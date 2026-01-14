Commonwealth rankings ahead of Glasgow 2026

As a form guide to set the scene for this summer's big event, here are the top performers from the Commonwealth during 2025 courtesy of statistician Stan Greenberg.
MEN
100m
9.75 Kishane Thompson (JAM)
9.77 Oblique Seville (JAM)
9.82 Bryan Levell (JAM)
9.84 Abdul-Rasheed Saminu (GHA)
9.87 Eugene Amo-Dadzie (ENG)
9.87 Gift Leotlela (RSA)
9.88 Ackeem Blake (JAM)
9.88 Kayinsola Ajayi (NGR)
9.90A Akini Simbini (RSA)
9.91 Zharnel Hughes (ENG)
9.94 Bayanda Walaza ((RSA)
9.94 Letsile Tebogo (BOT)
9.95 Jerome Blake (CAN)
9.97 Jeremiah Azu (WAL)
9.98 Ben Azamati (GHA)
9.98 Ryiem Forde (JAM)
9.98 Davonte Howell(CAY)
9.98A Lachlan Kennedy (AUS)
9.99 Emmanuel Eseme (CMR)
9.99 Retshíditswe Mlenga (RSA)
10.00 Romell Glave (ENG)
10.00 Rohan Watson (JAM)
10.00A Ferdinand Omanyala ((KEN)
10.01 Rohan Browning (AUS)
10.01 Sunday Akintan (NGR)
10.01 Ben Richardson(RSA)
10.02 Kimarlie Stewart (JAM)
10.02 Eliezer Adjibi (CAN)
10.02 Jaiden Reid (CAY)
Wind-assisted
9.85 Ackeem Blake (JAM)
9.85 Ibrahim Fuseini (GHA)
9.86 Akini Simbini (RSA)
9.87 Zharnel Hughes (ENG)
9.91 Israel Okon (NGR)
9.92 Rikkoi Brathwaite (IVB)
9.93 Ben Azamati (GHA)
9.93 Elliot Jones (ENG)
9.93 Davonte Howell (CAY)
200m
19.64 Brian Levell (JAM)
19.65 Letsile Tebogo (BOT)
19.78 Zharnel Hughes (ENG)
19.86 Jereem Richards (TTO)
19.95 Jaleel Croal (IVB)
19.95 Jerome Blake(CAN)
19.97 Sinesipho Dambile (RSA)
20.02 Gout Gout (AUS)
20.07 Wayde Van Niekerk (RSA)
20.08 Collen Kebinatshipi (BOT)
20.08 Aaron Brown (CAN)
20.08 Adrian Kerr (JAM)
20.08A Bayanda Walaza (RSA)
20.13 Jaiden Reid (CAY)
20.13 Oblique Seville (JAM)
20.13 Andre De Grasse (CAN)
20.13A Naeem Jack (RSA)
20.15A Abduqrahman Karriem (RSA)
20.17 Udodi Onwuzurike (NGR)
20.20 Ackeem Blake (JAM)
20.20 Ibrahim Fuseini (GHA)
20.21 Bradley Nkoana (RSA)
20.21 Ben Richardson (RSA)
20.21 Christopher Taylor (JAM)
20.22 Toby Harries (ENG)
20.22A Gift Leotlela ((RSA)
20.23 Muzala Samukonga (ZAM)
20.23 Alaba Akintola (NGR)
20.23 Emmanuel Eseme CMR)
20.24 Edward Osei-Nketia (NZL)
Wind-assisted
19.79 Ben Richardson (RSA)
19.84 Gout Gout (AUS)
19.95 Abdul-Rasheed Saminu (GHA)
19.97 Jaiden Reid (CAY)
20.09 Ibrahim Fuseinl (GHA)
Straightaway Wind-assisted
19.55 Zharnel Hughes (ENG)
19.63 JereemRichards (TTO)
20.03 Wayde Van Niekerk (RSA)
400m
43.53 Collen Kebinatshipi (BOT)
43.72 Jereem Richards (TTO)
43.76 Zakithi Nene (RSA)
44.04 Rusheen McDonald (JAM)
44.10 Matthew Hudson-Smith (ENG)
44.11 Muzala Samukonga (ZAM)
44.14 Charlie Dobson (ENG)
44.20 Bayapo Ndori (BOT)
44.40 Lee Eppie (BOT)
44.43 Samuel Ogazi (NGR)
44.48 Kirani James (GRN)
44.51 Bovel McPherson (JAM)
44.51A George Mutinda (KEN)
44.54 Reece Holder (AUS)
44.60 Sam Reardon (ENG)
44.67A Brian Tinega (KEN)
44.73 Lythe Pillay (RSA)
44.74 Delano Kennedy (JAM)
44.74i Ezekiel Nathaniel (NGR)
44.80A Kevin Kipkorir (KEN)
44.85 Chris Morales-Williams(CAN)
44.89 Antonio Watson (JAM)
44.90 Jevaughn Powell (JAM)
44.91 Lewis Davey (ENG)
44.91 Wayde Van Niekerk (RSA)
44.93 Tyler Floyd (CAN)
44.96 Zandrion Barnes (JAM)
44.98 Roshawn Clarke (JAM)
44.98 Joseph T aylor (GHA)
44.98A Chidi Okezie (NGR)
44.99A Udeme Okon (RSA)
800m
1:41.44 Emmanuel Wanyoni (KEN)
1:41.95 Marco Arop (CAN)
1:42.29 Max Burgin (ENG)
1:42.55 Peter Bol (AUS)
1:42.70 Tshepiso Masalela (BOT)
1:42.76 Navasky Anderson (JAM)
1:42.87 HandalRoban ((VIN)
1:42.96 Laban ChepkwonyKEN)
1:44.3A Noah Kibet (KEN)
1:43.37 Wycliffe Kinyamal (KEN)
1:43.54A Nicholas Kebenei (KEN)
1:43.58 Kethobogile Haingura (BOT)
1:43.61A Kelvin Loti (KEN)
1:43.74 Tyrice Taylor (JAM)
1:44.07 Peyton Craig (AUS)
1:44.10 Henry Jonas (ENG)
1:44.14 Ben Pattisson (ENG)
1:44.25 Abdullahi Hassan (CAN)
1:44.30 Ethan Hussey (ENG)
1:44.35 Justin Davies (WAL)
1:44.40 Alex Ngeno Kipngetich (KEN)
1:44.42 Justin O’Toole (CAN)
1:44.48 Tiarnan Crorken (ENG)
1:44.49 Matti Erickson (CAN)
1:44.49 Ferguson Rotich (KEN)
1:44.50 Luke Boyes (AUS)
1:44.50 Callum Dodds (ENG)
1:44.59 Tom Dradriga (UGA)
1:44.60 Tumo Knape (BOT)
1:44.71 Jake Wightman (SCO)
1:44.82 Alex Botterill (ENG)
1:44.84 Festus Lagat (KEN)
1:44.93 Mohammed Pulikkalakath(IND)
1:45.01 Josh Kerr (SCO)
1500m
3:27.72 Phanuel Koech (KEN)
3:28.36 George Mills (ENG)
3:29.03 Festus Lagat (KEN)
3:29.37 Josh Kerr (SCO)
3:29.46 Abel Kipsang (KEN)
3:29.75 Timothy Cheruiyot (KEN)
3:29.80 Cameron Myers ((AUS)
3:29.91 Reynold Cheruiyoy (KEN)
3:30.71 Tshepiso Masalela (BOT)
3:31.13 Elliott Giles (ENG)
3:31.14 Brian Komen (KEN)
3:31.15 Oliver Hoare (AUS)
3:31.35 Tshepiso Tshite (RSA)
3:31.58 Jake Wightman (SCO)
3:31.87 Jude Thomas (AUS)
3:32.27 Ryan Mphalele (RSA)
3:32.38 Foster Malleck (CAN)
3:32.88 Adam Spencer (AUS)
3:33.06 Sam Tanner (NZL)
3:33.18i Neil Gourley (SCO)
3:33.33 Vincent Keter (KEN)
3:33.86 Max Davies (CAN)
3:33.97 Jack Anstey (AUS)
3:34.00i Adam Fogg (ENG)
3:34.17 Henry McLuckie( SCO)
3:34.25 Kieran Lumb (CAN)
3:34.28 Cameron Boyek ( SCO)
3:34.61 Collins Koech (KEN)
3:34.69 Amason Kireu (KEN)
3:34.95 Archie Davis (ENG)
Mile
3:47.46 Reynold Cheruiyot (KEN)
3:47.48i Cameron Myers (AUS)
3:47.71 Timothy Cheruiyot (KEN)
3:47.82 Jake Wightman (SCO)
3:48.93 Festus Lagat (KEN)
3:49.16 Elliot Giles (ENG)
3:49.21 Adam Spencer (AUS)
3:49.22i Neil Gourley (SCO)
3:49.85i Adam Fogg (ENG)
3:50.40 Jude Thomas (AUS)
3:50.77i Oliver Hoare (AUS)
3:50.80 Ky Robinson (AUS)
3:50.93 Abel Kipsang (KEN)
3:51.85i Sam Tanner (NZL)
3;51.89i Kieran Lumb (CAN)
3:51.97i Jack Anstey (AUS
3000m
7:27.92i George Mills (ENG)
7:30.38i Ky Robinson (AUS)
7:33.12i Cameron Myers (AUS)
7:33.23 Mathew KIpsang (KEN)
7:33.93 Oscar Chelimo(UGA)
7:34.03 Seth O’Donnell (AUS)
7:34.49 Gulveer Singh (IND)
7:36.24 Andrew Alamisi (KEN)
7:36.42 Jackson Sharp (AUS)
7:36.7h Jude Thomas (AUS)
7:36.74i George Couttie (ENG)
7:36.81 Henry McLuckie (SCO)
7:37.13i James West ( ENG)
5000m
12:46.59 George Mills (ENG)
12:51.16 Jacob Krop (KEN)
12:55.02i Adriaan Wildschutt (RSA)
12:56.81 Nicholas Kipkorir (KEN)
12:57.80 Cornelius Kemboi (KEN)
12:58.13 Oscar Chelimo (UGA)
12:58.38 Ky Robinson (AUS)
12:58.51 Amon Kemboi (KEN)
12:58.61 Mathew Kipsang >(KEN)
12:59.43i Jack Rayner (AUS)
12:59.77i Gulveer Singh (IND)
12:59.82 Brian Musau(KEN)
13:00.49 Kenneth Kiprop (UGA)
13.03 17 Dennis Kipkoech (KEN)
13:03.21 Justyn Knight (CAN)
13:03.30 Andrew Kiptoo Alamisi (KEN)
13:04.99i Scott Beattie (ENG)
13:06.71 Emmanuel Kipruto (KEN)
13:07.29 Emmanuel Maru (KEN)
13:09.24 Ishmael Kipkurui (KEN)
13:09.36i Jude Thomas (AUS)
13:09.80 Geordie Beamish (NZL)
13:09.90 Benson Kiplangat (KEN)
13:09.91 Edwin Kurgat (KEN)
13:10.71i Charles Philibout-Thiboutot
13:11.67i Patrick Kiprop (KEN)
13:11.77 Victor Kimutai (KEN)
13:11.78 Dan Kibet (UGA)
13:11.87 Herbert Kibet (KEN)
13:11.90 Richard Etir (KEN)
10,000m
26:46.35 Edwin Kurgat (KEN)
26:47.72 Ishmael Kipkirui (KEN)
26:50.00 Benson Kiplangat (KEN)
26:51.27 Adriaan Wildschutt (RSA)
26:56.36 Stanley Waithaka (KEN)
27:00.22 Gulveer Singh (IND)
27:01.70 Samuel Kibathi (KEN)
27:02.15 Anthony Kibe (KEN)
27:02.47 Emmanuel Maru (KEN)
27:03.21 Kiprono Sitonik (KEN)
27:05.78 Evans Keitany Kiptum (KEN)
27:06.76 Nicholas Kipkorir (KEN)
27:07.65 Samuel Masai (KEN)
27:09.32 Raphael Dapash (KEN)
27:20.10 Dennis Kipgetich (KEN)
27:20.89 James Mutuku (KEN)
27:22.89 Dennis Mutuku (KEN)
27:23.87 Michael Temoi (KEN)
27:24.27 Amos Kipkemoi (KEN)
27:24.72 Gideon Rono (KEN)
27:25.49 Richard Etir (KEN)
27:26.53 Shadrack Kipkemei (KEN)
27:27.95 Emile Cairess (ENG)
27:29.15 Shadrack KIpkemei (KEN):
27:29.38 Brian Kibor (KEN)
27:29.56 Emmanuel Kipruto (KEN)
27:30.60 Kibet Kandie (KEN)
27:31:41 Amon Kemboi (KEN)
27:33.99 Bilith Boit (KEN)
27:34.14 Emmanuel Kiplagat (KEN)
27:34.32 Stephen Muthini (KEN)
27:34.70 Raphael Longisa (KEN)
27:35.86 Dan Kibet (UGA)
27:37.32 Evans Kurui (KEN)
27:40.93 Evans Kipkemei (KEN)
27:42.22 Felix Korir (KEN)
27:42.26 Matthew Kipruto (KEN)
27:42.73 Kelvin Kiplagat (KEN)
27:42.79 Wilson Lemangale (KEN)
27:43.15 Ellis Cross (ENG)
27:43.15 Dennis Kipruto (KEN)
27:43.30 Simon Saidamu(KEN)
27:43.89 Brian Kiptoo (KEN)
Marathon
2:02:16 Sabastian Sawe (KEN)
2:02:23 Jacob Kiplimo (UGA)
2:02:24 John Kipkoskei (KEN)
2:03:30 Geoffrey Kipchumba (KEN)
2:03:46 Amos Kipruto (KEN)
2:04:00 Vincent Ngetich (KEN)
2:04:01 Philemon Kiplimo (KEN
2:04:20 Alexander Munyao (KEN)
2:04:30 Erick Sang (KEN)
2:04:33 Geoffrey Kaworor (KEN)
2:04:36 Gabriel Geay (TAN)
2:04:37 Alex Masai (KEN)
2:04:52 Joshua Cheptegei (UGA)
2:04:54 Cornelius Kiplagat (KEN
2:05:04dh Alphonce Simbu (TAN)
2:05:04dh Cyprian Kotut (KEN)
2:05:20 Enock Onchari (KEN)
2:05:25 Bernard Biwott (KEN)
2:05:25 Eliud KIpchoge (KEN)
2:05:27 Kennedy Kimutai (KEN)
2:05:32 Nicholas Kitundu (KEN)
2:05:34 Titus Kipruto (KEN)
2:05:46 Benson Kipruto (KEN)
2:05:50 Bernard Koech (KEN)
3000m steeplechase
8:04.00 Edmund Serem (KEN)
8:07.12 Simon Koech (KEN)
8:10.13 Abraham Kibiwott (KEN)
8:13.15 Ed Trippas (AUS)
8:13.86 Geordie Beamish (NZL)
8:13.89 Geoffrey Kirwa (KEN)
8:14.40 Jean-Simon Desgagnes (CAN)
8:15.14 Ben Buckingham (AUS)
8:15.66 Zak Seddon (ENG)
8:16.57 Matthew Clarke (AUS)
8:17.17 Aaron Ahl (CAN)
8:20.15 Phil Norman (ENG)
8:20.47 Joash Ruto (KEN)
8:20.92 Avinash Sable (IND)
8:21.91 William Battershill (ENG)
8:22.13 Matthew Kosgei (KEN)
8:22.67 Collins Kipngok (KEN)
8:23.63 Mark Pearce (ENG)
8:25.51 Silas Kiptanui (KEN)
8:25.87 Philemon Ruto (KEN)
8:27.51 Bismark Kipchirchir (KEN)
8:28.61 Leonard Chemutai (UGA)
8:30.65 Kristian Imroth (ENG)
8:31.53 Wesley Langat (KEN)
8:32.33 Victor Kibiego (KEN)
8:32.66 Thomas Chaston (WAL)
8:33.54 Kevin Robertson(CAN)
8:33.69 Mick Stanovsek (AUS)
8:34.20 Wilberforce Kones (KEN)
110m hurdles
13.06 Rasheed Broadbell (JAM)
13.08 Orlando Bennett (JAM)
13.12 Demario Prince(JAM)
13.12 Tyler Mason (JAM)
13.23 Jerome Campbell (JAM)
13.24 Hansle Parchment (JAM)
13.27 Jahiem Stern (JAM)
13.28 John Adesola (RSA)
13.30 Tade Ojora (ENG)
13.30 Lafranz Campbell (JAM)
13.31 Jeremie Larraradeuse (MRI)
13.35 Antoine Andrews (BAH)
13.37 Antonio Alkana (RSA)
13.38 Omar McLeod (JAM)
13.41 Giano Roberts (JAM)
13.42 Oscar Smith (BAH)
13.44 Odario Phillips (JAM)
13.44A Franco Le Roux (RSA)
13.44A Mondray Barnard (RSA)
13.45 Colby Eddowes (AUS)
13.45 Rasheem Brown (CAY)
13.50 Dejour Russell (JAM)
13.52 Jacob McCorry (AUS)
13.52 Tejas Shirse (IND)
13.52 Sam Bennett (ENG)
13.53 Denmar Jacobs (RSA)
13.53 Mitchell Lightfoot (AUS)
13.54 Milan Trajkovic (CYP)
Wind-assisted
13.25 Omar McLeod (JAM)
13.26 John Adesola (RSA)
13.28 Antoine Andrews (BAH)
13.31 Lafranz Campbell (JAM)
13.39 Rasheem Brown (CAY)
400m hurdles
47.11 Ezekiel Nathaniel (NGR)
48.01 Malik James-King (JAM)
48.02 Roshawn Clarke (JAM)
48.21 Tyri Donovan (ENG)
48.27 Wiseman Mukhobi (KEN)
48.30 Alastair Chalmers (GUE)
48.42 Seamus Derbyshire (ENG)
48.42 Assinie Wilson (JAM)
48.42 Kemorina Tisang (BOT)
48.54 Victor Ntweng (BOT)
48.57 Sabelo Dhlamini(RSA)
48.59 Joshua Faulds (ENG)
48.74 Jake Minshull (ENG)
48.82 Dennick Luke (DMA)
48.90 Tyrece Hyman (JAM)
49.06A Njabulo Mbatha (RSA)
49.07 Kyron McMaster (IVB)
49.08 Alex Knibbs (ENG)l
49.17A Kipkorir Rotich (KEN)
49.22 Yashas Palaksha (IND)
49.24A Wernich van Rensburg (RSA)
49.43 Rasheeme Griffith (BAR)
49.55A Marthinus De Preez (RSA
49.68 Arjun Pradeep (IND)
49.75 Calvin Quek Jun Jie (SGP)
49.76 Mori Ruchit (IND)
49.78 Demar Murray (JAM)
High jump
2.36 Hamish Kerr (NZL)
2.31 Raymond Richards (JAM)
2.28 Donald Thomas (BAH)
2.28 Sarvesh Kushare (IND)
2.26 Romaine Beckford (JAM)
2.25 Kampton Kam (SGP)
2.25 Yual Reath (AUS)
2.23 Brandon Starc (AUS)
2.22 Lesandu Gammanage (SRI)
2.21 Lushane Wilson (JAM)
2.21 Kimani Jack (ENG)
2.21i Brian Raats (RSA)
2.21 Aadarsh Ram (IND)
2.21 Tharindu Dasun (SRI)
Pole vault
5.95 Kurtis Marschall (AUS)
5.73i Kyle Rademeyer (RSA)
5.65i Owen Heard (ENG)
5.62iA Charlie Myers (ENG)
5.61 Ben Conacher (AUS)
5.53 Aiden Princena-White (AUS)
5.53i Brenden Vanderpool (BAH)
5.51 Dalton Di Medio (AUS)
5.50 Nikolai Van Húyssteen (RSA)
5.41 Lachlan Burns (AUS)
5.40 Dev Meena ((IND)
5.40A Valco Van Wyk (RSA)
5.38 Adam Hague (ENG)
5.36 James Steyn (NZL)
5.35 Nick Southgate (NZL)
5.30 Jack Downey (AUS)
5.30 Mark Mellor (WAL)
Long jump
8.34 Tajay Gayle (JAM)
8.34 Liam Adcock (AUS)
8.33 Carey McLeod (JAM)
8.29i Wayne Pinnock(JAM)
8.22 Emanuel Archibald (GUY)
8.18iA Jacob Fincham-Dukes (ENG)
8.17A Cheswill Johnson (RSA)
8.16 Kelsey Daniel (GRN)
8.16 Nikaoli Williams (JAM)
8.13 Murali Sreeshankar (IND)
8.10 Charles Godfred (NGR)
8.08 Chris Mitrevski (AUS)
8.06A Temoso Masikane ((RSA)
8.06 CAnurag (IND)
8.04 Shay Veitch (NZL)
8.04 Shahnavaz Khan (IND)
8.03 Liam Fairweather (AUS)
8.02 Shawn Thompson (JAM)
8.02A Luvo Manyonga (RSA)
8.01A Nikithemba Hani (RSA)
8.00A Jovan Van Vouren (RSA)
Wind-assisted
8.14 Lokesh Sathyanathan (IND)
8.13 Charles Godfred (NGR)
Triple jump
17.52 Jordan Scott (JAM)
17.37 Praveen Chithravel (IND)
17.29 Kaiwan Culmer (BAH)
17.19 Abdulla Aboobacker (IND)
16.95 Jah-Nhai Perinchief (BER)
16.94 Praise Aniamaka (CAN)
16.87i Luke Brown (JAM)
16.84 Ethan Olivier (NZL)
16.77 Trevon Hamer (GUY)
16.77 Connor Murphy (AUS)
16.61 Shawn Thompson (JAM)
16.61i Apalos Edwards (JAM)
16.50 Derrick Gama (CMR)
16.50i Divine Aniamaka (CAN)
Wind-assisted
16.63 Amos Mwenda (KEN)
Shot put
22.10 Chuk Enekwechi (NGR)
22.04 Rajindra Campbell(JAM)
21.89 Tom Walsh (NZL)
21.85 Jacko Gill (NZL)
21.09 Scott Lincoln (ENG)
20.86i Chris Van Niekerk (RSA)
20.73 Aiden Smith (RSA)
20.43 Brandon Lloyd (JAM)
20.32 Kyle Blignaut (RSA)
20.32 Kobe Lawrence (JAM)
20.32 Nick Palmer (NZL)
20.24 Djimon Gumbs (IVB)
20.09 Alexander Kolesnikoff (AUS)
19.92i Ralford Mullings (JAM)
19.82 Gill Samardeep Singh (IND)
19.80 Trevor Gunzell (JAM)
19.74 Tajinder Pal Singh (IND)
Discus
74.78 Matthew Denny (AUS)
72.01 Ralford Mullings (JAM)
70.76 Lawrence Okoye (ENG)
70.17 Roje Stona (JAM)
69.51 Connor Bell (NZL)
67.86 Nick Percy (SCO)
67.52 Alex Rose (SAM)
66.33 Fedrick Dacres (JAM)
65.51 Victor Hogan (RSA)
64.48 Francois Prinsloo (RSA)
63.88 Trevor Gunzell (JAM)
63.31 Racquil Broderick (JAM)
62.92 Chad Wright (JAM)
62.16 Kai Chang (JAM)
61.71 Shamar Reid (JAM)
61.36 Christopher Young (JAM)
61.14 Aron Aranda (RSA)
60.23 Muhammad Shamsuddin (MAS)
60.06 Christopher Crawford ((TTO)
Hammer
84.70 Ethan Katzberg (CAN)
76.36 Rowan Hamilton (CAN)
76.12 Jake Norris (ENG)
75.20 Kenneth Ikeji (ENG)
74.87 Iosef Kesides (CYP)
73.04 JeremiahNubbe (CAN)
72.65 Alexandros Poursanides (CYP)
72.56 Taylor Campbell( ENG)
71.86 Craig Murch (ENG)
71.79 Jack Paget (ENG)
69.87 Damneet Singh (IND)
69.43 Anthony Nobilo (NZL)
68.93 Terrell Webb (CAN)
68.70 Taranveer Singh (IND()
68.77 Anthony Barmes (NZL)
68.57 James Joycey(AUS)
68.40 Bayley Campbell (ENG)
68.18 Alan Cumming (RSA)
68.00 Timothy Heyes (AUS)
Javelin
90.23 Neeraj Chopra (IND)
89.53 Anderson Peters ((GRN)
88.16 Keshorn Walcott (TTO)
86.50 Rumesh Tharanga (SRI)
86.40 Arshad Nadeem (PAK)
86.27 Sachin Yadav (IND)
85.96 Julius Yego (KEN)
85.78 Sumedha Ranasinghe (SRI)
84.31 Shivam Lohakare (IND)
84.12 Douw Smit (RSA)
83.65 Rohit Yadav (IND)
83.03 Cameron McEntyre ((AUS)
82.57 Yashvir Singh (IND)
82.35 Devoux Deysel (RSA)
81.01 Keyshawn Strachan (BAH)
80.28 Anand Singh (IND)
80.23 Shashank Patil (IND)
80.12 Rishab Nehra (IND
79.33 Vikash Sharma (IND)
78.60 Kishore Jena (IND)
78.60 Uttam Patil(IND)
78.48 Michael Allison (ENG)
78.10 Ewald Jansen (RSA)
Decathlon
8527p Damian Warner (CAN)
8177p Kendrick Thompson (BAH)
8100p SammyBall (ENG)
8093p Lewis Church (ENG)
7918p Benjamin Guse (AUS)
7826p Tejaswin Shankar (IND)
7822p Max Atwell (NZL)
7725p Colby Eddowes (AUS)
7662p Cole Wilson (CAN)
7654pA Friedriech Pretorious (RSA)
7652p Jackson McKay (CAN)
7562p Jami Schlueter (ENG)
7548p Joel McFarlane (SCO)
7520p Stephen Simmons (ENG)
7441p Callum Newby (SCO)
7437p Max Tucker (CAN)
7416p Christian Paynter (AUS)
7410p Oliver Adnitt (ENG)
4x100m
37.55 Canada
37.61 South Africa
37.79 Ghana
37.80 Jamaica
37.87 Australia
38.08 GBR
38.35 Kenya
38.49 Botswana
38.57 Bahamas
38.69 India (Reliance)
38.85 Barbados
38.89 Nigeria
39.03 Malaysia
39.16 Grenada
39.41 Sri Lanka
39.63 Singapore
39.72A Uganda
39.75 TTO
40.12 Cyprus
40.23 Papua New Guinea
40.41 Bermuda
40.52 Scotland
40.69 Swaziland
40.69 Antigua
40.94 Bangladesh
4x400m
2:57.50 South Africa
2:57.68 Botswana
2;58.11 GBR
2:59.13 Jamaica
2:59.29 Kenya
2:59.73 Australia
3:03.16 Zambia
3:03.66 Nigeria
3:03.67 India
3:04.06 Canada
3:04.88 Barbados
3:05.05 Bahamas
3:05.12 Sri Lanka
3:06.34 Ghana
3:07.94 Grenada
3:08.55 TTO
3:10.74 Singapore
3:11.84 Malaysia
20km Walk
1:17:39 Evan Dunfee (CAN)
1:18:35 Rhydian Cowley (AUS)
1:19:43 Tim Fraser (AUS)
1:19:44 Declan Tingay (AUS)
1:19:56 Will Thompson (AUS)
1:20:39 Kyle Swan (AUS)
1:21:14 Servin Sebastian (IND)
1:21:34 Suraj Panwar (IND)
1:21:38 Callum Wilkinson (ENG)
1:21:42 Amanjot Singh (IND)
1:21:52 Amit (IND)
1:22:02 Paramjeet Singh Bisht (IND)
1:22:26 Ram Baboo (IND)
1:22:37 Isaac Beacroft (AUS)
1:22:42 Vikash Singh (IND)
35km Walk
2:21:40 Evan Dunfee (CAN)
2:25:21 Rhydian Cowley (AUS)
2:32:54 Ram Baboo (IND)
WOMEN
100m
10.75 Julien Alfred (LCA)
10.76 Tina Clayton (JAM)
10.82 Tia Clayton (JAM)
10.87 Anthaya Charlton (BAH)
10.87 Favour Ofili (NGR)
10.88 Shericka Jackson (JAM)
10.91 Tima Godbless (NGR)
10.91 Shelly Ann Fraser -Pryce(JAM)
10.92 Leah Bertrand (TTO)
10.93 Dina Asher-Smith (ENG)
10.94 Zoe Hobbs (NZL)
10.94 Audrey Leduc (CAN)
10.94 Ashanti Moore (JAM)
10.94 Daryll Neita (ENG)
10.95 Sade McCreath (CAN)
10.96 Camille Rutherford (BAH)
10.98 Shenese Walker (JAM)
10.99 Kemba Nelson (JAM)
11.00 Jodean Williams (JAM)
11.01 Joella Lloyd (ANT)
11.02 Alana Reid (JAM)
11.02 Amy Hunt (ENG)
11.03 Rosemary Chukwuma (NGR)
11.03 Jonielle Smith (JAM)
11.04 Briana Williams (JAM)
11.08 Sabrina Dockery (JAM)
11.08 Torrie Lewis (JA M)
11.09 Ackeem Nugent (JAM)
Wind-assisted
10.78 Favour Ofili (NGR)
10.90 Rosemary Chukwuma (NGR)
10.91 Leah Bertrand ((TTO)
10.94 Sade McCreath (CAN)
11.01 Natasha Morrison (JAM)
11.03 Briana Williams (JAM)
200m
21.71 Julien Alfred (LCA)
21.99 Shericka Jackson (JAM)
22.00 Favour Ofili (NGR)
22.08 Amy Hunt (ENG)
22.14 Dina Asher-Smith (ENG)
22.30 Daryll Neita (ENG)
22.31 Ashanti Moore (JAM)
22.39iA Niesha Burger (JAM
22.43 Dejanea Oakley (JAM)
22.48 Anthonique Strachan (BAH)
22.53 Success Eduan (ENG)
22.54 Leah Bertrand (TTO)
22.54 Kelly Ufodiama (NGR)
22.55 Tima Godbless (NGR)
22.56 Torrie Lewis (AUS)
22.59 Gabrielle Matthews (JAM)
22.67 Renee Regis (ENG)
22.69 Brianna Williams (JAM)
22.69 Beyonce De Freitas (IVB)
22.73 Mia Gross (AUS)
22.73 Emily Newnham (ENG)
22.75 Jessica Milat (AUS)
22.76 Faith Akinbileje (ENG)
22.77 Nickisha Pryce (JAM)
22.80 Audrey Leduc (CAN)
22.81 Kristie Edwards (AUS)
22.81 Veronica Pereira (SGP)
22.86 Lakara Stallan (AUS)
22.86 RoneishaMcGregor (JAM)
22.86i Maimuna Jallow (GAM)
22.87 Stacey Ann Williams (JAM)
22.87 Rachel Bennett (ENG)
22.88 Carleta Berrnard (JAM)
22.89iA Shaquena Foote (JAM)
22.90 Olivia Fotofoulou (CYP)
Wind-assisted
22.55 Audrey Leduc (CAN)
22.66 Collinique Farrington (BAH)
22.72 Shenese Walker (JAM)
22.77 Zoe Sherar (CAN)
22.79 Kristie Edwards (AUS)
22.80 Lakara Stallan (AUS)
400m
49.36 Amber Anning (ENG)
49.46 Nickisha Pryce (JAM)
49.59 Stacey Ann Williams (JAM)
49.65 Dejanea Oakley (JAM)
50.14A Mercy Oketch (KEN)
50.31 Ella Onojuvwevyo (NGR)
50.39 Sada Williams (BAR)
50.49 Mary Moraa (KEN)
50.50 Yemi Mary John (ENG)
50.53 PrintassiaJohnson (BAH)
50.62 Savannah Sutherland (CAN)
50.68 Javonya Valcourt (BAH)
50.78 Leah Anderson (JAM)
50.79 Victoria Ohuruogu (ENG)
50.84 Emily Newnham (ENG)
50.86 Laviai Nielsen (ENG)
50.93A Leni Shida (UGA)
50.95 Shaquina Foote (JAM)
51.00 Lauren Gale (CAN)
51.10A Miranda Coetzee (RSA)
51.11 Caitlyn Bobb (BER)
51.12 Aishwarya Mishra (IND)
51.18 Shafiqua Maloney (VIN)
51.26 Chioma Nwachukwu (NGR)
51.26A Zeney Geldenhuys (RSA)
51.27 Shaunae Miller-Uibo (BAH)
51.28 Joanne Reid (JAM)
51.28A Shirley Nekhubi (RSA)
51.30 Ellie Beer (AUS)
51.30 Dianna Proctor (CAN)
51.30 Zoe Sherar (CZAN)
51.31 Kaelyaah Liburd (IVB)
51.36 Aliyah Abrams (GUY)
800m
1:54.62 Lilian Odira (KEN)
1:54.74 Keely Hodgkinson (ENG)
1:54.90 Georgia Hunter Bell (ENG)
1:55.74 Sara Moraa (KEN()
1:56.76 Oralie Nowe (BOT)
1:57.10 Mary Moraa (KEN)
1:57.10 Jessica Hull (AUS)
1:57.16 Prudence Sekgodiso (RSA)
1:57.29 Shafiqua Maloney (VIN)
1:57.62 Halima Nakaayi (UGA)
1:57.67 Claudia Hollingsworth (AUS)
1:57.70 Abbey Caldwell (AUS)
1:57.83 Sarah Billings (AUS)
1:58.43 Natoya Goule-Toppin (JAM)
1:58.66 Jemma Reekie (SCO)
1:58.90 Maeliss Trapeau (CAN)
1:58.98 Charne Swart (RSA)
1:59.05 Revee Walcott-Nolan (ENG)
1:59.22 Georgia Griffith (AUS)
1:59.26 Susan Ejore (KEN)
1:59.27 Bendere Oboya (AUS)
1:59.47 Gladys Chepngetich (KEN)
1:59.49 Abigail Ives (ENG)
1:59.53 Isobel Boffey (WAL)
1:59.62 Erin Wallace (SCO))
1:59.77i Sanu Jallow (GAM)
1:59.95 Tess Kirsopp-Cole (AUS)
1500m
3:48.68 Faith Kipyegon (KEN)
3:52.67 Jessica Hull (AUS)
3:54.73 Beatrice Chebet (KEN)
3:54.76 Georgia Hunter Bell (ENG)
3:54.92 Dorcas Ewoi (KEN)
3:55.25 Nelly Chepchirchir (KEN)
3:56.33 Linden Hall (AUS)
3:57.63 Laura Muir (SCO)
3:58.05 Susan Ejore (KEN)
3:58.25 Georgia Griffith (AUS)
3:59.24 Sarah Billings (AUS)
3:59.32 Abbey Caldwell (AUS)
3:59.42 Jemma Reekie (SCO)
3:59.65 Gabriela Debues-Stafford (CAN)
3:59.89 Revee Walcott-Nolan (ENG)
4:01.10 Erin Wallace (SCO)
4:02.02 Kate Snowden (ENG)
4:02.79 Kate Current (CAN)
4:02.91 Simone Plourde (CAN)
4:03.54 Lucia Stafford (CAN)
4:03.61i Maia Ramsden (NZL)
4:03.79 Lauren Ryan (AUS)
4:04.33 Sarah Calvert (SCO)
4:04.40 Kimberley May (NZL)
4:04.56 Maudie Skyring (AUS)
4:04.97 Shannon Flockhart (ENG)
Mile
4:13.68 Jessica Hull (AUS)
4:17.78 Faith Kipyegon (KEN)
4:19.16 Revee Walcott-Nolan (ENG)
4:19.58 Linden Hall(AUS)
4:20.44 Erin Wallace (SCO)
4:20.74 Abbey Caldwell(AUS)
4:21.56i Maia Ramsden (NZL)
4:21.74i Lucia Stafford (CAN)
4:22.21i Susan Ejore (KEN)
4:22.39i Dorcas Ewoi (KEN)
4:22.47i Simone Plourde (CAN)
4:23.35i Georgia Hunter Bell (ENG)
4:24.71 Kate Snowden (ENG)
3000m
8:07.04 Faith Kipyegon (KEN)
8:11.56 Beatrice Chebet (KEN)
8:23.14 Agnes Ngetich (KEN)
8:28.69i Melissa Courtney-Bryant(WAL)
8:30.01 Linden Hall(AUS)
8:30.91i Jessica Hull (AUS)
8:31.27 Sarah Chelangat (UGA)
8:32.90 Innes Fitzgerald (ENG)
8:33.82 Hannah Nuttall (ENG)
8:34.,79 Caroline Nyaga (KEN)
8:35.10 Georgia Griffith (AUS)
8:36.53 Rose Davies (AUS)
8:36.85 Hellen Lobun (KEN)
8:36.96i Georgia Hunter Bell (ENG)
8:37.06 Janeth Chepngetich (KEN)
8:37.56 Lauren Ryan (AUS)
8:38.37 Megan Keith (SCO)
8:39.35 Gabriela Debues-Stafford(C)
8:39.36i Purity Gitonga ((AUS)
5000m
13:58.06 Beatrice Chebet (KEN)
14:01.29 Agnes Ngetich (KEN)
14:30.34 Margaret Akidor (KEN)
14:30.45 Caroline Nyaga (KEN)
14:31.35 Rose Davies (AUS)
14:32.82 Georgia Griffith (AUS)
14:39.48 Hannah Nuttall (ENG)
14:39.56 Innes Fitzgerald (ENG)
14:40.25 Janeth Chepngetich (KEN)
14:40.27 Joy Cheptoyek (UGA)
14:40.39 Lauren Ryan (AUS)
14:43.61 Linden Hall (AUS)
14:44.96 Caroline Kariba (KEN)
14:46.41 Sarah Chelangat (UGA)
14:47.34 Megan Keith (SCO)
14:47.41 Caroline Gitonga (KEN)
14:47.83 Gabriela Debues-Stafford (CAN)
14:48.20 Melisssa Courtney-Bryant (WAL)
14:49.91 Lucy Nduta (KEN)
14:49.93 Maudie Skyring (AUS)
14:50.68 Maurine Chebor (KEN)
14:52.23 Dolphine Omare (KEN)
14:52.45 Pamela Kosgei (KEN)
14:52.86 Tabitha Kamau (KEN)
14:53.82 Isobel Batt-Doyle (AUS)
14:55.07 Faith Kipyegon (KEN)
14:55.68i Calli Hauger-Thackery (ENG)
14:59.23 Agnes Mutuku (KEN)
10,000m
30:27.02 Janeth Jepngetich (KEN)
30:27.48 Agnes Ngetich (KEN)
30:27.52 Beatrice Chebet (KEN)
30:32.90 Miriam Chebet (KEN)
30:34.11 Rose Davies (AUS)
30:41.95 Joy Cheptoyek (KEN)
30:43.42 Caroline Kariba (KEN)
30:50.64 Calli Hauger-Thackery (ENG)
30:50.99 Tabitha Kamau (KEN)
30:51.27 Isobel Batt-Doyle (AUS)
30:58.69 Lauren Ryan (AUS)
31:02.32 Dominique Scott Erfurd (RSA)
31:02.73 Pamela Kosgei (KEN)
31:05.22 Esther Muthoni (KEN)
31:16.09 Pauline Kamulu (KEN)
31:19.88 Megan Keith (SCO)
31:21.74 Rebecca Chelangat (UGA)
31:27.12 Glenrose Xaba (RSA)
31:29.35 Dolphine Omare (KEN)
31:34.34 Joy Naukot (KEN)
31:35.16 Rebecca Mwangi (KEN)
31:39.09 Loice Chepmung (KEN)
31:41.80 Sarah Wanjiru (KEN)
31:45.22 Diana Cherotich (KEN)
31:47.60 Izzy Fry (ENG)
31:47.89 Annet Chelangat (UGA)
31:54.00 Holly Campbell(AUS)
31:56.75 Janeth Mutungi (KEN)
Marathon
2:14:00 Joyciline Jepkoskei (KEN)
2:14:23 Peres Jepchirchir (KEN)
2:16:36 Brigid Kosgei (KEN)
2:16:56 Winfredah Moseti (KEN)
2:17.41dh Hellen Obiri (KEN) (2:19:51)
2:18:03 Magdalena Shauri (TAN)
2:18:23 Loice Chepnung (KEN)
2:18:51 Irene Cheptai (KEN)
2:19:26 Mary Ngugi-Cooper (KEN)
2:19:28 Magdalyne Masai (KEN)
2:19:33 Sharon Chelimo (KEN)
2:19:57 Rosemary Wanjiru (KEN)
2:20:07 Sharon Lokedi (KEN)
2:20:24 Sheila Chepkirui (KEN
2:21:01 Linet Masai (KEN)
2:21:07 Angela Tanui (KEN)
2:21:12 Jackline Cherono (KEN)
2:21:24 Jessica Stenson (AUS)
2:21:25 Evaline Chirchir (KEN)
2:21:40 Viola Cheptoo (KEN)
2:21:40 Catherine Cheprotich (KEN)
2:22:11 Pascalia Chepkogei (KEN)
2:22:25 Vivian Melly (KEN)
2:22:32 Vivian Cheruiyot (KEN)
2:22:38dh Calli Hauger-Thackery (ENG)
2:22:40 Joyce Tele (KEN)
2:22:42 Stella Chesang (UGA)
2:23:19 Sharon Kiptugen KEN)
2:23:22 Glenross Xaba (RSA)
2:23:29 Isobel Batt-Doyle (AUS)
2:23:29dh Stacy Ndiwa (KEN)
2:23:33 Mercy Chelangat (KEN)
2:23:39 Cynthia Chemweno (KEN)
2:23:40 Selly Kaptich (KEN)
2:23:43 Cynthia Kosgei (KEN)
2:23:45 Betty Chepkorir (KEN)
2:23:56 Brillian KIpkoech (KEN)
2:23:58 Mercy Kwambai (KEN)
3000m steeplechase
8:48.71 Faith Cherotich (KEN)
8:51.77 Peruth Chemutai (UGA)
8:58.15 Doris Lemingole (KEN)
9:12.46 Parul Chaudhary (IND)
9:14.37 Elise Thorner (ENG)
9:15.93 Pamela Kosgei (KEN)
9:18.66 Sarah Tait (SCO)
9:19.22 Celestine Biwot (KEN)
9:22.01 Cara Feain-Ryan (AUS)
9:22.35 Caren Chebet (KEN)
9:25.34 Loicen Chekwemoi (UGA)
9:28.42 Grace Fetherstonhaugh(CAN)
9:30.49 Jackline Chepkoech (KEN)
9:31.99 Dhiyami Ankita (IND)
9:32.10 Debora Cherono (KEN)
9:33.21 KatelynStewart-Barnett (CAN)
9:34.71 Leah Jeruto (KEN)
100m hurdles
12.24 Tobi Amusan (NGR)
12.30 Ackera Nugent (JAM)
12.31 Daniellel Williams (JAM)
12.34 Megan Tapper (JAM)
12.49 Devynne Charlton (BAH)
12.54 Kerrica Hill (JAM)
12.60 Marione Fourie (RSA)
12.62 Habiba Harris (JAM)
12.67 Amoi Brown (JAM)
12.69 Aasia Laurencin (LCA)
12.76 Yanique Thompson (JAM)
12.77 Tatiana Aholou (CAN)
12.77 Marcia Sey (ENG)
12.79 Charisma Taylor (BAH)
12.79 Mariam Abdul-Rashid (CAN)
12.81 Marissa Simpson (JAM)
12.81 Michelle Jenneke (AUS)
12.87 Adaobi Tabugbo (NGR)
12.87 Emma Nwofor (ENG)
12.89 Demisha Roswell (JAM)
12.90 Liz Clay (AUS)
Wind-assisted
12.59 Tatiana Aholou (CAN)
12.65 Yanique Thompson (JAM)
12.74 Liz Clay (AUS)
12.75 Michelle Jenneke (AUS)
12.76 Marcia Sey (ENG)
12.78 Evonne Britton (GHA)
12.81 Emma Nwofor (ENG)
12.81 Demisha Roswell (JAM)
400m hurdles
52.46 Savannah Sutherland (CAN)
53.67 Andrenette Knight (JAM)
53.81 Rushell Clayton (JAM)
54.03 Shiann Salmon (JAM)
54.08 Emily Newnham (ENG)
54.25 Zeney Geldenhuys (RSA)
54.29 Sara Carli (AUS)
54.66 Lina Nielsen (ENG)
54.67 Tia Adana Belle (BAR)
54.94 Sanique Walker (JAM)
55.04 Alanah Yukich (AUS)
55.71 Hayley McLean (ENG)
55.90A Tumi Ramokgopa ((RSA)
55.90 Safhia Hinds (JAM)
55.94 Calisha Taylor (JAM)
56.00 Rogail Joseph (RSA)
56.04 Vithya Ramraj (IND)
56.16 Hanna Van Niekerk (RSA)
56.36 Jody-Ann Dixon (JAM)
56.45 Marie-Frederique Poulin(CAN)
56.49 Alesha Bennetts (AUS)
56.52 Linda Angounou (CMR)
56.58 Janieve Russell (JAM)
56.63 Gezelle Magerman (RSA)
56.71 Jenna James (CAN)
56.74 Yanique Haye-Smith (TKS)
56.86 Dyandra Gray (JAM)
Hand-timing
54.2 Sanique Walker (JAM)
55.5 Yanique Haye-Smith (TKS)
High jump
2.04 Nicola Olyslagers (AUS)
2.00 Morgan Lake (ENG)
1.99i Eleanor Patterson (AUS)
1.97 Temitope Adeshina (NGR
1.96 Elena Kulichenko (CYP)
1.93 Rose Yeboah (GHA)
1.92 Lamara Distin (JAM)
1.91 Emily Whelan (AUS)
1.91 Styliana Ioannidou (CYP)
1.90 Kristi Snyman (RSA)
1.90 Izobelle Louison-Roe (AUS)
1.89 Pooja (IND)
Pole vault
4.85 Molly Caudery (ENG)
4.73 Olivia McTaggart (NZL)
4.67i Imogen Ayris (NZL)
4.65 Eliza McCartney (NZL)
4.50 Jennifer Elizarov (CAN)
4.50i Alysha Newman (CAN)
4.45 Gemma Tutton (ENG)
4.44 Anicka Newell (CAN)
4.41 Heather Abadie (CAN)
4.40 Natalie Hooper (ENG)
4.40 Nemiah Munir (ENG)
4.40 Jade Ive (ENG)
4.35 Olivia Gross (AUS)
4.35 Rachel Grenke (CAN)
4.35 Elyssia Kenshole (AUS)
4.35 A Miré Reinstorf (RSA)
4.31i Ellie McCartney (NIR)
Long jump
6.98i Anthaya Charlton (BAH)
6.89 Jazmin Sawyers (ENG)
6.79 Ese Brume (NGR)
6.74 Ackelia Smith (JAM)
6.73 Tyra Gittens-Spotsville (TTO)
6.67 Prestina Ochonogor (NGR)
6.67 Chantal Malone (IVB)
6.67i Funminiyi Olajade (Eng)
6.65 Filippa Fotopoulou (CUP)
6.64 Shaili Singh (IND)
6.63i Machaeda Linton (JAM)
6.61 Tissanna Hanson (JAM)
6.59i Alice Hopkins (ENG)
6.58 Janae De Gannes (TTO)
6.57 Aaliyah Foster (JAM)
6.57 Delta Amidzovski (AUS)
6.56A Danielle Nolte (RSA)
6.55i Nia Robinson (JAM)
6.54 Ancy Sojan(IND)
6.54A Karmen Fouche (RSA)
6.51 Georgina Scoot (ENG)
6.51 MollyPalmer (ENG)
Wind-assisted
6.81 Ackelia Smith (JAM)
6.76 Prestina Ochonogor (NGR) ??
6.74 Nia Robinson(JAM)
6.72 Janae De Gannes (TTO)
6.67 Molly Palmer (ENG)
6.63 Tissanna Hanson (JAM)
Triple jump
14.89 Thea LaFond (DMA)
14.64 Shanieka Ricketts (JAM)
14.44 AckeliaSmith (JAM)
14.08 Anne-Suzanna Fosther-Katta (CAN)
14.01 Shantae Foreman (JAM)
14.01i Winny Bill (KEN)
13.98 Georgina Forde-Wells (ENG)
13.98i Natalia Hooper (GUY)
13.86 Desleigh Owusu (AUS)
13.80 Kimberly Williams (JAM)
13.75 Zinzi Xulu (RSA)
13.73i Imani Oliver (JAM)
13.70i Temi Ojora (ENG)
13.62 Adelaide Omitowoju (ENG)
13.59 Busola Akinduro (CAN)
13.58 Niharika Vashisht (IND)
13.58 Madushani Herath (SRI)
13.57i Machaeda Linton (JAM)
Wind-assisted
14.72 Shanieka Ricketts (JAM)
14.14 Winny Bill
14.05 Natricia Hooper (GUY)
Shot put
20.68i Sarah Mitton (CAN)
20.06 Maddison-Lee Wesche (NZL)
19.30 Danniel Thomas-Dodd (JAM)
18.14 Colette Uys (RSA)
18.14i Treneese Hamilton (DMA)
18.12 Lloydricia Cameron (JAM)
18.00 Kelsie Murrel-Ross (GRN)
17.99 Ashley Erasmus (RSA)
17.87i Mine De Klerk (RSA)
17.75 Onome Ogbeni (NGR)
17.69 Liv Sands (CAN)
17.60i Kaia Tupu-South (NZL)
17.56 Adele Nicoll (WAL)
17.44 Marla-Kay Lampart (JAM)
17.41 Serena Vincent (ENG)
17.14 Annae Mackay (BAH)
17.12 Divine Oladipo (ENG)
Discus
64.97 Samantha Hall (JAM)
64.80 Pamela Amaechi (NGR)
64.12 Chioma Onyekwere-Lyons (NGR)
62.95 Julia Tunks (CAN)
61.33 Nora Morie (CMR)
61.07 Cedricka Williams (JAM)
60.66 Taryn Gollshewsky (AUS)
60.55 Adrianne Adams (JAM)
58.91 Shadae Lawrence (JAM)
58.25 Ashley Anumba (NGR)
58.17 Zara Obamakinwa (ENG)
58.12 Kirsty Law (SCO)
58.00 Abigail Martin (JAM)
57.94 Colette Uys (RSA)
57.74 Rachel Andres (CAN)
57.17 Seema (IND)
56.83 Tatiana Kaumoana (NZL)
56.46 Tapenisa Havea (NZL)
56.22 Esther Osisike (NGR)
Hammer
80.51 Camryn Rogers (CAN)
72.96 Anna Purchase (ENG)
72.61 Jillian Weir (CAN)
71.37 Stephanie Ratcliffe (AUS)
70.97 Lara Roberts (AUS)
70.85 Nayoka Clunis (JAM)
70.27 Sade Olatoye (NGR)
70.22 Valentina Savva (CYP)
70.03 Charlotte Payne (ENG)
69.90 Lauren Bruce (NZL)
69.75 Amber Simpson (WAL)
68.66 Phethisane Makethe (RSA)
68.08 Leandri Holtzhausen (RSA)
67.82 Emilia Kolokotron (CYP)
66.45 Jinaye Shomachuk (CAN)
65.84 Colette Uys (RSA)
65.77 Tanya Chaudhary (IND)
65.65 Angela McCauslan-Kelly (SCO)
65.59 Tara Simpson-Sullivan (ENG)
Javelin
65.54 Mackenzie Little (AUS)
63.79 Lianna Davidson (AUS)
63.46 Jo-Ane Du Plessis (RSA)
62.78 Tori Moorby (NZL)
62.59 Annu Rani (IND)
61.94 Rhema Otabor (BAH)
60.31 Irene Jepkemboi (KEN)
60.29 Mickyla Van der Westhuizen (RSA)
60.14 Dilhani Lekamge (SRI)
59.38 Bekah Walton (ENG)
59.17 Mia Gordon (AUS)
58.10 Elizabeth Korcsak (ENG)
57.38 Kelsey-Lee Barber (AUS)
57.19 Deepika (IND)
57.07 Jana Van Shwalkwyk(RSA)
56.88 Salumi Roberts (AUS)
56.81 Mackenzie Mielczarek (AUS)
56.62 Alexandra Roberts (AUS)
56.53 Freya Jones (WAL)
56.06 Kathryn Mitchell (AUS)
Heptathlon
6714p Kate O’Connor (NIR)
6581p Katerina Johnson-Thompson (ENG)
6391p Jade O’Dowda (ENG)
6320p Abigail Pawlett (WAL)
6148p Sienna MacDonald (CAN)
6107p Tori West (AUS)
6068p Emilia Surch (AUS)
6037p Ellen Barber (ENG)
6017p Camryn Newton-Smith (AUS)
5995p Karmen Fouche (RSA)
5987p Brianna Stephenson (NZL)
5941p Nandini Agasara (IND)
5893p Maddie Wilson (NZL)
5853p Izzy Goudros (CAN)
5776p Hannah Blair (CAN)
5770p Mia Scerri (AUS)
5698p Clare McNamara (MLT)
5663p Anna McCauley (NIR)
5648p Eden Robinson (WAL)
5625p Lucy Fellows (ENG)
5605p Adele Mafogang Tenkeu (CMR)
4x100m
41.69 GBR (ENG)
41.79 Jamaica
42.38 Canada
42.84 Australia
43.86 India
43.89 TTO
44.21 South Africa
44.27 Nigeria
44.62 Scotland
44.65 Bahamas
44.66 Singapore
44.66A Botswana
44.70 Sri Lanka
44.75 Malaysia
44.94 Cyprus
45.22 Barbados
45.57 Kenya
45.60 Scotland
46.07 Malta
46.43 Grenada
46.48 New Zealand
4x400m
3:19.25 Jamaica
3:24.46 GBR
3:24.84 South Africa
3:25.43 Australia
3:25.80A Kenya
3:26.33 Canada
3:32.64 India
3:33.01 Botswana?? 3:29.62
3:35.22 New Zealand
3:35.71 Sri Lanka
3:36.79 Zambia
3:38.46 Cyprus
3:39.36 Barbados
3:40.68 Uganda
4x1x00m (Mixed)
40.30 Canada
40.44 Jamaica
40.88 GBR
41.15 Australia
4 x 400m Mixed
3:09.66 GBR (England}
3:11.16 South Africa
3:11.70 Jamaica
3:12.20 Australia
3:12.95 Canada
3:13.10 Kenya
3:14.81 India
3:15.26 Uganda
3:15.80 Barbados
3:16.27 Nigeria
3:16.38 Bahamas
3:19.11 Botswana
3:20.61 Sri Lanka
3:22.30 Guyana
3:23.75 Wales
3:25.49 Cyprus
3:26.79 Malta
3:27.46 Grenada
3:28.03 Scotland
20km Walk
1:27:20 Jemima Montag (AUS)
1:28:11 Rebecca Henderson (AUS)
1:28:35 Elizabeth McMillen (AUS)
1:29:19 Olivia Sandery (AUS)
35km Walk
2:42:40 Olivia Sandery (AUS)
2:46:55 Rebecca Henderson (AUS)
2:47:26 Allanah Pitcher (AUS)