Bellinzona, Switzerland, September 3-4

Elaine Thompson-Herah, who failed to make Jamaica’s team in the individual events at Budapest, won the 100m in 10.92/0.0 with Imani Lansiquot strengthening her hold on third place on the UK all-time lists with her first sub-11 clocking with 10.99 in second as she held the multiple Olympic champion to less than a metre.

Disqualified in Budapest for a false start, Lansiquot ran a stunning second leg in the 4x100m final where Britain won bronze and this improves her legal PB of 11.01 set in Loughborough in July.

World and Olympic champion Daniel Stahl won the discus with Lawrence Okoye back over 65 metres in fourth after just missing the Budapest final.

Another winner from Hungary, Femke Bol easily won the 400m hurdles in 52.79.

The 2022 world champion Alison de Santos returned to winning form to win the men’s event in 47.50 but was pushed all the way by Wilfried Happio.

Natoya Goule-Toppin won the 800m in 1:57.53 with Audrey Werro setting a Swiss Junior (and under-23) record of 1:58.13 in third.

Men:

100 (-0.1): 1 Oblique Seville JAM 10.01; 2 Ferdinand Omanyala KEN 10.04; 3 Akani Simbine RSA 10.13; 4 Brandon Carnes USA 10.14; 5 Andre De Grasse CAN 10.18; 6 Jeremiah Azu GBR 10.18; 7 Ryiem Forde JAM 10.28; 8 Brendon Rodney CAN 10.29. B (0.0): 1 Taymir Burnet NED 10.12; 2 Cejhae Greene ANT 10.27

400: 1 Liemarvin Bonevacia NED 45.43; 2 Davide Re ITA 45.70; 3 Zakithi Nene RSA 45.76. B: 1 Isaya Klein Ikkink NED 45.87; 2 Isayah Boers NED 45.88; 3 Lewis Davey GBR 46.05

1500: 1 Raynold Kipkorir KEN 3:33.98; 2 Dominic Lokinyomo Lobalu SSD 3:35.22 NR; 3 James West GBR 3:35.44; 4 Daniel Munguti KEN 3:35.52; 5 Luke McCann IRL 3:35.54; 6 Henry Wynne USA 3:35.78; 7 Pietro Arese ITA 3:35.85; 8 Tom Elmer 3:35.91; 9 Elzan Bibić SRB 3:37.87; 10 Ryan Mphahlele RSA 3:38.86; 11 Elliot Giles GBR 3:39.10

110H (0.2): 1 Jason Joseph 13.18; 2 Louis François Mendy SEN 13.29; 3 Orlando Bennett JAM 13.40; 4 Simon Ehammer 13.59; 5 Michael Dickson USA 13.60; 6 Eric Edwards Jr. USA 13.60; 7 Damian Czykier POL 13.71

400H: 1 Alison dos Santos BRA 47.50; 2 Wilfried Happio FRA 47.58; 3 Ludvy Vaillant FRA 47.92; 4 Trevor Bassitt USA 48.82; 5 Wiseman Mukhobe KEN 48.94; 6 Thomas Barr IRL 51.07, Race B: 1 Dany Brand 49.35; 2 Julien Bonvin 49.66; 3 Ramsey Angela NED 49.71; 4 Victor Coroller FRA 49.71

HJ: 1 Andrii Protsenko UKR 2.24; 2 Stefano Sottile ITA 2.24; 2 Norbert Kobielski POL 2.24; 4 Gianmarco Tamberi ITA 2.24; 5 Adónios Mérlos GRE 2.24; 6 Shelby McEwen USA 2.20; 7 Ryoichi Akamatsu JPN 2.15; 7 Vasilios Constantinou CYP 2.15; 9 Brandon Starc AUS 2.15

DT: 1 Daniel Ståhl SWE 67.24; 2 Kristjan Čeh SLO 67.15; 3 Fedrick Dacres JAM 66.19; 4 Lawrence Okoye GBR 65.30; 5 Andrius Gudžius LTU 65.25; 6 Matt Denny AUS 64.77; 7 Simon Pettersson SWE 62.41;

Women:

100 (0.0):

1 Elaine Thompson-Herah JAM 10.92; 2 Imani Lansiquot GBR 10.99; 3 Gina Bass GAM 11.12; 4 Zoe Hobbs NZL 11.20; 5 Shashalee Forbes JAM 11.20; 6 Tamara Clark USA 11.22; 7 Mujinga Kambundji 11.37; 8 N’ketia Seedo NED 11.42. B (0.0): 1 Zaynab Dosso ITA 11.15; 2 Sarah Lavin IRL 11.27 NR; 3 Nadine Visser NED 11.38

200 (0.2): 1 Tamara Clark USA 22.64; 2 Shashalee Forbes JAM 22.74; 3 Dalia Kaddari ITA 22.86; 4 Shanti Veronica Pereira SGP 22.88

800: 1 Natoya Goule-Toppin JAM 1:57.53; 2 Addy Wiley USA 1:57.64; 3 Audrey Werro 1:58.13 NU23R AU20R; 4 Renelle Lamote FRA 1:58.42; 5 Lore Hoffmann 1:58.73; 6 Gabriela Gajanová SVK 1:58.78; 7 Elena Bellò ITA 1:59.15; 8 Rachel Pellaud 1:59.40; 9 Noélie Yarigo BEN 1:59.75

100H (0.0): 1 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.56; 2 Nadine Visser NED 12.61; 3 Nia Ali USA 12.63; 4 Pia Skrzyszowska POL 12.68; 5 Sarah Lavin IRL 12.70; 6 Ditaji Kambundji 12.76; 7 Luca Kozák HUN 12.96; 8 Amber Hughes USA 12.96;

400H: 1 Femke Bol NED 52.79; 2 Shamier Little USA 53.64; 3 Cathelijn Peeters NED 55.25; 4 Eleonora Marchiando ITA 55.35; 5 Annina Fahr 55.92; 6 Daniela Ledecká SVK 56.94;

PV: 1 Sandi Morris USA 4.80; 2 Angelica Moser 4.58; 3 Elisa Molinarolo ITA 4.58; 4 Marie-Julie Bonnin FRA 4.48; 5 Tina Šutej SLO 4.38; 5 Holly Bradshaw GBR 4.38; 7 Roberta Bruni ITA 4.38; 7 Olivia McTaggart NZL 4.38

DT: 1 Valarie Allman USA 69.09; 2 Jorinde van Klinken NED 64.15; 3 Denia Caballero CUB 62.66; 4 Liliana Cá POR 61.43; 5 Lisa Brix Pedersen DEN 60.40; 6 Marija Tolj CRO 60.34

ISTAF, Berlin, Germany, September 3-4

Letesenbet Gidey came close to Faith Kipyegon’s recent world record with 14:08.79 and now has three of the four fastest ever times.

Steeplechase world record-holder Beatrice Chepkoech led through 3000m in a fast 8:30.16 and Gidey’s 4000m time of 11:18.18 suggested it was possible but a 70.11 lap to 4400m put it out of reach despite a 66.42 lap to 4800 got the time well below 14:10.

Valarie Allman set a world-leading 70.47.m in the discus while Ernest John Obiena won the pole vault going over 5.92m on his third attempt.

Having struggled to win all season, Danielle Williams followed her wins in Budapest and Zürich win with another 100m hurdles success

George Mills followed up his Zurich PB with a 3:34.51 victory here.

Men:

200 (1.0): 1 Joshua Hartmann 20.14; 2 Josephus Lyles USA 20.52; 3 Elijah Morrow USA 20.60; 4 Blessing Afrifa ISR 20.69; 5 Robin Ganter 20.78; 6 Jerome Blake CAN 20.87

400: 1 Jean Paul Bredau 44.96; 2 Manuel Sanders 45.05; 3 Robin Vanderbemden BEL 45.79; 4 Marc Koch 46.18; 5 Christopher O’Donnell IRL 46.38

1500: 1 George Mills GBR 3:34.51; 2 Tshepo Tshite RSA 3:34.97; 3 Adel Mechaal ESP 3:35.49; 4 Hobbs Kessler USA 3:35.69; 5 Charles Philibert-Thiboutot CAN 3:35.75; 6 Jochem Vermeulen BEL 3:36.13; 7 Salim Keddar ALG 3:36.21; 8 Charles Grethen LUX 3:36.52; 9 Amos Bartelsmeyer 3:36.54; 10 Sam Parsons 3:37.07; 11 Stefan Nillessen NED 3:37.17; 12 Sigurd Tveit NOR 3:38.29; 13 Esten Hansen-Møllerud Hauen NOR 3:39.25; 14 Marc Reuther 3:40.53

110H (0.5): 1 Ronald Levy JAM 13.45; 2 Just Kwaou-Mathey FRA 13.46; 3 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 13.50; 4 Hassane Fofana ITA 13.56; 5 Michael Dickson USA 13.59; 6 David King GBR 13.65

400H: 1 Joshua Abuaku 48.12; 2 Rasmus Mägi EST 48.31; 3 Emil Nana Kwame Agyekum 48.47; 4 Julien Watrin BEL 48.86; 5 Matic Ian Guček SLO 49.59; 6 Vít Müller CZE 49.97

HJ: 1 Hamish Kerr NZL 2.24; 2 Tobias Potye 2.24; 3 Edgar Rivera MEX 2.20; 4 Erick Portillo MEX 2.20; 4 Tomohiro Shinno JPN 2.20; 6 Bogdan Bondarenko UKR 2.16; 7 Joel Clarke-Khan GBR 2.16; 10 Donald Thomas BAH 2.12;

PV: 1 Ernest John Obiena PHI 5.92; 2 Sondre Guttormsen NOR 5.82; 3 KC Lightfoot USA 5.82; 4 Chris Nilsen USA 5.72; 5 Ersu Şaşma TUR 5.72; 6 Emmanouíl Karalís GRE 5.72; 7 Menno Vloon NED 5.52; 8 Claudio Michel Stecchi ITA 5.52; 9 Sam Kendricks USA 5.52

JT: 1 Julian Weber 84.09; 2 Andrian Mardare MDA 81.37; 3 Edis Matusevičius LTU 80.16; 4 Alexandru Novac ROU 79.16; 5 Genki Dean JPN 78.64; 6 Timothy Herman BEL 77.32; 9 Thomas Röhler 71.99;

IPC 100 (0.4): 1 Sherman Guity Guity CRC 10.82; 2 Zac Shaw GBR 10.96

Women:

100 (0.1): 1 Jenna Prandini USA 11.24; 2 Rani Rosius BEL 11.32; 3 Jonielle Smith JAM 11.33

400: 1 Henriette Jæger NOR 51.03 NR NU23R; 2 Julia Niederberger SUI 52.02; 3 Alica Schmidt 52.07; Shaunae Miller-Uibo BAH DNF;

5000: 1 Letesenbet Gidey ETH 14:08.79; 2 Winnie Jemutai KEN 14:56.99; 3 Edina Jebitok KEN 15:01.97; 4 Marta García ESP 15:02.11; 5 Karissa Schweizer USA 15:02.62; 6 Celestine Biwott KEN 15:03.33; 7 Jessica Warner-Judd GBR 15:04.01; 8 Viktória Wagner-Gyürkes HUN 15:15.21; 9 Hannah Nuttall GBR 15:16.92; 10 Allie Buchalski USA 15:20.66; 11 Amalie Manshus Sæten NOR 15:27.00

100H (0.5): 1 Danielle Williams JAM 12.71; 2 Michelle Jenneke AUS 12.89; 3 Amber Hughes USA 12.98; 4 Marlene Meier 13.00; 5 Franziska Schuster 13.11; 6 Andrea Rooth NOR 13.19; 7 Rosina Schneider 13.24; 8 Anne Zagré BEL 13.28; Megan Tapper JAM DNF;

LJ: 1 Tiffany Flynn USA 6.48; 2 Mikaelle Assani 6.42; 3 Jazmin Sawyers GBR 6.42; 4 Taliyah Brooks USA 6.35; 5 Tissanna Hickling JAM 6.34

DT: 1 Valarie Allman USA 70.47; 2 Kristin Pudenz 64.90; 3 Jorinde van Klinken NED 64.11; 4 Marija Tolj CRO 61.84; 5 Shanice Craft 61.71; 6 Julia Harting 61.55; 7 Marike Steinacker 61.51; 8 Ieva Zarankaitė LTU 59.42; 9 Denia Caballero CUB 54.83

Padova, Italy, September 3

Zane Weir won the shot with a 22.44m to edge Joe Kovacs. It is the longest throw by a European since 1989.

Men:

100 (-0.7): 1 Kyree King USA 10.27; 2 Michael Campbell JAM 10.28; 3 Aaron Brown CAN 10.31

400: 1 Iñaki Cañal ESP 45.57; 2 Dubem Nwachukwu NGR 45.95; 3 Baboloki Thebe BOT 46.00

800: 1 Francesco Pernici 1:45.41; 2 Mariano Garcia ESP 1:45.92; 3 Catalin Tecuceanu 1:46.02; 4 Pieter Sisk BEL 1:46.34; 5 Abedin Mujezinovic BIH 1:46.63; 6 Elliot Giles GBR 1:46.80

1500: 1 Mohad Abdikadar Sheikh Ali 3:33.79; 2 Ossama Meslek 3:33.92; 3 Ismael Debjani BEL 3:34.00; 4 Kieran Lumb CAN 3:34.55; 5 Ruben Verheyden BEL 3:34.60; 6 Ignacio Fontes ESP 3:35.93; 7 Abdisa Fayisa ETH 3:36.12; 8 Giovanni Filippi 3:36.14; 9 Noah Baltus NED 3:36.29; 10 Brian Fay IRL 3:36.52; 11 Robin Van Riel NED 3:36.61; 12 Archie Davis GBR 3:36.76; 13 El Hassane Moujahid MAR 3:37.02; 14 Ala Zoghlami 3:37.18; 15 Matthew Ramsden AUS 3:37.66; 16 Youssef Taoussi ESP 3:38.77; 17 Kazuki Kawamura JPN 3:40.77

110H (-1.3): 1 Roger V. Iribarne CUB 13.54; 2 Jamal Britt USA 13.71

LJ: 1 Tom Campagne FRA 8.09; 2 Tajay Gayle JAM 8.00; 3 Reece Ademola IRL 7.97 NU23R; 4 Will Williams USA 7.92

SP: 1 Zane Weir 22.44; 2 Joe Kovacs USA 22.40; 3 Leonardo Fabbri 21.49; 4 Scott Lincoln GBR 21.10; 5 Andrei Toader ROU 20.51

Women:

100 (0.0): 1 Natasha Morrison JAM 11.15; 2 TeeTee Terry USA 11.21; 3 Briana Williams JAM 11.39; 7 Annie Tagoe GBR 13.17

400: 1 Alexis Holmes USA 50.66; 2 Kaylin Whitney USA 51.94; 3 Madeline Price CAN 52.07; 4 Cátia Azevedo POR 52.13

800: 1 Sinclaire Johnson USA 1:59.76; 2 Ciara Mageean IRL 2:00.08; 3 Anita Horvat SLO 2:00.40; 4 Sage Hurta-Klecker USA 2:00.46; 5 Christina Hering GER 2:00.73; 6 Annemarie Nissen DEN 2:01.28; 7 Lorena Martin ESP 2:01.32; 8 Salomé Afonso POR 2:01.70

1500: 1 Nadia Battocletti 4:03.34; 2 Sintayehu Vissa 4:04.10; 3 Kassie Wubrist ETH 4:04.19; 4 Revee Walcott-Nolan GBR 4:04.76; 5 Federica Del Buono 4:05.47; 6 Kristiina Mäki CZE 4:06.23; 7 Nele Weßel GER 4:06.63; 8 Sophie O’Sullivan IRL 4:07.66; 9 Sarah McDonald GBR 4:07.78; 10 Sarah Madeleine FRA 4:08.22; 11 Bérénice Cleyet-Merle FRA 4:08.48

100H (-0.8): 1 Amoi Brown JAM 12.83; 2 Anna Tóth HUN 13.20; 3 Mako Fukube JPN 13.2

HJ: 1 Zita Goossens BEL 1.83; 2 Asia Tavernini 1.83; 3 Alessia Trost 1.83; 4 Glenka Antonia NED 1.83

LJ: 1 Ruth Usoro NGR 6.75

Xiamen Diamond League, China, September 2

There was a world lead in the men’s 800m as Emmanuel Wanyonyi ran 1:43.20 in edging Marco Arop’s 1:43.24 to reverse Budapest form with Dan Rowden fifth but Ben Pattison found it harder than in Hungary finishing ninth.

Ninth was also the place of Alex Haydock-Wilson in the 400m who was in contention with a leading place at 300m despite an inside lane but his 45.34 is the fastest ninth place in history.

Kirani James, disqualified in Budapest, won in a season’s best of 44.38 after an exciting battle with Quincy Hall.

Beatrice Chebet won the 3000m in a world outdoor lead of 8:24.05 with a 57.76 last 400m as Laura Galvan set a Mexican record in second with 8:28.08.

Christian Coleman (9.83) and Yaroslava Mahuchikh (2.02m) equalled the world leads in the 100m and high jump respectively.

World champions in winning form included Soufiane El Bakkali in the steeplechase and Marileidy Paulino in the 400m though Grant Holloway who faded over the later hurdles was pipped by a resurgent and fast-finishing Hansle Parchment’s 12.96.

Four runners broke four minutes in the women’s 1500m narrowly won by Freweyni Hailu in 3:56.56 with Melissa Courtney-Bryant close to her 3:58.01 Welsh record with 3:58.22 in fourth.

Men:

100 (0.4): 1 Christian Coleman USA 9.83; 2 Kishane Thompson JAM 9.85; 3 Fred Kerley USA 9.96; 4 Brandon Carnes USA 10.01; 5 Marvin Bracy-Williams USA 10.02; 6 Yohan Blake JAM 10.04; 7 Lamont Marcell Jacobs ITA 10.05; 8 Xie Zhenye 10.12; 9 Rohan Watson JAM 10.18; 10 Ackeem Blake JAM 25.13

400: 1 Kirani James GRN 44.38; 2 Quincy Hall USA 44.38; 3 Rusheen McDonald JAM 44.82; 4 Vernon Norwood USA 44.99; 5 Gilles Biron FRA 45.10; 6 Attila Molnár HUN 45.19; 7 Yuki Joseph Nakajima JPN 45.19; 8 Zandrion Barnes JAM 45.29; 9 Alex Haydock-Wilson GBR 45.34

800: 1 Emmanuel Wanyonyi KEN 1:43.20; 2 Marco Arop CAN 1:43.24; 3 Benjamin Robert FRA 1:43.88; 4 Wycliffe Kinyamal KEN 1:44.04; 5 Daniel Rowden GBR 1:44.27; 6 Yanis Meziane FRA 1:44.28; 7 Saul Ordóñez ESP 1:44.54; 8 Gabriel Tual FRA 1:44.65; 9 Ben Pattison GBR 1:44.87; 10 Andreas Kramer SWE 1:44.97; 11 Isaiah Harris USA 1:45.10; 12 Simone Barontini ITA 1:45.42

3000SC: 1 Soufiane El Bakkali MAR 8:10.31; 2 Samuel Firewu ETH 8:11.29; 3 Amos Serem KEN 8:14.41; 4 Abraham Kibiwot KEN 8:15.87; 5 Avinash Sable IND 8:16.27; 6 Daniel Arce ESP 8:17.68; 7 Ryuji Miura JPN 8:18.32; 8 Benjamin Kigen KEN 8:20.15; 9 Mohammed Tindoufti MAR 8:21.16; 10 Hailemariyam Amare ETH 8:22.68; 11 Mohammed Msaad MAR 8:22.77; 12 Will Battershill GBR 8:23.00; 13 Karl Bebendorf GER 8:24.08; 14 Vidar Johansson SWE 8:25.13; 15 Zak Seddon GBR 8:26.48; 16 Isaac Updike USA 8:27.37; 17 Andy Bayer USA 8:33.38; 18 Djilali Bedrani FRA 8:39.70

110H (0.0): 1 Hansle Parchment JAM 12.96; 2 Daniel Roberts USA 13.03; 3 Grant Holloway USA 13.12; 4 Wilhem Belocian FRA 13.17; 5 Rachid Muratake JPN 13.19; 6 Freddie Crittenden USA 13.26; 7 Cordell Tinch USA 13.38; 8 Rafael Henrique Pereira BRA 13.42; 9 Joshua Zeller GBR 13.45; 10 Xu Zhuoyi 13.56;

TJ: 1 Andy Díaz ITA 17.43; 2 Hugues Fabrice Zango BUR 17.22; 3 Donald Scott USA 16.65; 4 Yasser Triki ALG 16.48; 5 Praveen Chithravel IND 16.42; 6 Abdulla Narangolintevida IND 16.25; 7 Chris Benard USA 16.17; 8 Wu Ruiting 16.09; 9 Christian Taylor USA 15.87;

National Events

100 (0.7): 1 Wang Shuang 10.27; 2 Deng Zhijian 10.33

Women:

400: 1 Marileidy Paulino DOM 49.36; 2 Candice McLeod JAM 50.19; 3 Lynna Irby-Jackson USA 50.45; 4 Sada Williams BAR 50.95; 5 Victoria Ohuruogu GBR 51.24; 6 Talitha Diggs USA 51.27; 7 Martina Weil CHI 51.30; 8 Ama Pipi GBR 51.51; 9 Makenzie Dunmore USA 53.85;

1500: 1 Freweyni Hailu ETH 3:56.56; 2 Nelly Chepchirchir KEN 3:56.72; 3 Linden Hall AUS 3:57.92; 4 Melissa Courtney-Bryant GBR 3:58.22; 5 Worknesh Mesele ETH 4:00.84; 6 Saron Berhe ETH 4:00.86; 7 Sarah Healy IRL 4:01.48; 8 Dani Jones USA 4:01.66; 9 Tigist Girma ETH 4:03.27; 10 Helen Schlachtenhaufen USA 4:03.69; 11 Purity Chepkirui KEN 4:05.15; 12 Josette Andrews USA 4:05.52; 13 Claudia Bobocea ROU 4:06.07; 14 Emily MacKay USA 4:06.45; 15 Gaia Sabbatini ITA 4:07.94; 16 Wang Chunyu 4:12.86

3000: 1 Beatrice Chebet KEN 8:24.05; 2 Laura Galván MEX 8:28.05 NR; 3 Margaret Ekidor KEN 8:29.88; 4 Aynadis Mebratu ETH 8:30.99 NU20R; 5 Caroline Nyaga KEN 8:31.98; 6 Mekides Alemshet ETH 8:36.71; 7 Melknat Wedu ETH 8:36.81; 8 Selah Busienei KEN 8:36.91; 9 Francine Niyomukunzi BDI 8:44.18; 10 Yenawa Kefale ETH 8:44.47; 11 Asayech Ayichew ETH 8:46.98; 12 Eloise Walker GBR 8:48.15; 13 Abby Nichols USA 8:52.75; 14 Tsiyon Abebe ETH 8:53.63; 15 Lemlem Nibret ETH 8:56.60

400H: 1 Rushell Clayton JAM 53.56; 2 Andrenette Knight JAM 53.87; 3 Janieve Russell JAM 54.01; 4 Ayomide Folorunso ITA 54.08; 5 Anna Ryzhykova UKR 54.35; 6 Anna Cockrell USA 54.56; 7 Viktoriya Tkachuk UKR 55.25; 8 Viivi Lehikoinen FIN 55.44; 9 Gianna Woodruff PAN 55.45;

HJ: 1 Yaroslava Mahuchikh UKR 2.02; 2 Lia Apostolovski SLO 1.92; 3 Eleanor Patterson AUS 1.92; 4 Elisabeth Pihela EST 1.89; 5 Yuliya Chumachenko UKR 1.86; 6 Nawal Meniker FRA 1.86

LJ: 1 Ivana Vuleta SRB 6.88; 2 Marthe Yasmine Koala BUR 6.79; 3 Ese Brume NGR 6.71; 4 Agate De Sousa STP 6.54; 5 Brooke Buschkuehl AUS 6.52; 6 Maryse Luzolo GER 6.51; 7 Milica Gardašević SRB 6.46; 8 Quanesha Burks USA 6.45; 9 Xiong Shiqi 6.43; 10 Sumire Hata JPN 6.20

DT: 1 Feng Bin 67.41; 2 Sandra Perković CRO 67.32; 3 Laulauga Tausaga-Collins USA 64.31; 4 Izabela da Silva BRA 62.40; 5 Liliana Cá POR 62.21; 6 Claudine Vita GER 61.76; 7 Jiang Zhichao 60.79; 8 Mélina Robert-Michon FRA 60.08; 9 Wang Fang 59.77

National Events

100 (0.7): 1 Ge Manqi 11.33; 2 Yuan Qiqi 11.34; 3 Liang Xiaojing 11.44

100H (0.1): 1 Lin Yuwei 13.00; 2 Xia Sining 13.19

Sweden v Finland, Stockholm, Sweden, September 2-3

Men:

100 (2.3): 1 Henrik Larsson 10.26; 2 Valtteri Louko FIN 10.41; 3 Samuli Samuelsson FIN 10.42

200 (-0.4): 1 Henrik Larsson 20.77; 2 Samuel Purola FIN 21.04; 3 Samuli Samuelsson FIN 21.25

400: 1 Kasper Kadestål 47.03; 2 Asseri Välimäki FIN 47.20; 3 Emil Johansson 47.56

800: 1 Samuel Pihlström 1:48.99; 2 Joonas Rinne FIN 1:49.28; 3 Santtu Heikkinen FIN 1:49.66

1500: 1 Samuel Pihlström 3:36.06 U23 rec; 2 Emil Danielsson 3:37.28; 3 Santtu Heikkinen FIN 3:37.62; 4 Joonas Rinne FIN 3:37.68

5000: 1 Simon Sundström 13:40.86; 2 Jonas Glans 13:41.30; 3 Mika Kotiranta FIN 13:51.70

10,000: 1 Mohammadreza Abootorabi 28:43.41; 2 Oliver Löfqvist 28:43.45; 3 Emil Millán de la Oliva 28:48.55

3000SC: 1 Topi Raitanen FIN 8:41.39; 2 Emil Blomberg 8:46.68; 3 Axel Djurberg 8:49.19

110H (1.0): 1 Max Hrelja 13.74; 2 Joel Bengtsson 13.76; 3 Elmo Lakka FIN 13.85

400H: 1 Carl Bengtström 49.65; 2 Jere Haapalainen FIN 50.58; 2 Tuomas Lehtonen FIN 50.58

HJ: 1 Melwin Lycke Holm 2.15; 2 Daniel Kosonen FIN 2.15; 3 Arttu Mattila FIN 2.11

PV: 1 Armand Duplantis 5.60; 2 Urho Kujanpää FIN 5.48; 2 Juho Alasaari FIN 5.48

LJ: 1 Kristian Pulli FIN 7.66; 2 Kasperi Vehmaa FIN 7.42; 3 Niklas Wall 7.28

TJ: 1 Tuomas Kaukolahti FIN 15.95; 2 Aaro Davidila FIN 15.94; 3 Simo Lipsanen FIN 15.83

SP: 1 Jesper Arbinge 19.47; 2 Wictor Petersson 19.03; 3 Eero Ahola FIN 17.99

DT: 1 Daniel Ståhl 66.44; 2 Simon Pettersson 62.31; 3 Jesper Ahlin 58.47

HT: 1 Tuomas Seppänen FIN 71.79; 2 Marco Kammer FIN 71.19; 3 Ragnar Carlsson 70.91

JT: 1 Lassi Etelätalo FIN 83.42; 2 Toni Kuusela FIN 80.14; 3 Jakob Samuelsson 77.89

Tri: 1 Elliot Duvert 2366; 2 Aleksi Savolainen FIN 2309; 3 Ville Toivonen FIN 2274

10000W: 1 Aleksi Ojala FIN 39:53.09; 2 Jerry Jokinen FIN 40:40.42; 3 Perseus Karlström 41:52.78

4×100: 1 FIN 39.36; 2 SWE 39.59;

4×400: 1 FIN 3:08.69; 2 SWE 3:08.87

Women:

100 (0.3): 1 Julia Henriksson 11.74; 2 Lotta Kemppinen FIN 11.88; 3 Anna Pursiainen FIN 11.95

200 (1.9): 1 Julia Henriksson 23.54; 2 Aino Pulkkinen FIN 23.77; 3 Josefin Nilsson 23.89

400: 1 Mette Baas FIN 53.65; 2 Lisa Lilja 54.11; 3 Veera Mattila FIN 54.33

800: 1 Sara Lappalainen FIN 2:02.03; 2 Hanna Hermansson 2:02.72; 3 Veera Mattila FIN 2:03.37; 4 Eveliina Määttänen FIN 2:03.47

1500: 1 Sara Lappalainen FIN 4:09.32; 2 Hanna Hermansson 4:10.70; 3 Yolanda Ngarambe 4:10.85

5000: 1 Sarah Lahti 15:14.09; 2 Camilla Richardsson FIN 15:15.45; 3 Nathalie Blomqvist FIN 15:21.13

10km: 1 Sarah Lahti 32:32; 2 Carolina Wikström 34:17; 3 Johanna Larsson 35:00

3000SC: 1 Emilia Lillemo 9:33.25; 2 Julia Samuelsson 9:51.49; 3 Linn Söderholm 9:57.26

100H (1.1): 1 Reetta Hurske FIN 13.04; 2 Saara Keskitalo FIN 13.43; 3 Hanna Palmqvist 13.75

400H: 1 Moa Granat 56.37; 2 Aada Aho FIN 58.23; 3 Hanna Karlsson 58.63

HJ: 1 Ellen Ekholm 1.84; 2 Venla Pulkkanen FIN 1.84; 2 Ella Junnila FIN 1.84; 4 Louise Ekman 1.84

PV: 1 Wilma Murto FIN 4.65; 2 Elina Lampela FIN 4.41; 3 Michaela Meijer 4.25

LJ: 1 Maja Åskag 6.55; 2 Tilde Johansson 6.50; 3 Jenny Lestander 6.18

TJ: 1 Maja Åskag 14.27 NU23R; 2 Kristiina Mäkelä FIN 13.78; 3 Emelie Nyman Wänseth 13.42

SP: 1 Fanny Roos 18.12; 2 Sara Lennman 17.24; 3 Emilia Kangas FIN 16.59

DT: 1 Vanessa Kamga 60.68; 2 Caisa-Marie Lindfors 57.50; 3 Helena Leveelahti FIN 55.80

HT: 1 Krista Tervo FIN 73.09; 2 Silja Kosonen FIN 72.98; 3 Suvi Koskinen FIN 70.56

JT: 1 Sanne Erkkola FIN 54.07; 2 Jatta-Mari Jääskeläinen FIN 53.58; 3 Anni-Linnea Alanen FIN 53.06

Tri: 1 Lovisa Karlsson 2550; 2 Sophie Reid 2468; 3 Neea Käyhkö FIN 2437

5000W: 1 Heta Veikkola FIN 23:14.47; 2 Venla Laiho FIN 23:23.82; 3 Anniina Kivimäki FIN 23:45.56

4×100: 1 FIN 44.50; 2 SWE 44.56;

4×400: 1 FIN 3:33.39; 2 SWE 3:33.67

Weltklasse Diamond League, Zürich, Switzerland, August 30-31

Laura Muir’s 800m victory and a close men’s 1500m were among the highlights of one of the greatest one day meetings in the world.

Men:

200 (-0.5): 1 Noah Lyles USA 19.80; 2 Erriyon Knighton USA 19.87; 3 Zharnel Hughes GBR 19.94; 4 Kenny Bednarek USA 19.98; 5 Andre De Grasse CAN 20.26; 6 Aaron Brown CAN 20.39; 7 Joshua Hartmann GER 20.43; 8 William Reais 20.66

400: 1 Håvard Bentdal Ingvaldsen NOR 45.28; 2 Davide Re ITA 45.49; 3 Dylan Borlée BEL 45.67; 4 Lionel Spitz 45.83; 5 Liemarvin Bonevacia NED 46.25; 6 Ricky Petrucciani 46.66; 7 Joe Brier GBR 46.82; 8 Dany Brand 46.83

1500: 1 Yared Nuguse USA 3:30.49; 2 Josh Kerr GBR 3:30.51; 3 Abel Kipsang KEN 3:30.85; 4 George Mills GBR 3:30.95; 5 Azeddine Habz FRA 3:31.36; 6 Niels Laros NED 3:31.63; 7 Stewart McSweyn AUS 3:31.92; 8 Raynold Kipkorir KEN 3:31.97; 9 Cole Hocker USA 3:32.00; 10 Mario García ESP 3:32.12; 11 Samuel Tanner NZL 3:32.16; 12 Tom Elmer 3:35.03; 13 Mohamed Katir ESP 3:40.11; 14 Andrew Coscoran IRL 3:47.25

5000: 1 Yomif Kejelcha ETH 12:46.91; 2 Selemon Barega ETH 12:54.17; 3 Grant Fisher USA 12:54.49; 4 Luis Grijalva GUA 12:55.88; 5 Dominic Lokinyomo Lobalu SSD 13:07.02; 6 Brian Fay IRL 13:24.61; 7 Jonas Raess 13:27.13; 8 Etienne Daguinos FRA 13:29.23; 9 Henrik Børkja Ingebrigtsen NOR 13:38.86; Mohamed Abdilaahi GER DNF; Mounir Akbache FRA DNF; Andreas Almgren SWE DNF; Mike Foppen NED DNF; Lamecha Girma ETH DNF; Woody Kincaid USA DNF; Daniel Munguti KEN DNF;

110H (-0.1): 1 Jason Joseph 13.08 NR; 2 Enrique Llopis ESP 13.31; 3 Eric Edwards Jr. USA 13.45; 4 David King GBR 13.60; 5 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 13.60; 6 Damian Czykier POL 13.64; 7 Craig Thorne CAN 13.70; 8 Finley Gaio 13.77;

400H: 1 Kyron McMaster IVB 47.27; 2 Karsten Warholm NOR 47.30; 3 Alison dos Santos BRA 47.62; 4 CJ Allen USA 48.28; 5 Wilfried Happio FRA 48.42; 6 Trevor Bassitt USA 49.39; 7 Julien Bonvin 50.34; Roshawn Clarke JAM DNF

HJ: 1 Mutaz Essa Barshim QAT 2.35; 2 Hamish Kerr NZL 2.33; 3 Woo Sang-Hyeok KOR 2.31; 4 Gianmarco Tamberi ITA 2.28; 5 Ryoichi Akamatsu JPN 2.24; 6 Shelby McEwen USA 2.24; 7 Loïc Gasch 2.24; 7 Luis Zayas CUB 2.24; 9 Tobias Potye GER 2.20; 10 Brandon Starc AUS 2.20

PV: 1 Armand Duplantis SWE 6.00; 2 Sam Kendricks USA 5.95; 3 KC Lightfoot USA 5.85; 4 Thibaut Collet FRA 5.85; 5 Kurtis Marschall AUS 5.85; 6 Chris Nilsen USA 5.75; 6 Ersu Şaşma TUR 5.75; 8 Ben Broeders BEL 5.75; 9 Zach McWhorter USA 5.75; 10 Ernest John Obiena PHI 5.60

LJ: 1 Miltiádis Tentóglou GRE 8.20; 2 Tajay Gayle JAM 8.07; 3 Jarrion Lawson USA 8.05; 4 Radek Juška CZE 8.04; 5 Murali Sreeshankar IND 7.99; 6 Simon Ehammer 7.97; 7 Chris Mitrevski AUS 7.81; 8 Will Williams USA 7.81; 9 Carey McLeod JAM 7.60; 10 Mattia Furlani ITA 7.53

JT: 1 Jakub Vadlejch CZE 85.86; 2 Neeraj Chopra IND 85.71; 3 Julian Weber GER 85.04; 4 Oliver Helander FIN 83.65; 5 Edis Matusevičius LTU 81.62; 6 Anderson Peters GRN 81.01; 7 Genki Dean JPN 79.93; 8 Andrian Mardare MDA 79.13; 9 Dawid Wegner POL 77.66; 10 Timothy Herman BEL 76.24

Women:

100 (-0.2): 1 Sha’Carri Richardson USA 10.88; 2 Natasha Morrison JAM 11.00; 3 Elaine Thompson-Herah JAM 11.00; 4 Mujinga Kambundji 11.08; 5 Shashalee Forbes JAM 11.12; 6 TeeTee Terry USA 11.13; 7 Zoe Hobbs NZL 11.14; 8 Tamara Clark USA 11.23; 9 Anthonique Strachan BAH 11.39;

200 (-0.8): 1 Shericka Jackson JAM 21.82; 2 Daryll Neita GBR 22.25; 3 Kayla White USA 22.33; 4 Mujinga Kambundji 22.46; 5 TeeTee Terry USA 22.57; 6 Anthonique Strachan BAH 22.65; 7 Jenna Prandini USA 22.78; 8 Tamara Clark USA 22.94;

400: 1 Shaunae Miller-Uibo BAH 51.83; 2 Annina Fahr 51.97; 3 Julia Niederberger 52.11; 4 Lisanne de Witte NED 52.23; 5 Giulia Senn 52.28; 6 Eveline Saalberg NED 52.32; 7 Alica Schmidt GER 52.43; 8 Emily Newnham GBR 52.59

800: 1 Laura Muir GBR 1:57.71; 2 Catriona Bisset AUS 1:58.77; 3 Adelle Tracey JAM 1:59.05; 4 Nia Akins USA 1:59.29; 5 Renelle Lamote FRA 1:59.33; 6 Raevyn Rogers USA 1:59.35; 7 Audrey Werro 1:59.50 NU23R NU20R; 8 Lore Hoffmann 2:00.09; 9 Natoya Goule-Toppin JAM 2:00.10; 10 Sage Hurta-Klecker USA 2:00.51; 11 Halimah Nakaayi UGA 2:01.25

3000SC: 1 Winfred Yavi BRN 9:03.19; 2 Beatrice Chepkoech KEN 9:03.70; 3 Faith Cherotich KEN 9:07.59; 4 Luiza Gega ALB 9:09.64 NR; 5 Marwa Bouzayani TUN 9:11.98; 6 Zerfe Wondemagegn ETH 9:13.73; 7 Lomi Muleta ETH 9:14.66; 8 Olivia Gürth GER 9:21.82; 9 Alicja Konieczek POL 9:21.89; 10 Peruth Chemutai UGA 9:23.79; 11 Courtney Wayment USA 9:24.77; 12 Jackline Chepkoech KEN 9:27.29; 13 Tuğba Güvenç TUR 9:33.23; Fancy Cherono KEN DNF

100H (-0.2): 1 Danielle Williams JAM 12.54; 2 Alaysha Johnson USA 12.58; 3 Kendra Harrison USA 12.59; 4 Tia Jones USA 12.62; 5 Megan Tapper JAM 12.64; 6 Ditaji Kambundji 12.73; 7 Nia Ali USA 12.75; 8 Devynne Charlton BAH 12.75; 9 Pia Skrzyszowska POL 13.10

TJ: 1 Yulimar Rojas VEN 15.15; 2 Shanieka Ricketts JAM 14.78; 3 Liadagmis Povea CUB 14.73; 4 Leyanis Pérez CUB 14.62; 5 Thea LaFond DMA 14.42; 6 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 14.37; 7 Dariya Derkach ITA 14.18; 8 Ottavia Cestonaro ITA 14.11; 9 Kimberly Williams JAM 13.75; 10 Keturah Orji USA 13.55

4×100: 1 NED 42.86; 2 SUI 42.94; 3 AUS 43.21; 4 FIN 44.23; 5 44.37; 6 NOR 44.66; 7 POR 44.88; 8 AUT 45.12

Indoor women’s PV: 1 Nina Kennedy AUS 4.91 AR; 2 Katie Moon USA 4.81; 3 Sandi Morris USA 4.76; 4 Angelica Moser 4.66; 5 Molly Caudery GBR 4.66; 6 Elisa Molinarolo ITA 4.51; 7 Tina Šutej SLO 4.51; 7 Amálie Švábíková CZE 4.51; Wilma Murto FIN NH

National Events

100 (-0.1): 1 Géraldine Frey 11.25; 2 Lorène Dorcas Bazolo POR 11.35

Düsseldorf Road Mile, September 3

Men: 1M:

1 Mael Gouyette FRA 4:03; 2 Thomas Keen GBR 4:03; 3 Sam Blake AUS 4:04

Prague 10km, Czech Republic, September 2

Men: 10km: 1 Tadese Worku ETH 27:35; 2 Alexander Mutiso KEN 27:48; 3 Vincent Kipkorir Kigen KEN 27:50; 4 Felix Kurui KEN 27:56; 5 Leonard Langat KEN 27:59; 6 Vincent Nyageo KEN 28:17; 7 Simon Debognies BEL 28:30

Women: 10km: 1 Janeth Chepngetich KEN 30:21; 2 Cynthia Chepngeno KEN 30:45; 3 Vivian Melly KEN 30:58; 4 Alem Tsadik ETH 31:10; 5 Sheila Chelangat KEN 31:24; 6 Sofiya Yaremchuk ITA 32:14

