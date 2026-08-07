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European Athletics Champs preview: rankings, form guide and predictions

AW News European Athletics Champs preview: rankings, form guide and predictions

European Athletics Champs preview: rankings, form guide and predictions

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AW
Published: 07th August, 2026
Updated: 7th August, 2026
BY Athletics Weekly

We set the scene for the action in Birmingham with all the stats you need courtesy of Track & Field Tours.

After an underwhelming performance by the home nations at the Commonwealth Games, Britain looks set to be among the most successful nations in Birmingham.

With their greater strength in field, endurance and walks, Italy should top the medals table but fall short of their Rome tally of 24 medals including 11 golds.

Britain have medal hopes in around 20 events and given their home advantage should improve on their 13 medals and four golds achieved in Italy in 2024. Their highest ever medal tally was 23 in Zurich in 2014 where they also achieved a record 12 golds which is looking unlikely but they do have the advantage of the mixed relays which have been added to the programme.

Germany, France, Norway and Netherlands are likely to be vying for the most successful nations along with Italy and Great Britain.

Below are the best marks in 2024 by athletes selected or expected to compete.
w   = wind assisted   a  = at high altitude  i  = indoor mark
+  = en route time     nm = no mark           ?  = may not compete

Marcell Jacobs (Getty)

100 METRES

Championship Best Performance (CBP): 9.95 Zharnel Hughes 2018/Lamont Marcell Jacobs ITA 2022

World record (WR): 9.58 Usain Bolt JAM 2009

European record (ER): 9.80 Jacobs 2021

UK record (UKR): 9.87 Linford Christie 1993

UK medallists (18):

Gold – Jack Archer 1946, Christie 1986, 1990 & 1994, Darren Campbell 1998, James Dasaolu 2014; Zharnel Hughes 2018; Silver – Dwain Chambers 1998, Campbell 2002, Mark Lewis-Francis 2010, Reece Prescod 2018; Hughes 2022. Bronze – George Ellis 1954, Peter Radford 1958, John Regis 1990, Harry Aikines-Aryeetey 2014. Jeremiah Azu 2022, Romell Glave 2024

Defending champion: Jacobs ITA 10.02

9.96      Lamont Marcell Jacobs ITA (9.67/4.1)

9.97      Romell Glave GBR (9.76/4.1)

9.98      Owen Ansah GER

10.00    Jeremian Azu GBR 

10.01    Louie Hinchliffe GBR

10.06    Heiko Gussmann GER

10.06    Elvis Afrifa NED

10.08    Dominic Kopec POL

10.08    Taymir Burnet NED

10.09    Anej Curin Prapotnik SLO

10.09    Chitaru Ali ITA

10.10    Abel Jordan ESP

10.13    Yannick Wolf GER

10.15    Lucas Ansah-Peprah GER

Notable absentees:

10.01    Zharnel Hughes GBR

10.01    Jake Odey-Jordan GBR

10.06    Benji Richardson IRL

10.09    Nicholas Walsh GBR (reserve)

10.09    Elliot Jones GBR (reserve)

Prediction: 1 Jacobs ITA 9.94; 2 Glave GBR; 3 Azu GBR

Zharnel Hughes (Getty)

200 METRES

CBP: 19.76 Ramil Guliyev TUR 2018

WR: 19.19 Usain Bolt JAM 2009

ER: 19.72A Pietro Mennea ITA 1979

UKR: 19.73 Zharnel Hughes 2023

UK medallists (19): 

Gold – Brian Shenton 1950, Regis 1990, Doug Walker 1998, Adam Gemili 2014; Hughes 2022

Silver – Dave Segal 1958, Cameron Sharp 1982, Doug Turner 1998, Christian Malcolm 2010; Netheneel Mitchell-Blake 2018 & 2022

Bronze – Alan Pennington 1938, George Ellis 1954,

Linford Christie 1990, Julian Golding 1998, Marlon Devonish 2002 & 2006, Danny Talbot 2012 & 2016

Defending champion: Timthe Mumenthaler SUI 20.28

20.04    Zharnel Hughes GBR

20.11    Eseosa Desalu ITA

20.13    Owen Ansah GER

20.24    Antoine Snyders BEL

20.27    Sean Aigboboh IRL

20.31    Timothe Mumenthaler SUI

20.33    Oguz Uyar TUR

20.35    Nethaneel Mitchell-Blake GBR

20.37    William Reais SUI

20.43    Riku Illukka FIN

20.43    Joshua Hartmann GER

20.44    Henrik Larsson SWE

20.45    Delvis Santos POR

20.48    Filippo Dezza ITA

20.49    Oskars Grava LAT

20.50    Lucas Ansah-Peprah GER

Others

20.55    Ebuka Nwokeji GBR

Notable absentees:

20.25A Benji Richardson IRL

20.26    Charlie Dobson GBR

20.33    Jake Odey-Jordan GBR

20.34    Matthew Hudson-Smith GBR

20.36    Blessing Afrifa ISR

20.40    Kameron Horton GER

20.48    Samuel Vessat FRA

Prediction: 1 Desalu ITA 20.18; 2 Hughes GBR; 3 Ansah GER

Matt Hudson-Smith (Getty)

400 METRES

CBP: 44.15 Alexander Doom BEL

WR: 43.03 Wayde van Niekerk RSA 2016

ER/UKR: 43.44 Matthew Hudson-Smith 2024

UK medallists (24):

Gold – Godfrey Brown 1938, Derek Pugh 1950, John Wrighton 1958, Robbie Brightwell 1962, David Jenkins 1971, Roger Black 1986 & 1990, Du'aine Ladejo 1994, Thomas 1998, Martyn Rooney 2014 & 2016, Hudson-Smith 2018 & 2022

Silver – John Salisbury 1958, Jenkins 1974, Black 1994, Michael Bingham 2010, Hudson-Smith 2014; Charlie Dobson 2024

Bronze – Pugh 1946, Mark Richardson 1998, Daniel Caines 2002, Rooney 2010, Alex Heydock-Wilson 2022

Defending champion: Alexander Doom BEL 44.15

44.09    Matthew Hudson-Smith GBR

44.24    Samuel Vessat FRA

44.47    Attila Molnar HUN

44.55    Muhammad Kounta FRA

44.66    Ben Jefferies GBR

44.69    Charlie Dobson GBR

44.72    Jean Paul Bredau GER

44.72    Jonas Phijffers NED

44.81    Daniel Segers BEL

44.88    George Franks GRE

44.92    Yann Spillman FRA

44.94    Maks Szwed POL

44.96    Edoardo Scotti ITA

45.03    Jonathan Sacoor BEL

45.03    Eugene Omalia NED

45.08    Thorben Finke GER

45.10    Mohamed Soudassi ITA

45.20    Haydn Brotschi SUI

45.21    Lorenzo Benati ITA

45.27    Patrik Enyingi HUN

45.27    Kubilay Enco TUR

Others

45.86    Havard Ingvaldsen NOR (44.39 PB)

Notable absentees:

44.69    Aleksey Danilov RUS

45.16    Samuel Lunt GBR (reserve)

45.24    Brodie Young GBR (reserve)

45.26    Toby Harries GBR

Prediction: 1 Hudson-Smith GBR 44.37; 2 Vessat FRA; 3 Molnar HUN

Mark English, Max Burgin, Emmanuel Wanyonyi, Ben Pattison and Brandon Miller (Getty)

800 METRES

CBP: 1:43.84 Olaf Beyer GDR 1978

WR: 1:40.91 David Rudisha KEN 2012

ER: 1:41.11 Wilson Kipketer DEN 1997

UKR: 1:41.73 Seb Coe 1981

UK medallists (17):

Gold – John Parlett 1950, Mike Rawson 1958, Coe 1986, Tom McKean 1990

Silver – Steve Ovett 1974 & 1978, Coe 1982, McKean 1986, David Sharpe 1990, Michael Rimmer 2010, Jake Wightman 2022

Bronze – Roger Bannister 1950, Andy Carter 1971, Coe 1978, Steve Cram 1986, Sam Ellis 2006, Elliot Giles 2016

Defending champion: Gabriel Tual FRA 1:44.87

1:42.97 Mark English IRL

1:42.98 Max Burgin GBR

1:43.34 Ben Pattison GBR

1:43.60 David Barroso ESP

1:43.60 Francesco Pernici ITA

1:43.61 Tobias Gronstad NOR

1:43.66 Gabriel Tual FRA

1:43.80 Louey Ouerrat FRA

1:43.85 Eliott Crestan BEL (1:43.83i)

1:43.96 Yanis Meziane FRA

1:43.97 Maciej Wyderka POL

1:43.97 Cian McPhillips IRL

1:44.16 Alex Botterill GBR

1:44.28 Mohamed Attaoui ESP

1:44.39 Jordan Terrasse FRA

1:44.56 Bartosz Kitlinski POL

1:44.59 Giovanni Lazzaro ITA

1:44.63 Marino Bloudek CRO

1:44.67 Corentin Le Clezio FRA

1:44.71 Ramon Wipfli SUI

1:45.01 Filip Ostrowski POL (1:44.68i)

1:45:40 Ryan Clarke NED (1:44.72i)

Others

1:48.14 Andreas Kramer (1:43.13 PB)

Notable absentees

1:43.60 Niels Laros NED

1:44.08 Yusuf Bizimana GBR

1:44.28 Isaac Nader POL

1:44.39 Jake Wightman GBR

1:44.45 Adrian Ben ESP

1:44.53 Tiarnan Crorken GBR

1:44.60 Josh Kerr GBR

1:44.63 Samuel Chapple NED

1:44.81 Jack Higgins GBR (reserve)

Prediction: 1 English IRL 1:44.06; 2 Tual FRA; 3 McPhillips IRL

Isaac Nader (Getty)

1500 METRES

CBP: 3:31.95 Jakob Ingebrigtsen NOR 2024

WR: 3:26.00 Hicham El Guerrouj MAR 1998

ER: 3:27.14 Jakob Ingebrigtsen NOR 2023

UKR: 3:27.62 Josh Kerr GBR 2026

UK medallists (14):

Gold – Sydney Wooderson 1938, Roger Bannister 1954, Brian Hewson 1958, John Whetton 1969, Steve Ovett 1978, Steve Cram 1982 & 1986

Silver – Seb Coe 1986, Jake Heyward 2022

Bronze – Bill Nankeville 1950, Brendan Foster 1971, Dave Moorcroft 1978, Chris O'Hare 2014, Wightman 2018

Defending champion: Ingebrigtsen (NOR) 3:31.95

3:29.80   Azeddine Habz FRA

3:29.95  Jake Wightman GBR

3;30.09+ Robert Farken GER

3:30.31  Anas Lagtiy FRA

3:30.43  Isaac Nader POR

3:31.36  Paul Anselmini FRA

3:31.46 Titouan Le Grix FRA

3:31.47  Jose Pinto POR

3:31.65  Andrew Coscoran IRL

3:31.74  Narve Nordas NOR

3:31.81+ Jake Heyward GBR

3:31.87  Pietro Arese ITA

3:32.08 Romain Mornet FRA

3:32.38 Ruben Verheyden BEL

3:32.45. Stefan Nillessen NED

3:32.66  Adrian Ben ESP

3:32.92+ Arlo Ludewick GBR

3:33.41 Raphael Pallitsch AUT

3:33.42 Ignacio Fontes ESP

3:33.52 Cathal Doyle IRL

Others

3:33.92 Pieter Sisk BEL (3:33.32i)

3:34.41 Samuel Chapple NED (3:32.68i)

Notable absentees

3:27.62+ Josh Kerr GBR

3:31.81 Flavien Szot FRA

3:31.82  Mohamed Attaoui ESP

3:32.94+ Thomas Keen GBR (reserve)

3:33.42  Elliot Giles GBR

Prediction: 1 Nader POR 3:34.13; 2 Heyward GBR; 3 Wightman GBR

Jakob Ingebrigtsen (Getty)

5000 METRES

CBP: 13:10.15 Jack Buckner GBR 1986

WR: 12:35.36 Joshua Cheptegei UGA 2020

ER: 12:44.27 Andreas Almgren SWE 2025

UKR: 12:46.59 George Mills 2025

UK medallists (18):

Gold – Sydney Wooderson 1946, Bruce Tulloh 1962, Ian Stewart 1969, Brendan Foster 1974, Jack Buckner 1986, Farah 2010, 2012 & 2014

Silver – Chris Chataway 1954, Gary Staines 1990, Rob Denmark 1994, Farah 2006, George Mills 2024

Bronze – Gordon Pirie 1958, Alan Blinston 1969, Dave Moorcroft 1982, Tim Hutchings 1986, Andy Vernon 2014

Defending champion: Ingebrigtsen (NOR) 13:20.11

12:52.54 Dominic Lobalu SUI

12:56.80 Florian Bremm GER

12:57.79 Jimmy Gressier FRA

12:57.90 Mohamed Abdilaahi GER

12:59.75 Jose Pinto POR

13:01.92 Etienne Daguinos FRA

13:13.17 Isaac Kimeli BEL

13:13.30 Brian Fay IRL

13:13.34 Tim Verbaandert NED

13:15.49 Bastian Augusto FRA

13:15.90 Darregh McElhinney IRL

13:16.19 Nick Griggs IRL

13:18.44 Andreas Fjeld Halvorsen NOR

13:19.47 Mike Foppen NED

13:22.06 Filip Ingebrigtsen NOR

13:22.34 Mahadi Abdi Ali NED

13:22.77 Joel Lilleso DEN

13:23.49 James West GBR

Others

-        Jakob Ingebrigtsen NOR (12:48.45 PB)

Notable absentees

12:48.61 Andreas Almgren SWE

12:57.61 Frederik Ruppert GER

13:09.40 David Mullarkey GBR

13:13.84 Narve Nordas NOR

13:17.32 Jonas Raess SUI

13:17.77 Scott Beattie GBR

13:18.81 Simon Bedard FRA

Prediction: 1 J Ingebrigtsen NOR 13:21.45; 2 Gressier FRA; 3 M Abdilaahi GER

Jimmy Gressier (Getty)

10,000 METRES

CBP: 27:30.99 Martti Vainio FIN 1978

WR: 26:11.00 Joshua Cheptegei UGA 2020

ER & UKR: 26:46.57 Mo Farah 2011

UK medallists (8): 

Gold – Farah 2010 & 2014

Silver – Mike Tagg 1969, Tony Simmons 1974, Chris Thompson 2010, Andy Vernon 2014

Bronze – Frank Sando 1954, Roy Fowler 1962

Defending champion: Dominic Lobalu SUI 28:00.32

26:58.58 Mohamed Abdilaahi GER

27:20.52 Mike Foppen NED

27:23.20 Scott Beattie GBR

27:26.58 Dave Mullarkey GBR

27:40.96 Mahada Abdi Ali NED

27:43.23 Yemane Crippa ITA

27:44.72 Simon Bedard FRA

27:50.05 Iliass Aouani ITA

27:54.06 Simon Debognies BEL

27:54.53 Baptiste Guyon FRA

Others

28:49.83 Andreas Almgren SWE (26:45 10km)

28:56.39 Joseph Wigfield GBR (27:38 10km)

nm Jimmy Gressier FRA (26:58.67 PB)

nm Isaac Kimeli BEL (27:07.97 PB)

nm Jonas Raess SUI (27:26.40 PB)

nm Abdessamad Oukhelfen ESP (27:36.23 PB)

nm Dominic Lobalu SUI (27:36.29 PB)

nm Tim Verbaandert NED (27:17 10km)

Notable absentees

27:24.53 Frederik Ruppert GER

27:53.09 Valentin Gondouin FRA

28:16.75 Andrew Butchart GBR (reserve)

Prediction: 1 Gressier FRA 27:26.45; 2 Crippa ITA; 3 Abdilaahi GER

MARATHON (HM in 2024)

CBP: 2:09:51 Koen Naert BEL 2018

WR: 1:59:30 Sabastian Sawe KEN 2026

ER: 2:03:36 Bashir Abdi BEL 2021

UKR: 2:05:11 Mo Farah 2018

UK medallists (10):

Gold – Jack Holden 1950, Brian Kilby 1962, Jim Hogan 1966, Ron Hill 1969, Ian Thompson 1974

Silver – Squire Yarrow 1938, Trevor Wright 1971; Bronze – Fred Norris 1958, Jim Alder 1969, Hill 1971

Defending champion (HM): Yemane Crippa ITA 61:03

2:04:45 Samuel Fitwi Sibhatu GER

2:05:58  Emmanuel Roudolff-Levisse FRA

2:05:59 Kaan Kigen Ozbilen TUR

2:06:14 Mahamed Mahamed GBR

2:06:46 Pietro Riva ITA

2:06:46 Maru Teferi ISR

2:06:51 Samuel Tsegay Tesfamariam SWE

2:06:52 Gashau Ayale ISR

2:06:59 Weynay Ghebresilasie GBR

2:07:22 Suldan Hassan SWE

2:07:38 Bukayaw Malede ISR

2:08:31 Amanal Petros GER

2:08:36 Ilias Fifa ESP

2:08:37 Ahmed Ouhda ITA

2:08:37 Matthias Kyburz SUI

2:08:48 Ebba Chala SWE

2:09:19 Paul O’Donnell IRL

Others

2:10:48 Tewelde Menges GBR

nm Richard Ringer GER (2:05:46 PB)

nm Felix Bour FRA (2:06:41 PB)

nm Hassan Chahdi FRA (2:07:30 PB)

nm Daniele Meucci ITA (2:07:49 PB)

nm Jonny Mellor GBR (2:08:45 PB)

Notable absentees

2:04:19 Bashir Abdi BEL

2:04:26 Iliass Aouani ITA

2:05:46 Awet Kibrab NOR

2:06:08 Peter Lynch IRL

2:06:18 Patrick Dever GBR

2:06:40 Filmon Tesfu NED

2:07:00 Zerei Mezngi NOR

2:07:47 Jack Rowe GBR

2:10:09 Ellis Cross GBR (withdrew on eve of champs)

Prediction: 1 Fitwi Sibhatu GER 2:10:24; 2 Meucci ITA; 3 Riva ITA

3000 METRES STEEPLECHASE

CBP: 8:07.87 Mahiedine Mekhissi-Benabbad FRA 2010

WR: 7:52.11 Lamecha Girma ETH 2023

ER: 7:57.80 Frederik Ruppert GER 2026

UKR: 8:07.96 Mark Rowland 1988

UK medallist (1):

Silver – Rowland 1990

Defending champion: Alexis Miellet FRA 8:14.01

7:57.80 Frederik Ruppert GER

8:05.55 Karl Bebendorf GER

8:11.42 Daniel Arce ESP

8:11.81 Nicolas Daru FRA

8:13.10 Osama Zoghlami ITA

8:13.80 Baptiste Fourmont FRA

8:14.22 Ruben Querinjean LUX

8:15.27 Niklas Buchholz GER

8:17.34 Alejandro Quijada ESP

8:17.40 Oscar Thebaud FRA

8:17.46 Remi Schyns BEL

8:18.97 Kristian Imroth GBR

Kristian Imroth (Getty)

8:21.41 Vidar Johansson SWE

8:21.91 Alexis Miellet FRA

8:21.99 Laurenco Rodrigues POR

8:22.97 Will Battershill GBR

8:23.03 Yassin Bouih ITA

8:23.21 Ala Zoghlami ITA

8:23.54 Leo Magnusson SWE

8:23.61 Aarno Liebl SUI

8:23.99 Zak Seddon GBR

Notable absentees

8:17.85 Luc Le Baron FRA

8:17.94 Louis Gilvaert FRA

8:18.65 Pierre Boudy FRA

8:19.18 Djilali Bedrani FRA

Prediction: 1 Ruppert GER 8:05.65; 2 Bebendorf GER; 3 Daru FRA

Sam Bennett beats Tade Ojora (Getty)

110 METRES HURDLES

CBP: 13.02 Colin Jackson GBR 1998

WR: 12.75 Ja’kobe Tharp USA

ER & UKR: 12.91 Colin Jackson GBR 1993

UK medallists (15): 

Gold – Don Finlay 1938, Jackson 1990, 1994, 1998 & 2002, Andy Turner 2010

Silver – Jack Parker 1954, David Hemery 1969, Alan Pascoe 1971, Tony Jarrett 1990, William Sharman 2014

Bronze – Peter Hildreth 1950, Pascoe 1969, Jarrett 1994, Turner 2006

Defending champion: Lorenzo Simonelli ITA 13.05

13.20    Just Kwaou-Mathey FRA

13.24    Jason Joseph SUI

13.25    Theo Pedre FRA

13.25    Enzo Diessi AUT

13.25    Elie Bacari BEL

13.27    Asier Martinez ESP

13.27    Thomas Wilkes FRA

13.28    Matthew Sophia NED

13.29    Erwann Cinna FRA (reserve)

13.29    Jakub Szymanski POL

13.30    Samuel Bennett GBR

13.31    Enrique Llopis ESP

13.32    Milan Trajkovic CYP

13.36    Tade Ojora GBR

13.39    Joas Van Hellemondt NED

13.44    Damian Czykier POL

Notable absentees

13.10    Michael Obasuyi BEL

13.27    Romain Locoeur FRA

13.34    Aurel Manga FRA

Prediction: 1 Kwou-Mathey FRA 13.11; 2 Joseph SUI; 3 Martinez ESP

Karsten Warholm (Getty)

400 METRES HURDLES

CBP: 46.98 Karsten Warholm NOR 2024

WR/ER: 45.94 Karsten Warholm NOR 2021

UKR: 47.82 Kriss Akabusi 1992

UK medallists (9):

Gold – Alan Pascoe 1974, Akabusi 1990, Dai Greene 2010, Rhys Williams 2012

Silver – John Sherwood 1969, Williams 2010

Bronze – Harry Whittle 1950, Andy Todd 1969, Williams 2006

Defending champion: Warholm NOR 46.98

46.61    Karsten Warholm NOR

47.45    Emil Nana Kwame Agyekum GER

48.08    Owe Fischer-Breiholz GER

48.11    Jesus Delgado ESP

48.11    Carl Bengtstrom SWE

48.16    Matic Ian Gucek SLO

48.25    Ismail Nezir TUR

48.26    Oskar Edlund SWE

48.49    Clement Ducos FRA

48.49    Alessandro Sibilio ITA

48.53    Alastair Chalmers GBR

48.53    Jake Minshull GBR

48.78    Josh Faulds GBR 

48.93    Julien Bonvin SUI

Others

49.43    Berke Akcam TUR (48.14 PB)

Notable absentees

48.10    Fyodor Ivanov RUS

48.71    Seamus Derbyshire GBR (reserve)

Prediction:  1 Warholm NOR 46.50; 2 Agyekum GER; 3 Bengtstrom SWE

Charlie Husbands, Joel Clarke-Khan, Kimani Jack (Getty)

HIGH JUMP

CBP: 2.37 Gianmarco Tamberi ITA 2024

WR: 2.45 Javier Sotomayor CUB 1993

ER: 2.42 Patrik Sjöberg SWE 1987 & Bohdan Bondarenko UKR 2014; 2.42i Carlo Thränhardt GER 1988 & Ivan Ukhov RUS 2014

UKR: 2.38i Steve Smith 1994 (outdoor best: 2.37 Smith 1992 & 1993 & Robbie Grabarz 2012);

UK medallists (8): 

Gold – Alan Paterson 1950, Grabarz 2012

Silver – Paterson 1946, Smith 1994, Dalton Grant 1998, Grabarz 2016

Bronze – Martyn Bernard 2010, Chris Baker 2016

Defending champion: Gianmarco Tamberi ITA 2.37

2.33      Oleh Doroshchuk UKR

2.31      Kimani Jack GBR

2.30      Roman Petruk UKR

2.30      Tomas Potye GER

2.30      Jan Stefela CZE (2.32i)

2.30      Matteo Sioli ITA

2.27      Joel Clarke-Khan GBR

2.27      Edoardo Stronati ITA

2.26      Andreas Mita GRE

2.24      Mateusz Kolodziejski POL (2.30i)

2.24      Manuel Lando ITA

2.24      Dmytro Nikitin UKR

2.24      Marek Bahnik CZE

2.23      Christian Falocchi ITA (2.30i)

2.23      Gianmarco Tamberi ITA

2.20      Antonius Merlos GRE (2.27i)

Notable absentees

2.32      Danil Lysenko RUS

2.27      Matvey Tychinkin RUS

2.27      Stepan Vetkin RUS

2.25      Samuel James GBR

Prediction:  1 Doroshchuk UKR 2.33; 2 Stefela CZE; 3  Tamberi ITA

Mondo Duplantis (Getty)

POLE VAULT

CBP: 6.10 Mondo Duplantis SWE 2024

WR & ER: 6.31 Mondo Duplantis 2026

UKR: 5.85 Harry Coppell 2020

UK medallist (1):

Bronze – Geoff Elliott 1954

Defending champion: Duplantis SWE 6.10

6.13      Mondo Duplantis SWE (6.31i)

6.00      Emmanouil Karalis GRE (6.17i)

6.00      Sondre Guttormsen NOR (6.06i)

5.93      Baptiste Thiery FRA

5.91      Thibaut Collet FRA

5.90      Bo Kanda Lita Baehre GER

5.85      Pedro Buaro POR

5.83      Robin Emig FRA

5.82      Mathieu Collet FRA

5.81      Menno Vloon NED (5.85i)

5.81      Ersu Sasma TUR

5.80      Valters Kreiss LAT

5.75      Piotr Lisek POL

5.75      Ben Broeders BEL

5.70      Owen Heard GBR (5.71i)

5.70      Ylio Philtjens BEL

5.70      Ioannis Rizos GRE

5.70      William Asker SWE

Others

5.60      David Holy CZE (5.76i)

Notable absentees

5.82      Anthony Ammirati FRA

5.82      Zackaria Dia FRA

5.75      Ethan Cormont FRA

5.73      Simen Guttormsen NOR

5.70      Renaud Lavillenie FRA

Prediction:  1 Duplantis SWE 6.11; 2 Karalis GRE; 3 Collet FRA

Miltos Tentoglou (Getty)

LONG JUMP

CBP: 8.65 Miltiádis Tentóglou GRE 2024

WR: 8.95 Mike Powell USA 1991

ER: 8.86A Robert Emmiyan URS 1987

UKR: 8.51 Greg Rutherford 2014

UK medallists (6):

Gold – Lynn Davies 1966, Rutherford 2014 & 2016

Silver – Davies 1969, Rutherford 2006

Bronze – Chris Tomlinson 2010

Defending champion: Tentóglou GRE 8.65

8.66      Miltiádis Tentóglou GRE

8.51      Simon Ehammer SUI

8.49      Bozhidar Saraboyukov BUL

8.43      Mattia Furlani ITA

8.29      Simon Batz GER

8.27      Francesco Inzoli ITA

8.23      Luka Boskovic SRB

8.22      Lester Lescay ESP

8.20      Gerson Balde POR (8.46i)

8.18      Radek Juska CZE

8.15      Jaime Guerra ESP

8.15      Stephen Mckenzie GBR

8.11      Kristof Pap HUN

8.11      Marcos Lara ESP

8.11      Eusebio Caceras ESP (8.19i)

8.10      Henrik Flatnes NOR

8.09      Filip Pravdica CRO

8.09      Erwin Konate FRA

8.08      Thobias Montler SWE

8.06      Hector Santos ESP

8.06      Archie Yeo GBR

Notable absentees

8.18      Yuriy Ozhgibesov RUS

Prediction:  1 Tentoglou GRE 8.60; 2 Furlani ITA; 3 Saraboyukov BUL

TRIPLE JUMP

CBP: 18.18 Jordan Diaz ESP 2024

WR, ER & UKR: 18.29 Jonathan Edwards GBR 1995

UK medallists (5): 

Gold – Keith Connor 1982, Edwards 1998, Phillips Idowu 2010

Silver – Nathan Douglas 2006

Bronze – Edwards 2002

Defending champion: Jordan Diaz ESP 18.18

17.87    Andy Diaz Hernandez ITA

17.71    Pedro Pichardo POR

17.42    Andrea Dallavalle ITA

17.32    Simone Biasutti ITA

17.29    Melvin Raffin FRA

17.09    Jonathan Seremes FRA (17.25i)

17.02    Thomas Gogois FRA

16.66    Federico Bruno ITA (reserve)

16.59    Dimitrios Tsiamis GRE

16.58    Can Ozupek TUR

16.56    Nikolaos Andrikopoulos GRE

Others

16.39    Andreas Pantazis GRE (16.71i)

16.37    Ercati Er TUR (16.66i)

Notable absentees

16.94    Ilya Telkunov RUS

16.93    Dmitriy Chizhikov RUS

16.39    Daniel Falode GBR (No GB competitor)

Prediction:  1 Diaz Hernandez ITA; 2 Pichardo POR; 3 Dallavalle ITA

Leonardo Fabbri (Getty)

SHOT

CBP: 22.45 Leonardo Fabbri ITA 2024

WR: 23.56 Ryan Crouser USA 2023

ER: 23.06 Ulf Timmermann GDR 1988

UKR: 21.68 Geoff Capes 1980 (21.92 Carl Myerscough 2003 not ratified)

UK medallists (2): 

Gold – Arthur Rowe 1958

Bronze – Geoff Capes 1974

Defending champion: Leonardo Fabbri ITA 22.45

22.74    Leonardo Fabbri ITA

21.42    Zane Weir ITA

21.34    Konrad Bukowiecki ITA

21.23    Nick Ponzio ITA

21.16    Scott Lincoln GBR

21.00    Tomas Stanek CZE

20.92    Andrei Toader ROU (21.08i)

20.64    Wictor Petersson SWE (21.38i)

20.63    Eric Maihofer GER

20.62    Riccardo Ferrara ITA

20.61    Mesud Pezer BIH

20.51    Stephen Mailagi FRA

20.41    Aemin Sinancevic SRB (20.59i)

20.40    Eric Favors IRL

20.29    Georg Harpf GER

20.14    Tizian Lauria GER

Prediction:  1 Fabbri ITA 22.05; 2 Bukowiecki POL; 3 Lincoln GBR

Mykolas Alekna (Getty)

DISCUS

CBP: 69.78 Mykolas Alekna LTU 2022

WR & ER: 75.56 Mykolas Alekna LTU 2025

UKR: 71.88 Lawrence Okoye 2026

UK medallist (1):  Bronze - Lawrence Okoye 2022

Defending champion: Kristjan Ceh SLO 68.08

74.00    Steven Richter GER

72.65    Mykolas Alekna LTU

72.61    Kristjan Ceh SLO

71.88    Lawrence Okoye GBR

71.22    Ruben Rolvink NED

69.85    Daniel Stahl SWE

69.47    Marius Karges GER

68.97    Lolassonn Djouhan FRA

68.54    Henrik Janssen GER

68.14    Shaquille Emanuelson NED

67.73    Andrius Gudzius LTU

67.00    Lukas Weisshaidinger AUT

66.29    Ola Isene NOR

65.95    Diego Casas ESP

65.95    Alin Firficka ROU

Notable absentees

67.13    Aleksey Khudyakov RUS

64.77    Nick Percy GBR

Prediction:  1 Alekna LTU 71.45; 2 Ceh SLO; 3 Richter GER

HAMMER

CBP, WR & ER: 86.74 Yuriy Sedykh URS 1986

UKR: 80.26 Nick Miller 2018

UK medallist (1):  Bronze – Duncan Clark 1946

Defending champion: Wojciech Nowicki POL 80.95

82.44    Yann Chaussinand FRA

82.38    Mykhaylo Kokhan UKR

82.09    Pawel Fajdek POL

81.87    Bence Halasz HUN

81.74    Merlin Hummel GER

80.95    Armin Szabados HUN

80.69    Volodymyr Myslyvcuk CZE

79.09    Hristos Frantzeskakis GRE

78.66    Thomas Mardal NOR

78.61    Iosef Kesides CYP

78.18    Soren Klose GER

78.03    Hilmar Jonsson ISL

77.76    Jake Norris GBR

77.71    Yeoryios Papanastasiou GRE

Others

75.37    Elvind Henriksen NOR (81.58 PB)

75.27    Wojciech Nowicki POL (82.52 PB)

Notable absentees

80.95    Valeriy Pronkin RUS

77.21    Aliaksandr Shymanovich BLR

Prediction:  1 Fajdek POL 82.24; 2 Halasz HUN; 3 Kokhan UKR

Julian Weber (Getty)

JAVELIN

CBP: 89.72 Steve Backley GBR 1998

WR & ER: 98.48 Jan Zelezny CZE 1996;

UKR: 91.46 Steve Backley 1992;

UK medallists (5)

Gold – Backley 1990, 1994, 1998 & 2002

Silver – Mick Hill 1998

Defending champion: Jakub Vadlejch CZE 88.65m

87.04    Julian Weber GER

85.24    Jakub Vadlejch CZE

83.73    Marcin Krukowski POL

83.65    Edis Matusevicius LTU

83.62    Artur Felfner UKR

83.49    Jakub Kubinec SVK

83.33    Thomas Rohler GER

83.09    Patriks Gailums LAT

82.71    Oliver Helander FIN

82.17    Dawid Wegner POL

82.15    Andrian Mardare MDA

82.11    Felise Sosaia FRA

82.03    Nick Thumm GER

81.98    Eemil Porvari FIN

81.91    Topi Parviainen FIN

81.90    Sindri Guomundsson ISL

81.27    Manu Quijera ESP

81.12    Martin Konecny CZE

81.12    Ben East GBR

Notable absentees

85.65 Aliaksei Katkavets BLR

Prediction:  1 Weber GER; 2 Vadlejch CZE; 3 Helander FIN

Sander Skotheim (Getty)

DECATHLON

CBP: 8811 Daley Thompson 1986

WR & ER: 9126 Kevin Mayer FRA 2018

UKR: 8847 Daley Thompson 1984

UK medallists (3):

Gold - Thompson 1982 & 1986

Silver – Thompson 1978

Defending champion: Johannes Erm EST 8764

8730     Leo Neugebauer GER

8528     Niklas Kaul GER

8458     Makenson Gletty FRA

8428     Sven Roosen NED

8413     Karel Tilga EST

8400     Tomas Jarvinen CZE

8345     Amadeus Graber GER

8336     Rasmus Roosleht EST

8318     Dario Dester ITA

8240     Antoine Ferranti FRA

8239     Jeff Tesselaar NED

8080     Edgaras Benkunskas LTU

Others

nm       Sander Skotheim NOR

nm       Johannes Erm EST (8764 PB)

Notable absentees

8778     Simon Ehammer SUI

8310     Maksim Andraloits BLR

8261     Marcel Meyer GER

No GB competitors

Prediction:  1 Skotheim NOR 8765; 2 Neugebauer GER; 3 Erm EST

HM (previously 20km) WALK

UK medallists at 20kW (5):

Gold – Stan Vickers 1958, Ken Matthews 1962, Paul Nihill 1969

Bronze – Nihill 1971, Roger Mills 1974

Defending champion (20km): Perseus Karlstrom SWE 1:19:13

1:23:00 Francesco Fortunato ITA

1:23:46 Christopher Linke GER

1:23:59 Andrea Cosi ITA

1:24:01 Aurelien Quinion FRA

1:24:27 Leo Kopp GER

1:25:20 Paul McGrath ESP

1:25:27 Gianluca Picchiottino ITA

1:25:50 Mukola Rushchak UKR

1:26:07 Diego Garcia Carrera ESP

1:26:10 Kilian Lebreton FRA

1:26:21 Alvaro Lopes ESP

1:26:27 Veli-Matti Partanen FIN

1:26:36 Maher Ben Hlima POL

Notable absentees

1:24:30 Riccardo Orsoni ITA

1:24:58 Perseus Karlstrom SWE

Prediction:  1 Fortunato ITA 1:23:54; 2 McGrath ESP; 3 Linke GER

MARATHON/50 KILOMETRES WALK

First time marathon walk

UK medallists (50km) (4):

Gold – Harold Whitlock 1938

Silver – Henri Forbes 1946

Bronze – Charles Megnin 1946, Don Thompson 1962

3:03:45 Bence Venyercsan HUN

3:04:33 Karl Junghannss GER

3:04:50 Perseus Karlstrom SWE

3:05:44 Christopher Linke GER

3:07:38 Massimo Stano ITA

3:07:53 Aurelien Quinion FRA

3:08:09 Riccardo Orsoni ITA

3:08:26 Andrea Agrusti ITA

3:09:08 Oscar Martinez ESP

3:09:33 Raivo Saulgriezis LAT

3:09:52 Jose Perez ESP

Others

3:21:38 Cameron Corbishley GBR

Notable absentees

3:01:55 Alex Schwazer ITA

Prediction:  1 Karlstrom SWE 3:01:54; 2 Stano ITA; 3 Venyercsan HUN

4 x 100 METRES RELAY

CBP: 37.67 GBR 2022

WR: 36.84 Jamaica 2012

ER & UKR: 37.47 Gt Britain & NI 2017

UK medallists (12):

Gold – 1998, 2006, 2014, 2016, 2018 and 2022

Silver – 1954, 1958 & 1990

Bronze – 1938, 1962 & 1986

Defending champion: Italy 37.82

37.67    Germany

37.95    UK

38.00    Netherlands

38.40    Belgium

38.47    Italy

38.80    Spain

38.91    Poland

38.91    Slovenia

38.96    Sweden

39.05    Turkey

39.05    Finland

39.17    Ireland

39.24    Norway

Notable absentees

38.83    France

Prediction:  1 GBR 37.60; 2 GER; 3 ITA

4 x 400 METRES RELAY

CBP: 2:58.22 GBR 1990

WR: 2:54.29 USA 1993

ER & UKR: 2:56.60 GBR 1991

UK medallists (19):

Gold – 1950, 1958, 1974, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014 & 2022

Silver – 1938, 1946, 1962, 1982, 2006, 2010, 2012 & 2018

Bronze – 2016

Defending champion: Belgium 2:59.84

2:58.22A           Netherlands

2:59.01A           Portugal

2:59.83 A          Belgium

3:00.26A           Spain

3:01.13A          GB

3:01.18 A          Switzerland

3:02.21A           Germany

3:03.04             Turkey

3:04.13             Slovenia

3:04.81A           Poland

nm                   France (2:58.80 in 2025)

Prediction:  1 GBR 2:56.95; 2 FRA; 3 NED

Gina Luckenkemper (Getty)

WOMEN'S EVENTS

100 METRES

CBP/ER: 10.73 Christine Arron FRA 1998

WR: 10.49 Florence Griffith Joyner USA 1988

UKR: 10.83 Dina Asher-Smith 2019

UK medallists (11):

Gold – Heather Young 1958, Dorothy Hyman 1962, Asher-Smith 2018, 2024

Silver – Winifred Jordan 1946

Bronze – June Foulds 1950, Anne Pashley 1954, Anita Neil 1969, Andrea Lynch 1974, Ashleigh Nelson 2014, Daryll Neita 2022

Defending champion: Dina Asher-Smith GBR 10.99

10.96    Geraldine Di Tizio-Frey SUI

10.97    Amy Hunt GBR

10.98    Ewa Swoboda POL

11.01    Karolina Manasova CZE

11.02    Tatjana Pinto POR

11.02    Imani-Lara Lansiquot GBR

11.04    Rebekka Haase GER

11.05    Patrizia van der Weken LUX

11.06    Christiana Williams AUT

11.07    Zaynob Dosso ITA

11.09    Salome Kora SUI

11.10    Isabel Posch AUT

11.11    Ajla Del Ponte SUI

11.13    Dina Asher-Smith GBR

11.13    Delphine Nkansa BEL

11.15    Maria Perez ESP

11.16    Daryll Neita GBR

Others

11.21    Gina Luckenkemper GER (10.93 PB)

Notable absentees

11.08    Minke Bisschops NED

11.12    Natacha Kouni SUI (reserve)

11.13    Xenia Buri SUI

11.18    Mabel Akande GBR (reserve)

Prediction:  1 Swoboda POL 10.94; 2 Hunt GBR; 3 Tizio-Frey SUI

Amy Hunt (Getty)

200 METRES

CBP: 21.71 Heike Drechsler GDR 1986

WR: 21.34 Florence Griffith Joyner USA 1988

ER: 21.63 Dafne Schippers NED 2015

UKR: 21.88 Dina Asher-Smith 2019

UK medallists (11):

Gold –Asher-Smith 2016 & 2018

Silver – Winifred Jordan 1946, Dorothy Hyman 1962, Kathy Cook 1982, Jodie Williams 2014, Asher-Smith 2022, Daryll Neita 2024

Bronze – Dorothy Hall 1950, Shirley Hampton 1954, Val Peat 1969

Defending champion: Mujinga Kambundji SUI 22.49

22.28    Dina Asher-Smith GBR

22.30    Amy Hunt GBR

22.43    Success Eduan GBR

Dina Asher-Smith (Getty)

22.50    Fabienne Hoenke SUI

22.57    Jael Bestue ESP

22.60    Gemma Joseph FRA

22.69    Leonie Pointet SUI

22.69    Paula Sevilla ESP

22.76    Sophia Junk GER

22.78    Judith Mokobe GER

22.80    Rhasidat Adeleke IRL

22.83    Lauren Roy IRL

22.86    Talea Prepens GER

22.91    Wiktoria Gajosz POL

Notable absentees

22.55    Henriette Jaeger NOR

22.57    Kristal Ama-Awuah GBR (reserve)

22.67    Emma Zapletalova SVK

22.75    Vera Filatova RUS

22.79    Hannah Brier GBR

Prediction:  1 Asher-Smith GBR; 2 Hunt GBR; 3 Eduan GBR

Henriette Jaeger holds off Natalia Buckowieka (Getty)

400 METRES

CBP: 48.16 Marita Koch GDR 1982

WR & ER: 47.60 Marita Koch GDR 1985

UKR: 49.29 Amber Anning 2024

UK medallists (5):

Silver – Joy Grieveson 1962

Bronze – Molly Hiscox 1958, Phyllis Smith 1994, Lee McConnell 2002, Anyika Onuora 2016

Defending champion: Natalia Kaczmarek POL 48.98

49.15    Henriette Jaeger NOR

49.37    Lurdes Gloria Manuel CZE

49.58    Lieke Klaver NED

49.85    Yemi Mary John GBR

50.02    Natalia Bukowiecka POL

50.06    Sharlene Mawdsley IRL

50.16    Amber Anning GBR

50.36    Anna Polinari ITA

50.45    Charlotte Henrich GBR

50.46    Blanca Hervas ESP

50.47    Isabelle Black FRA

50.57    Johanna Martin GER

50.68    Paula Sevilla ESP

Notable absentees

50.32    Emily Newnham GBR

50.59    Emma Zapletalova SVK

50.61    Lina Nielsen GBR

50.80    Audrey Werro SUI

50.98    Nicole Yeargin GBR (reserve)

51.02    Laviai Nielsen GBR (reserve)

51.14    Keely Hodgkinson GBR

Prediction:  1 Jaeger NOR 49.17; 2 Manuel CZE; 3 Bukowiecka POL

Audrey Werro (Getty)

800 METRES

CBP: 1:55.41 Olga Mineyeva URS 1982

WR & ER: 1:53.28 Jarmila Kratochvilová TCH 1983; UKR: 1:54.33 Keely Hodgkinson 2023

UK medallists (12): 

Gold – Lillian Board 1969, Lynsey Sharp 2012, Hodgkinson 2022/2024

Silver – Diane Leather 1954 & 1958, Pat Lowe 1971, Sharp 2014

Bronze – Rosemary Stirling 1971, Holmes 2002, Becky Lyne 2006, Jenny Meadows 2010

Defending champion: Hodgkinson GBR 1:58.65

1:53.80 Audrey Werro SUI

1:54.33 Keely Hodgkinson GBR

1:55.60 Femke Bol Broeders NED

1:55.65 Anais Bourgoin FRA

1:56.93 Renelle Lamote FRA

1:57.92 Anna Wielgosz POL

1:58.18 Klaudia Kazimierska POL

1:58.28 Gabija Galvydyte LTU

1:58.34 Clara Liberman FRA

1:58.41 Jemma Reekie GBR

1:58.42 Eloisa Coiro ITA

1:58.67 Majtie Kolberg GER

1:58.74 Valentina Rosamilia SUI

1:58.82 Pernille Antonsen NOR

Others

2:00.01 Erin Wallace GBR

Notable absentees

1:55.93 Georgia Hunter Bell GBR

1:58.85 Isabelle Boffey GBR (1:57.43i) (withdrew on eve of champs)

Prediction:  1 Werro SUI 1:54.60; 2 Hodgkinson GBR; 3 Broeders-Bol NED

Georgia Hunter Bell (Getty)

1500 METRES

CBP: 3:56.91 Tatyana Tomashova RUS 2006

WR: 3:48.68 Faith Kipyegon KEN 2025

ER: 3:51.95 Sifan Hassan NED 2019

UKR: 3:52.61 Georgia Hunter Bell 2024

UK medallists (6):

Gold - Laura Muir 2018 & 2022

Silver – Kelly Holmes 1994, Georgia Bell 2024

Bronze – Laura Weightman 2014 & 2018

Defending champion: Caira Mageean IRL 4:04.66

3:55.63 Georgia Hunter Bell GBR

3:56.24 Agathe Guillemot FRA

3:58.74 Patricia Silva POR

3:59.24 Klaudia Kazimierska POL

3:59.74 Gabija Galvydyte LTU

4:00.77 Laura Muir GBR

4:00.91 Katie Snowden GBR

4:01.21 Adele Gay FRA

4:01.41 Joceline Wind SUI

4:01.50 Sarah Healy IRL

4:01.64 Ludovica CavallI ITA

4:01.84 Salome Afonso POR

4:03.56 Augustine Haquet FRA

4:03.69 Weronika Lizakowska POL

Others

4:05.60 Wilma Nielsen SWE (4:01.60i)

Notable absentees

4:00.78 Revee Walcott-Nolan GBR (reserve)

4:02.87 Erin Wallace GBR

4:03.14 Maureen Koster NED

Prediction:  1 Hunter-Bell GBR 3:58.34; 2 Guillemot FRA 3 Healy IRL

5000 METRES

CBP: 14:35:29 Nadia Battocletti ITA 2024

WR: 13:58.06 Beatrice Chebet KEN 2025

ER: 14:13.42 Sifan Hassan NED 2023

UKR: 14:28.55 Eilish McColgan 2021

UK medallists (7):

Gold – Yvonne Murray (3000m) 1990

Silver – Murray (3000m) 1994, E McColgan 2018

Bronze – Joyce Smith (3000m) 1974, Murray 1986, Steph Twell 2016, E McColgan 2022

Defending champion: Nadia Battocletti ITA 14:35.29

14:33.56 Maureen Koster NED

14:40.05 Nadia Battocletti ITA

14:48.88 Sarah Healy IRL

14:51.34 Hannah Nuttall GBR

Hannah Nuttall (Getty)

15:00.07 Federica Del Buono ITA

15:02.80 Innes FitzGerald GBR

15:03.22 Jennifer Gulikers NED

15:07.49 Amina Maatoug NED

15:07.50 Maria Forero ESP

15:07.90 Idaira Prieto ESP

Others

15:26.72 India Weir GBR

nm Elise Vanderelst BEL (14:40.70 PB)

Notable absentees

14:37.80 Sarah Madeleine FRA

14:40.77 Cassandre Beaugrand FRA

14:49.10 Megan Keith GBR

15:04.48 Ilona Mononen FIN

15:04.51 Diane van Es NED

15:05.04 Jana Van Lent BEL

15:05.39 Ludovica Cavalli ITA

15:06.71 Carmen Cernjul SWE

15:06.80 Cari Hughes GBR

15:07.02 Laura Muir GBR

15:10.93 Melissa Courtney Bryant GBR

15:13.15 Eloise Walker GBR (reserve)

Prediction:  1 Battocletti ITA 14:45.16; 2 Koster NED; 3 Nuttall GBR

Nadia Battocletti (Getty)

10,000 METRES

CBP: 30:01.09 Paula Radcliffe 2002

WR: 29:01.03 Letesenbet Gidey ETH 2021

ER: 29:06.82 Sifan Hassan ETH 2021

UKR: 30:00.86 Eilish McColgan 2023

UK medallists (5): 

Gold – Radcliffe 2002, Jo Pavey 2014

Silver – Pavey 2012, E McColgan 2022

Bronze -  Megan Keith 2024

Defending champion: Nadia Battocletti ITA 30:51.32

30:50.31 Maureen Koster NED

30:51.18 Jana Van Lent BEL (30:10 10km)

31:32.25 Lisa Merkel GER

31:39.28 Diana van Es NED

31:45.36 Elzbieta Glinka POL

31:46.35 Federica Del Buono ITA

31:52.53 Anna Sirevag NOR

31:56.18 Alessia Zarbo FRA

31:57.85 Marusa Mismas-Zrimsek SLO

31:59.49 Elisa Palmero ITA

32:01.57 Jennifer Gulikers NED

32:04.36 Poppy Tank GBR

32:06.00 Idaira Prieto ESP

32:08.17 Carla Gallardo ESP

32:11.96 Mariana Machado POR

32:12.90 Izzy Fry GBR (31:01 10km)

32:15.79 Niamh Allen IRL

32:22.11 Megan Keith GBR (30:07 10km)

Others

nm Nadia Batocletti ITA (30:08 10km)

nm Klara Lukan SLO (29:51 10km)

nm Ilona Mononen FIN (31:38 10km)

Notable absentees

31:53.60 Blanka Dorfel GER

Prediction:  1 Battocletti ITA; 2 Lukan SLO; 3 Koster NED

MARATHON (HM)

CBP: 2:25:14 Christelle Daunay FRA 2014

WR: 2:09:56 Ruth Chepngetich KEN 2024

ER: 2:13:44 Sifan Hassan ETH 2023

UKR: 2:15:35 Paula Radcliffe 2003

UK medallists (1): None at marathon.

Highest placing: 9th Kathryn Binns 1982

(HM 3rd Calli Hauger-Thackery 2024)

Defending champion (HM): Karoline Grovdal NOR 68:09

2:20:39 Alisa Vainio FIN

2:24:16 Fatima Ouhaddou ESP

2:24:28 Rebecca Lonedo ITA

2:24:31 Fabienne Konigstein GER

2:24:56 Carolina Robles ESP

2:25:58 Tereza Hrochova CZE

2:26:14 Rose Harvey GBR

2:26:33 Samrawit Mengsteab SWE

2:26:58 Selamawit Teferi ISR

2:27:03 Clara Evans-Graham GBR

2:27:28 Lili Anna Vindics-Toth HUN

2:28:29 Louise Small GBR

2:29:30 Nina Reuter GER

2:29:30 Maor Tiyouri ISR

2:29:48 Julia Mayer AUT

Others

2:34:15 Fabienne Schlumpf SUI (2:24:30 PB)

nm Laura Luengo ESP (2:22:31 PB)

nm Sofiia Yaremchuk ITA (2:23:14 PB)

nm Fionnuala McCormack IRL (2:23:46 PB)

nm Meritxell Soler ESP (2:23:49 PB)

nm Abbie Donnelly GBR (2:24:11 PB)

nm Natasha Wilson GBR (2:24:21 PB)

nm Aleksandra Lisowska POL (2:24:59 PB)

nm Lily Partridge GBR (2:25:12 PB) (reserve)

Notable absentees

2:21:26 Domenika Mayer GER

2:23:12 Areba Aregawi SWE

2:24:10 Elisa Palmero ITA

2:24:17 Calli Hauger-Thackery GBR

2:24:51 Eilish McColgan GBR

2:25:24 Clemence Calvin FRA

2:26:25 Mekdes Woldu FRA

2:26:26 Susana Santos POR

Prediction:  1 Vainio FIN 2:25;45; 2 Lonedo ITA; 3 Robles ESP

Elise Thorner (Getty)

3000 METRES STEEPLECHASE 

CBP: 9:11.31 Luiza Gega ALB 2022

WR: 8:44.32 Beatrice Chepkoech KEN 2018

ER: 8:58.67 Alice Finot FRA 2024

UKR: 9:04.35 Elizabeth Bird GBR 2024

UK medallists (2)Bronze - Elizabeth Bird 2022, 2024

Defending champion: Alice Finot FRA 9:16.22

9:05.45 Elise Thorner GBR

9:07.50 Gesa-Felicitas Krause GER

9:09.13 Lea Meyer GER

9:15.18 Ilona Mononen FIN

9:17.88 Clara Entresangle FRA

9:21.73 Olivia Gurth GER

9:21.79 Flavie Renouard FRA

9:23.12 Juliane Hvid DEN

9:26.74 Alice Finot FRA

9:28.81 Adva Cohen ISR

9:29.44 Marta Serrano ESP

9:31.51 Kinga Krolik POL

9:32.03 Stevie Lawrence GBR

9:33.03 Agnieszka Chorzepa POL

9:33.19 Andrea Nygard Vie NOR

9:33.26 Tugba Yenigun TUR

Others

9:40.92 Sarah Tait GBR

Notable absentees

9:24.22 Yekaterina Ivonina RUS

9:26.53 Adia Budde GER (reserve)

Prediction:  1 Krause GER 8:07.65; 2 Finot ITA; 3 Thorner GBR

Ditaji Kambundji (right) and Nadine Visser (Getty)

100 METRES HURDLES

CBP: 12.38 Yordanka Donkova BUL 12.38 1986

WR: 12.12 Tobi Amusan NGR 2022

ER: 12.21 Yordanka Donkova BUL 1988

UKR: 12.50 Tiffany Porter 2022

UK medallists (4):

Gold – Porter 2014

Silver – Maureen Dyson (80m) 1950

Bronze – Pam Seaborne (80m) 1954, Porter 2016

Defending champion: Cyrena Samba-Mayela FRA 12.31

12.41    Nadine Visser NED

12.44    Pia Skrzyszowska POL

12.50    Cyrena Samba-Mayela FRA

12.53    Sacha Alessandrini FRA

12.59    Luca Kozak HUN

12.60    Annik Kalin SUI

12.60    Laeticia Bapte FRA

12.62    Ditaji Kambundji SUI

12.64    Saara Keskitalo FIN

12.65    Marcia Sey GBR
12.69    Franziska Schuster GER

12.74    Celeste Polzonetti ITA

12.74    Martine Hjornevik NOR

12.77    Rosina Schneider GER

12.78    Lotta Harala FIN

Others

12.86    Emma Nwofor GBR

Notable absentees

12.72    Darya Osipova RUS

12.76    Nika Glojnaric SLO

Prediction:  1 Visser NED 12.45; 2 Skrzyszowska POL; 3 Alesssandrini FRA

Emma Zapletalova (Getty)

400 METRES HURDLES

CBP: 52.49 Femke Bol NED 2024

WR 50.37 Sydney McLaughlin-Levrone USA 2024

ER: 50.95 Femke Bol NED 2024

UKR: 52.74 Sally Gunnell 1993;

UK medallists (4):

Gold - Gunnell 1994, Eilidh Child 2014

Bronze – Perri Shakes-Drayton 2010, Meghan Beesley 2018

Defending champion: Bol NED

52.30    Emma Zapletalova SVK

53.90    Paulien Couckuyt BEL

53.92    Emily Newnham GBR

54.05    Amalie Hammild Iuel NOR

54.05    Louise Maraval FRA

54.28    Hilla Uusimaki FIN

54.31    Fatoumata Diallo POR

54.31    Sofia Lavreshina POR

54.36    Sara Gallego ESP

54.41    Ayomide Folorunso ITA

54.52    Anja Dlauhy AUT

54.55    Lena Pressler AUT

54.67    Eileen Demes GER

54.69    Lina Nielsen GBR

54.90    Alice Muraro ITA

54.97    Anna Maria Gryc POL

55.08    Sara Mato HUN

55.22    Meta Tumba FRA

55.23    Viktoria Tkachuk UKR

Prediction:  1 Zapletalova SVK 52.64; 2 Newnham GBR; 3 Maraval FRA

Yaroslava Mahuchikh (Getty)

HIGH JUMP

CBP: 2.03 Tia Hellebaut BEL & Venelina Veneva-Mateeva BUL 2006, Blanka Vlasic CRO 2010

WR & ER: 2.10 Yaroslava Mahuchikh UKR 2024

UKR: 2.00 Morgan Lake 2025

UK medallists (6): 

Gold – Sheila Lerwill 1950, Thelma Hopkins 1954

Silver – Dorothy Tyler 1950

Bronze – Dorothy Shirley 1958, Linda Knowles 1962, Barbara Inkpen 1971

Defending champion: Yaroslava Mahuchikh UKR 2.01

2.01      Yaroslava Mahuchikh UKR (2.03i)

1.99      Yuliya Levchenko UKR

1.98      Marija Vukovic MNE

1.97      Iryna Gerashchenko UKR

1.97      Maria Zodzik POL (1.98i)

1.96      Angelina Topic SRB (2.00i)

1.94      Christina Honsel GER

1.94      Louise Ekman SWE (1.96i)

1.92      Solene Gicquel FRA

1.91      Ella Mikkola FIN

1.91      Ella Junnila FIN

1.91      Lia Apostolovski SLO

1.90      Lilliana Batori ITA (1.92i)

1.90      Elena Kulichenko CYP (1.91i)

Others

1.88      Morgan Lake GBR 

Notable absentees

1.96      Nadezhda Andryukhina RUS

1.92      Kristina Korolyova RUS

1.92      Karyna Demidik BLR

1.92      Yelizaveta Valuyeva BLR

1.92      Mariya Kochanova RUS

Prediction:  1 Mahuchikh UKR 2.03; 2 Topic SRB; 3 Vukovic MNE

POLE VAULT

CBP: 4.85 Katerina Stefanidi GRE 2018, Wilma Murto FIN 2022

WR & ER: 5.06 Yelena Isinbayeva RUS 2009;

UKR: 4.92 Molly Caudery 2024

UK medallists (2): Bronze - Holly Bradshaw 2018, Molly Caudery 2024

Defending champion: Angelica Moser SUI 4.78

4.81      Wilma Heltela FIN

4.80      Angelica Moser SUI

4.75      Tina Sutej SLO (4.80i)

4.70      Kitty Faye NOR

4.61      Lene Retzius NOR

4.60      Berenice Petit FRA

4.60      Anjuli Knasche GER

4.60      Marie-Julie Bonnin FRA (4.76i)

4.58      Marleen Mulla EST (4.63i)

4.57      Saga Andersson FIN

4.57      Rugile Miklyciute LTU

4.56      Marijin Kieft NED (4.60i)

4.55      Margot Chevrier FRA

4.53      Elien Vekemans BEL

4.50      Gemma Tutton GBR (4.52i)

Others

4.48      Aikaterini Stefanidi GRE (4.91 PB)

Notable absentee

4.91      Paulina Knoroz RUS

4.80      Molly Caudery GBR

4.65      Tatyana Kalinina RUS

4.60      Roberta Bruni ITA

4.55      Irina Mikhaylovca RUS

Prediction:  1 Heltela FIN 4.80; 2 Moser SUI; 3 Sutej SLO

Malaika Mihambo (Getty)

LONG JUMP

CBP: 7.30 Heike Drechsler GER 1990

WR & ER: 7.52 Galina Chistyakova URS 1988

UKR: 7.07 Shara Proctor 2015

UK medallists (6):

Gold – Jean Pickering 1954

Silver – Jade Johnson 2002, Jazmin Sawyers 2016

Bronze – Mary Rand 1962, Shara Proctor 2018, Sawyers 2022

Defending champion: Malaika Mihambo GER 7.22

7.12      Larissa Iapichino ITA

7.05      Malaika Mihambo GER

6.98      Hilary Kpatcha FRA

6.89      Maja Askag SWE

6.86      Tessy Ebosele ESP

6.86      Yanis David FRA

6.85      Fatima Diame ESP

6.82      Iryna Budzynska UKR

6.80      Rogilia-Chriss Bissemo FRA

6.80      Jazmin Sawyers GBR

6.78      Filippa Fotopoulou CYP

6.78      Petra Banhidi-Farkas HUN

6.78      Ramona Verman ROU

6.77      Irati Mitxelena ESP

6.75      Agate de Sousa POR (6.97i)

6.75      Lucy Hadaway GBR

6.71      Alina Rotaru-Kottmann ROU

6.71      Carmen Rosales ESP

Jazmin Sawyers (Getty)

Others

6.67      Mikaelle Assani GER  (6.91 PB)

6.66      Milica Gardasevic SRB (6.91 PB)

6.66      Pauline Hondema NED (6.91 PB)

6.64      Molly Palmer GBR (6.68i)

Notable absentees

6.85      Fleur Jong NED

6.81      Annik Kalin SUI

Prediction:  1 Mihambo GER 7.04; 2 Iapichino ITA; 3 Sawyers GBR

TRIPLE JUMP

CBP: 15.15 Tatyana Lebedeva RUS 2006

WR: 15.67 Yulimar Rojas VEN 2021

ER: 15.50 Inessa Kravets UKR 1995

UKR: 15.15 Ashia Hansen 1997

UK medallist (1): Gold – Hansen 2002

Defending champion: Ana Peteteiro-Compaore ESP 14.85

14.56    Dina Ana Maria Ion ROU

14.52    Ilona Masson BEL

14.51    Dariya Derkach ITA
14.50    Neja Filipic SLO

14.41    Erika Saraceni ITA

14.37    Gabriela Petrova BUL

14.35    Aleksandra Nacheva BUL

14.33    Elena Talos ROU

14.25    Ivana Spanovic SRB (14.41i)

14.24    Maja Askag SWE

14.22    Caroline Joyeux GER

14.14    Kira Wittmann GER

14.14    Ilionis Guillaume FRA

Others

13.78    Senni Salminen FIN (14.63 PB)

Notable absentees

14.38    Yekaterina Koneva RUS

14.25    Anastasiya Kobylyanskikh RUS

Prediction:  1 Spanovic SRB 14.65; 2 Ion ROU; 3 Derkach ITA

Jessica Schilder (Getty)

SHOT

CBP: 21.69 Vita Pavlysh UKR 1998

WR & ER: 22.63 Natalya Lisovskaya URS 1987

UKR: 19.36 Judy Oakes 1988;

UK medallists (0): None.

Highest placing: 5th Bevis Reid 1938 & Sue Allday 1958

Defending champion: Jessica Schilder NED 18.77

21.09    Jessica Schilder NED

19.97    Axelina Johansson SWE

19.93    Yemisi Mabry GER (20.37i)

19.70    Fanny Roos SWE

19.62    Jessica Inchude POR

19.34    Jorinde van Klinken NED

19.04    Katharina Maisch GER

18.95    Eliana Bandeira POR

18.65    Auriol Dongmo POR (19.17i)

18.62    Nina Ndubuisi GER

18.56    Alina Korecki GER

18.29    Emilia Kangas FIN

18.12    Alida van Daalen NED (18.13i)

Others

17.51    Serena Vincent GBR

Notable absentees

17.62    Alena Trus BLR

Prediction:  1 Schilder NED 21.04; 2 Johansson SWE; 3 Mabry GER

DISCUS

CBP: 71.36 Diane Sachse GDR 1986

WR & ER: 76.80 Gabriele Reinsch GDR 1988;

UKR: 67.48 Meg Ritchie 1981

UK medallists (0): None.

Highest placing: 7th Jade Lally 2016

Defending champion: Sandra Elkasevic CRO 67.04

70.99    Jorinde van Klinken NED

69.31    Alida van Daalen NED

66.55    Marike Steinacker GER

66.18    Shanice Craft GER

65.96    Melina Robert-Michon FRA

65.30    Vanessa Kamga SWE

64.96    Leia Braunagel GER

64.68    Daisy Osakue ITA

64.29    Amanda Ngandu-Ntumba FRA

64.28    Kristin Pudenz GER

64.08    Liliana Ca POR

63.55    Marija Tolj CRO

62.46    Caisa-Marie Lindfors SWE

62.42    Ieva Gumbs LTU

62.27    Daria Zabawska POL

61.87    Zara Obamakinwa GBR

Notable absentees

62.65    Claudine Vita GER

62.13    Joyce Oguama GER

Prediction:  1 Van Klinken NED; 2 Steinacker GER; 3 Van Daalen NED

HAMMER

CBP: 78.94 Anita Wlodarczyk POL 2018

WR & ER: 82.98 Anita Wlodarczyk POL 2016

UKR: 74.54 Sophie Hitchon 2016

UK medallists (0): None.

Highest placing: 4th Hitchon 2016

Defending champion: Sara Fantini ITA 74.18

77.35    Krista Tervo FIN

76.41    Silja Kosonen FIN

75.62    Sara Fantini ITA

75.52    Katrine Koch Jacobsen DEN

75.19    Rose Loga FRA

75.01    Anita Wlodarczyk POL

73.88    Guorun Hallgrimsdottir ISL

73.21    Beatrice Llano NOR

73.19    Elisabet Runarsdottir ISL

72.73    Nicola Tuthill ISL

72.18    Charlotte Payne GBR

72.17    Patricia Kamga SWE

72.11    Aileen Kuhn GER

Notable absentees

77.67    Nastassia Maslava BLR

75.36    Sofiya Palkina RUS

74.40    Anastasiya Grigoryeva RUS

73.67    Alena Sobaleva BLR

72.63    Anna Purchase GBR

Prediction:  1 Kosonen FIN 76.24; 2 Tervo FIN; 3 Wlodarczyk POL

Adriana Vilagos (Getty)

JAVELIN

CBP: 67.90 Christin Hussong GER 67.90 2018

WR & ER: 72.28 Barbora Spotáková CZE 2008

UKR: 66.17 Goldie Sayers 2012

UK medallists (2): 

Gold - Fatima Whitbread 1986

Silver – Tessa Sanderson 1978

Defending champion: Victoria Hudson AUT 64.62

65.00    Sigrid Borge NOR

63.83    Adriana Vilagos SRB

62.78    Maria Andrejczyk POL

62.61    Sara Kolak CRO

62.18    Leonie Hugli SUI

61.83    Yulemis Aguilar ESP

61.69    Alizee Minard FRA

61.58    Julia Ulbricht GER

61.44    Niko Tabackova CZE

61.10    Esra Turkmen TUR

60.98    Petra Sicakova CZE

60.90    Gedly Tugi EST

60.88    Sabrina Boss SUI

60.71    Vita Barbic CRO

60.31    Marija Vucenovic SRB

60.05    Anete Sietina LAT

Others

58.89    Sara Kolak CRO (68.43 PB)

58.12    Freya Jones GBR

55.52    Marta Ratej SLO (67.16 PB)

Notable absentees

63.00    Tatyana Kholodovich BLR

60.11    Jade Maraval FRA

Prediction:  1 Vilagos SRB 64.45; 2 Borge NOR; 3 Kolak CRO

HEPTATHLON

CBP: 6848 Nafi Thiam 2024

WR: 7291 Jackie Joyner-Kersee USA 1988

ER: 7032 Carolina Klüft SWE 2007

UKR: 6955 Jessica Ennis-Hill 2012

UK medallists (5): 

Gold – Denise Lewis 1998, Ennis 2010

Silver – Bertha Crowther (Pentathlon) 1950, Katarina Johnson-Thompson (2018)

Bronze – Judy Simpson 1986

Defending champion: Nafi Thiam BEL 6848

6819     Annik Kalin SUI

6705     Emma Oosterwegel NED

6627     Sofie Dokter NED

6569     Kate O’Connor IRL

6449     Sophie Weissenberg GER

6449     Adrianna Sulek-Schubert POL

6413     Sveva Gerevini ITA

6381     Vanessa Grimm GER

6350     Jade O’Dowda GBR

6340     Szabina Szucs HUN

6328     Sandrina Sprengel GER

6323     Beatrice Juskeviciute LTU

6311     Jessica Barreira POR

6310     Noor Vidts BEL

6271     Erika Warff SWE

Others

nm Katarina Johnson-Thompson GBR (6981 PB)

nm Verena Mayr AUT (6591 PB)

Notable absentees

-        Nafi Thiam BEL

Prediction:  1 Kalin SUI 6750; 2 O’Connor IRL; 3 Dokter NED

 

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A post shared by AW (@athletics.weekly)

HM (FORMERLY 20KM) WALK

CBP: 1:26:36 Marta Perez ESP 2018

WR: 1:24:38 Liu Hong CHN 2015;

ER: 1:24:47 Elmira Alembekova RUS 2015;

UKR: 1:30:41 Jo Jackson 2010;

UK medallists: None.

Highest placing: 10th Lisa Langford (10km) 1990, Jackson 2010

Defending champion (20km): Antonella Palmisano 1:28:08

1:32:21 Antonella Palmisano ITA

1:32:51 Maria Perez ESP

1:33:45 Antia Chamosa ESP

1:33:51 Alexandrina Mihai ITA

1:33:54 Pauline Stey FRA

1:34:18 Lyudmyla Olyanovska UKR

1:34:44 Aldara Meilan ESP

1:36:39 Mariia Sakharuk UKR

1:36:42 Ana Delahaie FRA

1:36:59 Ema Klimentova SRB

1;37:18 Mina Stankovic SRB

1:37:28 Michelle Canto ITA

Notable absentees

1:32:36 Sofia Fiorini ITA

1:34:22 Lucia Redondo ESP

1:35:48 Katarzyna Zdzieblo POL

Prediction:  1 Palmisano ITA 1:31:45; 2 Perez ESP; 3 Stey FRA

Antonella Palmisano (Getty)

MARATHON WALK (inaugural event)

3:25:42 Sofia Fiorini ITA

3:32:21 Federica Curiazzi ITA

3:35:46 Eleonora Giorgi ITA

3:38:13 Panayiota Tsinopoulou GRE

3:39:11 Laura Monje Martinez ESP

3:43:54 Blanka Dittrich GER

3:46:39 Anna Zdzieblo POL

3:48:48 Ayse Aslan TUR

Others

nm Antigoni Ntrismpioti GRE (2022 35km champion)

Notable absentees

3:40:28 Elvina Carre FRA

3:43:12 Marine Rottier FRA

Prediction:  1 Ntrismpioti GRE 3:24:45; 2 Fiorini ITA; 3 Martinez ESP

4 x 100 METRES RELAY

CBP: 41.68 GDR 1990

WR: 40.82 USA 2012

ER: 41.37 GDR 1986

UKR: 41.77 2016;

UK medallists (9): 

Gold – 1950, 2014, 2018, 2024

Silver – 1958, 1978, 1982, 2006, 2016

Defending champion: GBR 41.91

42.06    Gt Britain & NI

42.26A Spain

42.44A Germany

42.61A Italy

42.88    Netherlands

42.92A Switzerland

43.09A Poland

43.11A Portugal

43.32A Hungary

43.59A Belgium

43.89    Ireland

Notable absentees

42.92A France

43.11    Austria

Prediction:  1 GBR 42.12; 2 SUI; 3 GER

4 x 400 METRES RELAY

CBP: 3:16.87 GDR 1986

WR & ER: 3:15.17 USSR 1988

UKR: 3:20.04 2007

Defending champions: Netherlands 3:22.39

UK medallists (8):

Gold – 1969 & 2016

Bronze – 1990, 1998, 2010, 2014, 2018, 2022

3:20.96A           Norway

3:21.25A           Spain

3:21.28A          Great Britain & NI

3:23.12A           Netherlands

3:23.40A           Italy

3:23.83A           Ireland

3:24.48A           France

3:25.42A           Czech Republic

3:25.76A           Germany

3:26.52A           Poland

Notable absentees

3:29.61             Russia

Prediction:  1 NED 3:20.65; 2 NOR; 3 GBR

MIXED 4 x 100 METRES RELAY

First running

WB: Jamaica 39.62 2026

EB: Germany 40.15 2026

GBB: GBR 40.72

40.15    Germany

40.20    Netherlands

40.51    Spain

40.69    Italy

40.72    Great Britain & NI

40.76    Portugal

40.99    Belgium

41.01    Switzerland

Notable absentees

40.54    France

Prediction:  1 GER 40.08; 2 ESP; 3 GBR

MIXED 4 x 400 METRES RELAY

First run in 2024

WR: USA 3:07.41 2024

ER: Netherlands 3:07.43 2024

GBR: GBR 3:08.01 2024

CBP/Defending champion: Ireland 3:09.92

No GB representation in 2024

3:09.69A           Great Britain & NI

3:09.89A           Spain

3:10.19             Norway

3:10.52A           Italy

3:11.07A           France

3:12.79A           Belgium

3:13.00A           Poland

3:15.49A           Netherlands

Notable absentees

3:12.05A           Ireland

3:12.99A           Germany

3:17.64             Russia

Prediction:  1 ESP 3:09.45; 2 GBR; 3 NOR

Thanks to Track & Field Tours for info.

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