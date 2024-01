Six men run sub-8min for 3000m in Sheffield with Georgia Bell and Ellie Leather also impressing plus national combined events titles for Sam Talbot, Abigail Pawlett, Thea Brown and Conrad Winter

BMC Sheffield Grand Prix, Sheffield, January 8

The men’s 3000m has seen some notable races over recent years and again this was the best quality event of the meeting as the first six went inside eight minutes.

Up ahead, James Gormley, who improved his 1500m PB to 3:37.20 last summer, won in an indoor PB of 7:53.71 ahead of the Wheeler twins George and Charles with George setting an outright PB of 7:54.77, just 0.21 ahead of his brother.

NCAA 1500m finalist Ellie Leather won the women’s race in a half-minute PB of 8:54.67 with Jenny Nesbitt second and Bryony Gunn setting a PB in third.

Olivia Forrest went sixth all-time in the UK under-17 indoor 3000m lists with a 9:42.22 a day after winning the Essex under-15 cross-country title in a week where she also won the Serpentine New Year’s Day 10km.

Georgia Bell won the 1500m in an indoor PB of 4:10.74 from Georgie Hartigan.

In the B race third-placer Zoe Doyle finished a second short of Lesley Bell’s 2023 W45 UK indoor mark of 4:37.58 set last year with a time of 4:38.61 to go a close third all-time.

In his first 1500m for eight years, UK 800m indoor runner-up Ben Claridge moved up successfully to win the men’s A race in 3:51.15.

In the B race, there was a clash between the two fastest under-15 1500m runners of all time and Evan Grime came out on top against Angus Wilkinson 4:01.20 to 4:03.57.

The 1:47.77 performer Ted Chamberlain won the 800m in an indoor PB of 1:51.20.

Men: 800: A: 1 T Chamberlain (Holm) 1:51.20. B: 1 T Waterworth (Hunts, U20) 1:53.00; 2 J Kinrade (Shrews, U20) 1:54.20. D: 1 K Green (C&C, U20) 1:54.23; 2 J Mungin (Kilb, U17) 1:54.46; 3 S Temple (Hart AC, U20) 1:55.19. E: 2 I Leydon (Vale R, U20) 1:55.85; 3 P Wright (Mans, M35) 1:56.29; 6 K Hutchinson (Hart, M40) 2:00.20.

1500: A: 4 M Waterworth (Phoe, U20) 3:51.77. B: 2 D Thompson (B’burn, U20) 3:54.33; 4 R Crawford (A’deen, U20) 3:56.19; 5 E Grime (Salf, U17) 4:01.20; 6 A Wilkinson (E Kilb, U17) 4:03.57.

3000: A: 1 J Gormley (Shef/Dearn) 7:53.71; 2 G Wheeler (MKDP) 7:54.77; 3 C Wheeler (MKDP) 7:54.98; 4 J Young (Morp) 7:55.31; 5 T Keen (C&C) 7:56.40; 6 P Copeland (P’pridd R) 7:58.84; 7 C Doyle (IRL) 8:02.28; 8 J Goodwin (Bed C) 8:02.85; 9 A Kinloch (Ton) 8:03.33; 10 G Watson (Chelt) 8:04.41; 11 B Reynolds (Card) 8:14.95; 12 A Penney (HW) 8:20.28. B: 1 Z Seddon (Brack) 8:06.93; 2 C Boyek (Morp) 8:07.16; 3 K Imroth (SB) 8:10.03; 4 A Melloy (C&C) 8:10.78; 5 O Bell (Herts P) 8:11.09; 6 J Patton (Kilb) 8:11.31; 7 J Smith (P’pridd R) 8:12.34; 8 H Norman (AUS) 8:19.34; 9 C Jones (Corn) 8:19.76; 10 T Crorken (Prest) 8:25.95. C: 1 T Bridger (C&C) 8:09.86; 2 J O’Farrell (Newry) 8:17.00; 3 D Racle (Alt) 8:17.83; 4 J McCrae (Hallam) 8:18.71; 5 B Kandola (Leam) 8:21.66; 6 R Miell-Ingram (Rad) 8:22.95; 7 O Patton (Kilb, U20) 8:24.44; 8 R Martin (Centr) 8:30.59. D: 1 G Phillips (Donc) 8:16.63; 2 R Marshall (Fife, U20) 8:25.40; 3 E Brown (Hallam) 8:29.38; 4 D Cummins (Cors, M35) 8:31.41; 5 K Tung (ESM) 8:34.02; 6 O McGloin (Lag V, U20) 8:34.76



Women: 800: A: 1 A Gisbourne (Bury, U20) 2:09.79; 2 L Saxon (SSH) 2:10.00; 3 H Ovens (Fife, U20) 2:11.92; 4 C Kelly-Gordon (B&B, U20) 2:12.49; 5 A Bennett (Kett, U20) 2:12.64. B: 1 R Simpson (Shef/Dearn, U20) 2:14.36; 2 E Bartalotta (Salf, U20) 2:14.79. C: 3 M Shaw (Harb, W45) 2:20.23; 4 T Cyrus (NEB, W35) 2:24.54.

1500: A: 1 G Bell (SB) 4:10.74; 2 G Hartigan (Bir) 4:15.35; 3 L Church (Read) 4:18.84. B: 2 M Burns (Chor ATC, U20) 4:37.00; 3 Z Doyle (Wyc P, W45) 4:38.61

3000: A: 1 E Leather (Bath) 8:54.67; 2 J Nesbitt (P’pridd R) 9:04.28; 3 B Gunn (Bir) 9:20.06; 4 S Tucker (Cambus) 9:24.32; 5 J Wood (Dur) 9:30.35; 6 H Anderson (E Kilb) 9:30.43; 7 O Forrest (B Beagles, U17) 9:42.22; 8 C Thornley (Chelt, U20) 9:44.05; 9 A Hancock (Read) 9:51.78; 10 B Barlow (Manc H) 9:55.43

ENGLAND SENIOR & U20 COMBINED EVENTS, WALKS & PARA CHAMPIONSHIPS, Sheffield, JANUARY 6-7



Sam Talbot retained his men’s heptathlon title by 127 points. The former junior record-holder couldn’t match his 2023 marks except in his 7.10m long jump which was his best mark in the event for seven years.

Conrad Winter moved up from second last year to win the under-20 heptathlon with a PB score of 5006 and he set individual bests in the 1000m, 60m hurdles and pole vault.

Sixteen-year-old Thea Brown won the under-20 women’s pentathlon with a PB score of 3998 which moved her to 11th all-time in the UK. She scored PBs in three of the five events with a 8.49 hurdles, 6.04m long jump and 9.28m shot and she will still be in a junior in 2026.

Abigail Pawlett, seventh in the 2021 European under-20s, and still only 20 years old, moved into the UK all-time 10 with a score of 4325 points.

She set a PB in the 800m of 2:22.93 but was close to her PBs in the high jump, 60m hurdles and shot.

There were walks titles for Cameron Corbishley, Ellis Simmonds, Abigail Jennings and Gracie Griffiths with the latter standing out as the under-20 women’s winner was fastest than men’s equivalent and the senior winner.

Men: HepI: 1 S Talbot (Shef/Dearn) 5624; 2 L Church (Ton) 5493; 3 O Adnitt (KuH) 5194; 4 C Moncur (SB) 5132; 5 S Simmons (Bed C) 5069; 6 S Ram (Amber) 5032; 7 A MacKay (Tm E Loth) 4962; 8 N Ramsay (Shef/Dearn) 4723; 9 C McLennan (BMH) 4588; 10 D Noel (Inv EK) 4572; 11 B Pitts (Amber) 4486; 12 W Sutton (B&H) 4337; 13 J Simms (Donc) 4278; 14 G Aspindle (Spen) 4036; 15 G Whittaker (B’burn) 3869; 16 L Williams (Have, M35) 3089; – H Kendall (Ton) DNF

3000W: 1 C Corbishley (M&M) 12:07.51; 2 T Partington (Manx) 13:35.99

Indiv Hep events & Para: 60: Ht1: 1 A MacKay (Tm E Loth) 7.36; 2 N Ramsay (Shef/Dearn) 7.56; 3 B Pitts (Amber) 7.59; 4 D Noel (Inv EK) 7.59; 5 W Sutton (B&H) 7.89; 6 L Williams (Have, M35) 8.05. Ht2: 1 C Moncur (SB) 7.37; 2 L Church (Ton) 7.45; 3 C McLennan (BMH) 7.55; 4 J Simms (Donc) 7.61; 5 G Aspindle (Spen) 7.67. Ht3: 1 S Talbot (Shef/Dearn) 6.94; 2 S Simmons (Bed C) 7.05; 3 H Kendall (Ton) 7.12; 4 S Ram (Amber) 7.24; 5 O Adnitt (KuH) 7.25; 6 G Whittaker (B’burn) 7.51. Para1: 1 R Boothe (Manc H) 8.78; 2 A Sheedy (Dono, U17) 8.85; 3 M Qureshi (BKS, M50) 9.58; 4 J Crossley (BKS) 10.39; 5 D Lightowler (BKS) 10.50. Para2: 1 L Millington (NEB) 7.81; 2 E Griffiths (Liv H, U17) 8.01; 3 N O’Mara (BKS) 8.10; 4 J Mitchell (BKS) 8.20; 5 M Faulkner (BKS) 8.73; 6 J Baxter (BKS) 8.85. Para3: 1 T Young (Lough S) 7.28; 2 L Serning (B&W, U20) 7.52; 3 G Atangana (BKS) 7.56; 4 T Anderson (Dur, U20) 7.72; 5 N Mitchell (BKS) 7.96. Parah1: 1 T Anderson (Dur, U20) 7.64; 2 N Mitchell (BKS) 7.75; 3 N O’Mara (BKS) 8.04; 4 A Sheedy (Dono, U17) 9.14. Parah2: 1 E Griffiths (Liv H, U17) 7.96; 2 J Mitchell (BKS) 8.28; 3 M Faulkner (BKS) 8.59; 4 J Baxter (BKS) 8.62; 5 R Boothe (Manc H) 8.88. Parah3: 1 T Young (Lough S) 7.37; 2 G Atangana (BKS) 7.51; 3 L Serning (B&W, U20) 7.59; 4 L Millington (NEB) 7.77; 5 M Qureshi (BKS, M50) 9.46; 6 J Crossley (BKS) 10.32; 7 D Lightowler (BKS) 10.38. 400: Para: 1 T Anderson (Dur, U20) 55.17; 2 M Hodge (Sale) 55.51; 3 N O’Mara (BKS) 59.07; 4 N Mitchell (BKS) 59.40; 5 O Liddle (NSP, U20) 74.68. Parah1: 1 M Hodge (Sale) 56.13; 2 O Liddle (NSP, U20) 70.43; 3 R McClure (BRAT) 70.75. Parah2: 1 T Anderson (Dur, U20) 57.09; 2 N O’Mara (BKS) 57.28; 3 N Mitchell (BKS) 57.55; 4 L Millington (NEB) 59.88; 5 A Sheedy (Dono, U17) 63.39. 1000: Ht1: 1 C McLennan (BMH) 2:46.75; 2 D Noel (Inv EK) 2:52.58; 3 B Pitts (Amber) 2:56.69; 4 J Simms (Donc) 2:58.90; 5 L Williams (Have, M35) 3:02.83; 6 G Whittaker (B’burn) 3:07.66; 7 G Aspindle (Spen) 3:08.41; 8 W Sutton (B&H) 3:24.61; – H Kendall (Ton) DNS. Ht2: 1 S Ram (Amber) 2:39.22; 2 O Adnitt (KuH) 2:41.38; 3 S Talbot (Shef/Dearn) 2:42.52; 4 L Church (Ton) 2:47.56; 5 C Moncur (SB) 2:48.31; 6 A MacKay (Tm E Loth) 2:50.20; 7 N Ramsay (Shef/Dearn) 2:52.25; 8 S Simmons (Bed C) 3:04.56. 1500: Para: 1 B Ballard (Hunts) 4:10.28; 2 A Wilson (Yate) 4:12.34; 3 D Wolff (E&E) 4:18.64; 4 A Milles (SMR, U20) 4:35.12; 5 S Delaney (Armagh) 4:57.59; 6 T Markham (NEB) 5:08.56; 7 R McClure (BRAT) 5:39.28; 8 A Bryan (Herts P) 5:58.49; 8 J Baxter (BKS) 6:07.12; 8 M Qureshi (BKS, M50) 6:17.62. 60H: Ht1: 1 W Sutton (B&H) 9.23; 2 G Aspindle (Spen) 9.58; 3 J Simms (Donc) 9.64; 4 G Whittaker (B’burn) 9.75; 5 L Williams (Have, M35) 11.17. Ht2: 1 S Ram (Amber) 8.68; 2 N Ramsay (Shef/Dearn) 8.94; 3 B Pitts (Amber) 9.07; 4 A MacKay (Tm E Loth) 9.10; 5 C McLennan (BMH) 9.14; 6 D Noel (Inv EK) 9.22. Ht3: 1 S Talbot (Shef/Dearn) 8.23; 2 S Simmons (Bed C) 8.43; 3 O Adnitt (KuH) 8.47; 4 H Kendall (Ton) 8.58; 5 C Moncur (SB) 8.60. Ht4: 1 L Church (Ton) 8.41. HJ: HtA: 1 A MacKay (Tm E Loth) 1.87; 2 D Noel (Inv EK) 1.84; 3 S Simmons (Bed C) 1.84; 4 S Ram (Amber) 1.78; 5 C Moncur (SB) 1.78; 6 G Aspindle (Spen) 1.72; 7 G Whittaker (B’burn) 1.60; 8 L Williams (Have, M35) 1.42. HtB: 1 W Sutton (B&H) 1.99; 2 L Church (Ton) 1.99; 3 O Adnitt (KuH) 1.93; 4 N Ramsay (Shef/Dearn) 1.90; 5 H Kendall (Ton) 1.90; 6 S Talbot (Shef/Dearn) 1.87; 7 J Simms (Donc) 1.81; 8 B Pitts (Amber) 1.75; 9 C McLennan (BMH) 1.75. PV: HtA: 1 L Church (Ton) 4.50; 2 S Talbot (Shef/Dearn) 4.30; 3= A MacKay (Tm E Loth) 4.20; 3= O Adnitt (KuH) 4.20; 5 D Noel (Inv EK) 4.20; 6 C Moncur (SB) 4.20; 7 S Simmons (Bed C) 4.10; 8 N Ramsay (Shef/Dearn) 3.90; – H Kendall (Ton) NM. HtB: 1 W Sutton (B&H) 4.00; 2 C McLennan (BMH) 4.00; 3 B Pitts (Amber) 4.00; 4 S Ram (Amber) 3.80; 5 G Aspindle (Spen) 3.60; 6 L Williams (Have, M35) 3.50; 7 J Simms (Donc) 3.50; 8 G Whittaker (B’burn) 3.30. LJ: HtA: 1 S Ram (Amber) 6.76; 2 N Ramsay (Shef/Dearn) 6.44; 3 D Noel (Inv EK) 6.12; 4 G Aspindle (Spen) 6.07; 5 J Simms (Donc) 6.02; 6 G Whittaker (B’burn) 5.95; 7 C McLennan (BMH) 5.90; 8 L Williams (Have, M35) 5.22. HtB: 1 H Kendall (Ton) 7.12; 2 S Talbot (Shef/Dearn) 7.10; 3 C Moncur (SB) 6.99; 4 S Simmons (Bed C) 6.80; 5 L Church (Ton) 6.78; 6 A MacKay (Tm E Loth) 6.63; 7 B Pitts (Amber) 6.45; 8 O Adnitt (KuH) 6.44; 9 W Sutton (B&H) 6.28. Para: 1 E Griffiths (Liv H, U17) 5.29; 3 N Mitchell (BKS) 5.05; 4 J Mitchell (BKS) 4.61; 2 R Boothe (Manc H) 4.58; 5 M Faulkner (BKS) 2.44. SP: HtA: 1 J Simms (Donc) 11.97; 2 S Ram (Amber) 11.96; 3 W Sutton (B&H) 11.02; 4 N Ramsay (Shef/Dearn) 10.91; 5 G Whittaker (B’burn) 10.38; 6 G Aspindle (Spen) 10.23; 7 B Pitts (Amber) 10.02; 8 L Williams (Have, M35) 7.33. HtB: 1 L Church (Ton) 14.78; 2 S Talbot (Shef/Dearn) 13.89; 3 H Kendall (Ton) 13.83; 4 C Moncur (SB) 12.95; 5 S Simmons (Bed C) 12.46; 6 A MacKay (Tm E Loth) 12.38; 7 C McLennan (BMH) 12.04; 8 O Adnitt (KuH) 11.50; 9 D Noel (Inv EK) 10.30. Para: 1 F Zamparelli (Corn) 12.92; 2 D Chapman (Wig D) 7.11; 3 D Lightowler (BKS) 5.77. SP: Para: 1 J Laperotine (HW, M35) 9.16; 2 O Liddle (NSP, U20) 7.66; 3 J Crossley (BKS) 5.12. SP: Para: 1 W Baxter (Donc) 10.23

U20: HepI: 1 C Winter (Norw) 5006; 2 S Ouiles (Chelt) 4969; 3 C Beechall (Liv H) 4914; 4 W Reid (York) 4889; 5 I Grant (Card Arch) 4867; 6 S Wright (Chelm) 4717; 7 D Richardson (Shef/Dearn) 4652; 8 K Bouwmeester-Reid (SMR) 4597; 9 R Page (Ton) 4587; 10 A Reilly (Shef/Dearn, U17) 4559; 11 A Street (Banb) 4484; 12 I Henson (York) 4383; 13 R Wells (Wyc P) 4379; 14 J Cook (Bury) 4361; 15 J Harney (E Ches) 4219; 16 W Alexander (Read) 4202; 17 C Arnold (BMH) 3855; 18 J Timms (SNH) 3781; 19 A Carter (C&N) 3377; 20 A Byrne (S’port W) 2675

3000W: 1 E Simmonds (2dash) 14:42.62; 2 J Ellerton (B&B) 15:49.05.

Indiv Hep events: 60: Ht1: 1 K Bouwmeester-Reid (SMR) 7.65; 2 S Ouiles (Chelt) 7.68; 3 J Timms (SNH) 7.71; 4 A Byrne (S’port W) 7.75; 5 J Cook (Bury) 7.83; 6 I Henson (York) 7.83; 7 C Arnold (BMH) 7.84. Ht2: 1 A Reilly (Shef/Dearn, U17) 7.31; 2 W Alexander (Read) 7.35; 3 J Harney (E Ches) 7.50; 4 C Beechall (Liv H) 7.52; 5 R Page (Ton) 7.54; 6 D Richardson (Shef/Dearn) 7.54; 7 A Carter (C&N) 7.69. Ht3: 1 I Grant (Card Arch) 7.03; 2 T Bennett (Taun) 7.17; 3 S Wright (Chelm) 7.20; 4 W Reid (York) 7.31; 5 R Wells (Wyc P) 7.33; 6 C Winter (Norw) 7.37; 7 A Street (Banb) 7.42. 1000: Ht1: 1 J Timms (SNH) 2:49.81; 2 C Arnold (BMH) 2:53.71; 3 J Harney (E Ches) 3:00.61; 4 W Alexander (Read) 3:10.85; 5 A Carter (C&N) 3:12.81; – A Byrne (S’port W) DNF. Ht2: 1 D Richardson (Shef/Dearn) 2:40.78; 2 R Page (Ton) 2:45.70; 3 K Bouwmeester-Reid (SMR) 2:47.21; 4 A Street (Banb) 2:50.31; 5 I Henson (York) 2:53.89; 6 J Cook (Bury) 3:09.41; 7 R Wells (Wyc P) 3:13.56. Ht3: 1 C Beechall (Liv H) 2:50.07; 2 C Winter (Norw) 2:53.00; 3 S Ouiles (Chelt) 2:55.50; 4 W Reid (York) 2:56.26; 5 A Reilly (Shef/Dearn, U17) 3:04.48; 6 S Wright (Chelm) 3:04.97; 7 I Grant (Card Arch) 3:07.86. 60H: Ht1: 1 S Wright (Chelm) 8.30; 2 C Beechall (Liv H) 8.41; 3 K Bouwmeester-Reid (SMR) 9.05; 4 T Bennett (Taun) 9.05; 5 A Reilly (Shef/Dearn, U17) 9.29; 6 I Henson (York) 9.41; – A Byrne (S’port W) DQ. Ht2: 1 J Cook (Bury) 8.89; 2 R Page (Ton) 9.06; 3 J Harney (E Ches) 9.06; 4 D Richardson (Shef/Dearn) 9.23; 5 J Timms (SNH) 9.37; 6 C Arnold (BMH) 9.83; 7 A Carter (C&N) 10.00. Ht3: 1 I Grant (Card Arch) 8.09; 2 R Wells (Wyc P) 8.35; 3 W Reid (York) 8.56; 4 C Winter (Norw) 8.59; 5 S Ouiles (Chelt) 8.61; 6 A Street (Banb) 8.73; 7 W Alexander (Read) 8.95. HJ: HtA: 1 S Ouiles (Chelt) 1.93; 2 A Street (Banb) 1.93; 3 S Wright (Chelm) 1.93; 4 I Grant (Card Arch) 1.90; 5 C Beechall (Liv H) 1.90; 6 K Bouwmeester-Reid (SMR) 1.87; 7 A Reilly (Shef/Dearn, U17) 1.87; 8 C Winter (Norw) 1.84; 9 J Cook (Bury) 1.78; 10 R Page (Ton) 1.78; 11 A Byrne (S’port W) 1.75. HtB: 1 D Richardson (Shef/Dearn) 1.81; 2 I Henson (York) 1.78; 3 W Reid (York) 1.78; 4 J Harney (E Ches) 1.75; 5 R Wells (Wyc P) 1.72; 6 W Alexander (Read) 1.72; 7 A Carter (C&N) 1.66; 8 C Arnold (BMH) 1.63; 9 J Timms (SNH) 1.60; – T Bennett (Taun) DNS. PV: HtA: 1 K Bouwmeester-Reid (SMR) 3.40; 2 I Grant (Card Arch) 3.40; 3 W Alexander (Read) 3.20; 4 T Bennett (Taun) 3.20; 5 R Wells (Wyc P) 3.20; 6 A Byrne (S’port W) 3.10; 7 J Harney (E Ches) 3.00; 8 S Wright (Chelm) 2.90; 9 J Timms (SNH) 2.80; – A Carter (C&N) NM. HtB: 1 S Ouiles (Chelt) 4.40; 2 A Reilly (Shef/Dearn, U17) 4.20; 3 C Winter (Norw) 4.00; 4 J Cook (Bury) 3.90; 5 W Reid (York) 3.80; 6 C Beechall (Liv H) 3.80; 7= I Henson (York) 3.70; 7= C Arnold (BMH) 3.70; 9 D Richardson (Shef/Dearn) 3.70; 10 R Page (Ton) 3.50; 11 A Street (Banb) 3.10. LJ: HtA: 1 W Reid (York) 6.87; 2 C Winter (Norw) 6.75; 3 S Wright (Chelm) 6.72; 4 T Bennett (Taun) 6.59; 5 I Grant (Card Arch) 6.56; 6 S Ouiles (Chelt) 6.56; 7 D Richardson (Shef/Dearn) 6.35; 8 J Harney (E Ches) 6.15; 9 A Street (Banb) 6.07; 10 R Page (Ton) 6.06. HtB: 1 R Wells (Wyc P) 6.36; 2 C Beechall (Liv H) 6.34; 3 A Reilly (Shef/Dearn, U17) 6.30; 4 W Alexander (Read) 6.25; 5 K Bouwmeester-Reid (SMR) 6.22; 6 A Carter (C&N) 6.19; 7 I Henson (York) 6.15; 8 J Timms (SNH) 6.02; 9 A Byrne (S’port W) 5.81; 10 J Cook (Bury) 5.66; 11 C Arnold (BMH) 5.36. SP: HtA: 1 S Ouiles (Chelt) 11.70; 2 S Wright (Chelm) 11.21; 3 A Byrne (S’port W) 10.72; 4 W Alexander (Read) 10.47; 5 A Carter (C&N) 10.23; 6 T Bennett (Taun) 10.01; 7 C Arnold (BMH) 9.75; 8 A Reilly (Shef/Dearn, U17) 9.70; 9 A Street (Banb) 9.48; 10 J Timms (SNH) 7.51. HtB: 1 J Cook (Bury) 13.41; 2 R Page (Ton) 12.73; 3 C Winter (Norw) 12.64; 4 I Henson (York) 12.32; 5 C Beechall (Liv H) 12.31; 6 K Bouwmeester-Reid (SMR) 12.28; 7 W Reid (York) 12.10; 8 I Grant (Card Arch) 11.31; 9 D Richardson (Shef/Dearn) 11.17; 10 J Harney (E Ches) 11.14; 11 R Wells (Wyc P) 10.97.



U15: 2000W: 1 T Perry (Nthn (IOM)) 11:31.18



Women: PenI: 1 A Pawlett (Traff) 4325; 2 A McCauley (Lisb) 4118; 3 L Evans (Card) 4041; 4 J Morrish (BMH) 4025; 5 B Bovell (Harrow) 3761; 6 L Darcey (BMH) 3757; 7 C Lee (Taun) 3680; 8 J Rowland (Craw) 3671; 9 R Togo (Bury) 3437; 10 I Davis (Thanet) 3356; 11 S Whittaker (Sale) 3348; 12 S Brooks (Yate) 3338; 13 G Baker (Ton) 3153; 14 E Kealey (Donc) 2563; 15 A Robinson (Amber) 2399; 16 L Reynolds (Roth) 2327

3000W: 1 A Jennings (AFD) 14:19.97; 2 P Spooner (HPH) 14:44.80; 3 J Nicholls (Leic WC) 14:57.66; 4 H Hopper (Camb H) 15:14.72; 5 L Carty (AFD) 16:13.04; 6 E Pontarollo (HPH) 16:24.97

Indiv Pent events & Para: 60: Para1: 1 L Sutton (B&H) 8.45; 2 M Down (Hale, U17) 8.46; 3 R Scott (SNH, U20) 8.53; 4 B Jackson (Harl, U20) 9.06; 5 R Porter (Herts P, U20) 9.35; 6 E Dodds (Shrews, U20) 9.37; 7 M Lyle (Tm E Loth) 9.44. ParaF: 1= L Sutton (B&H) 8.5; 1= M Down (Hale, U17) 8.5; 3 R Scott (SNH, U20) 8.8; 4 B Jackson (Harl, U20) 9.2; 5= R Porter (Herts P, U20) 9.3; 5= E Dodds (Shrews, U20) 9.3; 2 M Lyle (Tm E Loth) 9.6. P1: 1 I Davis (Thanet) 2:22.53; 2 S Brooks (Yate) 2:25.32; 3 S Whittaker (Sale) 2:26.09; 4 R Togo (Bury) 2:33.03; 5 G Baker (Ton) 2:42.07; 6 A Robinson (Amber) 2:43.29; 7 E Kealey (Donc) 2:46.46; 8 L Reynolds (Roth) 2:49.11. P2: 1 A McCauley (Lisb) 2:17.02; 2 J Morrish (BMH) 2:17.91; 3 L Evans (Card) 2:19.52; 4 A Pawlett (Traff) 2:22.93; 5 J Rowland (Craw) 2:24.76; 6 B Bovell (Harrow) 2:26.24; 7 C Lee (Taun) 2:29.84; 8 L Darcey (BMH) 2:34.01. 60H: P1: 1 G Baker (Ton) 9.41; 2 I Davis (Thanet) 10.04; 3 E Kealey (Donc) 10.95; 4 A Robinson (Amber) 11.23; 5 L Reynolds (Roth) 11.45. P2: 1 S Brooks (Yate) 9.07; 2 J Morrish (BMH) 9.09; 3 C Lee (Taun) 9.10; 4 S Whittaker (Sale) 9.12; 5 L Darcey (BMH) 9.14. P3: 1 A Pawlett (Traff) 8.32; 2 L Evans (Card) 8.59; 3 A McCauley (Lisb) 8.86; 4 B Bovell (Harrow) 8.92; 5 J Rowland (Craw) 9.36; 6 R Togo (Bury) 9.38. HJ: PA: 1 A McCauley (Lisb) 1.75; 2 A Pawlett (Traff) 1.72; 3= L Evans (Card) 1.72; 3= J Morrish (BMH) 1.72; 5 L Darcey (BMH) 1.69; 6 B Bovell (Harrow) 1.66; 7 I Davis (Thanet) 1.57. PB: 1 C Lee (Taun) 1.63; 2 G Baker (Ton) 1.57; 3 R Togo (Bury) 1.54; 4 J Rowland (Craw) 1.51; 5 S Brooks (Yate) 1.51; 6 S Whittaker (Sale) 1.48; 7 L Reynolds (Roth) 1.45; 8 E Kealey (Donc) 1.39; 9 A Robinson (Amber) 1.33. LJ: PA: 1 J Morrish (BMH) 5.97; 2 A Pawlett (Traff) 5.93; 3 L Darcey (BMH) 5.89; 4 A McCauley (Lisb) 5.77; 5 B Bovell (Harrow) 5.60; 6 L Evans (Card) 5.55; 7 J Rowland (Craw) 5.49; 8 C Lee (Taun) 5.40. Para: 2 R Scott (SNH, U20) 4.73; 1 M Down (Hale, U17) 4.57; 7 B Jackson (Harl, U20) 4.10; 3 L Sutton (B&H) 4.01; 3 E Dodds (Shrews, U20) 3.76; 6 R Porter (Herts P, U20) 3.61; 5 M Kingsbury (Brack) 3.55. PB: 1 R Togo (Bury) 5.44; 2 I Davis (Thanet) 5.34; 3 S Whittaker (Sale) 5.10; 4 S Brooks (Yate) 5.05; 5 G Baker (Ton) 5.04; 6 E Kealey (Donc) 4.66; 7 L Reynolds (Roth) 4.64; 8 A Robinson (Amber) 4.42. SP: PA: 1 A Pawlett (Traff) 13.75; 2 J Rowland (Craw) 13.28; 3 C Lee (Taun) 11.89; 4 L Evans (Card) 11.38; 5 A McCauley (Lisb) 11.37; 6 R Togo (Bury) 11.09; 7 J Morrish (BMH) 10.51; 8 B Bovell (Harrow) 10.43. PB: 1 L Darcey (BMH) 10.69; 2 E Kealey (Donc) 10.25; 3 S Whittaker (Sale) 10.07; 4 A Robinson (Amber) 9.81; 5 G Baker (Ton) 9.66; 6 I Davis (Thanet) 9.66; 7 S Brooks (Yate) 9.32; 8 L Reynolds (Roth) 7.38. SP: Para: 1 A Nicholson (Gate) 9.02; 2 A Thompson (Liv PS, U20) 6.73; 3 A Birch (St Alb) 5.41.

U20:

PenI: 1 T Brown (Sale) 3998; 2 J Lee (Carm) 3666; 3 A John (WSEH) 3653; 4 N Davenport (Traff) 3570; 5 F Hogg (York) 3526; 6 B Brynjarsdottir (Lisb) 3495; 7 A Belward (Win) 3343; 8 K Jones (Kend) 3250; 9 E Pounder (York) 3140; 10 T Sullivan (Craw) 2944; 11 A Hughes (S’port W) 2792; 12 L Lane (Strat) 2771; 13 H Pain (Norw) 2768; 14 R Harrison (Gate) 2756; 15 M Thrower (New M) 2715; 16 A Keenan (S’port W) 2479; 17 A Hazell (Tewkesbury RC) 1786

Indiv Pent results: 800: P1: 1 H Pain (Norw) 2:26.16; 2 R Harrison (Gate) 2:40.36; 3 M Thrower (New M) 2:43.33; 4 A Keenan (S’port W) 2:50.62; 5 A Hazell (Tewkesbury RC) 2:56.73; – J Keenan (S’port W) DNS. P2: 1 T Sullivan (Craw) 2:27.31; 2 K Jones (Kend) 2:33.93; 3 A Belward (Win) 2:34.58; 4 E Pounder (York) 2:34.64; 5 A Hughes (S’port W) 2:41.67; 6 L Lane (Strat) 2:51.46. P3: 1 A John (WSEH) 2:21.00; 2 F Hogg (York) 2:22.21; 3 N Davenport (Traff) 2:23.46; 4 J Lee (Carm) 2:28.61; 5 B Brynjarsdottir (Lisb) 2:30.12; 6 T Brown (Sale) 2:33.99; – M Hardy (Hallam) DNS. 60H: P1: 1 T Brown (Sale) 8.49; 2 K Jones (Kend) 9.14; 3 M Hardy (Hallam) 9.15; 4 A John (WSEH) 9.27; 5 E Pounder (York) 9.40; 6 A Hughes (S’port W) 10.29. P2: 1 J Lee (Carm) 9.25; 2 F Hogg (York) 9.32; 3 N Davenport (Traff) 9.33; 4 B Brynjarsdottir (Lisb) 9.41; 5 A Belward (Win) 9.60; 6 R Harrison (Gate) 9.95; 7 M Thrower (New M) 10.35. P3: 1 L Lane (Strat) 9.53; 2 A Hazell (Tewkesbury RC) 10.27; 3 J Keenan (S’port W) 10.48; 4 T Sullivan (Craw) 10.64; 5 A Keenan (S’port W) 10.96; 6 H Pain (Norw) 11.79. HJ: PA: 1 A Belward (Win) 1.63; 2 M Hardy (Hallam) 1.60; 3 T Sullivan (Craw) 1.54; 4 N Davenport (Traff) 1.54; 5 M Thrower (New M) 1.49; 6 A Hughes (S’port W) 1.49; 7 J Keenan (S’port W) 1.43; 8 H Pain (Norw) 1.42; 9 R Harrison (Gate) 1.42; – A Hazell (Tewkesbury RC) NM. PB: 1 T Brown (Sale) 1.81; 2 J Lee (Carm) 1.69; 3 B Brynjarsdottir (Lisb) 1.63; 4 F Hogg (York) 1.60; 5 A John (WSEH) 1.54; 6 L Lane (Strat) 1.51; 7 K Jones (Kend) 1.51; 8 A Keenan (S’port W) 1.51; 9 E Pounder (York) 1.45. LJ: PA: 1 H Pain (Norw) 5.23; 2 E Pounder (York) 5.08; 3 T Sullivan (Craw) 4.84; 4 R Harrison (Gate) 4.83; 5 L Lane (Strat) 4.82; 6 A Hughes (S’port W) 4.77; 7 J Keenan (S’port W) 4.66; 8 A Keenan (S’port W) 4.63; 9 A Hazell (Tewkesbury RC) 3.92. PB: 1 T Brown (Sale) 6.04; 2 J Lee (Carm) 5.85; 3 A John (WSEH) 5.65; 4 B Brynjarsdottir (Lisb) 5.57; 5 K Jones (Kend) 5.46; 6 N Davenport (Traff) 5.35; 7 F Hogg (York) 5.28; 8 M Hardy (Hallam) 5.19; 9 A Belward (Win) 5.12; 10 M Thrower (New M) 4.68. SP: PA: 1 N Davenport (Traff) 11.50; 2 A Belward (Win) 10.37; 3 A Hughes (S’port W) 9.10; 4 H Pain (Norw) 8.86; 5 M Thrower (New M) 8.75; 6 T Sullivan (Craw) 8.60; 7 A Hazell (Tewkesbury RC) 8.60; 8 M Hardy (Hallam) 8.53; 9 R Harrison (Gate) 8.29; 10 J Keenan (S’port W) 7.71; 11 L Lane (Strat) 7.65. PB: 1 A John (WSEH) 10.75; 2 E Pounder (York) 9.99; 3 F Hogg (York) 9.78; 4 B Brynjarsdottir (Lisb) 9.35; 5 T Brown (Sale) 9.28; 6 J Lee (Carm) 8.82; 7 K Jones (Kend) 8.09; 8 A Keenan (S’port W) 7.79.

3000W: 1 G Griffiths (P’broke) 14:14.44; 2 M Dunwell (Nthn (IOM)) 16:50.11

U15: 2000W: 1 G Andrews (AFD) 15:36.81; 2 T Nyoni (AFD) 15:49.13

MANCHESTER INDOOR OPEN MEETING, Sportcity, January 7



Mixed events: 60: A1: 1 J Ferguson (Shef/Dearn) 6.76; 2 N Walsh (Sale) 6.77. A11: 1 A Afolabi (Card Arch, U15W) 7.74; 2 O Schrimshaw (Dees, U17W) 7.85; 3 E Wiltshire (R&N, W35) 8.15. A2: 6 D Bradley (C&N, M45) 7.19. A21: 5 T Kerr (Sale, U13) 8.29. A4: 5 S Woan (Prest, M40) 7.50. A7: 4 A Leigh (C&N, M55) 7.99. A8: 3 L Golding (Pend, M55) 8.38. A9: 1 L Ashmeade (Wake, W) 7.54; 2 C Walker (York, W) 7.78. B1: 1 N Walsh (Sale) 6.76; 2 J Ferguson (Shef/Dearn) 6.79; 3 M McLean (Sale) 6.90. B4: 1 L Ashmeade (Wake, W) 7.49. B5: 1 A Afolabi (Card Arch, U15W) 7.78; 6 E Wiltshire (R&N, W35) 8.19.

200: r1: 1 D Bradley (C&N, M45) 23.00; 2 M Coogan (E Ches, M50) 23.83. r10: 1 L Blakey (Der, W) 24.80; 3 A Afolabi (Card Arch, U15W) 25.31. r2: 2 A Leigh (C&N, M55) 25.39; 3 P Mould (B&R, M70) 28.05. r6: 2 D Mould (B&R, M35) 23.42.

600: r5: 1 E Creasey (M’bro, U17W) 1:34.93.

HJ: A: 1 J Akintolu (Wake, U15) 1.91; 2 E Adams (NSP, U15) 1.78. B: 13 C Gratrix (Worc, W45) 1.35.

PV: A: 2 O Cooper (Bury, U15) 3.20; 3 A Scott (Shef/Dearn, U20W) 3.10; 5 R Miller (Wirr, U15W) 2.70. B: 1 W Lane (Shef/Dearn, U20) 5.05; 2 N Cole (Shef/Dearn) 4.75; 3 K Kapur-Walton (Leigh) 4.45; 4 P Zapantis (Sale, U17) 3.65; 5= I Smith (Stoke, W) 3.45.

LJ: B: 4 M Fennell (Manc H, M40) 6.28; 5 O Schrimshaw (Dees, U17W) 5.61.

SP: 1 Y Baker (Wig D, U17W) 12.12



Men: 60H: 2 H Curtis (Shef/Dearn) 8.42; 3 R Yates (Traff, M35) 8.64; 4 A Parkinson (Sale) 8.67; 5 D Bradley (C&N) 9.10. 60H: 1 J Elphick (BWF, U20) 8.14



U17: 60H: 1 L Shaw (Warr) 8.32; 2 R Bradley (C&N) 8.78



Women: 60H: r1: 1 J Davidson (A’deen) 8.61; 2 J Clark (Traff) 8.62; 3 C Walker (York) 8.70



U15: 60H: r1: 1 M Hall (Bolt) 9.48

NEW YEAR SPRINT, Grangemouth, January 6

Men (age not declared)

100m h’cap (0.7): 1 S Stewart (VPCG) 11.76 (h’cap 2.5m); 2 R Voss (Pit) 11.93 (1m); 3 I Horsburgh (Centr) 11.97 (5m). 110 h’cap (-0.5): 1 R McMichan (Hawick) 11.35 (8.5m); 2 L Miller (Centr) 11.44 (10.5m); 3 S Okiti (G’nock) 11.51 (6.5m). 200 h’cap (-0.8): 1 R Blair (Lass) 22.00 (15m); 2 D Wilson (VPCG) 22.06 (10m); 3 M Blair (Lass) 22.21 (4m)

M35+ 90m (0.5): 1 F MacDonald (Campsie) 9.96 (7m); 2 I Horsburgh (Centr) 10.02 (3.5m); 3 G Knight (Lass) 10.19 (9.5m)

Women (age not declared)

90 h’cap (all E Loth): 1 G Bolton 10.63 (19m); 2 L Buchan 10.70 (12m); 3 B Connolly 10.75 (17m)

Mixed events

400m h’cap: 1 L Zuill (Stir U, W) 48.92 (57m); 2 B Schofield (Gate) 48.96 (4m); 3 A Macleod (Falk V, W) 49.24 (50m). 800 h’cp: 1 C Brodie (Harm) 1:49.51 (120m); 2 D Graham (TLJT) 1:51.94 (70m); 3 J Catterall (Dur) 1:53.90 (145m). 1500 h’cap: 1 A Neill (Law) 3:46:12 (185m); 2 M Fleming (Kelso) 3:51:22 (280m); 3 R Kellock (Law) 3:53.20 (170m)

U17

90 h’cap (0.6): 1 D Bruce (Kilb) 9.92 (7m); 2 R Smith (I’leithn) 10.00 (10m); 3 C Campbell (Falk V) 10.03 (17.5m). 200 h’cap (-0.8): 1 C Creaby (Blyth, W) 22.32 (39m); 2 S Cowan (Law) 22.64 (44m); 3 L Evans (Law) 22.90 (31m). 800 hcap (all U17W): r1: 1 Mirabelle Meade (Pit) 1:54.50 (180m); 2 L McNulty (Lark) 1:57.95 (190m). r2: Maisey Meade (Pit) 1:59.21 (170m)

Road and multi-terrain

STUBBINGTON GREEN 10km, January 8

Aiden Lennan won the race with a much faster 14:54 second half.

The women’s winner Cassie Thorp ran more even splits of 17:22 and 17:19.

Men: 1 A Lennan 30:54; 2 D Eckersley 31:25; 3 C Newnham 32:13

M45: 1 J Baker 32:40

M60: 1 K Hoyte 36:59

Women: 1 C Thorp W35 34:41; 2 L Locks W45 36:40; 3 V Gill W40 36:59

CENTRAL LANCS HALF-MARATHON, Preston, January 7

Men: 1 T Charles 68:01; 2 N Barry 68:33; 3 K Waterhouse 73:38

M45: 1 S Warburton 74:24

M60: 1 M Hall 79:45

Women: 1 H Harrington 87:19; 2 S Walker 87:33; 3 L Rawlinson 87:38

W50: 1 A Chinoy 88:57

RUN THROUGH VICTORIA PARK RACES, January 7

Former Kent cross-country champion Amy Clements competed instead on the roads this year and produced the day’s best performance with a 36:09 victory.

It was the first 10km race for over five years since motherhood for the Kent AC athlete who won the bronze medal in the IAU World 50km Championships in 2016.

Men (HM): 1 C Garvey 75:13; 2 C Gray 76:26; 3 M Hatchett M40 77:43

Women: 1 M Kenny 86:13; 2 K Good 87:40; 3 T Pope 88:23

W45: 1 T Murphy 89:09

W50: 1 K Anderson 90:57

Men (10km): 1 G Smith 33:23; 2 S Fabes M40 35:22; 3 T Cotton 35:24

Women: 1 A Clements W40 36:09; 2 N Harris-White 36:32; 3 S Cowper 37:51

WELWYN HALF-MARATHON, January 8

M40 Sullivan Smith and Lucy Barnes gained victories in a race that attracted 240 finishers.

Men: 1 S Smith M40 75:29; 2 I Steiger Hodd Tri M40 80:22; 3 I Bryson Harp A M40 82:27

Women: 1 L Barnes 87:37; 2 R Arnott W40 93:04; 3 J Pudney 99:09

FALKLAND YOMP 11km multi-terrain, Falkland, Fife, January 7

Overall: 1 L Hutson (Fife) 44:49; 2 R Mcinally (S’earn) 46:45; 3 B Kinninmonth (Fife) 46:58; 4 S O’Neill (L’gow) 48:34; 5 T Gough (Fife) 49:25; 6 M Stewart (Dund H) 49:32

M50: Colin Reekie (49:44

M60: A Gallagher (S’earn) 62:51

M70: I Thomson (S’earn) 78:02

Women: 1 R Penfold (Edin) 53:05; 2 S Johnson (Kinross) 57:00; 3 L Hay (L’gow) 58:07; 4 Sinead Mcintyre 59:47

W40: S Adam (Lom) 63:11

W50: J Turner (PHRC) 63:58

W60: H Ritchie (Fife) 64:24

W70: C Chambers (Recr R) 80:59

Country to Capital 45 miles, Wendover to Little Venice, London, January 6

Hillingdon’s Kallum Pritchard improved on his fourth place in 2023 to take the victory at the 45 mile Country to Capital event.

He proved stronger on the final miles into London to overtake early leader, Swansea’s Dan Rothwell.

Great Britain 100km international Caroline Turner, was a clear winner in the women’s race finishing in eighth place overall from over 350 finishers.

Men:

1 Kallum Pritchard Hillingdon 5:01:29

2 Daniel Rothwell Swansea 5:04:39

3 Harry Geddes Headington 5:22:24

4 Viktor Kotai 5:27:37

5 Chris Zair Mornington Chasers 5:36:03

6 Andrew Siggers M40 Rugby 5:37:19

Women

1 Caroline Turner M40 Lonely Goat RC 5:39:58

2 Rachel Piper M40 Cherwell. 6:20:22

3 Gemma Game . 6:34:04

4 Haley Bellarby 6:36:02

5 Jodie Stutt W40 6:50:43

6 Jadie Cotterell Dursley 7:06:31

METRO ABERDEEN PROMS 3km, Aberdeen, January 5



Overall: 1 S MacLeod (Edin) 9:14; 2 C Richardson (Metro) 9:16; 3 M Hodkinson (Metro) 9:32



Women: 1 J Bannerman (I’ness) 10:22; 2 C Stewart (Banc) 10:50; 3 J Hoyle (Jog Scotland Kintore RC, W45) 11:15

DASH IN THE DARK MT, Landegla, Wrexham, January 5

Overall (4M/750ft, age not declared): 1 S Cole (GOG TC) 26:19; 2 J Gomes (R Free) 26:36; 3 M Preedy (Ross) 26:48; 4 J Brown (Buck) 28:14; 5 A Hughes (Wrex) 28:24; 6 Henry Aron 28:34

Women: 1 G Moore (Eryri) 31:27; 2 E Rettalick (Denbigh) 32:06; 3 A Walton (R Free) 32:17; 4 K Riley (Ches RR) 33:00

Non County Cross-County

KENT FITNESS LEAGUE, Birchington, January 7



Overall: 1 P Hogben (Cant) 36:02; 2 J Lane (M&M, M45) 36:27; 3 K Hughes (Dartf) 36:37; 4 S Jones (Cant, M45) 37:29; 5 S Lydon (Dartf) 37:33; 6 A Wilkinson (Petts) 37:45; 7 A Donnelly (M&M) 38:02; 8 O Featherstone (M&M) 38:20; 9 P Jones (I&I, M45) 38:29; 10 M Brierley (Dartf, U20) 38:39



M50: 1 K Howarth (Petts) 39:03

M55: 1 A Rodgers (M&M) 39:53

M60: 1 M Foy (Larkf) 43:24; 2 G Norman (Cant) 44:45

M65: 1 S Payne (M’stone) 48:24

M70: 1 S Clark (Cant) 55:16

M75: 1 B Bell (I&I) 64:37

Women: 1 C Johnston (M’stone) 41:44; 2 E Collins (Cant) 43:31; 3 M Kane (Petts) 43:53; 4 L Parker (Cant, W35) 44:20; 5 J Rodda (S’oaks, W45) 44:23; 6 N Glover (S’oaks, W35) 44:26; 7 E Hale (M&M) 44:56; 8 L Reid (Padd W) 45:40; 9 H Sinclair (Padd W, W55) 46:09; 10 C Hammond (M&M, W40) 46:11

W40: 2 T Grainger-Francova (Dartf) 46:44

W50: 1 C Linney (S’oaks) 47:54; 2 M Flaxton (Dartf RR) 48:21; 3 B Grogan (Cant) 48:43

W55: 2 C Pluckrose (Cant) 48:28; 3 N Leatherbarrow (Cant) 48:32

W60: 1 J Cobby (NEJ) 53:51; 2 J Stoppani (M’stone) 57:00; 3 C Marsh (NEJ) 58:38

W65: 1 B Wenman (Cant) 50:18

W70: 1 B Ockendon (I&I) 62:12

SCOTTISH BORDERS SERIES, Berwick, January 7

Men: 1 T Martyn 22:59

MEN’S TEAM: 1 HBT 9; 2 Gala 54; 3 Tev 56; 4 Lauder 64; 7 C’thy 77

Women: 1 I Patterson 27:43

WOMEN’S TEAM: 1 HBT 9; 2 Lauder 30; 3 Gala 42; 4 Moorf 59; 5 Dunbar 9

Fell races

CANNOCK CHASE TRIG POINT RACE, Brocton, January 7

Overall (16.8M/1640ft): 1 H Webb (Dark Pk) 99:15; 2 B Fanshawe (Mercia) 1:50:55; 3 A Payne (Badg) 1:51:38; 4 M Burley (Macc) 1:52:00; 5 Luke Wyatt 1:52:11; 6 C Jeffery (Dark Pk, M50) 1:54:10

M60: D Roberts 2:17:07

M70: K Uzzell (Stone MM) 2:57:26

Women: 1 L Palmer (Chase, W40) 2:04:06; 2 K Butler (Stoke) 2:04:45; 3 C Beddow (Cannock, W50) 2:07:10; 4 C Soutar (C&S) 2:10:20

W60: J Miles (Macc) 2:50:56

SCOUT SCAR, Kendal, January 7

Overall (8km/150m): 1 M Knowles (L&M) 26:41; 2 S Burnstone (Helm, H) 28:30; 3 R Allison (Dark Pk) 28:45; 4 R Sparks (Fife) 28:50; 5 L Hill (Helm H) 28:58; 6 F Barker (Amble) 29:21

M40: R Bibby (Helm H) 29:55

M50: C Burrow (Helm H) 32:38

M60: D Griffin (Helm H) 34:12

M70: A Stokes (Dallam) 41:24

U21: J Bowen (Amble) 29:25

Women: 1 L Allison (Sett) 31:44; 2 R Douglas (Bord) 34:05; 3 I Burrow (Hlme h) 34:09; 4 R Parkinson (Helm H) 34:16

W50: N Lewthwaite (Amble) 37:06

W60: S Budgett (Horw) 41:58

U21: V Woof (Howg) 45:39

EL-BRIM-ICK DASH, Kirkhill near Aberdeen, January 6

Overall (4.8km/230m): 1 R Brookes (Cosmic, M40) 35:09; 2 E Wilson (Insch TR, M40) 35:24; 3 L Kirk 36:51; 4 C Ritchie (S’haven) 36:56; 5 C Howarth (S’haven, M40) 37:06

M50: J Williamson (Cosmic) 39:06

M60: R Murray 42:37

Women: 1 C Irving 40:06; 2 A Muir (S’haven) 42:50; 3 C Caustin 43:38

W40: R Little (Insch TR) 46:38

W50: L Kelly (S’haven) 52:21

W60: J Wilson (Lom) 54:11

TOUR DE LLYN LLYDAW, Pen Y Pass, January 1

Overall (9.2km/200m): 1 N Hockley (Eryri, M45) 45:50; 2 J Coney (N Leeds FR) 46:21; 3 T Francis (Ciren, M40) 47:55; 4 P Jones (Eryri, M50) 48:18; 5 D W Thomas (Eryri, M45) 48:33; 6 J Nicholson (HHR) 48:40

M65: R Owen (Eryri) 50:30

M70: Robert Bryant 82:45

Women: 1 S Hodgson (HHR) 50:35; 2 N Albiston (Eryri, W45) 59:17; 3 Rhian Thomas (W50) 68:33; 4 R Earnden (Leeds & B) 69:35

W55 K Broatch 71:39

W60: E Salisbury (Eryri) 78:07

W65: H Kelsey (Wells) 89:18

CAPTAIN COOK, Great Ayton, January 1

Overall (8km/318m): 1 J Collier (Kesw) 30:56; 2 H Holmes (Mat) 31:22; 3 R Sparkes (Bev) 31:54; 4 G Jayawuriya (M&C) 32:01; 5 T Antclliff (Sheff U OC) 32:29; 6 A Lowe (M’bro) 32:52; 7 J Stevenson (R&Z) 33:06; 8 J Wynne (St Ther) 53:08

M40: T Grimwood (Swale) 35:09

M45: I Rowan 35:16

M50: S Walker (Hart) 35:42

M55: P Peacock (T&S) 40:46

M65: N Ridsdale (Esk V) 43:10

M70: R Burn (T&S) 46:12

M75: N Scruton (Scar) 48:04

TEAM: T&S 94

Women: 1 S Willhoit (Merc) 34:22; 2 R Mather (Knave) 35:54; 3 B Bergstrand (P&B) 35:56; 4 K Richmond (Pick) 40:53; 5 R Marshall (Scar, W40) 41:07

W45: S Gordon (N Marske) 42:45

W50: P Browell (Elvet) 44:04

W60: J Cordingley 48:14

TEAM: Elvet 29

NINE STANDARDS, Kirkby Stephen, January 1

Overall (8.4M/1800ft, age not declared): 1 Keith Wigley 54:02; 2 Bobby Gard-Storry 54:23; 3 Rob Brown 55:15; 4 Carl Algeo 55:44; 5 Ryad Chebbokut 56:04; 6 Adam Cresswell 56:43

Women: 1 Caroline Lambert 57:06; 2 Christine Barthelmes 66:51; 3 Ellie Mather 68:35; 4 Bridget Glaister 71:37

