Scot blazes fast time in midweek 800m while deep results of BMC Watford and news of age-group mile best

BMC GOLD STANDARD RACES, Stretford, June 27

Laura Muir ran the second fastest women’s 800m in the world in 2023 as she ran 1:57.30 in a mixed race.

She ran 1:57.23 in a mixed race last year at Trafford and this is her third best ever time having run 1:57.73 in Monaco in 2021.

Only Keely Hodgkinson has run quicker worldwide in 2023.

The women’s-only 800m was won in 2:02.78 by Australian Jaylah Hancock-Cameron.

There were five men who ran sub-1:50 including under-20 twins Elliot (1:49.46) and Evan Savage (1:49.93) who set PB’s in different races.

Men: 800: A: 1 N Landeau (Walton) 1:48.92; 2 M Wharton (Sale) 1:49.02; 3 E Savage (Sale, U20) 1:49.46; 4 A Peacock (BRAT) 1:51.28; 5 A Oladiti (Sale) 1:51.40. B: 1 D Walton (B’burn) 1:49.55; 2 E Savage (Sale, U20) 1:49.93; 3 M Linsley (Gate) 1:51.65; 4 A Ediker (C’field) 1:51.97. C: 6 K Green (C&C, U20) 1:53.55



Mixed events: 800: D: 1 B Nolan (Wig D, U20) 1:54.25; 2 W Ashfield (Vale R, U20) 1:55.18; 3 C Livesey (Salf, M40) 1:55.92; 5 L Muir (Dund H, W) 1:57.30



Women: 800: A: 1 J Hancock-Cameron (AUS) 2:02.78; 2 S Calvert (Living) 2:03.44; 3 M Ekiru (KEN) 2:03.81; 4 J Selman (Fife) 2:03.98; 5 E Simpson (Shef/Dearn) 2:07.77; 6 I Downes (Shrews, U20) 2:07.93. B: 1 A Wright (Phoe) 2:05.88; 2 H Ovens (Fife, U17) 2:08.63; 5 L Armitage (Sale, U20) 2:10.84; 6 O Clarke (Cors, U20) 2:11.00

5 July 2023 at 23:51

BMC GRAND PRIX – WORLD ATHLETICS CHALLENGER, Watford, July 1

For a report click here

Men: 800: A: 1 R Sharman-Newell (BMH) 1:47.52; 2 S Reardon (B&B) 1:47.97; 3 A Davis (Phoe) 1:48.04; 4 M Stonier (Inv EK) 1:48.10; 5 C Da’Vall Grice (Phoe) 1:48.49; 6 O Dustin (Bord H) 1:48.53; 7 R McGown (AUS) 1:48.60; 8 A Botterill (York) 1:48.74; 9 K Langford (Wat) 1:48.91; 10 J Lunn (AUS) 1:48.97; 11 T Randolph (Tam) 1:49.03. B: 1 M English (IRL) 1:47.27; 2 D Howells (AFD) 1:47.66; 3 T Keen (C&C) 1:47.75; 4 A Harrington (B&B) 1:47.84; 5 H Fisher (B&B) 1:47.96; 6 P Copeland (P’pridd R) 1:47.98; 7 J McMurray (St Alb) 1:48.06; 8 R Surlis (IRL) 1:50.51. C: 1 O Meslek (Leeds C) 1:49.40; 2 C Elson (C&C) 1:49.87; 3 L O’Loughlin (IRL) 1:50.61; 4 D Joyce (Tyne) 1:51.02; 5 N Landeau (Walton) 1:51.04; 6 F Hutchinson (Notts, U20) 1:51.43. D: 1 E Savage (Sale, U20) 1:49.34; 2 T Chamberlain (Holm) 1:49.57; 3 C Kirwan (IRL) 1:49.73; 4 J White (Ports) 1:50.00; 5 M Wilson (Sun) 1:50.31; 6 J Rogers (Hale) 1:50.35; 7 B Murphy (Ton) 1:51.43; 8 S Davey (Worc) 1:51.91. E: 1 M Snowdon (Ips) 1:50.41; 2 J Owen (Orion) 1:50.69; 3 J Tuffin (BRAT) 1:50.73; 4 J Sispal (Leam) 1:51.07; 5 J Gumm (Phoe) 1:51.46; 6 E Hunter (Leeds C) 1:51.58. F: 1 I Williams (Carm) 1:51.26. G: 1 T Niner (B&H) 1:51.25; 2 S O’Loughnane (BMH, U20) 1:51.45; 3 C Baldwin (Worth) 1:51.50; 4 J Chambers (Ton) 1:51.52. Ht: 4 B Nolan (Wig D, U20) 1:54.97

1500: A: 1 N Griggs (CNDR, U20) 3:40.63; 2 J West (Ton) 3:41.09; 3 W Lewis (AUS) 3:41.39; 4 J Rowe (AFD) 3:41.45; 5 C O’Donovan (IRL) 3:41.61; 6 J Heneghan (P’pridd R) 3:41.67; 7 C Wheeler (MKDP) 3:42.05; 8 S Blake (Australia) 3:42.17; 9 W Barnicoat (AFD) 3:42.21; 10 L Shaw (Ports) 3:42.82; 11 T Nyabadza (Harm, U20) 3:42.90; 12 A Milligan (NBH) 3:43.40; 13 B West (MKDP) 3:43.67; 14 A Melloy (C&C) 3:43.69; 15 D Robinson (Giff N) 3:43.84. B: 1 A Moore (WSEH) 3:43.88; 2 T Patrick (SB) 3:44.39; 3 T Bridger (C&C) 3:44.86; 4 S Mills (Exe, U20) 3:44.86; 5 B Potrykus (WG&EL) 3:45.15; 6 R Howorth (Bath) 3:45.47; 7 A Penney (HW) 3:45.74; 8 G Wheeler (MKDP) 3:46.30; 9 A Wright (R&N) 3:46.82; 10 L Lamb (NZL) 3:48.26; 11 M Roeger (AUS, M35) 3:48.87; 12 I Rothwell (C&C, U20) 3:49.78. C: 1 S Charig (Ports) 3:45.77; 2 S Mathiesen (NOR) 3:46.24; 3 H Cox (Chilt) 3:46.84; 4 C Wyllie (HW) 3:47.07; 5 J Pena Pizarro (CHI) 3:47.35; 6 M Milner (IRL) 3:47.40; 7 A McMillan (York) 3:48.39; 11 E Savage (Sale, U20) 3:51.16; 13 D Race (Gate, U20) 3:55.31. D: 1 Z Freeland (Mil K, U20) 3:49.56; 4 R Miell-Ingram (Rad, U20) 3:50.94; 8 S Byrne (Swin, M35) 3:52.38; 9 W Milkowski (POL, U20) 3:52.57. E: 5 J Vaughan (Bir, U20) 3:52.68; 7 T Archer (Lon Hth, U20) 3:52.99; 13 P Saunders (AUS, M45) 4:01.77. F: 1 L Mallon (Lag V, U20) 3:53.39; 4 R Macdonald (Giff N, U20) 3:56.91

3000: A: 1 M Scott (R&Z) 7:48.32; 2 E Cairess (Leeds C) 7:49.03; 3 B Magnusson (KuH) 7:49.68; 4 F Curtin (IRL) 7:50.00; 5 J Cann (NEB) 7:53.59; 6 A Manthorpe (Shef/Dearn) 7:54.43; 7 I Crowe-Wright (B&H) 7:54.73; 8 J Dickinson (Leeds C) 7:54.90; 9 I Velasquez C (CHI) 7:55.26; 10 M Heyden (AFD) 7:55.56; 11 J Phillips (AUS) 7:55.65; 12 G Watson (Chelt) 7:57.37; 13 J Goodwin (Bedford & County) 8:00.44; 14 S Charlton (Walls) 8:00.71; 15 J Escalante-Phillips (C&C) 8:01.30; 16 N Potter (NEB) 8:02.56; 17 C Morgan (CNDR) 8:03.92; 18 J Travers (Herne H) 8:05.23; 19 L Taylor (Leeds C) 8:05.35; 20 M Small (NZL) 8:09.65; 21 J Sanderson (G&G) 8:14.92. B: 1 B Woodall (Col B) 8:00.77; 2 J Skelly (Linc W) 8:06.77; 3 O Bell (Herts P) 8:07.21; 4 C Jones (Corn) 8:07.65; 5 L Minale (Gate) 8:07.89; 6 A Jones (USA) 8:11.27; 7 D Jones (Swan, U20) 8:12.90; 8 K Taylor (B&W) 8:13.16; 9 D Evans (SB) 8:13.37; 10 M Byrne (IRL) 8:14.50; 11 W Stockley (Belg) 8:14.59; 12 J O’Hara (Soton) 8:20.44; 13 D Neary (York) 8:26.48; 14 G Beardmore (Worc) 8:28.90. C: 1 L Hannigan (Kilb) 8:09.07; 2 J Millar (B&W) 8:13.31; 3 S Gebreselassie (Belg) 8:17.27; 4 C Fielding (Sale) 8:19.18; 5 S Knee-Robinson (Bed C) 8:19.96; 6 L Mills (B&B) 8:20.79; 7 S Costley (Soton) 8:21.33; 8 A Howard (Ton) 8:21.50; 9 J Noblett (Lut) 8:22.92; 10 J Morrow (Oxf U) 8:24.18; 11 S Hodgson (WSEH, U20) 8:29.82; 14 L Davis (Western Tempo, U20) 8:39.46. D: 1 E Wilson (Charn) 8:22.22; 2 F Hutchinson (Leeds C) 8:23.12; 3 P Cameron (Edin) 8:25.41; 4 R Martin (Centr) 8:28.31; 5 A Miell-Ingram (Rad) 8:29.49; 6 H Brodie (Bed C) 8:30.14; 7 S Stevens (Norw) 8:33.64

Women:

800: A: 1 E Baker (Phoe) 2:02.33; 2 H Segrave (M’bro) 2:03.12; 3 B Castillo Lillo (CHI) 2:03.70; 4 S Driscoll (Liv H) 2:04.17; 5 G Hartigan (Bir) 2:04.45; 6 R Hawker (Card) 2:04.54; 7 J Cherry (VPCG) 2:04.89; 8 E Simpson (Shef/Dearn) 2:07.77. B: 1 S Flockhart (C&C) 2:05.55; 2 R McClay (Brack) 2:07.14; 3 G Vans Agnew (Phoe) 2:07.42; 4 M Mitchell (AUS) 2:07.46; 5 H Braybrook (Corby) 2:08.86. C: 1 B Morley (Leeds C) 2:06.36; 2 M Andorra (SUI) 2:07.67; 3 E Leather (Bath) 2:07.89; 4 I Ives (Bas) 2:07.94; 5 S Huxham (Hallam) 2:09.66; 6 S Nestor (IRL) 2:09.80; 7 R Crotty (IRL, U20) 2:13.78; 8 L Saxon (SSH, U20) 2:14.78. E: 1 I King (Wig D, U20) 2:07.24; 3 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:14.13; 5 H Watson (Chelm, U20) 2:14.45

1500: A: 1 M Ekiru (KEN) 4:11.42; 2 M Skyring (AUS) 4:11.61; 3 N Bridson Hubbard (B&B) 4:12.00; 4 L Nagel (NZL) 4:12.85; 5 J Hancock-Cameron (AUS) 4:13.30; 6 R Greene (NZL) 4:14.04; 7 S Calvert (Living) 4:14.30; 8 M Davies (Sale) 4:14.62; 9 A Mann (Win, U20) 4:16.77; 10 J Selman (Fife) 4:17.34; 11 A Wright (Phoe) 4:17.82; 12 O Weslien (SWE) 4:18.03; 13 A Griffiths (AFD) 4:18.11; 14 N Carr (B&A) 4:20.60; 15 A O’Donoghue (IRL) 4:23.52; 16 S Busic (NOR) 4:25.71. B: 1 B Kidger (Phoe) 4:19.60; 2 L Church (Read) 4:19.93; 3 M Hudson (Der) 4:21.87; 4 K Lowery (Warr) 4:22.56; 5 S O’brien (IRL) 4:23.32; 6 A Stratton (B’burn, U20) 4:23.58; 7 H Parker (E&H) 4:23.64; 8 N Kearney (IRL) 4:24.50; 9 H Hall (Win, W35) 4:26.36; 10 E Lowery (Vale R) 4:26.79; 11 A Nerurkar (Phoe) 4:27.32; 15 A Lloyd (Wig D, U20) 4:31.69. C: 1 K Walker (Edin) 4:22.36; 2 E Maher (IRL) 4:23.19; 3 M Butterworth (Donc) 4:25.62; 4 A Eykelbosch (Dac) 4:25.97; 5 C Sharp (B&B) 4:27.05; 6 E Howsham (Read) 4:27.05; 9 C Taylor-Green (Cleve, W35) 4:38.50; 10 F Kehoe (IRL, W40) 4:40.93. D: 1 K Hughes (AFD) 4:25.26; 2 N Griffiths (Soton, W35) 4:28.29

3000: A: 1 C Ruiz (ESP) 8:59.97; 2 H Bains-Kaur (IND) 9:01.30; 3 A Millard (Inv EK) 9:02.80; 4 C Adams (AUS) 9:04.82; 5 G Bell (SB) 9:06.63; 6 S Twell (AFD) 9:07.71; 7 P Tank (Ply) 9:09.47; 8 S Astin (Belg) 9:09.72; 9 H Irwin (C&C) 9:11.98; 10 R Johnson (High) 9:18.89; 11 H Dixon (Camb H) 9:21.99; 12 C Fagan (IRL) 9:23.00; 13 T McCormick (Vale R) 9:25.49; 14 S Pennycook (Fife) 9:26.93; 15 L Mckenna (Shett) 9:27.00; 16 R Murray (Bed C) 9:28.03; 17 A Garner (AFD) 9:43.18. B: 1 H Viner (High) 9:34.17; 2 M Waldmann (Read) 9:37.73; 3 N Brown (AFD) 9:40.13; 4 H Seager (Charn) 9:43.35; 5 L Huxley (Prest, U20) 9:50.21; 6 P Roessler (AFD, U20) 9:58.55; 7 B Oates (AUS, U20) 10:01.02

NEWHAM & ESSEX BEAGLES TRACK OPEN MEETINGS SUMMER SERIES 2023, London (CT), June 30



There were the usual fast sprint times at this meeting with CJ Ujah improving to 10.11/1.8 in his second 100m ahead of Romell Glave with Joe Ferguson third in a PB 10.21.

Alisha Rees produced a season’s best of 11.36/1.1 to beat Kimberley Baptiste (11,38) to be quickest woman while under-20 Renee Regis ran a 11.39/1.8 PB in another race.

Men: 100: A1 (3.1): 1 R Glave (Croy) 10.12; 2 C Ujah (E&H) 10.16; 3 B Mingeli (Camb H) 10.23; 4 O Edoburun (SB) 10.32; 5 S Osewa (Belg) 10.65. A2 (2.1): 1 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.31; 2 A Thomas (Brack) 10.37; 3 T Ramdhan (Bexley) 10.40; 4 I Rahman (Shef/Dearn) 10.47; 5 K Oludoyi (Harrow) 10.53; 6 J Brown (Card) 10.61; 7 E Madden (Sale) 10.61. A3 (2.0): 1 J Ferguson (Shef/Dearn) 10.34; 2 R Nasir Taib (Unatt) 10.49; 3 K Awe (Inv EK) 10.58; 4 J Lawrence (Bir) 10.60; 5 M Onilogbo (NEB, U20) 10.69. A4 (0.5): 1 J Harding (Bas) 10.46; 2 A Adewale (E&H) 10.50; 3 J Williams (Harrow) 10.57. A5 (2.8): 1 A Cross (C&C) 10.60; 2 M Copeland-Naulty (Herne H) 10.74. A6 (1.6): 1 J Campbell (WG&EL) 10.69; 2 F Streng (Germany) 10.69. A7 (1.2): 1 Z Plummer (SB) 10.56. A9 (1.2): 1 M Damoah (B&B) 10.62; 2 A Other (Unattached) 10.66. A12 (0.4): 1 M Sinclair (E&H, U20) 10.79. A15 (2.3): 6 J Wood (Harrow, M45) 12.02. A16 (1.3): 4 M Edwards (NE Vets, M40) 11.65; 6 A Browne (Donc, M40) 11.95. A18 (1.2): 4 R Hingley (B&R, M45) 11.99. B1 (1.8): 1 C Ujah (E&H) 10.11; 2 R Glave (Croy) 10.19; 3 J Ferguson (Shef/Dearn) 10.21; 4 B Mingeli (Camb H) 10.29; 5 O Edoburun (SB) 10.32; 6 T Ramdhan (Bexley) 10.33. B2 (3.8): 1 I Rahman (Shef/Dearn) 10.28; 2 J Harding (Bas) 10.34; 3 Z Plummer (SB) 10.35; 4 K Oludoyi (Harrow) 10.37; 5 R Nasir Taib (Unatt) 10.38; 6 J Williams (Harrow) 10.40. B3 (-0.2): 1 K Awe (Inv EK) 10.47; 2 J Lawrence (Bir) 10.58; 3 M Damoah (B&B) 10.62; 4 S Osewa (Belg) 10.69; 5 A Cross (C&C) 10.69; 6 A Other (Unattached) 10.71. B4 (1.7): 1 M Sinclair (E&H, U20) 10.58; 2 M Copeland-Naulty (Herne H) 10.60; 3 T Adeyeye (E&H) 10.63; 4 J Campbell (WG&EL) 10.65; 5 F Streng (Germany) 10.68. B6 (1.6): 1 E Wilson (B&W) 10.71. B13 (1.1): 6 M Edwards (NE Vets, M40) 11.81. B16 (1.1): 2 J Wood (Harrow, M45) 12.00

Women: 100: A1 (0.8): 1 A Rees (Edin) 11.38; 2 G Adam (Linc W) 11.40; 3 L Ashmeade (Wake) 11.56; 4 K Awuah (Herne H) 11.65; 5 R Regis (BFTTA, U20) 11.72. A2 (0.5): 1 K Baptiste (Craw) 11.55; 2 F Agyapong (NEB) 11.57; 3 N Clayton (Bir, U20) 11.62; 4 A Fashanu (SB) 11.80; 5 G Akpe-Moses (Bir) 11.90; 6 D Lago (Mil K, U20) 12.17. A3 (1.1): 1 E Modeste (E&H) 11.63; 2 S Grace (Norw) 11.82; 3 J Eduwu (S Lon, U20) 11.90; 4 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 11.93; 5 D Aderinto (Camb H) 12.03. A4 (0.5): 1 K Mayindu (NEB) 12.01; 2 M Kambundji (NEB) 12.14. A5 (0.4): 1 A Regis (E&H) 12.09; 2 E Ajagbe (Shef/Dearn, U20) 12.30; 4 N Johnson (WG&EL, U15) 12.50. A6 (2.7): 4 C Grant (Herne H, W35) 12.57. A9 (2.1): 7 M Thomas (Bir, W50) 13.53. B1 (1.1): 1 A Rees (Edin) 11.36; 2 K Baptiste (Craw) 11.38; 3 G Adam (Linc W) 11.44; 4 F Agyapong (NEB) 11.45; 5 L Ashmeade (Wake) 11.52; 6 E Modeste (E&H) 11.68; 7 N Clayton (Bir, U20) 11.71. B2 (1.8): 1 R Regis (BFTTA, U20) 11.39; 2 K Awuah (Herne H) 11.56; 3 A Fashanu (SB) 11.68; 4 G Akpe-Moses (Bir) 11.76; 5 S Grace (Norw) 11.85; 6 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 11.85; 7 J Eduwu (S Lon, U20) 11.87. B3 (2.3): 1 D Aderinto (Camb H) 11.91; 2 A Regis (E&H) 11.97; 3 M Kambundji (NEB) 11.97; 4 K Mayindu (NEB) 11.99; 5 D Lago (Mil K, U20) 12.01; 6 A Barrett (Traff) 12.12; 6 H Foster (SB) 12.12. B5 (1.4): 2 C Grant (Herne H, W35) 12.62. B9 (1.3): 3 M Thomas (Bir, W50) 13.64. 100H (2.0): 1 A Barrett (Traff) 13.52; 2 K Holt (K&P, U20) 13.73; 3 E Ajagbe (Shef/Dearn, U20) 14.27; 4 K Slade (B’mth) 14.34; 5 J Morrish (BMH) 14.64

MEDWAY & MAIDSTONE OPEN, Gillingham, July 2

U13 mixed events: JT: 1 W Connop (M&M) 37.30



Mixed events: 100: A3 (2.1): 4 R Akinsanya (M&M, U17W) 12.24; 5 O Showemimo (M&M, U17W) 12.35. A4 (0.7): 3 T Junaid-evans (Dartf, U13W) 13.23. B2 (1.8): 1 B Robinson (Herne H, M35) 11.19. B4 (0.0): 2 T Junaid-evans (Dartf, U13W) 13.24. 200: r1 (-1.6): 5 B Robinson (Herne H, M35) 23.09. r2 (2.2): 6 S Harry (Belg, W) 24.41. r3 (0.2): 3 R Akinsanya (M&M, U17W) 24.82. r4 (2.7): 3 G Durrant (M&M, U15W) 25.71. r5 (-0.7): 5 D Lucas (Camb H, M70) 29.79. 300: r1: 1 K Kazemaks (Woking, M35) 36.94. r2: 1 I Lon (VP&TH, U15W) 41.93. 400: r1: 1 B Stickings (B&B) 48.03; 2 K Samwell-Nash (TVH) 48.76. r2: 4 L Cameron (M&M, U15) 54.95. r3: 1 D Gregory (M&M, U15) 56.63. 1500: r1: 3 O White (Ton, U13) 4:42.29. 3000W: 1 L Legon (Bexley) 12:52.22; 2 M Crane (Bexley) 14:42.84; 3 H Hopper (Camb H, W) 14:54.20; 5 G Manzotti (Ton, W50) 16:16.00; 7 M Ellerton (B&B, M45) 17:54.35. LJ: 3 K Knight Misson (Padd W, U13W) 4.36. JT: 1 W Howe (SC Vets, M60) 36.57; 2 K Baker (B&H, M60) 35.20; 3 C Hobbs (Ashf, M65) 30.92. JT: 1 H Court (Padd W, U17W) 45.42; 3 C Lynch (Swale, W65) 15.22



Men: SP: 2 K Baker (B&H, M60) 10.61. HT: 1 M Thorne (M&M, U17) 47.43



M50: HT: 1 G Holder (Bexley) 53.25; 2 S Talbot (Dartf) 32.93



Women: HT: 2 C Lynch (Swale, W65) 18.00

SOUTH OF ENGLAND U20 / SENIOR INTER COUNTIES, Horspath, July 2



Jade Lally won the discus with a 58.01m throw.

Men: 100 (-0.6): 1 J Seacombe (Sussex) 10.64; 2 M Damoah (Kent) 10.66. 200 (-0.5): 1 J Seacombe (Sussex) 21.64. 800: 4 C Loudon (Kent, M35) 2:01.89. 110H (-0.2): 1 S Bennett (Essex) 13.99; 2 G Vaughan (Middx) 14.90. 400H: 1 P Lockwood (Sussex) 54.80; 2 S Garrett (Middx) 55.64; 3 J Adeniji (Beds) 56.38. PV: 1 J Harris (Middx) 4.50; 2 B Breen (Herts) 4.40; 3 J Hughes (Essex, U20) 4.20; 4 T Chandler (Hants) 4.20; 5 E Kitteridge (Kent) 4.20. TJ: 1 M Cox (Herts, U20) 13.53. SP: 1 Y Zatat (Essex) 18.07; 2 G Thompson (Middx) 15.72; 3 J Wadman (Sussex) 14.34; 4 J Horn (Hants) 13.63; 6 R McKenna (Herts, M45) 10.93. DT: 1 G Thompson (Middx) 57.20; 2 D Aladese (Kent) 49.38; 3 R Vaughan (Surrey) 41.41; 7 D Larrington (Beds, M40) 34.30. HT: 1 S Clifton (Hants) 52.51; 2 S Mace (Surrey) 52.42; 3 G Kerr (Beds, M45) 49.59; 4 M Dawes (Oxon) 48.46; 8 J Kingwell (Herts, M50) 37.22. JT: 1 L Johnson (Sussex) 56.33; 2 A Ingham (Beds) 54.88



U20: 100 (1.5): 1 H Christer (Hants) 10.80. 400: 1 A Beck (Hants) 47.88. 800: 3 E Pinder (Herts, U17) 1:59.25. 110H (-0.9): 1 R Hedman (Essex) 13.93. PV: 1 O Segun (Kent) 4.30; 2 L Willson (Essex) 4.20. LJ: 1 A Kodji (Kent) 6.77. SP: 1 Z Grinsted (Beds) 13.17; 2 T Babatunde (Kent) 13.17. DT: 1 T Babatunde (Kent) 47.82; 2 M Adeniran (Hants) 45.43; 3 Z Grinsted (Beds) 38.14. HT: 1 C Elford Pond (Hants) 50.38; 2 O Staples (Sussex) 43.32; 3 T Masters (Kent) 41.33; 4 L Gallagher (Beds) 38.27. JT: 1 M Page (Essex) 50.94; 2 F Mcardle Hodge (Kent) 49.24



Women: 100 (-2.7): 1 J Eduwu (Surrey, U20) 11.99; 2 T Cox (Oxon) 12.14. 400: 1 R Tjernagel (Middx) 56.47. 100H (0.5): 1 L Connor (Sussex) 15.03. PV: 1 C Billingham (Sussex) 3.40. LJ: 3 E Fry (Hants, W35) 5.02. TJ: 2 A Adeyanju (Middx) 11.02; 3 K Rowland (Essex, W45) 10.42. SP: 1 J Hopkins (Essex) 14.29; 2 S Merritt (Hants) 14.10; 3 E Gatrell (Surrey, W45) 11.89. DT: 1 J Lally (Surrey, W35) 58.01; 2 P Dowson (Hants) 52.85; 3 T Tunstall (Herts) 46.25; 4 K Woodcock (Oxon) 44.99; 5 J Hopkins (Essex) 40.03; 6 L Britane (Middx, W35) 33.52; 7 A Jenkins (Beds, W45) 32.88. HT: 1 A Phillips (Oxon) 58.87; 2 P Wingate (Surrey) 56.27; 3 A Jenkins (Beds, W45) 45.91; 4 A Clemens (Middx) 45.43. JT: 1 F Jones (Hants) 49.41; 2 E Waters (Oxon) 44.38; 3 N Bell (Surrey) 44.34; 4 J Blair (Beds, W35) 41.33; 5 F Witheat (Herts) 38.04; 6 L Britane (Middx, W35) 35.66



U20: 100 (1.1): 1 N Costley (Surrey) 11.95; 2 G Datey (Essex) 12.10. 200 (1.5): 1 L Baggott (Hants) 24.76; 2 G Datey (Essex) 24.94. 400: 1 K Sherlock (Middx) 57.34. 5000: 1 L Wellsted (Essex) 16:58.05. 100H (-2.3): 1 S Gammell (Herts) 14.59; 2 P King (Essex) 14.60; 3 A Cofie (Middx) 15.08. HJ: 1 D Corp (Herts, U17) 1.64. PV: 1 B Yeandle (Kent) 3.20. SP: 1 O Austin (Hants) 11.40; 2 C Aboagye (Surrey) 11.40. DT: 1 O Austin (Hants) 39.20; 2 L Martin (Oxon) 36.83; 3 K Ennis (Essex) 34.97; 4 H Bridge (Kent) 34.96; 5 C Masters (Herts) 31.84; 6 P Musgrove (Surrey) 31.44. HT: 1 L Murray (Kent) 49.08; 2 O Austin (Hants) 47.52; 3 C Kamdom Kemegne (Surrey) 46.00; 4 F Brennand (Sussex) 44.49

CHAIRMAN’S CUP, Moulton, July 1



Subject to ratification, Angela Copson’s 7:21.9 took almost 80 seconds off of Eva Osborne’s W75 UK mile record.

Mixed events: Mile: 2 C Lamb (R&N, M35) 4:37.4; 16 A Copson (R&N, W75) 7:21.9

SHEFFIELD THROWS SERIES, Sheffield, July 1

Mixed events: WT: 1 A Barnsdale (KuH, W) 16.94; 2 A Crossdale (Notts, W) 15.92; 3 D Gibson (KuH, M60) 13.59; 4 I Cooley (Roth, M65) 13.54. HT: 1 D Cripps (Worc, M50) 44.56; 2 J Twiddle (KuH, M50) 43.43. HT: 1 D Gibson (KuH, M60) 37.86; 2 I Cooley (Roth, M65) 37.85. HT: 1 A Barnsdale (KuH, W) 57.44; 2 H Broadbridge (KuH, W) 55.28; 3 A Crossdale (Notts, W) 54.60; 4 K Hutchinson (Der, W) 47.34

DAVE CLARKE 1 MILE NIGHT (+ 1500m SPLIT), Wimbledon, June 28



Mixed events:

Mile: r1: 3 A Critchlow (W4H, W55) 5:44.3; 11 L Woolhouse (Vets, W60) 6:10.6. r3: 8 C Grima (HW, W45) 5:28.52; 9 G Galbraith (HW, W45) 5:30.62. r4: 2 J Burrell (Lewes, M60) 5:13.55; 6 N Urquia (Herne H, M55) 5:14.77; 7 N Sturzaker (Herne H, W45) 5:17.76; 12 P Guest (AFD, U13W) 5:22.84. r5: 2 N Arnott (Ton, M50) 5:00.71. r6: 2 E Cunniffe (Herne H, U13) 4:52.64; 4 Z Kelman (Herne H, U13) 4:57.61; 8 K Scott (AFD, U15W) 5:08.58. r7: 4 D Lipscomb (E&E, M45) 4:48.57; 5 D Williams (S Lon, M50) 4:49.49; 8 K Estlea (AFD, W) 4:52.11; 10 M Collings (Woking, W) 4:56.16; 11 N Tearle (G&G, M50) 5:02.25; 12 S Price (Woking, U15W) 5:11.82. r8: 2 M Taylor (High, M45) 4:44.35; 4 A Haines (Phoe, M55) 4:46.55; 15 A Russell (Dulw, M45) 4:55.44. r9: 4 A Ridley (Vets, M55) 4:40.36; 6 R Paranandi (Herne H, M45) 4:41.22. r10: 8 A Winterbottom (Win, M35) 4:31.56; 9 J Hiorns (Notts, M35) 4:35.62; 12 R Johnson (High, W) 4:38.27. r11: 1 R Forbes (Optima, U20) 4:17.30; 2 T Chandler (AFD, U20) 4:19.88; 3 S Barnes (Serp, M35) 4:20.48. r12: 1 A Penney (HW) 4:07.26; 4 J O’Connell (AFD, U20) 4:16.18; 8 O Emment (AFD, U20) 4:18.64

1500m splits: r1: 3 A Critchlow (W4H, W55) 5:22.97; 11 L Woolhouse (Vets, W60) 5:47.65. r3: 6 C Grima (HW, W45) 5:06.12; 9 G Galbraith (HW, W45) 5:08.24. r4: 2 J Burrell (Lewes, M60) 4:53.98; 7 N Sturzaker (Herne H, W45) 4:57.11; 12 P Guest (AFD, U13W) 5:04.05. r6: 2 E Cunniffe (Herne H, U13) 4:33.91; 4 Z Kelman (Herne H, U13) 4:35.61. r7: 4 D Lipscomb (E&E, M45) 4:29.80; 6 D Williams (S Lon, M50) 4:30.34. r8: 2 M Taylor (High, M45) 4:26.58; 4 A Haines (Phoe, M55) 4:28.63. r9: 5 R Paranandi (Herne H, M45) 4:22.56; 6 A Ridley (Vets, M55) 4:22.61. r10: 6 A Winterbottom (Win, M35) 4:13.40; 10 R Johnson (High, W) 4:18.97. r11: 2 S Barnes (Serp, M35) 4:03.72. r12: 1 A Penney (HW) 3:49.89

KENT 3000m/10,000m CHAMPIONSHIPS WITH DARTFORD H OPEN, Dartford, June 28

In his 10,000m track debut, 2:26:03 marathoner Jack Ramm was a clear winner of the Kent title running well over a minute quicker on his second half after a group of five ran most of the first half in just inside 17 minutes.

Harriet Woolley was a clear women’s winner.

Hannah Clark had won the South of England under-20 1500m title by just three hundredths of a second from Amy Jayne-Goodhand who had beaten her by 0.10 of a seco0nd in the Kent Championships and this pair disputed the women’s 3000m with Clark pulling well clear over the second half to take another under-20 gold.

Though trailing the two ahead who were well over 40 years younger, in third, Clare Elms, who was already the oldest ever Kent senior cross-country champion at 47, here became the oldest ever winner of the senior 3000m at the age of 59 as she set a UK age outdoor record.

Mixed events: 100: r2 (-0.6): 2 T Junaid-Evans (Dartf, U13W) 13.21. 400: r2: 3 M Kybert (Dartf, M60) 64.94. 3000: 2 H Clark (B&B, U20W) 10:12.83; 4 C Elms (Kent, W55) 10:49.44. 10,000: 1 J Ramm (Dulw) 32:42.11; 2 L White (Tun W) 33:18.70; 8 H Woolley (Ton, W35) 38:06.24; 12 G Carter Collins (Ashf D, W40) 40:40.36; 15 C Norris (Dulw, W45) 42:37.45. PV: 1 M Oyetti (Dartf, U17) 3.62; 2 J Adegbola (Bexley, U15) 2.92; 3 J Aggrey (Central P, U15) 2.82; 8 I Rider (Dartf, U13W) 2.12. LJ: 3 T Junaid-Evans (Dartf, U13W) 4.64



Men: HT: 1 G Holder (Bexley, M50) 53.23; 2 T Masters (Bexley, U20) 42.40; 3 S Talbot (Dartf, M50) 35.78



U17: HT: 1 M Thorne (M&M) 47.72



Women: HT: 2 C Capon (Dartf, W35) 36.55

WATFORD HARRIERS OPEN GRADED MEETINGS, Watford, June 28



Olympic 1500m runner Revee Walcott-Nolan ran 4:07.02 in a mixed 1500m.

Mixed events: 100: r1 (0.1): 6 D Hinds (Serp, M70) 15.40. r2 (0.6): 1 J Nwawulor (Harrow) 10.67. 1500: r1: 8 H Cantell (C&C, U13) 4:36.22; 11 I Williams (Camb H, U15W) 4:37.60. r2: 9 J Nears (Col H, M45) 4:28.50; 11 S Shaw (Craw, U17W) 4:30.56. r3: 6 D Preston (Hunts, M45) 4:20.39; 11 A Parmenter (C&C, M45) 4:23.89. r4: 6 A Lewis (Soton, M40) 4:18.85; 7 H Stockill (WG&EL, U15) 4:19.80. r5: 10 D May (H War, M40) 4:13.92. r6: 11 S Coombes (Herne H, M50) 4:12.63; 12 S Sanz-Kozyra (Inv EK, U15) 4:13.13. r7: 6 R Walcott-Nolan (Lut, W) 4:07.02; 7 I Wood (Mil K, M40) 4:07.44. r8: 7 L Jolly (Read, M40) 4:04.45; 12 J Tuttle (Mil K, M35) 4:14.17. r9: 2 J Geller (WG&EL, U20) 3:54.10; 5 L Stone (AFD, U20) 3:56.43. r6: 2 F Winship (Norw, U13) 4:41.44; 6 A Macdonald (VP&TH, M55) 4:46.86; 9 N Walmsley (AFD, U13W) 4:48.87. r7: 10 C Ridley (Col H, M60) 4:43.27; 11 K Gorman (Chilt, U13W) 4:47.79. 3000: r1: 1 A Iyengar (Camb H, U15) 9:49.62; 19 D Williams (G&G, M60) 10:49.65. r2: 6 L Solgaard (SMR, U17) 8:57.07; 11 L Norden (WG&EL, U15) 9:21.87; 12 B Paviour (Herne H, M50) 9:22.13; 13 M Marchant (Western Tempo, W) 9:23.72; 15 R Wiseman (Bas, W40) 9:25.87; 16 K Szentes (Lon Hth, U15) 9:34.18; 20 K Hawkins (Tip, W) 9:56.80. r3: 1 T Butler (SB) 8:18.44; 2 W Beeston (Ton) 8:25.99; 3 E Wilson (Charn) 8:26.22; 4 J Wardle (Rush) 8:27.63; 8 J Nixon (St Ed, M35) 8:38.68; 12 E Hind (Mil K, M35) 8:43.10; 14 J Eves (Bed C, M40) 8:43.61

TRAFFORD GRAND PRIX, Stretford, June 27

Mixed events: 800: r3: 1 J O’Brien (Sale, U17) 1:58.75; 4 J Rowley (Macc, U17) 1:59.13; 7 A Bell (P&B, W) 2:01.48. r5: 2 A Cooper-Brown (Tip, M40) 2:02.27. 1500: r1: 1 B Giblin (Traff, U20) 3:52.88; 7 J Hughes (Roth, U17) 4:00.31. r2: 4 J Stewart (Leeds C, M40) 4:08.10. r3: 9 H Weedall (Vale R, U20W) 4:33.94. 3000: r1: 1 C Perry (Vale R) 8:17.61; 2 C Shennan (Giff N, U17) 8:24.50; 7 M Devlin (Chorlton, M35) 8:52.88. r2: 1 B Barlow (Manc H, W) 9:13.98; 10 E Curran (Leeds C, W) 9:31.76; 12 C McKnespiey (Leeds C, W) 9:33.29; 14 L Huxley (Prest, U20W) 9:44.35. r3: 10 J Marsden (Cheshire Dragons, W40) 10:26.56; 17 D Norman (Warr, M60) 10:56.38; 18 S Avery (Cheshire Dragons, W55) 11:19.94. LJ: 2 M Fennell (Manc H, M40) 6.25/0.0; 4 I Scholes (Traff, M65) 4.26/0.0. TJ: 1 D Keigher (Sale, U20W) 11.60/0.0. HT: 1 J Flitcroft (Traff) 46.28. HT: 1 D Cripps (Worc, M50) 40.93. HT: 1 I Cooley (Roth, M65) 37.76. HT: 1 Z Price (Liv H, W) 57.56; 2 H Blood (Sale, W) 56.06; 3 J Richardson (Sale, U20W) 46.49; 6 C Bird (Macc, W35) 36.96. HT: 1 J Wilkins (Traff, U15W) 39.82. JT: 4 T Greenwood (Traff, M45) 37.09



M45 men: 400H: 1 D Towart (Tyne) 62.91



M60: 300H: 1 G Reddington (WSEH) 49.08



Women: 400H: 1 M Waring (Spen) 64.60; 2 M Liddell (Gate) 64.70



U17: 300H: 1 A Cotorobai (Pit) 45.34

BMC REGIONAL RACES, Exeter, June 27



Men: 800: B: 2 D Millard (Taun, U17) 1:59.37. D: 7 C Stephenson (Exe, M50) 2:13.00



Women: 800: A: 1 L Unwin (Reig, U17) 2:09.89; 2 E Shaw (W’borne, U20) 2:10.73; 5 K Roy (B&W, W35) 2:19.05; 8 G Parnell (Newp, W40) 2:20.02



Mixed events: 1500: A: 1 M Wilsmore (B&W, M35) 3:55.01; 19 E Wallace (N Som, W) 4:18.58. B: 3 t Hennessey (Tav, U13) 4:32.36; 5 E Parker (Poole, U20W) 4:33.22; 8 C Taylor-Green (Cleve, W35) 4:34.70; 13 B Boyce (Card, U15W) 4:37.02. C: 8 E Birchall (Exe, U13W) 4:57.87

EXETER EVENING OPEN MEETING, Exeter, June 27



Mixed events: 100: r12 (0.9): 5 D Mardles (Exe, M75) 16.92. r5 (1.8): 3 S Jarvis (N&P, M45) 12.11. 400: r2: 3 R Scott (SW Vets, M45) 55.56. r3: 4 C Collins (B&W, M65) 67.29; 7 J Walpole (Exe, W65) 78.90



M50 men: LJ: 1 D Thomas (Exe) 5.33. TJ: 1 D Thomas (Exe) 11.90



U15 girls: TJ: 1 L Van Baaren (Norw) 9.91

SOUTH WALES THROWS 3, Neath, June 27



Mixed events: DT: 1 L Harris (Swan, U20W) 39.32; 3 G Hawker (Card Arch, U15W) 27.40. HT: 1 J Hayward (Rhon, U20) 42.74. HT: 1 Z Dakin (Swan, W) 46.52. HT: 1 E Cooper (Neath, U15W) 49.49; 2 A Mitchell (Neath, U15W) 45.12; 3 S Haeney (Neath, U15W) 37.52. JT: 1 L Jones (Swan, U17) 57.17

SOUTHERN COUNTIES VAC LEAGUE – HERTS & NORTH MIDDLESEX DIVISION, Stevenage, June 26

M35 men: 200: 1 A Osei (Lon Hth) 23.5. HJ: 1 S Sutherland (SB, M50) 1.57



M50: 200: r1: 1 S Sutherland (SB) 25.9. LJ: 4 A Essex (Lon Hth, M70) 3.80. DT: 1 J Kingwell (Herts P) 32.24. HT: 1 J Kingwell (Herts P) 43.11; 4 T Saunders-Mullins (SNH, M70) 25.75



M60: 200: 1 M Vassiliou (E&H) 27.0; 2 T James (Bed C, M65) 27.8. 3000: 1 M Cursons (Harrow) 10:14.5; 2 D Butler (B’cay, M70) 11:34.6; 9 S Mann (Herts P, M75) 14:33.1



M70: 200: 1 A Essex (Lon Hth) 31.9; 4 A Carter (E&H, M85) 40.2. 800: 1 D Butler (B’cay) 2:52.3



W35 women: HJ: 1 S Reed (SNH, W55) 1.20



W50: 200: 1 M Brown (Barn, W60) 33.7. 3000: 2 S Moffatt (Barn, W60) 13:21.3



W70: 200: 1 S Roberts (Dac) 39.2

» Subscribe to AW magazine here

» For more recent results, CLICK HERE