Fell races results in recent weeks from around the UK with news of fast times in Todmorden

FLOWER SCAR, Todmorden, February 18

There were clear victories for Chris Holdsworth and Hilda Hardaker with Holdsworth smashing the course record by four minutes.

Overall (13.3km/660m):

1 C Holdsworth 62:37

2 J Holgate (B’burn) 66:48

3 A Whittem (Calder V, M40) 67:46

4 S Hall (Calder V) 68:26

5 I Holmes (Bing, M55) 68:52

6 C Miller (Wharf, M40) 69:14

M60: D Clarke (Hyde V) 88:04

M65: A Fox (Penn) 93:59

M75: K Taylor (Ross) 99:28

U21: L Vinter (Leeds U) 80:53

Women:

1 H Hardaker (K&C, W45) 80:56

2 R Pilling (P&B, W40) 82:06

3 N Jackson (N Leeds FR, W40) 83:12

W50: A-M Hindle (Ross) 92:21

W55: R Dorrington (N Leeds FR) 1:45:22

SEDBERGH, Sedbergh, February 19

Overall (4M459ft):

1 S Bailey (Staffs M) 24:39

2 P Stock (Helm H) 24:52

3 A Russell (Kend) 5:24

4 S Burnstone (Helm H) 25:33

5 L Bowness (Helm H) 25:59

M50: A Dunn (Helm H) 27:53

M60: D Griffin (Helm H) 32:16

M70: J Taylor (Bowl) 42:39

Women:

1 G Bell (Leven V, U21) 29:07

2 A Rea (Helm H) 31:28

3 E Mather (Lons) 31:43

W50: D Gowans (Tod) 34:04

W60: A Eagle (Wharf) 37:09

MIDGLEY MOOR, Halifax, February 19

Overall (8km/380m):

1 D Parton (Roch) 47:29

2eq B Johnson (Calder V, M50)/A Roberts (Calder V) 47:39

4eq P Haigh (Calder V, M40)/G Kettlewell (Calder V) 47:52

M60: S Booth 54:33

M70: R Naylor (Q’bury) 66:51

U21: F Carver (Hali) 48:04

Women:

1 A Hassell (Wharf) 54:21

2 S Woods (Chorlton) 55:33

3 C Jackson (Calder V) 55:44

W50: R Beaumont (Calder V) 56:55

W60: J Curran (Acc RR) 60:55

W70: A Baldwin (Stain) 71:11

BARBONDALE, Kirkby Lonsdale, February 12

Overall (2.3M/1200ft):

1 S Bailey (Staffs M, M40) 21:21

2 S Jacques (Amble, M40) 22:15

3 S Burnstone (Helm H) 22:18

4 L Bowness (Helm H) 22:24

M50: A Dunn (Helm H) 22:32

M60: B Procter (Helm H) 27:26

U21: H Ewbank (Eden) 25:34

Women:

1 C Hurton (Eden) 27:03

2 B Dyer (Helm H, W40) 27:41

3 A Rea (Helm H) 28:02

W50: L Askew (Helm H) 30:37

W60: A Eagle (Wharf) 32:36

W70: W Dodds (Dallam) 34:16

PEN TIR DROP, Crickhowell, February 12

Overall (7km/324m)

1 W Turner (Mynydd D) 29:34

2 E Zealley 31:24

3 J Ford (F’water) 31:39

4 B Lowe (Stroud, M40) 32:21

M50: D Hudd (Chep) 34:54

M60: S Darke (MDC) 38:34

M70: D Powell (BNH) 43:02

Women:

1 K Entwistle (Bris) 32:39

2 K Ironside (MDC) 35:14

3 R Probert (Mynydd D, W50) 35:26

W60: N Childs (Mynydd D) 43:49

WINDY HILL, Oldham, February 12

Overall (19km/640m):

1 H Holmes (Mat) 77:04

2 J Eastwood (Slait) 78:59

3 A Worster (Calder V) 83:10

4 K Manchester (Hali) 84:22

5 L Hinchcliffe 86:56

6 A Storer (M50) 89:32

M50: J Brown (Buck) 92:38

M55: S Smithies (Calder V) 97:58

M60: T White 1:45:24

M70: K Taylor (Ross) 2:02:52

Women:

1 M Tibbot (Sadd) 90:35

2 E O’Grady (Harrow) 96:56

3 K Macfarlane (C’thy) 1:42:59

4 J Greenhalgh (Lost, W50) 1:44:58

W55: C Mitchell (Marsd) 2:11:53

W60: L Hanson (Sadd) 2:24:04

LONG MYND VALLEYS, Church Stretton, February 11

Overall (11.5M/450ft):

1 W Cartwright (Mat) 88:55

2 C Richards (Helm H) 89:01

3 D Haworth (Mat) 89:47

4 B Rothery (Ilkley) 90:08

5 B Townshend (Kesw) 90:42

6 T Lamont (Helm, H) 91:04

M50: K Gray (Calder V) 98:51

M55: J Hunt (Dark Pk) 1:57:07

M60: P Cornforth (Amble) 1:59:10

M65: D Collins (Tod) 2:20:31

M70: M Moorhouse (Mat) 2:33:17

U19: C Winfield (Penn) 1:46:57

Women:

1 P Williams (Dark Pk) 1:40:50

2 N Jackson (Kesw) 1:42:16

3 V Wilkinson (Bing, W40) 1:44:56

4 S Taylor (Helm H) 1:46:19

W50: M Price (Mercia) 1:58:38

W55: D Gowans (Tod) 2:16:55

W60: R Browne (Bowl) 2:18:22

W70: W Dodds (Clay) 2:44:55

