Vitality London 10,000, September 24

After winning The Big Half earlier this month, Jack Rowe was a clear first in 28:13 in his final race before the World Road Running Championships in Riga on Sunday (Oct 1).

He said: “To be able to run like that is a really good indicator of where I’m at. It was great to see my mates around the course and for those five seconds I completely switched off from running or racing.”

His Aldershot clubmate Ben Bradley was second well over a minute behind.

Top W40 Sonia Samuels was the first woman to cross the line in front of Buckingham Palace in 33:01, despite not feeling in her best form. The Sale Harrier said: “Coming down Birdcage Walk felt like finishing the London Marathon. The crowds were amazing and it’s a race you should put on your bucket list.”

In second place another W40 and the mother of four young children, Andrea Clement set a PB of 33:52 in her first race since May after Achilles problems.

The BMAF cross-country champion of 2022 who was a surprise second in the South of England cross-country championships, was only aiming for a sub-35 and finished 16 seconds ahead of Holly Dixon.

M50 Andy Bond was the pick of the male vets with 33:03 with Dave Ogden winning the M60s by a massive margin in 36:30, the day after helping South London victory in the South Of England Relays.

The wheelchair races were won by Richard Chiasarro in 24:36 and Claudia Burrough in 28:30.

Men: 1 J Rowe AFD 28:13; 2 B Bradley AFD 29:32; 3 C Tharme Cambus 29:34; 4 K Kilrehill IRL 29:46; 5 A Fyfe Edin 29:55; 6 E Cross AFD 30:04; 7 O Bell Ware J 30:34; 8 A Penney Herc W 30:38; 9 B Felton Chelms 30:50; 10 G Gibbens Ton 30:58

M50: 1 A Bond 33:03

M60: 1 D Ogden 36:30

Women: 1 S Samuels Sale Manchester W40 33:01; 2 A Clement B&B W40 33:52; 3 H Dixon Camb H 34:08; 4 H Hall Win W35 34:55; 5 L Boehm Clap C 35:51; 6 H Robinson Bir 36:00; 7 R Woolfe THH 36:00; 8 L Bromilow Mil K W40 36:27; 9 J Muir 36:39; 10 D Hey Birm U 37:18

W45: 1 S Rushforth Brighton Phoenix 38:10

GREENWAY 10km, Cleckheaton, September 24



Overall: 1 A Smith (Aire, M40) 36:37; 2 J Convery (Bing, M60) 36:47; 3 J Clark (Puds P, M40) 37:07

Women: 1 A McKechnie (Queensb, W40) 41:28; 2 N Jones (Bing, W40) 42:15; 3 R Beaumont (Cald V, W50) 44:58

LEIGHTON 10, Leighton Buzzard, September 24

Overall: 1 S Tuttle (Mil K) 56:09; 2 J French (Dac) 57:32; 3 I Halpin (Ampt, M35) 58:15

M70: 1 C Lamont (Stop) 76:11

Women: 1 T Reason (Gade V, W45) 68:47; 2 L Mead (Unatt) 70:52; 3 L Ryall (Mil K, W40) 73:29

REDCAR RUNNING FESTIVAL, Redcar, September 24

Overall (5km): 1 T Aspin (New M) 15:55; 2 M Harcourt (Darl, M35) 16:43; 3 A Tatham (N Yks M, M50) 16:51



Women: 1 E Palmer (Stoc S) 20:17; 2 C Maley (NSP, W45) 20:27; 3 L Eadon (R&Z, W55) 21:31



Overall (10km): 1 M Alderson (Low F, M35) 34:16; 2 A Theaker (Loft) 34:37; 3 T Danby (New M, M40) 35:25



M55: 1 W Pearson (Crook) 36:01.

M70: 1 J Cole (Unatt) 44:57



Women: 1 J Stewart (Middlesbro’ & Cleve, W45) 42:53; 2 M Whiteley (Unatt) 43:14; 3 K Coates (Redc) 44:02



Overall (HM): 1 L Gamble-Thompson (New M, M35) 70:27; 2 P Wilson (Hart, M45) 76:12; 3 T Wilcock (Tyne Br) 77:54



Women: 1 C Williamson (Unatt, W40) 82:45; 2 T Millmore (Birt, W40) 84:55; 3 R Cole (NE Project, W35) 86:32



W55: 1 K Neesam (New M) 89:26

TAUNTON 10km, Taunton, September 24



Overall: 1 D Millard (Taun, U17) 33:06; 2 W Loveridge (Chard, M35) 33:12; 3 P Cole (Taun, U20) 33:49



Women: 1 N Savill (SWRR) 38:56; 2 N Avery (Taun) 43:09; 3 H Burrows (Bla PJ, W35) 43:23

BRADLEY’s EXMOUTH 10km, Devon, September 24

Overall:

1 C Murphy 35:38; 2 J Pickup 35;45; 3 G Graham 35:53

Women:

1 C Benstead (Oke, W55) 41;48; 2 D Burman (Torbay Tri, W40) 42;24; 3 K Baldock (Torbay Tri, W40) 44;13

CAMBRIDGE CAMBOURNE 10km, September 23

Overall:

1 J Orrell 34:03; 2 M Amos (M40) 34:46; 3 S Mead 35:34

Women:

1 M Prior (W35) 41:19; 2 L Drummond 42:59; 3 J Klavina (W35) 43:49

EAST LONDON RUNNERS VAlLENTINES PARK 5km, Essex, September 24

Overall: 1 T Gardner (M40) 15:58; 2 R Friel 16:12; 3 S Horsley 16:32

M60: 1 P Cates 19:00; 2 N Crisp 19:52

Women:

1 J Hines 18:42; 2 J Keymann (W40) 19:09; 3 J Ansell 19;27

W45: 1 L Milne (Eton M) 20:41

W50: 1 N Barnett 21:42

W60: 1 S Munns 24:47

W65: 1 B Nordin (Ilf,) 22:56

LEIGHTON 10, Leighton Buzzard, Bedfordshire, September 24

Overall:

1 S Tuttle (Mil K) 56:09; 2 J French (Dac) 57:32; 3 I Halpin (Ampt) 58:15

Women:

1 T Reason (Gade) 68:47; 2 L Mead 70:52; 3 L Ryall (Mil K) 73:29

HITCHIN Town Centre 5km, Hertfordshire, September 24

Overall:

1 A Petterson (FVS, M40) 16:23; 2 C Stevenson (U20) 17:13; 3 C White (Barn) 18:22

Women:

1 A Johnson (FVS, W40) 20;17; 2 S So (S&NH) 21:07; 3 S Thompson 21;33

KIRKSTALL ABBEY 7, Leeds, September 24

Overall:

1 G Ravenhall (N Leeds FR) 40:41; 2 N Vargas (Hyde P) 41:41; 3 M Rendell (Chapel Allertton) 42;23

Women:

1 F Birkby (Pudsey) 43:33; 2 K Nun 48:12; 3 S Garnett (Chapel Allerton) 51:08

NEWTON ABBOTT LADIES 10km, September 24

Overall:

1 N Flanagan (Torby Tri, W35) 38:46; 2 M Shorey (Ply, U17) 40;46; 3 C Olford (Teign) 41:29

W60: 1 J Woon (Teign) 47:59

RUNNING GRAND-PRIX, Bedford Autodrome, Thurleigh, September 24

Overall (10km):

1 M Hill (R&N) 32:41; 2 J Peters 33;46; 3 A Headley (Bed C) 34:14

Women:

1 J Sandati (W40) 45:42; 2 V White (W35) 49:01; 3 K Jones (Bed H, W40) 53:20

Overall (13.1M):

1 D Hudson (Hunts, M40) 71:16; 2 H Sampson 75:27; 3 O Covalchuk 76:25

M65: 1 I Van Lokven (Mil K) 97:41

Women:

1 E Hodson (Camb U, W40) 80:29; 2 B Wollam (W35) 81:42; 3 H McVittie 82:44

Overall (20M):

1 O Whitwam (Morp, M45) 2:03:23

M50: 1 J Wilson 2:12:51

Women:

1 A Brier-Clarkson (Ely) 2:19:19; 2 A Spencer (W50) 2:25:23

W55: 1 J Swinburn) 2:44:50

Overall (26.2M):

1 J Gibbins (North RR, M45) 2:28:07; 2 P Melling (R&N, M45) 2:37:28; 3 G Qualter (M55) 2:37;54; 4 M Senior (M45) 2:46:18; 5 E Clements (Tenby) 2:46:43; 6 G Martin 2:47:03; 7 S Marks (R&N, M45) 2:48:09; 8 A Payne (C&C) 2:48:19

M40: 2 J Chasen (St Alb) 2:50:54; 3 K Watson 2:51:56

M45: 4 D Armstrong (Linc W) 2:53:55; 5 A Powers 2:59:07

M50: 1 P Veitch (C&C) 2:56:40; 2 P Shaw (Brecon) 3:02:03

M55: 2 R Johnson (Brigg) 2:55:11; 3 C Dyce (Saffron) 2:59:41; 3 N Hershaw (W Chesh) 3:03:07

M60: 1 P Matejik (Worth) 2:58:25

M70: 1 S Paull 2:59:45

Women:

1 E Brown (Rutland, W35) 3:05:47; 2 J Warner (W55) 3:15:31; 3 T Alcaraz (March, W45) 3:20:21

RUN SANDRINGHAM 10km, Norfolk, September 24

Overall:

1 M Bunn 34:34; 2 W Tucker (Newark) 35:09; 3 J Longman 36:05

Women:

1 C Moden 40;13; 2 A Shaw 42:37; 3 L Atkinson 43:22

SUTTON PARK 10km, York, September 24

Overall:

1 D Tate (Selby, M40) 33:49; 2 J Frost (E Hull) 35:09; 3 D Smithers (Knaves, M50) 35:26

W50: 2 R Ginn (Pock) 37:38

M55: 1 P Peacock (Thirsk & S) 38:24

Women:

1 E Brookshaw 44:01; 2 J Harvie (York Post) 44:02; 3 L Molus 44:13

SHARDELOES MT 10km, Amersham, Buckinghamshire, September 24

Overall:

1 A Hughes (Chilt, U17) 37:26; 2 N Hughes (Chilt, M50) 37:52; 3 C Wood (Belg) 38:55

Women:

1 M Hughes (Chilt, U20) 41:56; 2 H Burkhardt (St Alb) 44:07; 3 F Baxter (Chilt, UU17) 45:08

TEMPO 10km, Eastbourne, East Sussex, September 24

Overall:

1 R Brocklehurst (Hails, M40) 35:39; 2 C Veale (Rei P) 36:30; 3 A Reid 36:51

Women:

1 K McDermott (Crow) 40:54; 2 L Ryan (E’bourne) 42;48; 3 L Seaman (Vegan) 43:10

THORPE PARK 10km, Chessington, Surrey, September 24

Overall:

1 G Jones (Mil K) 35:24; 2 J Gurney 36:15; 3 A Bloore (E&E, M55) 36:30

Women:

1 C Baxter (G&G) 37:36; 2 A Simonetti 39:18; 3 D McDougall 39:19

W60: 1 M Davis (Strag) 49:50

TISSINGTON TRAIL MT HALF-MARATHON, Ashbourne, Derbyshire, September 23

Overall:

1 T Farrar (Hunts, M45) 76:26; 2 M Hornsey (M45) 76:56; 3 M Bottomore (Mansf, M40) 79:30

M55: 1 A Toll (Barrow) 82:28

Women:

1 L Ogilvie 83:56; 2 H Morgan (Ack, W50) 91:10; 3 C Warrington (B&R< W45) 91:46

W50: 2 N Yewman (Clowne) 97:00

W60: 1 S Francis (Ack) 99:11

W70: 1 G Tombs (Ack) 2:03:38

WARRINGTON RUNNING FESTIVAL, Cheshire, September 24

Overall (10km):

1 C Rogers (Wrex) 33:14; 2 R Lysons (Liv) 35:06; 3 A Lynch, M40) 35:25

M50: 1 D Martin (Winston) 37:01

M60: 1 C Bishop (Warr) 38:22

Women:

1 G Armitage 40:30; 2 C Andrew (Warr, W40) 41:05; 3 H Armitage (Sale, W45) 42:05

Overall (13.1M):

1 D Greaves (High) 72:26; 2 P Howard (St Helens) 72:28; 3 C Upton (Win) 74:56

M45: 1 D Grandy (Ribble V) 78:21

M50: 1 B Grantham (Wirral) 75:20; 2 R Walsh (Chor) 79:20; 3 C Millington (Warr) 80:11

M65: 1 P Bennett 93:05

M70: 1 M Walker 1:40;34

Women:

1 L Fisher (W Chesh, W35) 80:13; 2 I Bramley 85:15; 3 J Badger (Prestwich) 86:26

W55: 1 C Dawson (Warr) 95:29; 2 C Brown (Wigan) 1:41:51

W60: 1 M Dargavel (Sneyd) 1:41:09

UPHILL TO WELLS, Somerset, September 23

Overall (29M, 3259ft, hrs mins only): 1 Burnham-on-Sea 4:01; 2 4:13; 3 4:15

Stage 1 (Uphill to Loxton, 6M, mins only)

Fastest: 1 R Saupe (Burn) 45:00

Stage 2 (Loxton to Shipham 5.5M)

Fastest: M Shurman (Burn) 44:00

Stage 3 (Shipham to Cheddar 6.5M)

Fastest: A Hamilton (Burn) 56:00

Stage 4 (Cheddar to Priddy, 5.5M)

Fastest: M Evans (Burn) 43:00

Stage 5 (Priddy to Wells, 5.5M)

Fastest: DA Boalch (Burn) 43:00

LAKELAND TRAILS MT, Cartmel, September 23

Overall (18km): 1 S Adkin (Amble, W) 75:02; 2 P Waite 76:20; 3 M Klaven (N’wram P) 78:29; 4 A Whittem (Calder V, M40) 79:32

M50: A Shuttleworth 82:34

M60: P Banks (B’burn) 84:43

Women: 1 Adkin 75:02; 2 A Kelland (Eden) 87:38; 3 L Hardman 1:40:19

W50: H Bond (R’side) 1:48:56

W60: K Mcgreevy (In2Wild) 1:59:25

START FITNESS NORTH EASTERN HARRIER LEAGUE, Wrekenton, Low Fell, September 23

The opening league saw wins from the slow pace for Joe Dixon in the men and Anna Piggford in the women.

The quickest times came from the fast pack who set off five minutes back with honours going to Chris Coulson and Catriona McDonald.

Almost 600 senior men and 500 senior women took part plus a further 400 in the young athletes races.

Men:

1 Joe Dixon Morpeth Harriers & AC U20 32:39 (slow pack)

2 James Large North East Project 33:26 (s)

3 Shaun Hudson Gateshead H 34:13 (s)

Fastest:

1 Chris Coulson Houghton AC U20 31:11 (fast)

2 Jarlath McKenna Tyne Bridge H M40 31:25 (f)

3 Dixon 32:39

Div 1 TEAM: 1 Durham City H 75; 2 Elvet Striders 116; 3 North Shields Poly 145

Women:

1 Anna Pigford Houghton AC 25:57 (s)

2 Jo Woodcock Heaton H 26:35

3 Katie Iliffe Durham City H 27:24 (medium) (actual 24:54)

Fastest:

1 Catriona MacDonald Morpeth H 23:43 (f)

2 Shona Haston Gateshead H 24:33 (f)

3 Jane Hodgson Morpeth H W40 24:41 (f)

Div 1 TEAM: 1 North Shields Poly 44; 2 Durham City H 70; 3 Jesmond Joggers 71

FLAT ‘N’ FAST 5km, Linlithgow, September 22



Overall (5km): 1 B Potrykus (WG&EL) 14:32; 2 A McGill (Unatt) 14:33; 3 R Good (Giff N) 14:33; 4 T Martyn (Cors) 14:34; 5 M Christoforou (Cambus) 14:42; 6 J MacKinnon (Cambus) 14:48



Overall (5km): 1 E Lorimer (Harm, U20) 15:11; 2 E Duernberger (Edin) 15:37; 3 C Drummond (Giff N) 15:41



M45: 1 N Lafferty (G’nock) 15:46



Women: 1 J Wetton 17:22



Overall (5km): 1 A Armstrong (Ayr S) 16:55; 2 I Harries (Glas U HH) 17:03; 3 B Montgomery (Cors) 17:04



M50: 1 M Gallacher (Cambus) 17:06



Women: 1 N Carr (B&A) 17:09; 2 R Penfold 17:21; 3 E MacKinnon 17:46



Overall (5km): 1 K Farmer (Cambus, M35) 18:11; 2 F Barnard 18:17; 3 I Calvert (Living, W) 18:26



Women: 1 Calvert 18:26; 2 V Riddell (Shett) 18:29; 3 K Mann 18:56

DERBY MIDWEEK RACES, September 20

Overall (5km):

1 M Porter (Ivanhoe) 16:48; 2 G Kirkman (Der) 17:20; 3 L Fairey (Der, U15:18:08

M60: C Booth (R Royce) 19:58

Women:

1 E Partridge (Ivanhoe) 21:58; 2 J Lenton (Heanor, U11) 22:29; 3 H Phillips (Derw) 22:35

W60: 1 L Graves (Ivanhoe) 23:20

Overall (1M):

1 J Young (Der, U17) 5:52; 2 P Mellor (Burt) 5:53; 3 C Bourke (Sinfin, U15) 5:58

Women:

1 J Lenton (Heanor, U11) 6:20; 2 I Szczepanski (Amber V, U17) 7:05; 3 L Phillips (Shelton, W50) 7:27

TEACH FIRST RUN THE RIVER 10km, London, September 19

Overall:

1 S Woolley (W4H, M40) 35:02; 2 R McStay (Belg) 36:05; 3 H Scriven (TVH) 36:09

Women:

1 R Hughes (Herne H) 37:56; 2 M Marquez (Clap/POR) 39:33; 3 E Dunn 42:44

Fell races

ENGLISH SCHOOLS FELL CHAMPIONSHIPS, Settle. September 24

Years 12/13 (6km/251m) – overall: 1 A Poulston 25:44; 2 S Bentham 26:05; 3 W Walker 26:53; 4 O Bailey 26:59; 5 S Perry 27:13; 6 C Pickens 27:23

Girls: 1 A Lane 29:15; 2 J Bailey 29:33; 3 B Rogers 30:54; 4 S Smith 31:58; 5 M Jackson 34:16; 6 O Aldham 35:08

Years 10/11 (5km/247m) – overall: 1 F Goodman 23:18; 2 J Sanderson 23:28; 3 E Wilkinson 25:31; 4 T Hooper 25:45; 5 A Bentham 26:00; 6 O Shinn 26:05

Girls: 1 M Jebb 29:27; 2 C Clarke 29:41; 3 E Frost 29:49; 4 R Gilldaley 29:59; 5 I Mai-Wilson 30:37; 6 R Philbin 30:45

Years 8/9 (4.2km/206m) – overall: 1 A White 20:34; 2 J Ireland 20:50; 3 A Millar 21:38; 4 N Williamson 21:39; 5 H Stennett 21:49; 6 R Carter 21:50

Girls: 1 C McKee 21:59; 2 B Buckley 22:53; 3 I Jebb 23:05; 4 C Jones 23:57; 5 J Fielding 24:13; 6 C Bradley 24:57

Year 7 (2.7km/130m) – overall: 1 C Porteous 13:27; 2 N Cook 13:39; 3 H Hopkinson 14:09; 4 T Zabocklicki 14:09; 5 C Dobson 14:13; 6 T Daly 14:27

Girls: 1 P Phillipson 14:16; 2 M McGoldrick 14:17; 3 A White 15:03; 4 F Thomas 15:44; 5 M Dody 15:50; 6 A Matchett 16:03

PERIS HORSESHOE (Welsh championships counter), Llanberis, September 23

Overall (28.2km/2600m): 1 T Wood (Eryri) 3:17:02; 2 T Haynes (Eryri) 3:18:34; 3 O Perratt (Mercia) 3:24:32; 4 B Robbins (Eryri, M70) 3:25:04; 5 G Gunner (Croft A, M70) 3:25:16; 6 G Roberts (Calder V) 3:28:35; 7 H Kelsey (Wells, W60) 3:31:57; 8 H Davies (Mercia) 3:33:55; 9 L Eccles (Penny L, M40) 3:34:51; 10 P Vale (Mercia, M50) 3:37:31; 11 J Harris (Amble) 3:38:58; 12 J Agnew (Mercia) 3:41:04; 13 C Lowe (Eryri) 3:41:33; 14 M Oliver (Eryri, W70) 3:41:43; 15 S Hargreaves (W End, W70) 3:41:43

TEAM: 1 Eryri 19; 2 Mercia 30

Women: 1 Kelsey 3:31:57; 2 Oliver 3:41:43; 3 Hargreaves 3:41:43; 4 J Henderson (Denbigh, W40) 4:19:08; 5 R Probert (Mynydd D, W50) 4:24:14; 6 A Rowlands (W40) 4:30:59; 7 M Price (Mercia, W50) 4:35:35; 8 K Baugh (Denbigh) 4:55:51; 9 C White (Mercia) 4:56:06; 10 A Arden (Tatten, W40) 4:56:19

TEAM: 1 Denbigh 31; 2 Mynydd D 33

JOHN HEWITT MEMORIAL SHELF MOOR (English championships counter), Old Glossop, September 23

Overall (9.1km/457m): 1 J Steward (Salf) 40:34; 2 D Haworth (Mat) 40:57; 3 B Rothery (Ilkley) 41:31; 4 F Grant (Dark Pk) 41:37; 5 T Lamont (Helm H) 41:43; 6 G Cunliffe (Ross) 42:23; 7 J Crickmore (Dark Pk) 43:02; 8 Billy Cartwright (Mat) 43:10; 9 E Corden (Dark Pk) 43:13; 10 N Lawson (Dark Pk) 43:16; 11 T Saville (Dark Pk) 43:24; 12 M Howard (Calder V) 44:07; 13 S Franklin (Totley) 44:32; 14 T Perry (Dark Pk) 44:37; 15 J Collier (Kesw) 44:45; 16 O Murphy (Ilkley) 44:54; 17 C Williams (Dark Pk) 45:19; 18 A Mason (Dark Pk) 45:20; 19 H Stainton (B Combe) 45:49; 20 H Webb (Dark Pk) 45:52

M40: M Roberts (Calder V) 46:08

M45: A Osborne (Calder V) 46:38

M50: K Gray (Calder V) 47:12

M55: D Birch (Kesw) 49:56

M60: D Prosser (Kesw) 53:47

M65: B Foreman (Mat) 55:03

M70: D Gould (Mercia) 67:53

TEAM: 1 Dark Pk 20; 2 Mat 50; 3 Calder V 56; 4 Helm H 76; 5 B Combe 106

Women: 1 P Williams (Dark Pk) 46:28; 2 E Pannone (Eden) 47:43; 3 N Jackson (Kesw) 47:55; 4 S McCormack (Amble) 49:50; 5 C Taylor (B Combe) 50:02; 6 E Gould (Helm H) 50:27; 7 E Cowper-Coles (Denb D AC) 51:27; 8 L Watson (Dark Pk) 51:59; 9 C Lambert (M’bro) 52:10; 10 A Lipton (B Combe, W45) 52:48; 11 K Walshaw (Holm) 53:14; 12 I Trinder (G’dale) 53:17

W50: L Osborn (Amble) 54:26

W55: S Hodgson (Kesw) 58:48

W60: J Crowson (Dark Pk) 65:18

W65: B Weight (Bing) 67:52

W70: J Forrester (Belpr) 81:49

W75: B Buckley (G’dale) 83:54

TEAM: 1 Dark Pk 22; 2 Amble 34; 3 B Combe 41; 4 Dark Pk B 54; 5 Helm H 62

MERRICK HILL RACE (SHR championships counter), Glentrool, September 17

Overall (8.5M/3300ft): 1 K Cooper C’thy) 74:31; 2 D Dry (Shett) 78:26; 3 A Campbell (Cambus) 79:35; 4 H Pulham (Shett) 79:37; 5 J Symonds (Shett, M40) 81:41; 6 M Wilkinson (Lauder) 82:49; 7 S Halsall (Shett) 83:14; 8 G Malcolm (Ochil) 83:48; 9 J Quinn (W’lands CC, M60) 83:51; 10 G Phillips (W’lands CC) 85:21; 11 S Feltbower (Ochil, M40) 87:16; 12 I Pender (Shett) 87:20; 13 L Park (H’fell) 87:42; 14 R Chebbout (Shett) 90:40; 15 J Carter (Cambus, M50) 92:53

TEAM (provisional): 1 Shett 18; 2 W’lands CC 59; 3 Ochil 87

Women: 1 E Foreman (W’lands CC) 97:37; 2 CJ Macphail (Shett) 98:18; 3 S Hodgson (C’thy) 98:43; 4 E Downs (W’lands CC) 99:28; 5 N Spinks (Dark Pk, W50) 1:49:51; 6 H McInally (S’earn) 1:51:10; 7 L Hellam (H’fell) 2:05:08; 8 E Peters (W’lands CC) 2:06:04; 9 H Ritchie (Fife, W60) 2:13:54; 10 C Mangan (W’lands CC) 2:16:04

