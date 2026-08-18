James West and Almi Nerurkar win at SportsShoes Podium 5km

James West edged out former Australian cyclist Jimmy Whelan in Greater Manchester days after finishing 12th in the European 5000m, while Almi Nerurkar returned to the roads in style — plus results from across the UK in this week's round-up.

SPORTSSHOES PODIUM 5km, Ashton-under-Lyme, Greater Manchester, August 16

James West just got the nod over Jimmy Whelan as Abdi Darood and Alex Durrant battled for third four seconds back in the men’s race and Almi Nerurkar was winning the women’s race.

This came after West had finished 12th in the Euro 5000m a few days earlier and with 13:49 improved his previous best set in a Podium event in 2024 by four seconds.

The pair got away in the first kilometre and were then locked together throughout before West got away from former Australian cyclist Whelan in the final stretch.

"It was a really good race and it was great that Jimmy was in there," said West. "I can't complain with two 5km in one week."

West was trying to beat the qualifying time for the World Road Running Champs of sub-13:30 before the selection deadline.

For Nerurkar, who 15:54, it was a first outing on the roads this year following a track season in the United States and a fifth place in the UK 5000m championships.

That last road run was a personal best 5km on New Year's Eve in Barcelona in 15:35.

Here, the 25-year-old had Tilly Simpson, Eleanor Curran and Holly Weedall for company for the first half of the race before finally dropping Simpson, in her first UK outing for a few years, in the closing stages after the pair had shaken off the others.

"My season in the US didn't go that well," said Nerurkar, "but it's coming together now, which often happens – when you least expect it.

"I enjoy the roads as it seems a little less mentally taxing."

Elite Men: 1 J West (Ton) 13:49; 2 J Whelan (AUS) 13:50; 3 A Darood (Skyrac) 14:00; 4 A Durant (Sheff & D) 14:01; 5 C Coulson (Morp) 14:04; 6 O Donkin (Barton) 14:06; 7 R Allen (Leeds) 14:09; 8 F Proffitt (Traff) 14:12; 9 N Howlett (Carnethy) 14:18; 10 J Sanderson 14:28; 11 J Adamson 14:28; 12 M Creasey 14:29; 13 J Perry-Williams (Clap) 14:30; 14 H Johnson 14:30; 15 J Birmingham (Salf) 14:30

Mile: 1 T Dodd (Birch) 4:17.6; 2 N Gourley (Giffnock N) 4:18.4

Elite Women: 1 A Nerurkar (Phoe) 15:54; 2 T Simpson (sheff &D) 16:06; 3 E Curran (Leeds) 16:07; 4 H Weedall (Vale R) 16:17; 5 R Roberts (IRE) 16:19; 6 J Elgood (Nidd) 16:25; 7 G Astin (Belg) 16:28; 8 L Church (BMH) 16:34; 9 A Brea (ESP) 16:37; 10 M Stenhouse (Durh U) 16:38

View this post on Instagram A post shared by AW (@athletics.weekly)

CLACTON HALF-MARATHON, Essex, August 16

Overall: 1 S Tusa (Ips J) 70:42

Women: 1 A Dixon (Hy, W45) 84:19; 2 C Hay (Mansf, W50) 99:07

W50: 2 A Martin (Fordy) 93:52

FROME HALF-MARATHON, Wiltshire, August 16

Overall: 1 K Babbage (T Bath) 70:08

Women: 1 E Evans 85:48

W55: 1 N Morgan (Chep) 93:22; 2 J Wargent (Eg H) 97:12

LIGHTNING BOLT 10km, Chippenham, Wilshire, August 16

Overall: 1 F McGrath (B&W) 31:04

M55: 1 S Wood (Cleve) 35:14

Women: 1 L Morrison (Swin) 36:02

NEWARK HALF-MARATHON, Nottinghamshire, August 16

It was close at the front as Harrow’s RAF man Chris Davies just pipped M40 veteran Kevin Seward by a second in a personal best 65:42.

The pair were well clear of third placed Jacob Pickering but the race was a return to competition for double Commonwealth Games Marathoner Seaward, now 40-years-old, who was fourth in 2018 and ninth in 2022.

Overall: 1 K Davies (Harrow) 65:42; 2 K Seward (Card, M40) 65:43; 3 J Pickering (Chelt) 69:15; 4 F Haymes (Huub) 69:22; 5 A Barnes (Lon H, M40) 69:36; 6 R Magar (Nepal) 69:33

M45: 1 K Swainson (Sheff RC) 72:03

M60: 1 J Barnett 85:54

Women: 1 M Uren (L Eaton) 83:22

W50: 1 S Combes (Warsop) 92:02

LEE VALLEY VELOPARK 10, Stratford, London, August 15

Overall: 1 J Noblett (Lut) 52:04

SLEAFORD STRIDERS SUMMER 10km, Lincolnshire, August 14

Overall: 1 E Smith-Rasmusson (Newark) 31:32

M50: 1 B Corleys (P’boro &NV) 35:01

Women: 1 P Downing (Louth, W55) 43:36

YORK 5km SERIES, North Yorkshire, August 14

Overall: 1 J Sagar (Leeds) 14:56; 2 D Garbutt (Durh) 15:03

M55: 1 D Hewitt (Wake) 18:00

U14: 1 J Preston (K&C) 16:11

Women: 1 C Van Zeist (Leeds) 17:09; 2 L Muscroft (Steel, W40) 17:48

W55: 1 A Spencer (Valley St) 20:19

DAVE CLARKE 5km, Trentham, Staffordshire, August 13

Overall: 1 L Gratton (Ruge, M40) 15:43

Women: 1 G Stanfield (Trenth) 18:13

W60: 1 C Higgs (Trenth) 22:43

ALCHESTER 5km, Oxfordshire, August 12

Overall: 1 S Harman (Bucks & Stowe) 15:13; 2 M Lock (Wit) 15:22

M45: 1 D Blake (Wit) 15:53

M50: 1 J Bolton (W’stock) 16:26; 2 L Newell (Abing) 16:55

Women: 1 N Roebuck (Wit) 18:02

W50: 1 L Kelly (W’stock) 20:17

W55: 1 R Cooke (Bucks & Stowe) 18:24

W60: 1 D Everingham (L Goat) 21:43

ELLESMERE PORT 5km, Cheshire, August 12

Overall: 1 L Burgess (B&W) 14:47; 2 J Bromley (Buckley) 14:54; 3 M Taylor 14:56; 4 T Weday 14:59; 5 O Blake (Osw) 15:19

M45: 1 M Gittins (Hels) 16:01

M50: 1 R Pearse (Wall’sy) 16:51

M60: 1 R Webster (Wall’sy) 18:55

M65: 1 P Buckley (Chester RC) 19:49

Women: 1 E O’Dea (Dees) 16:50

W40: 1 G Moore (Eryri) 18:16

W45: 1 E Renondeau (Vale R) 18:48

W50: 1 L O’Shea (Pensby) 20:40

W55: 1 W Swift (Staffs M) 20:47

W60: 1 J Hickman (W Chesh) 21:09

YEOVIL 5km SERIES, Somerset, August 12

Overall: 1 A Gibson (Wells) 15:14; 2 O Thorogood SWRR) 15:18

Women: 1 E Ingram (Taunt) 17:34

W55: 1 J Wargent (Eg H) 21:06

W65: 1 E wood (Axe V) 22:48

AVR WESTBURY 5km SERIES, August 11

Overall: 1 T Loughlin (T Bath) 15:14

M40: 1 D Awde (B&W) 15:37

M65: 1 P Reddaway (Corsh) 19:24

Women: 1 E Foster (Swin) 17:23

W40: 1 A Brazier (Chipp) 18:17

W50: 1 C Kellar (Marl) 20:55

W65: 1 J Harrison (B&W) 22:27

SCOTTISH HALF-MARATHON, Meadowmill to Musselburgh, August 16

Overall: 1 J Crowe (Centr) 64:19; 2 S Chalmers (A’deen) 66:00; 3 Robert Hudson (M35) 67:35; 4 H Henriksen (Edin U) 68:17; 5 S Peppiette (Belg) 68:23; 6 D Selman (Cors, M35) 69:03

M40: Gregor Yates (I’clyde) 69:32

M45: A Calnan (Cambus) 73:36

M50: C Hunter (I’clyde) 78:28

M55: R Wells (SVHC) 82:47

M60: J Estcourt (Ayr S) 87:20

M70: G Bayne (Aln) 92:21

Women: 1 R Laurie (Chich) 76:25; 2 G Tindall (Centr) 79:10; 3 Mara Galvani (W35) 79:47; 4 R Pinder (A’deen) 80:29

W40: B Penty (W’lands CC) 83:50

W60: J Murdy (SSh) 87:41

PAISLEY 10km, Paisley, August 16

Overall: 1 R Horgan (Bella R) 31:39; 2 E Carolan (Giff N) 31:46; 3 E McKerral (Kilb) 31:55; 4 A Campbell (Bella H) 32:27; 5 D Carr (Garsc) 32:38; 6 B Kerr (Bella R) 32:51

M40: C Reilly (Cambus) 33:01

M50: P Farnie (Birt) 35:28

M60: C Upson (Cambus) 36:10

M70: P O’Brien (Garsc) 43:24

Women: 1 A MacLean (Garsc) 33:58; 2 Y McNairn (Giff N, W40) 35:36; 3 N Mulholland (I’clyde) 36:10; 4 H Cox (Edin) 36:14

W50: D Gray (Bella R) 40:47

W60: N Crombie (Kilb) 45:04

W70: M Campbell (Bella H) 48:55

FORFAR 10km, Forfar, August 16

Overall: 1 D Webster (Dund R) 33:37; 2 M Richardson (Dund R) 34:45

M70: B Urquhart (Fraser) 43:36

TEAM: 1 Dund R 6; 2 St Cyr 53; 3 Forfar 58

Women (all W40): 1 F Brian (Metro) 37:15; 2 Dawn Ramay 37:20; 3 Alison McNeilly (Dund R) 39:35

W50: M Sheehan (Forfar) 42:00

W60: M Taggart (Dund R) 46:09

W70: I Bracegirdle (Fife) 49:31

TEAM: 1 Dund R 16; 2 Forfar 98; 3 JogForf 154

NAIRN HALF-MARATHON, Nairn, August 15

Overall: 1 S Cumming (I’ness) 70:13; 2 Garrie Nobbs 73:04; 3 A Geddes (I’ness) 73:06; 4 Denis Prikulis 73:23; 5 Thomas Doney 74:21

Women: Kate MacTear 85:48

SKYE BRIDGE 10km, Kyleakin, August 15

Overall: Stephen Mackay 32:32

Women: Jenny Bannerman 38:52

POLLOK PARK 10km, Glasgow, August 14

Overall: Ryan Beattie 33:35

Multi-terrain

SPEYSIDE WAY 100km AND 50km, Aviemore, August 15

Overall (100km): F Ralph (O&Back) 9:02:32

M50: J Godfrey (CoH) 11:19:33

Women: Maisie Baptist 10:30:20

Overall (50km): T Lindie (O&Back) 3:39:29

M50: I Dimopoulos (Dimo Coach) 4:49:41

Women: S Innes-Smith (100 Mar, W40) 4:52:05

Fell running

PIETHORNE, Rochdale, August 16

Overall (10km/275m): 1 D Clarke (Tod, M40) 37:02; 2 J Kevan (Horw) 38:07; 3 C Garvey (VP&TH) 38:23; 4 A Wright (Ross) 40:01; 5 L Hinchcliffe (Sadd) 40:33; 6 K Driscoll (Ross) 40:58

M55: J Goudge (Horw) 41:27

M60: A Wardle (E Ches) 48:27

M65: Kieran Horrigan 50:46

M70: A Essex (Sadd) 59:19

M75: J Byrne (Thorn Cl) 68:25

Women: 1 M Barker (Sadd) 44:01; 2 C Wilkinson (Horw, U21) 48:51; 3 K Johnston (Bram B) 49:35; 4 S Harrison (Ross, W40) 50:51

W45: L Upton (Stan) 51:39

W50: B Pilling (B’den RR) 52:24

W55: S Kelly (Horw) 55:36

W60: C Tregaskis (Ross) 57:45

W65: E Roper (B’den RR) 63:27

W75: M White (Horw) 64:11

RICKY’S RACE, Darley Bridge, Matlock, August 13

Overall (5M/700ft): 1 J Broughton (Ilkes) 29:20; 2 J Wergan (Hallam) 29:36; 3 T Throssell (Dron) 32:27; 4 A Jones (Ashb, M40) 33:37; 5 D Finch (Bake, M40) 33:51; 6 D Brassington (Wirk) 34:28

M50: B Harding (Hinck) 35:04

M60: J McMurtry (Ashb) 40:16

M70: S Wickham (E’wash) 44:48

Women: 1 H Broughton (Ilkes) 38:16; 2 S Watson (Ripley, W40) 39:27; 3 R Marshall (Clowne) 42:05; 4 A Connor (Bees) 43:00

W60: C Woodhead (N Derbs) 44:48

NOT ROUND LATRIGG, Keswick, August 12

Overall (8.8km/244m): 1 J Battrick (Kesw) 35:55; 2 B Bergstrand (M’bro-M) 36:01; 3 H Horsburgh (Kesw, W) 36:45; 4 C Gillespie (Axe V) 38:26; 5 J Hood (Skip, M40) 38:42; 6 S Hall (Ribb, M40) 38:57

M50: B Taylor (N’hall) 40:51

M60: M Allison (Eden) 45:47

M70: Jim Downie 55:01

Women: 1 Horsburgh 36:45; 2 E Whitaker (Harrog) 41:51; 3 A Whitaker (Harrog) 47:02; 4 L Stobbart (C’land F) 47:24

W40: C Russell (C’land F) 48:48

W60: L Thompson (Kesw) 50:03

ECCLES PIKE, Buxworth, August 12

Overall (3.5M/650ft): 1 H Webb (Dark Pk) 22:03; 2 L Moses (Runthr) 22:15; 3 A Branch (Bux, U20) 22:56; 4 J Brooks (Penn) 23:17; 5 I Newell (Dark Pk) 23:49; 6 C Winfield (Penn) 24:25

M45: J Hopper (Macc) 25:55

M50: P Skuse (G’dale) 27:58

M55: S Pickard (Stock H) 28:20

M60: R Downs (Ches HR) 28:44

M65: Bob Foreman 32:53

M75: A Watts (Wilm) 38:24

Women: 1 K Walshaw (Holm, W40) 26:07; 2 H Wingfield (Dark Pk) 27:45; 3 N Reece (Wilm, W40) 28:10; 4 L Bednall (Bux) 28:56

W45: F Kenney (Wilm) 31:24

W50: O Mannion (G’dale) 35:17

W60: Jane Mellor 35:24