 143 P Fuller (WSEH) 14:51; 144 B Jameson (Ips J) 14:53; 145 J Smykala (AFD) 14:53; 146 V Jonczyk (HW) 14:53; 147 D Frost (Tel) 14:54; 148 R Bailey (Roth) 14:54; 149 L Gundry (Lon Hth) 14:54; 150 A Cobley (Kend) 14:54

LINDSAY’S SCOTTISH NATIONAL CHAMPIONSHIPS, Falkirk, February 26

Men (10km):

1 J Crowe (Centr) 32:26

2 R Gollan (Shett) 32:44

3 A Douglas (I’clyde) 32:48

4 L Oates (Shett) 32:59; 5 H Hickey (Centr) 33:07; 6 T Martyn (Cors) 33:17; 7 R White (Ochil) 33:21; 8 R Thomson (Cambus) 33:26; 9 J Donald (Dund H) 33:28; 10 E Brown (Cors) 33:35; 11 T Graham-marr (Centr) 33:38; 12 S Stirling (Falk) 33:56; 13 J Glen (I’clyde) 34:08; 14 J Burns (Shett) 34:15; 15 P Avent (Shett) 34:16; 16 F Roberts (Ochil) 34:19; 17 M Christoforou (Cambus) 34:27; 18 C Jardine (Cambus) 34:27; 19 P Le Bot (Dundee University AC and XC club) 34:31; 20 M Ferguson (A’deen) 34:31; 21 L Rodgers (Fife) 34:37; 22 J Bell (I’clyde) 34:44; 23 F Stewart (Cambus) 34:44; 24 F Todd (Glas U HH) 34:47; 25 C Tharme (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 34:49; 26 C Smith (Cambus) 34:51; 27 M Sutherland (Centr) 34:52; 28 C Mcgarrity (Shett) 34:55; 29 J Dunn (Cors) 34:56; 30 M Nixon (Edin) 35:02; 31 C Mckenzie (Cors) 35:06; 32 A Hay (Centr) 35:12; 33 E Cameron (Edin, M40) 35:12; 34 R Gray (I’clyde) 35:14; 35 B Van Dijk (Ochil) 35:21; 36 P Neilson (Glas U HH) 35:24; 37 D Hastie (Gala) 35:27; 38 C Phillip (Centr) 35:28; 39 A Odentz (A’deen) 35:34; 40 R Houston (Centr, M40) 35:37; 41 G Malcolm (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 35:37; 42 G Yates (I’clyde) 35:38; 43 J Eykelbosch (Cors) 35:38; 44 G Evans-haggerty (Unatt) 35:39; 45 J Newsom (I’ness) 35:50; 46 B Shaw (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 35:55; 47 T Dalgarno (A’deen) 36:01; 48 S Brember (Centr, M40) 36:01; 49 J Wilson (Moray) 36:03; 50 G Baillie (E Kilb, M40) 36:05; 51 L Fanottoli (Centr) 36:09; 52 C Harris (Centr) 36:14; 53 M Delgado Sillero (Bella H) 36:15; 54 I Maccorquodale (Cambus) 36:16; 55 M Macdermot (Edin) 36:16; 56 K Greig (Metro) 36:17; 57 J Tole (Metro, M40) 36:18; 58 M Mckelvie (Shett) 36:22; 59 C Balogh (St And U) 36:28; 60 K Cooper (St And U) 36:33; 61 T Callan (W’lands) 36:37; 62 F Roach (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 36:42; 63 M Bax (Edin) 36:45; 64 J Fergusson (E Kilb) 36:47; 65 M Rimicans (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 36:49; 66 S Trainer (G’nock) 36:53; 67 A Carey (Glas U HH) 36:55; 68 A Davis (PH Racing, M40) 36:58; 69 M Turner (Shett) 36:58; 70 C Reid (Edin) 37:00; 71 F Thomson (A’deen) 37:00; 72 J Symonds (Shett) 37:08; 73 J Wood (Centr) 37:10; 74 J Waldie (Perth RR) 37:11; 75 J Lennox (Shett, M40) 37:14; 76 T Connelly (Bella RR) 37:18; 77 M D’agrosa (Gala) 37:20; 78 G Robertson (Cambus, M40) 37:22; 79 A Blair (Gars) 37:30; 80 J Barrable (Cors) 37:31; 81 C Prior (Dumb) 37:31; 82 A Muir (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 37:32; 83 A Luetchford (HBT) 37:32; 84 S Macleod (Metro) 37:32; 85 M Dailey (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 37:35; 86 M Irvine (Glas U HH) 37:36; 87 A Bisset (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 37:38; 88 L Hutson (L’aber) 37:39; 89 S Murray (A’deen) 37:40; 90 G Murphy (Bella RR) 37:42; 91 D Prikulis (L’aber) 37:42; 92 S Mochan (LonelyGoat) 37:43; 93 L Johnson (Edin, M40) 37:48; 94 E Webster (Ayr S) 37:49; 95 D Muir (Law, M40) 37:49; 96 S Nimmo (Giff N) 37:50; 97 C Thomas (Bella H, M40) 37:51; 98 M Mueller (Metro) 37:54; 99 A Christie (Metro, M40) 37:54; 100 A Moss (Bella RR) 37:54; 101 M Deason (Shett) 38:03; 102 C Earl (Dund H) 38:04; 103 J Fairgrieve (Storn) 38:09; 104 N Lightfoot (St And U) 38:10; 105 D Ross (E Kilb, M40) 38:16; 106 S Mason (Bella H, M40) 38:19; 107 J Clements (E Kilb) 38:20; 108 L Cheskin (Shett) 38:20; 109 C Ferguson (Kil’k) 38:22; 110 J Austin (C’dale, M50) 38:24; 111 D Macaulay (Cors) 38:24; 112 D Mcquade (Bella H) 38:25; 113 F Armstrong (Bella H) 38:25; 114 R Gollan (E Suth) 38:28; 115 B Mulgrew (Bella RR) 38:32; 116 B Sharp (L’aber) 38:33; 117 J Henderson (HBT) 38:35; 118 T Owens (Shett, M40) 38:38; 119 K Garden (Metro) 38:39; 120 J Redding (L’gow, M40) 38:42; 121 C Poxton (Cors, M40) 38:43; 122 G Cooney (Edin) 38:44; 123 M Lang (Cors, M40) 38:45; 124 L Williams (I’ness) 38:47; 125 S Miller (Bella H) 38:47; 126 D Mcpartlin (Gars) 38:48; 127 D Burlton (PH Racing) 38:49; 128 S Lesley (Shett) 38:52; 129 E Macnamara (A’deen) 38:52; 130 P Sorrie (Shett, M40) 38:54; 131 C Oates (Shett) 38:55; 132 H Battle (Metro) 39:02; 133 J Greig (Fife) 39:03; 134 L Mccomb (Centr) 39:04; 135 C Shields (Gars) 39:05; 136 S Gibson (Cambus) 39:05; 137 I Macdonald (Edin) 39:06; 138 C Drummond (Giff N) 39:09; 139 M Stewart (Dund H) 39:16; 140 M Mackenzie (Storn) 39:18; 141 M Paxton (Shett) 39:21; 142 G Kafka (HBT) 39:26; 143 N Gemmell (I’clyde, M40) 39:27; 144 M Meres (Edin) 39:27; 145 G Mathew (Gars, M40) 39:27; 146 C Russell (Fife) 39:28; 147 H Dee (Cors) 39:32; 148 I Hodge (Cambus) 39:35; 149 P Kieran (PH Racing, M40) 39:35; 150 D Hall (Cors) 39:36; 151 O Walpole (Cambus) 39:38; 152 C Grant Pantrey (Shett, M40) 39:39; 153 S Mcdougall (Carnethy Hill Racing Club) 39:41; 154 A Casey (A’deen) 39:43; 155 M Sheridan (Dund RR) 39:43; 156 S Houston (Aird) 39:44; 157 I Burns (Shett, M40) 39:46; 158 G Murdoch (Gala, M40) 39:48; 159 S Allan (C’nauld, M40) 39:49; 160 J Kirwan (E Kilb) 39:49; 161 J Morris (Edin) 39:52; 162 G Trewartha (Gala, M40) 39:54; 163 S Thom (St And U) 39:55; 164 M Bird (P’bello) 39:56; 165 L Pentecost (Falk) 39:57; 166 A Mccall (G’nock) 39:57; 167 S Mcgillivray (Dumb, M40) 39:58; 168 D Lowe (Shett) 39:58; 169 B Kinninmonth (Fife) 39:58; 170 A Campbell (Giff N, M40) 40:00; 171 K Mooney (Giff N) 40:00; 172 M Ryan (PH Racing, M40) 40:01; 173 A Keith (HBT, M50) 40:02; 174 T Martin (Gars) 40:04; 175 J Moore (Moth) 40:05; 176 A Stables (Giff N) 40:05; 177 R Carr (Cambus) 40:06; 178 O Reilly (G’nock) 40:07; 179 R Ward (HBT, M40) 40:07; 180 L Roberts (Bella RR) 40:07; 181 N Jack (Edin) 40:08; 182 P Bird (Cors) 40:09; 183 J Fitzgibbon (Gars) 40:10; 184 F Smith (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 40:10; 185 G Laing (VPCG, M40) 40:11; 186 M Mcloone (G’nock) 40:14; 187 M Misak (Moorf) 40:15; 188 D Mackintosh (Bella H) 40:16; 189 P Buckley (Harm, M40) 40:17; 190 J Orr (Giff N) 40:18; 191 D Galloway (Glas U HH) 40:18; 192 I Oldfield (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 40:22; 193 A Cummings (HBT) 40:24; 194 R Milne (Cors, M40) 40:24; 195 J Folan (Metro) 40:25; 196 I Foggo (L’aber) 40:31; 197 C Taylor (Fife) 40:32; 198 I Mcdonald (Cambus) 40:32; 199 F Finlay (Gars, M40) 40:33; 200 M Thistlethwaite (Shett, M40) 40:34; 201 P Monaghan (G’nock, M50) 40:36; 202 I Murphy (Bella RR) 40:36; 203 D Scott (Kinr, M40) 40:37; 204 D Woods (Lass) 40:40; 205 R Sellar (PH Racing, M40) 40:42; 206 C O’brien (Cors, M40) 40:45; 207 T Porter (Strathclyde Univ Harriers) 40:49; 208 D Roussias (Metro, M40) 40:49; 209 R Lascelles (Metro) 40:53; 210 M Ross (Falk, M40) 40:54; 211 G Corr (Bella H) 40:55; 212 O Duffy (Edin) 40:55; 213 C Upson (Cambus, M50) 40:57; 214 J Carter (Cambus, M40) 41:02; 215 R Anderson (Tev) 41:05; 216 T Leeman (Edin) 41:05; 217 A Peters (Shett) 41:09; 218 R Jenkins (Strathclyde Univ Harriers) 41:09; 219 F Donnelly (Shett) 41:09; 220 S Kerr (Kilb) 41:09; 221 D Tullie (HBT) 41:09; 222 C Anderson (Falk, M40) 41:11; 223 J Flaherty (Gars) 41:14; 224 M Strachan (Gars, M40) 41:15; 225 K Craig (G’nock, M40) 41:17; 226 C Butterworth (HBT) 41:20; 227 S Macneil (Edin) 41:21; 228 S Henderson (W’lands, M40) 41:25; 229 A Gray (Bella RR) 41:26; 230 G Barrie (Dund H, M40) 41:32; 231 M Webster (PH Racing, M40) 41:38; 232 R Millar (Harm, M40) 41:39; 233 A Cunningham (Cors, M50) 41:40; 234 C Williams (Moorf, M40) 41:46; 235 B Bonnyman (W’lands, M50) 41:47; 236 I Gilmore (Carnethy Hill Racing Club) 41:48; 237 J Carr (Bella H) 41:49; 238 R Crombie (C’gie, M40) 41:51; 239 R Watson (Tm E Loth, M50) 41:51; 240 M Thornton-smith (Edin, M40) 41:51; 241 C Wallace (Strathclyde Univ Harriers) 41:51; 242 D Wright (HBT, M40) 41:51; 243 D Maclaren (Bella H, M40) 41:54; 244 I Macleod (Cors, M50) 41:55; 245 S Gaffney (I’clyde) 41:58; 246 D Sherrington (Kil’k, M40) 42:05; 247 K Riddell (Perth RR, M40) 42:06; 248 M Davies (Edin) 42:06; 249 M Fullerton (Edin, M50) 42:07; 250 T Smith (Bella H) 42:08

M60: 1 J Oates (Shett) 43:32; 2 C Feechan (Cambus) 44:10; 3 J Crookston (PH Racing) 44:42

M70: 1 M Hammond (PH Racing) 50:15; 2 N Baillie (Gars) 52:43; 3 E Stevenson (Edin) 55:31

U20 (6.8km):

1 K Hornyik (St And U) 22:08

2 B Macmillan (Centr) 22:13

3 A Marshall (Centr) 22:14

4 D Robinson (Giff N) 22:19; 5 M Knowles (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 22:24; 6 L Hannigan (Kilb) 22:31; 7 B Sandilands (Fife) 23:05; 8 A Brown (A’deen) 23:37; 9 C Mclew (Cambus) 23:37; 10 L Davidson (I’ness) 23:38; 11 F Ross-davie (Gars) 23:39; 12 O Mcguigan (St And U) 23:47; 13 A Mcgill (Living) 23:50; 14 L Cairns (I’ness) 23:55; 15 S Leitch (Heriot-Watt Univ AC) 23:56; 16 J Trainer (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 24:01; 17 C Fordyce (Glas U HH) 24:11; 18 T Ross (Cors) 24:20; 19 A Smith (I’ness) 24:21; 20 M Sanderson (Fife) 24:22; 21 C Miller (Gars) 24:27; 22 E Rollo (I’ness) 24:37; 23 B Wright (Giff N) 24:38; 24 F Holman (Heriot-Watt Univ AC) 24:43; 25 R Gardiner (Cors) 24:48; 26 C Little (Falk) 24:56; 27 E Carolan (A’deen) 24:58; 28 J Law (I’clyde) 24:59; 29 Z Povey (Cambus) 25:20; 30 S Grivell (Centr) 25:22; 31 C Soppitt (Cors) 25:27; 32 M Jameson (Glas U HH) 25:39; 33 R Williams (Stir U) 25:40; 34 G Lambert (Edin) 25:41; 35 J Marshall (Living) 25:41; 36 J Luc (Giff N) 25:48; 37 A Bennet (PH Racing) 25:49; 38 L Biggart (Cambus) 25:50; 39 K Crawford (Glas U HH) 25:54; 40 A Mackenzie (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 25:57; 41 S Oliver-jones (Strathclyde Univ Harriers) 26:00; 42 N Mcdermott (St And U) 26:02; 43 A San (Glas U HH) 26:04; 44 M Black (Cambus) 26:12; 45 T Phillips Smith (Cors) 26:28; 46 R O’brien (Giff N) 26:37; 47 C Murison (St And U) 26:40; 48 J Cruickshank (Metro) 26:41; 49 M Stewart (Glas Sc Sp) 27:01; 50 R Anderson (Tm E Loth) 27:04

U17 (6.2km):

1 C Campbell (Tm E Loth) 20:39

2 R Macdonald (Giff N) 20:50

3 W Lorente (Dund H) 20:50

4 F Gilmour (VPCG) 21:01; 5 T Nyabadza (Harm) 21:24; 6 C Harper (Tev) 21:25; 7 R Marshall (Fife) 21:28; 8 C Deverill (Giff N) 21:29; 9 C Green (Giff N) 21:29; 10 L Lindsay (Kilb) 21:45; 11 L Beagley (Living) 21:48; 12 C Kerr (Centr) 21:53; 13 F Ross (Harm) 21:59; 14 A Wright (Tm E Loth) 22:01; 15 M Knak (Giff N) 22:14; 16 J Downey (Kil’k) 22:20; 17 A Page (Tm E Loth) 22:27; 18 E Lorimer (Harm) 22:33; 19 H Pagett (Strathe) 22:38; 20 L Roddis (Cambus) 22:40; 21 G Hunter (Falk) 22:45; 22 F Robb (Cambus) 22:51; 23 R Dewar (Edin) 22:56; 24 M Macdonald (Storn) 23:02; 25 J Donald (Dund H) 23:02; 26 R Taylor (Elgin) 23:02; 27 O Logan (Law) 23:09; 28 L Whitton (Law) 23:10; 29 C Rankine (Gala) 23:10; 30 M Cox (Giff N) 23:18; 31 R Williams (Cors) 23:18; 32 J Dow (Cambus) 23:25; 33 F Macgregor (Cambus) 23:31; 34 A Wallace (Harm) 23:34; 35 S Macinnes (N Uist) 23:37; 36 C Brock (A’deen) 23:41; 37 R Welsh (Tev) 23:43; 38 I Mcpherson (Giff N) 23:50; 39 A Mcronald (Perth) 23:52; 40 J Smith (Tm E Loth) 24:01; 41 A Ivory (George Heriots School XC Club) 24:01; 42 S Hosie (E Kilb) 24:05; 43 P Milne (Cors) 24:15; 44 A Irwin (Harm) 24:19; 45 J Kenny (Giff N) 24:30; 46 J Dolan (G’nock) 24:32; 47 E Docherty (Centr) 24:33; 48 C Mcnulty (Kil’k) 24:35; 49 C Scobie (Ayr S) 24:41; 50 R Snitjer (Cors) 24:42

U15 (4.3km):

1 C Shennan (Giff N) 14:01

2 O Patton (Kilb) 14:20

3 K Fulton (Moorf) 14:51

4 A Mcwilliam (Lass) 14:55; 5 A Baird (Ross C) 14:58; 6 J Wotherspoon (Harm) 15:01; 7 R Taylor (Lass) 15:03; 8 J Wallace (Giff N) 15:14; 9 T Hilton (Moorf) 15:16; 10 D Daunt (Edin) 15:18; 11 R Crawford (A’deen) 15:21; 12 O Macdonald (Giff N) 15:23; 13 L Culliton (Falk) 15:24; 14 T Reynolds (A’deen) 15:25; 15 P Barnes (Edin) 15:26; 16 A Nugent (Giff N) 15:28; 17 J Connor (E Kilb) 15:39; 18 F Mckay (A’deen) 15:40; 19 R Kellock (Law) 15:41; 20 O Chirnside (A’deen) 15:44; 21 J Mowat (Giff N) 15:49; 22 A Shorts (Kilb) 15:56; 23 A Grant (Strathe) 15:58; 24 Z Field (Gala) 15:59; 25 I Jordan (Perth) 15:59; 26 A Millar (Spring) 15:59; 27 C Chong (Giff N) 16:00; 28 M Shaw (Giff N) 16:01; 29 T Robin (Giff N) 16:02; 30 S Mccarthy (Cambus) 16:11; 31 M Lawson (Haddington) 16:13; 32 K Hardie (Harm) 16:13; 33 A Clifford (Shett) 16:14; 34 J Henry (Tm E Loth) 16:15; 35 F Lupton (Tm E Loth) 16:15; 36 A Middleton (Centr) 16:23; 37 I Welsh (Tev) 16:29; 38 C Copp (Tm E Loth) 16:32; 39 M Bishenden (Forres) 16:33; 40 L Davidson (Giff N) 16:37; 41 N Carson (Ross C) 16:37; 42 M Monachello (Kil’k) 16:39; 43 F Mackenzie (Metro) 16:40; 44 S Pyman (Moorf) 16:42; 45 I Macpherson (Kilb) 16:43; 46 A Maclean (Ayr S) 16:45; 47 R Laskey (Giff N) 16:47; 48 C Black (Cambus) 16:48; 49 A Suttie (Fife) 16:49; 50 A Laird (I’ness) 16:54; 51 J Hunter (E Kilb) 16:55; 52 D Gray (Falk) 16:59; 53 E Lees (Falk) 16:59; 54 C Cruddas (Gala) 16:59; 55 L Ward (Edin) 16:59; 56 R Knights (Kilb) 17:02; 57 L Grieve (Moorf) 17:03; 58 R Nicol (Gars) 17:03; 59 C Shiels (Giff N) 17:06; 60 S Beattie (Harm) 17:06; 61 A Watters (Spring) 17:07; 62 M Fox (Shett) 17:08; 63 Z Meiklejohn (Giff N) 17:11; 64 I Matheson (Storn) 17:15; 65 L Cook (Cambus) 17:22; 66 M Gall (Helen) 17:23; 67 N Rennie (A’deen) 17:24; 68 R Mcnamara (E Kilb) 17:26; 69 F Donaldson (Gars) 17:27; 70 F Mcintyre (Ayr S) 17:27; 71 J Reilly (Shett) 17:27; 72 D Edwards (E Kilb) 17:33; 73 R Fitzpatrick (Kilb) 17:33; 74 G Mceachern (C’nauld) 17:38; 75 L Kane (I’clyde) 17:42; 76 G Ross (Ross C) 17:42; 77 H Mcnicol (Kil’k) 17:43; 78 L Anderson (Kil’k) 17:43; 79 H Crossley (Centr) 17:44; 80 A Young (Ross C) 17:44; 81 A Dunn (VPCG) 17:44; 82 H Neally (Storn) 17:45; 83 J Collings (Loth) 17:46; 84 S Ellen (Ross C) 17:47; 85 J Moore (Moorf) 17:47; 86 R Christie (Gala) 17:51; 87 P Snowden (Lass) 17:54; 88 D Cuthbert (Dunfermline Track and Field AC) 17:55; 89 M Mcquaid (E Kilb) 17:56; 90 J Jamieson (Kil’k) 18:03; 91 S Walton (North Ayrshire AAC) 18:03; 92 W Ronald (Kilb) 18:03; 93 R Mckie (Kilb) 18:10; 94 E Flett (Storn) 18:12; 95 B Symon (Forres) 18:15; 96 G Murphy (Cambus) 18:16; 97 C Kearney (Cambus) 18:17; 98 L Andrews (Cors) 18:18; 99 B Cuthill (A’deen) 18:21; 100 B Mclean (Ayr S) 18:21

U13 (3.2km):

1 A Wilkinson (E Kilb) 11:14

2 H Allison (Tm E Loth) 11:24

3 R Taylor (Falk) 11:36

4 R Laing (VPCG) 11:38; 5 C Dick (Giff N) 11:43; 6 H Hunter (Falk) 11:47; 7 D Mcintyre (Harm) 11:59; 8 I Noble (Fraser) 12:00; 9 A Street (Kilb) 12:04; 10 J Smith (Tm E Loth) 12:07; 11 D Hendry (Gars) 12:14; 12 J Daunt (Edin) 12:15; 13 J Page (Tm E Loth) 12:18; 14 A Reid (Giff N) 12:21; 15 J Frood (Law) 12:21; 16 A Dalgliesh (Gala) 12:26; 17 A Fraser-Moodie (Spring) 12:28; 18 B Mckie (Kilb) 12:29; 19 B Baillie (E Kilb) 12:31; 20 C Campbell (Gars) 12:33; 21 L Sonneville (Edin) 12:34; 22 P Fraser (Giff N) 12:34; 23 R Lees (Edin) 12:35; 24 E Scobie (Giff N) 12:35; 25 F Laskey (Giff N) 12:39; 26 F Geary (Fife) 12:49; 27 C Duffy (Ross C) 12:49; 28 M Macaulay (Giff N) 12:51; 29 Z Turtle (Edin) 12:58; 30 C Mitchell (Giff N) 12:59; 31 C Thompson (Nairn) 13:01; 32 C Nicol (Gars) 13:03; 33 C Mcatarsney (Falk) 13:05; 34 L Sedman (Falk) 13:05; 35 H Macmillan (Stir) 13:08; 36 A Spurway (Strathe) 13:09; 37 E Tyler (Gars) 13:09; 38 A Henthorn (A’deen) 13:12; 39 R Charters (E Kilb) 13:14; 40 T Gornall (Tm E Loth) 13:16; 41 C Leitch (A’deen) 13:17; 42 A Watts (VPCG) 13:17; 43 E Thompson (Nairn) 13:17; 44 Z Buchan (Harm) 13:18; 45 R Mcallister (A’deen) 13:20; 46 C Dalgliesh (Gala) 13:22; 47 D Convery (Edin) 13:24; 48 R Pearson (Moorf) 13:25; 49 B Paterson (Harm) 13:26; 50 E Reid (Cambus) 13:27; 51 R Schiller (Ross C) 13:27; 52 T Chmielowski (Cors) 13:28; 53 A Mclachlan (Cambus) 13:30; 54 C Mcbean (Strathe) 13:30; 55 R Macmillan (Stir) 13:32; 56 A Ritchie (Helen) 13:32; 57 J Macqueen (Lass) 13:33; 58 L Gibson (Dund H) 13:34; 59 K Mcdonald (Living) 13:34; 60 L Graham (Fife) 13:35; 61 R Wood (Lass) 13:36; 62 J Gillan (Centr) 13:36; 63 J Henderson (Edin) 13:38; 64 J Mowat (Giff N) 13:38; 65 N Miller (Giff N) 13:39; 66 E Thorpe (E Kilb) 13:40; 67 B Krievs (Tm E Loth) 13:41; 68 A Macdonald (A’deen) 13:42; 69 S Johnston (Harm) 13:42; 70 E Docherty (I’clyde) 13:43; 71 B Maccormick (Niths) 13:44; 72 J Macgruer (Ross C) 13:44; 73 S Brooks (A’deen) 13:50; 74 C Desson (Cors) 13:52; 75 R Mcneill (Cors) 14:02; 76 C Higson (Living) 14:02; 77 O Linton (Kilb) 14:10; 78 O Geary (Fife) 14:13; 79 D Fletcher (Loth) 14:17; 80 T Monaghan (George Heriots School XC Club) 14:19; 81 R Caldwell (Dund H) 14:21; 82 M Copland (Ayr S) 14:22; 83 C Lunan (Kil’k) 14:25; 84 A Burke (Kilb) 14:27; 85 J Mcpherson (Helen) 14:30; 86 A Snitjer (Cors) 14:32; 87 C Beck (G’nock) 14:32; 88 M Hill (Giff N) 14:34; 89 A Rosling (E Kilb) 14:34; 90 L Marshall-watt (Ayr S) 14:36; 91 L Welsh (Lass) 14:38; 92 J Marshall (Harm) 14:50; 93 F Mckillop (Kilb) 14:53; 94 L Saez (Giff N) 14:57; 95 E Cameron (Tm E Loth) 14:58; 96 J Turner (W Dunb) 14:58; 97 D Cuthbertson (Gars) 14:59; 98 D Howat (Cambus) 15:00; 99 J Ellis (L’gow) 15:01; 100 Z Wright (Giff N) 15:01

Women (10km):

1 M Maclennan (I’ness) 36:36

2 S Adkin (Moorf) 37:27

3 M Millar (Centr) 37:39

4 H Page (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 37:57; 5 N Lang (A’deen) 38:14; 6 G Black (VPCG) 39:08; 7 S Tait (Lass) 39:16; 8 A Frankland (Lass) 39:20; 9 J Wetton (Centr) 39:34; 10 C Macdonald (Bella RR) 39:37; 11 N Mulholland (I’clyde) 39:39; 12 L Mckenna (Glas U HH) 39:46; 13 L Wilson (Edin) 40:14; 14 K Lowery (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 40:16; 15 M Sandison (Spring, W40) 40:17; 16 E Mcnicol (Law) 40:20; 17 M Crawford (Fife) 40:21; 18 B Ansell (Edin) 40:29; 19 C Parsons (Dund H, W40) 40:31; 20 H Terrance (Spring) 40:50; 21 E Mackinnon (Cambus) 40:52; 22 L Bell (Gars, W45) 40:56; 23 E Gill (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 41:03; 24 Y Mcnairn (Giff N) 41:04; 25 F Davies (Centr) 41:19; 26 C Buchanan (Centr) 41:20; 27 A Mason (Shett, W45) 41:20; 28 S Brown (Edin) 41:26; 29 C Mccallum (Shett) 41:30; 30 S Logan (Fife) 41:41; 31 R Russell (Bella RR) 41:51; 32 C Stewart (Glas U HH) 42:02; 33 K Maxwell (Cors) 42:08; 34 K Rogan (High H) 42:13; 35 G Pow (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 42:21; 36 R Joss (Shett) 42:22; 37 M Watson (Law) 42:22; 38 S Green (Gala, W40) 42:28; 39 J Dunbar (Edin, W50) 42:31; 40 S Mcintosh (HBT) 42:39; 41 M Cornall (Glas U HH) 42:42; 42 F Wardle (Gars) 42:55; 43 A Ewing (Cors) 42:57; 44 E Murray (JSKRC) 43:00; 45 M Mcclelland (HBT) 43:01; 46 E Eadie (Edin) 43:02; 47 A Kiltie (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 43:09; 48 A Paton (C’nauld) 43:10; 49 C Heywood (HBT) 43:16; 50 S Lawrie (VPCG) 43:17; 51 A Carr (Glas U HH) 43:28; 52 J Spence (Fife) 43:35; 53 A Chong (Giff N, W50) 43:38; 54 E Crombie (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 43:56; 55 A Smith (Lass) 44:03; 56 J Menzies (PH Racing, W45) 44:10; 57 F Matheson (Falk, W60) 44:18; 58 C Ford (Bella RR) 44:34; 59 K Lownie (PH Racing, W40) 44:34; 60 N Jackson (C’gie) 44:38; 61 K Macaulay (Cors) 44:40; 62 T Wilson (JSKRC, W40) 44:46; 63 G Blee (Gars, W40) 44:47; 64 C Gordon (HBT, W45) 44:48; 65 I Mackay (L’aber) 44:52; 66 A Richardson (WestEnd RR, W55) 44:53; 67 J Maclean (Edin, W45) 44:56; 68 C Hallam (L’aber) 45:02; 69 E Baird (Glas U HH) 45:03; 70 V Oldham (A’deen, W55) 45:03; 71 C Cole (Edin) 45:04; 72 C Macphail (Shett) 45:06; 73 C Houston (Centr, W40) 45:16; 74 C Cowie (P’bello) 45:22; 75 H Smith (Gars) 45:33; 76 P Dakin (Carnethy Hill Racing Club) 45:35; 77 C Magill (HBT, W40) 45:36; 78 L Hay (L’gow) 45:37; 79 L O’connor (Kil’k, W40) 46:05; 80 P Baillie (Gala, W45) 46:08; 81 A Watt (Fife) 46:17; 82 K Baillie (E Kilb, W40) 46:22; 83 E Danby (HBT, W40) 46:23; 84 L Christy (Cors) 46:24; 85 T Walker (Glas U HH) 46:25; 86 K Hylands (Bella H) 46:36; 87 M Bremner (P’bello) 46:40; 88 M Mowbray (HBT, W45) 46:42; 89 J Misak (Moorf, W40) 46:49; 90 K Patel (WestEnd RR, W45) 46:54; 91 M Smith (Cors) 47:03; 92 K Mcstay (Centr) 47:05; 93 K Allen (Cald) 47:11; 94 R Proctor (WestEnd RR, W40) 47:15; 95 J Turner (PH Racing, W45) 47:22; 96 L Gray (Gars, W40) 47:22; 97 R Harding (HBT) 47:24; 98 E Tomasso (Gars, W40) 47:27; 99 J Gillies (Storn) 47:29; 100 J Wallace (Newton RR) 47:32; 101 P De Villiers (Dund H, W40) 47:34; 102 C Bain (Cambus) 47:34; 103 R Callaghan (Dund RR) 47:37; 104 L Davie (Cors) 47:41; 105 S Evans (Forres, W45) 47:46; 106 F Lowrie (Giff N) 47:50; 107 E Fitzgibbon (Gars) 47:55; 108 V White (HBT, W40) 47:57; 109 M Senior (Gars, W45) 47:59; 110 R Anderson (Dunbar AC, W55) 48:02; 111 C Millar (Troon, W45) 48:11; 112 D Gray (Bella RR, W50) 48:16; 113 M Kelly (Gars, W40) 48:19; 114 E Blair (Gars, W40) 48:20; 115 M Macleod (Storn, W45) 48:28; 116 C Mclellan (C’nauld) 48:39; 117 H Darling (P’bello) 48:47; 118 S Simpson (Metro, W40) 48:50; 119 K Watson (A’deen) 48:51; 120 D Warner (P’bello, W45) 48:53; 121 C Wharton (Bella RR, W50) 48:55; 122 J Husbands (HBT) 48:57; 123 C Mckinlay (WestEnd RR) 48:58; 124 L Mason (Edin) 49:03; 125 M Monk (G’nock, W45) 49:14; 126 B Shearer (Newton RR) 49:21; 127 F Callaghan (Dund RR) 49:22; 128 M Wilson (Bella H, W45) 49:22; 129 F Thompson (Perth RR, W55) 49:24; 130 K Robertson (Harm, W50) 49:28; 131 A Stuart (JSKRC) 49:30; 132 J Campbell (Giff N, W45) 49:39; 133 K Dobbie (Edin, W55) 49:44; 134 S Mcritchie (Forres, W45) 49:47; 135 C Mccormick (Bella H, W50) 49:54; 136 C Kelly (Dumb) 49:57; 137 L Torr (Centr) 50:01; 138 M Williams (Centr, W45) 50:06; 139 S Oliver (Bella RR) 50:07; 140 H Carswell (Giff N, W50) 50:25; 141 J Dawson (Penic, W45) 50:29; 142 L Lessels (PH Racing, W40) 50:31; 143 A Bryden (Kil’k) 50:34; 144 A Rae (Fife) 50:35; 145 E Davies (Edin, W50) 50:37; 146 J Gudgin (C’gie, W55) 50:38; 147 S Macneill (HBT) 50:40; 148 A Bristow (VPCG) 50:40; 149 G Bird (Cors) 50:40; 150 V Brown (A’deen, W45) 50:44; 151 A Mackenzie (Bella H) 50:44; 152 F Canavan (Dund RR) 50:45; 153 M Lovatt (Gars) 50:50; 154 L Shaw (HBT) 50:56; 155 L Menzies (Dund RR, W40) 50:56; 156 J Thorburn (Newton RR, W40) 51:02; 157 K Mann (Shett) 51:08; 158 F Zeiner (Harm, W45) 51:10; 159 C Macvarish (Loth, W50) 51:11; 160 R Simister (Bella H) 51:12; 161 R Binnie (Law) 51:14; 162 A Wood (Gars) 51:18; 163 K Scott (Gars, W60) 51:28; 164 B Rendall (JSKRC) 51:43; 165 L Lennon (VPCG) 51:52; 166 C Douglas (Perth RR, W45) 51:52; 167 C Moran (L’gow) 51:57; 168 C Mcarthur (Ham H, W40) 52:07; 169 E Hamilton (Perth RR, W55) 52:09; 170 K Anderson (Harm) 52:10; 171 A Sutherland (Bella RR) 52:11; 172 C Fitzsimmons (Bella H, W40) 52:14; 173 C Ward (HBT, W40) 52:14; 174 S Scott (Edin) 52:15; 175 A Ward (Kirk O, W45) 52:15; 176 E Spencer (HBT) 52:18; 177 V Smith (G’nock, W45) 52:18; 178 I Heppleston (Strathclyde Univ Harriers) 52:19; 179 J Clancy (Dund RR) 52:20; 180 F Ferguson (Cald, W55) 52:23; 181 L Cameron (Ayr S) 52:27; 182 G Mcguire (Perth RR, W50) 52:28; 183 A White (Gars, W70) 52:43; 184 J Mcafee (Centr, W45) 52:43; 185 S Mulholland (Ron’s R, W50) 52:54; 186 L Wilkinson (Bella RR) 52:57; 187 E Renouf (Pit) 52:58; 188 L Gatherer (Perth RR, W40) 53:00; 189 S Crawford (HBT) 53:02; 190 G Kirwan (E Kilb, W50) 53:08; 191 C Graham (PH Racing, W50) 53:12; 192 S Lillie (Giff N, W45) 53:21; 193 M Cazes (L’gow) 53:29; 194 K Macfarlane (Bella RR) 53:32; 195 A Leader (Dumb, W45) 53:35; 196 A Jennings (HBT, W40) 53:46; 197 S Rudd (Bella H, W45) 53:52; 198 K Hurt (WestEnd RR) 54:09; 199 S Denis (Harm, W45) 54:16; 200 M Morgan (HBT) 54:17

W60: 3 F Wood (L’gow) 55:00; 4 J Richard (Gala) 55:04; 5 K Mcallister (Falk) 56:58;

W65: 1 J Glass (Bella H) 67:36

W70: 2 S Strain (HBT) 71:38

U20 (6.8km):

1 M Keith (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 24:24

2 C Gemmell (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 25:56

3 H Anderson (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 26:53

4 M Reid (I’clyde) 27:11; 5 K Purcell (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 27:20; 6 C Purcell (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 27:40; 7 P O’riordan (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 28:21; 8 H Andrejczuk (St And U) 28:30; 9 A Dalglish (Glas U HH) 28:33; 10 M Hubbard (Ayr S) 29:19; 11 R Cameron Coyle (Strathclyde Univ Harriers) 29:39; 12 R Newman (Edin) 30:05; 13 F Henry (Tm E Loth) 30:23; 14 L Sutherland (Kilb) 30:43; 15 C Baldwin (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 30:54; 16 S Jenkins (Strathclyde Univ Harriers) 31:04; 17 A Campbell (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 31:28; 18 E Smith (Edinburgh Univ Hare and Hounds) 31:36; 19 M Ballantyne (Tev) 32:06; 20 S Gorman (Glas U HH) 32:18

U17 (6.2km):

1 L Brown (Gars) 23:22

2 H Ryding (Giff N) 23:27

3 N Phillips (Dund H) 24:13

4 E Dougall (Giff N) 24:36; 5 M Nicholl (Cambus) 24:44; 6 M Thomson (Tm E Loth) 24:53; 7 I Hedley (Fife) 25:12; 8 M Millar (Pit) 25:40; 9 C Kane (Centr) 25:41; 10 H Taylor (A’deen) 25:45; 11 A Macaulay Orr (Edin) 25:45; 12 K Paul (Giff N) 26:23; 13 R Giffen (Spring) 26:47; 14 A Macleod (Falk) 26:50; 15 I Paterson (Gala) 26:51; 16 L Doney (Cors) 26:52; 17 R Murray (Storn) 27:04; 18 E Mclennan (Giff N) 27:04; 19 O Meikle (Lass) 27:10; 20 A Patel (Gars) 27:11; 21 E Hendry (Falk) 27:11; 22 B Trainer (Gars) 27:17; 23 M Kidd (Edin) 27:20; 24 A Cairns (I’ness) 27:24; 25 E Youngs (Giff N) 27:33; 26 K Slimon (Glas Sc Sp) 27:37; 27 C Christie (Falk) 27:43; 28 A Crawford (Cors) 27:55; 29 A Jackson (A’deen) 28:00; 30 I Hubbard (Ayr S) 28:02; 31 E Ritchie (Cambus) 28:13; 32 E Nicholson (Tm E Loth) 28:21; 33 J Smith (N Uist) 28:29; 34 S Roy (Centr) 28:33; 35 T Wright (Giff N) 28:36; 36 R Mcgill (G’nock) 29:12; 37 A Mcclue (Cambus) 29:28; 38 S I’anson (Kil’k) 29:31; 39 Y Faulds (Law) 29:39; 40 L Donaldson (Gars) 30:12; 41 S Mccolm (Ayr S) 30:15; 42 E Bell (Ross C) 30:42; 43 M Smith (Giff N) 30:43; 44 E Kennedy (Cambus) 30:43; 45 Z Paddon (Centr) 31:04; 46 R Warden (Centr) 31:04; 47 J Grant (Shett) 31:21; 48 K Mcdonald (Cors) 31:26; 49 C Main (Cors) 31:28; 50 H Stephen (Moray) 31:43

U15 (4.3km):

1 F Campbell (Giff N) 16:28

2 M Mcclelland-brooks (Glas Sc Sp) 16:32

3 C Heggie (Ross C) 16:37

4 A Teasdale (Kilb) 16:43; 5 O Shepherd (Edin) 16:48; 6 A Stewart (Storn) 16:49; 7 I Bryson (Exe) 16:52; 8 J Inglis (Law) 17:04; 9 J Taylor (Edin) 17:12; 10 E Konig (Fife) 17:18; 11 S Wilson (Giff N) 17:20; 12 R Walsh (Giff N) 17:23; 13 A Anderson (E Kilb) 17:30; 14 R Docherty (E Kilb) 17:30; 15 C Horne (Falk) 17:34; 16 F Mowbray (Lass) 17:43; 17 A Cruden (Edin) 17:49; 18 L Mcpherson (Giff N) 17:51; 19 D Macdonald (Edin) 17:53; 20 E Gray (Gala) 17:55; 21 K Sandilands (Fife) 17:57; 22 K Meek (I’ness) 18:00; 23 N Mckinlay (Centr) 18:01; 24 E Cameron (Cors) 18:05; 25 L Cant (Falk) 18:06; 26 Z Redmond (Kilb) 18:11; 27 A Farquhar (A’deen) 18:17; 28 K Woods (Shett) 18:20; 29 E Sinclair (Tm E Loth) 18:20; 30 R Stevens (Tm E Loth) 18:22; 31 I Hubbard (Ayr S) 18:28; 32 S Mcnulty (Giff N) 18:29; 33 K Dinnin (Niths) 18:31; 34 I Ogg (Falk) 18:36; 35 C Davies (Falk) 18:37; 36 K Mcmurdo (Storn) 18:39; 37 O Mcnicol (Cambus) 18:41; 38 A Baillie (Pit) 18:41; 39 B Kitchin (Lass) 18:41; 40 K Hedges (Falk) 18:46; 41 L Brown (Centr) 18:48; 42 E Lee (Moorf) 18:51; 43 A Beaton (I’clyde) 18:53; 44 H Macleod (Falk) 18:56; 45 Z Kidd (Dund H) 18:58; 46 K Macphail (Edin) 18:59; 47 E Mcwilliams (Giff N) 19:01; 48 E Murray (Storn) 19:07; 49 J Hendry (Gala) 19:08; 50 A Andrew (E Kilb) 19:16; 51 L Gibb (Falkirk Victoria Harriers (Indiv)) 19:22; 52 N Nyabadza (Harm) 19:24; 53 R Wright (Spring) 19:25; 54 H O’donoghue (Giff N) 19:26; 55 S Cunningham (Giff N) 19:26; 56 M Sokoluk (Living) 19:27; 57 L Ward (Perth) 19:32; 58 S Mcallister (A’deen) 19:33; 59 K Sim (A’deen) 19:39; 60 A Mooney (Moorf) 19:47; 61 L Gibson (Falk) 19:48; 62 L Thomson (Tm E Loth) 19:50; 63 A Kirk (Ayr S) 19:51; 64 I Passway (Dund H) 19:51; 65 S Marshall (Harm) 19:52; 66 H Holmes (Falk) 19:53; 67 I Munro (Giff N) 19:59; 68 S Kane (Falk) 20:01; 69 R Mcphillips (W’moss) 20:09; 70 F Hedley (Fife) 20:14; 71 A Mccann (Law) 20:21; 72 A Macritchie (Storn) 20:21; 73 N Padmanabhan (Gars) 20:23; 74 I Paterson (I’clyde) 20:25; 75 J Munro (Kil’k) 20:29; 76 T Mackenzie (Centr) 20:32; 77 C Mcgeachy (Glas Sc Sp) 20:35; 78 L Mcgrandle (Cambus) 20:45; 79 A Rutherford (Lass) 20:48; 80 E Stewart (Giff N) 20:52; 81 C Elliot (Tm E Loth) 21:03; 82 L O’donoghue (Giff N) 21:07; 83 S Taggart (G’nock) 21:18; 84 R De Villiers (Dund H) 21:19; 85 A Lindsay (Cald) 21:21; 86 R Mckerracher (Centr) 21:22; 87 K Fielding (E Kilb) 21:23; 88 A Henderson (Gars) 21:27; 89 L Macmillan (A’deen) 21:33; 90 G Dinnes (A’deen) 21:40; 91 A Millican (Shett) 21:57; 92 A Mackinnon (N Uist) 21:57; 93 A Docherty (North Ayrshire AAC) 22:02; 94 H Scott (Tm E Loth) 22:04; 95 L Brechin (Harm) 22:18; 96 R Lawman (C’nauld) 22:31; 97 M Fleming (Cambus) 22:32; 98 C Forgie (Falk) 22:35; 99 M Scott (Cambus) 22:43; 100 I Marshall (Living) 22:52

U13 (3.2km):

1 L Macrae (I’ness) 12:42

2 E Dallas (Strathe) 12:56

3 F Brown (Tm E Loth) 12:58

4 F Scobie (Giff N) 13:09; 5 N Corrie (Harm) 13:18; 6 E Christie (Falk) 13:20; 7 M Frew (E Kilb) 13:20; 8 F Sutherland (Ross C) 13:24; 9 K Rankine (Gala) 13:27; 10 C Wright (Tm E Loth) 13:27; 11 C Melton (Harm) 13:31; 12 E Caldow (Giff N) 13:33; 13 M Boothman (Giff N) 13:36; 14 A Richardson (Gala) 13:42; 15 A Van Der Merwe (Edin) 13:44; 16 A Phillips (Giff N) 13:45; 17 M Gairn (Glas Sc Sp) 13:46; 18 Z Morgan (Dund H) 13:46; 19 A Ross (VPCG) 13:50; 20 A Macaulay (Giff N) 13:50; 21 H Simpson (Giff N) 13:50; 22 E Gillespie (Glas Sc Sp) 13:51; 23 C Mcgougan (Falk) 13:53; 24 E Paul (Harm) 13:53; 25 E Stanford (Centr) 13:57; 26 K Brown (Gala) 14:02; 27 A Mcdonald (Banc) 14:02; 28 E Saez (Giff N) 14:10; 29 L Buchan (Harm) 14:10; 30 N Yates (Giff N) 14:10; 31 J Needs (P’head) 14:11; 32 R Caves (Harm) 14:13; 33 A Meek (High H) 14:15; 34 E Cook (Banc) 14:16; 35 A Whelan (Moray) 14:17; 36 L Fraser (Ross C) 14:20; 37 N Mcdowell (Moorf) 14:25; 38 A Gallagher (Giff N) 14:25; 39 J Kidd (Dund H) 14:27; 40 G Bruce (Harm) 14:31; 41 J Anderson (Falk) 14:32; 42 S Smith (Spring) 14:32; 43 F Matheson (VPCG) 14:35; 44 I Collingwood (Gars) 14:35; 45 A Clarke (Cors) 14:36; 46 J Hirst (Edin) 14:36; 47 S Simpson (I’ness) 14:37; 48 K Crawshaw (Living) 14:38; 49 I Wilson (Giff N) 14:40; 50 S Imlach (A’deen) 14:45; 51 O Inglis (Law) 14:45; 52 O Marshall (Cors) 14:47; 53 R Heeps (Living) 14:52; 54 S De Villiers (Dund H) 14:54; 55 O Dinnes (A’deen) 14:54; 56 E Field (Gala) 14:56; 57 N Mcnulty (Giff N) 14:57; 58 E Ritchie (Cambus) 14:58; 59 A Fraser (Ross C) 14:58; 60 F Earl (Harm) 15:03; 61 C Middleton (Centr) 15:04; 62 C Anderson (Shetland AAC (Indiv)) 15:05; 63 F Watkin (Centr) 15:06; 64 C Scott (Edin) 15:07; 65 E Morrison (E Kilb) 15:08; 66 K Lindsay (E Kilb) 15:09; 67 G Amorati (Giff N) 15:09; 68 G Barry (I’clyde) 15:09; 69 A Bell (Gars) 15:10; 70 C Charters (E Kilb) 15:11; 71 I Mcgrath (Cors) 15:12; 72 D Gildea (Shett) 15:15; 73 B Adams (Giff N) 15:15; 74 R Costello (Giff N) 15:16; 75 B Mcwilliam (Lass) 15:19; 76 I Duncan (Edin) 15:20; 77 E Thomson (Lass) 15:24; 78 M Collart (Edin) 15:26; 79 A Ross (Giff N) 15:27; 80 I Finnie (E Kilb) 15:28; 81 S Mcbirnie (Harm) 15:29; 82 M Nicholson (Kilb) 15:29; 83 M Burns (Aird) 15:33; 84 K Mitchell (Centr) 15:35; 85 L Warden (Centr) 15:36; 86 F Milford (Kilb) 15:40; 87 J Brown (Gala) 15:41; 88 S Jones (Helen) 15:44; 89 I Jarrett (Fife) 15:45; 90 R Barnett (Dunfermline Track & Field AC) 15:47; 91 I Clarke (Cors) 15:52; 92 C Monachello (Kil’k) 15:52; 93 P Paterson (I’clyde) 15:54; 94 R Donaldson (Falk) 15:54; 95 H Johnson (Falk) 15:54; 96 S Dick (Gars) 15:55; 97 S Crawford (Edin) 16:00; 98 J Taylor (Edin) 16:01; 99 T Cooke (Tm E Loth) 16:02; 100 L Gibb (Dunfermline Track and Field AC) 16:06

TEAM COMPETITIONS

Men TEAM: 1 Centr 114; 2 Shett 121; 3 Cambus 146; 4 Cors 199; 5 I’clyde 257; 6 Edin U 321; 7 Edin 344; 8 A’deen 395; 9 Metro 513; 10 Bella H 606; 11 Bella R 763; 12 Glas U 807; 13 E Kilb 832; 14 Garsc 842; 15 HBT 887

U20 TEAM:

1 I’ness 65; 2 Centr 90; 3 St And U 102; 4 Giff N 109; 5 Cors 119; 6 Cambus 120; 7 Glas U 131

U17 TEAM:

1 Giff N 34; 2 Harm 70; 3 E Loth 72; 4 Cambus 107; 5 Cors 185

U15 TEAM: 1 Giff N 37; 2 A’deen 63; 3 Moorf 113; 4 Kilb 125; 5 Edin 194; 6 Harm 201; 7 Ross C 202; 8 E Kib 208; 9 Cambus 239; 10 Kil’k 287;

U13 TEAM: 1 Giff N 65; 2 Falk VH 76; 3 Edin 85; 4 Garsc 100; 5 E Loth 122; 6 E Kilb 125; 7 Harm 169; 8 Kilb 188; 9 A’deen 192; 10 VPCG 276

Women TEAM: 1 Edin U 177; 2 Edin 211; 3 Centr 228; 4 Glas U 290; 5 HBT 358; 6 Garsc 396; 7 Cors 416; 8 Bella R 471; 9 Shett 525; 10 Giff N 647; 11 PHRC 765; 12 W End RR 486; 13 Bella H 832; 14 P’bello 877; 15 Perth R 1046

U20 TEAM: 1 Edin U 6; 2 Glas U 50

U17 TEAM: 1 Giff N 18; 2 Garsc 43; 3 Falk VH 63; 4 Cambus 75; 5 Centr 90; 6 Cors 94

U15 TEAM: 1 Giff N 42; 2 Edin 50; 3 Falk VH 109; 4 Storn 162; 5 E Kilb 164; 6 E Loth 202; 7 Centr 226; 8 A’deen 233; 9 Cambus 311; 10 Harm 317

U13 TEAM: 1 Giff N 45; 2 Harm 69; 3 Gala 105; 4 Falk VH; 5 Edin 201; 6 E Kilb 208; 7 Dund H 224; 8 Ross C 225; 9 Centr 233; 10 Cors 259

NORTHERN IRELAND & ULSTER SENIOR CHAMPIONSHIPS, Derry, February 26

Men (12km):

Catherine Whoriskey, who was second in 2020, won the women’s 6km narrowly in 22:14 from Jessica Craig’s 22:16.

W40 Kerry O’Flaherty, who ran for Ireland in the 2018 European Championships steeplechase, was third in 22:47.

Conan McGaughey was a clear men’s 12km winner in 39:58 with Eskander Turki (40:25) and Neil McCartan (40:37) completing the medallists.

1 C McCaughey (NBH) 39:58; 2 E Turki (Anna) 40:25; 3 N McCartan (E Down) 40:37; 4 Z Hanna (Newc) 40:39; 5 C McMeechan (N Down) 40:48; 6 A Annett (Mourne) 40:49; 7 S Connolly (Anna) 40:55; 8 D Reed (Derry, M45) 40:56; 9 L Dinsmore (Anna) 41:00; 10 C McCambridge (NBH) 41:17; 11 D Farren (IRL) 41:22; 12 J Craig (Anna, M35) 41:24; 13 J Black (NBH) 41:39; 14 S Melarkey (Derry) 41:41; 15 P Goss (NBH, M35) 41:51; 16 A Bogle (Derry, M40) 42:08; 17 P McGarry (NBH) 42:16; 18 D Keogh (IRL, U20) 42:33; 19 M Crawley (Strive) 42:37; 20 A Woodman (Willow, M35) 42:43; 21 B Gebrebrhan (Anna) 42:49; 22 S Rankin (Foyle V) 42:53; 23 L O’hara (NBH) 42:54; 24 J Spratt (Anna) 43:05; 25 O Carleton (Anna, M35) 43:06; 26 S McLaughlin (High) 43:08; 27 M Gallagher (Foyle V) 43:09; 28 P McKinney (IRL, M55) 43:14; 29 R Holt (Tyne Br) 43:15; 30 C Mcginley (Derry) 43:24; 31 J Lenehan (Derry, M35) 43:26; 32 I McCollum (NBH) 43:34; 33 D McNeilly (Newc, M40) 43:38; 34 G Morrow (Willow, M40) 43:38; 35 D Molloy (Newc) 43:47; 36 P Melarkey (Derry) 43:58; 37 J McMeechan (N Down) 44:04; 38 J Steenson (NBH) 44:26; 39 J Canning (Foyle V) 44:26; 40 C McKendry (Anna, M40) 44:32; 41 D Murray (N Down) 44:33; 42 P Donnelly (NBH) 44:36; 43 G Watton (N Down) 44:40; 44 J Coulter-smyth (N Down) 45:01; 45 F Marsh (N Down, M55) 45:02; 46 N Goodman (Newc, U20) 45:22; 47 E Dunn (Loughview AC) 45:23; 48 E Cooke (Anna, M35) 45:26; 49 R Mcmullan (Newc) 45:35; 50 L Mcmullan (Newc) 45:44; 51 M Carville (B’drain, U20) 45:50; 52 N Mcgeough (Newc) 45:51; 53 D Porter (Inish) 45:52; 54 C Mcveigh (Newc) 45:53; 55 T Stanley (Beech, M45) 46:00; 56 S Butters (Willow) 46:06; 57 K Scullion (Ballym R, M40) 46:44; 58 D Scott (N Down, M35) 46:45; 59 J Thompson (Unatt) 46:49; 60 J Nicholson (Ballym R, M45) 47:07; 61 R Norrby (Foyle V) 47:21; 62 N Weir (Willow, M45) 47:28; 63 L Bradley (Inish) 47:36; 64 P Mcintyre (Foyle V) 48:07; 65 J Trainor (NBH) 48:13; 66 S Jamison (Derry) 48:14; 67 C Moran (N Down, M40) 48:32; 68 S Donegan (N Down, M35) 48:46; 69 D O’kane (Derry) 48:56; 70 S Wilson (VP&Conns, M35) 48:58; 71 S Morris (Willow) 49:29; 72 J Weir (Springw) 50:10; 73 E Leonard (Foyle V) 50:29; 74 D Letterkenny (L’kenny) 51:04; 75 R Toland (VP&Conns) 51:14; 76 J Hasson (Ballym R, M50) 51:52; 77 M Mc Keown (Armagh) 51:56; 78 P Mulligan (N Down, M55) 52:00; 79 S Wilson (Acorns) 52:06; 80 P Mcauley (NBH) 52:13; 81 C Rafferty (Armagh) 52:22; 82 G Keenan (VP&Conns) 52:28; 83 C Walker (N Down, M45) 52:47; 84 N Mcgee (Inish) 52:50; 85 I Bailey (Lag V) 53:01; 86 F Gallagher (Inish) 53:09; 87 C Willetts (NBH) 54:08; 88 A Massey (N Down, M45) 54:18; 89 N Doherty (Tir Chonaill AC) 54:37; 90 J Gallagher (NBH, M60) 55:08; 91 P Mccarry (Foyle V) 55:30; 92 G Long (B’drain) 55:53; 93 M Carleton (NBH) 56:15; 94 A Shaw (Acorns, M55) 56:39; 95 L Dunne (Foyle V) 57:47; 96 C Callaghan (NBH) 57:56; 97 O Murphy (Acorns) 60:04; 98 R Nugent (Willow) 61:01; 99 O Mckinney (Inish) 61:49; 100 G Anderson (NBH) 62:50



Women (6km):

1 C Whoriskey (Derry, W35) 22:14; 2 J Craig (N Down) 22:16; 3 K O’Flaherty (WSEH, W40) 22:47; 4 R Rossiter (Loughview AC, U17) 23:04; 5 C McGuigan (IRL, W35) 23:05; 6 K Moore (N Down) 23:24; 7 R McKee (Anna) 23:30; 8 R Osborne (Drom) 24:09; 9 J Mills (Newc) 24:13; 10 A Gosling (Newc, W40) 24:20; 11 D Cox (Anna) 24:38; 12 M Eccles (N Down) 24:42; 13 E Mcconnell (N Down) 24:51; 14 A Mcshane (Derry) 24:53; 15 F Diver (Rosses) 25:17; 16 J Hamilton (Willow) 25:18; 17 F Mcquillan (N Down) 25:36; 18 R Gibson (N Down) 25:46; 19 K Rafferty (Armagh) 25:52; 20 N Henderson (NBH) 25:56; 21 C Quigley (N Down) 26:05; 22 J Mcmonagle (Derry) 26:24; 23 C Verner (N Down) 26:39; 24 L Doulton (N Down) 27:03; 25 M Leheny (NBH) 27:07; 26 A Perry (B’drain) 27:23; 27 E Beattie (NBH) 27:29; 28 J Wright (Armagh, W35) 27:29; 29 C Mcadam (Willow) 27:34; 30 C Crossley (Willow) 27:35; 31 S Quinn (Armagh) 27:37; 32 O Haughey (Armagh) 27:44; 33 F O’hare (NBH) 27:47; 34 J Wilson (N Down) 27:53; 35 C Nugent (Armagh) 28:02; 36 H Kelly (Lag V) 28:04; 37 D Taylor (NBH) 28:10; 38 C Mcintosh (Newc) 28:41; 39 C Savage (Newc) 28:44; 40 H Byers (N Down, W40) 28:46; 41 P McGilloway (Derry, W55) 28:48; 42 C Francis (Willow) 29:08; 43 M Mulhern (Rosses) 29:12; 44 C Scott (N Down) 29:14; 45 R Doherty (NBH) 29:16; 46 M Elliott (Willow) 29:18; 47 E Taylor (NBH) 29:26; 48 S Scullion (Ballym R) 29:46; 49 L Mcavoy (NBH) 30:02; 50 D Daly (Newc) 30:09; 51 E Stevenson (Willow) 30:19; 52 N Watson (Newc) 30:30; 53 D Mcloughlin (NBH) 31:10; 54 C Doran (Armagh) 31:17; 55 C Jeffrey (N Down) 31:23; 56 H Watson (Willow) 31:34; 57 K Mcwilliams (B’drain) 32:08; 58 D Jordan (B’drain) 32:08; 59 I Downey (Co Antrim Harriers) 32:26; 60 E Newell (B’drain) 32:27; 61 L Mcgrellis (Willow) 32:37; 62 A Mockford (B’drain) 32:51; 63 A Hasson (Ballym R) 32:56; 64 L Rogan (Newc) 33:07; 65 P Simpson (N Down) 33:21; 66 L Hibburt (NBH) 33:44; 67 H Baird (Co Antrim Harriers) 33:50; 68 P Gray (B’drain) 33:59; 69 K Mcclean (NBH) 34:07; 70 C Crilly (Armagh) 34:24; 71 C Seawright (NBH) 34:45; 72 D Davison (B’drain) 34:46; 73 H Dunne (N Down) 35:13; 74 E James (B’drain) 35:32; 75 S Jordan (Armagh) 35:49

Welsh National Championships, Pembrey, Carmarthanshire, February 26

Cardiff’s men turned out in force as James Hunt and Dan Nash broke well away from the rest of the 167 strong field, Martin Duff reports.

The races were held within the 500 acres of Pembrey Country Park which is described as one of Wales’ top visitor attractions but where very strong winds favoured the fittest and strongest.

Having raced only once since October, senior men’s title-holder James Hunt’s form was something of an unknown quantity but, within 200 metres of the start, he had established himself at the front. After a mile Hunt had only in-form Cardiff club-mate Dan Nash for company. They then ran shoulder to shoulder and gradually moved away from their rivals, until Hunt surged clear in the later stages, to win by six seconds.

Behind these two Bridgend’s Adam Bowden, the former international steeplechaser and now Triathlon, in only his fifth running race in five years, battled largely on his own for third place as M40 Phil Matthews took fourth.

Cardiff trounced Dewi Griffiths’ Swansea 29 to 85 by Cardiff, but made amends in the women’s race.

There, former champion Caryl Edwards, nee Jones, led them home in second place behind winner Lauren Cooper, who improved from second when the event was last held in 2020.

The Parc Bryn runner had won at this same venue in the Gwent League in December but a lot of interest had revolved around the appearance of former champion Edwards, in her first cross-country race for five years and only her second of any kind since the Covid pandemic hit. Edwards, who recently resumed training after the birth of a daughter, clung on valiantly to Cooper for half the race, before losing out as the eventual winner turned the screw on the hilly sections.

Among several eye-catching performances in the age group races, Carmarthen’s Dafydd Jones was a dominant winner of the under-20 men’s title, while the impressive Libby Hale led the under-13 girls from the gun and came home 28 seconds clear.

North Walians Wirral’s Ellen Kearney and Menai’s Beca Bown made their long journeys worthwhile with runaway wins in the under-20 women’s and under-15 girls’ races.

Senior men top 10:

1 James HUNT CARD 33:00

2 Dan NASH 33:06

3 Adam BOWDEN M35 BRIDE 33:44

4 Phillip MATTHEWS M40 PBBR 34:16

5 Mattie EDWARDS CARD 34:23

6 Michael KALLENBERG CARD 34:32

7 Alex JACKSON U20M CARD 34:40

8 Larry RYAN CARD 35:13

9 Dewi GRIFFITHS SWAN 35:25

10 Guy SMITH SWAN 35:41

Senior women top 10:

1 Lauren COOPER PBBR 27:37

2 Caryl EDWARDS SWAN 28:08

3 Chloe DOOLEY PONTY 28:36

4 Kate ROBERTS SWAN 28:47

5 Donna MORRIS W35 BUILT 28:57

6 Vicky JACKSON WINH 29:00

7 Alaw BEYNON-THOMAS CROUP 29:38

8 Helen SHARPE W40 CARD 29:54

9 Alan DAVIES M65 LLAN 29:56

10 Nicky COLLIN LLIS 29:59

Individual results not processed as at March 1

Men TEAM: 1 Cardiff 29; 2 Swansea 85; 3 P Bryn 131; 4 Pontypridd 274; 5 Swansea B 296; 6 Neath 328; 7 P Bryn B 366; 8 Bridgend 401; 9 Aberavon 414; 10 Les Croupiers 417

M35 TEAM: 1 Swansea 9; 2 P Bryn 15; 3 Pontypridd 24; 4 Aberavon 30

M40 TEAM: 1 P Bryn 10; 2 Pontypridd 11; 3 3M 24

M45 TEAM: 1 Swansea 10; 2 Les C 15; 3 Aberavon 20

M50 TEAM: 1 Bridgend 12; 2 Aberavon 20; 3 P Bryn 21

M55 TEAM: 1 Les C 9; 2 P Bryn 12

M60 TEAM: 1 Les C 8; 2 P Bryn 13

M65 TEAM: 1 Les C 6

M70 TEAM: 1 Aberavon 6

U20 TEAM: 1 Cardiff 22

U17 TEAM: 1 Swansea 41; 2 Cardiff 63

U15 TEAM: 1 Carmarthen 18; 2 Cardiff 36; 3 Carmarthen B 68

U13 TEAM: 1 Aberavon 71; 2 P Bryn 78; 3 Bridgend 96

U11 TEAM: 1 Cardiff 43; 2 Bridgend 60; 3 Aberavon 61

Women TEAM: 1 Swansea 32; 2 Lliswerry 81; 3 Bridgend 89; 4 Les C 90; 5 Swansea B 109; 6 P Bryn 141; 7 Llanelli 194; 8 Swansea C 241; 9 P Talbot 241; 10 Neath 246

W40 TEAM: 1 Swansea 13; 2 Bridgend 16; 3 Lliswerry 24

W45 TEAM: 1 Neath 9; 2 Swansea 12; 3 P Talbot 24

W50 TEAM: 1 Les C 6

W55 TEAM: 1 Les C 6

U20/ U17 TEAM: 1 Aberavon 54

U15 TEAM: 1 Cardiff 29; 2 Carmarthen 72; 3 Swansea 89

U13 TEAM: 1 Cardiff 37; 2 Swansea 49; 3 Bridgend 89

U11 TEAM: 1 Cardiff 34; 2 P Bryn 53; 3 Bridgend 73

