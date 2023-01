Scot breaks Jemma Reekie’s meeting record with 2:02.70 while UK W45 1500m record falls to Lesley Bell

SCOTTISH ATHLETICS NATIONAL INDOOR OPEN, Emirates Arena, January 21

Jenny Selman made a good season’s debut with a 2:02.70 800m to better Jemma Reekie’s meeting best of a 2:03.06 from 2019.

Under-20 athlete Dean Patterson ran a 21.23 200m Scottish indoor native record, breaking Elliot Bunney’s 32 year-old mark for senior athletes.

Patterson is still only 16 years old and was a finalist in last year’s European Under-18 Championships 200m and won his heat and semi but was unfortunately disqualified in the 200m final but he did win a medal in the medley relay.

Lesley Bell set a British masters W45 record of 4:37.58 in the 1500m to narrowly eclipse the 4:38.05 set by Clare Elms at the British Masters Championships in 2009.

There was also Scottish Masters M45 indoor 400m record for Ian Horsburgh of 51.71.

Mixed events: 60: r14: 1 R Horton (Moorf, U13) 8.45. r15: 5 N Cessford (TLJT, W40) 8.80. r16: 6 L Nicholson (Kilb, W45) 8.82. r2: 1 G Imante (Shett, U20) 6.99. r3: 6 A Bell (Jag, W) 7.53. r9: 2 E Clark (W’moss, U15W) 7.92. 200: r1: 1 D Patterson (Glas Sc Sp, U20) 21.23; 2 K Aiken (SB) 21.38. r10: 1 E Clark (W’moss, U15W) 25.33. r3: 2 I Horsburgh (Edin, M45) 22.73. 300: r2: 1 K Aremu (Living, U15W) 42.59. 400: r4: 1 I Horsburgh (Edin, M45) 51.71; 3 D MacLeod (Glas C, M35) 52.39. r9: 1 R Harrison (TVH, W) 53.92. 800: r1: 3 R Crawford (A’deen, U17) 1:58.03; 5 J Selman (Fife, W) 2:02.70. r2: 2 J Mungin (Kilb, U17) 1:59.67. r3: 3 S Brown (WestEnd RR, M40) 2:04.65; 4 H Cameron (A’deen, W) 2:05.73; 7 A Cameron (C’nauld, M50) 2:10.43. r4: 4 A Macaulay Orr (Jag, U20W) 2:12.79; 5 K Johnson (Edin, U20W) 2:14.03; 7 A Downey (Lisb, U20W) 2:14.48. r5: 2 S Allen (C’nauld, M55) 2:13.48. r8: 3 L Haggarty (Kil’k, W35) 2:22.55. 1500: r1: 3 A McGill (Living, U20) 3:53.13; 4 C Campbell (Tm E Loth, U20) 3:53.45; 5 A Thomson (Fife, U20) 3:54.38. r2: 7 A Street (Kilb, U15) 4:14.81. r3: 7 S Allen (C’nauld, M55) 4:22.47; 10 B Ansell (Edin, W) 4:25.80. r4: 4 Z Redmond (Kilb, U17W) 4:33.64; 5 O Clarke (Cors, U20W) 4:34.98; 9 L Bell (Gars, W45) 4:37.58; 10 E Dallas (Strathe, U15W) 4:41.92. r5: 3 K Sandilands (Fife, U17W) 4:38.78. HJ: A: 1 M Tait (Dunf, U20) 1.98. C: 2 D Maguinness (Aird, U13W) 1.43. PV: A: 1 A Hoole (Tm E Loth) 4.45; 2 A Murphy (Jag) 4.21; 3 M Fotheringham (Jag) 4.21; 4 D Graham (Edin, M45) 4.01; 8 S Barbour (Jag, W) 3.51. B: 1 R Todd (Centr, M60) 3.30; 5 C Crawford (Spring, U17W) 2.73; 6 C Weir (Giff N, U17W) 2.73. LJ: A: 1 R Nairne (Jag) 6.96. TJ: A: 4 C Harvey (Ayr S, W) 11.88; 5 R Taylor (VPCG, W) 11.71



Men: 60H: 1 A Hoole (Tm E Loth) 8.27; 2 A Murphy (Jag) 8.38; 3 A MacKay (I’ness) 9.28. SP: 1 A Peck (Jag) 13.03



U20: SP: 1 L Mitchell (Kil’k) 14.03



U13: 60H: 1 W Tong (Spring) 9.99



Women: 60H: 1 J Davidson (A’deen) 8.65; 2 E Campbell (Giff N) 8.91; 3 E Williams (A’deen) 9.33. SP: A: 1 T Tchoudja (Shett) 14.19; 2 A Kennedy (Jag, U20) 13.54



U17: 60H: r2: 1 E Lawlor (St. Laurence) 9.15



U15: 60H: r1: 1 H Whittaker (Elgin) 9.23



W60: SP: 1 C Cameron (VPCG) 9.27

CARDIFF MET GRAND PRIX, Cardiff, January 22

Men: 60: 1 D Brooks (Yate) 6.85. Ht1: 1 D Brooks (Yate) 6.86; 3 W Hawker (Rhym V, U20) 6.99. Ht8: 5 B MacBride (3M, M60) 8.71; 6 M Ellery (B&W, M60) 8.86; 7 K McDonnell (Les C, M65) 9.25. Ht9: 4 I Moody (Pit, M60) 8.78. 200: r1: 1 J Berry (Newp, U17) 22.03. 400: r3: 4 A Halliday (H’gate, M45) 55.59. r5: 2 R White (Worc, M60) 59.97. r6: 2 C Collins (B&W, M65) 67.65; 3 K McDonnell (Les C, M65) 67.71. 800: r1: 4 D Williams (Les C, M40) 2:00.70. r4: 2 M Turner (Hale, M50) 2:12.87. r5: 4 P Mountain (B&W, M65) 2:33.63. 1500: r2: 3 O Williams (Les C, M35) 4:08.21. r3: 6 D Bedwell (B&W, M65) 5:21.11. 3000: r1: 1 O Barbaresi (TVH) 8:14.29; 2 C Eastaugh (HW) 8:16.10; 3 I Hughes (Sale) 8:17.53; 4 L Sheppard Brown (Card) 8:20.85; 5 J Trigwell (Belg) 8:23.68; 6 J Rowe (TVH) 8:25.02. 60H: 1 C Holder (Sutt) 8.07; 2 J Cover (Bath) 8.39; 4 C Moncur (SB) 8.76; 5 E Campbell (SB) 8.78; 6 J Worman (Birm U) 8.89; 7 B Hillman (Card) 8.91; 8 T Clayden (Ply) 9.03. HJ: 1 K Jack (SB, U20) 2.10; 2 A Brooks (Yate) 2.10; 3 I Grant (Card Arch, U20) 2.00. PV: 1 K Gilbert (Taun) 4.30; 2 I Hosgood (Swan) 4.20; 3 H Newton (Swan, U20) 4.00; 5 G Price (Swan, M55) 3.60; 7 D Pearson (W’borne, M55) 3.30. LJ: 1 O Adepegba (NEB, U20) 7.39; 2 J Woods (SB) 7.01; 8 C Beecham (Newb, M50) 5.88; 11 D Thomas (Exe, M50) 5.10. TJ: 1 J Townley (Glouc) 14.05; 2 T Sauter (Yeov O) 13.53; 4 D Thomas (Exe, M50) 11.96. SP: 1 J Matthews (Hale) 15.01



Women: 60: 1 R Chapman (Card) 7.68; 2 N Desir (Card Arch, U17) 7.69; 3 J Blundell (B&W) 7.72; 4 E Edwards (Glouc, U20) 7.73; 5 D Belgrave (Swin, U20) 7.75. Ht1: 1 J Blundell (B&W) 7.63; 2 E Edwards (Glouc, U20) 7.71; 3 N Desir (Card Arch, U17) 7.73; 4 D Belgrave (Swin, U20) 7.79. Ht2: 1 R Chapman (Card) 7.74; 2 K Placide (Card, U20) 7.77. Ht6: 5 E Jones (Newp, W40) 8.49; 7 J Sidney (Newp, W50) 8.81. Ht7: 3 S Saunders (Worc, W40) 8.94; 6 M Garland (Worc, W60) 9.46. Ht8: 6 L Kirby (Parc BB, W55) 9.59. 200: r1: 1 N Desir (Card Arch, U17) 25.27. r10: 3 N Buckwell (Newp, W65) 35.47. 400: r1: 1 F Roberts (Card) 56.30. 800: r1: 1 R Hawker (Card) 2:07.44; 2 K Devereux (N Som, U20) 2:13.52; 4 K Roy (Chep, W35) 2:22.24. 1500: r1: 1 J Nesbitt (P’pridd R) 4:21.45. 3000: 1 S Millard (Herne H) 9:29.34; 2 M Carter-Davies (Swan) 9:39.74; 3 C Thornley (Chelt, U20) 9:51.57; 4 H Taunton (Taun) 9:55.00; 5 A Murray-Gourlay (Taun) 9:55.69; 6 S Crumly (Read) 9:58.33; 7 A Rex (Bas) 9:59.34; 9 D Morris (Builth, W35) 10:35.67. 60H: r1: 1 J Blundell (B&W) 8.44; 2 L Evans (Card) 8.58; 3 G Morgan (Card Arch) 8.66; 4 L Fellows (WSEH, U20) 8.85; 5 S Rodgers (Taun, U20) 8.92; 6 M Osola (B&W, U20) 8.97; 7 S Lisk (Card Arch, U20) 9.15. r2: 1 L Holt (Birm U) 9.15. HJ: 1 H Tapley (Card) 1.81; 2 L Holt (Birm U) 1.66; 3 L Bailey (B&W, U20) 1.66. PV: 1 E Leong (B&W) 3.81; 2 T O’Connor (SB) 3.31; 4 E Wainwright (Newp, U20) 3.01; 6 A Beynon (Swan, U17) 2.71; 9 T Carter (W’borne, W50) 2.31. LJ: 1 R Chapman (Card) 6.08; 2 L Fellows (WSEH, U20) 5.96; 3 S Rodgers (Taun, U20) 5.79; 11 M Garland (Worc, W60) 4.13; 12 N Buckwell (Newp, W65) 3.01. TJ: 1 L Garratt (Yeov O) 11.55; 2 A McKinty (Orangegrove, U20) 11.15; 3 B Roberts (Card Arch) 11.08; 13 M Garland (Worc, W60) 9.01. SP: 1 A Eneanya-Bonito (M’field, U17) 11.34

NEWHAM & ESSEX BEAGLES INDOOR SPRINT SERIES, Newham, January 18

Men: 60: r1.1: 1 C Lawson (SB) 6.78; 2 J Thoronka (SB) 6.80; 3 J Brown (Card) 6.89; 4 J Quainoo (B&B) 6.92. r1.2: 1 J Hanson (Woking) 6.78; 2 K Oludoyi (Harrow) 6.80; 3 D Kinlock (Croy) 6.84. r1.3: 1 K Gowan-Wade (B&B) 6.84; 2 L Menzies Walker (Harrow) 6.90; 3 J Gibbs (Lut, U20) 6.99. r1.5: 1 A Adewale (E&H) 6.94. r1.11: 1 D Bowens (Mdx Sch, U15) 7.53; 5 G Minetti (Herne H, M50) 7.90. r1.12: 4 M Edwards (WG&EL, U15) 7.60. r1.13: 4 M Vassiliou (E&H, M60) 8.15. r1.14: 1 N Graham (NEB, U15) 7.25; 4 T Beaglehole (B’mth, M60) 8.26. r2.1: 1 C Lawson (SB) 6.77; 2 J Hanson (Woking) 6.79; 3 K Oludoyi (Harrow) 6.82; 4 D Kinlock (Croy) 6.84; 5 J Thoronka (SB) 6.84; 6 K Gowan-Wade (B&B) 6.87. r2.2: 1 L Menzies Walker (Harrow) 6.89; 2 J Quainoo (B&B) 6.91; 3 M Damoah (B&B) 6.93; 6 J Gibbs (Lut, U20) 6.98. r2.5: 7 N Graham (NEB, U15) 7.30. r2.8: 4 D Bowens (Mdx Sch, U15) 7.58. r2.9: 1 M Edwards (WG&EL, U15) 7.55. r2.10: 5 G Minetti (Herne H, M50) 7.88. r2.11: 5 M Vassiliou (E&H, M60) 8.22. r2.12: 1 T Beaglehole (B’mth, M60) 8.25; 5 G Kitchener (S’oaks, M70) 9.94



Women: 60: r1.1: 1 N Costley (Herne H, U20) 7.56; 2 J Eduwu (S Lon, U20) 7.71; 3 A Brown (S Lon, U20) 7.72; 4 R Tjernagel (Brun U) 7.72. r1.2: 1 S Wright-Taipow (Serp, U20) 7.71; 2 M Shokunbi (B&B) 7.77. r1.3: 1 S King (Herne H, U20) 7.75. r1.4: 1 S Blackwood (C&C, U20) 7.79. r2.1: 1 N Costley (Herne H, U20) 7.59; 2 J Eduwu (S Lon, U20) 7.63; 3 M Shokunbi (B&B) 7.68; 4 S Wright-Taipow (Serp, U20) 7.74; 5 S King (Herne H, U20) 7.75; 6 R Tjernagel (Brun U) 7.76

NORTH WALES INDOOR T&F CHAMPIONSHIPS, Connah’s Quay, January 15

Mixed events: HJ: r1: 2 G Fook (Dees, U13) 1.46



M50 men: SP: 1 M Tucker (Wrex, M55) 10.23



M60: 60: 1 M Weetman (C&S) 8.56



Women: SP: 1 S Fortune (Dees) 13.32; 2 L Brown (Dees, W45) 9.43



U15: 60: 1 O Schrimshaw (Dees) 7.98. Ht1: 1 O Schrimshaw (Dees) 8.00. Ht2: 1 M Jones (W Ches) 8.10. 60H: 1 O Schrimshaw (Dees) 9.36. LJ: 1 O Schrimshaw (Dees) 5.74

KINGSTON & POLYTECHNIC HAMMER & WEIGHT INVITATION (OUTDOOR), Kingston, January 15



M50 men: HT: 1 G Cook (K&P) 49.42. HT: 1 D Kerr (Bed C) 46.46



M60: WT: A: 1 A Leiper (AFD) 15.08. B: 1 A Leiper (AFD) 14.41. HT: 1 A Leiper (AFD) 38.23



W55 women: WT: A: 1 J Smith (WSEH) 12.35. B: 1 J Smith (WSEH) 10.66. HT: 1 J Smith (WSEH) 36.93

