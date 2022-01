Early year track events including a record-breaking 3000m in Sheffield

BMC INDOOR GRAND PRIX, Sheffield, January 9

Ossama Meslek, an Italian international who runs for Leeds City, kicked past Jake Wightman on the final lap of a pulsating 3000m at the British Milers’ Club Grand Prix at Sheffield on Saturday (Jan 9).

Meslek, 25, clocked 7:50.13 to take seven seconds off his PB and go No.9 on the Italian all-time rankings as he powered past Wightman after the Scottish runner had made a long run for home and pushed the pace in the final stages.

Wightman also smashed his slightly dated PB with 7:50.96 and the pair will now go to South Africa this week seeking some warm-weather training.

John Travers of Herne Hill Harriers was third in 7:53.82 with Welsh junior Osian Perrin, 18, breaking Tom Farrell’s UK indoor 3000m under-20 record of 7:58.68 with 7:58.23.

Amelia Quirk also excelled as she ran away from Jenny Nesbitt in the closing stages of the women’s 5000m to clock 15:27.74. For Quirk it was a Commonwealth Games qualifying mark and places her No.3 on the UK all-time rankings for this relatively rarely run distance indoors, but Nesbitt fell just outside the 15:30.00 standard with 15:30.32 as Izzy Fry was third in 15:38.71.

Nesbitt did however have the consolation of the run being a Welsh record as she went No.4 on the UK all-time rankings.

Men:

800: A: 3 J Minshull (Cov, U20) 1:54.97. B: 3 D Galloway (Tel, U20) 1:54.31; 4 L Richardson (B&R, U20) 1:55.40. C: 3 O Denson (Chilt, U17) 1:58.07. 1500: A: 4 D Race (Gate, U20) 3:50.45. B: 3 D Proctor (Sale, M35) 3:55.05; 6 G Keen (C&C, U20) 3:56.82. 3000: A: 1 O Meslek (Leeds C) 7:50.14; 2 J Wightman (Edin) 7:50.97; 3 J Travers (Herne H) 7:53.82; 4 O Perrin (Menai, U20) 7:58.23 (UK U20 rec); 5 L Dee (SB) 8:01.88; 6 A Kinloch (Ton) 8:02.32; 7 S Sweeney (Perth) 8:07.22; 8 J McMurray (St Alb) 8:07.92; 9 R Fitzgibbon (Phoe) 8:14.98; 10 J Goodwin (Bed C) 8:17.61; 11 B West (MKDP) 8:20.30. B: 1 A Manthorpe (Shef/Dearn) 8:07.33; 2 B Potrykus (WG&EL) 8:08.06; 3 J Rowe (TVH) 8:11.24; 4 R Thomson (Cambus) 8:14.25; 5 B Thomas (Carm) 8:25.69. C: 1 M Bostock (Wake) 8:29.97; 4 K Watson (Mans, M35) 8:47.87

Women:

800: A: 1 I Ives (Bas) 2:09.13; 2 K Johnson (Edin, U20) 2:09.74; 3 A Sibley (B&B, U20) 2:10.03; 4 A Bennett (Kett, U17) 2:11.76. B: 3 L Scothern (CleS, U20) 2:11.95; 4 R Simpson (Shef/Dearn, U20) 2:12.18. C: 2 A Lloyd (Wig D, U20) 2:14.38. 1500: A: 1 J Selman (Fife) 4:14.80; 2 H Nuttall (Charn) 4:16.40. B: 6 Z Doyle (Wyc P, W40) 4:47.66. 5000: A: 1 A Quirk (Brack) 15:27.75; 2 J Nesbitt (Card) 15:30.32; 3 I Fry (Newb) 15:38.72; 4 H Irwin (C&C) 15:49.74; 5 J Vastenburg (Stock H) 16:08.41; 6 E Bolton (RVH) 16:09.84; 7 M MacLennan (Prest) 16:16.82

Full results on Power of 10 here

ENGLAND ATHLETICS SENIOR & U20 COMBINED EVENTS INDOOR CHAMPIONSHIPS, Sheffield, January 8-9

Murray Fotheringham was among the stand-out performers as he smashed the Scottish under-20 heptathlon record with 5774 points.

Fotheringham finished with a flourish with 2:36.66 in the 1000m as he beat Sammy Ball who, aged just 17, set an English under-20 record of 5602.

Competing on Saturday, Seren Rodgers won the under-20 women’s pentathlon with 3675 points despite being just 16 years old as she finished ahead of Zara Tyas and Katie Chapman.

Senior crowns meanwhile went to Lewis Church, who won the men’s heptathlon with 5482 in front of Harry Kendall, who scored a PB of 5420, while Anna McCauley scored a PB of 4100 to win the women’s pentathlon ahead of Jo Rowland and Lauren Evans.

Men:

60H: Ht1: 1 C Newby (Edin) 8.58. Ht2: 1 J Worman (Birm U) 9.28. Ht3: 1 H Kendall (Ton) 8.55; 2 E Thompson (E&H) 8.72; 3 O Jopp (SNH) 8.76; 4 D Thomas (BMH) 8.85; 5 S Ram (Amber) 8.89; 6 L Reveley (J&H) 8.92; 7 D Noel (Inv EK) 9.12. Ht4: 1 H Maslen (Ilkley) 8.31; 2 L Church (Ton) 8.43; 3 C Joseph (BMH) 8.59; 4 E Campbell (SB) 8.60; 5 T Adesina (B&B) 8.85; 6 J Tarrant (Craw) 9.21. 3000W: 1 T Partington (Manx) 12:59.01; 2 L Legon (Bexley) 13:45.64; 3 C Hopper (Camb H, U20) 14:38.03. HJ: HtA: 1 L Church (Ton) 2.00; 2 L Reveley (J&H) 1.97. HtB: 2 M Beer (C’field, M40) 1.79. PV: HtA: 1 H Maslen (Ilkley) 4.53; 2 C Joseph (BMH) 4.43; 3 C Newby (Edin) 4.33; 4 L Church (Ton) 4.33; 5 E Thompson (E&H) 4.23. HtB: 7 K Cranmer (Read, M40) 3.23. LJ: HtA: 1 H Kendall (Ton) 7.13; 2 H Maslen (Ilkley) 6.93; 12 M Beer (C’field, M40) 5.85. SP: HtA: 1 L Church (Ton) 14.35; 2 C Joseph (BMH) 13.53; 3 H Kendall (Ton) 13.43; 4 E Thompson (E&H) 12.98. HtB: 1 C Newby (Edin) 13.53

HepI: 1 L Church (Ton) 5482; 2 H Kendall (Ton) 5420; 3 H Maslen (Ilkley) 5399; 4 C Joseph (BMH) 5345; 5 C Newby (Edin) 5275; 6 L Reveley (J&H) 4976; 7 T Adesina (B&B) 4642; 8 S Ram (Amber) 4528; 8 E Thompson (E&H) 4528; 10 J Tarrant (Craw) 4380; 11 N Langley (Donc) 4319; 12 J Strudwick (BMH) 4132; 13 J Simms (Wake) 3994; 14 D Thomas (BMH) 3929; 15 O Jopp (SNH) 3812; 16 D Steel (Hunts) 3505; 17 K Cranmer (Read, M40) 3445; 18 L Hillier (Yate) 3398; 19 L Williams (Ashf) 3071; 20 W Carter (P’fract) 2888; 21 W Goodbourn (Charn) 2700

U20:

60: Ht4: 1 A Hoole (Tm E Loth) 6.98; 2 M Fotheringham (Giff N) 7.03. 60H: Ht1: 1 P Morgan (Here) 8.65. Ht2: 1 R Wells (Wyc P) 8.35. Ht3: 1 O Sproston (Stoke) 8.42; 2 A Ward (Blyth) 8.51; 3 N Ramsay (Shef/Dearn) 8.57. Ht4: 1 A Hoole (Tm E Loth) 8.01; 2 M Fotheringham (Giff N) 8.18; 3 S Ball (Read) 8.32. HJ: HtA: 1 M Fotheringham (Giff N) 2.03; 2 S Ball (Read) 2.00; 3 N Ramsay (Shef/Dearn) 1.94; 4 O Early (Chelm) 1.91; 5 A Hoole (Tm E Loth) 1.91. PV: HtA: 1 M Fotheringham (Giff N) 4.43; 2 O Adnitt (KuH) 4.13. LJ: HtA: 1 M Fotheringham (Giff N) 7.36; 2 A Hoole (Tm E Loth) 7.05; 3 S Ball (Read) 7.01. SP: HtA: 1 C Moncur (Exe) 13.80; 2 P Morgan (Here) 13.60. HtB: 1 S Ball (Read) 15.06

HepI: 1 M Fotheringham (Giff N) 5774; 2 S Ball (Read) 5602; 3 A Hoole (Tm E Loth) 5377; 4 P Morgan (Here) 5014; 5 N Ramsay (Shef/Dearn) 4682; 6 W Hodi (Nairn) 4675; 7 C Moncur (Exe) 4569; 8 A Ward (Blyth) 4506; 9 O Early (Chelm) 4488; 10 O Sproston (Stoke) 4460; 11 G Asprey (AFD) 4290; 12 R Wells (Wyc P) 4284; 13 J Cook (Bury) 4231; 14 J Frew (Read) 4145; 15 S Coupland (S’port W) 4090; 16 J Hopkins (Liv PS) 3959; 17 N Witkowski (Bury) 3774; 17 M White (Sale, U17) 3774; 19 B Pitts (Amber) 3716; 20 S Ouiles (Chelt) 3330; 21 A Clayton (Stoke) 3095

Women:

60H: P1: 1 J Morrish (Brack) 9.24. P2: 1 A Linaker (York) 8.95; 2 E Canning (Edin) 8.97; 3 L Davey (Swan) 9.07; 4 J Beynon (Swan) 9.18; 5 J Rowland (Craw) 9.22; 6 L Darcey (K&P) 9.31. P3: 1 G Morgan (Card Arch) 8.67; 2 L Evans (Card) 8.72; 3 A McCauley (Lisb) 8.78; 4 S Palmer (Der) 8.91. 3000W: 1 H Hopper (Camb H, U20) 14:41.65; 2 J Nicholls (Leic WC) 14:54.79; 3 A Hughes (Taun, U20) 15:02.12. HJ: PA: 1 L Evans (Card) 1.73; 2 A McCauley (Lisb) 1.73; 3 J Morrish (Brack) 1.67. LJ: PA: 1 E Canning (Edin) 5.84; 2 A McCauley (Lisb) 5.78; 3 J Rowland (Craw) 5.73; 4 L Darcey (K&P) 5.67; 5 L Evans (Card) 5.55. PB: 1 J Morrish (Brack) 5.63. SP: PA: 1 J Rowland (Craw) 13.94; 2 S Palmer (Der) 11.73; 3 A McCauley (Lisb) 11.70. Pen: 1 A McCauley (Lisb) 4100; 2 J Rowland (Craw) 3918; 3 L Evans (Card) 3862; 4 J Morrish (Brack) 3761; 5 E Canning (Edin) 3753; 6 L Darcey (K&P) 3532; 7 A Linaker (York) 3531; 8 S Palmer (Der) 3449; 9 G Morgan (Card Arch) 3371; 10 S Whittaker (Sale) 3221; 11 S Hollema (Lough S) 2989; 12 J Beynon (Swan) 2089

U20:

60H: P1: 1 S Rodgers (Taun) 8.92. P3: 1 R Togo (Bury) 8.94; 2 C Rutter (Darl) 8.97; 3 A Kennedy (C’nauld) 9.16. P4: 1 K Chapman (Exe) 9.01; 2 A Watson (Hart AC) 9.07; 3 G Dickinson (Card) 9.12; 4 S Stubbs (Ton) 9.15; 5 S Jones (Stock TF) 9.17. HJ: PA: 1 Z Tyas (Stock TF) 1.73; 2 K Chapman (Exe) 1.64. LJ: PA: 1 S Rodgers (Taun) 5.79; 2 K Chapman (Exe) 5.67; 3 S Jones (Stock TF) 5.59. SP: PA: 1 A Kennedy (C’nauld) 12.97. Pen: 1 S Rodgers (Taun) 3675; 2 Z Tyas (Stock TF) 3614; 3 K Chapman (Exe) 3573; 4 S Stubbs (Ton) 3471; 5 G Colmer (Win) 3444; 6 G Dickinson (Card) 3441; 7 A Kennedy (C’nauld) 3440; 8 R Togo (Bury) 3424; 9 B Bovell (G&G) 3394; 10 C Rutter (Darl) 3236; 11 E Hulley (Stock H) 3206; 12 E Fryer-Francis (Sale) 3167; 13 S Jones (Stock TF) 3161; 14 S Brooks (Yate) 2990; 15 A Watson (Hart AC) 2821; 16 G Baker (Ton) 2779; 17 L Howard (BWF) 2738; 18 P Nemanyte (Der) 2556; 19 P Preece (B’burn) 2544

Results on Power of 10 here

HAMMERAMA, Linwood, January 9

U20 men:

HT: C: 1 L Craigie (Kilb) 42.34

U17:

HT: C: 1 C Hendry (VPCG) 55.17

Women:

HT: C: 1 K Ord (VPCG) 44.30. HT: A: 2 C Cameron (VPCG, W60) 25.51

Full results on Power of 10 here

MANCHESTER INDOOR OPEN MEETINGS, Sportcity, January 9

The 2018 World Masters champion Dominic Bradley went second all-time in the UK M45 60m rankings with a time of 7.11 and also went third all-time in the 200m age group rankings with a time of 22.79.

Mixed events:

60: r1: 1 H Nwoke (Liv H) 6.89; 2 D Moore (Worc) 6.95; 5 D Bradley (C&N, M45) 7.11. r2: 1 J Ferguson (Leeds C) 6.84. r5: 2 N Foster-Jones (BRAT, U15W) 7.32. r6: 1 A Douglas (C&S, U20) 7.00. r11: 4 P Ilo (RSC, M60) 8.26. r13: 1 A Galpin (Guern, W) 7.50; 2 T Taylor (Traff, U20W) 7.64; 3 L Ashmeade (Wake, W) 7.65. r16: 1 E Booker (Roth, W) 7.50. r19: 3 P Williams (Strat, W45) 8.83; 6 E Ledden (Strat, W60) 9.87. r24: 1 P Akpe-Moses (Bir, U17W) 7.89. r28: 4 T Davies (Liv H, U13) 8.44. r29: 1 D Nuttall (B’burn, U15) 7.41; 2 O Nunn (BWF, U15) 7.58. r32: 2 A May (Bolt, U13W) 8.36. r38: 1 J Ferguson (Leeds C) 6.76; 4 M Corcoran (Bing, U20) 7.04; 5 E Booker (Roth, W) 7.48; 6 A Galpin (Guern, W) 7.52. 200: r1: 1 D Bradley (C&N, M45) 22.79; 3 A Bellis (Traff, M45) 23.71. r12: 3 P Ilo (RSC, M60) 26.93. r13: 1 S Walton (Horw, U20W) 24.85. r18: 2 S Wilkinson (Prest, W50) 27.83. r19: 3 F Steele (Moth, W55) 30.57. 600: r4: 4 D Towart (Tyne, M40) 1:30.29. r5: 2 M Moon (Bla PJ, M40) 1:32.37; 4 N Pendlebury (Alt, M50) 1:37.84. r6: 1 K Brady-Jones (Wirr, U20W) 1:35.98; 4 S Wilkinson (Prest, W50) 1:43.77. r9: 1 A Gisbourne (Bury, U17W) 1:32.78. HJ: A: 1 K Calvert (Wirr, U20) 1.95; 2 C Husbands (B&R) 1.95; 6 N Brassington (W Ches, U15) 1.75. B: 1 H Bosworth (W Ches, U15W) 1.60. PV: A: 5 C Cutts (Shef/Dearn, U13W) 2.35. B: 1 A McFarlane (Glas C) 4.40; 2 W Lane (Shef/Dearn, U20) 4.40; 3 R May (Shef/Dearn, U17) 3.80

Men:

60H: 1 C Mitchell (Prest) 8.50; 2 R Yates (Traff, M35) 8.54

U20:

60H: 1 M Griffin (Bir) 8.07; 2 M Williams (Leeds C) 8.58

U17:

60H: r1: 1 G Isgrove (N Som) 8.73

U15:

60H: 1 L Pichler (Blyth) 8.76

Women:

60H: 1 D McGifford (Wig D) 8.70; 2 P Ellis (Gate, U20) 8.76; 3 S Harris (Tav) 8.93

U17:

60H: r1: 1 K Brant (Burt) 9.01; 2 F Dockerty (Stock TF) 9.13

U15:

60H: r1: 1 E Drury (Leeds C) 9.56

W40:

60H: 1 P Williams (Strat, W45) 10.20

Full results on Power of 10 here

BE FIT TODAY TRACK ACADEMY SERIES, Lee Valley, January 9

Men:

60: r1.2: 1 G Edwards (Lon Hth, U13) 8.20; 2 T Reynolds (BFTTA, U13) 8.42. r1.7: 1 S Anyaogu (BFTTA, U20) 6.98; 2 C Webb (Card Arch, U20) 7.01. r1.8: 1 M Onilogbo (NEB, U20) 6.76; 2 J Nwawulor (Harrow) 6.79; 3 E Duruiheoma (SB, U20) 6.83; 4 R Akinyebo (BFTTA) 6.87; 5 J Kalala (VP&TH, U20) 7.05. r1.9: 1 J Hanson (Woking) 6.83; 2 E Wiltshire (NEB) 6.89. r1.14: 2 S Sutherland (SB, M50) 7.93; 5 P Mould (B&R, M65) 8.50. r1.15: 1 M Collins (Soton, M45) 7.39; 2 P Canning (Mil K, M55) 7.84. r2.2: 1 T Barry-Daly (Wat, U13) 8.48. r2.3: 2 G Edwards (Lon Hth, U13) 8.15; 5 T Reynolds (BFTTA, U13) 8.44; 6 P Mould (B&R, M65) 8.58. r2.4: 1 P Canning (Mil K, M55) 7.85; 2 S Sutherland (SB, M50) 7.94. r2.5: 4 K Agyemang (BFTTA, U15) 7.60; 5 C Christian (R&N, M40) 7.75. r2.7: 6 M Collins (Soton, M45) 7.49. r2.11: 1 L Menzies Walker (VP&TH) 6.94; 4 C Webb (Card Arch, U20) 7.02; 5 J Kalala (VP&TH, U20) 7.05. r2.12: 1 M Onilogbo (NEB, U20) 6.80; 2 E Duruiheoma (SB, U20) 6.80; 3 J Nwawulor (Harrow) 6.81; 4 J Hanson (Woking) 6.82. 200: r5: 4 A Essex (Lon Hth, M70) 30.08. 300: r4: 2 G Stephens (Worth, M40) 37.24; 3 D Awde (Woking, M35) 37.44. r5: 1 B Snaith (NEB) 34.52. 800: r1: 3 C Bates (Dartf, M60) 2:25.49; 5 K Pye (Mid M, M60) 2:29.31. 60H: r1: 1 R Woolgar (B’mth) 8.62. r2: 1 R Woolgar (B’mth) 8.52; 2 T Clayden (Ply) 9.09

Mixed events:

600: 3 K Bryan (Kent Sch, U13W) 1:46.96

U20:

60H: r1: 1 A Sanusi (NEB) 8.29. r2: 1 A Sanusi (NEB) 8.11

U17:

60H: r1.1: 1 N Hanson (NEB) 8.17. r2.1: 1 N Hanson (NEB) 8.17

U13:

60H: r1: 1 J Ellerton (B&B) 10.04. r2: 3 J Ellerton (B&B) 10.07

M50:

60H: r1: 1 G Smith (Lut) 8.83

Women:

60: r1.5: 1 O Monk (R&N, U15) 8.10. r1.8: 1 T Khambai-Annan (B&B, U20) 7.63; 2 N Desir (Card Arch, U15) 7.64; 3 R Tapper (Harrow, U17) 7.67; 4 K Mayindu (NEB, U20) 7.79. r1.10: 1 J Sanyaolu (BFTTA, U20) 7.78. r1.12: 1 E Wright (SB) 7.49; 2 A Fashanu (SB) 7.61; 3 E Quaye (E&H, U20) 7.63; 4 E Bandy (Herts P) 7.63. r1.13: 2 L Wellings (Wyc P, W45) 8.55; 3 A Jackson (Oxf C, W45) 8.93; 4 H Godsell (B&B, W65) 9.18; 5 P Wootten (Oxf C, W50) 9.35; 6 H Kehoe (Lon Hth, W55) 9.52; 7 C St. John-Coleman (Chelm, W60) 9.79. r2.2: 4 H Kehoe (Lon Hth, W55) 9.45. r2.3: 6 H Godsell (B&B, W65) 9.14; 7 P Wootten (Oxf C, W50) 9.33. r2.4: 5 A Jackson (Oxf C, W45) 8.89. r2.10: 1 J Sanyaolu (BFTTA, U20) 7.67; 2 K Mayindu (NEB, U20) 7.73; 6 O Monk (R&N, U15) 8.02. r2.11: 1 E Wright (SB) 7.48; 2 E Quaye (E&H, U20) 7.53; 3 E Bandy (Herts P) 7.62; 4 A Fashanu (SB) 7.62; 5 N Desir (Card Arch, U15) 7.72; 6 T Khambai-Annan (B&B, U20) 7.73; 7 R Tapper (Harrow, U17) 7.76. 200: r7: 1 R Regis (BFTTA, U17) 24.42. r8: 1 T Bezance (Soton, W55) 29.85; 3 H Godsell (B&B, W65) 31.25. 300: r1: 1 M John (WG&EL, U20) 38.84; 2 C Downey (BFTTA, U17) 40.35. r5: 1 T Bezance (Soton, W55) 48.59. 60H: r1: 1 M McIntosh (Dac, U20) 8.46; 2 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 8.50; 3 Z Austridge (B&B) 9.25. r2: 1 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 8.37; 2 M McIntosh (Dac, U20) 8.42; 3 Z Austridge (B&B) 9.14

U17:

60H: r1.2: 1 J Self (Thurr) 8.74. r2.2: 1 J Self (Thurr) 8.78

U15:

60H: r1.1: 1 I Kyson (WG&EL) 9.34. r1.2: 1 E Lacey (Ton) 9.41. r2.1: 1 I Kyson (WG&EL) 9.46. r2.2: 1 E Lacey (Ton) 9.44

Full results are on Power of 10 here

4J STUDIOS SCOTTISHATHLETICS NATIONAL INDOOR OPEN, Emirates Arena, January 8

Olympic 4x400m representative Zoey Clark showed sharp winter form with a 23.82 200m and a 7.55 60m.

U17 mixed events:

SP: C: 1 J Gray (Law, U17W) 12.29

Mixed events:

60: A1: 1 A Hamilton (Sale) 6.87. A3: 6 Z Clark (TVH, W) 7.55. B2: 5 K Purves (Edin, W) 7.75. C1: 2 T Ikechukwu Okonkwo (Law, U15W) 8.01. D2: 2 S Thomas (Dunf, U15W) 8.02. E1: 5 F Davidson (A’deen, W45) 8.70. Ht2: 7 A Kelly (Giff N, W60) 9.88. 200: A1: 1 K Aiken (SB) 21.55; 2 D Patterson (Glas Sc Sp, U17) 21.70. B1: 5 I McEwan (W’moss, M35) 23.65. B2: 3 Z Clark (TVH, W) 23.82. B3: 5 A Robertson (Moth, M40) 24.20. 300: A1: 1 R Taylor-Young (Giff N, U15) 37.54. 400: r4: 1 R Grieve (Pit, U20W) 55.40; 2 S Vidak (Falk, U20W) 56.41. 800: B1: 1 R Laing (VPCG, U13) 2:19.20. HJ: A: 1 L McGuire (SB) 2.03; 2 C Forbes (Edin, U20) 1.93; 5 C McGarvey (SB, W) 1.78; 6 D Agnew (Dunf, M40) 1.68. PV: A: 1 S Barbour (Kil’k, U20W) 3.40; 2 R Todd (Centr, M55) 3.00. LJ: A: 1 A Hamilton (Sale) 7.37; 4 D Graham (Shett, M45) 5.77; 5 M Reville (Edin, U20W) 5.68. B: 1 V Anestik (Falk, U15W) 5.21. C: 2 L Elliot (Aird, U13W) 4.31. TJ: A: 1 L White (Ayr S, U17W) 12.02; 3 C Harvey (Ayr S, W) 11.43; 4 K Harvie (Edin, U17W) 11.33. B: 1 R Taylor (VPCG, W) 11.55; 2 M Reville (Edin, U20W) 11.20; 8 F Davidson (A’deen, W45) 10.04

Men:

SP: A: 1 A McInroy (SB) 14.55

U20:

60H: 1 C Forbes (Edin) 8.29

U17:

60H: 1 B Heron (N Ayr) 8.75; 2 C Newton (Dunf) 8.75

M45:

60H: 1 D Graham (Shett) 9.22

Women:

60H: 1 H McArthur (Edin) 8.82; 2 J Davidson (A’deen) 9.13; 3 E Campbell (Giff N) 9.27. SP: B: 1 C Cameron (VPCG, W60) 9.50

U20:

SP: A: 1 T Tchoudja (Shett) 12.69

U17:

60H: r1: 1 R Doherty (Finn Valley AC) 9.02

U15:

60H: r1: 1 J Caig (VPCG) 9.36; 2 V Anestik (Falk) 9.57

Full results on Power of 10 here

11TH SOUTH LONDON ATHLETICS NETWORK EARLY SEASON INDOOR OPEN, Carshalton, January 8

Former senior international hurdler Mensah Elliot – he had a 13.69 PB – ran a fast 60 metre time of 7.19. He is now in the M45 age category.

Mixed events:

60: r1.1: 1 D Kinlock (Croy) 6.81; 2 B Murray (B&B) 6.87; 3 T Gilling (B&B) 6.92. r1.3: 2 M Elliott (Met P, M45) 7.25; 3 M Edwards (N Masters, M40) 7.36; 4 C Evans-Gray (Croy, W) 7.38. r1.4: 3 J Wood (Harrow, M45) 7.39. r1.6: 4 R Largie-Poleon (Croy, U20W) 7.58. r1.7: 2 J Eduwu (S Lon, U20W) 7.74. r1.8: 5 L Bonsu (Croy, U17W) 7.86. r1.9: 2 B Zelechowski (Horsh BS, M50) 7.71; 3 C Beecham (Newb, M50) 7.84. r1.18: 1 S Marshall (Croy, U13W) 8.41. r1.20: 2 S Crosdale (Croy, U13W) 8.44. r2.1: 1 D Kinlock (Croy) 6.83; 2 B Murray (B&B) 6.88; 3 J Agyemang (Croy) 6.95. r2.4: 1 M Elliott (Met P, M45) 7.19; 3 C Evans-Gray (Croy, W) 7.39; 4 J Wood (Harrow, M45) 7.41. r2.6: 2 R Largie-Poleon (Croy, U20W) 7.66. r2.7: 1 B Zelechowski (Horsh BS, M50) 7.71. r2.8: 5 J Eduwu (S Lon, U20W) 7.80. r2.10: 3 A Brown (S Lon, U20W) 7.74; 4 N Adewale (Croy, U20W) 7.77; 5 R Jerges (Craw, U20W) 7.78. r2.11: 2 L Bonsu (Croy, U17W) 7.84. r2.15: 4 S Marshall (Croy, U13W) 8.49; 6 S Crosdale (Croy, U13W) 8.57. HJ: 2 C Winter (B&H, M45) 1.65; 8 B Slaughter (E’bne, M60) 1.35. PV: A: 1 M Bullen (Lewes, U20W) 3.20; 2 C Platt (B&B, U15) 3.10; 2 A Hatchard (Lewes, U20W) 3.10; 4 A Smith Jarman (Lewes, U17W) 2.90; 5 R Platt (B&B, M50) 2.80; 5 N Mason (Mid M, M70) 2.80; 5 B Busari (Craw, U15) 2.80; 5 Y Hadlow (Lewes, U15W) 2.80; 10 W Martin (Hast, M60) 2.50; 10 M Hilborne (Lewes, U13) 2.50; 13 B Slaughter (E’bne, M60) 2.40; 15 T Eades (Dartf, W60) 2.30. B: 1 C Wells (Lewes, U20) 4.30; 2 J Ive (Sutt, W) 4.20; 3 O Schorr-Kon (Lewes, U20) 4.10; 4 E Andersson (SB, W) 4.00; 4 D Tierney (Craw, U20) 4.00; 6 S Dowson (B&B, W) 3.80; 7 M Bailey (Harrow, W) 3.60; 7 G Tutton (Lewes, U20W) 3.60; 7 O Witcombe (B&B, U17) 3.60; 11 C Maurer (TVH, W) 3.50; 11 E Oakden (Lewes, U20W) 3.30. LJ: A: 1 M Maguire (Reig, U13) 5.12. B: 2 C Beecham (Newb, M50) 5.88; 3 B Zelechowski (Horsh BS, M50) 5.36

Full results on Power of 10 here

GLASGOW AA NEW YEAR BASH, Emirates Arena, January 3

U17 mixed events:

SP: B: 1 J Gray (Law, U17W) 12.07

Mixed events:

HJ: B: 1 G Wilson (VPCG) 1.95; 2 I Ross (Giff N, U15W) 1.65. TJ: 1 R Macintyre (C’nauld, U20) 13.12; 4 C Harvey (Ayr S, W) 11.93; 5 L White (Ayr S, U17W) 11.67; 6 K Harvie (Edin, U17W) 11.56; 7 R Taylor (VPCG, W) 11.40. SP: A: 2 C Cameron (VPCG, W60) 9.44

Men:

SP: B: 1 A McInroy (SB) 14.02; 2 H Bell (WG&EL) 13.75; 3 A Dawkins (RN, M45) 12.74

