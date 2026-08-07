European Athletics Champs preview: rankings, form guide and predictions

We set the scene for the action in Birmingham with all the stats you need courtesy of Track & Field Tours.
After an underwhelming performance by the home nations at the Commonwealth Games, Britain looks set to be among the most successful nations in Birmingham.
With their greater strength in field, endurance and walks, Italy should top the medals table but fall short of their Rome tally of 24 medals including 11 golds.
Britain have medal hopes in around 20 events and given their home advantage should improve on their 13 medals and four golds achieved in Italy in 2024. Their highest ever medal tally was 23 in Zurich in 2014 where they also achieved a record 12 golds which is looking unlikely but they do have the advantage of the mixed relays which have been added to the programme.
Germany, France, Norway and Netherlands are likely to be vying for the most successful nations along with Italy and Great Britain.
Below are the best marks in 2024 by athletes selected or expected to compete.
w = wind assisted a = at high altitude i = indoor mark
+ = en route time nm = no mark ? = may not compete
100 METRES
Championship Best Performance (CBP): 9.95 Zharnel Hughes 2018/Lamont Marcell Jacobs ITA 2022
World record (WR): 9.58 Usain Bolt JAM 2009
European record (ER): 9.80 Jacobs 2021
UK record (UKR): 9.87 Linford Christie 1993
UK medallists (18):
Gold – Jack Archer 1946, Christie 1986, 1990 & 1994, Darren Campbell 1998, James Dasaolu 2014; Zharnel Hughes 2018; Silver – Dwain Chambers 1998, Campbell 2002, Mark Lewis-Francis 2010, Reece Prescod 2018; Hughes 2022. Bronze – George Ellis 1954, Peter Radford 1958, John Regis 1990, Harry Aikines-Aryeetey 2014. Jeremiah Azu 2022, Romell Glave 2024
Defending champion: Jacobs ITA 10.02
9.96 Lamont Marcell Jacobs ITA (9.67/4.1)
9.97 Romell Glave GBR (9.76/4.1)
9.98 Owen Ansah GER
10.00 Jeremian Azu GBR
10.01 Louie Hinchliffe GBR
10.06 Heiko Gussmann GER
10.06 Elvis Afrifa NED
10.08 Dominic Kopec POL
10.08 Taymir Burnet NED
10.09 Anej Curin Prapotnik SLO
10.09 Chitaru Ali ITA
10.10 Abel Jordan ESP
10.13 Yannick Wolf GER
10.15 Lucas Ansah-Peprah GER
Notable absentees:
10.01 Zharnel Hughes GBR
10.01 Jake Odey-Jordan GBR
10.06 Benji Richardson IRL
10.09 Nicholas Walsh GBR (reserve)
10.09 Elliot Jones GBR (reserve)
Prediction: 1 Jacobs ITA 9.94; 2 Glave GBR; 3 Azu GBR
200 METRES
CBP: 19.76 Ramil Guliyev TUR 2018
WR: 19.19 Usain Bolt JAM 2009
ER: 19.72A Pietro Mennea ITA 1979
UKR: 19.73 Zharnel Hughes 2023
UK medallists (19):
Gold – Brian Shenton 1950, Regis 1990, Doug Walker 1998, Adam Gemili 2014; Hughes 2022
Silver – Dave Segal 1958, Cameron Sharp 1982, Doug Turner 1998, Christian Malcolm 2010; Netheneel Mitchell-Blake 2018 & 2022
Bronze – Alan Pennington 1938, George Ellis 1954,
Linford Christie 1990, Julian Golding 1998, Marlon Devonish 2002 & 2006, Danny Talbot 2012 & 2016
Defending champion: Timthe Mumenthaler SUI 20.28
20.04 Zharnel Hughes GBR
20.11 Eseosa Desalu ITA
20.13 Owen Ansah GER
20.24 Antoine Snyders BEL
20.27 Sean Aigboboh IRL
20.31 Timothe Mumenthaler SUI
20.33 Oguz Uyar TUR
20.35 Nethaneel Mitchell-Blake GBR
20.37 William Reais SUI
20.43 Riku Illukka FIN
20.43 Joshua Hartmann GER
20.44 Henrik Larsson SWE
20.45 Delvis Santos POR
20.48 Filippo Dezza ITA
20.49 Oskars Grava LAT
20.50 Lucas Ansah-Peprah GER
Others
20.55 Ebuka Nwokeji GBR
Notable absentees:
20.25A Benji Richardson IRL
20.26 Charlie Dobson GBR
20.33 Jake Odey-Jordan GBR
20.34 Matthew Hudson-Smith GBR
20.36 Blessing Afrifa ISR
20.40 Kameron Horton GER
20.48 Samuel Vessat FRA
Prediction: 1 Desalu ITA 20.18; 2 Hughes GBR; 3 Ansah GER
400 METRES
CBP: 44.15 Alexander Doom BEL
WR: 43.03 Wayde van Niekerk RSA 2016
ER/UKR: 43.44 Matthew Hudson-Smith 2024
UK medallists (24):
Gold – Godfrey Brown 1938, Derek Pugh 1950, John Wrighton 1958, Robbie Brightwell 1962, David Jenkins 1971, Roger Black 1986 & 1990, Du'aine Ladejo 1994, Thomas 1998, Martyn Rooney 2014 & 2016, Hudson-Smith 2018 & 2022
Silver – John Salisbury 1958, Jenkins 1974, Black 1994, Michael Bingham 2010, Hudson-Smith 2014; Charlie Dobson 2024
Bronze – Pugh 1946, Mark Richardson 1998, Daniel Caines 2002, Rooney 2010, Alex Heydock-Wilson 2022
Defending champion: Alexander Doom BEL 44.15
44.09 Matthew Hudson-Smith GBR
44.24 Samuel Vessat FRA
44.47 Attila Molnar HUN
44.55 Muhammad Kounta FRA
44.66 Ben Jefferies GBR
44.69 Charlie Dobson GBR
44.72 Jean Paul Bredau GER
44.72 Jonas Phijffers NED
44.81 Daniel Segers BEL
44.88 George Franks GRE
44.92 Yann Spillman FRA
44.94 Maks Szwed POL
44.96 Edoardo Scotti ITA
45.03 Jonathan Sacoor BEL
45.03 Eugene Omalia NED
45.08 Thorben Finke GER
45.10 Mohamed Soudassi ITA
45.20 Haydn Brotschi SUI
45.21 Lorenzo Benati ITA
45.27 Patrik Enyingi HUN
45.27 Kubilay Enco TUR
Others
45.86 Havard Ingvaldsen NOR (44.39 PB)
Notable absentees:
44.69 Aleksey Danilov RUS
45.16 Samuel Lunt GBR (reserve)
45.24 Brodie Young GBR (reserve)
45.26 Toby Harries GBR
Prediction: 1 Hudson-Smith GBR 44.37; 2 Vessat FRA; 3 Molnar HUN
800 METRES
CBP: 1:43.84 Olaf Beyer GDR 1978
WR: 1:40.91 David Rudisha KEN 2012
ER: 1:41.11 Wilson Kipketer DEN 1997
UKR: 1:41.73 Seb Coe 1981
UK medallists (17):
Gold – John Parlett 1950, Mike Rawson 1958, Coe 1986, Tom McKean 1990
Silver – Steve Ovett 1974 & 1978, Coe 1982, McKean 1986, David Sharpe 1990, Michael Rimmer 2010, Jake Wightman 2022
Bronze – Roger Bannister 1950, Andy Carter 1971, Coe 1978, Steve Cram 1986, Sam Ellis 2006, Elliot Giles 2016
Defending champion: Gabriel Tual FRA 1:44.87
1:42.97 Mark English IRL
1:42.98 Max Burgin GBR
1:43.34 Ben Pattison GBR
1:43.60 David Barroso ESP
1:43.60 Francesco Pernici ITA
1:43.61 Tobias Gronstad NOR
1:43.66 Gabriel Tual FRA
1:43.80 Louey Ouerrat FRA
1:43.85 Eliott Crestan BEL (1:43.83i)
1:43.96 Yanis Meziane FRA
1:43.97 Maciej Wyderka POL
1:43.97 Cian McPhillips IRL
1:44.16 Alex Botterill GBR
1:44.28 Mohamed Attaoui ESP
1:44.39 Jordan Terrasse FRA
1:44.56 Bartosz Kitlinski POL
1:44.59 Giovanni Lazzaro ITA
1:44.63 Marino Bloudek CRO
1:44.67 Corentin Le Clezio FRA
1:44.71 Ramon Wipfli SUI
1:45.01 Filip Ostrowski POL (1:44.68i)
1:45:40 Ryan Clarke NED (1:44.72i)
Others
1:48.14 Andreas Kramer (1:43.13 PB)
Notable absentees
1:43.60 Niels Laros NED
1:44.08 Yusuf Bizimana GBR
1:44.28 Isaac Nader POL
1:44.39 Jake Wightman GBR
1:44.45 Adrian Ben ESP
1:44.53 Tiarnan Crorken GBR
1:44.60 Josh Kerr GBR
1:44.63 Samuel Chapple NED
1:44.81 Jack Higgins GBR (reserve)
Prediction: 1 English IRL 1:44.06; 2 Tual FRA; 3 McPhillips IRL
1500 METRES
CBP: 3:31.95 Jakob Ingebrigtsen NOR 2024
WR: 3:26.00 Hicham El Guerrouj MAR 1998
ER: 3:27.14 Jakob Ingebrigtsen NOR 2023
UKR: 3:27.62 Josh Kerr GBR 2026
UK medallists (14):
Gold – Sydney Wooderson 1938, Roger Bannister 1954, Brian Hewson 1958, John Whetton 1969, Steve Ovett 1978, Steve Cram 1982 & 1986
Silver – Seb Coe 1986, Jake Heyward 2022
Bronze – Bill Nankeville 1950, Brendan Foster 1971, Dave Moorcroft 1978, Chris O'Hare 2014, Wightman 2018
Defending champion: Ingebrigtsen (NOR) 3:31.95
3:29.80 Azeddine Habz FRA
3:29.95 Jake Wightman GBR
3;30.09+ Robert Farken GER
3:30.31 Anas Lagtiy FRA
3:30.43 Isaac Nader POR
3:31.36 Paul Anselmini FRA
3:31.46 Titouan Le Grix FRA
3:31.47 Jose Pinto POR
3:31.65 Andrew Coscoran IRL
3:31.74 Narve Nordas NOR
3:31.81+ Jake Heyward GBR
3:31.87 Pietro Arese ITA
3:32.08 Romain Mornet FRA
3:32.38 Ruben Verheyden BEL
3:32.45. Stefan Nillessen NED
3:32.66 Adrian Ben ESP
3:32.92+ Arlo Ludewick GBR
3:33.41 Raphael Pallitsch AUT
3:33.42 Ignacio Fontes ESP
3:33.52 Cathal Doyle IRL
Others
3:33.92 Pieter Sisk BEL (3:33.32i)
3:34.41 Samuel Chapple NED (3:32.68i)
Notable absentees
3:27.62+ Josh Kerr GBR
3:31.81 Flavien Szot FRA
3:31.82 Mohamed Attaoui ESP
3:32.94+ Thomas Keen GBR (reserve)
3:33.42 Elliot Giles GBR
Prediction: 1 Nader POR 3:34.13; 2 Heyward GBR; 3 Wightman GBR
5000 METRES
CBP: 13:10.15 Jack Buckner GBR 1986
WR: 12:35.36 Joshua Cheptegei UGA 2020
ER: 12:44.27 Andreas Almgren SWE 2025
UKR: 12:46.59 George Mills 2025
UK medallists (18):
Gold – Sydney Wooderson 1946, Bruce Tulloh 1962, Ian Stewart 1969, Brendan Foster 1974, Jack Buckner 1986, Farah 2010, 2012 & 2014
Silver – Chris Chataway 1954, Gary Staines 1990, Rob Denmark 1994, Farah 2006, George Mills 2024
Bronze – Gordon Pirie 1958, Alan Blinston 1969, Dave Moorcroft 1982, Tim Hutchings 1986, Andy Vernon 2014
Defending champion: Ingebrigtsen (NOR) 13:20.11
12:52.54 Dominic Lobalu SUI
12:56.80 Florian Bremm GER
12:57.79 Jimmy Gressier FRA
12:57.90 Mohamed Abdilaahi GER
12:59.75 Jose Pinto POR
13:01.92 Etienne Daguinos FRA
13:13.17 Isaac Kimeli BEL
13:13.30 Brian Fay IRL
13:13.34 Tim Verbaandert NED
13:15.49 Bastian Augusto FRA
13:15.90 Darregh McElhinney IRL
13:16.19 Nick Griggs IRL
13:18.44 Andreas Fjeld Halvorsen NOR
13:19.47 Mike Foppen NED
13:22.06 Filip Ingebrigtsen NOR
13:22.34 Mahadi Abdi Ali NED
13:22.77 Joel Lilleso DEN
13:23.49 James West GBR
Others
- Jakob Ingebrigtsen NOR (12:48.45 PB)
Notable absentees
12:48.61 Andreas Almgren SWE
12:57.61 Frederik Ruppert GER
13:09.40 David Mullarkey GBR
13:13.84 Narve Nordas NOR
13:17.32 Jonas Raess SUI
13:17.77 Scott Beattie GBR
13:18.81 Simon Bedard FRA
Prediction: 1 J Ingebrigtsen NOR 13:21.45; 2 Gressier FRA; 3 M Abdilaahi GER
10,000 METRES
CBP: 27:30.99 Martti Vainio FIN 1978
WR: 26:11.00 Joshua Cheptegei UGA 2020
ER & UKR: 26:46.57 Mo Farah 2011
UK medallists (8):
Gold – Farah 2010 & 2014
Silver – Mike Tagg 1969, Tony Simmons 1974, Chris Thompson 2010, Andy Vernon 2014
Bronze – Frank Sando 1954, Roy Fowler 1962
Defending champion: Dominic Lobalu SUI 28:00.32
26:58.58 Mohamed Abdilaahi GER
27:20.52 Mike Foppen NED
27:23.20 Scott Beattie GBR
27:26.58 Dave Mullarkey GBR
27:40.96 Mahada Abdi Ali NED
27:43.23 Yemane Crippa ITA
27:44.72 Simon Bedard FRA
27:50.05 Iliass Aouani ITA
27:54.06 Simon Debognies BEL
27:54.53 Baptiste Guyon FRA
Others
28:49.83 Andreas Almgren SWE (26:45 10km)
28:56.39 Joseph Wigfield GBR (27:38 10km)
nm Jimmy Gressier FRA (26:58.67 PB)
nm Isaac Kimeli BEL (27:07.97 PB)
nm Jonas Raess SUI (27:26.40 PB)
nm Abdessamad Oukhelfen ESP (27:36.23 PB)
nm Dominic Lobalu SUI (27:36.29 PB)
nm Tim Verbaandert NED (27:17 10km)
Notable absentees
27:24.53 Frederik Ruppert GER
27:53.09 Valentin Gondouin FRA
28:16.75 Andrew Butchart GBR (reserve)
Prediction: 1 Gressier FRA 27:26.45; 2 Crippa ITA; 3 Abdilaahi GER
MARATHON (HM in 2024)
CBP: 2:09:51 Koen Naert BEL 2018
WR: 1:59:30 Sabastian Sawe KEN 2026
ER: 2:03:36 Bashir Abdi BEL 2021
UKR: 2:05:11 Mo Farah 2018
UK medallists (10):
Gold – Jack Holden 1950, Brian Kilby 1962, Jim Hogan 1966, Ron Hill 1969, Ian Thompson 1974
Silver – Squire Yarrow 1938, Trevor Wright 1971; Bronze – Fred Norris 1958, Jim Alder 1969, Hill 1971
Defending champion (HM): Yemane Crippa ITA 61:03
2:04:45 Samuel Fitwi Sibhatu GER
2:05:58 Emmanuel Roudolff-Levisse FRA
2:05:59 Kaan Kigen Ozbilen TUR
2:06:14 Mahamed Mahamed GBR
2:06:46 Pietro Riva ITA
2:06:46 Maru Teferi ISR
2:06:51 Samuel Tsegay Tesfamariam SWE
2:06:52 Gashau Ayale ISR
2:06:59 Weynay Ghebresilasie GBR
2:07:22 Suldan Hassan SWE
2:07:38 Bukayaw Malede ISR
2:08:31 Amanal Petros GER
2:08:36 Ilias Fifa ESP
2:08:37 Ahmed Ouhda ITA
2:08:37 Matthias Kyburz SUI
2:08:48 Ebba Chala SWE
2:09:19 Paul O’Donnell IRL
Others
2:10:48 Tewelde Menges GBR
nm Richard Ringer GER (2:05:46 PB)
nm Felix Bour FRA (2:06:41 PB)
nm Hassan Chahdi FRA (2:07:30 PB)
nm Daniele Meucci ITA (2:07:49 PB)
nm Jonny Mellor GBR (2:08:45 PB)
Notable absentees
2:04:19 Bashir Abdi BEL
2:04:26 Iliass Aouani ITA
2:05:46 Awet Kibrab NOR
2:06:08 Peter Lynch IRL
2:06:18 Patrick Dever GBR
2:06:40 Filmon Tesfu NED
2:07:00 Zerei Mezngi NOR
2:07:47 Jack Rowe GBR
2:10:09 Ellis Cross GBR (withdrew on eve of champs)
Prediction: 1 Fitwi Sibhatu GER 2:10:24; 2 Meucci ITA; 3 Riva ITA
3000 METRES STEEPLECHASE
CBP: 8:07.87 Mahiedine Mekhissi-Benabbad FRA 2010
WR: 7:52.11 Lamecha Girma ETH 2023
ER: 7:57.80 Frederik Ruppert GER 2026
UKR: 8:07.96 Mark Rowland 1988
UK medallist (1):
Silver – Rowland 1990
Defending champion: Alexis Miellet FRA 8:14.01
7:57.80 Frederik Ruppert GER
8:05.55 Karl Bebendorf GER
8:11.42 Daniel Arce ESP
8:11.81 Nicolas Daru FRA
8:13.10 Osama Zoghlami ITA
8:13.80 Baptiste Fourmont FRA
8:14.22 Ruben Querinjean LUX
8:15.27 Niklas Buchholz GER
8:17.34 Alejandro Quijada ESP
8:17.40 Oscar Thebaud FRA
8:17.46 Remi Schyns BEL
8:18.97 Kristian Imroth GBR
8:21.41 Vidar Johansson SWE
8:21.91 Alexis Miellet FRA
8:21.99 Laurenco Rodrigues POR
8:22.97 Will Battershill GBR
8:23.03 Yassin Bouih ITA
8:23.21 Ala Zoghlami ITA
8:23.54 Leo Magnusson SWE
8:23.61 Aarno Liebl SUI
8:23.99 Zak Seddon GBR
Notable absentees
8:17.85 Luc Le Baron FRA
8:17.94 Louis Gilvaert FRA
8:18.65 Pierre Boudy FRA
8:19.18 Djilali Bedrani FRA
Prediction: 1 Ruppert GER 8:05.65; 2 Bebendorf GER; 3 Daru FRA
110 METRES HURDLES
CBP: 13.02 Colin Jackson GBR 1998
WR: 12.75 Ja’kobe Tharp USA
ER & UKR: 12.91 Colin Jackson GBR 1993
UK medallists (15):
Gold – Don Finlay 1938, Jackson 1990, 1994, 1998 & 2002, Andy Turner 2010
Silver – Jack Parker 1954, David Hemery 1969, Alan Pascoe 1971, Tony Jarrett 1990, William Sharman 2014
Bronze – Peter Hildreth 1950, Pascoe 1969, Jarrett 1994, Turner 2006
Defending champion: Lorenzo Simonelli ITA 13.05
13.20 Just Kwaou-Mathey FRA
13.24 Jason Joseph SUI
13.25 Theo Pedre FRA
13.25 Enzo Diessi AUT
13.25 Elie Bacari BEL
13.27 Asier Martinez ESP
13.27 Thomas Wilkes FRA
13.28 Matthew Sophia NED
13.29 Erwann Cinna FRA (reserve)
13.29 Jakub Szymanski POL
13.30 Samuel Bennett GBR
13.31 Enrique Llopis ESP
13.32 Milan Trajkovic CYP
13.36 Tade Ojora GBR
13.39 Joas Van Hellemondt NED
13.44 Damian Czykier POL
Notable absentees
13.10 Michael Obasuyi BEL
13.27 Romain Locoeur FRA
13.34 Aurel Manga FRA
Prediction: 1 Kwou-Mathey FRA 13.11; 2 Joseph SUI; 3 Martinez ESP
400 METRES HURDLES
CBP: 46.98 Karsten Warholm NOR 2024
WR/ER: 45.94 Karsten Warholm NOR 2021
UKR: 47.82 Kriss Akabusi 1992
UK medallists (9):
Gold – Alan Pascoe 1974, Akabusi 1990, Dai Greene 2010, Rhys Williams 2012
Silver – John Sherwood 1969, Williams 2010
Bronze – Harry Whittle 1950, Andy Todd 1969, Williams 2006
Defending champion: Warholm NOR 46.98
46.61 Karsten Warholm NOR
47.45 Emil Nana Kwame Agyekum GER
48.08 Owe Fischer-Breiholz GER
48.11 Jesus Delgado ESP
48.11 Carl Bengtstrom SWE
48.16 Matic Ian Gucek SLO
48.25 Ismail Nezir TUR
48.26 Oskar Edlund SWE
48.49 Clement Ducos FRA
48.49 Alessandro Sibilio ITA
48.53 Alastair Chalmers GBR
48.53 Jake Minshull GBR
48.78 Josh Faulds GBR
48.93 Julien Bonvin SUI
Others
49.43 Berke Akcam TUR (48.14 PB)
Notable absentees
48.10 Fyodor Ivanov RUS
48.71 Seamus Derbyshire GBR (reserve)
Prediction: 1 Warholm NOR 46.50; 2 Agyekum GER; 3 Bengtstrom SWE
HIGH JUMP
CBP: 2.37 Gianmarco Tamberi ITA 2024
WR: 2.45 Javier Sotomayor CUB 1993
ER: 2.42 Patrik Sjöberg SWE 1987 & Bohdan Bondarenko UKR 2014; 2.42i Carlo Thränhardt GER 1988 & Ivan Ukhov RUS 2014
UKR: 2.38i Steve Smith 1994 (outdoor best: 2.37 Smith 1992 & 1993 & Robbie Grabarz 2012);
UK medallists (8):
Gold – Alan Paterson 1950, Grabarz 2012
Silver – Paterson 1946, Smith 1994, Dalton Grant 1998, Grabarz 2016
Bronze – Martyn Bernard 2010, Chris Baker 2016
Defending champion: Gianmarco Tamberi ITA 2.37
2.33 Oleh Doroshchuk UKR
2.31 Kimani Jack GBR
2.30 Roman Petruk UKR
2.30 Tomas Potye GER
2.30 Jan Stefela CZE (2.32i)
2.30 Matteo Sioli ITA
2.27 Joel Clarke-Khan GBR
2.27 Edoardo Stronati ITA
2.26 Andreas Mita GRE
2.24 Mateusz Kolodziejski POL (2.30i)
2.24 Manuel Lando ITA
2.24 Dmytro Nikitin UKR
2.24 Marek Bahnik CZE
2.23 Christian Falocchi ITA (2.30i)
2.23 Gianmarco Tamberi ITA
2.20 Antonius Merlos GRE (2.27i)
Notable absentees
2.32 Danil Lysenko RUS
2.27 Matvey Tychinkin RUS
2.27 Stepan Vetkin RUS
2.25 Samuel James GBR
Prediction: 1 Doroshchuk UKR 2.33; 2 Stefela CZE; 3 Tamberi ITA
POLE VAULT
CBP: 6.10 Mondo Duplantis SWE 2024
WR & ER: 6.31 Mondo Duplantis 2026
UKR: 5.85 Harry Coppell 2020
UK medallist (1):
Bronze – Geoff Elliott 1954
Defending champion: Duplantis SWE 6.10
6.13 Mondo Duplantis SWE (6.31i)
6.00 Emmanouil Karalis GRE (6.17i)
6.00 Sondre Guttormsen NOR (6.06i)
5.93 Baptiste Thiery FRA
5.91 Thibaut Collet FRA
5.90 Bo Kanda Lita Baehre GER
5.85 Pedro Buaro POR
5.83 Robin Emig FRA
5.82 Mathieu Collet FRA
5.81 Menno Vloon NED (5.85i)
5.81 Ersu Sasma TUR
5.80 Valters Kreiss LAT
5.75 Piotr Lisek POL
5.75 Ben Broeders BEL
5.70 Owen Heard GBR (5.71i)
5.70 Ylio Philtjens BEL
5.70 Ioannis Rizos GRE
5.70 William Asker SWE
Others
5.60 David Holy CZE (5.76i)
Notable absentees
5.82 Anthony Ammirati FRA
5.82 Zackaria Dia FRA
5.75 Ethan Cormont FRA
5.73 Simen Guttormsen NOR
5.70 Renaud Lavillenie FRA
Prediction: 1 Duplantis SWE 6.11; 2 Karalis GRE; 3 Collet FRA
LONG JUMP
CBP: 8.65 Miltiádis Tentóglou GRE 2024
WR: 8.95 Mike Powell USA 1991
ER: 8.86A Robert Emmiyan URS 1987
UKR: 8.51 Greg Rutherford 2014
UK medallists (6):
Gold – Lynn Davies 1966, Rutherford 2014 & 2016
Silver – Davies 1969, Rutherford 2006
Bronze – Chris Tomlinson 2010
Defending champion: Tentóglou GRE 8.65
8.66 Miltiádis Tentóglou GRE
8.51 Simon Ehammer SUI
8.49 Bozhidar Saraboyukov BUL
8.43 Mattia Furlani ITA
8.29 Simon Batz GER
8.27 Francesco Inzoli ITA
8.23 Luka Boskovic SRB
8.22 Lester Lescay ESP
8.20 Gerson Balde POR (8.46i)
8.18 Radek Juska CZE
8.15 Jaime Guerra ESP
8.15 Stephen Mckenzie GBR
8.11 Kristof Pap HUN
8.11 Marcos Lara ESP
8.11 Eusebio Caceras ESP (8.19i)
8.10 Henrik Flatnes NOR
8.09 Filip Pravdica CRO
8.09 Erwin Konate FRA
8.08 Thobias Montler SWE
8.06 Hector Santos ESP
8.06 Archie Yeo GBR
Notable absentees
8.18 Yuriy Ozhgibesov RUS
Prediction: 1 Tentoglou GRE 8.60; 2 Furlani ITA; 3 Saraboyukov BUL
TRIPLE JUMP
CBP: 18.18 Jordan Diaz ESP 2024
WR, ER & UKR: 18.29 Jonathan Edwards GBR 1995
UK medallists (5):
Gold – Keith Connor 1982, Edwards 1998, Phillips Idowu 2010
Silver – Nathan Douglas 2006
Bronze – Edwards 2002
Defending champion: Jordan Diaz ESP 18.18
17.87 Andy Diaz Hernandez ITA
17.71 Pedro Pichardo POR
17.42 Andrea Dallavalle ITA
17.32 Simone Biasutti ITA
17.29 Melvin Raffin FRA
17.09 Jonathan Seremes FRA (17.25i)
17.02 Thomas Gogois FRA
16.66 Federico Bruno ITA (reserve)
16.59 Dimitrios Tsiamis GRE
16.58 Can Ozupek TUR
16.56 Nikolaos Andrikopoulos GRE
Others
16.39 Andreas Pantazis GRE (16.71i)
16.37 Ercati Er TUR (16.66i)
Notable absentees
16.94 Ilya Telkunov RUS
16.93 Dmitriy Chizhikov RUS
16.39 Daniel Falode GBR (No GB competitor)
Prediction: 1 Diaz Hernandez ITA; 2 Pichardo POR; 3 Dallavalle ITA
SHOT
CBP: 22.45 Leonardo Fabbri ITA 2024
WR: 23.56 Ryan Crouser USA 2023
ER: 23.06 Ulf Timmermann GDR 1988
UKR: 21.68 Geoff Capes 1980 (21.92 Carl Myerscough 2003 not ratified)
UK medallists (2):
Gold – Arthur Rowe 1958
Bronze – Geoff Capes 1974
Defending champion: Leonardo Fabbri ITA 22.45
22.74 Leonardo Fabbri ITA
21.42 Zane Weir ITA
21.34 Konrad Bukowiecki ITA
21.23 Nick Ponzio ITA
21.16 Scott Lincoln GBR
21.00 Tomas Stanek CZE
20.92 Andrei Toader ROU (21.08i)
20.64 Wictor Petersson SWE (21.38i)
20.63 Eric Maihofer GER
20.62 Riccardo Ferrara ITA
20.61 Mesud Pezer BIH
20.51 Stephen Mailagi FRA
20.41 Aemin Sinancevic SRB (20.59i)
20.40 Eric Favors IRL
20.29 Georg Harpf GER
20.14 Tizian Lauria GER
Prediction: 1 Fabbri ITA 22.05; 2 Bukowiecki POL; 3 Lincoln GBR
DISCUS
CBP: 69.78 Mykolas Alekna LTU 2022
WR & ER: 75.56 Mykolas Alekna LTU 2025
UKR: 71.88 Lawrence Okoye 2026
UK medallist (1): Bronze - Lawrence Okoye 2022
Defending champion: Kristjan Ceh SLO 68.08
74.00 Steven Richter GER
72.65 Mykolas Alekna LTU
72.61 Kristjan Ceh SLO
71.88 Lawrence Okoye GBR
71.22 Ruben Rolvink NED
69.85 Daniel Stahl SWE
69.47 Marius Karges GER
68.97 Lolassonn Djouhan FRA
68.54 Henrik Janssen GER
68.14 Shaquille Emanuelson NED
67.73 Andrius Gudzius LTU
67.00 Lukas Weisshaidinger AUT
66.29 Ola Isene NOR
65.95 Diego Casas ESP
65.95 Alin Firficka ROU
Notable absentees
67.13 Aleksey Khudyakov RUS
64.77 Nick Percy GBR
Prediction: 1 Alekna LTU 71.45; 2 Ceh SLO; 3 Richter GER
HAMMER
CBP, WR & ER: 86.74 Yuriy Sedykh URS 1986
UKR: 80.26 Nick Miller 2018
UK medallist (1): Bronze – Duncan Clark 1946
Defending champion: Wojciech Nowicki POL 80.95
82.44 Yann Chaussinand FRA
82.38 Mykhaylo Kokhan UKR
82.09 Pawel Fajdek POL
81.87 Bence Halasz HUN
81.74 Merlin Hummel GER
80.95 Armin Szabados HUN
80.69 Volodymyr Myslyvcuk CZE
79.09 Hristos Frantzeskakis GRE
78.66 Thomas Mardal NOR
78.61 Iosef Kesides CYP
78.18 Soren Klose GER
78.03 Hilmar Jonsson ISL
77.76 Jake Norris GBR
77.71 Yeoryios Papanastasiou GRE
Others
75.37 Elvind Henriksen NOR (81.58 PB)
75.27 Wojciech Nowicki POL (82.52 PB)
Notable absentees
80.95 Valeriy Pronkin RUS
77.21 Aliaksandr Shymanovich BLR
Prediction: 1 Fajdek POL 82.24; 2 Halasz HUN; 3 Kokhan UKR
JAVELIN
CBP: 89.72 Steve Backley GBR 1998
WR & ER: 98.48 Jan Zelezny CZE 1996;
UKR: 91.46 Steve Backley 1992;
UK medallists (5):
Gold – Backley 1990, 1994, 1998 & 2002
Silver – Mick Hill 1998
Defending champion: Jakub Vadlejch CZE 88.65m
87.04 Julian Weber GER
85.24 Jakub Vadlejch CZE
83.73 Marcin Krukowski POL
83.65 Edis Matusevicius LTU
83.62 Artur Felfner UKR
83.49 Jakub Kubinec SVK
83.33 Thomas Rohler GER
83.09 Patriks Gailums LAT
82.71 Oliver Helander FIN
82.17 Dawid Wegner POL
82.15 Andrian Mardare MDA
82.11 Felise Sosaia FRA
82.03 Nick Thumm GER
81.98 Eemil Porvari FIN
81.91 Topi Parviainen FIN
81.90 Sindri Guomundsson ISL
81.27 Manu Quijera ESP
81.12 Martin Konecny CZE
81.12 Ben East GBR
Notable absentees
85.65 Aliaksei Katkavets BLR
Prediction: 1 Weber GER; 2 Vadlejch CZE; 3 Helander FIN
DECATHLON
CBP: 8811 Daley Thompson 1986
WR & ER: 9126 Kevin Mayer FRA 2018
UKR: 8847 Daley Thompson 1984
UK medallists (3):
Gold - Thompson 1982 & 1986
Silver – Thompson 1978
Defending champion: Johannes Erm EST 8764
8730 Leo Neugebauer GER
8528 Niklas Kaul GER
8458 Makenson Gletty FRA
8428 Sven Roosen NED
8413 Karel Tilga EST
8400 Tomas Jarvinen CZE
8345 Amadeus Graber GER
8336 Rasmus Roosleht EST
8318 Dario Dester ITA
8240 Antoine Ferranti FRA
8239 Jeff Tesselaar NED
8080 Edgaras Benkunskas LTU
Others
nm Sander Skotheim NOR
nm Johannes Erm EST (8764 PB)
Notable absentees
8778 Simon Ehammer SUI
8310 Maksim Andraloits BLR
8261 Marcel Meyer GER
No GB competitors
Prediction: 1 Skotheim NOR 8765; 2 Neugebauer GER; 3 Erm EST
HM (previously 20km) WALK
UK medallists at 20kW (5):
Gold – Stan Vickers 1958, Ken Matthews 1962, Paul Nihill 1969
Bronze – Nihill 1971, Roger Mills 1974
Defending champion (20km): Perseus Karlstrom SWE 1:19:13
1:23:00 Francesco Fortunato ITA
1:23:46 Christopher Linke GER
1:23:59 Andrea Cosi ITA
1:24:01 Aurelien Quinion FRA
1:24:27 Leo Kopp GER
1:25:20 Paul McGrath ESP
1:25:27 Gianluca Picchiottino ITA
1:25:50 Mukola Rushchak UKR
1:26:07 Diego Garcia Carrera ESP
1:26:10 Kilian Lebreton FRA
1:26:21 Alvaro Lopes ESP
1:26:27 Veli-Matti Partanen FIN
1:26:36 Maher Ben Hlima POL
Notable absentees
1:24:30 Riccardo Orsoni ITA
1:24:58 Perseus Karlstrom SWE
Prediction: 1 Fortunato ITA 1:23:54; 2 McGrath ESP; 3 Linke GER
MARATHON/50 KILOMETRES WALK
First time marathon walk
UK medallists (50km) (4):
Gold – Harold Whitlock 1938
Silver – Henri Forbes 1946
Bronze – Charles Megnin 1946, Don Thompson 1962
3:03:45 Bence Venyercsan HUN
3:04:33 Karl Junghannss GER
3:04:50 Perseus Karlstrom SWE
3:05:44 Christopher Linke GER
3:07:38 Massimo Stano ITA
3:07:53 Aurelien Quinion FRA
3:08:09 Riccardo Orsoni ITA
3:08:26 Andrea Agrusti ITA
3:09:08 Oscar Martinez ESP
3:09:33 Raivo Saulgriezis LAT
3:09:52 Jose Perez ESP
Others
3:21:38 Cameron Corbishley GBR
Notable absentees
3:01:55 Alex Schwazer ITA
Prediction: 1 Karlstrom SWE 3:01:54; 2 Stano ITA; 3 Venyercsan HUN
4 x 100 METRES RELAY
CBP: 37.67 GBR 2022
WR: 36.84 Jamaica 2012
ER & UKR: 37.47 Gt Britain & NI 2017
UK medallists (12):
Gold – 1998, 2006, 2014, 2016, 2018 and 2022
Silver – 1954, 1958 & 1990
Bronze – 1938, 1962 & 1986
Defending champion: Italy 37.82
37.67 Germany
37.95 UK
38.00 Netherlands
38.40 Belgium
38.47 Italy
38.80 Spain
38.91 Poland
38.91 Slovenia
38.96 Sweden
39.05 Turkey
39.05 Finland
39.17 Ireland
39.24 Norway
Notable absentees
38.83 France
Prediction: 1 GBR 37.60; 2 GER; 3 ITA
4 x 400 METRES RELAY
CBP: 2:58.22 GBR 1990
WR: 2:54.29 USA 1993
ER & UKR: 2:56.60 GBR 1991
UK medallists (19):
Gold – 1950, 1958, 1974, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014 & 2022
Silver – 1938, 1946, 1962, 1982, 2006, 2010, 2012 & 2018
Bronze – 2016
Defending champion: Belgium 2:59.84
2:58.22A Netherlands
2:59.01A Portugal
2:59.83 A Belgium
3:00.26A Spain
3:01.13A GB
3:01.18 A Switzerland
3:02.21A Germany
3:03.04 Turkey
3:04.13 Slovenia
3:04.81A Poland
nm France (2:58.80 in 2025)
Prediction: 1 GBR 2:56.95; 2 FRA; 3 NED
WOMEN'S EVENTS
100 METRES
CBP/ER: 10.73 Christine Arron FRA 1998
WR: 10.49 Florence Griffith Joyner USA 1988
UKR: 10.83 Dina Asher-Smith 2019
UK medallists (11):
Gold – Heather Young 1958, Dorothy Hyman 1962, Asher-Smith 2018, 2024
Silver – Winifred Jordan 1946
Bronze – June Foulds 1950, Anne Pashley 1954, Anita Neil 1969, Andrea Lynch 1974, Ashleigh Nelson 2014, Daryll Neita 2022
Defending champion: Dina Asher-Smith GBR 10.99
10.96 Geraldine Di Tizio-Frey SUI
10.97 Amy Hunt GBR
10.98 Ewa Swoboda POL
11.01 Karolina Manasova CZE
11.02 Tatjana Pinto POR
11.02 Imani-Lara Lansiquot GBR
11.04 Rebekka Haase GER
11.05 Patrizia van der Weken LUX
11.06 Christiana Williams AUT
11.07 Zaynob Dosso ITA
11.09 Salome Kora SUI
11.10 Isabel Posch AUT
11.11 Ajla Del Ponte SUI
11.13 Dina Asher-Smith GBR
11.13 Delphine Nkansa BEL
11.15 Maria Perez ESP
11.16 Daryll Neita GBR
Others
11.21 Gina Luckenkemper GER (10.93 PB)
Notable absentees
11.08 Minke Bisschops NED
11.12 Natacha Kouni SUI (reserve)
11.13 Xenia Buri SUI
11.18 Mabel Akande GBR (reserve)
Prediction: 1 Swoboda POL 10.94; 2 Hunt GBR; 3 Tizio-Frey SUI
200 METRES
CBP: 21.71 Heike Drechsler GDR 1986
WR: 21.34 Florence Griffith Joyner USA 1988
ER: 21.63 Dafne Schippers NED 2015
UKR: 21.88 Dina Asher-Smith 2019
UK medallists (11):
Gold –Asher-Smith 2016 & 2018
Silver – Winifred Jordan 1946, Dorothy Hyman 1962, Kathy Cook 1982, Jodie Williams 2014, Asher-Smith 2022, Daryll Neita 2024
Bronze – Dorothy Hall 1950, Shirley Hampton 1954, Val Peat 1969
Defending champion: Mujinga Kambundji SUI 22.49
22.28 Dina Asher-Smith GBR
22.30 Amy Hunt GBR
22.43 Success Eduan GBR
22.50 Fabienne Hoenke SUI
22.57 Jael Bestue ESP
22.60 Gemma Joseph FRA
22.69 Leonie Pointet SUI
22.69 Paula Sevilla ESP
22.76 Sophia Junk GER
22.78 Judith Mokobe GER
22.80 Rhasidat Adeleke IRL
22.83 Lauren Roy IRL
22.86 Talea Prepens GER
22.91 Wiktoria Gajosz POL
Notable absentees
22.55 Henriette Jaeger NOR
22.57 Kristal Ama-Awuah GBR (reserve)
22.67 Emma Zapletalova SVK
22.75 Vera Filatova RUS
22.79 Hannah Brier GBR
Prediction: 1 Asher-Smith GBR; 2 Hunt GBR; 3 Eduan GBR
400 METRES
CBP: 48.16 Marita Koch GDR 1982
WR & ER: 47.60 Marita Koch GDR 1985
UKR: 49.29 Amber Anning 2024
UK medallists (5):
Silver – Joy Grieveson 1962
Bronze – Molly Hiscox 1958, Phyllis Smith 1994, Lee McConnell 2002, Anyika Onuora 2016
Defending champion: Natalia Kaczmarek POL 48.98
49.15 Henriette Jaeger NOR
49.37 Lurdes Gloria Manuel CZE
49.58 Lieke Klaver NED
49.85 Yemi Mary John GBR
50.02 Natalia Bukowiecka POL
50.06 Sharlene Mawdsley IRL
50.16 Amber Anning GBR
50.36 Anna Polinari ITA
50.45 Charlotte Henrich GBR
50.46 Blanca Hervas ESP
50.47 Isabelle Black FRA
50.57 Johanna Martin GER
50.68 Paula Sevilla ESP
Notable absentees
50.32 Emily Newnham GBR
50.59 Emma Zapletalova SVK
50.61 Lina Nielsen GBR
50.80 Audrey Werro SUI
50.98 Nicole Yeargin GBR (reserve)
51.02 Laviai Nielsen GBR (reserve)
51.14 Keely Hodgkinson GBR
Prediction: 1 Jaeger NOR 49.17; 2 Manuel CZE; 3 Bukowiecka POL
800 METRES
CBP: 1:55.41 Olga Mineyeva URS 1982
WR & ER: 1:53.28 Jarmila Kratochvilová TCH 1983; UKR: 1:54.33 Keely Hodgkinson 2023
UK medallists (12):
Gold – Lillian Board 1969, Lynsey Sharp 2012, Hodgkinson 2022/2024
Silver – Diane Leather 1954 & 1958, Pat Lowe 1971, Sharp 2014
Bronze – Rosemary Stirling 1971, Holmes 2002, Becky Lyne 2006, Jenny Meadows 2010
Defending champion: Hodgkinson GBR 1:58.65
1:53.80 Audrey Werro SUI
1:54.33 Keely Hodgkinson GBR
1:55.60 Femke Bol Broeders NED
1:55.65 Anais Bourgoin FRA
1:56.93 Renelle Lamote FRA
1:57.92 Anna Wielgosz POL
1:58.18 Klaudia Kazimierska POL
1:58.28 Gabija Galvydyte LTU
1:58.34 Clara Liberman FRA
1:58.41 Jemma Reekie GBR
1:58.42 Eloisa Coiro ITA
1:58.67 Majtie Kolberg GER
1:58.74 Valentina Rosamilia SUI
1:58.82 Pernille Antonsen NOR
Others
2:00.01 Erin Wallace GBR
Notable absentees
1:55.93 Georgia Hunter Bell GBR
1:58.85 Isabelle Boffey GBR (1:57.43i) (withdrew on eve of champs)
Prediction: 1 Werro SUI 1:54.60; 2 Hodgkinson GBR; 3 Broeders-Bol NED
1500 METRES
CBP: 3:56.91 Tatyana Tomashova RUS 2006
WR: 3:48.68 Faith Kipyegon KEN 2025
ER: 3:51.95 Sifan Hassan NED 2019
UKR: 3:52.61 Georgia Hunter Bell 2024
UK medallists (6):
Gold - Laura Muir 2018 & 2022
Silver – Kelly Holmes 1994, Georgia Bell 2024
Bronze – Laura Weightman 2014 & 2018
Defending champion: Caira Mageean IRL 4:04.66
3:55.63 Georgia Hunter Bell GBR
3:56.24 Agathe Guillemot FRA
3:58.74 Patricia Silva POR
3:59.24 Klaudia Kazimierska POL
3:59.74 Gabija Galvydyte LTU
4:00.77 Laura Muir GBR
4:00.91 Katie Snowden GBR
4:01.21 Adele Gay FRA
4:01.41 Joceline Wind SUI
4:01.50 Sarah Healy IRL
4:01.64 Ludovica CavallI ITA
4:01.84 Salome Afonso POR
4:03.56 Augustine Haquet FRA
4:03.69 Weronika Lizakowska POL
Others
4:05.60 Wilma Nielsen SWE (4:01.60i)
Notable absentees
4:00.78 Revee Walcott-Nolan GBR (reserve)
4:02.87 Erin Wallace GBR
4:03.14 Maureen Koster NED
Prediction: 1 Hunter-Bell GBR 3:58.34; 2 Guillemot FRA 3 Healy IRL
5000 METRES
CBP: 14:35:29 Nadia Battocletti ITA 2024
WR: 13:58.06 Beatrice Chebet KEN 2025
ER: 14:13.42 Sifan Hassan NED 2023
UKR: 14:28.55 Eilish McColgan 2021
UK medallists (7):
Gold – Yvonne Murray (3000m) 1990
Silver – Murray (3000m) 1994, E McColgan 2018
Bronze – Joyce Smith (3000m) 1974, Murray 1986, Steph Twell 2016, E McColgan 2022
Defending champion: Nadia Battocletti ITA 14:35.29
14:33.56 Maureen Koster NED
14:40.05 Nadia Battocletti ITA
14:48.88 Sarah Healy IRL
14:51.34 Hannah Nuttall GBR
15:00.07 Federica Del Buono ITA
15:02.80 Innes FitzGerald GBR
15:03.22 Jennifer Gulikers NED
15:07.49 Amina Maatoug NED
15:07.50 Maria Forero ESP
15:07.90 Idaira Prieto ESP
Others
15:26.72 India Weir GBR
nm Elise Vanderelst BEL (14:40.70 PB)
Notable absentees
14:37.80 Sarah Madeleine FRA
14:40.77 Cassandre Beaugrand FRA
14:49.10 Megan Keith GBR
15:04.48 Ilona Mononen FIN
15:04.51 Diane van Es NED
15:05.04 Jana Van Lent BEL
15:05.39 Ludovica Cavalli ITA
15:06.71 Carmen Cernjul SWE
15:06.80 Cari Hughes GBR
15:07.02 Laura Muir GBR
15:10.93 Melissa Courtney Bryant GBR
15:13.15 Eloise Walker GBR (reserve)
Prediction: 1 Battocletti ITA 14:45.16; 2 Koster NED; 3 Nuttall GBR
10,000 METRES
CBP: 30:01.09 Paula Radcliffe 2002
WR: 29:01.03 Letesenbet Gidey ETH 2021
ER: 29:06.82 Sifan Hassan ETH 2021
UKR: 30:00.86 Eilish McColgan 2023
UK medallists (5):
Gold – Radcliffe 2002, Jo Pavey 2014
Silver – Pavey 2012, E McColgan 2022
Bronze - Megan Keith 2024
Defending champion: Nadia Battocletti ITA 30:51.32
30:50.31 Maureen Koster NED
30:51.18 Jana Van Lent BEL (30:10 10km)
31:32.25 Lisa Merkel GER
31:39.28 Diana van Es NED
31:45.36 Elzbieta Glinka POL
31:46.35 Federica Del Buono ITA
31:52.53 Anna Sirevag NOR
31:56.18 Alessia Zarbo FRA
31:57.85 Marusa Mismas-Zrimsek SLO
31:59.49 Elisa Palmero ITA
32:01.57 Jennifer Gulikers NED
32:04.36 Poppy Tank GBR
32:06.00 Idaira Prieto ESP
32:08.17 Carla Gallardo ESP
32:11.96 Mariana Machado POR
32:12.90 Izzy Fry GBR (31:01 10km)
32:15.79 Niamh Allen IRL
32:22.11 Megan Keith GBR (30:07 10km)
Others
nm Nadia Batocletti ITA (30:08 10km)
nm Klara Lukan SLO (29:51 10km)
nm Ilona Mononen FIN (31:38 10km)
Notable absentees
31:53.60 Blanka Dorfel GER
Prediction: 1 Battocletti ITA; 2 Lukan SLO; 3 Koster NED
MARATHON (HM)
CBP: 2:25:14 Christelle Daunay FRA 2014
WR: 2:09:56 Ruth Chepngetich KEN 2024
ER: 2:13:44 Sifan Hassan ETH 2023
UKR: 2:15:35 Paula Radcliffe 2003
UK medallists (1): None at marathon.
Highest placing: 9th Kathryn Binns 1982
(HM 3rd Calli Hauger-Thackery 2024)
Defending champion (HM): Karoline Grovdal NOR 68:09
2:20:39 Alisa Vainio FIN
2:24:16 Fatima Ouhaddou ESP
2:24:28 Rebecca Lonedo ITA
2:24:31 Fabienne Konigstein GER
2:24:56 Carolina Robles ESP
2:25:58 Tereza Hrochova CZE
2:26:14 Rose Harvey GBR
2:26:33 Samrawit Mengsteab SWE
2:26:58 Selamawit Teferi ISR
2:27:03 Clara Evans-Graham GBR
2:27:28 Lili Anna Vindics-Toth HUN
2:28:29 Louise Small GBR
2:29:30 Nina Reuter GER
2:29:30 Maor Tiyouri ISR
2:29:48 Julia Mayer AUT
Others
2:34:15 Fabienne Schlumpf SUI (2:24:30 PB)
nm Laura Luengo ESP (2:22:31 PB)
nm Sofiia Yaremchuk ITA (2:23:14 PB)
nm Fionnuala McCormack IRL (2:23:46 PB)
nm Meritxell Soler ESP (2:23:49 PB)
nm Abbie Donnelly GBR (2:24:11 PB)
nm Natasha Wilson GBR (2:24:21 PB)
nm Aleksandra Lisowska POL (2:24:59 PB)
nm Lily Partridge GBR (2:25:12 PB) (reserve)
Notable absentees
2:21:26 Domenika Mayer GER
2:23:12 Areba Aregawi SWE
2:24:10 Elisa Palmero ITA
2:24:17 Calli Hauger-Thackery GBR
2:24:51 Eilish McColgan GBR
2:25:24 Clemence Calvin FRA
2:26:25 Mekdes Woldu FRA
2:26:26 Susana Santos POR
Prediction: 1 Vainio FIN 2:25;45; 2 Lonedo ITA; 3 Robles ESP
3000 METRES STEEPLECHASE
CBP: 9:11.31 Luiza Gega ALB 2022
WR: 8:44.32 Beatrice Chepkoech KEN 2018
ER: 8:58.67 Alice Finot FRA 2024
UKR: 9:04.35 Elizabeth Bird GBR 2024
UK medallists (2): Bronze - Elizabeth Bird 2022, 2024
Defending champion: Alice Finot FRA 9:16.22
9:05.45 Elise Thorner GBR
9:07.50 Gesa-Felicitas Krause GER
9:09.13 Lea Meyer GER
9:15.18 Ilona Mononen FIN
9:17.88 Clara Entresangle FRA
9:21.73 Olivia Gurth GER
9:21.79 Flavie Renouard FRA
9:23.12 Juliane Hvid DEN
9:26.74 Alice Finot FRA
9:28.81 Adva Cohen ISR
9:29.44 Marta Serrano ESP
9:31.51 Kinga Krolik POL
9:32.03 Stevie Lawrence GBR
9:33.03 Agnieszka Chorzepa POL
9:33.19 Andrea Nygard Vie NOR
9:33.26 Tugba Yenigun TUR
Others
9:40.92 Sarah Tait GBR
Notable absentees
9:24.22 Yekaterina Ivonina RUS
9:26.53 Adia Budde GER (reserve)
Prediction: 1 Krause GER 8:07.65; 2 Finot ITA; 3 Thorner GBR
100 METRES HURDLES
CBP: 12.38 Yordanka Donkova BUL 12.38 1986
WR: 12.12 Tobi Amusan NGR 2022
ER: 12.21 Yordanka Donkova BUL 1988
UKR: 12.50 Tiffany Porter 2022
UK medallists (4):
Gold – Porter 2014
Silver – Maureen Dyson (80m) 1950
Bronze – Pam Seaborne (80m) 1954, Porter 2016
Defending champion: Cyrena Samba-Mayela FRA 12.31
12.41 Nadine Visser NED
12.44 Pia Skrzyszowska POL
12.50 Cyrena Samba-Mayela FRA
12.53 Sacha Alessandrini FRA
12.59 Luca Kozak HUN
12.60 Annik Kalin SUI
12.60 Laeticia Bapte FRA
12.62 Ditaji Kambundji SUI
12.64 Saara Keskitalo FIN
12.65 Marcia Sey GBR
12.69 Franziska Schuster GER
12.74 Celeste Polzonetti ITA
12.74 Martine Hjornevik NOR
12.77 Rosina Schneider GER
12.78 Lotta Harala FIN
Others
12.86 Emma Nwofor GBR
Notable absentees
12.72 Darya Osipova RUS
12.76 Nika Glojnaric SLO
Prediction: 1 Visser NED 12.45; 2 Skrzyszowska POL; 3 Alesssandrini FRA
400 METRES HURDLES
CBP: 52.49 Femke Bol NED 2024
WR 50.37 Sydney McLaughlin-Levrone USA 2024
ER: 50.95 Femke Bol NED 2024
UKR: 52.74 Sally Gunnell 1993;
UK medallists (4):
Gold - Gunnell 1994, Eilidh Child 2014
Bronze – Perri Shakes-Drayton 2010, Meghan Beesley 2018
Defending champion: Bol NED
52.30 Emma Zapletalova SVK
53.90 Paulien Couckuyt BEL
53.92 Emily Newnham GBR
54.05 Amalie Hammild Iuel NOR
54.05 Louise Maraval FRA
54.28 Hilla Uusimaki FIN
54.31 Fatoumata Diallo POR
54.31 Sofia Lavreshina POR
54.36 Sara Gallego ESP
54.41 Ayomide Folorunso ITA
54.52 Anja Dlauhy AUT
54.55 Lena Pressler AUT
54.67 Eileen Demes GER
54.69 Lina Nielsen GBR
54.90 Alice Muraro ITA
54.97 Anna Maria Gryc POL
55.08 Sara Mato HUN
55.22 Meta Tumba FRA
55.23 Viktoria Tkachuk UKR
Prediction: 1 Zapletalova SVK 52.64; 2 Newnham GBR; 3 Maraval FRA
HIGH JUMP
CBP: 2.03 Tia Hellebaut BEL & Venelina Veneva-Mateeva BUL 2006, Blanka Vlasic CRO 2010
WR & ER: 2.10 Yaroslava Mahuchikh UKR 2024
UKR: 2.00 Morgan Lake 2025
UK medallists (6):
Gold – Sheila Lerwill 1950, Thelma Hopkins 1954
Silver – Dorothy Tyler 1950
Bronze – Dorothy Shirley 1958, Linda Knowles 1962, Barbara Inkpen 1971
Defending champion: Yaroslava Mahuchikh UKR 2.01
2.01 Yaroslava Mahuchikh UKR (2.03i)
1.99 Yuliya Levchenko UKR
1.98 Marija Vukovic MNE
1.97 Iryna Gerashchenko UKR
1.97 Maria Zodzik POL (1.98i)
1.96 Angelina Topic SRB (2.00i)
1.94 Christina Honsel GER
1.94 Louise Ekman SWE (1.96i)
1.92 Solene Gicquel FRA
1.91 Ella Mikkola FIN
1.91 Ella Junnila FIN
1.91 Lia Apostolovski SLO
1.90 Lilliana Batori ITA (1.92i)
1.90 Elena Kulichenko CYP (1.91i)
Others
1.88 Morgan Lake GBR
Notable absentees
1.96 Nadezhda Andryukhina RUS
1.92 Kristina Korolyova RUS
1.92 Karyna Demidik BLR
1.92 Yelizaveta Valuyeva BLR
1.92 Mariya Kochanova RUS
Prediction: 1 Mahuchikh UKR 2.03; 2 Topic SRB; 3 Vukovic MNE
POLE VAULT
CBP: 4.85 Katerina Stefanidi GRE 2018, Wilma Murto FIN 2022
WR & ER: 5.06 Yelena Isinbayeva RUS 2009;
UKR: 4.92 Molly Caudery 2024
UK medallists (2): Bronze - Holly Bradshaw 2018, Molly Caudery 2024
Defending champion: Angelica Moser SUI 4.78
4.81 Wilma Heltela FIN
4.80 Angelica Moser SUI
4.75 Tina Sutej SLO (4.80i)
4.70 Kitty Faye NOR
4.61 Lene Retzius NOR
4.60 Berenice Petit FRA
4.60 Anjuli Knasche GER
4.60 Marie-Julie Bonnin FRA (4.76i)
4.58 Marleen Mulla EST (4.63i)
4.57 Saga Andersson FIN
4.57 Rugile Miklyciute LTU
4.56 Marijin Kieft NED (4.60i)
4.55 Margot Chevrier FRA
4.53 Elien Vekemans BEL
4.50 Gemma Tutton GBR (4.52i)
Others
4.48 Aikaterini Stefanidi GRE (4.91 PB)
Notable absentee
4.91 Paulina Knoroz RUS
4.80 Molly Caudery GBR
4.65 Tatyana Kalinina RUS
4.60 Roberta Bruni ITA
4.55 Irina Mikhaylovca RUS
Prediction: 1 Heltela FIN 4.80; 2 Moser SUI; 3 Sutej SLO
LONG JUMP
CBP: 7.30 Heike Drechsler GER 1990
WR & ER: 7.52 Galina Chistyakova URS 1988
UKR: 7.07 Shara Proctor 2015
UK medallists (6):
Gold – Jean Pickering 1954
Silver – Jade Johnson 2002, Jazmin Sawyers 2016
Bronze – Mary Rand 1962, Shara Proctor 2018, Sawyers 2022
Defending champion: Malaika Mihambo GER 7.22
7.12 Larissa Iapichino ITA
7.05 Malaika Mihambo GER
6.98 Hilary Kpatcha FRA
6.89 Maja Askag SWE
6.86 Tessy Ebosele ESP
6.86 Yanis David FRA
6.85 Fatima Diame ESP
6.82 Iryna Budzynska UKR
6.80 Rogilia-Chriss Bissemo FRA
6.80 Jazmin Sawyers GBR
6.78 Filippa Fotopoulou CYP
6.78 Petra Banhidi-Farkas HUN
6.78 Ramona Verman ROU
6.77 Irati Mitxelena ESP
6.75 Agate de Sousa POR (6.97i)
6.75 Lucy Hadaway GBR
6.71 Alina Rotaru-Kottmann ROU
6.71 Carmen Rosales ESP
Others
6.67 Mikaelle Assani GER (6.91 PB)
6.66 Milica Gardasevic SRB (6.91 PB)
6.66 Pauline Hondema NED (6.91 PB)
6.64 Molly Palmer GBR (6.68i)
Notable absentees
6.85 Fleur Jong NED
6.81 Annik Kalin SUI
Prediction: 1 Mihambo GER 7.04; 2 Iapichino ITA; 3 Sawyers GBR
TRIPLE JUMP
CBP: 15.15 Tatyana Lebedeva RUS 2006
WR: 15.67 Yulimar Rojas VEN 2021
ER: 15.50 Inessa Kravets UKR 1995
UKR: 15.15 Ashia Hansen 1997
UK medallist (1): Gold – Hansen 2002
Defending champion: Ana Peteteiro-Compaore ESP 14.85
14.56 Dina Ana Maria Ion ROU
14.52 Ilona Masson BEL
14.51 Dariya Derkach ITA
14.50 Neja Filipic SLO
14.41 Erika Saraceni ITA
14.37 Gabriela Petrova BUL
14.35 Aleksandra Nacheva BUL
14.33 Elena Talos ROU
14.25 Ivana Spanovic SRB (14.41i)
14.24 Maja Askag SWE
14.22 Caroline Joyeux GER
14.14 Kira Wittmann GER
14.14 Ilionis Guillaume FRA
Others
13.78 Senni Salminen FIN (14.63 PB)
Notable absentees
14.38 Yekaterina Koneva RUS
14.25 Anastasiya Kobylyanskikh RUS
Prediction: 1 Spanovic SRB 14.65; 2 Ion ROU; 3 Derkach ITA
SHOT
CBP: 21.69 Vita Pavlysh UKR 1998
WR & ER: 22.63 Natalya Lisovskaya URS 1987
UKR: 19.36 Judy Oakes 1988;
UK medallists (0): None.
Highest placing: 5th Bevis Reid 1938 & Sue Allday 1958
Defending champion: Jessica Schilder NED 18.77
21.09 Jessica Schilder NED
19.97 Axelina Johansson SWE
19.93 Yemisi Mabry GER (20.37i)
19.70 Fanny Roos SWE
19.62 Jessica Inchude POR
19.34 Jorinde van Klinken NED
19.04 Katharina Maisch GER
18.95 Eliana Bandeira POR
18.65 Auriol Dongmo POR (19.17i)
18.62 Nina Ndubuisi GER
18.56 Alina Korecki GER
18.29 Emilia Kangas FIN
18.12 Alida van Daalen NED (18.13i)
Others
17.51 Serena Vincent GBR
Notable absentees
17.62 Alena Trus BLR
Prediction: 1 Schilder NED 21.04; 2 Johansson SWE; 3 Mabry GER
DISCUS
CBP: 71.36 Diane Sachse GDR 1986
WR & ER: 76.80 Gabriele Reinsch GDR 1988;
UKR: 67.48 Meg Ritchie 1981
UK medallists (0): None.
Highest placing: 7th Jade Lally 2016
Defending champion: Sandra Elkasevic CRO 67.04
70.99 Jorinde van Klinken NED
69.31 Alida van Daalen NED
66.55 Marike Steinacker GER
66.18 Shanice Craft GER
65.96 Melina Robert-Michon FRA
65.30 Vanessa Kamga SWE
64.96 Leia Braunagel GER
64.68 Daisy Osakue ITA
64.29 Amanda Ngandu-Ntumba FRA
64.28 Kristin Pudenz GER
64.08 Liliana Ca POR
63.55 Marija Tolj CRO
62.46 Caisa-Marie Lindfors SWE
62.42 Ieva Gumbs LTU
62.27 Daria Zabawska POL
61.87 Zara Obamakinwa GBR
Notable absentees
62.65 Claudine Vita GER
62.13 Joyce Oguama GER
Prediction: 1 Van Klinken NED; 2 Steinacker GER; 3 Van Daalen NED
HAMMER
CBP: 78.94 Anita Wlodarczyk POL 2018
WR & ER: 82.98 Anita Wlodarczyk POL 2016
UKR: 74.54 Sophie Hitchon 2016
UK medallists (0): None.
Highest placing: 4th Hitchon 2016
Defending champion: Sara Fantini ITA 74.18
77.35 Krista Tervo FIN
76.41 Silja Kosonen FIN
75.62 Sara Fantini ITA
75.52 Katrine Koch Jacobsen DEN
75.19 Rose Loga FRA
75.01 Anita Wlodarczyk POL
73.88 Guorun Hallgrimsdottir ISL
73.21 Beatrice Llano NOR
73.19 Elisabet Runarsdottir ISL
72.73 Nicola Tuthill ISL
72.18 Charlotte Payne GBR
72.17 Patricia Kamga SWE
72.11 Aileen Kuhn GER
Notable absentees
77.67 Nastassia Maslava BLR
75.36 Sofiya Palkina RUS
74.40 Anastasiya Grigoryeva RUS
73.67 Alena Sobaleva BLR
72.63 Anna Purchase GBR
Prediction: 1 Kosonen FIN 76.24; 2 Tervo FIN; 3 Wlodarczyk POL
JAVELIN
CBP: 67.90 Christin Hussong GER 67.90 2018
WR & ER: 72.28 Barbora Spotáková CZE 2008
UKR: 66.17 Goldie Sayers 2012
UK medallists (2):
Gold - Fatima Whitbread 1986
Silver – Tessa Sanderson 1978
Defending champion: Victoria Hudson AUT 64.62
65.00 Sigrid Borge NOR
63.83 Adriana Vilagos SRB
62.78 Maria Andrejczyk POL
62.61 Sara Kolak CRO
62.18 Leonie Hugli SUI
61.83 Yulemis Aguilar ESP
61.69 Alizee Minard FRA
61.58 Julia Ulbricht GER
61.44 Niko Tabackova CZE
61.10 Esra Turkmen TUR
60.98 Petra Sicakova CZE
60.90 Gedly Tugi EST
60.88 Sabrina Boss SUI
60.71 Vita Barbic CRO
60.31 Marija Vucenovic SRB
60.05 Anete Sietina LAT
Others
58.89 Sara Kolak CRO (68.43 PB)
58.12 Freya Jones GBR
55.52 Marta Ratej SLO (67.16 PB)
Notable absentees
63.00 Tatyana Kholodovich BLR
60.11 Jade Maraval FRA
Prediction: 1 Vilagos SRB 64.45; 2 Borge NOR; 3 Kolak CRO
HEPTATHLON
CBP: 6848 Nafi Thiam 2024
WR: 7291 Jackie Joyner-Kersee USA 1988
ER: 7032 Carolina Klüft SWE 2007
UKR: 6955 Jessica Ennis-Hill 2012
UK medallists (5):
Gold – Denise Lewis 1998, Ennis 2010
Silver – Bertha Crowther (Pentathlon) 1950, Katarina Johnson-Thompson (2018)
Bronze – Judy Simpson 1986
Defending champion: Nafi Thiam BEL 6848
6819 Annik Kalin SUI
6705 Emma Oosterwegel NED
6627 Sofie Dokter NED
6569 Kate O’Connor IRL
6449 Sophie Weissenberg GER
6449 Adrianna Sulek-Schubert POL
6413 Sveva Gerevini ITA
6381 Vanessa Grimm GER
6350 Jade O’Dowda GBR
6340 Szabina Szucs HUN
6328 Sandrina Sprengel GER
6323 Beatrice Juskeviciute LTU
6311 Jessica Barreira POR
6310 Noor Vidts BEL
6271 Erika Warff SWE
Others
nm Katarina Johnson-Thompson GBR (6981 PB)
nm Verena Mayr AUT (6591 PB)
Notable absentees
- Nafi Thiam BEL
Prediction: 1 Kalin SUI 6750; 2 O’Connor IRL; 3 Dokter NED
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HM (FORMERLY 20KM) WALK
CBP: 1:26:36 Marta Perez ESP 2018
WR: 1:24:38 Liu Hong CHN 2015;
ER: 1:24:47 Elmira Alembekova RUS 2015;
UKR: 1:30:41 Jo Jackson 2010;
UK medallists: None.
Highest placing: 10th Lisa Langford (10km) 1990, Jackson 2010
Defending champion (20km): Antonella Palmisano 1:28:08
1:32:21 Antonella Palmisano ITA
1:32:51 Maria Perez ESP
1:33:45 Antia Chamosa ESP
1:33:51 Alexandrina Mihai ITA
1:33:54 Pauline Stey FRA
1:34:18 Lyudmyla Olyanovska UKR
1:34:44 Aldara Meilan ESP
1:36:39 Mariia Sakharuk UKR
1:36:42 Ana Delahaie FRA
1:36:59 Ema Klimentova SRB
1;37:18 Mina Stankovic SRB
1:37:28 Michelle Canto ITA
Notable absentees
1:32:36 Sofia Fiorini ITA
1:34:22 Lucia Redondo ESP
1:35:48 Katarzyna Zdzieblo POL
Prediction: 1 Palmisano ITA 1:31:45; 2 Perez ESP; 3 Stey FRA
MARATHON WALK (inaugural event)
3:25:42 Sofia Fiorini ITA
3:32:21 Federica Curiazzi ITA
3:35:46 Eleonora Giorgi ITA
3:38:13 Panayiota Tsinopoulou GRE
3:39:11 Laura Monje Martinez ESP
3:43:54 Blanka Dittrich GER
3:46:39 Anna Zdzieblo POL
3:48:48 Ayse Aslan TUR
Others
nm Antigoni Ntrismpioti GRE (2022 35km champion)
Notable absentees
3:40:28 Elvina Carre FRA
3:43:12 Marine Rottier FRA
Prediction: 1 Ntrismpioti GRE 3:24:45; 2 Fiorini ITA; 3 Martinez ESP
4 x 100 METRES RELAY
CBP: 41.68 GDR 1990
WR: 40.82 USA 2012
ER: 41.37 GDR 1986
UKR: 41.77 2016;
UK medallists (9):
Gold – 1950, 2014, 2018, 2024
Silver – 1958, 1978, 1982, 2006, 2016
Defending champion: GBR 41.91
42.06 Gt Britain & NI
42.26A Spain
42.44A Germany
42.61A Italy
42.88 Netherlands
42.92A Switzerland
43.09A Poland
43.11A Portugal
43.32A Hungary
43.59A Belgium
43.89 Ireland
Notable absentees
42.92A France
43.11 Austria
Prediction: 1 GBR 42.12; 2 SUI; 3 GER
4 x 400 METRES RELAY
CBP: 3:16.87 GDR 1986
WR & ER: 3:15.17 USSR 1988
UKR: 3:20.04 2007
Defending champions: Netherlands 3:22.39
UK medallists (8):
Gold – 1969 & 2016
Bronze – 1990, 1998, 2010, 2014, 2018, 2022
3:20.96A Norway
3:21.25A Spain
3:21.28A Great Britain & NI
3:23.12A Netherlands
3:23.40A Italy
3:23.83A Ireland
3:24.48A France
3:25.42A Czech Republic
3:25.76A Germany
3:26.52A Poland
Notable absentees
3:29.61 Russia
Prediction: 1 NED 3:20.65; 2 NOR; 3 GBR
Our August magazine is out now ‼️
Femke Broeders-Bol, one of the greatest 400m hurdlers in history, is our cover star ⭐️
Ahead of the European Athletics Championships, she discusses her move to the 800m, the process of adapting to that switch and what she thinks her potential… pic.twitter.com/rnQyJNteoD
— AW (@AthleticsWeekly) July 30, 2026
MIXED 4 x 100 METRES RELAY
First running
WB: Jamaica 39.62 2026
EB: Germany 40.15 2026
GBB: GBR 40.72
40.15 Germany
40.20 Netherlands
40.51 Spain
40.69 Italy
40.72 Great Britain & NI
40.76 Portugal
40.99 Belgium
41.01 Switzerland
Notable absentees
40.54 France
Prediction: 1 GER 40.08; 2 ESP; 3 GBR
MIXED 4 x 400 METRES RELAY
First run in 2024
WR: USA 3:07.41 2024
ER: Netherlands 3:07.43 2024
GBR: GBR 3:08.01 2024
CBP/Defending champion: Ireland 3:09.92
No GB representation in 2024
3:09.69A Great Britain & NI
3:09.89A Spain
3:10.19 Norway
3:10.52A Italy
3:11.07A France
3:12.79A Belgium
3:13.00A Poland
3:15.49A Netherlands
Notable absentees
3:12.05A Ireland
3:12.99A Germany
3:17.64 Russia
Prediction: 1 ESP 3:09.45; 2 GBR; 3 NOR